佛說九色鹿經一卷 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說九色鹿經一卷

吳月氏優婆塞支謙譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 吳月氏優婆塞支謙譯

昔者，菩薩身為九色鹿；其毛九種色，其角白如雪，常在恒水邊飲食水草，常與一烏為知識。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 昔者，菩薩身為九色鹿；其毛九種色，其角白如雪，常在恒水邊飲食水草，常與一烏為知識。

時，水中有一溺人隨流來下，或出或沒，得著樹木，仰頭呼天：「山神、樹神、諸天龍神，何不愍傷於我？」鹿聞人聲，走到水中，語溺人言：「汝莫恐怖！汝可騎我背上，捉我兩角，我當相負出水。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，水中有一溺人隨流來下，或出或沒，得著樹木，仰頭呼天：「山神、樹神、諸天龍神，何不愍傷於我？」鹿聞人聲，走到水中，語溺人言：「汝莫恐怖！汝可騎我背上，捉我兩角，我當相負出水。」

既得着岸，鹿大疲極，溺人下地，遶鹿三匝，向鹿叩頭：「乞與大家作奴供給，使令採取水草。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 既得着岸，鹿大疲極，溺人下地，遶鹿三匝，向鹿叩頭：「乞與大家作奴供給，使令採取水草。」

鹿言：「不用汝也，且各自去，欲報恩者，莫道我在此，人貪我皮角，必來殺我。」於是，溺人受教而去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 鹿言：「不用汝也，且各自去，欲報恩者，莫道我在此，人貪我皮角，必來殺我。」於是，溺人受教而去。

是時，國王夫人夜於臥中夢見九色鹿，其毛九種色，其角白如雪，即託病不起。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時，國王夫人夜於臥中夢見九色鹿，其毛九種色，其角白如雪，即託病不起。

王問夫人：「何故不起？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王問夫人：「何故不起？」

答曰：「我昨夜夢見非常之鹿，其毛九種色，其角白如雪。我思得其皮作坐褥，欲得其角作拂柄，王當為我覔之？王若不得者，我便死矣。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「我昨夜夢見非常之鹿，其毛九種色，其角白如雪。我思得其皮作坐褥，欲得其角作拂柄，王當為我覔之？王若不得者，我便死矣。」

王告夫人：「汝可且起，我為一國之主，何所不得？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王告夫人：「汝可且起，我為一國之主，何所不得？」

王即募於國中：「若有能得九色鹿者，吾當與其分國而治，即賜金鉢盛滿銀粟，又賜銀鉢盛滿金粟。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王即募於國中：「若有能得九色鹿者，吾當與其分國而治，即賜金鉢盛滿銀粟，又賜銀鉢盛滿金粟。」

於是，溺人聞王募重，心生惡念：「我說此鹿可得富貴，鹿是畜生，死活何在？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是，溺人聞王募重，心生惡念：「我說此鹿可得富貴，鹿是畜生，死活何在？」

於是，溺人即便語募人言：「我知九色鹿處。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是，溺人即便語募人言：「我知九色鹿處。」

募人即將溺人至大王所，而白王言：「此人知九色鹿處。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 募人即將溺人至大王所，而白王言：「此人知九色鹿處。」

王聞此言，即大歡喜，便語溺人：「汝若能得九色鹿者，我當與汝半國，此言不虛。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王聞此言，即大歡喜，便語溺人：「汝若能得九色鹿者，我當與汝半國，此言不虛。」

溺人答王：「我能得之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 溺人答王：「我能得之。」

於是，溺人面上即生癩瘡。溺人白王：「此鹿雖是畜生，大有威神，王宜多出人眾，乃可得耳。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是，溺人面上即生癩瘡。溺人白王：「此鹿雖是畜生，大有威神，王宜多出人眾，乃可得耳。」

王即大出軍眾，往至恒水邊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王即大出軍眾，往至恒水邊。

時，烏在樹頭見王軍來，疑當殺鹿，即呼鹿曰：「知識且起！王來取汝。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，烏在樹頭見王軍來，疑當殺鹿，即呼鹿曰：「知識且起！王來取汝。」

鹿故不覺，烏便下樹，踞其頭上，啄其耳言：「知識且起！王軍至矣。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 鹿故不覺，烏便下樹，踞其頭上，啄其耳言：「知識且起！王軍至矣。」

鹿方驚起，便四向顧視，見王軍眾，已遶百匝無復走地，即趣王車前。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 鹿方驚起，便四向顧視，見王軍眾，已遶百匝無復走地，即趣王車前。

時，王軍人即便挽弓欲射，鹿語王人：「且莫射我，自至王所，欲有所說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，王軍人即便挽弓欲射，鹿語王人：「且莫射我，自至王所，欲有所說。」

王便勅諸臣：「莫射此鹿，此是非常之鹿，或是天神。」鹿重語大王言：「且莫殺我！我有大恩在於王國。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王便勅諸臣：「莫射此鹿，此是非常之鹿，或是天神。」鹿重語大王言：「且莫殺我！我有大恩在於王國。」

王語鹿言：「汝有何恩？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王語鹿言：「汝有何恩？」

鹿言：「我前活王國中一人。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 鹿言：「我前活王國中一人。」

鹿即長跪，重問王言：「誰道我在此耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 鹿即長跪，重問王言：「誰道我在此耶？」

王便指示車邊癩面人是。鹿聞王言，眼中淚出，不能自止，鹿言：「大王！此人前日溺深水中，隨流來下，或出或沒，得着樹木，仰頭呼天：『山神、樹神、諸天龍神，何不愍傷於我？』我於爾時不惜身命，自投水中負此人出，本要不相道，人無反復，不如負水中浮木。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王便指示車邊癩面人是。鹿聞王言，眼中淚出，不能自止，鹿言：「大王！此人前日溺深水中，隨流來下，或出或沒，得着樹木，仰頭呼天：『山神、樹神、諸天龍神，何不愍傷於我？』我於爾時不惜身命，自投水中負此人出，本要不相道，人無反復，不如負水中浮木。」

王聞鹿言，甚大慙愧，責數其民語言：「汝受人重恩，云何反欲殺之？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王聞鹿言，甚大慙愧，責數其民語言：「汝受人重恩，云何反欲殺之？」

於是，大王即下令於國中：「自今已往，若駈逐此鹿者，吾當誅其五族。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是，大王即下令於國中：「自今已往，若駈逐此鹿者，吾當誅其五族。」

於是，眾鹿數千為群，皆來依附，飲食水草不侵禾稼，風雨時節五穀豐熟，人無疾病災害不生，其世太平運命化去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是，眾鹿數千為群，皆來依附，飲食水草不侵禾稼，風雨時節五穀豐熟，人無疾病災害不生，其世太平運命化去。

佛言：「爾時九色鹿者，我身是也；爾時烏者，今阿難是；時國王者，今悅頭檀是；時王夫人者，今先陀利是；時溺人者，今調達是。調達與我世世有怨，我雖有善意向之，而故欲害我；阿難有至意，得成無上道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「爾時九色鹿者，我身是也；爾時烏者，今阿難是；時國王者，今悅頭檀是；時王夫人者，今先陀利是；時溺人者，今調達是。調達與我世世有怨，我雖有善意向之，而故欲害我；阿難有至意，得成無上道。」

菩薩行羼提波羅蜜，忍辱如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩行羼提波羅蜜，忍辱如是。