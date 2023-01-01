佛說太子瑞應本起經卷下 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說太子瑞應本起經卷下

吳月支優婆塞支謙譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 吳月支優婆塞支謙譯

「菩薩累劫清淨之行，至儒大慈，道定自然，忍力降魔，鬼兵退散，定意如故。不以智慮，無憂喜想，是日初夜，得一術闍，自知宿命，無數劫來，精神所更，展轉受身，不可稱計，皆識知之。至二夜時，得二術闍，悉知眾生心中所念，善惡殃福，生死所趣。至三夜時，得三術闍，漏盡結解，自知本昔久所習行四神足念：精進定、欲定、意定、戒定，得變化法。所欲如意，不復用思，身能飛行，能分一身，作百作千，至億萬無數，復合為一；能徹入地，石壁皆過，從一方現，俯沒仰出，譬如水波；能身中出水火，履水行虛，身不陷墜；坐臥空中，如鳥飛翔；立能及天，手捫日月；欲身平立，至梵自在；眼能徹視，耳能洞聽，意悉預知，諸天、人、龍、鬼神、蚑行蠕動之類，身行口言心所欲念，悉見聞知。諸有貪婬無貪婬者，有瞋恚無瞋恚者，有愚癡無愚癡者，有愛欲無愛欲者，有大志行無大志行者，有內外行無內外行者，有念善無念善者，有一心無一心者，有解脫意無解脫意者，一切悉知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩累劫清淨之行，至儒大慈，道定自然，忍力降魔，鬼兵退散，定意如故。不以智慮，無憂喜想，是日初夜，得一術闍，自知宿命，無數劫來，精神所更，展轉受身，不可稱計，皆識知之。至二夜時，得二術闍，悉知眾生心中所念，善惡殃福，生死所趣。至三夜時，得三術闍，漏盡結解，自知本昔久所習行四神足念：精進定、欲定、意定、戒定，得變化法。所欲如意，不復用思，身能飛行，能分一身，作百作千，至億萬無數，復合為一；能徹入地，石壁皆過，從一方現，俯沒仰出，譬如水波；能身中出水火，履水行虛，身不陷墜；坐臥空中，如鳥飛翔；立能及天，手捫日月；欲身平立，至梵自在；眼能徹視，耳能洞聽，意悉預知，諸天、人、龍、鬼神、蚑行蠕動之類，身行口言心所欲念，悉見聞知。諸有貪婬無貪婬者，有瞋恚無瞋恚者，有愚癡無愚癡者，有愛欲無愛欲者，有大志行無大志行者，有內外行無內外行者，有念善無念善者，有一心無一心者，有解脫意無解脫意者，一切悉知。

「菩薩觀見天上、人中、地獄、畜生、鬼神五道，先世父母兄弟妻子，中外姓字，一一分別；一世十世，百千萬億無數世事，至于天地一劫崩壞空荒之時，一劫始成，人物興時，能知十劫百劫，至千萬億無數劫中，內外姓字，衣食苦樂，壽命長短，死此生彼，展轉所趣。從上頭始，諸所更身，生長老終，形色好醜，賢愚苦樂，一切三界，皆分別知。見人魂神，各自隨行，生五道中，或墮地獄，或墮畜生，或作鬼神，或生天上，或入人形，有生豪貴富樂家者，有生卑鄙貧賤家者，知諸眾生，或五陰自蔽：一色像，二痛痒，三思想，四行作，五魂識；皆習五欲：眼貪色，耳貪聲，鼻貪香，舌貪味，身貪細滑；牽於愛欲，或於財色，思望安樂，從是生諸惡本，從惡致苦。能斷愛習，不隨婬心，大如毛髮，受行八道，則眾苦滅矣。譬如無薪亦復無火，是謂無為度世之道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩觀見天上、人中、地獄、畜生、鬼神五道，先世父母兄弟妻子，中外姓字，一一分別；一世十世，百千萬億無數世事，至于天地一劫崩壞空荒之時，一劫始成，人物興時，能知十劫百劫，至千萬億無數劫中，內外姓字，衣食苦樂，壽命長短，死此生彼，展轉所趣。從上頭始，諸所更身，生長老終，形色好醜，賢愚苦樂，一切三界，皆分別知。見人魂神，各自隨行，生五道中，或墮地獄，或墮畜生，或作鬼神，或生天上，或入人形，有生豪貴富樂家者，有生卑鄙貧賤家者，知諸眾生，或五陰自蔽：一色像，二痛痒，三思想，四行作，五魂識；皆習五欲：眼貪色，耳貪聲，鼻貪香，舌貪味，身貪細滑；牽於愛欲，或於財色，思望安樂，從是生諸惡本，從惡致苦。能斷愛習，不隨婬心，大如毛髮，受行八道，則眾苦滅矣。譬如無薪亦復無火，是謂無為度世之道。

「菩薩自知，已棄惡本，無婬怒癡，生死已除，種根已斷，無餘栽枿，所作已成，智慧已了。明星出時，廓然大悟，得無上正真之道，為最正覺。得佛十八法，有十神力、四無所畏。佛十八法者，謂從得佛，至于泥曰：一、無失道，二、無空言，三、無忘志，四、無不靜意，五、無若干想，六、無不省視，七、志欲無減，八、精進無減，九、定意無減，十、智慧無減，十一、解脫無減，十二、度知見無減，十三、古世之事悉知見，十四、來世之事悉知見，十五、今世之事悉知見，十六、覽眾身行化以始所知，十七、覽眾言行化以始所知，十八、覽眾意行化以始所知。是為佛十八不共之法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩自知，已棄惡本，無婬怒癡，生死已除，種根已斷，無餘栽枿，所作已成，智慧已了。明星出時，廓然大悟，得無上正真之道，為最正覺。得佛十八法，有十神力、四無所畏。佛十八法者，謂從得佛，至于泥曰：一、無失道，二、無空言，三、無忘志，四、無不靜意，五、無若干想，六、無不省視，七、志欲無減，八、精進無減，九、定意無減，十、智慧無減，十一、解脫無減，十二、度知見無減，十三、古世之事悉知見，十四、來世之事悉知見，十五、今世之事悉知見，十六、覽眾身行化以始所知，十七、覽眾言行化以始所知，十八、覽眾意行化以始所知。是為佛十八不共之法。

「十神力者，佛悉知見深微隱遠是處非處，明審如有，一力也；佛悉明知來今往古所造行地所受報應，二力也；佛悉分別天人眾生彼彼異念，三力也；佛悉知眾生若干種語及度世語，四力也；佛悉了知世間雜種無量情態，五力也；佛能現禪解定行除眾勞諍，六力也；佛知欲縛，知縛解要在所宜行，七力也；佛智如海善言無量，追識一切宿命所更，八力也；佛天眼淨，見人物死，神所出生，善惡殃福，隨行受報，九力也；佛漏已盡，無復縛著，神真叡智，自知見證，究暢道行，可作能作，無餘生死，其智明審，是為佛十神力也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「十神力者，佛悉知見深微隱遠是處非處，明審如有，一力也；佛悉明知來今往古所造行地所受報應，二力也；佛悉分別天人眾生彼彼異念，三力也；佛悉知眾生若干種語及度世語，四力也；佛悉了知世間雜種無量情態，五力也；佛能現禪解定行除眾勞諍，六力也；佛知欲縛，知縛解要在所宜行，七力也；佛智如海善言無量，追識一切宿命所更，八力也；佛天眼淨，見人物死，神所出生，善惡殃福，隨行受報，九力也；佛漏已盡，無復縛著，神真叡智，自知見證，究暢道行，可作能作，無餘生死，其智明審，是為佛十神力也。

「四無所畏者：佛神智正覺，無所不知，愚惑相言：『佛未悉知。』至於梵摩眾聖，皆莫能論佛之智故，獨步不懼，一無畏也；佛漏已盡悉知，愚惑相言：『佛漏未盡。』至於梵摩眾聖，莫能論佛之志故，獨步不懼，二無畏也；佛說經戒天下誦習，愚惑相言：『佛經可遏。』至於梵摩眾聖，莫能論毀佛之正經故，獨步不懼，三無畏也；佛現道義，言真而要，能度苦厄，愚惑相言：『佛不能度苦。』至於梵摩眾聖，莫能論佛正道故，周行不懼，四無畏也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「四無所畏者：佛神智正覺，無所不知，愚惑相言：『佛未悉知。』至於梵摩眾聖，皆莫能論佛之智故，獨步不懼，一無畏也；佛漏已盡悉知，愚惑相言：『佛漏未盡。』至於梵摩眾聖，莫能論佛之志故，獨步不懼，二無畏也；佛說經戒天下誦習，愚惑相言：『佛經可遏。』至於梵摩眾聖，莫能論毀佛之正經故，獨步不懼，三無畏也；佛現道義，言真而要，能度苦厄，愚惑相言：『佛不能度苦。』至於梵摩眾聖，莫能論佛正道故，周行不懼，四無畏也。

「佛得定意，一切知見，坐自念言：『是實微妙，難知難明，甚難得也。高而無上，廣不可極；淵而無下，深不可測；大包天地，細入無間。昔定光佛時，別我為佛，名釋迦文。今果得之。從無數劫，勤苦所求，適今得耳。自念宿命，諸所施為，慈孝仁義，禮敬誠信，中正守善，虛心學聖，柔弱淨意，行六度無極，布施持戒，忍辱精進，一心智慧。習四等心，慈悲喜護；養育眾生，如視赤子；承事諸佛，積德無量；累劫勤苦，不望其功，今悉自得。』喜自說曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛得定意，一切知見，坐自念言：『是實微妙，難知難明，甚難得也。高而無上，廣不可極；淵而無下，深不可測；大包天地，細入無間。昔定光佛時，別我為佛，名釋迦文。今果得之。從無數劫，勤苦所求，適今得耳。自念宿命，諸所施為，慈孝仁義，禮敬誠信，中正守善，虛心學聖，柔弱淨意，行六度無極，布施持戒，忍辱精進，一心智慧。習四等心，慈悲喜護；養育眾生，如視赤子；承事諸佛，積德無量；累劫勤苦，不望其功，今悉自得。』喜自說曰：

「今覺佛極尊， 棄婬淨無漏， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「今覺佛極尊， 棄婬淨無漏，

一切能將導， 從者必歡預。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切能將導， 從者必歡預。

夫福之報快， 妙願皆得成， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 夫福之報快， 妙願皆得成，

愍疾得上寂， 吾將逝泥洹。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 愍疾得上寂， 吾將逝泥洹。

「佛初得道，自知食少身體虛輕，徐起入水洗浴，畢欲上岸，天按樹枝，得攀而出，旋往樹下。有五百青雀，飛來繞佛，三匝而去。復有長者女，始嫁有願生子男者，當作百味之糜，祠山樹神。後生得男，喜即作糜，盛以金鉢，其女瀉糜，釜杓不污；女益珍敬，即與數女，俱入山中，望見好樹，即遣婢先往掃除；婢到見佛，不知何神，還報女言：『有神在樹下坐。』女令婢戴百味之糜置頭上前，長跪上食并金鉢。佛言：『汝等能有善意，必以現世得福見諦。』眾女遙拜而退，佛便食糜已，念先三佛初得道時，皆有獻百味之食并上金鉢如此器者，今皆在文隣龍所。佛即擲鉢水中，自然逆流，上水七里，墮前三鉢上，四器共累，相類如一。龍王歡喜，知復有佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛初得道，自知食少身體虛輕，徐起入水洗浴，畢欲上岸，天按樹枝，得攀而出，旋往樹下。有五百青雀，飛來繞佛，三匝而去。復有長者女，始嫁有願生子男者，當作百味之糜，祠山樹神。後生得男，喜即作糜，盛以金鉢，其女瀉糜，釜杓不污；女益珍敬，即與數女，俱入山中，望見好樹，即遣婢先往掃除；婢到見佛，不知何神，還報女言：『有神在樹下坐。』女令婢戴百味之糜置頭上前，長跪上食并金鉢。佛言：『汝等能有善意，必以現世得福見諦。』眾女遙拜而退，佛便食糜已，念先三佛初得道時，皆有獻百味之食并上金鉢如此器者，今皆在文隣龍所。佛即擲鉢水中，自然逆流，上水七里，墮前三鉢上，四器共累，相類如一。龍王歡喜，知復有佛。

「佛定意七日，不動不搖。樹神念：『佛新得道，快坐七日，未有獻食者，我當求人令飯佛。』時適有五百賈人，從山一面過，車牛皆躓不行。中有兩大人，一名提謂，二名波利，怖還與眾人俱詣樹神請福，神現光像言：『今世有佛，在此優留國界尼連禪水邊，未有獻食者。汝曹幸先能有善意，必獲大福。』賈人聞佛名，皆喜言：『佛必獨大尊，天神所敬，非凡品也。』即和麨蜜，俱詣樹下，稽首上佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛定意七日，不動不搖。樹神念：『佛新得道，快坐七日，未有獻食者，我當求人令飯佛。』時適有五百賈人，從山一面過，車牛皆躓不行。中有兩大人，一名提謂，二名波利，怖還與眾人俱詣樹神請福，神現光像言：『今世有佛，在此優留國界尼連禪水邊，未有獻食者。汝曹幸先能有善意，必獲大福。』賈人聞佛名，皆喜言：『佛必獨大尊，天神所敬，非凡品也。』即和麨蜜，俱詣樹下，稽首上佛。

「佛念先古諸佛哀受人施法皆持鉢，不宜如餘道人手受食也。時四天王，即遙知佛當用鉢，如人屈申臂頃，俱到頞那山上；如意所念，石中自然出四鉢，香淨潔無穢。四天王各取一鉢，還共上佛：『願哀賈人，令得大福。方有鐵鉢，後弟子當用食。』佛念取一鉢不快餘三意，便悉受四鉢，累置左手中，右手按之，合成一鉢，令四際現。佛受麨蜜，告諸賈人：『汝當歸命於佛，歸命於法，方有比丘眾，當預自歸。』即皆受教，各三自歸。佛起於異處食畢，呪願賈人言：『今所布施，欲使食者，得充氣力；當令施家，世世得願，得色得力，得瞻得喜，安快無病，終保年壽；諸邪惡鬼，不得嬈近；以有善意，立德本固；諸善鬼神，常當擁護；開示道地，得利諧偶；不使迍蹇，無復艱患；人有正見，以信喜敬；潔淨不悔，施道德者；福德益大，所隨轉勝，吉無不利。日月五星，二十八宿，天神鬼王，常隨護助；四天大王，賞別善人，東提頭賴、南維睒文、西維樓勒、北拘均羅，當護汝等令不遭橫；能有慧意，研精學問，敬佛法眾，棄捐眾惡，不自放恣。現受吉祥，種福得福，行道得道，以先見佛一心承奉，當為從是致第一福。現世獲祐，快解見諦，富樂長壽，自致泥洹。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛念先古諸佛哀受人施法皆持鉢，不宜如餘道人手受食也。時四天王，即遙知佛當用鉢，如人屈申臂頃，俱到頞那山上；如意所念，石中自然出四鉢，香淨潔無穢。四天王各取一鉢，還共上佛：『願哀賈人，令得大福。方有鐵鉢，後弟子當用食。』佛念取一鉢不快餘三意，便悉受四鉢，累置左手中，右手按之，合成一鉢，令四際現。佛受麨蜜，告諸賈人：『汝當歸命於佛，歸命於法，方有比丘眾，當預自歸。』即皆受教，各三自歸。佛起於異處食畢，呪願賈人言：『今所布施，欲使食者，得充氣力；當令施家，世世得願，得色得力，得瞻得喜，安快無病，終保年壽；諸邪惡鬼，不得嬈近；以有善意，立德本固；諸善鬼神，常當擁護；開示道地，得利諧偶；不使迍蹇，無復艱患；人有正見，以信喜敬；潔淨不悔，施道德者；福德益大，所隨轉勝，吉無不利。日月五星，二十八宿，天神鬼王，常隨護助；四天大王，賞別善人，東提頭賴、南維睒文、西維樓勒、北拘均羅，當護汝等令不遭橫；能有慧意，研精學問，敬佛法眾，棄捐眾惡，不自放恣。現受吉祥，種福得福，行道得道，以先見佛一心承奉，當為從是致第一福。現世獲祐，快解見諦，富樂長壽，自致泥洹。』

「時麨蜜冷，佛腹內風起，帝釋即知，應時到閻浮提界上，取藥果名呵梨勒，來白佛言：『是果香美可服，最除內風。』佛便食之，風即除去。起到文隣瞽龍無提水邊，坐定七日，不喘不息；光照水中，龍目得開，自識如前，見三佛光明，目輙得視。龍王歡喜沐浴，名香栴檀蘇合出水；見佛相好光影如樹有華，前繞佛七匝，身離佛圍四十里；龍有七頭，羅覆佛上；欲以障蔽蚊虻寒暑，時雨七日，龍一心不飢不渴。七日雨止，佛悟，龍化作年少道人，著好服飾，稽首問佛：『佛得無寒、得無熱、得無為蚊虻所嬈近耶？』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時麨蜜冷，佛腹內風起，帝釋即知，應時到閻浮提界上，取藥果名呵梨勒，來白佛言：『是果香美可服，最除內風。』佛便食之，風即除去。起到文隣瞽龍無提水邊，坐定七日，不喘不息；光照水中，龍目得開，自識如前，見三佛光明，目輙得視。龍王歡喜沐浴，名香栴檀蘇合出水；見佛相好光影如樹有華，前繞佛七匝，身離佛圍四十里；龍有七頭，羅覆佛上；欲以障蔽蚊虻寒暑，時雨七日，龍一心不飢不渴。七日雨止，佛悟，龍化作年少道人，著好服飾，稽首問佛：『佛得無寒、得無熱、得無為蚊虻所嬈近耶？』

「佛時答言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛時答言：

「『久得在屏處， 思道其福快； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『久得在屏處， 思道其福快；

昔所願欲聞， 今以悉知快； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 昔所願欲聞， 今以悉知快；

不為彼所嬈， 能安眾生快； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不為彼所嬈， 能安眾生快；

度世三毒滅， 得佛泥洹快； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 度世三毒滅， 得佛泥洹快；

生世得覩佛， 聞受經法快； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 生世得覩佛， 聞受經法快；

得與辟支佛， 真人會亦快； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得與辟支佛， 真人會亦快；

不與愚從事， 得離惡人快； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不與愚從事， 得離惡人快；

有𭶑別真偽， 知信正道快。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有𭶑別真偽， 知信正道快。』

「佛告龍王：『汝當復自歸於佛，自歸於法，自歸於比丘僧。』即受三自歸。諸畜生中，是龍為先見佛。佛以神足，移坐石室，自念本願，欲度眾生。思惟：『生死本從十二因緣法起，法起故便有生死；若法滅者生死乃盡。作是故自得是，不作是是便息。一切眾生，意為精神，窈窈冥冥，恍忽無形，自起識想，隨行受身；身無常主，神無常形，神心變化，躁濁難清；自生自滅，未曾休息；一念去，一念來；若水中泡，一滴滅一復興；至于三界欲、色、無色，九神所止皆繫於識，不得免苦；昧昧然不自覺，故謂之癡，莫知要道。夫道至妙，虛寂無念，不可以凡世間意知。世間道術九十六種，各信所事，孰知其惑？皆樂生求安，貪欲嗜味，好於聲色，故不能樂佛道。佛道清淨，空無所有；凡計身萬物不可得常有，設當為說，天下皆苦；空無所有，誰能信者？枯苦我耳。』意欲默然，不為世間說法，便入定意。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛告龍王：『汝當復自歸於佛，自歸於法，自歸於比丘僧。』即受三自歸。諸畜生中，是龍為先見佛。佛以神足，移坐石室，自念本願，欲度眾生。思惟：『生死本從十二因緣法起，法起故便有生死；若法滅者生死乃盡。作是故自得是，不作是是便息。一切眾生，意為精神，窈窈冥冥，恍忽無形，自起識想，隨行受身；身無常主，神無常形，神心變化，躁濁難清；自生自滅，未曾休息；一念去，一念來；若水中泡，一滴滅一復興；至于三界欲、色、無色，九神所止皆繫於識，不得免苦；昧昧然不自覺，故謂之癡，莫知要道。夫道至妙，虛寂無念，不可以凡世間意知。世間道術九十六種，各信所事，孰知其惑？皆樂生求安，貪欲嗜味，好於聲色，故不能樂佛道。佛道清淨，空無所有；凡計身萬物不可得常有，設當為說，天下皆苦；空無所有，誰能信者？枯苦我耳。』意欲默然，不為世間說法，便入定意。

「佛放眉中光，上照七天。梵天知佛欲取泥洹，悲念：『三界皆為長衰，終不得知度世之法，死即當復墮三惡道，何時當脫？天下久遠乃有佛耳，佛難得見若優曇華，今我當為天人請命求哀於佛，令止說經。』即語帝釋，將天樂般遮伎下到石室。佛方定意覺，般遮彈琴而歌。其辭曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛放眉中光，上照七天。梵天知佛欲取泥洹，悲念：『三界皆為長衰，終不得知度世之法，死即當復墮三惡道，何時當脫？天下久遠乃有佛耳，佛難得見若優曇華，今我當為天人請命求哀於佛，令止說經。』即語帝釋，將天樂般遮伎下到石室。佛方定意覺，般遮彈琴而歌。其辭曰：

「『聽我歌十力， 棄蓋寂定禪； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『聽我歌十力， 棄蓋寂定禪；

光徹照七天， 德香踰栴檀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 光徹照七天， 德香踰栴檀。

上帝神妙來， 歎仰欲見尊； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上帝神妙來， 歎仰欲見尊；

梵釋齎敬意， 稽首欲受聞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梵釋齎敬意， 稽首欲受聞。

佛所本行願， 精進百劫勤； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛所本行願， 精進百劫勤；

四等大布施， 十方受弘恩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四等大布施， 十方受弘恩。

持戒淨無垢， 慈軟護眾生； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 持戒淨無垢， 慈軟護眾生；

勇決入禪智， 大悲敷度經。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勇決入禪智， 大悲敷度經。

苦行積無數， 功勳成於今； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 苦行積無數， 功勳成於今；

戒忍定慧力， 動地魔已擒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 戒忍定慧力， 動地魔已擒。

德普蓋天地， 神智過靈聖； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 德普蓋天地， 神智過靈聖；

相好特無比， 八聲震十方。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 相好特無比， 八聲震十方。

志高於須彌， 清妙莫能論； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 志高於須彌， 清妙莫能論；

永離婬怒癡， 無復老死患。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 永離婬怒癡， 無復老死患。

唯哀從定覺， 愍傷諸天人； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唯哀從定覺， 愍傷諸天人；

為開法寶藏， 敷惠甘露珍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為開法寶藏， 敷惠甘露珍。

令從憂畏解， 危厄得以安； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 令從憂畏解， 危厄得以安；

迷惑見正道， 邪疑覩真言。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 迷惑見正道， 邪疑覩真言。

一切皆願樂， 欲聽受無厭； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切皆願樂， 欲聽受無厭；

當開無死法， 垂化於無窮。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當開無死法， 垂化於無窮。』

「佛意悉知，便從定覺。梵天白佛言：『從久遠以來，適復見佛耳。諸天喜踊，欲聞佛法，當為世間說經，願莫般泥洹。眾生愚闇，無有慧眼，唯加慈導，令得解脫。諸天人中，多有賢善，好道易解，亦有精進，能受戒法。畏於地獄三惡道者，願開法藏，為現甘露，受者必多。天下無佛時，我見餘道人，具有三毒自意合作經典。人尚學其不至誠法，何況佛之清淨無婬怒癡？願佛說法，使眾生得聞至誠之道。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛意悉知，便從定覺。梵天白佛言：『從久遠以來，適復見佛耳。諸天喜踊，欲聞佛法，當為世間說經，願莫般泥洹。眾生愚闇，無有慧眼，唯加慈導，令得解脫。諸天人中，多有賢善，好道易解，亦有精進，能受戒法。畏於地獄三惡道者，願開法藏，為現甘露，受者必多。天下無佛時，我見餘道人，具有三毒自意合作經典。人尚學其不至誠法，何況佛之清淨無婬怒癡？願佛說法，使眾生得聞至誠之道。』

「佛言：『善哉，善哉！梵天！欲廣施安，救諸世間，撫利寧濟，樂使解脫。我念世間，貪愛嗜欲，墮生死苦，少能自覺本從十二因緣起，癡緣癡，行緣行，識緣識，名像緣名像，六入緣六入，更樂緣更樂，痛緣痛，愛緣愛，受緣受，有緣有，生緣生老死憂悲苦悶心惱；大患其有，精神從愛，轉受生死。欲得道者，當斷貪愛滅除情欲，無為無起，然則癡滅，癡滅則行滅，行滅則識滅，識滅則名像滅，名像滅則六入滅，六入滅則更樂滅，更樂滅則痛滅，痛滅則愛滅，愛滅則受滅，受滅則有滅，有滅則生滅，生滅則老死憂悲苦悶心惱大患皆盡；是謂得道。唯佛覺此，微妙難明。夫此清淨無愚癡想，不可以世間凡夫意知。天下道術，九十六種，各有所事，或事天地日月五星，或事水火鬼神龍神，皆樂生求安，貪欲嗜味，好於聲色，故不能樂佛道，不聞佛經，不知要法。凡人意異，計身萬物謂可常有，設當為說，目之所見，萬物無常，有身皆苦，身為非身，空無所有，親戚家屬，悉非人所。正言似反，誰能信者？吾為枯苦，不如取泥洹，故欲不言耳。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛言：『善哉，善哉！梵天！欲廣施安，救諸世間，撫利寧濟，樂使解脫。我念世間，貪愛嗜欲，墮生死苦，少能自覺本從十二因緣起，癡緣癡，行緣行，識緣識，名像緣名像，六入緣六入，更樂緣更樂，痛緣痛，愛緣愛，受緣受，有緣有，生緣生老死憂悲苦悶心惱；大患其有，精神從愛，轉受生死。欲得道者，當斷貪愛滅除情欲，無為無起，然則癡滅，癡滅則行滅，行滅則識滅，識滅則名像滅，名像滅則六入滅，六入滅則更樂滅，更樂滅則痛滅，痛滅則愛滅，愛滅則受滅，受滅則有滅，有滅則生滅，生滅則老死憂悲苦悶心惱大患皆盡；是謂得道。唯佛覺此，微妙難明。夫此清淨無愚癡想，不可以世間凡夫意知。天下道術，九十六種，各有所事，或事天地日月五星，或事水火鬼神龍神，皆樂生求安，貪欲嗜味，好於聲色，故不能樂佛道，不聞佛經，不知要法。凡人意異，計身萬物謂可常有，設當為說，目之所見，萬物無常，有身皆苦，身為非身，空無所有，親戚家屬，悉非人所。正言似反，誰能信者？吾為枯苦，不如取泥洹，故欲不言耳。』

「梵天復曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「梵天復曰：

「『從無數劫人在世間生死， 唯佛經難得聞， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『從無數劫人在世間生死， 唯佛經難得聞，

從佛在世能度極者， 今以得願人中難有， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從佛在世能度極者， 今以得願人中難有，

尊極無佛比， 是故稽首禮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 尊極無佛比， 是故稽首禮。

世間縛著為久在冥， 今十力興神智無量， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世間縛著為久在冥， 今十力興神智無量，

當開法藏施慧光明， 照諸天人令得開解， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當開法藏施慧光明， 照諸天人令得開解，

佛能度一切， 是故願自歸。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛能度一切， 是故願自歸。

從本發意誓為苦人， 勞謙積德行願已成， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從本發意誓為苦人， 勞謙積德行願已成，

無明老死長衰可悲， 當施法藥救諸病痛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無明老死長衰可悲， 當施法藥救諸病痛，

慈哀無過佛， 是故稽首請。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慈哀無過佛， 是故稽首請。』

「佛已可梵天，念：『誰可先度者？昔者父王遣五人侍我，今在山中。』即復道還，五人見佛，自相謂言：『是人來者，慎莫與起也。』佛到，五人皆起，不覺作禮。時佛言：『卿等持心，何無牢固？屬言莫起，何以作禮？』五人不對，願為弟子。佛即手摩其頭，以為沙門。還道樹下各坐思惟。佛又復念：『此間有優為迦葉——大明勇健，有好名字，國王吏民，皆共事之——與五百弟子，在尼連禪水邊。欲先開化令解，歡喜信樂佛法；爾乃餘人，當隨而學。』即往從之。迦葉見佛，即來起迎，讚言：『幸甚，大道人善來相見，消息安不？』佛即答言：『無病第一利，知足第一富，善友第一厚，無為第一安。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛已可梵天，念：『誰可先度者？昔者父王遣五人侍我，今在山中。』即復道還，五人見佛，自相謂言：『是人來者，慎莫與起也。』佛到，五人皆起，不覺作禮。時佛言：『卿等持心，何無牢固？屬言莫起，何以作禮？』五人不對，願為弟子。佛即手摩其頭，以為沙門。還道樹下各坐思惟。佛又復念：『此間有優為迦葉——大明勇健，有好名字，國王吏民，皆共事之——與五百弟子，在尼連禪水邊。欲先開化令解，歡喜信樂佛法；爾乃餘人，當隨而學。』即往從之。迦葉見佛，即來起迎，讚言：『幸甚，大道人善來相見，消息安不？』佛即答言：『無病第一利，知足第一富，善友第一厚，無為第一安。』

「迦葉曰：『有何勅使？』佛言：『欲報一事，儻不瞋恚，煩借火室，一宿之間。』曰：『不愛也。中有毒龍，恐相害耳。』佛言：『無苦。龍不害我。』重借至三。迦葉言：『然，大道人德高，能居中者大善。』佛即澡洗前入火室，持草布地，適坐須臾，毒龍瞋恚，身中出烟；佛亦現神，身中出烟。龍大忿怒，身皆火出；佛亦現神，身出火光。龍火佛光，於是俱盛，石室盡燃，其炎烟出，如失火狀。迦葉夜起，相視星宿，見火室洞然，噫噫言：『咄！是大沙門端正，可惜不隨我語，竟為毒火所害。』佛知其意，於其室內，以道神力，滅龍恚毒，降伏龍身，化置鉢中。迦葉惶遽，令五百弟子人，持一瓶水，就擲滅火；而一瓶者，更成一火，師徒益怖，皆言：『咄咄！殺是大沙門。』明旦佛持鉢盛龍而出，迦葉驚喜問：『大道人乃尚活耶？器中何等？』佛答言：『然，吾自活耳。是鉢中者，可言毒龍，眾人所畏，不敢入室者也。今者降之，已受戒矣。』迦葉自以得道，謂佛非真，顧語弟子：『是大沙門極神，雖爾未及於道，不如我得羅漢也！』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「迦葉曰：『有何勅使？』佛言：『欲報一事，儻不瞋恚，煩借火室，一宿之間。』曰：『不愛也。中有毒龍，恐相害耳。』佛言：『無苦。龍不害我。』重借至三。迦葉言：『然，大道人德高，能居中者大善。』佛即澡洗前入火室，持草布地，適坐須臾，毒龍瞋恚，身中出烟；佛亦現神，身中出烟。龍大忿怒，身皆火出；佛亦現神，身出火光。龍火佛光，於是俱盛，石室盡燃，其炎烟出，如失火狀。迦葉夜起，相視星宿，見火室洞然，噫噫言：『咄！是大沙門端正，可惜不隨我語，竟為毒火所害。』佛知其意，於其室內，以道神力，滅龍恚毒，降伏龍身，化置鉢中。迦葉惶遽，令五百弟子人，持一瓶水，就擲滅火；而一瓶者，更成一火，師徒益怖，皆言：『咄咄！殺是大沙門。』明旦佛持鉢盛龍而出，迦葉驚喜問：『大道人乃尚活耶？器中何等？』佛答言：『然，吾自活耳。是鉢中者，可言毒龍，眾人所畏，不敢入室者也。今者降之，已受戒矣。』迦葉自以得道，謂佛非真，顧語弟子：『是大沙門極神，雖爾未及於道，不如我得羅漢也！』

「佛復移近迦葉，坐一樹下，夜第一四天王俱下聽佛說經。四王光影，明如盛火。迦葉夜起占候，見佛邊有四火。明旦行問：『大道人亦事火乎？』佛言：『不事火也。』曰：『昨夜此間有四火，何也？』佛言：『昨夜四天王來下聽經，是其光耳。』迦葉念言：『是大沙門極神。雖然，尚未得道故，不如我得羅漢也！』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛復移近迦葉，坐一樹下，夜第一四天王俱下聽佛說經。四王光影，明如盛火。迦葉夜起占候，見佛邊有四火。明旦行問：『大道人亦事火乎？』佛言：『不事火也。』曰：『昨夜此間有四火，何也？』佛言：『昨夜四天王來下聽經，是其光耳。』迦葉念言：『是大沙門極神。雖然，尚未得道故，不如我得羅漢也！』

「佛止樹下第二天，帝釋夜復來下聽佛說經。帝釋光影，甚益大明。迦葉夜起占候，見佛邊火光倍於昨四火明，心念：『是大沙門續事火也。』明旦復行問：『大道人得無事火？』佛言：『不也。昨天帝釋來下聽經，是其光耳。』迦葉念言：『是大沙門乃神聖。雖然，未及於道，不如我得羅漢也！』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛止樹下第二天，帝釋夜復來下聽佛說經。帝釋光影，甚益大明。迦葉夜起占候，見佛邊火光倍於昨四火明，心念：『是大沙門續事火也。』明旦復行問：『大道人得無事火？』佛言：『不也。昨天帝釋來下聽經，是其光耳。』迦葉念言：『是大沙門乃神聖。雖然，未及於道，不如我得羅漢也！』

「後夜，第七梵天又下聽經。梵之光影，倍於帝釋。迦葉夜起占候，見火光益大明盛。明日問：『大道人事火乎？』答言：『不事火也！』『昨夜火光益明大，何也？』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「後夜，第七梵天又下聽經。梵之光影，倍於帝釋。迦葉夜起占候，見火光益大明盛。明日問：『大道人事火乎？』答言：『不事火也！』『昨夜火光益明大，何也？』

「佛言：『昨夜梵天來下聽經，是其光耳。』迦葉復念：『是大沙門，神則神矣，然未得道，不如我得羅漢也！』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛言：『昨夜梵天來下聽經，是其光耳。』迦葉復念：『是大沙門，神則神矣，然未得道，不如我得羅漢也！』

「迦葉五百弟子，人事三火，合千五百火，明旦燃之，火了不燃，怪而白師。師言：『疑是大沙門所為也。』即行問佛：『我五百弟子，凡事千五百火，今旦燃之，火皆不燃。是大道人之所為乎？』佛言：『卿欲使火燃不？』問之至三。曰：『欲使燃。』佛言：『可去，火當燃。』應聲皆燃。迦葉復念：『是大沙門，神則神矣，然未得道，不如我已得羅漢也！』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「迦葉五百弟子，人事三火，合千五百火，明旦燃之，火了不燃，怪而白師。師言：『疑是大沙門所為也。』即行問佛：『我五百弟子，凡事千五百火，今旦燃之，火皆不燃。是大道人之所為乎？』佛言：『卿欲使火燃不？』問之至三。曰：『欲使燃。』佛言：『可去，火當燃。』應聲皆燃。迦葉復念：『是大沙門，神則神矣，然未得道，不如我已得羅漢也！』

「迦葉身自事三火，明旦燃之，又不可燃。心念：『復是大沙門所為也。』即行問佛：『我自事三火，今旦燃之，了不可燃。續是大道人所為耶？』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「迦葉身自事三火，明旦燃之，又不可燃。心念：『復是大沙門所為也。』即行問佛：『我自事三火，今旦燃之，了不可燃。續是大道人所為耶？』

「佛言：『卿欲使火燃不？』問之至三。曰：『欲使燃。』佛言：『可去，火當燃。』應聲皆燃。迦葉復念：『是大沙門，神則神矣，然未得道，不如我已得羅漢也！』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛言：『卿欲使火燃不？』問之至三。曰：『欲使燃。』佛言：『可去，火當燃。』應聲皆燃。迦葉復念：『是大沙門，神則神矣，然未得道，不如我已得羅漢也！』

「火燃之後，迦葉欲滅之，不可得滅。五百弟子及諸事火者，共助滅之，而了不滅。皆言：『大沙門所為也。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「火燃之後，迦葉欲滅之，不可得滅。五百弟子及諸事火者，共助滅之，而了不滅。皆言：『大沙門所為也。』

「迦葉行問佛：『火既燃矣，今不可滅？』佛言：『欲使滅乎？』曰：『欲使滅。』佛言：『可去，火當滅。』應聲即滅。迦葉故念：『是大沙門雖神，不如我得道真也！』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「迦葉行問佛：『火既燃矣，今不可滅？』佛言：『欲使滅乎？』曰：『欲使滅。』佛言：『可去，火當滅。』應聲即滅。迦葉故念：『是大沙門雖神，不如我得道真也！』

「迦葉行白佛言：『願大道人留此，不須復遠行，我自給飯食。』即還勅家，明日作好飯，施床座已；食時自行請佛。佛言：『便去，今隨後到。』迦葉適去，佛如人屈申臂頃，東適弗于逮界上數千億里，取樹果名閻逼，盛滿鉢還。迦葉未至，佛已坐其床上。迦葉後到，問：『大道人從何道來？』佛言：『卿適去，我東到弗于逮地取閻逼果，香美可食。』便取食之。佛飯已去。迦葉續念：『是大沙門雖神，不如我道真也！』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「迦葉行白佛言：『願大道人留此，不須復遠行，我自給飯食。』即還勅家，明日作好飯，施床座已；食時自行請佛。佛言：『便去，今隨後到。』迦葉適去，佛如人屈申臂頃，東適弗于逮界上數千億里，取樹果名閻逼，盛滿鉢還。迦葉未至，佛已坐其床上。迦葉後到，問：『大道人從何道來？』佛言：『卿適去，我東到弗于逮地取閻逼果，香美可食。』便取食之。佛飯已去。迦葉續念：『是大沙門雖神，不如我道真也！』

「明日食時，迦葉復請佛。佛言：『便去，今隨後到。』迦葉適去，佛便南行，極閻浮提界數千萬里，取呵梨勒果，盛滿鉢還。迦葉未歸，佛已坐其床。迦葉至，問：『何緣先到？』佛言：『卿適去，我即南行極此地界，取呵梨勒果，亦香且美。』便取食之。佛飯已去。迦葉續念：『是大沙門雖神，不如我道真也！』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「明日食時，迦葉復請佛。佛言：『便去，今隨後到。』迦葉適去，佛便南行，極閻浮提界數千萬里，取呵梨勒果，盛滿鉢還。迦葉未歸，佛已坐其床。迦葉至，問：『何緣先到？』佛言：『卿適去，我即南行極此地界，取呵梨勒果，亦香且美。』便取食之。佛飯已去。迦葉續念：『是大沙門雖神，不如我道真也！』

「明日，迦葉復行請佛。佛言：『便去，今隨後到。』迦葉適去，佛西到拘耶尼界上數千億里，取阿摩勒果，盛滿鉢還，先迦葉歸，坐其床上。迦葉後至，問大道人：『從何而來？』佛言：『卿適去後，我西適拘耶尼地，取阿摩勒果，香美可食。』便取食之。佛飯已去。迦葉復念：『是大沙門雖神，故不如我道真也！』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「明日，迦葉復行請佛。佛言：『便去，今隨後到。』迦葉適去，佛西到拘耶尼界上數千億里，取阿摩勒果，盛滿鉢還，先迦葉歸，坐其床上。迦葉後至，問大道人：『從何而來？』佛言：『卿適去後，我西適拘耶尼地，取阿摩勒果，香美可食。』便取食之。佛飯已去。迦葉復念：『是大沙門雖神，故不如我道真也！』

「明日，迦葉復請佛。佛言：『便去，今隨後到。』迦葉反顧，忽然不見佛；佛以神足，北適欝單越界上數千億里，取自然粳米，滿鉢而還，先迦葉至，坐其床上。迦葉後至，問：『大道人復從何來？』佛言：『從北欝單越地，取此成熟粳米，快美且香，卿試食之。』佛飯已去。迦葉復念：『是大沙門雖神，故不如我道真也！』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「明日，迦葉復請佛。佛言：『便去，今隨後到。』迦葉反顧，忽然不見佛；佛以神足，北適欝單越界上數千億里，取自然粳米，滿鉢而還，先迦葉至，坐其床上。迦葉後至，問：『大道人復從何來？』佛言：『從北欝單越地，取此成熟粳米，快美且香，卿試食之。』佛飯已去。迦葉復念：『是大沙門雖神，故不如我道真也！』

「明日食時，佛持鉢自到迦葉家，受飯而還。於屏處食已，念欲澡漱。天帝知佛意即下，以手指地，水出成池，令佛得用。迦葉晡時，彷徉聚中，見有泉水，怪而問佛：『何緣有此？』佛言：『吾朝得卿飯，於此食已，念欲澡漱，天帝釋指地，令有水出，汝當名此為指地池。』迦葉復念：『是大沙門雖神，故不如我道真也！』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「明日食時，佛持鉢自到迦葉家，受飯而還。於屏處食已，念欲澡漱。天帝知佛意即下，以手指地，水出成池，令佛得用。迦葉晡時，彷徉聚中，見有泉水，怪而問佛：『何緣有此？』佛言：『吾朝得卿飯，於此食已，念欲澡漱，天帝釋指地，令有水出，汝當名此為指地池。』迦葉復念：『是大沙門雖神，故不如我道真也！』

「佛還樹下，道見棄弊衣，取欲浣之。天帝知佛意，即到頞那山上，取正四方成治好石，來置池邊，白佛言：『可用浣衣。』佛欲曬衣，天帝復行取六方石來，給曬衣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛還樹下，道見棄弊衣，取欲浣之。天帝知佛意，即到頞那山上，取正四方成治好石，來置池邊，白佛言：『可用浣衣。』佛欲曬衣，天帝復行取六方石來，給曬衣。

「迦葉見池邊有兩好石，又問：『何緣有此？』佛言：『吾欲浣濯及欲曬衣，天帝到頞那山上取此石來。』迦葉復念：『是大沙門雖神，故不如我道真也！』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「迦葉見池邊有兩好石，又問：『何緣有此？』佛言：『吾欲浣濯及欲曬衣，天帝到頞那山上取此石來。』迦葉復念：『是大沙門雖神，故不如我道真也！』

「佛後日入指地池澡浴畢，欲出，無所攀。池上素有樹，名迦和，絕大脩好，其樹自然曲下就佛，佛攀而出。迦葉見樹曲下垂蔭，怪而又問。佛言：『吾入池浴，出無所攀，是故樹神為我曲之。』迦葉復念：『是大沙門雖神，故不如我道真也！』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛後日入指地池澡浴畢，欲出，無所攀。池上素有樹，名迦和，絕大脩好，其樹自然曲下就佛，佛攀而出。迦葉見樹曲下垂蔭，怪而又問。佛言：『吾入池浴，出無所攀，是故樹神為我曲之。』迦葉復念：『是大沙門雖神，故不如我道真也！』

「時摩竭國王及吏民，以歲節會禮詣迦葉所，相娛樂七日。迦葉念佛神聖明智，眾人見者，必俱捨我而共事之，當令其去七日快也。佛知其意，即隱七日。迦葉後日又念：『間者我有節會餘食甚多，得大沙門來，飯之快耶！』佛遙知之，即時來到。迦葉喜言：『大道人來，一何善也，我適欲相供養。中間何為七日不現？』佛言：『間者王與吏民共會七日，卿意念言：「是大沙門，神聖明智，眾人見者，必俱捨我而共事之，當令其去七日快也。」是故我去。卿今念我，故復來耳。』迦葉心念：『是大沙門，乃知人意。雖然，故不如我道真也！』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時摩竭國王及吏民，以歲節會禮詣迦葉所，相娛樂七日。迦葉念佛神聖明智，眾人見者，必俱捨我而共事之，當令其去七日快也。佛知其意，即隱七日。迦葉後日又念：『間者我有節會餘食甚多，得大沙門來，飯之快耶！』佛遙知之，即時來到。迦葉喜言：『大道人來，一何善也，我適欲相供養。中間何為七日不現？』佛言：『間者王與吏民共會七日，卿意念言：「是大沙門，神聖明智，眾人見者，必俱捨我而共事之，當令其去七日快也。」是故我去。卿今念我，故復來耳。』迦葉心念：『是大沙門，乃知人意。雖然，故不如我道真也！』

「爾時迦葉五百弟子，適俱破薪，各舉一斧，斧皆不得下，懅共白師。師言：『是大沙門所為也。』即行問佛：『我諸弟子，向共破薪，斧皆舉而不下。』佛言：『可去，斧當下。』斧即下。下之後，斧皆著薪，舉之不舉，復行白佛：『今斧適下，又皆不舉。』佛言：『可去，今使斧舉。』即舉得用。迦葉復念：『是大沙門雖神，故不如我道真也！』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時迦葉五百弟子，適俱破薪，各舉一斧，斧皆不得下，懅共白師。師言：『是大沙門所為也。』即行問佛：『我諸弟子，向共破薪，斧皆舉而不下。』佛言：『可去，斧當下。』斧即下。下之後，斧皆著薪，舉之不舉，復行白佛：『今斧適下，又皆不舉。』佛言：『可去，今使斧舉。』即舉得用。迦葉復念：『是大沙門雖神，故不如我道真也！』

「時尼連禪水，長流駃疾，佛以自然神通，斷水令住，使水隔起，高出人頭，令底揚塵，佛行其中。迦葉恐佛為水所漂，即與弟子俱，乘船索佛。迦葉見水隔斷，中央塵起，佛行其間。迦葉呼言：『大道人乃尚活耶？』佛言：『然，吾自活耳。』又問佛：『欲上船不？』佛言：『大善。』佛念：『今當現神，令子心伏。』即從水中，貫船底入，無有穿迹。迦葉復念：『是大沙門，神則神矣，然不如我已得羅漢也！』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時尼連禪水，長流駃疾，佛以自然神通，斷水令住，使水隔起，高出人頭，令底揚塵，佛行其中。迦葉恐佛為水所漂，即與弟子俱，乘船索佛。迦葉見水隔斷，中央塵起，佛行其間。迦葉呼言：『大道人乃尚活耶？』佛言：『然，吾自活耳。』又問佛：『欲上船不？』佛言：『大善。』佛念：『今當現神，令子心伏。』即從水中，貫船底入，無有穿迹。迦葉復念：『是大沙門，神則神矣，然不如我已得羅漢也！』

「佛語迦葉：『汝非羅漢，亦不知道真。胡為虛妄，自稱貴乎？』於是迦葉心驚毛竪，自知無道，即稽首言：『大道人實神聖，乃知我意志。寧可得從大道人稟受經戒作沙門耶？』佛言：『且還報汝弟子，報之益善。卿是大長者，國中所承望，今欲學大道，可獨自知乎？』迦葉受教，還告諸弟子：『汝曹知乎？我目所見，意始信解，當除鬚髮，被法衣，受佛戒，作沙門。汝等欲何趣？』五百弟子曰：『我等所知，皆大師恩，師所尊信，必不虛妄，願皆隨從得為沙門。』於是師徒，脫身裘褐，及取水瓶杖屣諸事火具，悉棄水中。俱共詣佛，稽首白佛言：『今我五百弟子，以有信意，願欲離家，除鬚髮，受佛戒。』佛言：『可！諸沙門來。』迦葉及五百弟子，鬚髮自墮，皆成沙門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛語迦葉：『汝非羅漢，亦不知道真。胡為虛妄，自稱貴乎？』於是迦葉心驚毛竪，自知無道，即稽首言：『大道人實神聖，乃知我意志。寧可得從大道人稟受經戒作沙門耶？』佛言：『且還報汝弟子，報之益善。卿是大長者，國中所承望，今欲學大道，可獨自知乎？』迦葉受教，還告諸弟子：『汝曹知乎？我目所見，意始信解，當除鬚髮，被法衣，受佛戒，作沙門。汝等欲何趣？』五百弟子曰：『我等所知，皆大師恩，師所尊信，必不虛妄，願皆隨從得為沙門。』於是師徒，脫身裘褐，及取水瓶杖屣諸事火具，悉棄水中。俱共詣佛，稽首白佛言：『今我五百弟子，以有信意，願欲離家，除鬚髮，受佛戒。』佛言：『可！諸沙門來。』迦葉及五百弟子，鬚髮自墮，皆成沙門。

「優為迦葉有二弟：次曰那提迦葉，幼曰竭夷迦葉。二弟各有二百五十弟子，廬舍列居水邊。見諸梵志，衣服什物，諸事火具，皆隨水流。二弟驚愕，恐兄師徒五百人，為惡人所害，大水所漂。即與五百弟子，逆水而上。見兄師徒，皆作沙門。怪問：『大兄年百二十，智慧高遠，國王吏民，所共宗事。我意以兄為是羅漢，今反捨梵志道、學沙門法，此非小事。佛豈獨大，其道勝乎？』迦葉答言：『佛道最勝，其法無量。我雖世學，未曾有得道神智如佛者也。其經戒甚清淨，我今以見慈心度人，以三事教化：一者道定神足，變化自然；二者智慧，知人本意；三者經道正行，隨病與藥。』二弟各顧謂諸弟子：『汝等欲何趣？』合五百人，俱同聲言：『願如大師。』即皆稽首，求作沙門。佛言：『可！諸沙門來。』二弟及五百弟子，皆除鬚髮，即隨佛後，復成沙門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「優為迦葉有二弟：次曰那提迦葉，幼曰竭夷迦葉。二弟各有二百五十弟子，廬舍列居水邊。見諸梵志，衣服什物，諸事火具，皆隨水流。二弟驚愕，恐兄師徒五百人，為惡人所害，大水所漂。即與五百弟子，逆水而上。見兄師徒，皆作沙門。怪問：『大兄年百二十，智慧高遠，國王吏民，所共宗事。我意以兄為是羅漢，今反捨梵志道、學沙門法，此非小事。佛豈獨大，其道勝乎？』迦葉答言：『佛道最勝，其法無量。我雖世學，未曾有得道神智如佛者也。其經戒甚清淨，我今以見慈心度人，以三事教化：一者道定神足，變化自然；二者智慧，知人本意；三者經道正行，隨病與藥。』二弟各顧謂諸弟子：『汝等欲何趣？』合五百人，俱同聲言：『願如大師。』即皆稽首，求作沙門。佛言：『可！諸沙門來。』二弟及五百弟子，皆除鬚髮，即隨佛後，復成沙門。

「佛便有千沙門，俱到波羅奈夷縣叢樹下坐。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛便有千沙門，俱到波羅奈夷縣叢樹下坐。」

佛諸弟子皆故梵志，佛為諸弟子現神變化：一者飛行，二者說經，三者教誡。諸弟子見佛威神，莫不歡喜，作禮奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛諸弟子皆故梵志，佛為諸弟子現神變化：一者飛行，二者說經，三者教誡。諸弟子見佛威神，莫不歡喜，作禮奉行。