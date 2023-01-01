菩薩本生鬘論卷第十四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩本生鬘論卷第十四

聖勇菩薩等造 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聖勇菩薩等造

宋朝散大夫試鴻臚少卿同譯經梵才大師紹德慧詢等奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宋朝散大夫試鴻臚少卿同譯經梵才大師紹德慧詢等奉 詔譯

真實運載遷變希求，智性圓滿世間調伏，寂靜聖因荷負真實，覺位邊際往古修崇。希求智慧乃至遷變，遠離本染寂靜無有，四蘊名名質不可得，世間瀑流無暫時住。根本勝義自性無邊，非眼能見本智可得，寂靜無作有時遷變，成就發生平等時分。自性增上勝義知見，發起力用具足聞持，世間處所色界為上，第四禪中離三災患。聖人之行靜住相應，修崇善行清淨獲得，果報功德勝因成就，造作學處德行修業。上妙修崇世間邊際，圓滿運載獲得善利，增上遷變根本真實，調伏顛倒發生施行。趣求聞持成就本業，瀑流心法根本暗鈍，正解發生圓滿寂靜，清淨教誨隨順修作。名色本性五蘊為體，隨順十善最上修作，時分相因煩惱具足，垢染相貌災禍之本，復修解脫寂靜之處，生門十二攝盡百數，如日照色鮮淨可愛。彼之國界王者甚善，平等導化災禍盡止，能於作業善靜遠離，是處國王正直無邪，內外治化聖智若神，覺性增上無顛倒心。世間問難最上言說求大聞持，世間顛倒繫縛相貌，自在力能無因止息，希求邊際遠離怖因。方所暗鈍顛倒修作，風災之劫大千中壞，是處菩薩增上甚深，調伏處所圓滿寂靜。除遣真實邪見支分，發生語言最上談論，如是本有清淨力用，發趣自在難行意地。名色和合福德相貌，進趣甚深施行邊際，如是勝義寂靜根本，正等無倒增上發生。病力損壞殊勝修行，根本諍訟瀑流染惡，施設力用乃至邊際，修寂靜行無縛自性。如是甚深無我諍訟，性本無畏聲色非干，煩惱趣求非善相應，根本染見起塵勞因。自在相貌顛倒希求，自性業用本起於心，根本染障發生千種，諍訟施為止息遠離。清淨圓月無光不普，根本聖智無染不斷，自在無縛制度增上，煩惱損減增上進修。勝義無倒能斷貪欲，無縛邊際清淨和合，真實彼因寂靜修行，造修煩惱如來永斷。我見義邊貪慢隨生，一合名色力能修作，損減修施貧病之因，自性力用災禍遷流。修崇處所增多諍訟，有情色相無能捨離，佛法梵行能離障染，如火熾然勢莫能止。本修寂靜無怖畏縛，運載邊際修遷變行，寂靜遠離如是盡相，具足聞持制度教誨，求盡染諍殊勝力用，聽聞施行除根本慢，造作發生一切自性，煩惱憂苦恐怖遠離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 真實運載遷變希求，智性圓滿世間調伏，寂靜聖因荷負真實，覺位邊際往古修崇。希求智慧乃至遷變，遠離本染寂靜無有，四蘊名名質不可得，世間瀑流無暫時住。根本勝義自性無邊，非眼能見本智可得，寂靜無作有時遷變，成就發生平等時分。自性增上勝義知見，發起力用具足聞持，世間處所色界為上，第四禪中離三災患。聖人之行靜住相應，修崇善行清淨獲得，果報功德勝因成就，造作學處德行修業。上妙修崇世間邊際，圓滿運載獲得善利，增上遷變根本真實，調伏顛倒發生施行。趣求聞持成就本業，瀑流心法根本暗鈍，正解發生圓滿寂靜，清淨教誨隨順修作。名色本性五蘊為體，隨順十善最上修作，時分相因煩惱具足，垢染相貌災禍之本，復修解脫寂靜之處，生門十二攝盡百數，如日照色鮮淨可愛。彼之國界王者甚善，平等導化災禍盡止，能於作業善靜遠離，是處國王正直無邪，內外治化聖智若神，覺性增上無顛倒心。世間問難最上言說求大聞持，世間顛倒繫縛相貌，自在力能無因止息，希求邊際遠離怖因。方所暗鈍顛倒修作，風災之劫大千中壞，是處菩薩增上甚深，調伏處所圓滿寂靜。除遣真實邪見支分，發生語言最上談論，如是本有清淨力用，發趣自在難行意地。名色和合福德相貌，進趣甚深施行邊際，如是勝義寂靜根本，正等無倒增上發生。病力損壞殊勝修行，根本諍訟瀑流染惡，施設力用乃至邊際，修寂靜行無縛自性。如是甚深無我諍訟，性本無畏聲色非干，煩惱趣求非善相應，根本染見起塵勞因。自在相貌顛倒希求，自性業用本起於心，根本染障發生千種，諍訟施為止息遠離。清淨圓月無光不普，根本聖智無染不斷，自在無縛制度增上，煩惱損減增上進修。勝義無倒能斷貪欲，無縛邊際清淨和合，真實彼因寂靜修行，造修煩惱如來永斷。我見義邊貪慢隨生，一合名色力能修作，損減修施貧病之因，自性力用災禍遷流。修崇處所增多諍訟，有情色相無能捨離，佛法梵行能離障染，如火熾然勢莫能止。本修寂靜無怖畏縛，運載邊際修遷變行，寂靜遠離如是盡相，具足聞持制度教誨，求盡染諍殊勝力用，聽聞施行除根本慢，造作發生一切自性，煩惱憂苦恐怖遠離。

云何施行遷變崇修？調伏邊際真實方所，勝義希求如空無礙，熾然智慧圓滿力用，清淨施因究竟除患。名色熾盛如迦毘羅，如是自在熾然修作，眾聖和合勝義平等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何施行遷變崇修？調伏邊際真實方所，勝義希求如空無礙，熾然智慧圓滿力用，清淨施因究竟除患。名色熾盛如迦毘羅，如是自在熾然修作，眾聖和合勝義平等。

云何心法無有形質？集起諸法無棄捨義，苦受因相垢染為本，顛倒繫縛憂惱無盡，運載增上作業無倒。障染瀑流增上何也？熾然猛焰卒瀑難遏，平等無邊真實無已，遷變無動湛然止息。諍訟根本體虛報實，作業邊際勢力難止，具足怖畏暗鈍增上，顛倒邊際發生如是。安靜無動顛倒無有，士夫力用熾然增修，彼顛倒染密行止息，廣大自性殊勝進修，上妙發生調伏自性，清淨果報圓滿有力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何心法無有形質？集起諸法無棄捨義，苦受因相垢染為本，顛倒繫縛憂惱無盡，運載增上作業無倒。障染瀑流增上何也？熾然猛焰卒瀑難遏，平等無邊真實無已，遷變無動湛然止息。諍訟根本體虛報實，作業邊際勢力難止，具足怖畏暗鈍增上，顛倒邊際發生如是。安靜無動顛倒無有，士夫力用熾然增修，彼顛倒染密行止息，廣大自性殊勝進修，上妙發生調伏自性，清淨果報圓滿有力。

云何趣求捨惡修善？熾然發趣究竟邊際，種種布施進修勝行，發生根本勝義自性，運載修行世間軌範，寂靜趣求無流轉行，正解脫縛無破壞義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何趣求捨惡修善？熾然發趣究竟邊際，種種布施進修勝行，發生根本勝義自性，運載修行世間軌範，寂靜趣求無流轉行，正解脫縛無破壞義。

云何盡諍本智分位？有情支分一合可得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何盡諍本智分位？有情支分一合可得。

云何心分相狀難得？四蘊名名本無色相，忍行邊際靜住為本，湛然清淨鮮潔無污，勝義自性根本不生。繫縛施為無始遠離，相貌不生力用隨順，彼苦惱行進修止息，摧壞方所寂然遠離。熾然圓滿相貌遷變，苦因無有安靜可保，生起力用相狀希有，殊勝方所止寂安靜，歡樂變動崇修可意，施為運用自在無倒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何心分相狀難得？四蘊名名本無色相，忍行邊際靜住為本，湛然清淨鮮潔無污，勝義自性根本不生。繫縛施為無始遠離，相貌不生力用隨順，彼苦惱行進修止息，摧壞方所寂然遠離。熾然圓滿相貌遷變，苦因無有安靜可保，生起力用相狀希有，殊勝方所止寂安靜，歡樂變動崇修可意，施為運用自在無倒。

云何本寂盡生滅相？云何斷染迷事迷理？本智俱斷顛倒邊際勝義可息。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何本寂盡生滅相？云何斷染迷事迷理？本智俱斷顛倒邊際勝義可息。

云何界性？增上名色五蘊熾然，圓滿鮮潔化生可有，無倒進修澄寂安靜，淨妙難測十力為義。清淨色相湛然澄瑩，色體分明溫潤如玉，制度如是快樂無比，和合增上淨妙可獲。施行具足內外俱捨，憂受邊際顛倒無施，彼心是處諍訟為本，如是名稱化生無有。智慧深遠諸天咸仰，善哉行施福德熾然，是處希求靜住力用，圓滿荷負自在邊際。如是知見因修施得，五種熾然色、聲、香、味，地、水、火、風觸塵所收，力用繫縛愛戀難捨，無有施因我慢所縛。悲導發生清淨調伏，如是名為獲得淨施，普獲勝義苦果已除，隨順大乘究竟可得，乃至趣求壽命邊際，無非布施獲得勝利。根本寂靜無我慢邊，殊勝有情運載為義，本有災禍無寂靜處，淨妙施邊證無學果。小隨中害與我慢俱，暗鈍丈夫染慢增盛，自性力用無彼慢法，煩惱本諍顛倒修行。有情自性調伏安靜，病難繫縛損壞色力，發起勝因調伏遠離，靜住根本修寂靜行。清淨布施貪癡捨離，是處王者聖智周普，遍施治化災患不生，聽聞有實邪侫自止。隨順教令不可破壞，世間怖畏聖力可伏，根本止息殊勝力用，增上修作運載眾類，用遍無怖希求捨離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何界性？增上名色五蘊熾然，圓滿鮮潔化生可有，無倒進修澄寂安靜，淨妙難測十力為義。清淨色相湛然澄瑩，色體分明溫潤如玉，制度如是快樂無比，和合增上淨妙可獲。施行具足內外俱捨，憂受邊際顛倒無施，彼心是處諍訟為本，如是名稱化生無有。智慧深遠諸天咸仰，善哉行施福德熾然，是處希求靜住力用，圓滿荷負自在邊際。如是知見因修施得，五種熾然色、聲、香、味，地、水、火、風觸塵所收，力用繫縛愛戀難捨，無有施因我慢所縛。悲導發生清淨調伏，如是名為獲得淨施，普獲勝義苦果已除，隨順大乘究竟可得，乃至趣求壽命邊際，無非布施獲得勝利。根本寂靜無我慢邊，殊勝有情運載為義，本有災禍無寂靜處，淨妙施邊證無學果。小隨中害與我慢俱，暗鈍丈夫染慢增盛，自性力用無彼慢法，煩惱本諍顛倒修行。有情自性調伏安靜，病難繫縛損壞色力，發起勝因調伏遠離，靜住根本修寂靜行。清淨布施貪癡捨離，是處王者聖智周普，遍施治化災患不生，聽聞有實邪侫自止。隨順教令不可破壞，世間怖畏聖力可伏，根本止息殊勝力用，增上修作運載眾類，用遍無怖希求捨離。

云何根本聞持具足？增長無怖尋同義利，運用勝因真實止息，增上力用十善之本，彼施無壞善哉所往。荷負邊方生靈安靜，彼自在力與我見俱，有情嚴峻進修施行，染惡諍訟施設遠離。聖道力用調伏修行，智慧勝因造修往劫，是處菩薩意地遍修，無始遠劫佛法知見。勝義根本應器受用，剎塵自性本識攝藏，如是修學善住止息，影像遷變寂靜修行。我見諍訟無始遠離，無倒清淨行布施行，善淨懺悔三業安靜，不流轉法寂然安住。遠行慧解荷負有情，寂靜邊際增上調伏，發生善因熾然有力，根本顛倒纏縛遠離。意地真實彼十種善，了知處所最上修行，正解脫義清淨之本，了知塵勞本來寂靜。有情十善淨妙增上，垢蓋纏蓋湛然安靜，諸天心地清淨為本，色相光潔道行進修。聞持增上止息障染，界性世間安樂無壞，調伏處所相狀為本，真實力用無顛倒因。十善教誨殊勝清淨，福德自在相貌無盡，有情智慧意解增修，調伏義利淨妙勝因。第六意識湛然為上，自性真實無慢等法，如是進修德行為上，無卒暴染止煩惱行。進趣前道安靜福業，運載之本煩惱離念，清淨澄寂顛倒不生，聽聞義利有情施設。顛倒因行染惡纏縛，清淨教誨塵勞遠離，不壞真實善意行施，了知愚昧安靜修設，不壞語言教行誠諦，清淨根本舌相無損，希求正理勝義澄寂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何根本聞持具足？增長無怖尋同義利，運用勝因真實止息，增上力用十善之本，彼施無壞善哉所往。荷負邊方生靈安靜，彼自在力與我見俱，有情嚴峻進修施行，染惡諍訟施設遠離。聖道力用調伏修行，智慧勝因造修往劫，是處菩薩意地遍修，無始遠劫佛法知見。勝義根本應器受用，剎塵自性本識攝藏，如是修學善住止息，影像遷變寂靜修行。我見諍訟無始遠離，無倒清淨行布施行，善淨懺悔三業安靜，不流轉法寂然安住。遠行慧解荷負有情，寂靜邊際增上調伏，發生善因熾然有力，根本顛倒纏縛遠離。意地真實彼十種善，了知處所最上修行，正解脫義清淨之本，了知塵勞本來寂靜。有情十善淨妙增上，垢蓋纏蓋湛然安靜，諸天心地清淨為本，色相光潔道行進修。聞持增上止息障染，界性世間安樂無壞，調伏處所相狀為本，真實力用無顛倒因。十善教誨殊勝清淨，福德自在相貌無盡，有情智慧意解增修，調伏義利淨妙勝因。第六意識湛然為上，自性真實無慢等法，如是進修德行為上，無卒暴染止煩惱行。進趣前道安靜福業，運載之本煩惱離念，清淨澄寂顛倒不生，聽聞義利有情施設。顛倒因行染惡纏縛，清淨教誨塵勞遠離，不壞真實善意行施，了知愚昧安靜修設，不壞語言教行誠諦，清淨根本舌相無損，希求正理勝義澄寂。

云何運載善妙行施？隨順修行最上清淨，調伏邊際無我義利，王者制度肅然止息，如是我見廣大無邊。誠實無智煩惱之本，順已生貪違情瞋發，二十六惑因我見生，若斷根本末障隨除。是處王者發勝義利，器界邊方彼此安靜，十種業道纏蓋不有，了知患難錯置盡止。彼天邪見顛倒相狀，隨順聞持安靜止息，根本知見真實繫縛，如是軌則圓滿無諍。止息顛倒發起調伏，如是勝義聽聞之法，平等發生聞持具足，獲得無畏發生力用。如是無縛淨妙行施，名本四蘊無色所依，陳白懺謝清淨圓滿，運載三乘所得彼岸。懺罪圓滿靜住修持，天趣清淨快樂可獲，真實趣求無倒清淨。菩薩施行莊嚴尊者護國本生之義二十九。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何運載善妙行施？隨順修行最上清淨，調伏邊際無我義利，王者制度肅然止息，如是我見廣大無邊。誠實無智煩惱之本，順已生貪違情瞋發，二十六惑因我見生，若斷根本末障隨除。是處王者發勝義利，器界邊方彼此安靜，十種業道纏蓋不有，了知患難錯置盡止。彼天邪見顛倒相狀，隨順聞持安靜止息，根本知見真實繫縛，如是軌則圓滿無諍。止息顛倒發起調伏，如是勝義聽聞之法，平等發生聞持具足，獲得無畏發生力用。如是無縛淨妙行施，名本四蘊無色所依，陳白懺謝清淨圓滿，運載三乘所得彼岸。懺罪圓滿靜住修持，天趣清淨快樂可獲，真實趣求無倒清淨。菩薩施行莊嚴尊者護國本生之義二十九。

圓滿施因報除飢渴，增上自性相貌鮮潔，所謂隨順聽聞菩薩之行。時分有力長養福德根本相狀，作業邊際彼彼如是，增上力用進止屈伸，真實權設無非利益，三根本善出生所依。布施勝因莊嚴身相，意地之中真實如是，淨妙聞持甚深誠諦，身相廣大嚴峻依止。淨妙之處鮮潔皆盡，四蘊明顯色相舒暉，平等無畏了知進止，本識自證勝因蘊聚。彼彼色相身體如是，荷負增上邊際有力，是處布施心淨為本，此大菩薩愛樂於是。了知聲相聽聞有力，彼實淨心能壞貪欲，清淨勝力進修勝行，方所無動遷變無已。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 圓滿施因報除飢渴，增上自性相貌鮮潔，所謂隨順聽聞菩薩之行。時分有力長養福德根本相狀，作業邊際彼彼如是，增上力用進止屈伸，真實權設無非利益，三根本善出生所依。布施勝因莊嚴身相，意地之中真實如是，淨妙聞持甚深誠諦，身相廣大嚴峻依止。淨妙之處鮮潔皆盡，四蘊明顯色相舒暉，平等無畏了知進止，本識自證勝因蘊聚。彼彼色相身體如是，荷負增上邊際有力，是處布施心淨為本，此大菩薩愛樂於是。了知聲相聽聞有力，彼實淨心能壞貪欲，清淨勝力進修勝行，方所無動遷變無已。

云何調伏禪那寂靜？如是聖道功用廣大，增上了知如是寂靜，圓滿邊際煩惱遠離，有情邊際無越六道，成就寂默唯憑智慧，如是遷變善因止息，解脫無諍障染遠離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何調伏禪那寂靜？如是聖道功用廣大，增上了知如是寂靜，圓滿邊際煩惱遠離，有情邊際無越六道，成就寂默唯憑智慧，如是遷變善因止息，解脫無諍障染遠離。

云何聲相聽聞義利？智慧無量聖力推求，摩訶薩埵是大有情，悲導運載平等聞持，寂靜和合鈍染止息。真實教誨暗慢悉除，調伏楚毒勝義無倒，悲愍發生善妙聲相，意地希欲大有情義。彼彼發趣荷負邊際，不壞勝因根本祕藏，愚癡根本有情顛倒，聚落方所地遠難赴。十善有情七眾奔附，生靈止息增上為義，圓滿聽聞施行邊際，名稱廣大荷負無乏。殊勝義利有情調伏，行施鮮潔塵垢無染，勝因有力如空無礙，清淨因行本來無縛。解脫根本力用清淨，梵行廣大飢渴止息，知見調伏精嚴無替，希求淨施聞持有力。意地積集無倒真實，圓滿聽聞因力廣大，運載有情障染遠離，楚毒無施圓滿勝義。寂靜聽聞縛因捨離，清淨運載一合祕密，是處菩薩增上趣求，清淨之眾自在具足聞持無慢，如是無有遷變繫縛。增上趣求根本殊勝，諍訟止息清淨教誨，悲導運用勝義修作。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何聲相聽聞義利？智慧無量聖力推求，摩訶薩埵是大有情，悲導運載平等聞持，寂靜和合鈍染止息。真實教誨暗慢悉除，調伏楚毒勝義無倒，悲愍發生善妙聲相，意地希欲大有情義。彼彼發趣荷負邊際，不壞勝因根本祕藏，愚癡根本有情顛倒，聚落方所地遠難赴。十善有情七眾奔附，生靈止息增上為義，圓滿聽聞施行邊際，名稱廣大荷負無乏。殊勝義利有情調伏，行施鮮潔塵垢無染，勝因有力如空無礙，清淨因行本來無縛。解脫根本力用清淨，梵行廣大飢渴止息，知見調伏精嚴無替，希求淨施聞持有力。意地積集無倒真實，圓滿聽聞因力廣大，運載有情障染遠離，楚毒無施圓滿勝義。寂靜聽聞縛因捨離，清淨運載一合祕密，是處菩薩增上趣求，清淨之眾自在具足聞持無慢，如是無有遷變繫縛。增上趣求根本殊勝，諍訟止息清淨教誨，悲導運用勝義修作。

云何獲得？云何趣求？清淨布施隨順止息，無有我法圓滿寂靜，憂苦煩惱善淨能離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何獲得？云何趣求？清淨布施隨順止息，無有我法圓滿寂靜，憂苦煩惱善淨能離。

云何損減淨法無因？是處丈夫趣向真實，隨順名相調伏諍訟，無因貪欲普行布施。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何損減淨法無因？是處丈夫趣向真實，隨順名相調伏諍訟，無因貪欲普行布施。

云何遷變化生為上？淨妙鮮潔彼因施戒，增上獲得最上無怖，安靜止息勝義寂靜，無災禍眾無楚毒眾。本來自性清淨祕密，學地調伏寂靜邊際，善因自性根本止息，正理施為知見有力。諍訟相貌凡夫我縛，顛倒希求本來自性，煩惱之因我見纏縛，是處情類發起語言。是處云何生靈捨離？其數有千怖畏無已，清淨誨示慧解發生，繫縛之因苦惱無壞。布施普周如空平等，如是進修殊勝可獲，煩惱調伏諍訟無已，根本智行發起無邊。生靈戀慕依附如是，遷變影像是大有情，悲戀生靈憂苦無捨，平等隨順調伏有情。紊亂不生教誨如是，暗慢遠離寂靜語言，制度可愛應器施設，有情無廢善哉無畏。調伏運載審諦殊勝，聽聞真實天帝埀化，無諍為本自在勢力屈伸所用，瀑流染法熱惱邊際，破壞染因力用安靜，我慢增上勝義止息。和合修行安住無動，趣求勝因自在修作，善妙方所無能捨離，布施邊際無諍訟處。是處彼實無倒崇修，大丈夫相悲導生靈，明白安住思惟荷負極難整濟，如是災難增上處所，圓滿無動力用增上，愛樂遷移無希安住，淨行無修垢染安替。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何遷變化生為上？淨妙鮮潔彼因施戒，增上獲得最上無怖，安靜止息勝義寂靜，無災禍眾無楚毒眾。本來自性清淨祕密，學地調伏寂靜邊際，善因自性根本止息，正理施為知見有力。諍訟相貌凡夫我縛，顛倒希求本來自性，煩惱之因我見纏縛，是處情類發起語言。是處云何生靈捨離？其數有千怖畏無已，清淨誨示慧解發生，繫縛之因苦惱無壞。布施普周如空平等，如是進修殊勝可獲，煩惱調伏諍訟無已，根本智行發起無邊。生靈戀慕依附如是，遷變影像是大有情，悲戀生靈憂苦無捨，平等隨順調伏有情。紊亂不生教誨如是，暗慢遠離寂靜語言，制度可愛應器施設，有情無廢善哉無畏。調伏運載審諦殊勝，聽聞真實天帝埀化，無諍為本自在勢力屈伸所用，瀑流染法熱惱邊際，破壞染因力用安靜，我慢增上勝義止息。和合修行安住無動，趣求勝因自在修作，善妙方所無能捨離，布施邊際無諍訟處。是處彼實無倒崇修，大丈夫相悲導生靈，明白安住思惟荷負極難整濟，如是災難增上處所，圓滿無動力用增上，愛樂遷移無希安住，淨行無修垢染安替。

云何病患災禍誠實？寂靜祕密力用可止。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何病患災禍誠實？寂靜祕密力用可止。

云何顛倒暗鈍因深？增盛繫縛纏蓋何止，煩惱之本無由傾動，慢類癡迷增上難止，纏縛難解須憑聖力。染縛相貌制遏無已，靜住修崇教導可勉，造作垢穢力用難捨，障重功深極難懺謝。如此苦楚穢業成就，無倒修持靜住止寂，棄背飢渴勝義圓滿，荷負遠劫調伏生類。力用無邊聖道如是，種子現行發生有地，清淨教法趣求獲得，圓滿勝義靜住無縛。根本力用寂靜調伏，隨順瀑流遷變真實，病難支分了知無實，布施眾生獲得安靜。遺形支分了知淨意，處無顛倒義利可重，善法相應自在安住，我見增上苦惱和合。能壞貪欲作業清淨，時分聽聞正理發生，恐怖無因想念可勉，根本荷負清淨有力。有情煩惱修何法離？彼處自性福德甚大，如是邊際勝義之本，悲愍群生以此為則，不壞勝義有情可依。意地真實相貌之本，處所有邊平等調伏，損壞方所無能止息，房舍不安心由有在。自在發生定慧可依，影像遷變法性無動，世間平等凡聖依此，崇修邊際無法可得。剎塵之量功德無邊，隨順愛欲無契於善，善哉方所多種相貌，淨妙修絹無念于是。常思荷負濟苦無息，屈伸相資唯懷於此，是處廣大發起悲導，興心自在寂靜真實，煩惱施為梵行可止。作業邊際剎帝利本，彼修如是無倒有力，十善功能群生仰重，供具施設微妙難得，纏縛垢穢諍訟止息。誠實可愛法性為本，如蓮出水鮮潔微妙，澹靜澄瑩纖塵無已，布施希求嚴麗若此。彼彼縛法顛倒災禍，障染我見功用難制，善淨有力真實勝因，名色止寂塵垢方盡。我慢真實倒染無義，染慧纏縛真實遷變，相狀顛倒染因不已，自在繫纏增長諍訟，邊際造業教誨息除。彼去來業果報先後，聖道起時惡業便斷，具足聞持有情平等，彼彼處所清淨殊勝。根本聖道染障止息，發起淨因了知真實，塵垢諍訟進修已除，解脫障染增上無怖，顛倒增上隨生諍訟，正理教授發生勝義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何顛倒暗鈍因深？增盛繫縛纏蓋何止，煩惱之本無由傾動，慢類癡迷增上難止，纏縛難解須憑聖力。染縛相貌制遏無已，靜住修崇教導可勉，造作垢穢力用難捨，障重功深極難懺謝。如此苦楚穢業成就，無倒修持靜住止寂，棄背飢渴勝義圓滿，荷負遠劫調伏生類。力用無邊聖道如是，種子現行發生有地，清淨教法趣求獲得，圓滿勝義靜住無縛。根本力用寂靜調伏，隨順瀑流遷變真實，病難支分了知無實，布施眾生獲得安靜。遺形支分了知淨意，處無顛倒義利可重，善法相應自在安住，我見增上苦惱和合。能壞貪欲作業清淨，時分聽聞正理發生，恐怖無因想念可勉，根本荷負清淨有力。有情煩惱修何法離？彼處自性福德甚大，如是邊際勝義之本，悲愍群生以此為則，不壞勝義有情可依。意地真實相貌之本，處所有邊平等調伏，損壞方所無能止息，房舍不安心由有在。自在發生定慧可依，影像遷變法性無動，世間平等凡聖依此，崇修邊際無法可得。剎塵之量功德無邊，隨順愛欲無契於善，善哉方所多種相貌，淨妙修絹無念于是。常思荷負濟苦無息，屈伸相資唯懷於此，是處廣大發起悲導，興心自在寂靜真實，煩惱施為梵行可止。作業邊際剎帝利本，彼修如是無倒有力，十善功能群生仰重，供具施設微妙難得，纏縛垢穢諍訟止息。誠實可愛法性為本，如蓮出水鮮潔微妙，澹靜澄瑩纖塵無已，布施希求嚴麗若此。彼彼縛法顛倒災禍，障染我見功用難制，善淨有力真實勝因，名色止寂塵垢方盡。我慢真實倒染無義，染慧纏縛真實遷變，相狀顛倒染因不已，自在繫纏增長諍訟，邊際造業教誨息除。彼去來業果報先後，聖道起時惡業便斷，具足聞持有情平等，彼彼處所清淨殊勝。根本聖道染障止息，發起淨因了知真實，塵垢諍訟進修已除，解脫障染增上無怖，顛倒增上隨生諍訟，正理教授發生勝義。

云何淨施海眾應器？勝義根相歡樂自在，我慢不生梵行清淨，解脫增修障染能離，有情福報淨施為因。諸天淨妙了知因勝，邊際真實祕藏常寂，世間之法有散壞義，如是梵行自性澄靜。我見廣大計執無邊，熱惱諍訟障染難屈，身體苦受想念無已，執持雜染不知師恩。殊勝生起誠實無倒，如雲普廕熱惱不生，如是調伏進修遠離，勝乘真實染倒止息。殊勝義利支分有力，進修勝行去除垢染，清淨無欲善妙止息，調伏意地發生布施。和合止息顛倒已亡，勝義誠諦自性了知，垢染纏蓋天趣暫止，寂靜邊際自性無畏。聽聞誠實塵垢遠離，增上力用運載時分，過去種種染淨布施，修行無純受果間雜。善趣果報寂靜修持，圓滿真實自在有力，無倒修善屈伸有益，不壞如如止寂無修。顛倒希求災禍之本，纏蓋可畏沒溺難出，慳貪熾盛怨親無已，解脫相狀如蓮散壞。增上殊勝清淨有力，行蘊增上遷流為義，戒香芬馥善妙可愛，修崇處所增上嚴潔。動轉希求清淨教誨，彼我繫縛顛倒修行，和合自在寂靜皆息，飲食遷變心淨修設。力用止息善因調伏，善清淨法自性根本，時分養育果報殊勝，具足聞持勝義無畏。國界寂靜邊方止息，布施自性慳貪已離，淨妙無怖可獲如是。十善行中布施為本，九到彼岸次第發生，是處丈夫求息諍訟，恐怖惡行發起真實。時分義邊一合所在，造作相貌寂靜如是，我見廣大煩惱之本，身體自性究竟不堅。無上邊際覺位方得，法性止寂了不可得，荷負不違接誘生類，殊勝真實上妙教誨。彼處自在清淨邊際，圓滿無畏色相鮮淨，上妙吉祥遠離作業，趣向力用法性如空。離怖畏相十種業道，是處云何自在無怖？根本福業無倒真實，聖言量說如靜住法離喧煩義，垢染諍訟依色為本，寂靜之法捨塵勞義。教誨無倒善淨為因，無垢穢行盡顛倒染，清淨布施濟益如是，運載平等離一合相。真實造作希求行施，自在力用制度調伏，如彼時分天趣長遠，清淨相狀澄瑩如月，損減顛倒勝義成就，不壞如空遷變止息。如是調伏染慧邊際，彼天變易淨妙之本，善靜祕密無慢等相，真實增上聽聞無壞。常行施行無倒邊際，清淨增上毒藥喧諍，倒染邊際所處驚畏如刃舐蜜。遷變根本諍訟增上，國界所損妙善安住，具足聞持一合相貌，清淨止寂色相增上。勝義無倒時分遠離，過去了知災禍相貌，飢荒所逼飲食全虧，有情善因淨妙增上，行施無喧寂靜施設。上妙有力遷變殊勝，病患誠實息而復增，顛倒怖畏憂苦轉多，患難無時發歇無替，瀑流煩惱起滅復生，布施力用傾心無悋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何淨施海眾應器？勝義根相歡樂自在，我慢不生梵行清淨，解脫增修障染能離，有情福報淨施為因。諸天淨妙了知因勝，邊際真實祕藏常寂，世間之法有散壞義，如是梵行自性澄靜。我見廣大計執無邊，熱惱諍訟障染難屈，身體苦受想念無已，執持雜染不知師恩。殊勝生起誠實無倒，如雲普廕熱惱不生，如是調伏進修遠離，勝乘真實染倒止息。殊勝義利支分有力，進修勝行去除垢染，清淨無欲善妙止息，調伏意地發生布施。和合止息顛倒已亡，勝義誠諦自性了知，垢染纏蓋天趣暫止，寂靜邊際自性無畏。聽聞誠實塵垢遠離，增上力用運載時分，過去種種染淨布施，修行無純受果間雜。善趣果報寂靜修持，圓滿真實自在有力，無倒修善屈伸有益，不壞如如止寂無修。顛倒希求災禍之本，纏蓋可畏沒溺難出，慳貪熾盛怨親無已，解脫相狀如蓮散壞。增上殊勝清淨有力，行蘊增上遷流為義，戒香芬馥善妙可愛，修崇處所增上嚴潔。動轉希求清淨教誨，彼我繫縛顛倒修行，和合自在寂靜皆息，飲食遷變心淨修設。力用止息善因調伏，善清淨法自性根本，時分養育果報殊勝，具足聞持勝義無畏。國界寂靜邊方止息，布施自性慳貪已離，淨妙無怖可獲如是。十善行中布施為本，九到彼岸次第發生，是處丈夫求息諍訟，恐怖惡行發起真實。時分義邊一合所在，造作相貌寂靜如是，我見廣大煩惱之本，身體自性究竟不堅。無上邊際覺位方得，法性止寂了不可得，荷負不違接誘生類，殊勝真實上妙教誨。彼處自在清淨邊際，圓滿無畏色相鮮淨，上妙吉祥遠離作業，趣向力用法性如空。離怖畏相十種業道，是處云何自在無怖？根本福業無倒真實，聖言量說如靜住法離喧煩義，垢染諍訟依色為本，寂靜之法捨塵勞義。教誨無倒善淨為因，無垢穢行盡顛倒染，清淨布施濟益如是，運載平等離一合相。真實造作希求行施，自在力用制度調伏，如彼時分天趣長遠，清淨相狀澄瑩如月，損減顛倒勝義成就，不壞如空遷變止息。如是調伏染慧邊際，彼天變易淨妙之本，善靜祕密無慢等相，真實增上聽聞無壞。常行施行無倒邊際，清淨增上毒藥喧諍，倒染邊際所處驚畏如刃舐蜜。遷變根本諍訟增上，國界所損妙善安住，具足聞持一合相貌，清淨止寂色相增上。勝義無倒時分遠離，過去了知災禍相貌，飢荒所逼飲食全虧，有情善因淨妙增上，行施無喧寂靜施設。上妙有力遷變殊勝，病患誠實息而復增，顛倒怖畏憂苦轉多，患難無時發歇無替，瀑流煩惱起滅復生，布施力用傾心無悋。

云何學地制約教誡？力用荷負恐畏息除，染倒根本煩惱復增，色相愛慕貪婪無已，德行崇修勝因可貴。不壞自性遠離三箭，布施發生十到彼岸，清淨教誨賢哉義利，纏蓋如流相貌等空。我見增上為煩惱本，彼造業行善妙修施，清淨有力增上因行，根本寂靜發生勝義。飢渴真實無修施行，尊貴增上持戒方得，果報殊勝愍物能成，有情時分供養修崇。真實造作進修祕行，是處邊際淨妙有力，瀑流如是隨順止息，纏蓋諍訟聽聞除遣。我慢增上欺輕慠逸，諍訟災禍調伏止息，意地發生寂靜增上，修治行施種種亡相，除滅煩惱真實力用。有情名色別報功德，倒染我法寂滅遠離，能壞貪欲倒染皆盡，身體邊際清淨力用。求彼我見暗慢悉除，愛樂平等究竟隨順，聚落豐盈殊勝清淨，增上無怖運載發生。施寂靜因止流轉相，無緣生處殊勝義利，身相欲貪造修真實，增上瀑流力用遷變，施設運載懺謝前愆。如是教誨無運載功，求修施行興修供具，聞持具足祕藏真實，瀑流驚畏變動如是。是處希求有情邊際，垢穢真實邊方諍訟，恐懼遷變速修施行，隨順愛樂真實修作，顛倒垢染驚懼終盡。有情移轉無越六道，繫縛遷流施設相貌，修十善因感人天報，彼時分邊運載止息。彼天勝義無壞因相，憂苦自性煩惱發生，我見本縛纏蓋多種，如是了知清淨調伏。如來圓滿無等力用，聽聞修作賢善功德，布施圓滿勝義邊際，如是賢善了知自性。制度趣求殊勝如此，恐畏顛倒善淨調伏，寂靜修施發趣如是，如來祕藏無等為義。圓滿無倒離影像義，遷移瀑流憑聖言量，分別運載平等發生，進修無畏作業增上。暗鈍具足顛倒增修，彼清淨處修誠實行，自在進修十種勝利，如是增上淨妙神足，獲得不壞慧香清淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何學地制約教誡？力用荷負恐畏息除，染倒根本煩惱復增，色相愛慕貪婪無已，德行崇修勝因可貴。不壞自性遠離三箭，布施發生十到彼岸，清淨教誨賢哉義利，纏蓋如流相貌等空。我見增上為煩惱本，彼造業行善妙修施，清淨有力增上因行，根本寂靜發生勝義。飢渴真實無修施行，尊貴增上持戒方得，果報殊勝愍物能成，有情時分供養修崇。真實造作進修祕行，是處邊際淨妙有力，瀑流如是隨順止息，纏蓋諍訟聽聞除遣。我慢增上欺輕慠逸，諍訟災禍調伏止息，意地發生寂靜增上，修治行施種種亡相，除滅煩惱真實力用。有情名色別報功德，倒染我法寂滅遠離，能壞貪欲倒染皆盡，身體邊際清淨力用。求彼我見暗慢悉除，愛樂平等究竟隨順，聚落豐盈殊勝清淨，增上無怖運載發生。施寂靜因止流轉相，無緣生處殊勝義利，身相欲貪造修真實，增上瀑流力用遷變，施設運載懺謝前愆。如是教誨無運載功，求修施行興修供具，聞持具足祕藏真實，瀑流驚畏變動如是。是處希求有情邊際，垢穢真實邊方諍訟，恐懼遷變速修施行，隨順愛樂真實修作，顛倒垢染驚懼終盡。有情移轉無越六道，繫縛遷流施設相貌，修十善因感人天報，彼時分邊運載止息。彼天勝義無壞因相，憂苦自性煩惱發生，我見本縛纏蓋多種，如是了知清淨調伏。如來圓滿無等力用，聽聞修作賢善功德，布施圓滿勝義邊際，如是賢善了知自性。制度趣求殊勝如此，恐畏顛倒善淨調伏，寂靜修施發趣如是，如來祕藏無等為義。圓滿無倒離影像義，遷移瀑流憑聖言量，分別運載平等發生，進修無畏作業增上。暗鈍具足顛倒增修，彼清淨處修誠實行，自在進修十種勝利，如是增上淨妙神足，獲得不壞慧香清淨。