佛說眾許摩訶帝經卷第十 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說眾許摩訶帝經卷第十

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿明教大師臣法賢奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿明教大師臣法賢奉 詔譯

爾時烏嚕尾螺迦葉有其二弟：一名曩提迦葉；二名誐耶迦葉。是二迦葉各有二百五十學徒，悉在尼連河下流岸側而住，各於師法勤加修習。是二迦葉一日於尼連河中，忽見烏嚕尾螺迦葉祀火之具、護摩杓等，及鹿皮、樹皮衣，乃至淨瓶、柱杖、革履等物，悉從尼連河中流下，乃驚怪思念：「我兄迦葉得無王難耶？得無賊難耶？乃至水火等難？因是難故退失修行。若不爾者，云何祀火之具種種之物，棄於水中任自流下？審知今日必見差異。」於是二弟思議再三，共行尋兄，原其的實，至兄住處，不見迦葉及弟子輩，唯餘所居空寂而已。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時烏嚕尾螺迦葉有其二弟：一名曩提迦葉；二名誐耶迦葉。是二迦葉各有二百五十學徒，悉在尼連河下流岸側而住，各於師法勤加修習。是二迦葉一日於尼連河中，忽見烏嚕尾螺迦葉祀火之具、護摩杓等，及鹿皮、樹皮衣，乃至淨瓶、柱杖、革履等物，悉從尼連河中流下，乃驚怪思念：「我兄迦葉得無王難耶？得無賊難耶？乃至水火等難？因是難故退失修行。若不爾者，云何祀火之具種種之物，棄於水中任自流下？審知今日必見差異。」於是二弟思議再三，共行尋兄，原其的實，至兄住處，不見迦葉及弟子輩，唯餘所居空寂而已。

時二迦葉倍極悽然，即詣隣人訪其所以。隣人報言：「烏嚕尾螺捨棄仙道，將諸弟子歸於沙門。我等諸人不知其事，請自詣彼詢其因由。」時二迦葉聞此說已，互相謂曰：「我亦聞有沙門近來此處，凡諸舉止皆異常人。儻或我兄及與弟子，若實然者，極為稀事。今可往彼自觀虛實。」二人相將同到佛所，方見其兄烏嚕尾螺及與弟子，被袈裟衣成沙門相，悉坐佛前瞻仰聽法。時二迦葉目覩斯事因知其實，心驚毛豎，足不能進。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時二迦葉倍極悽然，即詣隣人訪其所以。隣人報言：「烏嚕尾螺捨棄仙道，將諸弟子歸於沙門。我等諸人不知其事，請自詣彼詢其因由。」時二迦葉聞此說已，互相謂曰：「我亦聞有沙門近來此處，凡諸舉止皆異常人。儻或我兄及與弟子，若實然者，極為稀事。今可往彼自觀虛實。」二人相將同到佛所，方見其兄烏嚕尾螺及與弟子，被袈裟衣成沙門相，悉坐佛前瞻仰聽法。時二迦葉目覩斯事因知其實，心驚毛豎，足不能進。

佛見曩提誐耶來尋其兄，又見立於會前足不能進，即遣烏嚕尾螺自起迎接。時二迦葉既覩其兄離席迎接，即趨進前來禮足問訊。二迦葉言：「我兄耆年有德久已修行，博學該通世無等者，摩伽陀國王及大臣乃至士庶，皆謂我兄證阿羅漢道，常持種種香花、飲食、上妙衣服及以珍寶而來供養，凡有言說莫不諦信。如何今日忽棄己道便隨他教？我本修行依兄指授，乃至弟子咸無異轍，兄今自棄本所修習，我等云何更堅進趣？處大疑網，願賜開解。」作是說已顒住一面。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛見曩提誐耶來尋其兄，又見立於會前足不能進，即遣烏嚕尾螺自起迎接。時二迦葉既覩其兄離席迎接，即趨進前來禮足問訊。二迦葉言：「我兄耆年有德久已修行，博學該通世無等者，摩伽陀國王及大臣乃至士庶，皆謂我兄證阿羅漢道，常持種種香花、飲食、上妙衣服及以珍寶而來供養，凡有言說莫不諦信。如何今日忽棄己道便隨他教？我本修行依兄指授，乃至弟子咸無異轍，兄今自棄本所修習，我等云何更堅進趣？處大疑網，願賜開解。」作是說已顒住一面。

時烏嚕尾螺迦葉告曩提誐耶等言：「往世無佛由若冥夜，人無慧目不知沈墜，我於是際苦節修行，事火為功每祈聖證；復以此道轉教汝曹，餘人無能得過我道，便即自謂證阿羅漢。有大沙門曰佛、世尊，身長丈六金色晃耀，相好具足、威德特尊，哀愍我故來近止住。凡所動靜天悉遙知；四天大王乃至梵釋，咸來聽法；又見神足，於剎那頃，往復四洲乃至天上，取酥陀味悉皆示我；又復知我實未證得阿羅漢道。以斯事故我道不如，省悟宜先誠慚後悔，乃與弟子投誠出家。哀愍我故便垂救濟，令著法服度為僧伽。先不告汝，吾之過矣。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時烏嚕尾螺迦葉告曩提誐耶等言：「往世無佛由若冥夜，人無慧目不知沈墜，我於是際苦節修行，事火為功每祈聖證；復以此道轉教汝曹，餘人無能得過我道，便即自謂證阿羅漢。有大沙門曰佛、世尊，身長丈六金色晃耀，相好具足、威德特尊，哀愍我故來近止住。凡所動靜天悉遙知；四天大王乃至梵釋，咸來聽法；又見神足，於剎那頃，往復四洲乃至天上，取酥陀味悉皆示我；又復知我實未證得阿羅漢道。以斯事故我道不如，省悟宜先誠慚後悔，乃與弟子投誠出家。哀愍我故便垂救濟，令著法服度為僧伽。先不告汝，吾之過矣。」

時曩提迦葉、誐耶迦葉，根緣已熟便生信向，聞是語已悲喜交至，乃謂兄言：「我本修行因兄教授，兄今棄捨我亦願隨。」又復言曰：「無佛出世，寧聞正法，雖止老耄，亦希出離。」烏嚕尾螺告言：「善哉，善哉！今正是時。」曩提迦葉、誐耶迦葉，即前詣佛，頭面著地禮雙足已，退住一面白言：「世尊！我兄烏嚕尾螺先是本師，今者出家已為沙門；我今亦欲出家，願賜濟度。」佛雖默許，還令導彼徒眾而告之曰：「汝等弟子悉知已否？」二迦葉言：「未知。」佛言：「汝可令知，還來度汝。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時曩提迦葉、誐耶迦葉，根緣已熟便生信向，聞是語已悲喜交至，乃謂兄言：「我本修行因兄教授，兄今棄捨我亦願隨。」又復言曰：「無佛出世，寧聞正法，雖止老耄，亦希出離。」烏嚕尾螺告言：「善哉，善哉！今正是時。」曩提迦葉、誐耶迦葉，即前詣佛，頭面著地禮雙足已，退住一面白言：「世尊！我兄烏嚕尾螺先是本師，今者出家已為沙門；我今亦欲出家，願賜濟度。」佛雖默許，還令導彼徒眾而告之曰：「汝等弟子悉知已否？」二迦葉言：「未知。」佛言：「汝可令知，還來度汝。」

時二迦葉承佛教勅還歸所住，各集弟子告而言曰：「摩拏嚩迦！汝還知否？有大沙門其名曰佛，來近我師迦葉止住，累以神通顯現異相，皆令我師一一目覩；又以法力制其所作，我師省悟知法不如，將諸學眾投彼出家。我因見其所棄受用隨水流下，乃自訪尋委其緣由。及到於彼，已見我師迦葉及五百弟子，悉著袈裟成沙門相，在會而坐聽其說法。我見是事初大驚怪不能前進，我師迦葉離席來迎，具說前事。我聞殊勝亦願出家，載念汝曹迴來相報。吾意如此，汝等思之，以信實心各報於我。」彼二迦葉說是語已，時摩拏嚩迦弟子之眾白迦葉曰：「我等修學從師所受，師辯勝劣弟子寧知；師尚投彼出家，我等云何執守？如或決定，亦願相隨。」於是曩提迦葉、誐耶迦葉，各領弟子同詣佛所，至佛會已，頂禮佛足，退住一面。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時二迦葉承佛教勅還歸所住，各集弟子告而言曰：「摩拏嚩迦！汝還知否？有大沙門其名曰佛，來近我師迦葉止住，累以神通顯現異相，皆令我師一一目覩；又以法力制其所作，我師省悟知法不如，將諸學眾投彼出家。我因見其所棄受用隨水流下，乃自訪尋委其緣由。及到於彼，已見我師迦葉及五百弟子，悉著袈裟成沙門相，在會而坐聽其說法。我見是事初大驚怪不能前進，我師迦葉離席來迎，具說前事。我聞殊勝亦願出家，載念汝曹迴來相報。吾意如此，汝等思之，以信實心各報於我。」彼二迦葉說是語已，時摩拏嚩迦弟子之眾白迦葉曰：「我等修學從師所受，師辯勝劣弟子寧知；師尚投彼出家，我等云何執守？如或決定，亦願相隨。」於是曩提迦葉、誐耶迦葉，各領弟子同詣佛所，至佛會已，頂禮佛足，退住一面。

爾時世尊告迦葉言：「汝等來耶？」時二迦葉答言：「已來。」又白佛言：「我等各各將諸弟子同來投佛，於正法中願得出家，稟奉尸羅修持梵行；願佛大慈哀愍聽許。」佛即攝受度為沙門。佛又報言：「汝等今朝是真出家、是真梵行。」時迦葉等聞是語已，歡喜踊躍不能自勝，各各禮佛旋繞畢已，瞻仰而住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊告迦葉言：「汝等來耶？」時二迦葉答言：「已來。」又白佛言：「我等各各將諸弟子同來投佛，於正法中願得出家，稟奉尸羅修持梵行；願佛大慈哀愍聽許。」佛即攝受度為沙門。佛又報言：「汝等今朝是真出家、是真梵行。」時迦葉等聞是語已，歡喜踊躍不能自勝，各各禮佛旋繞畢已，瞻仰而住。

爾時世尊度迦葉等千苾芻已，即離適悅之地，將耆年迦葉等一千苾芻，往誐耶山頂塔處經行。到誐耶已，佛為諸苾芻等現三種事：一者神通；二者說法；三者調伏。於是世尊，入三摩地現神變相，於本座沒而於東方虛空之中，現行、住、坐、臥四威儀事；又於身上出五色光，所謂青、黃、赤、白及與紅色；又復身上出水、身下出火，身上出火、身下出水，乃至南西北方皆現是相。見神變已，於剎那間還復本座。爾時世尊又與說法，謂諸苾芻：「汝於心、意、識等諸法之中，有疑、無疑，有念、無念，可滅、不滅，於斯諸法汝決定行。」又復告曰：「汝等當知！眼識為緣貪於諸色，因色觸故內心發生，即有苦樂，或非苦非樂，乃至耳、鼻、舌、身、意亦復如是。諸苾芻！貪火既爾，嗔、癡亦然；由是輪迴生、老、病、死憂悲苦惱。諸苾芻！三火熾盛由我為本，欲滅三火當斷我本，我本若斷三火自息，於是三界輪迴一切諸苦自然斷絕。」時三迦葉及千苾芻，又蒙世尊現神變相及說正法，得諸漏盡得心解脫，所作已辦捨諸重擔，正得己利永斷輪迴，悉皆證得阿羅漢道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊度迦葉等千苾芻已，即離適悅之地，將耆年迦葉等一千苾芻，往誐耶山頂塔處經行。到誐耶已，佛為諸苾芻等現三種事：一者神通；二者說法；三者調伏。於是世尊，入三摩地現神變相，於本座沒而於東方虛空之中，現行、住、坐、臥四威儀事；又於身上出五色光，所謂青、黃、赤、白及與紅色；又復身上出水、身下出火，身上出火、身下出水，乃至南西北方皆現是相。見神變已，於剎那間還復本座。爾時世尊又與說法，謂諸苾芻：「汝於心、意、識等諸法之中，有疑、無疑，有念、無念，可滅、不滅，於斯諸法汝決定行。」又復告曰：「汝等當知！眼識為緣貪於諸色，因色觸故內心發生，即有苦樂，或非苦非樂，乃至耳、鼻、舌、身、意亦復如是。諸苾芻！貪火既爾，嗔、癡亦然；由是輪迴生、老、病、死憂悲苦惱。諸苾芻！三火熾盛由我為本，欲滅三火當斷我本，我本若斷三火自息，於是三界輪迴一切諸苦自然斷絕。」時三迦葉及千苾芻，又蒙世尊現神變相及說正法，得諸漏盡得心解脫，所作已辦捨諸重擔，正得己利永斷輪迴，悉皆證得阿羅漢道。

爾時世尊於誐耶山頂，度三迦葉及弟子千人，皆證阿羅漢道已。時民彌娑囉王及輔相大臣乃至士庶，悉知世尊在誐耶山頂，有弟子眾數滿千人。有一大臣告於王曰：「我聞國人近有言論，彼釋族中生一童子，初生之時，有雪山邊娑儗囉體河岸，往昔迦毘羅仙住處，有一善相婆羅門相而言曰：『今此童子，相好具足福慧圓滿，必為金輪聖王，王四天下，盡大海際悉在統御，正法理世民行十善；復有輪寶、摩尼寶、女寶、主兵寶、主藏寶、象寶、馬寶，如是諸寶自然出現恒常隨逐；又有千子色相第一，具大勇猛能破冤敵，四洲畏威悉皆降伏。然或出家，剃除鬚髮著袈裟衣，正心修行，必成無上正等正覺。』具以上事悉白於王，請早圖謀勿令後悔，如能殺者保國終吉。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊於誐耶山頂，度三迦葉及弟子千人，皆證阿羅漢道已。時民彌娑囉王及輔相大臣乃至士庶，悉知世尊在誐耶山頂，有弟子眾數滿千人。有一大臣告於王曰：「我聞國人近有言論，彼釋族中生一童子，初生之時，有雪山邊娑儗囉體河岸，往昔迦毘羅仙住處，有一善相婆羅門相而言曰：『今此童子，相好具足福慧圓滿，必為金輪聖王，王四天下，盡大海際悉在統御，正法理世民行十善；復有輪寶、摩尼寶、女寶、主兵寶、主藏寶、象寶、馬寶，如是諸寶自然出現恒常隨逐；又有千子色相第一，具大勇猛能破冤敵，四洲畏威悉皆降伏。然或出家，剃除鬚髮著袈裟衣，正心修行，必成無上正等正覺。』具以上事悉白於王，請早圖謀勿令後悔，如能殺者保國終吉。」

時民彌娑囉王在正殿上獨坐思惟，常念五種之事：一者常願如來、應供、正遍知、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊，出於世間；二者早得往彼瞻禮隨喜；三者到已便得聞法；四者如所說法悉能了知；五者為我受戒，受已稟持。方念斯事，忽聞大臣計議之言，傷嘆良久報而言曰：「汝實愚人，欲於如來起極惡心，是大愚癡。汝可速去，勿更發言。」時彼大臣聞是語已，知不聽從慚懼而退。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時民彌娑囉王在正殿上獨坐思惟，常念五種之事：一者常願如來、應供、正遍知、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊，出於世間；二者早得往彼瞻禮隨喜；三者到已便得聞法；四者如所說法悉能了知；五者為我受戒，受已稟持。方念斯事，忽聞大臣計議之言，傷嘆良久報而言曰：「汝實愚人，欲於如來起極惡心，是大愚癡。汝可速去，勿更發言。」時彼大臣聞是語已，知不聽從慚懼而退。

爾時民彌娑囉王即顧左右親位大臣，福相圓滿有智慧者，而告之曰：「汝去往彼誐耶山頂世尊之所，代我恭敬而請世尊。如我辭曰：『民彌娑囉王稽首雙足恭肅無量，問訊世尊，少病少惱，起居輕利，安樂行否？今請世尊降臨宮城微受供養，當使於我及彼人民獲大利樂。唯願世尊及與聖眾耆舊大德皆悉降臨，當盡此生奉以飲食、湯藥、乃至臥具及僧伽梨等，一切供給不使乏少，願大慈悲無辭勞屈。』」如是說已，頂禮佛足顒聽聖旨。佛即默然。時彼使人知佛受請，作禮旋繞辭已而還。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時民彌娑囉王即顧左右親位大臣，福相圓滿有智慧者，而告之曰：「汝去往彼誐耶山頂世尊之所，代我恭敬而請世尊。如我辭曰：『民彌娑囉王稽首雙足恭肅無量，問訊世尊，少病少惱，起居輕利，安樂行否？今請世尊降臨宮城微受供養，當使於我及彼人民獲大利樂。唯願世尊及與聖眾耆舊大德皆悉降臨，當盡此生奉以飲食、湯藥、乃至臥具及僧伽梨等，一切供給不使乏少，願大慈悲無辭勞屈。』」如是說已，頂禮佛足顒聽聖旨。佛即默然。時彼使人知佛受請，作禮旋繞辭已而還。

爾時民彌娑囉王聞使迴旋，速御前殿受使朝拜。君臣禮畢遽發問言：「世尊來耶？」使人近前而奏王曰：「臣奉王旨詣誐耶山，請佛及眾，具以王旨白於世尊。佛已默然，必來降赴。」時王降勅左右大臣，便可嚴潔宮殿及與城隍，乃至四衢悉令清淨，復設種種名香妙花以備迎接。爾時世尊與耆舊迦葉及千阿羅漢，離誐耶山詣於王城，去城不遠有杖林塔，佛與大眾至塔而住。時民彌娑囉王得聞世尊與諸聖眾至杖林塔安住已定，即令所司，嚴整車駕前後導從，與自眷屬及諸群臣，欲出於城詣杖林塔所。出宮未遠，王所乘車地忽有坑輪陷不進，王自思念：「我必往昔曾造不善，致於今日有斯事也。」纔起是念，即聞空中有聲告曰：「汝於往昔無不善業，但為見在諸牢獄中多有禁繫，車輪之陷正為此也。」王聞空言，定知賢聖，既蒙指諭心極感重，即遣使人散詣諸獄，以罪輕重等第赦之。車駕前進至於城門，王之寶冠又忽破壞，復思念言：「我定往昔曾作不善，乃於今日疊有不祥。」王發是意，空中賢聖又復告言：「天子！汝於往昔無不善業，但緣前來所放禁繫之人，輕者已放，重者雖活由繫別處，冠破之祥乃為此也。」王聞賢聖空中語已，便令使人諸處詔喚，咸到車前悉赦宥之。罪人獲免，歡喜踊躍稱王之德。時王部從及諸眷屬，所乘之車有一萬二千，復有國中婆羅門長者及諸人民，亦有百千車，同出城門詣世尊所。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時民彌娑囉王聞使迴旋，速御前殿受使朝拜。君臣禮畢遽發問言：「世尊來耶？」使人近前而奏王曰：「臣奉王旨詣誐耶山，請佛及眾，具以王旨白於世尊。佛已默然，必來降赴。」時王降勅左右大臣，便可嚴潔宮殿及與城隍，乃至四衢悉令清淨，復設種種名香妙花以備迎接。爾時世尊與耆舊迦葉及千阿羅漢，離誐耶山詣於王城，去城不遠有杖林塔，佛與大眾至塔而住。時民彌娑囉王得聞世尊與諸聖眾至杖林塔安住已定，即令所司，嚴整車駕前後導從，與自眷屬及諸群臣，欲出於城詣杖林塔所。出宮未遠，王所乘車地忽有坑輪陷不進，王自思念：「我必往昔曾造不善，致於今日有斯事也。」纔起是念，即聞空中有聲告曰：「汝於往昔無不善業，但為見在諸牢獄中多有禁繫，車輪之陷正為此也。」王聞空言，定知賢聖，既蒙指諭心極感重，即遣使人散詣諸獄，以罪輕重等第赦之。車駕前進至於城門，王之寶冠又忽破壞，復思念言：「我定往昔曾作不善，乃於今日疊有不祥。」王發是意，空中賢聖又復告言：「天子！汝於往昔無不善業，但緣前來所放禁繫之人，輕者已放，重者雖活由繫別處，冠破之祥乃為此也。」王聞賢聖空中語已，便令使人諸處詔喚，咸到車前悉赦宥之。罪人獲免，歡喜踊躍稱王之德。時王部從及諸眷屬，所乘之車有一萬二千，復有國中婆羅門長者及諸人民，亦有百千車，同出城門詣世尊所。

時王至杖林塔，於近苑內取迦俱那花五朵，自手執持詣於佛所，去佛不遠下車徒步，免去傘蓋劍仗之類，使令相隨。既至佛所，偏袒右肩合掌向佛，三自稱言：「我是民彌娑囉王。」佛亦三印：「如是！如是！」王即以五朵花奉上於佛，然後頭面著地禮其雙足，又以種種言辭而伸讚歎。佛即報言：「請王就坐。」王昇座已，其王眷屬及婆羅門長者士庶等，次第禮佛歡喜踊躍，各各以偈讚於世尊，讚詠畢已却住一面。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時王至杖林塔，於近苑內取迦俱那花五朵，自手執持詣於佛所，去佛不遠下車徒步，免去傘蓋劍仗之類，使令相隨。既至佛所，偏袒右肩合掌向佛，三自稱言：「我是民彌娑囉王。」佛亦三印：「如是！如是！」王即以五朵花奉上於佛，然後頭面著地禮其雙足，又以種種言辭而伸讚歎。佛即報言：「請王就坐。」王昇座已，其王眷屬及婆羅門長者士庶等，次第禮佛歡喜踊躍，各各以偈讚於世尊，讚詠畢已却住一面。

時烏嚕尾螺迦葉，先是王及大臣一國士庶所尊重者，今為沙門侍立佛側，王及人民莫不疑怪，咸起念曰：「耆年迦葉，事火修行勤苦彌久，智慧道德皆出人右，今在眾會生我等疑。為是如來奉迦葉教耶？為是迦葉奉如來教耶？」作此念時佛即玄鑒，乃謂迦葉曰：「汝自知時。」迦葉承佛聖旨，不起於座入三摩地，於本座沒現於東方，作行、住、坐、臥四威儀相，又復身放光明而有五色，所謂：青、黃、赤、白、紅，其色間雜由如玻𭹳；又復身上出水、身下出火，身上出火、身下出水，南方西方乃至北方皆亦如是。現神變已，忽然之間還來眾會，合掌向佛，說伽陀曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時烏嚕尾螺迦葉，先是王及大臣一國士庶所尊重者，今為沙門侍立佛側，王及人民莫不疑怪，咸起念曰：「耆年迦葉，事火修行勤苦彌久，智慧道德皆出人右，今在眾會生我等疑。為是如來奉迦葉教耶？為是迦葉奉如來教耶？」作此念時佛即玄鑒，乃謂迦葉曰：「汝自知時。」迦葉承佛聖旨，不起於座入三摩地，於本座沒現於東方，作行、住、坐、臥四威儀相，又復身放光明而有五色，所謂：青、黃、赤、白、紅，其色間雜由如玻𭹳；又復身上出水、身下出火，身上出火、身下出水，南方西方乃至北方皆亦如是。現神變已，忽然之間還來眾會，合掌向佛，說伽陀曰：

「我本修行， 奉事於火， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我本修行， 奉事於火，

彌歷年歲， 疑設勤勞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彌歷年歲， 疑設勤勞。

心常自謂， 已證羅漢， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心常自謂， 已證羅漢，

執著我相， 不能解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 執著我相， 不能解脫。

佛大慈悲， 而來濟度， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛大慈悲， 而來濟度，

制火不然， 又令不滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 制火不然， 又令不滅。

初謂同我， 亦事於火， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初謂同我， 亦事於火，

言無所求， 事火何用。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 言無所求， 事火何用。

天上人間， 無所愛戀， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天上人間， 無所愛戀，

我設法會， 為求利養， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我設法會， 為求利養，

欲來不來， 皆知我意。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欲來不來， 皆知我意。

又於四洲， 及彼天界， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又於四洲， 及彼天界，

取果及飯， 悉與我食。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 取果及飯， 悉與我食。

我執事火， 迷於正行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我執事火， 迷於正行，

猶若盲者， 復如死人， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 猶若盲者， 復如死人，

無有見知， 定趣墜墮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無有見知， 定趣墜墮。

摩訶牟尼， 猶如大龍， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 摩訶牟尼， 猶如大龍，

布精進雲， 灑甘露雨， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 布精進雲， 灑甘露雨，

利益一切， 有情無情。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 利益一切， 有情無情。

我欲出離， 求作沙門， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我欲出離， 求作沙門，

蒙佛大悲， 說清淨法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 蒙佛大悲， 說清淨法，

於最上句， 使令知覺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於最上句， 使令知覺。

我今實證， 阿羅漢果， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我今實證， 阿羅漢果，

佛為我師， 我是弟子， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛為我師， 我是弟子，

諸人當知， 勿生疑念， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸人當知， 勿生疑念，

此誠實言， 宜應諦信。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此誠實言， 宜應諦信。」

爾時迦葉說伽陀已，頂禮佛足還復本座。時會大眾王及人民，實知迦葉是佛弟子。佛知眾會疑心已息，乃謂王曰：「我今為汝演說法要，汝當諦聽，善思念之。」王及眾會受教而聽。佛言：「大王！汝今當知，如王身色有生有滅，當審觀察生滅二相令實了知；復觀受、想、行、識亦同於色。善男子！若能於此如實了知是生滅已，當復觀察是非生滅；若能了知色非生滅，即知受、想、行、識亦非生滅。善男子！色、受、想、行、識本非生滅，無去無來，若能如實了知本非生滅，無去無來，亦復不住非生非滅，無去無來。大王！若於此法如實知已，即得無數阿僧祇寂滅之法。」時彼會眾一切婆羅門、長者、士庶中，有生疑念者：「世尊今說色、受、想、行、識本無者，云何有我相、人相、眾生相、壽者相，布捺誐羅相、摩拏嚩迦相、主宰承事等相？若此我、人、眾生、壽者等相亦實無者，云何知彼眾生所作善不善業二種因果，捨此蘊已復趣他蘊？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時迦葉說伽陀已，頂禮佛足還復本座。時會大眾王及人民，實知迦葉是佛弟子。佛知眾會疑心已息，乃謂王曰：「我今為汝演說法要，汝當諦聽，善思念之。」王及眾會受教而聽。佛言：「大王！汝今當知，如王身色有生有滅，當審觀察生滅二相令實了知；復觀受、想、行、識亦同於色。善男子！若能於此如實了知是生滅已，當復觀察是非生滅；若能了知色非生滅，即知受、想、行、識亦非生滅。善男子！色、受、想、行、識本非生滅，無去無來，若能如實了知本非生滅，無去無來，亦復不住非生非滅，無去無來。大王！若於此法如實知已，即得無數阿僧祇寂滅之法。」時彼會眾一切婆羅門、長者、士庶中，有生疑念者：「世尊今說色、受、想、行、識本無者，云何有我相、人相、眾生相、壽者相，布捺誐羅相、摩拏嚩迦相、主宰承事等相？若此我、人、眾生、壽者等相亦實無者，云何知彼眾生所作善不善業二種因果，捨此蘊已復趣他蘊？」

爾時世尊知彼眾中起心念已，即謂迦葉等曰：「諸苾芻！所有我、人、眾生、壽者等見，乃是凡夫愚人，若有是見當感其苦，若知苦生當求苦滅。諸苾芻！種種有為因果之法，乃從種寂而轉生故，我自知已，欲令眾生於生滅法亦同我知。諸苾芻！佛眼清淨過於天等，所有眾生好相、惡相，及生貴、賤、善願、惡願，隨眾生業我今一一如實了知，眾生身業具如是事，口業具如是事，意業具如是事。畧說眾生邪見起於邪業，或於佛法而生毀謗，由斯業故命終之後，墮於惡趣備受眾苦。諸苾芻！若有眾生於其身口作諸善業，具正見、正行、正業，而於佛法常欣讚譽，由斯善故命終之後生善逝天。諸苾芻！我有如是知見，非不能知我相、人相、眾生相、壽者相、布捺誐羅相、摩拏嚩迦相乃至主宰承事等相，或諸所作善惡因果，捨此蘊已復趣他蘊，如是等事亦無所有。我先已說，種種有為因果之法，從因發生從因得滅，所謂：因於無明，緣生於行，行緣生識，識緣生名色，名色緣生六入，六入緣生觸，觸緣生受，受緣生愛，愛緣生取，取緣生有，有緣生生，生緣生老死憂悲苦惱，以是因緣得一大苦蘊生。諸苾芻！若滅其因一切皆滅，所謂：無明滅則行滅，行滅則識滅，識滅則名色滅，名色滅則六入滅，六入滅則觸滅，觸滅則受滅，受滅則愛滅，愛滅則取滅，取滅則有滅，有滅則生滅，生滅則老死憂悲苦惱滅，如是則一大苦蘊滅。諸苾芻！集因滅故苦自然滅，若苦止息得涅盤樂；又復我相永斷正滅非轉，了苦非有滅云何滅，是得止息是得清涼，離一切句是則涅盤。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊知彼眾中起心念已，即謂迦葉等曰：「諸苾芻！所有我、人、眾生、壽者等見，乃是凡夫愚人，若有是見當感其苦，若知苦生當求苦滅。諸苾芻！種種有為因果之法，乃從種寂而轉生故，我自知已，欲令眾生於生滅法亦同我知。諸苾芻！佛眼清淨過於天等，所有眾生好相、惡相，及生貴、賤、善願、惡願，隨眾生業我今一一如實了知，眾生身業具如是事，口業具如是事，意業具如是事。畧說眾生邪見起於邪業，或於佛法而生毀謗，由斯業故命終之後，墮於惡趣備受眾苦。諸苾芻！若有眾生於其身口作諸善業，具正見、正行、正業，而於佛法常欣讚譽，由斯善故命終之後生善逝天。諸苾芻！我有如是知見，非不能知我相、人相、眾生相、壽者相、布捺誐羅相、摩拏嚩迦相乃至主宰承事等相，或諸所作善惡因果，捨此蘊已復趣他蘊，如是等事亦無所有。我先已說，種種有為因果之法，從因發生從因得滅，所謂：因於無明，緣生於行，行緣生識，識緣生名色，名色緣生六入，六入緣生觸，觸緣生受，受緣生愛，愛緣生取，取緣生有，有緣生生，生緣生老死憂悲苦惱，以是因緣得一大苦蘊生。諸苾芻！若滅其因一切皆滅，所謂：無明滅則行滅，行滅則識滅，識滅則名色滅，名色滅則六入滅，六入滅則觸滅，觸滅則受滅，受滅則愛滅，愛滅則取滅，取滅則有滅，有滅則生滅，生滅則老死憂悲苦惱滅，如是則一大苦蘊滅。諸苾芻！集因滅故苦自然滅，若苦止息得涅盤樂；又復我相永斷正滅非轉，了苦非有滅云何滅，是得止息是得清涼，離一切句是則涅盤。」