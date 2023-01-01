佛說妙色王因緣經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說妙色王因緣經

大唐三藏法師義淨奉 制譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大唐三藏法師義淨奉 制譯

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時，薄伽梵在室羅伐城逝多林給孤獨園。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時，薄伽梵在室羅伐城逝多林給孤獨園。

爾時世尊從定起已，為諸四眾演說無上甘露妙法。時有無量百千大眾前後圍遶，諸根不動聽聞法要。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊從定起已，為諸四眾演說無上甘露妙法。時有無量百千大眾前後圍遶，諸根不動聽聞法要。

時諸苾芻既見大眾身心寂靜、慇懃聽法，咸皆有疑白佛言：「世尊！唯願慈悲為斷疑網。如來大師無上法王，今此座中聽法諸人，何故慇懃身心不動，聽聞妙法如飲甘露？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時諸苾芻既見大眾身心寂靜、慇懃聽法，咸皆有疑白佛言：「世尊！唯願慈悲為斷疑網。如來大師無上法王，今此座中聽法諸人，何故慇懃身心不動，聽聞妙法如飲甘露？」

世尊告曰：「汝等苾芻！我於往昔為求法故，敬心殷重。汝等諦聽！善思念之！吾當為汝說彼因緣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊告曰：「汝等苾芻！我於往昔為求法故，敬心殷重。汝等諦聽！善思念之！吾當為汝說彼因緣。

「乃往古昔，於婆羅痆斯大城中，有王名曰妙色，以法化世，國土豐樂、人民熾盛；無諸鬪戰、詐偽、怨賊，亦無病苦、災橫之事；稻蔗牛羊在處充滿，亦無瓦礫、荒梗棘刺，恩育兆人如觀一子。其王敬信，意樂賢善，自利利人，發堅固願，有慈心，希大法，愍人眾，愛群官，除去慳貪，常為大捨。王之夫人名曰妙容，顏貌端正，威儀詳審，眾德圓滿，人所愛樂。其王唯有一男，名端正子，年雖幼小忠孝仁慈，王所愛念無離左右。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「乃往古昔，於婆羅痆斯大城中，有王名曰妙色，以法化世，國土豐樂、人民熾盛；無諸鬪戰、詐偽、怨賊，亦無病苦、災橫之事；稻蔗牛羊在處充滿，亦無瓦礫、荒梗棘刺，恩育兆人如觀一子。其王敬信，意樂賢善，自利利人，發堅固願，有慈心，希大法，愍人眾，愛群官，除去慳貪，常為大捨。王之夫人名曰妙容，顏貌端正，威儀詳審，眾德圓滿，人所愛樂。其王唯有一男，名端正子，年雖幼小忠孝仁慈，王所愛念無離左右。

「後於異時，其妙色王心悕勝法，召集群僚而告之曰：『我於妙法情生渴仰，卿等宜應為我詢訪。』時諸大臣前白王曰：『大王！當知大覺世尊出興世者，方有妙法。』王報臣曰：『今雖無佛，試為我求。』時王即便以箱盛妙金寶懸於幢上，鳴鼓宣令普告四方：『若有為我宣勝法者，我以金箱報其恩德，廣設音樂而慶讚之。』如是詔召經歷多時，竟無一人能為說法，時王渴仰懷憂而住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「後於異時，其妙色王心悕勝法，召集群僚而告之曰：『我於妙法情生渴仰，卿等宜應為我詢訪。』時諸大臣前白王曰：『大王！當知大覺世尊出興世者，方有妙法。』王報臣曰：『今雖無佛，試為我求。』時王即便以箱盛妙金寶懸於幢上，鳴鼓宣令普告四方：『若有為我宣勝法者，我以金箱報其恩德，廣設音樂而慶讚之。』如是詔召經歷多時，竟無一人能為說法，時王渴仰懷憂而住。

「爾時，帝釋遍觀下界誰善誰惡？誰於勝因情無懈倦？遂見此王為法憂惱，便作是念：『此妙色王久悕勝法，我當試之，其事虛實？』遂即化作大藥叉，身手足異常，面目可畏，來至眾中而白王曰：『仁求勝法，我能說之。』王聞法音歡喜踊躍，告藥叉曰：『密跡主！有妙法者，幸願為說，我當諦聽！』藥叉告曰：『大王今者生輕法心，謂為易得即令宣說。事不應然，我身飢虛，何能為說？』王聞語已，尋命膳官所有上食速宜奉進。藥叉告曰：『王厨之食非我所飡，唯人熱血肉是我常食。』王曰：『人之血肉何可卒求？』藥叉曰：『王之愛子宜應見與。』王聞此語，便作是念：『我久辛苦尋求勝法，今聞法音便成無價。』時端正子在父邊立，聞是語已，跪白王曰：『唯願父王勿生憂惱！父之所望當令滿足。可持我身奉密跡主，以充其食。』王曰：『汝見求法，捨所愛身。善哉，丈夫！隨汝所樂。』其端正子即便以身奉上藥叉。藥叉受已，對王、大眾分裂其身，噉肉飲血。王雖見此，慕法情深，了無驚懼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，帝釋遍觀下界誰善誰惡？誰於勝因情無懈倦？遂見此王為法憂惱，便作是念：『此妙色王久悕勝法，我當試之，其事虛實？』遂即化作大藥叉，身手足異常，面目可畏，來至眾中而白王曰：『仁求勝法，我能說之。』王聞法音歡喜踊躍，告藥叉曰：『密跡主！有妙法者，幸願為說，我當諦聽！』藥叉告曰：『大王今者生輕法心，謂為易得即令宣說。事不應然，我身飢虛，何能為說？』王聞語已，尋命膳官所有上食速宜奉進。藥叉告曰：『王厨之食非我所飡，唯人熱血肉是我常食。』王曰：『人之血肉何可卒求？』藥叉曰：『王之愛子宜應見與。』王聞此語，便作是念：『我久辛苦尋求勝法，今聞法音便成無價。』時端正子在父邊立，聞是語已，跪白王曰：『唯願父王勿生憂惱！父之所望當令滿足。可持我身奉密跡主，以充其食。』王曰：『汝見求法，捨所愛身。善哉，丈夫！隨汝所樂。』其端正子即便以身奉上藥叉。藥叉受已，對王、大眾分裂其身，噉肉飲血。王雖見此，慕法情深，了無驚懼。

「時密跡主復告王曰：『我仍未飽，更與汝妻。』時妙容夫人亦在王側，聞斯語已，亦同其子身奉藥叉。藥叉受已，噉其血肉，復告王曰：『然我飢虛，尚未充足。』王便白言：『密跡主！一子已施，妻復重食，尚云飢虛；隨意當取，我願供給，無退轉心。』藥叉告曰：『王之自身宜與我食。』王曰：『善哉！實不敢悋，然我身死如何聞法？今我先可聽其妙法，既受持已，當即捨身。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時密跡主復告王曰：『我仍未飽，更與汝妻。』時妙容夫人亦在王側，聞斯語已，亦同其子身奉藥叉。藥叉受已，噉其血肉，復告王曰：『然我飢虛，尚未充足。』王便白言：『密跡主！一子已施，妻復重食，尚云飢虛；隨意當取，我願供給，無退轉心。』藥叉告曰：『王之自身宜與我食。』王曰：『善哉！實不敢悋，然我身死如何聞法？今我先可聽其妙法，既受持已，當即捨身。』

「是時藥叉共王立要，即於無量百千萬億大眾之中，說勝妙伽他曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是時藥叉共王立要，即於無量百千萬億大眾之中，說勝妙伽他曰：

「『由愛故生憂， 由愛故生怖， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『由愛故生憂， 由愛故生怖，

若離於愛者， 無憂亦無怖。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若離於愛者， 無憂亦無怖。』

「王既聞此勝妙法已，心生慶幸，歡悅無量，告密跡主曰：『我已聞法，如說奉持。今我此身，隨意當食。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「王既聞此勝妙法已，心生慶幸，歡悅無量，告密跡主曰：『我已聞法，如說奉持。今我此身，隨意當食。』

「時天帝釋，見王為法，身心不動如妙高山，知其必當證無上覺，捨藥叉像，復天帝形，信喜內充，怡顏前進，一手携子，一手持妻，而告王曰：『善哉，善哉！是善丈夫，堅裝甲冑破煩惱軍，濟度愚迷出生死海，觀斯勇猛，必當不久能成無上正等菩提。汝之妻、子我今相付。』時王即便白天帝曰：『善哉，善哉！天主憍尸迦！降大慈悲，為善知識，已能滿我樂法之心。』是時天帝於大眾中忽然不現。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時天帝釋，見王為法，身心不動如妙高山，知其必當證無上覺，捨藥叉像，復天帝形，信喜內充，怡顏前進，一手携子，一手持妻，而告王曰：『善哉，善哉！是善丈夫，堅裝甲冑破煩惱軍，濟度愚迷出生死海，觀斯勇猛，必當不久能成無上正等菩提。汝之妻、子我今相付。』時王即便白天帝曰：『善哉，善哉！天主憍尸迦！降大慈悲，為善知識，已能滿我樂法之心。』是時天帝於大眾中忽然不現。」

爾時，世尊告諸苾芻：「於汝意云何？勿生異念，彼時妙色王者，即我身是；端正子者，羅怙羅是；妻妙容者，即耶輸陀羅是。汝等當知，我往昔時為求法故，捨所愛妻，子及以已身，尚無所悋，何況餘物。由此緣故，今時所有一切大眾從我聞法，專心聽受無有疲厭；又由我昔求法忘勞，今於長夜為眾說法，亦無疲倦。汝等苾芻，當學於我，恭敬尊重，勤求勝法；既聞法已，如說修行，勿為放逸。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊告諸苾芻：「於汝意云何？勿生異念，彼時妙色王者，即我身是；端正子者，羅怙羅是；妻妙容者，即耶輸陀羅是。汝等當知，我往昔時為求法故，捨所愛妻，子及以已身，尚無所悋，何況餘物。由此緣故，今時所有一切大眾從我聞法，專心聽受無有疲厭；又由我昔求法忘勞，今於長夜為眾說法，亦無疲倦。汝等苾芻，當學於我，恭敬尊重，勤求勝法；既聞法已，如說修行，勿為放逸。」

爾時諸苾芻及人天眾聞佛說已，歡喜奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時諸苾芻及人天眾聞佛說已，歡喜奉行。