佛說眾許摩訶帝經卷第十一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說眾許摩訶帝經卷第十一

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿明教大師臣法賢奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿明教大師臣法賢奉 詔譯

爾時世尊復謂民彌娑囉王曰：「汝觀色是常非常耶？」王曰：「非常。」佛言：「是苦非苦耶？」對曰：「是苦。」世尊又言：「受、想、行、識是常非常耶？」對曰：「非常。」又曰：「是苦非苦耶？」對曰：「是苦。」佛言：「色、受、想、行、識悉是非常，是苦，是顛倒法，一切無我。」佛又告言：「大王！當以正智正慧觀其真實，彼色、受、想、行、識有過去、現在、未來耶？有內外、麁細、貴賤、遠近耶？」對曰：「色、受、想、行、識非過去、現在、未來。亦非內外、麁細、貴賤、遠近等。」佛言：「善哉，大王！若能於此五蘊如實了知，是非常、苦、空、無我之法，復以正智觀其真實，知非過去、現在及以未來，乃至內外、麁細、貴賤、遠近等，又能不著不捨者，斯真解脫。大王！得斯解脫者，是智解脫，梵行已立，所作已辦，我生已盡，永不復趣輪迴之道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊復謂民彌娑囉王曰：「汝觀色是常非常耶？」王曰：「非常。」佛言：「是苦非苦耶？」對曰：「是苦。」世尊又言：「受、想、行、識是常非常耶？」對曰：「非常。」又曰：「是苦非苦耶？」對曰：「是苦。」佛言：「色、受、想、行、識悉是非常，是苦，是顛倒法，一切無我。」佛又告言：「大王！當以正智正慧觀其真實，彼色、受、想、行、識有過去、現在、未來耶？有內外、麁細、貴賤、遠近耶？」對曰：「色、受、想、行、識非過去、現在、未來。亦非內外、麁細、貴賤、遠近等。」佛言：「善哉，大王！若能於此五蘊如實了知，是非常、苦、空、無我之法，復以正智觀其真實，知非過去、現在及以未來，乃至內外、麁細、貴賤、遠近等，又能不著不捨者，斯真解脫。大王！得斯解脫者，是智解脫，梵行已立，所作已辦，我生已盡，永不復趣輪迴之道。」

爾時世尊說是法時，民彌娑囉王及八萬天人，遠離塵垢得法眼淨，及有婆羅門、長者、士庶等百千人眾，亦離塵垢得法眼淨。於是民彌娑囉王得法知見已，於法堅固斷其貪愛，除去疑惑正信不退，即從座起偏袒右肩，合掌向佛白言：「世尊！我心柔順，歸依佛、法及以僧伽，持近事戒永不殺生。今請世尊常住我國，願盡形壽奉上衣服、飲食、臥具、湯藥常無乏少，乃至聖眾盡生供養。」佛即默然。時王見佛默然受請，歡喜踊躍不能自勝，即以頭面禮佛雙足，旋繞畢已辭別而退。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊說是法時，民彌娑囉王及八萬天人，遠離塵垢得法眼淨，及有婆羅門、長者、士庶等百千人眾，亦離塵垢得法眼淨。於是民彌娑囉王得法知見已，於法堅固斷其貪愛，除去疑惑正信不退，即從座起偏袒右肩，合掌向佛白言：「世尊！我心柔順，歸依佛、法及以僧伽，持近事戒永不殺生。今請世尊常住我國，願盡形壽奉上衣服、飲食、臥具、湯藥常無乏少，乃至聖眾盡生供養。」佛即默然。時王見佛默然受請，歡喜踊躍不能自勝，即以頭面禮佛雙足，旋繞畢已辭別而退。

爾時諸苾芻眾，見民彌娑囉王蒙佛世尊為說妙法，不起於座，遠塵離垢得法眼淨，心皆生疑：「此王云何遇佛世尊，便得聞法，證法眼淨除去塵垢？」作是念已，佛即玄知，告而言曰：「諸苾芻！此民彌娑囉王乃於過去作大善業，所作決定果報無差，今為人王具大福德，乃宿世因感果如是。諸苾芻！地、水、火、風外界熟時，蘊、界、六根一切好醜，隨其所作善惡之業，悉皆獲得果報不虛。」爾時世尊，即說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時諸苾芻眾，見民彌娑囉王蒙佛世尊為說妙法，不起於座，遠塵離垢得法眼淨，心皆生疑：「此王云何遇佛世尊，便得聞法，證法眼淨除去塵垢？」作是念已，佛即玄知，告而言曰：「諸苾芻！此民彌娑囉王乃於過去作大善業，所作決定果報無差，今為人王具大福德，乃宿世因感果如是。諸苾芻！地、水、火、風外界熟時，蘊、界、六根一切好醜，隨其所作善惡之業，悉皆獲得果報不虛。」爾時世尊，即說偈言：

「眾生之所作， 善惡經百劫； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「眾生之所作， 善惡經百劫；

因業不可壞， 果報終自得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 因業不可壞， 果報終自得。

「諸苾芻！過去世時有佛出世，名阿囉曩毘，十號具足為人天師。時佛世尊為諸眾生說種種法，化利畢已即入涅盤。彼諸弟子收其舍利，擇清淨地建立妙塔，復以種種香花而恒供養。過是已後久歷年歲，有轉輪王出於世間，名羯里計，時有兵眾十八俱胝，常領是眾飛空巡幸，復有七寶常為先導。後於一日經過塔上，有虛空神捉其輪寶住空不進。時羯里計王思惟是事：『今我方行輪寶自住，恐是福盡感應斯現。』彼虛空神乃告之曰：『大王！汝非福盡，下有阿羅曩毘佛舍利塔，端指輪寶不得直進。』時羯里計王與十八俱胝飛空兵眾，同時降下詣於塔所，王及眷屬各以妙衣共拭佛塔，得清淨已，散諸妙花及焚寶香，又作種種音樂而為供養，以頭面禮發其誓願：『以我今日師事於佛所設供養種種功德，果報不虛當來獲得。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸苾芻！過去世時有佛出世，名阿囉曩毘，十號具足為人天師。時佛世尊為諸眾生說種種法，化利畢已即入涅盤。彼諸弟子收其舍利，擇清淨地建立妙塔，復以種種香花而恒供養。過是已後久歷年歲，有轉輪王出於世間，名羯里計，時有兵眾十八俱胝，常領是眾飛空巡幸，復有七寶常為先導。後於一日經過塔上，有虛空神捉其輪寶住空不進。時羯里計王思惟是事：『今我方行輪寶自住，恐是福盡感應斯現。』彼虛空神乃告之曰：『大王！汝非福盡，下有阿羅曩毘佛舍利塔，端指輪寶不得直進。』時羯里計王與十八俱胝飛空兵眾，同時降下詣於塔所，王及眷屬各以妙衣共拭佛塔，得清淨已，散諸妙花及焚寶香，又作種種音樂而為供養，以頭面禮發其誓願：『以我今日師事於佛所設供養種種功德，果報不虛當來獲得。』

「諸苾芻！於意云何？彼羯里計轉輪聖王并諸眷屬者，即民彌娑囉王及眷屬等是。諸苾芻！以彼供養阿囉曩毘正覺之塔種種功德，當感無數百千俱胝劫受天上人間最上快樂，以本願力今值於我復作供養，所獲功德乃與阿囉曩毘正等正覺平等無異。諸苾芻！一切眾生作黑業者黑業相續，作白業者白業不斷，或作雜業亦復如是。諸苾芻！所獲果報悉從因業，汝等當知，廣為人說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸苾芻！於意云何？彼羯里計轉輪聖王并諸眷屬者，即民彌娑囉王及眷屬等是。諸苾芻！以彼供養阿囉曩毘正覺之塔種種功德，當感無數百千俱胝劫受天上人間最上快樂，以本願力今值於我復作供養，所獲功德乃與阿囉曩毘正等正覺平等無異。諸苾芻！一切眾生作黑業者黑業相續，作白業者白業不斷，或作雜業亦復如是。諸苾芻！所獲果報悉從因業，汝等當知，廣為人說。」

爾時會中諸苾芻眾，以民彌娑囉王見佛聞法遠塵離垢，又聞說彼往昔之事，乃於烏嚕尾螺而起疑心：「云何世尊為現神通，種種教化方得迴心，彼曩提誐耶隨言受化，佛大慈悲具一切智，必能斷除我等疑惑。」作是念已，將欲發問。佛即告言：「修因感果定不虛爾。諸苾芻！過去劫中人壽二萬歲時，有佛出世，名曰迦葉如來、應供、正遍知、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊，彼佛亦在波羅奈國鹿野苑中作大佛事，化利畢已即入涅盤。時世有王名羯里計，常於彼佛恭敬供養。佛既入滅，王以種種香木荼毘世尊，復以乳汁灑滅餘火，即收舍利貯四寶瓶，又選勝地起大寶塔。其塔高聳量一由旬，王及人民常作供養。時彼國中有一長者，家中巨富等毘沙門天，眷屬眾多自在快樂，先與別族長者而為朋友，常於佛塔廣興供養。後娶其門以為姻戚，歲月緜久乃生三子。於後長者年耄有疾，服藥不差漸漸羸困，乃趣無常，三子以禮葬於尸林。是時三子思憶訓誨旦暮啼泣，又念家富共議追福。長兄慳恡先未知善，忽聞欲施初即遲疑，以孝存心尋便允可。長兄言曰：『布施之外分充受用。』二弟應諾，即持金銀種種財物，詣於塔所作最上供養。如是施已同發誓言：『願以善根所生果報，於當來世以今正等正覺迦葉之稱為其姓氏，佛出世間亦得值遇，聞法信解證於菩提。』發誓願已，禮拜旋繞歡喜而歸。是故迦葉今得此姓，值遇於我而為沙門，復聞正法證無學果。諸苾芻！烏嚕尾螺初難化者，以彼宿世欲檀施時心有遲疑，是故我現種種神變方得省悟；曩提誐耶而易化者，亦由往昔檀施之時，心本清淨始終無異。諸苾芻！是故烏嚕尾螺及曩提誐耶，復為兄弟得迦葉姓，又值於我聞法證道，此往昔事汝等諦信。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時會中諸苾芻眾，以民彌娑囉王見佛聞法遠塵離垢，又聞說彼往昔之事，乃於烏嚕尾螺而起疑心：「云何世尊為現神通，種種教化方得迴心，彼曩提誐耶隨言受化，佛大慈悲具一切智，必能斷除我等疑惑。」作是念已，將欲發問。佛即告言：「修因感果定不虛爾。諸苾芻！過去劫中人壽二萬歲時，有佛出世，名曰迦葉如來、應供、正遍知、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊，彼佛亦在波羅奈國鹿野苑中作大佛事，化利畢已即入涅盤。時世有王名羯里計，常於彼佛恭敬供養。佛既入滅，王以種種香木荼毘世尊，復以乳汁灑滅餘火，即收舍利貯四寶瓶，又選勝地起大寶塔。其塔高聳量一由旬，王及人民常作供養。時彼國中有一長者，家中巨富等毘沙門天，眷屬眾多自在快樂，先與別族長者而為朋友，常於佛塔廣興供養。後娶其門以為姻戚，歲月緜久乃生三子。於後長者年耄有疾，服藥不差漸漸羸困，乃趣無常，三子以禮葬於尸林。是時三子思憶訓誨旦暮啼泣，又念家富共議追福。長兄慳恡先未知善，忽聞欲施初即遲疑，以孝存心尋便允可。長兄言曰：『布施之外分充受用。』二弟應諾，即持金銀種種財物，詣於塔所作最上供養。如是施已同發誓言：『願以善根所生果報，於當來世以今正等正覺迦葉之稱為其姓氏，佛出世間亦得值遇，聞法信解證於菩提。』發誓願已，禮拜旋繞歡喜而歸。是故迦葉今得此姓，值遇於我而為沙門，復聞正法證無學果。諸苾芻！烏嚕尾螺初難化者，以彼宿世欲檀施時心有遲疑，是故我現種種神變方得省悟；曩提誐耶而易化者，亦由往昔檀施之時，心本清淨始終無異。諸苾芻！是故烏嚕尾螺及曩提誐耶，復為兄弟得迦葉姓，又值於我聞法證道，此往昔事汝等諦信。」

爾時世尊說是迦葉往昔事已，離杖林塔，於王舍城不遠就一樹下，與千苾芻眾圍繞而住。時民彌娑囉王以佛近住，欲立精舍安佛及僧而久住止。民彌娑囉王為太子時，常出城外而為遊戲，去城至近有一園苑，林樹蓊欝泉池清淨，雖復四序花竹恒茂；太子愛樂而欲求買，園主長者自恃耆耄兼亦家富，太子逼取終不允從，出言悖慢聞於太子：「我寧離此國，不捨此園。」太子聞已謂左右曰：「今此耆耄言甚不遜，我若紹位無得忘也。」於後父王摩賀鉢納摩崩已，即灌頂傳寶號。民彌娑囉王既紹其位，乃憶前事，下令所司發使奪取。時彼長者速得心病，便趣無常。命終之後，以其憤怨積聚毒惡，乃於園內生蛇趣中，含毒伺隙欲酬前恨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊說是迦葉往昔事已，離杖林塔，於王舍城不遠就一樹下，與千苾芻眾圍繞而住。時民彌娑囉王以佛近住，欲立精舍安佛及僧而久住止。民彌娑囉王為太子時，常出城外而為遊戲，去城至近有一園苑，林樹蓊欝泉池清淨，雖復四序花竹恒茂；太子愛樂而欲求買，園主長者自恃耆耄兼亦家富，太子逼取終不允從，出言悖慢聞於太子：「我寧離此國，不捨此園。」太子聞已謂左右曰：「今此耆耄言甚不遜，我若紹位無得忘也。」於後父王摩賀鉢納摩崩已，即灌頂傳寶號。民彌娑囉王既紹其位，乃憶前事，下令所司發使奪取。時彼長者速得心病，便趣無常。命終之後，以其憤怨積聚毒惡，乃於園內生蛇趣中，含毒伺隙欲酬前恨。

後於一日王因春節，將諸嬪婇遊幸彼園，盡極歡娛以肆其意。王方疲困寢息園中，時彼毒蛇謂其得便，疾出窟穴欲來蠚王。時諸嬪嬙散行遊冶；王有親近內侍一人，執劍侍衛防其不虞，時有飛禽名迦蘭那迦，飲啄翱翔常在園內，忽見蛇出相呼鳴噪，執劍內侍見蛇出已即斷其命。禽眾極噪，王亦驚寤，問執劍者：「緣何喧擾？」執劍者曰：「適有毒蛇欲來蠚王，迦蘭那迦相呼驚噪，我既目見，已斷蛇命。」王聞是語心驚毛豎，令詔太子及諸大臣共議斯事：「古剎帝利灌頂大王，或於身命欲致危害，有能忠力濟其難者，當何賞賜？」大臣對曰：「能於身命脫其難者，可分半國以賞其功。」王乃允從，分其半國與迦蘭那迦用賞其功。大臣對曰：「彼迦蘭那迦飛禽之類，與國境土當何所用？」王謂大臣：「此事如何？」大臣對曰：「可就窠巢多植竹木使其遂性，勿令傷害。如斯可矣，餘不能為。」王聞曰：「善！」遂從其奏，乃於園外別擇一處，廣種竹樹安迦蘭那迦，令人守之不得傷害。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 後於一日王因春節，將諸嬪婇遊幸彼園，盡極歡娛以肆其意。王方疲困寢息園中，時彼毒蛇謂其得便，疾出窟穴欲來蠚王。時諸嬪嬙散行遊冶；王有親近內侍一人，執劍侍衛防其不虞，時有飛禽名迦蘭那迦，飲啄翱翔常在園內，忽見蛇出相呼鳴噪，執劍內侍見蛇出已即斷其命。禽眾極噪，王亦驚寤，問執劍者：「緣何喧擾？」執劍者曰：「適有毒蛇欲來蠚王，迦蘭那迦相呼驚噪，我既目見，已斷蛇命。」王聞是語心驚毛豎，令詔太子及諸大臣共議斯事：「古剎帝利灌頂大王，或於身命欲致危害，有能忠力濟其難者，當何賞賜？」大臣對曰：「能於身命脫其難者，可分半國以賞其功。」王乃允從，分其半國與迦蘭那迦用賞其功。大臣對曰：「彼迦蘭那迦飛禽之類，與國境土當何所用？」王謂大臣：「此事如何？」大臣對曰：「可就窠巢多植竹木使其遂性，勿令傷害。如斯可矣，餘不能為。」王聞曰：「善！」遂從其奏，乃於園外別擇一處，廣種竹樹安迦蘭那迦，令人守之不得傷害。

王有親舅，本事仙道，常求淨處進其修習，王以迦蘭那迦竹林無諸雜穢權令安處。及見世尊將諸苾芻近城樹下露地宴息，思欲捨彼造立精舍。王乃嚴駕自詣佛所，禮雙足已却住一面。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王有親舅，本事仙道，常求淨處進其修習，王以迦蘭那迦竹林無諸雜穢權令安處。及見世尊將諸苾芻近城樹下露地宴息，思欲捨彼造立精舍。王乃嚴駕自詣佛所，禮雙足已却住一面。

爾時世尊為王說法，以種種方便化令歡喜，復勸精進，當求最上寂靜快樂。時王聞法歡喜頂受，即起於座偏袒右肩，合掌頂禮白言：「世尊！我今請佛及諸聖眾，於我宮內來晨受食，唯願慈悲哀愍聽許。」佛即默然。爾時大王見佛默然，知已受請，歡喜踊躍禮拜而歸。乃下所司，即於是夜疾速備辦種種飲食及與香花，皆令倍常美妙清淨，復勅宮城內外乃至四衢道巷之中悉使嚴潔。纔至明旦，即遣使人白於世尊：「飯食已辦，請佛降臨。」於是世尊與千阿羅漢著衣持鉢，前後圍繞行詣王宮。王於門首執爐焚香待世尊至，佛既到已迎入就座，諸聖眾等亦各就坐，王與眷屬瞻禮畢已奉上飲食，焚香散花歡喜供養。佛與聖眾食畢澡手，王及眷屬樂欲聽法，佛為說法，各各諦聽歡喜信受。王復離座合掌白佛：「我今欲以迦蘭那迦竹林作佛精舍，願佛納受。」世尊默然。王知佛許，即取金瓶灌於佛手。奉施畢已，願佛隨意，即為世尊廣作嚴飾，佛與聖眾隨意而住。迦蘭那迦竹林精舍因茲所立。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊為王說法，以種種方便化令歡喜，復勸精進，當求最上寂靜快樂。時王聞法歡喜頂受，即起於座偏袒右肩，合掌頂禮白言：「世尊！我今請佛及諸聖眾，於我宮內來晨受食，唯願慈悲哀愍聽許。」佛即默然。爾時大王見佛默然，知已受請，歡喜踊躍禮拜而歸。乃下所司，即於是夜疾速備辦種種飲食及與香花，皆令倍常美妙清淨，復勅宮城內外乃至四衢道巷之中悉使嚴潔。纔至明旦，即遣使人白於世尊：「飯食已辦，請佛降臨。」於是世尊與千阿羅漢著衣持鉢，前後圍繞行詣王宮。王於門首執爐焚香待世尊至，佛既到已迎入就座，諸聖眾等亦各就坐，王與眷屬瞻禮畢已奉上飲食，焚香散花歡喜供養。佛與聖眾食畢澡手，王及眷屬樂欲聽法，佛為說法，各各諦聽歡喜信受。王復離座合掌白佛：「我今欲以迦蘭那迦竹林作佛精舍，願佛納受。」世尊默然。王知佛許，即取金瓶灌於佛手。奉施畢已，願佛隨意，即為世尊廣作嚴飾，佛與聖眾隨意而住。迦蘭那迦竹林精舍因茲所立。

爾時世尊後於一時為利樂故，與諸聖眾離迦蘭那迦竹林精舍，往寒林中經行宴坐。時王舍城有一長者，請佛及眾來晨供養，乃於是夜與諸眷屬及僮僕侍人，共辦飲食香花等事。時給孤長者因有事故，到王舍城經過彼家，遇夜止宿，見其長者家中老幼皆不寢寐，辦造飲食珍饌之類。怪而問曰：「長者之家老幼不寐辦造飲食，當何所用？為請王耶？為請大臣？莫為姻親而有聚會？」長者報言：「我不請王及大臣等，亦無姻親聚會之事。今為有佛出於世間，將一千聖眾遊化此國，王及眷屬大臣士庶，悉皆歸向次第供養。我為彼佛及與聖眾來晨設齋，是不寢寐。」給孤長者聞此語已，歎異非常，又復問言：「云何名佛？」對曰：「彼釋族中有王淨飯，生一童子，號悉達多，具輪王相，棄捨出家苦行修習，證得阿耨多羅三藐三菩提，斯即佛也。」又復問言：「云何聖眾？」對曰：「有剎利族或婆羅門族，乃至毘舍輸陀，如是之族善男子輩投佛出家，剃除鬚髮被袈裟衣，正信修行聞法悟解，悉皆證得阿羅漢道。此是隨佛一千聖眾，我所供養正為此也。」給孤長者聞是說已，身毛皆豎歡喜踊躍，又復問言：「如我云何得見彼佛及與聖眾？」對曰：「明旦咸來我舍受食。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊後於一時為利樂故，與諸聖眾離迦蘭那迦竹林精舍，往寒林中經行宴坐。時王舍城有一長者，請佛及眾來晨供養，乃於是夜與諸眷屬及僮僕侍人，共辦飲食香花等事。時給孤長者因有事故，到王舍城經過彼家，遇夜止宿，見其長者家中老幼皆不寢寐，辦造飲食珍饌之類。怪而問曰：「長者之家老幼不寐辦造飲食，當何所用？為請王耶？為請大臣？莫為姻親而有聚會？」長者報言：「我不請王及大臣等，亦無姻親聚會之事。今為有佛出於世間，將一千聖眾遊化此國，王及眷屬大臣士庶，悉皆歸向次第供養。我為彼佛及與聖眾來晨設齋，是不寢寐。」給孤長者聞此語已，歎異非常，又復問言：「云何名佛？」對曰：「彼釋族中有王淨飯，生一童子，號悉達多，具輪王相，棄捨出家苦行修習，證得阿耨多羅三藐三菩提，斯即佛也。」又復問言：「云何聖眾？」對曰：「有剎利族或婆羅門族，乃至毘舍輸陀，如是之族善男子輩投佛出家，剃除鬚髮被袈裟衣，正信修行聞法悟解，悉皆證得阿羅漢道。此是隨佛一千聖眾，我所供養正為此也。」給孤長者聞是說已，身毛皆豎歡喜踊躍，又復問言：「如我云何得見彼佛及與聖眾？」對曰：「明旦咸來我舍受食。」

給孤長者雖聞是語，有若心狂，不待天曉欲往佛所。時方半夜值月明朗，即便出門行詣寒林，未至中途月忽雲蔽，又至一門不敢前進，給孤長者以天陰黑，便生怕怖佇立思量：「得無非人之類而來惱我耶？」心欲退還足不前進。時有天人發聲告曰：「長者但去勿得退心，唯有吉祥定無惱亂。於意云何？譬如百車百馬種種裝嚴，可令眾生見者愛樂，以斯布施，不如向佛前進一步，十六分之一分功德。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 給孤長者雖聞是語，有若心狂，不待天曉欲往佛所。時方半夜值月明朗，即便出門行詣寒林，未至中途月忽雲蔽，又至一門不敢前進，給孤長者以天陰黑，便生怕怖佇立思量：「得無非人之類而來惱我耶？」心欲退還足不前進。時有天人發聲告曰：「長者但去勿得退心，唯有吉祥定無惱亂。於意云何？譬如百車百馬種種裝嚴，可令眾生見者愛樂，以斯布施，不如向佛前進一步，十六分之一分功德。」

又復告言：「長者但去勿得退心，唯有吉祥無惱亂事。於意云何？譬如一百金象眾寶裝嚴，以斯布施，不如向佛前進一步，十六分之一分功德。長者！乃至百童女以真珠、瓔珞眾寶嚴身，以斯布施，亦復不及向佛一步，十六分之一分功德。」時彼天人即發身光照耀途路，自彼門所直至寒林，如月盛明等無有異。給孤長者乃問天曰：「是何聖賢能作斯事？」天人告曰：「我昔曾為舍利子母，名捺誐囉也。命終之後生四天王界，今名摩度娑健馱摩拏嚩迦，見守此門。願勿疑慮，長者可去必獲吉祥。」給孤長者聞是語已讚言：「善哉！稀有斯事，我今定去見佛無疑。」給孤長者又復思惟：「若無正覺出於世間，無由得聞最上妙法。」於是長者得其光明無所障礙，直至寒林世尊住處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又復告言：「長者但去勿得退心，唯有吉祥無惱亂事。於意云何？譬如一百金象眾寶裝嚴，以斯布施，不如向佛前進一步，十六分之一分功德。長者！乃至百童女以真珠、瓔珞眾寶嚴身，以斯布施，亦復不及向佛一步，十六分之一分功德。」時彼天人即發身光照耀途路，自彼門所直至寒林，如月盛明等無有異。給孤長者乃問天曰：「是何聖賢能作斯事？」天人告曰：「我昔曾為舍利子母，名捺誐囉也。命終之後生四天王界，今名摩度娑健馱摩拏嚩迦，見守此門。願勿疑慮，長者可去必獲吉祥。」給孤長者聞是語已讚言：「善哉！稀有斯事，我今定去見佛無疑。」給孤長者又復思惟：「若無正覺出於世間，無由得聞最上妙法。」於是長者得其光明無所障礙，直至寒林世尊住處。

爾時世尊在寒林外經行，時長者見佛威德相好異於常人，即便合掌而發問言：「是世尊否？」佛答言：「是。」長者身心歡喜無量。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊在寒林外經行，時長者見佛威德相好異於常人，即便合掌而發問言：「是世尊否？」佛答言：「是。」長者身心歡喜無量。

又復問言：「世有何人而得安睡？」佛說伽陀而答之曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又復問言：「世有何人而得安睡？」佛說伽陀而答之曰：

「若人心寂靜， 一切得安睡； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若人心寂靜， 一切得安睡；

若人繫染欲， 熱惱心不止。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若人繫染欲， 熱惱心不止。

染欲熱惱除， 解脫無所繫； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 染欲熱惱除， 解脫無所繫；

心意調伏已， 得息得安睡。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心意調伏已， 得息得安睡。」

爾時世尊說伽陀已，與給孤長者同入林中。佛還本座，長者即前禮佛雙足，於一面坐樂欲聽法，佛乃勸發令心歡喜。爾時世尊告長者言：「布施、持戒得生天上，雖五欲自在非為究竟；欲免輪迴當斷煩惱，於善惡法廣為分別。」是時長者得聞是法，以宿善力深心思惟，蓋障即除心喜無量。佛知是已，即為廣說苦、集、滅、道四聖諦法。是時長者不起於座證四諦理，如潔白衣易染其色，隨彼所染皆成上妙。長者得法知見永斷疑惑，於佛、法、僧深信堅固，即從座起，偏袒右肩合掌頂禮，白言：「世尊！我今歸依佛、法及苾芻眾，持近事戒永不殺生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊說伽陀已，與給孤長者同入林中。佛還本座，長者即前禮佛雙足，於一面坐樂欲聽法，佛乃勸發令心歡喜。爾時世尊告長者言：「布施、持戒得生天上，雖五欲自在非為究竟；欲免輪迴當斷煩惱，於善惡法廣為分別。」是時長者得聞是法，以宿善力深心思惟，蓋障即除心喜無量。佛知是已，即為廣說苦、集、滅、道四聖諦法。是時長者不起於座證四諦理，如潔白衣易染其色，隨彼所染皆成上妙。長者得法知見永斷疑惑，於佛、法、僧深信堅固，即從座起，偏袒右肩合掌頂禮，白言：「世尊！我今歸依佛、法及苾芻眾，持近事戒永不殺生。」

爾時世尊問長者言：「汝何名字？」長者對曰：「我於國中少有資產，或是貧匱孤獨之人來丐求者，我施飲食及彼資具，國人名我為給孤獨。」「汝國何名？」對曰：「舍衛。願佛及眾來降我國，當以衣服、飲食、臥具、湯藥一切受用，畢生奉施。」佛言：「長者！我與苾芻數踰千人，彼無精舍何以安住？」長者對曰：「佛若降臨速當建立，唯願大慈不違我請。」佛即默然。給孤長者見佛默然，知已受請，歡喜踊躍，頭面禮足旋遶而退。於是長者入王舍城，營搆事畢將欲還家，再詣寒林，請佛及眾勿慮精舍，願早垂降。言已還家。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊問長者言：「汝何名字？」長者對曰：「我於國中少有資產，或是貧匱孤獨之人來丐求者，我施飲食及彼資具，國人名我為給孤獨。」「汝國何名？」對曰：「舍衛。願佛及眾來降我國，當以衣服、飲食、臥具、湯藥一切受用，畢生奉施。」佛言：「長者！我與苾芻數踰千人，彼無精舍何以安住？」長者對曰：「佛若降臨速當建立，唯願大慈不違我請。」佛即默然。給孤長者見佛默然，知已受請，歡喜踊躍，頭面禮足旋遶而退。於是長者入王舍城，營搆事畢將欲還家，再詣寒林，請佛及眾勿慮精舍，願早垂降。言已還家。

自此日後一切皆停，於舍衛城周遍內外，求覓殊勝清淨之地，欲建精舍安佛及僧。「唯有祇陀童子園苑最勝。何以故？此童子園，其地寬廣無諸穢惡，竹樹蓊欝泉池清淨，寒風暑氣俱不能侵，又無蚊虻含毒之蟲，唯有吉祥飛走之類；又復王城不遠不近，非求法人不能到此，若建精舍斯為最勝。」思念已竟，即詣園主祇陀童子，而告之曰：「童子勿怪，我有勝事欲以上聞。童子可容，方敢陳說。」童子告言：「有事可說。」長者起立謂童子言：「欲買茲園，當為世尊及千聖眾造立精舍而請安住。尊若容允，價即稟言。」祇陀童子告長者曰：「一切可得，唯園勿言。」長者又曰：「我聞佛言：『一切無常無有主者，以不堅法宜易堅牢。』」童子報言：「非我所知，勿復更說。」長者又曰：「佛者難值，園即易求，今或遲疑後施無及。」祇陀童子雖聞此說心未能捨，乃以要言阨彼長者：「君能以金布滿其地，我即與汝，任自所為。」長者審知恐未誠信，報而言曰：「童子若爾，可聞市官，當使兩情執無反覆。」童子俛仰共聞市官。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自此日後一切皆停，於舍衛城周遍內外，求覓殊勝清淨之地，欲建精舍安佛及僧。「唯有祇陀童子園苑最勝。何以故？此童子園，其地寬廣無諸穢惡，竹樹蓊欝泉池清淨，寒風暑氣俱不能侵，又無蚊虻含毒之蟲，唯有吉祥飛走之類；又復王城不遠不近，非求法人不能到此，若建精舍斯為最勝。」思念已竟，即詣園主祇陀童子，而告之曰：「童子勿怪，我有勝事欲以上聞。童子可容，方敢陳說。」童子告言：「有事可說。」長者起立謂童子言：「欲買茲園，當為世尊及千聖眾造立精舍而請安住。尊若容允，價即稟言。」祇陀童子告長者曰：「一切可得，唯園勿言。」長者又曰：「我聞佛言：『一切無常無有主者，以不堅法宜易堅牢。』」童子報言：「非我所知，勿復更說。」長者又曰：「佛者難值，園即易求，今或遲疑後施無及。」祇陀童子雖聞此說心未能捨，乃以要言阨彼長者：「君能以金布滿其地，我即與汝，任自所為。」長者審知恐未誠信，報而言曰：「童子若爾，可聞市官，當使兩情執無反覆。」童子俛仰共聞市官。

時四天王遙知斯事：「佛今出世，舍衛城中給孤長者，買祇陀園造立精舍，兩人商議取正市官；我今變身與成其事。」天王變身作市官已，來於市肆，顒望給孤與童子至。二人至已，給孤先言：「我買彼園欲造精舍，令以黃金布遍其地，若能爾者即可相與，今來取正。此價云何？」市官言曰：「二人之心得可否未？」對言：「已定。」市官言曰：「善哉，善哉！童子收金，長者得園。」童子默然更無違悔。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時四天王遙知斯事：「佛今出世，舍衛城中給孤長者，買祇陀園造立精舍，兩人商議取正市官；我今變身與成其事。」天王變身作市官已，來於市肆，顒望給孤與童子至。二人至已，給孤先言：「我買彼園欲造精舍，令以黃金布遍其地，若能爾者即可相與，今來取正。此價云何？」市官言曰：「二人之心得可否未？」對言：「已定。」市官言曰：「善哉，善哉！童子收金，長者得園。」童子默然更無違悔。

長者即日，速以車、乘、象、馬之類，乃至僮僕，般運黃金處處布訖，唯前面少許而未周足。長者籌慮：「取何藏金可遍此地？」如是之際，童子告言：「汝已迴意便可收金。」長者報言：「我意不迴，思何藏金可遍此地，以斯事故籌慮少時。」童子思惟：「奇哉！長者能捨如是大財，為佛及僧造立精舍。」又復思惟：「我曾聞說：『若非正覺出於世間，一切眾生不聞正法。』斯可助施，理必相容。」即謂長者：「勿更取金，欲迴此地我施作門，美可共成功亦圓滿。」長者報言：「我非無金，童子爾者誠為甚善。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 長者即日，速以車、乘、象、馬之類，乃至僮僕，般運黃金處處布訖，唯前面少許而未周足。長者籌慮：「取何藏金可遍此地？」如是之際，童子告言：「汝已迴意便可收金。」長者報言：「我意不迴，思何藏金可遍此地，以斯事故籌慮少時。」童子思惟：「奇哉！長者能捨如是大財，為佛及僧造立精舍。」又復思惟：「我曾聞說：『若非正覺出於世間，一切眾生不聞正法。』斯可助施，理必相容。」即謂長者：「勿更取金，欲迴此地我施作門，美可共成功亦圓滿。」長者報言：「我非無金，童子爾者誠為甚善。」

布金纔畢方欲命工，外道悉知速來惑亂，謂長者曰：「瞿曇沙門今在摩竭陀國王舍城居，此舍衛城地貴名高，非彼所住，勿立精舍、勿得迎請。」長者即怒報外道曰：「此舍衛城非汝所有，何關汝事？」外道聞已知不從心，復詣於王，王亦不允，諸外道輩面慚無色心極煩惱。復詣長者而告言曰：「我先所說不為園苑，但以彼眾非我同修。長者今日若是堅執，斯有所報請不相違。我聞瞿曇有大弟子，先已到此，可與論義即辯勝劣；如彼得勝精舍可為，若其不勝何用迎請。我此所說，君見如何？」長者告言：「此說甚善。若定勝劣，足得相依，清濁要分、真偽斯辯。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 布金纔畢方欲命工，外道悉知速來惑亂，謂長者曰：「瞿曇沙門今在摩竭陀國王舍城居，此舍衛城地貴名高，非彼所住，勿立精舍、勿得迎請。」長者即怒報外道曰：「此舍衛城非汝所有，何關汝事？」外道聞已知不從心，復詣於王，王亦不允，諸外道輩面慚無色心極煩惱。復詣長者而告言曰：「我先所說不為園苑，但以彼眾非我同修。長者今日若是堅執，斯有所報請不相違。我聞瞿曇有大弟子，先已到此，可與論義即辯勝劣；如彼得勝精舍可為，若其不勝何用迎請。我此所說，君見如何？」長者告言：「此說甚善。若定勝劣，足得相依，清濁要分、真偽斯辯。」