妙色王因緣經
唐 義淨譯1卷CBETA T0163少于一万字 13 min
向佛经 GPT 提问
第 1 卷
佛說妙色王因緣經
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大唐三藏法師義淨奉 制譯
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如是我聞：
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一時，薄伽梵在室羅伐城逝多林給孤獨園。
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爾時世尊從定起已，為諸四眾演說無上甘露妙法。時有無量百千大眾前後圍遶，諸根不動聽聞法要。
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時諸苾芻既見大眾身心寂靜、慇懃聽法，咸皆有疑白佛言：「世尊！唯願慈悲為斷疑網。如來大師無上法王，今此座中聽法諸人，何故慇懃身心不動，聽聞妙法如飲甘露？」
時諸苾芻既見大眾身心寂靜、慇懃聽法，咸皆有疑白佛言：「世尊！唯願慈悲為斷疑網。如來大師無上法王，今此座中聽法諸人，何故慇懃身心不動，聽聞妙法如飲甘露？」
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世尊告曰：「汝等苾芻！我於往昔為求法故，敬心殷重。汝等諦聽！善思念之！吾當為汝說彼因緣。
世尊告曰：「汝等苾芻！我於往昔為求法故，敬心殷重。汝等諦聽！善思念之！吾當為汝說彼因緣。
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「乃往古昔，於婆羅痆斯大城中，有王名曰妙色，以法化世，國土豐樂、人民熾盛；無諸鬪戰、詐偽、怨賊，亦無病苦、災橫之事；稻蔗牛羊在處充滿，亦無瓦礫、荒梗棘刺，恩育兆人如觀一子。其王敬信，意樂賢善，自利利人，發堅固願，有慈心，希大法，愍人眾，愛群官，除去慳貪，常為大捨。王之夫人名曰妙容，顏貌端正，威儀詳審，眾德圓滿，人所愛樂。其王唯有一男，名端正子，年雖幼小忠孝仁慈，王所愛念無離左右。
「乃往古昔，於婆羅痆斯大城中，有王名曰妙色，以法化世，國土豐樂、人民熾盛；無諸鬪戰、詐偽、怨賊，亦無病苦、災橫之事；稻蔗牛羊在處充滿，亦無瓦礫、荒梗棘刺，恩育兆人如觀一子。其王敬信，意樂賢善，自利利人，發堅固願，有慈心，希大法，愍人眾，愛群官，除去慳貪，常為大捨。王之夫人名曰妙容，顏貌端正，威儀詳審，眾德圓滿，人所愛樂。其王唯有一男，名端正子，年雖幼小忠孝仁慈，王所愛念無離左右。
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「後於異時，其妙色王心悕勝法，召集群僚而告之曰：『我於妙法情生渴仰，卿等宜應為我詢訪。』時諸大臣前白王曰：『大王！當知大覺世尊出興世者，方有妙法。』王報臣曰：『今雖無佛，試為我求。』時王即便以箱盛妙金寶懸於幢上，鳴鼓宣令普告四方：『若有為我宣勝法者，我以金箱報其恩德，廣設音樂而慶讚之。』如是詔召經歷多時，竟無一人能為說法，時王渴仰懷憂而住。
「後於異時，其妙色王心悕勝法，召集群僚而告之曰：『我於妙法情生渴仰，卿等宜應為我詢訪。』時諸大臣前白王曰：『大王！當知大覺世尊出興世者，方有妙法。』王報臣曰：『今雖無佛，試為我求。』時王即便以箱盛妙金寶懸於幢上，鳴鼓宣令普告四方：『若有為我宣勝法者，我以金箱報其恩德，廣設音樂而慶讚之。』如是詔召經歷多時，竟無一人能為說法，時王渴仰懷憂而住。
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「爾時，帝釋遍觀下界誰善誰惡？誰於勝因情無懈倦？遂見此王為法憂惱，便作是念：『此妙色王久悕勝法，我當試之，其事虛實？』遂即化作大藥叉，身手足異常，面目可畏，來至眾中而白王曰：『仁求勝法，我能說之。』王聞法音歡喜踊躍，告藥叉曰：『密跡主！有妙法者，幸願為說，我當諦聽！』藥叉告曰：『大王今者生輕法心，謂為易得即令宣說。事不應然，我身飢虛，何能為說？』王聞語已，尋命膳官所有上食速宜奉進。藥叉告曰：『王厨之食非我所飡，唯人熱血肉是我常食。』王曰：『人之血肉何可卒求？』藥叉曰：『王之愛子宜應見與。』王聞此語，便作是念：『我久辛苦尋求勝法，今聞法音便成無價。』時端正子在父邊立，聞是語已，跪白王曰：『唯願父王勿生憂惱！父之所望當令滿足。可持我身奉密跡主，以充其食。』王曰：『汝見求法，捨所愛身。善哉，丈夫！隨汝所樂。』其端正子即便以身奉上藥叉。藥叉受已，對王、大眾分裂其身，噉肉飲血。王雖見此，慕法情深，了無驚懼。
「爾時，帝釋遍觀下界誰善誰惡？誰於勝因情無懈倦？遂見此王為法憂惱，便作是念：『此妙色王久悕勝法，我當試之，其事虛實？』遂即化作大藥叉，身手足異常，面目可畏，來至眾中而白王曰：『仁求勝法，我能說之。』王聞法音歡喜踊躍，告藥叉曰：『密跡主！有妙法者，幸願為說，我當諦聽！』藥叉告曰：『大王今者生輕法心，謂為易得即令宣說。事不應然，我身飢虛，何能為說？』王聞語已，尋命膳官所有上食速宜奉進。藥叉告曰：『王厨之食非我所飡，唯人熱血肉是我常食。』王曰：『人之血肉何可卒求？』藥叉曰：『王之愛子宜應見與。』王聞此語，便作是念：『我久辛苦尋求勝法，今聞法音便成無價。』時端正子在父邊立，聞是語已，跪白王曰：『唯願父王勿生憂惱！父之所望當令滿足。可持我身奉密跡主，以充其食。』王曰：『汝見求法，捨所愛身。善哉，丈夫！隨汝所樂。』其端正子即便以身奉上藥叉。藥叉受已，對王、大眾分裂其身，噉肉飲血。王雖見此，慕法情深，了無驚懼。
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「時密跡主復告王曰：『我仍未飽，更與汝妻。』時妙容夫人亦在王側，聞斯語已，亦同其子身奉藥叉。藥叉受已，噉其血肉，復告王曰：『然我飢虛，尚未充足。』王便白言：『密跡主！一子已施，妻復重食，尚云飢虛；隨意當取，我願供給，無退轉心。』藥叉告曰：『王之自身宜與我食。』王曰：『善哉！實不敢悋，然我身死如何聞法？今我先可聽其妙法，既受持已，當即捨身。』
「時密跡主復告王曰：『我仍未飽，更與汝妻。』時妙容夫人亦在王側，聞斯語已，亦同其子身奉藥叉。藥叉受已，噉其血肉，復告王曰：『然我飢虛，尚未充足。』王便白言：『密跡主！一子已施，妻復重食，尚云飢虛；隨意當取，我願供給，無退轉心。』藥叉告曰：『王之自身宜與我食。』王曰：『善哉！實不敢悋，然我身死如何聞法？今我先可聽其妙法，既受持已，當即捨身。』
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「是時藥叉共王立要，即於無量百千萬億大眾之中，說勝妙伽他曰：
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「『由愛故生憂， 由愛故生怖，
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若離於愛者， 無憂亦無怖。』
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「王既聞此勝妙法已，心生慶幸，歡悅無量，告密跡主曰：『我已聞法，如說奉持。今我此身，隨意當食。』
「王既聞此勝妙法已，心生慶幸，歡悅無量，告密跡主曰：『我已聞法，如說奉持。今我此身，隨意當食。』
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「時天帝釋，見王為法，身心不動如妙高山，知其必當證無上覺，捨藥叉像，復天帝形，信喜內充，怡顏前進，一手携子，一手持妻，而告王曰：『善哉，善哉！是善丈夫，堅裝甲冑破煩惱軍，濟度愚迷出生死海，觀斯勇猛，必當不久能成無上正等菩提。汝之妻、子我今相付。』時王即便白天帝曰：『善哉，善哉！天主憍尸迦！降大慈悲，為善知識，已能滿我樂法之心。』是時天帝於大眾中忽然不現。」
「時天帝釋，見王為法，身心不動如妙高山，知其必當證無上覺，捨藥叉像，復天帝形，信喜內充，怡顏前進，一手携子，一手持妻，而告王曰：『善哉，善哉！是善丈夫，堅裝甲冑破煩惱軍，濟度愚迷出生死海，觀斯勇猛，必當不久能成無上正等菩提。汝之妻、子我今相付。』時王即便白天帝曰：『善哉，善哉！天主憍尸迦！降大慈悲，為善知識，已能滿我樂法之心。』是時天帝於大眾中忽然不現。」
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爾時，世尊告諸苾芻：「於汝意云何？勿生異念，彼時妙色王者，即我身是；端正子者，羅怙羅是；妻妙容者，即耶輸陀羅是。汝等當知，我往昔時為求法故，捨所愛妻，子及以已身，尚無所悋，何況餘物。由此緣故，今時所有一切大眾從我聞法，專心聽受無有疲厭；又由我昔求法忘勞，今於長夜為眾說法，亦無疲倦。汝等苾芻，當學於我，恭敬尊重，勤求勝法；既聞法已，如說修行，勿為放逸。」
爾時，世尊告諸苾芻：「於汝意云何？勿生異念，彼時妙色王者，即我身是；端正子者，羅怙羅是；妻妙容者，即耶輸陀羅是。汝等當知，我往昔時為求法故，捨所愛妻，子及以已身，尚無所悋，何況餘物。由此緣故，今時所有一切大眾從我聞法，專心聽受無有疲厭；又由我昔求法忘勞，今於長夜為眾說法，亦無疲倦。汝等苾芻，當學於我，恭敬尊重，勤求勝法；既聞法已，如說修行，勿為放逸。」
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爾時諸苾芻及人天眾聞佛說已，歡喜奉行。
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