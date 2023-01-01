福力太子因緣經
宋 施護等譯4卷CBETA T0173大于一万字 2 h
向佛经 GPT 提问
第 1 卷
佛說福力太子因緣經卷第一
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西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫沙門臣施護等奉 詔譯
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爾時世尊，從本座起，詣安陀林，於一樹下，晝日棲止，宴寂而坐。是時諸苾芻眾，於其園林，別會一舍，依次而坐，所謂尊者阿難、尊者聞二百億、尊者阿泥樓馱、尊者舍利子，如是等諸苾芻眾，既共集會，乃相謂言：「世間人眾，何所修作，多獲義利？」尊者阿難言：「色相行業，若人修作，多獲義利。」尊者聞二百億言：「精進行業，若人修作，多獲義利。」尊者阿泥樓馱言：「工巧行業，若人修作，多獲義利。」尊者舍利子言：「智慧行業，若人修作，多獲義利。」如是說已，咸作念言：「我等今者言說差別，不相齊等，所謂各各建立最勝。若以此義，往問世尊，必為我等隨應宣說。如其所說，我等奉持。何以故？世尊大師，能斷疑故，是大悲者。譬如日光燭諸幽暗，以一切智，破諸疑惑；解除苦網救度有情，令歸正道；等視有情，猶如一子；一切法中，而得自在；以一切法，作大利益。大牟尼尊，能與一切息諸疑惑；佛常勤為解除疑結，是故我等宜共往問。」時諸苾芻互言議已，欲往見佛。
爾時世尊，從本座起，詣安陀林，於一樹下，晝日棲止，宴寂而坐。是時諸苾芻眾，於其園林，別會一舍，依次而坐，所謂尊者阿難、尊者聞二百億、尊者阿泥樓馱、尊者舍利子，如是等諸苾芻眾，既共集會，乃相謂言：「世間人眾，何所修作，多獲義利？」尊者阿難言：「色相行業，若人修作，多獲義利。」尊者聞二百億言：「精進行業，若人修作，多獲義利。」尊者阿泥樓馱言：「工巧行業，若人修作，多獲義利。」尊者舍利子言：「智慧行業，若人修作，多獲義利。」如是說已，咸作念言：「我等今者言說差別，不相齊等，所謂各各建立最勝。若以此義，往問世尊，必為我等隨應宣說。如其所說，我等奉持。何以故？世尊大師，能斷疑故，是大悲者。譬如日光燭諸幽暗，以一切智，破諸疑惑；解除苦網救度有情，令歸正道；等視有情，猶如一子；一切法中，而得自在；以一切法，作大利益。大牟尼尊，能與一切息諸疑惑；佛常勤為解除疑結，是故我等宜共往問。」時諸苾芻互言議已，欲往見佛。
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是時世尊在於林中，以淨天耳過於人耳，聞苾芻眾以如是事集會議論，即從三摩地起，詣苾芻所。時諸苾芻，前迎世尊，設座奉請。佛就座已，告苾芻言：「諸苾芻！向聞汝等共相議言：『世間人眾，何所修作，多獲義利？』初阿難言，色相修作多獲義利；聞二百億言，精進修作多獲義利；阿泥樓馱言，工巧修作多獲義利；舍利子言，智慧修作多獲義利。如是說已，又起念言：『所說差別，不相齊等，所謂各各建立最勝。若以此義，往問世尊，佛必為我隨應宣說。如其所說，我等奉持。』是事云何？」
是時世尊在於林中，以淨天耳過於人耳，聞苾芻眾以如是事集會議論，即從三摩地起，詣苾芻所。時諸苾芻，前迎世尊，設座奉請。佛就座已，告苾芻言：「諸苾芻！向聞汝等共相議言：『世間人眾，何所修作，多獲義利？』初阿難言，色相修作多獲義利；聞二百億言，精進修作多獲義利；阿泥樓馱言，工巧修作多獲義利；舍利子言，智慧修作多獲義利。如是說已，又起念言：『所說差別，不相齊等，所謂各各建立最勝。若以此義，往問世尊，佛必為我隨應宣說。如其所說，我等奉持。』是事云何？」
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諸苾芻白佛言：「誠哉！世尊！我等向者為以此緣集會議論，願佛今時開決疑惑。」
諸苾芻白佛言：「誠哉！世尊！我等向者為以此緣集會議論，願佛今時開決疑惑。」
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爾時世尊為發此緣，說伽陀曰：
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「色相工巧與精進， 智慧於中為最勝；
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若諸有情修福因， 所獲福果又極勝。」
若諸有情修福因， 所獲福果又極勝。」
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說是伽陀已，復告苾芻言：「諸苾芻，或時有人，於色相等，若隨修作，非一切種、一切時，多獲義利。若修福力，於一切種及一切時，多獲義利。諸苾芻！如福力者，我不見有一法，而諸有情隨修作已，多獲義利。何以故？諸苾芻！我念過去世時有王，名曰眼力，安止王城，善布國政，威神廣大，安隱豐樂，人民熾盛。其王有后，名曰廣照，色相殊妙，人所樂見。彼廣照后，後於一時，與王同會，嬉戲娛樂，由戲樂故，誕生一子，容止端嚴，人所樂見，殊妙過人，具天色相。而彼太子生生廣植妙色相因，由彼具足殊妙色相，是故今為立名色力。如是次第，乃至其後，別生三子：彼第一者，精進具足，第二工巧具足，第三智慧具足。
說是伽陀已，復告苾芻言：「諸苾芻，或時有人，於色相等，若隨修作，非一切種、一切時，多獲義利。若修福力，於一切種及一切時，多獲義利。諸苾芻！如福力者，我不見有一法，而諸有情隨修作已，多獲義利。何以故？諸苾芻！我念過去世時有王，名曰眼力，安止王城，善布國政，威神廣大，安隱豐樂，人民熾盛。其王有后，名曰廣照，色相殊妙，人所樂見。彼廣照后，後於一時，與王同會，嬉戲娛樂，由戲樂故，誕生一子，容止端嚴，人所樂見，殊妙過人，具天色相。而彼太子生生廣植妙色相因，由彼具足殊妙色相，是故今為立名色力。如是次第，乃至其後，別生三子：彼第一者，精進具足，第二工巧具足，第三智慧具足。
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「復次，苾芻！彼廣照后，最後復有一子託陰，是日忽然其王宮中，種種珍寶自天而降；復有微妙種種莊嚴珠寶、露幔，俱時出現，覆王后上。時眼力王，見是希有殊特事已，中心異之；即召相師，而詢問言：『今此希有殊特之相，其故云何？』相師對曰：『大王當知，王后有子，託質聖胎，其子大福，具大威德，當具名稱。』王聞語已，復生驚歎，乃至後時，其廣照后，忽起思念，乃作是言：『大哉！我今欲乘上妙師子之座，覆以白蓋及須寶拂。』即以此事，具白於王。王聞其言，心生歡喜，勅令周徧清淨嚴潔宮城內外，如其所欲，悉為辦造。
「復次，苾芻！彼廣照后，最後復有一子託陰，是日忽然其王宮中，種種珍寶自天而降；復有微妙種種莊嚴珠寶、露幔，俱時出現，覆王后上。時眼力王，見是希有殊特事已，中心異之；即召相師，而詢問言：『今此希有殊特之相，其故云何？』相師對曰：『大王當知，王后有子，託質聖胎，其子大福，具大威德，當具名稱。』王聞語已，復生驚歎，乃至後時，其廣照后，忽起思念，乃作是言：『大哉！我今欲乘上妙師子之座，覆以白蓋及須寶拂。』即以此事，具白於王。王聞其言，心生歡喜，勅令周徧清淨嚴潔宮城內外，如其所欲，悉為辦造。
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「又復一時，彼廣照后，忽起思念，乃作是言：『我今往彼大金寶聚，踞於其上，隨意舉手，自取金寶，普為一切，廣行布施，使匱乏者財寶豐盈。』以事聞王，王隨所作。
「又復一時，彼廣照后，忽起思念，乃作是言：『我今往彼大金寶聚，踞於其上，隨意舉手，自取金寶，普為一切，廣行布施，使匱乏者財寶豐盈。』以事聞王，王隨所作。
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「又復一時，彼廣照后，忽起思念，乃作是言：『快哉！我今欲令釋放一切禁繫。』以事聞王，王隨所欲，勅令內外，釋諸禁繫。
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「又復一時，彼廣照后，忽起思念，乃作是言：『快哉！我今欲遊園林。』以事聞王，王隨所欲，使淨園林，令其觀賞。
「又復一時，彼廣照后，忽起思念，乃作是言：『快哉！我今欲遊園林。』以事聞王，王隨所欲，使淨園林，令其觀賞。
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「又復一時，彼廣照后，忽起思念，乃作是言：『快哉！我今於此宮屬多人眾前，以如是事，發誠實語：「若我真實有福報者，惟願天人速疾奉我殊妙莊嚴勝師子座。我若得已處其座上，廣為人眾宣說法要。」』如是言已，顒俟諸天，降希有相。以事聞王，時眼力王，即於宮中，勅令周遍清淨嚴潔所有王城內外，一切人眾，悉著淨衣及妙嚴飾，各持異香華鬘，咸來集會。時廣照后，以眾嚴具殊妙嚴飾，宮嬪、眷屬、侍從圍繞，出詣眾前，相好莊嚴，其猶天女；一切人眾，咸所瞻仰，俱生歡悅。是時王后，於諸有情，隨起慈心，仰瞻虛空，以其真實加持力故，說伽陀曰：
「又復一時，彼廣照后，忽起思念，乃作是言：『快哉！我今於此宮屬多人眾前，以如是事，發誠實語：「若我真實有福報者，惟願天人速疾奉我殊妙莊嚴勝師子座。我若得已處其座上，廣為人眾宣說法要。」』如是言已，顒俟諸天，降希有相。以事聞王，時眼力王，即於宮中，勅令周遍清淨嚴潔所有王城內外，一切人眾，悉著淨衣及妙嚴飾，各持異香華鬘，咸來集會。時廣照后，以眾嚴具殊妙嚴飾，宮嬪、眷屬、侍從圍繞，出詣眾前，相好莊嚴，其猶天女；一切人眾，咸所瞻仰，俱生歡悅。是時王后，於諸有情，隨起慈心，仰瞻虛空，以其真實加持力故，說伽陀曰：
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「『天主人主及解脫， 是三福力若最勝；
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由此真實我今時， 願天速布師子座。』
由此真實我今時， 願天速布師子座。』
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「說是伽陀已，即時忽然天降勝妙師子之座及散妙華；空中諸天，悉皆胥悅。時彼人眾，見是希有殊特事已，咸生愛樂，俱共歎異，說伽陀曰：
「說是伽陀已，即時忽然天降勝妙師子之座及散妙華；空中諸天，悉皆胥悅。時彼人眾，見是希有殊特事已，咸生愛樂，俱共歎異，說伽陀曰：
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「『希有大福大力能， 一切世間今供養；
「『希有大福大力能， 一切世間今供養；
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人間所欲天能成， 彼天福力為勝上。』
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「時廣照后，心生歡喜，處師子座；昇是座已，即時大地六種震動，其師子座，從地踊起，住虛空中，高七人量，復有種種殊妙珍寶莊嚴，露幔覆於座上。彼諸人眾，見是福力瑞相殊特，生欣樂意，各以所持異香華鬘，供獻王后，合掌肅恭，以利益心，居前而坐，聽受其語。
「時廣照后，心生歡喜，處師子座；昇是座已，即時大地六種震動，其師子座，從地踊起，住虛空中，高七人量，復有種種殊妙珍寶莊嚴，露幔覆於座上。彼諸人眾，見是福力瑞相殊特，生欣樂意，各以所持異香華鬘，供獻王后，合掌肅恭，以利益心，居前而坐，聽受其語。
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「時眼力王，見是事已，極大歡悅，與諸官屬，合掌肅恭，依次而坐。
「時眼力王，見是事已，極大歡悅，與諸官屬，合掌肅恭，依次而坐。
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「爾時廣照后，即說伽陀曰：
「爾時廣照后，即說伽陀曰：
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「『人當修作諸福因， 如彼所作勿間斷；
「『人當修作諸福因， 如彼所作勿間斷；
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隨其樂欲施作時， 由福藏故獲妙樂。』
隨其樂欲施作時， 由福藏故獲妙樂。』
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「說是伽陀已，空中自然有聲讚言：『汝今善說！最上善說！』又復空中，奏天微妙可愛音樂。其眼力王與諸人眾，聞說伽陀，時自然天降殊妙衣服及莊嚴具，各墮其身，王及人眾，即以所降衣服莊嚴，前奉王后，異口同音，作是讚言：『善說！善說！』即時王后，從師子座，自空徐下，安處于地。爾時天樂即隨停止，復奏人間所有音樂，王及人眾，咸生尊重。廣供奉已，悉皆歡喜。時廣照后，迴入宮中，既入宮已，彼師子座，空中隨隱。時諸人眾，顯明觀見，如上瑞相，歡喜讚言：『奇哉福力，具大威德。奇哉福力，是甘美果。』
「說是伽陀已，空中自然有聲讚言：『汝今善說！最上善說！』又復空中，奏天微妙可愛音樂。其眼力王與諸人眾，聞說伽陀，時自然天降殊妙衣服及莊嚴具，各墮其身，王及人眾，即以所降衣服莊嚴，前奉王后，異口同音，作是讚言：『善說！善說！』即時王后，從師子座，自空徐下，安處于地。爾時天樂即隨停止，復奏人間所有音樂，王及人眾，咸生尊重。廣供奉已，悉皆歡喜。時廣照后，迴入宮中，既入宮已，彼師子座，空中隨隱。時諸人眾，顯明觀見，如上瑞相，歡喜讚言：『奇哉福力，具大威德。奇哉福力，是甘美果。』
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「爾時廣照后，處于宮中，諸所思作，皆悉止息；乃至其後，滿足十月，日初出時，誕生太子，色相端嚴，人所樂見；即時大地六種震動；於其宮內，空中自然雨七珍寶；王城內外，遍一切處，悉雨種種天妙衣服，及雨最上悅意妙華；處處所有華樹、果樹，開敷結實；觸處布灑，霏微甘雨；四方徐起，調適和風。太子生已，安處于地；即時四大天王，以其威神，忽然地裂，踊出上妙眾寶莊嚴勝師子座，以奉太子。帝釋天主，以天妙蓋及眾寶拂，持覆其上。忉利天眾，雨天妙衣及寶露幔，又或雨其種種珍寶，或莊嚴具，或妙衣飾，或天妙華，或復末香、塗香、華鬘，或天音樂出妙歌音。毘首羯磨天子，以天神力，王城內外，除去一切荊棘、沙礫，布以繒帛，珠瓔莊嚴，豎立微妙眾寶幢幡，遍灑清淨旃檀香水，周匝安置諸妙香瓶，散種種華，乃至一切悅意施設。復次，有百大象，從曠野中，自然來入王宮，住於廐舍。復有百牛來于田里，不以耕耘，自然依時，一切種子，具足成熟。
「爾時廣照后，處于宮中，諸所思作，皆悉止息；乃至其後，滿足十月，日初出時，誕生太子，色相端嚴，人所樂見；即時大地六種震動；於其宮內，空中自然雨七珍寶；王城內外，遍一切處，悉雨種種天妙衣服，及雨最上悅意妙華；處處所有華樹、果樹，開敷結實；觸處布灑，霏微甘雨；四方徐起，調適和風。太子生已，安處于地；即時四大天王，以其威神，忽然地裂，踊出上妙眾寶莊嚴勝師子座，以奉太子。帝釋天主，以天妙蓋及眾寶拂，持覆其上。忉利天眾，雨天妙衣及寶露幔，又或雨其種種珍寶，或莊嚴具，或妙衣飾，或天妙華，或復末香、塗香、華鬘，或天音樂出妙歌音。毘首羯磨天子，以天神力，王城內外，除去一切荊棘、沙礫，布以繒帛，珠瓔莊嚴，豎立微妙眾寶幢幡，遍灑清淨旃檀香水，周匝安置諸妙香瓶，散種種華，乃至一切悅意施設。復次，有百大象，從曠野中，自然來入王宮，住於廐舍。復有百牛來于田里，不以耕耘，自然依時，一切種子，具足成熟。
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「復次於其師子座下，有五大藏，眾寶充盈，顯開其門，隨取給用，終不能盡。又復爾時，所有一切，怨對有情，於須臾間，慈心相向。
「復次於其師子座下，有五大藏，眾寶充盈，顯開其門，隨取給用，終不能盡。又復爾時，所有一切，怨對有情，於須臾間，慈心相向。
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「爾時太子，以宿命力神通威德，生已即時觀察四方，說伽陀曰：
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「『人當修作諸福因， 如彼所作勿間斷；
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隨其樂欲施作時， 由福藏故獲妙樂。』
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「是時空中，別有一類天眾，見此廣大神通威德希有殊特福力事已，皆生歡悅，深心愛樂，為其發起福威力故，說伽陀曰：
「是時空中，別有一類天眾，見此廣大神通威德希有殊特福力事已，皆生歡悅，深心愛樂，為其發起福威力故，說伽陀曰：
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「『四大王天諸天子， 忉利天宮天主等，
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彼諸福力極可愛， 見此勝福復忻樂。』
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「時眼力王，與其宮嬪、侍衛、眷屬、耆舊臣佐等，顯觀如是吉祥勝相，咸生歎異，作如是言：『奇哉！太子，有大福力。奇哉！太子，具大名稱。今人中生，乃有如是天中吉祥廣大勝相，俱時出現。』時王歡喜，憐愛子故，勅主藏者：『汝今應開我之庫藏，廣出一切所有金寶，我當為施所有一類善祝願者，使彼皆得財寶豐盈，令其為我妙善稱讚，廣作福事；然復願我生生廣集吉祥勝福，當為太子安立名字。』即時謂彼諸臣佐言：『今此太子當立何名？』近臣白言：『大王！今此太子，現生廣有吉祥福力勝相出現，是故宜應立名福力。』即時王勅福力為名。
「時眼力王，與其宮嬪、侍衛、眷屬、耆舊臣佐等，顯觀如是吉祥勝相，咸生歎異，作如是言：『奇哉！太子，有大福力。奇哉！太子，具大名稱。今人中生，乃有如是天中吉祥廣大勝相，俱時出現。』時王歡喜，憐愛子故，勅主藏者：『汝今應開我之庫藏，廣出一切所有金寶，我當為施所有一類善祝願者，使彼皆得財寶豐盈，令其為我妙善稱讚，廣作福事；然復願我生生廣集吉祥勝福，當為太子安立名字。』即時謂彼諸臣佐言：『今此太子當立何名？』近臣白言：『大王！今此太子，現生廣有吉祥福力勝相出現，是故宜應立名福力。』即時王勅福力為名。
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「爾時王以福力太子，授其八母：二母抱持，二母乳哺，二母濯浣，二母嬉戲。令彼八母，依時養育、乳哺、濯浣及戲翫等，乃至餘諸妙好樂具，一切供給，受用豐足，願速成長，如淨蓮華處於池沼。其後太子漸成長已，習學諸書，隨學即能窮究奧妙，於剎帝利王種族中，乃至一切所應學者，學悉通達。而彼太子，深信賢善，內心清淨，一切所行，自利利他，具悲愍者。於法自在，哀拯有情，作諸布施，無所積集，一切能捨，大捨遍捨，無有少分而不捨者。謂若沙門、婆羅門，貧窮孤露、諸乞丐者，或有來求自身血肉，是時太子於乞丐人，即起慈心，觀如虛空，乃作是念：『快哉！我今令其乞者得滿所願，隨即施與，況復所有金銀珍寶，飲食衣服，塗香華鬘，諸臥具等，及餘所欲諸受用具，願我一切應念出現，得已施彼一切求者，使令意願皆悉圓滿。』」太子具是德故，名稱遍滿於閻浮提，下至龍界，上徹梵天，一切普聞。
「爾時王以福力太子，授其八母：二母抱持，二母乳哺，二母濯浣，二母嬉戲。令彼八母，依時養育、乳哺、濯浣及戲翫等，乃至餘諸妙好樂具，一切供給，受用豐足，願速成長，如淨蓮華處於池沼。其後太子漸成長已，習學諸書，隨學即能窮究奧妙，於剎帝利王種族中，乃至一切所應學者，學悉通達。而彼太子，深信賢善，內心清淨，一切所行，自利利他，具悲愍者。於法自在，哀拯有情，作諸布施，無所積集，一切能捨，大捨遍捨，無有少分而不捨者。謂若沙門、婆羅門，貧窮孤露、諸乞丐者，或有來求自身血肉，是時太子於乞丐人，即起慈心，觀如虛空，乃作是念：『快哉！我今令其乞者得滿所願，隨即施與，況復所有金銀珍寶，飲食衣服，塗香華鬘，諸臥具等，及餘所欲諸受用具，願我一切應念出現，得已施彼一切求者，使令意願皆悉圓滿。』」太子具是德故，名稱遍滿於閻浮提，下至龍界，上徹梵天，一切普聞。
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