佛說頂生王因緣經卷第二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說頂生王因緣經卷第二

西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫沙門臣施護等奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫沙門臣施護等奉 詔譯

「復次，持軸山後至持雙山，其山嚴麗殊妙可觀，純金所成；彼有四大王天，諸天子眾往復其間。須彌山王高出眾山，此山王東有大天王，名曰持國，所居宮城亦號持國；其城縱廣正等二百五十由旬，周匝千由旬，內外嚴麗，殊妙可觀；城有金牆，高半由旬；金城之上有四女牆，金、銀、瑠璃、頗胝迦作；復有重牆通往來道亦四寶作；其城中地，又復殊麗奇妙莊嚴，有百一種綵繪為飾，地復柔軟如兜羅緜及如妙㲲，下足隨陷舉足隨起；有天曼陀羅華散布其地深可膝量，香風時來吹去萎華更雨新者。城中街衢，長二百五十由旬，闊二十五由旬，金沙布地，觸處遍灑旃檀香水，金繩交絡垂金鈴鐸以界道側。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，持軸山後至持雙山，其山嚴麗殊妙可觀，純金所成；彼有四大王天，諸天子眾往復其間。須彌山王高出眾山，此山王東有大天王，名曰持國，所居宮城亦號持國；其城縱廣正等二百五十由旬，周匝千由旬，內外嚴麗，殊妙可觀；城有金牆，高半由旬；金城之上有四女牆，金、銀、瑠璃、頗胝迦作；復有重牆通往來道亦四寶作；其城中地，又復殊麗奇妙莊嚴，有百一種綵繪為飾，地復柔軟如兜羅緜及如妙㲲，下足隨陷舉足隨起；有天曼陀羅華散布其地深可膝量，香風時來吹去萎華更雨新者。城中街衢，長二百五十由旬，闊二十五由旬，金沙布地，觸處遍灑旃檀香水，金繩交絡垂金鈴鐸以界道側。

「街衢左右，復有種種清淨池沼，金、銀、瑠璃、頗胝迦寶以布其底；池之四面有四梯陛四寶所成，底及層級亦四寶作；又池沼中有四寶臺間錯莊嚴，若金為臺即銀為柱及以梁棟，若銀為臺即金為柱及以梁棟，若瑠璃為臺即頗胝迦為柱及以梁棟，若頗胝迦為臺即瑠璃為柱及以梁棟；清涼甘美水滿池中；優鉢羅華、鉢訥摩華、俱母陀華、奔拏利迦華等，遍覆其內。復有種種水鳥遊戲池中出妙音聲，謂高遠聲、悅意聲、美妙聲等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「街衢左右，復有種種清淨池沼，金、銀、瑠璃、頗胝迦寶以布其底；池之四面有四梯陛四寶所成，底及層級亦四寶作；又池沼中有四寶臺間錯莊嚴，若金為臺即銀為柱及以梁棟，若銀為臺即金為柱及以梁棟，若瑠璃為臺即頗胝迦為柱及以梁棟，若頗胝迦為臺即瑠璃為柱及以梁棟；清涼甘美水滿池中；優鉢羅華、鉢訥摩華、俱母陀華、奔拏利迦華等，遍覆其內。復有種種水鳥遊戲池中出妙音聲，謂高遠聲、悅意聲、美妙聲等。

「彼池周匝，復有種種華樹菓樹，直生端立圓無缺減，如結鬘師取以妙線，妙巧安布盤結成鬘，華菓樹林亦復如是。彼樹復有種種飛鳥游止其上，出妙音聲，謂高遠聲、悅意聲、美妙聲等。又彼宮中有青、黃、赤、白四種劫波衣樹，其樹所出四色妙衣，若彼天男及天女等思其衣者，纔起心時而自至手。又彼宮中有其種種妙音樂樹，所謂簫、笛、琴、箜篌等，若彼天男及天女等思音樂者，纔起心時其樂自鳴。又彼宮中有其種種妙莊嚴樹，彼樹所出手釧足環，及身莊嚴妙好之具，若彼天男及天女等思莊嚴具者，纔起心時，而自至手。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「彼池周匝，復有種種華樹菓樹，直生端立圓無缺減，如結鬘師取以妙線，妙巧安布盤結成鬘，華菓樹林亦復如是。彼樹復有種種飛鳥游止其上，出妙音聲，謂高遠聲、悅意聲、美妙聲等。又彼宮中有青、黃、赤、白四種劫波衣樹，其樹所出四色妙衣，若彼天男及天女等思其衣者，纔起心時而自至手。又彼宮中有其種種妙音樂樹，所謂簫、笛、琴、箜篌等，若彼天男及天女等思音樂者，纔起心時其樂自鳴。又彼宮中有其種種妙莊嚴樹，彼樹所出手釧足環，及身莊嚴妙好之具，若彼天男及天女等思莊嚴具者，纔起心時，而自至手。

「又彼宮中有四色蘇陀味食，謂青、黃、赤、白，若彼天男及天女等思其食者，纔起心時而自至手。又有四種所飲之漿，謂末度漿、摩達網漿、迦譚末梨漿、播曩漿等。而彼宮中有妙莊嚴殿堂樓閣，諸天女眾或處其中安隱而坐，或觀視游行，悉有種種乘輿服飾莊嚴之具，天女軿隘擊鼓奏歌，爇眾名香，豐諸飲食，彼持國天王與諸眷屬嬉戲快樂，隨自福力受斯勝果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又彼宮中有四色蘇陀味食，謂青、黃、赤、白，若彼天男及天女等思其食者，纔起心時而自至手。又有四種所飲之漿，謂末度漿、摩達網漿、迦譚末梨漿、播曩漿等。而彼宮中有妙莊嚴殿堂樓閣，諸天女眾或處其中安隱而坐，或觀視游行，悉有種種乘輿服飾莊嚴之具，天女軿隘擊鼓奏歌，爇眾名香，豐諸飲食，彼持國天王與諸眷屬嬉戲快樂，隨自福力受斯勝果。

「復次，須彌山南有大天王名曰增長，所居宮城亦號增長，其城縱廣正等二百五十由旬，周匝千由旬，內外嚴麗殊妙可觀；城有金牆，高半由旬。金城之上有四女牆，金、銀、瑠璃、頗胝迦作；復有重牆通往來道亦四寶作。其城中地殊妙莊嚴有百一種綵繪為飾，地復柔軟如兜羅緜及如妙㲲，下足隨陷舉足隨起。有天曼陀羅華散布其地深可膝量，香風時來吹去萎華更雨新者。城中街衢長二百五十由旬，闊二十五由旬，金沙布地，觸處遍灑旃檀香水，金繩交絡垂金鈴鐸以界道側。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須彌山南有大天王名曰增長，所居宮城亦號增長，其城縱廣正等二百五十由旬，周匝千由旬，內外嚴麗殊妙可觀；城有金牆，高半由旬。金城之上有四女牆，金、銀、瑠璃、頗胝迦作；復有重牆通往來道亦四寶作。其城中地殊妙莊嚴有百一種綵繪為飾，地復柔軟如兜羅緜及如妙㲲，下足隨陷舉足隨起。有天曼陀羅華散布其地深可膝量，香風時來吹去萎華更雨新者。城中街衢長二百五十由旬，闊二十五由旬，金沙布地，觸處遍灑旃檀香水，金繩交絡垂金鈴鐸以界道側。

「街衢左右復有種種清淨池沼，金、銀、瑠璃、頗胝迦寶以布其底。池之四面有四梯陛四寶所成，底及層級亦四寶作。又池沼中有四寶臺，間錯莊嚴，若金為臺即銀為柱及以梁棟，若銀為臺即金為柱及以梁棟，若瑠璃為臺即頗胝迦為柱及以梁棟，若頗胝迦為臺即瑠璃為柱及以梁棟；清涼甘美水滿池中；優鉢羅華、鉢訥摩華、俱母陀華、奔拏利迦華等，遍覆其內。復有種種水鳥游戲其中，出妙音聲，謂高遠聲、悅意聲、美妙聲等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「街衢左右復有種種清淨池沼，金、銀、瑠璃、頗胝迦寶以布其底。池之四面有四梯陛四寶所成，底及層級亦四寶作。又池沼中有四寶臺，間錯莊嚴，若金為臺即銀為柱及以梁棟，若銀為臺即金為柱及以梁棟，若瑠璃為臺即頗胝迦為柱及以梁棟，若頗胝迦為臺即瑠璃為柱及以梁棟；清涼甘美水滿池中；優鉢羅華、鉢訥摩華、俱母陀華、奔拏利迦華等，遍覆其內。復有種種水鳥游戲其中，出妙音聲，謂高遠聲、悅意聲、美妙聲等。

「彼池周匝復有種種華樹果樹，直生端立圓無缺減，如結鬘師取以妙線，妙巧安布盤結成鬘，華果樹林亦復如是。彼樹復有種種飛鳥游止其上，出妙音聲，謂高遠聲、悅意聲、美妙聲等。又彼宮中，有青、黃、赤、白四種劫波衣樹，其樹所出四色妙衣，若彼天男及天女等思其衣者，纔起心時而自至手。又彼宮中，有其種種妙音樂樹，所謂簫、笛、琴、箜篌等、若彼天男及天女等思音樂者，纔起心時其樂自鳴。又彼宮中有其種種妙莊嚴樹，彼樹所出手釧足環，及身莊嚴妙好之具；若彼天男及天女等思莊嚴具者，纔起心時而自至手。又彼宮中有四種蘇陀味食，謂青、黃、赤、白，若彼天男及天女等思其食者，纔起心時而自至手。又有四種所飲之漿，謂末度漿、摩達網漿、迦譚末梨漿、播曩漿等。而彼宮中有妙莊嚴殿堂樓閣，諸天女眾或處其中安隱而坐，或觀視游行，悉有種種乘輿，服飾莊嚴之具，天女軿隘擊鼓奏歌，爇眾名香，豐諸飲食。彼增長天王與諸眷屬嬉戲娛樂，隨自福力受斯勝果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「彼池周匝復有種種華樹果樹，直生端立圓無缺減，如結鬘師取以妙線，妙巧安布盤結成鬘，華果樹林亦復如是。彼樹復有種種飛鳥游止其上，出妙音聲，謂高遠聲、悅意聲、美妙聲等。又彼宮中，有青、黃、赤、白四種劫波衣樹，其樹所出四色妙衣，若彼天男及天女等思其衣者，纔起心時而自至手。又彼宮中，有其種種妙音樂樹，所謂簫、笛、琴、箜篌等、若彼天男及天女等思音樂者，纔起心時其樂自鳴。又彼宮中有其種種妙莊嚴樹，彼樹所出手釧足環，及身莊嚴妙好之具；若彼天男及天女等思莊嚴具者，纔起心時而自至手。又彼宮中有四種蘇陀味食，謂青、黃、赤、白，若彼天男及天女等思其食者，纔起心時而自至手。又有四種所飲之漿，謂末度漿、摩達網漿、迦譚末梨漿、播曩漿等。而彼宮中有妙莊嚴殿堂樓閣，諸天女眾或處其中安隱而坐，或觀視游行，悉有種種乘輿，服飾莊嚴之具，天女軿隘擊鼓奏歌，爇眾名香，豐諸飲食。彼增長天王與諸眷屬嬉戲娛樂，隨自福力受斯勝果。

「復次，須彌山西有大天王名曰廣目，所居宮城亦號廣目；其城縱廣正等二百五十由旬，周匝千由旬，內外嚴麗殊妙可觀；城有金牆，高半由旬；金城之上有四女牆，金、銀、瑠璃、頗胝迦作；復有重牆通往來道亦四寶作。其城中地殊妙莊嚴，有百一種綵繪為飾，地復柔軟如兜羅緜及如妙㲲，下足隨陷舉足隨起，有天曼陀羅華散布其地，深可膝量，香風時來吹去萎華更雨新者。城中街衢，長二百五十由旬，闊二十五由旬，金沙布地，觸處遍灑旃檀香水，金繩交絡垂金鈴鐸以界道側。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須彌山西有大天王名曰廣目，所居宮城亦號廣目；其城縱廣正等二百五十由旬，周匝千由旬，內外嚴麗殊妙可觀；城有金牆，高半由旬；金城之上有四女牆，金、銀、瑠璃、頗胝迦作；復有重牆通往來道亦四寶作。其城中地殊妙莊嚴，有百一種綵繪為飾，地復柔軟如兜羅緜及如妙㲲，下足隨陷舉足隨起，有天曼陀羅華散布其地，深可膝量，香風時來吹去萎華更雨新者。城中街衢，長二百五十由旬，闊二十五由旬，金沙布地，觸處遍灑旃檀香水，金繩交絡垂金鈴鐸以界道側。

「街衢左右復有種種清淨池沼，金、銀、瑠璃、頗胝迦寶以布其底。池之四面有四梯陛，金、銀、瑠璃、頗胝迦作，底及層級亦四寶作。又池沼中有四寶臺，間錯莊嚴，若金為臺即銀為柱及以梁棟，若銀為臺即金為柱及以梁棟，若瑠璃為臺即頗胝迦為柱及以梁棟，若頗胝迦為臺即瑠璃為柱及以梁棟；清涼甘美水滿池中；優鉢羅華、鉢訥摩華、俱母陀華、奔拏利迦華等，遍覆其內；復有種種水鳥游戲池中，出妙音聲，謂高遠聲、悅意聲、美妙聲等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「街衢左右復有種種清淨池沼，金、銀、瑠璃、頗胝迦寶以布其底。池之四面有四梯陛，金、銀、瑠璃、頗胝迦作，底及層級亦四寶作。又池沼中有四寶臺，間錯莊嚴，若金為臺即銀為柱及以梁棟，若銀為臺即金為柱及以梁棟，若瑠璃為臺即頗胝迦為柱及以梁棟，若頗胝迦為臺即瑠璃為柱及以梁棟；清涼甘美水滿池中；優鉢羅華、鉢訥摩華、俱母陀華、奔拏利迦華等，遍覆其內；復有種種水鳥游戲池中，出妙音聲，謂高遠聲、悅意聲、美妙聲等。

「彼池周匝復有種種華樹菓樹，直生端立圓無缺減，如結鬘師取以妙線，妙巧安布盤結成鬘，華菓樹林亦復如是。彼樹復有種種飛鳥游止其上，出妙音聲，謂高遠聲、悅意聲、美妙聲等。又彼宮中，有青、黃、赤、白四種劫波衣樹，其樹所出四色妙衣，若彼天男及天女等思其衣者，纔起心時而自至手。又彼宮中，有其種種妙音樂樹，所謂簫、笛、琴、箜篌等，若彼天男及天女等思音樂者，纔起心時其樂自鳴。又彼宮中有其種種妙莊嚴樹，彼樹所出手釧足環，及身莊嚴妙好之具，若彼天男及天女等思莊嚴具者，纔起心時而自至手。又彼宮中有四色蘇陀味食，謂青、黃、赤、白，若彼天男及天女等思其食者，纔起心時而自至手。又有四種所飲之漿，謂末度漿、摩達網漿、迦譚末梨漿、播曩漿等；而彼宮中有妙莊嚴殿堂樓閣，諸天女眾或處其中安隱而坐，或觀視游行，悉有種種乘輿服飾莊嚴之具。天女軿隘擊鼓奏歌，爇眾名香，豐諸飲食。彼廣目天王與諸眷屬嬉戲娛樂，隨自福力受斯勝果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「彼池周匝復有種種華樹菓樹，直生端立圓無缺減，如結鬘師取以妙線，妙巧安布盤結成鬘，華菓樹林亦復如是。彼樹復有種種飛鳥游止其上，出妙音聲，謂高遠聲、悅意聲、美妙聲等。又彼宮中，有青、黃、赤、白四種劫波衣樹，其樹所出四色妙衣，若彼天男及天女等思其衣者，纔起心時而自至手。又彼宮中，有其種種妙音樂樹，所謂簫、笛、琴、箜篌等，若彼天男及天女等思音樂者，纔起心時其樂自鳴。又彼宮中有其種種妙莊嚴樹，彼樹所出手釧足環，及身莊嚴妙好之具，若彼天男及天女等思莊嚴具者，纔起心時而自至手。又彼宮中有四色蘇陀味食，謂青、黃、赤、白，若彼天男及天女等思其食者，纔起心時而自至手。又有四種所飲之漿，謂末度漿、摩達網漿、迦譚末梨漿、播曩漿等；而彼宮中有妙莊嚴殿堂樓閣，諸天女眾或處其中安隱而坐，或觀視游行，悉有種種乘輿服飾莊嚴之具。天女軿隘擊鼓奏歌，爇眾名香，豐諸飲食。彼廣目天王與諸眷屬嬉戲娛樂，隨自福力受斯勝果。

「復次，須彌山北有大天王名曰多聞，所居宮城號阿拏迦嚩帝；其城縱廣正等二百五十由旬，周匝千由旬，內外嚴麗殊妙可觀。城有金牆，高半由旬；金城之上有四女牆，金、銀、瑠璃、頗胝迦作。復有重牆通往來道亦四寶作。其城中地殊妙莊嚴，有百一種綵繪為飾。地復柔軟如兜羅緜及如妙㲲，下足隨陷舉足隨起。有天曼陀羅華散布其地，深可膝量，香風時來吹去萎華更雨新者。城中街衢長二百五十由旬，闊二十五由旬，金沙布地，觸處遍灑旃檀香水，金繩交絡垂金鈴鐸以界道側。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須彌山北有大天王名曰多聞，所居宮城號阿拏迦嚩帝；其城縱廣正等二百五十由旬，周匝千由旬，內外嚴麗殊妙可觀。城有金牆，高半由旬；金城之上有四女牆，金、銀、瑠璃、頗胝迦作。復有重牆通往來道亦四寶作。其城中地殊妙莊嚴，有百一種綵繪為飾。地復柔軟如兜羅緜及如妙㲲，下足隨陷舉足隨起。有天曼陀羅華散布其地，深可膝量，香風時來吹去萎華更雨新者。城中街衢長二百五十由旬，闊二十五由旬，金沙布地，觸處遍灑旃檀香水，金繩交絡垂金鈴鐸以界道側。

「街衢左右復有種種清淨池沼，金、銀、瑠璃、頗胝迦寶以布其底；池之四面有四梯陛，金、銀、瑠璃、頗胝迦作；底及層級亦四寶作。又池沼中有四寶臺，間錯莊嚴，若金為臺即銀為柱及以梁棟，若銀為臺即金為柱及以梁棟，若瑠璃為臺即頗胝迦為柱及以梁棟，若頗胝迦為臺即瑠璃為柱及以梁棟；清涼甘美水滿池中；優鉢羅華、鉢訥摩華、俱母陀華、奔拏利迦華等，遍覆其內；復有種種水鳥游戲池中，出妙音聲，謂高遠聲、悅意聲、美妙聲等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「街衢左右復有種種清淨池沼，金、銀、瑠璃、頗胝迦寶以布其底；池之四面有四梯陛，金、銀、瑠璃、頗胝迦作；底及層級亦四寶作。又池沼中有四寶臺，間錯莊嚴，若金為臺即銀為柱及以梁棟，若銀為臺即金為柱及以梁棟，若瑠璃為臺即頗胝迦為柱及以梁棟，若頗胝迦為臺即瑠璃為柱及以梁棟；清涼甘美水滿池中；優鉢羅華、鉢訥摩華、俱母陀華、奔拏利迦華等，遍覆其內；復有種種水鳥游戲池中，出妙音聲，謂高遠聲、悅意聲、美妙聲等。

「彼池周匝，復有種種華樹菓樹，直生端立圓無缺減，如結鬘師取以妙線，妙巧安布盤結成鬘，華菓樹林亦復如是。彼樹復有種種飛鳥游止其上，出妙音聲，謂高遠聲、悅意聲、美妙聲等。又彼宮中有青、黃、赤、白四種劫波衣樹，其樹所出四色妙衣；若彼天男及天女等思其衣者，纔起心時而自至手。又彼宮中有其種種妙音樂樹，所謂簫、笛、琴、箜篌等；若彼天男及天女等思音樂者，纔起心時其樂自鳴。又彼宮中有其種種妙莊嚴樹，彼樹所出手釧足環及身莊嚴妙好之具；若彼天男及天女等思莊嚴具者，纔起心時而自至手。又彼宮中有四色蘇陀味食，謂青、黃、赤、白；若彼天男及天女等思其食者，纔起心時而自至手。又有四種所飲之漿，謂末度漿、摩達網漿、迦譚末梨漿、播曩漿等。而彼宮中有妙莊嚴殿堂樓閣，諸天女眾或處其中安隱而坐，或觀視游行，悉有種種乘輿服飾莊嚴之具。天女軿隘擊鼓奏歌，爇眾名香，豐諸飲食。彼多聞天王與諸眷屬嬉戲娛樂，隨自福力受斯勝果。如是又經六帝釋滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「彼池周匝，復有種種華樹菓樹，直生端立圓無缺減，如結鬘師取以妙線，妙巧安布盤結成鬘，華菓樹林亦復如是。彼樹復有種種飛鳥游止其上，出妙音聲，謂高遠聲、悅意聲、美妙聲等。又彼宮中有青、黃、赤、白四種劫波衣樹，其樹所出四色妙衣；若彼天男及天女等思其衣者，纔起心時而自至手。又彼宮中有其種種妙音樂樹，所謂簫、笛、琴、箜篌等；若彼天男及天女等思音樂者，纔起心時其樂自鳴。又彼宮中有其種種妙莊嚴樹，彼樹所出手釧足環及身莊嚴妙好之具；若彼天男及天女等思莊嚴具者，纔起心時而自至手。又彼宮中有四色蘇陀味食，謂青、黃、赤、白；若彼天男及天女等思其食者，纔起心時而自至手。又有四種所飲之漿，謂末度漿、摩達網漿、迦譚末梨漿、播曩漿等。而彼宮中有妙莊嚴殿堂樓閣，諸天女眾或處其中安隱而坐，或觀視游行，悉有種種乘輿服飾莊嚴之具。天女軿隘擊鼓奏歌，爇眾名香，豐諸飲食。彼多聞天王與諸眷屬嬉戲娛樂，隨自福力受斯勝果。如是又經六帝釋滅。

「復次，持雙山側向者五百仙人棲止其間，遙見頂生王來。時醜面仙人忿恚而言：『彼鬪諍王又復來此。』即舉雙手掬水灑彼導翼兵眾，遮止前進。時主兵神謂仙眾言：『修淨行者若生忿恚，於一切處所作不成；今此頂生王是大仁王，非汝向者呪力能加。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，持雙山側向者五百仙人棲止其間，遙見頂生王來。時醜面仙人忿恚而言：『彼鬪諍王又復來此。』即舉雙手掬水灑彼導翼兵眾，遮止前進。時主兵神謂仙眾言：『修淨行者若生忿恚，於一切處所作不成；今此頂生王是大仁王，非汝向者呪力能加。』

「時頂生王漸至其所，問言：『何人遮止兵眾，不令前進。』主兵神答言：『仙眾遮止。』王言：『此諸仙眾於諸愛中何為最上。』主兵神答言：『仙尊所愛，辮髮為上。』王言：『今斷其髮，悉驅為我導翼之者。』王纔言已，時彼仙眾其髮自斷，自然各各手持弓矢，將侯前驅。時王女寶前白王言：『天子！此等仙眾是修行者，願王放捨。』王言：『隨意。』時諸仙眾以精進力故證五神通。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時頂生王漸至其所，問言：『何人遮止兵眾，不令前進。』主兵神答言：『仙眾遮止。』王言：『此諸仙眾於諸愛中何為最上。』主兵神答言：『仙尊所愛，辮髮為上。』王言：『今斷其髮，悉驅為我導翼之者。』王纔言已，時彼仙眾其髮自斷，自然各各手持弓矢，將侯前驅。時王女寶前白王言：『天子！此等仙眾是修行者，願王放捨。』王言：『隨意。』時諸仙眾以精進力故證五神通。

「彼頂生王與自勝力兵眾，舉身空中，漸復前進。其須彌山出水入水各八萬由旬，四面各廣八萬由旬，周匝三十二萬由旬，下踞金所成地種種嚴麗，四寶所成。彼須彌山有四方面，東面頗胝迦所成，西面白銀，南面瑠璃，北面黃金。又山四角凡有四峯，彼東南峯，縱廣正等一百二十五由旬，周匝五百由旬，高四由旬半，瑠璃所成；金剛手夜叉神止住其中。西南峯，縱廣正等一百二十五由旬，周匝五百由旬，高四由旬半，頗胝迦所成；金剛手夜叉神止住其中。西北峯，縱廣正等一百二十五由旬，周匝五百由旬，高四由旬半，黃金所成；金剛手夜叉神止住其中。東北峯，縱廣正等一百二十五由旬，周匝五百由旬，高四由旬半；金剛手夜叉神止住其中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「彼頂生王與自勝力兵眾，舉身空中，漸復前進。其須彌山出水入水各八萬由旬，四面各廣八萬由旬，周匝三十二萬由旬，下踞金所成地種種嚴麗，四寶所成。彼須彌山有四方面，東面頗胝迦所成，西面白銀，南面瑠璃，北面黃金。又山四角凡有四峯，彼東南峯，縱廣正等一百二十五由旬，周匝五百由旬，高四由旬半，瑠璃所成；金剛手夜叉神止住其中。西南峯，縱廣正等一百二十五由旬，周匝五百由旬，高四由旬半，頗胝迦所成；金剛手夜叉神止住其中。西北峯，縱廣正等一百二十五由旬，周匝五百由旬，高四由旬半，黃金所成；金剛手夜叉神止住其中。東北峯，縱廣正等一百二十五由旬，周匝五百由旬，高四由旬半；金剛手夜叉神止住其中。

「又須彌山有四層級：其第一層，傍出一萬六千由旬，四寶所成；有堅首天，居止其中；去第二層高一萬由旬。其第二層，傍出八千由旬，四寶所成；有持鬘天，居止其中；去第三層高一萬由旬。其第三層，傍出四千由旬，四寶所成；有常憍天，居止其中；去第四層高一萬由旬。其第四層，傍出二千由旬，四寶所成；有四大王天，居止其中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又須彌山有四層級：其第一層，傍出一萬六千由旬，四寶所成；有堅首天，居止其中；去第二層高一萬由旬。其第二層，傍出八千由旬，四寶所成；有持鬘天，居止其中；去第三層高一萬由旬。其第三層，傍出四千由旬，四寶所成；有常憍天，居止其中；去第四層高一萬由旬。其第四層，傍出二千由旬，四寶所成；有四大王天，居止其中。