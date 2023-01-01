佛說太子墓魄經(開元錄云：沐魄或慕魄) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說太子墓魄經(開元錄云：沐魄或慕魄)

西晉月氏三藏竺法護譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西晉月氏三藏竺法護譯

聞如是： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞如是：

一時，佛在舍衛國祇樹給孤獨園，告諸比丘： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時，佛在舍衛國祇樹給孤獨園，告諸比丘：

「昔者有王名波羅㮈。王有一太子，字名墓魄，生有無窮之明，端正妙潔，無有雙比。父母奇之，供養瞻視，須其長大，當為立字。然太子結舌不語十有三歲，恬惔質朴，志若死灰，意如枯木；目不視色，耳不聽音，狀類瘖瘂聾盲之人。於是父母患而厭之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「昔者有王名波羅㮈。王有一太子，字名墓魄，生有無窮之明，端正妙潔，無有雙比。父母奇之，供養瞻視，須其長大，當為立字。然太子結舌不語十有三歲，恬惔質朴，志若死灰，意如枯木；目不視色，耳不聽音，狀類瘖瘂聾盲之人。於是父母患而厭之。

「王語夫人：『當奈之何？此子將為他國所笑。』夫人語王：『當召相師相之，知當語不？』王即召婆羅門師，使相太子。婆羅門言：『此子非是世間人，為是熒惑耳。外為端正，內懷不祥；危國滅宗，將至不久。不可畜養，宜當生埋，誅而殺之。不除此子，則絕國嗣。』王語夫人：『當如之何？今若不除此子，恐後無復立太子。』於是夫人隨王所為。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「王語夫人：『當奈之何？此子將為他國所笑。』夫人語王：『當召相師相之，知當語不？』王即召婆羅門師，使相太子。婆羅門言：『此子非是世間人，為是熒惑耳。外為端正，內懷不祥；危國滅宗，將至不久。不可畜養，宜當生埋，誅而殺之。不除此子，則絕國嗣。』王語夫人：『當如之何？今若不除此子，恐後無復立太子。』於是夫人隨王所為。

「王即召國中大臣共議之。一臣言：『當遠徙深山無人之處。』一臣言：『當沒深水中。』一臣言：『但當隨師所語，掘作深坑而生埋之。』王即隨是一臣所語，即召外陣兵三千餘人，使掘地作藏。給世資糧，侍以五僕，太子衣服、瓔珞、珠寶盡還太子。於是夫人心欲傷絕：『我獨無相，生子薄命，乃值此殃，事不得止。』涕淚哽咽，不能自勝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「王即召國中大臣共議之。一臣言：『當遠徙深山無人之處。』一臣言：『當沒深水中。』一臣言：『但當隨師所語，掘作深坑而生埋之。』王即隨是一臣所語，即召外陣兵三千餘人，使掘地作藏。給世資糧，侍以五僕，太子衣服、瓔珞、珠寶盡還太子。於是夫人心欲傷絕：『我獨無相，生子薄命，乃值此殃，事不得止。』涕淚哽咽，不能自勝。

「於是復送太子著正殿上，五百夫人見太子端正姝好，無有雙比，皆言：『太子何以不語，而當生埋？』五百婇女見太子端正姝好，皆為太子作禮而言：『何以不語，而當生埋？』各為太子作其伎樂。太子默然，不觀不聽。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於是復送太子著正殿上，五百夫人見太子端正姝好，無有雙比，皆言：『太子何以不語，而當生埋？』五百婇女見太子端正姝好，皆為太子作禮而言：『何以不語，而當生埋？』各為太子作其伎樂。太子默然，不觀不聽。

「復送太子著外殿上，五百大臣見太子端正姝好，無有雙比，前白大王：『太子非是不語之人，且復宿留，語在不久。婆羅門言，不可審信。』王語大臣：『此是國事，非卿所知。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復送太子著外殿上，五百大臣見太子端正姝好，無有雙比，前白大王：『太子非是不語之人，且復宿留，語在不久。婆羅門言，不可審信。』王語大臣：『此是國事，非卿所知。』

「作藏已訖，來迎太子。王語其僕：『使太子載我四望象車，令國中人民就觀，太子當語。若語者，便載來還。』於是太子乘車尋路。國中耆舊大臣皆宛轉車前而言：『太子！要當一語。若不語者，便以車輾我上過去。』遮蠡虎賁扶避使過。遂侍太子遂到藏所。時有數千萬人，皆隨太子往到藏所，皆塞藏戶，太子復不得前。遮蠡虎賁麾人便却。太子適前，飛鳥走獸復驚來前，遶藏三匝，復塞藏戶，太子復不得前。於是太子舉右手，住而言：『我正不語，而當生埋。我適欲語，恐入地獄。我所以不語者，欲安身避害，濟神離苦，是以不語。而信誑詐之言，謂我聾盲為實瘖瘂。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「作藏已訖，來迎太子。王語其僕：『使太子載我四望象車，令國中人民就觀，太子當語。若語者，便載來還。』於是太子乘車尋路。國中耆舊大臣皆宛轉車前而言：『太子！要當一語。若不語者，便以車輾我上過去。』遮蠡虎賁扶避使過。遂侍太子遂到藏所。時有數千萬人，皆隨太子往到藏所，皆塞藏戶，太子復不得前。遮蠡虎賁麾人便却。太子適前，飛鳥走獸復驚來前，遶藏三匝，復塞藏戶，太子復不得前。於是太子舉右手，住而言：『我正不語，而當生埋。我適欲語，恐入地獄。我所以不語者，欲安身避害，濟神離苦，是以不語。而信誑詐之言，謂我聾盲為實瘖瘂。』

「是時人民聞太子語有絕妙之音，世所希聞，行者為止，坐者為之起，皆言：『太子神聖乃爾。』皆前叩頭，求恩悔過，原赦我罪。其僕聞之，歡喜踊躍，馳白大王：『太子已語，上徹蒼天，下徹黃泉。飛鳥走獸皆來伏聽於太子前。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是時人民聞太子語有絕妙之音，世所希聞，行者為止，坐者為之起，皆言：『太子神聖乃爾。』皆前叩頭，求恩悔過，原赦我罪。其僕聞之，歡喜踊躍，馳白大王：『太子已語，上徹蒼天，下徹黃泉。飛鳥走獸皆來伏聽於太子前。』

「王聞太子語，歡欣踊躍，即與夫人駕四望象車，往迎太子。太子顧視父王，下車避道，四拜而起而言：『勞屈父王遠來見迎。今日父子已生相棄捐，恩愛已乖，骨肉以離，其義甚愆，不可聽觀。』王語太子：『不可！不可！汝為智者，當原不及。共還入國，舉位與汝，我自避退。』太子答言：『我曾為國王，用行有缺漏故，下入地獄六萬餘歲，蒸煑剝裂，其痛難忍。當此之時，父母寧能知我地獄苦痛劇不？寧能分取我身上痛不？我厭畏地獄苦，是以結舌不語十有三歲，冀得免瑕，除去垢穢，出於塵埃之外，不與罪會。除憂去累，念生若寄。不可選軟，去道日遠。高翔遠逝，自濟於世。世間無常，恍惚如夢；室家歡娛，須臾間耳；歡樂暫有，憂苦延長。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「王聞太子語，歡欣踊躍，即與夫人駕四望象車，往迎太子。太子顧視父王，下車避道，四拜而起而言：『勞屈父王遠來見迎。今日父子已生相棄捐，恩愛已乖，骨肉以離，其義甚愆，不可聽觀。』王語太子：『不可！不可！汝為智者，當原不及。共還入國，舉位與汝，我自避退。』太子答言：『我曾為國王，用行有缺漏故，下入地獄六萬餘歲，蒸煑剝裂，其痛難忍。當此之時，父母寧能知我地獄苦痛劇不？寧能分取我身上痛不？我厭畏地獄苦，是以結舌不語十有三歲，冀得免瑕，除去垢穢，出於塵埃之外，不與罪會。除憂去累，念生若寄。不可選軟，去道日遠。高翔遠逝，自濟於世。世間無常，恍惚如夢；室家歡娛，須臾間耳；歡樂暫有，憂苦延長。』

「王知太子意堅志固，遂聽學道。於是太子棄國捐王，入山求道，思惟禪定。壽終即生兜術天上，畢天之壽，下生世間，為迦維羅衛王作太子，自致得佛。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「王知太子意堅志固，遂聽學道。於是太子棄國捐王，入山求道，思惟禪定。壽終即生兜術天上，畢天之壽，下生世間，為迦維羅衛王作太子，自致得佛。」

佛告阿難：「爾時太子墓魄者，我身是也；是時父王者，今閱頭檀是也；是時母者，今摩耶是也；是時侍我五僕者，阿若拘隣等是也；是時婆羅門欲生埋我者，今調達是也，我與調達，世世有怨。」佛說經訖，諸弟子、諸天龍、鬼神、帝王、人民皆大歡喜，為佛作禮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「爾時太子墓魄者，我身是也；是時父王者，今閱頭檀是也；是時母者，今摩耶是也；是時侍我五僕者，阿若拘隣等是也；是時婆羅門欲生埋我者，今調達是也，我與調達，世世有怨。」佛說經訖，諸弟子、諸天龍、鬼神、帝王、人民皆大歡喜，為佛作禮。