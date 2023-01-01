佛說福力太子因緣經卷第二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說福力太子因緣經卷第二

西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫沙門臣施護等奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫沙門臣施護等奉 詔譯

「復次，福力太子，乃至後時，與彼四兄出遊園苑；而於中路，有無數千針口餓鬼，居山半腹，容貌羸瘦，其猶聚骨，遍身熾焰，鬼眾圍繞人所不見，唯福力太子先覩其狀。而彼餓鬼，合掌居前，白太子言：『汝大福德，有大名稱，是悲愍者。我等飢渴，苦惱所逼，願今餉我，少分飲食。我等宿世，造慳悋因，故此生中，墮餓鬼界，無數千歲，不得水飲，況復於食而可見邪？』時福力太子，仰瞻虛空，即起悲念：『快哉！我今若得天降少分飲食，當用餉此諸餓鬼眾。』是時忽然有多飲食，自天而降。福力太子，即以此食，餉諸餓鬼。彼餓鬼眾，宿業力故，悉不能見，咸作是言：『太子！我昔聞汝是悲愍者，何故今時不以飲食餉於我等？』太子告言：『我以天降飲食，前授汝等，云何于今不取食邪？』餓鬼白言：『太子！我等宿業力故，悉不能見。』時福力太子，復起是念：『愍哉！慳悋是不可愛。』乃作是言：『若諸福報有大力能，以我如是真實語故，令此餓鬼得見飲食，一切隨應皆能取食。』發是言已，彼諸餓鬼，悉能見食，即時各變，面相如人。福力太子，心生歡喜，遂以飲食，恣其所取。彼餓鬼眾，既得食已，頓止飢渴，身力完具，壯實充盛，無醜惡形，乃於福力太子，各起清淨歡喜之意；即時命終，皆得生於兜率天上，旋處空中，白太子言：『太子！我等得生兜率天上，皆由汝之威神建立。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，福力太子，乃至後時，與彼四兄出遊園苑；而於中路，有無數千針口餓鬼，居山半腹，容貌羸瘦，其猶聚骨，遍身熾焰，鬼眾圍繞人所不見，唯福力太子先覩其狀。而彼餓鬼，合掌居前，白太子言：『汝大福德，有大名稱，是悲愍者。我等飢渴，苦惱所逼，願今餉我，少分飲食。我等宿世，造慳悋因，故此生中，墮餓鬼界，無數千歲，不得水飲，況復於食而可見邪？』時福力太子，仰瞻虛空，即起悲念：『快哉！我今若得天降少分飲食，當用餉此諸餓鬼眾。』是時忽然有多飲食，自天而降。福力太子，即以此食，餉諸餓鬼。彼餓鬼眾，宿業力故，悉不能見，咸作是言：『太子！我昔聞汝是悲愍者，何故今時不以飲食餉於我等？』太子告言：『我以天降飲食，前授汝等，云何于今不取食邪？』餓鬼白言：『太子！我等宿業力故，悉不能見。』時福力太子，復起是念：『愍哉！慳悋是不可愛。』乃作是言：『若諸福報有大力能，以我如是真實語故，令此餓鬼得見飲食，一切隨應皆能取食。』發是言已，彼諸餓鬼，悉能見食，即時各變，面相如人。福力太子，心生歡喜，遂以飲食，恣其所取。彼餓鬼眾，既得食已，頓止飢渴，身力完具，壯實充盛，無醜惡形，乃於福力太子，各起清淨歡喜之意；即時命終，皆得生於兜率天上，旋處空中，白太子言：『太子！我等得生兜率天上，皆由汝之威神建立。』

「福力太子，聞此妙善語已，深大慶悅，即時前進詣園林中，與彼諸兄，共會議言：『世間人眾，何所修作，多獲義利？』彼色相具足者言：『今此世間色相行業，若人修作，多獲義利。何故知邪？謂若有人，他昔未見，見即歡喜；昔未信重，見已信重。如我往昔，師尊仙人，亦作是說，若有具足妙色相者，為人所喜，妙色可觀，瞻奉愛樂；猶如智人，樂最上法，設諸供養。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「福力太子，聞此妙善語已，深大慶悅，即時前進詣園林中，與彼諸兄，共會議言：『世間人眾，何所修作，多獲義利？』彼色相具足者言：『今此世間色相行業，若人修作，多獲義利。何故知邪？謂若有人，他昔未見，見即歡喜；昔未信重，見已信重。如我往昔，師尊仙人，亦作是說，若有具足妙色相者，為人所喜，妙色可觀，瞻奉愛樂；猶如智人，樂最上法，設諸供養。』

「復次，精進具足者言：『非修色相多獲義利！今此應知，精進行業，若人修作，多獲義利。何以故？雖修色相，而無精進，豈能現世及他世中，獲可意果？或謂色相多獲義利者，彼是愚人，癡見所覆。如我所說，精進行業，於現世中能成可意果者，謂猶農夫植種，商賈獲利，仕者受祿，學人通教，修習禪定，得輕安果，皆為現世精進所成諸可意果。又此精進，於他世中能成可意果者，謂生善趣及生天界，大富自在，現證解脫，皆為他世精進所成諸可意果。由此一切功德，皆以精進而為依止。又此精進，能治怯弱，若運精進，無有少法而難成者。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，精進具足者言：『非修色相多獲義利！今此應知，精進行業，若人修作，多獲義利。何以故？雖修色相，而無精進，豈能現世及他世中，獲可意果？或謂色相多獲義利者，彼是愚人，癡見所覆。如我所說，精進行業，於現世中能成可意果者，謂猶農夫植種，商賈獲利，仕者受祿，學人通教，修習禪定，得輕安果，皆為現世精進所成諸可意果。又此精進，於他世中能成可意果者，謂生善趣及生天界，大富自在，現證解脫，皆為他世精進所成諸可意果。由此一切功德，皆以精進而為依止。又此精進，能治怯弱，若運精進，無有少法而難成者。』

「復次，工巧具足者言：『汝諸仁者，雖復多種所說，而實不能稱可我心。何以故？所有精進，若無工巧，而終不能現有所成；若復精進同工巧作，乃能如實所作現成。是故應知，工巧行業，若人修作，多獲義利。又復具工巧者，若王、若臣，若沙門、婆羅門，諸長者等，乃至下族中人，及諸工巧之者，悉來供獻。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，工巧具足者言：『汝諸仁者，雖復多種所說，而實不能稱可我心。何以故？所有精進，若無工巧，而終不能現有所成；若復精進同工巧作，乃能如實所作現成。是故應知，工巧行業，若人修作，多獲義利。又復具工巧者，若王、若臣，若沙門、婆羅門，諸長者等，乃至下族中人，及諸工巧之者，悉來供獻。』

「復次，智慧具足者言：『汝等當知，人所修作，多獲義利者，且非色相，亦非精進，又非工巧。何以故？所觀色相，若無智慧，雖復相似而不淨妙。所起精進，若無智慧，雖得義利而無有成。所作工巧，若無智慧，雖復營修不能攝持。是故應知，智慧能成一切事業，若人修作，多獲義利。又此智慧，能得色相，能成工巧，能發精進，能獲人中一切妙樂。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，智慧具足者言：『汝等當知，人所修作，多獲義利者，且非色相，亦非精進，又非工巧。何以故？所觀色相，若無智慧，雖復相似而不淨妙。所起精進，若無智慧，雖得義利而無有成。所作工巧，若無智慧，雖復營修不能攝持。是故應知，智慧能成一切事業，若人修作，多獲義利。又此智慧，能得色相，能成工巧，能發精進，能獲人中一切妙樂。』

「爾時福力太子，熙怡瞻視具智慧者，而謂之言：『如是，如是！汝言真實。所有色相、工巧、精進，若無智慧，不能多獲義利。故知智慧普能攝持諸如實果。仁者！然此智慧若無福力，諸有所作，亦不得成。是故實知，若人修福，多獲義利。何以故？福是純一果，福為光澤果，福為可意果，福是適悅果。如是福果，我不能盡說其功德，今為汝等，使開覺故，於福門中，說一少分，汝等善聽。由有福故，能獲色相，福具精進，福得吉祥亦獲大富，福具智慧，福能歌詠正法功德，福具聰利，福遊正道，福生上族，福得宿念，福具名稱，福圓戒行，福能布施，福力常得諸根不壞，福常快樂，有福常受智者所供，福完諸力，福常會遇善友知識，福力能作一切事業——謂若耕植田里，或復商賈求利少施其功大獲積集，富盛自在。有福即能於思念間，虛空自然雨其衣服飲食珍寶，一切具足，隨受快樂。福獲可意妙好舍宅；福於現世，及於他生，常得姝麗、妻女、眷屬及財穀等。福者所行之地，自然無其荊棘沙礫，住立平穩；福者亦獲廣大身相；若有患人，福者手所觸時，病隨輕差；又復福者隨觸於人，即能出彼飲食、衣服、珍寶、財穀，給用無盡；福者常得天龍夜叉羅剎鬼等隨處衛護，其猶雨時護苗稼神守護亦然。福者常得多人尊重愛樂；福有善譽，福為人讚。福常能具諸善法分；福者語言人所信順；福者常得光澤可愛；福者常出微妙梵音；福者身胑自然柔軟；福者常發妙善語言；福者常值良友智人不壞眷屬；福者無病；福者為人所愛；福獲財利；福者勇猛。又大福者，得為人王，無不具足，離諸疾病；福者常得富盛不壞；福者獲得轉輪伏藏，七寶具足；福者能於虛空中行；福者威光與日月等；福者得成月天；福者得成日天；福者得成梵王；福者得成帝釋；福者能於天宮樓閣中行，如彼天子；福者有大力勢，如阿修羅王；福者常生善趣；福者捨離惡趣；福者常獲最極難得悅意妙華；福者所作成就；福者能為世間作諸照明；福者常得天、人、阿修羅等正信供養。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時福力太子，熙怡瞻視具智慧者，而謂之言：『如是，如是！汝言真實。所有色相、工巧、精進，若無智慧，不能多獲義利。故知智慧普能攝持諸如實果。仁者！然此智慧若無福力，諸有所作，亦不得成。是故實知，若人修福，多獲義利。何以故？福是純一果，福為光澤果，福為可意果，福是適悅果。如是福果，我不能盡說其功德，今為汝等，使開覺故，於福門中，說一少分，汝等善聽。由有福故，能獲色相，福具精進，福得吉祥亦獲大富，福具智慧，福能歌詠正法功德，福具聰利，福遊正道，福生上族，福得宿念，福具名稱，福圓戒行，福能布施，福力常得諸根不壞，福常快樂，有福常受智者所供，福完諸力，福常會遇善友知識，福力能作一切事業——謂若耕植田里，或復商賈求利少施其功大獲積集，富盛自在。有福即能於思念間，虛空自然雨其衣服飲食珍寶，一切具足，隨受快樂。福獲可意妙好舍宅；福於現世，及於他生，常得姝麗、妻女、眷屬及財穀等。福者所行之地，自然無其荊棘沙礫，住立平穩；福者亦獲廣大身相；若有患人，福者手所觸時，病隨輕差；又復福者隨觸於人，即能出彼飲食、衣服、珍寶、財穀，給用無盡；福者常得天龍夜叉羅剎鬼等隨處衛護，其猶雨時護苗稼神守護亦然。福者常得多人尊重愛樂；福有善譽，福為人讚。福常能具諸善法分；福者語言人所信順；福者常得光澤可愛；福者常出微妙梵音；福者身胑自然柔軟；福者常發妙善語言；福者常值良友智人不壞眷屬；福者無病；福者為人所愛；福獲財利；福者勇猛。又大福者，得為人王，無不具足，離諸疾病；福者常得富盛不壞；福者獲得轉輪伏藏，七寶具足；福者能於虛空中行；福者威光與日月等；福者得成月天；福者得成日天；福者得成梵王；福者得成帝釋；福者能於天宮樓閣中行，如彼天子；福者有大力勢，如阿修羅王；福者常生善趣；福者捨離惡趣；福者常獲最極難得悅意妙華；福者所作成就；福者能為世間作諸照明；福者常得天、人、阿修羅等正信供養。』

「太子說是諸福事時，四兄異見，修作不同，於是太子，又復言曰：『我今欲與諸兄潛適他國，隨所住處，證驗其事。為當色相人多修邪？或復精進、工巧、智慧福力人多修邪？』是時四兄，聞其言已，悉隨所行，不復告白父王，即適他國。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「太子說是諸福事時，四兄異見，修作不同，於是太子，又復言曰：『我今欲與諸兄潛適他國，隨所住處，證驗其事。為當色相人多修邪？或復精進、工巧、智慧福力人多修邪？』是時四兄，聞其言已，悉隨所行，不復告白父王，即適他國。

「入一國已，易其裝飾，各求棲止。時色相具足者，以妙色故，人所瞻覩，皆生悅意，隨獲富盛，受用資養。精進具足者，以勇力故，能有所取；而忽見一迅流大河，深廣可怖，中有極大旃檀香樹，彼精進者，取得其樹，貨易獲利，而成富盛，受用資養。工巧具足者，以工巧力，隨作諸事，由獲富盛，受用資養。智慧具足者，以巧智故，能解勝怨，復能親附有財力者，悅可其意令生歡喜，隨獲衣飾及財寶等，如所快樂，受用資養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「入一國已，易其裝飾，各求棲止。時色相具足者，以妙色故，人所瞻覩，皆生悅意，隨獲富盛，受用資養。精進具足者，以勇力故，能有所取；而忽見一迅流大河，深廣可怖，中有極大旃檀香樹，彼精進者，取得其樹，貨易獲利，而成富盛，受用資養。工巧具足者，以工巧力，隨作諸事，由獲富盛，受用資養。智慧具足者，以巧智故，能解勝怨，復能親附有財力者，悅可其意令生歡喜，隨獲衣飾及財寶等，如所快樂，受用資養。

「爾時福力太子，隨自勝福大威德力，周行施作利益福事。一日忽過貧人之舍，乃入其中，以彼太子福威力故，是舍忽有廣大吉祥勝相出現，金寶財穀，周匝充盈。時彼貧人，見已驚怪歡喜，思念：『此如是事，昔所未有，由何所起？從何所來？豈非此人來我舍中，是其威力之所致邪？』又念：『我昔極受貧苦，今獲勝利，一切豐盈，必由是人來此所致，使我舍中吉祥相現。此人大福，有大名稱，宜應於彼尊重供養。』由是尊奉，相續無間。太子於其貧人舍中，致諸富盛，令快樂已，乃至後時，遍流聲譽：『某甲舍中，昔甚貧匱，有一異人，來入其舍，彼威力故，是舍忽然吉祥相現。』諸人聞已，於福力太子咸生信重，俱共讚言：『奇哉！勝福，有大力能。』又以太子福威力故，於彼方處，華樹果樹，開敷結實，時令不愆，遍灑甘雨，種子生成，而得滋茂。時諸人眾，於福力太子，深生愛樂，俱來瞻仰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時福力太子，隨自勝福大威德力，周行施作利益福事。一日忽過貧人之舍，乃入其中，以彼太子福威力故，是舍忽有廣大吉祥勝相出現，金寶財穀，周匝充盈。時彼貧人，見已驚怪歡喜，思念：『此如是事，昔所未有，由何所起？從何所來？豈非此人來我舍中，是其威力之所致邪？』又念：『我昔極受貧苦，今獲勝利，一切豐盈，必由是人來此所致，使我舍中吉祥相現。此人大福，有大名稱，宜應於彼尊重供養。』由是尊奉，相續無間。太子於其貧人舍中，致諸富盛，令快樂已，乃至後時，遍流聲譽：『某甲舍中，昔甚貧匱，有一異人，來入其舍，彼威力故，是舍忽然吉祥相現。』諸人聞已，於福力太子咸生信重，俱共讚言：『奇哉！勝福，有大力能。』又以太子福威力故，於彼方處，華樹果樹，開敷結實，時令不愆，遍灑甘雨，種子生成，而得滋茂。時諸人眾，於福力太子，深生愛樂，俱來瞻仰。

「是時太子，為諸來者普攝其心，故作是念：『快哉！今時我此舍中，可能獲得一切珍寶，種種樂具，及諸妙巧悅意等物，給所來者使令具足。』發是心時，應念即現諸珍寶等，皆悉豐盈。時諸人眾，驚異歎言：『奇哉！大福，為甘美果。』乃於太子咸生尊重。是時太子，即為諸人，如其所應，以四攝法，平等攝持，悉令和合，所謂同一布施、愛語、利行、同事。由是名稱普聞一切國邑聚落。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是時太子，為諸來者普攝其心，故作是念：『快哉！今時我此舍中，可能獲得一切珍寶，種種樂具，及諸妙巧悅意等物，給所來者使令具足。』發是心時，應念即現諸珍寶等，皆悉豐盈。時諸人眾，驚異歎言：『奇哉！大福，為甘美果。』乃於太子咸生尊重。是時太子，即為諸人，如其所應，以四攝法，平等攝持，悉令和合，所謂同一布施、愛語、利行、同事。由是名稱普聞一切國邑聚落。

「乃至後時，太子漸次到一國中，見其國王治罰一人善醫業者，勅彼獄官，破其身胑，斷截手足。流血既多，楚毒苦惱，是時被治罰人見太子已，發大苦聲，啼泣告言：『仁者！救我。仁者！救我。』太子即時惻愴斯事，乃自思惟：『我今作何方便救此人苦？』由是念間，忽生智解，如我所有施作福力世間現見。作是念已，悲心內激，即破自身，多出其血，授彼令飲，苦惱得除。太子又見手足已斷甚大苦惱，即取利刀斷己手足，置於彼人手足斷處。是時太子觀察虛空，普於一切有情隨起慈心，即發廣大真實願言：『我於此生，曾無少分不善之業，若我所說為真實者，願令此人手足斷處，即於今時支節相合，平復如故。』發是言已，彼人即時支節相合，身體完具，平復如故。太子見已，意願圓滿，即作是念：『我以勤勇，所作得成，出自身血，救此人苦。斷自手足，續其支節。又以真實大誓願力，使彼身命全復如故。願我以此最上善根，成就阿耨多羅三藐三菩提果，當以法味授於彼人，畢竟令住安樂涅槃。』發是願時，一切大地六種震動，帝釋天宮亦復震警。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「乃至後時，太子漸次到一國中，見其國王治罰一人善醫業者，勅彼獄官，破其身胑，斷截手足。流血既多，楚毒苦惱，是時被治罰人見太子已，發大苦聲，啼泣告言：『仁者！救我。仁者！救我。』太子即時惻愴斯事，乃自思惟：『我今作何方便救此人苦？』由是念間，忽生智解，如我所有施作福力世間現見。作是念已，悲心內激，即破自身，多出其血，授彼令飲，苦惱得除。太子又見手足已斷甚大苦惱，即取利刀斷己手足，置於彼人手足斷處。是時太子觀察虛空，普於一切有情隨起慈心，即發廣大真實願言：『我於此生，曾無少分不善之業，若我所說為真實者，願令此人手足斷處，即於今時支節相合，平復如故。』發是言已，彼人即時支節相合，身體完具，平復如故。太子見已，意願圓滿，即作是念：『我以勤勇，所作得成，出自身血，救此人苦。斷自手足，續其支節。又以真實大誓願力，使彼身命全復如故。願我以此最上善根，成就阿耨多羅三藐三菩提果，當以法味授於彼人，畢竟令住安樂涅槃。』發是願時，一切大地六種震動，帝釋天宮亦復震警。

「爾時帝釋天主，即自思惟：『此何事相？』而復觀察，乃見福力太子作彼最上極難行事，歡喜歎異。又念：『今此大威德者，作是難事，何所求邪？我今宜往證驗其故。』即變婆羅門相自天而降，住太子前告言：『太子！我向見汝斷自手足，何所為邪？』太子答言：『仁者！他有苦惱，即我苦惱；若他快樂，即我快樂。故我向者見一被治罰人，甚大苦惱，我時乃以真實力故，棄捨自身手足支分，填續其人所斷割處，願力真誠，彼獲如故。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時帝釋天主，即自思惟：『此何事相？』而復觀察，乃見福力太子作彼最上極難行事，歡喜歎異。又念：『今此大威德者，作是難事，何所求邪？我今宜往證驗其故。』即變婆羅門相自天而降，住太子前告言：『太子！我向見汝斷自手足，何所為邪？』太子答言：『仁者！他有苦惱，即我苦惱；若他快樂，即我快樂。故我向者見一被治罰人，甚大苦惱，我時乃以真實力故，棄捨自身手足支分，填續其人所斷割處，願力真誠，彼獲如故。』

「是時帝釋天主，愈生歎異，即復本形，告太子言：『汝今豈非以不實心，或異所求，或退轉故，捨自身邪？』太子白言：『天主！我所棄捨自身手足，無不實心，亦無異求，又非退轉。』帝釋復言：『汝若然者，云何使我證知是事。』太子白言：『天主！汝豈不聞，如我所作，皆真實力。』太子即於一切有情，隨起慈心，觀察四方以實願力，說伽陀曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是時帝釋天主，愈生歎異，即復本形，告太子言：『汝今豈非以不實心，或異所求，或退轉故，捨自身邪？』太子白言：『天主！我所棄捨自身手足，無不實心，亦無異求，又非退轉。』帝釋復言：『汝若然者，云何使我證知是事。』太子白言：『天主！汝豈不聞，如我所作，皆真實力。』太子即於一切有情，隨起慈心，觀察四方以實願力，說伽陀曰：

「『若我所言是真實， 貪愛自身為纏縛； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『若我所言是真實， 貪愛自身為纏縛；

真實不退轉今時， 願我此身即如故。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 真實不退轉今時， 願我此身即如故。』

「說是伽陀已，太子身胑即獲如故。由是空中遍雨天華，奏天微妙可愛音樂，和風徐起，現諸瑞相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「說是伽陀已，太子身胑即獲如故。由是空中遍雨天華，奏天微妙可愛音樂，和風徐起，現諸瑞相。