佛說師子月佛本生經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說師子月佛本生經

新為失譯人名附三秦錄 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 新為失譯人名附三秦錄

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園，與千二百五十比丘百菩薩俱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園，與千二百五十比丘百菩薩俱。

爾時，眾中有一菩薩比丘，名婆須蜜多，遊竹園間緣樹上下，聲如猨猴，或捉三鈴作那羅戲。時，諸長者及行路人競集看之。眾人集時，身到空中，跳上樹端作獼猴聲。耆闍崛山八萬四千金色獼猴集菩薩所，菩薩復作種種變現令其歡喜。時，諸大眾各作是言：「沙門釋子猶如戲兒，幻惑眾人，所行惡事無人信用，乃與鳥獸作於非法。」如是惡聲遍王舍城。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，眾中有一菩薩比丘，名婆須蜜多，遊竹園間緣樹上下，聲如猨猴，或捉三鈴作那羅戲。時，諸長者及行路人競集看之。眾人集時，身到空中，跳上樹端作獼猴聲。耆闍崛山八萬四千金色獼猴集菩薩所，菩薩復作種種變現令其歡喜。時，諸大眾各作是言：「沙門釋子猶如戲兒，幻惑眾人，所行惡事無人信用，乃與鳥獸作於非法。」如是惡聲遍王舍城。

有一梵志，上啟大王頻婆娑羅，白言大王：「沙門釋子作諸非法，乃與鳥獸作那羅戲。」王聞此語，嫌諸釋子，即敕長者迦蘭陀曰：「此諸釋子多聚獼猴，在卿園中為作何等？如來知不？」長者啟王：「婆須蜜多作變化事，令諸獼猴一切歡喜，諸天雨花持用供養。為作何等？臣所不知。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有一梵志，上啟大王頻婆娑羅，白言大王：「沙門釋子作諸非法，乃與鳥獸作那羅戲。」王聞此語，嫌諸釋子，即敕長者迦蘭陀曰：「此諸釋子多聚獼猴，在卿園中為作何等？如來知不？」長者啟王：「婆須蜜多作變化事，令諸獼猴一切歡喜，諸天雨花持用供養。為作何等？臣所不知。」

爾時，大王頻婆娑羅，駕乘名象，前後導從往詣佛所。到迦蘭陀竹園，即便下象，遙見世尊在重閣上，身紫金色，方身丈六，坐七寶花，三十二相、八十種好皆放光明，如紫金山處炎火中，金光圍繞，普令大眾同於金色——尊者婆須蜜多及八萬四千獼猴，亦作金色。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，大王頻婆娑羅，駕乘名象，前後導從往詣佛所。到迦蘭陀竹園，即便下象，遙見世尊在重閣上，身紫金色，方身丈六，坐七寶花，三十二相、八十種好皆放光明，如紫金山處炎火中，金光圍繞，普令大眾同於金色——尊者婆須蜜多及八萬四千獼猴，亦作金色。

時，諸獼猴見大王來，或歌、或舞、擊鼓、吹貝作種種變，中有採花奉上王者。大王見已，與諸大眾俱至佛所，為佛作禮右繞三匝，却坐一面，白佛言：「世尊！此諸獼猴宿有何福身作金色？復有何罪生畜生中？尊者婆須蜜多，復宿殖何福生長者家，信家非家出家學道？復有何罪，雖生人中諸根具足不持戒行，與諸獼猴共為伴侶，歌語之聲悉如獼猴，使諸外道戲笑我等？唯願天尊慈哀我等，分別演說令得開解！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，諸獼猴見大王來，或歌、或舞、擊鼓、吹貝作種種變，中有採花奉上王者。大王見已，與諸大眾俱至佛所，為佛作禮右繞三匝，却坐一面，白佛言：「世尊！此諸獼猴宿有何福身作金色？復有何罪生畜生中？尊者婆須蜜多，復宿殖何福生長者家，信家非家出家學道？復有何罪，雖生人中諸根具足不持戒行，與諸獼猴共為伴侶，歌語之聲悉如獼猴，使諸外道戲笑我等？唯願天尊慈哀我等，分別演說令得開解！」

佛告大王：「諦聽，諦聽！善思念之！吾當為汝分別解說。乃往過去無量億劫，過是之前有佛出世，名曰然燈，十號具足。彼佛滅後，有諸比丘，於山澤中修行佛法，具阿練若十二頭陀，堅持禁戒如人護眼，因是即得阿羅漢道，三明、六通、具八解脫。時空澤中有一獼猴，至羅漢所，見於羅漢坐禪入定，即取羅漢坐具，披作袈裟，如沙門法偏袒右肩，手擎香爐繞比丘行。時，彼比丘從禪定覺，見此獼猴有好善心，即為彈指告獼猴言：『法子！汝今應發無上道心。』獼猴聞說，歡喜踊躍，五體投地，敬禮比丘，起復採花散比丘上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告大王：「諦聽，諦聽！善思念之！吾當為汝分別解說。乃往過去無量億劫，過是之前有佛出世，名曰然燈，十號具足。彼佛滅後，有諸比丘，於山澤中修行佛法，具阿練若十二頭陀，堅持禁戒如人護眼，因是即得阿羅漢道，三明、六通、具八解脫。時空澤中有一獼猴，至羅漢所，見於羅漢坐禪入定，即取羅漢坐具，披作袈裟，如沙門法偏袒右肩，手擎香爐繞比丘行。時，彼比丘從禪定覺，見此獼猴有好善心，即為彈指告獼猴言：『法子！汝今應發無上道心。』獼猴聞說，歡喜踊躍，五體投地，敬禮比丘，起復採花散比丘上。

「爾時，比丘即為獼猴說三歸依，告言：『法子！汝今隨學三世佛法，應當求請受三歸依及以五戒。』爾時，獼猴即起，合掌白言：『大德！憶念我今欲歸依佛、法、僧。』比丘告言：『汝當歸依佛、歸依法、歸依僧。』第二、第三亦如是說：『歸依佛竟、歸依法竟、歸依僧竟。』第二、第三亦如是說：『次當懺悔。』告獼猴言：『汝於前身無量劫來，貪欲、瞋恚、愚癡、邪見、嫉妬、憍慢、誹謗、破戒，作諸惡事滿足十惡，作五逆罪、謗方等經、婬比丘尼、偷僧祇物，作眾重罪無量無邊。我今生分已盡，不受後有。大阿羅漢，能除眾生無量重罪。所以者何？我初生時與大悲俱生，三世賢聖法皆如是，亦與大悲俱共生世。』如是慇懃，三為獼猴說出罪懺悔。既懺悔已，告獼猴言：『法子！汝今清淨是名布薩，汝從今日至盡形壽，受不殺戒。三世諸佛、諸阿羅漢永不殺生，身、口、意淨，汝亦如是。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，比丘即為獼猴說三歸依，告言：『法子！汝今隨學三世佛法，應當求請受三歸依及以五戒。』爾時，獼猴即起，合掌白言：『大德！憶念我今欲歸依佛、法、僧。』比丘告言：『汝當歸依佛、歸依法、歸依僧。』第二、第三亦如是說：『歸依佛竟、歸依法竟、歸依僧竟。』第二、第三亦如是說：『次當懺悔。』告獼猴言：『汝於前身無量劫來，貪欲、瞋恚、愚癡、邪見、嫉妬、憍慢、誹謗、破戒，作諸惡事滿足十惡，作五逆罪、謗方等經、婬比丘尼、偷僧祇物，作眾重罪無量無邊。我今生分已盡，不受後有。大阿羅漢，能除眾生無量重罪。所以者何？我初生時與大悲俱生，三世賢聖法皆如是，亦與大悲俱共生世。』如是慇懃，三為獼猴說出罪懺悔。既懺悔已，告獼猴言：『法子！汝今清淨是名布薩，汝從今日至盡形壽，受不殺戒。三世諸佛、諸阿羅漢永不殺生，身、口、意淨，汝亦如是。』

「爾時，獼猴白羅漢言：『我願作佛，隨大德語，從於今日乃至成佛，終不殺生。』是時，羅漢聞獼猴語，身心歡喜即授五戒：『法子！汝從今日至盡形壽，隨學佛法。三世諸佛、諸聲聞眾身業清淨，常不殺生，持不殺戒；汝亦如是，至盡形壽持不殺戒，能受持不？』獼猴答言：『我能奉持。』次受不盜、不邪婬、不妄語、不飲酒，亦如上法。既受戒已，時阿羅漢告言：『汝當發願，汝是畜生，現身障道，但勤精進求阿耨多羅三藐三菩提。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，獼猴白羅漢言：『我願作佛，隨大德語，從於今日乃至成佛，終不殺生。』是時，羅漢聞獼猴語，身心歡喜即授五戒：『法子！汝從今日至盡形壽，隨學佛法。三世諸佛、諸聲聞眾身業清淨，常不殺生，持不殺戒；汝亦如是，至盡形壽持不殺戒，能受持不？』獼猴答言：『我能奉持。』次受不盜、不邪婬、不妄語、不飲酒，亦如上法。既受戒已，時阿羅漢告言：『汝當發願，汝是畜生，現身障道，但勤精進求阿耨多羅三藐三菩提。』

「爾時，獼猴發願已竟，踊躍歡喜走上高山，緣樹舞戲，墜地而死。由阿羅漢受五戒故，破畜生業，命終即生兜率天上。值遇一生補處菩薩，菩薩為說無上道心，即持天花下空澤中供養羅漢。羅漢見之，即便微笑告言：『天王！善惡之報如影隨形，終不相捨。』時，阿羅漢而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，獼猴發願已竟，踊躍歡喜走上高山，緣樹舞戲，墜地而死。由阿羅漢受五戒故，破畜生業，命終即生兜率天上。值遇一生補處菩薩，菩薩為說無上道心，即持天花下空澤中供養羅漢。羅漢見之，即便微笑告言：『天王！善惡之報如影隨形，終不相捨。』時，阿羅漢而說偈言：

「『業能莊嚴身， 處處隨趣趣， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『業能莊嚴身， 處處隨趣趣，

不失法如券， 業如負財人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不失法如券， 業如負財人。

汝今生天上， 由於五戒業， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝今生天上， 由於五戒業，

前身落獼猴， 從於犯戒性。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 前身落獼猴， 從於犯戒性。

持戒生天梯， 破戒為濩湯， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 持戒生天梯， 破戒為濩湯，

我見持戒人， 光明莊嚴身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我見持戒人， 光明莊嚴身。

七寶妙臺閣， 諸天為給使， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 七寶妙臺閣， 諸天為給使，

眾寶為床帳， 摩尼花瓔珞， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾寶為床帳， 摩尼花瓔珞，

值遇未來佛， 娛樂說勝法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 值遇未來佛， 娛樂說勝法。

我見破戒人， 墮在泥犁中， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我見破戒人， 墮在泥犁中，

鐵犁耕其舌， 臥在鐵床上， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 鐵犁耕其舌， 臥在鐵床上，

融銅四面流， 燒煑壞其身； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 融銅四面流， 燒煑壞其身；

或處於刀山， 劍林及沸屎， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或處於刀山， 劍林及沸屎，

灰河寒氷獄， 鐵丸飲融銅， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 灰河寒氷獄， 鐵丸飲融銅，

如是等苦事， 常為身瓔珞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是等苦事， 常為身瓔珞。

若欲脫眾難， 不墮三惡道， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若欲脫眾難， 不墮三惡道，

遊處天人路， 超越得涅槃， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遊處天人路， 超越得涅槃，

當勤持淨戒， 布施修淨命。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當勤持淨戒， 布施修淨命。』

「時，阿羅漢說此偈已，默然無聲。獼猴天子言曰：『大德！我前身時，作何罪業生獼猴中？復有何福，值遇大德，得免畜生，生於天上？』羅漢答言：『汝今諦聽！善思念之！乃往過去，此閻浮提有佛出世，名曰寶慧如來、應供、正遍知，十號具足，出現於世。三種示現般涅槃後，於像法中有一比丘，名蓮華藏，多與國王、長者、居士而為親友。邪命諂曲不持戒行，身壞命終，以誑惑故，猶如壯士屈申臂頃，落於阿鼻大地獄中；如蓮華敷，其身遍滿十八鬲中。雨熱鐵丸從頂而入，百千猛火及熱鐵輪從空而下，無量無邊，阿鼻地獄壽命一劫，劫盡更生。如是經歷諸大地獄，滿八萬四千劫，從地獄出墮餓鬼中，吞飲融銅，噉熱鐵丸。經八萬四千歲從餓鬼出，五百身中恒為牛身。又五百身生駱駝中，又五百身生於猪中，又五百身生於狗中，又五百身生獼猴中。緣前供養持戒比丘，結誓要重，今復遇我，沐浴清化得生天上。持戒比丘即我身是，放逸比丘即汝身是。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時，阿羅漢說此偈已，默然無聲。獼猴天子言曰：『大德！我前身時，作何罪業生獼猴中？復有何福，值遇大德，得免畜生，生於天上？』羅漢答言：『汝今諦聽！善思念之！乃往過去，此閻浮提有佛出世，名曰寶慧如來、應供、正遍知，十號具足，出現於世。三種示現般涅槃後，於像法中有一比丘，名蓮華藏，多與國王、長者、居士而為親友。邪命諂曲不持戒行，身壞命終，以誑惑故，猶如壯士屈申臂頃，落於阿鼻大地獄中；如蓮華敷，其身遍滿十八鬲中。雨熱鐵丸從頂而入，百千猛火及熱鐵輪從空而下，無量無邊，阿鼻地獄壽命一劫，劫盡更生。如是經歷諸大地獄，滿八萬四千劫，從地獄出墮餓鬼中，吞飲融銅，噉熱鐵丸。經八萬四千歲從餓鬼出，五百身中恒為牛身。又五百身生駱駝中，又五百身生於猪中，又五百身生於狗中，又五百身生獼猴中。緣前供養持戒比丘，結誓要重，今復遇我，沐浴清化得生天上。持戒比丘即我身是，放逸比丘即汝身是。』

「爾時，獼猴天子聞此語已，心驚毛豎，懺悔前罪即還天上。佛告大王：『彼獼猴者，雖是畜生，一見羅漢受持三歸及以五戒，緣斯功德超越千劫極重惡業，得生天上。值遇一生補處菩薩，從是以後值佛無數，淨修梵行，具六波羅蜜，住首楞嚴三昧住不退地。於最後身次彌勒後，當成阿耨多羅三藐三菩提，王名寶光，國土清淨如忉利天。生彼國土諸眾生等，皆行十善，具戒無缺。佛號師子月如來、應供、正遍知、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛世尊，若有眾生聞彼佛名，生生之處，常得遠離畜生之身，除無量劫生死之罪。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，獼猴天子聞此語已，心驚毛豎，懺悔前罪即還天上。佛告大王：『彼獼猴者，雖是畜生，一見羅漢受持三歸及以五戒，緣斯功德超越千劫極重惡業，得生天上。值遇一生補處菩薩，從是以後值佛無數，淨修梵行，具六波羅蜜，住首楞嚴三昧住不退地。於最後身次彌勒後，當成阿耨多羅三藐三菩提，王名寶光，國土清淨如忉利天。生彼國土諸眾生等，皆行十善，具戒無缺。佛號師子月如來、應供、正遍知、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛世尊，若有眾生聞彼佛名，生生之處，常得遠離畜生之身，除無量劫生死之罪。』」

佛告大王：「欲知彼國師子月佛，今此會中婆須蜜多比丘是也。」時，頻婆娑羅聞此語已，即起合掌，遍體流汗，悲泣雨淚，悔過自責，向婆須蜜多頭面著地，接足為禮，懺悔前罪。佛告大王：「欲知此等八萬四千金色獼猴，乃是過去拘樓秦佛時，波羅奈國、俱睒彌國，二國之中共有八萬四千比丘尼，行諸非法，與諸白衣通致信命，犯諸重禁莊飾身體，如乾闥婆女無有慚愧，婬為瓔珞，諸犯戒事用為花鬘，竪憍慢幢，擊貢高鼓，彈放逸琴，讚惡聲歌，狂愚無智如癡獼猴，見好比丘善好有德，視之如賊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告大王：「欲知彼國師子月佛，今此會中婆須蜜多比丘是也。」時，頻婆娑羅聞此語已，即起合掌，遍體流汗，悲泣雨淚，悔過自責，向婆須蜜多頭面著地，接足為禮，懺悔前罪。佛告大王：「欲知此等八萬四千金色獼猴，乃是過去拘樓秦佛時，波羅奈國、俱睒彌國，二國之中共有八萬四千比丘尼，行諸非法，與諸白衣通致信命，犯諸重禁莊飾身體，如乾闥婆女無有慚愧，婬為瓔珞，諸犯戒事用為花鬘，竪憍慢幢，擊貢高鼓，彈放逸琴，讚惡聲歌，狂愚無智如癡獼猴，見好比丘善好有德，視之如賊。

「爾時，彼世有一比丘尼名善安隱，得阿羅漢，三明、六通，具八解脫，到諸比丘尼所，告言：『姉妹！世尊在世常說此偈： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，彼世有一比丘尼名善安隱，得阿羅漢，三明、六通，具八解脫，到諸比丘尼所，告言：『姉妹！世尊在世常說此偈：

「『「若有比丘尼， 不修行八敬， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『「若有比丘尼， 不修行八敬，

此非釋種女， 猶如旃陀羅； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此非釋種女， 猶如旃陀羅；

若有比丘尼， 放逸犯八重， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有比丘尼， 放逸犯八重，

當知是一切， 天人中大賊， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當知是一切， 天人中大賊，

恒處阿鼻獄， 經由十八鬲， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 恒處阿鼻獄， 經由十八鬲，

其餘三惡道， 為己園林處， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其餘三惡道， 為己園林處，

百千無量劫， 不聞三寶名。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 百千無量劫， 不聞三寶名。

亦噉燒鐵丸， 寒氷抱銅柱， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦噉燒鐵丸， 寒氷抱銅柱，

如是罪畢已， 生於鳩鴿身， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是罪畢已， 生於鳩鴿身，

毒蛇與鼠狼， 蜈蚣百足等， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 毒蛇與鼠狼， 蜈蚣百足等，

如是諸雜類， 皆應經歷中。」』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是諸雜類， 皆應經歷中。」』

「時，諸比丘尼聞阿羅漢比丘尼說此偈已，心懷忿恨，罵詈惡言：『此老獼猴從何處來？惡言妄語，橫說地獄。』時，阿羅漢見諸惡人生不善心，即起慈悲，身昇虛空作十八變。時諸惡人見變化已，各脫金環散阿羅漢尼上：『願我生生身作金色，前所作惡今悉懺悔。唯願慈哀憐愍我等，受我供養。』時，彼阿羅漢比丘尼即從空下，受諸惡女種種供養。時諸惡人身壞命終墮阿鼻獄，如蓮花敷遍滿獄中，亦復次第經歷諸餘十八大獄。於諸獄中壽命正等各一大劫，如是展轉九十二劫恒處地獄。從地獄出，五百身中恒為餓鬼。從餓鬼出，一千身中常為獼猴，身作金色。大王！當知爾時八萬四千犯戒比丘尼罵羅漢者，今此會中八萬四千諸金色獼猴是也；爾時供養諸惡比丘尼者，今大王是。此諸獼猴因宿習故，持花持香供養大王。爾時污彼比丘尼戒者，今瞿迦梨及王五百黃門是。」佛告大王：「身、口、意業不可不慎。」爾時，世尊而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時，諸比丘尼聞阿羅漢比丘尼說此偈已，心懷忿恨，罵詈惡言：『此老獼猴從何處來？惡言妄語，橫說地獄。』時，阿羅漢見諸惡人生不善心，即起慈悲，身昇虛空作十八變。時諸惡人見變化已，各脫金環散阿羅漢尼上：『願我生生身作金色，前所作惡今悉懺悔。唯願慈哀憐愍我等，受我供養。』時，彼阿羅漢比丘尼即從空下，受諸惡女種種供養。時諸惡人身壞命終墮阿鼻獄，如蓮花敷遍滿獄中，亦復次第經歷諸餘十八大獄。於諸獄中壽命正等各一大劫，如是展轉九十二劫恒處地獄。從地獄出，五百身中恒為餓鬼。從餓鬼出，一千身中常為獼猴，身作金色。大王！當知爾時八萬四千犯戒比丘尼罵羅漢者，今此會中八萬四千諸金色獼猴是也；爾時供養諸惡比丘尼者，今大王是。此諸獼猴因宿習故，持花持香供養大王。爾時污彼比丘尼戒者，今瞿迦梨及王五百黃門是。」佛告大王：「身、口、意業不可不慎。」爾時，世尊而說偈言：

「戒為甘露藥， 服者不老死， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「戒為甘露藥， 服者不老死，

戒德可恃怙， 福報常隨己。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 戒德可恃怙， 福報常隨己。

持戒得安隱， 生處無患難， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 持戒得安隱， 生處無患難，

亦當見諸佛， 受法得解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦當見諸佛， 受法得解脫。

破戒墮地獄， 猶如此獼猴， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 破戒墮地獄， 猶如此獼猴，

生處恒卑賤， 地獄苦切己。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 生處恒卑賤， 地獄苦切己。

大王當諦聽！ 止惡修諸善。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大王當諦聽！ 止惡修諸善。」

爾時，頻婆娑羅王聞說此偈，對佛懺悔，慚愧自責，豁然意解成阿那含。王所將眾八千人求王出家，王即聽許。佛言：「善來，比丘！」鬚髮自落，袈裟著身，即成沙門，頂禮佛足，未舉頭頃成阿羅漢，三明、六通，具八解脫。王所將餘眾一萬六千人，皆發阿耨多羅三藐三菩提心，八萬諸天亦俱發心。八萬四千金色獼猴，聞昔因緣，慚愧自責，遶佛千匝，向佛懺悔，各各亦發無上菩提心，隨壽長短各自命終，命終之後，當生兜率天，值遇彌勒，復更增進得不退轉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，頻婆娑羅王聞說此偈，對佛懺悔，慚愧自責，豁然意解成阿那含。王所將眾八千人求王出家，王即聽許。佛言：「善來，比丘！」鬚髮自落，袈裟著身，即成沙門，頂禮佛足，未舉頭頃成阿羅漢，三明、六通，具八解脫。王所將餘眾一萬六千人，皆發阿耨多羅三藐三菩提心，八萬諸天亦俱發心。八萬四千金色獼猴，聞昔因緣，慚愧自責，遶佛千匝，向佛懺悔，各各亦發無上菩提心，隨壽長短各自命終，命終之後，當生兜率天，值遇彌勒，復更增進得不退轉。

爾時，尊者摩訶迦葉見此事已，告諸大眾：「菩薩行淨，乃令畜生發於道心。婆須蜜多尚能如是大為佛事，況餘菩薩威德無量？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，尊者摩訶迦葉見此事已，告諸大眾：「菩薩行淨，乃令畜生發於道心。婆須蜜多尚能如是大為佛事，況餘菩薩威德無量？」

時，諸天子、山神、地神、天龍八部，見諸獼猴發菩提心，當生天上得不退轉，心生歡喜，而白佛言：「此諸獼猴幾時當得成佛？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，諸天子、山神、地神、天龍八部，見諸獼猴發菩提心，當生天上得不退轉，心生歡喜，而白佛言：「此諸獼猴幾時當得成佛？」

佛告大眾：「過百萬億那由他阿僧祇恒河沙劫，劫名大光，於彼劫中當得成佛。八萬四千佛次第出世，同共一劫，皆名普金光明王如來、應供、正遍知、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛世尊。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告大眾：「過百萬億那由他阿僧祇恒河沙劫，劫名大光，於彼劫中當得成佛。八萬四千佛次第出世，同共一劫，皆名普金光明王如來、應供、正遍知、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛世尊。」

時會大眾，聞佛世尊為諸獼猴授菩提記，即脫身上上妙瓔珞，供養如來及比丘僧，異口同音讚歎世尊無量德行：「如來出世，正為此等諸獼猴類。善哉！世尊！獼猴聞法尚得成佛，豈況我等於未來世不成佛耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時會大眾，聞佛世尊為諸獼猴授菩提記，即脫身上上妙瓔珞，供養如來及比丘僧，異口同音讚歎世尊無量德行：「如來出世，正為此等諸獼猴類。善哉！世尊！獼猴聞法尚得成佛，豈況我等於未來世不成佛耶？」

時會大眾聞佛所說，歡喜奉行，作禮而退。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時會大眾聞佛所說，歡喜奉行，作禮而退。