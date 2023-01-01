佛說頂生王因緣經卷第一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說頂生王因緣經卷第一

西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫沙門臣施護等奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫沙門臣施護等奉 詔譯

佛世尊一時在舍衛國祇樹給孤獨園，時憍薩羅國主勝軍大王來詣佛所，到已頭面禮世尊足，退坐一面，白佛言：「世尊！世尊往昔為求阿耨多羅三藐三菩提時，云何行施作諸福行？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛世尊一時在舍衛國祇樹給孤獨園，時憍薩羅國主勝軍大王來詣佛所，到已頭面禮世尊足，退坐一面，白佛言：「世尊！世尊往昔為求阿耨多羅三藐三菩提時，云何行施作諸福行？」

佛言：「大王！且止過去久遠劫事，我念於此賢劫之中，求阿耨多羅三藐三菩提時修布施行，其事因緣，汝當諦聽，極善作意，今為汝說。大王！此劫初時人壽無量歲，爾時有王名布沙陀，其王頂上忽爾肉生如皰，而軟如兜羅緜，又如細㲲，亦無痛惱。彼成熟已自然開裂，生一童子，最上色相端正可觀，身如金色，頭有旋文猶如妙蓋，雙臂𦟛長，額廣平正，眉復延袤，鼻高脩直，身分上下皆悉具足，有三十二大丈夫相莊嚴其身。童子生已乃入宮中，王有六萬宮女眷屬，見此童子乳自盈流，各作是言：『我養太子。』由是立名，呼為我養。或有說言：『今此太子從頂上生，應名頂生。』由是乃有呼頂生者，或號我養者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「大王！且止過去久遠劫事，我念於此賢劫之中，求阿耨多羅三藐三菩提時修布施行，其事因緣，汝當諦聽，極善作意，今為汝說。大王！此劫初時人壽無量歲，爾時有王名布沙陀，其王頂上忽爾肉生如皰，而軟如兜羅緜，又如細㲲，亦無痛惱。彼成熟已自然開裂，生一童子，最上色相端正可觀，身如金色，頭有旋文猶如妙蓋，雙臂𦟛長，額廣平正，眉復延袤，鼻高脩直，身分上下皆悉具足，有三十二大丈夫相莊嚴其身。童子生已乃入宮中，王有六萬宮女眷屬，見此童子乳自盈流，各作是言：『我養太子。』由是立名，呼為我養。或有說言：『今此太子從頂上生，應名頂生。』由是乃有呼頂生者，或號我養者。

「時頂生太子在童子位，嬉戲娛樂經六帝釋滅；在太子位，復經六帝釋滅。太子一時，出於王宮，人民肆里次第遊觀。乃至後時，布沙陀王而忽寢疾，侍臣奉以華菓根苗藥餌治療，雖復勤力疾無瘳損。其王即勅諸臣佐言：『汝等速為太子授王灌頂。』臣佐受命，即遣使人詣太子所，謂太子言：『父王寢疾，拯療無損，呼命太子，今可速來授王灌頂。』使屆中途王身已謝。是時臣佐復遣使人接踵而進謂太子言：『父王已逝，太子速來授王灌頂。』時頂生太子即自惟忖：『父王已逝，奔往何及？』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時頂生太子在童子位，嬉戲娛樂經六帝釋滅；在太子位，復經六帝釋滅。太子一時，出於王宮，人民肆里次第遊觀。乃至後時，布沙陀王而忽寢疾，侍臣奉以華菓根苗藥餌治療，雖復勤力疾無瘳損。其王即勅諸臣佐言：『汝等速為太子授王灌頂。』臣佐受命，即遣使人詣太子所，謂太子言：『父王寢疾，拯療無損，呼命太子，今可速來授王灌頂。』使屆中途王身已謝。是時臣佐復遣使人接踵而進謂太子言：『父王已逝，太子速來授王灌頂。』時頂生太子即自惟忖：『父王已逝，奔往何及？』

「時諸臣佐眾議，一人近侍大臣詣太子所，白言：『太子！願速來此，授王灌頂。』太子答言：『若我應統正法王位，彼當來此，為我灌頂。』近臣復言：『太子！授灌頂者，多有法儀，謂應施設寶師子座、繒葢、寶冠，是等所須，此何能備禮法？又合於王城中作灌頂事，是故太子宜往宮中，授王灌頂。』太子答言：『若我應統正法王位，一切所須今應自至。』時頂生太子有一導翼夜叉神名禰舞迦，即運神力追師子座、繒蓋、寶冠一切所須，乃至城邑聚落，皆悉置於太子之前；一切覩者，怪未曾有。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時諸臣佐眾議，一人近侍大臣詣太子所，白言：『太子！願速來此，授王灌頂。』太子答言：『若我應統正法王位，彼當來此，為我灌頂。』近臣復言：『太子！授灌頂者，多有法儀，謂應施設寶師子座、繒葢、寶冠，是等所須，此何能備禮法？又合於王城中作灌頂事，是故太子宜往宮中，授王灌頂。』太子答言：『若我應統正法王位，一切所須今應自至。』時頂生太子有一導翼夜叉神名禰舞迦，即運神力追師子座、繒蓋、寶冠一切所須，乃至城邑聚落，皆悉置於太子之前；一切覩者，怪未曾有。

「然後臣佐、人民及勝力兵眾等持妙繒帛，依灌頂法，欲為太子授其灌頂，作是白言：『大子！應授灌頂。』時太子言：『我今何用人間繒帛，為灌頂法繫於我頂；若我應統正法王位，必有天妙繒帛而為繫頂，乃至其後自然天降殊妙繒帛，為灌頂事統輪王位。』即有七寶隨時出現，所謂輪寶、象寶、馬寶、摩尼珠寶、玉女寶、主藏神寶、主兵神寶，如是七寶，皆悉具足；及有千子最上色相勇猛無畏能伏他軍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「然後臣佐、人民及勝力兵眾等持妙繒帛，依灌頂法，欲為太子授其灌頂，作是白言：『大子！應授灌頂。』時太子言：『我今何用人間繒帛，為灌頂法繫於我頂；若我應統正法王位，必有天妙繒帛而為繫頂，乃至其後自然天降殊妙繒帛，為灌頂事統輪王位。』即有七寶隨時出現，所謂輪寶、象寶、馬寶、摩尼珠寶、玉女寶、主藏神寶、主兵神寶，如是七寶，皆悉具足；及有千子最上色相勇猛無畏能伏他軍。

「彼時有城亦號廣嚴，城中周匝皆有稠密樹林，人所愛樂。於其林中，有五百仙人棲止，脩習五神通定。是時林間多諸飛鳥鷺𪆗等類，鳴噪喧煩妨所脩定。中一仙人名曰醜面，生恚怒心，即以呪句呪鷺𪆗群悉折其羽。是時折羽鷺𪆗循地徐進，咸詣頂生王門。王方出行，適觀門左，乃問近臣言：『何故此鷺𪆗群咸聚門側？』近臣答言：『天子！群鳥棲林噪驚禪定，仙人恚怒呪折其羽，循地而來聚於王門。』王言：『此等仙人何故於眾生中心無悲愍，今宜勅遣彼等仙眾速離我境。』臣佐奉命，於仙人所具宣王勅。時諸仙眾即起是念：『今此大王統四大洲最極自在，我宜從命，往須彌山側棲止林間。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「彼時有城亦號廣嚴，城中周匝皆有稠密樹林，人所愛樂。於其林中，有五百仙人棲止，脩習五神通定。是時林間多諸飛鳥鷺𪆗等類，鳴噪喧煩妨所脩定。中一仙人名曰醜面，生恚怒心，即以呪句呪鷺𪆗群悉折其羽。是時折羽鷺𪆗循地徐進，咸詣頂生王門。王方出行，適觀門左，乃問近臣言：『何故此鷺𪆗群咸聚門側？』近臣答言：『天子！群鳥棲林噪驚禪定，仙人恚怒呪折其羽，循地而來聚於王門。』王言：『此等仙人何故於眾生中心無悲愍，今宜勅遣彼等仙眾速離我境。』臣佐奉命，於仙人所具宣王勅。時諸仙眾即起是念：『今此大王統四大洲最極自在，我宜從命，往須彌山側棲止林間。』

「爾時，頂生王漸次思惟觀察稱量人間所宜種種事業，隨所思惟觀察稱量已，各各發起人間所有種類事業。其王出行初見人間耕植田里，見已乃問諸侍臣言：『此人所作名為何等？』臣白王言：『天子！此人耕耨其田、植諸種子，隨所滋長而為活命。』王言：『我為聖王，何假人間耕植滋養，自有天中種子生成。』彼頂生王纔言念時，有二十七類種子自天而降。其王即問諸人眾言：『此由何人福力所致？』人眾答言：『此由天子福力亦兼我等。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，頂生王漸次思惟觀察稱量人間所宜種種事業，隨所思惟觀察稱量已，各各發起人間所有種類事業。其王出行初見人間耕植田里，見已乃問諸侍臣言：『此人所作名為何等？』臣白王言：『天子！此人耕耨其田、植諸種子，隨所滋長而為活命。』王言：『我為聖王，何假人間耕植滋養，自有天中種子生成。』彼頂生王纔言念時，有二十七類種子自天而降。其王即問諸人眾言：『此由何人福力所致？』人眾答言：『此由天子福力亦兼我等。』

「復次，彼王漸行，又見農人種蒔㲲衣種子，見已乃問諸近臣言：『此人所作名為何等？』臣白王言：『天子！此人種蒔㲲華樹種，結實取綿可成㲲衣。』王言：『我為聖王，何假人間植㲲衣種，自有天中妙㲲種子。』纔言念時，妙㲲衣種自天而降。其王即問諸人眾言：『此由何人福力所致？』人眾答言：『此由天子福力亦兼我等。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，彼王漸行，又見農人種蒔㲲衣種子，見已乃問諸近臣言：『此人所作名為何等？』臣白王言：『天子！此人種蒔㲲華樹種，結實取綿可成㲲衣。』王言：『我為聖王，何假人間植㲲衣種，自有天中妙㲲種子。』纔言念時，妙㲲衣種自天而降。其王即問諸人眾言：『此由何人福力所致？』人眾答言：『此由天子福力亦兼我等。』

「復次，彼王漸行，又見農人紡㲲衣線，見已乃問諸近臣言：『此人所作名為何等？』臣白王言：『天子！此人取綿紡線將成㲲段。』王言：『我為聖王，何假人間如是造作，自有天中妙㲲所用。』纔言念時，妙㲲衣緣自天而降。其王即問諸人眾言：『此由何人福力所致？』諸人眾言：『此由天子福力亦兼我等。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，彼王漸行，又見農人紡㲲衣線，見已乃問諸近臣言：『此人所作名為何等？』臣白王言：『天子！此人取綿紡線將成㲲段。』王言：『我為聖王，何假人間如是造作，自有天中妙㲲所用。』纔言念時，妙㲲衣緣自天而降。其王即問諸人眾言：『此由何人福力所致？』諸人眾言：『此由天子福力亦兼我等。』

「復次，彼王漸行，又見農人次第織㲲衣段，見已乃問諸近臣言：『此人所作名為何等？』臣白王言：『天子！此人布設機杼織㲲衣段。』王言：『我為聖王，何假人間㲲衣被身，自有天中妙㲲衣飾。』纔言念時，上妙㲲衣自天而降。其王即問諸人眾言：『此由何人福力所致？』諸人眾言：『此由天子福力亦兼我等。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，彼王漸行，又見農人次第織㲲衣段，見已乃問諸近臣言：『此人所作名為何等？』臣白王言：『天子！此人布設機杼織㲲衣段。』王言：『我為聖王，何假人間㲲衣被身，自有天中妙㲲衣飾。』纔言念時，上妙㲲衣自天而降。其王即問諸人眾言：『此由何人福力所致？』諸人眾言：『此由天子福力亦兼我等。』

「爾時，頂生王見是事已，乃起思念：『我之福力，今於此間未能顯發。我已統治須彌山南外大海中此贍部洲，其內廣闊外如車形，人民熾盛安隱豐樂；又復國土城邑嚴麗，所居人眾妙色可觀。我有七寶：所謂輪寶、象寶、馬寶、摩尼珠寶、玉女寶、主藏神寶、主兵神寶，如是七寶皆悉具足。及有千子最上色相，勇猛無畏能伏他軍，若我有勝力者快哉。今時願我宮中雨金錢七日，乃至不使一錢墮於宮外。』王纔念時，即於宮中天雨金錢數滿七日，無一金錢墮於宮外；隨其所作善根福力，神通威德自受福果。其王即問諸人眾言：『此由何人福力所致？』諸人眾言：『天子福力。』王言：『如汝向說兼汝等力，何故今時天不雨金滿贍部洲，使一切人民隨所欲者，悉能取之，故知汝等宿因微尠。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，頂生王見是事已，乃起思念：『我之福力，今於此間未能顯發。我已統治須彌山南外大海中此贍部洲，其內廣闊外如車形，人民熾盛安隱豐樂；又復國土城邑嚴麗，所居人眾妙色可觀。我有七寶：所謂輪寶、象寶、馬寶、摩尼珠寶、玉女寶、主藏神寶、主兵神寶，如是七寶皆悉具足。及有千子最上色相，勇猛無畏能伏他軍，若我有勝力者快哉。今時願我宮中雨金錢七日，乃至不使一錢墮於宮外。』王纔念時，即於宮中天雨金錢數滿七日，無一金錢墮於宮外；隨其所作善根福力，神通威德自受福果。其王即問諸人眾言：『此由何人福力所致？』諸人眾言：『天子福力。』王言：『如汝向說兼汝等力，何故今時天不雨金滿贍部洲，使一切人民隨所欲者，悉能取之，故知汝等宿因微尠。』」

佛言：「大王！彼頂生王正法治世，又經六帝釋滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「大王！彼頂生王正法治世，又經六帝釋滅。

「復次，頂生王謂導翼夜叉神禰舞迦言：『何處別有大洲為我所統？』禰舞迦答言：『天子！須彌山東外大海中，彼有大洲名曰勝身，其內廣闊外如半月，人民熾盛安隱豐樂；又復國土城邑嚴麗，所居人眾妙色可觀，王應往彼隨宜化導。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，頂生王謂導翼夜叉神禰舞迦言：『何處別有大洲為我所統？』禰舞迦答言：『天子！須彌山東外大海中，彼有大洲名曰勝身，其內廣闊外如半月，人民熾盛安隱豐樂；又復國土城邑嚴麗，所居人眾妙色可觀，王應往彼隨宜化導。』

「時頂生王即自思惟：『我已統治此贍部洲，及有七寶千子圍繞宮中，又雨金錢七日。我又復聞，須彌山東外大海中有勝身洲，我今往彼而為化導。』王纔念時，舉身空中，與十八俱胝勝力兵眾，及千子圍繞七寶導從，剎那即到東勝身洲。大王！彼頂生王於其洲中，治化人民多百千歲，隨彼眾生各各所作福行善力，神通威德自受福果，如是又經六帝釋滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時頂生王即自思惟：『我已統治此贍部洲，及有七寶千子圍繞宮中，又雨金錢七日。我又復聞，須彌山東外大海中有勝身洲，我今往彼而為化導。』王纔念時，舉身空中，與十八俱胝勝力兵眾，及千子圍繞七寶導從，剎那即到東勝身洲。大王！彼頂生王於其洲中，治化人民多百千歲，隨彼眾生各各所作福行善力，神通威德自受福果，如是又經六帝釋滅。

「復次，頂生王謂導翼夜叉神禰舞迦言：『何處別有大洲為我所統？』禰舞迦答言：『天子！須彌山西外大海中，彼有大洲名曰牛貨，內外周遍其相圓滿，人民熾盛安隱豐樂；又復國土城邑嚴麗，所居人眾妙色可觀，王應往彼隨宜化導。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，頂生王謂導翼夜叉神禰舞迦言：『何處別有大洲為我所統？』禰舞迦答言：『天子！須彌山西外大海中，彼有大洲名曰牛貨，內外周遍其相圓滿，人民熾盛安隱豐樂；又復國土城邑嚴麗，所居人眾妙色可觀，王應往彼隨宜化導。』

「時頂生王即自思惟：『我已統治彼贍部洲，七寶千子及雨金錢；我復至此東勝身洲，治化人民多百千歲。今又復聞，須彌山西外大海中有牛貨洲，我今往彼而為化導。』王纔念時，舉身空中，與十八俱胝勝力兵眾，及千子圍繞七寶導從，剎那即到西牛貨洲。大王！彼頂生王於其洲中，治化人民多百千歲，隨彼眾生各各所作福行善力，神通威德自受福果，如是又經六帝釋滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時頂生王即自思惟：『我已統治彼贍部洲，七寶千子及雨金錢；我復至此東勝身洲，治化人民多百千歲。今又復聞，須彌山西外大海中有牛貨洲，我今往彼而為化導。』王纔念時，舉身空中，與十八俱胝勝力兵眾，及千子圍繞七寶導從，剎那即到西牛貨洲。大王！彼頂生王於其洲中，治化人民多百千歲，隨彼眾生各各所作福行善力，神通威德自受福果，如是又經六帝釋滅。

「復次，頂生王謂導翼夜叉神禰舞迦言：『何處別有大洲為我所統？』禰舞迦答言：『天子！須彌山北外大海中，彼有大洲名曰俱盧，內外周遍其相四方，人民熾盛安隱豐樂；又復國土城邑嚴麗，所居人眾妙色可觀；又彼洲人，無我繫著無所攝屬，王應往彼隨宜化導。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，頂生王謂導翼夜叉神禰舞迦言：『何處別有大洲為我所統？』禰舞迦答言：『天子！須彌山北外大海中，彼有大洲名曰俱盧，內外周遍其相四方，人民熾盛安隱豐樂；又復國土城邑嚴麗，所居人眾妙色可觀；又彼洲人，無我繫著無所攝屬，王應往彼隨宜化導。』

「時頂生王即自思惟：『我已統治彼贍部洲，七寶千子及雨金錢；又往東勝身洲；而復至此西牛貨洲，治化人民多百千歲。今又復聞，須彌山北外大海中有俱盧洲，我今往彼而為化導。』王纔念時，舉身空中，與十八俱胝勝力兵眾，及千子圍繞七寶導從，往詣北俱盧洲，剎那即到須彌山側。其王遙見彼地白色，見已即問夜叉神禰舞迦言：『今此方處何故地白？』禰舞迦答言：『天子！此是北俱盧洲人所食香稻，其狀白色香味具足，不假耕植自然而生，稻長四指無芒無秕，清淨潔白依時成熟；彼洲人民不施其力取以食之，王今往彼亦取香稻而為其食。』時王聞已謂臣佐言：『汝等見此地白色不？』臣白王言：『唯然已見。』王言：『此是北俱盧洲人所食香稻，其狀白色香味具足，不假耕植自然而生，稻長四指無芒無秕，清淨潔白依時成熟，彼洲人民不施其力取以食之，汝等往彼亦取香稻而為其食。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時頂生王即自思惟：『我已統治彼贍部洲，七寶千子及雨金錢；又往東勝身洲；而復至此西牛貨洲，治化人民多百千歲。今又復聞，須彌山北外大海中有俱盧洲，我今往彼而為化導。』王纔念時，舉身空中，與十八俱胝勝力兵眾，及千子圍繞七寶導從，往詣北俱盧洲，剎那即到須彌山側。其王遙見彼地白色，見已即問夜叉神禰舞迦言：『今此方處何故地白？』禰舞迦答言：『天子！此是北俱盧洲人所食香稻，其狀白色香味具足，不假耕植自然而生，稻長四指無芒無秕，清淨潔白依時成熟；彼洲人民不施其力取以食之，王今往彼亦取香稻而為其食。』時王聞已謂臣佐言：『汝等見此地白色不？』臣白王言：『唯然已見。』王言：『此是北俱盧洲人所食香稻，其狀白色香味具足，不假耕植自然而生，稻長四指無芒無秕，清淨潔白依時成熟，彼洲人民不施其力取以食之，汝等往彼亦取香稻而為其食。』

「時頂生王又於須彌山北，遙見眾莊嚴樹圓無缺減殊妙可觀，即問禰舞迦言：『此是何等眾莊嚴樹？』禰舞迦答言：『天子！此是北俱盧洲人民所有四種劫波衣樹，謂青、黃、赤、白，其樹所出四色妙衣，彼洲人民若男若女須其衣者，纔起心時，即彼樹枝自然低垂，恣其所取。王今往彼亦被其衣。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時頂生王又於須彌山北，遙見眾莊嚴樹圓無缺減殊妙可觀，即問禰舞迦言：『此是何等眾莊嚴樹？』禰舞迦答言：『天子！此是北俱盧洲人民所有四種劫波衣樹，謂青、黃、赤、白，其樹所出四色妙衣，彼洲人民若男若女須其衣者，纔起心時，即彼樹枝自然低垂，恣其所取。王今往彼亦被其衣。』

「時王聞已，謂臣佐言：『汝等見此眾莊嚴樹，圓無缺減不？』臣白王言：『唯然已見。』王言：『此是北俱盧洲人民所有四種劫波衣樹，謂青、黃、赤、白，其樹所出四色妙衣，彼洲人民若男若女思其衣者，纔起心時，即彼樹枝自然低垂，恣其所取。汝等往彼亦被其衣。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時王聞已，謂臣佐言：『汝等見此眾莊嚴樹，圓無缺減不？』臣白王言：『唯然已見。』王言：『此是北俱盧洲人民所有四種劫波衣樹，謂青、黃、赤、白，其樹所出四色妙衣，彼洲人民若男若女思其衣者，纔起心時，即彼樹枝自然低垂，恣其所取。汝等往彼亦被其衣。』

「大王！彼頂生王於北俱盧洲治化人民多百千歲，隨彼眾生各各所作福行善力，神通威德自受福果，如是又經六帝釋滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王！彼頂生王於北俱盧洲治化人民多百千歲，隨彼眾生各各所作福行善力，神通威德自受福果，如是又經六帝釋滅。

「復次，頂生王謂導翼夜叉神禰舞迦言：『別有方處為我統不？』禰舞迦答言：『天子！無別方處為王所統。有三十三天，長壽色相多諸快樂，高廣樓閣久固安居。快哉，天子！宜往觀矚。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，頂生王謂導翼夜叉神禰舞迦言：『別有方處為我統不？』禰舞迦答言：『天子！無別方處為王所統。有三十三天，長壽色相多諸快樂，高廣樓閣久固安居。快哉，天子！宜往觀矚。』

「時頂生王即自思惟：『我已統治彼贍部洲，七寶千子及雨金錢；又往東勝身洲、西牛貨洲；今又至此北俱盧洲。復聞有彼三十三天，長壽色相多諸快樂，高廣樓閣久固安居，我今宜應往彼觀矚。』王纔念時，舉身空中，與十八俱胝勝力兵眾，及千子圍繞七寶導從，往須彌山外七重金山。其王初至儞民達囉山，其山嚴麗殊妙可觀，純金所成。彼有四大王天，諸天子眾往復其間。王以勝力兵眾於彼化導，又經六帝釋滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時頂生王即自思惟：『我已統治彼贍部洲，七寶千子及雨金錢；又往東勝身洲、西牛貨洲；今又至此北俱盧洲。復聞有彼三十三天，長壽色相多諸快樂，高廣樓閣久固安居，我今宜應往彼觀矚。』王纔念時，舉身空中，與十八俱胝勝力兵眾，及千子圍繞七寶導從，往須彌山外七重金山。其王初至儞民達囉山，其山嚴麗殊妙可觀，純金所成。彼有四大王天，諸天子眾往復其間。王以勝力兵眾於彼化導，又經六帝釋滅。

「次至尾那[惺-生+土]計山，其山嚴麗殊妙可觀，純金所成，彼有四大王天，諸天子眾往復其間。王以勝力兵眾於彼化導，又經六帝釋滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次至尾那[惺-生+土]計山，其山嚴麗殊妙可觀，純金所成，彼有四大王天，諸天子眾往復其間。王以勝力兵眾於彼化導，又經六帝釋滅。

「次至馬耳山，其山嚴麗殊妙可觀，純金所成，彼有四大王天，諸天子眾往復其間。王以勝力兵眾於彼化導，又經六帝釋滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次至馬耳山，其山嚴麗殊妙可觀，純金所成，彼有四大王天，諸天子眾往復其間。王以勝力兵眾於彼化導，又經六帝釋滅。

「次至善見山，其山嚴麗殊妙可觀，純金所成，彼有四大王天，諸天子眾往復其間。王以勝力兵眾於彼化導，又經六帝釋滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次至善見山，其山嚴麗殊妙可觀，純金所成，彼有四大王天，諸天子眾往復其間。王以勝力兵眾於彼化導，又經六帝釋滅。

「次至佉禰囉迦山，其山嚴麗殊妙可觀，純金所成，彼有四大王天，諸天子眾往復其間。王以勝力兵眾於彼化導，又經六帝釋滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次至佉禰囉迦山，其山嚴麗殊妙可觀，純金所成，彼有四大王天，諸天子眾往復其間。王以勝力兵眾於彼化導，又經六帝釋滅。

「次至持軸山，其山嚴麗殊妙可觀，純金所成，彼有四大王天，諸天子眾往復其間。王以勝力兵眾於彼化導，又經六帝釋滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次至持軸山，其山嚴麗殊妙可觀，純金所成，彼有四大王天，諸天子眾往復其間。王以勝力兵眾於彼化導，又經六帝釋滅。