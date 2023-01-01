佛說福力太子因緣經卷第一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說福力太子因緣經卷第一

西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫沙門臣施護等奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫沙門臣施護等奉 詔譯

爾時世尊，從本座起，詣安陀林，於一樹下，晝日棲止，宴寂而坐。是時諸苾芻眾，於其園林，別會一舍，依次而坐，所謂尊者阿難、尊者聞二百億、尊者阿泥樓馱、尊者舍利子，如是等諸苾芻眾，既共集會，乃相謂言：「世間人眾，何所修作，多獲義利？」尊者阿難言：「色相行業，若人修作，多獲義利。」尊者聞二百億言：「精進行業，若人修作，多獲義利。」尊者阿泥樓馱言：「工巧行業，若人修作，多獲義利。」尊者舍利子言：「智慧行業，若人修作，多獲義利。」如是說已，咸作念言：「我等今者言說差別，不相齊等，所謂各各建立最勝。若以此義，往問世尊，必為我等隨應宣說。如其所說，我等奉持。何以故？世尊大師，能斷疑故，是大悲者。譬如日光燭諸幽暗，以一切智，破諸疑惑；解除苦網救度有情，令歸正道；等視有情，猶如一子；一切法中，而得自在；以一切法，作大利益。大牟尼尊，能與一切息諸疑惑；佛常勤為解除疑結，是故我等宜共往問。」時諸苾芻互言議已，欲往見佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊，從本座起，詣安陀林，於一樹下，晝日棲止，宴寂而坐。是時諸苾芻眾，於其園林，別會一舍，依次而坐，所謂尊者阿難、尊者聞二百億、尊者阿泥樓馱、尊者舍利子，如是等諸苾芻眾，既共集會，乃相謂言：「世間人眾，何所修作，多獲義利？」尊者阿難言：「色相行業，若人修作，多獲義利。」尊者聞二百億言：「精進行業，若人修作，多獲義利。」尊者阿泥樓馱言：「工巧行業，若人修作，多獲義利。」尊者舍利子言：「智慧行業，若人修作，多獲義利。」如是說已，咸作念言：「我等今者言說差別，不相齊等，所謂各各建立最勝。若以此義，往問世尊，必為我等隨應宣說。如其所說，我等奉持。何以故？世尊大師，能斷疑故，是大悲者。譬如日光燭諸幽暗，以一切智，破諸疑惑；解除苦網救度有情，令歸正道；等視有情，猶如一子；一切法中，而得自在；以一切法，作大利益。大牟尼尊，能與一切息諸疑惑；佛常勤為解除疑結，是故我等宜共往問。」時諸苾芻互言議已，欲往見佛。

是時世尊在於林中，以淨天耳過於人耳，聞苾芻眾以如是事集會議論，即從三摩地起，詣苾芻所。時諸苾芻，前迎世尊，設座奉請。佛就座已，告苾芻言：「諸苾芻！向聞汝等共相議言：『世間人眾，何所修作，多獲義利？』初阿難言，色相修作多獲義利；聞二百億言，精進修作多獲義利；阿泥樓馱言，工巧修作多獲義利；舍利子言，智慧修作多獲義利。如是說已，又起念言：『所說差別，不相齊等，所謂各各建立最勝。若以此義，往問世尊，佛必為我隨應宣說。如其所說，我等奉持。』是事云何？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時世尊在於林中，以淨天耳過於人耳，聞苾芻眾以如是事集會議論，即從三摩地起，詣苾芻所。時諸苾芻，前迎世尊，設座奉請。佛就座已，告苾芻言：「諸苾芻！向聞汝等共相議言：『世間人眾，何所修作，多獲義利？』初阿難言，色相修作多獲義利；聞二百億言，精進修作多獲義利；阿泥樓馱言，工巧修作多獲義利；舍利子言，智慧修作多獲義利。如是說已，又起念言：『所說差別，不相齊等，所謂各各建立最勝。若以此義，往問世尊，佛必為我隨應宣說。如其所說，我等奉持。』是事云何？」

諸苾芻白佛言：「誠哉！世尊！我等向者為以此緣集會議論，願佛今時開決疑惑。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸苾芻白佛言：「誠哉！世尊！我等向者為以此緣集會議論，願佛今時開決疑惑。」

爾時世尊為發此緣，說伽陀曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊為發此緣，說伽陀曰：

「色相工巧與精進， 智慧於中為最勝； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「色相工巧與精進， 智慧於中為最勝；

若諸有情修福因， 所獲福果又極勝。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若諸有情修福因， 所獲福果又極勝。」

說是伽陀已，復告苾芻言：「諸苾芻，或時有人，於色相等，若隨修作，非一切種、一切時，多獲義利。若修福力，於一切種及一切時，多獲義利。諸苾芻！如福力者，我不見有一法，而諸有情隨修作已，多獲義利。何以故？諸苾芻！我念過去世時有王，名曰眼力，安止王城，善布國政，威神廣大，安隱豐樂，人民熾盛。其王有后，名曰廣照，色相殊妙，人所樂見。彼廣照后，後於一時，與王同會，嬉戲娛樂，由戲樂故，誕生一子，容止端嚴，人所樂見，殊妙過人，具天色相。而彼太子生生廣植妙色相因，由彼具足殊妙色相，是故今為立名色力。如是次第，乃至其後，別生三子：彼第一者，精進具足，第二工巧具足，第三智慧具足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說是伽陀已，復告苾芻言：「諸苾芻，或時有人，於色相等，若隨修作，非一切種、一切時，多獲義利。若修福力，於一切種及一切時，多獲義利。諸苾芻！如福力者，我不見有一法，而諸有情隨修作已，多獲義利。何以故？諸苾芻！我念過去世時有王，名曰眼力，安止王城，善布國政，威神廣大，安隱豐樂，人民熾盛。其王有后，名曰廣照，色相殊妙，人所樂見。彼廣照后，後於一時，與王同會，嬉戲娛樂，由戲樂故，誕生一子，容止端嚴，人所樂見，殊妙過人，具天色相。而彼太子生生廣植妙色相因，由彼具足殊妙色相，是故今為立名色力。如是次第，乃至其後，別生三子：彼第一者，精進具足，第二工巧具足，第三智慧具足。

「復次，苾芻！彼廣照后，最後復有一子託陰，是日忽然其王宮中，種種珍寶自天而降；復有微妙種種莊嚴珠寶、露幔，俱時出現，覆王后上。時眼力王，見是希有殊特事已，中心異之；即召相師，而詢問言：『今此希有殊特之相，其故云何？』相師對曰：『大王當知，王后有子，託質聖胎，其子大福，具大威德，當具名稱。』王聞語已，復生驚歎，乃至後時，其廣照后，忽起思念，乃作是言：『大哉！我今欲乘上妙師子之座，覆以白蓋及須寶拂。』即以此事，具白於王。王聞其言，心生歡喜，勅令周徧清淨嚴潔宮城內外，如其所欲，悉為辦造。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，苾芻！彼廣照后，最後復有一子託陰，是日忽然其王宮中，種種珍寶自天而降；復有微妙種種莊嚴珠寶、露幔，俱時出現，覆王后上。時眼力王，見是希有殊特事已，中心異之；即召相師，而詢問言：『今此希有殊特之相，其故云何？』相師對曰：『大王當知，王后有子，託質聖胎，其子大福，具大威德，當具名稱。』王聞語已，復生驚歎，乃至後時，其廣照后，忽起思念，乃作是言：『大哉！我今欲乘上妙師子之座，覆以白蓋及須寶拂。』即以此事，具白於王。王聞其言，心生歡喜，勅令周徧清淨嚴潔宮城內外，如其所欲，悉為辦造。

「又復一時，彼廣照后，忽起思念，乃作是言：『我今往彼大金寶聚，踞於其上，隨意舉手，自取金寶，普為一切，廣行布施，使匱乏者財寶豐盈。』以事聞王，王隨所作。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又復一時，彼廣照后，忽起思念，乃作是言：『我今往彼大金寶聚，踞於其上，隨意舉手，自取金寶，普為一切，廣行布施，使匱乏者財寶豐盈。』以事聞王，王隨所作。

「又復一時，彼廣照后，忽起思念，乃作是言：『快哉！我今欲令釋放一切禁繫。』以事聞王，王隨所欲，勅令內外，釋諸禁繫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又復一時，彼廣照后，忽起思念，乃作是言：『快哉！我今欲令釋放一切禁繫。』以事聞王，王隨所欲，勅令內外，釋諸禁繫。

「又復一時，彼廣照后，忽起思念，乃作是言：『快哉！我今欲遊園林。』以事聞王，王隨所欲，使淨園林，令其觀賞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又復一時，彼廣照后，忽起思念，乃作是言：『快哉！我今欲遊園林。』以事聞王，王隨所欲，使淨園林，令其觀賞。

「又復一時，彼廣照后，忽起思念，乃作是言：『快哉！我今於此宮屬多人眾前，以如是事，發誠實語：「若我真實有福報者，惟願天人速疾奉我殊妙莊嚴勝師子座。我若得已處其座上，廣為人眾宣說法要。」』如是言已，顒俟諸天，降希有相。以事聞王，時眼力王，即於宮中，勅令周遍清淨嚴潔所有王城內外，一切人眾，悉著淨衣及妙嚴飾，各持異香華鬘，咸來集會。時廣照后，以眾嚴具殊妙嚴飾，宮嬪、眷屬、侍從圍繞，出詣眾前，相好莊嚴，其猶天女；一切人眾，咸所瞻仰，俱生歡悅。是時王后，於諸有情，隨起慈心，仰瞻虛空，以其真實加持力故，說伽陀曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又復一時，彼廣照后，忽起思念，乃作是言：『快哉！我今於此宮屬多人眾前，以如是事，發誠實語：「若我真實有福報者，惟願天人速疾奉我殊妙莊嚴勝師子座。我若得已處其座上，廣為人眾宣說法要。」』如是言已，顒俟諸天，降希有相。以事聞王，時眼力王，即於宮中，勅令周遍清淨嚴潔所有王城內外，一切人眾，悉著淨衣及妙嚴飾，各持異香華鬘，咸來集會。時廣照后，以眾嚴具殊妙嚴飾，宮嬪、眷屬、侍從圍繞，出詣眾前，相好莊嚴，其猶天女；一切人眾，咸所瞻仰，俱生歡悅。是時王后，於諸有情，隨起慈心，仰瞻虛空，以其真實加持力故，說伽陀曰：

「『天主人主及解脫， 是三福力若最勝； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『天主人主及解脫， 是三福力若最勝；

由此真實我今時， 願天速布師子座。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由此真實我今時， 願天速布師子座。』

「說是伽陀已，即時忽然天降勝妙師子之座及散妙華；空中諸天，悉皆胥悅。時彼人眾，見是希有殊特事已，咸生愛樂，俱共歎異，說伽陀曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「說是伽陀已，即時忽然天降勝妙師子之座及散妙華；空中諸天，悉皆胥悅。時彼人眾，見是希有殊特事已，咸生愛樂，俱共歎異，說伽陀曰：

「『希有大福大力能， 一切世間今供養； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『希有大福大力能， 一切世間今供養；

人間所欲天能成， 彼天福力為勝上。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 人間所欲天能成， 彼天福力為勝上。』

「時廣照后，心生歡喜，處師子座；昇是座已，即時大地六種震動，其師子座，從地踊起，住虛空中，高七人量，復有種種殊妙珍寶莊嚴，露幔覆於座上。彼諸人眾，見是福力瑞相殊特，生欣樂意，各以所持異香華鬘，供獻王后，合掌肅恭，以利益心，居前而坐，聽受其語。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時廣照后，心生歡喜，處師子座；昇是座已，即時大地六種震動，其師子座，從地踊起，住虛空中，高七人量，復有種種殊妙珍寶莊嚴，露幔覆於座上。彼諸人眾，見是福力瑞相殊特，生欣樂意，各以所持異香華鬘，供獻王后，合掌肅恭，以利益心，居前而坐，聽受其語。

「時眼力王，見是事已，極大歡悅，與諸官屬，合掌肅恭，依次而坐。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時眼力王，見是事已，極大歡悅，與諸官屬，合掌肅恭，依次而坐。

「爾時廣照后，即說伽陀曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時廣照后，即說伽陀曰：

「『人當修作諸福因， 如彼所作勿間斷； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『人當修作諸福因， 如彼所作勿間斷；

隨其樂欲施作時， 由福藏故獲妙樂。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨其樂欲施作時， 由福藏故獲妙樂。』

「說是伽陀已，空中自然有聲讚言：『汝今善說！最上善說！』又復空中，奏天微妙可愛音樂。其眼力王與諸人眾，聞說伽陀，時自然天降殊妙衣服及莊嚴具，各墮其身，王及人眾，即以所降衣服莊嚴，前奉王后，異口同音，作是讚言：『善說！善說！』即時王后，從師子座，自空徐下，安處于地。爾時天樂即隨停止，復奏人間所有音樂，王及人眾，咸生尊重。廣供奉已，悉皆歡喜。時廣照后，迴入宮中，既入宮已，彼師子座，空中隨隱。時諸人眾，顯明觀見，如上瑞相，歡喜讚言：『奇哉福力，具大威德。奇哉福力，是甘美果。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「說是伽陀已，空中自然有聲讚言：『汝今善說！最上善說！』又復空中，奏天微妙可愛音樂。其眼力王與諸人眾，聞說伽陀，時自然天降殊妙衣服及莊嚴具，各墮其身，王及人眾，即以所降衣服莊嚴，前奉王后，異口同音，作是讚言：『善說！善說！』即時王后，從師子座，自空徐下，安處于地。爾時天樂即隨停止，復奏人間所有音樂，王及人眾，咸生尊重。廣供奉已，悉皆歡喜。時廣照后，迴入宮中，既入宮已，彼師子座，空中隨隱。時諸人眾，顯明觀見，如上瑞相，歡喜讚言：『奇哉福力，具大威德。奇哉福力，是甘美果。』

「爾時廣照后，處于宮中，諸所思作，皆悉止息；乃至其後，滿足十月，日初出時，誕生太子，色相端嚴，人所樂見；即時大地六種震動；於其宮內，空中自然雨七珍寶；王城內外，遍一切處，悉雨種種天妙衣服，及雨最上悅意妙華；處處所有華樹、果樹，開敷結實；觸處布灑，霏微甘雨；四方徐起，調適和風。太子生已，安處于地；即時四大天王，以其威神，忽然地裂，踊出上妙眾寶莊嚴勝師子座，以奉太子。帝釋天主，以天妙蓋及眾寶拂，持覆其上。忉利天眾，雨天妙衣及寶露幔，又或雨其種種珍寶，或莊嚴具，或妙衣飾，或天妙華，或復末香、塗香、華鬘，或天音樂出妙歌音。毘首羯磨天子，以天神力，王城內外，除去一切荊棘、沙礫，布以繒帛，珠瓔莊嚴，豎立微妙眾寶幢幡，遍灑清淨旃檀香水，周匝安置諸妙香瓶，散種種華，乃至一切悅意施設。復次，有百大象，從曠野中，自然來入王宮，住於廐舍。復有百牛來于田里，不以耕耘，自然依時，一切種子，具足成熟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時廣照后，處于宮中，諸所思作，皆悉止息；乃至其後，滿足十月，日初出時，誕生太子，色相端嚴，人所樂見；即時大地六種震動；於其宮內，空中自然雨七珍寶；王城內外，遍一切處，悉雨種種天妙衣服，及雨最上悅意妙華；處處所有華樹、果樹，開敷結實；觸處布灑，霏微甘雨；四方徐起，調適和風。太子生已，安處于地；即時四大天王，以其威神，忽然地裂，踊出上妙眾寶莊嚴勝師子座，以奉太子。帝釋天主，以天妙蓋及眾寶拂，持覆其上。忉利天眾，雨天妙衣及寶露幔，又或雨其種種珍寶，或莊嚴具，或妙衣飾，或天妙華，或復末香、塗香、華鬘，或天音樂出妙歌音。毘首羯磨天子，以天神力，王城內外，除去一切荊棘、沙礫，布以繒帛，珠瓔莊嚴，豎立微妙眾寶幢幡，遍灑清淨旃檀香水，周匝安置諸妙香瓶，散種種華，乃至一切悅意施設。復次，有百大象，從曠野中，自然來入王宮，住於廐舍。復有百牛來于田里，不以耕耘，自然依時，一切種子，具足成熟。

「復次於其師子座下，有五大藏，眾寶充盈，顯開其門，隨取給用，終不能盡。又復爾時，所有一切，怨對有情，於須臾間，慈心相向。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次於其師子座下，有五大藏，眾寶充盈，顯開其門，隨取給用，終不能盡。又復爾時，所有一切，怨對有情，於須臾間，慈心相向。

「爾時太子，以宿命力神通威德，生已即時觀察四方，說伽陀曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時太子，以宿命力神通威德，生已即時觀察四方，說伽陀曰：

「『人當修作諸福因， 如彼所作勿間斷； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『人當修作諸福因， 如彼所作勿間斷；

隨其樂欲施作時， 由福藏故獲妙樂。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨其樂欲施作時， 由福藏故獲妙樂。』

「是時空中，別有一類天眾，見此廣大神通威德希有殊特福力事已，皆生歡悅，深心愛樂，為其發起福威力故，說伽陀曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是時空中，別有一類天眾，見此廣大神通威德希有殊特福力事已，皆生歡悅，深心愛樂，為其發起福威力故，說伽陀曰：

「『四大王天諸天子， 忉利天宮天主等， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『四大王天諸天子， 忉利天宮天主等，

彼諸福力極可愛， 見此勝福復忻樂。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼諸福力極可愛， 見此勝福復忻樂。』

「時眼力王，與其宮嬪、侍衛、眷屬、耆舊臣佐等，顯觀如是吉祥勝相，咸生歎異，作如是言：『奇哉！太子，有大福力。奇哉！太子，具大名稱。今人中生，乃有如是天中吉祥廣大勝相，俱時出現。』時王歡喜，憐愛子故，勅主藏者：『汝今應開我之庫藏，廣出一切所有金寶，我當為施所有一類善祝願者，使彼皆得財寶豐盈，令其為我妙善稱讚，廣作福事；然復願我生生廣集吉祥勝福，當為太子安立名字。』即時謂彼諸臣佐言：『今此太子當立何名？』近臣白言：『大王！今此太子，現生廣有吉祥福力勝相出現，是故宜應立名福力。』即時王勅福力為名。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時眼力王，與其宮嬪、侍衛、眷屬、耆舊臣佐等，顯觀如是吉祥勝相，咸生歎異，作如是言：『奇哉！太子，有大福力。奇哉！太子，具大名稱。今人中生，乃有如是天中吉祥廣大勝相，俱時出現。』時王歡喜，憐愛子故，勅主藏者：『汝今應開我之庫藏，廣出一切所有金寶，我當為施所有一類善祝願者，使彼皆得財寶豐盈，令其為我妙善稱讚，廣作福事；然復願我生生廣集吉祥勝福，當為太子安立名字。』即時謂彼諸臣佐言：『今此太子當立何名？』近臣白言：『大王！今此太子，現生廣有吉祥福力勝相出現，是故宜應立名福力。』即時王勅福力為名。

「爾時王以福力太子，授其八母：二母抱持，二母乳哺，二母濯浣，二母嬉戲。令彼八母，依時養育、乳哺、濯浣及戲翫等，乃至餘諸妙好樂具，一切供給，受用豐足，願速成長，如淨蓮華處於池沼。其後太子漸成長已，習學諸書，隨學即能窮究奧妙，於剎帝利王種族中，乃至一切所應學者，學悉通達。而彼太子，深信賢善，內心清淨，一切所行，自利利他，具悲愍者。於法自在，哀拯有情，作諸布施，無所積集，一切能捨，大捨遍捨，無有少分而不捨者。謂若沙門、婆羅門，貧窮孤露、諸乞丐者，或有來求自身血肉，是時太子於乞丐人，即起慈心，觀如虛空，乃作是念：『快哉！我今令其乞者得滿所願，隨即施與，況復所有金銀珍寶，飲食衣服，塗香華鬘，諸臥具等，及餘所欲諸受用具，願我一切應念出現，得已施彼一切求者，使令意願皆悉圓滿。』」太子具是德故，名稱遍滿於閻浮提，下至龍界，上徹梵天，一切普聞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時王以福力太子，授其八母：二母抱持，二母乳哺，二母濯浣，二母嬉戲。令彼八母，依時養育、乳哺、濯浣及戲翫等，乃至餘諸妙好樂具，一切供給，受用豐足，願速成長，如淨蓮華處於池沼。其後太子漸成長已，習學諸書，隨學即能窮究奧妙，於剎帝利王種族中，乃至一切所應學者，學悉通達。而彼太子，深信賢善，內心清淨，一切所行，自利利他，具悲愍者。於法自在，哀拯有情，作諸布施，無所積集，一切能捨，大捨遍捨，無有少分而不捨者。謂若沙門、婆羅門，貧窮孤露、諸乞丐者，或有來求自身血肉，是時太子於乞丐人，即起慈心，觀如虛空，乃作是念：『快哉！我今令其乞者得滿所願，隨即施與，況復所有金銀珍寶，飲食衣服，塗香華鬘，諸臥具等，及餘所欲諸受用具，願我一切應念出現，得已施彼一切求者，使令意願皆悉圓滿。』」太子具是德故，名稱遍滿於閻浮提，下至龍界，上徹梵天，一切普聞。