佛說眾許摩訶帝經卷第九 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說眾許摩訶帝經卷第九

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿明教大師臣法賢奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿明教大師臣法賢奉 詔譯

爾時世尊度彼六十賢眾已，復思何人先可受化，乃憶西曩野儞聚落之中，有難那及長女并眷屬等堪先受化。憶念：「我昔苦行去時經過彼舍，時難那及長女并眷屬等，共持乳粥及酥蜜等來獻於我。今觀彼等根緣已熟，堪可化度。」作是念已，世尊翌日伺候食時，執持應器入西曩野儞聚落之中，次第乞食至難那舍。時彼難那及長女等，見佛至門踊躍歡喜，即謂佛曰：「善來世尊！聖體安否？世尊大慈，暫過我舍。」佛即入門，難那并女為佛敷座。世尊昇座，彼難那及女并諸眷屬，即以頭面禮佛雙足，各各禮已退坐一面。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊度彼六十賢眾已，復思何人先可受化，乃憶西曩野儞聚落之中，有難那及長女并眷屬等堪先受化。憶念：「我昔苦行去時經過彼舍，時難那及長女并眷屬等，共持乳粥及酥蜜等來獻於我。今觀彼等根緣已熟，堪可化度。」作是念已，世尊翌日伺候食時，執持應器入西曩野儞聚落之中，次第乞食至難那舍。時彼難那及長女等，見佛至門踊躍歡喜，即謂佛曰：「善來世尊！聖體安否？世尊大慈，暫過我舍。」佛即入門，難那并女為佛敷座。世尊昇座，彼難那及女并諸眷屬，即以頭面禮佛雙足，各各禮已退坐一面。

爾時世尊即為說法。佛言：「難那！汝等諦聽！布施、持戒生天之因，雖感欲樂終當退失，汝等當斷一切煩惱以求出離。」又復廣為分別生滅之法而令了知。佛說是時，彼難那等根緣成熟蓋障即除，深心思惟歡喜無量。佛即又為廣說苦、集、滅、道四聖諦法。時難那并女及眷屬等，即於座上得法知見，證四諦理斷諸疑惑，貪愛永除一向信佛，即從座起合掌頂禮白言：「世尊！我於世尊所說諸法實得知見，我今歸佛、歸法、歸依僧伽，願為近事永不殺生。」又白佛言：「食時已至，願佛大慈受我供養。」佛即默然。時彼難那并眷屬等，見佛默然知已受請，持種種香花飲食手自奉上。世尊食畢澡漱已竟，難那眷屬復處卑座樂欲聽法，佛即方便種種說法，難那眷屬復得聞法，歡喜踊躍，禮佛而退。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊即為說法。佛言：「難那！汝等諦聽！布施、持戒生天之因，雖感欲樂終當退失，汝等當斷一切煩惱以求出離。」又復廣為分別生滅之法而令了知。佛說是時，彼難那等根緣成熟蓋障即除，深心思惟歡喜無量。佛即又為廣說苦、集、滅、道四聖諦法。時難那并女及眷屬等，即於座上得法知見，證四諦理斷諸疑惑，貪愛永除一向信佛，即從座起合掌頂禮白言：「世尊！我於世尊所說諸法實得知見，我今歸佛、歸法、歸依僧伽，願為近事永不殺生。」又白佛言：「食時已至，願佛大慈受我供養。」佛即默然。時彼難那并眷屬等，見佛默然知已受請，持種種香花飲食手自奉上。世尊食畢澡漱已竟，難那眷屬復處卑座樂欲聽法，佛即方便種種說法，難那眷屬復得聞法，歡喜踊躍，禮佛而退。

爾時世尊於西曩野儞聚落化難那等已，即復思念，欲詣摩伽陀國隨緣利樂。時摩伽陀國有善相師烏嚕尾螺迦葉，壽年三百歲，自謂已得阿羅漢道，居尼連河側，弟子眷屬有五百人；摩伽陀國王及輔相一切民眾，皆尊重供養更無有上。「彼摩伽陀國有無量人眾，由如盲冥黑暗障蔽，常依烏嚕尾螺以為引導，彼諸人眾雖承化導無由出離。我今化彼烏嚕尾螺迦葉，及彼人眾，使見正道。」既思惟已，行詣摩伽陀國尼連河側烏嚕尾螺迦葉住處。時烏嚕尾螺迦葉忽見世尊來至住處，又見相好具足威德殊異，即前迎接復加恭敬，而謂佛言：「善來大沙門！先住何處？今忽至此。」即為世尊敷座請坐。世尊就坐，彼烏嚕尾螺迦葉亦自就坐，即以種種言辭慰問世尊，世尊亦以種種方便開導教化。談論未竟，日已西暮，佛即告言：「今已日暮，我於汝舍有寂靜處欲寄一宿。」烏嚕尾螺迦葉白言：「大沙門！我諸房舍眷屬在中，唯一靜處堪沙門宿；然此靜處毒龍在中，雖不悋惜恐有所損。請自思之。」佛告烏嚕尾螺迦葉言：「但願見借，必無傷害。」烏嚕尾螺迦葉告言：「若能爾者當自隨意。」於是世尊即詣龍舍。佛於舍外洗足已便入龍舍，自布淨草跏趺而坐，佛即便入三摩地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊於西曩野儞聚落化難那等已，即復思念，欲詣摩伽陀國隨緣利樂。時摩伽陀國有善相師烏嚕尾螺迦葉，壽年三百歲，自謂已得阿羅漢道，居尼連河側，弟子眷屬有五百人；摩伽陀國王及輔相一切民眾，皆尊重供養更無有上。「彼摩伽陀國有無量人眾，由如盲冥黑暗障蔽，常依烏嚕尾螺以為引導，彼諸人眾雖承化導無由出離。我今化彼烏嚕尾螺迦葉，及彼人眾，使見正道。」既思惟已，行詣摩伽陀國尼連河側烏嚕尾螺迦葉住處。時烏嚕尾螺迦葉忽見世尊來至住處，又見相好具足威德殊異，即前迎接復加恭敬，而謂佛言：「善來大沙門！先住何處？今忽至此。」即為世尊敷座請坐。世尊就坐，彼烏嚕尾螺迦葉亦自就坐，即以種種言辭慰問世尊，世尊亦以種種方便開導教化。談論未竟，日已西暮，佛即告言：「今已日暮，我於汝舍有寂靜處欲寄一宿。」烏嚕尾螺迦葉白言：「大沙門！我諸房舍眷屬在中，唯一靜處堪沙門宿；然此靜處毒龍在中，雖不悋惜恐有所損。請自思之。」佛告烏嚕尾螺迦葉言：「但願見借，必無傷害。」烏嚕尾螺迦葉告言：「若能爾者當自隨意。」於是世尊即詣龍舍。佛於舍外洗足已便入龍舍，自布淨草跏趺而坐，佛即便入三摩地。

時彼毒龍忽見世尊在舍中坐，即發瞋怒，乃作煙霧遍舍內外，於是世尊以神通力亦化煙霧；毒龍轉怒舍內火著，佛以神力亦化其火，佛與毒龍二火俱熾，時彼龍舍周遍內外成大火聚，火焰上騰明照遠近。時彼迦葉常於夜分出觀星像，乃復觀見龍舍成大火聚，即便傷嘆：「苦哉！苦哉！彼端正沙門不聽我語，龍火熾盛百倍於常，可惜沙門必被傷害。」時烏嚕尾螺迦葉及與眷屬，皆見大火熾盛之相。時彼毒龍知於世尊不能損害，又以自身亦大疲乏，乃息惡毒火便消滅；世尊是時亦攝神力，毒龍降伏收於鉢內。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時彼毒龍忽見世尊在舍中坐，即發瞋怒，乃作煙霧遍舍內外，於是世尊以神通力亦化煙霧；毒龍轉怒舍內火著，佛以神力亦化其火，佛與毒龍二火俱熾，時彼龍舍周遍內外成大火聚，火焰上騰明照遠近。時彼迦葉常於夜分出觀星像，乃復觀見龍舍成大火聚，即便傷嘆：「苦哉！苦哉！彼端正沙門不聽我語，龍火熾盛百倍於常，可惜沙門必被傷害。」時烏嚕尾螺迦葉及與眷屬，皆見大火熾盛之相。時彼毒龍知於世尊不能損害，又以自身亦大疲乏，乃息惡毒火便消滅；世尊是時亦攝神力，毒龍降伏收於鉢內。

天曉之後，烏嚕尾螺迦葉與眷屬等，行詣龍舍觀於沙門。既到龍舍，見佛端然而白佛言：「汝大沙門！宿夜安否？」佛言：「我安。」「汝大沙門，鉢中何物？」佛言：「此舍之龍。」佛又告言：「汝言此舍有是毒龍，人不敢止；我今降伏收於鉢中，汝可審觀了知其實。」烏嚕尾螺迦葉自以耆年德重行苦學優，凡所見知無有過者，及見世尊龍火不傷又能降置鉢內，乃讚歎曰：「奇哉！沙門！有大威力，我所見聞希有此事，是大沙門是大丈夫，亦是阿羅漢。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天曉之後，烏嚕尾螺迦葉與眷屬等，行詣龍舍觀於沙門。既到龍舍，見佛端然而白佛言：「汝大沙門！宿夜安否？」佛言：「我安。」「汝大沙門，鉢中何物？」佛言：「此舍之龍。」佛又告言：「汝言此舍有是毒龍，人不敢止；我今降伏收於鉢中，汝可審觀了知其實。」烏嚕尾螺迦葉自以耆年德重行苦學優，凡所見知無有過者，及見世尊龍火不傷又能降置鉢內，乃讚歎曰：「奇哉！沙門！有大威力，我所見聞希有此事，是大沙門是大丈夫，亦是阿羅漢。」

爾時世尊降毒龍已，至第二日即於烏嚕尾螺迦葉住處不遠，就一樹下經行宴坐，即於是夜有四大天王下來聽法。時迦葉夜出觀於星像，乃見佛前有四大火聚。迦葉即謂諸弟子曰：「彼大沙門亦事於火。」諸弟子曰：「師何由知？」迦葉告言：「我夜觀星像，乃見大沙門前有四大火聚，我知沙門事火無疑。」時烏嚕尾螺迦葉纔至天曉，速詣佛所而白佛言：「汝大沙門！亦事火耶？」佛即報言：「我不事火。」迦葉又言：「我夜中觀星，見沙門前有四火聚；若不事火，此乃何用？」佛即報言：「此非是火，是四大天王下來聽法，是彼四天身光之耳！」迦葉驚曰：「奇哉！沙門！有是事也。此大沙門有斯威德，感得天王俱來聽法，此亦是阿羅漢耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊降毒龍已，至第二日即於烏嚕尾螺迦葉住處不遠，就一樹下經行宴坐，即於是夜有四大天王下來聽法。時迦葉夜出觀於星像，乃見佛前有四大火聚。迦葉即謂諸弟子曰：「彼大沙門亦事於火。」諸弟子曰：「師何由知？」迦葉告言：「我夜觀星像，乃見大沙門前有四大火聚，我知沙門事火無疑。」時烏嚕尾螺迦葉纔至天曉，速詣佛所而白佛言：「汝大沙門！亦事火耶？」佛即報言：「我不事火。」迦葉又言：「我夜中觀星，見沙門前有四火聚；若不事火，此乃何用？」佛即報言：「此非是火，是四大天王下來聽法，是彼四天身光之耳！」迦葉驚曰：「奇哉！沙門！有是事也。此大沙門有斯威德，感得天王俱來聽法，此亦是阿羅漢耶？」

至第三日，帝釋天主乃於夜分來至佛所，頭面禮足退坐一面，佛為帝釋如應說法。帝釋天主得聞法已，歡喜踊躍還歸天宮。時烏嚕尾螺迦葉夜觀星像，又見樹下世尊前面有一火聚，極大熾盛光明照耀，如日初出。而彼迦葉謂弟子曰：「而此沙門定事於火。」至天曉已，與諸弟子速詣佛所，而白佛言：「汝大沙門！我昨夜出觀於星像，又見火聚熾於座前，火光上騰如日初出，我今定知沙門事火。」佛即報言：「我非事火；昨夜帝釋下來聽法，是彼身光之所照耀。」迦葉歎曰：「奇哉！沙門！有大威德，此實希有；我今定知亦得阿羅漢果。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 至第三日，帝釋天主乃於夜分來至佛所，頭面禮足退坐一面，佛為帝釋如應說法。帝釋天主得聞法已，歡喜踊躍還歸天宮。時烏嚕尾螺迦葉夜觀星像，又見樹下世尊前面有一火聚，極大熾盛光明照耀，如日初出。而彼迦葉謂弟子曰：「而此沙門定事於火。」至天曉已，與諸弟子速詣佛所，而白佛言：「汝大沙門！我昨夜出觀於星像，又見火聚熾於座前，火光上騰如日初出，我今定知沙門事火。」佛即報言：「我非事火；昨夜帝釋下來聽法，是彼身光之所照耀。」迦葉歎曰：「奇哉！沙門！有大威德，此實希有；我今定知亦得阿羅漢果。」

至第四日，烏嚕尾螺迦葉出門觀星，又復觀見沙門座前有大火聚，光明照耀如日正中。是時迦葉還告弟子：「我於今夜又觀星像，復見沙門座前有火，光明照耀轉倍於前，如日正中等無有異，審察是相定事火也。」至天曉已行詣佛所，而白佛言：「我夜觀星，亦見沙門座前有火，我知沙門定事火也。」佛言：「迦葉！我無所求，何用於火？昨夜之中，彼娑婆世界主大梵天王下來聽法在我前坐，汝所見者是彼身光。」時彼迦葉還復歎曰：「此大沙門乃有如是大威德力，能感梵王下來聽法，實為希有；我定得知亦證阿羅漢果。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 至第四日，烏嚕尾螺迦葉出門觀星，又復觀見沙門座前有大火聚，光明照耀如日正中。是時迦葉還告弟子：「我於今夜又觀星像，復見沙門座前有火，光明照耀轉倍於前，如日正中等無有異，審察是相定事火也。」至天曉已行詣佛所，而白佛言：「我夜觀星，亦見沙門座前有火，我知沙門定事火也。」佛言：「迦葉！我無所求，何用於火？昨夜之中，彼娑婆世界主大梵天王下來聽法在我前坐，汝所見者是彼身光。」時彼迦葉還復歎曰：「此大沙門乃有如是大威德力，能感梵王下來聽法，實為希有；我定得知亦證阿羅漢果。」

至第五日，時烏嚕尾螺迦葉弟子摩拏嚩迦等，五百人眾，俱事三火，各有三鑪，其鑪共有一千五百。是時世尊在彼樹下，又值彼眾用火祭天。彼五百人常式發火火不能然，彼弟子眾即速告師，至烏嚕尾螺所而白言曰：「師可知否？我等然火，火終不然。不知今日何因若此？」烏嚕尾螺迦葉思惟是事：「而彼沙門在此近住，恐彼威力而有所制。」即與弟子同詣佛所而白佛言：「汝大沙門！我之弟子摩拏嚩迦五百人眾，常式用火而為火祀，今旦然火終不能著。我疑此事，定是沙門威力所制。」佛即答言：「汝欲火然？」迦葉答言：「欲然。」佛言：「汝去，火當自然。」迦葉還家，火已然矣。時彼迦葉及與弟子皆稱讚曰：「此大沙門有力如是，必應亦得阿羅漢果。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 至第五日，時烏嚕尾螺迦葉弟子摩拏嚩迦等，五百人眾，俱事三火，各有三鑪，其鑪共有一千五百。是時世尊在彼樹下，又值彼眾用火祭天。彼五百人常式發火火不能然，彼弟子眾即速告師，至烏嚕尾螺所而白言曰：「師可知否？我等然火，火終不然。不知今日何因若此？」烏嚕尾螺迦葉思惟是事：「而彼沙門在此近住，恐彼威力而有所制。」即與弟子同詣佛所而白佛言：「汝大沙門！我之弟子摩拏嚩迦五百人眾，常式用火而為火祀，今旦然火終不能著。我疑此事，定是沙門威力所制。」佛即答言：「汝欲火然？」迦葉答言：「欲然。」佛言：「汝去，火當自然。」迦葉還家，火已然矣。時彼迦葉及與弟子皆稱讚曰：「此大沙門有力如是，必應亦得阿羅漢果。」

用火祭訖，欲滅其火，火不能滅，盡其彼力終不能滅。摩拏嚩迦諸弟子等，疾詣烏嚕尾螺迦葉之所白言：「我師知否？火雖得然，今不能滅。」迦葉報言：「此必還是沙門所為。」迦葉復來至世尊所白言：「沙門！火雖得然，今不能滅。莫是沙門而復制也？」佛即報言：「汝欲滅耶？」迦葉告言：「欲令火滅。」佛言：「汝但還去，必自滅。」迦葉迴還，火已滅矣。又復歎曰：「此大沙門有是神力，亦阿羅漢也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 用火祭訖，欲滅其火，火不能滅，盡其彼力終不能滅。摩拏嚩迦諸弟子等，疾詣烏嚕尾螺迦葉之所白言：「我師知否？火雖得然，今不能滅。」迦葉報言：「此必還是沙門所為。」迦葉復來至世尊所白言：「沙門！火雖得然，今不能滅。莫是沙門而復制也？」佛即報言：「汝欲滅耶？」迦葉告言：「欲令火滅。」佛言：「汝但還去，必自滅。」迦葉迴還，火已滅矣。又復歎曰：「此大沙門有是神力，亦阿羅漢也。」

至第六日，烏嚕尾螺迦葉自欲用火祭其火天，火又不然，即自入定欲令火然，火亦不然。來至佛所而白佛言：「我自用火，常式得然；今不能然，莫是沙門力所制也？」佛言：「迦葉！汝欲火然？」答言：「欲然。」佛言：「但去，火必自然。」迦葉迴還，火已然矣。用火事訖欲滅其火，火又不滅，又復入定欲令火滅，火終不滅。事不獲免，來白佛言：「火雖得然，今又不滅。必是沙門力所制也。」佛言：「汝欲滅耶？」迦葉告言：「欲令火滅。」佛言：「但去，火必自滅。」及至還家，火已滅矣。火滅已後，以彼餘炭積於一處。移時之後其炭自然，與諸弟子同滅其火，盡其力分終不能滅。又來白佛：「汝大沙門！火適得滅，今還自然熾盛倍常，我不能滅。此必沙門力所制也。」佛言：「火又然耶？」答言：「火然。」「汝不能滅耶？」答言：「我不能滅。」佛即報言：「汝但迴去，火自息滅。」迦葉即迴，火已自滅。迦葉歎曰：「奇哉！沙門！有斯力也。我欲然火，火不能然，告以得然；我欲滅火，火不能滅，告以得滅。今火再著，不能再滅；今火得滅，亦由彼力。是大沙門有大威德，此實希有，必應亦是阿羅漢也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 至第六日，烏嚕尾螺迦葉自欲用火祭其火天，火又不然，即自入定欲令火然，火亦不然。來至佛所而白佛言：「我自用火，常式得然；今不能然，莫是沙門力所制也？」佛言：「迦葉！汝欲火然？」答言：「欲然。」佛言：「但去，火必自然。」迦葉迴還，火已然矣。用火事訖欲滅其火，火又不滅，又復入定欲令火滅，火終不滅。事不獲免，來白佛言：「火雖得然，今又不滅。必是沙門力所制也。」佛言：「汝欲滅耶？」迦葉告言：「欲令火滅。」佛言：「但去，火必自滅。」及至還家，火已滅矣。火滅已後，以彼餘炭積於一處。移時之後其炭自然，與諸弟子同滅其火，盡其力分終不能滅。又來白佛：「汝大沙門！火適得滅，今還自然熾盛倍常，我不能滅。此必沙門力所制也。」佛言：「火又然耶？」答言：「火然。」「汝不能滅耶？」答言：「我不能滅。」佛即報言：「汝但迴去，火自息滅。」迦葉即迴，火已自滅。迦葉歎曰：「奇哉！沙門！有斯力也。我欲然火，火不能然，告以得然；我欲滅火，火不能滅，告以得滅。今火再著，不能再滅；今火得滅，亦由彼力。是大沙門有大威德，此實希有，必應亦是阿羅漢也。」

過是日已，烏嚕尾螺迦葉作外道法設七日會，彼摩伽陀國王士庶皆悉聞知。迦葉思惟：「今大沙門在此近住，前所火祀皆能力制，今所作法莫復制耶？若彼沙門七日不來，我法必成；若復來者，或恐被制。」又作是念：「彼大沙門相好端嚴，威德殊勝，國中士庶若見殊勝，或恐捨我而事於彼。」以斯事故思念再三。佛即尋知，佛於七日他處遊化，雖在近住，迦葉及眾於七日中不見世尊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 過是日已，烏嚕尾螺迦葉作外道法設七日會，彼摩伽陀國王士庶皆悉聞知。迦葉思惟：「今大沙門在此近住，前所火祀皆能力制，今所作法莫復制耶？若彼沙門七日不來，我法必成；若復來者，或恐被制。」又作是念：「彼大沙門相好端嚴，威德殊勝，國中士庶若見殊勝，或恐捨我而事於彼。」以斯事故思念再三。佛即尋知，佛於七日他處遊化，雖在近住，迦葉及眾於七日中不見世尊。

時彼迦葉作七日法，國中士庶悉持香花及與財寶，廣作供養。作法既畢設會亦終，却復思念：「彼大沙門七日不見，我今設會多有餘長，沙門若來甚有供養。」作是念已，佛知其意，即便行詣迦葉住處。迦葉纔見心即歡喜：「此大沙門我思便至。」乃白佛言：「沙門來耶！」佛言：「我來！」又曰：「七日之中何以不來？」佛言：「汝作是念：『我設七日法會，若彼沙門來者恐法不成。』我知汝意是以不來。今汝思念：『作法已畢，沙門若來甚有供養。』我亦知爾，是以此來。」迦葉思惟：「此大沙門是大聖者，悉知我意，必定亦是阿羅漢也。」佛與迦葉言論已竟，尋還所止。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時彼迦葉作七日法，國中士庶悉持香花及與財寶，廣作供養。作法既畢設會亦終，却復思念：「彼大沙門七日不見，我今設會多有餘長，沙門若來甚有供養。」作是念已，佛知其意，即便行詣迦葉住處。迦葉纔見心即歡喜：「此大沙門我思便至。」乃白佛言：「沙門來耶！」佛言：「我來！」又曰：「七日之中何以不來？」佛言：「汝作是念：『我設七日法會，若彼沙門來者恐法不成。』我知汝意是以不來。今汝思念：『作法已畢，沙門若來甚有供養。』我亦知爾，是以此來。」迦葉思惟：「此大沙門是大聖者，悉知我意，必定亦是阿羅漢也。」佛與迦葉言論已竟，尋還所止。

迦葉於後以虔潔心造諸飲食，極令香美異其常品，待至來日自詣佛所，白言：「沙門！我以專心備辦食竟，願過我舍而受供養。」佛受請已而告之曰：「汝但先去，吾當便至。」迦葉既去，世尊入三摩地，由如壯士屈伸臂頃，於贍部洲界取贍部樹果，盛滿鉢已迴還，先至迦葉住處跏趺而坐。迦葉後至，見佛先到驚而言曰：「沙門來耶！」佛言：「我來久矣。」迦葉又言：「從何道來？」佛即報言：「我從住處往贍部洲界取贍部樹果，還來於此。」迦葉言：「大沙門乃有如是神通迅疾，於少時間能往於彼取果還來，此大沙門亦是阿羅漢也。」佛即以果示之：「迦葉！汝曾見不？」迦葉言：「我未曾見。」佛言：「汝樂食不？」答言：「樂食。」佛言：「隨意。」迦葉食果歎未曾有。食果已竟，即以所造種種飲食自手奉上。佛喫食已澡漱亦畢，即為迦葉說偈，祝願訖，尋迴樹下。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 迦葉於後以虔潔心造諸飲食，極令香美異其常品，待至來日自詣佛所，白言：「沙門！我以專心備辦食竟，願過我舍而受供養。」佛受請已而告之曰：「汝但先去，吾當便至。」迦葉既去，世尊入三摩地，由如壯士屈伸臂頃，於贍部洲界取贍部樹果，盛滿鉢已迴還，先至迦葉住處跏趺而坐。迦葉後至，見佛先到驚而言曰：「沙門來耶！」佛言：「我來久矣。」迦葉又言：「從何道來？」佛即報言：「我從住處往贍部洲界取贍部樹果，還來於此。」迦葉言：「大沙門乃有如是神通迅疾，於少時間能往於彼取果還來，此大沙門亦是阿羅漢也。」佛即以果示之：「迦葉！汝曾見不？」迦葉言：「我未曾見。」佛言：「汝樂食不？」答言：「樂食。」佛言：「隨意。」迦葉食果歎未曾有。食果已竟，即以所造種種飲食自手奉上。佛喫食已澡漱亦畢，即為迦葉說偈，祝願訖，尋迴樹下。

又第二日請佛受供，佛即依前入三摩地，往弗婆提取菴摩羅果，先至迦葉住處。又第三日請佛受供，佛入三摩地，往西衢陀洲取得尾螺迦閉他果，還來先至迦葉住處。至第四日請佛受供，佛即入三摩地，如屈伸臂頃，往北俱盧洲取自然米飯鉢中持來，先至迦葉住處安坐，已久迦葉方來。迦葉又問：「自何道來？」佛答：「迦葉！我適往彼北俱盧洲，取自然米飯持來至此。」迦葉歎曰：「此大沙門有是神通，必是亦得阿羅漢果。」佛還問言：「北洲之飯汝樂食耶？」答言：「樂食。」佛言：「隨意。」迦葉食已歎未曾有，於是以自所辦種種飲食奉上於佛。佛受食竟澡漱亦畢，即為迦葉說偈，祝願已，還歸樹下。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又第二日請佛受供，佛即依前入三摩地，往弗婆提取菴摩羅果，先至迦葉住處。又第三日請佛受供，佛入三摩地，往西衢陀洲取得尾螺迦閉他果，還來先至迦葉住處。至第四日請佛受供，佛即入三摩地，如屈伸臂頃，往北俱盧洲取自然米飯鉢中持來，先至迦葉住處安坐，已久迦葉方來。迦葉又問：「自何道來？」佛答：「迦葉！我適往彼北俱盧洲，取自然米飯持來至此。」迦葉歎曰：「此大沙門有是神通，必是亦得阿羅漢果。」佛還問言：「北洲之飯汝樂食耶？」答言：「樂食。」佛言：「隨意。」迦葉食已歎未曾有，於是以自所辦種種飲食奉上於佛。佛受食竟澡漱亦畢，即為迦葉說偈，祝願已，還歸樹下。

世尊來日乃自持鉢往四大王天，直至忉利天取天酥味，還來所止樹下而食。喫食既畢，思水澡漱。帝釋天主知佛思水，如展臂頃來至佛所，白世尊言：「欲水用耶？」佛言：「欲水。」帝釋即觀近地先有涸池，以手指之，水即湧出，清淨香潔無與等者。佛即澡漱隨意受用。帝釋天主還歸天宮。迦葉忽見驚怪非常：「而此涸池無水已久，今復水滿，不知何來？」速至佛所而白佛言：「大沙門！此池久涸，水因何有？」佛即報言：「今日食畢無水澡漱，帝釋遙知，乃下天來為我出水。」迦葉歎言：「未曾有也！食從天取，水令天出，能感如是，此必亦得阿羅漢也。」迦葉乃立池名，謂之播抳佉多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊來日乃自持鉢往四大王天，直至忉利天取天酥味，還來所止樹下而食。喫食既畢，思水澡漱。帝釋天主知佛思水，如展臂頃來至佛所，白世尊言：「欲水用耶？」佛言：「欲水。」帝釋即觀近地先有涸池，以手指之，水即湧出，清淨香潔無與等者。佛即澡漱隨意受用。帝釋天主還歸天宮。迦葉忽見驚怪非常：「而此涸池無水已久，今復水滿，不知何來？」速至佛所而白佛言：「大沙門！此池久涸，水因何有？」佛即報言：「今日食畢無水澡漱，帝釋遙知，乃下天來為我出水。」迦葉歎言：「未曾有也！食從天取，水令天出，能感如是，此必亦得阿羅漢也。」迦葉乃立池名，謂之播抳佉多。

佛於後時入池澡浴，池岸之側先有大樹，名阿祖囉曩，佛以袈裟挂於樹上，迦葉來至見佛袈裟挂於樹上，知佛澡浴即來瞻覩。佛既浴訖，出水上岸，即展其手欲攀樹枝，時阿祖囉曩枝便低亞。迦葉乃見，還復歎曰：「此大沙門實不思議，感得無情自然低亞，沙門亦得阿羅漢也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛於後時入池澡浴，池岸之側先有大樹，名阿祖囉曩，佛以袈裟挂於樹上，迦葉來至見佛袈裟挂於樹上，知佛澡浴即來瞻覩。佛既浴訖，出水上岸，即展其手欲攀樹枝，時阿祖囉曩枝便低亞。迦葉乃見，還復歎曰：「此大沙門實不思議，感得無情自然低亞，沙門亦得阿羅漢也。」

世尊後時思欲洗衣：「云何得石而為用耶？」帝釋遙知，尋至佛所白言：「世尊！佛欲洗衣而用石耶？」佛言：「要石。」帝釋即令夜叉於大山中取石一塊，修令平正復使光潔，置於池側。佛即洗衣，洗已欲曬。帝釋又令夜叉別取一石置於池岸，佛洗衣竟就石曬之。迦葉來至，又見池岸忽然有石，乃自驚怪：「池岸先無，今從何來？」而白佛言：「大沙門！池岸之石自何而有？」佛即報言：「我欲洗衣為無石故，即起思念，帝釋下來為我安置；我又思念無處曬衣，彼天帝釋又安一石。二石所來，皆帝釋也。」迦葉大歎：「此大沙門，凡是所作非世之有，必已證得阿羅漢也。然其所證應莫超吾。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊後時思欲洗衣：「云何得石而為用耶？」帝釋遙知，尋至佛所白言：「世尊！佛欲洗衣而用石耶？」佛言：「要石。」帝釋即令夜叉於大山中取石一塊，修令平正復使光潔，置於池側。佛即洗衣，洗已欲曬。帝釋又令夜叉別取一石置於池岸，佛洗衣竟就石曬之。迦葉來至，又見池岸忽然有石，乃自驚怪：「池岸先無，今從何來？」而白佛言：「大沙門！池岸之石自何而有？」佛即報言：「我欲洗衣為無石故，即起思念，帝釋下來為我安置；我又思念無處曬衣，彼天帝釋又安一石。二石所來，皆帝釋也。」迦葉大歎：「此大沙門，凡是所作非世之有，必已證得阿羅漢也。然其所證應莫超吾。」

迦葉之心似有省悟，世尊又以方便更現異相，教化迦葉令入正道。佛即化彼尼連河水忽然汎溢，居河左右人多漂溺，枯涸陂池處處皆滿，佛所止處正居其內，佛以神力令水環遶，四面壁立中心塵起。迦葉是時見河汎溢最盛於常，即思念言：「彼大沙門得不漂溺？」由是乘船速至佛所，乃見世尊樹下經行步步塵起，又以環水壁立不能下船，歎異倍常，遙相慰曰：「沙門安否？得無憂惱耶？」佛言：「我無憂惱，勞相諭也。」復思念言：「此大沙門自有神通，何不離此？」迦葉又言：「莫欲乘船離於此耶？」佛言：「欲離於此。」迦葉白言：「若欲離者當自上船。」佛以神力，如彈指頃，已在船中跏趺而坐。迦葉見佛已坐，不見所來所入。迦葉歎言：「沙門是大丈夫，有大威德，乃有神通能如是也。」迦葉白言：「我自亦得阿羅漢果，然不及沙門所證之道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 迦葉之心似有省悟，世尊又以方便更現異相，教化迦葉令入正道。佛即化彼尼連河水忽然汎溢，居河左右人多漂溺，枯涸陂池處處皆滿，佛所止處正居其內，佛以神力令水環遶，四面壁立中心塵起。迦葉是時見河汎溢最盛於常，即思念言：「彼大沙門得不漂溺？」由是乘船速至佛所，乃見世尊樹下經行步步塵起，又以環水壁立不能下船，歎異倍常，遙相慰曰：「沙門安否？得無憂惱耶？」佛言：「我無憂惱，勞相諭也。」復思念言：「此大沙門自有神通，何不離此？」迦葉又言：「莫欲乘船離於此耶？」佛言：「欲離於此。」迦葉白言：「若欲離者當自上船。」佛以神力，如彈指頃，已在船中跏趺而坐。迦葉見佛已坐，不見所來所入。迦葉歎言：「沙門是大丈夫，有大威德，乃有神通能如是也。」迦葉白言：「我自亦得阿羅漢果，然不及沙門所證之道。」

佛知迦葉決定迴心，便即告言：「汝自言證阿羅漢者，非實證也！」迦葉忽聞世尊發如是語，身毛皆竪轉自尅責：「此大沙門悉能知我種種之事，今宜師之以進其道。」作念已定而白佛言：「大沙門！願知我意，今欲於大沙門法中出家而為僧伽，稟奉教勅修持梵行，唯願慈悲特賜聽許。」佛知迦葉證道時至，又以方便化彼徒眾，乃謂迦葉曰：「汝欲於吾法中出家學道為沙門者，還曾令諸弟子悉知已否？」迦葉答言：「弟子未知。」佛言：「汝為人師，不得卒暴。且可歸還與弟子議，若謂然者即可再來，斯亦未晚。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛知迦葉決定迴心，便即告言：「汝自言證阿羅漢者，非實證也！」迦葉忽聞世尊發如是語，身毛皆竪轉自尅責：「此大沙門悉能知我種種之事，今宜師之以進其道。」作念已定而白佛言：「大沙門！願知我意，今欲於大沙門法中出家而為僧伽，稟奉教勅修持梵行，唯願慈悲特賜聽許。」佛知迦葉證道時至，又以方便化彼徒眾，乃謂迦葉曰：「汝欲於吾法中出家學道為沙門者，還曾令諸弟子悉知已否？」迦葉答言：「弟子未知。」佛言：「汝為人師，不得卒暴。且可歸還與弟子議，若謂然者即可再來，斯亦未晚。」

迦葉奉教還至住處，乃與摩拏嚩迦等五百弟子同集一處，告而言曰：「彼大沙門相好異常神通難及，凡所動止天悉遙知，或來座前而聽其法，或有要用皆能給送，累見神變我實不如。今欲師彼出家以進其道。吾已決定，汝等如何？細自籌量以實報我。」摩拏嚩迦白迦葉言：「彼火龍暴惡首先降伏，神異他心眾人目覩。我等所業悉自師傳，師既未如，弟子何說。師若決志，我等皆隨；師若達彼宗源，亦願垂於濟度，我等已決眾共一心，今或可行不可失也。」於是迦葉知眾誠願，乃令弟子取事火具，護摩杓等種種之器，及鹿皮衣、樹皮衣、淨瓶、拄杖、革屣等物，悉棄尼連河中，以示不迴之相，師徒相率同詣佛所，頂禮佛足退立一面。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 迦葉奉教還至住處，乃與摩拏嚩迦等五百弟子同集一處，告而言曰：「彼大沙門相好異常神通難及，凡所動止天悉遙知，或來座前而聽其法，或有要用皆能給送，累見神變我實不如。今欲師彼出家以進其道。吾已決定，汝等如何？細自籌量以實報我。」摩拏嚩迦白迦葉言：「彼火龍暴惡首先降伏，神異他心眾人目覩。我等所業悉自師傳，師既未如，弟子何說。師若決志，我等皆隨；師若達彼宗源，亦願垂於濟度，我等已決眾共一心，今或可行不可失也。」於是迦葉知眾誠願，乃令弟子取事火具，護摩杓等種種之器，及鹿皮衣、樹皮衣、淨瓶、拄杖、革屣等物，悉棄尼連河中，以示不迴之相，師徒相率同詣佛所，頂禮佛足退立一面。

爾時世尊謂迦葉曰：「汝復來耶？」迦葉答言：「今與弟子同來，欲於大沙門法中出家修學。」佛已懸知乃更審曰：「汝諸弟子誠心以否？」迦葉答言：「我與弟子皆悉誠心，唯願慈哀咸垂濟度。」佛即默許度為沙門，又復報言：「汝等今朝是真出家、是真梵行，披袈裟衣而實沙門。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊謂迦葉曰：「汝復來耶？」迦葉答言：「今與弟子同來，欲於大沙門法中出家修學。」佛已懸知乃更審曰：「汝諸弟子誠心以否？」迦葉答言：「我與弟子皆悉誠心，唯願慈哀咸垂濟度。」佛即默許度為沙門，又復報言：「汝等今朝是真出家、是真梵行，披袈裟衣而實沙門。」

爾時烏嚕尾螺迦葉身著袈裟成沙門相，又聞佛言：「汝今是真出家、是真梵行。」私自慶喜我心全滅。又復思惟：「往昔大仙嘗說斯事：『世稀有佛出興於世，得無上覺具一切智，是大聖人天上人間悉能利樂。』我於前時夜出觀星有大火聚，謂其事火與我同宗，乃是梵王、帝釋、四天王等互來聽法。今惟此事是大聖人，此非大聖，孰為聖也？」於是迦葉易沙門稱，呼佛為世尊也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時烏嚕尾螺迦葉身著袈裟成沙門相，又聞佛言：「汝今是真出家、是真梵行。」私自慶喜我心全滅。又復思惟：「往昔大仙嘗說斯事：『世稀有佛出興於世，得無上覺具一切智，是大聖人天上人間悉能利樂。』我於前時夜出觀星有大火聚，謂其事火與我同宗，乃是梵王、帝釋、四天王等互來聽法。今惟此事是大聖人，此非大聖，孰為聖也？」於是迦葉易沙門稱，呼佛為世尊也。