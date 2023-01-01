月明菩薩經
吳 支謙譯1卷CBETA T0169少于一万字 13 min
向佛经 GPT 提问
第 1 卷
佛說月明菩薩經一卷
佛說月明菩薩經一卷
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南吳月支國居士支謙譯
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聞如是：
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一時，佛在羅閱祇耆闍崛山中，與大比丘眾千二百五十人，菩薩萬人俱。
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是時，羅閱祇有大姓豪富家，名申日。申日有子，字栴羅法(漢言月明)，有清潔之行，佛譬童男，故言月明。童男到佛所，前為佛作禮，却坐一面。佛告月明童男：「菩薩摩訶薩在家、若作比丘，持法施、飯食施，常以善意迎逆一切人心，奉持食四願，當發意求佛，疾逮得無上正真道。何等為四願？第一願者、願一切人疾逮善權方便；第二願者、願世世與善知識共會；第三願者、願以財寶與一切人共；第四願者、願行二事以法施及飯食，常樂得是行。是為四願。
是時，羅閱祇有大姓豪富家，名申日。申日有子，字栴羅法(漢言月明)，有清潔之行，佛譬童男，故言月明。童男到佛所，前為佛作禮，却坐一面。佛告月明童男：「菩薩摩訶薩在家、若作比丘，持法施、飯食施，常以善意迎逆一切人心，奉持食四願，當發意求佛，疾逮得無上正真道。何等為四願？第一願者、願一切人疾逮善權方便；第二願者、願世世與善知識共會；第三願者、願以財寶與一切人共；第四願者、願行二事以法施及飯食，常樂得是行。是為四願。
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「復次，月明童男！菩薩大士在家、若出家，常樂經法施，常以善權迎逆人，意無貪心，正立法中住，奉守禁戒當如法。復有一事，月明童男！若比丘疾病窮厄，勤苦當憂，令得安隱給與醫藥；何但醫藥？尚當不惜肌肉，當供養之趣令得愈。
「復次，月明童男！菩薩大士在家、若出家，常樂經法施，常以善權迎逆人，意無貪心，正立法中住，奉守禁戒當如法。復有一事，月明童男！若比丘疾病窮厄，勤苦當憂，令得安隱給與醫藥；何但醫藥？尚當不惜肌肉，當供養之趣令得愈。
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「復有一事，月明童子！菩薩大士布施終，不中疑。何以故？過去阿僧祇劫復阿僧祇劫，都不可計、無央數、極廣遠，爾時，世有佛，名諦念願無上王如來、無所著、等正覺，示現受身於世間，隨所樂具習行，為上尊。
「復有一事，月明童子！菩薩大士布施終，不中疑。何以故？過去阿僧祇劫復阿僧祇劫，都不可計、無央數、極廣遠，爾時，世有佛，名諦念願無上王如來、無所著、等正覺，示現受身於世間，隨所樂具習行，為上尊。
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「復有一事，月明童男！爾時，諦念願無上王如來、至真、等正覺，其日現得等正覺相，便變化作無央數身形，隨所喜樂而開導之，使無數人得須陀洹道、無數人得斯陀含道、無數人得阿那含道、無數人得阿羅漢道、無數人得辟支佛道、無數人生四王天上、無數人生忉利天上、無數人生鹽天上、無數人生兜術天上、無數人生尼摩羅天上、無數人生魔天上、無數人生梵天上，無數人受別發無上正真道意，人人皆當過泥洹大道去。
「復有一事，月明童男！爾時，諦念願無上王如來、至真、等正覺，其日現得等正覺相，便變化作無央數身形，隨所喜樂而開導之，使無數人得須陀洹道、無數人得斯陀含道、無數人得阿那含道、無數人得阿羅漢道、無數人得辟支佛道、無數人生四王天上、無數人生忉利天上、無數人生鹽天上、無數人生兜術天上、無數人生尼摩羅天上、無數人生魔天上、無數人生梵天上，無數人受別發無上正真道意，人人皆當過泥洹大道去。
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「爾時，諦念願無上王如來、無所著、等正覺，於是教授，現身一日。所度盡已，便般泥洹；般泥洹後，其法留止二十億千歲。其數欲盡最後五十歲中，比丘多不復信深經，多喜淺事，經法於是稍稍未盡。
「爾時，諦念願無上王如來、無所著、等正覺，於是教授，現身一日。所度盡已，便般泥洹；般泥洹後，其法留止二十億千歲。其數欲盡最後五十歲中，比丘多不復信深經，多喜淺事，經法於是稍稍未盡。
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「爾時，閻浮利國有王，名智力，常修行佛三事。何等三事？一者、常護佛深法；二者、受行佛深法；三者、諦信佛深法。爾時，世有比丘字浮曇末(漢言至誠意)，常行三事。何等為三事？一者、常持是三昧；二者、常護是三昧；三者、常誦是三昧。加有八事：常行慈心、常行哀心、常行悲心、常行護心、常行𭶑慧心、常行答問心、常行喜踊心、常行第一心。以是便具降九十六種道，悉覽知一一深法不復疑。至誠意比丘與智力王有親理，為王所尊敬，國人愛重亦爾。王欲見是比丘，無有厭極；時聽是比丘說經法，無有厭足；時欲禮是比丘，無有厭足。
「爾時，閻浮利國有王，名智力，常修行佛三事。何等三事？一者、常護佛深法；二者、受行佛深法；三者、諦信佛深法。爾時，世有比丘字浮曇末(漢言至誠意)，常行三事。何等為三事？一者、常持是三昧；二者、常護是三昧；三者、常誦是三昧。加有八事：常行慈心、常行哀心、常行悲心、常行護心、常行𭶑慧心、常行答問心、常行喜踊心、常行第一心。以是便具降九十六種道，悉覽知一一深法不復疑。至誠意比丘與智力王有親理，為王所尊敬，國人愛重亦爾。王欲見是比丘，無有厭極；時聽是比丘說經法，無有厭足；時欲禮是比丘，無有厭足。
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「時，是比丘髀上生大惡瘡，國中醫藥所不能愈，王愁大悲，即為淚出；時，二萬夫人俱亦皆同時悲念是比丘。於時王臥出，夢中有天人來語王言：『若欲愈是至誠意比丘病者，當得生人肉血飲食之，即愈矣。』王寤，驚悸不樂，念：『是比丘病重，乃須彼藥。法所難得。』勅問臣下：『何從得生人血肉？』
「時，是比丘髀上生大惡瘡，國中醫藥所不能愈，王愁大悲，即為淚出；時，二萬夫人俱亦皆同時悲念是比丘。於時王臥出，夢中有天人來語王言：『若欲愈是至誠意比丘病者，當得生人肉血飲食之，即愈矣。』王寤，驚悸不樂，念：『是比丘病重，乃須彼藥。法所難得。』勅問臣下：『何從得生人血肉？』
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「時，王第一太子——字若羅衛(漢言智止)——智止白王：『王莫悲、莫愁、莫憂！人之血肉最為賤微，世人所重，道無所違。』王答太子：『善哉，善哉！』太子默然，還入齋室，持刀割髀，取肉及血，持送與比丘。比丘得服之，瘡即除愈，身得安隱。王聞比丘已得除愈，大歡喜悅，懌不能自勝，意存比丘，不復念太子痛，持是歡喜，各有至心；太子亦自平復，便舉國財寶賜與太子。太子以偈答王曰：
「時，王第一太子——字若羅衛(漢言智止)——智止白王：『王莫悲、莫愁、莫憂！人之血肉最為賤微，世人所重，道無所違。』王答太子：『善哉，善哉！』太子默然，還入齋室，持刀割髀，取肉及血，持送與比丘。比丘得服之，瘡即除愈，身得安隱。王聞比丘已得除愈，大歡喜悅，懌不能自勝，意存比丘，不復念太子痛，持是歡喜，各有至心；太子亦自平復，便舉國財寶賜與太子。太子以偈答王曰：
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「『與血肉安隱施， 割血肉施與人，
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即得愈無復恐， 是供養佛所譽。
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德中德最安隱， 未來當作佛者，
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斷貪婬去瞋恚， 一切人皆除愈。』」
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佛告月明童男：「爾時至誠意比丘者，提和竭羅佛是；爾時智力王者，今彌勒菩薩是；時智止太子，我身是。如來、無所著、等正覺饒益於世間不可計量，積累功德欲度一切故，菩薩大士行皆如是。若善男子，善女人欲求度世苦者，當發無上正真道意，誦習是三昧。」
佛告月明童男：「爾時至誠意比丘者，提和竭羅佛是；爾時智力王者，今彌勒菩薩是；時智止太子，我身是。如來、無所著、等正覺饒益於世間不可計量，積累功德欲度一切故，菩薩大士行皆如是。若善男子，善女人欲求度世苦者，當發無上正真道意，誦習是三昧。」
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佛說經已，莫不歡喜，作禮而去。
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