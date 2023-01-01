佛說月明菩薩經一卷 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說月明菩薩經一卷

南吳月支國居士支謙譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 南吳月支國居士支謙譯

聞如是： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞如是：

一時，佛在羅閱祇耆闍崛山中，與大比丘眾千二百五十人，菩薩萬人俱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時，佛在羅閱祇耆闍崛山中，與大比丘眾千二百五十人，菩薩萬人俱。

是時，羅閱祇有大姓豪富家，名申日。申日有子，字栴羅法(漢言月明)，有清潔之行，佛譬童男，故言月明。童男到佛所，前為佛作禮，却坐一面。佛告月明童男：「菩薩摩訶薩在家、若作比丘，持法施、飯食施，常以善意迎逆一切人心，奉持食四願，當發意求佛，疾逮得無上正真道。何等為四願？第一願者、願一切人疾逮善權方便；第二願者、願世世與善知識共會；第三願者、願以財寶與一切人共；第四願者、願行二事以法施及飯食，常樂得是行。是為四願。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時，羅閱祇有大姓豪富家，名申日。申日有子，字栴羅法(漢言月明)，有清潔之行，佛譬童男，故言月明。童男到佛所，前為佛作禮，却坐一面。佛告月明童男：「菩薩摩訶薩在家、若作比丘，持法施、飯食施，常以善意迎逆一切人心，奉持食四願，當發意求佛，疾逮得無上正真道。何等為四願？第一願者、願一切人疾逮善權方便；第二願者、願世世與善知識共會；第三願者、願以財寶與一切人共；第四願者、願行二事以法施及飯食，常樂得是行。是為四願。

「復次，月明童男！菩薩大士在家、若出家，常樂經法施，常以善權迎逆人，意無貪心，正立法中住，奉守禁戒當如法。復有一事，月明童男！若比丘疾病窮厄，勤苦當憂，令得安隱給與醫藥；何但醫藥？尚當不惜肌肉，當供養之趣令得愈。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，月明童男！菩薩大士在家、若出家，常樂經法施，常以善權迎逆人，意無貪心，正立法中住，奉守禁戒當如法。復有一事，月明童男！若比丘疾病窮厄，勤苦當憂，令得安隱給與醫藥；何但醫藥？尚當不惜肌肉，當供養之趣令得愈。

「復有一事，月明童子！菩薩大士布施終，不中疑。何以故？過去阿僧祇劫復阿僧祇劫，都不可計、無央數、極廣遠，爾時，世有佛，名諦念願無上王如來、無所著、等正覺，示現受身於世間，隨所樂具習行，為上尊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有一事，月明童子！菩薩大士布施終，不中疑。何以故？過去阿僧祇劫復阿僧祇劫，都不可計、無央數、極廣遠，爾時，世有佛，名諦念願無上王如來、無所著、等正覺，示現受身於世間，隨所樂具習行，為上尊。

「復有一事，月明童男！爾時，諦念願無上王如來、至真、等正覺，其日現得等正覺相，便變化作無央數身形，隨所喜樂而開導之，使無數人得須陀洹道、無數人得斯陀含道、無數人得阿那含道、無數人得阿羅漢道、無數人得辟支佛道、無數人生四王天上、無數人生忉利天上、無數人生鹽天上、無數人生兜術天上、無數人生尼摩羅天上、無數人生魔天上、無數人生梵天上，無數人受別發無上正真道意，人人皆當過泥洹大道去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有一事，月明童男！爾時，諦念願無上王如來、至真、等正覺，其日現得等正覺相，便變化作無央數身形，隨所喜樂而開導之，使無數人得須陀洹道、無數人得斯陀含道、無數人得阿那含道、無數人得阿羅漢道、無數人得辟支佛道、無數人生四王天上、無數人生忉利天上、無數人生鹽天上、無數人生兜術天上、無數人生尼摩羅天上、無數人生魔天上、無數人生梵天上，無數人受別發無上正真道意，人人皆當過泥洹大道去。

「爾時，諦念願無上王如來、無所著、等正覺，於是教授，現身一日。所度盡已，便般泥洹；般泥洹後，其法留止二十億千歲。其數欲盡最後五十歲中，比丘多不復信深經，多喜淺事，經法於是稍稍未盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，諦念願無上王如來、無所著、等正覺，於是教授，現身一日。所度盡已，便般泥洹；般泥洹後，其法留止二十億千歲。其數欲盡最後五十歲中，比丘多不復信深經，多喜淺事，經法於是稍稍未盡。

「爾時，閻浮利國有王，名智力，常修行佛三事。何等三事？一者、常護佛深法；二者、受行佛深法；三者、諦信佛深法。爾時，世有比丘字浮曇末(漢言至誠意)，常行三事。何等為三事？一者、常持是三昧；二者、常護是三昧；三者、常誦是三昧。加有八事：常行慈心、常行哀心、常行悲心、常行護心、常行𭶑慧心、常行答問心、常行喜踊心、常行第一心。以是便具降九十六種道，悉覽知一一深法不復疑。至誠意比丘與智力王有親理，為王所尊敬，國人愛重亦爾。王欲見是比丘，無有厭極；時聽是比丘說經法，無有厭足；時欲禮是比丘，無有厭足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，閻浮利國有王，名智力，常修行佛三事。何等三事？一者、常護佛深法；二者、受行佛深法；三者、諦信佛深法。爾時，世有比丘字浮曇末(漢言至誠意)，常行三事。何等為三事？一者、常持是三昧；二者、常護是三昧；三者、常誦是三昧。加有八事：常行慈心、常行哀心、常行悲心、常行護心、常行𭶑慧心、常行答問心、常行喜踊心、常行第一心。以是便具降九十六種道，悉覽知一一深法不復疑。至誠意比丘與智力王有親理，為王所尊敬，國人愛重亦爾。王欲見是比丘，無有厭極；時聽是比丘說經法，無有厭足；時欲禮是比丘，無有厭足。

「時，是比丘髀上生大惡瘡，國中醫藥所不能愈，王愁大悲，即為淚出；時，二萬夫人俱亦皆同時悲念是比丘。於時王臥出，夢中有天人來語王言：『若欲愈是至誠意比丘病者，當得生人肉血飲食之，即愈矣。』王寤，驚悸不樂，念：『是比丘病重，乃須彼藥。法所難得。』勅問臣下：『何從得生人血肉？』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時，是比丘髀上生大惡瘡，國中醫藥所不能愈，王愁大悲，即為淚出；時，二萬夫人俱亦皆同時悲念是比丘。於時王臥出，夢中有天人來語王言：『若欲愈是至誠意比丘病者，當得生人肉血飲食之，即愈矣。』王寤，驚悸不樂，念：『是比丘病重，乃須彼藥。法所難得。』勅問臣下：『何從得生人血肉？』

「時，王第一太子——字若羅衛(漢言智止)——智止白王：『王莫悲、莫愁、莫憂！人之血肉最為賤微，世人所重，道無所違。』王答太子：『善哉，善哉！』太子默然，還入齋室，持刀割髀，取肉及血，持送與比丘。比丘得服之，瘡即除愈，身得安隱。王聞比丘已得除愈，大歡喜悅，懌不能自勝，意存比丘，不復念太子痛，持是歡喜，各有至心；太子亦自平復，便舉國財寶賜與太子。太子以偈答王曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時，王第一太子——字若羅衛(漢言智止)——智止白王：『王莫悲、莫愁、莫憂！人之血肉最為賤微，世人所重，道無所違。』王答太子：『善哉，善哉！』太子默然，還入齋室，持刀割髀，取肉及血，持送與比丘。比丘得服之，瘡即除愈，身得安隱。王聞比丘已得除愈，大歡喜悅，懌不能自勝，意存比丘，不復念太子痛，持是歡喜，各有至心；太子亦自平復，便舉國財寶賜與太子。太子以偈答王曰：

「『與血肉安隱施， 割血肉施與人， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『與血肉安隱施， 割血肉施與人，

即得愈無復恐， 是供養佛所譽。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 即得愈無復恐， 是供養佛所譽。

德中德最安隱， 未來當作佛者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 德中德最安隱， 未來當作佛者，

斷貪婬去瞋恚， 一切人皆除愈。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 斷貪婬去瞋恚， 一切人皆除愈。』」

佛告月明童男：「爾時至誠意比丘者，提和竭羅佛是；爾時智力王者，今彌勒菩薩是；時智止太子，我身是。如來、無所著、等正覺饒益於世間不可計量，積累功德欲度一切故，菩薩大士行皆如是。若善男子，善女人欲求度世苦者，當發無上正真道意，誦習是三昧。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告月明童男：「爾時至誠意比丘者，提和竭羅佛是；爾時智力王者，今彌勒菩薩是；時智止太子，我身是。如來、無所著、等正覺饒益於世間不可計量，積累功德欲度一切故，菩薩大士行皆如是。若善男子，善女人欲求度世苦者，當發無上正真道意，誦習是三昧。」

佛說經已，莫不歡喜，作禮而去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說經已，莫不歡喜，作禮而去。