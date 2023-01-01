佛說福力太子因緣經卷第四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說福力太子因緣經卷第四

西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫沙門臣施護等奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫沙門臣施護等奉 詔譯

「復次福力王，以至極盡閻浮提界都統王政，國富自在，威德特尊。一切人民，王悉周給珍寶財物，以十善法普為化導。時閻浮提人民，熾盛安隱快樂，息諸鬪諍，却除他敵，悉無盜賊飢饉疾疫，亦無貧窮癃殘之者。皆有財寶庫藏充滿，眷屬廣多如意自在。又復一切方處，自然除去荊棘砂礫。時令不愆，雨澤溥潤，華果茂盛，稼穡豐阜。人民咸知福力增勝，常行布施作諸福事，潔己清心，修持戒行。閻浮提人命終皆生四大王天；其福力王廣為無數人眾開發善根，現世他生作大利益，有無數千人命終得生兜率天上。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次福力王，以至極盡閻浮提界都統王政，國富自在，威德特尊。一切人民，王悉周給珍寶財物，以十善法普為化導。時閻浮提人民，熾盛安隱快樂，息諸鬪諍，却除他敵，悉無盜賊飢饉疾疫，亦無貧窮癃殘之者。皆有財寶庫藏充滿，眷屬廣多如意自在。又復一切方處，自然除去荊棘砂礫。時令不愆，雨澤溥潤，華果茂盛，稼穡豐阜。人民咸知福力增勝，常行布施作諸福事，潔己清心，修持戒行。閻浮提人命終皆生四大王天；其福力王廣為無數人眾開發善根，現世他生作大利益，有無數千人命終得生兜率天上。」

佛告諸苾芻：「汝等當知，彼福力王者豈異人乎？即我身是，我於爾時居菩薩位。福力王父眼力王者，今淨飯王是。廣照后者，今摩耶夫人是。色相具足童子者，今阿難苾芻是。精進具足童子者，今聞二百億苾芻是。工巧具足童子者，今阿泥樓馱苾芻是。智慧具足童子者，今舍利子苾芻是。彼時帝釋天主者，今目乾連苾芻是。而彼國王趣命終者，即魔王是。彼貧人者，今羅睺羅苾芻是。彼受治罰善醫業者，今憍陳如苾芻是。諸苾芻！以是緣故當知福力，而諸有情於一切時，應廣修作諸勝行業。故我先說彼福力者，我不見有少法隨修作已多獲義利。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告諸苾芻：「汝等當知，彼福力王者豈異人乎？即我身是，我於爾時居菩薩位。福力王父眼力王者，今淨飯王是。廣照后者，今摩耶夫人是。色相具足童子者，今阿難苾芻是。精進具足童子者，今聞二百億苾芻是。工巧具足童子者，今阿泥樓馱苾芻是。智慧具足童子者，今舍利子苾芻是。彼時帝釋天主者，今目乾連苾芻是。而彼國王趣命終者，即魔王是。彼貧人者，今羅睺羅苾芻是。彼受治罰善醫業者，今憍陳如苾芻是。諸苾芻！以是緣故當知福力，而諸有情於一切時，應廣修作諸勝行業。故我先說彼福力者，我不見有少法隨修作已多獲義利。」

爾時諸苾芻咸生疑念，俱白佛言：「世尊！彼福力王乃往古世修何行業感是報應，統王諸國具大名稱，威德特尊受天人福，諸有所須於思念間一切如應，自天而降生時地動，空中雨寶降師子座，帝釋奉蓋現寶藏等，是事云何？願佛開決。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時諸苾芻咸生疑念，俱白佛言：「世尊！彼福力王乃往古世修何行業感是報應，統王諸國具大名稱，威德特尊受天人福，諸有所須於思念間一切如應，自天而降生時地動，空中雨寶降師子座，帝釋奉蓋現寶藏等，是事云何？願佛開決。」

佛言：「諸苾芻！福力王者，於累生中積修福業，行願廣大緣力合集，決定如應受勝福報。又諸苾芻！汝等當知，一切有情所作行業，皆非外緣可得，亦非地界、水界、火界、風界所成，若善、不善隨蘊、處、界起諸行業。」即說伽陀曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「諸苾芻！福力王者，於累生中積修福業，行願廣大緣力合集，決定如應受勝福報。又諸苾芻！汝等當知，一切有情所作行業，皆非外緣可得，亦非地界、水界、火界、風界所成，若善、不善隨蘊、處、界起諸行業。」即說伽陀曰：

「假使經百劫， 不壞諸業因， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「假使經百劫， 不壞諸業因，

因緣和合時， 有情隨受果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 因緣和合時， 有情隨受果。

「諸苾芻！我念過去久遠世時，有佛出世，號無能勝如來、應供、正徧知、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊。其佛普於世間作佛事已，乃至最後於一國中入無餘依大涅槃界，如薪盡火滅。而彼國王收其舍利，造立寶塔廣大供養。其後諸苾芻眾，鳴於犍椎擊鼓發螺，普告大眾，時苾芻等無數百千人集會一處，彼大法師於吉祥日廣為諸人宣說法要。是時國中有一博戲者，名曰得勝，深著博弈戲翫等事，妻名廣勝，子亦同名。是人先積家財，以博戲故內外財物輸於他人，皆悉散蕩，唯存所著㲲衣二段并常持蓋革屣及五金錢。其人一時忽作是言：『我不造福，因受斯貧苦。』言已吁歎，持如上物即出其舍，訪求博戲次第。行至說法之所，見大法師處師子座，人眾圍繞合掌聽法。是人覩斯勝相生清淨心，自念：『我今亦此聽法。』即以諸物置於一處，合掌諦誠聽受所說。時彼法師說伽陀曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸苾芻！我念過去久遠世時，有佛出世，號無能勝如來、應供、正徧知、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊。其佛普於世間作佛事已，乃至最後於一國中入無餘依大涅槃界，如薪盡火滅。而彼國王收其舍利，造立寶塔廣大供養。其後諸苾芻眾，鳴於犍椎擊鼓發螺，普告大眾，時苾芻等無數百千人集會一處，彼大法師於吉祥日廣為諸人宣說法要。是時國中有一博戲者，名曰得勝，深著博弈戲翫等事，妻名廣勝，子亦同名。是人先積家財，以博戲故內外財物輸於他人，皆悉散蕩，唯存所著㲲衣二段并常持蓋革屣及五金錢。其人一時忽作是言：『我不造福，因受斯貧苦。』言已吁歎，持如上物即出其舍，訪求博戲次第。行至說法之所，見大法師處師子座，人眾圍繞合掌聽法。是人覩斯勝相生清淨心，自念：『我今亦此聽法。』即以諸物置於一處，合掌諦誠聽受所說。時彼法師說伽陀曰：

「『人當修作諸福因， 如彼所作勿間斷； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『人當修作諸福因， 如彼所作勿間斷；

隨其樂欲施作時， 由福藏故獲妙樂。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨其樂欲施作時， 由福藏故獲妙樂。』

「彼人聞是伽陀已，乃思其言：『由福藏故獲妙樂者，我往生中不造福因故受貧苦，我今宜應隨力施作少分福事。』即自惟忖：『我之家財悉已散蕩，而今但有隨身諸物。是中取五金錢及㲲一段若行施者，又慮貧劇致殞身命；若不布施永壞福因，於他世中而無所託。我今以何方便能離貧苦存活身命，隨修福事不壞勝因？然我今者寧受飢貧必營福事，宜以金錢及㲲衣施。』作是念時，而彼法師又說伽陀曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「彼人聞是伽陀已，乃思其言：『由福藏故獲妙樂者，我往生中不造福因故受貧苦，我今宜應隨力施作少分福事。』即自惟忖：『我之家財悉已散蕩，而今但有隨身諸物。是中取五金錢及㲲一段若行施者，又慮貧劇致殞身命；若不布施永壞福因，於他世中而無所託。我今以何方便能離貧苦存活身命，隨修福事不壞勝因？然我今者寧受飢貧必營福事，宜以金錢及㲲衣施。』作是念時，而彼法師又說伽陀曰：

「『善法應當速疾修， 即能息除諸罪業； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『善法應當速疾修， 即能息除諸罪業；

如是宜修勝福因， 一切罪業非所樂。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是宜修勝福因， 一切罪業非所樂。』

「彼人復聞是伽陀已，審思其言『善法速修』，斯為決定，由是發起清淨施心，以所持蓋覆法師頂，取其革屣安師足下，散五金錢布於座側，舉㲲衣段被法師身。心大歡喜身毛皆豎，頂禮雙足益生淨信，發是願言：『願我以此為法布施最上善根，此生已往，生生有大殊勝福力，具大名稱，受天人福，威德特尊統王諸國，若有所須應念即現，勝相出生獲無盡藏。』其發如是廣大願已，時彼法師即為如應迴向功德。是時博戲者出離眾會，唯存一衣以覆其身，還復其舍。時妻及子見已驚異，念前所持諸物出外，應為博戲之所散蕩。妻故問言：『仁者！舍中但存我及於子，餘無所有，豈非我等將亦壞邪？』彼人由是轉增逼迫受貧窮苦，自省斯緣，說伽陀曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「彼人復聞是伽陀已，審思其言『善法速修』，斯為決定，由是發起清淨施心，以所持蓋覆法師頂，取其革屣安師足下，散五金錢布於座側，舉㲲衣段被法師身。心大歡喜身毛皆豎，頂禮雙足益生淨信，發是願言：『願我以此為法布施最上善根，此生已往，生生有大殊勝福力，具大名稱，受天人福，威德特尊統王諸國，若有所須應念即現，勝相出生獲無盡藏。』其發如是廣大願已，時彼法師即為如應迴向功德。是時博戲者出離眾會，唯存一衣以覆其身，還復其舍。時妻及子見已驚異，念前所持諸物出外，應為博戲之所散蕩。妻故問言：『仁者！舍中但存我及於子，餘無所有，豈非我等將亦壞邪？』彼人由是轉增逼迫受貧窮苦，自省斯緣，說伽陀曰：

「『世間何苦勝貧苦， 而貧苦與死苦同； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『世間何苦勝貧苦， 而貧苦與死苦同；

寧當死苦尚甘心， 彼貧窮苦不愛樂。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寧當死苦尚甘心， 彼貧窮苦不愛樂。』

「說是伽陀已，吁歎而住。其後一時，彼妻持瓶詣井以汲，雖復下徹得水，其力不能出之；妻乃召夫令觀是事，其夫即時同力而舉，亦不能出；又呼其子，三人相與悍勇勞力方能小舉；怪而視之，乃見其下有五鐵瓮，滿盛黃金聯接排置。夫先見已驚異思念，豈非先施今獲其果？熙怡瞻視，說伽陀曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「說是伽陀已，吁歎而住。其後一時，彼妻持瓶詣井以汲，雖復下徹得水，其力不能出之；妻乃召夫令觀是事，其夫即時同力而舉，亦不能出；又呼其子，三人相與悍勇勞力方能小舉；怪而視之，乃見其下有五鐵瓮，滿盛黃金聯接排置。夫先見已驚異思念，豈非先施今獲其果？熙怡瞻視，說伽陀曰：

「『奇哉功德現此處， 一切過失悉蠲除； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『奇哉功德現此處， 一切過失悉蠲除；

今所得由先種生， 施者果報知如是。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今所得由先種生， 施者果報知如是。』

「是時彼妻歡喜問言：『仁者！勝相如是，善語若斯，其故何邪？』夫為如應廣說其事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是時彼妻歡喜問言：『仁者！勝相如是，善語若斯，其故何邪？』夫為如應廣說其事。

「復次後時彼得勝博戲者，福力開發現獲斯果，由是展轉遍流聲譽，國中人民互相謂言：『奇哉希有殊特大福，忽然能獲大富自在。』彼人從是已後向佛法僧，倍勝於前極生淨信，日日於佛塔所廣大供養。復於正法聽受修習，又以上味飲食日供淨眾及餘沙門、婆羅門、孤露乞人，亦復隨應供給所須悉令滿足。又復廣營精舍，令彼四方苾芻居止承事供養，由是名聞流布城邑。其後彼國王忽命終無紹繼者，時諸臣佐親屬，審知是人有大福力具大名稱，共議勤請紹其王位。時博戲者即隱本名，人皆稱謂得勝大王。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次後時彼得勝博戲者，福力開發現獲斯果，由是展轉遍流聲譽，國中人民互相謂言：『奇哉希有殊特大福，忽然能獲大富自在。』彼人從是已後向佛法僧，倍勝於前極生淨信，日日於佛塔所廣大供養。復於正法聽受修習，又以上味飲食日供淨眾及餘沙門、婆羅門、孤露乞人，亦復隨應供給所須悉令滿足。又復廣營精舍，令彼四方苾芻居止承事供養，由是名聞流布城邑。其後彼國王忽命終無紹繼者，時諸臣佐親屬，審知是人有大福力具大名稱，共議勤請紹其王位。時博戲者即隱本名，人皆稱謂得勝大王。

「時得勝王現獲如是悅意果報，起猛利心，勝前布施，作諸福事，修持戒行，其王普為臣佐、親屬、一切人民開發福因已，後趣命終即生他化自在天，為彼天王之子。生彼天時有諸上妙悅意珍寶，及眾衣飾自空而降，身有光明映彼天眾光明不現，彼天見已咸皆驚歎，希有勝福果報若斯。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時得勝王現獲如是悅意果報，起猛利心，勝前布施，作諸福事，修持戒行，其王普為臣佐、親屬、一切人民開發福因已，後趣命終即生他化自在天，為彼天王之子。生彼天時有諸上妙悅意珍寶，及眾衣飾自空而降，身有光明映彼天眾光明不現，彼天見已咸皆驚歎，希有勝福果報若斯。」

佛告諸苾芻言：「汝等當知，彼得勝王者豈異人乎？即先所說福力王是。彼時初為博戲之者，能發喜心愛樂聽法，竭其所有以施法師，故於現生獲勝果報，紹繼王位開發福因；由此因緣，二十六生為他化自在天王；三十六生為化樂天王；三十六生為兜率天王；三十六生為夜摩天王；三十六生為忉利天王；三十六生為四大王天主；無數百生為金輪王；正法統化於四天下，七寶具足：所謂輪寶、象寶、馬寶、珠寶、女寶、主藏神寶、主兵神寶，如是七寶隨意受用。復有千子，最上色相，勇健精進能伏他軍，極海邊際大地境界，悉無盜賊刀杖等怖，咸修正法安隱而住。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告諸苾芻言：「汝等當知，彼得勝王者豈異人乎？即先所說福力王是。彼時初為博戲之者，能發喜心愛樂聽法，竭其所有以施法師，故於現生獲勝果報，紹繼王位開發福因；由此因緣，二十六生為他化自在天王；三十六生為化樂天王；三十六生為兜率天王；三十六生為夜摩天王；三十六生為忉利天王；三十六生為四大王天主；無數百生為金輪王；正法統化於四天下，七寶具足：所謂輪寶、象寶、馬寶、珠寶、女寶、主藏神寶、主兵神寶，如是七寶隨意受用。復有千子，最上色相，勇健精進能伏他軍，極海邊際大地境界，悉無盜賊刀杖等怖，咸修正法安隱而住。」

爾時世尊，為諸苾芻說伽陀曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊，為諸苾芻說伽陀曰：

「大士如是諸勝因， 多生得為勝主宰； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大士如是諸勝因， 多生得為勝主宰；

由佛普攝於世間， 此是諸佛之所說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由佛普攝於世間， 此是諸佛之所說。

若得聞是希有事， 及此神通廣大緣， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若得聞是希有事， 及此神通廣大緣，

造黑業者尚信生， 誰諸智者不開覺？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 造黑業者尚信生， 誰諸智者不開覺？

是故如是大希有， 大威德者隨所求； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是故如是大希有， 大威德者隨所求；

應當尊重正法門， 復常思念諸佛教。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 應當尊重正法門， 復常思念諸佛教。」

佛告諸苾芻：「如我所說，汝等應當如是修學，是故常勤愛樂正法，尊重恭敬信奉供養，如是作已為所依止，如是學者得大利益。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告諸苾芻：「如我所說，汝等應當如是修學，是故常勤愛樂正法，尊重恭敬信奉供養，如是作已為所依止，如是學者得大利益。」

佛說此經已，諸苾芻等聞佛所說，皆大歡喜，信受奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說此經已，諸苾芻等聞佛所說，皆大歡喜，信受奉行。