佛說頂生王因緣經卷第五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說頂生王因緣經卷第五

西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫沙門臣施護等奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫沙門臣施護等奉 詔譯

「復次，三十三天有大象王，名愛囉嚩拏，守衛園苑。身相可觀，純色絜白，如俱母陀花七支拄地；象王頭相最勝妙好內赤外青，如帝青色具有六牙；身長二由旬半，前後平闊各一由旬，周匝七由旬，高一由旬半。又彼象王有八千象而為眷屬；身皆白色如俱母陀花七支拄地，一一象頭具足色相，亦如帝青，各有六牙。若彼天眾思出游賞諸園苑時，其愛囉嚩拏象王，即自知時應彼所欲，乃以神力出現三十二頭，其一一頭各有六牙，一一牙上有七七池沼，一一池沼有七七蓮花，一一花中有七七臺，一一臺中有七七樓閣，一一樓閣中有七七守衛者，一一守衛者有七七天女，一一天女有七七侍女，一一侍女鳴七七天鼓，而象王所有最勝頭相，帝釋御之；其三十二天於所化頭如次安處，餘諸天眾隨應而住；象王行時迅猶風轉，天子天女皆悉不能瞻其前後。又復愛囉嚩拏象王，乘載天眾周行三十三天中，出一一城至一一園；皆以神通變化之力攝自本形，如諸天子天女神通威德之相；同彼天眾五欲娛樂嬉戲自在，隨應福力受斯勝果。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，三十三天有大象王，名愛囉嚩拏，守衛園苑。身相可觀，純色絜白，如俱母陀花七支拄地；象王頭相最勝妙好內赤外青，如帝青色具有六牙；身長二由旬半，前後平闊各一由旬，周匝七由旬，高一由旬半。又彼象王有八千象而為眷屬；身皆白色如俱母陀花七支拄地，一一象頭具足色相，亦如帝青，各有六牙。若彼天眾思出游賞諸園苑時，其愛囉嚩拏象王，即自知時應彼所欲，乃以神力出現三十二頭，其一一頭各有六牙，一一牙上有七七池沼，一一池沼有七七蓮花，一一花中有七七臺，一一臺中有七七樓閣，一一樓閣中有七七守衛者，一一守衛者有七七天女，一一天女有七七侍女，一一侍女鳴七七天鼓，而象王所有最勝頭相，帝釋御之；其三十二天於所化頭如次安處，餘諸天眾隨應而住；象王行時迅猶風轉，天子天女皆悉不能瞻其前後。又復愛囉嚩拏象王，乘載天眾周行三十三天中，出一一城至一一園；皆以神通變化之力攝自本形，如諸天子天女神通威德之相；同彼天眾五欲娛樂嬉戲自在，隨應福力受斯勝果。」

佛言：「大王！彼三十三天中守衛園苑者，愛囉嚩拏象王威力如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「大王！彼三十三天中守衛園苑者，愛囉嚩拏象王威力如是。

「復次，善見天城西南有善法堂，長三百由旬，闊共三百由旬，周匝九百由旬，高三百五十由旬，殊麗可觀。其善法堂以頗胝迦為地；樓閣梯陛亦頗胝迦所成；有四寶臺，金、銀、瑠璃、頗胝迦等間錯莊嚴，若金為臺即銀為柱及以梁棟，若銀為臺即金為柱及以梁棟，若瑠璃為臺即頗胝迦為柱及以梁棟，若頗胝迦為臺即瑠璃為柱及以梁棟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善見天城西南有善法堂，長三百由旬，闊共三百由旬，周匝九百由旬，高三百五十由旬，殊麗可觀。其善法堂以頗胝迦為地；樓閣梯陛亦頗胝迦所成；有四寶臺，金、銀、瑠璃、頗胝迦等間錯莊嚴，若金為臺即銀為柱及以梁棟，若銀為臺即金為柱及以梁棟，若瑠璃為臺即頗胝迦為柱及以梁棟，若頗胝迦為臺即瑠璃為柱及以梁棟。

「又善法堂道路回環，清淨嚴飾金沙布地；觸處遍灑旃檀香水；金繩交絡垂金鈴鐸以界道側。復有種種華樹果樹，直生端立圓無缺減，如結鬘師取彼妙線，妙巧安布盤結成鬘，華果樹林亦復如是。彼樹復有種種飛鳥游止其上，出妙音聲；又有青、黃、赤、白四色劫波衣樹，其樹所出四色妙衣；又有種種妙音樂樹，所謂簫、笛、琴、箜篌等；又有種種妙莊嚴樹，彼樹所出手釧足環，及身莊嚴妙好之具；又有四色蘇陀味食，謂青、黃、赤、白；又有四種甘美之漿，謂末度漿、摩達網漿、迦譚末梨漿、播曩漿等。若彼天男及諸天女隨所思者，纔起心時而皆自至。復有種種殊妙莊嚴殿堂樓閣，諸天女眾或處其中安隱而坐，或觀視游行，悉有種種輿輦服用莊嚴之具，天女駢隘擊鼓奏歌，爇眾名香豐諸飲食。而彼天眾與諸眷屬嬉戲娛樂，隨自福力受斯勝果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又善法堂道路回環，清淨嚴飾金沙布地；觸處遍灑旃檀香水；金繩交絡垂金鈴鐸以界道側。復有種種華樹果樹，直生端立圓無缺減，如結鬘師取彼妙線，妙巧安布盤結成鬘，華果樹林亦復如是。彼樹復有種種飛鳥游止其上，出妙音聲；又有青、黃、赤、白四色劫波衣樹，其樹所出四色妙衣；又有種種妙音樂樹，所謂簫、笛、琴、箜篌等；又有種種妙莊嚴樹，彼樹所出手釧足環，及身莊嚴妙好之具；又有四色蘇陀味食，謂青、黃、赤、白；又有四種甘美之漿，謂末度漿、摩達網漿、迦譚末梨漿、播曩漿等。若彼天男及諸天女隨所思者，纔起心時而皆自至。復有種種殊妙莊嚴殿堂樓閣，諸天女眾或處其中安隱而坐，或觀視游行，悉有種種輿輦服用莊嚴之具，天女駢隘擊鼓奏歌，爇眾名香豐諸飲食。而彼天眾與諸眷屬嬉戲娛樂，隨自福力受斯勝果。

「又善法堂側有七流渠，各各深廣一由旬量，金、銀、瑠璃、頗胝迦等，以布其底；渠水四面有四梯陛，亦四寶成；及四寶臺，金、銀、瑠璃、頗胝迦等間錯莊嚴，若金為臺即銀為柱及以梁棟，若銀為臺即金為柱及以梁棟，若瑠璃為臺即頗胝迦為柱及以梁棟，若頗胝迦為臺即瑠璃為柱及以梁棟；而彼渠水清涼甘美充滿其中；優鉢羅花、鉢訥摩花、俱母陀花、奔拏利迦花等遍布其內；復有種種水鳥游戲出妙音聲；花果、樹林、衣服、音樂、莊嚴等樹一一具足；是七渠內復有種種殊麗亭臺；彼諸天眾游戲快樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又善法堂側有七流渠，各各深廣一由旬量，金、銀、瑠璃、頗胝迦等，以布其底；渠水四面有四梯陛，亦四寶成；及四寶臺，金、銀、瑠璃、頗胝迦等間錯莊嚴，若金為臺即銀為柱及以梁棟，若銀為臺即金為柱及以梁棟，若瑠璃為臺即頗胝迦為柱及以梁棟，若頗胝迦為臺即瑠璃為柱及以梁棟；而彼渠水清涼甘美充滿其中；優鉢羅花、鉢訥摩花、俱母陀花、奔拏利迦花等遍布其內；復有種種水鳥游戲出妙音聲；花果、樹林、衣服、音樂、莊嚴等樹一一具足；是七渠內復有種種殊麗亭臺；彼諸天眾游戲快樂。

「又善法堂其門崇麗，上有重閣傍列梯陛殊妙莊嚴，一一梯陛有十六柱，及有七重道路行列回環；於道路傍有八角柱，瑠璃所成清淨嚴好，上布如毛端量微妙樓閣不相觸礙。於善法堂中有最勝賢座，純金所成；帝釋天主安處其上，餘諸天眾如次設座，最後安布頂生王座。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又善法堂其門崇麗，上有重閣傍列梯陛殊妙莊嚴，一一梯陛有十六柱，及有七重道路行列回環；於道路傍有八角柱，瑠璃所成清淨嚴好，上布如毛端量微妙樓閣不相觸礙。於善法堂中有最勝賢座，純金所成；帝釋天主安處其上，餘諸天眾如次設座，最後安布頂生王座。

「爾時，帝釋天主與諸天眾，持閼伽缾，前起承迎彼頂生王。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，帝釋天主與諸天眾，持閼伽缾，前起承迎彼頂生王。

「時頂生王大威德者，依次而入，餘諸侍從各列于外。王乃惟忖：『我今亦應處是座耶？』又念：『帝釋天主若分半座命我同坐，豈不快哉！』」佛言：「大王！彼頂生王作是念時，帝釋即知，乃分半座命其同坐。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時頂生王大威德者，依次而入，餘諸侍從各列于外。王乃惟忖：『我今亦應處是座耶？』又念：『帝釋天主若分半座命我同坐，豈不快哉！』」佛言：「大王！彼頂生王作是念時，帝釋即知，乃分半座命其同坐。

「時頂生王與帝釋天主共處其座，大小身相，容止威光，音聲語言及莊嚴具悉無有別；唯王目瞬異於天主。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時頂生王與帝釋天主共處其座，大小身相，容止威光，音聲語言及莊嚴具悉無有別；唯王目瞬異於天主。」

佛言：「大王！彼頂生王止于三十三天，如是又經六帝釋滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「大王！彼頂生王止于三十三天，如是又經六帝釋滅。

「復次，後時彼三十三天眾與阿脩羅而共鬪戰；若阿脩羅兵力退敗，即入自宮扃鐍其門潛伏而住；若天退敗即入天宮扃鐍其門潛伏而住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，後時彼三十三天眾與阿脩羅而共鬪戰；若阿脩羅兵力退敗，即入自宮扃鐍其門潛伏而住；若天退敗即入天宮扃鐍其門潛伏而住。

「復次，三十三天又有象王，名曰善住，身相可觀，純色絜白如俱母陀花七支拄地；象王頭相內赤外青，如帝青色；具有六牙身長二由旬半，前後平闊各一由旬，周匝七由旬，高一由旬半；有八千象而為眷屬，身皆白色如俱母陀花七支拄地，一一象頭具足色相；亦如帝青，各有六牙。其善住象王，冬四月中，與自眷屬於阿脩羅所居之處隣近棲止。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，三十三天又有象王，名曰善住，身相可觀，純色絜白如俱母陀花七支拄地；象王頭相內赤外青，如帝青色；具有六牙身長二由旬半，前後平闊各一由旬，周匝七由旬，高一由旬半；有八千象而為眷屬，身皆白色如俱母陀花七支拄地，一一象頭具足色相；亦如帝青，各有六牙。其善住象王，冬四月中，與自眷屬於阿脩羅所居之處隣近棲止。

「復次，香醉山北二十由旬，近阿脩羅所居之處，有一高阜；縱廣正等五十由旬，周匝二百由旬，高三由旬半，純金所成；其地嚴飾布以金沙，觸處遍灑旃檀香水，金繩交絡垂金鈴鐸，自然除去荊棘沙礫；於其四面復有八千諸小丘阜亦金所成；地布金沙觸處遍灑旃檀香水，金繩交絡垂金鈴鐸，自然除去荊棘沙礫。其中道路長二十由旬，闊一由旬半，皆悉清淨嚴麗可觀。若善住象王夏四月中於彼高阜之處隨棲止時，而彼八千諸象眷屬亦悉次第圍繞而住，為其象王密以守護。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，香醉山北二十由旬，近阿脩羅所居之處，有一高阜；縱廣正等五十由旬，周匝二百由旬，高三由旬半，純金所成；其地嚴飾布以金沙，觸處遍灑旃檀香水，金繩交絡垂金鈴鐸，自然除去荊棘沙礫；於其四面復有八千諸小丘阜亦金所成；地布金沙觸處遍灑旃檀香水，金繩交絡垂金鈴鐸，自然除去荊棘沙礫。其中道路長二十由旬，闊一由旬半，皆悉清淨嚴麗可觀。若善住象王夏四月中於彼高阜之處隨棲止時，而彼八千諸象眷屬亦悉次第圍繞而住，為其象王密以守護。

「復次，高阜之南二十由旬，有大娑羅樹王，名曰善住；七重行列，眾娑羅樹周匝圍繞。其善住樹王盤根十四磔手，第一行樹盤根十三磔手，第二行樹十二磔手，第三行樹十一磔手，第四行樹十磔手量，第五行樹九磔手量，第六行樹八磔手量，第七行樹七磔手量。善住樹王枝葉繁茂欝密垂覆第一行樹，第一行樹還復垂覆第二行樹，如是第三乃至第六次第垂覆；第七行樹枝葉扶踈高出寥廓；其地清淨嚴麗可觀；彼中道路長二十由旬，闊一由旬半亦悉清淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，高阜之南二十由旬，有大娑羅樹王，名曰善住；七重行列，眾娑羅樹周匝圍繞。其善住樹王盤根十四磔手，第一行樹盤根十三磔手，第二行樹十二磔手，第三行樹十一磔手，第四行樹十磔手量，第五行樹九磔手量，第六行樹八磔手量，第七行樹七磔手量。善住樹王枝葉繁茂欝密垂覆第一行樹，第一行樹還復垂覆第二行樹，如是第三乃至第六次第垂覆；第七行樹枝葉扶踈高出寥廓；其地清淨嚴麗可觀；彼中道路長二十由旬，闊一由旬半亦悉清淨。

「若時善住象王從棲止處，往彼善住娑羅樹王之所，或起本形隨意而往，或以神通威德之力，現天人相還乘一象，或御其肩，或御其頭，自然空中鼓樂歌音游戲而行。若復象王於樹王所隨棲止時，即彼八千諸象眷屬，於七重行列娑羅樹間內向而住，如其第一行樹內向而住，第二第三乃至第七內向亦然，為其象王密以守護。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若時善住象王從棲止處，往彼善住娑羅樹王之所，或起本形隨意而往，或以神通威德之力，現天人相還乘一象，或御其肩，或御其頭，自然空中鼓樂歌音游戲而行。若復象王於樹王所隨棲止時，即彼八千諸象眷屬，於七重行列娑羅樹間內向而住，如其第一行樹內向而住，第二第三乃至第七內向亦然，為其象王密以守護。

「復次，善住娑羅樹王之東二十由旬，有大池沼名滿陀吉儞，縱廣正等五十由旬，周匝二百由旬；清涼甘美水滿池中；優鉢羅花、鉢訥摩花、俱母陀花、奔拏利迦花等，遍布其內；水鳥游戲出妙音聲，謂高遠聲、悅意聲、美妙聲等；池中蓮花大若車輪，花莖復大如車之軛，葉妙而廣同牛王領，其藕𦟛圓如士夫䏶，藕味最上其甘如乳。池之四面復有八千池沼，而悉嚴麗池水充滿，亦有妙花遍布其內，水鳥游戲出妙音聲，池中蓮花大若車輪，莖葉及根亦悉廣大。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善住娑羅樹王之東二十由旬，有大池沼名滿陀吉儞，縱廣正等五十由旬，周匝二百由旬；清涼甘美水滿池中；優鉢羅花、鉢訥摩花、俱母陀花、奔拏利迦花等，遍布其內；水鳥游戲出妙音聲，謂高遠聲、悅意聲、美妙聲等；池中蓮花大若車輪，花莖復大如車之軛，葉妙而廣同牛王領，其藕𦟛圓如士夫䏶，藕味最上其甘如乳。池之四面復有八千池沼，而悉嚴麗池水充滿，亦有妙花遍布其內，水鳥游戲出妙音聲，池中蓮花大若車輪，莖葉及根亦悉廣大。

「復次，彼中道路長二十由旬，闊一由旬半，嚴麗清淨金沙布地，觸處遍灑旃檀香水，金繩交絡垂金鈴鐸，自然除去荊棘沙礫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，彼中道路長二十由旬，闊一由旬半，嚴麗清淨金沙布地，觸處遍灑旃檀香水，金繩交絡垂金鈴鐸，自然除去荊棘沙礫。

「若時，善住象王從善住娑羅樹王之所，往彼滿陀吉儞池沼，或起本形隨意而往，或以神通之力，現天人相還乘一象，或御其肩，或御其頭，自然空中鼓樂歌音游戲而行。若復象王入彼池中娛樂之時，所有八千諸象眷屬，亦於其中圍遶而住，為其象王密以守護。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若時，善住象王從善住娑羅樹王之所，往彼滿陀吉儞池沼，或起本形隨意而往，或以神通之力，現天人相還乘一象，或御其肩，或御其頭，自然空中鼓樂歌音游戲而行。若復象王入彼池中娛樂之時，所有八千諸象眷屬，亦於其中圍遶而住，為其象王密以守護。

「復次，善住象王於其池內，恣娛樂已憇於池岸；時八千象中最上首者，先入池內取以藕牙浣滌絜淨，奉象王前而供飼之。象王食已飽滿豐足，諸象眷屬次第還入彼池沼中；各各隨意共嬉戲已，亦取藕牙滌淨而食。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善住象王於其池內，恣娛樂已憇於池岸；時八千象中最上首者，先入池內取以藕牙浣滌絜淨，奉象王前而供飼之。象王食已飽滿豐足，諸象眷屬次第還入彼池沼中；各各隨意共嬉戲已，亦取藕牙滌淨而食。」

佛言：「大王！彼三十三天所有善住象王威力如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「大王！彼三十三天所有善住象王威力如是。

「復次，其後彼阿脩羅嚴整四兵，所謂象兵、馬兵、車兵、步兵；而被四種堅固甲冑，金、銀、瑠璃、頗胝迦等間錯莊嚴；執持四種鋒銳器仗，謂弓、劒、鏘、刀，從自宮出求與三十三天眾而共鬪戰。時水居龍王見是阿脩羅嚴四兵眾，被以甲冑執持利器出阿脩羅宮求天鬪戰；龍王見已亦整四兵被以甲冑，金、銀、瑠璃、頗胝迦等四寶莊嚴，執持器仗，與阿脩羅而共鬪戰。若龍王得勝、阿脩羅眾退敗之時，其阿脩羅即入自宮；若阿脩羅得勝、龍王退敗之時，是即三十三天第一守護者兵力破散，乃從大海奔詣須彌山王第一層級，彼有堅首天王止住其間。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，其後彼阿脩羅嚴整四兵，所謂象兵、馬兵、車兵、步兵；而被四種堅固甲冑，金、銀、瑠璃、頗胝迦等間錯莊嚴；執持四種鋒銳器仗，謂弓、劒、鏘、刀，從自宮出求與三十三天眾而共鬪戰。時水居龍王見是阿脩羅嚴四兵眾，被以甲冑執持利器出阿脩羅宮求天鬪戰；龍王見已亦整四兵被以甲冑，金、銀、瑠璃、頗胝迦等四寶莊嚴，執持器仗，與阿脩羅而共鬪戰。若龍王得勝、阿脩羅眾退敗之時，其阿脩羅即入自宮；若阿脩羅得勝、龍王退敗之時，是即三十三天第一守護者兵力破散，乃從大海奔詣須彌山王第一層級，彼有堅首天王止住其間。

「爾時，堅首天王乃與水居龍王，合集同力而共戰彼阿脩羅眾。若二守護者得勝、阿脩羅眾退敗之時，即入自宮；若阿脩羅得勝、彼二守護者退敗之時，是即三十三天二守護者兵力破散，乃從須彌山王第一層級詣第二層，彼有持鬘天王止住其間。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，堅首天王乃與水居龍王，合集同力而共戰彼阿脩羅眾。若二守護者得勝、阿脩羅眾退敗之時，即入自宮；若阿脩羅得勝、彼二守護者退敗之時，是即三十三天二守護者兵力破散，乃從須彌山王第一層級詣第二層，彼有持鬘天王止住其間。