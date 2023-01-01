菩薩本生鬘論卷第十五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩本生鬘論卷第十五

聖勇菩薩等造 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聖勇菩薩等造

宋朝散大夫試鴻臚少卿同譯經梵才大師紹德慧詢等奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宋朝散大夫試鴻臚少卿同譯經梵才大師紹德慧詢等奉 詔譯

菩薩施行莊嚴尊者護國本生之義次第三十。發生施義菩提勝因，清淨覺慧默靜能離，本修制度忍行寂靜梵行調伏，三災運載十善能離，吉祥勝定趣向發生，了知時分聚落平等殊勝所在聽聞了知，所謂聽聞菩薩真實，根本相貌邊際福德。勝義力用本自無生，道德圓滿清淨誨示，我見造業貪愛隨生，智慧吉祥平等普濟。垢穢不生解脫清淨，彼實道行恐畏止息，根本染諍愛戀難捨，身、語、意十業道隨生，增上寂靜盡顛倒染，月滿清涼鑑照如是。我慢邊際作用無時，善靜止息聞持具足，勝義眼根發生見用，世間相狀體性不堅，慢等根因一切無實，發生勝義能盡飢荒，病惱因緣相狀驚畏，乃至希奇變動無有。尸羅清淨聽聞真實，慢類因緣隨順生起，染因流轉發生災難，造作根本勝乘能離。趣求聞持增上布施，垢染勢力顛倒繫縛，清淨難得處所安靜，月滿當空無幽不燭。自在止息塵垢遠離，世間虛幻究竟不堅，賢善之法有情調伏，生起之處誠實安靜。纏蓋之本運動遷移，愛樂自性無諍為上，不壞染性崇敬恭肅，增上荷負發生殊勝。是處云何我我增上？自性纏蓋心法相應，真實力用相貌皆息，意地無智勝因不生，顛倒垢染災熱熾盛。雜染自性諍訟之本，欲貪相狀患難成就，移轉取捨種性不定，進蜜取法物成命盡，發趣顛倒縛因驚懼。增上止息安樂殊勝，意地清淨倒染不生，煩惱纏縛善修調伏，力能運載增上行施。我見因緣聖道可除，崇修義利淨妙無垢，真實邊際布施崇修，意發勝因荷負根本。遷變調伏聞持無倒，心法殊勝愛戀無止，作業災禍障難多種，纖毫障染微細難斷，非想第九與聖相鄰，究竟處所聖因方斷。遷移相貌勢力皆盡，彼名色相運用增修，自在處邊驚畏不已，喧靜廣大梵行止息。煩惱作業發起變動，瀑流染惡顛倒齊生，真實纏縛希求止息，大有情類隨順進修，福德誠諦發生勝義。作業災禍我見為因，意地增長多種慢行，如是時分梵行除息，聽聞行施清淨果利。真實勝因自在發生，勝義自性纏蓋遮閉，了知誠實勝義因處，了知放逸廣大邊際，了知楚毒損害相貌，發生寂靜智慧邊際，清淨布施雜染遠離。過去遷變聚落所在，是處真實苦毒捨離，四蘊名名染淨皆攝，增上希求力用施為。天趣有情淨妙修施，究竟真實遠離染障，造作垢穢諍訟增盛，圓滿進修施行清淨，慧解增上隨順力用，精進布施荷負力能，運載損減究竟功德，如是邊際止在於此。恐畏纏蓋進修調伏，誠諦祕密印相圓滿，無邊處所不壞施為，善相力能怖畏遠離。天報獲得長遠時分，力用邊際清淨自性，是處增上瀑流損壞，隨順調伏究竟行施。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩施行莊嚴尊者護國本生之義次第三十。發生施義菩提勝因，清淨覺慧默靜能離，本修制度忍行寂靜梵行調伏，三災運載十善能離，吉祥勝定趣向發生，了知時分聚落平等殊勝所在聽聞了知，所謂聽聞菩薩真實，根本相貌邊際福德。勝義力用本自無生，道德圓滿清淨誨示，我見造業貪愛隨生，智慧吉祥平等普濟。垢穢不生解脫清淨，彼實道行恐畏止息，根本染諍愛戀難捨，身、語、意十業道隨生，增上寂靜盡顛倒染，月滿清涼鑑照如是。我慢邊際作用無時，善靜止息聞持具足，勝義眼根發生見用，世間相狀體性不堅，慢等根因一切無實，發生勝義能盡飢荒，病惱因緣相狀驚畏，乃至希奇變動無有。尸羅清淨聽聞真實，慢類因緣隨順生起，染因流轉發生災難，造作根本勝乘能離。趣求聞持增上布施，垢染勢力顛倒繫縛，清淨難得處所安靜，月滿當空無幽不燭。自在止息塵垢遠離，世間虛幻究竟不堅，賢善之法有情調伏，生起之處誠實安靜。纏蓋之本運動遷移，愛樂自性無諍為上，不壞染性崇敬恭肅，增上荷負發生殊勝。是處云何我我增上？自性纏蓋心法相應，真實力用相貌皆息，意地無智勝因不生，顛倒垢染災熱熾盛。雜染自性諍訟之本，欲貪相狀患難成就，移轉取捨種性不定，進蜜取法物成命盡，發趣顛倒縛因驚懼。增上止息安樂殊勝，意地清淨倒染不生，煩惱纏縛善修調伏，力能運載增上行施。我見因緣聖道可除，崇修義利淨妙無垢，真實邊際布施崇修，意發勝因荷負根本。遷變調伏聞持無倒，心法殊勝愛戀無止，作業災禍障難多種，纖毫障染微細難斷，非想第九與聖相鄰，究竟處所聖因方斷。遷移相貌勢力皆盡，彼名色相運用增修，自在處邊驚畏不已，喧靜廣大梵行止息。煩惱作業發起變動，瀑流染惡顛倒齊生，真實纏縛希求止息，大有情類隨順進修，福德誠諦發生勝義。作業災禍我見為因，意地增長多種慢行，如是時分梵行除息，聽聞行施清淨果利。真實勝因自在發生，勝義自性纏蓋遮閉，了知誠實勝義因處，了知放逸廣大邊際，了知楚毒損害相貌，發生寂靜智慧邊際，清淨布施雜染遠離。過去遷變聚落所在，是處真實苦毒捨離，四蘊名名染淨皆攝，增上希求力用施為。天趣有情淨妙修施，究竟真實遠離染障，造作垢穢諍訟增盛，圓滿進修施行清淨，慧解增上隨順力用，精進布施荷負力能，運載損減究竟功德，如是邊際止在於此。恐畏纏蓋進修調伏，誠諦祕密印相圓滿，無邊處所不壞施為，善相力能怖畏遠離。天報獲得長遠時分，力用邊際清淨自性，是處增上瀑流損壞，隨順調伏究竟行施。

云何希求淨妙天趣？纏縛布施處所增上，垢染不已真實運載，自性無倒增上聞持，清淨安靜寂靜處所。無倒行施有情力用，一合根本善哉童子，具足淨妙平等不變，淨施無倒童子因深。有情自性修施增上，顛倒恐懼調伏如性，勝義增上寂靜修作，染惡楚毒止息暗鈍，如是布施平等給與。人趣生類自性遷變，有情甚眾荷負無已，是處究竟寂靜無動，卒暴崇修勝乘為上。自在行施四蘊難知，力用增上發生清淨，不壞時分崇修果利，國王最勝寂靜真實，智慧發生聞持運載，誠諦因行調伏希求，王者上妙福德殊勝，煩惱邊際天人咸棄。有情聽聞天趣如是，清淨自性菩薩安慰，過去如是寂靜施羅，煩惱之地發起悲愍，增上調伏傾壞縛因，慧解清淨慢等止息，遷變影像想狀驚畏，愛樂淨施增上如是。正理本寂無顛倒行，運載彼類發生語言，運載遷移纏縛垢穢，無修施行作我慢因，自性法因驚懼相狀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何希求淨妙天趣？纏縛布施處所增上，垢染不已真實運載，自性無倒增上聞持，清淨安靜寂靜處所。無倒行施有情力用，一合根本善哉童子，具足淨妙平等不變，淨施無倒童子因深。有情自性修施增上，顛倒恐懼調伏如性，勝義增上寂靜修作，染惡楚毒止息暗鈍，如是布施平等給與。人趣生類自性遷變，有情甚眾荷負無已，是處究竟寂靜無動，卒暴崇修勝乘為上。自在行施四蘊難知，力用增上發生清淨，不壞時分崇修果利，國王最勝寂靜真實，智慧發生聞持運載，誠諦因行調伏希求，王者上妙福德殊勝，煩惱邊際天人咸棄。有情聽聞天趣如是，清淨自性菩薩安慰，過去如是寂靜施羅，煩惱之地發起悲愍，增上調伏傾壞縛因，慧解清淨慢等止息，遷變影像想狀驚畏，愛樂淨施增上如是。正理本寂無顛倒行，運載彼類發生語言，運載遷移纏縛垢穢，無修施行作我慢因，自性法因驚懼相狀。

云何染障無寂靜行？造作我見力用喧諍，如是祕密寂靜無有，是處有情修清淨行，無倒恭奉殊勝因業。有情隨順清淨邊際，自在修作發生無倒，語言憍恣增諂詐行，趣求自性遠流轉行。所謂清淨造作因行，縛染自性怖懼如是，真實遠離語言增上，楚毒暗鈍顛倒息除。增上相貌遠離我染，聖道長養除障染義，淨妙真實遠劫所成，發生邊際誠實諍訟。具足聞持有情自在，纏蓋調伏制度可止，圓滿邊際廣大無倒，希求彼處發生勝義，相貌寂靜執持止息，損壞力用作業不生，暗鈍染邊縛體仍在，正理發生解脫之義。靜住根本殊勝邊際，力用根本祕藏自性，是處無因我見希求，彼此邊際繫縛為本。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何染障無寂靜行？造作我見力用喧諍，如是祕密寂靜無有，是處有情修清淨行，無倒恭奉殊勝因業。有情隨順清淨邊際，自在修作發生無倒，語言憍恣增諂詐行，趣求自性遠流轉行。所謂清淨造作因行，縛染自性怖懼如是，真實遠離語言增上，楚毒暗鈍顛倒息除。增上相貌遠離我染，聖道長養除障染義，淨妙真實遠劫所成，發生邊際誠實諍訟。具足聞持有情自在，纏蓋調伏制度可止，圓滿邊際廣大無倒，希求彼處發生勝義，相貌寂靜執持止息，損壞力用作業不生，暗鈍染邊縛體仍在，正理發生解脫之義。靜住根本殊勝邊際，力用根本祕藏自性，是處無因我見希求，彼此邊際繫縛為本。

云何生起顛倒諍訟？云何支分平等寂靜？不壞聲相詮表之功，如是因相寂靜之本，障染根本智起方斷，造業根本十種惡行。菩薩調伏廣大顛倒，有情災禍如是發生，造作時分勝因邊際，清淨如如無積聚義。增上瀑流色相纏縛，自在有情貪恣情性，真實不虛相貌增上，國王勢力無復諍訟。三性因行力用可修，貪欲趣求隨順學地，時分如此發生倒染，瀑流增上義利止息，荷負力用發生布施，平等力用進趣止息，丈夫無畏相貌為上，染惡增上究竟無盡。彼相邊際發生勝義，運載廣大施因發生，自性垢染邊際盡止，顛倒相貌盡不可得。相貌圓滿垢染遠離，彼此災難橫生久遠，善見安靜義利誠諦，平等力能菩薩調伏。發生勝義慢等不生，正理如如災患止息，是處菩薩善言教導，清淨運載增上祕密。梵行息靜真實無畏，根本力用患難皆盡，布施運載隨順正念，根本真實暗慢止息。善言教誨淨妙寂默，平等淨因聽聞殊勝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何生起顛倒諍訟？云何支分平等寂靜？不壞聲相詮表之功，如是因相寂靜之本，障染根本智起方斷，造業根本十種惡行。菩薩調伏廣大顛倒，有情災禍如是發生，造作時分勝因邊際，清淨如如無積聚義。增上瀑流色相纏縛，自在有情貪恣情性，真實不虛相貌增上，國王勢力無復諍訟。三性因行力用可修，貪欲趣求隨順學地，時分如此發生倒染，瀑流增上義利止息，荷負力用發生布施，平等力用進趣止息，丈夫無畏相貌為上，染惡增上究竟無盡。彼相邊際發生勝義，運載廣大施因發生，自性垢染邊際盡止，顛倒相貌盡不可得。相貌圓滿垢染遠離，彼此災難橫生久遠，善見安靜義利誠諦，平等力能菩薩調伏。發生勝義慢等不生，正理如如災患止息，是處菩薩善言教導，清淨運載增上祕密。梵行息靜真實無畏，根本力用患難皆盡，布施運載隨順正念，根本真實暗慢止息。善言教誨淨妙寂默，平等淨因聽聞殊勝。

云何造作處所布清淨雲覆廕生類？垢穢障染諍訟顛倒學位止息，調伏自性根本顛倒趣求寂靜，如是遷變有情相狀，憂苦災禍熱惱遠離。相貌端正聽聞無諍，是處布施聞持誠諦，荷負有情菩薩增上，教導語言無縛災難。如是煩惱迷空麁重，增上因行功德自在，是處有情一合具足，暗慢增長遷變如空。無倒發生聞持義利，無怖如是增上因行，顛倒諍訟愛樂處所，渴乏邊際損減自性，隨順寂靜調伏清淨，顛倒愛樂飢渴邊際，有情記念靜住發生，菩提薩埵善言如是。無顛倒法止諍訟事，清淨調伏安住自在，念能明記聞持自性，制度寂靜淨妙之本。有情聽受教誨安靜，布施勝因有情憶念，我見根本發起雜染，成就勝力施行寂靜。上妙因行平等發生，圓滿具足修行時分，言說無怖雜染損減，勝義無倒不生諍訟。邊際時分瀑流發生，此因祕密性離諍染，清淨無雜災患盡止，修無倒行寂靜如如。喧煩力用相狀憍恣，流轉因性清淨無倒，有情了知增上遠離，教誨言語薩埵行施，增上修崇清淨希求。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何造作處所布清淨雲覆廕生類？垢穢障染諍訟顛倒學位止息，調伏自性根本顛倒趣求寂靜，如是遷變有情相狀，憂苦災禍熱惱遠離。相貌端正聽聞無諍，是處布施聞持誠諦，荷負有情菩薩增上，教導語言無縛災難。如是煩惱迷空麁重，增上因行功德自在，是處有情一合具足，暗慢增長遷變如空。無倒發生聞持義利，無怖如是增上因行，顛倒諍訟愛樂處所，渴乏邊際損減自性，隨順寂靜調伏清淨，顛倒愛樂飢渴邊際，有情記念靜住發生，菩提薩埵善言如是。無顛倒法止諍訟事，清淨調伏安住自在，念能明記聞持自性，制度寂靜淨妙之本。有情聽受教誨安靜，布施勝因有情憶念，我見根本發起雜染，成就勝力施行寂靜。上妙因行平等發生，圓滿具足修行時分，言說無怖雜染損減，勝義無倒不生諍訟。邊際時分瀑流發生，此因祕密性離諍染，清淨無雜災患盡止，修無倒行寂靜如如。喧煩力用相狀憍恣，流轉因性清淨無倒，有情了知增上遠離，教誨言語薩埵行施，增上修崇清淨希求。

云何無我發生義利？行施根本語言教授，增上邊際發起寂靜，安樂之處災禍遠離，吉祥智慧自性希求，云何染盡嚴峻清淨？顛倒無邊菩薩誨諭。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何無我發生義利？行施根本語言教授，增上邊際發起寂靜，安樂之處災禍遠離，吉祥智慧自性希求，云何染盡嚴峻清淨？顛倒無邊菩薩誨諭。

云何大施廣福如是？聚落寂靜造作勝用，趣求佛果導引生類，彼怖畏行邊際如空，了知運載增上快樂，愛樂色相發生調順，真實行施已除諍訟，有彼如性無遷移義。繫縛之本怖懼邊際，名、色五蘊色蘊可聚，受、想、行、識無質難了，本縛為因真實生義。施行處所寂靜調伏，慢法自在淨住止息，根本施設聞持具足，遠離三箭垢染皆息。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何大施廣福如是？聚落寂靜造作勝用，趣求佛果導引生類，彼怖畏行邊際如空，了知運載增上快樂，愛樂色相發生調順，真實行施已除諍訟，有彼如性無遷移義。繫縛之本怖懼邊際，名、色五蘊色蘊可聚，受、想、行、識無質難了，本縛為因真實生義。施行處所寂靜調伏，慢法自在淨住止息，根本施設聞持具足，遠離三箭垢染皆息。

云何造作根本邊際？彼言說體究竟如是，真實飢渴悲願普濟，意地有力進修之本，災禍垢染勝因方盡。諍訟瀑流發起暗鈍，有情運載成就如是，真實生相果報狀貌，靜住處所勝因增上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何造作根本邊際？彼言說體究竟如是，真實飢渴悲願普濟，意地有力進修之本，災禍垢染勝因方盡。諍訟瀑流發起暗鈍，有情運載成就如是，真實生相果報狀貌，靜住處所勝因增上。

云何時分根本自性？處所驚畏險隘如山，是處菩薩施行真實，癡暗情類餘無所知，時分邊際真實力用。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何時分根本自性？處所驚畏險隘如山，是處菩薩施行真實，癡暗情類餘無所知，時分邊際真實力用。

云何法性勝義寂靜？布施隨順希樂之法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何法性勝義寂靜？布施隨順希樂之法。

云何進修清淨力用？無暗慢障無顛倒法，供養精進十善增百，王族熾盛善事崇多，心法真實慧解清淨。災患根本菩薩誨示，彼此行因遷變自在，智慧教法清淨調伏，祕密自性有情發生。清淨和合心淨解脫，菩薩是處誘接生類，聽聞自性獲得遠離，增上慢法了知寂靜。梵行無諍畏懼施為，調伏增上暗慢寂靜，有情善語增上行施，勝行因業愛樂力用。調伏作業勝義因行，多聞有情增上義利，梵行無諍興顯供養，是處自性無倒真實。淨妙根本有智修施，顛倒垢染隨順止息，寂靜無畏增上教導，善哉牛乳諸味中上。廣大智慧時分邊際，善哉邊方相貌殊勝，寂靜趣求無邊供養，淨妙語言殊勝止息。怖懼發生懺悔安靜，根本調伏自然清淨，根本自性求不可得，平等義利寂靜真實。自性邊際進修止息，清淨趣求殊勝安靜，患難之因顛倒永息，希求果報損減皆止。菩薩教導患難不生，諍訟染惡造作止寂，荷負希求增上遠離，貧病垢染一切不生，暗鈍作業彼彼無畏。有情聽聞殊勝有力，清淨施邊隨順真實，無有遷變廣大清淨，根本不生真如自性。淨妙行施自在無倒，因行殊勝處所無壞，清淨布施無倒修因，煩惱息除寂然安靜。善淨相應聞持具足，根本勝義離倒誠實，善友因緣崇修無替，力用廣大障染不生。淨妙殊勝寂靜根本，荷負生靈真實力用，慧解功能最上殊勝，善淨貪欲、瞋恚、愚癡，究竟智慧真實無縛。廣大行施無有希求，進趣圓滿屈伸自在，聞持因行相貌無倒，繫縛垢染體性如空。運載修崇自性安住，有情因行布施為本，論難往復練慧之功，行蘊遷流無常之義。煩惱重障顛倒真實，彼彼災禍熾然不息，流轉因行澄心自止，制度力用聞持圓滿。彼此相應殊勝義利，暗鈍障染語言分別，纏蓋行相聖道可除，隨順勝相清淨為本，遷變影像了知無實，道行希求聽聞無畏，淨妙之因圓滿可獲，力用邊際如山無動。供養希求和合有力，教誨誠諦施行為本，災禍垢穢顛倒生起，淨妙因行流轉息除。德業自性移轉無動，染垢隨順進趣不生，教導因緣發起無倒，離過語言無物可得。如如之性空有俱泯，自在力用荷負發生，進退復生三有如是，暗鈍邊際淨妙不生。是處無倒本智俱起，煩惱瀑流究竟隨斷，不壞神足廣大增修，施行無畏勝因常寂，無有顛倒自在圓滿，尊重師長義利安靜，處所廣大別別如此。淨妙無壞求無諍訟，是處貪欲見種種法，根本纏蓋止息非有，慧解遷變染縛皆盡。善妙相狀真實修施，義利無倒安靜如山，求本力用梵行修作，無暗鈍法求根本行。根本智用善淨冥合，智合真如理契神會，有情布施發生為義，了知語言精求自性。身分殊勝名色清淨 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何進修清淨力用？無暗慢障無顛倒法，供養精進十善增百，王族熾盛善事崇多，心法真實慧解清淨。災患根本菩薩誨示，彼此行因遷變自在，智慧教法清淨調伏，祕密自性有情發生。清淨和合心淨解脫，菩薩是處誘接生類，聽聞自性獲得遠離，增上慢法了知寂靜。梵行無諍畏懼施為，調伏增上暗慢寂靜，有情善語增上行施，勝行因業愛樂力用。調伏作業勝義因行，多聞有情增上義利，梵行無諍興顯供養，是處自性無倒真實。淨妙根本有智修施，顛倒垢染隨順止息，寂靜無畏增上教導，善哉牛乳諸味中上。廣大智慧時分邊際，善哉邊方相貌殊勝，寂靜趣求無邊供養，淨妙語言殊勝止息。怖懼發生懺悔安靜，根本調伏自然清淨，根本自性求不可得，平等義利寂靜真實。自性邊際進修止息，清淨趣求殊勝安靜，患難之因顛倒永息，希求果報損減皆止。菩薩教導患難不生，諍訟染惡造作止寂，荷負希求增上遠離，貧病垢染一切不生，暗鈍作業彼彼無畏。有情聽聞殊勝有力，清淨施邊隨順真實，無有遷變廣大清淨，根本不生真如自性。淨妙行施自在無倒，因行殊勝處所無壞，清淨布施無倒修因，煩惱息除寂然安靜。善淨相應聞持具足，根本勝義離倒誠實，善友因緣崇修無替，力用廣大障染不生。淨妙殊勝寂靜根本，荷負生靈真實力用，慧解功能最上殊勝，善淨貪欲、瞋恚、愚癡，究竟智慧真實無縛。廣大行施無有希求，進趣圓滿屈伸自在，聞持因行相貌無倒，繫縛垢染體性如空。運載修崇自性安住，有情因行布施為本，論難往復練慧之功，行蘊遷流無常之義。煩惱重障顛倒真實，彼彼災禍熾然不息，流轉因行澄心自止，制度力用聞持圓滿。彼此相應殊勝義利，暗鈍障染語言分別，纏蓋行相聖道可除，隨順勝相清淨為本，遷變影像了知無實，道行希求聽聞無畏，淨妙之因圓滿可獲，力用邊際如山無動。供養希求和合有力，教誨誠諦施行為本，災禍垢穢顛倒生起，淨妙因行流轉息除。德業自性移轉無動，染垢隨順進趣不生，教導因緣發起無倒，離過語言無物可得。如如之性空有俱泯，自在力用荷負發生，進退復生三有如是，暗鈍邊際淨妙不生。是處無倒本智俱起，煩惱瀑流究竟隨斷，不壞神足廣大增修，施行無畏勝因常寂，無有顛倒自在圓滿，尊重師長義利安靜，處所廣大別別如此。淨妙無壞求無諍訟，是處貪欲見種種法，根本纏蓋止息非有，慧解遷變染縛皆盡。善妙相狀真實修施，義利無倒安靜如山，求本力用梵行修作，無暗鈍法求根本行。根本智用善淨冥合，智合真如理契神會，有情布施發生為義，了知語言精求自性。身分殊勝名色清淨

，是大丈夫作業止息，平等慧解廣大修作，和合邊方力用圓滿。福德自在纏蓋止息，遠離染障慢法不生，希求力用智解了知，善修神足遷移止息。菩提薩埵善言誨諭，諸天共稟勝義邊際，煩惱盡止飢渴永棄，有增上因了知分別。義利殊勝具足聞持，無倒修作善除障染，實大丈夫二種遷變，本染無染淨妙發生。遠離相貌修邊際行，善淨增上善住修作，諍訟止息作業邊際瀑流遠離。天趣真實身相嚴麗，清淨勝因有力增上，如是無有惡趣之因。隨順如是廣大知見，能斷根本煩惱障縛，隨順了知彼彼力用，身相力用遷變希求。隨順世間災患根本，布施義利無祈報應，真實怨對求其止息，造天趣因施行為先。智慧了知是大有情，我慢增盛梵行止息，善淨修作了知無相，種種心行不願希求，寂靜修崇無諍止息，我見自性依染慧說，有情行施其相不亡。發生瀑流自性纏縛，根本災禍邊際若此，纏蓋顛倒善哉真實，清淨處所時分無邊。施行真實安靜止息，如是無諍義利相應，是處菩薩平等自在濟物普均。了知自性平等教示，始終如一亦無愛憎，供養施設殊勝為上，救濟生類暫時無替。我見時分彼此俱亡，了知憍恣肅然盡止，無非聖說清淨趣求無有相狀，有情損減唯生惡趣，前身滅謝後身復起，與上古佛同時而得。菩提薩埵教誡言說，造作真實義利如此息惡為上。根本染法我見為始，順情生貪違情起瞋，中容起癡後生餘惑二十六法，因斯而有染障造作顛倒推求。無不真實煩惱染法，實者有種假者用立，是處根本布施有力發生教導。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 ，是大丈夫作業止息，平等慧解廣大修作，和合邊方力用圓滿。福德自在纏蓋止息，遠離染障慢法不生，希求力用智解了知，善修神足遷移止息。菩提薩埵善言誨諭，諸天共稟勝義邊際，煩惱盡止飢渴永棄，有增上因了知分別。義利殊勝具足聞持，無倒修作善除障染，實大丈夫二種遷變，本染無染淨妙發生。遠離相貌修邊際行，善淨增上善住修作，諍訟止息作業邊際瀑流遠離。天趣真實身相嚴麗，清淨勝因有力增上，如是無有惡趣之因。隨順如是廣大知見，能斷根本煩惱障縛，隨順了知彼彼力用，身相力用遷變希求。隨順世間災患根本，布施義利無祈報應，真實怨對求其止息，造天趣因施行為先。智慧了知是大有情，我慢增盛梵行止息，善淨修作了知無相，種種心行不願希求，寂靜修崇無諍止息，我見自性依染慧說，有情行施其相不亡。發生瀑流自性纏縛，根本災禍邊際若此，纏蓋顛倒善哉真實，清淨處所時分無邊。施行真實安靜止息，如是無諍義利相應，是處菩薩平等自在濟物普均。了知自性平等教示，始終如一亦無愛憎，供養施設殊勝為上，救濟生類暫時無替。我見時分彼此俱亡，了知憍恣肅然盡止，無非聖說清淨趣求無有相狀，有情損減唯生惡趣，前身滅謝後身復起，與上古佛同時而得。菩提薩埵教誡言說，造作真實義利如此息惡為上。根本染法我見為始，順情生貪違情起瞋，中容起癡後生餘惑二十六法，因斯而有染障造作顛倒推求。無不真實煩惱染法，實者有種假者用立，是處根本布施有力發生教導。

云何化生？善業殊勝諸天化生，不善業勝地獄化生，無而忽有，中有、生有體類並然，本有、死有體有無別，生有、死有依本識立，生死一念依聖言說。法有軌持處有染淨，慧解趣求聞持具足，我見不生煩惱遂止，欲求善道淨法方生。殊勝之因發生有地，本無施心獲報微劣，無為寂靜勝義根本，菩薩善友導引無畏。增上荷負本來自性，安樂無慢如是進修，嚴峻制度靜住依止，語言慢法增上無有。求趣無諍平等安靜，王者誠諦教令均平，有情貪行遂成業道，善業清涼菩薩誘導。自在行施心無拘礙，順現、順生、順後、順不定報，是名四種受報先後，運載三乘各隨彼岸，人天彼岸暫得還捨，不同三乘究竟永得，勤求趣向日滿方成。究竟終畢方名彼岸，不可壞義、不可流義、無重復義是名彼岸。自性善法唯心所法，相應善法通於王所，彼此增上邊際之因，慧解了知究竟言說。自性愛樂聽聞了知，有情趣向主者施為，聽聞修習快樂安靜，樂欲之法貪愛之本，善法之時與精進俱，欲通三性染非染俱，聖教中說。德行多種無非益物，聽聞之功唯生智慧，莊嚴相貌殊麗鮮潔，一切自性遷變真實，福德智慧淨妙可愛，修建處所淨妙無雜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何化生？善業殊勝諸天化生，不善業勝地獄化生，無而忽有，中有、生有體類並然，本有、死有體有無別，生有、死有依本識立，生死一念依聖言說。法有軌持處有染淨，慧解趣求聞持具足，我見不生煩惱遂止，欲求善道淨法方生。殊勝之因發生有地，本無施心獲報微劣，無為寂靜勝義根本，菩薩善友導引無畏。增上荷負本來自性，安樂無慢如是進修，嚴峻制度靜住依止，語言慢法增上無有。求趣無諍平等安靜，王者誠諦教令均平，有情貪行遂成業道，善業清涼菩薩誘導。自在行施心無拘礙，順現、順生、順後、順不定報，是名四種受報先後，運載三乘各隨彼岸，人天彼岸暫得還捨，不同三乘究竟永得，勤求趣向日滿方成。究竟終畢方名彼岸，不可壞義、不可流義、無重復義是名彼岸。自性善法唯心所法，相應善法通於王所，彼此增上邊際之因，慧解了知究竟言說。自性愛樂聽聞了知，有情趣向主者施為，聽聞修習快樂安靜，樂欲之法貪愛之本，善法之時與精進俱，欲通三性染非染俱，聖教中說。德行多種無非益物，聽聞之功唯生智慧，莊嚴相貌殊麗鮮潔，一切自性遷變真實，福德智慧淨妙可愛，修建處所淨妙無雜。

云何解脫煩惱俱盡？聖道起時黑暗不現，寂靜運載遷移殊勝，煩惱垢染無能損壞，是處智起暗障皆盡。無倒清淨趣求難得，諍訟災禍教乘止息，病患垢穢無有纏縛，貪、瞋、癡毒顛倒之本。真實智慧有情難起，趣求寂靜無傾動故，菩薩教誨廣大處所，崇修有力災難不生平等安住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何解脫煩惱俱盡？聖道起時黑暗不現，寂靜運載遷移殊勝，煩惱垢染無能損壞，是處智起暗障皆盡。無倒清淨趣求難得，諍訟災禍教乘止息，病患垢穢無有纏縛，貪、瞋、癡毒顛倒之本。真實智慧有情難起，趣求寂靜無傾動故，菩薩教誨廣大處所，崇修有力災難不生平等安住。

云何無畏？修清淨行圓滿義利，世間成就無顛倒行，勤修布施我慢無行，勝業允就制度清淨貪欲止息。世間飢渴無施而得，天趣之中亦有貧病，此在欲天上有殺害，帝釋修羅瞋恨而已。貪欲憂惱欲界中有，死支上地一切皆有，遷變時分義利准之，清淨運載嚴峻有力，本行布施無倒染義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何無畏？修清淨行圓滿義利，世間成就無顛倒行，勤修布施我慢無行，勝業允就制度清淨貪欲止息。世間飢渴無施而得，天趣之中亦有貧病，此在欲天上有殺害，帝釋修羅瞋恨而已。貪欲憂惱欲界中有，死支上地一切皆有，遷變時分義利准之，清淨運載嚴峻有力，本行布施無倒染義。

云何死支第八正捨？云何生支第八正生？唯此識上建立生死，自餘識體不可立支，設有別說並隨轉門。增上聞持善因之本，真實吉祥了知患本，進修寂靜希有聞持，五蘊名色運載真實。如是無我布施誠諦，德行嚴潔百福安靜，希求妙善寂靜無生，不可破壞無流轉義。趣求荷負增上無畏，真實布施有力增修，勝義施為盡力成辦，彼怨對相聽聞捨離。清淨如如生滅本寂，遷變支分念念相續，自性之法一無所得，菩薩行門教導如此。禪那寂靜無慮無思，無瞋恚事安靜如空，了知瞋患熾然如火，本來無倒寂滅於是。凡夫之行布施為先，無倒修設離穢之因，淨妙真實無暗鈍相，趣求色相力用修作。煩惱諍訟勤修止息，鈍弱慢類繫縛相應，精進趣求彼彼因相，有情勝行自利利他。無倒根本人天所習，自性安住善行修持，菩提薩埵意樂行施，運載之法利他為務。平等力用渴仰修崇，清淨教法根本如如，從微至著行施為本，勝義寂靜唯依聖法。淨妙修行殊勝安住，災禍之本煩惱生起，眼根照色本自無縛，清淨力用寂然了知。無始不生如性可得，湛靜因緣無法可離，理不可得何可趣求，不流轉法體性非有。涅槃真性體何非有，祕密甚深湛然安靜，菩提薩埵於此存心，混鎔無動靜慮澄寂，不流轉法教誡於是。損減自他煩惱性行，菩提薩埵接引於此，最上之法不可損減，希求上位彼岸之義。發生無倒了知教行，有彼修進勝妙相狀，荷負運載有情患難，聽聞教法殊勝意義，遠離塵垢獲清淨行，趣求出離三乘果報。菩薩了知彼彼生類，是處菩薩修根本行，發生智慧照解無生，棄背塵勞忻求勝處，侵損煩惱漸進施功，道芽增盛障染難屈，真實諍訟究竟不生，淨施教授聖共宣說，善知足故貪愛不生，真實處所證誡修善，根本染盡正行崇修。菩薩語言彼染遠離，處所顛倒諍訟增多，智慧推求無義棄捨，實有邊際正法宣示。根本淨心隨順施為，淨妙之因有德依附，聖人宣說有情共稟，廣大繫縛梵行止息。菩薩導化愛語施設，荷負生靈修淨妙行，施行邊際圓滿無礙，先成器用天帝之功。增上勝法轉變修作，是處化現因施招感，流轉生死縛力所起，菩薩於此隨緣化導。清淨心等熾然修作，真實布施相貌止寂，教導施為無遍普遍，殊勝行業四方共悉。彼施增上廣大施設，是處自在菩薩所為，我見根本不信教導，移轉運用出自己能。有情身分取捨由己，生類纏縛恣行非法，進止屈伸哀求懺謝，無因遷變倏忽而有。意地不生荒榛艸芥，清淨因緣無非護念，卒暴災祥聖力能止，清淨處所患難不生。相續善根菩薩化諭，不壞相貌報力之功，自在力用諍訟止息，了知施行殊勝之因。根 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何死支第八正捨？云何生支第八正生？唯此識上建立生死，自餘識體不可立支，設有別說並隨轉門。增上聞持善因之本，真實吉祥了知患本，進修寂靜希有聞持，五蘊名色運載真實。如是無我布施誠諦，德行嚴潔百福安靜，希求妙善寂靜無生，不可破壞無流轉義。趣求荷負增上無畏，真實布施有力增修，勝義施為盡力成辦，彼怨對相聽聞捨離。清淨如如生滅本寂，遷變支分念念相續，自性之法一無所得，菩薩行門教導如此。禪那寂靜無慮無思，無瞋恚事安靜如空，了知瞋患熾然如火，本來無倒寂滅於是。凡夫之行布施為先，無倒修設離穢之因，淨妙真實無暗鈍相，趣求色相力用修作。煩惱諍訟勤修止息，鈍弱慢類繫縛相應，精進趣求彼彼因相，有情勝行自利利他。無倒根本人天所習，自性安住善行修持，菩提薩埵意樂行施，運載之法利他為務。平等力用渴仰修崇，清淨教法根本如如，從微至著行施為本，勝義寂靜唯依聖法。淨妙修行殊勝安住，災禍之本煩惱生起，眼根照色本自無縛，清淨力用寂然了知。無始不生如性可得，湛靜因緣無法可離，理不可得何可趣求，不流轉法體性非有。涅槃真性體何非有，祕密甚深湛然安靜，菩提薩埵於此存心，混鎔無動靜慮澄寂，不流轉法教誡於是。損減自他煩惱性行，菩提薩埵接引於此，最上之法不可損減，希求上位彼岸之義。發生無倒了知教行，有彼修進勝妙相狀，荷負運載有情患難，聽聞教法殊勝意義，遠離塵垢獲清淨行，趣求出離三乘果報。菩薩了知彼彼生類，是處菩薩修根本行，發生智慧照解無生，棄背塵勞忻求勝處，侵損煩惱漸進施功，道芽增盛障染難屈，真實諍訟究竟不生，淨施教授聖共宣說，善知足故貪愛不生，真實處所證誡修善，根本染盡正行崇修。菩薩語言彼染遠離，處所顛倒諍訟增多，智慧推求無義棄捨，實有邊際正法宣示。根本淨心隨順施為，淨妙之因有德依附，聖人宣說有情共稟，廣大繫縛梵行止息。菩薩導化愛語施設，荷負生靈修淨妙行，施行邊際圓滿無礙，先成器用天帝之功。增上勝法轉變修作，是處化現因施招感，流轉生死縛力所起，菩薩於此隨緣化導。清淨心等熾然修作，真實布施相貌止寂，教導施為無遍普遍，殊勝行業四方共悉。彼施增上廣大施設，是處自在菩薩所為，我見根本不信教導，移轉運用出自己能。有情身分取捨由己，生類纏縛恣行非法，進止屈伸哀求懺謝，無因遷變倏忽而有。意地不生荒榛艸芥，清淨因緣無非護念，卒暴災祥聖力能止，清淨處所患難不生。相續善根菩薩化諭，不壞相貌報力之功，自在力用諍訟止息，了知施行殊勝之因。根

本清淨自性使然，菩提薩埵苦言導化，恐畏無因真實果報，須仗因力了知報應。還同影響學位修行，身體無縛人趣行門，五戒三歸希求邊際，最上因行現行、順後，不定四種現在受報，前生布施四種義利，如次前說彼縛邊際。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 本清淨自性使然，菩提薩埵苦言導化，恐畏無因真實果報，須仗因力了知報應。還同影響學位修行，身體無縛人趣行門，五戒三歸希求邊際，最上因行現行、順後，不定四種現在受報，前生布施四種義利，如次前說彼縛邊際。

云何能棄有情修行？梵靜止息善淨因緣，唯修施戒菩薩教誨，如是天趣有力無怖，是大有情興顯之處，無倒修習真實之行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何能棄有情修行？梵靜止息善淨因緣，唯修施戒菩薩教誨，如是天趣有力無怖，是大有情興顯之處，無倒修習真實之行。

云何寂靜棄塵勞義？勝義不生顛倒之行，人中王者福力如天，語言教令四方依稟，制度之法嚴峻無遏。勝義殊妙圓滿了知，善中不害以悲為體，正翻瞋害損惱有情，百數之中此通善染。有支自性惟阿賴耶，此為三界、五趣、四生之體，離此識性皆總不成，彼因之法盡通善、惡、無記之法不招果故。菩提薩埵依教所說，四果羅漢誘接于是，快樂之法因布施得，不壞勝處運載彼彼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何寂靜棄塵勞義？勝義不生顛倒之行，人中王者福力如天，語言教令四方依稟，制度之法嚴峻無遏。勝義殊妙圓滿了知，善中不害以悲為體，正翻瞋害損惱有情，百數之中此通善染。有支自性惟阿賴耶，此為三界、五趣、四生之體，離此識性皆總不成，彼因之法盡通善、惡、無記之法不招果故。菩提薩埵依教所說，四果羅漢誘接于是，快樂之法因布施得，不壞勝處運載彼彼。

云何無實體性不堅？布施隨順益濟飢渴，意地施為了知自性本無破壞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何無實體性不堅？布施隨順益濟飢渴，意地施為了知自性本無破壞。

云何不生？法體仗緣無因不生，彼布施邊求殊勝相，廣大真實無我為勝，最上行施時無棄捨。善淨色相持戒方得，身欲遷移病等摧壞，了知支分不堅牢性，靜慮因緣有暫時住。無漏法資變易無盡，人趣行門攝心如是，異相勢力身心衰昧，自性真實名色殞盡，快樂熾盛如風滅燭，了知圓滿涅槃自性。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何不生？法體仗緣無因不生，彼布施邊求殊勝相，廣大真實無我為勝，最上行施時無棄捨。善淨色相持戒方得，身欲遷移病等摧壞，了知支分不堅牢性，靜慮因緣有暫時住。無漏法資變易無盡，人趣行門攝心如是，異相勢力身心衰昧，自性真實名色殞盡，快樂熾盛如風滅燭，了知圓滿涅槃自性。

云何怨對臨終現前？心意無因如何生起？天主帝釋了知善惡，教乘義利不可虛設，希求造作發根本義，證解脫義自性究竟，隨順世間不堅牢義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何怨對臨終現前？心意無因如何生起？天主帝釋了知善惡，教乘義利不可虛設，希求造作發根本義，證解脫義自性究竟，隨順世間不堅牢義。