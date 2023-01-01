僧伽羅剎所集經卷上并序 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 僧伽羅剎所集經卷上并序

符秦罽賓三藏僧伽跋澄等譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 符秦罽賓三藏僧伽跋澄等譯

僧伽羅剎者，須賴國人也。佛去世後七百年生此國，出家學道，遊教諸邦，至揵陀越土，甄陀罽膩王師焉。高明絕世，多所述作，此土《修行》、《大道地經》其所集也。又著此經憲章，世尊自始成道迄于淪虛，行無巨細，必因事而演，遊化夏坐莫不曲備。雖《普曜》、《本行》、《度世》諸經載佛起居至謂為密，今覽斯經，所悟復多矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 僧伽羅剎者，須賴國人也。佛去世後七百年生此國，出家學道，遊教諸邦，至揵陀越土，甄陀罽膩王師焉。高明絕世，多所述作，此土《修行》、《大道地經》其所集也。又著此經憲章，世尊自始成道迄于淪虛，行無巨細，必因事而演，遊化夏坐莫不曲備。雖《普曜》、《本行》、《度世》諸經載佛起居至謂為密，今覽斯經，所悟復多矣。

傳其將終，「我若立根得力大士誠不虛者，立斯樹下，手援其葉而棄此身，使那羅延力大象之勢，無能移余如毛髮也。正使就耶維者，當不燋此葉。」言然之後便即立終。罽膩王自臨而不能動，遂以巨絙象挽未始能搖，即就耶維，炎葉不傷。尋昇兜術，與彌勒大士高談彼宮，將補佛處賢劫第八。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 傳其將終，「我若立根得力大士誠不虛者，立斯樹下，手援其葉而棄此身，使那羅延力大象之勢，無能移余如毛髮也。正使就耶維者，當不燋此葉。」言然之後便即立終。罽膩王自臨而不能動，遂以巨絙象挽未始能搖，即就耶維，炎葉不傷。尋昇兜術，與彌勒大士高談彼宮，將補佛處賢劫第八。

以建元二十年，罽賓沙門僧伽跋澄齎此經本來詣長安，武威太守趙文業請令出焉。佛念為譯，慧嵩筆受，正值慕容作難於近郊，然譯出不襄。余與法和對檢定之，十一月三十日乃了也。此年出《中阿含》六十卷，《增一阿含》四十六卷，伐鼓擊柝之中，而出斯一百餘卷，窮通不改其恬，詎非先師之故迹乎？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以建元二十年，罽賓沙門僧伽跋澄齎此經本來詣長安，武威太守趙文業請令出焉。佛念為譯，慧嵩筆受，正值慕容作難於近郊，然譯出不襄。余與法和對檢定之，十一月三十日乃了也。此年出《中阿含》六十卷，《增一阿含》四十六卷，伐鼓擊柝之中，而出斯一百餘卷，窮通不改其恬，詎非先師之故迹乎？

僧伽羅剎比丘所集佛行首 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 僧伽羅剎比丘所集佛行首

爾時，菩薩始行時，愍世間故，發趣於道；彼出家故，行忍；不相應故，心三昧；斷無知故，行金剛智慧，除捨調戲；行真諦故，除棄意垢；為直行故，為苦行；慈孝父母故，心堅牢固，不捨誓願；離欲故，為聞饒已，念報恩；求解脫故，著袈裟，欲應息；住林間故，不觀行者；求知親故，知己身縛；口行無欺故，一切苦本，意無所念，不捨有故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，菩薩始行時，愍世間故，發趣於道；彼出家故，行忍；不相應故，心三昧；斷無知故，行金剛智慧，除捨調戲；行真諦故，除棄意垢；為直行故，為苦行；慈孝父母故，心堅牢固，不捨誓願；離欲故，為聞饒已，念報恩；求解脫故，著袈裟，欲應息；住林間故，不觀行者；求知親故，知己身縛；口行無欺故，一切苦本，意無所念，不捨有故。

若復菩薩行智慧之時，以所知故，名曰智慧。數數於彼行中，及諸眾生不解深義，長夜勸勵，分別決了智慧：此深此淺，清淨其利；此惡此醜，親近善知識。彼法不亂，無量無限，亦無增損，猶如劍戟，所截皆斷，彼智慧者亦復如是。現第一義故，有共慧明；已意闇閉故，開彼見明，與共相應；以諸行故，根門具足；無怯弱故，現其威力；欲斷不善財業，現其有財業，以珍寶不可得故，如是現珍寶也；以斷命現其壽命；斷諸結使故，是力觀察遠事與彼分別，皆使決了，救彼脆命；以彼愁憂故，起歡喜之心；息意不起故，去離惡法而成就善法；去邪就正，以是之故，成其智慧力；以生死故，欲斷望見，至出要處；猶步世間故，遊一切境界，究竟一切智原，使至無為。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若復菩薩行智慧之時，以所知故，名曰智慧。數數於彼行中，及諸眾生不解深義，長夜勸勵，分別決了智慧：此深此淺，清淨其利；此惡此醜，親近善知識。彼法不亂，無量無限，亦無增損，猶如劍戟，所截皆斷，彼智慧者亦復如是。現第一義故，有共慧明；已意闇閉故，開彼見明，與共相應；以諸行故，根門具足；無怯弱故，現其威力；欲斷不善財業，現其有財業，以珍寶不可得故，如是現珍寶也；以斷命現其壽命；斷諸結使故，是力觀察遠事與彼分別，皆使決了，救彼脆命；以彼愁憂故，起歡喜之心；息意不起故，去離惡法而成就善法；去邪就正，以是之故，成其智慧力；以生死故，欲斷望見，至出要處；猶步世間故，遊一切境界，究竟一切智原，使至無為。

善住不移動， 無有生死畏， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善住不移動， 無有生死畏，

即逮不還處， 消滅三界趣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 即逮不還處， 消滅三界趣。

百劫所造行， 欲淨眾生類， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 百劫所造行， 欲淨眾生類，

無有三世想， 爾能無悕望。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無有三世想， 爾能無悕望。

是菩薩行諦之時，彼名諦者，心無有虛妄，言無有二；常娛樂其中，亦無彼此。數數樂彼，寤寐之中，未曾調戲，亦不妄語。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是菩薩行諦之時，彼名諦者，心無有虛妄，言無有二；常娛樂其中，亦無彼此。數數樂彼，寤寐之中，未曾調戲，亦不妄語。

又聞昔有王，名須陀摩，於王宮生，統領四域，法鼓遠振，羣臣人民無不聞者。生如此有德人，往詣池水浴洗，乘羽寶之車欲出城門。時有婆羅門，顏色端政，聰明智慧，欲來乞寶。婆羅門即白王，自稱姓名，舉手乞言。是時，王聞乞匃言聲，便懷歡喜，即報言：「止！止！尊者！須我還國，當相救濟。」夫王之法言無有二，即詣彼池浴洗，洗已竟，便欲還國。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又聞昔有王，名須陀摩，於王宮生，統領四域，法鼓遠振，羣臣人民無不聞者。生如此有德人，往詣池水浴洗，乘羽寶之車欲出城門。時有婆羅門，顏色端政，聰明智慧，欲來乞寶。婆羅門即白王，自稱姓名，舉手乞言。是時，王聞乞匃言聲，便懷歡喜，即報言：「止！止！尊者！須我還國，當相救濟。」夫王之法言無有二，即詣彼池浴洗，洗已竟，便欲還國。

是時，有翅飛鬼，名羯摩沙波羅，現其恐怖，手執王身。是時，彼王即自涕零。是時，彼鬼觀彼王意：「云何，大王！何為啼哭，有此愁憂之心？」時菩薩報言：「我無有此身想，唯我許婆羅門財寶，以是之故，便懷愁憂。」是時，彼鬼即報王言：「我未曾聞此甚奇甚特之事，世所希聞。為彼人民，故來相試。若今設放王去，當復還不？」時王甚懷喜悅。是時彼鬼身有兩翅飛在虛空，觀其所說，即放使去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時，有翅飛鬼，名羯摩沙波羅，現其恐怖，手執王身。是時，彼王即自涕零。是時，彼鬼觀彼王意：「云何，大王！何為啼哭，有此愁憂之心？」時菩薩報言：「我無有此身想，唯我許婆羅門財寶，以是之故，便懷愁憂。」是時，彼鬼即報王言：「我未曾聞此甚奇甚特之事，世所希聞。為彼人民，故來相試。若今設放王去，當復還不？」時王甚懷喜悅。是時彼鬼身有兩翅飛在虛空，觀其所說，即放使去。

是時，菩薩還國，歡喜以財與彼婆羅門，實無有虛，施不有悔，有是審諦之言。是時，國王即詣彼鬼所，自稱姓名，「今已到此。」是時，彼鬼見王形貌，即便驚怖有是實言、王顏色不變。除去瞋怒，無殺害意，便作是語：「甚奇甚特，未曾所聞。」說此偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時，菩薩還國，歡喜以財與彼婆羅門，實無有虛，施不有悔，有是審諦之言。是時，國王即詣彼鬼所，自稱姓名，「今已到此。」是時，彼鬼見王形貌，即便驚怖有是實言、王顏色不變。除去瞋怒，無殺害意，便作是語：「甚奇甚特，未曾所聞。」說此偈言：

「我堪飲惡毒， 洋銅灌口中， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我堪飲惡毒， 洋銅灌口中，

利刀割其體， 誰敢害法王？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 利刀割其體， 誰敢害法王？

宿福生王族， 觀德無有比， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宿福生王族， 觀德無有比，

勇猛實不虛， 應相為國主。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勇猛實不虛， 應相為國主。

我今當尊敬， 從王不復殺， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我今當尊敬， 從王不復殺，

改往修善行， 眾生隨所樂。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 改往修善行， 眾生隨所樂。」

是時，菩薩行柔和之時，彼心柔和，有此名聲，言不卒暴。欲求法故，常護彼意，未曾起怨惡，不生悕望，口不吐惡言；為愚癡故，現其智慧；除心垢故，皆悉稱名。無有若干吾我想，不隨幻，諸佛所擁護，於此獲如是德，亦無姦偽，如是之穢，皆悉避之。於中得柔和之心，善根本具足，人所愛念；不惜身命，神仙所嘆譽。如是柔和，觀彼善惡之報，彼智功德具足如所說。善本不斷，貧窮之者，施以金銀珍寶，除去諸穢。壽十歲時，遭遇厄難，所欲自在，亦不殺生，善身造業，心所生財、口所傳教、行所造業，除去穢惡所覆蓋者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時，菩薩行柔和之時，彼心柔和，有此名聲，言不卒暴。欲求法故，常護彼意，未曾起怨惡，不生悕望，口不吐惡言；為愚癡故，現其智慧；除心垢故，皆悉稱名。無有若干吾我想，不隨幻，諸佛所擁護，於此獲如是德，亦無姦偽，如是之穢，皆悉避之。於中得柔和之心，善根本具足，人所愛念；不惜身命，神仙所嘆譽。如是柔和，觀彼善惡之報，彼智功德具足如所說。善本不斷，貧窮之者，施以金銀珍寶，除去諸穢。壽十歲時，遭遇厄難，所欲自在，亦不殺生，善身造業，心所生財、口所傳教、行所造業，除去穢惡所覆蓋者。

爾時，「諸比丘！世間有身已得休息，非己所有，悉盡無餘。如是已盡，以是之故，當去離染著。前世所造者，彼已盡，更不復造，已斷根本，苦休壞敗。」如是說已，作是法住。於此深妙法中，如手執輪，六月不懈，諸佛世尊皆悉覺知、皆悉成就。於是便說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，「諸比丘！世間有身已得休息，非己所有，悉盡無餘。如是已盡，以是之故，當去離染著。前世所造者，彼已盡，更不復造，已斷根本，苦休壞敗。」如是說已，作是法住。於此深妙法中，如手執輪，六月不懈，諸佛世尊皆悉覺知、皆悉成就。於是便說偈言：

「不造諛諂意， 覺知邪法業， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不造諛諂意， 覺知邪法業，

本亦不造此， 當作如是觀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 本亦不造此， 當作如是觀。

勇猛意如海， 柔和不麤獷， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勇猛意如海， 柔和不麤獷，

頭面稽首禮， 無著世希有。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 頭面稽首禮， 無著世希有。」

是時，菩薩慈孝於父母時，性有報恩，恭敬承事，遠惡就善，隨時供給；夙起夜寐，瞻父母意，無事不辦；所約教訓，未曾違失。有如是柔和之心，以是之故，有如是事。心所修行，常自觀察當辦何事；所聞教誡，尋即知之；常懷歡喜，一切愛敬。念盡知父母之心，常念欲報恩，無麤獷言此無處所。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時，菩薩慈孝於父母時，性有報恩，恭敬承事，遠惡就善，隨時供給；夙起夜寐，瞻父母意，無事不辦；所約教訓，未曾違失。有如是柔和之心，以是之故，有如是事。心所修行，常自觀察當辦何事；所聞教誡，尋即知之；常懷歡喜，一切愛敬。念盡知父母之心，常念欲報恩，無麤獷言此無處所。

又聞昔者未成菩薩時，為大象王，端正無雙，頭眼肌毛皆悉端正，觀無厭足。耳滿充備，眾象中長牙瓜方政，有娛樂之心，脣齒純赤，頭耳滿具，形體方圓、極大高廣，猶高山峻。行步庠序，七處滿足猶青蓮花；行步庠序，無所罣礙龍女所生。遊山澤中，色如白雪，便為獵者所獲。將彼去時，是時山野樹木皆悉屈申，水自涌沸。將至所止，與種種甘饌飲食，亦不肯食。是時，象師在前長跪叉手白彼象言，便說此偈： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又聞昔者未成菩薩時，為大象王，端正無雙，頭眼肌毛皆悉端正，觀無厭足。耳滿充備，眾象中長牙瓜方政，有娛樂之心，脣齒純赤，頭耳滿具，形體方圓、極大高廣，猶高山峻。行步庠序，七處滿足猶青蓮花；行步庠序，無所罣礙龍女所生。遊山澤中，色如白雪，便為獵者所獲。將彼去時，是時山野樹木皆悉屈申，水自涌沸。將至所止，與種種甘饌飲食，亦不肯食。是時，象師在前長跪叉手白彼象言，便說此偈：

「我本造善本， 降此神象來， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我本造善本， 降此神象來，

何為不肯食， 如有怨恨心？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何為不肯食， 如有怨恨心？」

是時，彼神象便答偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時，彼神象便答偈言：

「我母無有目， 羸瘦懷愁惱， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我母無有目， 羸瘦懷愁惱，

憶彼不能食， 是故願見恕。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 憶彼不能食， 是故願見恕。

「於彼深山中，不食飢渴，必當命終，甚痛甚苦毒，各當共別離。以是愁憂，亦不能食，亦不飲水。無有果蓏與我母者，二人俱當死。」作如是辛酸語已，時獵師便懷歡喜放使去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於彼深山中，不食飢渴，必當命終，甚痛甚苦毒，各當共別離。以是愁憂，亦不能食，亦不飲水。無有果蓏與我母者，二人俱當死。」作如是辛酸語已，時獵師便懷歡喜放使去。

於彼拘薩羅國，有一止住處，隱學士名曰睒，施行十善，功德備具。持瓶行取水，是時拘薩羅國王出行遊獵，追逐麋鹿，於山中射著。喚呼：「便憂父母，猶如飛鳥無有兩翅。父母年老，目盲無所見。今被毒箭，俱亦當死父母，修四等心。」便說此偈： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於彼拘薩羅國，有一止住處，隱學士名曰睒，施行十善，功德備具。持瓶行取水，是時拘薩羅國王出行遊獵，追逐麋鹿，於山中射著。喚呼：「便憂父母，猶如飛鳥無有兩翅。父母年老，目盲無所見。今被毒箭，俱亦當死父母，修四等心。」便說此偈：

「惟我父母老， 目冥無所覩， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「惟我父母老， 目冥無所覩，

父母生子時， 欲得蒙其力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 父母生子時， 欲得蒙其力。

自覺而覺人， 一切同自相， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自覺而覺人， 一切同自相，

如彼色聲聞， 智者自息意。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如彼色聲聞， 智者自息意。

最勝愍萌類， 皆至彼道場， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 最勝愍萌類， 皆至彼道場，

起者盡滅度， 是世最妙義。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 起者盡滅度， 是世最妙義。」

最初發意名菩薩者，有如是眾行。「消滅無明諸覆蓋者，一切無明皆使至有明。無有能除無明者，欲現有明，智慧所修行，除其所覺者。」如是菩薩觀察，是時於眾生類而行大慈。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 最初發意名菩薩者，有如是眾行。「消滅無明諸覆蓋者，一切無明皆使至有明。無有能除無明者，欲現有明，智慧所修行，除其所覺者。」如是菩薩觀察，是時於眾生類而行大慈。

「愍世間故，發趣於道，皆是愛著，亦不自任力勢，除其所覺者。」如是菩薩觀察，是時於眾生類而起大慈。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「愍世間故，發趣於道，皆是愛著，亦不自任力勢，除其所覺者。」如是菩薩觀察，是時於眾生類而起大慈。

「眾生為色所縛，為欲愛縛著，無能有解色者，除其智者。」如是菩薩觀察，是時於眾生類而發大慈。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「眾生為色所縛，為欲愛縛著，無能有解色者，除其智者。」如是菩薩觀察，是時於眾生類而發大慈。

「眾生為陰怨憎，二念相繫縛，無有能覺此，除其智者。」如是菩薩觀察，是時於眾生類而起大慈。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「眾生為陰怨憎，二念相繫縛，無有能覺此，除其智者。」如是菩薩觀察，是時於眾生類而起大慈。

「眾生為苦重擔、為苦所害，無有能度此苦擔者，除其智者。」如是菩薩觀察，是時於眾生類而發大慈。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「眾生為苦重擔、為苦所害，無有能度此苦擔者，除其智者。」如是菩薩觀察，是時於眾生類而發大慈。

「眾生類常懷恐懼，百苦并至，無有能除其恐畏者，除其智者。」如是菩薩觀察，是時於眾生類而起大慈。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「眾生類常懷恐懼，百苦并至，無有能除其恐畏者，除其智者。」如是菩薩觀察，是時於眾生類而起大慈。

「眾生之類遭遇飢饉，渴愛無厭，無有能脫此飢饉者，除其智者。」如是菩薩觀察，是時於眾生類而起大慈。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「眾生之類遭遇飢饉，渴愛無厭，無有能脫此飢饉者，除其智者。」如是菩薩觀察，是時於眾生類而起大慈。

「眾生之類為因病所逼，一病動、百病增，無有能脫此病者，除其智者。」如是菩薩觀察，是時於眾生類而起大慈。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「眾生之類為因病所逼，一病動、百病增，無有能脫此病者，除其智者。」如是菩薩觀察，是時於眾生類而起大慈。

「眾生之類生老病死常自追身而厭患之，無有能脫此生老病死使至無為者，除其智者。」如是菩薩觀察，是時於眾生類而起大慈。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「眾生之類生老病死常自追身而厭患之，無有能脫此生老病死使至無為者，除其智者。」如是菩薩觀察，是時於眾生類而起大慈。

「眾生之類眾事總猥，著有常想，無有能除其總猥者，除其智者。」如是菩薩觀察，是時於眾生類而起大慈。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「眾生之類眾事總猥，著有常想，無有能除其總猥者，除其智者。」如是菩薩觀察，是時於眾生類而起大慈。

「若眾生之類所為事不辦，志性荒亂，無有能究竟其事者，除其智者。」如是菩薩觀察，是時於眾生類而起大慈。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若眾生之類所為事不辦，志性荒亂，無有能究竟其事者，除其智者。」如是菩薩觀察，是時於眾生類而起大慈。

「眾生之類貪著少味，經歷眾苦，無有能脫此苦惱者，除其智者。」如是菩薩觀察，是時於眾生類而起大慈。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「眾生之類貪著少味，經歷眾苦，無有能脫此苦惱者，除其智者。」如是菩薩觀察，是時於眾生類而起大慈。

「眾生之類常懷猶豫悕望，遠正就邪，無有能斷其狐疑者，除其智者。」如是菩薩觀察，是時於眾生類而起大慈。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「眾生之類常懷猶豫悕望，遠正就邪，無有能斷其狐疑者，除其智者。」如是菩薩觀察，是時於眾生類而起大慈。

「眾生之類有若干見趣，無有能拔此見趣者，除其智者。」如是菩薩觀察，是時於眾生類而起大慈。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「眾生之類有若干見趣，無有能拔此見趣者，除其智者。」如是菩薩觀察，是時於眾生類而起大慈。

「眾生之類塵垢著，不度彼岸，無能得度彼岸者，除其智者。」如是菩薩觀察，是時於眾生類而起大慈。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「眾生之類塵垢著，不度彼岸，無能得度彼岸者，除其智者。」如是菩薩觀察，是時於眾生類而起大慈。

「眾生之類三種火盛而為焚燒，無有能脫此法者，亦不能以法雨滅者，除其智者。」如是菩薩觀察，是時於眾生類而起大慈。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「眾生之類三種火盛而為焚燒，無有能脫此法者，亦不能以法雨滅者，除其智者。」如是菩薩觀察，是時於眾生類而起大慈。

「眾生之類輪轉生死，無有休息，亦無有能得度彼岸者，除其智者。」如是菩薩觀察，是時於眾生類而起大慈。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「眾生之類輪轉生死，無有休息，亦無有能得度彼岸者，除其智者。」如是菩薩觀察，是時於眾生類而起大慈。

「眾生之類行垢所染著，增益生本，無有能脫此生死者，除其智者。」如是菩薩觀察，是時於眾生類而起大慈。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「眾生之類行垢所染著，增益生本，無有能脫此生死者，除其智者。」如是菩薩觀察，是時於眾生類而起大慈。

「眾生之類身處大嶮，手攀脆繩，無能脫此脆繩者，除其智者。」如是菩薩觀察，是時於眾生類而起大慈。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「眾生之類身處大嶮，手攀脆繩，無能脫此脆繩者，除其智者。」如是菩薩觀察，是時於眾生類而起大慈。

「眾生之類猶如桑虫子，為行所驅逼，亦無有能脫此使流者，除其智者。」如是菩薩觀察，是時於眾生類而起大慈。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「眾生之類猶如桑虫子，為行所驅逼，亦無有能脫此使流者，除其智者。」如是菩薩觀察，是時於眾生類而起大慈。

「眾生之類發趣大生死，常懷悕望，亦無能使還止者，除其智者。」如是菩薩觀察，是時於眾生類而起大慈。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「眾生之類發趣大生死，常懷悕望，亦無能使還止者，除其智者。」如是菩薩觀察，是時於眾生類而起大慈。

「眾生之類發趣惡道，常懷欲行想，無有能安處正道者，除其智者。」如是菩薩觀察，是時於眾生類而起大慈。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「眾生之類發趣惡道，常懷欲行想，無有能安處正道者，除其智者。」如是菩薩觀察，是時於眾生類而起大慈。

「眾生之類長夜自處幽冥無智之所，由無有能脫此邪道使處正智者，除其智者」如是菩薩觀察，是時於眾生類而發大慈。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「眾生之類長夜自處幽冥無智之所，由無有能脫此邪道使處正智者，除其智者」如是菩薩觀察，是時於眾生類而發大慈。

「眾生之類不照見究竟、見賢聖諦，無有能使見賢聖諦者，除其智者。」如是菩薩觀察，是時於眾生類而起大慈。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「眾生之類不照見究竟、見賢聖諦，無有能使見賢聖諦者，除其智者。」如是菩薩觀察，是時於眾生類而起大慈。

「眾生之類長夜處流滯，無有能脫此流滯者，除其智者。」如是菩薩觀察，是時於眾生類而起大慈。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「眾生之類長夜處流滯，無有能脫此流滯者，除其智者。」如是菩薩觀察，是時於眾生類而起大慈。

「眾生之類無有閑靜，與種種趣相應，無有能脫此閑靜處者，除其智者。」如是菩薩觀察，是時於眾生類而起大慈。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「眾生之類無有閑靜，與種種趣相應，無有能脫此閑靜處者，除其智者。」如是菩薩觀察，是時於眾生類而起大慈。

「眾生之類貪著結使，長夜染著，無有能滅此結使者，除其智者。」如是菩薩觀察，是時於眾生類而起大慈。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「眾生之類貪著結使，長夜染著，無有能滅此結使者，除其智者。」如是菩薩觀察，是時於眾生類而起大慈。

「眾生之類遭遇苦難，志性荒亂，無有能使至解脫處者，除其智者。」如是菩薩觀察，是時於眾生類而起大慈。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「眾生之類遭遇苦難，志性荒亂，無有能使至解脫處者，除其智者。」如是菩薩觀察，是時於眾生類而起大慈。

「眾生之類謂欲為淨，內盛臭處，無有能脫此愛欲者，除其智者。」如是菩薩觀察，是時於眾生類而起大慈。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「眾生之類謂欲為淨，內盛臭處，無有能脫此愛欲者，除其智者。」如是菩薩觀察，是時於眾生類而起大慈。

「眾生之類謂欲為樂，諸陰苦患，無有能曉第一之義、至涅槃者，除其智者。」如是菩薩觀察，是時於眾生類而起大慈。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「眾生之類謂欲為樂，諸陰苦患，無有能曉第一之義、至涅槃者，除其智者。」如是菩薩觀察，是時於眾生類而起大慈。

「眾生之類著有常想，謂不移動，無有能示涅槃之路者，除其智者。」如是菩薩觀察，是時於眾生類而起大慈。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「眾生之類著有常想，謂不移動，無有能示涅槃之路者，除其智者。」如是菩薩觀察，是時於眾生類而起大慈。

「眾生之類計吾我想，不解法數，無有能分別法者，除其智者。」如是菩薩觀察，是時於眾生類而起大慈。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「眾生之類計吾我想，不解法數，無有能分別法者，除其智者。」如是菩薩觀察，是時於眾生類而起大慈。

「眾生之類不得救護，厭患於涅槃，猶如大狗常守死屍、馳走東西，無有休息。愚癡所為今亦如是，與彼狗無異，自無性行，馳走東西，不解涅槃義，陰蓋所覆，不悉觀察。」菩薩起勇猛意，使至彼道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「眾生之類不得救護，厭患於涅槃，猶如大狗常守死屍、馳走東西，無有休息。愚癡所為今亦如是，與彼狗無異，自無性行，馳走東西，不解涅槃義，陰蓋所覆，不悉觀察。」菩薩起勇猛意，使至彼道。

便有是偈： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 便有是偈：

「多有眾生類， 流轉生死淵， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「多有眾生類， 流轉生死淵，

觀此艱難苦， 安處至涅槃。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀此艱難苦， 安處至涅槃。

陰雲所覆蓋， 無光處幽冥， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 陰雲所覆蓋， 無光處幽冥，

智者皆現世， 除雲使光出。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智者皆現世， 除雲使光出。」

爾時，菩薩而行此檀，最初始時興起法想，甘饌香美，饒益眾生，隨時相應，與第一義相應，心無悕愛味，成就充滿，除去眾結，亦無所遠離。不逆乞者，施已無變悔之心，皆是曩昔施行功德，使彼無結著。為眾人荷負重擔，皆棄結使，如今日之施，成其所願，欲使眾生所欲皆獲。從小已來無種種害意，忍諸種種穢患，施功德漸漸厚，導引人民而作船師，數數不廢於施，常好惠施，內自清淨，外現穢相，不達一切者，謂一切眾生除去憍慢，無懈惓心。施心遂增，顏色和悅，無有怨恨，不自稱譽，亦不自下。愛樂眾生，一切所有皆悉惠施，義所成辦，合集人民。數數惠施，無變悔心，心意喜悅，嘆譽布施果報遠徹。以金銀、珍寶、車𤦲、馬瑙、車乘、男女、城郭皆悉惠施，內無慳嫉。愛彼信施，欲充滿彼悕望具足，欲使彼施果皆悉牢固，欲使彼乘船得度，以彼施故，具足此義。觀察施果，捐棄諸結，眾生貪著除去，使無邪見，除去慳貪隨時生，依法雨而雨，是故歸命。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，菩薩而行此檀，最初始時興起法想，甘饌香美，饒益眾生，隨時相應，與第一義相應，心無悕愛味，成就充滿，除去眾結，亦無所遠離。不逆乞者，施已無變悔之心，皆是曩昔施行功德，使彼無結著。為眾人荷負重擔，皆棄結使，如今日之施，成其所願，欲使眾生所欲皆獲。從小已來無種種害意，忍諸種種穢患，施功德漸漸厚，導引人民而作船師，數數不廢於施，常好惠施，內自清淨，外現穢相，不達一切者，謂一切眾生除去憍慢，無懈惓心。施心遂增，顏色和悅，無有怨恨，不自稱譽，亦不自下。愛樂眾生，一切所有皆悉惠施，義所成辦，合集人民。數數惠施，無變悔心，心意喜悅，嘆譽布施果報遠徹。以金銀、珍寶、車𤦲、馬瑙、車乘、男女、城郭皆悉惠施，內無慳嫉。愛彼信施，欲充滿彼悕望具足，欲使彼施果皆悉牢固，欲使彼乘船得度，以彼施故，具足此義。觀察施果，捐棄諸結，眾生貪著除去，使無邪見，除去慳貪隨時生，依法雨而雨，是故歸命。

「金銀珍寶施， 車𤦲馬瑙珠， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「金銀珍寶施， 車𤦲馬瑙珠，

瞻彼無厭足， 今禮釋師子。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 瞻彼無厭足， 今禮釋師子。

象馬及天金， 色最為第一， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 象馬及天金， 色最為第一，

能施和顏色， 歸命解脫者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能施和顏色， 歸命解脫者。

車寶為第一， 珍寶所瓔珞， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 車寶為第一， 珍寶所瓔珞，

顏色皆和悅。 妻子及男女， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 顏色皆和悅。 妻子及男女，

金鉢盛滿銀， 或盛滿碎金， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金鉢盛滿銀， 或盛滿碎金，

彼以歡喜施。 誰勝毘沙門？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼以歡喜施。 誰勝毘沙門？

和悅以自施， 如果茂盛好， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 和悅以自施， 如果茂盛好，

歡喜而惠施。 彼滿三世界， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 歡喜而惠施。 彼滿三世界，

男女極端政， 婦身及頭目， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 男女極端政， 婦身及頭目，

為世而惠施。 誰與此施等？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為世而惠施。 誰與此施等？

檀施無過此， 天人所不及， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 檀施無過此， 天人所不及，

猶如彼上人， 意大海無底。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 猶如彼上人， 意大海無底。」

彼菩薩修行戒時，於彼戒，非為無戒，及身口所行、心所起甘露之法，如彼花果擁護其根，必生果實；於彼而得，皆是人所行，猶如彼士殺生、不與取、婬逸及諸放恣。菩薩不飲酒，於諸戒智慧皆悉具足，除去非戒，於道場而常三昧，遠離犯戒，亦不有殺意，物性皆清淨。受彼信施，數數厚味，亦無所犯。內無所缺，去不就有，亦不敷花。依見不腐敗、無穢，不造新穢果，所種有新善，眠悟無愁，彼眾生色最第一。由彼功德故，善香遠布；受信施故，意常牢固；諸根具足故；無所壞敗；智慧住不移故，無所不壞；緣彼人故，有所增益；為彼人故，擔負苦惱；因善法故，有其處所，無愁惱，亦無所染；以形貌故，有服飾；為彼人故，有其財寶，無限無量，無有窮盡。從初發意未曾變悔，況復菩薩禁戒成就？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼菩薩修行戒時，於彼戒，非為無戒，及身口所行、心所起甘露之法，如彼花果擁護其根，必生果實；於彼而得，皆是人所行，猶如彼士殺生、不與取、婬逸及諸放恣。菩薩不飲酒，於諸戒智慧皆悉具足，除去非戒，於道場而常三昧，遠離犯戒，亦不有殺意，物性皆清淨。受彼信施，數數厚味，亦無所犯。內無所缺，去不就有，亦不敷花。依見不腐敗、無穢，不造新穢果，所種有新善，眠悟無愁，彼眾生色最第一。由彼功德故，善香遠布；受信施故，意常牢固；諸根具足故；無所壞敗；智慧住不移故，無所不壞；緣彼人故，有所增益；為彼人故，擔負苦惱；因善法故，有其處所，無愁惱，亦無所染；以形貌故，有服飾；為彼人故，有其財寶，無限無量，無有窮盡。從初發意未曾變悔，況復菩薩禁戒成就？

於是便說此偈： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是便說此偈：

「上下及四方， 諸有聞戒香， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「上下及四方， 諸有聞戒香，

皆悉等具足， 遠欲為最要。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 皆悉等具足， 遠欲為最要。

親近善知識， 善者作功德， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 親近善知識， 善者作功德，

善色無有比， 戒香第一福。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善色無有比， 戒香第一福。

諸穢悉休息， 覺我無有我， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸穢悉休息， 覺我無有我，

最勝後第七， 我今當自禮。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 最勝後第七， 我今當自禮。」

若復菩薩行精進時，然彼心有所緣心，亦無懈惓，出家不可障斷，為眾生故而出家；不移動故，有其力緣；種種眾生有其精進，不可勝故，有其忍；有所長益故，示現於世；有其功德故；示現眾生；攝其心意故，彼意不移動；為船師故，得到彼岸；以定故不亂，發意躇步，則有所度；以彼眾生故，成其所願；欲成道故；施象馬寶車。是時，菩薩於彼眾生有是精進，其有聞精進名者發趣於道，一身之中所作功德不可限量，況復如來無數阿僧祇劫所作功德？端坐道場時，降伏外道，經歷生死，以精進意除去愁憂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若復菩薩行精進時，然彼心有所緣心，亦無懈惓，出家不可障斷，為眾生故而出家；不移動故，有其力緣；種種眾生有其精進，不可勝故，有其忍；有所長益故，示現於世；有其功德故；示現眾生；攝其心意故，彼意不移動；為船師故，得到彼岸；以定故不亂，發意躇步，則有所度；以彼眾生故，成其所願；欲成道故；施象馬寶車。是時，菩薩於彼眾生有是精進，其有聞精進名者發趣於道，一身之中所作功德不可限量，況復如來無數阿僧祇劫所作功德？端坐道場時，降伏外道，經歷生死，以精進意除去愁憂。

精進最第一， 歸命法王主， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 精進最第一， 歸命法王主，

於佛善自覺， 今歸命無等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於佛善自覺， 今歸命無等。

彼尊為第一， 法鼓聲遠布， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼尊為第一， 法鼓聲遠布，

於覺覺自覺， 是故歸無著。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於覺覺自覺， 是故歸無著。

若復菩薩行忍時，無畏、無所懼、無所染，不觀彼果報，有其力勢。擁護眾生，常遠離惡數，志性剛強，自省己過。一切眾生皆懷恐怖，使無恐怖，示彼戒律，亦為一切眾生降伏麤獷，去不善語。慈愍眾生，彼無量無限依眾生語，設有所聞及諸至道迹，微妙第一。猶如華果未常，不敷華，為風所吹動，山巖處穴採取諸花香味，種種色處所福德音響，眾生之類皆悉喜聞，猶如蜂王採諸花味以用作蜜，及諸小蜂而作蜜者，及諸泉源處處流溢，及諸那陀園快樂無比。有罵詈，所為成辦；諸求呪術，為彼示慚愧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若復菩薩行忍時，無畏、無所懼、無所染，不觀彼果報，有其力勢。擁護眾生，常遠離惡數，志性剛強，自省己過。一切眾生皆懷恐怖，使無恐怖，示彼戒律，亦為一切眾生降伏麤獷，去不善語。慈愍眾生，彼無量無限依眾生語，設有所聞及諸至道迹，微妙第一。猶如華果未常，不敷華，為風所吹動，山巖處穴採取諸花香味，種種色處所福德音響，眾生之類皆悉喜聞，猶如蜂王採諸花味以用作蜜，及諸小蜂而作蜜者，及諸泉源處處流溢，及諸那陀園快樂無比。有罵詈，所為成辦；諸求呪術，為彼示慚愧。

眾生修行道者，為厄難者而作救護，名曰忍辱仙人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生修行道者，為厄難者而作救護，名曰忍辱仙人。

是時，迦藍浮王往入深山欲獵麋鹿，適入山中，見此忍辱仙人，便前跪問：「在此深山為求何道？」忍答曰：「求忍。」是時大王不自觀察，亦不觀察行，欲有所試，即時便作是說：「我今當截汝手脚。」即截彼仙人手脚。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時，迦藍浮王往入深山欲獵麋鹿，適入山中，見此忍辱仙人，便前跪問：「在此深山為求何道？」忍答曰：「求忍。」是時大王不自觀察，亦不觀察行，欲有所試，即時便作是說：「我今當截汝手脚。」即截彼仙人手脚。

復作是問：「汝今為求何道？」是時忍答言：「我求忍辱道。」即時嘆譽忍辱之德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復作是問：「汝今為求何道？」是時忍答言：「我求忍辱道。」即時嘆譽忍辱之德。

是時，大王倍懷瞋恚，欲傷害其命。是時，仙人已截手脚，便作誓願言：「使我世世勿懷瞋恚，亦不有瞋恚於彼大王，解知諸法皆悉虛空。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時，大王倍懷瞋恚，欲傷害其命。是時，仙人已截手脚，便作誓願言：「使我世世勿懷瞋恚，亦不有瞋恚於彼大王，解知諸法皆悉虛空。」

復有異仙人往至彼仙人所而作是問：「云何，神仙！不起瞋恚於彼王耶？」「若行此忍辱之時，有此大忍辱之力，當於爾時不起瞋恚之意，觀此血色亦不變易。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有異仙人往至彼仙人所而作是問：「云何，神仙！不起瞋恚於彼王耶？」「若行此忍辱之時，有此大忍辱之力，當於爾時不起瞋恚之意，觀此血色亦不變易。」

是時，護世四天王往詣彼仙人住處，是時提頭賴吒頭面作禮，便作是問：「我今欲殺迦藍浮王，為可爾不？」作是語已，是時仙人默然不對。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時，護世四天王往詣彼仙人住處，是時提頭賴吒頭面作禮，便作是問：「我今欲殺迦藍浮王，為可爾不？」作是語已，是時仙人默然不對。

時第二天王復作是問：「我今當殺彼男女大小及城郭人民，皆悉蕩盡。」作是語已，是時仙人默然不對。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時第二天王復作是問：「我今當殺彼男女大小及城郭人民，皆悉蕩盡。」作是語已，是時仙人默然不對。

是時，毘樓𦰽叉王復作是問：「我取彼境界國土所有人民，盡取殺之，願見聽許。」是時仙人默然不對。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時，毘樓𦰽叉王復作是問：「我取彼境界國土所有人民，盡取殺之，願見聽許。」是時仙人默然不對。

是時，毘沙門王復作是問：「我欲取彼境界國土，移著他方，願見聽許。」是時仙人歡喜歎譽忍辱之德，便說此偈： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時，毘沙門王復作是問：「我欲取彼境界國土，移著他方，願見聽許。」是時仙人歡喜歎譽忍辱之德，便說此偈：

「截頭目手足， 不起怨惡意， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「截頭目手足， 不起怨惡意，

所有盡施彼， 況當於世間？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所有盡施彼， 況當於世間？」

是時，護世天王復作是問：「云何，仙人！欲求何等道？」是時仙人答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時，護世天王復作是問：「云何，仙人！欲求何等道？」是時仙人答曰：

「欲使彼王身， 無有惡行報， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「欲使彼王身， 無有惡行報，

彼王雖兇暴， 憂彼不自憂。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼王雖兇暴， 憂彼不自憂。」

若菩薩修行三昧時，設入彼三昧，有所緣心未曾忘失，亦不放逸，專其一心；若復不慇懃求方便，亦不受諸行；解諸法味，不著於法，於彼地中亦無結使。彼三昧之中清淨無瑕穢，伏外敵無怯弱，一心解其氣味，心無所著，降伏志性，未曾懈惓，成其所行，得三昧歡喜根，精進不移，念不錯亂；一劫所修，覺知道品，念猗歡喜，勇猛所獲，皆依猗智，漸漸得歡樂處。然菩薩行於彼三昧行時，起三昧善行已，辦三昧善行，若行若住未曾失之。彼以有此行，善法具足，起諸善行，諸所求皆悉現在前。設心有愁憂，漸降伏其意，使不忘失，思惟增益，增益善。若心放逸，復思惟善法；若心懷愁憂，緣縛所繫，即能思惟彼解脫善。於己境界威儀悉善，為人演說亂想穢病及餘種三昧諸功德，具足三昧彼處。彼處三昧行報之果實最為善行，猶如青青樹木現淨解脫，及餘青黃白黑皆隨彼三昧來往，無所罣礙。欲以三昧力，火聚日光無所不照，彼得天眼亦復如是，晝夜徹照，亦復得天耳徹聽。有如是之力，彼菩薩得是三昧無限無量，不可稱計。盡由三昧之力，亦由思惟，由不懈怠，由智慧明，知卷知舒，亦由悕望三昧，由去離惡相，由逆順三昧力。如是眾想，是彼三昧所生。彼彼總持門成三昧，所適之處亦無疲惓，求其方便，不堅固三昧故而行三昧，為一切欲故降伏心意，善擁護思惟，亦不錯亂，隨意自在，不說人過，無量無限，無有窮盡。於今三昧斷諸狐疑，放種種光明，依一切善法；諸結使淨，數數習三昧，依一切善法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若菩薩修行三昧時，設入彼三昧，有所緣心未曾忘失，亦不放逸，專其一心；若復不慇懃求方便，亦不受諸行；解諸法味，不著於法，於彼地中亦無結使。彼三昧之中清淨無瑕穢，伏外敵無怯弱，一心解其氣味，心無所著，降伏志性，未曾懈惓，成其所行，得三昧歡喜根，精進不移，念不錯亂；一劫所修，覺知道品，念猗歡喜，勇猛所獲，皆依猗智，漸漸得歡樂處。然菩薩行於彼三昧行時，起三昧善行已，辦三昧善行，若行若住未曾失之。彼以有此行，善法具足，起諸善行，諸所求皆悉現在前。設心有愁憂，漸降伏其意，使不忘失，思惟增益，增益善。若心放逸，復思惟善法；若心懷愁憂，緣縛所繫，即能思惟彼解脫善。於己境界威儀悉善，為人演說亂想穢病及餘種三昧諸功德，具足三昧彼處。彼處三昧行報之果實最為善行，猶如青青樹木現淨解脫，及餘青黃白黑皆隨彼三昧來往，無所罣礙。欲以三昧力，火聚日光無所不照，彼得天眼亦復如是，晝夜徹照，亦復得天耳徹聽。有如是之力，彼菩薩得是三昧無限無量，不可稱計。盡由三昧之力，亦由思惟，由不懈怠，由智慧明，知卷知舒，亦由悕望三昧，由去離惡相，由逆順三昧力。如是眾想，是彼三昧所生。彼彼總持門成三昧，所適之處亦無疲惓，求其方便，不堅固三昧故而行三昧，為一切欲故降伏心意，善擁護思惟，亦不錯亂，隨意自在，不說人過，無量無限，無有窮盡。於今三昧斷諸狐疑，放種種光明，依一切善法；諸結使淨，數數習三昧，依一切善法。

於是便說此偈： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是便說此偈：

「獲此解脫心， 三昧無罣礙， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「獲此解脫心， 三昧無罣礙，

新頭趣大海， 駛流難可制。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 新頭趣大海， 駛流難可制。

若意有所欲， 心亦不移轉， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若意有所欲， 心亦不移轉，

欲斷境界水， 皆是根門行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欲斷境界水， 皆是根門行。

我於百年中， 擔負父母行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我於百年中， 擔負父母行，

不充我所願， 能報父母恩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不充我所願， 能報父母恩。

已得將護彼， 指授父母處， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已得將護彼， 指授父母處，

能覺知如是， 世之所悕有。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能覺知如是， 世之所悕有。」

是時，菩薩行堅固心時，收攝解脫，有如是方便。彼有勇猛意，所為無罣礙，不為人所制持，是故當方便求。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時，菩薩行堅固心時，收攝解脫，有如是方便。彼有勇猛意，所為無罣礙，不為人所制持，是故當方便求。

昔聞阿蘭、迦蘭起諸禪定，捨彼禪已，更求三耶三佛無上道，便往行南半由旬，中詣彼空閑處，作種種苦行，噉果飲水，著純黑皮衣，在樹下結加趺坐。或時飲水，或時食果蓏，或時服氣，作如是苦行：於草上臥，或以灰自擁，樂著於彼三宿之中，顏色不變易，九日之中禮跪祠火，諸放逸者隨彼言教，或時祠天，頭目漸羸，兩臂露現，或翹一足，身體僂曲，亦不盜竊，以法自樂。於彼苦行求道，亦不飲食，皮骨相連，身日日極，身黑，面色萎黃，猶如箜篌，內無有實，肋脊悉現，形有百變，不可觀省。少壯之貌永無復有，猶如老象無所任施，坐臥行步而無有力，亦不能語，雖復貪命，不久在世。當於爾時，天使已至彼所住之處，為設方便，有如是若干變化。彼為法故，寤寐不失其節，如是求解脫，不顧其身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 昔聞阿蘭、迦蘭起諸禪定，捨彼禪已，更求三耶三佛無上道，便往行南半由旬，中詣彼空閑處，作種種苦行，噉果飲水，著純黑皮衣，在樹下結加趺坐。或時飲水，或時食果蓏，或時服氣，作如是苦行：於草上臥，或以灰自擁，樂著於彼三宿之中，顏色不變易，九日之中禮跪祠火，諸放逸者隨彼言教，或時祠天，頭目漸羸，兩臂露現，或翹一足，身體僂曲，亦不盜竊，以法自樂。於彼苦行求道，亦不飲食，皮骨相連，身日日極，身黑，面色萎黃，猶如箜篌，內無有實，肋脊悉現，形有百變，不可觀省。少壯之貌永無復有，猶如老象無所任施，坐臥行步而無有力，亦不能語，雖復貪命，不久在世。當於爾時，天使已至彼所住之處，為設方便，有如是若干變化。彼為法故，寤寐不失其節，如是求解脫，不顧其身。

於是便說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是便說偈言：

「設我當融爛， 人身分為百， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「設我當融爛， 人身分為百，

又無瞋恚想， 眾生至無異。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又無瞋恚想， 眾生至無異。

彼意何可貪？ 苦惱無數變， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼意何可貪？ 苦惱無數變，

有計吾我想， 眠與死何異？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有計吾我想， 眠與死何異？」

是時，菩薩多聞之時，所謂聞名者，自稱揚其德，最為第一息心，眾人所敬待，志性不亂，所聞能持，聞持具足，亦不忘失，觀察其義，除去憍慢。有如是之業與智相應，今悉聞知。以智無懈惓，恭敬於師長，所願自在；若飢虛者，起大慈悲；降伏大外道，無所罣礙，亦無塵垢；於異剎土現其道行，不為愛欲所染著，起方便意，為世人民欲使解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時，菩薩多聞之時，所謂聞名者，自稱揚其德，最為第一息心，眾人所敬待，志性不亂，所聞能持，聞持具足，亦不忘失，觀察其義，除去憍慢。有如是之業與智相應，今悉聞知。以智無懈惓，恭敬於師長，所願自在；若飢虛者，起大慈悲；降伏大外道，無所罣礙，亦無塵垢；於異剎土現其道行，不為愛欲所染著，起方便意，為世人民欲使解脫。

爾時，菩薩有如是慈心，一切智所因，皆是方便所起。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，菩薩有如是慈心，一切智所因，皆是方便所起。

於是便說此偈： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是便說此偈：

「彼聞若干響， 其色無有變， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「彼聞若干響， 其色無有變，

牢固不久存， 況我今日身？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 牢固不久存， 況我今日身？

最初受此法， 有信於世尊， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 最初受此法， 有信於世尊，

便生大智慧， 除去諸結使。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 便生大智慧， 除去諸結使。」

爾時，菩薩行恩之時，識其恩德，亦不忘失，便有是智慧，欲報其恩，造少功德，永以不忘失，亦不永盡，猶如種少穀子，終身不忘失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，菩薩行恩之時，識其恩德，亦不忘失，便有是智慧，欲報其恩，造少功德，永以不忘失，亦不永盡，猶如種少穀子，終身不忘失。

昔者菩薩欲求無上道時，在一閑靜之處，有鸚鵡菩薩常處彼樹。爾時，有風吹彼樹木相切磨，磨便有火出，火漸熾盛，遂及山巖。諸生青青樹木火悉焚燒，有欝烟起，色極自熾，亦不時滅，猶如日光。塵烟俱起，大小樹木皆悉被燒，無有遺餘，猶如天地融爛時。須臾之間，聞見者皆為恐怖，所焚燒物隨時便盡，諸樹木皆悉盡。爾時，菩薩為鸚鵡身，一夜之中便作是思惟：「猶如飛鳥止此樹木，當有返復之心，與彼相應，便起恩意，況當我等長夜處其中，亦不能得滅此火？我今政是時，現其威力。」往詣大海中，以兩翅而取其水，在彼火上而灑其火。或以翅灑，或以口灑，東西馳奔。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 昔者菩薩欲求無上道時，在一閑靜之處，有鸚鵡菩薩常處彼樹。爾時，有風吹彼樹木相切磨，磨便有火出，火漸熾盛，遂及山巖。諸生青青樹木火悉焚燒，有欝烟起，色極自熾，亦不時滅，猶如日光。塵烟俱起，大小樹木皆悉被燒，無有遺餘，猶如天地融爛時。須臾之間，聞見者皆為恐怖，所焚燒物隨時便盡，諸樹木皆悉盡。爾時，菩薩為鸚鵡身，一夜之中便作是思惟：「猶如飛鳥止此樹木，當有返復之心，與彼相應，便起恩意，況當我等長夜處其中，亦不能得滅此火？我今政是時，現其威力。」往詣大海中，以兩翅而取其水，在彼火上而灑其火。或以翅灑，或以口灑，東西馳奔。

是時，有神便說此偈： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時，有神便說此偈：

「此火甚熾盛， 煙雲不可近， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此火甚熾盛， 煙雲不可近，

雖有此善心， 亦不能得滅。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雖有此善心， 亦不能得滅。」

是時，菩薩鸚鵡語彼天言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時，菩薩鸚鵡語彼天言：

「我處此山中， 未曾失其恩， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我處此山中， 未曾失其恩，

云何當捨去， 使火燒此林？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何當捨去， 使火燒此林？

今我有此力， 意欲滅此火， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今我有此力， 意欲滅此火，

不空居此山， 欲得報其恩。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不空居此山， 欲得報其恩。」

爾時，樹神復作是說： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，樹神復作是說：

「此鳥有恩慈， 其色甚端正， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此鳥有恩慈， 其色甚端正，

此是應人法， 世之所希有。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此是應人法， 世之所希有。」

爾時，天神作是思惟，便語彼鸚鵡菩薩言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，天神作是思惟，便語彼鸚鵡菩薩言：

「知汝有恩慈， 為汝當滅火， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「知汝有恩慈， 為汝當滅火，

相愍有此心， 我當速滅火。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 相愍有此心， 我當速滅火。

爾時有大雲， 愍彼鸚鵡故， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時有大雲， 愍彼鸚鵡故，

今當滅此火， 使彼願獲果。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今當滅此火， 使彼願獲果。」

況當成等正覺。於是便說此偈： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 況當成等正覺。於是便說此偈：

「如來在彼時， 有此恩慈心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如來在彼時， 有此恩慈心，

諸有發歡喜， 天人所供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸有發歡喜， 天人所供養。

以能到彼岸， 遠離生老病， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以能到彼岸， 遠離生老病，

篤信已牢固， 統攝十方國。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 篤信已牢固， 統攝十方國。」

爾時，菩薩著袈裟時，為世人軌則，為眾生等變俗就道，此是大幢蓋。如是捨國王、妻子，出家學道，以度諸狐疑。是時，菩薩著袈裟時，有如是增益功德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，菩薩著袈裟時，為世人軌則，為眾生等變俗就道，此是大幢蓋。如是捨國王、妻子，出家學道，以度諸狐疑。是時，菩薩著袈裟時，有如是增益功德。

曾聞過去三耶三佛遊在園觀，花果茂盛，欲得出家。於彼園中，人民遊行，有佛出世，觀無厭足，人民熾盛，於彼園中無有眾音。著袈裟，三色清明，耳嚮解脫，聲音柔和，壽有限齊，一切自歸。為一切苦故，降伏瞋恚。色如赤銅，盡力喘息，煙風起。見色已，便作是說：「然與我心相應起此心，是我解脫。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曾聞過去三耶三佛遊在園觀，花果茂盛，欲得出家。於彼園中，人民遊行，有佛出世，觀無厭足，人民熾盛，於彼園中無有眾音。著袈裟，三色清明，耳嚮解脫，聲音柔和，壽有限齊，一切自歸。為一切苦故，降伏瞋恚。色如赤銅，盡力喘息，煙風起。見色已，便作是說：「然與我心相應起此心，是我解脫。」

是時，護袈裟有眾功德，捨彼瑕穢，緣是之故便說此偈： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時，護袈裟有眾功德，捨彼瑕穢，緣是之故便說此偈：

「亦不自識名， 與彼而相應， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「亦不自識名， 與彼而相應，

亦不善浴洗， 降伏故來此。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦不善浴洗， 降伏故來此。

速降伏彼果， 割己無所惜， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 速降伏彼果， 割己無所惜，

口作善言教， 必當自壞敗。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 口作善言教， 必當自壞敗。

雖復作此觀， 與我說是義， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雖復作此觀， 與我說是義，

我當惠施彼， 忍此苦惱業。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我當惠施彼， 忍此苦惱業。」

已自割己，降伏其心，便作是語，而說此偈： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已自割己，降伏其心，便作是語，而說此偈：

「莫作苦惱患， 有如是慳嫉， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「莫作苦惱患， 有如是慳嫉，

此果雖復小， 惡報無有限。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此果雖復小， 惡報無有限。」

爾時，菩薩樂閑居靜處，於彼園觀清淨無眾亂，亦無眾事。行到彼者皆懷恐怖，心所愛樂。曾聞有仙人所居處，極妙無比，廣說如上。仙人所住處，彼所有眾事皆盡無餘，遠此園觀去。當於爾時未定阿惟三佛，菩薩為兔身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，菩薩樂閑居靜處，於彼園觀清淨無眾亂，亦無眾事。行到彼者皆懷恐怖，心所愛樂。曾聞有仙人所居處，極妙無比，廣說如上。仙人所住處，彼所有眾事皆盡無餘，遠此園觀去。當於爾時未定阿惟三佛，菩薩為兔身。

是時，兔依仙人住，時兔見仙人下山，便以偈語仙人言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時，兔依仙人住，時兔見仙人下山，便以偈語仙人言：

「人身處世間， 極妙無有比， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「人身處世間， 極妙無有比，

已得生人間， 應處山林園。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已得生人間， 應處山林園。

善哉此仙人， 善色面親近， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善哉此仙人， 善色面親近，

無有眾瑕惡， 心自能降伏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無有眾瑕惡， 心自能降伏。

殺害之所起， 自知齊限量， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 殺害之所起， 自知齊限量，

能自降伏心， 無有境界想。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能自降伏心， 無有境界想。

「已捨境界可食我，為出家故求解脫道，心意決了莫捨甘露，去彼悕望意功德。同處山林，有如是三昧，意無眾亂。已處此山林，當樂此山林，如夜月照明、日照於晝，能仁有恩慈，應住此山林。然仙人少壯時，於彼山林中而居住，今年已老，何緣捨此去？」時是仙人便作是語：「自伏其心。」倍復歡喜而作是語：「若仙人去者，誰當樂此住？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「已捨境界可食我，為出家故求解脫道，心意決了莫捨甘露，去彼悕望意功德。同處山林，有如是三昧，意無眾亂。已處此山林，當樂此山林，如夜月照明、日照於晝，能仁有恩慈，應住此山林。然仙人少壯時，於彼山林中而居住，今年已老，何緣捨此去？」時是仙人便作是語：「自伏其心。」倍復歡喜而作是語：「若仙人去者，誰當樂此住？」

菩薩兔便說此偈： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩兔便說此偈：

「我今無此豆， 粳米及餘穀， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我今無此豆， 粳米及餘穀，

心能自降伏， 願住此山林。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心能自降伏， 願住此山林。」

爾時，成阿惟三佛，遂住於彼，照明於世間，樂彼閑居，以是之故，當住彼山林。便說此偈： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，成阿惟三佛，遂住於彼，照明於世間，樂彼閑居，以是之故，當住彼山林。便說此偈：

「境界甚庠序， 山林行苦業， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「境界甚庠序， 山林行苦業，

常樂居閑靜， 當自思惟行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常樂居閑靜， 當自思惟行。

解脫身功德， 心意常和悅， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解脫身功德， 心意常和悅，

智慧極微妙， 當親近山林。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智慧極微妙， 當親近山林。」

爾時，菩薩有此親友之心，常懷慈心，自省所生如實所生，如所聞有山林中，廣說如契經。便作是念：「此山林無有眾果，諸法解脫以忍法解脫。」是時，菩薩長夜之中有此慈心，諸法解脫，於彼人民無所觸嬈。於彼端坐思惟，不移動。鳥巢頂上，覺知鳥在頂上乳，恒恐懷怖，懼卵墜落，身不移動。是時，便觀察，便捨身而行，彼處不動，善慇懃力生，樂攝彼。是時，鳥已生翅，已生翅未能飛，終不捨去。今行此慈竟有何奇？亦不恐怖，眾生亦未曾為。如是自知，便說此偈： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，菩薩有此親友之心，常懷慈心，自省所生如實所生，如所聞有山林中，廣說如契經。便作是念：「此山林無有眾果，諸法解脫以忍法解脫。」是時，菩薩長夜之中有此慈心，諸法解脫，於彼人民無所觸嬈。於彼端坐思惟，不移動。鳥巢頂上，覺知鳥在頂上乳，恒恐懷怖，懼卵墜落，身不移動。是時，便觀察，便捨身而行，彼處不動，善慇懃力生，樂攝彼。是時，鳥已生翅，已生翅未能飛，終不捨去。今行此慈竟有何奇？亦不恐怖，眾生亦未曾為。如是自知，便說此偈：

「彼能辦此事， 故于人中大， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「彼能辦此事， 故于人中大，

亦不觸嬈彼， 此德無有上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦不觸嬈彼， 此德無有上。

是故彼世尊， 最為第一神， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是故彼世尊， 最為第一神，

故在道場處， 功德自備具。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 故在道場處， 功德自備具。」

是時，菩薩行悲時，自有力勢，堪負重擔，求一處所，「一切眾生我當度脫之。」增益功德，於諸苦脫無力者除世愁憂，無救護者為作救護，無悕望者為作悕望，無力勢者為作力勢，諸疾病者為作醫王，為老者示現少壯意，為少者示現有力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時，菩薩行悲時，自有力勢，堪負重擔，求一處所，「一切眾生我當度脫之。」增益功德，於諸苦脫無力者除世愁憂，無救護者為作救護，無悕望者為作悕望，無力勢者為作力勢，諸疾病者為作醫王，為老者示現少壯意，為少者示現有力。

曾聞世尊行道之時，無數比丘前後圍繞。火焚燒園觀時，比丘見大火煙起，各馳走向世尊，或有嘆譽世尊者，於如來前住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曾聞世尊行道之時，無數比丘前後圍繞。火焚燒園觀時，比丘見大火煙起，各馳走向世尊，或有嘆譽世尊者，於如來前住。

彼諸比丘住如來前觀者，於是便說此偈： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼諸比丘住如來前觀者，於是便說此偈：

「如我無疇匹， 三世功德具， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如我無疇匹， 三世功德具，

以此至誠語， 使惡速休息。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以此至誠語， 使惡速休息。」

說是偈已，是火聚火即休息。是時，諸比丘嘆未曾有，皆是世尊之恩力，歡喜於如來，各各嘆說此偈，言未曾有。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說是偈已，是火聚火即休息。是時，諸比丘嘆未曾有，皆是世尊之恩力，歡喜於如來，各各嘆說此偈，言未曾有。

世尊告曰：「諸比丘！在一閑靜處，種種境界，若干種色，當於爾時我未成於等正覺，爾時我為桎梏羅瞿也。從彼生已來，年少自在，好施於人，求微妙行。當於爾時，褰荼國界人民熾盛，土地豐熟，多竹林葦，樹木高峻，時火所燒極熾盛，漸及山澤，有如是之變，廣說如契經。爾時，有群鳥眾各各產乳，翅羽未生，或有翅始生者，或有墮地者，或有破頭尾者，亦不堪任飛，或有飢餓者，見彼火熾盛，各欲飛去。我爾時見此火已，亦不護身，無數百千劫功德有如是護心。我爾時於彼清淨便發此心，使此眾生脫此大患。爾時，我便滅此火，火即時滅。我爾時於彼園滅此火、行此悲心，況我今日成大悲？今日火當滅。」於是世尊便說此偈： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊告曰：「諸比丘！在一閑靜處，種種境界，若干種色，當於爾時我未成於等正覺，爾時我為桎梏羅瞿也。從彼生已來，年少自在，好施於人，求微妙行。當於爾時，褰荼國界人民熾盛，土地豐熟，多竹林葦，樹木高峻，時火所燒極熾盛，漸及山澤，有如是之變，廣說如契經。爾時，有群鳥眾各各產乳，翅羽未生，或有翅始生者，或有墮地者，或有破頭尾者，亦不堪任飛，或有飢餓者，見彼火熾盛，各欲飛去。我爾時見此火已，亦不護身，無數百千劫功德有如是護心。我爾時於彼清淨便發此心，使此眾生脫此大患。爾時，我便滅此火，火即時滅。我爾時於彼園滅此火、行此悲心，況我今日成大悲？今日火當滅。」於是世尊便說此偈：

「由少之所生， 本觀一切變， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「由少之所生， 本觀一切變，

一切皆悉壞， 慈哀於眾生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切皆悉壞， 慈哀於眾生。」

彼火即得滅，火滅未久，以智慧明滅世人火。爾時，菩薩為生死故，菩薩欲生時，救濟眾生，觀生苦本。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼火即得滅，火滅未久，以智慧明滅世人火。爾時，菩薩為生死故，菩薩欲生時，救濟眾生，觀生苦本。

曾聞空靜山林之中，有烏鹿鴿蛇在彼止。於彼有仙人菩薩常處其中，食果飲水。爾時，烏往詣彼仙人所，在一面立。便作是說：「世有何苦？」爾時烏便作是言：「飢為最苦，由何因緣而生此苦？我等各各自當陳說。身體疲極煩熾，諸根不定，口不能言，耳無所聞，常懷思想，是故飢最為苦。此苦患身火所燒，由此飢饉，此病難療，共相牽連，皆有如是之苦。」是時，鹿便作是語：「驚怖為苦，所謂驚怖者，身在獨處見獵師，常懷驚怖身心之穢，常恐無此身，復畏獵師欲殺害己。此身有何牢？要住無常處，馳走東西。此驚怖者由何而生？常有此念：『彼一切有是行，捨離一切身；我等有此身，常懷驚怖，須臾不寧，皆是本所造壞敗之苦，有如是驚怖。』以是之故，驚怖為苦。」是時，鴿便作是語：「欲最為苦，更樂其中，心境界淨，思惟所處，無脫此欲患。此欲猶如火，亦如脂酥著器，然則熾狂，有所說染著其心，欲火亦復如是，染著其心，消盡其形，增益諸縛，無數劫為欲惑會合，熾然燒人形體。以是之故，欲最為苦。」時蛇便作是語：「瞋恚最為苦，所謂瞋恚者，便傷害人命，無有尊卑，增諸罪根，身體顏色常變易，動有殺意，顰蹙眼赤、牙齒長利，人所惡見；搖頭動身，長息吐毒，身體肌皮純有瞋恚之火，一切世人皆不喜見；常伏空處，飢亦瞋、飽亦瞋，眼視不善，有如是之變。彼猶如火焚燒山澤，此瞋恚火亦復如是，以是故瞋恚為苦。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曾聞空靜山林之中，有烏鹿鴿蛇在彼止。於彼有仙人菩薩常處其中，食果飲水。爾時，烏往詣彼仙人所，在一面立。便作是說：「世有何苦？」爾時烏便作是言：「飢為最苦，由何因緣而生此苦？我等各各自當陳說。身體疲極煩熾，諸根不定，口不能言，耳無所聞，常懷思想，是故飢最為苦。此苦患身火所燒，由此飢饉，此病難療，共相牽連，皆有如是之苦。」是時，鹿便作是語：「驚怖為苦，所謂驚怖者，身在獨處見獵師，常懷驚怖身心之穢，常恐無此身，復畏獵師欲殺害己。此身有何牢？要住無常處，馳走東西。此驚怖者由何而生？常有此念：『彼一切有是行，捨離一切身；我等有此身，常懷驚怖，須臾不寧，皆是本所造壞敗之苦，有如是驚怖。』以是之故，驚怖為苦。」是時，鴿便作是語：「欲最為苦，更樂其中，心境界淨，思惟所處，無脫此欲患。此欲猶如火，亦如脂酥著器，然則熾狂，有所說染著其心，欲火亦復如是，染著其心，消盡其形，增益諸縛，無數劫為欲惑會合，熾然燒人形體。以是之故，欲最為苦。」時蛇便作是語：「瞋恚最為苦，所謂瞋恚者，便傷害人命，無有尊卑，增諸罪根，身體顏色常變易，動有殺意，顰蹙眼赤、牙齒長利，人所惡見；搖頭動身，長息吐毒，身體肌皮純有瞋恚之火，一切世人皆不喜見；常伏空處，飢亦瞋、飽亦瞋，眼視不善，有如是之變。彼猶如火焚燒山澤，此瞋恚火亦復如是，以是故瞋恚為苦。」

爾時，菩薩甚深之智思惟此已，便說此偈： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，菩薩甚深之智思惟此已，便說此偈：

「一切皆悉苦， 親近其顏色， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「一切皆悉苦， 親近其顏色，

生者必有苦， 聽我今所說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 生者必有苦， 聽我今所說。

猶如此大患， 苦惱無有限， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 猶如此大患， 苦惱無有限，

一切是生根， 是故生非真。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切是生根， 是故生非真。」

若有必成菩薩道者流轉生死，以慈悲喜護愍一切眾生，以捷疾之智無所罣礙，有勇猛意修一切智，無懈惓之心，教化無有狐疑，常懷等見，志性牢固不可沮壞，得彼氣味不失其志，有力堪任分別諸法，亦不毀漏。彼成大智慧，施意解脫，無變悔心，一切惠施。如濕鞞國王，常修淨行，未曾懈惓；如摩訶提披王，忍力具足；如忍神仙，戒不缺漏；如布賴多學士，常樂出家，顏色和悅。若復於愛敬之中意無染著，如大須達施那王，遊化世俗；瞿頻陀王，愛樂於法；如欝多羅摩納，樂閑靜之處，為伎樂聲響清徹；如善覺菩薩，在大眾中為師子吼，皆得解脫，至泥洹界。諸功德具足，必成於道，倍益諸德，成菩薩行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有必成菩薩道者流轉生死，以慈悲喜護愍一切眾生，以捷疾之智無所罣礙，有勇猛意修一切智，無懈惓之心，教化無有狐疑，常懷等見，志性牢固不可沮壞，得彼氣味不失其志，有力堪任分別諸法，亦不毀漏。彼成大智慧，施意解脫，無變悔心，一切惠施。如濕鞞國王，常修淨行，未曾懈惓；如摩訶提披王，忍力具足；如忍神仙，戒不缺漏；如布賴多學士，常樂出家，顏色和悅。若復於愛敬之中意無染著，如大須達施那王，遊化世俗；瞿頻陀王，愛樂於法；如欝多羅摩納，樂閑靜之處，為伎樂聲響清徹；如善覺菩薩，在大眾中為師子吼，皆得解脫，至泥洹界。諸功德具足，必成於道，倍益諸德，成菩薩行。

於是，便說此偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是，便說此偈曰：

「倍無傷害意， 菩薩功德淨， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「倍無傷害意， 菩薩功德淨，

已志性牢固， 如日放光明。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已志性牢固， 如日放光明。

愛樂如是法， 福田無有穢， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 愛樂如是法， 福田無有穢，

愍彼世人民， 故說如是業。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 愍彼世人民， 故說如是業。」

是時，菩薩不懷恐怖，從兜術天降神，觀有為行無常，心無亂想，常自觀察，知所從生處，亦復自知更不受胎。有是真諦，究竟其原，心無染著。降母胎中，住彼處所，亦無亂想。於彼觀犯戒為惡行、持戒為清淨，亦無染著。於胎之中無不淨行，猶如蓮花不染著水。於彼多起道意已，有此智慧，諸天子常衛護，兜術諸天遞來宿衛，現婬不淨行樂修梵行。自從菩薩降母胎中，夫人之身未曾有穢。菩薩戒行極為清淨，心無傷害之意，施行立誓，審諦至誠，欲出於家，大尊妙神天子皆悉扶持，胎淨無惱。若舉足行七步，時懷出家意，即觀四方：「今當向何方便無眾苦？」香汁浴洗，自然有香池，皆是前世功德所致。天雨優鉢、拘文羅花而供如來，於是便說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時，菩薩不懷恐怖，從兜術天降神，觀有為行無常，心無亂想，常自觀察，知所從生處，亦復自知更不受胎。有是真諦，究竟其原，心無染著。降母胎中，住彼處所，亦無亂想。於彼觀犯戒為惡行、持戒為清淨，亦無染著。於胎之中無不淨行，猶如蓮花不染著水。於彼多起道意已，有此智慧，諸天子常衛護，兜術諸天遞來宿衛，現婬不淨行樂修梵行。自從菩薩降母胎中，夫人之身未曾有穢。菩薩戒行極為清淨，心無傷害之意，施行立誓，審諦至誠，欲出於家，大尊妙神天子皆悉扶持，胎淨無惱。若舉足行七步，時懷出家意，即觀四方：「今當向何方便無眾苦？」香汁浴洗，自然有香池，皆是前世功德所致。天雨優鉢、拘文羅花而供如來，於是便說偈言：

「無數世勞勤， 救彼眾生故， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「無數世勞勤， 救彼眾生故，

轉輪無有量， 天人得安隱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 轉輪無有量， 天人得安隱。

諸有天伎樂， 皆得歡喜心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸有天伎樂， 皆得歡喜心，

香輪在前轉， 降伏眾魔怨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 香輪在前轉， 降伏眾魔怨。」

彼時菩薩從兜術天降神時，梵天眾皆悉侍從，若世尊人民天眾圍繞時，此是第一相。若菩薩從兜術天降神，地為大動，若世尊覺悟眾生塵勞，無有雜穢，此初瑞應地為大動，彼眾生之類塵勞永不生，最第一樂，是初瑞應。若菩薩從兜術天降神時，有大光明照世間界，是智慧光明相初瑞應，諸幽冥之處皆悉見明，亦是智慧之相。若菩薩初生時舉足行七步，此七覺意之瑞應。是時菩薩觀察四方時，此是四賢聖諦之瑞應。是時菩薩大笑時，現度人之瑞應。是時菩薩夢見以此世界為床，須彌山為机，手脚垂四海之外，此是世有常之想，此是甘露法味之瑞應；復夢緹隸迦樹生齊上，覆三千世界，此是道場之瑞應，天人所尊敬；夢見眾多飛鳥周匝圍繞，皆同一色，現眾成就之瑞應；夢見蟲頭黑身白，現優婆塞眾成就之瑞應；復夢見山頂上行，現得利不慳之瑞應。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼時菩薩從兜術天降神時，梵天眾皆悉侍從，若世尊人民天眾圍繞時，此是第一相。若菩薩從兜術天降神，地為大動，若世尊覺悟眾生塵勞，無有雜穢，此初瑞應地為大動，彼眾生之類塵勞永不生，最第一樂，是初瑞應。若菩薩從兜術天降神時，有大光明照世間界，是智慧光明相初瑞應，諸幽冥之處皆悉見明，亦是智慧之相。若菩薩初生時舉足行七步，此七覺意之瑞應。是時菩薩觀察四方時，此是四賢聖諦之瑞應。是時菩薩大笑時，現度人之瑞應。是時菩薩夢見以此世界為床，須彌山為机，手脚垂四海之外，此是世有常之想，此是甘露法味之瑞應；復夢緹隸迦樹生齊上，覆三千世界，此是道場之瑞應，天人所尊敬；夢見眾多飛鳥周匝圍繞，皆同一色，現眾成就之瑞應；夢見蟲頭黑身白，現優婆塞眾成就之瑞應；復夢見山頂上行，現得利不慳之瑞應。

於是便說偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是便說偈曰：

「瑞應未曾有， 彼有大功德， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「瑞應未曾有， 彼有大功德，

起者必當滅， 苦樂之所更。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 起者必當滅， 苦樂之所更。

見彼皆歡喜， 必當有佛出， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見彼皆歡喜， 必當有佛出，

如日除雲霧， 無復有眾塵。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如日除雲霧， 無復有眾塵。」

是時，菩薩志性不可迴轉，如所說，如月初出於幽冥處，眾人所敬，即從座起，欲得出家，是時便起此心：「此最後有斯三更樂。」是時，菩薩從高床下，爾時亦起是意：「此最是高廣之床。」如菩薩出城門時，是時便作是念：「我不得道，終不歸還。」猶如菩薩解瓔珞以授車匿，爾時復作是念：「計此寶衣，最是我後所有。」若復菩薩以馬授車匿，是時亦作是念：「此是我後所乘馬。」是時，菩薩右手執刀，自剃頭髮，是時菩薩復作是念：「最是我遺餘鬚髮。」是時，菩薩以寶衣貿鹿皮用作袈裟，是時菩薩復作是念：「最是我應所著衣。」若復菩薩在道場坐，是時復作是念：「我不解加趺坐，不逮一切智，不起于座。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時，菩薩志性不可迴轉，如所說，如月初出於幽冥處，眾人所敬，即從座起，欲得出家，是時便起此心：「此最後有斯三更樂。」是時，菩薩從高床下，爾時亦起是意：「此最是高廣之床。」如菩薩出城門時，是時便作是念：「我不得道，終不歸還。」猶如菩薩解瓔珞以授車匿，爾時復作是念：「計此寶衣，最是我後所有。」若復菩薩以馬授車匿，是時亦作是念：「此是我後所乘馬。」是時，菩薩右手執刀，自剃頭髮，是時菩薩復作是念：「最是我遺餘鬚髮。」是時，菩薩以寶衣貿鹿皮用作袈裟，是時菩薩復作是念：「最是我應所著衣。」若復菩薩在道場坐，是時復作是念：「我不解加趺坐，不逮一切智，不起于座。」

於是便說此偈： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是便說此偈：

「積德從小起， 當獲無量福， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「積德從小起， 當獲無量福，

猶水渧漸涱， 必成大江河。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 猶水渧漸涱， 必成大江河。

觀此若干類， 有為行所造， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀此若干類， 有為行所造，

應食甘露味， 消滅諸惡毒。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 應食甘露味， 消滅諸惡毒。」

一切智成等正覺時，觀世無常、苦、空。彼已成等正覺，無有眾惱所可因緣。成等正覺，起者皆悉歸滅，知一切死者與彼生相應，皆悉覺知。是時分別眼識，作如是覺知，高下隨眾生所為、境界所有。智已辦，無有狐疑，於彼覺知本因緣，等正覺，無有邊幅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切智成等正覺時，觀世無常、苦、空。彼已成等正覺，無有眾惱所可因緣。成等正覺，起者皆悉歸滅，知一切死者與彼生相應，皆悉覺知。是時分別眼識，作如是覺知，高下隨眾生所為、境界所有。智已辦，無有狐疑，於彼覺知本因緣，等正覺，無有邊幅。

爾時，有眾智生覺知有道流布世間、覺知道不可移動，是時盡越一切苦，一一分別境界。若於一劫、若百劫、若百千劫意流轉，不可移動，無染著，意亦不亂，智慧無量，亦不捨智慧，意善分別。遊境界裏，求其方便，果報無量，智慧悉具足，一切無有罣礙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，有眾智生覺知有道流布世間、覺知道不可移動，是時盡越一切苦，一一分別境界。若於一劫、若百劫、若百千劫意流轉，不可移動，無染著，意亦不亂，智慧無量，亦不捨智慧，意善分別。遊境界裏，求其方便，果報無量，智慧悉具足，一切無有罣礙。

於是便說此偈： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是便說此偈：

「覺一切物， 亦無有量， 來往周旋， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「覺一切物， 亦無有量， 來往周旋，

無所罣礙。 悉覺一切， 最勝所觀， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無所罣礙。 悉覺一切， 最勝所觀，

除三界苦， 當照世間。 誰能分別？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 除三界苦， 當照世間。 誰能分別？

唯佛能解。 欲求微妙， 當求如來。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唯佛能解。 欲求微妙， 當求如來。

如來隨時， 與彼相應， 所當成就， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來隨時， 與彼相應， 所當成就，

無有退轉。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無有退轉。」

爾時，世尊獨遊無侶，亦無有師，功德無量，欲訓誨眾生，於佛法眾皆悉成，一智成就，成等正覺，最尊微妙無等者。覺知一切塵勞所趣根本，一切皆悉成。念不移動，以智分別一切法，度以一切結使，微妙最為第一，暢說一切行，故曰一切智；已有一切智，專其一心，解一切法，斷一切結使，故曰一切滅；除去有，無有愛，亦無有伴侶，一切功德智成就，等擁護一切眾生，如父母愛子，展轉功德力成就，無貪憍慢，故曰最勝。布現八賢聖道而轉法輪，彼喻如影，不在日前、在闇前，此亦如是，一切結使不與道共相應，是故而轉法輪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊獨遊無侶，亦無有師，功德無量，欲訓誨眾生，於佛法眾皆悉成，一智成就，成等正覺，最尊微妙無等者。覺知一切塵勞所趣根本，一切皆悉成。念不移動，以智分別一切法，度以一切結使，微妙最為第一，暢說一切行，故曰一切智；已有一切智，專其一心，解一切法，斷一切結使，故曰一切滅；除去有，無有愛，亦無有伴侶，一切功德智成就，等擁護一切眾生，如父母愛子，展轉功德力成就，無貪憍慢，故曰最勝。布現八賢聖道而轉法輪，彼喻如影，不在日前、在闇前，此亦如是，一切結使不與道共相應，是故而轉法輪。

於是便說此偈： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是便說此偈：

「一一功德具， 彼不可限量， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「一一功德具， 彼不可限量，

況色不思議， 一切相具足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 況色不思議， 一切相具足。

猶如月光明， 而照幽冥中， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 猶如月光明， 而照幽冥中，

眾寶集于海， 釋種德亦爾。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾寶集于海， 釋種德亦爾。」

觀諸緣起已，智度十二因緣。塵垢牢固，起愛著之智，意馳其心中，或起有漏智，造諸苦行而得出要道，知欲滅諸結使故，無有苦樂之想、休息之想。智以無我，故得增益；智與共相應，識身心空；智欲降伏少壯之意、染著其心，起依猗智；自省決了，滅諸結使，起明慧智；欲降伏結使，起伏息智；欲度彼岸故，起輕舉智；自稱其身覺眾生，以諦挍授，起滅盡智；緣彼諦思惟，有諸微妙禪，以彼思惟故，起度彼岸智。彼心得悕望，餘者亦得悕望，悉同其迹。意有所猗，而逮智慧；四大休止處，思惟與相類，趣到彼岸，得天耳智；等度彼境界，同其一行已，得等度彼岸，得天鼻智；依彼識欲，有分別智，知他人心智；所念悉清淨，有所修行，欲化眾生故，便得自識宿命智；為彼善色故，敷示四大，便得天眼智；心有所覺，觀察戒清淨，得誓願智；大神仙功德，彼三昧種子所生，度諸三昧界，欲長益彼故，眾生歡喜，便得究竟智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀諸緣起已，智度十二因緣。塵垢牢固，起愛著之智，意馳其心中，或起有漏智，造諸苦行而得出要道，知欲滅諸結使故，無有苦樂之想、休息之想。智以無我，故得增益；智與共相應，識身心空；智欲降伏少壯之意、染著其心，起依猗智；自省決了，滅諸結使，起明慧智；欲降伏結使，起伏息智；欲度彼岸故，起輕舉智；自稱其身覺眾生，以諦挍授，起滅盡智；緣彼諦思惟，有諸微妙禪，以彼思惟故，起度彼岸智。彼心得悕望，餘者亦得悕望，悉同其迹。意有所猗，而逮智慧；四大休止處，思惟與相類，趣到彼岸，得天耳智；等度彼境界，同其一行已，得等度彼岸，得天鼻智；依彼識欲，有分別智，知他人心智；所念悉清淨，有所修行，欲化眾生故，便得自識宿命智；為彼善色故，敷示四大，便得天眼智；心有所覺，觀察戒清淨，得誓願智；大神仙功德，彼三昧種子所生，度諸三昧界，欲長益彼故，眾生歡喜，便得究竟智。

於是便說此偈： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是便說此偈：

「種種人思念， 親近現在前， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「種種人思念， 親近現在前，

分別種種法， 以示大神仙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 分別種種法， 以示大神仙。

當覺知彼業， 以捨諸塵蓋， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當覺知彼業， 以捨諸塵蓋，

悉達觀察心， 善哉人中上。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 悉達觀察心， 善哉人中上。」

彼如實而無有愛欲，不與彼愛欲相應，亦無瞋恚及殺害之意；亦無愚癡，覺知彼病；亦無諛諂，常懷柔和；亦不自嘆譽，語出善教；亦無有想，除去悕望之想；亦無彼此之心，不傷害彼人，自得解脫，無所適莫。有慈哀心，所為皆悉辦，非為無慈心；有悲心，無雜穢想，亦有護心，欲等度護眾生故，有空心，禁戒具足；有無願心，智慧潤澤；有無想心，亦無所染，亦無調戲。為世人民不離調戲、避諸惡業，而說法教。禁戒成就，無所缺漏；三昧成就，定不移動；智慧成就，皆悉至彼岸。十力具足，無能勝者，得四無所畏，無怯弱心，獨步三界，於大眾中而師子吼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼如實而無有愛欲，不與彼愛欲相應，亦無瞋恚及殺害之意；亦無愚癡，覺知彼病；亦無諛諂，常懷柔和；亦不自嘆譽，語出善教；亦無有想，除去悕望之想；亦無彼此之心，不傷害彼人，自得解脫，無所適莫。有慈哀心，所為皆悉辦，非為無慈心；有悲心，無雜穢想，亦有護心，欲等度護眾生故，有空心，禁戒具足；有無願心，智慧潤澤；有無想心，亦無所染，亦無調戲。為世人民不離調戲、避諸惡業，而說法教。禁戒成就，無所缺漏；三昧成就，定不移動；智慧成就，皆悉至彼岸。十力具足，無能勝者，得四無所畏，無怯弱心，獨步三界，於大眾中而師子吼。

於是便說此偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是便說此偈言：

「猶如此大海， 廣博極微妙， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「猶如此大海， 廣博極微妙，

十力一切德， 智者之所觀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十力一切德， 智者之所觀。

猶如此大海， 瀾波搖動時， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 猶如此大海， 瀾波搖動時，

有人立彼岸， 不究其功德。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有人立彼岸， 不究其功德。」