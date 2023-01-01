佛說九色鹿經
吳 支謙譯1卷CBETA T0181b少于一千字 9 min
向佛经 GPT 提问
第 1 卷
佛說九色鹿經
佛說九色鹿經
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
吳月氏優婆塞支謙譯
吳月氏優婆塞支謙譯
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
佛言：「昔者，菩薩身為九色鹿；其毛九種色，其角白如雪，常在恒水邊飲食水草，常與一烏為知識。
佛言：「昔者，菩薩身為九色鹿；其毛九種色，其角白如雪，常在恒水邊飲食水草，常與一烏為知識。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「時，水中有溺人隨流來下，或出或沒，得著樹木，仰頭呼天：『山神、樹神、諸天龍神，何不愍傷我也？』鹿聞人喚聲，即走往水邊，語溺人言：『汝可勿怖！汝可騎我背、捉我角，我相負出上岸。』
「時，水中有溺人隨流來下，或出或沒，得著樹木，仰頭呼天：『山神、樹神、諸天龍神，何不愍傷我也？』鹿聞人喚聲，即走往水邊，語溺人言：『汝可勿怖！汝可騎我背、捉我角，我相負出上岸。』
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「鹿大疲極，溺人下地，繞鹿三匝，向鹿叩頭，乞為大家作奴，給其使令採取水草。鹿言：『不用卿也，且各自去，欲報恩者，莫得道我在此間，人貪我皮角，必來殺我。』於是，溺者受教而去。
「鹿大疲極，溺人下地，繞鹿三匝，向鹿叩頭，乞為大家作奴，給其使令採取水草。鹿言：『不用卿也，且各自去，欲報恩者，莫得道我在此間，人貪我皮角，必來殺我。』於是，溺者受教而去。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「爾時，國王夫人夜夢見九色鹿，意欲得其皮角，即託病不起。王問夫人言：『何以不起？』
「爾時，國王夫人夜夢見九色鹿，意欲得其皮角，即託病不起。王問夫人言：『何以不起？』
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「夫人答言：『昨夜夢見非常鹿，其毛九種色，其角白如雪，我思得其皮作衣裘、其角作拂柄，王當為我得之，王若不得，我當死矣。』
「夫人答言：『昨夜夢見非常鹿，其毛九種色，其角白如雪，我思得其皮作衣裘、其角作拂柄，王當為我得之，王若不得，我當死矣。』
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「王告夫人：『汝為且起，我作一國王，何所不得？』
「王告夫人：『汝為且起，我作一國王，何所不得？』
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「王即便募於國中：『若有能得九色鹿者，當與分國治，賜其金鉢盛滿銀粟，賜其銀鉢盛滿金粟。』
「王即便募於國中：『若有能得九色鹿者，當與分國治，賜其金鉢盛滿銀粟，賜其銀鉢盛滿金粟。』
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「溺人聞王募重，心生惡念：『我說此鹿可得富貴，鹿是畜生，死活何在？』便語募人言：『我知有九色鹿處。』
「溺人聞王募重，心生惡念：『我說此鹿可得富貴，鹿是畜生，死活何在？』便語募人言：『我知有九色鹿處。』
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「募人便將至王所言：『此人知有九色鹿處。』
「募人便將至王所言：『此人知有九色鹿處。』
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「王聞大歡喜，王言：『汝得其皮角來，報之半國。』
「王聞大歡喜，王言：『汝得其皮角來，報之半國。』
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「於是，溺人面上即生癩瘡。溺人言：『此鹿雖是畜生，大有威神，王宜多將人兵，乃可得耳。』
「於是，溺人面上即生癩瘡。溺人言：『此鹿雖是畜生，大有威神，王宜多將人兵，乃可得耳。』
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「王即大出人兵往恒水邊。烏在樹上遙見王人眾來，疑當殺鹿，即呼鹿言：『且起！王來取汝。』鹿故熟臥不覺，烏復言：『知識且起。王將兵至。』鹿故復不覺，烏便下樹，居其頭上、啄其耳：『知識且起！王兵圍汝數重。』
「王即大出人兵往恒水邊。烏在樹上遙見王人眾來，疑當殺鹿，即呼鹿言：『且起！王來取汝。』鹿故熟臥不覺，烏復言：『知識且起。王將兵至。』鹿故復不覺，烏便下樹，居其頭上、啄其耳：『知識且起！王兵圍汝數重。』
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「鹿方驚起，四顧望視，無復走地，便往趣王車邊。傍人引弓欲射之，王告：『莫射此鹿，此鹿非常，將是天神耶！』鹿即言：『莫射殺我，假我須臾，我有恩於國。』王問：『有何恩？』『我曾活王國中一人。』即長跪，重問王：『誰道我在此？』王言：『車邊癩面人也。』
「鹿方驚起，四顧望視，無復走地，便往趣王車邊。傍人引弓欲射之，王告：『莫射此鹿，此鹿非常，將是天神耶！』鹿即言：『莫射殺我，假我須臾，我有恩於國。』王問：『有何恩？』『我曾活王國中一人。』即長跪，重問王：『誰道我在此？』王言：『車邊癩面人也。』
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「鹿舉頭看此人，眼中淚出，不能自勝：『大王！此人本溺在水中，隨流來下，或出或沒，得著樹木，仰頭呼天：「山神、樹神、諸天龍神，何不愍傷我？」我時不惜此命，自投水中，負此人出，本要誓不相道；人無反覆，不如水中浮木也。』
「鹿舉頭看此人，眼中淚出，不能自勝：『大王！此人本溺在水中，隨流來下，或出或沒，得著樹木，仰頭呼天：「山神、樹神、諸天龍神，何不愍傷我？」我時不惜此命，自投水中，負此人出，本要誓不相道；人無反覆，不如水中浮木也。』
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「王聞鹿言，有慙愧色：『我民無義。』王即三教其民：『奈何！奈何！受恩反欲殺之？』王即放鹿使去：『下國中，若有驅逐此鹿者，當誅汝五屬。』於是，王便還宮。鹿歸故處。
「王聞鹿言，有慙愧色：『我民無義。』王即三教其民：『奈何！奈何！受恩反欲殺之？』王即放鹿使去：『下國中，若有驅逐此鹿者，當誅汝五屬。』於是，王便還宮。鹿歸故處。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「是時，國中眾鹿皆來依附，數千為群，永不見害，共飲食水草，不犯人菜穀；從是之後，風雨以時，五穀豐熟，民無疾病，其時太平，畢命化去。」
「是時，國中眾鹿皆來依附，數千為群，永不見害，共飲食水草，不犯人菜穀；從是之後，風雨以時，五穀豐熟，民無疾病，其時太平，畢命化去。」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
佛告諸弟子：「菩薩所行，雖處畜生不捨於慈，人獸竝度。
佛告諸弟子：「菩薩所行，雖處畜生不捨於慈，人獸竝度。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「是時夫人者，孫陀利是也；是時烏者，阿難是也；是溺人者，調達是也；時鹿者，我身是也。調達與我世世有怨；阿難有至意得道。」
「是時夫人者，孫陀利是也；是時烏者，阿難是也；是溺人者，調達是也；時鹿者，我身是也。調達與我世世有怨；阿難有至意得道。」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
菩薩更勤苦行波羅蜜，忍辱如是。
菩薩更勤苦行波羅蜜，忍辱如是。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
佛說九色鹿經
佛說九色鹿經
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话