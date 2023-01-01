頂生王因緣經
宋 施護等譯6卷CBETA T0165大于一万字 3 h
向佛经 GPT 提问
第 4 卷
佛說頂生王因緣經卷第四
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西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫沙門臣施護等奉 詔譯
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「復次，麤堅園南二十由旬有麤堅地，縱廣正等二百五十由旬，周匝千由旬，有百一種采繪嚴飾清淨柔軟；其地中間有四寶臺間錯莊嚴，天曼陀羅華散布其地；道路長二十由旬，闊半由旬，清淨嚴飾，華果、樹林、衣服、音樂、莊嚴等樹一一具足；亦有輿輦，隨思即至受諸快樂。彼有天仙修習梵行。
「復次，麤堅園南二十由旬有麤堅地，縱廣正等二百五十由旬，周匝千由旬，有百一種采繪嚴飾清淨柔軟；其地中間有四寶臺間錯莊嚴，天曼陀羅華散布其地；道路長二十由旬，闊半由旬，清淨嚴飾，華果、樹林、衣服、音樂、莊嚴等樹一一具足；亦有輿輦，隨思即至受諸快樂。彼有天仙修習梵行。
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「復次，善見！城西二十由旬，有園名雜種，縱廣正等二百五十由旬，周匝千由旬，內外嚴麗殊妙可觀；園有金牆高一由旬；金牆之上有四女牆，金、銀、瑠璃、頗胝迦成；復有重牆通往來道亦四寶作。其園中地有百一種采繪嚴飾，又復柔軟如兜羅緜及如妙㲲，下足隨陷舉足隨起。有天曼陀羅華散布其地深可膝量，香風時來吹去萎華更雨新者。
「復次，善見！城西二十由旬，有園名雜種，縱廣正等二百五十由旬，周匝千由旬，內外嚴麗殊妙可觀；園有金牆高一由旬；金牆之上有四女牆，金、銀、瑠璃、頗胝迦成；復有重牆通往來道亦四寶作。其園中地有百一種采繪嚴飾，又復柔軟如兜羅緜及如妙㲲，下足隨陷舉足隨起。有天曼陀羅華散布其地深可膝量，香風時來吹去萎華更雨新者。
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「雜種園中有大池沼，縱廣正等五十由旬，周匝二百由旬，金、銀、瑠璃、頗胝迦等以布其底；池之四面有四梯陛，金、銀、瑠璃、頗胝迦成；彼池沼中有四寶臺，金、銀、瑠璃、頗胝迦等間錯莊嚴，若金為臺即銀為柱及以梁棟，若銀為臺即金為柱及以梁棟，若瑠璃為臺即頗胝迦為柱及以梁棟，若頗胝迦為臺即瑠璃為柱及以梁棟；清涼甘美水滿池中；優鉢羅華、鉢訥摩華、俱母陀華、奔拏利迦華等，遍覆其內；復有種種水鳥遊戲池中，出妙音聲，謂高遠聲、悅意聲、美妙聲等。
「雜種園中有大池沼，縱廣正等五十由旬，周匝二百由旬，金、銀、瑠璃、頗胝迦等以布其底；池之四面有四梯陛，金、銀、瑠璃、頗胝迦成；彼池沼中有四寶臺，金、銀、瑠璃、頗胝迦等間錯莊嚴，若金為臺即銀為柱及以梁棟，若銀為臺即金為柱及以梁棟，若瑠璃為臺即頗胝迦為柱及以梁棟，若頗胝迦為臺即瑠璃為柱及以梁棟；清涼甘美水滿池中；優鉢羅華、鉢訥摩華、俱母陀華、奔拏利迦華等，遍覆其內；復有種種水鳥遊戲池中，出妙音聲，謂高遠聲、悅意聲、美妙聲等。
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「復有種種華樹果樹，直生端立圓無缺減；如結鬘師取以妙線，妙巧安布盤結成鬘，華果樹林亦復如是；彼樹復有種種飛鳥游止其上，出妙音聲；觸處皆有青、黃、赤、白四色劫波衣樹，其樹所出四色妙衣；又有種種妙音樂樹，所謂簫、笛、琴、箜篌等；又有種種妙莊嚴樹，彼樹所出手釧足環，及身莊嚴妙好之具；又有四色蘇陀味食，謂青、黃、赤、白。若彼天男及天女等隨所思者，纔起心時而皆自至。又有四種所飲之漿，謂末度漿、摩達網漿、迦譚末梨漿、播曩漿等。復有種種殊妙莊嚴殿堂樓閣，諸天女等或處其中安隱而坐，或觀視游行，悉有種種輿輦服用莊嚴之具，天女駢隘擊鼓奏歌，爇眾名香豐諸飲食。而彼天眾與諸眷屬嬉戲娛樂，隨自福力受斯勝果。
「復有種種華樹果樹，直生端立圓無缺減；如結鬘師取以妙線，妙巧安布盤結成鬘，華果樹林亦復如是；彼樹復有種種飛鳥游止其上，出妙音聲；觸處皆有青、黃、赤、白四色劫波衣樹，其樹所出四色妙衣；又有種種妙音樂樹，所謂簫、笛、琴、箜篌等；又有種種妙莊嚴樹，彼樹所出手釧足環，及身莊嚴妙好之具；又有四色蘇陀味食，謂青、黃、赤、白。若彼天男及天女等隨所思者，纔起心時而皆自至。又有四種所飲之漿，謂末度漿、摩達網漿、迦譚末梨漿、播曩漿等。復有種種殊妙莊嚴殿堂樓閣，諸天女等或處其中安隱而坐，或觀視游行，悉有種種輿輦服用莊嚴之具，天女駢隘擊鼓奏歌，爇眾名香豐諸飲食。而彼天眾與諸眷屬嬉戲娛樂，隨自福力受斯勝果。
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「園中道路長二十由旬，闊半由旬，清淨嚴飾金沙布地；觸處遍灑旃檀香水；金繩交絡垂金鈴鐸；道路左右亦有種種華果樹林，飛鳥游戲出妙音聲；亦有四色劫波衣樹及音樂樹莊嚴樹等；復有四種莊嚴輿輦謂象乘、馬乘、車乘、寶輿；若彼天男及天女等思其乘馭往游戲者，纔起心時隨思即至，乘已游行受諸快樂。
「園中道路長二十由旬，闊半由旬，清淨嚴飾金沙布地；觸處遍灑旃檀香水；金繩交絡垂金鈴鐸；道路左右亦有種種華果樹林，飛鳥游戲出妙音聲；亦有四色劫波衣樹及音樂樹莊嚴樹等；復有四種莊嚴輿輦謂象乘、馬乘、車乘、寶輿；若彼天男及天女等思其乘馭往游戲者，纔起心時隨思即至，乘已游行受諸快樂。
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「此園何故名為雜種？謂此園中所有池沼、華果、樹林、衣服、嚴具及天女等種種雜故；又此園中諸天子眾，以雜種類嬉戲娛樂，由是緣故名雜種園。
「此園何故名為雜種？謂此園中所有池沼、華果、樹林、衣服、嚴具及天女等種種雜故；又此園中諸天子眾，以雜種類嬉戲娛樂，由是緣故名雜種園。
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「復次，雜種園西二十由旬，有雜種地縱廣正等二百五十由旬，周匝千由旬，有百一種采繪嚴飾清淨柔軟；其地中間有四寶臺間錯莊嚴；天曼陀羅華散布其地；道路長二十由旬，闊半由旬，清淨嚴飾；華果、樹林、衣服、音樂、莊嚴等樹一一具足；亦有輿輦隨思即至受諸快樂。彼有天仙修習梵行。
「復次，雜種園西二十由旬，有雜種地縱廣正等二百五十由旬，周匝千由旬，有百一種采繪嚴飾清淨柔軟；其地中間有四寶臺間錯莊嚴；天曼陀羅華散布其地；道路長二十由旬，闊半由旬，清淨嚴飾；華果、樹林、衣服、音樂、莊嚴等樹一一具足；亦有輿輦隨思即至受諸快樂。彼有天仙修習梵行。
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「復次，善見城北二十由旬，有園名歡喜，縱廣正等二百五十由旬，周匝千由旬，內外嚴麗殊妙可觀；園有金牆高一由旬；金牆之上有四女牆，金、銀、瑠璃、頗胝迦成；復有重牆通往來道亦四寶作。其園中地有百一種采繪嚴飾，又復柔軟如兜羅緜及如妙㲲，下足隨陷舉足隨起；有天曼陀羅華散布其地深可膝量，香風時來吹去萎華更雨新者。
「復次，善見城北二十由旬，有園名歡喜，縱廣正等二百五十由旬，周匝千由旬，內外嚴麗殊妙可觀；園有金牆高一由旬；金牆之上有四女牆，金、銀、瑠璃、頗胝迦成；復有重牆通往來道亦四寶作。其園中地有百一種采繪嚴飾，又復柔軟如兜羅緜及如妙㲲，下足隨陷舉足隨起；有天曼陀羅華散布其地深可膝量，香風時來吹去萎華更雨新者。
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「歡喜園中有大池沼，縱廣正等五十由旬，周匝二百由旬，金、銀、瑠璃、頗胝迦等以布其底；池之四面有四梯陛，金、銀、瑠璃、頗胝迦成；彼池沼中有四寶臺，金、銀、瑠璃、頗胝迦等間錯莊嚴，若金為臺即銀為柱及以梁棟，若銀為臺即金為柱及以梁棟，若瑠璃為臺即頗胝迦為柱及以梁棟，若頗胝迦為臺即瑠璃為柱及以梁棟；清涼甘美水滿池中；優鉢羅華、鉢訥摩華、俱母陀華、奔拏利迦華等，遍覆其內；復有種種水鳥游戲池中出妙音聲，謂高遠聲、悅意聲、美妙聲等。
「歡喜園中有大池沼，縱廣正等五十由旬，周匝二百由旬，金、銀、瑠璃、頗胝迦等以布其底；池之四面有四梯陛，金、銀、瑠璃、頗胝迦成；彼池沼中有四寶臺，金、銀、瑠璃、頗胝迦等間錯莊嚴，若金為臺即銀為柱及以梁棟，若銀為臺即金為柱及以梁棟，若瑠璃為臺即頗胝迦為柱及以梁棟，若頗胝迦為臺即瑠璃為柱及以梁棟；清涼甘美水滿池中；優鉢羅華、鉢訥摩華、俱母陀華、奔拏利迦華等，遍覆其內；復有種種水鳥游戲池中出妙音聲，謂高遠聲、悅意聲、美妙聲等。
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「復有種種華樹果樹，直生端立圓無缺減；如結鬘師取以妙線，妙巧安布盤結成鬘，華果樹林亦復如是。彼樹復有種種飛鳥游止其上，出妙音聲；觸處皆有青、黃、赤、白四色劫波衣樹，其樹所出四色妙衣；又有種種妙音樂樹，所謂簫、笛、琴、箜篌等；又有種種妙莊嚴樹，彼樹所出手釧足環，及身莊嚴妙好之具；又有四色蘇陀味食，謂青、黃、赤、白；若彼天男及天女等隨所思者，纔起心時而皆自至。又有四種所飲之漿，謂末度漿、摩達網漿、迦譚末梨漿、播曩漿等。復有種種殊妙莊嚴殿堂樓閣，諸天女等或處其中安隱而坐，或觀視游行；悉有種種輿輦服用莊嚴之具，天女駢隘擊鼓奏歌，爇眾名香豐諸飲食。而彼天眾與諸眷屬嬉戲娛樂，隨自福力受斯勝果。
「復有種種華樹果樹，直生端立圓無缺減；如結鬘師取以妙線，妙巧安布盤結成鬘，華果樹林亦復如是。彼樹復有種種飛鳥游止其上，出妙音聲；觸處皆有青、黃、赤、白四色劫波衣樹，其樹所出四色妙衣；又有種種妙音樂樹，所謂簫、笛、琴、箜篌等；又有種種妙莊嚴樹，彼樹所出手釧足環，及身莊嚴妙好之具；又有四色蘇陀味食，謂青、黃、赤、白；若彼天男及天女等隨所思者，纔起心時而皆自至。又有四種所飲之漿，謂末度漿、摩達網漿、迦譚末梨漿、播曩漿等。復有種種殊妙莊嚴殿堂樓閣，諸天女等或處其中安隱而坐，或觀視游行；悉有種種輿輦服用莊嚴之具，天女駢隘擊鼓奏歌，爇眾名香豐諸飲食。而彼天眾與諸眷屬嬉戲娛樂，隨自福力受斯勝果。
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「園中道路長二十由旬，闊半由旬，清淨嚴飾金沙布地；觸處遍灑旃檀香水；金繩交絡垂金鈴鐸；道路左右亦有種種華果樹林，飛鳥游戲出妙音聲；亦有四色劫波衣樹及音樂樹莊嚴樹等；復有四種莊嚴輿輦，謂象乘、馬乘、車乘、寶輿；若彼天男及天女等，思其乘馭往游戲者，纔起心時隨思即至，乘已游行受諸快樂。
「園中道路長二十由旬，闊半由旬，清淨嚴飾金沙布地；觸處遍灑旃檀香水；金繩交絡垂金鈴鐸；道路左右亦有種種華果樹林，飛鳥游戲出妙音聲；亦有四色劫波衣樹及音樂樹莊嚴樹等；復有四種莊嚴輿輦，謂象乘、馬乘、車乘、寶輿；若彼天男及天女等，思其乘馭往游戲者，纔起心時隨思即至，乘已游行受諸快樂。
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「此園何故名為歡喜？謂此園中所有池沼、華果、樹林、衣服、嚴具及天女等、彼諸天眾隨所受用嬉戲娛樂，隨自福力心生適悅歡喜快樂；以是緣故名歡喜園。
「此園何故名為歡喜？謂此園中所有池沼、華果、樹林、衣服、嚴具及天女等、彼諸天眾隨所受用嬉戲娛樂，隨自福力心生適悅歡喜快樂；以是緣故名歡喜園。
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「復次，歡喜園北二十由旬有歡喜地，縱廣正等二百五十由旬，周匝千由旬，有百一種采繪嚴飾清淨柔軟；其地中間有四寶臺間錯莊嚴；天曼陀羅華散布其地；道路長二十由旬，闊半由旬，清淨嚴飾；華果、樹林、衣服、音樂、莊嚴等樹一一具足；亦有輿輦隨思即至受諸快樂。彼有天仙修習梵行。
「復次，歡喜園北二十由旬有歡喜地，縱廣正等二百五十由旬，周匝千由旬，有百一種采繪嚴飾清淨柔軟；其地中間有四寶臺間錯莊嚴；天曼陀羅華散布其地；道路長二十由旬，闊半由旬，清淨嚴飾；華果、樹林、衣服、音樂、莊嚴等樹一一具足；亦有輿輦隨思即至受諸快樂。彼有天仙修習梵行。
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「復次，善見天城東北有樹，名波利質多羅俱毘陀羅。其樹盤根五十由旬，一一樹枝出五十由旬；彼第一枝東出五十由旬，第二枝南出五十由旬，第三枝西出五十由旬，第四枝北出五十由旬，中枝上出高聳虛空五十由旬；其樹高一百五十由旬，徑五十由旬，周匝三百由旬；妙香順風聞百由旬，逆風五十由旬；色光明照八十由旬；枝葉華果開落依時；所有三十三天眾，若見此樹半努鉢羅輸時心生歡喜，彼諸天眾游行戲樂。
「復次，善見天城東北有樹，名波利質多羅俱毘陀羅。其樹盤根五十由旬，一一樹枝出五十由旬；彼第一枝東出五十由旬，第二枝南出五十由旬，第三枝西出五十由旬，第四枝北出五十由旬，中枝上出高聳虛空五十由旬；其樹高一百五十由旬，徑五十由旬，周匝三百由旬；妙香順風聞百由旬，逆風五十由旬；色光明照八十由旬；枝葉華果開落依時；所有三十三天眾，若見此樹半努鉢羅輸時心生歡喜，彼諸天眾游行戲樂。
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「其樹非久，又見尸蘭拏鉢羅輸；彼諸天眾心生歡喜，游行戲樂。
「其樹非久，又見尸蘭拏鉢羅輸；彼諸天眾心生歡喜，游行戲樂。
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「其樹非久，又見惹羅迦惹覩；彼諸天眾心生歡喜，游行戲樂。
「其樹非久，又見惹羅迦惹覩；彼諸天眾心生歡喜，游行戲樂。
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「其樹非久，又見叉囉迦惹覩；彼諸天眾心生歡喜，游行戲樂。
「其樹非久，又見叉囉迦惹覩；彼諸天眾心生歡喜，游行戲樂。
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「其樹非久，又見骨砧摩羅迦惹覩；彼諸天眾心生歡喜，游行戲樂。
「其樹非久，又見骨砧摩羅迦惹覩；彼諸天眾心生歡喜，游行戲樂。
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「其樹非久，又見迦迦寫葛惹覩；彼諸天眾心生歡喜，游行戲樂。
「其樹非久，又見迦迦寫葛惹覩；彼諸天眾心生歡喜，游行戲樂。
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「其樹非久，又見芳盛普遍開敷；彼諸天眾見是波利質多羅俱毘陀羅樹，遍開敷已，心生歡喜；夏四月中於其樹下五欲娛樂，嬉戲自在，隨自福力受斯勝果。」
「其樹非久，又見芳盛普遍開敷；彼諸天眾見是波利質多羅俱毘陀羅樹，遍開敷已，心生歡喜；夏四月中於其樹下五欲娛樂，嬉戲自在，隨自福力受斯勝果。」
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佛言：「大王！福威力故，彼三十三天中波利質多羅俱毘陀羅樹勝異如是。復次，三十三天波利質多羅俱毘陀羅樹下有雜飾地，縱廣正等五十由旬，周匝二百由旬，殊麗可觀；有百一種采繪嚴飾，清淨柔軟如兜羅緜及如妙㲲，下足隨陷舉足隨起；天曼陀羅華散布其地，香風時來吹去萎華更雨新者。其中布以純金所成最勝賢座，帝釋天主處于座上；彼三十三天諸天子眾，夏四月中游止其間，五欲娛樂，嬉戲自在。
佛言：「大王！福威力故，彼三十三天中波利質多羅俱毘陀羅樹勝異如是。復次，三十三天波利質多羅俱毘陀羅樹下有雜飾地，縱廣正等五十由旬，周匝二百由旬，殊麗可觀；有百一種采繪嚴飾，清淨柔軟如兜羅緜及如妙㲲，下足隨陷舉足隨起；天曼陀羅華散布其地，香風時來吹去萎華更雨新者。其中布以純金所成最勝賢座，帝釋天主處于座上；彼三十三天諸天子眾，夏四月中游止其間，五欲娛樂，嬉戲自在。
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「又復雜飾柔軟周匝於地，復有種種華樹果樹，直生端立圓無缺減，如結鬘師取以妙線，妙巧安布盤結成鬘，華果樹林亦復如是；有眾飛鳥游止其上，出妙音聲；又有四色劫波衣樹，其樹所出四色妙衣；又有種種妙音樂樹，所謂簫、笛、琴、箜篌等；又有種種妙莊嚴樹，彼樹所出手釧足環，及身莊嚴妙好之具；又有四色蘇陀味食，謂青、黃、赤、白。若彼天男及天女等，隨所思者而皆自至。又有四種所飲之漿，謂末度漿、摩達網漿、迦譚末梨漿、播曩漿等。復有種種殊妙莊嚴殿堂樓閣，諸天女等或處其中安隱而坐，或觀視游行，悉有種種輿輦服用莊嚴之具，天女駢隘擊鼓奏歌，爇眾名香豐諸飲食。而彼天眾與諸眷屬，夏四月中，五欲娛樂嬉戲自在，隨自福力受斯勝果。
「又復雜飾柔軟周匝於地，復有種種華樹果樹，直生端立圓無缺減，如結鬘師取以妙線，妙巧安布盤結成鬘，華果樹林亦復如是；有眾飛鳥游止其上，出妙音聲；又有四色劫波衣樹，其樹所出四色妙衣；又有種種妙音樂樹，所謂簫、笛、琴、箜篌等；又有種種妙莊嚴樹，彼樹所出手釧足環，及身莊嚴妙好之具；又有四色蘇陀味食，謂青、黃、赤、白。若彼天男及天女等，隨所思者而皆自至。又有四種所飲之漿，謂末度漿、摩達網漿、迦譚末梨漿、播曩漿等。復有種種殊妙莊嚴殿堂樓閣，諸天女等或處其中安隱而坐，或觀視游行，悉有種種輿輦服用莊嚴之具，天女駢隘擊鼓奏歌，爇眾名香豐諸飲食。而彼天眾與諸眷屬，夏四月中，五欲娛樂嬉戲自在，隨自福力受斯勝果。
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