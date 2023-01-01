佛說眾許摩訶帝經卷第十二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說眾許摩訶帝經卷第十二

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿明教大師臣法賢奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿明教大師臣法賢奉 詔譯

爾時世尊在於寒林，受給孤長者請，預知舍衛國中有諸外道，各各苦行又復聰明，雖勤修習不得解脫，根緣已熟受化是時。世尊又觀誰可往彼？唯舍利弗乃有宿因，此若先行必有大利。於是世尊喚舍利弗，令先往彼舍衛大城，助給孤獨建立精舍。尊者受命往舍衛城，詣長者所，事皆參議。給孤長者承外道意來白尊者：「彼欲論義，於理如何？」又云：「此國之人素未知佛，於法勝劣宜其宣揚。」舍利弗曰：「善哉，善哉！斯言誠諦。」尊者於是入定觀察，諸外道輩及舍衛國人，根緣成熟有幾時分？見彼人眾唯餘七日。尊者出定告長者曰：「請語外道，過七日已可來論義。」長者具告。外道思惟：「立七日限斯有二事：一者知己非勝，設計私逃；二者或求本朋來共商攉。」如是思已，「我今云何不求朋侶？」由是諸處親自訪尋，乃得一人，名赤眼婆羅門，而告之曰：「彼瞿曇沙門有大弟子索我論義，汝婆羅門應宜相助。何以故？若自得勝利養猶存，彼或勝時我等何往？」彼即問言：「何時論義？」報曰：「後當七日。」「至時相報，必來助汝。」然婆羅門憂其墮負心甚煩惱，發信諸處求告朋黨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊在於寒林，受給孤長者請，預知舍衛國中有諸外道，各各苦行又復聰明，雖勤修習不得解脫，根緣已熟受化是時。世尊又觀誰可往彼？唯舍利弗乃有宿因，此若先行必有大利。於是世尊喚舍利弗，令先往彼舍衛大城，助給孤獨建立精舍。尊者受命往舍衛城，詣長者所，事皆參議。給孤長者承外道意來白尊者：「彼欲論義，於理如何？」又云：「此國之人素未知佛，於法勝劣宜其宣揚。」舍利弗曰：「善哉，善哉！斯言誠諦。」尊者於是入定觀察，諸外道輩及舍衛國人，根緣成熟有幾時分？見彼人眾唯餘七日。尊者出定告長者曰：「請語外道，過七日已可來論義。」長者具告。外道思惟：「立七日限斯有二事：一者知己非勝，設計私逃；二者或求本朋來共商攉。」如是思已，「我今云何不求朋侶？」由是諸處親自訪尋，乃得一人，名赤眼婆羅門，而告之曰：「彼瞿曇沙門有大弟子索我論義，汝婆羅門應宜相助。何以故？若自得勝利養猶存，彼或勝時我等何往？」彼即問言：「何時論義？」報曰：「後當七日。」「至時相報，必來助汝。」然婆羅門憂其墮負心甚煩惱，發信諸處求告朋黨。

七日滿已，給孤長者就寬靜處權立論場，即為舍利弗尊者排師子座，為彼外道對排高座。列座既畢遠近咸集，若公、若私迨及少長，有百千人集彼論處，亦有別國外道、婆羅門亦來會所。給孤長者手執香爐焚以妙香，與眷屬等同為擁從，迎舍利弗上師子座；尊者坐定，一切瞻仰，覩其威容悉皆讚歎。時彼外道與眾相隨，亦昇高座。安坐已定，尊者告言：「汝欲何作？」外道言：「我現神通，我既現已汝當亦現。」尊者報言：「我所作者，天上人間所不能作，云何汝言能同我作？」尊者又言：「赤眼婆羅門！汝所作者我悉能破。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 七日滿已，給孤長者就寬靜處權立論場，即為舍利弗尊者排師子座，為彼外道對排高座。列座既畢遠近咸集，若公、若私迨及少長，有百千人集彼論處，亦有別國外道、婆羅門亦來會所。給孤長者手執香爐焚以妙香，與眷屬等同為擁從，迎舍利弗上師子座；尊者坐定，一切瞻仰，覩其威容悉皆讚歎。時彼外道與眾相隨，亦昇高座。安坐已定，尊者告言：「汝欲何作？」外道言：「我現神通，我既現已汝當亦現。」尊者報言：「我所作者，天上人間所不能作，云何汝言能同我作？」尊者又言：「赤眼婆羅門！汝所作者我悉能破。」

赤眼婆羅門化作花樹，如實芳葩豔冶動眾；尊者神力出微少風，其花根苗吹散異處。又化一池水滿澄湛，蓮花遍發人讚異常；尊者化出大象膚體端正，入池蹂踐須臾狼藉。外道又化一龍而有七首，張鱗努目奮惡拏空；尊者化金翅王，從空飛下坐於龍首，龍自降伏。時彼外道乃於最後化羅剎身立在眾前，醜惡異常人見恐怖；尊者持呪神力縛之，羅剎苦惱翻生瞋怒，外道驚怖身毛皆立，恐惡自傷發言求救，告尊者言：「我今歸依，願賜救護。」尊者解呪，羅剎怒息。時赤眼婆羅門得脫羅剎怖畏之難，又復覺知本所修習非是正行，告舍利弗曰：「願於尊者正法出家而為沙門，尊者大慈哀愍聽許。」舍利弗即與攝受度為沙門；後修梵行斷盡煩惱，雖居三界而離貪毒，其心平等由如虛空，觀金如土而無別異，於後修習得三明六通，證阿羅漢果，乃得帝釋諸天而來供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 赤眼婆羅門化作花樹，如實芳葩豔冶動眾；尊者神力出微少風，其花根苗吹散異處。又化一池水滿澄湛，蓮花遍發人讚異常；尊者化出大象膚體端正，入池蹂踐須臾狼藉。外道又化一龍而有七首，張鱗努目奮惡拏空；尊者化金翅王，從空飛下坐於龍首，龍自降伏。時彼外道乃於最後化羅剎身立在眾前，醜惡異常人見恐怖；尊者持呪神力縛之，羅剎苦惱翻生瞋怒，外道驚怖身毛皆立，恐惡自傷發言求救，告尊者言：「我今歸依，願賜救護。」尊者解呪，羅剎怒息。時赤眼婆羅門得脫羅剎怖畏之難，又復覺知本所修習非是正行，告舍利弗曰：「願於尊者正法出家而為沙門，尊者大慈哀愍聽許。」舍利弗即與攝受度為沙門；後修梵行斷盡煩惱，雖居三界而離貪毒，其心平等由如虛空，觀金如土而無別異，於後修習得三明六通，證阿羅漢果，乃得帝釋諸天而來供養。

時大眾驚怪目注心凝，異口同聲讚舍利弗：「是論義師無人能敵，猶如牛王處於眾群。」一切瞻仰無有厭足。時舍利弗知眾心意及其種性，即為廣說苦、集、滅、道四聖諦法。是會大眾有發三歸心者，有發聲聞菩提心者，有發辟支菩提心者，有發無上菩提心者；亦有出家證得須陀洹果，有證斯陀含果，有證阿那含果，有證阿羅漢果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時大眾驚怪目注心凝，異口同聲讚舍利弗：「是論義師無人能敵，猶如牛王處於眾群。」一切瞻仰無有厭足。時舍利弗知眾心意及其種性，即為廣說苦、集、滅、道四聖諦法。是會大眾有發三歸心者，有發聲聞菩提心者，有發辟支菩提心者，有發無上菩提心者；亦有出家證得須陀洹果，有證斯陀含果，有證阿那含果，有證阿羅漢果。

論義畢已會眾皆散，諸外道中有執性者，以其論義不勝辱於屈伏，潛共計議欲謀不軌：「可投長者請作工人，或得便時殺彼尊者。」設計已定，白長者言：「汝已斷我一切利養，今者無所歸趣，却願相愍收作工人，或察卑心且住鄉士，或不從允各去他邦。」哀告再三，傍不忍聽。長者於是具述彼意白舍利弗：「仁可思察於理如何？」舍利弗即入三昧，觀彼根緣證道非遙，遽云：「何患？」長者即退，錄其姓名，遣作工夫例與其直。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論義畢已會眾皆散，諸外道中有執性者，以其論義不勝辱於屈伏，潛共計議欲謀不軌：「可投長者請作工人，或得便時殺彼尊者。」設計已定，白長者言：「汝已斷我一切利養，今者無所歸趣，却願相愍收作工人，或察卑心且住鄉士，或不從允各去他邦。」哀告再三，傍不忍聽。長者於是具述彼意白舍利弗：「仁可思察於理如何？」舍利弗即入三昧，觀彼根緣證道非遙，遽云：「何患？」長者即退，錄其姓名，遣作工夫例與其直。

時舍利弗化出一人，於工夫中便為首領。尊者於後觀知根熟，來彼役所，就一樹下安詳而坐。時彼外道初為得便，各各心喜欲來親近；而彼首領執杖驅策不得前進。役既疲苦乃發聲言：「聖大尊者！救我！救我！」舍利弗曰：「汝等疲勞，可自歇息。」諸外道：「此大尊者我發殺心欲謀其命，今亦知我而令止息，實自慚懼無以再言。」時舍利弗察其追悔，又知根性成熟時分，乃呼近前便與說法，即為演說苦、集、滅、道四聖諦法。外道聞已，所有身見如二十山峰，以金剛智悉破無餘，應時獲得須陀洹果。復言：「尊者！欲於正法出家為僧。」舍利弗攝受度為沙門，漸漸進修精持梵行，見於輪迴趣其究竟，斷盡煩惱證阿羅漢果，其心平等猶如虛空，觀彼金土兩物不異，棄捨世利得大清涼，當受帝釋諸天一切供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時舍利弗化出一人，於工夫中便為首領。尊者於後觀知根熟，來彼役所，就一樹下安詳而坐。時彼外道初為得便，各各心喜欲來親近；而彼首領執杖驅策不得前進。役既疲苦乃發聲言：「聖大尊者！救我！救我！」舍利弗曰：「汝等疲勞，可自歇息。」諸外道：「此大尊者我發殺心欲謀其命，今亦知我而令止息，實自慚懼無以再言。」時舍利弗察其追悔，又知根性成熟時分，乃呼近前便與說法，即為演說苦、集、滅、道四聖諦法。外道聞已，所有身見如二十山峰，以金剛智悉破無餘，應時獲得須陀洹果。復言：「尊者！欲於正法出家為僧。」舍利弗攝受度為沙門，漸漸進修精持梵行，見於輪迴趣其究竟，斷盡煩惱證阿羅漢果，其心平等猶如虛空，觀彼金土兩物不異，棄捨世利得大清涼，當受帝釋諸天一切供養。

爾時舍利弗化外道已，即與給孤長者共持一繩，各執其頭，量度精舍都大界至。界至已定，給孤長者所感果報，於兜率天現金宮殿；給孤長者不達聖意，謂舍利弗曰：「今此精舍不獨只為諸阿羅漢，我為如來、應、正等覺。」舍利弗曰：「我本所作正為如來，及阿羅漢。」又謂長者曰：「汝此封地，天報已現。」即借天眼，令其自見。長者見已驚喜無量，於是復發上上品心。舍利弗又自持繩一頭，令長者還執一頭，於中分擘十六殿堂、六十小堂，佛僧住處各各已定，彼金宮殿變寶莊嚴。尊者借通，復令觀見。長者歡喜乃自歎曰：「我此所作，當感如是福德之利。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時舍利弗化外道已，即與給孤長者共持一繩，各執其頭，量度精舍都大界至。界至已定，給孤長者所感果報，於兜率天現金宮殿；給孤長者不達聖意，謂舍利弗曰：「今此精舍不獨只為諸阿羅漢，我為如來、應、正等覺。」舍利弗曰：「我本所作正為如來，及阿羅漢。」又謂長者曰：「汝此封地，天報已現。」即借天眼，令其自見。長者見已驚喜無量，於是復發上上品心。舍利弗又自持繩一頭，令長者還執一頭，於中分擘十六殿堂、六十小堂，佛僧住處各各已定，彼金宮殿變寶莊嚴。尊者借通，復令觀見。長者歡喜乃自歎曰：「我此所作，當感如是福德之利。」

長者自見當來福報重重有異，復更於事轉倍精勤，擘殿堂已，及備其中一切受用。精舍事畢，復白尊者：「世尊行住，其量云何？」尊者報言：「用輪王儀。」於是長者，自舍衛國至王舍城，每十俱嚕舍各造一宮，以備如來止宿之地，及置庫藏牧貯一切所受用物；復令主者而恒守護，以白檀水日日灑淨，伺候如來令其香潔。處處如是，皆使嚴備。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 長者自見當來福報重重有異，復更於事轉倍精勤，擘殿堂已，及備其中一切受用。精舍事畢，復白尊者：「世尊行住，其量云何？」尊者報言：「用輪王儀。」於是長者，自舍衛國至王舍城，每十俱嚕舍各造一宮，以備如來止宿之地，及置庫藏牧貯一切所受用物；復令主者而恒守護，以白檀水日日灑淨，伺候如來令其香潔。處處如是，皆使嚴備。

辦事畢已，即發一人詣王舍城請佛及眾，謂所去人：「汝到於彼，代我詞曰：『給孤長者稽首雙足白于世尊，少病少惱，起居輕利，安樂行否？所立精舍今已嚴備，願佛及眾愍念降臨，當盡此生奉上僧伽梨、飲食、湯藥并臥具，種種受用不使乏少，佛正遍知，願鑒虔切。』」去人領意到於佛所，以長者言具白世尊，復倍虔心而伸告請。傳意已畢，五體著地禮佛雙足，旋繞三匝顒住佛前。佛利樂故默然許之。去人知佛決定赴請，速還舍衛見於長者，而白言云：「世尊默然，必來降赴。」長者歡喜，於是陳列傘蓋、幢幡、名香、妙花處處迎接。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 辦事畢已，即發一人詣王舍城請佛及眾，謂所去人：「汝到於彼，代我詞曰：『給孤長者稽首雙足白于世尊，少病少惱，起居輕利，安樂行否？所立精舍今已嚴備，願佛及眾愍念降臨，當盡此生奉上僧伽梨、飲食、湯藥并臥具，種種受用不使乏少，佛正遍知，願鑒虔切。』」去人領意到於佛所，以長者言具白世尊，復倍虔心而伸告請。傳意已畢，五體著地禮佛雙足，旋繞三匝顒住佛前。佛利樂故默然許之。去人知佛決定赴請，速還舍衛見於長者，而白言云：「世尊默然，必來降赴。」長者歡喜，於是陳列傘蓋、幢幡、名香、妙花處處迎接。

爾時世尊告諸大眾：「阿羅漢等可共往赴給孤之請。」佛領大眾前後圍繞，離王舍城詣舍衛國，瞻顧左右告羅漢等：「我此眷屬是調伏、是離欲、是善解脫、是阿羅漢、是佛眷屬，譬如牛王處於眾群，亦如象王眾象圍繞，師子王師子圍繞，鵝王鵝眾圍繞，金翅王金翅圍繞；又如眾學隨師，眾病求醫，眾兵輔將，眾商依主；又如轉輪聖王千子圍繞，持國天王樂神圍繞，增長天王鳩盤茶鬼圍繞，廣目天王龍眾圍繞，多聞天王夜叉圍繞，日天千光圍繞，月天星宿圍繞，帝釋天眾圍繞，梵王梵眾圍繞；乃至復如悉帝彌魚處於海中，亦如海神攝聚眾水；如來之身，三十二相、八十種好具足圓滿，光明莊嚴，如千日光照耀一切，行步巍巍猶如寶山，具足大悲、十力、四無畏等一切諸法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊告諸大眾：「阿羅漢等可共往赴給孤之請。」佛領大眾前後圍繞，離王舍城詣舍衛國，瞻顧左右告羅漢等：「我此眷屬是調伏、是離欲、是善解脫、是阿羅漢、是佛眷屬，譬如牛王處於眾群，亦如象王眾象圍繞，師子王師子圍繞，鵝王鵝眾圍繞，金翅王金翅圍繞；又如眾學隨師，眾病求醫，眾兵輔將，眾商依主；又如轉輪聖王千子圍繞，持國天王樂神圍繞，增長天王鳩盤茶鬼圍繞，廣目天王龍眾圍繞，多聞天王夜叉圍繞，日天千光圍繞，月天星宿圍繞，帝釋天眾圍繞，梵王梵眾圍繞；乃至復如悉帝彌魚處於海中，亦如海神攝聚眾水；如來之身，三十二相、八十種好具足圓滿，光明莊嚴，如千日光照耀一切，行步巍巍猶如寶山，具足大悲、十力、四無畏等一切諸法。」

爾時世尊成就如是殊勝威德、解脫眷屬，次第行化至舍衛國。時給孤長者與其眷屬，將諸侍人，各各執持幢幡、寶蓋及妙香花，出舍衛城遠迎世尊及大聖眾。復有國中長者、士庶、若男若女，百千人眾亦來迎接；又有無數諸天，在虛空中隨喜讚歎。爾時世尊入城門時，即以右足蹈其門閫，於是大地六種震動，放大光明照耀世間，天鼓自鳴雨眾天花，所謂優鉢羅花、鉢捺摩花、俱母那花、奔拏里迦花、乃至曼陀羅劫樹等花，又降沈檀及多摩羅等眾妙香粖，又復舍中種種音樂不鼓自鳴；盲者得視，聾者聞聲，啞者能言，不完具者皆得完具，迷醉者得醒，食毒者自安，相憎者和解，禁縛者解脫，懷妊者得生，乃至貧者得豐資財。世尊入城之時，乃有如是百千吉祥瑞應利益之事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊成就如是殊勝威德、解脫眷屬，次第行化至舍衛國。時給孤長者與其眷屬，將諸侍人，各各執持幢幡、寶蓋及妙香花，出舍衛城遠迎世尊及大聖眾。復有國中長者、士庶、若男若女，百千人眾亦來迎接；又有無數諸天，在虛空中隨喜讚歎。爾時世尊入城門時，即以右足蹈其門閫，於是大地六種震動，放大光明照耀世間，天鼓自鳴雨眾天花，所謂優鉢羅花、鉢捺摩花、俱母那花、奔拏里迦花、乃至曼陀羅劫樹等花，又降沈檀及多摩羅等眾妙香粖，又復舍中種種音樂不鼓自鳴；盲者得視，聾者聞聲，啞者能言，不完具者皆得完具，迷醉者得醒，食毒者自安，相憎者和解，禁縛者解脫，懷妊者得生，乃至貧者得豐資財。世尊入城之時，乃有如是百千吉祥瑞應利益之事。

至長者宅，佛與大眾次第而坐。長者所有若親若踈一切眷屬，皆來焚香散花禮拜供養。種種畢已，給孤長者執爐焚香，引佛世尊入於精舍。佛昇寶座，諸阿羅漢亦皆就坐。時給孤長者即取金瓶，欲灌世尊網鞔之手，瀉水不出。長者思惟：「我莫昔有不善業耶？乃於今日致有斯事。」佛告長者：「無不善業，但為此地汝於過去正等正覺已曾捨施修為精舍，勿作住心今為能施，若離此者水必流出。」長者對曰：「如佛所說。」作是語已，瓶水出聲具五功德。灌佛手已，願佛隨意。又復白言：「請為立名。」時祇陀童子亦在佛會，作是念曰：「佛若知者先說我名。」佛應所思，立精舍名號祇樹給孤獨園。祇陀童子得聞是已，乃於如來轉倍發心歡喜愛樂，更以四寶裝嚴其門。祇樹給孤精舍之名，因此所立。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 至長者宅，佛與大眾次第而坐。長者所有若親若踈一切眷屬，皆來焚香散花禮拜供養。種種畢已，給孤長者執爐焚香，引佛世尊入於精舍。佛昇寶座，諸阿羅漢亦皆就坐。時給孤長者即取金瓶，欲灌世尊網鞔之手，瀉水不出。長者思惟：「我莫昔有不善業耶？乃於今日致有斯事。」佛告長者：「無不善業，但為此地汝於過去正等正覺已曾捨施修為精舍，勿作住心今為能施，若離此者水必流出。」長者對曰：「如佛所說。」作是語已，瓶水出聲具五功德。灌佛手已，願佛隨意。又復白言：「請為立名。」時祇陀童子亦在佛會，作是念曰：「佛若知者先說我名。」佛應所思，立精舍名號祇樹給孤獨園。祇陀童子得聞是已，乃於如來轉倍發心歡喜愛樂，更以四寶裝嚴其門。祇樹給孤精舍之名，因此所立。

爾時舍衛國主勝軍大王，聞佛遊化來入其國，受給孤長者請住於精舍，歡喜踊躍，詣於佛所，以種種語讚歎世尊，禮拜旋繞却坐一面，作是言曰：「我聞瞿曇沙門知自心相證得阿耨多羅三藐三菩提，瞿曇沙門依法喜論說，彼所有心亦得名邪亦得名正，亦可作善亦可作惡，而此心相無有去來，不可知不可說，是甚深法。云何可知？」佛言：「王所說者乃是真實，而彼心者亦得名邪亦得名正，亦可作善亦可作惡，而此心相無有去來，不可知不可說，是甚深法。我知是心，證得無上正等正覺。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時舍衛國主勝軍大王，聞佛遊化來入其國，受給孤長者請住於精舍，歡喜踊躍，詣於佛所，以種種語讚歎世尊，禮拜旋繞却坐一面，作是言曰：「我聞瞿曇沙門知自心相證得阿耨多羅三藐三菩提，瞿曇沙門依法喜論說，彼所有心亦得名邪亦得名正，亦可作善亦可作惡，而此心相無有去來，不可知不可說，是甚深法。云何可知？」佛言：「王所說者乃是真實，而彼心者亦得名邪亦得名正，亦可作善亦可作惡，而此心相無有去來，不可知不可說，是甚深法。我知是心，證得無上正等正覺。」

王言：「瞿曇沙門！云何乃作如是之說？彼有耆舊迦葉、摩蹉梨娛舍離子、散惹曳尾囉致子、阿𡁠多計舍劍末羅、迦俱那迦旦也(二合)、野曩禰誐囉陀倪也(二合)帝子，彼等亦知心相，尚不證無上正等正覺；云何沙門少年始新出家，言證無上正等正覺？」佛言：「大王！勿作是說，世有四事不得輕慢。何者為四？一者王子不得輕慢；二者龍小不得輕慢；三者火小不得輕慢；四者僧小不得輕慢。何以故？而彼王子生剎利種，具足王相有大福德，於後成長必紹尊位，愚人無智謂小可慢，彼處寶位獲罪無悔。又復龍者，稟性毒惡變現不恒，或隱大身作小形質，愚人不識輕慢觸惱，須臾恚怒翻被傷害。又復火者能燒一切，或見微少不得輕慢，人若輕者後必蔓延，聚落山林皆悉燒壞。又復僧者清淨自守，雖是年少不得輕慢，見道證果非止老幼，亦復不擇久近貴賤，世人無慧不辯凡聖，遇阿羅漢輙起毀辱，所獲罪報如斷多羅樹頭不得再生，雖勤懺謝亦不除滅。」時勝軍王得聞如來說是四法，深心信受追悔言過，即以頭面禮佛雙足，懺謝旋繞，歡喜而退。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王言：「瞿曇沙門！云何乃作如是之說？彼有耆舊迦葉、摩蹉梨娛舍離子、散惹曳尾囉致子、阿𡁠多計舍劍末羅、迦俱那迦旦也(二合)、野曩禰誐囉陀倪也(二合)帝子，彼等亦知心相，尚不證無上正等正覺；云何沙門少年始新出家，言證無上正等正覺？」佛言：「大王！勿作是說，世有四事不得輕慢。何者為四？一者王子不得輕慢；二者龍小不得輕慢；三者火小不得輕慢；四者僧小不得輕慢。何以故？而彼王子生剎利種，具足王相有大福德，於後成長必紹尊位，愚人無智謂小可慢，彼處寶位獲罪無悔。又復龍者，稟性毒惡變現不恒，或隱大身作小形質，愚人不識輕慢觸惱，須臾恚怒翻被傷害。又復火者能燒一切，或見微少不得輕慢，人若輕者後必蔓延，聚落山林皆悉燒壞。又復僧者清淨自守，雖是年少不得輕慢，見道證果非止老幼，亦復不擇久近貴賤，世人無慧不辯凡聖，遇阿羅漢輙起毀辱，所獲罪報如斷多羅樹頭不得再生，雖勤懺謝亦不除滅。」時勝軍王得聞如來說是四法，深心信受追悔言過，即以頭面禮佛雙足，懺謝旋繞，歡喜而退。

爾時世尊於舍衛國化利畢已，思欲往彼迦毘羅城。時勝軍王承佛化導心堅歸向，遂發使奉書上淨飯王：「汝皇太子悉達多，證得無上甘露法味，於世出世間咸蒙濟度。」淨飯王聞已遽即思慮：「雖喜我子已成正覺，今若遣使定化出家。」以手榰頤再三詳審。時有大臣名烏那曳曩，見王如是而發問言：「大王！云何榰頤不樂？」王即報言：「我非不樂，有所思事。勝軍大王有書報我，悉達太子已成正覺，在舍衛國給孤精舍，有千弟子皆阿羅漢。我昔為彼苦行去時，發人尋求至今不迴，今若遣使定是不復，云何可知有如此事？彼悉達多聰明智慧咸悉過人，凡所言說誰不諦信，我以此事而思慮之。」烏那曳曩即白王言：「臣今請行，願勿為慮。」王曰：「唯汝一人我常在念，若能爾者誠為大善。」王即親手而修書曰：「汝一切義成是我親子，既厭煩惱棄國出家，為求無上正等正覺。已聞成道教化眾生，思念之心日時相續。今他人得樂唯我苦惱，譬如大樹因地而生，既有根苗終望果實。汝心已遂，宜憶往願昔者所言：『若不證無上菩提寂靜之道，誓不再入迦毘羅城。』大行已成，宜應愍我及眷屬等。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊於舍衛國化利畢已，思欲往彼迦毘羅城。時勝軍王承佛化導心堅歸向，遂發使奉書上淨飯王：「汝皇太子悉達多，證得無上甘露法味，於世出世間咸蒙濟度。」淨飯王聞已遽即思慮：「雖喜我子已成正覺，今若遣使定化出家。」以手榰頤再三詳審。時有大臣名烏那曳曩，見王如是而發問言：「大王！云何榰頤不樂？」王即報言：「我非不樂，有所思事。勝軍大王有書報我，悉達太子已成正覺，在舍衛國給孤精舍，有千弟子皆阿羅漢。我昔為彼苦行去時，發人尋求至今不迴，今若遣使定是不復，云何可知有如此事？彼悉達多聰明智慧咸悉過人，凡所言說誰不諦信，我以此事而思慮之。」烏那曳曩即白王言：「臣今請行，願勿為慮。」王曰：「唯汝一人我常在念，若能爾者誠為大善。」王即親手而修書曰：「汝一切義成是我親子，既厭煩惱棄國出家，為求無上正等正覺。已聞成道教化眾生，思念之心日時相續。今他人得樂唯我苦惱，譬如大樹因地而生，既有根苗終望果實。汝心已遂，宜憶往願昔者所言：『若不證無上菩提寂靜之道，誓不再入迦毘羅城。』大行已成，宜應愍我及眷屬等。」

烏那曳曩從王受書，速至舍衛行詣精舍。既至佛所，白言：「世尊！父王淨飯致書於佛。」言訖捧上。佛乃親受開封披讀，須臾默然。時烏那曳曩又白佛言：「今請世尊，去迦毘羅城。」佛言：「我去。」烏那曳曩即五體投地方伸禮敬，禮已再禮以至於極，又白佛言：「世尊若去，斯亦無言，或不去者，必堅請去。」爾時世尊為烏那曳曩說伽陀曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 烏那曳曩從王受書，速至舍衛行詣精舍。既至佛所，白言：「世尊！父王淨飯致書於佛。」言訖捧上。佛乃親受開封披讀，須臾默然。時烏那曳曩又白佛言：「今請世尊，去迦毘羅城。」佛言：「我去。」烏那曳曩即五體投地方伸禮敬，禮已再禮以至於極，又白佛言：「世尊若去，斯亦無言，或不去者，必堅請去。」爾時世尊為烏那曳曩說伽陀曰：

「佛眼淨能見， 無所著之者； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛眼淨能見， 無所著之者；

見無邊不往， 汝何能將往？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見無邊不往， 汝何能將往？

佛眼見無邊， 不著貪愛者； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛眼見無邊， 不著貪愛者；

精進力無往， 汝何能將往？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 精進力無往， 汝何能將往？

若人心不亂， 彼亦無降伏； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若人心不亂， 彼亦無降伏；

無邊智無步， 汝何能堅往？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無邊智無步， 汝何能堅往？

若人有得無降伏， 彼亦無有不降伏； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若人有得無降伏， 彼亦無有不降伏；

如佛進力步無邊， 汝以何步能堅往？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如佛進力步無邊， 汝以何步能堅往？」

時烏那曳曩白世尊言：「我欲持此所說偈頌聞淨飯王。」佛告烏那曳曩：「我意不爾。」又曰：「若不爾者，其意云何？」佛言：「欲汝出家。」又曰：「我本來時與王有約，若是見佛定須迴還。」佛言：「汝勿違約，要去可去，但剃髮染衣斯亦無礙。」烏那曳曩言：「世尊為菩薩時尚依父母、師長之所教授，我今何敢不依教也？今求出家，願佛濟度。」佛即應時度為沙門。佛便告言：「烏那曳曩！汝今可往，若到本國至宮城門不得便入，但立門外請報於王，或問何名稱釋迦苾芻，王或呼召乃可前進。又若問言：『汝實是釋迦苾芻否？』即答：『是實。』若問：『一切義成亦如是像耶？』答言：『亦爾。』又問：『一切義成來否？』言：『來。』『當在何時？』便言：『後當七日。』言訖便出；若留者亦不得住。王曰：『一切義成若來，住宮內否？』答言：『不住。』王曰：『樂住何處？』答曰：『林野或住精舍。』若問：『何名精舍？』便可如祇樹給孤精舍具以聞奏。」佛教示已，烏那曳曩欲行。佛又告言：「王者一言便成富貴，天起心念一切皆得，一切聖人亦復如是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時烏那曳曩白世尊言：「我欲持此所說偈頌聞淨飯王。」佛告烏那曳曩：「我意不爾。」又曰：「若不爾者，其意云何？」佛言：「欲汝出家。」又曰：「我本來時與王有約，若是見佛定須迴還。」佛言：「汝勿違約，要去可去，但剃髮染衣斯亦無礙。」烏那曳曩言：「世尊為菩薩時尚依父母、師長之所教授，我今何敢不依教也？今求出家，願佛濟度。」佛即應時度為沙門。佛便告言：「烏那曳曩！汝今可往，若到本國至宮城門不得便入，但立門外請報於王，或問何名稱釋迦苾芻，王或呼召乃可前進。又若問言：『汝實是釋迦苾芻否？』即答：『是實。』若問：『一切義成亦如是像耶？』答言：『亦爾。』又問：『一切義成來否？』言：『來。』『當在何時？』便言：『後當七日。』言訖便出；若留者亦不得住。王曰：『一切義成若來，住宮內否？』答言：『不住。』王曰：『樂住何處？』答曰：『林野或住精舍。』若問：『何名精舍？』便可如祇樹給孤精舍具以聞奏。」佛教示已，烏那曳曩欲行。佛又告言：「王者一言便成富貴，天起心念一切皆得，一切聖人亦復如是。」

佛借神力，烏那曳曩於剎那頃到迦毘羅城，如佛所教心住正念，到宮城門住立不進。謂閽吏曰：「汝可奏聞，有釋迦苾芻詣門不進。」王令：「呼入。」時烏那曳曩蒙召即入。淨飯纔見，怪而問曰：「烏那曳曩汝出家耶？」答言：「出家。」王言：「汝當去時何言奏我？」答曰：「奉命即爾，本不出家，世尊威神方便開化，佛世難值正法難聞，皇子尚捨至尊，小臣何可固執？」王言似責心實不瞋，又以儀相非常，不以舊臣見待，即命上殿執手慰勞，乃令近臣敷座盥淨，奉上湯藥及果實等。烏那曳曩威儀非凡舉止有則，言必詳審情極和暢，王以初覩烏那曳曩剃髮易袈，言論久之全忘問佛。及至於此而復問言：「我子一切義成，善相威儀亦如此耶？」答言：「以我喻佛，由將芥子等須彌山，又如牛跡比於大海，乃至窻牖之明同彼日光。」王聞是語思念於子，不覺悶絕仆於地上，近臣以水灑面方穌。良久復問：「我子來耶？」答：「來。」又曰：「何時到來？」「後當七日。」王即下勅潔淨內宮，嚴飾殿宇，以備世尊及聖眾至。烏那曳曩白大王言：「世尊若來，不住宮內。」王曰：「樂住何處？」「若非林野即住精舍。」王曰：「何名精舍？」烏那曳曩即以精舍次第白於王曰：「十六殿堂、六十小堂，世尊居中聖眾四布，諸受用具悉使備足。」王聞說已，遣使速往儞也(二合)誐嚕駄林，刻日併工，如給孤精舍次第建立，倍持珍寶而嚴飾之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛借神力，烏那曳曩於剎那頃到迦毘羅城，如佛所教心住正念，到宮城門住立不進。謂閽吏曰：「汝可奏聞，有釋迦苾芻詣門不進。」王令：「呼入。」時烏那曳曩蒙召即入。淨飯纔見，怪而問曰：「烏那曳曩汝出家耶？」答言：「出家。」王言：「汝當去時何言奏我？」答曰：「奉命即爾，本不出家，世尊威神方便開化，佛世難值正法難聞，皇子尚捨至尊，小臣何可固執？」王言似責心實不瞋，又以儀相非常，不以舊臣見待，即命上殿執手慰勞，乃令近臣敷座盥淨，奉上湯藥及果實等。烏那曳曩威儀非凡舉止有則，言必詳審情極和暢，王以初覩烏那曳曩剃髮易袈，言論久之全忘問佛。及至於此而復問言：「我子一切義成，善相威儀亦如此耶？」答言：「以我喻佛，由將芥子等須彌山，又如牛跡比於大海，乃至窻牖之明同彼日光。」王聞是語思念於子，不覺悶絕仆於地上，近臣以水灑面方穌。良久復問：「我子來耶？」答：「來。」又曰：「何時到來？」「後當七日。」王即下勅潔淨內宮，嚴飾殿宇，以備世尊及聖眾至。烏那曳曩白大王言：「世尊若來，不住宮內。」王曰：「樂住何處？」「若非林野即住精舍。」王曰：「何名精舍？」烏那曳曩即以精舍次第白於王曰：「十六殿堂、六十小堂，世尊居中聖眾四布，諸受用具悉使備足。」王聞說已，遣使速往儞也(二合)誐嚕駄林，刻日併工，如給孤精舍次第建立，倍持珍寶而嚴飾之。

爾時世尊至時遣大目犍連：「汝可遍告諸苾芻眾，我今欲往迦毘羅城，宜各受持袈裟應器，或可為見父母宗親而行化利。」大目犍連奉佛教勅，具以佛言遍告一切阿羅漢等已。佛領大眾出給孤精舍，往赴迦毘羅城父王之請，諸阿羅漢前後圍繞。佛即瞻顧謂阿羅漢等曰：「我此眷屬是調伏、是離欲、是善解脫、是阿羅漢、是佛眷屬，譬如牛王處於眾群，亦如象王眾象圍繞，師子王師子圍繞，鵝王眾鵝圍繞，金翅王金翅圍繞；又如眾學隨師，眾病求醫，眾兵輔將，眾商依主；又如轉輪聖王千子圍繞，持國天王樂神圍繞，增長天王鳩盤茶鬼圍繞，廣目天王龍眾圍繞，多聞天王夜叉圍繞；日天千光圍繞，月天眾星圍繞，帝釋天眾圍繞，梵王梵眾圍繞；乃至復如悉帝彌魚處於海中，亦如海神攝聚眾水。如來之身，三十二相、八十種好具足圓滿，光明莊嚴，如千日光照耀一切，行步巍巍猶如寶山，具足大悲、十力、四無所畏等一切諸法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊至時遣大目犍連：「汝可遍告諸苾芻眾，我今欲往迦毘羅城，宜各受持袈裟應器，或可為見父母宗親而行化利。」大目犍連奉佛教勅，具以佛言遍告一切阿羅漢等已。佛領大眾出給孤精舍，往赴迦毘羅城父王之請，諸阿羅漢前後圍繞。佛即瞻顧謂阿羅漢等曰：「我此眷屬是調伏、是離欲、是善解脫、是阿羅漢、是佛眷屬，譬如牛王處於眾群，亦如象王眾象圍繞，師子王師子圍繞，鵝王眾鵝圍繞，金翅王金翅圍繞；又如眾學隨師，眾病求醫，眾兵輔將，眾商依主；又如轉輪聖王千子圍繞，持國天王樂神圍繞，增長天王鳩盤茶鬼圍繞，廣目天王龍眾圍繞，多聞天王夜叉圍繞；日天千光圍繞，月天眾星圍繞，帝釋天眾圍繞，梵王梵眾圍繞；乃至復如悉帝彌魚處於海中，亦如海神攝聚眾水。如來之身，三十二相、八十種好具足圓滿，光明莊嚴，如千日光照耀一切，行步巍巍猶如寶山，具足大悲、十力、四無所畏等一切諸法。」

爾時世尊與是眷屬隨路而去，次第遊化，至迦毘羅城不遠有嚕賀迦河。時淨飯王將諸眷屬及大小臣同在河邊，預嚴寶蓋幢幡，擊鈸吹貝廣設妓樂，焚香散花顒望世尊；又復自嚕賀迦河，至儞也(二合)誐嚕馱林，乃至城中及與郭外，王勅士庶預令嚴潔，丘墟沙礫悉使除去，布以淨土灑以香水，量其遠近各置香爐，俟佛經過焚香供養。時迦毘羅城士庶長者若男若女，各各執持殊妙香花，立於路次供養世尊。是彼人眾咸謂：「世尊昔為太子今得成佛。」歡喜踊躍欲觀儀範。又有起念：「父子相見其禮云何？若子拜父與世無殊，若父拜子國禮未可。太子修道苦行成佛，必應與世有別異也。」人眾填噎路無間隙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊與是眷屬隨路而去，次第遊化，至迦毘羅城不遠有嚕賀迦河。時淨飯王將諸眷屬及大小臣同在河邊，預嚴寶蓋幢幡，擊鈸吹貝廣設妓樂，焚香散花顒望世尊；又復自嚕賀迦河，至儞也(二合)誐嚕馱林，乃至城中及與郭外，王勅士庶預令嚴潔，丘墟沙礫悉使除去，布以淨土灑以香水，量其遠近各置香爐，俟佛經過焚香供養。時迦毘羅城士庶長者若男若女，各各執持殊妙香花，立於路次供養世尊。是彼人眾咸謂：「世尊昔為太子今得成佛。」歡喜踊躍欲觀儀範。又有起念：「父子相見其禮云何？若子拜父與世無殊，若父拜子國禮未可。太子修道苦行成佛，必應與世有別異也。」人眾填噎路無間隙。

佛與聖眾將至河次，知王眷屬悉在彼處，乃自思惟：「今迦毘羅城父王眷屬及人民等，各各念言：『太子去時百千天人前後圍繞，乘空而去雪山修行。』又云：『已成正覺領眾化導，今徒步歸國有何奇特？』我今宜應現其神足令父王見，及使人民歎異歡喜。」王及眷屬目見大眾，方欲奔趨迎接世尊，佛於是時入三摩地，出於東方虛空之中，現行、立、坐、臥四威儀相，或身上出水身下出火，身上出火身下出水，復於身中放大光明，或青、或黃、或赤、或白，及與紅等間雜諸色，猶如玻𭹳互相映徹，乃至南、西、北方亦復如是。又諸苾芻各各現通，踊身上昇高七多羅樹，世尊於中亦現一身，諸苾芻眾現通不等，或六多羅樹、或五、或四、或三、二、一，佛恒高出與眾有異。如是現已，佛與聖眾忽然隱沒，如彈指頃已在本處。王及眷屬倍生信仰，既前迎接。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛與聖眾將至河次，知王眷屬悉在彼處，乃自思惟：「今迦毘羅城父王眷屬及人民等，各各念言：『太子去時百千天人前後圍繞，乘空而去雪山修行。』又云：『已成正覺領眾化導，今徒步歸國有何奇特？』我今宜應現其神足令父王見，及使人民歎異歡喜。」王及眷屬目見大眾，方欲奔趨迎接世尊，佛於是時入三摩地，出於東方虛空之中，現行、立、坐、臥四威儀相，或身上出水身下出火，身上出火身下出水，復於身中放大光明，或青、或黃、或赤、或白，及與紅等間雜諸色，猶如玻𭹳互相映徹，乃至南、西、北方亦復如是。又諸苾芻各各現通，踊身上昇高七多羅樹，世尊於中亦現一身，諸苾芻眾現通不等，或六多羅樹、或五、或四、或三、二、一，佛恒高出與眾有異。如是現已，佛與聖眾忽然隱沒，如彈指頃已在本處。王及眷屬倍生信仰，既前迎接。

王見大眾皆被袈裟儀相相似，初不辯認誰是世尊、孰為弟子。時烏那曳曩引淨飯王至世尊前，王見世尊尚存子想。烏那曳曩乃謂王曰：「如來斷煩惱習心得自在，如日照世住於虛空，乘真如乘證最上覺圓滿十力，具一切智，相好光明清淨照物，於法自在利益無邊。請王歸仰，當求聖道。」時淨飯王聞此語已，惺悟諦信，五體投地禮佛雙足，說伽陀曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王見大眾皆被袈裟儀相相似，初不辯認誰是世尊、孰為弟子。時烏那曳曩引淨飯王至世尊前，王見世尊尚存子想。烏那曳曩乃謂王曰：「如來斷煩惱習心得自在，如日照世住於虛空，乘真如乘證最上覺圓滿十力，具一切智，相好光明清淨照物，於法自在利益無邊。請王歸仰，當求聖道。」時淨飯王聞此語已，惺悟諦信，五體投地禮佛雙足，說伽陀曰：

「生時大地皆振動， 樹影覆身不隨日； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「生時大地皆振動， 樹影覆身不隨日；

復以普眼觀眾生， 是故我禮最尊足。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復以普眼觀眾生， 是故我禮最尊足。」

時諸釋眾見淨飯王禮佛足已。即有言曰：「世尊云何背於世法化眾生也？」王聞眾議，告而言曰：「汝豈不聞？悉達生時大地咸皆六種振動，一切世間光明普照，所有黑闇日不到處，諸威德光亦所不及，是時光明皆悉照耀，彼黑闇處所有眾生，皆以惡業而墮於中，忽因光照互得相見，各各有言：『此中何時更生眾生？』於此之時，我已頂禮最尊之足。是悉達多未出家時，行詣贍部樹下而坐，清淨無欲離不善法，已斷一切分別疑惑，樂住無詣寂靜之定，一切林樹影隨日轉，贍部樹影廕身不移。我既得見驚怪非常，乃於此時又禮尊足。我今所禮，方在第三。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時諸釋眾見淨飯王禮佛足已。即有言曰：「世尊云何背於世法化眾生也？」王聞眾議，告而言曰：「汝豈不聞？悉達生時大地咸皆六種振動，一切世間光明普照，所有黑闇日不到處，諸威德光亦所不及，是時光明皆悉照耀，彼黑闇處所有眾生，皆以惡業而墮於中，忽因光照互得相見，各各有言：『此中何時更生眾生？』於此之時，我已頂禮最尊之足。是悉達多未出家時，行詣贍部樹下而坐，清淨無欲離不善法，已斷一切分別疑惑，樂住無詣寂靜之定，一切林樹影隨日轉，贍部樹影廕身不移。我既得見驚怪非常，乃於此時又禮尊足。我今所禮，方在第三。」