普曜經卷第七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普曜經卷第七

西晉月氏三藏竺法護譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西晉月氏三藏竺法護譯

觀樹品第二十一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀樹品第二十一

佛告比丘：「以成正覺，諸天皆來，嗟歎佛已；如來正坐一心觀樹，目未曾瞬，禪悅為食、解慧為漿，永安無橫；宿夜七日觀道場樹以報其恩。過七日已，欲行天人各共齎持萬甕香水，色行天人俱亦如是，往詣佛所香水洗之，若干種香初沐浴佛。諸天、龍神、揵沓惒、阿須倫、迦留羅、真陀羅、摩休勒，所用香水如來浴身，香水溢流皆灑此等，蒙香之恩悉發無上正真道意；是時眾生皆蒙香熏香不離體，時諸天子還入宮殿不聞餘香。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告比丘：「以成正覺，諸天皆來，嗟歎佛已；如來正坐一心觀樹，目未曾瞬，禪悅為食、解慧為漿，永安無橫；宿夜七日觀道場樹以報其恩。過七日已，欲行天人各共齎持萬甕香水，色行天人俱亦如是，往詣佛所香水洗之，若干種香初沐浴佛。諸天、龍神、揵沓惒、阿須倫、迦留羅、真陀羅、摩休勒，所用香水如來浴身，香水溢流皆灑此等，蒙香之恩悉發無上正真道意；是時眾生皆蒙香熏香不離體，時諸天子還入宮殿不聞餘香。」

佛告比丘：「有一天子，名曰普化，投佛足底，起坐叉手，前白佛言：『佛坐樹下七日之中，坐三昧定，其定何名？』世尊告曰：『定名悅食，如來以是悅食定意，晝夜七日觀樹不瞬。』時普化天子，以偈讚佛： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告比丘：「有一天子，名曰普化，投佛足底，起坐叉手，前白佛言：『佛坐樹下七日之中，坐三昧定，其定何名？』世尊告曰：『定名悅食，如來以是悅食定意，晝夜七日觀樹不瞬。』時普化天子，以偈讚佛：

「『常奉行諸行， 悅寂句威力； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『常奉行諸行， 悅寂句威力；

使魔失徑路， 自投稽首佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 使魔失徑路， 自投稽首佛。

歸命佛足下， 以歡悅之心； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 歸命佛足下， 以歡悅之心；

於時諸天子， 說是散諸意。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於時諸天子， 說是散諸意。

寂定諸天人， 若知是種姓； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寂定諸天人， 若知是種姓；

則盡婬怒癡， 智慧無有底。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 則盡婬怒癡， 智慧無有底。

消除天人疑， 何故有十力？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 消除天人疑， 何故有十力？

曉了解十方， 諸法度無極。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曉了解十方， 諸法度無極。

愍傷常七日， 盡意如虛空； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 愍傷常七日， 盡意如虛空；

堅坐不動移， 觀樹眼不瞬。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 堅坐不動移， 觀樹眼不瞬。

其師子之尊， 何故坐七日， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其師子之尊， 何故坐七日，

而觀察此樹， 所以寂然跡？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 而觀察此樹， 所以寂然跡？

本造所立願， 師子為一切； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 本造所立願， 師子為一切；

本願之所致， 坐樹不時起。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 本願之所致， 坐樹不時起。

施以世尊心， 現在所住安； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 施以世尊心， 現在所住安；

如是十力尊， 奉行諸訓教。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是十力尊， 奉行諸訓教。

知天人本末， 前世之所願； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 知天人本末， 前世之所願；

聞經典之教， 常奉行訓誨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞經典之教， 常奉行訓誨。

其十力如是， 無畏願具足； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其十力如是， 無畏願具足；

是故坐七日， 而不起于座。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是故坐七日， 而不起于座。

勇猛能觀之， 悉降伏一切； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勇猛能觀之， 悉降伏一切；

平等坐道場， 滅除眾塵勞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 平等坐道場， 滅除眾塵勞。

清淨而極遠， 以是安眾生； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 清淨而極遠， 以是安眾生；

由斯當出家， 奉行正真法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由斯當出家， 奉行正真法。

得離諸瑕穢， 永無所畏懼； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得離諸瑕穢， 永無所畏懼；

是故成聖眾， 不造非法行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是故成聖眾， 不造非法行。

能忍恩愛有， 及諸無明行； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能忍恩愛有， 及諸無明行；

斷眾結根本， 察之如埃土。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 斷眾結根本， 察之如埃土。

見於遠時節， 以是計吾我； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見於遠時節， 以是計吾我；

遍處在陰蓋， 我知斷除盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遍處在陰蓋， 我知斷除盡。

吾久積此行， 迷惑之業律； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 吾久積此行， 迷惑之業律；

究竟諸陰蓋， 以慧除吾我。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 究竟諸陰蓋， 以慧除吾我。

其斷欲恚恨， 眾生處愚冥； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其斷欲恚恨， 眾生處愚冥；

如水中之月， 吾伏令無餘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如水中之月， 吾伏令無餘。

是行無所亂， 意中自解耳； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是行無所亂， 意中自解耳；

往古以降之， 一切悉斷滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 往古以降之， 一切悉斷滅。

是卿等現在， 邪癡墮火獄； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是卿等現在， 邪癡墮火獄；

佛拔令無餘， 不復更歷此。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛拔令無餘， 不復更歷此。

以去諸陰蓋， 施與滅蓋本； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以去諸陰蓋， 施與滅蓋本；

消滅四顛倒， 療除使無餘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 消滅四顛倒， 療除使無餘。

此眾相念垢， 其知經法本； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此眾相念垢， 其知經法本；

師父令滅盡， 迴轉使無餘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師父令滅盡， 迴轉使無餘。

身苦六十五， 過有三十垢； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 身苦六十五， 過有三十垢；

現在有四十， 道場悉斷此。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 現在有四十， 道場悉斷此。

所生有十六， 現處十八教； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所生有十六， 現處十八教；

是則二十五， 於道場斷此。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是則二十五， 於道場斷此。

賢聖財十二， 人畏二十八； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 賢聖財十二， 人畏二十八；

吾以越此業， 精進力超度。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 吾以越此業， 精進力超度。

以覺是不還， 分別五百事； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以覺是不還， 分別五百事；

吾以悉暢達， 往古百千法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 吾以悉暢達， 往古百千法。

是諸結永盡， 九十八根源； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是諸結永盡， 九十八根源；

諸可有處所， 眾生所倚受。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸可有處所， 眾生所倚受。

斷疑諸所習， 愚冥邪見網； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 斷疑諸所習， 愚冥邪見網；

竭四塵勞河， 令不得自在。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 竭四塵勞河， 令不得自在。』

「世尊說法班宣言教，當棄諛諂吾我貪故。曠然其志愍傷塵勞，以律正教拔一切貪，是諸足下消除邪行。奉行真正除眾音響，精進滅度得其邊際；今無吾我，禪定功勳懷來定意，度四瀑流，憂結自大放逸之業，降伏此事皆使永盡。以真正故，懷來定意制眾塵勞，消諸妄想猶拔樹根。意越彼岸悉使無餘斷其處所，便師子吼其力甚大，三界自在而無有主；皆滅境界，以禪明智割除怨難，猶如天帝，使其羅網眾罪悉盡。用三十六精進之行，在於地中，智慧兵力斷絕無愛；是諸根源塵勞結著究苦毒本，以慧明力欲令永盡，以是智眼善治本淨。真正人等，明藥威力療其無明，癡樹廣遠令無根源，於斯界中行至誠矣。用心毀散瞋恚死蛇，心意這異則為怨賊，吾以枯竭十二諸海，以滅境界思想烟火顯耀三達。滅眾塵垢然熾之焰，樂於脫門消諸瑕疵，是故教訓也。慰勞一切去荊蕀想，空無音響，曉了精進求於清淨，猶如攢木出其火光，又如泉源其心寂然。以智兵力劫心塵垢，懷來定意是謂執幢，奉持訓誨自能曉了。降伏辯事懷來慈心，以是五欲而知豪富。住於眾行棄捐諛諂，從本起塵，是為眾結之所罣礙。其鬪不和，吾悉究暢致三昧定。悉知內事建立慚愧，有想無想，從是得致悉獲是行。究暢所有，捐諸思想一切縛結，如是行者棄捐無餘，以精進力而降伏之。三達脫門，以是之故，不以無緣想於下劣，苦樂無常但謂吾我，而造想求六衰之本。在佛樹下，悉斷除此一切無常是廣大荒穢濁之事。以聖明達消諸愛欲，過於日月其懷愛欲；在於虛空，解於三達，顏貌無量，以度生死濟斷大海，精進力故越婬怒癡。以微妙行斷於吾我，六度無極消億塵勞，生死俓苦愍之息意。於是慕斷前後而無二坎，等於平等所度無極，眾邪異學逮得甘露，而無有餘盡生死根。其無四大亦無諸入，求諸智寶得無央數，道寶之明致無所畏，是無量佛於內得安，少求如化分別根源。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊說法班宣言教，當棄諛諂吾我貪故。曠然其志愍傷塵勞，以律正教拔一切貪，是諸足下消除邪行。奉行真正除眾音響，精進滅度得其邊際；今無吾我，禪定功勳懷來定意，度四瀑流，憂結自大放逸之業，降伏此事皆使永盡。以真正故，懷來定意制眾塵勞，消諸妄想猶拔樹根。意越彼岸悉使無餘斷其處所，便師子吼其力甚大，三界自在而無有主；皆滅境界，以禪明智割除怨難，猶如天帝，使其羅網眾罪悉盡。用三十六精進之行，在於地中，智慧兵力斷絕無愛；是諸根源塵勞結著究苦毒本，以慧明力欲令永盡，以是智眼善治本淨。真正人等，明藥威力療其無明，癡樹廣遠令無根源，於斯界中行至誠矣。用心毀散瞋恚死蛇，心意這異則為怨賊，吾以枯竭十二諸海，以滅境界思想烟火顯耀三達。滅眾塵垢然熾之焰，樂於脫門消諸瑕疵，是故教訓也。慰勞一切去荊蕀想，空無音響，曉了精進求於清淨，猶如攢木出其火光，又如泉源其心寂然。以智兵力劫心塵垢，懷來定意是謂執幢，奉持訓誨自能曉了。降伏辯事懷來慈心，以是五欲而知豪富。住於眾行棄捐諛諂，從本起塵，是為眾結之所罣礙。其鬪不和，吾悉究暢致三昧定。悉知內事建立慚愧，有想無想，從是得致悉獲是行。究暢所有，捐諸思想一切縛結，如是行者棄捐無餘，以精進力而降伏之。三達脫門，以是之故，不以無緣想於下劣，苦樂無常但謂吾我，而造想求六衰之本。在佛樹下，悉斷除此一切無常是廣大荒穢濁之事。以聖明達消諸愛欲，過於日月其懷愛欲；在於虛空，解於三達，顏貌無量，以度生死濟斷大海，精進力故越婬怒癡。以微妙行斷於吾我，六度無極消億塵勞，生死俓苦愍之息意。於是慕斷前後而無二坎，等於平等所度無極，眾邪異學逮得甘露，而無有餘盡生死根。其無四大亦無諸入，求諸智寶得無央數，道寶之明致無所畏，是無量佛於內得安，少求如化分別根源。

「前世所行是吾曉了，所以億載劫，審施珍寶無數甘露故暢斯學，樂柔軟行聞世億姟諸法言教，亦復剖判緣起悉起悉空。心發意頃了如野馬，此吾清淨其目明好，超越十方一切眾生，察如手掌如本所殖生樹果實，宿世所更得解了斯。諸度無極億載劫中，悉解念夢若干品覺，過去諸天所可諍念顛倒之業，有彼如是，此亦若茲。於時吾往無死藥業，所以十力行慈心者，愍念眾生故行慈力。今是我父處於甘露，所以十力行愍哀力降化一切，是以使吾處甘露間。常行護力降伏一切，由是化之入無死地。所以行喜普行悅故，以是喜力降伏一切，是故建立處甘露間。憶念十力邊恒沙劫，見過去佛而供養之，以是之故處甘露間。吾本所誓心口所說，不降伏魔，不化邪見，不從坐起，無有放逸，度於彼岸；壞癡羅網，從無數劫住智金剛，以逮十力得無所著，降伏諸漏令無有餘，不捨其力乃從坐起。具足洗浴濁垢使淨，於時世護十力自在而度無極三千世界，猶如金剛常修等行，億千姟天供養無量，及諸玉女不可稱載。佛子如是皆有因緣，處賢聖座受大自在，寶甕千枚若干香水洗於護世，三千世界由是自在。佛子如斯皆有因緣，所以宿夜七日不從座起，常觀察樹。彼七晝夜觀於佛樹，化七千億人令發道心，思惟寂然。地六反震動，時佛乃從師子座起，其心和安其身柔軟，所行知時在佛道場，觀其道樹猶如師子而無所畏，禪思脫門賢聖之行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「前世所行是吾曉了，所以億載劫，審施珍寶無數甘露故暢斯學，樂柔軟行聞世億姟諸法言教，亦復剖判緣起悉起悉空。心發意頃了如野馬，此吾清淨其目明好，超越十方一切眾生，察如手掌如本所殖生樹果實，宿世所更得解了斯。諸度無極億載劫中，悉解念夢若干品覺，過去諸天所可諍念顛倒之業，有彼如是，此亦若茲。於時吾往無死藥業，所以十力行慈心者，愍念眾生故行慈力。今是我父處於甘露，所以十力行愍哀力降化一切，是以使吾處甘露間。常行護力降伏一切，由是化之入無死地。所以行喜普行悅故，以是喜力降伏一切，是故建立處甘露間。憶念十力邊恒沙劫，見過去佛而供養之，以是之故處甘露間。吾本所誓心口所說，不降伏魔，不化邪見，不從坐起，無有放逸，度於彼岸；壞癡羅網，從無數劫住智金剛，以逮十力得無所著，降伏諸漏令無有餘，不捨其力乃從坐起。具足洗浴濁垢使淨，於時世護十力自在而度無極三千世界，猶如金剛常修等行，億千姟天供養無量，及諸玉女不可稱載。佛子如是皆有因緣，處賢聖座受大自在，寶甕千枚若干香水洗於護世，三千世界由是自在。佛子如斯皆有因緣，所以宿夜七日不從座起，常觀察樹。彼七晝夜觀於佛樹，化七千億人令發道心，思惟寂然。地六反震動，時佛乃從師子座起，其心和安其身柔軟，所行知時在佛道場，觀其道樹猶如師子而無所畏，禪思脫門賢聖之行。

普曜經商人奉麨品第二十二(有本云四天王上鉢品) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普曜經商人奉麨品第二十二(有本云四天王上鉢品)

「爾時提謂波利之等，與賈人俱五百為侶，於時樹木華實茂盛演佛之音，七日不動不搖。時有梵天厥名識乾，住于梵天，見佛新得道，快坐七日，未有獻食者。『我當求人令飯上佛。』即使五百賈人皆躓不行。識乾先世五百賈人之知識也，欲度之故，故使然矣。提謂波利怖還，與眾人共議。天即時而讚偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時提謂波利之等，與賈人俱五百為侶，於時樹木華實茂盛演佛之音，七日不動不搖。時有梵天厥名識乾，住于梵天，見佛新得道，快坐七日，未有獻食者。『我當求人令飯上佛。』即使五百賈人皆躓不行。識乾先世五百賈人之知識也，欲度之故，故使然矣。提謂波利怖還，與眾人共議。天即時而讚偈言：

「『如來成佛道， 所願已具足； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『如來成佛道， 所願已具足；

汝等貢上食， 因是轉法輪。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝等貢上食， 因是轉法輪。』

「時五百人詣樹神所，梵作樹現光光像分明，言：『今世有佛在拘留國界尼連禪水邊，未有致食者，汝曹幸先能有善意必獲大福。』賈人聞佛名皆大喜言：『佛必獨大尊，天神所敬，非凡品也。』即和麨蜜俱於樹下稽首上佛。佛念：『先古諸佛哀受人施，法皆持鉢，不宜如餘道人手受食也。』時四天王於頗那山上，得四枚青石之鉢，欲於中食。時有天子名曰照明，謂天王曰：『今者有佛，名釋迦文，應用斯鉢，非仁之器，今當受食，可往奉之。』於是四王則與天子，華香伎樂幡蓋并鉢，如屈伸臂頃俱下詣佛，四天王各取所持之鉢共貢上佛。佛念：『取一不快餘人，意當悉納之。』提頭賴王先以獻佛，佛即受之，而為說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時五百人詣樹神所，梵作樹現光光像分明，言：『今世有佛在拘留國界尼連禪水邊，未有致食者，汝曹幸先能有善意必獲大福。』賈人聞佛名皆大喜言：『佛必獨大尊，天神所敬，非凡品也。』即和麨蜜俱於樹下稽首上佛。佛念：『先古諸佛哀受人施，法皆持鉢，不宜如餘道人手受食也。』時四天王於頗那山上，得四枚青石之鉢，欲於中食。時有天子名曰照明，謂天王曰：『今者有佛，名釋迦文，應用斯鉢，非仁之器，今當受食，可往奉之。』於是四王則與天子，華香伎樂幡蓋并鉢，如屈伸臂頃俱下詣佛，四天王各取所持之鉢共貢上佛。佛念：『取一不快餘人，意當悉納之。』提頭賴王先以獻佛，佛即受之，而為說偈言：

「『今授世尊器， 當獲尊法器； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『今授世尊器， 當獲尊法器；

自得寂然鉢， 心意無忘失。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自得寂然鉢， 心意無忘失。』

「時毘留勒王，次復奉鉢，佛尋受之，而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時毘留勒王，次復奉鉢，佛尋受之，而說偈言：

「『若授如來器， 其心未曾妄； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『若授如來器， 其心未曾妄；

四天王安護， 乃至清涼覺。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四天王安護， 乃至清涼覺。』

「時毘留羅叉王，次復奉鉢，佛尋受之，而說偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時毘留羅叉王，次復奉鉢，佛尋受之，而說偈曰：

「『其施清淨器， 淨心授如來； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『其施清淨器， 淨心授如來；

身心常輕便， 天龍神所歎。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 身心常輕便， 天龍神所歎。』

「時毘沙門王，次復奉鉢，佛即受之，而說偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時毘沙門王，次復奉鉢，佛即受之，而說偈曰：

「『佛戒無缺漏， 授完牢之器； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『佛戒無缺漏， 授完牢之器；

信施無亂心， 使德無缺減。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 信施無亂心， 使德無缺減。』

「佛受鉢已，累左手中，以右手按上，即合成一令四際現，而復歎曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛受鉢已，累左手中，以右手按上，即合成一令四際現，而復歎曰：

「『吾前世施鉢， 故有是果報； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『吾前世施鉢， 故有是果報；

今獲斯四器， 四王神足致。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今獲斯四器， 四王神足致。』

「佛歎偈已，即以其鉢受賈麨蜜。呪願賈人言：『今所布施，欲令食者得充氣力，當令施家世世得願得壽、得色得力、得瞻得喜，安快無病，得辯才慧，終保年壽，眾邪惡鬼不得嬈近，以有善意，立德本故；諸善鬼神常當擁護，開示道地得利諧偶，不使迍蹇。無復難患，人有見正，以信喜敬，淨潔不悔。施道德者福德蓋天，所致轉勝吉無不利，日月五星二十八宿天神鬼王，常隨護助。四天大王賞別善人，東提頭賴、南維睒文、西維留勒叉、北拘鈎羅，當護汝等令不遭橫。能有慧意研精學問，敬佛法眾，棄捐眾惡不自放恣，終受吉祥。種福得福行道得道，已先見佛一心奉承，當為從是致第一福。現世獲祐快解見諦，常受富樂自致泥洹。』聞呪願已，皆發無上正真道意。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛歎偈已，即以其鉢受賈麨蜜。呪願賈人言：『今所布施，欲令食者得充氣力，當令施家世世得願得壽、得色得力、得瞻得喜，安快無病，得辯才慧，終保年壽，眾邪惡鬼不得嬈近，以有善意，立德本故；諸善鬼神常當擁護，開示道地得利諧偶，不使迍蹇。無復難患，人有見正，以信喜敬，淨潔不悔。施道德者福德蓋天，所致轉勝吉無不利，日月五星二十八宿天神鬼王，常隨護助。四天大王賞別善人，東提頭賴、南維睒文、西維留勒叉、北拘鈎羅，當護汝等令不遭橫。能有慧意研精學問，敬佛法眾，棄捐眾惡不自放恣，終受吉祥。種福得福行道得道，已先見佛一心奉承，當為從是致第一福。現世獲祐快解見諦，常受富樂自致泥洹。』聞呪願已，皆發無上正真道意。

「佛食畢竟擲鉢虛空，有天子名善梵，即接取之無罣礙鉢，齎上梵天，億千梵天皆共供養右繞奉事。於是世尊無等倫德歎其功勳，以是德本於將來世，諸賈客等當得作佛，名曰蜜成如來、至真、等正覺、明行成為、善逝、世間解、無上士、道法御、天人師，為佛、世尊。於時導師授無限決，然後化於無數菩薩，受其決者在於佛道而不退轉。聞佛授決欣然踊躍，時諸兄弟叉手自歸，共持身命奉上如來。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛食畢竟擲鉢虛空，有天子名善梵，即接取之無罣礙鉢，齎上梵天，億千梵天皆共供養右繞奉事。於是世尊無等倫德歎其功勳，以是德本於將來世，諸賈客等當得作佛，名曰蜜成如來、至真、等正覺、明行成為、善逝、世間解、無上士、道法御、天人師，為佛、世尊。於時導師授無限決，然後化於無數菩薩，受其決者在於佛道而不退轉。聞佛授決欣然踊躍，時諸兄弟叉手自歸，共持身命奉上如來。」

佛告比丘：「如來具足成正覺已，便以神足移坐石室；自念本願，欲度眾生，思惟生死本從十二因緣，緣從法起便有生死，法滅者生死乃盡，以自作是故自得是，若不作是是便休息。一切眾生意為精神，精神窈冥恍惚無形，自起識想隨行受身；身無常主，神無常形，神心變化燥濁難清，自生自滅未曾休息；一念去一念來，如流草木，若水中泡，一這滅尋一復興；至于三界欲色無色，九神所止皆係於識，不得免苦，昧昧暗冥然不自覺，故謂之癡，莫知要道。夫道至妙虛寂無念，不可以凡世間意知；世間道術九十六種，各信所事孰知其惑，皆樂生求安貪欲嗜味，好於聲色故不能樂佛道。佛道清淨無所有，計身萬物不可得常有，設當為說天地無常，世間皆苦身非我所，空無所有誰能信者？意欲默然，不為世間說法，便入定意。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告比丘：「如來具足成正覺已，便以神足移坐石室；自念本願，欲度眾生，思惟生死本從十二因緣，緣從法起便有生死，法滅者生死乃盡，以自作是故自得是，若不作是是便休息。一切眾生意為精神，精神窈冥恍惚無形，自起識想隨行受身；身無常主，神無常形，神心變化燥濁難清，自生自滅未曾休息；一念去一念來，如流草木，若水中泡，一這滅尋一復興；至于三界欲色無色，九神所止皆係於識，不得免苦，昧昧暗冥然不自覺，故謂之癡，莫知要道。夫道至妙虛寂無念，不可以凡世間意知；世間道術九十六種，各信所事孰知其惑，皆樂生求安貪欲嗜味，好於聲色故不能樂佛道。佛道清淨無所有，計身萬物不可得常有，設當為說天地無常，世間皆苦身非我所，空無所有誰能信者？意欲默然，不為世間說法，便入定意。

「佛眉間光上照天帝，天帝知佛不欲說經，悲念三界皆為長衰，以不得知度世之道，死即當墮三惡道中，何時當脫？天下久遠乃有佛耳，佛難得見若靈瑞華，今我當為天下人請命，求哀於佛令說經法。即將般遮識下到石室。佛這定意，教般遮識鼓琴，歌佛本願之德，以歎頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛眉間光上照天帝，天帝知佛不欲說經，悲念三界皆為長衰，以不得知度世之道，死即當墮三惡道中，何時當脫？天下久遠乃有佛耳，佛難得見若靈瑞華，今我當為天下人請命，求哀於佛令說經法。即將般遮識下到石室。佛這定意，教般遮識鼓琴，歌佛本願之德，以歎頌曰：

「『聽我歌十力， 棄蓋寂定禪； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『聽我歌十力， 棄蓋寂定禪；

光徹照七天， 德香喻栴檀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 光徹照七天， 德香喻栴檀。

上帝神妙來， 歎仰欲見尊； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上帝神妙來， 歎仰欲見尊；

梵釋齎敬意， 稽首欲受聞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梵釋齎敬意， 稽首欲受聞。

佛所本行願， 精進百劫懃； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛所本行願， 精進百劫懃；

四等大布施， 十方受弘恩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四等大布施， 十方受弘恩。

持戒淨無垢， 慈軟護眾生； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 持戒淨無垢， 慈軟護眾生；

勇慧入禪智， 大悲敷度經。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勇慧入禪智， 大悲敷度經。

苦行積無數， 功勳成於今； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 苦行積無數， 功勳成於今；

戒忍定慧力， 動地魔以降。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 戒忍定慧力， 動地魔以降。

德普蓋天地， 神智過靈皇； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 德普蓋天地， 神智過靈皇；

相好特無比， 八聲震十方。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 相好特無比， 八聲震十方。

志高於須彌， 清妙莫能倫； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 志高於須彌， 清妙莫能倫；

永離婬怒癡， 無復老死患。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 永離婬怒癡， 無復老死患。

惟哀從定覺， 愍傷諸天人； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 惟哀從定覺， 愍傷諸天人；

為施法藏寶， 敷慧甘露珍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為施法藏寶， 敷慧甘露珍。

令從憂畏解， 危厄得以安； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 令從憂畏解， 危厄得以安；

迷惑見正道， 邪疑覩真言。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 迷惑見正道， 邪疑覩真言。

一切皆願樂， 欲聽受無厭； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切皆願樂， 欲聽受無厭；

當開不死法， 垂化於無窮。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當開不死法， 垂化於無窮。』

「於是世尊隨世習俗，心自念言：『是法甚深所入無限，成最正覺，寂然微妙難逮難知，非心所思非言所暢，非是凡聖所能逮及；一切訓誨不可得習，存其本原至滅度矣。一切所遇最無所著，乃至清涼無生無極；不得處所悉無所有，越度六界；無想不願無獲無言，無有音響，無有教訓，無有無集，寂滅諸行，至於無斷無為之業。吾設為說斯義本末，萬物無常有身皆苦，身非為身，空無所有；眾人不解唐苦疲勞，所有親戚家屬悉非人所，正言似反誰肯信者？不如默然耶！』於時世尊。即說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於是世尊隨世習俗，心自念言：『是法甚深所入無限，成最正覺，寂然微妙難逮難知，非心所思非言所暢，非是凡聖所能逮及；一切訓誨不可得習，存其本原至滅度矣。一切所遇最無所著，乃至清涼無生無極；不得處所悉無所有，越度六界；無想不願無獲無言，無有音響，無有教訓，無有無集，寂滅諸行，至於無斷無為之業。吾設為說斯義本末，萬物無常有身皆苦，身非為身，空無所有；眾人不解唐苦疲勞，所有親戚家屬悉非人所，正言似反誰肯信者？不如默然耶！』於時世尊。即說偈言：

「『深奧恬怕， 曜明無垢； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『深奧恬怕， 曜明無垢；

吾已逮是， 甘露無為。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 吾已逮是， 甘露無為。

我今說之， 眾人不解； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我今說之， 眾人不解；

如吾今日， 不如默然。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如吾今日， 不如默然。

除去言辭， 無思無得； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 除去言辭， 無思無得；

如是自然， 猶如虛空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是自然， 猶如虛空。

心思法意， 神識以脫； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心思法意， 神識以脫；

無念第一， 能知他人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無念第一， 能知他人。

此不可以， 文字說之； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此不可以， 文字說之；

以入道義， 不入專精。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以入道義， 不入專精。

過去諸佛， 皆為眾生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 過去諸佛， 皆為眾生，

其斯知識， 從其因緣， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其斯知識， 從其因緣，

計於此業， 悉無有法； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 計於此業， 悉無有法；

彼亦無有， 若有若無， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼亦無有， 若有若無，

皆從因緣， 而興生老。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 皆從因緣， 而興生老。

彼亦不念， 若有若無， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼亦不念， 若有若無，

億百千劫， 不可稱限。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 億百千劫， 不可稱限。

吾前世時， 自從諸佛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 吾前世時， 自從諸佛，

未曾逮獲， 如是法忍； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 未曾逮獲， 如是法忍；

無我無人， 亦無壽命。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無我無人， 亦無壽命。

假使以逮， 得是法忍； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 假使以逮， 得是法忍；

亦無有生， 眾生無命。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦無有生， 眾生無命。

是謂本淨， 無吾我法； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是謂本淨， 無吾我法；

時定光佛， 授我此慧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時定光佛， 授我此慧。

吾時愍哀， 無限眾生； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 吾時愍哀， 無限眾生；

不令眾生， 來相勸請。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不令眾生， 來相勸請。

今眾生故， 感動梵天； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今眾生故， 感動梵天；

使彼勸我， 乃轉法輪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 使彼勸我， 乃轉法輪。

今我如是， 清淨正法； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今我如是， 清淨正法；

梵天來下， 以相勸助。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梵天來下， 以相勸助。

轉於離垢， 微妙正法； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 轉於離垢， 微妙正法；

眾生因覺， 乃解神識。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生因覺， 乃解神識。』」

梵天勸助說法品第二十三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梵天勸助說法品第二十三

佛告比丘：「於時如來演眉間相光明威神，又彼光明名照生，百萬梵王使發其心，斯光普遍三千大千佛國。時識乾梵王，承其聖旨如佛心念，世尊默然不肯說法。梵天心念：『今我寧可往詣佛所，勸請如來轉正法輪。』于時識乾梵王與六萬八千梵天眷屬圍遶，來詣佛所稽首足下，退住一面，前白佛言：『唯然世尊！天地無祐今欲毀壞。所以者何？如來至真已逮無上正真道，為最正覺。寂然定意不肯說法，眾苦沈滯沒於三界，願轉法輪悉教眾生。』於是頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告比丘：「於時如來演眉間相光明威神，又彼光明名照生，百萬梵王使發其心，斯光普遍三千大千佛國。時識乾梵王，承其聖旨如佛心念，世尊默然不肯說法。梵天心念：『今我寧可往詣佛所，勸請如來轉正法輪。』于時識乾梵王與六萬八千梵天眷屬圍遶，來詣佛所稽首足下，退住一面，前白佛言：『唯然世尊！天地無祐今欲毀壞。所以者何？如來至真已逮無上正真道，為最正覺。寂然定意不肯說法，眾苦沈滯沒於三界，願轉法輪悉教眾生。』於是頌曰：

「『願賢聖財， 淨於眾生； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『願賢聖財， 淨於眾生；

誰當勸安， 億載黎庶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 誰當勸安， 億載黎庶。

布施以慧， 聽覺蓮華； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 布施以慧， 聽覺蓮華；

班宣正觀， 除眾逆賊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 班宣正觀， 除眾逆賊。

隨時撾擊， 無量法鼓； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨時撾擊， 無量法鼓；

因其吹此， 無極法珂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 因其吹此， 無極法珂。

當建立斯， 高顯法幢； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當建立斯， 高顯法幢；

誰當興發， 大法光曜？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 誰當興發， 大法光曜？

必當興雲， 降大法雨； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 必當興雲， 降大法雨；

願常流布， 大聖眾坐。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願常流布， 大聖眾坐。

當療治是， 大痛處所； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當療治是， 大痛處所；

惟滅塵勞， 眾火之熱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 惟滅塵勞， 眾火之熱。

為其示現， 寂然之道； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為其示現， 寂然之道；

安豐無熱， 無憂之業。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 安豐無熱， 無憂之業。

無為之道， 導化趣真； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無為之道， 導化趣真；

常興愍哀， 和眾諍訟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常興愍哀， 和眾諍訟。

必當開通， 解脫之門； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 必當開通， 解脫之門；

說至誠義， 無恚恨本。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說至誠義， 無恚恨本。

為盲冥者， 開目視瞻； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為盲冥者， 開目視瞻；

療治令淨， 得上法眼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 療治令淨， 得上法眼。

非是天世， 及梵天宮； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 非是天世， 及梵天宮；

非鬼揵沓， 阿須倫民。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 非鬼揵沓， 阿須倫民。

無能治滅， 眾熱之病； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無能治滅， 眾熱之病；

惟有聖尊， 人中日月。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 惟有聖尊， 人中日月。

是故吾今， 勸請法王； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是故吾今， 勸請法王；

今立造勝， 一切諸天。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今立造勝， 一切諸天。

以是功德， 自勸如來； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以是功德， 自勸如來；

唯當轉講， 無上法輪。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唯當轉講， 無上法輪。』

「時佛世尊默然可之。識乾梵天見佛默然，愍傷諸天、世間人民、阿須倫、龍、鬼神，欲使度脫。時梵天王見佛可之，以栴檀雜香而散佛上，忽不現。時佛樹神名曰法明，又名法樂，又名法意，又名法持，往到佛所前白佛言：『今佛世尊，當於何國而轉法輪？』時佛告曰：『在波羅奈仙人之處鹿苑之中。』樹神白佛：『波羅奈國仙人之處鹿苑之中，人民尠少不可說法。』佛告樹神：『勿說此言。所以者何？我宿命時在中建立法祠，六萬億載在中供養六萬億諸佛世尊，及若干種仙人，學遊居其中。波羅奈國諸天龍神所共嗟歎，無極大法稽首歸命，千億諸佛悉念本末，在此神仙樹木之間，應轉法輪。寂然惔怕，不覩無智暗冥之黨，以此之故，在此神仙樹木之間而轉法輪。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時佛世尊默然可之。識乾梵天見佛默然，愍傷諸天、世間人民、阿須倫、龍、鬼神，欲使度脫。時梵天王見佛可之，以栴檀雜香而散佛上，忽不現。時佛樹神名曰法明，又名法樂，又名法意，又名法持，往到佛所前白佛言：『今佛世尊，當於何國而轉法輪？』時佛告曰：『在波羅奈仙人之處鹿苑之中。』樹神白佛：『波羅奈國仙人之處鹿苑之中，人民尠少不可說法。』佛告樹神：『勿說此言。所以者何？我宿命時在中建立法祠，六萬億載在中供養六萬億諸佛世尊，及若干種仙人，學遊居其中。波羅奈國諸天龍神所共嗟歎，無極大法稽首歸命，千億諸佛悉念本末，在此神仙樹木之間，應轉法輪。寂然惔怕，不覩無智暗冥之黨，以此之故，在此神仙樹木之間而轉法輪。』」

佛告比丘：「於時世尊所作已辦無復餘患，斷眾罣礙淨眾塵勞，諸垢已盡，降伏魔怨成一切智；普見十方，獲十種力、四無所畏、十八不共諸佛之法，慧明聖達無所罣礙，以佛道眼普觀世間，今當為誰第一說法？何所有人易化受教？婬怒癡薄為先說法？佛即念知欝曇藍弗三垢尠，今為所在？佛念即知，物故已來已復七日；第二學仙今日壽終。時虛空中天神白佛：『唯然世尊，如大聖教皆悉壽終。』佛復念言：『昔者父王遣五人俱侍衛我，經歷勤苦有大功夫，我今寧可為是先說經法而開化之。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告比丘：「於時世尊所作已辦無復餘患，斷眾罣礙淨眾塵勞，諸垢已盡，降伏魔怨成一切智；普見十方，獲十種力、四無所畏、十八不共諸佛之法，慧明聖達無所罣礙，以佛道眼普觀世間，今當為誰第一說法？何所有人易化受教？婬怒癡薄為先說法？佛即念知欝曇藍弗三垢尠，今為所在？佛念即知，物故已來已復七日；第二學仙今日壽終。時虛空中天神白佛：『唯然世尊，如大聖教皆悉壽終。』佛復念言：『昔者父王遣五人俱侍衛我，經歷勤苦有大功夫，我今寧可為是先說經法而開化之。』」

佛告比丘：「於時世尊從樹下起，尋時舉聲告於三千大千世界，皆使知之。從次前行至波羅奈神仙鹿苑，詣五人所。於時五人遙見佛來，轉相謂言：『今者汝等寧復遙見沙門瞿曇來不？迷失無定，所志不獲奉行經戒，多所熏修違忘道業，假使來者慎莫為起亦勿迎逆。』彼時五人遙見佛到，觀察如來威神巍巍，不能堪任無上聖德，不安所座，各從座起，前行奉迎各口發言：『善來聖尊！』有執法衣，受鉢器者，前布座者，稽首作禮取水洗脚。佛時問彼五人曰：『卿曹持意何不堅固？為我之故，長夜不安遭勤苦患，今當報功；又卿五人咸當知之，吾成正覺逮一切智，覩見十方，獲清涼樂無復諸漏，遊得自在，於一切法無所罣礙，當為說法度生老病死。』於時五人稽首佛足悔過自責：『吾等愚冥不識正真，憍慢無伏。』恭敬自投甚自尅責。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告比丘：「於時世尊從樹下起，尋時舉聲告於三千大千世界，皆使知之。從次前行至波羅奈神仙鹿苑，詣五人所。於時五人遙見佛來，轉相謂言：『今者汝等寧復遙見沙門瞿曇來不？迷失無定，所志不獲奉行經戒，多所熏修違忘道業，假使來者慎莫為起亦勿迎逆。』彼時五人遙見佛到，觀察如來威神巍巍，不能堪任無上聖德，不安所座，各從座起，前行奉迎各口發言：『善來聖尊！』有執法衣，受鉢器者，前布座者，稽首作禮取水洗脚。佛時問彼五人曰：『卿曹持意何不堅固？為我之故，長夜不安遭勤苦患，今當報功；又卿五人咸當知之，吾成正覺逮一切智，覩見十方，獲清涼樂無復諸漏，遊得自在，於一切法無所罣礙，當為說法度生老病死。』於時五人稽首佛足悔過自責：『吾等愚冥不識正真，憍慢無伏。』恭敬自投甚自尅責。

「於時世尊放身光焰，其明普照三千大千諸佛世界，靡不周遍。其光自然，暢此偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於時世尊放身光焰，其明普照三千大千諸佛世界，靡不周遍。其光自然，暢此偈言：

「『其兜術天身， 來下降母胎； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『其兜術天身， 來下降母胎；

在林微尼樹， 墮地行七步。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 在林微尼樹， 墮地行七步。

即時師子吼， 四天王帝接； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 即時師子吼， 四天王帝接；

其音超梵天， 三世為最尊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其音超梵天， 三世為最尊。

消滅諸惡趣， 出家行學道； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 消滅諸惡趣， 出家行學道；

造立勤苦行， 往詣佛樹下。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 造立勤苦行， 往詣佛樹下。

降伏魔力怨， 逮無上正覺； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 降伏魔力怨， 逮無上正覺；

今於仙人處， 當轉正法輪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今於仙人處， 當轉正法輪。

梵天哀勸請， 宣無上法典； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梵天哀勸請， 宣無上法典；

能仁然可之， 愍傷一切故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能仁然可之， 愍傷一切故。

建立誓堅固， 波羅奈鹿苑； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 建立誓堅固， 波羅奈鹿苑；

當轉大法輪， 最上無能勝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當轉大法輪， 最上無能勝。

欲聽聞法者， 宿億載積德； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欲聽聞法者， 宿億載積德；

速疾來至彼， 以時聽經典。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 速疾來至彼， 以時聽經典。

人身甚難得， 佛世亦難遇； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 人身甚難得， 佛世亦難遇；

尊法不可值， 捨八惡眾難。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 尊法不可值， 捨八惡眾難。

今日正是時， 開信值佛興； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今日正是時， 開信值佛興；

皆棄諸患難， 聽受尊法教。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 皆棄諸患難， 聽受尊法教。

億載劫不聞， 希可值遇法； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 億載劫不聞， 希可值遇法；

今日當得聽， 不當放懈怠。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今日當得聽， 不當放懈怠。』」

佛告比丘：「地神暢音，佛之聖旨，立大高座當轉法輪。其大聖佛以己口宣：『我最為尊十方第一，降伏魔兵盡眾苦源在佛樹下。時能仁尊道德寂然，裂壞勞怨所願具足無復餘結，百劫所行欲度眾生，所轉法輪無所慕樂，安住光明，勸化千億佛土無數百千諸佛真子威神足力，若干諸佛所可造化，現大柔軟如來音聲，至真功勳，勸助大哀愍念眾庶，覩其威耀察諸方便，於百千劫揚大雷吼，為諸眾生雨八味水，滅諸所受，根、力、覺意、禪思脫門，定意正受增益道性；從無數劫如所聞法，己身立行積累道法，分別諸藥曉眾生業，又斯病者當療治安，久遠塵勞皆令無想。佛為法醫度脫眾生，因轉法輪所度無極，其間神足從來歷載，道品之法普至微妙，一切德行積善法施，曉了醫藥充無限願，雖在貧匱無所貪樂隨顛倒財。諸佛導師常轉法輪，無有財利金銀思想；樂清淨乘，華香雜香擣香，宮內愛子躬身不好，不以歡樂，棄於天上天下之欲，志求佛道轉於法輪。布施救眾，戒無所犯，善將護禁而無缺漏；百劫之中常行忍辱；精進懃修，不懷怯弱無有增減；志存禪定觀于神通；智慧興隆具足所願，轉於法輪消于惱熱，乃應道法。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告比丘：「地神暢音，佛之聖旨，立大高座當轉法輪。其大聖佛以己口宣：『我最為尊十方第一，降伏魔兵盡眾苦源在佛樹下。時能仁尊道德寂然，裂壞勞怨所願具足無復餘結，百劫所行欲度眾生，所轉法輪無所慕樂，安住光明，勸化千億佛土無數百千諸佛真子威神足力，若干諸佛所可造化，現大柔軟如來音聲，至真功勳，勸助大哀愍念眾庶，覩其威耀察諸方便，於百千劫揚大雷吼，為諸眾生雨八味水，滅諸所受，根、力、覺意、禪思脫門，定意正受增益道性；從無數劫如所聞法，己身立行積累道法，分別諸藥曉眾生業，又斯病者當療治安，久遠塵勞皆令無想。佛為法醫度脫眾生，因轉法輪所度無極，其間神足從來歷載，道品之法普至微妙，一切德行積善法施，曉了醫藥充無限願，雖在貧匱無所貪樂隨顛倒財。諸佛導師常轉法輪，無有財利金銀思想；樂清淨乘，華香雜香擣香，宮內愛子躬身不好，不以歡樂，棄於天上天下之欲，志求佛道轉於法輪。布施救眾，戒無所犯，善將護禁而無缺漏；百劫之中常行忍辱；精進懃修，不懷怯弱無有增減；志存禪定觀于神通；智慧興隆具足所願，轉於法輪消于惱熱，乃應道法。』

「於是有菩薩名發意，轉法輪歎說此法，超諸俗寶，一切眾寶道寶為上，甚好巍巍嚴飾清淨，其千光明悉照天下，自以要誓華香幢幡，俱共叉手，帳紫金色，香水滿瓶弘誓洗浴，清心眾垢造立吉祥。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於是有菩薩名發意，轉法輪歎說此法，超諸俗寶，一切眾寶道寶為上，甚好巍巍嚴飾清淨，其千光明悉照天下，自以要誓華香幢幡，俱共叉手，帳紫金色，香水滿瓶弘誓洗浴，清心眾垢造立吉祥。

「爾時世尊，則轉法輪而勸助之，復叉手指供養世尊，而偈歎曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時世尊，則轉法輪而勸助之，復叉手指供養世尊，而偈歎曰：

「『其定光如來， 授聖清淨決； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『其定光如來， 授聖清淨決；

當得佛道意， 人中師子尊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當得佛道意， 人中師子尊。

在彼立所願， 行法是色像； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 在彼立所願， 行法是色像；

以得佛道時， 因勸助道法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以得佛道時， 因勸助道法。

入若干品業， 常以一切故； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 入若干品業， 常以一切故；

在眾生之類， 濟十方來會。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 在眾生之類， 濟十方來會。

勸助諸種族， 宣布道法輪； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勸助諸種族， 宣布道法輪；

叉手自奉事， 投身稽首禮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 叉手自奉事， 投身稽首禮。

其在佛樹下， 清淨諸天人； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其在佛樹下， 清淨諸天人；

若行清白業， 奉供最能仁。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若行清白業， 奉供最能仁。

一切皆住立， 請說大法輪； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切皆住立， 請說大法輪；

具一切人中， 歎德不可盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具一切人中， 歎德不可盡。

三千大千界， 周遍虛空中； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三千大千界， 周遍虛空中；

諸天阿須倫， 天下皆稽首。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸天阿須倫， 天下皆稽首。

諸天越音聲， 須臾無信者； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸天越音聲， 須臾無信者；

一切者歡悅， 皆觀如來尊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切者歡悅， 皆觀如來尊。

梵天得自在， 暢雷雨之音； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梵天得自在， 暢雷雨之音；

百千巨億載， 咸皆共來會， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 百千巨億載， 咸皆共來會，

無數億劫中， 善行正真業。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無數億劫中， 善行正真業。

時釋迦文佛， 與拘倫談論， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時釋迦文佛， 與拘倫談論，

苦空非我有， 說其眼非常， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 苦空非我有， 說其眼非常，

耳鼻不能久， 自然為恍惚。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 耳鼻不能久， 自然為恍惚。

頭首亦自然， 諸根無常聚； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 頭首亦自然， 諸根無常聚；

以如是觀者， 無我無壽命。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以如是觀者， 無我無壽命。

是一切諸法， 皆從因緣生； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是一切諸法， 皆從因緣生；

若離是諸見， 覩之如虛空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若離是諸見， 覩之如虛空。

無見無有作， 亦無覩眾生； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無見無有作， 亦無覩眾生；

若淨不淨緣， 亦不得捨離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若淨不淨緣， 亦不得捨離。

五陰無所起， 起者大苦患； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五陰無所起， 起者大苦患；

興起恩愛淟， 其行遂增減。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 興起恩愛淟， 其行遂增減。

以能等觀者， 得正真道義； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以能等觀者， 得正真道義；

致究竟盡法， 便能覺了盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 致究竟盡法， 便能覺了盡。

從發思想念， 不慎行致之； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從發思想念， 不慎行致之；

常修明智行， 遵行如是道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常修明智行， 遵行如是道。

在於因緣行， 而無所造立； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 在於因緣行， 而無所造立；

雖處於神識， 不與因緣合。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雖處於神識， 不與因緣合。』」

拘隣等品第二十四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 拘隣等品第二十四

佛告比丘：「爾時如來為頒宣諸法，說十二因緣根本所起，從無明有行，從行有識，從識有名色，從名色有六入，從六入有更，從更有痛，從痛有愛，從愛有受，從受有有，從有有生，從生致老病死大苦患合。無明以盡行便盡，行已盡識便盡，識已盡名色便盡，名色已盡六入便盡，六入已盡更便盡，更已盡痛便盡，痛已盡愛便盡，愛已盡受便盡，受已盡有便盡，有已盡生便盡，生已盡老病死皆盡，則無五陰大苦之患。從緣則有，無緣則無。如來解是六情因緣十二之本，是故自在達皆自然無有根本。其外異學不及知此空法自然，如是法者，過去諸佛所可解達，為諸眾生分別說之，曉了是法乃得寂然，是故敷演十二緣起而轉法輪。拘隣知之，拘隣者知本際也，以滅盡者則成三寶。佛、法、聖眾是三寶名，暢布天下音徹梵天，如來今日轉於清淨法輪，護世至真興顯三寶，世難可致。拘隣之等五人比丘，六十億天得法眼淨，復八十億色界天人得法眼淨無上正真，八萬世人來會觀者亦法眼淨，皆度眾苦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告比丘：「爾時如來為頒宣諸法，說十二因緣根本所起，從無明有行，從行有識，從識有名色，從名色有六入，從六入有更，從更有痛，從痛有愛，從愛有受，從受有有，從有有生，從生致老病死大苦患合。無明以盡行便盡，行已盡識便盡，識已盡名色便盡，名色已盡六入便盡，六入已盡更便盡，更已盡痛便盡，痛已盡愛便盡，愛已盡受便盡，受已盡有便盡，有已盡生便盡，生已盡老病死皆盡，則無五陰大苦之患。從緣則有，無緣則無。如來解是六情因緣十二之本，是故自在達皆自然無有根本。其外異學不及知此空法自然，如是法者，過去諸佛所可解達，為諸眾生分別說之，曉了是法乃得寂然，是故敷演十二緣起而轉法輪。拘隣知之，拘隣者知本際也，以滅盡者則成三寶。佛、法、聖眾是三寶名，暢布天下音徹梵天，如來今日轉於清淨法輪，護世至真興顯三寶，世難可致。拘隣之等五人比丘，六十億天得法眼淨，復八十億色界天人得法眼淨無上正真，八萬世人來會觀者亦法眼淨，皆度眾苦。

「時佛音響徹聞十方，虛空天神聞柔和音，是釋迦文十力世尊，仙人之處鹿苑之中，敷演法輪說十二緣，咸使知之。十方諸佛聞其音者皆悉默然，諸天、龍神、阿須倫，諸佛侍者各白其佛：『分別諸法普聞其音，善哉世尊！速決其意，何故默然？先世之時寂然精進，以其道力習於道法，越無央數百千菩薩，自致得佛。今此十力勤修得佛，轉其三合十二法輪，其三合十二法輪者，無去來今三世之心也，是故一切聞是音聲。』億百千人興發慧力建立大道，各自念言：『吾等當學彼佛精進威神勢力，使疾獲致三世之尊施世道目，皆使逮致無上正真之道。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時佛音響徹聞十方，虛空天神聞柔和音，是釋迦文十力世尊，仙人之處鹿苑之中，敷演法輪說十二緣，咸使知之。十方諸佛聞其音者皆悉默然，諸天、龍神、阿須倫，諸佛侍者各白其佛：『分別諸法普聞其音，善哉世尊！速決其意，何故默然？先世之時寂然精進，以其道力習於道法，越無央數百千菩薩，自致得佛。今此十力勤修得佛，轉其三合十二法輪，其三合十二法輪者，無去來今三世之心也，是故一切聞是音聲。』億百千人興發慧力建立大道，各自念言：『吾等當學彼佛精進威神勢力，使疾獲致三世之尊施世道目，皆使逮致無上正真之道。』

「於是諸天子等悉來集會：一、名神妙，二、名天妙，三、名歡豫，四、名加歡，五、名栴檀，六、名大悅，七、名寂然，八、名寂律。如是等類八淨居天，從千天子悉來集會，聽受世尊所轉法輪。彼時大聖告大神妙天子：『今此經名曰《普曜大方等法》。諸菩薩所以娛樂，諸佛境界所入普照，其身精進自致得佛。如來所說，是故受持諷誦奉行，為眾人說。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於是諸天子等悉來集會：一、名神妙，二、名天妙，三、名歡豫，四、名加歡，五、名栴檀，六、名大悅，七、名寂然，八、名寂律。如是等類八淨居天，從千天子悉來集會，聽受世尊所轉法輪。彼時大聖告大神妙天子：『今此經名曰《普曜大方等法》。諸菩薩所以娛樂，諸佛境界所入普照，其身精進自致得佛。如來所說，是故受持諷誦奉行，為眾人說。』」