普曜經卷第四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普曜經卷第四

西晉月氏三藏竺法護譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西晉月氏三藏竺法護譯

出家品第十二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 出家品第十二

「爾時菩薩普觀眷屬，視眾伎女猶如木人；百節空中，譬如芭蕉中無有實；亂頭倚鼓，委擔伏琴，更相扶枕，臂脚委地，鼻涕目淚口中流涎，琴瑟箏笛樂器縱橫；鵁鶄鴛鴦驚怖之輩，皆悉淳眠而臥。菩薩遍觀顧視其妻，具見形體，髮爪腦髓，骨齒髑髏，皮膚肌肉，筋脉肪血，心肺脾腎，肝膽腸胃，屎尿涕唾，外是革囊中有臭處，無一可奇，強熏以香飾以華綵，猶假借當還，亦不得久計；百年之命臥消其半，又多憂患其樂無幾，淫泆敗德令人愚癡，非彼諸佛緣覺真人所稱譽也。故曰：『貪婬致老，瞋恚致病，愚癡致死，除此三者乃可得道。一切所有皆如幻化，三界無怙，唯道可恃。』於是頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時菩薩普觀眷屬，視眾伎女猶如木人；百節空中，譬如芭蕉中無有實；亂頭倚鼓，委擔伏琴，更相扶枕，臂脚委地，鼻涕目淚口中流涎，琴瑟箏笛樂器縱橫；鵁鶄鴛鴦驚怖之輩，皆悉淳眠而臥。菩薩遍觀顧視其妻，具見形體，髮爪腦髓，骨齒髑髏，皮膚肌肉，筋脉肪血，心肺脾腎，肝膽腸胃，屎尿涕唾，外是革囊中有臭處，無一可奇，強熏以香飾以華綵，猶假借當還，亦不得久計；百年之命臥消其半，又多憂患其樂無幾，淫泆敗德令人愚癡，非彼諸佛緣覺真人所稱譽也。故曰：『貪婬致老，瞋恚致病，愚癡致死，除此三者乃可得道。一切所有皆如幻化，三界無怙，唯道可恃。』於是頌曰：

「『見彼興慈愍， 歎息發大哀； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『見彼興慈愍， 歎息發大哀；

是世毒痛難， 何因樂愛欲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是世毒痛難， 何因樂愛欲。

懷憂憐愚冥， 欲苦反謂安； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 懷憂憐愚冥， 欲苦反謂安；

捨貪樂智慧， 不捨不得安。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 捨貪樂智慧， 不捨不得安。』

「於是菩薩以斯法門察於後宮，興發大哀而為雨淚，心甚愍之；癡人有三十二，害於眾生；愚者迷惑，為此所害生於八難，所見惡染猶如畫瓶毒滿其中，愚者不解謂之甘露，愚者或中，駛水漂象；愚者樂之如飲毒水，愚人處是如犬䶧骨，愚人墮此如人入烟，愚人貪惡如墨塗衣，愚人厄此如鳥墮網，愚人見勉如屠枻畜，愚人近此不見來難，愚人沒此如老牛溺泥，愚人投此猶若破船沒於大海，愚人墮此如盲投谷，愚人不得限如淵無底，愚人燋此劫燒天地，愚人迷此如輪無際，愚宛轉此生盲入山，愚馳逸此若㺃縛頭，愚人消此冬燒草木，愚人日損如月十五日後，愚人服此如諸小龍遭金翅鳥，愚人遭此如摩竭魚吞於大舟，愚人惱此如賈遇賊，愚人懼此如大樹被斫，愚人憂此如遇毒蛇，愚人樂此如蜜塗刀與兒舐之，愚人惑此火燒枯樹，愚人遇此嬰兒挊矢，愚人為此轉如鉤撾象，愚盡德本如博失財功祚消化，愚人見棄如放逸賈墮於婬鬼，是為三十二事。觀於後宮，察諸婇女不淨之想，自罵己身，坐身患害勿復貪身，莫念是意，入於空淨，心無所著。於是頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於是菩薩以斯法門察於後宮，興發大哀而為雨淚，心甚愍之；癡人有三十二，害於眾生；愚者迷惑，為此所害生於八難，所見惡染猶如畫瓶毒滿其中，愚者不解謂之甘露，愚者或中，駛水漂象；愚者樂之如飲毒水，愚人處是如犬䶧骨，愚人墮此如人入烟，愚人貪惡如墨塗衣，愚人厄此如鳥墮網，愚人見勉如屠枻畜，愚人近此不見來難，愚人沒此如老牛溺泥，愚人投此猶若破船沒於大海，愚人墮此如盲投谷，愚人不得限如淵無底，愚人燋此劫燒天地，愚人迷此如輪無際，愚宛轉此生盲入山，愚馳逸此若㺃縛頭，愚人消此冬燒草木，愚人日損如月十五日後，愚人服此如諸小龍遭金翅鳥，愚人遭此如摩竭魚吞於大舟，愚人惱此如賈遇賊，愚人懼此如大樹被斫，愚人憂此如遇毒蛇，愚人樂此如蜜塗刀與兒舐之，愚人惑此火燒枯樹，愚人遇此嬰兒挊矢，愚人為此轉如鉤撾象，愚盡德本如博失財功祚消化，愚人見棄如放逸賈墮於婬鬼，是為三十二事。觀於後宮，察諸婇女不淨之想，自罵己身，坐身患害勿復貪身，莫念是意，入於空淨，心無所著。於是頌曰：

「『從頭觀至足， 察之無一淨； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『從頭觀至足， 察之無一淨；

勿得貪其身， 是為罪福田。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勿得貪其身， 是為罪福田。

以故當遠身， 淚涕唾惡露； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以故當遠身， 淚涕唾惡露；

由此莫戀之， 行淨如蓮華。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由此莫戀之， 行淨如蓮華。

棄若干不淨， 興平等調定； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 棄若干不淨， 興平等調定；

以知諸毛孔， 如蟲不可慕。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以知諸毛孔， 如蟲不可慕。

其身猶如象， 骨髓肉血合； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其身猶如象， 骨髓肉血合；

筋脉皮裹之， 髮毛諸爪齒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 筋脉皮裹之， 髮毛諸爪齒。

有八萬種蟲， 夙夜食其體； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有八萬種蟲， 夙夜食其體；

若有明智者， 終不計有身。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有明智者， 終不計有身。』」

佛告比丘：「菩薩觀身心思若斯。諸欲界天住於虛空，皆見菩薩所可思惟。法行天子遙白菩薩：『唯然大聖，何以稽遲？時已到矣。』於時菩薩察於後宮，見其心意諸根無常，知身不久猶如流水逝而不返，俗人所行計有吾我，何有吾我？執取深奧無極道眼乃為第一，觀正境界慕樂聖安，計吾我者自謂尊貴，心無所倚乃應行道。法行天子又復白言：『不以是行得成至佛，現在行道所修甚難，當察己身等之山谷，是則究竟菩薩大士一生補處。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告比丘：「菩薩觀身心思若斯。諸欲界天住於虛空，皆見菩薩所可思惟。法行天子遙白菩薩：『唯然大聖，何以稽遲？時已到矣。』於時菩薩察於後宮，見其心意諸根無常，知身不久猶如流水逝而不返，俗人所行計有吾我，何有吾我？執取深奧無極道眼乃為第一，觀正境界慕樂聖安，計吾我者自謂尊貴，心無所倚乃應行道。法行天子又復白言：『不以是行得成至佛，現在行道所修甚難，當察己身等之山谷，是則究竟菩薩大士一生補處。』

「爾時菩薩——所作暢達其心堅住，覺意已了思惟心悅，咸來奉事，捨眾垢塵，永無恭恪，其順道訓念念安隱，淡若淨水——即從座起，心中悅豫觀察前眾，則以右手披寶交露帳，上講堂上叉其十指，念十方佛而遙禮之。觀虛空中諸天百千，皆來圍繞散華燒香，雜香㨶香，衣服幡綵手執幢蓋諸供養具，曲躬作禮；見四天王、鬼神、羅剎、健沓惒等、諸龍王眾皆被鎧甲，棄不吉祥，淨諸惡行，垂珠瓔珞，稽首菩薩；日月宮殿諸天子等，住其左右，各執華香幡綵幢蓋，夜已向半。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時菩薩——所作暢達其心堅住，覺意已了思惟心悅，咸來奉事，捨眾垢塵，永無恭恪，其順道訓念念安隱，淡若淨水——即從座起，心中悅豫觀察前眾，則以右手披寶交露帳，上講堂上叉其十指，念十方佛而遙禮之。觀虛空中諸天百千，皆來圍繞散華燒香，雜香㨶香，衣服幡綵手執幢蓋諸供養具，曲躬作禮；見四天王、鬼神、羅剎、健沓惒等、諸龍王眾皆被鎧甲，棄不吉祥，淨諸惡行，垂珠瓔珞，稽首菩薩；日月宮殿諸天子等，住其左右，各執華香幡綵幢蓋，夜已向半。

「爾時菩薩告車匿曰：『車匿！速起嚴被白馬，今日人尊宜吉祥時，應當出去。』車匿聞之心懷憂慼，淚下如雨：『所行平等光明清淨，猶若師子，今欲若行願見告示。』面色端正如秋月滿，顏貌和悅無有瑕短，所覺清淨猶如蓮華，音聲和雅明珠火光，眾曜晃煜寶瓔珞身。心如虛空如鹿中王，行如鴈王獨步無難，眾皆從之今欲若行。於是菩薩復告車匿：『欲得白馬，宿本所行當致上尊；妻子恩愛，財寶重業，則是牢獄；古來遠之身所不樂，惟欲護戒、奉行忍辱，修精進力、禪定、智慧，是心所樂；從無央數億百千劫，所可奉行，志慕成道，斷生死源，智慧巍巍開化眾生，從是已來不樂榮祿，惟志大道。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時菩薩告車匿曰：『車匿！速起嚴被白馬，今日人尊宜吉祥時，應當出去。』車匿聞之心懷憂慼，淚下如雨：『所行平等光明清淨，猶若師子，今欲若行願見告示。』面色端正如秋月滿，顏貌和悅無有瑕短，所覺清淨猶如蓮華，音聲和雅明珠火光，眾曜晃煜寶瓔珞身。心如虛空如鹿中王，行如鴈王獨步無難，眾皆從之今欲若行。於是菩薩復告車匿：『欲得白馬，宿本所行當致上尊；妻子恩愛，財寶重業，則是牢獄；古來遠之身所不樂，惟欲護戒、奉行忍辱，修精進力、禪定、智慧，是心所樂；從無央數億百千劫，所可奉行，志慕成道，斷生死源，智慧巍巍開化眾生，從是已來不樂榮祿，惟志大道。』

「爾時車匿聞大聖言：『初生之時，天帝釋梵上帝自下，示現稽首。即時決此，王問云何？阿夷答曰：「今是太子一相百福，威神光明無能逮者；若在家者為轉輪王，主四天下；若不樂世棄捐國土，作沙門者則成佛道，斷生老死，以法教化無有放逸。」』車匿白曰：『唯如聖教，爾時寧聞五欲樂乎？』答曰：『不也！從天尊意造無量行，我生愚冥無所識知，畜養鬚髮為身作患，增益罪蓋強忍勤苦。』菩薩告曰：『諸天世人皆持香華，現在目前悉來集會，立神足力以用侍吾。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時車匿聞大聖言：『初生之時，天帝釋梵上帝自下，示現稽首。即時決此，王問云何？阿夷答曰：「今是太子一相百福，威神光明無能逮者；若在家者為轉輪王，主四天下；若不樂世棄捐國土，作沙門者則成佛道，斷生老死，以法教化無有放逸。」』車匿白曰：『唯如聖教，爾時寧聞五欲樂乎？』答曰：『不也！從天尊意造無量行，我生愚冥無所識知，畜養鬚髮為身作患，增益罪蓋強忍勤苦。』菩薩告曰：『諸天世人皆持香華，現在目前悉來集會，立神足力以用侍吾。』

「車匿白曰：『今此園觀常生花實，若干品鳥相和而鳴；其浴池中青蓮芙蓉，蓮華清淨街路平正；諸寶樹木修治莊嚴，八行交道寶交露帳，夏月快樂遊戲其中，奇巧異樂歌戲相娛，悉奉禁戒所言至誠，從太子生常順其意，不越其教；年既幼少面色光澤，頭髮正黑能可人意，惟當樂此。生世如是，何為捨去？』於是菩薩復告車匿：『車匿且止，是欲無常不可久保，如是別離猶如川流逝而不返；不可久保是誑惑業，猶如空拳欺於嬰孩；羸弱無固，猶如泥坏不可恃怙，如空中電須臾已滅。又此境界無有真實；愚冥之士以此為安，而見侵欺，如水上泡適起便滅；處在顛倒，亦如聚沫幻化臥夢；五樂無足，猶海吞流渴飲鹹水增其疾患；欲之無常，惟智能覺，愚人不解猶盲投谷。車匿當知！欲泥無淨，餓鬼、畜生由不善行，失清白品增魔境界；怨結鬪諍憂惱苦患與婬鬼會，覺者捨斷，明者遠之，達者消之；無智習之，如雜毒食，諸佛所毀，智習聖教。』於是頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「車匿白曰：『今此園觀常生花實，若干品鳥相和而鳴；其浴池中青蓮芙蓉，蓮華清淨街路平正；諸寶樹木修治莊嚴，八行交道寶交露帳，夏月快樂遊戲其中，奇巧異樂歌戲相娛，悉奉禁戒所言至誠，從太子生常順其意，不越其教；年既幼少面色光澤，頭髮正黑能可人意，惟當樂此。生世如是，何為捨去？』於是菩薩復告車匿：『車匿且止，是欲無常不可久保，如是別離猶如川流逝而不返；不可久保是誑惑業，猶如空拳欺於嬰孩；羸弱無固，猶如泥坏不可恃怙，如空中電須臾已滅。又此境界無有真實；愚冥之士以此為安，而見侵欺，如水上泡適起便滅；處在顛倒，亦如聚沫幻化臥夢；五樂無足，猶海吞流渴飲鹹水增其疾患；欲之無常，惟智能覺，愚人不解猶盲投谷。車匿當知！欲泥無淨，餓鬼、畜生由不善行，失清白品增魔境界；怨結鬪諍憂惱苦患與婬鬼會，覺者捨斷，明者遠之，達者消之；無智習之，如雜毒食，諸佛所毀，智習聖教。』於是頌曰：

「『捨如棄惡瘡， 刈之如去糞； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『捨如棄惡瘡， 刈之如去糞；

見斯故興欲， 棄捨常快安。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見斯故興欲， 棄捨常快安。』

告車匿被馬品第十三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 告車匿被馬品第十三

「於是車匿白菩薩曰：『雖曉了是不貪世榮，尚可顧意，慕念瓔珞諸寶交飾，濟脫自在不復觀察，名德遠照，絲竹衣樹音聲和雅，箜篌數千鼓眾伎樂；好施危厄，音如哀鸞，降如真陀，須曼青蓮及思夷華，馨香甘美；燒諸名香雜香塗香，甚快微妙飲食餚饌，蘇蜜石蜜百味之供，云何欲捨五樂之欲？是吾所欲猶如天上，常在永安為釋尊位。』菩薩告曰：『從無數劫棄捨此事，愛欲之本，色聲香味細滑之法；數數往返天上世間，厭樂豪貴，為轉輪王，千子七寶遊四天下，榮位無常如夢所見；處後宮中婇女之間，以用不甘，還上諸天及兜術宮，不果吾志；故捨彼來，況此弊欲而貪之乎？今自察之，住在苦惱生死眾難不淨之中，所行無度而有眾患，生老病死酷毒恐怖；積累功德每生自責，建立法船，布施、持戒、忍辱、精進、一心、智慧，心如金剛，已成大舟矣。以度生老病死四瀆之難，愁念眾生迷於貪欲欲令永安，不與欲貪使無罪害；濟諸有漏將護一切，眾邪異見令得悉度，救諸下劣使住彼岸無生老病死。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於是車匿白菩薩曰：『雖曉了是不貪世榮，尚可顧意，慕念瓔珞諸寶交飾，濟脫自在不復觀察，名德遠照，絲竹衣樹音聲和雅，箜篌數千鼓眾伎樂；好施危厄，音如哀鸞，降如真陀，須曼青蓮及思夷華，馨香甘美；燒諸名香雜香塗香，甚快微妙飲食餚饌，蘇蜜石蜜百味之供，云何欲捨五樂之欲？是吾所欲猶如天上，常在永安為釋尊位。』菩薩告曰：『從無數劫棄捨此事，愛欲之本，色聲香味細滑之法；數數往返天上世間，厭樂豪貴，為轉輪王，千子七寶遊四天下，榮位無常如夢所見；處後宮中婇女之間，以用不甘，還上諸天及兜術宮，不果吾志；故捨彼來，況此弊欲而貪之乎？今自察之，住在苦惱生死眾難不淨之中，所行無度而有眾患，生老病死酷毒恐怖；積累功德每生自責，建立法船，布施、持戒、忍辱、精進、一心、智慧，心如金剛，已成大舟矣。以度生老病死四瀆之難，愁念眾生迷於貪欲欲令永安，不與欲貪使無罪害；濟諸有漏將護一切，眾邪異見令得悉度，救諸下劣使住彼岸無生老病死。』

「爾時車匿益悲，白菩薩言：『故當住此決了進退。』菩薩告曰：『聽我決了，愍傷眾生欲度脫故，其心堅住如須彌山而不可傾。』車匿又問：『正士云何？』菩薩答曰：『強如金剛，所行清淨，懃修顯曜，假使大棒破壞我頂，終不退還慕於世榮。』應時諸天在於其宮，聞此言教舉聲歎曰：『善哉！善哉！』而雨天華，第一最上得勝，為眾船師人中之尊，心無所著亦無恐懼，消除闇冥塵勞烟熏，無邪境界也，其心永安若堅牢船必度彼岸。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時車匿益悲，白菩薩言：『故當住此決了進退。』菩薩告曰：『聽我決了，愍傷眾生欲度脫故，其心堅住如須彌山而不可傾。』車匿又問：『正士云何？』菩薩答曰：『強如金剛，所行清淨，懃修顯曜，假使大棒破壞我頂，終不退還慕於世榮。』應時諸天在於其宮，聞此言教舉聲歎曰：『善哉！善哉！』而雨天華，第一最上得勝，為眾船師人中之尊，心無所著亦無恐懼，消除闇冥塵勞烟熏，無邪境界也，其心永安若堅牢船必度彼岸。」

佛告比丘：「寂意天子、耀淨天子，虛空中住，城中男女聞菩薩決疑如是，悉共悅豫，歎曰：『善哉！』皆自還去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告比丘：「寂意天子、耀淨天子，虛空中住，城中男女聞菩薩決疑如是，悉共悅豫，歎曰：『善哉！』皆自還去。

「爾時菩薩見城中人皆悉眠寐，察欲夜半即便起立，沸星適現知時可出，即勅車匿：『起被白馬揵陟。』菩薩適宣說此言，即時四天王聞菩薩教，尋時便至迦維羅衛大城中庭住，供養菩薩。提頭賴吒與無數億百千揵沓和，稽首被甲冑，從東方來，住東方界，稽首菩薩，鼓眾伎樂在於虛空。毘留勒叉天王與無數億百千鳩刀，皆被鎧甲，從南方來，住南方界，稽首菩薩，鼓眾伎樂在於虛空。毘留羅叉天王與無數億百千龍俱，各垂寶瓔，從西方來，住西方界，稽首菩薩。北方毘沙門天王與無數億百千閱叉，手執焰光明珠威耀晃晃，身被甲冑，從北方來，住北方界，稽首菩薩。天帝釋梵與無數億百千諸天，手執華香雜香㨶香華蓋幢幡，來住虛空，稽首菩薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時菩薩見城中人皆悉眠寐，察欲夜半即便起立，沸星適現知時可出，即勅車匿：『起被白馬揵陟。』菩薩適宣說此言，即時四天王聞菩薩教，尋時便至迦維羅衛大城中庭住，供養菩薩。提頭賴吒與無數億百千揵沓和，稽首被甲冑，從東方來，住東方界，稽首菩薩，鼓眾伎樂在於虛空。毘留勒叉天王與無數億百千鳩刀，皆被鎧甲，從南方來，住南方界，稽首菩薩，鼓眾伎樂在於虛空。毘留羅叉天王與無數億百千龍俱，各垂寶瓔，從西方來，住西方界，稽首菩薩。北方毘沙門天王與無數億百千閱叉，手執焰光明珠威耀晃晃，身被甲冑，從北方來，住北方界，稽首菩薩。天帝釋梵與無數億百千諸天，手執華香雜香㨶香華蓋幢幡，來住虛空，稽首菩薩。

「爾時車匿聞菩薩言，流涕交面白菩薩曰：『惟賢聖子知時識義，今夜非時也。』菩薩告言：『今正是時。所以者何？吾從久遠長夜求願，為諸眾生顯示道跡，今可樂時當度眾生，適得閑靜。』於時頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時車匿聞菩薩言，流涕交面白菩薩曰：『惟賢聖子知時識義，今夜非時也。』菩薩告言：『今正是時。所以者何？吾從久遠長夜求願，為諸眾生顯示道跡，今可樂時當度眾生，適得閑靜。』於時頌曰：

「『天王住虛空， 天帝釋亦然； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『天王住虛空， 天帝釋亦然；

炎天及兜術， 無慢化自在。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 炎天及兜術， 無慢化自在。

和輪耶斯龍， 海龍阿耨達； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 和輪耶斯龍， 海龍阿耨達；

咸來欲供養， 見佛時出家。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 咸來欲供養， 見佛時出家。

色界諸天人， 修寂常行禪； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 色界諸天人， 修寂常行禪；

是等來供養， 三界普自歸。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是等來供養， 三界普自歸。

開士十方來， 等昔以造行； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 開士十方來， 等昔以造行；

欲見勝出家， 隨時而奉事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欲見勝出家， 隨時而奉事。

無極大功勳， 金剛常住空； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無極大功勳， 金剛常住空；

被鎧力精進， 心堅動海水。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 被鎧力精進， 心堅動海水。

日月諸天子， 善住其左右； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 日月諸天子， 善住其左右；

覩寂然出家， 叉十指為禮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 覩寂然出家， 叉十指為禮。

勸喻諸天子， 其大精進興； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勸喻諸天子， 其大精進興；

察眾苦惱法， 當演清和音。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 察眾苦惱法， 當演清和音。

諸吉皆諧偶， 懃恭時已到； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸吉皆諧偶， 懃恭時已到；

吾亦與尊俱， 無礙必善住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 吾亦與尊俱， 無礙必善住。

沸星已出現， 已化微妙體； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 沸星已出現， 已化微妙體；

力勢眾住前， 皆欲共侍從。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 力勢眾住前， 皆欲共侍從。』

「菩薩從座起，則住空中猶如鴈王；城中男女皆疲極寐；鳧雁鴛鴦孔雀赤觜，異類眾鳥亦疲極寐；不見眾色，象馬騎步諸釋族姓，兵仗宿衛諸師寮屬，亦皆熟寐。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩從座起，則住空中猶如鴈王；城中男女皆疲極寐；鳧雁鴛鴦孔雀赤觜，異類眾鳥亦疲極寐；不見眾色，象馬騎步諸釋族姓，兵仗宿衛諸師寮屬，亦皆熟寐。

「爾時梵聲其音柔軟，響若哀鸞；夜已至半，重告車匿言：『善哉，車匿！疾被揵陟，敬奉吾身勿復稽留。』車匿重悲淚下如雨：『今人中尊為欲所至，門關下鑰誰能開者？』天帝念知即時開門。車匿見之心歡悅豫：『乍悲乍喜誰為我伴？當作何計？復如何行？』於時四神即捧馬足，其四部兵力勢難當。『嗚呼大王！太子已去，何以不覺？明日俱夷當復辛苦，吉祥微妙今不現矣。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時梵聲其音柔軟，響若哀鸞；夜已至半，重告車匿言：『善哉，車匿！疾被揵陟，敬奉吾身勿復稽留。』車匿重悲淚下如雨：『今人中尊為欲所至，門關下鑰誰能開者？』天帝念知即時開門。車匿見之心歡悅豫：『乍悲乍喜誰為我伴？當作何計？復如何行？』於時四神即捧馬足，其四部兵力勢難當。『嗚呼大王！太子已去，何以不覺？明日俱夷當復辛苦，吉祥微妙今不現矣。』

「爾時菩薩思其本宿，謂車匿言：『善哉，車匿！』已被白馬，箜篌樂器俱時而作。車匿觀空，離垢諸天來無央數，諸菩薩眾而供養之；察天帝釋，自然開門；覩諸鬼神及阿須倫、真陀羅、摩休勒，自然開門。車匿聞諸天語，即報天言：『今見菩薩衣毛為竪，猶如師子體紫金色，當將功勳等如江海。此諸天力禪思未久，以見勸許即當出去，是其本願所與吉祥，施安眾生成已道義。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時菩薩思其本宿，謂車匿言：『善哉，車匿！』已被白馬，箜篌樂器俱時而作。車匿觀空，離垢諸天來無央數，諸菩薩眾而供養之；察天帝釋，自然開門；覩諸鬼神及阿須倫、真陀羅、摩休勒，自然開門。車匿聞諸天語，即報天言：『今見菩薩衣毛為竪，猶如師子體紫金色，當將功勳等如江海。此諸天力禪思未久，以見勸許即當出去，是其本願所與吉祥，施安眾生成已道義。』

「爾時其地六反震動，面滿如月從空坐起，道德名稱解心清淨；天帝毘沙門天王而在前導，放大淨光明普照天地，滅眾惡趣眾生安隱，消諸塵欲而雨眾華，億百千樂諸天𭉊嗟，前後導從。有天名最上淨，在大聖前叉手自歸，舉蓮華目而啟談言：『哀度眾生，甚為巍巍，本性明冥，悉以空虛，吾無所樂多所哀念。眷屬後宮不復重聞吉祥之音，其無量音今已逝矣。不覩天眾，不察最勝，不復聞香。皆以消愛欲棄塵勞山，無復眾垢，逮得究竟。本無宮殿今無欲想，奉行慈心，離眾罪蓋，無復殃舋。懷抱精神一切具足，不慕眾香，今日光光身心平等，妙如神仙。言說本來，在家聖王，令弱者強，顯真名稱，斷是王種而復亡失。無極釋姓消大福祚，願今我尊在所至趣，離垢無塵愍慈行哀，觀見宮殿妙音已逝，不復還入迦維羅衛。無有放逸，盡生死源不復坐起。經行國中惟詣佛樹，無老病死，至甘露道。』於是菩薩既出家去，為眾生故又無所行，亦無所住，不慕婇女，為得大勝，是大福田為功祚地，當行慧藥，無數億劫積累德行，布施持戒博學廣聞；菩薩慈行禁戒清淨，行無所犯，不志愛欲，忍辱仁和段段解身不以懷恨；愍哀眾生精進無懈，無數億劫積集道業；祠祀百千，恒修禪定，心意寂然消眾塵垢，自伏其心慧無罣礙，而無想念。其心解脫濟脫億載，行慈愍哀已度無極；奉行清淨分別喜護，是為真正天中之天，應奉事之。清淨無垢，心如明珠擁護怨難，天眼無極，厄者受歸，病者為醫，在諸國生為大法王，千眼中帝照諸迷惑，身意休息興道威燿。捨心怨結，勇消眾塵，在眾最勝無能逮者；如師子步而無所畏，如龍調心降雨以時，導眾如牛以棄怨結，如月盛滿光明遠照，如日始出，猶如大炬消滅眾冥，喻如蓮華不著泥水，德香微妙不動如山，道眾瞋恨，降伏身魔、死魔、天魔；為大導師，迷失路者說八正道，不久成佛斷生老病死，度諸闇冥，療眾惡瘡，嗟歎正真不可限量，顏色光澤建立功勳，所嗟歎德令我如佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時其地六反震動，面滿如月從空坐起，道德名稱解心清淨；天帝毘沙門天王而在前導，放大淨光明普照天地，滅眾惡趣眾生安隱，消諸塵欲而雨眾華，億百千樂諸天𭉊嗟，前後導從。有天名最上淨，在大聖前叉手自歸，舉蓮華目而啟談言：『哀度眾生，甚為巍巍，本性明冥，悉以空虛，吾無所樂多所哀念。眷屬後宮不復重聞吉祥之音，其無量音今已逝矣。不覩天眾，不察最勝，不復聞香。皆以消愛欲棄塵勞山，無復眾垢，逮得究竟。本無宮殿今無欲想，奉行慈心，離眾罪蓋，無復殃舋。懷抱精神一切具足，不慕眾香，今日光光身心平等，妙如神仙。言說本來，在家聖王，令弱者強，顯真名稱，斷是王種而復亡失。無極釋姓消大福祚，願今我尊在所至趣，離垢無塵愍慈行哀，觀見宮殿妙音已逝，不復還入迦維羅衛。無有放逸，盡生死源不復坐起。經行國中惟詣佛樹，無老病死，至甘露道。』於是菩薩既出家去，為眾生故又無所行，亦無所住，不慕婇女，為得大勝，是大福田為功祚地，當行慧藥，無數億劫積累德行，布施持戒博學廣聞；菩薩慈行禁戒清淨，行無所犯，不志愛欲，忍辱仁和段段解身不以懷恨；愍哀眾生精進無懈，無數億劫積集道業；祠祀百千，恒修禪定，心意寂然消眾塵垢，自伏其心慧無罣礙，而無想念。其心解脫濟脫億載，行慈愍哀已度無極；奉行清淨分別喜護，是為真正天中之天，應奉事之。清淨無垢，心如明珠擁護怨難，天眼無極，厄者受歸，病者為醫，在諸國生為大法王，千眼中帝照諸迷惑，身意休息興道威燿。捨心怨結，勇消眾塵，在眾最勝無能逮者；如師子步而無所畏，如龍調心降雨以時，導眾如牛以棄怨結，如月盛滿光明遠照，如日始出，猶如大炬消滅眾冥，喻如蓮華不著泥水，德香微妙不動如山，道眾瞋恨，降伏身魔、死魔、天魔；為大導師，迷失路者說八正道，不久成佛斷生老病死，度諸闇冥，療眾惡瘡，嗟歎正真不可限量，顏色光澤建立功勳，所嗟歎德令我如佛。

「於是菩薩稍進前行，覩五道神名曰奔識，住五道頭，帶劍執持弓箭，見菩薩來，釋弓投箭解劍退住，尋時稽首菩薩足下，白菩薩曰：『梵天之際天王見勅，守五道路不知如之，愚不敏達惟告意旨。』菩薩告曰：『雖主五道不知所歸；源所從來，五戒為人，十善生天，慳墮餓鬼，𭶝突畜生，十惡地獄，無五趣行便歸人本；不慕五趣，以無五陰三毒六衰，則是泥洹。不處生死不住泥洹，便不退轉受菩薩決。無所從生靡所不生，於諸所生悉無所生。卿持俗刀，五兵宿衛，吾執智慧無極大劍，斷五趣生死皆至本無，無終無始永安無形，奔識心解逮不退轉。』無限天神皆發道心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於是菩薩稍進前行，覩五道神名曰奔識，住五道頭，帶劍執持弓箭，見菩薩來，釋弓投箭解劍退住，尋時稽首菩薩足下，白菩薩曰：『梵天之際天王見勅，守五道路不知如之，愚不敏達惟告意旨。』菩薩告曰：『雖主五道不知所歸；源所從來，五戒為人，十善生天，慳墮餓鬼，𭶝突畜生，十惡地獄，無五趣行便歸人本；不慕五趣，以無五陰三毒六衰，則是泥洹。不處生死不住泥洹，便不退轉受菩薩決。無所從生靡所不生，於諸所生悉無所生。卿持俗刀，五兵宿衛，吾執智慧無極大劍，斷五趣生死皆至本無，無終無始永安無形，奔識心解逮不退轉。』無限天神皆發道心。

「於是菩薩勇猛捨家，適出城門，迦維羅衛一切群眾知太子去，各各共談而歡悅喜。俱夷明日從寐起已，遙聞眾言，覺知已去；聽大聲響即察求之，不見菩薩。宣大音響，及馬車匿。王心感絕自投於地，舉聲稱怨：『嗚呼！一子勸化宮中，大小歡悅。捨無數眾，今為所到永絕我望，何所恃怙？四域天下當何所依？』俱夷從床宛轉在地，自搣頭髮，斷身寶瓔：『何以痛哉！是我導師依怙如天，而棄我去，用復活為？恩愛未久便復別離。』淚下如雨不能自勝，嗟歎太子顏貌殊妙，心淨無垢清如深淵，內外明好莫不敬重，訓教真正靡不吉祥；咸同歸命，今捨我去為何所至？未曾放逸，不為馳騁，為天地主執正真道。釋其沐浴莊嚴天服，遠近慕路興立行業，不見菩薩無不懷慼。國中樹木尋時虧落，無諸華實。諸清淨地悉生塵垢無復眾好，仁尊所見，眾音伎樂柔軟聲響象馬車乘，其虛空中，莊嚴香瓶華香伎樂繒綵幡蓋，至德已逝，悉不復現。柔軟至誠第一難遇，俱夷歎息淚下交集。人中之尊，宿世積德悉達本末，欲度眾生生老病死。又彼大聖修百千德，慧不可喻。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於是菩薩勇猛捨家，適出城門，迦維羅衛一切群眾知太子去，各各共談而歡悅喜。俱夷明日從寐起已，遙聞眾言，覺知已去；聽大聲響即察求之，不見菩薩。宣大音響，及馬車匿。王心感絕自投於地，舉聲稱怨：『嗚呼！一子勸化宮中，大小歡悅。捨無數眾，今為所到永絕我望，何所恃怙？四域天下當何所依？』俱夷從床宛轉在地，自搣頭髮，斷身寶瓔：『何以痛哉！是我導師依怙如天，而棄我去，用復活為？恩愛未久便復別離。』淚下如雨不能自勝，嗟歎太子顏貌殊妙，心淨無垢清如深淵，內外明好莫不敬重，訓教真正靡不吉祥；咸同歸命，今捨我去為何所至？未曾放逸，不為馳騁，為天地主執正真道。釋其沐浴莊嚴天服，遠近慕路興立行業，不見菩薩無不懷慼。國中樹木尋時虧落，無諸華實。諸清淨地悉生塵垢無復眾好，仁尊所見，眾音伎樂柔軟聲響象馬車乘，其虛空中，莊嚴香瓶華香伎樂繒綵幡蓋，至德已逝，悉不復現。柔軟至誠第一難遇，俱夷歎息淚下交集。人中之尊，宿世積德悉達本末，欲度眾生生老病死。又彼大聖修百千德，慧不可喻。

「於時車匿夜送菩薩，菩薩脫身寶瓔奇珍以付車匿：『持是還國，啟白父王及以舍妻，吾身棄國不慕世榮，不好天地惟道是本。若成正覺當復來還，宣是經典以法相度，使心寂靜，不慕世榮。』車匿聞之淚下如雨，稽首作禮：『人中聖慧願以告我。』白馬跪地舐菩薩足。車匿白言：『王及妃問，將大功勳為何所至？當報云何？』菩薩答曰：『是卿所覩復何所問。』與車匿辭，菩薩悅豫，與恩愛別，辯慧無量。遂進前行逢兩獵師，心自念之：『吾已出家不與俗同。』脫身所服貿鹿皮衣，著之而去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於時車匿夜送菩薩，菩薩脫身寶瓔奇珍以付車匿：『持是還國，啟白父王及以舍妻，吾身棄國不慕世榮，不好天地惟道是本。若成正覺當復來還，宣是經典以法相度，使心寂靜，不慕世榮。』車匿聞之淚下如雨，稽首作禮：『人中聖慧願以告我。』白馬跪地舐菩薩足。車匿白言：『王及妃問，將大功勳為何所至？當報云何？』菩薩答曰：『是卿所覩復何所問。』與車匿辭，菩薩悅豫，與恩愛別，辯慧無量。遂進前行逢兩獵師，心自念之：『吾已出家不與俗同。』脫身所服貿鹿皮衣，著之而去。

「車匿取衣及寶瓔珞，牽白馬還；至遊觀園，園監見之悲喜交集，不覩辯才寂然之故。今此車匿取太子衣眾寶瓔珞及白馬還，不當復憂。其王聞之與諸群臣，眷屬圍繞行至園觀，亦懷悲喜。瞿夷心望菩薩當還，不覩行來，心疑不信菩薩當去。聞車匿言，菩薩啟王及以舍妻，得佛道已乃還相見。王覩寶衣車匿白馬而獨來還，不見太子自投墮地：『嗚呼，阿子！明曉經典，眾奇異術無不博達，今為所至棄國萬民。車匿說之，我子菩薩為何所遊？誰為開門？其諸天人供養云何？』車匿白曰：『惟王聽之！我在常處晏然臥寐，城門已閉。於時菩薩以柔軟音，告我言：「車匿！疾被白馬。」城中萬民時皆眠寐，悉不聞語；我時悲泣，被馬牽授。天帝開門，其四天王告勅四神，捧其馬足，諸天百千天帝釋梵以侍送之，嚴治道路校飾莊嚴，演大光明散華燒香；諸天伎樂同時俱作，踊在虛空，諸天圍繞以侍送之。去是極遠，脫衣寶瓔，及白馬遣我還國，啟王謝妃，必至成佛乃還相見，勿令愁憂。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「車匿取衣及寶瓔珞，牽白馬還；至遊觀園，園監見之悲喜交集，不覩辯才寂然之故。今此車匿取太子衣眾寶瓔珞及白馬還，不當復憂。其王聞之與諸群臣，眷屬圍繞行至園觀，亦懷悲喜。瞿夷心望菩薩當還，不覩行來，心疑不信菩薩當去。聞車匿言，菩薩啟王及以舍妻，得佛道已乃還相見。王覩寶衣車匿白馬而獨來還，不見太子自投墮地：『嗚呼，阿子！明曉經典，眾奇異術無不博達，今為所至棄國萬民。車匿說之，我子菩薩為何所遊？誰為開門？其諸天人供養云何？』車匿白曰：『惟王聽之！我在常處晏然臥寐，城門已閉。於時菩薩以柔軟音，告我言：「車匿！疾被白馬。」城中萬民時皆眠寐，悉不聞語；我時悲泣，被馬牽授。天帝開門，其四天王告勅四神，捧其馬足，諸天百千天帝釋梵以侍送之，嚴治道路校飾莊嚴，演大光明散華燒香；諸天伎樂同時俱作，踊在虛空，諸天圍繞以侍送之。去是極遠，脫衣寶瓔，及白馬遣我還國，啟王謝妃，必至成佛乃還相見，勿令愁憂。』

「於是瞿夷聞車匿言，益用悲哀抱白馬頭，以哀歎曰：『太子乘汝出，何以獨來還？念前娛樂百種嗟歎，懷慼歎言，嗚呼痛哉，莫不離別，勢力堅強顏貌殊妙，在於眾中如月盛滿，相好莊嚴威神巍巍，須臾相仰便復別去。聖無等倫云何相捨？功勳難量名稱普至，咸共奉敬。聖住如山，伏諸怨敵，音聲柔軟猶如哀鸞過於梵天，積功累德無能喻者。遠近嗟歎，聖眾神仙莫不悲戀，生憐鞞樹為第一上。口演甘露音聞十方，雖在眾欲無所染著，猶如虛空，所施清淨柔軟如乳，白毫天中聖體滑澤，淳和安隱手足柔軟，嚴好巍巍猶如金色。以德嚴身莫不奉敬，在於中宮妓樂盈音。華香飲食不以為悅，心無增減。嗚呼車匿無有仁慈，將至所在而獨來還。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於是瞿夷聞車匿言，益用悲哀抱白馬頭，以哀歎曰：『太子乘汝出，何以獨來還？念前娛樂百種嗟歎，懷慼歎言，嗚呼痛哉，莫不離別，勢力堅強顏貌殊妙，在於眾中如月盛滿，相好莊嚴威神巍巍，須臾相仰便復別去。聖無等倫云何相捨？功勳難量名稱普至，咸共奉敬。聖住如山，伏諸怨敵，音聲柔軟猶如哀鸞過於梵天，積功累德無能喻者。遠近嗟歎，聖眾神仙莫不悲戀，生憐鞞樹為第一上。口演甘露音聞十方，雖在眾欲無所染著，猶如虛空，所施清淨柔軟如乳，白毫天中聖體滑澤，淳和安隱手足柔軟，嚴好巍巍猶如金色。以德嚴身莫不奉敬，在於中宮妓樂盈音。華香飲食不以為悅，心無增減。嗚呼車匿無有仁慈，將至所在而獨來還。』

「瞿夷一口獨歎菩薩，無數千言重歎菩薩：『導化一切云何獨去？誰復將行出此國土？何故與諸天俱？我獨辛苦。車匿無狀，挑我兩目令孤盲冥。車匿當知，一切諸佛決報父母，尚捨親近，況我賤室婇女樂乎？毒哉恩愛何一速疾，不能久在須臾間耳，慌惚不現猶如聚沫，思想所縛墮眾見網，雖依人間奄不知處；本曾說之，現行不真，安須臾間苦多無量，所願使果早成佛道。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「瞿夷一口獨歎菩薩，無數千言重歎菩薩：『導化一切云何獨去？誰復將行出此國土？何故與諸天俱？我獨辛苦。車匿無狀，挑我兩目令孤盲冥。車匿當知，一切諸佛決報父母，尚捨親近，況我賤室婇女樂乎？毒哉恩愛何一速疾，不能久在須臾間耳，慌惚不現猶如聚沫，思想所縛墮眾見網，雖依人間奄不知處；本曾說之，現行不真，安須臾間苦多無量，所願使果早成佛道。』

「王勸瞿夷：『人生有終合會有離，四時忽變，天地日月皆不常在。太子初生天地為動，行至七步，口自宣言：「天上世間我為最尊，當度三界生老病死，令至無為。」天帝來下稽首供養，四王接身置金机上，九龍浴體；未生之時豫現瑞應三十有二，阿夷相之：「若在家者為轉輪王，捨家為佛所知博達，力勢無限，三界特尊無不稽顙，必當成佛度脫十方。」來還不久，且自寬思勿復憂愁。』王雖說是，心中隔塞，悲哀歎言。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「王勸瞿夷：『人生有終合會有離，四時忽變，天地日月皆不常在。太子初生天地為動，行至七步，口自宣言：「天上世間我為最尊，當度三界生老病死，令至無為。」天帝來下稽首供養，四王接身置金机上，九龍浴體；未生之時豫現瑞應三十有二，阿夷相之：「若在家者為轉輪王，捨家為佛所知博達，力勢無限，三界特尊無不稽顙，必當成佛度脫十方。」來還不久，且自寬思勿復憂愁。』王雖說是，心中隔塞，悲哀歎言。

「爾時車匿，見王瞿夷所說辛苦，益悲流淚沾襟衣裳，諫言：『善哉！瞿夷！願聽我言，勿得復悲。我於中夜見一城中，男女大小悉淳眠寐，百福至聖與我談語，欲使被馬。適聞其言，心中隔塞遙視尊妃，極復淳熟寐，稱揚大音而舉聲呼：「速起！速起！聖尊欲去。」天接音聲令沒不聞，舉脚蹹地，拍手撾鼓，無聞聲者。爾時虛空日月光光，無數億千釋梵四天，諸大尊神稽首為禮，叉十自歸供養至尊。諸鬼神、龍、閱叉、揵沓和、魃魅害鬼，其四天王神足勅鬼，奉舉馬足，散青蓮華芙蓉莖華，清淨無垢，聖百福相威光巍巍，雨眾天華地六反震動，華遍佛國。但聞天言：「促促開門。」門自然開，無數億天前後圍繞，咸共供養不自舉身，忽已過去。世護所說：「兄弟妻子諸天部黨上及天王，志好所趣令歸佛道，不念眾惡默然不言，以能咨嗟菩薩大德。」揵陟有力施暢音聲，天護軟響，揵陟負載世之大聖，速疾勿動，無有恐怖惡趣之難。世護乘汝，一心歡喜捨畜生身，不毀導師。導師光明光為一切故，汝必得度勿得展轉。復有色處，百千億天宛轉足下，見揵陟馬在於虛空乘負菩薩，嚴治塗路極好無限，作寶欄楯若干品事，燒天名香。揵陟本福，忉利諸天圍旋太子在邊，天樂自娛。瞿夷勿愁安心欣然，覩之不久，人中之上當成佛道，諸天圍遶，於夜所告皆應道法，今勿復悲。百福威曜超絕群眾，察是歡喜不當懷憂。夙夜七日歎其功勳，不能究竟。尊人出時諸天共進不可盡極，妃今利義不可稱載，曾奉事斯光顯至真聖，於是移成無極道念，妃不久亦當復成人中之上。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時車匿，見王瞿夷所說辛苦，益悲流淚沾襟衣裳，諫言：『善哉！瞿夷！願聽我言，勿得復悲。我於中夜見一城中，男女大小悉淳眠寐，百福至聖與我談語，欲使被馬。適聞其言，心中隔塞遙視尊妃，極復淳熟寐，稱揚大音而舉聲呼：「速起！速起！聖尊欲去。」天接音聲令沒不聞，舉脚蹹地，拍手撾鼓，無聞聲者。爾時虛空日月光光，無數億千釋梵四天，諸大尊神稽首為禮，叉十自歸供養至尊。諸鬼神、龍、閱叉、揵沓和、魃魅害鬼，其四天王神足勅鬼，奉舉馬足，散青蓮華芙蓉莖華，清淨無垢，聖百福相威光巍巍，雨眾天華地六反震動，華遍佛國。但聞天言：「促促開門。」門自然開，無數億天前後圍繞，咸共供養不自舉身，忽已過去。世護所說：「兄弟妻子諸天部黨上及天王，志好所趣令歸佛道，不念眾惡默然不言，以能咨嗟菩薩大德。」揵陟有力施暢音聲，天護軟響，揵陟負載世之大聖，速疾勿動，無有恐怖惡趣之難。世護乘汝，一心歡喜捨畜生身，不毀導師。導師光明光為一切故，汝必得度勿得展轉。復有色處，百千億天宛轉足下，見揵陟馬在於虛空乘負菩薩，嚴治塗路極好無限，作寶欄楯若干品事，燒天名香。揵陟本福，忉利諸天圍旋太子在邊，天樂自娛。瞿夷勿愁安心欣然，覩之不久，人中之上當成佛道，諸天圍遶，於夜所告皆應道法，今勿復悲。百福威曜超絕群眾，察是歡喜不當懷憂。夙夜七日歎其功勳，不能究竟。尊人出時諸天共進不可盡極，妃今利義不可稱載，曾奉事斯光顯至真聖，於是移成無極道念，妃不久亦當復成人中之上。』

「王念菩薩不捨心懷，適欲請還，念：『阿夷相之：「在家為轉輪聖王，七寶自然，主四天下，千子勇猛；若復出家學道，必成正覺無上大聖，以七覺意寶，訓化十方三界愚冥，悟諸不覺。」必不肯還。當遣侍衛供養護人。』普召大臣諸明智眾：『卿等在家長子抱孫共相娛樂，不念吾憂；吾有一子奇相聖達，十方超異，當居四天下。一旦別離入名山谷絕無人處，苦厄寒暑飢渴窮危，無能知者。擇取卿等大臣子弟五人，追而侍之，若中來還滅汝五族。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「王念菩薩不捨心懷，適欲請還，念：『阿夷相之：「在家為轉輪聖王，七寶自然，主四天下，千子勇猛；若復出家學道，必成正覺無上大聖，以七覺意寶，訓化十方三界愚冥，悟諸不覺。」必不肯還。當遣侍衛供養護人。』普召大臣諸明智眾：『卿等在家長子抱孫共相娛樂，不念吾憂；吾有一子奇相聖達，十方超異，當居四天下。一旦別離入名山谷絕無人處，苦厄寒暑飢渴窮危，無能知者。擇取卿等大臣子弟五人，追而侍之，若中來還滅汝五族。』

「既奉王教，入山求侍之。菩薩遂進深入名山，五人追之不能及逮，心自念言：『是為逸人，行不擇路，何道之有也？若欲還歸，必滅我種，不如住此。』五人所止，甘果美泉悉具滋茂，樹木豐盛悉無所乏者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「既奉王教，入山求侍之。菩薩遂進深入名山，五人追之不能及逮，心自念言：『是為逸人，行不擇路，何道之有也？若欲還歸，必滅我種，不如住此。』五人所止，甘果美泉悉具滋茂，樹木豐盛悉無所乏者。

「菩薩捨國威聖無限，心自念言：『欲作沙門志在寂靜，威儀禮節遊行至山水邊定止。』天王知心，飛天奉刀來，帝釋受髮則成沙門。肉髻在家不知，菩薩嚴飾衣被第一顯現；手執應器，思惟無念，入羅閱祇欲行分衛，容色光光猶紫金曜，巨身丈六相三十二，萬民咸來觀之面像，目視無厭，所行周旋，眾隨逐之——往古以來未曾見聞如是聖達至真神人，光曜普照，天人興念思其本末布施餚饍——不知菩薩不樂居家若干品業，眾人惟察人中之尊與天不異。往告瓶沙王：『大王欣慶今獲善利，梵天自下詣國分衛。』或復言曰：『是天帝釋。』或復說曰：『是焰天王。』或復說言：『兜術陀天，無憍樂天。』或言：『化自在天王。』或復說曰：『是日月王，維摩神王。』王聞是言，歡喜無量，即遣使者觀於菩薩何所至趣？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩捨國威聖無限，心自念言：『欲作沙門志在寂靜，威儀禮節遊行至山水邊定止。』天王知心，飛天奉刀來，帝釋受髮則成沙門。肉髻在家不知，菩薩嚴飾衣被第一顯現；手執應器，思惟無念，入羅閱祇欲行分衛，容色光光猶紫金曜，巨身丈六相三十二，萬民咸來觀之面像，目視無厭，所行周旋，眾隨逐之——往古以來未曾見聞如是聖達至真神人，光曜普照，天人興念思其本末布施餚饍——不知菩薩不樂居家若干品業，眾人惟察人中之尊與天不異。往告瓶沙王：『大王欣慶今獲善利，梵天自下詣國分衛。』或復言曰：『是天帝釋。』或復說曰：『是焰天王。』或復說言：『兜術陀天，無憍樂天。』或言：『化自在天王。』或復說曰：『是日月王，維摩神王。』王聞是言，歡喜無量，即遣使者觀於菩薩何所至趣？

「無供養者不得分衛，即便出城。使者追察坐山水邊，威神吉祥如紫金山。使者尋還啟瓶沙王曰：『坐山水邊。』時王聞之勅外嚴駕，與諸群臣詣山水邊；遙見菩薩威神光，光喻於日明，尋便下車，恭恪叉十稽首禮足，觀菩薩形猶如須彌，結加趺坐加敬歸命，遜辭下意而與言談。王曰：『太子！生多奇異形相炳著，德喻乾坤，當王四天下為轉輪王，四海顒顒冀神寶至，何棄天位自放山藪？假令太子不樂本國，願以鄙邦貢上處焉；訓誨黎庶各得其所，五樂自娛唯當納受，不距至懷。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「無供養者不得分衛，即便出城。使者追察坐山水邊，威神吉祥如紫金山。使者尋還啟瓶沙王曰：『坐山水邊。』時王聞之勅外嚴駕，與諸群臣詣山水邊；遙見菩薩威神光，光喻於日明，尋便下車，恭恪叉十稽首禮足，觀菩薩形猶如須彌，結加趺坐加敬歸命，遜辭下意而與言談。王曰：『太子！生多奇異形相炳著，德喻乾坤，當王四天下為轉輪王，四海顒顒冀神寶至，何棄天位自放山藪？假令太子不樂本國，願以鄙邦貢上處焉；訓誨黎庶各得其所，五樂自娛唯當納受，不距至懷。』

「菩薩答曰：『吾久達此一切無常，棄天地位無可慕樂，是故出家行作沙門；觀諸幼少皆歸老耄，顏色損落面皺皮緩；國土財寶一切如化，情欲多難猶如雜毒，墮入地獄餓鬼畜生，智者所惡愚者所貪，吾除貪欲如棄涕唾；身如樹果不久則墮，亦如浮雲須臾則滅，微不覺之，忽然已過，有毀壞憂，不得久安。夫人樂欲以自燒身，貪欲無厭，若飲鹹水從致苦患，愚人不解自以為樂；明智觀察欲如聚沫，聖賢無漏唯樂法念，充於智慧乃厭愛欲。貪習俗者不見本際，不了本淨。王觀此身無有堅固，所至到處常自迷惑，不能分別，身無吾我。我身棄捐百千玉女，心無所貪，不慕世榮，第一思惟欲成佛道。希有好德如好色者，唯有聖達視色如糞，察道真實，雖有父母君子梵志長者居士及與妻息，身有重疾，不能分取令無苦患；國士高位金銀七寶，何益於己？日照天下，不益盲者。吾觀三界一切無常，樂少苦多，身非我有，世間猶寄難可久居。吾見若茲，是故出家，而為比丘不慕世榮。迦維羅衛者，邦土第一轉輪王處也，風雨順時萬民滋茂，最和安隱，吾不慕樂，捨家為道。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩答曰：『吾久達此一切無常，棄天地位無可慕樂，是故出家行作沙門；觀諸幼少皆歸老耄，顏色損落面皺皮緩；國土財寶一切如化，情欲多難猶如雜毒，墮入地獄餓鬼畜生，智者所惡愚者所貪，吾除貪欲如棄涕唾；身如樹果不久則墮，亦如浮雲須臾則滅，微不覺之，忽然已過，有毀壞憂，不得久安。夫人樂欲以自燒身，貪欲無厭，若飲鹹水從致苦患，愚人不解自以為樂；明智觀察欲如聚沫，聖賢無漏唯樂法念，充於智慧乃厭愛欲。貪習俗者不見本際，不了本淨。王觀此身無有堅固，所至到處常自迷惑，不能分別，身無吾我。我身棄捐百千玉女，心無所貪，不慕世榮，第一思惟欲成佛道。希有好德如好色者，唯有聖達視色如糞，察道真實，雖有父母君子梵志長者居士及與妻息，身有重疾，不能分取令無苦患；國士高位金銀七寶，何益於己？日照天下，不益盲者。吾觀三界一切無常，樂少苦多，身非我有，世間猶寄難可久居。吾見若茲，是故出家，而為比丘不慕世榮。迦維羅衛者，邦土第一轉輪王處也，風雨順時萬民滋茂，最和安隱，吾不慕樂，捨家為道。』

「王曰：『善哉！我得善利乃見至聖，吾志於俗不識至義，因欲相請於無欲人。假使得佛惟見愍念，以為法主當見度脫。我遇十力宿有餘慶，得覩大聖投身自歸。』前禮菩薩足，右繞三匝，與群臣俱，嚴駕還國。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「王曰：『善哉！我得善利乃見至聖，吾志於俗不識至義，因欲相請於無欲人。假使得佛惟見愍念，以為法主當見度脫。我遇十力宿有餘慶，得覩大聖投身自歸。』前禮菩薩足，右繞三匝，與群臣俱，嚴駕還國。