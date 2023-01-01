「有一母人姙身數月，見佛及僧有所至奏，心自計願：『我所懷子生，如此使為沙門佛弟子。』日月滿足即生安隱，兒亦姝好與眾人異，母以恩愛無意令兒行作沙門，中有覺意，即自念言：『我前有願，若我生子當使為道。兒今已生，有異凡人——令我安隱——復無惡露，不可戀嫪恩愛之故，違我本心。』

「有一母人姙身數月，見佛及僧有所至奏，心自計願：『我所懷子生，如此使為沙門佛弟子。』日月滿足即生安隱，兒亦姝好與眾人異，母以恩愛無意令兒行作沙門，中有覺意，即自念言：『我前有願，若我生子當使為道。兒今已生，有異凡人——令我安隱——復無惡露，不可戀嫪恩愛之故，違我本心。』

「子年七歲，家復貧狹，即作二人飯具及三法衣，手持澡瓶，自將其子行詣佛所。稽首佛足，前白佛言：『願哀我子使為沙門，令後得道身形如佛。』佛即聽之，令作沙門。母以澡灌前洗兒手，應時九龍從瓶口出，吐水灌兒手中。澡訖，殘水散兒頭上，水之潺渧於兒頭上化成華蓋珠交絡帳。中有師子座，上有坐佛，佛笑，口中五色光出，照十億佛剎，還遶佛身從兒頂入。母以飯具前上佛并食其子便發無上平等道意，應時十億佛剎為六反震動，眾剎諸佛皆自然現。佛以母飯飽，爾所佛及諸比丘僧皆等飽足，其飯如故，亦不損減；母即歡喜，及無數天人皆得阿惟越致。時，兒髮墮成為沙門，即亦得立不退轉地。母前白佛：『今我所見有三可怪：我澡兒手九龍吐水，此一可怪；澡已，殘水散兒頭上化成寶帳，及師子座上有坐佛，是二可怪；佛笑，口中光從兒頂入，是三可怪。願佛為我分別說之！』佛言：『此兒却後十四劫當得作佛，九龍當浴、師子座、華蓋寶帳、佛笑光從兒頂入，皆是其應。』母聞佛言，倍懷踊躍，後當作母人轉輪聖王，積七百世竟，其劫壽盡轉母人身，當得阿惟越致。」