佛說頂生王因緣經卷第三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說頂生王因緣經卷第三

西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫沙門臣施護等奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫沙門臣施護等奉 詔譯

「復次，大王！其上即是三十三天所居之處，彼有龍王住於水際，所謂難陀龍王、烏波難陀龍王、阿說多哩龍王、母唧隣那龍王、摩那斯龍王、伊羅鉢怛羅龍王等，住壽經劫，護持世間，力無能敵。是諸龍王與堅首天、持鬘天、常驕天、四大王天，同為守護三十三天。若阿修羅來鬪戰時，即各對敵及為震警。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，大王！其上即是三十三天所居之處，彼有龍王住於水際，所謂難陀龍王、烏波難陀龍王、阿說多哩龍王、母唧隣那龍王、摩那斯龍王、伊羅鉢怛羅龍王等，住壽經劫，護持世間，力無能敵。是諸龍王與堅首天、持鬘天、常驕天、四大王天，同為守護三十三天。若阿修羅來鬪戰時，即各對敵及為震警。

「爾時，頂生王將復前進，為諸龍王遮止導翼兵眾。王乃問言：『何不進邪？』時主兵神答言：『天子！此是龍王遮止兵眾。』王言：『而龍王者，傍生之類，非我所敵，今悉驅令為我導翼。』言已，諸龍即導王前至堅首天王所。彼天王問言：『汝等何故奔馳來此？』諸龍答言：『人間有王，名曰頂生，彼將至此，故我導前。』時堅首天王即復遮止不令前進。王乃問言：『何不進邪？』主兵神答言：『天子！此有堅首天王遮止兵眾。』王言：『此堅首天亦使為我導翼之者。』言已，彼天即導王前至持鬘天王所。彼天王問言：『汝今何故奔馳來此？』天王答言：『人間有王，名曰頂生，彼將至此，故我導前。』時持鬘天王即復遮止不令前進。王乃問言：『何不進邪？』主兵神答言：『天子！此有持鬘天王遮止兵眾。』王言：『此持鬘天亦使為我導翼之者。』言已，彼天即導王前至常驕天王所。彼天王問言：『汝今何故奔馳來此？』天王答言：『人間有王，名曰頂生，彼將至此，故我導前。』時常驕天王即復遮止不令前進。王乃問言：『何不進邪？』主兵神答言：『天子！此有常驕天王遮止兵眾。』王言：『此常驕天亦使為我導翼之者。』言已，彼天即導王前至四大天王所。彼天王問言：『汝今何故奔馳來此？』天王答言：『人間有王，名曰頂生，彼將至此，故我導前。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，頂生王將復前進，為諸龍王遮止導翼兵眾。王乃問言：『何不進邪？』時主兵神答言：『天子！此是龍王遮止兵眾。』王言：『而龍王者，傍生之類，非我所敵，今悉驅令為我導翼。』言已，諸龍即導王前至堅首天王所。彼天王問言：『汝等何故奔馳來此？』諸龍答言：『人間有王，名曰頂生，彼將至此，故我導前。』時堅首天王即復遮止不令前進。王乃問言：『何不進邪？』主兵神答言：『天子！此有堅首天王遮止兵眾。』王言：『此堅首天亦使為我導翼之者。』言已，彼天即導王前至持鬘天王所。彼天王問言：『汝今何故奔馳來此？』天王答言：『人間有王，名曰頂生，彼將至此，故我導前。』時持鬘天王即復遮止不令前進。王乃問言：『何不進邪？』主兵神答言：『天子！此有持鬘天王遮止兵眾。』王言：『此持鬘天亦使為我導翼之者。』言已，彼天即導王前至常驕天王所。彼天王問言：『汝今何故奔馳來此？』天王答言：『人間有王，名曰頂生，彼將至此，故我導前。』時常驕天王即復遮止不令前進。王乃問言：『何不進邪？』主兵神答言：『天子！此有常驕天王遮止兵眾。』王言：『此常驕天亦使為我導翼之者。』言已，彼天即導王前至四大天王所。彼天王問言：『汝今何故奔馳來此？』天王答言：『人間有王，名曰頂生，彼將至此，故我導前。』

「爾時四大天王互相議曰：『此人間王，具大福德，有大名稱，我等豈能與相違背。』言已，俱詣帝釋天主所，具陳上事。時帝釋天主言：『此大福德，有大名稱，我亦不應與相違背。』言已，即持妙閼伽瓶，前起承迎。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時四大天王互相議曰：『此人間王，具大福德，有大名稱，我等豈能與相違背。』言已，俱詣帝釋天主所，具陳上事。時帝釋天主言：『此大福德，有大名稱，我亦不應與相違背。』言已，即持妙閼伽瓶，前起承迎。

「爾時，頂生王遙見須彌山上樹林蓊欝，其密如雲，聳直紺青，色狀殊麗；乃問導翼夜叉神禰舞迦言：『前有樹林斯名何等？』禰舞迦答言：『天子！此是三十三天中，波利質多羅樹及俱毘陀羅樹等，彼諸天眾夏四月中，於其樹下五欲娛樂嬉戲自在。天子！今時往彼亦受斯樂。』時王聞已，謂諸臣佐言：『汝等前見樹林如雲紺青不？』臣佐答言：『唯然已見。』王言：『此是三十三天中，波利質多羅樹及俱毘陀羅樹等，彼諸天眾夏四月中，於其樹下五欲娛樂嬉戲自在；汝等往彼亦受斯樂。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，頂生王遙見須彌山上樹林蓊欝，其密如雲，聳直紺青，色狀殊麗；乃問導翼夜叉神禰舞迦言：『前有樹林斯名何等？』禰舞迦答言：『天子！此是三十三天中，波利質多羅樹及俱毘陀羅樹等，彼諸天眾夏四月中，於其樹下五欲娛樂嬉戲自在。天子！今時往彼亦受斯樂。』時王聞已，謂諸臣佐言：『汝等前見樹林如雲紺青不？』臣佐答言：『唯然已見。』王言：『此是三十三天中，波利質多羅樹及俱毘陀羅樹等，彼諸天眾夏四月中，於其樹下五欲娛樂嬉戲自在；汝等往彼亦受斯樂。』

「時頂生王又復前進，見須彌山上白雲高起聚若山峯，復問禰舞迦言：『前有白雲聚若高峯，斯名何等？』禰舞迦答言：『天子！此是三十三天中善法之堂，彼天子眾與四大天王常共集會，思惟觀察稱量世間，若天若人諸所有事。天子！今時宜應往彼。』其王聞已，謂諸臣佐言：『汝等前見白雲高起聚若山峯不？』臣佐答言：『唯然已見。』王言：『此是三十三天中善法之堂，彼天子眾與四大天王常共集會，思惟觀察稱量世間，若天若人諸所有事；汝等今時宜應往彼。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時頂生王又復前進，見須彌山上白雲高起聚若山峯，復問禰舞迦言：『前有白雲聚若高峯，斯名何等？』禰舞迦答言：『天子！此是三十三天中善法之堂，彼天子眾與四大天王常共集會，思惟觀察稱量世間，若天若人諸所有事。天子！今時宜應往彼。』其王聞已，謂諸臣佐言：『汝等前見白雲高起聚若山峯不？』臣佐答言：『唯然已見。』王言：『此是三十三天中善法之堂，彼天子眾與四大天王常共集會，思惟觀察稱量世間，若天若人諸所有事；汝等今時宜應往彼。』

「復次，須彌山上三十三天中有善見城，其城縱廣正等二千五百由旬，周匝十千由旬，有七重城，彼一一城高一由旬半，純金所成。金城之上一一復有四種女牆，金、銀、瑠璃、頗胝迦成；復有重牆通往來道亦四寶成。彼城中地有百一種采繪嚴飾，又復柔軟如兜羅緜及如妙㲲，下足隨陷舉足隨起。有天曼陀羅華散布其地深可膝量，香風時來吹去萎華更雨新者。彼善見城有一千一門，其一一門長二由旬半，闊半由旬，皆以牛頭旃檀香木所成；彼一一門，金、銀、瑠璃、頗胝迦寶間錯莊嚴，狀如星象及半月相。又一一門各有五百青衣夜叉，身被甲冑而作守衛；又能護持三十三天諸天子眾作諸善利。城中街衢長二百五十由旬，闊十二由旬，種種莊嚴金沙布地，觸處遍灑旃檀香水，金繩交絡垂金鈴鐸以界道側。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須彌山上三十三天中有善見城，其城縱廣正等二千五百由旬，周匝十千由旬，有七重城，彼一一城高一由旬半，純金所成。金城之上一一復有四種女牆，金、銀、瑠璃、頗胝迦成；復有重牆通往來道亦四寶成。彼城中地有百一種采繪嚴飾，又復柔軟如兜羅緜及如妙㲲，下足隨陷舉足隨起。有天曼陀羅華散布其地深可膝量，香風時來吹去萎華更雨新者。彼善見城有一千一門，其一一門長二由旬半，闊半由旬，皆以牛頭旃檀香木所成；彼一一門，金、銀、瑠璃、頗胝迦寶間錯莊嚴，狀如星象及半月相。又一一門各有五百青衣夜叉，身被甲冑而作守衛；又能護持三十三天諸天子眾作諸善利。城中街衢長二百五十由旬，闊十二由旬，種種莊嚴金沙布地，觸處遍灑旃檀香水，金繩交絡垂金鈴鐸以界道側。

「街衢左右復有種種清淨池沼，金、銀、瑠璃、頗胝迦等以布其底，池之四面有四梯陛，金、銀、瑠璃、頗胝迦成；彼池沼中有四寶臺，金、銀、瑠璃、頗胝迦等間錯莊嚴；若金為臺即銀為柱及以梁棟，若銀為臺即金為柱及以梁棟，若瑠璃為臺即頗胝迦為柱及以梁棟，若頗胝迦為臺即瑠璃為柱及以梁棟；清涼甘美水滿池中；優鉢羅華、鉢訥摩華、俱母陀華、奔拏利迦華等，遍覆其內。復有種種水鳥遊戲池中出妙音聲，謂高遠聲、悅意聲、美妙聲等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「街衢左右復有種種清淨池沼，金、銀、瑠璃、頗胝迦等以布其底，池之四面有四梯陛，金、銀、瑠璃、頗胝迦成；彼池沼中有四寶臺，金、銀、瑠璃、頗胝迦等間錯莊嚴；若金為臺即銀為柱及以梁棟，若銀為臺即金為柱及以梁棟，若瑠璃為臺即頗胝迦為柱及以梁棟，若頗胝迦為臺即瑠璃為柱及以梁棟；清涼甘美水滿池中；優鉢羅華、鉢訥摩華、俱母陀華、奔拏利迦華等，遍覆其內。復有種種水鳥遊戲池中出妙音聲，謂高遠聲、悅意聲、美妙聲等。

「復有種種華樹果樹，直生端立圓無缺減，如結鬘師取以妙線，妙巧安布盤結成鬘，華果樹林亦復如是。彼樹復有種種飛鳥，遊止其上出妙音聲。又彼城中有青、黃、赤、白四色劫波衣樹，其樹所出四色妙衣；若彼天男及天女等思其衣者，纔起心時而自至手。又有種種妙音樂樹，所謂簫、笛、琴、箜篌等；若彼天男及天女等思音樂者，纔起心時其樂自鳴。又有種種妙莊嚴樹，彼樹所出手釧足環，及身莊嚴妙好之具；若彼天男及天女等思莊嚴具者，纔起心時而自至手。又有四色蘇陀味食，謂青、黃、赤、白；若彼天男及天女等思其食者，纔起心時而自至手。又有四種所飲之漿，謂末度漿、摩達網漿、迦譚末梨漿、播曩漿等。復有種種殊妙莊嚴殿堂樓閣，諸天女眾或處其中安隱而坐，或觀視遊行，悉有種種輿輦服用莊嚴之具，天女駢隘擊鼓奏歌，爇眾名香豐諸飲食。而彼天眾與諸眷屬嬉戲娛樂，隨自福力受斯勝果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有種種華樹果樹，直生端立圓無缺減，如結鬘師取以妙線，妙巧安布盤結成鬘，華果樹林亦復如是。彼樹復有種種飛鳥，遊止其上出妙音聲。又彼城中有青、黃、赤、白四色劫波衣樹，其樹所出四色妙衣；若彼天男及天女等思其衣者，纔起心時而自至手。又有種種妙音樂樹，所謂簫、笛、琴、箜篌等；若彼天男及天女等思音樂者，纔起心時其樂自鳴。又有種種妙莊嚴樹，彼樹所出手釧足環，及身莊嚴妙好之具；若彼天男及天女等思莊嚴具者，纔起心時而自至手。又有四色蘇陀味食，謂青、黃、赤、白；若彼天男及天女等思其食者，纔起心時而自至手。又有四種所飲之漿，謂末度漿、摩達網漿、迦譚末梨漿、播曩漿等。復有種種殊妙莊嚴殿堂樓閣，諸天女眾或處其中安隱而坐，或觀視遊行，悉有種種輿輦服用莊嚴之具，天女駢隘擊鼓奏歌，爇眾名香豐諸飲食。而彼天眾與諸眷屬嬉戲娛樂，隨自福力受斯勝果。

「復次，善見城東二十由旬，有園名寶車，縱廣正等二百五十由旬，周匝千由旬，內外嚴麗殊妙可觀。園有金牆高半由旬；金牆之上有四女牆，金、銀、瑠璃、頗胝迦成；復有重牆通往來道亦四寶作。其園中地有百一種采繪嚴飾；又復柔軟如兜羅緜及如妙㲲，下足隨陷舉足隨起。有天曼陀羅華散布其地，深可膝量，香風時來吹去萎華更雨新者。寶車園中有大池沼，縱廣正等五十由旬，周匝二百由旬，金、銀、瑠璃、頗胝迦等以布其底；池之四面有四梯陛，金、銀、瑠璃、頗胝迦成；彼池沼中有四寶臺，金、銀、瑠璃、頗胝迦等間錯莊嚴；若金為臺即銀為柱及以梁棟，若銀為臺即金為柱及以梁棟，若瑠璃為臺即頗胝迦為柱及以梁棟，若頗胝迦為臺即瑠璃為柱及以梁棟；清涼甘美水滿池中；優鉢羅華、鉢訥摩華、俱母陀華、奔拏利迦華等，遍覆其內。復有種種水鳥遊戲池中出妙音聲，謂高遠聲、悅意聲、美妙聲等。復有種種華樹果樹，直生端立圓無缺減，如結鬘師取以妙線妙，巧安布盤結成鬘，華果樹林亦復如是。彼樹復有種種飛鳥，遊止其上出妙音聲。觸處皆有青、黃、赤、白四色劫波衣樹，其樹所出四色妙衣。又有種種妙音樂樹，所謂簫、笛、琴、箜篌等。又有種種妙莊嚴樹，彼樹所出手釧足環，及身莊嚴妙好之具。又有四色蘇陀味食，謂青、黃、赤、白。若彼天男及天女等隨所思者，纔起心時而皆自至。又有四種所飲之漿，謂末度漿、摩達網漿、迦譚末梨漿、播曩漿等。復有種種殊妙莊嚴殿堂樓閣，諸天女眾或處其中安隱而坐，或觀視遊行，悉有種種輿輦服用莊嚴之具。天女駢隘擊鼓奏歌，爇眾名香，豐諸飲食。而彼天眾與諸眷屬嬉戲娛樂，隨自福力受斯勝果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善見城東二十由旬，有園名寶車，縱廣正等二百五十由旬，周匝千由旬，內外嚴麗殊妙可觀。園有金牆高半由旬；金牆之上有四女牆，金、銀、瑠璃、頗胝迦成；復有重牆通往來道亦四寶作。其園中地有百一種采繪嚴飾；又復柔軟如兜羅緜及如妙㲲，下足隨陷舉足隨起。有天曼陀羅華散布其地，深可膝量，香風時來吹去萎華更雨新者。寶車園中有大池沼，縱廣正等五十由旬，周匝二百由旬，金、銀、瑠璃、頗胝迦等以布其底；池之四面有四梯陛，金、銀、瑠璃、頗胝迦成；彼池沼中有四寶臺，金、銀、瑠璃、頗胝迦等間錯莊嚴；若金為臺即銀為柱及以梁棟，若銀為臺即金為柱及以梁棟，若瑠璃為臺即頗胝迦為柱及以梁棟，若頗胝迦為臺即瑠璃為柱及以梁棟；清涼甘美水滿池中；優鉢羅華、鉢訥摩華、俱母陀華、奔拏利迦華等，遍覆其內。復有種種水鳥遊戲池中出妙音聲，謂高遠聲、悅意聲、美妙聲等。復有種種華樹果樹，直生端立圓無缺減，如結鬘師取以妙線妙，巧安布盤結成鬘，華果樹林亦復如是。彼樹復有種種飛鳥，遊止其上出妙音聲。觸處皆有青、黃、赤、白四色劫波衣樹，其樹所出四色妙衣。又有種種妙音樂樹，所謂簫、笛、琴、箜篌等。又有種種妙莊嚴樹，彼樹所出手釧足環，及身莊嚴妙好之具。又有四色蘇陀味食，謂青、黃、赤、白。若彼天男及天女等隨所思者，纔起心時而皆自至。又有四種所飲之漿，謂末度漿、摩達網漿、迦譚末梨漿、播曩漿等。復有種種殊妙莊嚴殿堂樓閣，諸天女眾或處其中安隱而坐，或觀視遊行，悉有種種輿輦服用莊嚴之具。天女駢隘擊鼓奏歌，爇眾名香，豐諸飲食。而彼天眾與諸眷屬嬉戲娛樂，隨自福力受斯勝果。

「園中道路長二十由旬，闊半由旬，清淨嚴飾金沙布地；觸處遍灑旃檀香水；金繩交絡垂金鈴鐸；道路左右亦有種種華果樹林，飛鳥遊戲出妙音聲；亦有四色劫波衣樹及音樂樹莊嚴樹等；復有四種莊嚴輿輦，謂象乘、馬乘、車乘、寶輿；若彼天男及天女等思其乘馭往遊戲者，纔起心時隨思即至，乘已遊行受諸快樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「園中道路長二十由旬，闊半由旬，清淨嚴飾金沙布地；觸處遍灑旃檀香水；金繩交絡垂金鈴鐸；道路左右亦有種種華果樹林，飛鳥遊戲出妙音聲；亦有四色劫波衣樹及音樂樹莊嚴樹等；復有四種莊嚴輿輦，謂象乘、馬乘、車乘、寶輿；若彼天男及天女等思其乘馭往遊戲者，纔起心時隨思即至，乘已遊行受諸快樂。

「此園何故名為寶車？謂此園中所有池沼、華果、樹林、衣服、嚴具及天女等，皆以眾寶所莊嚴故；又有寶車諸天子眾乘馭遊戲，以是緣故名寶車園。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此園何故名為寶車？謂此園中所有池沼、華果、樹林、衣服、嚴具及天女等，皆以眾寶所莊嚴故；又有寶車諸天子眾乘馭遊戲，以是緣故名寶車園。

「復次，寶車園東二十由旬，有寶嚴地，縱廣正等二百五十由旬，周匝千由旬；有百一種采繪嚴飾清淨柔軟；其地中間有四寶臺間錯莊嚴；天曼陀羅華散布其地；道路長二十由旬，闊半由旬清淨嚴飾；華果、樹林、衣服、音樂、莊嚴等樹一一具足；亦有輿輦隨思即至受諸快樂。彼有天仙修習梵行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，寶車園東二十由旬，有寶嚴地，縱廣正等二百五十由旬，周匝千由旬；有百一種采繪嚴飾清淨柔軟；其地中間有四寶臺間錯莊嚴；天曼陀羅華散布其地；道路長二十由旬，闊半由旬清淨嚴飾；華果、樹林、衣服、音樂、莊嚴等樹一一具足；亦有輿輦隨思即至受諸快樂。彼有天仙修習梵行。

「復次，善見城南二十由旬，有園名麤堅，縱廣正等二百五十由旬，周匝千由旬，內外嚴麗殊妙可觀；園有金牆高一由旬；金牆之上有四女牆，金、銀、瑠璃、頗胝迦成；復有重牆通往來道亦四寶作。其園中地有百一種采繪嚴飾；又復柔軟如兜羅緜及如妙㲲，下足隨陷舉足隨起。有天曼陀羅華散布其地深可膝量，香風時來吹去萎華更雨新者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善見城南二十由旬，有園名麤堅，縱廣正等二百五十由旬，周匝千由旬，內外嚴麗殊妙可觀；園有金牆高一由旬；金牆之上有四女牆，金、銀、瑠璃、頗胝迦成；復有重牆通往來道亦四寶作。其園中地有百一種采繪嚴飾；又復柔軟如兜羅緜及如妙㲲，下足隨陷舉足隨起。有天曼陀羅華散布其地深可膝量，香風時來吹去萎華更雨新者。

「麤堅園中有大池沼，縱廣正等五十由旬，周匝二百由旬，金、銀、瑠璃、頗胝迦等以布其底；池之四面有四梯陛，金、銀、瑠璃、頗胝迦成；彼池沼中有四寶臺，金、銀、瑠璃、頗胝迦等間錯莊嚴，若金為臺即銀為柱及以梁棟，若銀為臺即金為柱及以梁棟，若瑠璃為臺即頗胝迦為柱及以梁棟，若頗胝迦為臺即瑠璃為柱及以梁棟；清涼甘美水滿池中；優鉢羅華、鉢訥摩華、俱母陀華、奔拏利迦華等，遍覆其內；復有種種水鳥遊戲池中，出妙音聲，謂高遠聲、悅意聲、美妙聲等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「麤堅園中有大池沼，縱廣正等五十由旬，周匝二百由旬，金、銀、瑠璃、頗胝迦等以布其底；池之四面有四梯陛，金、銀、瑠璃、頗胝迦成；彼池沼中有四寶臺，金、銀、瑠璃、頗胝迦等間錯莊嚴，若金為臺即銀為柱及以梁棟，若銀為臺即金為柱及以梁棟，若瑠璃為臺即頗胝迦為柱及以梁棟，若頗胝迦為臺即瑠璃為柱及以梁棟；清涼甘美水滿池中；優鉢羅華、鉢訥摩華、俱母陀華、奔拏利迦華等，遍覆其內；復有種種水鳥遊戲池中，出妙音聲，謂高遠聲、悅意聲、美妙聲等。

「復有種種華樹果樹，直生端立圓無缺減，如結鬘師取以妙線，妙巧安布盤結成鬘，華果樹林亦復如是。彼樹復有種種飛鳥，遊止其上出妙音聲。觸處皆有青、黃、赤、白四色劫波衣樹，其樹所出四色妙衣；又有種種妙音樂樹，所謂簫、笛、琴、箜篌等；又有種種妙莊嚴樹，彼樹所出手釧足環，及身莊嚴妙好之具；又有四色蘇陀味食，謂青、黃、赤、白。若彼天男及天女等隨所思者，纔起心時而皆自至。又有四種所飲之漿，謂末度漿、摩達網漿、迦譚末梨漿、播曩漿等。復有種種殊妙莊嚴殿堂樓閣，諸天女等或處其中安隱而坐、或觀視遊行，悉有種種輿輦服用莊嚴之具，天女駢隘擊鼓奏歌，爇眾名香豐諸飲食。而彼天眾與諸眷屬嬉戲娛樂，隨自福力受斯勝果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有種種華樹果樹，直生端立圓無缺減，如結鬘師取以妙線，妙巧安布盤結成鬘，華果樹林亦復如是。彼樹復有種種飛鳥，遊止其上出妙音聲。觸處皆有青、黃、赤、白四色劫波衣樹，其樹所出四色妙衣；又有種種妙音樂樹，所謂簫、笛、琴、箜篌等；又有種種妙莊嚴樹，彼樹所出手釧足環，及身莊嚴妙好之具；又有四色蘇陀味食，謂青、黃、赤、白。若彼天男及天女等隨所思者，纔起心時而皆自至。又有四種所飲之漿，謂末度漿、摩達網漿、迦譚末梨漿、播曩漿等。復有種種殊妙莊嚴殿堂樓閣，諸天女等或處其中安隱而坐、或觀視遊行，悉有種種輿輦服用莊嚴之具，天女駢隘擊鼓奏歌，爇眾名香豐諸飲食。而彼天眾與諸眷屬嬉戲娛樂，隨自福力受斯勝果。

「園中道路長二十由旬，闊半由旬，清淨嚴飾金沙布地；觸處遍灑旃檀香水，金繩交絡垂金鈴鐸。道路左右亦有種種華果樹林，飛鳥遊戲出妙音聲；亦有四色劫波衣樹及音樂樹莊嚴樹等；復有四種莊嚴輿輦，謂象乘、馬乘、車乘、寶輿；若彼天男及天女等思其乘馭往遊戲者，纔起心時隨思即至，乘已遊行受諸快樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「園中道路長二十由旬，闊半由旬，清淨嚴飾金沙布地；觸處遍灑旃檀香水，金繩交絡垂金鈴鐸。道路左右亦有種種華果樹林，飛鳥遊戲出妙音聲；亦有四色劫波衣樹及音樂樹莊嚴樹等；復有四種莊嚴輿輦，謂象乘、馬乘、車乘、寶輿；若彼天男及天女等思其乘馭往遊戲者，纔起心時隨思即至，乘已遊行受諸快樂。

「此園何故名為麤堅？謂此園中所有池沼、華果、樹林、衣服、嚴具及天女等悉麤堅故；又此園中諸天子眾，若身若心皆悉麤猛而好鬪戰，由是緣故名麤堅園。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此園何故名為麤堅？謂此園中所有池沼、華果、樹林、衣服、嚴具及天女等悉麤堅故；又此園中諸天子眾，若身若心皆悉麤猛而好鬪戰，由是緣故名麤堅園。