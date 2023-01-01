佛說頂生王因緣經卷第四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說頂生王因緣經卷第四

西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫沙門臣施護等奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫沙門臣施護等奉 詔譯

「復次，麤堅園南二十由旬有麤堅地，縱廣正等二百五十由旬，周匝千由旬，有百一種采繪嚴飾清淨柔軟；其地中間有四寶臺間錯莊嚴，天曼陀羅華散布其地；道路長二十由旬，闊半由旬，清淨嚴飾，華果、樹林、衣服、音樂、莊嚴等樹一一具足；亦有輿輦，隨思即至受諸快樂。彼有天仙修習梵行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，麤堅園南二十由旬有麤堅地，縱廣正等二百五十由旬，周匝千由旬，有百一種采繪嚴飾清淨柔軟；其地中間有四寶臺間錯莊嚴，天曼陀羅華散布其地；道路長二十由旬，闊半由旬，清淨嚴飾，華果、樹林、衣服、音樂、莊嚴等樹一一具足；亦有輿輦，隨思即至受諸快樂。彼有天仙修習梵行。

「復次，善見！城西二十由旬，有園名雜種，縱廣正等二百五十由旬，周匝千由旬，內外嚴麗殊妙可觀；園有金牆高一由旬；金牆之上有四女牆，金、銀、瑠璃、頗胝迦成；復有重牆通往來道亦四寶作。其園中地有百一種采繪嚴飾，又復柔軟如兜羅緜及如妙㲲，下足隨陷舉足隨起。有天曼陀羅華散布其地深可膝量，香風時來吹去萎華更雨新者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善見！城西二十由旬，有園名雜種，縱廣正等二百五十由旬，周匝千由旬，內外嚴麗殊妙可觀；園有金牆高一由旬；金牆之上有四女牆，金、銀、瑠璃、頗胝迦成；復有重牆通往來道亦四寶作。其園中地有百一種采繪嚴飾，又復柔軟如兜羅緜及如妙㲲，下足隨陷舉足隨起。有天曼陀羅華散布其地深可膝量，香風時來吹去萎華更雨新者。

「雜種園中有大池沼，縱廣正等五十由旬，周匝二百由旬，金、銀、瑠璃、頗胝迦等以布其底；池之四面有四梯陛，金、銀、瑠璃、頗胝迦成；彼池沼中有四寶臺，金、銀、瑠璃、頗胝迦等間錯莊嚴，若金為臺即銀為柱及以梁棟，若銀為臺即金為柱及以梁棟，若瑠璃為臺即頗胝迦為柱及以梁棟，若頗胝迦為臺即瑠璃為柱及以梁棟；清涼甘美水滿池中；優鉢羅華、鉢訥摩華、俱母陀華、奔拏利迦華等，遍覆其內；復有種種水鳥遊戲池中，出妙音聲，謂高遠聲、悅意聲、美妙聲等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「雜種園中有大池沼，縱廣正等五十由旬，周匝二百由旬，金、銀、瑠璃、頗胝迦等以布其底；池之四面有四梯陛，金、銀、瑠璃、頗胝迦成；彼池沼中有四寶臺，金、銀、瑠璃、頗胝迦等間錯莊嚴，若金為臺即銀為柱及以梁棟，若銀為臺即金為柱及以梁棟，若瑠璃為臺即頗胝迦為柱及以梁棟，若頗胝迦為臺即瑠璃為柱及以梁棟；清涼甘美水滿池中；優鉢羅華、鉢訥摩華、俱母陀華、奔拏利迦華等，遍覆其內；復有種種水鳥遊戲池中，出妙音聲，謂高遠聲、悅意聲、美妙聲等。

「復有種種華樹果樹，直生端立圓無缺減；如結鬘師取以妙線，妙巧安布盤結成鬘，華果樹林亦復如是；彼樹復有種種飛鳥游止其上，出妙音聲；觸處皆有青、黃、赤、白四色劫波衣樹，其樹所出四色妙衣；又有種種妙音樂樹，所謂簫、笛、琴、箜篌等；又有種種妙莊嚴樹，彼樹所出手釧足環，及身莊嚴妙好之具；又有四色蘇陀味食，謂青、黃、赤、白。若彼天男及天女等隨所思者，纔起心時而皆自至。又有四種所飲之漿，謂末度漿、摩達網漿、迦譚末梨漿、播曩漿等。復有種種殊妙莊嚴殿堂樓閣，諸天女等或處其中安隱而坐，或觀視游行，悉有種種輿輦服用莊嚴之具，天女駢隘擊鼓奏歌，爇眾名香豐諸飲食。而彼天眾與諸眷屬嬉戲娛樂，隨自福力受斯勝果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有種種華樹果樹，直生端立圓無缺減；如結鬘師取以妙線，妙巧安布盤結成鬘，華果樹林亦復如是；彼樹復有種種飛鳥游止其上，出妙音聲；觸處皆有青、黃、赤、白四色劫波衣樹，其樹所出四色妙衣；又有種種妙音樂樹，所謂簫、笛、琴、箜篌等；又有種種妙莊嚴樹，彼樹所出手釧足環，及身莊嚴妙好之具；又有四色蘇陀味食，謂青、黃、赤、白。若彼天男及天女等隨所思者，纔起心時而皆自至。又有四種所飲之漿，謂末度漿、摩達網漿、迦譚末梨漿、播曩漿等。復有種種殊妙莊嚴殿堂樓閣，諸天女等或處其中安隱而坐，或觀視游行，悉有種種輿輦服用莊嚴之具，天女駢隘擊鼓奏歌，爇眾名香豐諸飲食。而彼天眾與諸眷屬嬉戲娛樂，隨自福力受斯勝果。

「園中道路長二十由旬，闊半由旬，清淨嚴飾金沙布地；觸處遍灑旃檀香水；金繩交絡垂金鈴鐸；道路左右亦有種種華果樹林，飛鳥游戲出妙音聲；亦有四色劫波衣樹及音樂樹莊嚴樹等；復有四種莊嚴輿輦謂象乘、馬乘、車乘、寶輿；若彼天男及天女等思其乘馭往游戲者，纔起心時隨思即至，乘已游行受諸快樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「園中道路長二十由旬，闊半由旬，清淨嚴飾金沙布地；觸處遍灑旃檀香水；金繩交絡垂金鈴鐸；道路左右亦有種種華果樹林，飛鳥游戲出妙音聲；亦有四色劫波衣樹及音樂樹莊嚴樹等；復有四種莊嚴輿輦謂象乘、馬乘、車乘、寶輿；若彼天男及天女等思其乘馭往游戲者，纔起心時隨思即至，乘已游行受諸快樂。

「此園何故名為雜種？謂此園中所有池沼、華果、樹林、衣服、嚴具及天女等種種雜故；又此園中諸天子眾，以雜種類嬉戲娛樂，由是緣故名雜種園。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此園何故名為雜種？謂此園中所有池沼、華果、樹林、衣服、嚴具及天女等種種雜故；又此園中諸天子眾，以雜種類嬉戲娛樂，由是緣故名雜種園。

「復次，雜種園西二十由旬，有雜種地縱廣正等二百五十由旬，周匝千由旬，有百一種采繪嚴飾清淨柔軟；其地中間有四寶臺間錯莊嚴；天曼陀羅華散布其地；道路長二十由旬，闊半由旬，清淨嚴飾；華果、樹林、衣服、音樂、莊嚴等樹一一具足；亦有輿輦隨思即至受諸快樂。彼有天仙修習梵行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，雜種園西二十由旬，有雜種地縱廣正等二百五十由旬，周匝千由旬，有百一種采繪嚴飾清淨柔軟；其地中間有四寶臺間錯莊嚴；天曼陀羅華散布其地；道路長二十由旬，闊半由旬，清淨嚴飾；華果、樹林、衣服、音樂、莊嚴等樹一一具足；亦有輿輦隨思即至受諸快樂。彼有天仙修習梵行。

「復次，善見城北二十由旬，有園名歡喜，縱廣正等二百五十由旬，周匝千由旬，內外嚴麗殊妙可觀；園有金牆高一由旬；金牆之上有四女牆，金、銀、瑠璃、頗胝迦成；復有重牆通往來道亦四寶作。其園中地有百一種采繪嚴飾，又復柔軟如兜羅緜及如妙㲲，下足隨陷舉足隨起；有天曼陀羅華散布其地深可膝量，香風時來吹去萎華更雨新者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善見城北二十由旬，有園名歡喜，縱廣正等二百五十由旬，周匝千由旬，內外嚴麗殊妙可觀；園有金牆高一由旬；金牆之上有四女牆，金、銀、瑠璃、頗胝迦成；復有重牆通往來道亦四寶作。其園中地有百一種采繪嚴飾，又復柔軟如兜羅緜及如妙㲲，下足隨陷舉足隨起；有天曼陀羅華散布其地深可膝量，香風時來吹去萎華更雨新者。

「歡喜園中有大池沼，縱廣正等五十由旬，周匝二百由旬，金、銀、瑠璃、頗胝迦等以布其底；池之四面有四梯陛，金、銀、瑠璃、頗胝迦成；彼池沼中有四寶臺，金、銀、瑠璃、頗胝迦等間錯莊嚴，若金為臺即銀為柱及以梁棟，若銀為臺即金為柱及以梁棟，若瑠璃為臺即頗胝迦為柱及以梁棟，若頗胝迦為臺即瑠璃為柱及以梁棟；清涼甘美水滿池中；優鉢羅華、鉢訥摩華、俱母陀華、奔拏利迦華等，遍覆其內；復有種種水鳥游戲池中出妙音聲，謂高遠聲、悅意聲、美妙聲等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「歡喜園中有大池沼，縱廣正等五十由旬，周匝二百由旬，金、銀、瑠璃、頗胝迦等以布其底；池之四面有四梯陛，金、銀、瑠璃、頗胝迦成；彼池沼中有四寶臺，金、銀、瑠璃、頗胝迦等間錯莊嚴，若金為臺即銀為柱及以梁棟，若銀為臺即金為柱及以梁棟，若瑠璃為臺即頗胝迦為柱及以梁棟，若頗胝迦為臺即瑠璃為柱及以梁棟；清涼甘美水滿池中；優鉢羅華、鉢訥摩華、俱母陀華、奔拏利迦華等，遍覆其內；復有種種水鳥游戲池中出妙音聲，謂高遠聲、悅意聲、美妙聲等。

「復有種種華樹果樹，直生端立圓無缺減；如結鬘師取以妙線，妙巧安布盤結成鬘，華果樹林亦復如是。彼樹復有種種飛鳥游止其上，出妙音聲；觸處皆有青、黃、赤、白四色劫波衣樹，其樹所出四色妙衣；又有種種妙音樂樹，所謂簫、笛、琴、箜篌等；又有種種妙莊嚴樹，彼樹所出手釧足環，及身莊嚴妙好之具；又有四色蘇陀味食，謂青、黃、赤、白；若彼天男及天女等隨所思者，纔起心時而皆自至。又有四種所飲之漿，謂末度漿、摩達網漿、迦譚末梨漿、播曩漿等。復有種種殊妙莊嚴殿堂樓閣，諸天女等或處其中安隱而坐，或觀視游行；悉有種種輿輦服用莊嚴之具，天女駢隘擊鼓奏歌，爇眾名香豐諸飲食。而彼天眾與諸眷屬嬉戲娛樂，隨自福力受斯勝果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有種種華樹果樹，直生端立圓無缺減；如結鬘師取以妙線，妙巧安布盤結成鬘，華果樹林亦復如是。彼樹復有種種飛鳥游止其上，出妙音聲；觸處皆有青、黃、赤、白四色劫波衣樹，其樹所出四色妙衣；又有種種妙音樂樹，所謂簫、笛、琴、箜篌等；又有種種妙莊嚴樹，彼樹所出手釧足環，及身莊嚴妙好之具；又有四色蘇陀味食，謂青、黃、赤、白；若彼天男及天女等隨所思者，纔起心時而皆自至。又有四種所飲之漿，謂末度漿、摩達網漿、迦譚末梨漿、播曩漿等。復有種種殊妙莊嚴殿堂樓閣，諸天女等或處其中安隱而坐，或觀視游行；悉有種種輿輦服用莊嚴之具，天女駢隘擊鼓奏歌，爇眾名香豐諸飲食。而彼天眾與諸眷屬嬉戲娛樂，隨自福力受斯勝果。

「園中道路長二十由旬，闊半由旬，清淨嚴飾金沙布地；觸處遍灑旃檀香水；金繩交絡垂金鈴鐸；道路左右亦有種種華果樹林，飛鳥游戲出妙音聲；亦有四色劫波衣樹及音樂樹莊嚴樹等；復有四種莊嚴輿輦，謂象乘、馬乘、車乘、寶輿；若彼天男及天女等，思其乘馭往游戲者，纔起心時隨思即至，乘已游行受諸快樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「園中道路長二十由旬，闊半由旬，清淨嚴飾金沙布地；觸處遍灑旃檀香水；金繩交絡垂金鈴鐸；道路左右亦有種種華果樹林，飛鳥游戲出妙音聲；亦有四色劫波衣樹及音樂樹莊嚴樹等；復有四種莊嚴輿輦，謂象乘、馬乘、車乘、寶輿；若彼天男及天女等，思其乘馭往游戲者，纔起心時隨思即至，乘已游行受諸快樂。

「此園何故名為歡喜？謂此園中所有池沼、華果、樹林、衣服、嚴具及天女等、彼諸天眾隨所受用嬉戲娛樂，隨自福力心生適悅歡喜快樂；以是緣故名歡喜園。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此園何故名為歡喜？謂此園中所有池沼、華果、樹林、衣服、嚴具及天女等、彼諸天眾隨所受用嬉戲娛樂，隨自福力心生適悅歡喜快樂；以是緣故名歡喜園。

「復次，歡喜園北二十由旬有歡喜地，縱廣正等二百五十由旬，周匝千由旬，有百一種采繪嚴飾清淨柔軟；其地中間有四寶臺間錯莊嚴；天曼陀羅華散布其地；道路長二十由旬，闊半由旬，清淨嚴飾；華果、樹林、衣服、音樂、莊嚴等樹一一具足；亦有輿輦隨思即至受諸快樂。彼有天仙修習梵行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，歡喜園北二十由旬有歡喜地，縱廣正等二百五十由旬，周匝千由旬，有百一種采繪嚴飾清淨柔軟；其地中間有四寶臺間錯莊嚴；天曼陀羅華散布其地；道路長二十由旬，闊半由旬，清淨嚴飾；華果、樹林、衣服、音樂、莊嚴等樹一一具足；亦有輿輦隨思即至受諸快樂。彼有天仙修習梵行。

「復次，善見天城東北有樹，名波利質多羅俱毘陀羅。其樹盤根五十由旬，一一樹枝出五十由旬；彼第一枝東出五十由旬，第二枝南出五十由旬，第三枝西出五十由旬，第四枝北出五十由旬，中枝上出高聳虛空五十由旬；其樹高一百五十由旬，徑五十由旬，周匝三百由旬；妙香順風聞百由旬，逆風五十由旬；色光明照八十由旬；枝葉華果開落依時；所有三十三天眾，若見此樹半努鉢羅輸時心生歡喜，彼諸天眾游行戲樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善見天城東北有樹，名波利質多羅俱毘陀羅。其樹盤根五十由旬，一一樹枝出五十由旬；彼第一枝東出五十由旬，第二枝南出五十由旬，第三枝西出五十由旬，第四枝北出五十由旬，中枝上出高聳虛空五十由旬；其樹高一百五十由旬，徑五十由旬，周匝三百由旬；妙香順風聞百由旬，逆風五十由旬；色光明照八十由旬；枝葉華果開落依時；所有三十三天眾，若見此樹半努鉢羅輸時心生歡喜，彼諸天眾游行戲樂。

「其樹非久，又見尸蘭拏鉢羅輸；彼諸天眾心生歡喜，游行戲樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「其樹非久，又見尸蘭拏鉢羅輸；彼諸天眾心生歡喜，游行戲樂。

「其樹非久，又見惹羅迦惹覩；彼諸天眾心生歡喜，游行戲樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「其樹非久，又見惹羅迦惹覩；彼諸天眾心生歡喜，游行戲樂。

「其樹非久，又見叉囉迦惹覩；彼諸天眾心生歡喜，游行戲樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「其樹非久，又見叉囉迦惹覩；彼諸天眾心生歡喜，游行戲樂。

「其樹非久，又見骨砧摩羅迦惹覩；彼諸天眾心生歡喜，游行戲樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「其樹非久，又見骨砧摩羅迦惹覩；彼諸天眾心生歡喜，游行戲樂。

「其樹非久，又見迦迦寫葛惹覩；彼諸天眾心生歡喜，游行戲樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「其樹非久，又見迦迦寫葛惹覩；彼諸天眾心生歡喜，游行戲樂。

「其樹非久，又見芳盛普遍開敷；彼諸天眾見是波利質多羅俱毘陀羅樹，遍開敷已，心生歡喜；夏四月中於其樹下五欲娛樂，嬉戲自在，隨自福力受斯勝果。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「其樹非久，又見芳盛普遍開敷；彼諸天眾見是波利質多羅俱毘陀羅樹，遍開敷已，心生歡喜；夏四月中於其樹下五欲娛樂，嬉戲自在，隨自福力受斯勝果。」

佛言：「大王！福威力故，彼三十三天中波利質多羅俱毘陀羅樹勝異如是。復次，三十三天波利質多羅俱毘陀羅樹下有雜飾地，縱廣正等五十由旬，周匝二百由旬，殊麗可觀；有百一種采繪嚴飾，清淨柔軟如兜羅緜及如妙㲲，下足隨陷舉足隨起；天曼陀羅華散布其地，香風時來吹去萎華更雨新者。其中布以純金所成最勝賢座，帝釋天主處于座上；彼三十三天諸天子眾，夏四月中游止其間，五欲娛樂，嬉戲自在。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「大王！福威力故，彼三十三天中波利質多羅俱毘陀羅樹勝異如是。復次，三十三天波利質多羅俱毘陀羅樹下有雜飾地，縱廣正等五十由旬，周匝二百由旬，殊麗可觀；有百一種采繪嚴飾，清淨柔軟如兜羅緜及如妙㲲，下足隨陷舉足隨起；天曼陀羅華散布其地，香風時來吹去萎華更雨新者。其中布以純金所成最勝賢座，帝釋天主處于座上；彼三十三天諸天子眾，夏四月中游止其間，五欲娛樂，嬉戲自在。

「又復雜飾柔軟周匝於地，復有種種華樹果樹，直生端立圓無缺減，如結鬘師取以妙線，妙巧安布盤結成鬘，華果樹林亦復如是；有眾飛鳥游止其上，出妙音聲；又有四色劫波衣樹，其樹所出四色妙衣；又有種種妙音樂樹，所謂簫、笛、琴、箜篌等；又有種種妙莊嚴樹，彼樹所出手釧足環，及身莊嚴妙好之具；又有四色蘇陀味食，謂青、黃、赤、白。若彼天男及天女等，隨所思者而皆自至。又有四種所飲之漿，謂末度漿、摩達網漿、迦譚末梨漿、播曩漿等。復有種種殊妙莊嚴殿堂樓閣，諸天女等或處其中安隱而坐，或觀視游行，悉有種種輿輦服用莊嚴之具，天女駢隘擊鼓奏歌，爇眾名香豐諸飲食。而彼天眾與諸眷屬，夏四月中，五欲娛樂嬉戲自在，隨自福力受斯勝果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又復雜飾柔軟周匝於地，復有種種華樹果樹，直生端立圓無缺減，如結鬘師取以妙線，妙巧安布盤結成鬘，華果樹林亦復如是；有眾飛鳥游止其上，出妙音聲；又有四色劫波衣樹，其樹所出四色妙衣；又有種種妙音樂樹，所謂簫、笛、琴、箜篌等；又有種種妙莊嚴樹，彼樹所出手釧足環，及身莊嚴妙好之具；又有四色蘇陀味食，謂青、黃、赤、白。若彼天男及天女等，隨所思者而皆自至。又有四種所飲之漿，謂末度漿、摩達網漿、迦譚末梨漿、播曩漿等。復有種種殊妙莊嚴殿堂樓閣，諸天女等或處其中安隱而坐，或觀視游行，悉有種種輿輦服用莊嚴之具，天女駢隘擊鼓奏歌，爇眾名香豐諸飲食。而彼天眾與諸眷屬，夏四月中，五欲娛樂嬉戲自在，隨自福力受斯勝果。