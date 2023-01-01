菩薩本生鬘論卷第十六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩本生鬘論卷第十六

聖勇菩薩等造 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聖勇菩薩等造

宋朝散大夫試鴻臚少卿同譯經梵才大師紹德慧詢等奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宋朝散大夫試鴻臚少卿同譯經梵才大師紹德慧詢等奉 詔譯

愛樂希求無上智力，運載有情殊勝彼岸，第六意識勤修智道，誠實布施求根本行。是處究竟制度法義，聽聞亡相修布施法，蘊集清淨殊勝智力，淨覺有情無礙神足。圓滿聞持具足力用，道行福緣最上勝行，寂靜了知圓滿施法，有情卒暴纏縛境界。四種梵行希求發起，生類因緣無有繫縛，隨順造作煩惱因行，軌範師等指陳喧寂，得戒、秉法、教授、證戒，四種師範自在有力不可破壞，人中命盡七支戒捨。又復修作殊勝智解，了知廣大寂靜因業，纏蓋染行倏然止息，楚毒因緣寂然遠離。我慢之法清淨除遣，菩提薩埵是處引導，真實義利聽聞施設，希求彼行寂靜修持，發起誠諦淨妙因行，知見了解善淨制度。瀑流煩惱勢用廣大，勝義無倒了知遠離，根本淨妙正解脫義，隨順帝釋諸天之行。靜住無染快樂清淨，離造作義煩障不生，無諍訟義喧動止息，束縛身心名為安靜。有情無實四大假合，無能比譬虛幻難說，聚沫浮泡陽焰谷響，刻木懸絲鏡像水月。佛言：「出息難保入息。」靜住崇修彼岸之法，肅靜無喧精純操節，如此之行由然可說。善男子上妙布施國城、妻子、身分支節，體其如性不可亦無不可。又云「發生勝義」意在如此。了知緣法修種種行，智慧聽聞如如勝法，如是我見染慧一分，就染慧說唯自性斷，分別發業亦自性斷，自餘心所屬相應斷。聽聞正法無暗鈍性，道行平等有力荷負，清淨教法詮表殊勝，聞持善淨功用難測，如是修習安然清淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 愛樂希求無上智力，運載有情殊勝彼岸，第六意識勤修智道，誠實布施求根本行。是處究竟制度法義，聽聞亡相修布施法，蘊集清淨殊勝智力，淨覺有情無礙神足。圓滿聞持具足力用，道行福緣最上勝行，寂靜了知圓滿施法，有情卒暴纏縛境界。四種梵行希求發起，生類因緣無有繫縛，隨順造作煩惱因行，軌範師等指陳喧寂，得戒、秉法、教授、證戒，四種師範自在有力不可破壞，人中命盡七支戒捨。又復修作殊勝智解，了知廣大寂靜因業，纏蓋染行倏然止息，楚毒因緣寂然遠離。我慢之法清淨除遣，菩提薩埵是處引導，真實義利聽聞施設，希求彼行寂靜修持，發起誠諦淨妙因行，知見了解善淨制度。瀑流煩惱勢用廣大，勝義無倒了知遠離，根本淨妙正解脫義，隨順帝釋諸天之行。靜住無染快樂清淨，離造作義煩障不生，無諍訟義喧動止息，束縛身心名為安靜。有情無實四大假合，無能比譬虛幻難說，聚沫浮泡陽焰谷響，刻木懸絲鏡像水月。佛言：「出息難保入息。」靜住崇修彼岸之法，肅靜無喧精純操節，如此之行由然可說。善男子上妙布施國城、妻子、身分支節，體其如性不可亦無不可。又云「發生勝義」意在如此。了知緣法修種種行，智慧聽聞如如勝法，如是我見染慧一分，就染慧說唯自性斷，分別發業亦自性斷，自餘心所屬相應斷。聽聞正法無暗鈍性，道行平等有力荷負，清淨教法詮表殊勝，聞持善淨功用難測，如是修習安然清淨。

云何真實本智證如？如是之智與境相稱，心緣慮亡語談詞喪，如是自性得無所得，快樂自在獲安隱行。意地無染身心安泰，真實清虛塵無罣礙，發生趣向大悲常寂。菩薩布施力用周遍尊者護國本生之義第三十一。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何真實本智證如？如是之智與境相稱，心緣慮亡語談詞喪，如是自性得無所得，快樂自在獲安隱行。意地無染身心安泰，真實清虛塵無罣礙，發生趣向大悲常寂。菩薩布施力用周遍尊者護國本生之義第三十一。

王者狀貌盡世希有，教令生靈本存其道，希世之物無意挂念，所謂隨順聽聞菩薩真實根本相狀。「世尊！病患、老相、死苦，何謂繫縛相應？怨家顛倒苦惱憂意，云何捨離？」世間有情我執無盡，大悲願力無有捨期，諍訟纏蓋根本驚畏，善哉生類妉婪無捨，煩惱飢渴苦極難免，世間真實何時快樂？學地遷移安樂何在？生起積聚毀壞滅亡，慳、貪、飢、渴貧病難捨，我慢欺輕𣣋鑠彼物，平等導引俱登安處，廣大福德親族和合。積聚了知本生所用，虛幻了知無有少實，宗祖族類相繼而有，貧病安樂二事無等。吉祥勝義圓淨生起，無倒善淨根本無畏，淨覺之功熾然發起，無始本有何所希求。圓滿制度邊際增上，力用根本如如無怖，布施除染力用無縛，相貌止息聞持具足。無倒淨住修根本行，寂靜無喧真實運載，慈雲普覆我慢無有，繫縛力用自性邊際。根本遷變彼彼如如，暗鈍顛倒我執纏縛，清淨修崇無顛倒染，廣大城邑豐物熾盛。淨妙殊勝全無諍訟，本行施行世間資益，吉祥勝事發生支分，相貌根本修遷變行。我我所見前後發生，正解脫義染分皆止，有無真實移轉不定，我執為本慢等方生。運載真實義利無盡，奔詣聖所餚饍供養，纏縛有力苦海難出，若入見道分別皆斷。修明了行輪迴止息，五蘊名色無為非此，佛果究竟餘皆因分，運載圓滿無上覺位。善業長時三無數劫，纖瑕必去片善無遺，根本進修是大有情，福德殊勝體性無縛。真實力用根本勝因，止息貪瞋人天之行，勤修布施福樂之因，戒行無虧其體尊大。相貌力用增上無慢，安靜無縛塵污自殄，德業尊崇群生依附，人天趣類如雲普覆。清淨最上寂然無諍，淨法不虛祕密成就，隨順貪欲希求勝果。自性了知力用真實，生不可得約如性說，性不可得無不可得，了解根本愛樂寂靜，清淨勝因無損減義，有不可得約遍計說。有為之法不仗緣時有不可得，遇緣合時無不可得，尊貴之人福德廣大名大有情，修合毒藥顛倒施設，真實修因除我慢法，仗善支力自在進修，靜住安樂，遠離煩惱垢染麁重種種難事、瀑流苦果顛倒之法。究竟增上誠諦之法，隨順智解了知變動，無諍根本種種勝事，造作平等遷動之法。貪愛進修相貌之行，修作自性清淨因相，根本縛力四方衰患，布施濟給往來貧病。彼災自性因慳悋得，熾然毒害無清淨行，隨順處所縛障所得，第六意識真實推尋，能斷貪欲種種因行。順從彼彼十種惡行，究竟修崇施行等法，眼根照了殊妙作業，福德進修益濟等事。善法相應無我執縛，如實之行覆障不能，了知真實集諦之行，發生相貌纏蓋染障。意地造作不如法行，圓滿遷變自性法體，過去 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王者狀貌盡世希有，教令生靈本存其道，希世之物無意挂念，所謂隨順聽聞菩薩真實根本相狀。「世尊！病患、老相、死苦，何謂繫縛相應？怨家顛倒苦惱憂意，云何捨離？」世間有情我執無盡，大悲願力無有捨期，諍訟纏蓋根本驚畏，善哉生類妉婪無捨，煩惱飢渴苦極難免，世間真實何時快樂？學地遷移安樂何在？生起積聚毀壞滅亡，慳、貪、飢、渴貧病難捨，我慢欺輕𣣋鑠彼物，平等導引俱登安處，廣大福德親族和合。積聚了知本生所用，虛幻了知無有少實，宗祖族類相繼而有，貧病安樂二事無等。吉祥勝義圓淨生起，無倒善淨根本無畏，淨覺之功熾然發起，無始本有何所希求。圓滿制度邊際增上，力用根本如如無怖，布施除染力用無縛，相貌止息聞持具足。無倒淨住修根本行，寂靜無喧真實運載，慈雲普覆我慢無有，繫縛力用自性邊際。根本遷變彼彼如如，暗鈍顛倒我執纏縛，清淨修崇無顛倒染，廣大城邑豐物熾盛。淨妙殊勝全無諍訟，本行施行世間資益，吉祥勝事發生支分，相貌根本修遷變行。我我所見前後發生，正解脫義染分皆止，有無真實移轉不定，我執為本慢等方生。運載真實義利無盡，奔詣聖所餚饍供養，纏縛有力苦海難出，若入見道分別皆斷。修明了行輪迴止息，五蘊名色無為非此，佛果究竟餘皆因分，運載圓滿無上覺位。善業長時三無數劫，纖瑕必去片善無遺，根本進修是大有情，福德殊勝體性無縛。真實力用根本勝因，止息貪瞋人天之行，勤修布施福樂之因，戒行無虧其體尊大。相貌力用增上無慢，安靜無縛塵污自殄，德業尊崇群生依附，人天趣類如雲普覆。清淨最上寂然無諍，淨法不虛祕密成就，隨順貪欲希求勝果。自性了知力用真實，生不可得約如性說，性不可得無不可得，了解根本愛樂寂靜，清淨勝因無損減義，有不可得約遍計說。有為之法不仗緣時有不可得，遇緣合時無不可得，尊貴之人福德廣大名大有情，修合毒藥顛倒施設，真實修因除我慢法，仗善支力自在進修，靜住安樂，遠離煩惱垢染麁重種種難事、瀑流苦果顛倒之法。究竟增上誠諦之法，隨順智解了知變動，無諍根本種種勝事，造作平等遷動之法。貪愛進修相貌之行，修作自性清淨因相，根本縛力四方衰患，布施濟給往來貧病。彼災自性因慳悋得，熾然毒害無清淨行，隨順處所縛障所得，第六意識真實推尋，能斷貪欲種種因行。順從彼彼十種惡行，究竟修崇施行等法，眼根照了殊妙作業，福德進修益濟等事。善法相應無我執縛，如實之行覆障不能，了知真實集諦之行，發生相貌纏蓋染障。意地造作不如法行，圓滿遷變自性法體，過去

想念所作因行，作法顛倒諍訟過患。有情根本垢染處所，布施究竟除免災禍，如是力用界性清淨，行步安詳殊勝軌範。如是清淨處所制度，寂靜自性諸法道行，廣大義利隨順了知，我見推求最上處所。根本一合清淨因行，流轉無倒希求勝義，遠行力用淨妙因果，心分驚怖憂惱思慮。廣大圓滿諸天梵行，驚畏破壞有情身分，如雲遍覆潤澤乾枯，嚴麗種種安居處所。廣大平等修行布施，楚毒有情苦惱息除，獲得真實殊妙果報，遠離障染顛倒怨結。教導增上淨妙功德，有情勝因清淨修作，修布施行除慳悋障，如雲相狀息除熱惱。淨妙真實顛倒遠離，快樂自性制度無畏，增上果報支分殊妙，造作希求誦訟止息，靜住修飾相貌安泰，卒暴不生煩惱捨離，造作究竟邊際真實，貪欲顛倒隨順止息，棄背生死解脫染障，遷變相狀剎那皆盡。了知因處招感無盡，圓滿祕藏安靜無我，邊際趣求清淨無縛，寂靜無染意法常止。自性義利喧諍息除，世間種種希世之物，隱覆不知忽然所棄，順從我執悋惜無與。增上纏縛堅固難解，楚毒既傷百事無記，如是寂靜塵坌不生，主者清淨智慧了知。寂靜之處垢染止息，造作相貌本自真實，隨順知見憍恣轉盛，繫縛發生塵勞遮翳。我慢之意勝義止息，慧解相從無顛倒想，有情彼影無能捨離，善惡之報相隨亦然。如是聞持清淨之本，甚深之法發生淨施，財賄雖多不生惠施，意地慳貪積聚難捨。悲敬不施主者有分，生起真實聞持力用，時分實因自在纏蓋，親族無時干煩資益，有情布施愛樂惠捨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 想念所作因行，作法顛倒諍訟過患。有情根本垢染處所，布施究竟除免災禍，如是力用界性清淨，行步安詳殊勝軌範。如是清淨處所制度，寂靜自性諸法道行，廣大義利隨順了知，我見推求最上處所。根本一合清淨因行，流轉無倒希求勝義，遠行力用淨妙因果，心分驚怖憂惱思慮。廣大圓滿諸天梵行，驚畏破壞有情身分，如雲遍覆潤澤乾枯，嚴麗種種安居處所。廣大平等修行布施，楚毒有情苦惱息除，獲得真實殊妙果報，遠離障染顛倒怨結。教導增上淨妙功德，有情勝因清淨修作，修布施行除慳悋障，如雲相狀息除熱惱。淨妙真實顛倒遠離，快樂自性制度無畏，增上果報支分殊妙，造作希求誦訟止息，靜住修飾相貌安泰，卒暴不生煩惱捨離，造作究竟邊際真實，貪欲顛倒隨順止息，棄背生死解脫染障，遷變相狀剎那皆盡。了知因處招感無盡，圓滿祕藏安靜無我，邊際趣求清淨無縛，寂靜無染意法常止。自性義利喧諍息除，世間種種希世之物，隱覆不知忽然所棄，順從我執悋惜無與。增上纏縛堅固難解，楚毒既傷百事無記，如是寂靜塵坌不生，主者清淨智慧了知。寂靜之處垢染止息，造作相貌本自真實，隨順知見憍恣轉盛，繫縛發生塵勞遮翳。我慢之意勝義止息，慧解相從無顛倒想，有情彼影無能捨離，善惡之報相隨亦然。如是聞持清淨之本，甚深之法發生淨施，財賄雖多不生惠施，意地慳貪積聚難捨。悲敬不施主者有分，生起真實聞持力用，時分實因自在纏蓋，親族無時干煩資益，有情布施愛樂惠捨。

云何修因急時相濟？憂受之時心地難安，受報之果獲前因事，了知善惡影響不虛。是處云何喧煩止息？患難邊際聽聞無有，彼增上因貧病止息，寂靜誠實何有過患，菩薩接引埀言誨示，如此渴乏究竟不有。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何修因急時相濟？憂受之時心地難安，受報之果獲前因事，了知善惡影響不虛。是處云何喧煩止息？患難邊際聽聞無有，彼增上因貧病止息，寂靜誠實何有過患，菩薩接引埀言誨示，如此渴乏究竟不有。

云何自性不樂諍訟？平等義利彼我普均，是處不壞無流轉義，勝義根本無倒梵行，根本勝因如如無怖。智慧不常三性不定，發起有支本由貪愛，如是夜暗黑白難分，善淨力用明白昭然。遠離怖畏無倒清淨，如性離畏勝義邊際，色蘊可見四蘊難分，根本真實處所可得。垢染諍訟邊際煩惱，最上一切根本布施，教法義利聽聞處所，災禍相狀無不破壞。無倒寂靜自在修施，遠離根本顛倒生法，淨妙邊際增上勝義，勢力有情了知聖法。增上根本荷負生類，本修施行寂靜進修，自在造作發生勝行，淨妙邊際遠離楚毒。繫縛力用怨家息除，自性捨施勝妙制度，邊際真實修習最上，希求相貌無倒修習。施設自性運動止息，名色五蘊福德感應，飢渴熱惱無能捨離，繫縛生起苦毒無盡。心所之法與心相應，行施濟益貧窮之類，根本聞持誠諦施行，善妙除毒安隱心行。體性無諍如性清淨，師子善淨自在有力，殊勝相貌增上可愛，屈伸進止庠序有則。聽聞離怖力用修作，勝義聞持發生實行，布施無倒自性安靜，色相殊妙運動澄寂。造作功能世間希有，廣大嚴麗清淨無比，冤家難捨入聖方除，勝義無倒力用自止。發趣根本寂靜無喧，我慢邊際理惑難斷，荷負勝法力用無對，隨順正理清淨自性。忿性不善熾然發起如火難止，自在寂靜修設供養，暗鈍我慢穢濁之處，獲得究竟中間無倒。造作自在布施無盡，具足我慢真實勝義，進趣自在無垢清淨，處所邊際施行普均。楚毒災禍梵行止息，塵垢暗鈍密部能止，根本荷負聖力可施，洗濯倒染究竟令盡。種族修施普遍如雲，根本真實圓滿清淨，彼勝義因有力無畏，黃金伏藏自然發生。澄寂處所彼彼因行，微妙甚深生解脫義，根起生靈自性為義，金剛無壞能摧煩惱。一合清淨根本遠離，自在勝力無流轉義，靜住獲得無推求意，布施無邊無思惟義。屈伸進趣和合寂靜，解脫生死斷煩惱義，王者護國安生靈義，勝義增上寂寂為義，本起無倒除作用事，星曜安然無遷變義。成就不失增長勝事，真實根本增光耀事，遠離星辰災禍之事，欺誑種種大智慧行。了知遷盡愚癡之患，造作根本有情盛事，荷負垢穢遍修布施。有情楚毒遷變難捨，成就真實祕妙語言，進退和合崇奉頂戴。識等五種果報為有，善、不善業非親不論，顛倒垢染勢用生起，專求星辰安居本位。彼運載力自性不虛，暗鈍施設勤修善淨，教誨根本令發生善，復有靜住自證勝法。行位高遷漸登聖位，明了自性種種祕密，光明力用殊勝鮮潔，獲得本因無怖自性。彼此增上圓滿根性，施設本元無倒清淨，無我執性了知是幻，實際之因修淨妙行。本不生起了知解脫，梵行希求寂 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何自性不樂諍訟？平等義利彼我普均，是處不壞無流轉義，勝義根本無倒梵行，根本勝因如如無怖。智慧不常三性不定，發起有支本由貪愛，如是夜暗黑白難分，善淨力用明白昭然。遠離怖畏無倒清淨，如性離畏勝義邊際，色蘊可見四蘊難分，根本真實處所可得。垢染諍訟邊際煩惱，最上一切根本布施，教法義利聽聞處所，災禍相狀無不破壞。無倒寂靜自在修施，遠離根本顛倒生法，淨妙邊際增上勝義，勢力有情了知聖法。增上根本荷負生類，本修施行寂靜進修，自在造作發生勝行，淨妙邊際遠離楚毒。繫縛力用怨家息除，自性捨施勝妙制度，邊際真實修習最上，希求相貌無倒修習。施設自性運動止息，名色五蘊福德感應，飢渴熱惱無能捨離，繫縛生起苦毒無盡。心所之法與心相應，行施濟益貧窮之類，根本聞持誠諦施行，善妙除毒安隱心行。體性無諍如性清淨，師子善淨自在有力，殊勝相貌增上可愛，屈伸進止庠序有則。聽聞離怖力用修作，勝義聞持發生實行，布施無倒自性安靜，色相殊妙運動澄寂。造作功能世間希有，廣大嚴麗清淨無比，冤家難捨入聖方除，勝義無倒力用自止。發趣根本寂靜無喧，我慢邊際理惑難斷，荷負勝法力用無對，隨順正理清淨自性。忿性不善熾然發起如火難止，自在寂靜修設供養，暗鈍我慢穢濁之處，獲得究竟中間無倒。造作自在布施無盡，具足我慢真實勝義，進趣自在無垢清淨，處所邊際施行普均。楚毒災禍梵行止息，塵垢暗鈍密部能止，根本荷負聖力可施，洗濯倒染究竟令盡。種族修施普遍如雲，根本真實圓滿清淨，彼勝義因有力無畏，黃金伏藏自然發生。澄寂處所彼彼因行，微妙甚深生解脫義，根起生靈自性為義，金剛無壞能摧煩惱。一合清淨根本遠離，自在勝力無流轉義，靜住獲得無推求意，布施無邊無思惟義。屈伸進趣和合寂靜，解脫生死斷煩惱義，王者護國安生靈義，勝義增上寂寂為義，本起無倒除作用事，星曜安然無遷變義。成就不失增長勝事，真實根本增光耀事，遠離星辰災禍之事，欺誑種種大智慧行。了知遷盡愚癡之患，造作根本有情盛事，荷負垢穢遍修布施。有情楚毒遷變難捨，成就真實祕妙語言，進退和合崇奉頂戴。識等五種果報為有，善、不善業非親不論，顛倒垢染勢用生起，專求星辰安居本位。彼運載力自性不虛，暗鈍施設勤修善淨，教誨根本令發生善，復有靜住自證勝法。行位高遷漸登聖位，明了自性種種祕密，光明力用殊勝鮮潔，獲得本因無怖自性。彼此增上圓滿根性，施設本元無倒清淨，無我執性了知是幻，實際之因修淨妙行。本不生起了知解脫，梵行希求寂

然止住，冤報無對肅然遠離，敬仰甚深微妙法藏。殊勝教法運載功用，王之教令是處如林，如是人民咸來依慕，法令嚴峻生靈如一，治化聖功豐物最上，冤敵雖有終不為患，運載萬物百無遺失，一切方所咸依受教。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 然止住，冤報無對肅然遠離，敬仰甚深微妙法藏。殊勝教法運載功用，王之教令是處如林，如是人民咸來依慕，法令嚴峻生靈如一，治化聖功豐物最上，冤敵雖有終不為患，運載萬物百無遺失，一切方所咸依受教。

彼國云何肅然寂靜？菩薩出言甚深可畏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼國云何肅然寂靜？菩薩出言甚深可畏。

云何無倒處所止息？變動之法所在益濟，崇修事行全無欺詐，普獲康安眾庶無異，治化興行歡樂無極。勝義寂止如天安靜，清淨行施普均濟給，彼彼皆法平等修治，造作施為圓滿日用。多種障難盡復如故，了知染諍盡是族類，心地繫縛事無相應，惡業既成卒難移易。朋友成林無能遠離，煩惱諍競力不能已，止息造業復修勝行，修聖教法行止息行。遠煩惱障依真淨法，自性相狀體義如空，廣大如空塵勞麁重，法本無我寂然清淨。發生邊際深遠教行，造作有學寂靜之法，如是處所安靜無畏，顛倒修崇染諍相貌。又復修作清淨真實，相應聽聞如空之義，隨順平等廣大殊勝，造作隨順本智三種。王者懺謝橫生損物，殊勝聽習有趣求心，彼此自性俱離言說，暗鈍長養世間邊際。梵行世間不壞清淨，彼求布施國王可愛，無聽聞義祕密藏義，克實不行圓滿世行。死苦想念圓滿棄捨，如是澄寂善事趣求，苦惱患難速獲捨離，隨順記念國土豐盈。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何無倒處所止息？變動之法所在益濟，崇修事行全無欺詐，普獲康安眾庶無異，治化興行歡樂無極。勝義寂止如天安靜，清淨行施普均濟給，彼彼皆法平等修治，造作施為圓滿日用。多種障難盡復如故，了知染諍盡是族類，心地繫縛事無相應，惡業既成卒難移易。朋友成林無能遠離，煩惱諍競力不能已，止息造業復修勝行，修聖教法行止息行。遠煩惱障依真淨法，自性相狀體義如空，廣大如空塵勞麁重，法本無我寂然清淨。發生邊際深遠教行，造作有學寂靜之法，如是處所安靜無畏，顛倒修崇染諍相貌。又復修作清淨真實，相應聽聞如空之義，隨順平等廣大殊勝，造作隨順本智三種。王者懺謝橫生損物，殊勝聽習有趣求心，彼此自性俱離言說，暗鈍長養世間邊際。梵行世間不壞清淨，彼求布施國王可愛，無聽聞義祕密藏義，克實不行圓滿世行。死苦想念圓滿棄捨，如是澄寂善事趣求，苦惱患難速獲捨離，隨順記念國土豐盈。

云何發生如如之行？一切處所垢染清淨，諸相塵垢想念止息，運動如是寂靜根本，如是丈夫喧諍皆息。世間安靜人民和悅，如是縛法安樂無慮，勝義邊際根本如是。菩薩施行莊嚴尊者護國本生之義第三十二。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何發生如如之行？一切處所垢染清淨，諸相塵垢想念止息，運動如是寂靜根本，如是丈夫喧諍皆息。世間安靜人民和悅，如是縛法安樂無慮，勝義邊際根本如是。菩薩施行莊嚴尊者護國本生之義第三十二。

真實邊際殊勝荷負，根本清淨自性相貌，果有多種力用因行，所謂隨順聽聞菩薩行相。殊勝方所邊際無倒，發生圓滿力用無縛，根本行施無遷變行，不生淨因相狀難得。想念之法真實煩惱，生起因法止息究竟障礙遠離。識性隨順清淨教法，智慧了知力用自性，遷變根本布施為首，心行悲導殊勝自性，清淨業行自在之力所謂力用真實。如性不生增修善行，煩惱繫縛思惟善業，果報增上聖教言說，知見了知彼此勝行。想念聖法清淨作業，真實趣類繫縛之法，惡業實有醜果不無，想念聖說如何捨棄。淨妙真實往趣不無，處所不生正理方顯，不動如山清淨相狀。苦果起時末那同生，隨順所依有更互義，瀑流染性與第六俱，次第而生有總別報。希求本因造作無靜，十善相資方成百數，修施運載遠劫長時，善淨力用縛染遠離。生本造作無因不起，所在如如增上真實，身相淨妙憶念邊遠，如見寂靜息念不已。自在止息禪那清淨，行施心等大有情類，修本自性殊勝功力，相貌依止增長自在。圓滿勝義無畏安靜，耳根聽用所在無礙，靜住邊遠澄慮止息，盡根本怖清淨施為。聖道無縛鈍慢無有，造作不壞施行轉堅，和合記念有力不忘，發生最上清淨道行。遷變影像上妙勝因，運載平等無倒常寂，淨妙布施在處安隱，勝因功行在處而有。從順修作菩薩之行，廣大有情施無邊行，明利恭謹無畏勝妙，無我處中澄寂敬愛。自性有力行無倒行，有無邊際聽聞遠離，不壞苦果真實發生，本無相貌安靜無動。圓滿有果自性澄靜，本智平等不虛理事，涅槃可求增上明利，我慢不生邊際無壞。寂靜隨順本後智道，清淨力用成滿造作，處所無減顛倒生本，無有時分布施修作。力用殊勝淨妙自性，天趣之報梵行修因，淨妙勝軍與煩惱敵，金剛不壞能摧自性。清淨修施求暗鈍止，如是崇修究竟之行，真實處所平等無染，力用具足遠離增上，自性究竟殊勝修作。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 真實邊際殊勝荷負，根本清淨自性相貌，果有多種力用因行，所謂隨順聽聞菩薩行相。殊勝方所邊際無倒，發生圓滿力用無縛，根本行施無遷變行，不生淨因相狀難得。想念之法真實煩惱，生起因法止息究竟障礙遠離。識性隨順清淨教法，智慧了知力用自性，遷變根本布施為首，心行悲導殊勝自性，清淨業行自在之力所謂力用真實。如性不生增修善行，煩惱繫縛思惟善業，果報增上聖教言說，知見了知彼此勝行。想念聖法清淨作業，真實趣類繫縛之法，惡業實有醜果不無，想念聖說如何捨棄。淨妙真實往趣不無，處所不生正理方顯，不動如山清淨相狀。苦果起時末那同生，隨順所依有更互義，瀑流染性與第六俱，次第而生有總別報。希求本因造作無靜，十善相資方成百數，修施運載遠劫長時，善淨力用縛染遠離。生本造作無因不起，所在如如增上真實，身相淨妙憶念邊遠，如見寂靜息念不已。自在止息禪那清淨，行施心等大有情類，修本自性殊勝功力，相貌依止增長自在。圓滿勝義無畏安靜，耳根聽用所在無礙，靜住邊遠澄慮止息，盡根本怖清淨施為。聖道無縛鈍慢無有，造作不壞施行轉堅，和合記念有力不忘，發生最上清淨道行。遷變影像上妙勝因，運載平等無倒常寂，淨妙布施在處安隱，勝因功行在處而有。從順修作菩薩之行，廣大有情施無邊行，明利恭謹無畏勝妙，無我處中澄寂敬愛。自性有力行無倒行，有無邊際聽聞遠離，不壞苦果真實發生，本無相貌安靜無動。圓滿有果自性澄靜，本智平等不虛理事，涅槃可求增上明利，我慢不生邊際無壞。寂靜隨順本後智道，清淨力用成滿造作，處所無減顛倒生本，無有時分布施修作。力用殊勝淨妙自性，天趣之報梵行修因，淨妙勝軍與煩惱敵，金剛不壞能摧自性。清淨修施求暗鈍止，如是崇修究竟之行，真實處所平等無染，力用具足遠離增上，自性究竟殊勝修作。

云何本實淨妙所獲？我處力用施行不增，自在清淨無染惡施。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何本實淨妙所獲？我處力用施行不增，自在清淨無染惡施。

云何修造舍宇不堪？果報不精貧乏所感，流轉不堅遷移陷墜，勤求德行快樂從順，不壞支分身體如故。成就果報福德無廢，是處菩薩教誨安靜，真實自在體性無求，主者無畏最勝無盡。不壞自性有力發生，修檀那行功用滿足，如是一切行菩提行，無修之本梵行止住。纏縛禍難澄慮安止，趣求上妙進修大果，有力興心精進如是，離染邊際圓滿獲得。德行無倒纏蓋遠離，觀示相狀勤修勝力，時分顛倒全虧道行，愛樂誠諦盡不虛設。有無言說實大法雨，究竟最上盡遠離法，勝善無諍隨順所求，虧根本施唯行支分。聖人垂教事不虛設，塵污之行煩惱纏蓋，垢染遷變俱不可得，丈夫之行種族殊勝。不動常寂一無言說，不壞珍寶心常守護，全無作用無流轉性，智解了知如如之性。業報修感影響如是，菩薩慈悲曲盡所言，分別真實引導如此，清淨力用垢染無已。快樂之處無以比譬，彼施自性勝義清淨，成就懺悔如天無穢，勝義垢染離言說相。不可說有根本勝用，亦不可說我之自性，本生常義有真實義，彼之造作有隨順行。我見推求為顛倒行，瀑流染見俱生分別，語言寂靜荷負誠實，是有情義行清淨施。運載多種越生死義，善哉行施除貧苦義，祕密之功言不可及，彼之愛樂增上言說。寂靜處所希戀無已，殊勝布施用心普均，身分無倒處所鮮潔，勝義無縛聖力無畏。是事無垢此性清淨，遷變之法聞持力用，損減自性無平等行，垢染有盡戒德可除。天中之行須貴真實，惡趣之報亦並不虛，善不善業功力齊等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何修造舍宇不堪？果報不精貧乏所感，流轉不堅遷移陷墜，勤求德行快樂從順，不壞支分身體如故。成就果報福德無廢，是處菩薩教誨安靜，真實自在體性無求，主者無畏最勝無盡。不壞自性有力發生，修檀那行功用滿足，如是一切行菩提行，無修之本梵行止住。纏縛禍難澄慮安止，趣求上妙進修大果，有力興心精進如是，離染邊際圓滿獲得。德行無倒纏蓋遠離，觀示相狀勤修勝力，時分顛倒全虧道行，愛樂誠諦盡不虛設。有無言說實大法雨，究竟最上盡遠離法，勝善無諍隨順所求，虧根本施唯行支分。聖人垂教事不虛設，塵污之行煩惱纏蓋，垢染遷變俱不可得，丈夫之行種族殊勝。不動常寂一無言說，不壞珍寶心常守護，全無作用無流轉性，智解了知如如之性。業報修感影響如是，菩薩慈悲曲盡所言，分別真實引導如此，清淨力用垢染無已。快樂之處無以比譬，彼施自性勝義清淨，成就懺悔如天無穢，勝義垢染離言說相。不可說有根本勝用，亦不可說我之自性，本生常義有真實義，彼之造作有隨順行。我見推求為顛倒行，瀑流染見俱生分別，語言寂靜荷負誠實，是有情義行清淨施。運載多種越生死義，善哉行施除貧苦義，祕密之功言不可及，彼之愛樂增上言說。寂靜處所希戀無已，殊勝布施用心普均，身分無倒處所鮮潔，勝義無縛聖力無畏。是事無垢此性清淨，遷變之法聞持力用，損減自性無平等行，垢染有盡戒德可除。天中之行須貴真實，惡趣之報亦並不虛，善不善業功力齊等。

忍行云何勤苦無退？設遇違損志堅難屈，逼迫寒熱安然忍受，凡夫之行真實唯施，智慧清淨造作相貌，復有惡趣圓滿受報。菩薩施行莊嚴尊者護國本生之義第三十三。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 忍行云何勤苦無退？設遇違損志堅難屈，逼迫寒熱安然忍受，凡夫之行真實唯施，智慧清淨造作相貌，復有惡趣圓滿受報。菩薩施行莊嚴尊者護國本生之義第三十三。

瀑流顛倒因生我慢，第六意識所謂之本。菩薩云何時分長遠？欲證大果少因不能，修萬行因獲無邊果，菩提涅槃言慮兩亡，大悲圓滿修精進行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 瀑流顛倒因生我慢，第六意識所謂之本。菩薩云何時分長遠？欲證大果少因不能，修萬行因獲無邊果，菩提涅槃言慮兩亡，大悲圓滿修精進行。

云何時分？如空麁重障礙難出，三根本智八後得智，方可除遣果報自在，法報化身聞持具足。根本力用教法清淨，勝義真實聲聞之果，定性無餘灰身智滅，有性迴心入變易身，隨順大乘直至成佛，佛法梵行圓滿運載。是大有情自他俱利，彼有情身佛種皆具，有障無障或凡或聖，此一自性曠劫常在。是處心法善不可壞，大人之中隨順可欲，乃至平等並皆濟益，殊勝荷負求精進行。纏蓋之性本我執生，聚落之所希喧諍事，真實垢染無清淨行，平等處所悲願引接。圓滿意地利物無捨，國中之王善言化譽，彼時人民從者如風，國主隨順殊勝力用。誠實邊際清淨自在，造作處所嚴麗無比，具足聞持身心安泰，施設自性增上勝因。天趣煩惱有殺害故，三乘善友力用可接，真實自性究竟安樂，如師子王安畏無怖。希求聽受聞持滿足，自性清淨生解脫義，性本增上相貌力用，默靜無相澄心無動。冤家往古觸對現前，卒難免離修極勝善，答謝前愆罪福輕重，冤家自免有情支分，了知自性止息煩惱全憑聖行。造作毒藥發興諍訟，本有支分增上言說，勢分自在有不可得，真實如如無造作義。菩薩行施無思其報，無倒相貌平等施為，根本寂靜勝妙修作。繫縛所在喧煩諍訟，自在時分安靜處所，根本相狀殊勝動轉，趣求寂靜造作屏處。彼彼真實並無楚毒，真實諍訟暗鈍根本，於是無倒增勝福因，在處止寂行施普及。生生之處淨因相應，成就平等了知止息，最上行施無貪等俱，苦受遷變增長智慧。愛樂自性安靜止息，布施之處業報不虛，自性無我了知如義，清淨誠諦究竟如空。禪定寂靜不生苦惱，不動名色了知自性，上妙愛樂求殊勝業，清淨快樂聞持于是。大有情體溫潤和悅，最上勝義安靜平等，密部語言功能難議，如性誠諦真實可重，是處修崇彼增上力，發生顛倒圓滿殊勝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何時分？如空麁重障礙難出，三根本智八後得智，方可除遣果報自在，法報化身聞持具足。根本力用教法清淨，勝義真實聲聞之果，定性無餘灰身智滅，有性迴心入變易身，隨順大乘直至成佛，佛法梵行圓滿運載。是大有情自他俱利，彼有情身佛種皆具，有障無障或凡或聖，此一自性曠劫常在。是處心法善不可壞，大人之中隨順可欲，乃至平等並皆濟益，殊勝荷負求精進行。纏蓋之性本我執生，聚落之所希喧諍事，真實垢染無清淨行，平等處所悲願引接。圓滿意地利物無捨，國中之王善言化譽，彼時人民從者如風，國主隨順殊勝力用。誠實邊際清淨自在，造作處所嚴麗無比，具足聞持身心安泰，施設自性增上勝因。天趣煩惱有殺害故，三乘善友力用可接，真實自性究竟安樂，如師子王安畏無怖。希求聽受聞持滿足，自性清淨生解脫義，性本增上相貌力用，默靜無相澄心無動。冤家往古觸對現前，卒難免離修極勝善，答謝前愆罪福輕重，冤家自免有情支分，了知自性止息煩惱全憑聖行。造作毒藥發興諍訟，本有支分增上言說，勢分自在有不可得，真實如如無造作義。菩薩行施無思其報，無倒相貌平等施為，根本寂靜勝妙修作。繫縛所在喧煩諍訟，自在時分安靜處所，根本相狀殊勝動轉，趣求寂靜造作屏處。彼彼真實並無楚毒，真實諍訟暗鈍根本，於是無倒增勝福因，在處止寂行施普及。生生之處淨因相應，成就平等了知止息，最上行施無貪等俱，苦受遷變增長智慧。愛樂自性安靜止息，布施之處業報不虛，自性無我了知如義，清淨誠諦究竟如空。禪定寂靜不生苦惱，不動名色了知自性，上妙愛樂求殊勝業，清淨快樂聞持于是。大有情體溫潤和悅，最上勝義安靜平等，密部語言功能難議，如性誠諦真實可重，是處修崇彼增上力，發生顛倒圓滿殊勝。

云何本性位極尊崇？始生即具餘法不類，體有勝劣彼有實性，為因可得真實了知。上妙體性殊勝之人，進退常定增盛光明，平等所用根本施行，發生十種戒忍等行。真實造作寂靜意樂，無靜住施有倒染行，生不可得止相貌義，身相隨順界性可得。無變動行寂靜可依，有無不可遷變俱離，真言行相思議遠隔，持戒功德尊大之因，禪定之力入聖之道，平等相應作業遠離，繫縛亦除。是處菩薩稱讚增上，運載殊勝了知淨行，根本邊際俱不可得，智慧了知彼實行相。福德所在力用遷變，勝義力用天帝之功，是處平等影像修作，自性福祿增上趣向。梵行清淨意地之本，究竟增上圓滿無倒，布施之心發生勝義，相狀淨妙舉世希有。見者無厭修菩薩行，慈母施為相貌自在，布施如空根本寂靜，誠諦如是。災禍發生有力能治，別別真實清淨可意，修習智慧真正解脫，是處菩薩苦已真實。譬喻無及盡煩惱染，五蘊繫縛修清淨行，如是名色五蘊皆攝，瀑流染諍盡煩惱障。修寂靜行自性發生，是處運載增上布施，彼造作性制度甚深，發生智慧增上趣求。無倒本盡縛染時分，天趣寂靜造作真實，淨妙無垢根本力用。我執利惑鈍染貪癡，勤求自在繫縛難盡，有力相貌希求布施，果報增上出生勝義。相狀止寂處所清淨，真實勝因彼聞持義，是處菩薩無暗鈍業，隨順生死誘接群類。天趣有情無倒因義，造作聖行崇十善業，無相運動求和合義，勝妙修行無流轉行。寂靜無減殊勝發生，彼我執相自在殊勝，顛倒真實纏蓋自性，如如聖性本智冥合。後得緣如變影方得，因果位異親非親等，法性圓滿始末如此，在纏名藏出纏法身。造作邊際精求法體，隨順止息重復遠離，發生義利施行無畏，發起造作本來相貌。分別布施不須勝心，無相福田真實殊勝，布施本性能破壞相，無性之本自無希求。清淨最勝貪欲遠離，道行邊際吉祥勝妙，彼求如性了不可得，推入真門無可亦無不可。言說自性依名句文，名句文假言詮安實，根本不生聞持長養，是處無壞安靜常寂。天人清淨亦無驚畏，善哉不虛增上自性，最上無倒止息真實，圓滿相貌淨性無諍。布施有力福德之本，慈母之因族望為上，希求寂靜煩惱不生，彼此恭奉更相殊勝。彼天趣中福德因緣，善哉自性增上無倒，實相生起了知蘊性，遷變相盡發生勝義。如是懺謝盡其過患，多種煩惱迷理迷事，了知利鈍品數無等，如是根隨分別俱生。斷時所在如別論說，法數次第趣求勝力，賢善修作真實圓滿，如是賢善修習根本，祕密甚深名根本行。菩薩施行莊嚴尊者護國本生之義第三十四。是謂菩薩修行勝行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何本性位極尊崇？始生即具餘法不類，體有勝劣彼有實性，為因可得真實了知。上妙體性殊勝之人，進退常定增盛光明，平等所用根本施行，發生十種戒忍等行。真實造作寂靜意樂，無靜住施有倒染行，生不可得止相貌義，身相隨順界性可得。無變動行寂靜可依，有無不可遷變俱離，真言行相思議遠隔，持戒功德尊大之因，禪定之力入聖之道，平等相應作業遠離，繫縛亦除。是處菩薩稱讚增上，運載殊勝了知淨行，根本邊際俱不可得，智慧了知彼實行相。福德所在力用遷變，勝義力用天帝之功，是處平等影像修作，自性福祿增上趣向。梵行清淨意地之本，究竟增上圓滿無倒，布施之心發生勝義，相狀淨妙舉世希有。見者無厭修菩薩行，慈母施為相貌自在，布施如空根本寂靜，誠諦如是。災禍發生有力能治，別別真實清淨可意，修習智慧真正解脫，是處菩薩苦已真實。譬喻無及盡煩惱染，五蘊繫縛修清淨行，如是名色五蘊皆攝，瀑流染諍盡煩惱障。修寂靜行自性發生，是處運載增上布施，彼造作性制度甚深，發生智慧增上趣求。無倒本盡縛染時分，天趣寂靜造作真實，淨妙無垢根本力用。我執利惑鈍染貪癡，勤求自在繫縛難盡，有力相貌希求布施，果報增上出生勝義。相狀止寂處所清淨，真實勝因彼聞持義，是處菩薩無暗鈍業，隨順生死誘接群類。天趣有情無倒因義，造作聖行崇十善業，無相運動求和合義，勝妙修行無流轉行。寂靜無減殊勝發生，彼我執相自在殊勝，顛倒真實纏蓋自性，如如聖性本智冥合。後得緣如變影方得，因果位異親非親等，法性圓滿始末如此，在纏名藏出纏法身。造作邊際精求法體，隨順止息重復遠離，發生義利施行無畏，發起造作本來相貌。分別布施不須勝心，無相福田真實殊勝，布施本性能破壞相，無性之本自無希求。清淨最勝貪欲遠離，道行邊際吉祥勝妙，彼求如性了不可得，推入真門無可亦無不可。言說自性依名句文，名句文假言詮安實，根本不生聞持長養，是處無壞安靜常寂。天人清淨亦無驚畏，善哉不虛增上自性，最上無倒止息真實，圓滿相貌淨性無諍。布施有力福德之本，慈母之因族望為上，希求寂靜煩惱不生，彼此恭奉更相殊勝。彼天趣中福德因緣，善哉自性增上無倒，實相生起了知蘊性，遷變相盡發生勝義。如是懺謝盡其過患，多種煩惱迷理迷事，了知利鈍品數無等，如是根隨分別俱生。斷時所在如別論說，法數次第趣求勝力，賢善修作真實圓滿，如是賢善修習根本，祕密甚深名根本行。菩薩施行莊嚴尊者護國本生之義第三十四。是謂菩薩修行勝行。