佛說普曜經卷第一(一名方等本起) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說普曜經卷第一(一名方等本起)

西晉月氏三藏竺法護譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西晉月氏三藏竺法護譯

論降神品第一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論降神品第一

聞如是： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞如是：

一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園，與大比丘眾俱，比丘萬二千，菩薩三萬二千，一切大聖神智以暢，一生補處當成正覺，損己布施，持戒清和，忍辱調意，精進一心，智慧善權，所度無極，解一切法，如幻、野馬、影、響、芭蕉、化、夢、月影，悉無所有，有利無利，若譽若謗，若苦若樂，得名失稱，已過世間諸所有法，神通自娛逮致總持，獨步三界猶如日光，及諸菩薩備悉之願，周旋五趣救濟危厄，分別辯才定意無礙，皆已由己，咸成法忍悉得具足，諸菩薩住無所住處，度脫十方。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園，與大比丘眾俱，比丘萬二千，菩薩三萬二千，一切大聖神智以暢，一生補處當成正覺，損己布施，持戒清和，忍辱調意，精進一心，智慧善權，所度無極，解一切法，如幻、野馬、影、響、芭蕉、化、夢、月影，悉無所有，有利無利，若譽若謗，若苦若樂，得名失稱，已過世間諸所有法，神通自娛逮致總持，獨步三界猶如日光，及諸菩薩備悉之願，周旋五趣救濟危厄，分別辯才定意無礙，皆已由己，咸成法忍悉得具足，諸菩薩住無所住處，度脫十方。

其名曰：慈氏菩薩，總豪王菩薩，師子英菩薩，吉義意菩薩，寂意行菩薩，分別辯才菩薩，逮無畏菩薩，進寂菩薩，大哀菩薩，如是上首菩薩三萬二千。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其名曰：慈氏菩薩，總豪王菩薩，師子英菩薩，吉義意菩薩，寂意行菩薩，分別辯才菩薩，逮無畏菩薩，進寂菩薩，大哀菩薩，如是上首菩薩三萬二千。

爾時世尊遊舍衛城，國王大臣豪尊長者，凡庶萬民咸共供養衣被飯食床褥臥具，病瘦醫藥一切所安。其妙名稱普聞十方，是為如來、至真、等正覺、明行成為、善逝、世間解、無上士、道法御、天人師，為佛、世尊，敷演道義上中下善，義達微妙所與清徹，淨修梵行。於時其夜淨居天子名寂然尊，及神妙天，加歡樂天，加歡天，栴檀天，大悅天，熒然天，尊寂律天，及餘無數淨居天子，威神巍巍各有光明普照祇樹，往詣佛所稽首足下，還住一面。是諸天子前白佛言：「曾聞有經號名《普曜大方等典》，分別菩薩眾德之本，從兜術天降神母胎，在於胎中娛樂開化，顯示殊特復現出生，皆為一切諸立法行，在宮婇女愛欲之間，顯諸藝術，現行學書計挍諸算，醫藥療治射御手博，要誓擲象示現道力超諸群生，具足成就諸菩薩行，往來周旋，果實超殊名稱流布，以菩薩力而自娛樂，降伏魔場，具足如來十力無畏，頒宣諸佛無量經典，敷演過去如來至真所講說法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊遊舍衛城，國王大臣豪尊長者，凡庶萬民咸共供養衣被飯食床褥臥具，病瘦醫藥一切所安。其妙名稱普聞十方，是為如來、至真、等正覺、明行成為、善逝、世間解、無上士、道法御、天人師，為佛、世尊，敷演道義上中下善，義達微妙所與清徹，淨修梵行。於時其夜淨居天子名寂然尊，及神妙天，加歡樂天，加歡天，栴檀天，大悅天，熒然天，尊寂律天，及餘無數淨居天子，威神巍巍各有光明普照祇樹，往詣佛所稽首足下，還住一面。是諸天子前白佛言：「曾聞有經號名《普曜大方等典》，分別菩薩眾德之本，從兜術天降神母胎，在於胎中娛樂開化，顯示殊特復現出生，皆為一切諸立法行，在宮婇女愛欲之間，顯諸藝術，現行學書計挍諸算，醫藥療治射御手博，要誓擲象示現道力超諸群生，具足成就諸菩薩行，往來周旋，果實超殊名稱流布，以菩薩力而自娛樂，降伏魔場，具足如來十力無畏，頒宣諸佛無量經典，敷演過去如來至真所講說法。

「往昔道義，猶若世尊，蓮華上佛，法英佛，定光佛，德英佛，法造佛，仙天佛，諦英佛，習金剛佛，眾尊佛，雪像佛，樂清淨佛，出家樂行佛，華英佛，勝顏佛，善明佛，善曜佛，仙勳佛，勝輪佛，欣樂佛，天華佛，輪吉祥佛，善首佛，善喜佛，住覺佛，住施佛，諦法普稱佛，是世善妙佛，辨普佛，寶稱佛，威強佛，梵神佛，無畏善化佛，善音佛，目悅佛，積德佛，音雨佛，妙顏佛，壽神佛，與人遊佛，羨求佛，降怨佛，供養佛，惟衛佛，式棄佛，隨葉佛，拘留秦佛，拘那含牟尼佛，迦葉佛，如來、至真、等正覺，道決所化，自昔迄今。善哉，世尊！愍哀一切，今亦頒宣如是法訓，多所哀念，多所安隱，普護世間及十方人，為諸大乘唯分別之。降伏一切外學眾邪，攝伏眾魔，宣布菩薩諸所行義，現諸菩薩行大乘者，咸超精進將護正法，三寶自在令不斷絕，具足佛身盡現十方。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「往昔道義，猶若世尊，蓮華上佛，法英佛，定光佛，德英佛，法造佛，仙天佛，諦英佛，習金剛佛，眾尊佛，雪像佛，樂清淨佛，出家樂行佛，華英佛，勝顏佛，善明佛，善曜佛，仙勳佛，勝輪佛，欣樂佛，天華佛，輪吉祥佛，善首佛，善喜佛，住覺佛，住施佛，諦法普稱佛，是世善妙佛，辨普佛，寶稱佛，威強佛，梵神佛，無畏善化佛，善音佛，目悅佛，積德佛，音雨佛，妙顏佛，壽神佛，與人遊佛，羨求佛，降怨佛，供養佛，惟衛佛，式棄佛，隨葉佛，拘留秦佛，拘那含牟尼佛，迦葉佛，如來、至真、等正覺，道決所化，自昔迄今。善哉，世尊！愍哀一切，今亦頒宣如是法訓，多所哀念，多所安隱，普護世間及十方人，為諸大乘唯分別之。降伏一切外學眾邪，攝伏眾魔，宣布菩薩諸所行義，現諸菩薩行大乘者，咸超精進將護正法，三寶自在令不斷絕，具足佛身盡現十方。」

時佛默然，可諸天子所啟白意，欲令一切普蒙其恩。時諸天子見佛默然聽啟白意，欣然大悅，稽首足下繞佛三匝，以天心華供養散佛，忽然不現還歸天上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時佛默然，可諸天子所啟白意，欲令一切普蒙其恩。時諸天子見佛默然聽啟白意，欣然大悅，稽首足下繞佛三匝，以天心華供養散佛，忽然不現還歸天上。

於是世尊，明旦與諸菩薩及諸聲聞眷屬圍遶，會迦梨講堂，告諸比丘：「昨夜半時，淨居天子及諸眷屬來禮我足，叉手白言：『願為一切重演《普曜大方等典》，令諸群生普蒙其恩。』吾時默然，可其所啟。時諸天子歡喜踊躍，忽然不現，各還天上。」於是眾會聞此欣悅，前白佛言：「惟天中天！重敢斯問。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是世尊，明旦與諸菩薩及諸聲聞眷屬圍遶，會迦梨講堂，告諸比丘：「昨夜半時，淨居天子及諸眷屬來禮我足，叉手白言：『願為一切重演《普曜大方等典》，令諸群生普蒙其恩。』吾時默然，可其所啟。時諸天子歡喜踊躍，忽然不現，各還天上。」於是眾會聞此欣悅，前白佛言：「惟天中天！重敢斯問。」

爾時世尊告諸菩薩及諸聲聞：「諦聽，諦聽！善思念之！當為汝說無極訓誨，一切如來所可宣暢普濟眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊告諸菩薩及諸聲聞：「諦聽，諦聽！善思念之！當為汝說無極訓誨，一切如來所可宣暢普濟眾生。

「何謂《比丘普曜經典大方等法》？於斯菩薩住兜術天，咸見奉敬，逮得無餘阿惟顏住，百千天人所共咨嗟，名徹十方諸願普具，曉了一切諸佛法藏，清淨無垢聖智道眼，意念定智往來周旋，聖性堅強耻眾未度，其念弘普亘然極遠，布施、戒、忍、精進、一心、智慧淵深，大權方便所度無極，大慈大哀、喜護四等弘暢梵迹，無極神通三達無礙，示現聖慧永無闇蔽，道業純淑，意止、意斷、神足、根、力、覺意、道業，寂然止觀，普備一切諸佛道品，達致本際，功勳福祚不可限量，成就相好莊嚴其體，在彼久長常得自在，仁和無諍言行相應，其心所懷口言無二，斯意質直而無諛諂怨結他念，常自謙遜而不自大，等心眾生未曾偏黨，供養無數百千載佛，為眾重任恒忍災患，觀見無量諸菩薩眾覩其根本，釋、梵、四王、大神妙天，天、龍、鬼神、閱叉、健陀羅，見莫不悅咨受訓誨。分別一切章句本末，已逮無為入於有為，隨時方便而開化之。心念法器識解一切，諸佛所宣無有憒亂而不迴還，逮得總持深入法藏，乘大法船遊十二海接度諸流，三十有七道品之教，合集法寶深奧智慧，為大導師越渡四瀆，諸願具足降伏魔怨，善救外業諸異邪徑，開化一切所住堅固。雖在塵勞皆來歸命，為眾導首，強若金剛行無蓋哀，志性和安積精進力，為法優奧善權方便，在眾中雄如師子，定意之業不可限載，猶如蓮華處污無垢，禁戒博聞而無放逸，慈於十方無有加害，心水清澄而無所著，遊世八法，心如大寶，所度無極福祚聖慧，積功累德，道藏解明佛之智慧度闡法城，消眾患難善開寤之。以四神足度於彼岸，志三脫門顯其寂觀，清淨光曜一心脫門，處在閑室如山曠野，遊法叢樹行具足成，十力無畏未曾怯弱，以度生死無復疑難，衣毛不竪越於無數在外異學，猶如師子遊於麋鹿，捨諸放逸無吾我意，設有所暢，為師子吼，人中之雄，解脫禪定智慧道場。放大光明照諸闇冥悉蒙道明，眾邪異學譬如螢火無益於世，愚贛幽昧曜蔽塞心，興大道力精進之業，宣功德行威神巍巍，除闇冥品具足清白，見莫不歡。諸佛國土無所罣礙，拔諸窮厄蕩滌垢穢，脫門一心覺意清涼，曉了聖明禪思清白以開化之。其四部眾，諸天人民，行七覺意積累道寶，齊心眾生應病與藥，志不懷惡行十善業，以是財富奉持具足，不違法王所行殊勝而轉寶輪，轉輪王種成就一切深遠難限，一切法寶博聞無厭，慧普無極。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂《比丘普曜經典大方等法》？於斯菩薩住兜術天，咸見奉敬，逮得無餘阿惟顏住，百千天人所共咨嗟，名徹十方諸願普具，曉了一切諸佛法藏，清淨無垢聖智道眼，意念定智往來周旋，聖性堅強耻眾未度，其念弘普亘然極遠，布施、戒、忍、精進、一心、智慧淵深，大權方便所度無極，大慈大哀、喜護四等弘暢梵迹，無極神通三達無礙，示現聖慧永無闇蔽，道業純淑，意止、意斷、神足、根、力、覺意、道業，寂然止觀，普備一切諸佛道品，達致本際，功勳福祚不可限量，成就相好莊嚴其體，在彼久長常得自在，仁和無諍言行相應，其心所懷口言無二，斯意質直而無諛諂怨結他念，常自謙遜而不自大，等心眾生未曾偏黨，供養無數百千載佛，為眾重任恒忍災患，觀見無量諸菩薩眾覩其根本，釋、梵、四王、大神妙天，天、龍、鬼神、閱叉、健陀羅，見莫不悅咨受訓誨。分別一切章句本末，已逮無為入於有為，隨時方便而開化之。心念法器識解一切，諸佛所宣無有憒亂而不迴還，逮得總持深入法藏，乘大法船遊十二海接度諸流，三十有七道品之教，合集法寶深奧智慧，為大導師越渡四瀆，諸願具足降伏魔怨，善救外業諸異邪徑，開化一切所住堅固。雖在塵勞皆來歸命，為眾導首，強若金剛行無蓋哀，志性和安積精進力，為法優奧善權方便，在眾中雄如師子，定意之業不可限載，猶如蓮華處污無垢，禁戒博聞而無放逸，慈於十方無有加害，心水清澄而無所著，遊世八法，心如大寶，所度無極福祚聖慧，積功累德，道藏解明佛之智慧度闡法城，消眾患難善開寤之。以四神足度於彼岸，志三脫門顯其寂觀，清淨光曜一心脫門，處在閑室如山曠野，遊法叢樹行具足成，十力無畏未曾怯弱，以度生死無復疑難，衣毛不竪越於無數在外異學，猶如師子遊於麋鹿，捨諸放逸無吾我意，設有所暢，為師子吼，人中之雄，解脫禪定智慧道場。放大光明照諸闇冥悉蒙道明，眾邪異學譬如螢火無益於世，愚贛幽昧曜蔽塞心，興大道力精進之業，宣功德行威神巍巍，除闇冥品具足清白，見莫不歡。諸佛國土無所罣礙，拔諸窮厄蕩滌垢穢，脫門一心覺意清涼，曉了聖明禪思清白以開化之。其四部眾，諸天人民，行七覺意積累道寶，齊心眾生應病與藥，志不懷惡行十善業，以是財富奉持具足，不違法王所行殊勝而轉寶輪，轉輪王種成就一切深遠難限，一切法寶博聞無厭，慧普無極。

「爾時所興不可限量，無能為喻，猶如江海；所總持慧，如地水火風；其心平等，堅強不動如須彌山；消諸結著，猶如日光以耀諸垢；心若虛空，在大宮殿安處其中，諸床座具二萬二千，門戶軒窓講堂棚閣，校飾嚴整竪眾幢蓋，交露精舍布散眾華青蓮芙蓉，諸玉女眾有億百千俱作伎樂，及雜眾華不可稱限，諸寶樹木次第行列，其地清淨平正無邪，香勳普流，飛鳥鳧鴈哀鸞異類，無數億眾遊戲浴池，暢和雅音現在觀覩。聞大法聲消除一切塵欲之難，攝諸疲厭自大貢高，其心歡悅思念弘廣，由是成就大無極法，演出訓誨八萬四千伎樂妙音，是為菩薩宿世積德，自然宣出此微妙偈： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時所興不可限量，無能為喻，猶如江海；所總持慧，如地水火風；其心平等，堅強不動如須彌山；消諸結著，猶如日光以耀諸垢；心若虛空，在大宮殿安處其中，諸床座具二萬二千，門戶軒窓講堂棚閣，校飾嚴整竪眾幢蓋，交露精舍布散眾華青蓮芙蓉，諸玉女眾有億百千俱作伎樂，及雜眾華不可稱限，諸寶樹木次第行列，其地清淨平正無邪，香勳普流，飛鳥鳧鴈哀鸞異類，無數億眾遊戲浴池，暢和雅音現在觀覩。聞大法聲消除一切塵欲之難，攝諸疲厭自大貢高，其心歡悅思念弘廣，由是成就大無極法，演出訓誨八萬四千伎樂妙音，是為菩薩宿世積德，自然宣出此微妙偈：

「積功累德行， 宣布具足音； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「積功累德行， 宣布具足音；

其心普思道， 造智慧光明。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其心普思道， 造智慧光明。

備無量勢力， 棄捐諸所有； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 備無量勢力， 棄捐諸所有；

分別決眾疑， 諸天之本末。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 分別決眾疑， 諸天之本末。

意清淨無垢， 無雜眾瑕穢； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 意清淨無垢， 無雜眾瑕穢；

棄捐于三毒， 寂滅瞋恚恨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 棄捐于三毒， 寂滅瞋恚恨。

鮮潔消眾垢， 其心如明珠； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 鮮潔消眾垢， 其心如明珠；

從往古以來， 常喜好布施。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從往古以來， 常喜好布施。

音響從種姓， 戒寂行調和； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 音響從種姓， 戒寂行調和；

精進禪智慧， 遵習億載法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 精進禪智慧， 遵習億載法。

音暢無數稱， 宣說億載佛； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 音暢無數稱， 宣說億載佛；

愍傷於眾生， 且觀今是時。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 愍傷於眾生， 且觀今是時。

曉了知終始， 生死之塵垢； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曉了知終始， 生死之塵垢；

觀察其本行， 天龍諸鬼神。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀察其本行， 天龍諸鬼神。

樂百千億劫， 聽之無厭惓； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 樂百千億劫， 聽之無厭惓；

善智慧無懈， 充飽久飢渴。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善智慧無懈， 充飽久飢渴。

卿等雖所慕， 樂法不好欲； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 卿等雖所慕， 樂法不好欲；

性已無垢穢， 愍傷天世人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 性已無垢穢， 愍傷天世人。

億那術載天， 聽法心不廢； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 億那術載天， 聽法心不廢；

若慕於歌頌， 觀諸地獄難。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若慕於歌頌， 觀諸地獄難。

其目淨無垢， 見十方諸佛； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其目淨無垢， 見十方諸佛；

已得聞此法， 斯經世所尊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已得聞此法， 斯經世所尊。

宿世種妙德， 處兜術天宮； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宿世種妙德， 處兜術天宮；

直加天慈哀， 愍悅雨天下。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 直加天慈哀， 愍悅雨天下。

已越於欲界， 及色界億載； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已越於欲界， 及色界億載；

咸共慕樂聖， 無上吉祥佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 咸共慕樂聖， 無上吉祥佛。

降伏眾魔業， 消化諸異學； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 降伏眾魔業， 消化諸異學；

佛道如觀掌， 且察今是時。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛道如觀掌， 且察今是時。

世塵勞興盛， 宜布諸法雲； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世塵勞興盛， 宜布諸法雲；

精進雨甘露， 消滅天世垢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 精進雨甘露， 消滅天世垢。

尊醫曉諸種， 授藥建療治； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 尊醫曉諸種， 授藥建療治；

應示三脫門， 速立無為宅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 應示三脫門， 速立無為宅。

譬如師子吼， 諸小蟲怖懅； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如師子吼， 諸小蟲怖懅；

暢佛師子吼， 降伏外異學。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 暢佛師子吼， 降伏外異學。

手執明哲燈， 過伏精進力； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 手執明哲燈， 過伏精進力；

總持近目前， 勝降伏眾魔。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 總持近目前， 勝降伏眾魔。

四天王遙察， 欲貢上尊鉢； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四天王遙察， 欲貢上尊鉢；

億載天帝梵， 始生往奉敬。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 億載天帝梵， 始生往奉敬。

觀覩尊音稱， 寶種諸豪姓； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀覩尊音稱， 寶種諸豪姓；

見人尊所處， 行菩薩之道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見人尊所處， 行菩薩之道。

其來在三有， 明寶在所勝； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其來在三有， 明寶在所勝；

無垢如摩尼， 興雲雨天下。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無垢如摩尼， 興雲雨天下。

諸伎樂之聲， 演出若干音； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸伎樂之聲， 演出若干音；

勸助愍哀意， 觀察今是時。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勸助愍哀意， 觀察今是時。」

於是佛告諸比丘：「于時菩薩省諸伎樂，宣法音時出大宮殿，有大講堂號演施法，昇彼講堂坐師子床，其諸天子學大乘業行等慈者，亦復俱昇此大講堂，各從本位次第而坐。捨玉女眾及諸天子，咸從同學各來集會。諸眷屬眾各六十六億，咸共講議，當使菩薩現生何種，或有說言：『此維提種，摩竭國土最為興盛，今菩薩者，應在彼土降神母胎。』或有說言：『菩薩不應生彼國土。所以然者？維提種者，母性真正、其父不真，種性卒暴而不安詳，無可貪樂，其種尠德福不具足，土地國邑無好浴池苑囿之觀，既處邊境不宜生彼。』或有議言：『拘薩大國其種弘廣，眷屬興盛，菩薩應下降神彼國。』或有報言：『菩薩不應。所以然者？其拘薩本從摩騰種來生彼國，父母宗族皆不真正，下劣小姓非是天師所可慕樂，福祿尠薄卑鄙之土，性行不和，無有奇珍殊異之寶，餚饌之供可以奉聖，園觀浴池亦復簡少，既是邊表不宜屈尊。』或復說言：『和沙大國國王右性人民熾盛，五穀豐登，菩薩應當降神彼國。』或復報言：『菩薩不應。所以然者？其彼國王雜合小姓，非是高德，土無威神，受他節度來於此國，父母不真不得自在，以是之故不應生彼。』或復說言：『此維耶離無極大城，人民滋茂安隱豐熟快樂無難，軒窓門戶雕文棚閣嚴飾巍巍，浴池園觀男女周旋遊戲其中，人民居宅儼然整齊，菩薩應下降神彼土。』或復報言：『不宜現彼。所以然者？彼土民眾憙諍不和，無清淨行有外無內，不修道法不別尊卑，各自謂尊獨言隻步，不能下意，不順法教，不服高德，以是之故不可屈尊。』或復說言：『此鏺樹國，種性豪強事業無極，行眾無首所習第一，菩薩應下降神彼國。』或復報言：『是亦不應。所以然者？其土凶逆舉動虛妄，志性麁獷剛強難化，形笑輕人自大由己，不修事業，以是之故不應生彼。』其諸菩薩及諸天子，各各共議觀察天下諸大國土，諸王大姓豪尊重位，皆觀察之，悉不可意。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是佛告諸比丘：「于時菩薩省諸伎樂，宣法音時出大宮殿，有大講堂號演施法，昇彼講堂坐師子床，其諸天子學大乘業行等慈者，亦復俱昇此大講堂，各從本位次第而坐。捨玉女眾及諸天子，咸從同學各來集會。諸眷屬眾各六十六億，咸共講議，當使菩薩現生何種，或有說言：『此維提種，摩竭國土最為興盛，今菩薩者，應在彼土降神母胎。』或有說言：『菩薩不應生彼國土。所以然者？維提種者，母性真正、其父不真，種性卒暴而不安詳，無可貪樂，其種尠德福不具足，土地國邑無好浴池苑囿之觀，既處邊境不宜生彼。』或有議言：『拘薩大國其種弘廣，眷屬興盛，菩薩應下降神彼國。』或有報言：『菩薩不應。所以然者？其拘薩本從摩騰種來生彼國，父母宗族皆不真正，下劣小姓非是天師所可慕樂，福祿尠薄卑鄙之土，性行不和，無有奇珍殊異之寶，餚饌之供可以奉聖，園觀浴池亦復簡少，既是邊表不宜屈尊。』或復說言：『和沙大國國王右性人民熾盛，五穀豐登，菩薩應當降神彼國。』或復報言：『菩薩不應。所以然者？其彼國王雜合小姓，非是高德，土無威神，受他節度來於此國，父母不真不得自在，以是之故不應生彼。』或復說言：『此維耶離無極大城，人民滋茂安隱豐熟快樂無難，軒窓門戶雕文棚閣嚴飾巍巍，浴池園觀男女周旋遊戲其中，人民居宅儼然整齊，菩薩應下降神彼土。』或復報言：『不宜現彼。所以然者？彼土民眾憙諍不和，無清淨行有外無內，不修道法不別尊卑，各自謂尊獨言隻步，不能下意，不順法教，不服高德，以是之故不可屈尊。』或復說言：『此鏺樹國，種性豪強事業無極，行眾無首所習第一，菩薩應下降神彼國。』或復報言：『是亦不應。所以然者？其土凶逆舉動虛妄，志性麁獷剛強難化，形笑輕人自大由己，不修事業，以是之故不應生彼。』其諸菩薩及諸天子，各各共議觀察天下諸大國土，諸王大姓豪尊重位，皆觀察之，悉不可意。

「爾時會中有一天子，名曰幢英，行菩薩道逮不退轉暢達大乘，告諸菩薩及諸天子：『諸賢者等！可共俱往問於菩薩，何所種姓，最後究竟一生補處，應往降神處於胞胎？』僉共叉手，詣菩薩所，而前諮問：『惟願正士究竟菩薩，一生補處所可降神，種姓何類？功勳云何？』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時會中有一天子，名曰幢英，行菩薩道逮不退轉暢達大乘，告諸菩薩及諸天子：『諸賢者等！可共俱往問於菩薩，何所種姓，最後究竟一生補處，應往降神處於胞胎？』僉共叉手，詣菩薩所，而前諮問：『惟願正士究竟菩薩，一生補處所可降神，種姓何類？功勳云何？』

「菩薩報曰：『其國種姓有六十德，一生補處乃應降神。何謂六十？一、國土寬博種姓寂靜，二、眾所宗仰，三、不生雜姓，四、所生微妙，五、種姓真正，六、應男女行，七、志操堅強，八、本業丈夫，九、尊習上業，十、其行堅要，一、作人惔怕，二、眾所羨樂，三、意行勇猛，四、所在尊豪，五、志行無極，六、女行清白，七、男子無限，八、所生無畏，九、無有慳嫉，二十、智慧明達，一、有藝多術，二、棄捐惡趣，三、飯食恣意，四、逮得自在，五、善友興盛，六、雖在蟲獸無所嬈害，七、種姓溫良，八、慕修道德，九、而無貪欲，三十、無有瞋恚，一、不懷愚冥，二、在樂無贛，三、相好弘普，四、所造篤信，五、好樂布施，六、出家堅固，七、力勢超異，八、所由殊勝，九、人莫不敬，四十、諸天奉之，一、鬼神承事，二、餓鬼歸仰，三、無有怨結，四、名聞十方，五、種類第一，六、性行自在，七、其眷屬強，八、無亂伴黨，九、群類無上，五十、孝順父母，一、敬沙門梵志，二、財業饒富，三、多寶穀藏，四、豐於七珍，五、象馬熾盛，六、獨步由己，七、奴客僮使甚多無數，八、利義如意，九、無能勝者，十、仁慈普覆，是為六十。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩報曰：『其國種姓有六十德，一生補處乃應降神。何謂六十？一、國土寬博種姓寂靜，二、眾所宗仰，三、不生雜姓，四、所生微妙，五、種姓真正，六、應男女行，七、志操堅強，八、本業丈夫，九、尊習上業，十、其行堅要，一、作人惔怕，二、眾所羨樂，三、意行勇猛，四、所在尊豪，五、志行無極，六、女行清白，七、男子無限，八、所生無畏，九、無有慳嫉，二十、智慧明達，一、有藝多術，二、棄捐惡趣，三、飯食恣意，四、逮得自在，五、善友興盛，六、雖在蟲獸無所嬈害，七、種姓溫良，八、慕修道德，九、而無貪欲，三十、無有瞋恚，一、不懷愚冥，二、在樂無贛，三、相好弘普，四、所造篤信，五、好樂布施，六、出家堅固，七、力勢超異，八、所由殊勝，九、人莫不敬，四十、諸天奉之，一、鬼神承事，二、餓鬼歸仰，三、無有怨結，四、名聞十方，五、種類第一，六、性行自在，七、其眷屬強，八、無亂伴黨，九、群類無上，五十、孝順父母，一、敬沙門梵志，二、財業饒富，三、多寶穀藏，四、豐於七珍，五、象馬熾盛，六、獨步由己，七、奴客僮使甚多無數，八、利義如意，九、無能勝者，十、仁慈普覆，是為六十。』

「時諸菩薩及諸天子，聞是六十種姓清淨，欣然大悅乃知殊特，前白菩薩：『何所種姓功勳巍巍，具足如此？』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時諸菩薩及諸天子，聞是六十種姓清淨，欣然大悅乃知殊特，前白菩薩：『何所種姓功勳巍巍，具足如此？』

「菩薩報曰：『今此種姓熾盛，五穀豐熟安隱平賤，快樂無極人民滋茂，殖眾德本，迦維羅衛眾人和順，上下相承心念反復，將護情態積三帑藏；捨眾殃舋棄眾邪見，一切諸釋渴仰一乘；奉敬尊長，居士大臣眷屬和穆；色像第一，其白淨王性行仁賢，夫人曰妙，姿性溫良，仁慈博愛，容色難倫；心無傾移無有子姓，厭於世俗不倦道訓，猶天玉女覩莫不歡；無女人態言語至誠，初無麤獷，除棄恚恨，不傳彼此；好樂布施，禁戒無漏，敬重夫主；知時止足，不懷異心，常吉祥定；髮紺青色，顏貌凞怡，言先意至，仁和其性；體行質直而無諛諂，常懷慚愧，性重不輕，三垢薄尠，忍辱第一；手足柔軟猶如蓮華，護心口意強如金剛，若玉女寶德本清淨；前五百世為菩薩母，釋種飢虛宿夜望待，應往降神受彼胞胎。』於是頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩報曰：『今此種姓熾盛，五穀豐熟安隱平賤，快樂無極人民滋茂，殖眾德本，迦維羅衛眾人和順，上下相承心念反復，將護情態積三帑藏；捨眾殃舋棄眾邪見，一切諸釋渴仰一乘；奉敬尊長，居士大臣眷屬和穆；色像第一，其白淨王性行仁賢，夫人曰妙，姿性溫良，仁慈博愛，容色難倫；心無傾移無有子姓，厭於世俗不倦道訓，猶天玉女覩莫不歡；無女人態言語至誠，初無麤獷，除棄恚恨，不傳彼此；好樂布施，禁戒無漏，敬重夫主；知時止足，不懷異心，常吉祥定；髮紺青色，顏貌凞怡，言先意至，仁和其性；體行質直而無諛諂，常懷慚愧，性重不輕，三垢薄尠，忍辱第一；手足柔軟猶如蓮華，護心口意強如金剛，若玉女寶德本清淨；前五百世為菩薩母，釋種飢虛宿夜望待，應往降神受彼胞胎。』於是頌曰：

「『清淨人喜法， 處法師子座； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『清淨人喜法， 處法師子座；

自然天圍繞， 此菩薩惔怕。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自然天圍繞， 此菩薩惔怕。

普處講堂議， 何種至賢良？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普處講堂議， 何種至賢良？

菩薩應降神， 父母淳真正。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩應降神， 父母淳真正。

普觀於天下， 君子王大姓； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普觀於天下， 君子王大姓；

咸共意思惟， 釋種淨無瑕。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 咸共意思惟， 釋種淨無瑕。

白淨王最勝， 帝主中殊特； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 白淨王最勝， 帝主中殊特；

熾盛豐無疵， 恭恪常行法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 熾盛豐無疵， 恭恪常行法。

一切皆歸仰， 悉慕釋淳和； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切皆歸仰， 悉慕釋淳和；

嚴講堂園觀， 應降神迦維。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 嚴講堂園觀， 應降神迦維。

咸成大勢力， 像力三十二； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 咸成大勢力， 像力三十二；

學術度無極， 沒身無有害。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 學術度無極， 沒身無有害。

白淨捨自大， 三千界第一； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 白淨捨自大， 三千界第一；

意樂似諸天， 后名曰潔妙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 意樂似諸天， 后名曰潔妙。

端正天玉女， 形體最清淨； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 端正天玉女， 形體最清淨；

諸天人覩之， 正觀無厭惓。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸天人覩之， 正觀無厭惓。

無瑕如奇珍， 質直言柔軟； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無瑕如奇珍， 質直言柔軟；

安隱無麤諍， 面悅顏不變。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 安隱無麤諍， 面悅顏不變。

行法懷慚愧， 離慢不輕舉； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 行法懷慚愧， 離慢不輕舉；

所聽無諛諂， 常慈好布施。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所聽無諛諂， 常慈好布施。

淨邪行十善， 身口意常諦； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 淨邪行十善， 身口意常諦；

以渡女人態， 未曾有缺漏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以渡女人態， 未曾有缺漏。

不慕世俗榮， 龍宮及天世； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不慕世俗榮， 龍宮及天世；

無倫可殊者， 應宜懷大聖。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無倫可殊者， 應宜懷大聖。

宿本五百世， 恒為菩薩母； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宿本五百世， 恒為菩薩母；

白淨應為父， 彼應降德神。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 白淨應為父， 彼應降德神。

善見勤修行， 所奉當尊法； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善見勤修行， 所奉當尊法；

恒與清白俱， 三十二無欲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 恒與清白俱， 三十二無欲。

所在國進止， 臥寐及經行； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所在國進止， 臥寐及經行；

普照其處所， 淨光滅眾罪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普照其處所， 淨光滅眾罪。

雖處天神人， 無敢有欲心； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雖處天神人， 無敢有欲心；

見無威儀行， 視之如母子。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見無威儀行， 視之如母子。

妙后發淨業， 生長國王宮； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妙后發淨業， 生長國王宮；

既尊無所越， 名稱咸普流。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 既尊無所越， 名稱咸普流。

如王后應器， 尊人曜最上； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如王后應器， 尊人曜最上；

應往彼義土， 我宜往降神。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 應往彼義土， 我宜往降神。

天下無餘人， 能懷尊聖者； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天下無餘人， 能懷尊聖者；

惟妙后應德， 乃能堪任受。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 惟妙后應德， 乃能堪任受。

諸天咨大聖， 菩薩清淨智； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸天咨大聖， 菩薩清淨智；

亦歎王后勳， 應往生釋種。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦歎王后勳， 應往生釋種。』」

普曜經說法門品第二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普曜經說法門品第二

佛告比丘：「前選菩薩所降神土，其兜術天有大天宮，名曰高幢，廣長二千五百六十里，菩薩常坐，為諸天人敷演經典。於時菩薩適昇斯宮，普告諸天，有經典名《療治眾結終始之患》，最後究竟上大高座，班宣正真，令諸法會聽斯訓誨。時諸菩薩及諸玉女，咸曰當聽。于時菩薩觀四方城，化作高座，如四天下現若干品，諸好奇妙莊嚴文飾，悅一切心，其座嚴好過欲色界；所有床榻，皆是菩薩宿德使然，并師子座無央數寶，而合莊挍，極妙天衣以敷其上，無量香勳而以勳之；燒諸雜香散眾名華，百千明珠自然奮光，嚴交露帳；其交露帳出妙音聲，斯大光明遍照十方，竪諸幢蓋周匝垂布明珠繒綵，百千玉女須臾皆集；無數床榻亦自然至，億千功勳普亦現矣。無數釋梵皆來稽首護衛菩薩，從無數劫積累功德，億百千載，諸度無極功報所致；十方諸佛皆遙念之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告比丘：「前選菩薩所降神土，其兜術天有大天宮，名曰高幢，廣長二千五百六十里，菩薩常坐，為諸天人敷演經典。於時菩薩適昇斯宮，普告諸天，有經典名《療治眾結終始之患》，最後究竟上大高座，班宣正真，令諸法會聽斯訓誨。時諸菩薩及諸玉女，咸曰當聽。于時菩薩觀四方城，化作高座，如四天下現若干品，諸好奇妙莊嚴文飾，悅一切心，其座嚴好過欲色界；所有床榻，皆是菩薩宿德使然，并師子座無央數寶，而合莊挍，極妙天衣以敷其上，無量香勳而以勳之；燒諸雜香散眾名華，百千明珠自然奮光，嚴交露帳；其交露帳出妙音聲，斯大光明遍照十方，竪諸幢蓋周匝垂布明珠繒綵，百千玉女須臾皆集；無數床榻亦自然至，億千功勳普亦現矣。無數釋梵皆來稽首護衛菩薩，從無數劫積累功德，億百千載，諸度無極功報所致；十方諸佛皆遙念之。

「菩薩適坐，告諸天人及大會眾：『諸賢者等！觀此東西南北四維上下十方世界諸兜術天，一生補處咸欲降神；無數百千諸天大眾眷屬圍繞，而侍從之皆令覩焉，僉為班宣《法曜道門》。』菩薩威神之所建立，使諸天眾覩於十方，遙稽首禮，各以香華供養神處臨成佛者，五體歸命，稱揚大音讚言：『善哉！菩薩之德不可思議，令我等身，一時目覩無量菩薩。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩適坐，告諸天人及大會眾：『諸賢者等！觀此東西南北四維上下十方世界諸兜術天，一生補處咸欲降神；無數百千諸天大眾眷屬圍繞，而侍從之皆令覩焉，僉為班宣《法曜道門》。』菩薩威神之所建立，使諸天眾覩於十方，遙稽首禮，各以香華供養神處臨成佛者，五體歸命，稱揚大音讚言：『善哉！菩薩之德不可思議，令我等身，一時目覩無量菩薩。』

「於時菩薩告諸天眾人等：『善聽！何故名曰《法曜道門》？』皆曰：『不及，惟分別之。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於時菩薩告諸天眾人等：『善聽！何故名曰《法曜道門》？』皆曰：『不及，惟分別之。』

「『《法曜道門》有八百事，臨欲降神為諸天說。何謂八百？《至誠法門》、《性行成就無所破壞妙喜法門》、《悅非時心欣樂法門》、《成就篤信愛敬法門》、《心自然淨護身法門》、《淨於三事護口法門》、《四善不毀護意法門》、《棄嫉恚癡念佛法門》、《見十方佛念法法門》、《覩法清淨念眾法門》、《趣入寂滅念施法門》、《威神普至念戒法門》、《具足所願念天法門》、《令心清淨慈心法門》、《化之立德悲心法門》、《第一無害歡然法門》、《不毀他人其護法門》、《穢厭愛欲非常法門》、《能越欲色觀苦法門》、《除斷所願無我法門》、《無所猗著觀音法門》、《消不直心觀慚法門》、《除滅內行觀耻法門》、《寂消外行觀誠法門》、《不欺天人觀實法門》、《不親己身觀行法門》、《道御法行觀三寶法門》、《淨滅三塗觀了達法門》、《不失德本觀作法門》、《不輕他人解己法門》、《不自毀身曉人法門》、《不非他人分別法門》、《奉行道法知時法門》、《終不虛妄棄自大法門》、《具足聖慧捨害法門》、《不慢彼我棄結法門》、《無有猶豫好樂法門》、《不懷狐疑棄不淨法門》、《棄貪欲想無諍法門》、《斷鬪訟意無虛法門》、《度無中傷法義法門》、《決了諸義樂法法門》、《逮法光明求聞法門》、《淨觀諸法應正法門》、《奉行平等斷名色法門》、《度諸罣礙厭寶法門》、《成立慧解捨著法門》、《不猗名稱暢陰法門》、《別諸惡行身意法門》、《其體宴靜念通法門》、《拔諸痛痒心趣法門》、《觀心如幻意止法門》、《慧照眾冥意斷法門》、《捨不善本神足法門》、《身心輕便信根法門》、《不願他人進根法門》、《善釋慧明意根法門》、《善造道業定意法門》、《解心諸脫智慧法門》、《現成明哲信力法門》、《越魔威勢進力法門》、《而不還迴意力法門》、《未曾忘捨定力法門》、《滅眾妄想智力法門》、《周旋往來意覺法門》、《解真諦法覺意法門》、《普曜諸法進覺法門》、《積行佛道喜覺法門》、《修平等行信覺法門》、《所作已辦定覺意法門》、《暢諸法行護覺法門》、《度諸所生正見法門》、《好樂入寂正念法門》、《棄若干想正言法門》、《曉了一切諸有音聲猶如呼響正治法門》、《無報應罪正業法門》、《息諸罣礙正便法門》、《消眾欲意正意法門》、《入無志念正定法門》、《逮得三昧無有瞋恨道心法門》、《不斷三寶教淨性法門》、《不樂餘乘聖達法門》、《微妙佛法心無結網應時法門》、《普具諸法施度無極法門》、《備成相好佛土清淨勸化慳嫉戒度無極法門》、《悉度 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『《法曜道門》有八百事，臨欲降神為諸天說。何謂八百？《至誠法門》、《性行成就無所破壞妙喜法門》、《悅非時心欣樂法門》、《成就篤信愛敬法門》、《心自然淨護身法門》、《淨於三事護口法門》、《四善不毀護意法門》、《棄嫉恚癡念佛法門》、《見十方佛念法法門》、《覩法清淨念眾法門》、《趣入寂滅念施法門》、《威神普至念戒法門》、《具足所願念天法門》、《令心清淨慈心法門》、《化之立德悲心法門》、《第一無害歡然法門》、《不毀他人其護法門》、《穢厭愛欲非常法門》、《能越欲色觀苦法門》、《除斷所願無我法門》、《無所猗著觀音法門》、《消不直心觀慚法門》、《除滅內行觀耻法門》、《寂消外行觀誠法門》、《不欺天人觀實法門》、《不親己身觀行法門》、《道御法行觀三寶法門》、《淨滅三塗觀了達法門》、《不失德本觀作法門》、《不輕他人解己法門》、《不自毀身曉人法門》、《不非他人分別法門》、《奉行道法知時法門》、《終不虛妄棄自大法門》、《具足聖慧捨害法門》、《不慢彼我棄結法門》、《無有猶豫好樂法門》、《不懷狐疑棄不淨法門》、《棄貪欲想無諍法門》、《斷鬪訟意無虛法門》、《度無中傷法義法門》、《決了諸義樂法法門》、《逮法光明求聞法門》、《淨觀諸法應正法門》、《奉行平等斷名色法門》、《度諸罣礙厭寶法門》、《成立慧解捨著法門》、《不猗名稱暢陰法門》、《別諸惡行身意法門》、《其體宴靜念通法門》、《拔諸痛痒心趣法門》、《觀心如幻意止法門》、《慧照眾冥意斷法門》、《捨不善本神足法門》、《身心輕便信根法門》、《不願他人進根法門》、《善釋慧明意根法門》、《善造道業定意法門》、《解心諸脫智慧法門》、《現成明哲信力法門》、《越魔威勢進力法門》、《而不還迴意力法門》、《未曾忘捨定力法門》、《滅眾妄想智力法門》、《周旋往來意覺法門》、《解真諦法覺意法門》、《普曜諸法進覺法門》、《積行佛道喜覺法門》、《修平等行信覺法門》、《所作已辦定覺意法門》、《暢諸法行護覺法門》、《度諸所生正見法門》、《好樂入寂正念法門》、《棄若干想正言法門》、《曉了一切諸有音聲猶如呼響正治法門》、《無報應罪正業法門》、《息諸罣礙正便法門》、《消眾欲意正意法門》、《入無志念正定法門》、《逮得三昧無有瞋恨道心法門》、《不斷三寶教淨性法門》、《不樂餘乘聖達法門》、《微妙佛法心無結網應時法門》、《普具諸法施度無極法門》、《備成相好佛土清淨勸化慳嫉戒度無極法門》、《悉度

眾惡八難之處攝諸犯禁忍度無極法門》、《心和調柔攝諸恚怒進度無極法門》、《奉眾善德攝諸懈怠禪度無極法門》、《興顯一切一心脫門》、《定意神通攝諸亂意智度無極法門》、《捨眾無明陰蔽窈冥邪見羅網攝諸惡智善權法門》、《隨眾所好而現威儀普攝一切諸佛聖慧四恩法門》、《攝諸眾生使成佛道正法由己四等法門》、《慈悲喜護以斯四等攝諸偏黨化眾法門》、《安己弘誓而不懈惓護法法門》、《蠲除一切眾生塵勞積德法門》、《眾生戴仰聖品法門》、《具足十力寂然法門》、《成如來定其觀法門》、《慧眼訓誨分別辯法門》、《成就法眼道御法門》、《具足佛眼總持法門》、《奉行諸佛之所頒宣辯才法門》、《所可敷演悅眾生心順忍法門》、《順化諸法不起法忍法門》、《輙得更決不退轉地法門》、《備諸佛法從住至住法門》、《至阿惟顏一切智業無餘法門》，處胎出家，詣佛樹下，惟諸仁等，略說其要，是為八百《法曜法門》。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾惡八難之處攝諸犯禁忍度無極法門》、《心和調柔攝諸恚怒進度無極法門》、《奉眾善德攝諸懈怠禪度無極法門》、《興顯一切一心脫門》、《定意神通攝諸亂意智度無極法門》、《捨眾無明陰蔽窈冥邪見羅網攝諸惡智善權法門》、《隨眾所好而現威儀普攝一切諸佛聖慧四恩法門》、《攝諸眾生使成佛道正法由己四等法門》、《慈悲喜護以斯四等攝諸偏黨化眾法門》、《安己弘誓而不懈惓護法法門》、《蠲除一切眾生塵勞積德法門》、《眾生戴仰聖品法門》、《具足十力寂然法門》、《成如來定其觀法門》、《慧眼訓誨分別辯法門》、《成就法眼道御法門》、《具足佛眼總持法門》、《奉行諸佛之所頒宣辯才法門》、《所可敷演悅眾生心順忍法門》、《順化諸法不起法忍法門》、《輙得更決不退轉地法門》、《備諸佛法從住至住法門》、《至阿惟顏一切智業無餘法門》，處胎出家，詣佛樹下，惟諸仁等，略說其要，是為八百《法曜法門》。

「『菩薩大士臨降神時，為諸天子講說此法。說是法門品時，八萬四千天子發無上正真道心，三十萬二千天子宿殖德本，尋時逮成無從生忍，三十六載諸天子等遠塵離垢諸法眼淨，兜術諸天咸皆欣然，皆散天華積至于膝。如是比丘，于時菩薩，為大天眾勸助若滋，咨嗟說偈： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『菩薩大士臨降神時，為諸天子講說此法。說是法門品時，八萬四千天子發無上正真道心，三十萬二千天子宿殖德本，尋時逮成無從生忍，三十六載諸天子等遠塵離垢諸法眼淨，兜術諸天咸皆欣然，皆散天華積至于膝。如是比丘，于時菩薩，為大天眾勸助若滋，咨嗟說偈：

「『其有樂清淨， 在天心思妙； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『其有樂清淨， 在天心思妙；

皆宿造德本， 故致此淨果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 皆宿造德本， 故致此淨果。

是故報前世， 造行清淨品； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是故報前世， 造行清淨品；

無德歸惡趣， 在苦痛不善。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無德歸惡趣， 在苦痛不善。

從我聞是法， 莫起無恭敬； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從我聞是法， 莫起無恭敬；

當棄此憍慢， 致無量大安。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當棄此憍慢， 致無量大安。

罪福無有常， 無恒無堅固； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 罪福無有常， 無恒無堅固；

如夢幻野馬， 空中電忽然。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如夢幻野馬， 空中電忽然。

雖以慕五樂， 猶渴飲鹹水； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雖以慕五樂， 猶渴飲鹹水；

離塵度世聖， 逮智能充飽。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 離塵度世聖， 逮智能充飽。

等諸欲伎樂， 一切諸玉女； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 等諸欲伎樂， 一切諸玉女；

女人各異心， 是時平等業。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 女人各異心， 是時平等業。

不見利養伴， 友親諸眷屬； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不見利養伴， 友親諸眷屬；

除餘造善業， 不樂諸惡品。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 除餘造善業， 不樂諸惡品。

是故俱和合， 各懷念慈心； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是故俱和合， 各懷念慈心；

奉行真正法， 善行自充飽。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 奉行真正法， 善行自充飽。

常思念諸佛， 在法無放逸； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常思念諸佛， 在法無放逸；

樂戒博聞施， 忍辱仁和要。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 樂戒博聞施， 忍辱仁和要。

曉了苦無我， 專精觀察法； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曉了苦無我， 專精觀察法；

從因緣合成， 轉長勝垢濁。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從因緣合成， 轉長勝垢濁。

覩見諸辯才， 無極之神足； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 覩見諸辯才， 無極之神足；

慧功勳自然， 造戒聞無逸。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慧功勳自然， 造戒聞無逸。

修學無極解， 博聞無馳騁； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 修學無極解， 博聞無馳騁；

施調意智慧， 眾生故行慈。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 施調意智慧， 眾生故行慈。

常修行愍哀， 能成眾善法； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常修行愍哀， 能成眾善法；

大要行為本， 言行常相應。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大要行為本， 言行常相應。

勿從他人教， 已寂然精進； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勿從他人教， 已寂然精進；

不以作逮得， 無作亦不安。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不以作逮得， 無作亦不安。

等意觀其本， 生死甚勤苦； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 等意觀其本， 生死甚勤苦；

不以習離欲， 捨邪能究竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不以習離欲， 捨邪能究竟。

是故得閑靜， 宣布順慈心； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是故得閑靜， 宣布順慈心；

尊敬聽法會， 滅欲燒塵勞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 尊敬聽法會， 滅欲燒塵勞。

棄捐大貢高， 執持無諛諂； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 棄捐大貢高， 執持無諛諂；

以時進行道， 至滅度無為。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以時進行道， 至滅度無為。

消愚眾濁冥， 智慧明化之； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 消愚眾濁冥， 智慧明化之；

棄結塵生網， 興發所應行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 棄結塵生網， 興發所應行。

雖有眾法師， 汝等修行義； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雖有眾法師， 汝等修行義；

不在於彼見， 不違諸法訓。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不在於彼見， 不違諸法訓。

若得佛道時， 轉法雨甘露； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若得佛道時， 轉法雨甘露；

淨洗其心垢， 諮受最法門。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 淨洗其心垢， 諮受最法門。』」

普曜經所現象品第三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普曜經所現象品第三

佛告比丘：「於時菩薩為大天眾，敷演經法，勸助開化咸令悅豫。問諸天子，以何形貌降神母胎？或有言曰：『儒童之形。』或有言曰：『釋梵之形。』或曰：『大天王之形。』或有言曰：『息意天王形。』或有言曰：『阿須倫、揵陀羅、迦留羅、真陀羅、摩休勒形。』或曰：『大神妙天、日月王形。』或曰：『金翅鳥形。』彼有梵天名曰強威，本從仙道中來，沒生天上，於無上正真之道而不退轉，報諸天子言：『吾察梵志典籍所載，歎說菩薩應降神母胎。』又問：『以何形往？』答曰：『象形第一。六牙白象頭首微妙，威神巍巍形像姝好，梵典所載其為然矣。緣是顯示三十二相。所以者何？世有三獸：一、兔，二、馬，三、白象。兔之渡水趣自渡耳；馬雖差猛，猶不知水之深淺也；白象之渡盡其源底。聲聞緣覺其猶兔馬，雖度生死不達法本；菩薩大乘譬若白象，解暢三界十二緣起，了之本無，救護一切莫不蒙濟。』如是比丘，於是菩薩處兜術天，普觀天下，意欲降體白淨王宮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告比丘：「於時菩薩為大天眾，敷演經法，勸助開化咸令悅豫。問諸天子，以何形貌降神母胎？或有言曰：『儒童之形。』或有言曰：『釋梵之形。』或曰：『大天王之形。』或有言曰：『息意天王形。』或有言曰：『阿須倫、揵陀羅、迦留羅、真陀羅、摩休勒形。』或曰：『大神妙天、日月王形。』或曰：『金翅鳥形。』彼有梵天名曰強威，本從仙道中來，沒生天上，於無上正真之道而不退轉，報諸天子言：『吾察梵志典籍所載，歎說菩薩應降神母胎。』又問：『以何形往？』答曰：『象形第一。六牙白象頭首微妙，威神巍巍形像姝好，梵典所載其為然矣。緣是顯示三十二相。所以者何？世有三獸：一、兔，二、馬，三、白象。兔之渡水趣自渡耳；馬雖差猛，猶不知水之深淺也；白象之渡盡其源底。聲聞緣覺其猶兔馬，雖度生死不達法本；菩薩大乘譬若白象，解暢三界十二緣起，了之本無，救護一切莫不蒙濟。』如是比丘，於是菩薩處兜術天，普觀天下，意欲降體白淨王宮。

「爾時王宮先現八瑞：一者、草穢瓦石諸垢不淨，悉為消除自然香潔，生眾雜華香氣苾芬。二者、其雪山邊，鳧鴈鴛鴦鷹鷂赤𭉨，鸚鵡青雀哀鸞雜鳥，來詣王宮住宮殿上，軒牕門戶屏障籠䟽，各各暢音柔軟妙雅。三者、白淨王宮後園遊觀流泉眾水，冬時始春皆生雜華，若干種寶奇雅妙好。四者、陂水浴池諸觀屋宅，悉自然生青蓮芙蓉，大如車輪其葉百千。五者、其蘇水器及麻油器石蜜器食之無減。六者、其王宮裏大鼓小鼓，箜篌琴瑟箏笛簫笳，不鼓自鳴演悲和音。七者、其王宮藏眾寶奇珍，明珠七寶衣被瓔珞，地中藏寶自然發出。八者、宮中光明普照內外蔽日月光。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時王宮先現八瑞：一者、草穢瓦石諸垢不淨，悉為消除自然香潔，生眾雜華香氣苾芬。二者、其雪山邊，鳧鴈鴛鴦鷹鷂赤𭉨，鸚鵡青雀哀鸞雜鳥，來詣王宮住宮殿上，軒牕門戶屏障籠䟽，各各暢音柔軟妙雅。三者、白淨王宮後園遊觀流泉眾水，冬時始春皆生雜華，若干種寶奇雅妙好。四者、陂水浴池諸觀屋宅，悉自然生青蓮芙蓉，大如車輪其葉百千。五者、其蘇水器及麻油器石蜜器食之無減。六者、其王宮裏大鼓小鼓，箜篌琴瑟箏笛簫笳，不鼓自鳴演悲和音。七者、其王宮藏眾寶奇珍，明珠七寶衣被瓔珞，地中藏寶自然發出。八者、宮中光明普照內外蔽日月光。

「萬二千婇女歡喜悅樂，眷屬圍遶來詣王所；見王安坐，侍王之右，坐交露帳和顏悅色咸共賀言：『善哉！大王！願聽妾言，王得大願，眾寶瑞應咸一時至，當懷悅豫，時節和適國土太平；應八關齋，當抱慈心，不宜瞋喜；敬身愛彼，棄捐慳嫉愛欲邪見，消雪自大眾生患厭事，無復諸亂莫不歡喜，已入正真，無懷恨者；不聽十惡奉行眾善，王愍我等，建立至誠去諸塵意，莫受讒言兩舌彼此；慕樂戒禁將護宜適，念行功福慕樂道義；妾等亦當奉戒順命，棄捐愚冥，抱歡豫心，常自將護；彼樂圍遶永得安隱，散華燒香已離諸欲，不懷異心，宿夜七日安和無難。今我等心，不在色聲香味細滑之法，其心戀慕欲聞正音，男女悉好猶若天人，遊戲樂施不志王榮，瓔珞之飾床座綩綖，諸好机延之中思善，皆悉踊躍安隱無亂。今者大王，宜視眾民猶若一子。』時王聞言，第一歡喜：『當如所願，不違汝意輙如所誓。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「萬二千婇女歡喜悅樂，眷屬圍遶來詣王所；見王安坐，侍王之右，坐交露帳和顏悅色咸共賀言：『善哉！大王！願聽妾言，王得大願，眾寶瑞應咸一時至，當懷悅豫，時節和適國土太平；應八關齋，當抱慈心，不宜瞋喜；敬身愛彼，棄捐慳嫉愛欲邪見，消雪自大眾生患厭事，無復諸亂莫不歡喜，已入正真，無懷恨者；不聽十惡奉行眾善，王愍我等，建立至誠去諸塵意，莫受讒言兩舌彼此；慕樂戒禁將護宜適，念行功福慕樂道義；妾等亦當奉戒順命，棄捐愚冥，抱歡豫心，常自將護；彼樂圍遶永得安隱，散華燒香已離諸欲，不懷異心，宿夜七日安和無難。今我等心，不在色聲香味細滑之法，其心戀慕欲聞正音，男女悉好猶若天人，遊戲樂施不志王榮，瓔珞之飾床座綩綖，諸好机延之中思善，皆悉踊躍安隱無亂。今者大王，宜視眾民猶若一子。』時王聞言，第一歡喜：『當如所願，不違汝意輙如所誓。』

「於時其王施宮婇女，如意所願皆為莊嚴，交餝清淨解散眾華，燒其香勳懸繒幢蓋，召二萬人悉使被鎧皆執兵仗侍衛左右，諸眷屬俱作諸伎樂，音聲悲和擁護王后，諸宮婇女各共圍遶，諸天玉女來洗浴之，香勳衣服眾寶瓔珞，僉然俱鼓百千妓樂，其音悲和。夫人適坐，天女來侍，以若干種眾雜天華金銀床㯓，細軟綩綖以布其上，明月珠寶諸天玉女各齎香瓶，散華燒香。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於時其王施宮婇女，如意所願皆為莊嚴，交餝清淨解散眾華，燒其香勳懸繒幢蓋，召二萬人悉使被鎧皆執兵仗侍衛左右，諸眷屬俱作諸伎樂，音聲悲和擁護王后，諸宮婇女各共圍遶，諸天玉女來洗浴之，香勳衣服眾寶瓔珞，僉然俱鼓百千妓樂，其音悲和。夫人適坐，天女來侍，以若干種眾雜天華金銀床㯓，細軟綩綖以布其上，明月珠寶諸天玉女各齎香瓶，散華燒香。