佛說眾許摩訶帝經卷第八 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說眾許摩訶帝經卷第八

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿明教大師臣法賢奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿明教大師臣法賢奉 詔譯

爾時世尊初轉法輪度五苾芻已，將諸苾芻往嚩囉迦河岸，遊止暫住。時波羅奈國中有俱梨迦長者子，名曰耶舍，家中巨富廣有財寶，母氏眷屬皆國中豪族，多畜奴婢互誇強盛，是奴婢輩皆悉年少聰明多藝，復擅歌樂，常侍左右。時長者子耶舍，忽於一日在自家中，令諸妓人嚴容麗服鼓動音樂，與諸眷屬恣其快樂，自旦至夜方始停息。時妓女輩各還所止，以其困乏睡極昏重無所警覺。時長者子耶舍，於夜後分巡諸房室，檢察庫藏，見諸妓女門不掩閉，身無拘檢，或髮髻蓬亂，或衣服離身仰覆縱橫，現露形體由如死人一無異別。時長者子耶舍，因果成熟出家時至，覩斯相狀忽生厭離，由如發狂。耶舍以其富盛，有摩尼所裝之履數及千緉，於是著寶裝履，夜詣王宮告守門者曰：「我苦！我苦！請報於王。」其守門者不肯聞報。復詣後門亦謂守門者曰：「我苦！我苦！請報於王。」其守門者亦又不聽。是時耶舍自夜後分直至天曉，乃出城門至嚩囉迦河岸，往來而行口中但言：「我苦！我苦！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊初轉法輪度五苾芻已，將諸苾芻往嚩囉迦河岸，遊止暫住。時波羅奈國中有俱梨迦長者子，名曰耶舍，家中巨富廣有財寶，母氏眷屬皆國中豪族，多畜奴婢互誇強盛，是奴婢輩皆悉年少聰明多藝，復擅歌樂，常侍左右。時長者子耶舍，忽於一日在自家中，令諸妓人嚴容麗服鼓動音樂，與諸眷屬恣其快樂，自旦至夜方始停息。時妓女輩各還所止，以其困乏睡極昏重無所警覺。時長者子耶舍，於夜後分巡諸房室，檢察庫藏，見諸妓女門不掩閉，身無拘檢，或髮髻蓬亂，或衣服離身仰覆縱橫，現露形體由如死人一無異別。時長者子耶舍，因果成熟出家時至，覩斯相狀忽生厭離，由如發狂。耶舍以其富盛，有摩尼所裝之履數及千緉，於是著寶裝履，夜詣王宮告守門者曰：「我苦！我苦！請報於王。」其守門者不肯聞報。復詣後門亦謂守門者曰：「我苦！我苦！請報於王。」其守門者亦又不聽。是時耶舍自夜後分直至天曉，乃出城門至嚩囉迦河岸，往來而行口中但言：「我苦！我苦！」

爾時世尊在於彼岸，晨旦經行。於是耶舍遙見世尊威德端嚴無與等者，知非常人，乃告之曰：「聖者！我苦。聖者！我苦。」爾時世尊即以軟言而慰呼之：「善男子！汝來，我今此處安樂無事。」時彼耶舍得聞世尊慈悲之聲軟言相呼，即脫寶履致於岸側，渡嚩囉河詣於佛所，頂禮佛足却住一面。於是世尊乃與耶舍同還遊止，敷座而坐，即為耶舍如應說法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊在於彼岸，晨旦經行。於是耶舍遙見世尊威德端嚴無與等者，知非常人，乃告之曰：「聖者！我苦。聖者！我苦。」爾時世尊即以軟言而慰呼之：「善男子！汝來，我今此處安樂無事。」時彼耶舍得聞世尊慈悲之聲軟言相呼，即脫寶履致於岸側，渡嚩囉河詣於佛所，頂禮佛足却住一面。於是世尊乃與耶舍同還遊止，敷座而坐，即為耶舍如應說法。

爾時世尊謂耶舍曰：「布施、持戒生天之因，雖五欲自在輪迴未斷，勿以天福心生喜樂。汝今欲求割斷煩惱，除去蓋障得解脫者，當於聖道而加修習，可證道跡，可證涅槃。」又言：「耶舍！我今問汝，色是常是非常耶？是苦非苦耶？是空非空耶？有我無我耶？受、想、行、識是常非常耶？是苦非苦耶？是空非空耶？有我無我耶？」時彼耶舍得聞世尊說如是法，譬如白色之衣易為染著，得離塵垢獲法眼淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊謂耶舍曰：「布施、持戒生天之因，雖五欲自在輪迴未斷，勿以天福心生喜樂。汝今欲求割斷煩惱，除去蓋障得解脫者，當於聖道而加修習，可證道跡，可證涅槃。」又言：「耶舍！我今問汝，色是常是非常耶？是苦非苦耶？是空非空耶？有我無我耶？受、想、行、識是常非常耶？是苦非苦耶？是空非空耶？有我無我耶？」時彼耶舍得聞世尊說如是法，譬如白色之衣易為染著，得離塵垢獲法眼淨。

於是世尊又為廣說苦、集、滅、道四聖諦法，於是耶舍即於座上得漏盡意解，證無學果，便即發言答世尊曰：「如佛所說，色、受、想、行、識者，乃是無常、苦、空、無我之法。」世尊知彼實已得證漏盡解脫，猶著在家寶飾之衣，乃為耶舍說伽陀曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是世尊又為廣說苦、集、滅、道四聖諦法，於是耶舍即於座上得漏盡意解，證無學果，便即發言答世尊曰：「如佛所說，色、受、想、行、識者，乃是無常、苦、空、無我之法。」世尊知彼實已得證漏盡解脫，猶著在家寶飾之衣，乃為耶舍說伽陀曰：

「若得正道， 猶戀莊嚴； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若得正道， 猶戀莊嚴；

雖行梵行， 未名息心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雖行梵行， 未名息心。

若能調伏， 執杖自驚； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若能調伏， 執杖自驚；

雖婆羅門， 是真沙門。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雖婆羅門， 是真沙門。」

爾時耶舍，宿有黠慧又證無學，纔聞佛說此妙伽陀，乃自思惟：「世尊說此，正為於我猶著在家寶飾之衣。」乃白佛言：「世尊！我今於佛法中願為沙門，世尊大慈惟見聽許。」佛言：「善來苾芻！」鬚髮自落，袈裟著身，成沙門形，儀相具足。時俱梨迦長者始及天曉，見彼左右怱怱報言：「長者子耶舍不待天曉出自舍去，今不見迴，未委所至。」時俱梨迦長者聞是語已驚怪非常，乃私自念：「我子夜出，得非不正之人而相誘耶？」又問侍人：「我子所履、所服為常非常耶？」侍人對曰：「彼所常服妙衣寶履不在常處，必著隨身。」是時俱梨迦長者又復思惟：「我子耶舍著寶裝履及上妙衣，必無惡事，我今宜速諸處尋覓。」於是令諸僮僕分頭尋覓，兼自出城門至嚩囉迦河岸訪問尋求。忽於岸邊見子所著寶裝之履，又聞彼岸有佛及將弟子於彼遊止，心自思惟：「我子決定在彼而住。」時俱梨迦長者即自脫履，渡河訪覓，將至佛所，佛亦遙見知來尋子。既至佛前，覩佛光明又見異相，未及言子唯即驚歎。世尊方便承其發心，乃先諭言：「善來長者！得無疲勞？且可就坐今與汝語。」時俱梨迦長者初覩世尊威光相好，又蒙軟言慰諭，但益瞻仰全忘覓子。世尊告曰：「我有妙法，汝樂聞耶？」俱梨迦長者言：「願佛哀愍，唯垂宣示。」佛言：「布施、持戒生天之因，天之果報非為究竟，若斷煩惱可趣聖道。俱梨迦長者！我今問汝，色是常非常耶？是苦非苦耶？是空非空耶？有我無我耶？」又曰：「受、想、行、識是常非常耶？是苦非苦耶？是空不空耶？有我無我耶？」爾時世尊廣為解說：「汝可觀察，實言報我。」時俱梨迦長者曰：「我今實知色、受、想、行、識乃是無常、苦、空、無我之法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時耶舍，宿有黠慧又證無學，纔聞佛說此妙伽陀，乃自思惟：「世尊說此，正為於我猶著在家寶飾之衣。」乃白佛言：「世尊！我今於佛法中願為沙門，世尊大慈惟見聽許。」佛言：「善來苾芻！」鬚髮自落，袈裟著身，成沙門形，儀相具足。時俱梨迦長者始及天曉，見彼左右怱怱報言：「長者子耶舍不待天曉出自舍去，今不見迴，未委所至。」時俱梨迦長者聞是語已驚怪非常，乃私自念：「我子夜出，得非不正之人而相誘耶？」又問侍人：「我子所履、所服為常非常耶？」侍人對曰：「彼所常服妙衣寶履不在常處，必著隨身。」是時俱梨迦長者又復思惟：「我子耶舍著寶裝履及上妙衣，必無惡事，我今宜速諸處尋覓。」於是令諸僮僕分頭尋覓，兼自出城門至嚩囉迦河岸訪問尋求。忽於岸邊見子所著寶裝之履，又聞彼岸有佛及將弟子於彼遊止，心自思惟：「我子決定在彼而住。」時俱梨迦長者即自脫履，渡河訪覓，將至佛所，佛亦遙見知來尋子。既至佛前，覩佛光明又見異相，未及言子唯即驚歎。世尊方便承其發心，乃先諭言：「善來長者！得無疲勞？且可就坐今與汝語。」時俱梨迦長者初覩世尊威光相好，又蒙軟言慰諭，但益瞻仰全忘覓子。世尊告曰：「我有妙法，汝樂聞耶？」俱梨迦長者言：「願佛哀愍，唯垂宣示。」佛言：「布施、持戒生天之因，天之果報非為究竟，若斷煩惱可趣聖道。俱梨迦長者！我今問汝，色是常非常耶？是苦非苦耶？是空非空耶？有我無我耶？」又曰：「受、想、行、識是常非常耶？是苦非苦耶？是空不空耶？有我無我耶？」爾時世尊廣為解說：「汝可觀察，實言報我。」時俱梨迦長者曰：「我今實知色、受、想、行、識乃是無常、苦、空、無我之法。」

爾時世尊又為廣說四諦之法，時俱梨迦長者因是除去塵垢得法眼淨，身心適悅，歡喜無量。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊又為廣說四諦之法，時俱梨迦長者因是除去塵垢得法眼淨，身心適悅，歡喜無量。

爾時世尊知彼長者心意開解，恩愛淡薄，若見其子作沙門相必無憂苦，乃發問言：「俱梨迦！汝何因緣來至於此？」俱梨迦長者具以上事告於世尊。佛呼：「苾芻！」耶舍即出。是時長者見耶舍出作沙門形，復知漏盡，證無學果，乃作是言：「我子快哉！初能自利又能利他，使我得聞殊妙之法，遠離塵垢，法眼清淨，皆由我子獲斯妙利。」於是俱梨迦復白佛言：「我今住家，願佛垂戒。」佛言：「善哉，善哉！我今為汝受於三歸，汝當諦受。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊知彼長者心意開解，恩愛淡薄，若見其子作沙門相必無憂苦，乃發問言：「俱梨迦！汝何因緣來至於此？」俱梨迦長者具以上事告於世尊。佛呼：「苾芻！」耶舍即出。是時長者見耶舍出作沙門形，復知漏盡，證無學果，乃作是言：「我子快哉！初能自利又能利他，使我得聞殊妙之法，遠離塵垢，法眼清淨，皆由我子獲斯妙利。」於是俱梨迦復白佛言：「我今住家，願佛垂戒。」佛言：「善哉，善哉！我今為汝受於三歸，汝當諦受。」

佛言：「俱梨迦！汝歸依佛，歸依法，歸依僧伽，汝盡形壽不得違悔。」俱梨迦言：「我今歸依佛，歸依法，歸依僧伽。」佛言：「俱梨迦！汝今於吾受得三歸依竟，當為世間第一優婆塞。」爾時俱梨迦蒙佛為說種種之法，乃得遠塵離垢，法眼清淨；又蒙與受三自歸已，心意泰然，歡喜無量，即白佛言：「我於來日就自居舍備齋供養，唯願世尊及聖眾等，慈悲愍念同賜降赴。」佛即默然。時俱梨迦知佛受請，歡喜踊躍，旋遶三匝，禮佛而退。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「俱梨迦！汝歸依佛，歸依法，歸依僧伽，汝盡形壽不得違悔。」俱梨迦言：「我今歸依佛，歸依法，歸依僧伽。」佛言：「俱梨迦！汝今於吾受得三歸依竟，當為世間第一優婆塞。」爾時俱梨迦蒙佛為說種種之法，乃得遠塵離垢，法眼清淨；又蒙與受三自歸已，心意泰然，歡喜無量，即白佛言：「我於來日就自居舍備齋供養，唯願世尊及聖眾等，慈悲愍念同賜降赴。」佛即默然。時俱梨迦知佛受請，歡喜踊躍，旋遶三匝，禮佛而退。

彼俱梨迦既請佛已，速至家中告彼妻子男女并諸眷屬：「彼耶舍夜出渡嚩囉迦河，投佛出家已作沙門，兼已得證阿羅漢果。我尋耶舍亦到於彼，便蒙世尊為我說法，獲離塵垢得法眼淨，又為我受三自歸法；我已請佛來日供養，佛與聖眾必來降赴，汝諸眷屬今當為我速淨舍宅，香水灑地無令塵坌，及速備辦種種飲食，乃至香花供養之具，汝等專至亦獲大利。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼俱梨迦既請佛已，速至家中告彼妻子男女并諸眷屬：「彼耶舍夜出渡嚩囉迦河，投佛出家已作沙門，兼已得證阿羅漢果。我尋耶舍亦到於彼，便蒙世尊為我說法，獲離塵垢得法眼淨，又為我受三自歸法；我已請佛來日供養，佛與聖眾必來降赴，汝諸眷屬今當為我速淨舍宅，香水灑地無令塵坌，及速備辦種種飲食，乃至香花供養之具，汝等專至亦獲大利。」

既至來朝，明相現已，家內營辦一一皆畢，俱梨迦長者即於庭際執爐焚香，遙白世尊：「飲食已辦，願佛垂降。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 既至來朝，明相現已，家內營辦一一皆畢，俱梨迦長者即於庭際執爐焚香，遙白世尊：「飲食已辦，願佛垂降。」

爾時世尊即告拘抳：「諸羅漢等，可共往赴俱梨迦請。」又告耶舍曰：「汝歸本家形服非舊，母親眷屬心必悲惱，汝今出家已證無學，宜以方便化令歡喜。」佛誡勅已，即與同詣家中受食。時俱梨迦長者立於門首顒望佛至，佛既至門，俱梨迦長者頂禮佛足，焚香迎引至第二門；時耶舍母及乳母眷屬悉出迎接，初覩世尊相好端嚴，威光殊異，又見耶舍及諸羅漢法服嚴身，威儀詳審，凡諸進止有殊異道，圍繞瞻仰歡喜無極。俱梨迦長者請佛就座，諸羅漢等亦復就座，是時長者與諸眷屬次第禮足，禮畢瞻仰，各住一面。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊即告拘抳：「諸羅漢等，可共往赴俱梨迦請。」又告耶舍曰：「汝歸本家形服非舊，母親眷屬心必悲惱，汝今出家已證無學，宜以方便化令歡喜。」佛誡勅已，即與同詣家中受食。時俱梨迦長者立於門首顒望佛至，佛既至門，俱梨迦長者頂禮佛足，焚香迎引至第二門；時耶舍母及乳母眷屬悉出迎接，初覩世尊相好端嚴，威光殊異，又見耶舍及諸羅漢法服嚴身，威儀詳審，凡諸進止有殊異道，圍繞瞻仰歡喜無極。俱梨迦長者請佛就座，諸羅漢等亦復就座，是時長者與諸眷屬次第禮足，禮畢瞻仰，各住一面。

爾時世尊為耶舍母及諸眷屬，如應說法使其歡喜，又令發起菩提之心，乃告之曰：「布施、持戒得生天上，雖復快樂未出輪迴，欲出輪迴當斷煩惱，於生滅法而須了知。汝等諦聽，深心思惟，我今為汝分別廣說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊為耶舍母及諸眷屬，如應說法使其歡喜，又令發起菩提之心，乃告之曰：「布施、持戒得生天上，雖復快樂未出輪迴，欲出輪迴當斷煩惱，於生滅法而須了知。汝等諦聽，深心思惟，我今為汝分別廣說。」

佛言：「色是無常，是苦，是空，是無我法。」又言：「受、想、行、識是無常，是苦，是空，是無我法。汝等知否？」如是世尊廣為分別。時耶舍母及乳母等，皆已宿植善本，今遇世尊為說妙法，如潔白衣染成眾色，隨其所染皆得鮮妙，耶舍母等亦復如是。世尊乃至廣為演說苦、集、滅、道四聖諦法，耶舍母等不起於座得法眼淨，斷除貪愛離諸疑惑，而於諸法知見無礙，即從座起住立佛前白言：「世尊！五蘊、三毒，苦、空、無我、無常之法，我已實知。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「色是無常，是苦，是空，是無我法。」又言：「受、想、行、識是無常，是苦，是空，是無我法。汝等知否？」如是世尊廣為分別。時耶舍母及乳母等，皆已宿植善本，今遇世尊為說妙法，如潔白衣染成眾色，隨其所染皆得鮮妙，耶舍母等亦復如是。世尊乃至廣為演說苦、集、滅、道四聖諦法，耶舍母等不起於座得法眼淨，斷除貪愛離諸疑惑，而於諸法知見無礙，即從座起住立佛前白言：「世尊！五蘊、三毒，苦、空、無我、無常之法，我已實知。」

爾時世尊即為受其三歸。受三歸竟，歡喜踊躍禮謝於佛，而又白言：「食時已至。」佛即默然。於是長者及耶舍母，悉持所辦上妙香美種種飲食，自手奉上佛及聖眾。佛與聖眾食畢，澡盥清淨已竟，是時長者及耶舍母，即於佛前各坐卑座，請佛說法；佛即化利，令心歡喜。時俱梨迦長者與耶舍母等，復白佛言：「我有少疑，欲伸啟問，願佛開說，斷我等疑。今我子耶舍，當有何因而獲是果，乃於家中忽發此心，會遇世尊為說妙法，而得法服莊嚴其身，獲諸漏盡證羅漢果？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊即為受其三歸。受三歸竟，歡喜踊躍禮謝於佛，而又白言：「食時已至。」佛即默然。於是長者及耶舍母，悉持所辦上妙香美種種飲食，自手奉上佛及聖眾。佛與聖眾食畢，澡盥清淨已竟，是時長者及耶舍母，即於佛前各坐卑座，請佛說法；佛即化利，令心歡喜。時俱梨迦長者與耶舍母等，復白佛言：「我有少疑，欲伸啟問，願佛開說，斷我等疑。今我子耶舍，當有何因而獲是果，乃於家中忽發此心，會遇世尊為說妙法，而得法服莊嚴其身，獲諸漏盡證羅漢果？」

爾時世尊告長者等言：「過去世時波羅奈國，不近不遠有一仙人，於彼而住，有慈悲心利益眾生，恒入城中持鉢乞食。時彼仙人會於一日，於四衢道見一死蟲，覩其壞爛，又復臭穢，過往之者不可瞻近，彼仙忽起思念：『我身無常，不異於此。』遂於輪迴而生厭離。當此之時有一童子亦見死蟲，同彼仙人厭輪迴苦。而彼仙人及以童子既厭輪迴，後勤修習解脫正道。彼仙人者即我身是，彼童子者即耶舍是。是故耶舍今遇於我，得聞妙法證無學果。」於是俱梨迦長者及諸眷屬，聞佛說已，歡喜信受禮謝而退。於是世尊將諸聖眾，還歸鹿野仙人住處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊告長者等言：「過去世時波羅奈國，不近不遠有一仙人，於彼而住，有慈悲心利益眾生，恒入城中持鉢乞食。時彼仙人會於一日，於四衢道見一死蟲，覩其壞爛，又復臭穢，過往之者不可瞻近，彼仙忽起思念：『我身無常，不異於此。』遂於輪迴而生厭離。當此之時有一童子亦見死蟲，同彼仙人厭輪迴苦。而彼仙人及以童子既厭輪迴，後勤修習解脫正道。彼仙人者即我身是，彼童子者即耶舍是。是故耶舍今遇於我，得聞妙法證無學果。」於是俱梨迦長者及諸眷屬，聞佛說已，歡喜信受禮謝而退。於是世尊將諸聖眾，還歸鹿野仙人住處。

爾時俱梨迦復有四子：一名布囉努；二名尾摩羅；三名誐鑁鉢帝；四名蘇摩斛。見彼耶舍投佛出家證羅漢果，咸作斯念：「我等云何猶戀貪愛不求解脫？」又復思惟：「若今世間無最上覺，復有何人說最上法？我等輪迴無能斷絕，今值佛法宜生正信，當共捨家如彼耶舍以求解脫。」於是布囉努等兄弟四人，出波羅奈國同詣佛所，頂禮佛足却住一面，而白佛言：「我俱梨迦子，耶舍之弟，今來投佛，欲為沙門，唯願世尊慈愍聽許。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時俱梨迦復有四子：一名布囉努；二名尾摩羅；三名誐鑁鉢帝；四名蘇摩斛。見彼耶舍投佛出家證羅漢果，咸作斯念：「我等云何猶戀貪愛不求解脫？」又復思惟：「若今世間無最上覺，復有何人說最上法？我等輪迴無能斷絕，今值佛法宜生正信，當共捨家如彼耶舍以求解脫。」於是布囉努等兄弟四人，出波羅奈國同詣佛所，頂禮佛足却住一面，而白佛言：「我俱梨迦子，耶舍之弟，今來投佛，欲為沙門，唯願世尊慈愍聽許。」

爾時世尊即令弟子與剃鬚髮、著袈裟衣。既為沙門，又與說法。佛言：「布囉努！汝為沙門，當行苦行攝心不亂，求真諦法令心無我，而於諸法決定了知，盡生死源永斷輪轉，以趣解脫。」時布囉努等聞佛世尊說是法已，正信決定精勤修習，獲諸漏盡，得心解脫，所作已作，梵行已立，我生已滅，永斷輪迴，證羅漢果。是時乃有十大阿羅漢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊即令弟子與剃鬚髮、著袈裟衣。既為沙門，又與說法。佛言：「布囉努！汝為沙門，當行苦行攝心不亂，求真諦法令心無我，而於諸法決定了知，盡生死源永斷輪轉，以趣解脫。」時布囉努等聞佛世尊說是法已，正信決定精勤修習，獲諸漏盡，得心解脫，所作已作，梵行已立，我生已滅，永斷輪迴，證羅漢果。是時乃有十大阿羅漢。

爾時波羅奈國中復有大族諸長者子正五十人，與俱梨迦子常為朋友，忽聞俱梨迦子耶舍及布囉努等隨佛出家證於道果，咸作是念：「彼長者子耶舍及布囉努等，種族尊勝巨富難倫，聰慧過人端嚴罕匹，常受快樂無諸苦惱，猶能捨家學道以求解脫，我等云何猶顧戀耶？」諸長者子作是念已，出波羅奈國同詣佛所，至佛所已頂禮佛足住立一面，諸長者子同白佛言：「我諸長者子正五十人，今欲於佛法出家而為沙門，願佛慈悲哀愍聽許。」佛言：「善哉！汝長者子，捨家為道今正是時。」即令弟子與剃鬚髮、著袈裟衣，度為沙門。是時世尊又與說法，令求勝果。佛言：「汝長者子！各各捨家為沙門者，當須一身行於苦行，攝心不亂求真諦法，令心無我，而於諸法決定了知，盡生死源永斷輪轉，以趣解脫。」諸長者子得聞世尊說是法已，正信決定精勤修習，獲盡諸漏心得解脫，所作已作，梵行已立，我生已滅，永斷輪迴，悉皆證得阿羅漢果。於是世間始有六十大阿羅漢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時波羅奈國中復有大族諸長者子正五十人，與俱梨迦子常為朋友，忽聞俱梨迦子耶舍及布囉努等隨佛出家證於道果，咸作是念：「彼長者子耶舍及布囉努等，種族尊勝巨富難倫，聰慧過人端嚴罕匹，常受快樂無諸苦惱，猶能捨家學道以求解脫，我等云何猶顧戀耶？」諸長者子作是念已，出波羅奈國同詣佛所，至佛所已頂禮佛足住立一面，諸長者子同白佛言：「我諸長者子正五十人，今欲於佛法出家而為沙門，願佛慈悲哀愍聽許。」佛言：「善哉！汝長者子，捨家為道今正是時。」即令弟子與剃鬚髮、著袈裟衣，度為沙門。是時世尊又與說法，令求勝果。佛言：「汝長者子！各各捨家為沙門者，當須一身行於苦行，攝心不亂求真諦法，令心無我，而於諸法決定了知，盡生死源永斷輪轉，以趣解脫。」諸長者子得聞世尊說是法已，正信決定精勤修習，獲盡諸漏心得解脫，所作已作，梵行已立，我生已滅，永斷輪迴，悉皆證得阿羅漢果。於是世間始有六十大阿羅漢。

爾時世尊觀諸弟子而告之曰：「我從無量劫來勤行精進，乃於今日得成正覺，正為一切眾生解諸繫縛，汝等今日悉於我處得聞正法，漏盡解脫，三明、六通皆已具足，天上、人間離其繫縛，可與眾生為最福田，宜行慈愍隨緣利樂。」所言未竟，時彼罪魔名摩拏嚩迦即便遙知：「今日瞿曇沙門與諸弟子在鹿野苑中而共商議，謂言：『汝等天上、人間得離繫縛，宜各隨緣而行利樂。』我今若不令其惑亂，必定化盡世間眾生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊觀諸弟子而告之曰：「我從無量劫來勤行精進，乃於今日得成正覺，正為一切眾生解諸繫縛，汝等今日悉於我處得聞正法，漏盡解脫，三明、六通皆已具足，天上、人間離其繫縛，可與眾生為最福田，宜行慈愍隨緣利樂。」所言未竟，時彼罪魔名摩拏嚩迦即便遙知：「今日瞿曇沙門與諸弟子在鹿野苑中而共商議，謂言：『汝等天上、人間得離繫縛，宜各隨緣而行利樂。』我今若不令其惑亂，必定化盡世間眾生。」

時彼罪魔摩拏嚩迦，自變其身同世間人，如展臂頃即至佛所，住立佛前說伽陀曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時彼罪魔摩拏嚩迦，自變其身同世間人，如展臂頃即至佛所，住立佛前說伽陀曰：

「汝解脫相非解脫， 得此解脫非沙門； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「汝解脫相非解脫， 得此解脫非沙門；

汝今自處大繫縛， 當欲解脫於何人？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝今自處大繫縛， 當欲解脫於何人？」

爾時世尊知是罪魔摩拏嚩迦來相惑亂，徒自作業何能壞我，即說伽陀答罪魔曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊知是罪魔摩拏嚩迦來相惑亂，徒自作業何能壞我，即說伽陀答罪魔曰：

「我於天上及人間， 已能解脫諸繫縛； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我於天上及人間， 已能解脫諸繫縛；

乃至無學離繫縛， 汝之罪魔不能破。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 乃至無學離繫縛， 汝之罪魔不能破。」

時魔摩拏嚩迦聞是語已，即自思惟：「此瞿曇沙門知他心事，必不能亂。」唯自苦惱隱沒而退。爾時世尊告諸苾芻：「我已語汝：『汝等已於天上、人間離諸繫縛，可愍念眾生而行化導。』汝等速去。」時諸羅漢奉佛教勅禮辭而去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時魔摩拏嚩迦聞是語已，即自思惟：「此瞿曇沙門知他心事，必不能亂。」唯自苦惱隱沒而退。爾時世尊告諸苾芻：「我已語汝：『汝等已於天上、人間離諸繫縛，可愍念眾生而行化導。』汝等速去。」時諸羅漢奉佛教勅禮辭而去。

爾時世尊與諸羅漢皆離鹿苑適悅之地，佛即獨行往詣西曩野儞聚落、烏魯尾螺池邊迦囉波娑林下經行宴坐。時聚落中有六十賢眾，在西曩野儞中將諸妓女及彼音樂，日日作樂無有停罷。忽有一女於此快樂心生厭離，捨眾逃避不知所至。時六十賢眾善根成熟，因尋此女入迦囉波娑林，忽於樹下見佛世尊，驚訝非常互相謂曰：「今此沙門，身如金山光明晃耀，面目端正諸相具足，吉祥尊貴無有倫匹。」嘆不能已，即前行詣而發問言：「沙門！止此還曾見一女人來否？」佛言：「賢眾！此處寂靜非女所遊。汝今來此為尋女人，何不自為尋其身耶？」是時賢眾聞佛所說，即有省悟乃知前非，而答佛言：「我等先尋女人，誠是過咎；今自尋身，願垂指示。」佛言：「賢眾！汝既如是，且可安坐，我今為汝宣說法要。」是賢眾等即禮佛足退坐一面。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊與諸羅漢皆離鹿苑適悅之地，佛即獨行往詣西曩野儞聚落、烏魯尾螺池邊迦囉波娑林下經行宴坐。時聚落中有六十賢眾，在西曩野儞中將諸妓女及彼音樂，日日作樂無有停罷。忽有一女於此快樂心生厭離，捨眾逃避不知所至。時六十賢眾善根成熟，因尋此女入迦囉波娑林，忽於樹下見佛世尊，驚訝非常互相謂曰：「今此沙門，身如金山光明晃耀，面目端正諸相具足，吉祥尊貴無有倫匹。」嘆不能已，即前行詣而發問言：「沙門！止此還曾見一女人來否？」佛言：「賢眾！此處寂靜非女所遊。汝今來此為尋女人，何不自為尋其身耶？」是時賢眾聞佛所說，即有省悟乃知前非，而答佛言：「我等先尋女人，誠是過咎；今自尋身，願垂指示。」佛言：「賢眾！汝既如是，且可安坐，我今為汝宣說法要。」是賢眾等即禮佛足退坐一面。

佛言：「賢眾！布施、持戒生天之因，雖復快樂非為究竟，若求出離當斷煩惱，亦復分別生滅之法。」時彼賢眾纔聞是說蓋障即除，心內思惟歡喜無量。佛知其意，即為廣說苦、集、滅、道四聖諦法。彼賢眾等如潔白衣易染眾色，隨彼所染皆得鮮好，而賢眾等即於座上證四聖諦微妙之理——既於諸法而得知見，貪愛息滅疑惑永斷，乃於佛法證四無畏——即從座起偏袒右肩，合掌向佛而作是言：「唯願世尊！慈哀知察，我歸依佛、歸依法、歸依僧，自今已去永不殺生，畢身奉持優婆塞戒。」時六十賢眾，於世尊所得聞法已，頂禮佛足歡喜而退。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「賢眾！布施、持戒生天之因，雖復快樂非為究竟，若求出離當斷煩惱，亦復分別生滅之法。」時彼賢眾纔聞是說蓋障即除，心內思惟歡喜無量。佛知其意，即為廣說苦、集、滅、道四聖諦法。彼賢眾等如潔白衣易染眾色，隨彼所染皆得鮮好，而賢眾等即於座上證四聖諦微妙之理——既於諸法而得知見，貪愛息滅疑惑永斷，乃於佛法證四無畏——即從座起偏袒右肩，合掌向佛而作是言：「唯願世尊！慈哀知察，我歸依佛、歸依法、歸依僧，自今已去永不殺生，畢身奉持優婆塞戒。」時六十賢眾，於世尊所得聞法已，頂禮佛足歡喜而退。