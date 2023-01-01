太子墓魄經
西晉 竺法護譯1卷CBETA T0168少于一万字 12 min
向佛经 GPT 提问
第 1 卷
佛說太子墓魄經(開元錄云：沐魄或慕魄)
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西晉月氏三藏竺法護譯
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聞如是：
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一時，佛在舍衛國祇樹給孤獨園，告諸比丘：
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「昔者有王名波羅㮈。王有一太子，字名墓魄，生有無窮之明，端正妙潔，無有雙比。父母奇之，供養瞻視，須其長大，當為立字。然太子結舌不語十有三歲，恬惔質朴，志若死灰，意如枯木；目不視色，耳不聽音，狀類瘖瘂聾盲之人。於是父母患而厭之。
「昔者有王名波羅㮈。王有一太子，字名墓魄，生有無窮之明，端正妙潔，無有雙比。父母奇之，供養瞻視，須其長大，當為立字。然太子結舌不語十有三歲，恬惔質朴，志若死灰，意如枯木；目不視色，耳不聽音，狀類瘖瘂聾盲之人。於是父母患而厭之。
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「王語夫人：『當奈之何？此子將為他國所笑。』夫人語王：『當召相師相之，知當語不？』王即召婆羅門師，使相太子。婆羅門言：『此子非是世間人，為是熒惑耳。外為端正，內懷不祥；危國滅宗，將至不久。不可畜養，宜當生埋，誅而殺之。不除此子，則絕國嗣。』王語夫人：『當如之何？今若不除此子，恐後無復立太子。』於是夫人隨王所為。
「王語夫人：『當奈之何？此子將為他國所笑。』夫人語王：『當召相師相之，知當語不？』王即召婆羅門師，使相太子。婆羅門言：『此子非是世間人，為是熒惑耳。外為端正，內懷不祥；危國滅宗，將至不久。不可畜養，宜當生埋，誅而殺之。不除此子，則絕國嗣。』王語夫人：『當如之何？今若不除此子，恐後無復立太子。』於是夫人隨王所為。
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「王即召國中大臣共議之。一臣言：『當遠徙深山無人之處。』一臣言：『當沒深水中。』一臣言：『但當隨師所語，掘作深坑而生埋之。』王即隨是一臣所語，即召外陣兵三千餘人，使掘地作藏。給世資糧，侍以五僕，太子衣服、瓔珞、珠寶盡還太子。於是夫人心欲傷絕：『我獨無相，生子薄命，乃值此殃，事不得止。』涕淚哽咽，不能自勝。
「王即召國中大臣共議之。一臣言：『當遠徙深山無人之處。』一臣言：『當沒深水中。』一臣言：『但當隨師所語，掘作深坑而生埋之。』王即隨是一臣所語，即召外陣兵三千餘人，使掘地作藏。給世資糧，侍以五僕，太子衣服、瓔珞、珠寶盡還太子。於是夫人心欲傷絕：『我獨無相，生子薄命，乃值此殃，事不得止。』涕淚哽咽，不能自勝。
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「於是復送太子著正殿上，五百夫人見太子端正姝好，無有雙比，皆言：『太子何以不語，而當生埋？』五百婇女見太子端正姝好，皆為太子作禮而言：『何以不語，而當生埋？』各為太子作其伎樂。太子默然，不觀不聽。
「於是復送太子著正殿上，五百夫人見太子端正姝好，無有雙比，皆言：『太子何以不語，而當生埋？』五百婇女見太子端正姝好，皆為太子作禮而言：『何以不語，而當生埋？』各為太子作其伎樂。太子默然，不觀不聽。
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「復送太子著外殿上，五百大臣見太子端正姝好，無有雙比，前白大王：『太子非是不語之人，且復宿留，語在不久。婆羅門言，不可審信。』王語大臣：『此是國事，非卿所知。』
「復送太子著外殿上，五百大臣見太子端正姝好，無有雙比，前白大王：『太子非是不語之人，且復宿留，語在不久。婆羅門言，不可審信。』王語大臣：『此是國事，非卿所知。』
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「作藏已訖，來迎太子。王語其僕：『使太子載我四望象車，令國中人民就觀，太子當語。若語者，便載來還。』於是太子乘車尋路。國中耆舊大臣皆宛轉車前而言：『太子！要當一語。若不語者，便以車輾我上過去。』遮蠡虎賁扶避使過。遂侍太子遂到藏所。時有數千萬人，皆隨太子往到藏所，皆塞藏戶，太子復不得前。遮蠡虎賁麾人便却。太子適前，飛鳥走獸復驚來前，遶藏三匝，復塞藏戶，太子復不得前。於是太子舉右手，住而言：『我正不語，而當生埋。我適欲語，恐入地獄。我所以不語者，欲安身避害，濟神離苦，是以不語。而信誑詐之言，謂我聾盲為實瘖瘂。』
「作藏已訖，來迎太子。王語其僕：『使太子載我四望象車，令國中人民就觀，太子當語。若語者，便載來還。』於是太子乘車尋路。國中耆舊大臣皆宛轉車前而言：『太子！要當一語。若不語者，便以車輾我上過去。』遮蠡虎賁扶避使過。遂侍太子遂到藏所。時有數千萬人，皆隨太子往到藏所，皆塞藏戶，太子復不得前。遮蠡虎賁麾人便却。太子適前，飛鳥走獸復驚來前，遶藏三匝，復塞藏戶，太子復不得前。於是太子舉右手，住而言：『我正不語，而當生埋。我適欲語，恐入地獄。我所以不語者，欲安身避害，濟神離苦，是以不語。而信誑詐之言，謂我聾盲為實瘖瘂。』
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「是時人民聞太子語有絕妙之音，世所希聞，行者為止，坐者為之起，皆言：『太子神聖乃爾。』皆前叩頭，求恩悔過，原赦我罪。其僕聞之，歡喜踊躍，馳白大王：『太子已語，上徹蒼天，下徹黃泉。飛鳥走獸皆來伏聽於太子前。』
「是時人民聞太子語有絕妙之音，世所希聞，行者為止，坐者為之起，皆言：『太子神聖乃爾。』皆前叩頭，求恩悔過，原赦我罪。其僕聞之，歡喜踊躍，馳白大王：『太子已語，上徹蒼天，下徹黃泉。飛鳥走獸皆來伏聽於太子前。』
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「王聞太子語，歡欣踊躍，即與夫人駕四望象車，往迎太子。太子顧視父王，下車避道，四拜而起而言：『勞屈父王遠來見迎。今日父子已生相棄捐，恩愛已乖，骨肉以離，其義甚愆，不可聽觀。』王語太子：『不可！不可！汝為智者，當原不及。共還入國，舉位與汝，我自避退。』太子答言：『我曾為國王，用行有缺漏故，下入地獄六萬餘歲，蒸煑剝裂，其痛難忍。當此之時，父母寧能知我地獄苦痛劇不？寧能分取我身上痛不？我厭畏地獄苦，是以結舌不語十有三歲，冀得免瑕，除去垢穢，出於塵埃之外，不與罪會。除憂去累，念生若寄。不可選軟，去道日遠。高翔遠逝，自濟於世。世間無常，恍惚如夢；室家歡娛，須臾間耳；歡樂暫有，憂苦延長。』
「王聞太子語，歡欣踊躍，即與夫人駕四望象車，往迎太子。太子顧視父王，下車避道，四拜而起而言：『勞屈父王遠來見迎。今日父子已生相棄捐，恩愛已乖，骨肉以離，其義甚愆，不可聽觀。』王語太子：『不可！不可！汝為智者，當原不及。共還入國，舉位與汝，我自避退。』太子答言：『我曾為國王，用行有缺漏故，下入地獄六萬餘歲，蒸煑剝裂，其痛難忍。當此之時，父母寧能知我地獄苦痛劇不？寧能分取我身上痛不？我厭畏地獄苦，是以結舌不語十有三歲，冀得免瑕，除去垢穢，出於塵埃之外，不與罪會。除憂去累，念生若寄。不可選軟，去道日遠。高翔遠逝，自濟於世。世間無常，恍惚如夢；室家歡娛，須臾間耳；歡樂暫有，憂苦延長。』
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「王知太子意堅志固，遂聽學道。於是太子棄國捐王，入山求道，思惟禪定。壽終即生兜術天上，畢天之壽，下生世間，為迦維羅衛王作太子，自致得佛。」
「王知太子意堅志固，遂聽學道。於是太子棄國捐王，入山求道，思惟禪定。壽終即生兜術天上，畢天之壽，下生世間，為迦維羅衛王作太子，自致得佛。」
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佛告阿難：「爾時太子墓魄者，我身是也；是時父王者，今閱頭檀是也；是時母者，今摩耶是也；是時侍我五僕者，阿若拘隣等是也；是時婆羅門欲生埋我者，今調達是也，我與調達，世世有怨。」佛說經訖，諸弟子、諸天龍、鬼神、帝王、人民皆大歡喜，為佛作禮。
佛告阿難：「爾時太子墓魄者，我身是也；是時父王者，今閱頭檀是也；是時母者，今摩耶是也；是時侍我五僕者，阿若拘隣等是也；是時婆羅門欲生埋我者，今調達是也，我與調達，世世有怨。」佛說經訖，諸弟子、諸天龍、鬼神、帝王、人民皆大歡喜，為佛作禮。
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