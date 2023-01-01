佛說頂生王因緣經卷第六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說頂生王因緣經卷第六

西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫沙門臣施護等奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫沙門臣施護等奉 詔譯

「爾時，持鬘天王、堅首天王、水居龍王三守護者，合集同力與阿脩羅而共鬪戰。若三守護者得勝、阿脩羅眾退敗之時，即入自宮；若阿脩羅得勝、三守護者退敗之時，是即三十三天三守護者兵力破散，乃從須彌山王第二層級詣第三層，彼有常憍天王止住其間。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，持鬘天王、堅首天王、水居龍王三守護者，合集同力與阿脩羅而共鬪戰。若三守護者得勝、阿脩羅眾退敗之時，即入自宮；若阿脩羅得勝、三守護者退敗之時，是即三十三天三守護者兵力破散，乃從須彌山王第二層級詣第三層，彼有常憍天王止住其間。

「爾時，常憍天王、持鬘天王、堅首天王、水居龍王合集同力，與阿脩羅而共鬪戰。若四守護者得勝、阿脩羅眾退敗之時，即入自宮；若阿脩羅得勝、四守護者退敗之時，是即三十三天四守護者兵力破散，乃從須彌山王第三層級詣第四層，彼有四大天王止住其間。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，常憍天王、持鬘天王、堅首天王、水居龍王合集同力，與阿脩羅而共鬪戰。若四守護者得勝、阿脩羅眾退敗之時，即入自宮；若阿脩羅得勝、四守護者退敗之時，是即三十三天四守護者兵力破散，乃從須彌山王第三層級詣第四層，彼有四大天王止住其間。

「爾時四大天王、常憍天王、持鬘天王、堅首天王、水居龍王合集同力，與阿脩羅而共鬪戰。若五守護者得勝、阿脩羅眾退敗之時，即入自宮；若阿脩羅得勝、五守護者退敗之時，是即三十三天五守護者兵力破散，乃從須彌山王第四層級，上起至于三十三天帝釋居處。迄至最後，阿脩羅眾戰敵破散五護兵已，復整四兵詣帝釋所以求鬪戰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時四大天王、常憍天王、持鬘天王、堅首天王、水居龍王合集同力，與阿脩羅而共鬪戰。若五守護者得勝、阿脩羅眾退敗之時，即入自宮；若阿脩羅得勝、五守護者退敗之時，是即三十三天五守護者兵力破散，乃從須彌山王第四層級，上起至于三十三天帝釋居處。迄至最後，阿脩羅眾戰敵破散五護兵已，復整四兵詣帝釋所以求鬪戰。

「爾時，四大天王即詣帝釋宮中，到已白言：『天主！阿脩羅眾嚴以四兵力來求戰，天中五護破散奔馳；于今還來至天主所，彼眾疆勝我等不加。天主！今時願施戰力。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，四大天王即詣帝釋宮中，到已白言：『天主！阿脩羅眾嚴以四兵力來求戰，天中五護破散奔馳；于今還來至天主所，彼眾疆勝我等不加。天主！今時願施戰力。』

「爾時，帝釋天主聞是語已，告三十三天眾言：『仁等！當知，阿脩羅眾疆力鬪敵，五護破散，還復來此求戰於我。仁等！今時宜施勇力。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，帝釋天主聞是語已，告三十三天眾言：『仁等！當知，阿脩羅眾疆力鬪敵，五護破散，還復來此求戰於我。仁等！今時宜施勇力。』

「爾時，帝釋天主即起是念：『善住象王所應乘御。』時善住象王知天主念，譬如壯士屈伸臂頃，於贍部洲所居處隱詣三十三天；乃現三十二頭，其一一頭各有六牙，一一牙上有七七池沼，一一池沼有七七蓮花，一一花中有七七臺，一一臺中有七七樓閣，一一樓閣中有七七守衛者，一一守衛者有七七天女，一一天女有七七侍女，一一侍女鳴七七天鼓，而象王所有最勝頭相帝釋御之。其三十二天於所化頭如次安處，餘諸天眾隨應而住。象王行時迅猶風轉，天子天女皆悉不能瞻其前後。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，帝釋天主即起是念：『善住象王所應乘御。』時善住象王知天主念，譬如壯士屈伸臂頃，於贍部洲所居處隱詣三十三天；乃現三十二頭，其一一頭各有六牙，一一牙上有七七池沼，一一池沼有七七蓮花，一一花中有七七臺，一一臺中有七七樓閣，一一樓閣中有七七守衛者，一一守衛者有七七天女，一一天女有七七侍女，一一侍女鳴七七天鼓，而象王所有最勝頭相帝釋御之。其三十二天於所化頭如次安處，餘諸天眾隨應而住。象王行時迅猶風轉，天子天女皆悉不能瞻其前後。

「時善住象王至三十三天已，出于南門詣麤堅園，以自神力現天人相，與諸天眾嬉戲娛樂。爾時，帝釋天主乘御象王嚴整四兵，悉被四寶莊嚴甲冑，執持四種鋒銳器仗，將與阿脩羅眾而共鬪戰。時頂生王見斯事已，白帝釋言：『天主！汝今且置戰事，我欲與之較其兵力。』天主答言：『隨汝所欲，今正是時。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時善住象王至三十三天已，出于南門詣麤堅園，以自神力現天人相，與諸天眾嬉戲娛樂。爾時，帝釋天主乘御象王嚴整四兵，悉被四寶莊嚴甲冑，執持四種鋒銳器仗，將與阿脩羅眾而共鬪戰。時頂生王見斯事已，白帝釋言：『天主！汝今且置戰事，我欲與之較其兵力。』天主答言：『隨汝所欲，今正是時。』

「時頂生王與十八俱胝勝力兵眾，上昇空中調弓振弦迅發其聲。阿脩羅眾聞是聲已，問言：『何人振弦之聲？』知者答曰：『是頂生王振弦之聲。』時阿脩羅心生驚異；又復法爾阿脩羅眾與天戰時，兵力齊等無所增減。其頂生王纔出兵眾，勇力疆勝過阿脩羅昇空而住。時阿脩羅作是念言：『我久聞其人中王者名曰頂生，勇猛正士具大福德，威德特尊無與等者，高出虛空踰於我等。』作是言已，即懷怯怖退入自宮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時頂生王與十八俱胝勝力兵眾，上昇空中調弓振弦迅發其聲。阿脩羅眾聞是聲已，問言：『何人振弦之聲？』知者答曰：『是頂生王振弦之聲。』時阿脩羅心生驚異；又復法爾阿脩羅眾與天戰時，兵力齊等無所增減。其頂生王纔出兵眾，勇力疆勝過阿脩羅昇空而住。時阿脩羅作是念言：『我久聞其人中王者名曰頂生，勇猛正士具大福德，威德特尊無與等者，高出虛空踰於我等。』作是言已，即懷怯怖退入自宮。

「時頂生王問臣佐言：『今此兵眾孰為勝邪？』臣佐答言：『王今得勝。』王輙思念：『而我勝此三十三天；我已統治南贍部洲、東勝身洲、西牛貨洲、北俱盧洲；具足七寶及有千子，最上色相勇猛無畏能伏他軍；又於宮中雨金錢七日；復至三十三天入帝釋宮，登善法堂處于半座；若帝釋天主於此座中即謝世去，我統天界亦為人王；天人中勝豈不快哉。』其王纔起念時，神通威力即便減失，還復墮於贍部洲中本居宮室，旋生病惱逼切其身；加復羸困近死邊際。是時臣佐之中有耆年上首者，前詣王所而白王言：『天子！後或有人來發問言：「頂生大王臨謝世時，有何言說？」當云何答？』王謂之曰：『我謝世後，或有人來發是問時，汝應答云：「頂生大王威德特尊七寶具足，獨具人中四種神力。何等為四？頂生大王得壽命長久住世間，總經一百一十有四帝釋謝滅，是為第一壽命神力。又頂生王最上容儀殊妙可觀，超人狀貌具天色相，是為第二色相神力。又頂生王諸所受用皆悉具足，少病少惱色力康疆，飲噉味全食銷無患，不冷不熱時序合度，隨所資治悉獲安樂，是為第三無病神力。又頂生王一切人眾見者愛樂，瞻仰無厭猶子戀父；又復王者撫育人民生喜樂心如父愛子，或時王出游觀園苑謂御者言：『汝可徐徐駕車而進，使其容緩人獲觀瞻。』又復眾人告御者曰：『仁者！駕車幸當徐進，令我盤桓覩王相好。』是為第四愛樂神力。又頂生王統四大洲為最勝主，後詣三十三天，帝釋分其半座；具如是事。復於五欲不生厭足，將謝世時說伽陀曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時頂生王問臣佐言：『今此兵眾孰為勝邪？』臣佐答言：『王今得勝。』王輙思念：『而我勝此三十三天；我已統治南贍部洲、東勝身洲、西牛貨洲、北俱盧洲；具足七寶及有千子，最上色相勇猛無畏能伏他軍；又於宮中雨金錢七日；復至三十三天入帝釋宮，登善法堂處于半座；若帝釋天主於此座中即謝世去，我統天界亦為人王；天人中勝豈不快哉。』其王纔起念時，神通威力即便減失，還復墮於贍部洲中本居宮室，旋生病惱逼切其身；加復羸困近死邊際。是時臣佐之中有耆年上首者，前詣王所而白王言：『天子！後或有人來發問言：「頂生大王臨謝世時，有何言說？」當云何答？』王謂之曰：『我謝世後，或有人來發是問時，汝應答云：「頂生大王威德特尊七寶具足，獨具人中四種神力。何等為四？頂生大王得壽命長久住世間，總經一百一十有四帝釋謝滅，是為第一壽命神力。又頂生王最上容儀殊妙可觀，超人狀貌具天色相，是為第二色相神力。又頂生王諸所受用皆悉具足，少病少惱色力康疆，飲噉味全食銷無患，不冷不熱時序合度，隨所資治悉獲安樂，是為第三無病神力。又頂生王一切人眾見者愛樂，瞻仰無厭猶子戀父；又復王者撫育人民生喜樂心如父愛子，或時王出游觀園苑謂御者言：『汝可徐徐駕車而進，使其容緩人獲觀瞻。』又復眾人告御者曰：『仁者！駕車幸當徐進，令我盤桓覩王相好。』是為第四愛樂神力。又頂生王統四大洲為最勝主，後詣三十三天，帝釋分其半座；具如是事。復於五欲不生厭足，將謝世時說伽陀曰：

「『「『苦哉世間貪欲境， 金寶雖豐無厭足； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『「『苦哉世間貪欲境， 金寶雖豐無厭足；

是中樂少苦還多， 智者如應能覺了。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是中樂少苦還多， 智者如應能覺了。

乃至天中妙欲樂， 貪愛心故不解脫； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 乃至天中妙欲樂， 貪愛心故不解脫；

何人能盡於愛源？ 唯佛如來聖弟子。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何人能盡於愛源？ 唯佛如來聖弟子。

假使廣積其真金， 與須彌山量齊等； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 假使廣積其真金， 與須彌山量齊等；

無人能生厭足心， 智者於斯而善覺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無人能生厭足心， 智者於斯而善覺。

若思所欲為苦因， 彼於欲境何貪愛； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若思所欲為苦因， 彼於欲境何貪愛；

貪等是為世所憂， 智者調伏應善學。』」』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 貪等是為世所憂， 智者調伏應善學。』」』」

佛言：「大王！彼頂生王以是緣故，又作是說：『諸世間人，少能於其五欲境中覺了知足，後趣命終；而世間人多於五欲境中，不能覺了、不生厭足，後趣命終。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「大王！彼頂生王以是緣故，又作是說：『諸世間人，少能於其五欲境中覺了知足，後趣命終；而世間人多於五欲境中，不能覺了、不生厭足，後趣命終。』

「復次，頂生王廣為利益於後人故，復說伽陀曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，頂生王廣為利益於後人故，復說伽陀曰：

「『極惡生死流轉中， 了知壽命隨減少； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『極惡生死流轉中， 了知壽命隨減少；

應當速脩諸福門， 不脩福行斯為苦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 應當速脩諸福門， 不脩福行斯為苦。

是故脩福為勝欲， 隨應行施如法儀； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是故脩福為勝欲， 隨應行施如法儀；

此世及於他世中， 由脩福故生歡喜。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此世及於他世中， 由脩福故生歡喜。』

「爾時，國中一切人民無數百千之眾，聞王寢疾，悉來奔詣瞻仰致問。時頂生王為諸人眾，以如是種貪欲等緣廣說對治，使諸人輩捨家學道。是時即有無數百千人眾，聞所說已而悉出家脩四梵行；復有多人斷除欲貪生于梵世。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，國中一切人民無數百千之眾，聞王寢疾，悉來奔詣瞻仰致問。時頂生王為諸人眾，以如是種貪欲等緣廣說對治，使諸人輩捨家學道。是時即有無數百千人眾，聞所說已而悉出家脩四梵行；復有多人斷除欲貪生于梵世。」

佛言：「大王！彼頂生王始自初居童子之位至太子位，及南贍部洲、東勝身洲、西牛貨洲、北俱盧洲，統輪王位；又於七金山住，乃至詣彼三十三天歷諸分位；於其中間總經一百一十有四帝釋謝滅。大王當知，帝釋壽量者，人間百年三十三天為一晝夜，三十晝夜而為一月，亦十二月乃成一年，天中千年是彼壽量；以彼千年校計人間，即三俱胝六百萬歲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「大王！彼頂生王始自初居童子之位至太子位，及南贍部洲、東勝身洲、西牛貨洲、北俱盧洲，統輪王位；又於七金山住，乃至詣彼三十三天歷諸分位；於其中間總經一百一十有四帝釋謝滅。大王當知，帝釋壽量者，人間百年三十三天為一晝夜，三十晝夜而為一月，亦十二月乃成一年，天中千年是彼壽量；以彼千年校計人間，即三俱胝六百萬歲。

「復次，大王！其頂生王，昔於三十三天起念，欲其帝釋天主分于半座；是時迦葉苾芻方為帝釋。又頂生王復起是念：『若帝釋天主於此座中即謝世去，天上人間我為王者，豈不快哉！』是時迦葉如來為帝釋天主，其頂生王具大勝福、有大名稱，於一念中起心過失，減沒神力還復退墮，疾惱所纏而謝世去。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，大王！其頂生王，昔於三十三天起念，欲其帝釋天主分于半座；是時迦葉苾芻方為帝釋。又頂生王復起是念：『若帝釋天主於此座中即謝世去，天上人間我為王者，豈不快哉！』是時迦葉如來為帝釋天主，其頂生王具大勝福、有大名稱，於一念中起心過失，減沒神力還復退墮，疾惱所纏而謝世去。」

佛言：「大王！彼頂生王者豈異人乎？即我身是。我於爾時廣施眾生利益安樂，趣無上智，然於阿耨多羅三藐三菩提多諸魔障，由因緣力之使然故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「大王！彼頂生王者豈異人乎？即我身是。我於爾時廣施眾生利益安樂，趣無上智，然於阿耨多羅三藐三菩提多諸魔障，由因緣力之使然故。」

爾時，憍薩羅國主勝軍大王忽生疑念，前白佛言：「世尊！彼頂生王久遠因中，修何行業而能感此，宮中自然雨金錢七日？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，憍薩羅國主勝軍大王忽生疑念，前白佛言：「世尊！彼頂生王久遠因中，修何行業而能感此，宮中自然雨金錢七日？」

佛言：「大王！過去久遠有佛出世，號一切增上如來、應供、正等正覺、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊。是時有長者子，於彼國中與一童女依世法儀媾夫婦事。其婦持以四寶所成妙華及甘美飲膳而奉於夫，其夫受已，持是寶華乘車而歸；於其中路見彼一切增上如來、應供、正等正覺，次第經游庠序而行。其長者子見佛世尊三十二相殊妙莊嚴，即起最上清淨信樂，下車肅恭持華奉獻；以佛世尊威神力故，即變其華大若車輪盤旋空中或飄或止。時長者子起清淨心，說伽陀曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「大王！過去久遠有佛出世，號一切增上如來、應供、正等正覺、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊。是時有長者子，於彼國中與一童女依世法儀媾夫婦事。其婦持以四寶所成妙華及甘美飲膳而奉於夫，其夫受已，持是寶華乘車而歸；於其中路見彼一切增上如來、應供、正等正覺，次第經游庠序而行。其長者子見佛世尊三十二相殊妙莊嚴，即起最上清淨信樂，下車肅恭持華奉獻；以佛世尊威神力故，即變其華大若車輪盤旋空中或飄或止。時長者子起清淨心，說伽陀曰：

「『以此布施廣大因， 得佛世間自然智； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『以此布施廣大因， 得佛世間自然智；

願我速越生死流， 先佛未度者皆度。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願我速越生死流， 先佛未度者皆度。

一切增上佛大僊， 我所奉上悅意華； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切增上佛大僊， 我所奉上悅意華；

願我以此廣大因， 圓滿所求無上道。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願我以此廣大因， 圓滿所求無上道。』」

佛言：「大王！彼頂生王以是因故，於自宮中雨金錢七日。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「大王！彼頂生王以是因故，於自宮中雨金錢七日。」

爾時，勝軍大王復白佛言：「世尊！彼頂生王又以何緣，於四大洲統輪王位，乃能至于三十三天？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，勝軍大王復白佛言：「世尊！彼頂生王又以何緣，於四大洲統輪王位，乃能至于三十三天？」

佛言：「大王！過去久遠有佛出世，號毘婆尸如來、應供、正等正覺、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊。是佛以其正法教化眾生，次第至于滿度摩帝城。一時，如來入城乞食，時有商主名曰廣作，見於如來巡行乞食，勝相希有；發清淨心，持少綠豆擲置鉢內，以奉世尊。時豆四粒入于鉢中，一粒旋轉擊鉢振聲然後墮地，餘豆亦還流散于地。時彼商主見是相已起清淨心，即以伽陀發誓願言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「大王！過去久遠有佛出世，號毘婆尸如來、應供、正等正覺、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊。是佛以其正法教化眾生，次第至于滿度摩帝城。一時，如來入城乞食，時有商主名曰廣作，見於如來巡行乞食，勝相希有；發清淨心，持少綠豆擲置鉢內，以奉世尊。時豆四粒入于鉢中，一粒旋轉擊鉢振聲然後墮地，餘豆亦還流散于地。時彼商主見是相已起清淨心，即以伽陀發誓願言：

「『以此布施廣大因， 得佛世間自然智； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『以此布施廣大因， 得佛世間自然智；

願我速越生死流， 先佛未度者皆度。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願我速越生死流， 先佛未度者皆度。』」

佛言：「大王！是時商主於毘婆尸如來所，雖以少物施佛世尊，由心清淨，彼時四豆入於鉢中，後感報應於四大洲統輪王位；其有一豆擊鉢振聲方墮地者，後感報應能至三十三天。又復大王！而彼一豆若不墮地得置鉢中，後必報應為天中主；由墮地故，但統人間不為天主。大王！彼商主者即頂生王是。由於佛所種是善根，以彼世尊大悲攝受故，得大果報、具大名稱、有大威光。是故大王！其有智者，於佛世尊隨力所應修諸施行。如其所說，當如是學。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「大王！是時商主於毘婆尸如來所，雖以少物施佛世尊，由心清淨，彼時四豆入於鉢中，後感報應於四大洲統輪王位；其有一豆擊鉢振聲方墮地者，後感報應能至三十三天。又復大王！而彼一豆若不墮地得置鉢中，後必報應為天中主；由墮地故，但統人間不為天主。大王！彼商主者即頂生王是。由於佛所種是善根，以彼世尊大悲攝受故，得大果報、具大名稱、有大威光。是故大王！其有智者，於佛世尊隨力所應修諸施行。如其所說，當如是學。」