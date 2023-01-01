菩薩本生鬘論卷第十三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩本生鬘論卷第十三

聖勇菩薩等造 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聖勇菩薩等造

宋朝散大夫試鴻臚少卿同譯經梵才大師紹德慧詢等奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宋朝散大夫試鴻臚少卿同譯經梵才大師紹德慧詢等奉 詔譯

真實善淨如是德行，染縛相盡獲得安樂，如是勝義平等皆盡，發生布施圓滿止寂。修勝義因殊勝有力，止息煩惱力用自在，作祕密行自在誠諦，熾然修因名色無壞。彼十善行煩惱不生，能持自性清淨有力，時分之法隨順寂靜，王者修崇道德無盡。相應力用修布施行，究竟善淨聽聞息惡，一切快樂能運載彼，清淨語言本自王者。如是聖法義利安靜，成就教導圓滿有力無倒清淨，殊勝有情不生我執，王能善教如是無倒隨順止息，學位力能趣求運載。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 真實善淨如是德行，染縛相盡獲得安樂，如是勝義平等皆盡，發生布施圓滿止寂。修勝義因殊勝有力，止息煩惱力用自在，作祕密行自在誠諦，熾然修因名色無壞。彼十善行煩惱不生，能持自性清淨有力，時分之法隨順寂靜，王者修崇道德無盡。相應力用修布施行，究竟善淨聽聞息惡，一切快樂能運載彼，清淨語言本自王者。如是聖法義利安靜，成就教導圓滿有力無倒清淨，殊勝有情不生我執，王能善教如是無倒隨順止息，學位力能趣求運載。

云何獲得善妙之因？無怖修作三乘究竟，彼天瞋恚共聚真實，障染邊際隨順有力，如是世間繫縛生起。欲天有情根本可有，名色淨妙義利誠實，殊勝有情如根本行，勝義真實福德無邊。圓滿如來根本聖力，真實造作息除惡法，悲願成滿王者教令，應器如是天人恭奉，智慧施為聖力制度。彼智云何發起趣求？如是崇修智解真實。菩薩施行莊嚴尊者護國本生之義第二十七。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何獲得善妙之因？無怖修作三乘究竟，彼天瞋恚共聚真實，障染邊際隨順有力，如是世間繫縛生起。欲天有情根本可有，名色淨妙義利誠實，殊勝有情如根本行，勝義真實福德無邊。圓滿如來根本聖力，真實造作息除惡法，悲願成滿王者教令，應器如是天人恭奉，智慧施為聖力制度。彼智云何發起趣求？如是崇修智解真實。菩薩施行莊嚴尊者護國本生之義第二十七。

清淨真實盡無染諍，廣大邊際楚毒圓相，所謂聽聞菩薩教誨。云何趣求無煩惱行？無倒暗慢欲貪無義，有情究竟寂靜邊際，貪、瞋、癡法根本無義，不善之本慢等煩惱，為緣而生受諸苦惱。勝義根本無畏邊際，貪慢因緣真實自性，有情造作止息不生，清淨之法無垢染行，毒害顛倒了知不起。飢渴之因煩惱之報，隨順顛倒戒行有虧，聽聞義利止息不生，慢等煩惱繫續而起。布施慈忍究竟圓滿無因而有，色相本空修不可得，瀑流永斷忍行方成。世間破壞覺性了知，自在進止智解明白，成就相貌寂然遠離，自體寂靜清淨止息。恭奉殊勝了知最上，解脫邊際忍慈德行，名色自性可破壞相，終身行業忍戒為先力用成度。種子識性真實勝義無倒，暗鈍纏蓋無邊皆盡，彼修施處語言寂靜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 清淨真實盡無染諍，廣大邊際楚毒圓相，所謂聽聞菩薩教誨。云何趣求無煩惱行？無倒暗慢欲貪無義，有情究竟寂靜邊際，貪、瞋、癡法根本無義，不善之本慢等煩惱，為緣而生受諸苦惱。勝義根本無畏邊際，貪慢因緣真實自性，有情造作止息不生，清淨之法無垢染行，毒害顛倒了知不起。飢渴之因煩惱之報，隨順顛倒戒行有虧，聽聞義利止息不生，慢等煩惱繫續而起。布施慈忍究竟圓滿無因而有，色相本空修不可得，瀑流永斷忍行方成。世間破壞覺性了知，自在進止智解明白，成就相貌寂然遠離，自體寂靜清淨止息。恭奉殊勝了知最上，解脫邊際忍慈德行，名色自性可破壞相，終身行業忍戒為先力用成度。種子識性真實勝義無倒，暗鈍纏蓋無邊皆盡，彼修施處語言寂靜。

云何學地深法遠離？是處修習廣大無我，種種修習一切無彼，最上相貌養育之報，如蓮開合香氣遠聞，無垢清淨塵坌不生。國界處中無生卒暴，除憍慢相正行邊際，應器平等無別彼此，支分相貌意地遷變。無患義利無慢自性發生自在，諸天有學淨妙無憍煩惱不生，了知相盡語言增上聽聞有誠，根本災禍荷負有能。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何學地深法遠離？是處修習廣大無我，種種修習一切無彼，最上相貌養育之報，如蓮開合香氣遠聞，無垢清淨塵坌不生。國界處中無生卒暴，除憍慢相正行邊際，應器平等無別彼此，支分相貌意地遷變。無患義利無慢自性發生自在，諸天有學淨妙無憍煩惱不生，了知相盡語言增上聽聞有誠，根本災禍荷負有能。

云何真實身相了知隨順圓滿遷變修作？是處國王興心布施，具足聞持修崇相貌，諍訟患難動轉平等，增上之慧發生教導。寂靜之處趣求真實，能於方所施為制度，布施邊際色心真實，恭奉圓滿善施增上。無相力用造作興緝，殊妙相狀國界具足，最上趣求習學聞持廣大修因，彼無垢邊聞持增上。自性寂默如來之性，莊嚴平等無顛倒相，名色最上淨妙香潔，十善修崇遷變煩惱。意地時分彼彼寂靜，瀑流煩惱根本遠離，愛樂莊嚴進止寂靜，三根本智清涼殊勝。自在色相修施力用，無慢方所具足聞持，移轉發生根本相貌，遠離貪愛趣求增上。正行十善有染息除，養育無諍怖畏盡止，我見復生引起煩惱，發生清淨增上修作。福德寂靜發生真實，瀑流顛倒根本誠諦，相貌發生清淨制度，如是慢類自性損壞。德行修崇清淨遠離，真實制度名色發生，寂靜之處欲貪飢渴，隨順所在支分圓滿。坑穽施設具足養育遷變吉祥，智慧了知起慢之處，廣大寂靜根本力用，是處清涼淨妙邊際。了知趣類我慢不生，寂靜增上染垢皆盡，運載真實十善教導。如餓鬼趣造業無等，善根荷負聞持施設，聽聞相狀平等安住，顛倒垢穢無處依止。了知遠離暗鈍障染，自在依止修作趣求，隨順真實遷變根本，無倒清淨色相根本。廣大發生恩育施設，愛樂聞持運載根本，貪欲施為自性顛倒，造作諍訟無殊勝果。相狀繫縛增上無有，究竟動轉相貌皆盡，愛樂養育有諍訟染，煩惱障染增上顛倒。是處有情我見喧諍，造作顛倒慢等因業，王行善教聞持具足，忍行無動寂靜止息，增上遠離彼彼熱惱染縛所獲。慧通三性與意相應，增上修作瀑流染慧，力用有實自在遷變，行蘊不生無由遷變。息惡勝義聽聞平等，如是瀑流增修遠離，聽聞我我邊際施設，真實意地染縛除息。究竟十善了知止息，清淨布施熾然增上，根本力用禪定寂默，布施相應楚毒皆盡，根本荷負障染盡止，教法力用祕密無倒，十善邊際傍類止息。是處有王女人為主，勝義真實修十善行，天趣有情色相增上，清淨律部根本真實，密意清淨發生修作。天趣真實愛樂修施，調伏眾生復生智慧，意地了知發生修作，心體力能圓滿殊勝，發起淨施女人遠離。了知快樂勝因義利，增上知見邊際有力，不壞祕密無倒隨順，意地自性支分根本。呼召真實崇修本業，遠離放逸清淨行施，善相名色相應道行，殊勝義利趣求教誨。顛倒垢染快樂難修，靜住遷變清涼可作，善施發生無倒思念，布施戒行增上德業。勝義可德究竟增上，聖人運載和合清淨，圓淨解脫增上相狀，色體不虛殊勝有力諦實安住。如是無倒邊際修作，種種道行穿針有力，平等本性 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何真實身相了知隨順圓滿遷變修作？是處國王興心布施，具足聞持修崇相貌，諍訟患難動轉平等，增上之慧發生教導。寂靜之處趣求真實，能於方所施為制度，布施邊際色心真實，恭奉圓滿善施增上。無相力用造作興緝，殊妙相狀國界具足，最上趣求習學聞持廣大修因，彼無垢邊聞持增上。自性寂默如來之性，莊嚴平等無顛倒相，名色最上淨妙香潔，十善修崇遷變煩惱。意地時分彼彼寂靜，瀑流煩惱根本遠離，愛樂莊嚴進止寂靜，三根本智清涼殊勝。自在色相修施力用，無慢方所具足聞持，移轉發生根本相貌，遠離貪愛趣求增上。正行十善有染息除，養育無諍怖畏盡止，我見復生引起煩惱，發生清淨增上修作。福德寂靜發生真實，瀑流顛倒根本誠諦，相貌發生清淨制度，如是慢類自性損壞。德行修崇清淨遠離，真實制度名色發生，寂靜之處欲貪飢渴，隨順所在支分圓滿。坑穽施設具足養育遷變吉祥，智慧了知起慢之處，廣大寂靜根本力用，是處清涼淨妙邊際。了知趣類我慢不生，寂靜增上染垢皆盡，運載真實十善教導。如餓鬼趣造業無等，善根荷負聞持施設，聽聞相狀平等安住，顛倒垢穢無處依止。了知遠離暗鈍障染，自在依止修作趣求，隨順真實遷變根本，無倒清淨色相根本。廣大發生恩育施設，愛樂聞持運載根本，貪欲施為自性顛倒，造作諍訟無殊勝果。相狀繫縛增上無有，究竟動轉相貌皆盡，愛樂養育有諍訟染，煩惱障染增上顛倒。是處有情我見喧諍，造作顛倒慢等因業，王行善教聞持具足，忍行無動寂靜止息，增上遠離彼彼熱惱染縛所獲。慧通三性與意相應，增上修作瀑流染慧，力用有實自在遷變，行蘊不生無由遷變。息惡勝義聽聞平等，如是瀑流增修遠離，聽聞我我邊際施設，真實意地染縛除息。究竟十善了知止息，清淨布施熾然增上，根本力用禪定寂默，布施相應楚毒皆盡，根本荷負障染盡止，教法力用祕密無倒，十善邊際傍類止息。是處有王女人為主，勝義真實修十善行，天趣有情色相增上，清淨律部根本真實，密意清淨發生修作。天趣真實愛樂修施，調伏眾生復生智慧，意地了知發生修作，心體力能圓滿殊勝，發起淨施女人遠離。了知快樂勝因義利，增上知見邊際有力，不壞祕密無倒隨順，意地自性支分根本。呼召真實崇修本業，遠離放逸清淨行施，善相名色相應道行，殊勝義利趣求教誨。顛倒垢染快樂難修，靜住遷變清涼可作，善施發生無倒思念，布施戒行增上德業。勝義可德究竟增上，聖人運載和合清淨，圓淨解脫增上相狀，色體不虛殊勝有力諦實安住。如是無倒邊際修作，種種道行穿針有力，平等本性

無相修作，自性寂靜真實因行。德業可運和合遠離，有聖根本無我進趣，有學修因增上祕密，瀑流煩惱增上不動。色體本有心亦本生，了知趣求無如空相，勝義寂靜作業可止，根本不生希求何有？正解脫義無相依止，生因彼寂清淨無修，聽聞行施默靜求安，煩惱意生發起清淨。本修施行力用殊勝，不可破壞運載無倒，了知相貌根本不生熾然如是，無倒有力真實慢邊淨妙可止。禪定寂靜意地止息，世間聽聞怖畏可盡，如是忍行殊勝邊際因煩惱本。自性有力了知運載，聽聞相貌愛樂養育，究竟自性福德遷變，彼彼遠離處所邊際，趣求福業勝義止息，無顛倒行修荷負因。清淨自性寂靜之處，成就福業流轉遠離，瀑流邊際造作止息，清淨進修和合圓滿。顛倒煩惱作用真實，布施有智所在有力，有情煩惱淨智不生，有德荷負力用根本。想念世間義利修作，造作邊際有力平等，卒暴有情力用顛倒，布施殊勝相貌根本。修慈忍行寂靜義利，懺悔清淨了解教法，祕密住持智慧制約，愛慕修崇平等自性。莊嚴有力淨妙自性，因行邊際殊勝教法，飢渴捨離解脫安靜，彼實造作如是皆盡，憍慢處所染因盡止。此平等因清淨教法，是處王者行布施行，淨妙無倒希求佛果，隨順修施善男子。天趣如是寂靜運載修彼岸行，時分邊際愛樂殊勝，如是諸天殊妙邊際，發起寂靜無慢真實。勝義行相止息安靜，清淨力用王者如天，了解真際根本方處，清淨施設根本色相。十種煩惱了知患難，處所誠諦力用真實，界性根本陰覆如蓋，處所坑穽災禍邊際，自在修施遠離諍訟，增上淨妙趣向誠諦。遷變隨順彼彼力用了知進趣，無染心體清淨無我，作殊勝相力用根本，遠離邊際貪行止息，隨順善友寂靜行施，清淨教誨暗慢自性。王者盡止根本纏縛，了知顛倒過去纏體，隨順息滅煩惱施設。想念無已有情暗鈍。真實遷變發生寂靜，顛倒垢染如空無邊，造作遷變暗慢不已，煩惱顛倒究竟染障，清淨教誨寂然無有。彼彼顛倒作業真實，貪愛支分為根本體，增上染倒瀑流染法，造作染障相貌有力。我見為本非聖難斷，三乘見道根本智斷，餘惑遂滅究竟不生邊際遠離，諦實如空無倒寂靜，意地初學放心自在身相圓滿。彼纏蓋性暗鈍繫縛有垢染行，諸天自在如是修崇，彼染縛體煩惱為性，我見發生根本染慧。發生淨因有情止息，王之教令力用不傾，暗鈍我慢清淨遠離，如是世間善修邊際。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無相修作，自性寂靜真實因行。德業可運和合遠離，有聖根本無我進趣，有學修因增上祕密，瀑流煩惱增上不動。色體本有心亦本生，了知趣求無如空相，勝義寂靜作業可止，根本不生希求何有？正解脫義無相依止，生因彼寂清淨無修，聽聞行施默靜求安，煩惱意生發起清淨。本修施行力用殊勝，不可破壞運載無倒，了知相貌根本不生熾然如是，無倒有力真實慢邊淨妙可止。禪定寂靜意地止息，世間聽聞怖畏可盡，如是忍行殊勝邊際因煩惱本。自性有力了知運載，聽聞相貌愛樂養育，究竟自性福德遷變，彼彼遠離處所邊際，趣求福業勝義止息，無顛倒行修荷負因。清淨自性寂靜之處，成就福業流轉遠離，瀑流邊際造作止息，清淨進修和合圓滿。顛倒煩惱作用真實，布施有智所在有力，有情煩惱淨智不生，有德荷負力用根本。想念世間義利修作，造作邊際有力平等，卒暴有情力用顛倒，布施殊勝相貌根本。修慈忍行寂靜義利，懺悔清淨了解教法，祕密住持智慧制約，愛慕修崇平等自性。莊嚴有力淨妙自性，因行邊際殊勝教法，飢渴捨離解脫安靜，彼實造作如是皆盡，憍慢處所染因盡止。此平等因清淨教法，是處王者行布施行，淨妙無倒希求佛果，隨順修施善男子。天趣如是寂靜運載修彼岸行，時分邊際愛樂殊勝，如是諸天殊妙邊際，發起寂靜無慢真實。勝義行相止息安靜，清淨力用王者如天，了解真際根本方處，清淨施設根本色相。十種煩惱了知患難，處所誠諦力用真實，界性根本陰覆如蓋，處所坑穽災禍邊際，自在修施遠離諍訟，增上淨妙趣向誠諦。遷變隨順彼彼力用了知進趣，無染心體清淨無我，作殊勝相力用根本，遠離邊際貪行止息，隨順善友寂靜行施，清淨教誨暗慢自性。王者盡止根本纏縛，了知顛倒過去纏體，隨順息滅煩惱施設。想念無已有情暗鈍。真實遷變發生寂靜，顛倒垢染如空無邊，造作遷變暗慢不已，煩惱顛倒究竟染障，清淨教誨寂然無有。彼彼顛倒作業真實，貪愛支分為根本體，增上染倒瀑流染法，造作染障相貌有力。我見為本非聖難斷，三乘見道根本智斷，餘惑遂滅究竟不生邊際遠離，諦實如空無倒寂靜，意地初學放心自在身相圓滿。彼纏蓋性暗鈍繫縛有垢染行，諸天自在如是修崇，彼染縛體煩惱為性，我見發生根本染慧。發生淨因有情止息，王之教令力用不傾，暗鈍我慢清淨遠離，如是世間善修邊際。

云何壽命自性安住器用真實？彼施實義無顛倒性，憍慢邊際清淨止息，造作因性善淨制作。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何壽命自性安住器用真實？彼施實義無顛倒性，憍慢邊際清淨止息，造作因性善淨制作。

云何修作殊勝布施？根本我慢發生憍恣，止息遷變勝義殊異，圓滿了知趣求真實，意地莊嚴王者深旨。根本邊際究竟自性，淨心真實布施殊勝，清淨自性相貌修作，發生處所有力修作，具足聞持世間破壞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何修作殊勝布施？根本我慢發生憍恣，止息遷變勝義殊異，圓滿了知趣求真實，意地莊嚴王者深旨。根本邊際究竟自性，淨心真實布施殊勝，清淨自性相貌修作，發生處所有力修作，具足聞持世間破壞。

云何支分清淨止息？如是有無根本祕密，王者了知生靈制度，彼彼積集淨戒發生。彼此真實瞋恚憍慢，相貌繫縛諍訟之處，天人有力發生修習，增上遠離作業體性了知災難殊勝自止，本縛染倒暗鈍具足，平等了知縛染諍訟。天趣淨妙時分勝因，忍行邊際聖者教誨，煩惱之障纏縛自性，王施教令聖智了知，如是增上邊際崇作，根本顛倒增上慢類。如來之性真實無我，災禍根本寂然皆盡，甚深無倒力用自在，煩惱瀑流體性可盡。了知女人深生過患，邊際顛倒名色相貌，我慢支分顛倒無有，依稟聖說布施有力。有情無毒彼勝義諦，又復勝因根本自性，愛支染盡無名色處，寂靜祕密天人之相，暗鈍慢染邪魔止息，彼縛永斷身體邊際，十種本染聖者止息。是處天人垢染破壞，瞋恚止息造作不生，勝因無畏了知寂靜，王者荷負邊遠止息，自在色相實無動作，清淨體性邪魔遠離。了知女人障善之本，是處天人真實時分，瞋恚不行造作寂靜，清淨因相諍訟已息。國王荷負生靈有在，正理方行五蘊誠諦，增上修作垢染遠離，自在運用根本施設。相貌自在因行真實，想念無已彼此力用，怖畏盡上勝義根本，彼之災禍真實止息，不破壞相遷變垢染，王王施為制度止息。如是天趣水火風災上下可有，第四禪天三災並止，善淨生起了知瀑流，三界所在瞋之一法，忿等七法中隨二法，欲界中有諂誑二法，下二地有根本九法，小隨憍一大隨八法，並通三界邊際了知。崇修清淨造作支分，根本有力災禍求止，是處菩薩圓滿忍力，清淨行施真實力用，相應運載聞持具足，根本色相希求暗慢，略說戒法圓滿修作，清淨勝因力用止染。增上悲願我慢皆盡，隨順趣求如來言說，福德清淨無倒自性，了知煩惱相應邊際，善惡趣類善友思惟，苦惱如是難發勝心增上聞持。遷變繫縛有情憍恣貪欲所生，增上寂靜生因自止，彼彼煩惱善心止息，染惡自性遠離不生。名色有力五蘊妙因，根本止寂無倒清淨，不壞有力清淨自性，求盡災禍教誨止息。色身為依有情往業，如彼相盡有學增上，根本寂靜身體自性，勝義教法修無我行。清淨大法義利殊勝，了知誠實染縛遠離，種種運載時分修施，殊勝相貌寂靜真實。阿羅漢果作業已盡，彼此處所增上色相，聞持供養寂靜趣求，彼勝義相恭奉圓滿，無染造作義利邊際，修清淨處行布施行。自性邊際處所廣大，三根本染貪、瞋、癡行，清淨處所運載邊際，病患真實有情修作。無染污行天人之因，是處真實布施殊勝，如是慈母恩愛養育，彼彼處所懺悔有力，真實圓滿荷負德業，隨順寂靜香氣之物，相貌增上究竟趣求，遠離倒染復有行相。垢染無盡趣求 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何支分清淨止息？如是有無根本祕密，王者了知生靈制度，彼彼積集淨戒發生。彼此真實瞋恚憍慢，相貌繫縛諍訟之處，天人有力發生修習，增上遠離作業體性了知災難殊勝自止，本縛染倒暗鈍具足，平等了知縛染諍訟。天趣淨妙時分勝因，忍行邊際聖者教誨，煩惱之障纏縛自性，王施教令聖智了知，如是增上邊際崇作，根本顛倒增上慢類。如來之性真實無我，災禍根本寂然皆盡，甚深無倒力用自在，煩惱瀑流體性可盡。了知女人深生過患，邊際顛倒名色相貌，我慢支分顛倒無有，依稟聖說布施有力。有情無毒彼勝義諦，又復勝因根本自性，愛支染盡無名色處，寂靜祕密天人之相，暗鈍慢染邪魔止息，彼縛永斷身體邊際，十種本染聖者止息。是處天人垢染破壞，瞋恚止息造作不生，勝因無畏了知寂靜，王者荷負邊遠止息，自在色相實無動作，清淨體性邪魔遠離。了知女人障善之本，是處天人真實時分，瞋恚不行造作寂靜，清淨因相諍訟已息。國王荷負生靈有在，正理方行五蘊誠諦，增上修作垢染遠離，自在運用根本施設。相貌自在因行真實，想念無已彼此力用，怖畏盡上勝義根本，彼之災禍真實止息，不破壞相遷變垢染，王王施為制度止息。如是天趣水火風災上下可有，第四禪天三災並止，善淨生起了知瀑流，三界所在瞋之一法，忿等七法中隨二法，欲界中有諂誑二法，下二地有根本九法，小隨憍一大隨八法，並通三界邊際了知。崇修清淨造作支分，根本有力災禍求止，是處菩薩圓滿忍力，清淨行施真實力用，相應運載聞持具足，根本色相希求暗慢，略說戒法圓滿修作，清淨勝因力用止染。增上悲願我慢皆盡，隨順趣求如來言說，福德清淨無倒自性，了知煩惱相應邊際，善惡趣類善友思惟，苦惱如是難發勝心增上聞持。遷變繫縛有情憍恣貪欲所生，增上寂靜生因自止，彼彼煩惱善心止息，染惡自性遠離不生。名色有力五蘊妙因，根本止寂無倒清淨，不壞有力清淨自性，求盡災禍教誨止息。色身為依有情往業，如彼相盡有學增上，根本寂靜身體自性，勝義教法修無我行。清淨大法義利殊勝，了知誠實染縛遠離，種種運載時分修施，殊勝相貌寂靜真實。阿羅漢果作業已盡，彼此處所增上色相，聞持供養寂靜趣求，彼勝義相恭奉圓滿，無染造作義利邊際，修清淨處行布施行。自性邊際處所廣大，三根本染貪、瞋、癡行，清淨處所運載邊際，病患真實有情修作。無染污行天人之因，是處真實布施殊勝，如是慈母恩愛養育，彼彼處所懺悔有力，真實圓滿荷負德業，隨順寂靜香氣之物，相貌增上究竟趣求，遠離倒染復有行相。垢染無盡趣求

自在，無我為本生相皆盡，寂靜聽聞慢等不生。根本遷變彼煩惱性顛倒暗鈍，雖行布施自體興諍，造作垢染隨順災禍。色相真實希求染縛，諍訟煩惱了知真實，自在繫縛倒染修行，無倒垢染希求荷負。清淨處所煩惱止寂，求遷變行瀑流生起，天趣之中義利為上，菩薩教誨聽聞運載。是大國王生已布施無倒修作，此大貪愛纏縛不捨，無力所制淨行遠離，如是造作趣求有無發起修行。無染彼行真實恭奉，根本崇修如來求因，有彼時分自無暗鈍，隨順寂默快樂行施。佛地為先清淨真實，德行相應染障皆盡，懺悔本業無以增盛，淨業清涼有情修作。是處王者淨妙增上，無倒治生真實根本，崇修最上趣求止息，染盡施為如是布施，求盡顛倒貪止隨順，造作本因自性止息，染諍義利災難具足，倒染止息我見不生。最上施為一合祕密，彼彼真實根本修施，造作染縛根本纏蓋，教誨止息安靜清涼。快樂之心清淨為本，煩惱邊除苦楚無盡，是處菩薩造作暗慢，了知邊際染因無益。善淨行施無三塗業，隨順正理趣向真實，染惡之心行相無已，是處王者了知治化，根本言說如是無相。意地真實趣求止息，我見遷變希求時分覺慧可止，菩薩正理無盡之慧，種種自性修崇真實。如是義利稟聖言說，是處平等了知真實，意地根本清淨最上，造作遷變繫縛遠離。彼顛倒本災禍染垢，增上纏蓋修止息行，行施圓滿身相具足，心淨遷變了知隨順。彼此影像諸天盡有，清淨心等真實無諍，飢渴苦惱相應損壞，暗慢之法無倒止息。顛倒染法邊際如空，廣大悲願清淨遠離，繫縛自性顛倒有力，煩惱邊際彼彼作業。諍訟熾然瞋恚如火，煩惱不行勝義有力，方所邊際無縛相貌，時分根本損壞我執。聲相寂靜力用圓滿，熾然相貌根本自性，運載有力趣求廣大，平等因行顛倒皆盡。本有寂靜王者增上慧解難測，了知真實出生自性，具足廣大智力遷變，相貌無畏了解憍恣。清淨止息增上煩惱，一切殊勝寂靜荷負，聖者清淨平等祕密，倒染諍訟無不皆盡，如此我縛邊際根本，煩惱染因寂然止息。清淨色相進趣如是，運動止息真實自性，清淨相貌遷變色相，四果羅漢盡除我執。彼寂默法善哉行施，盡根本染是處清淨，有情調伏唯憑善教。我性自在暗慢邊際，有顛倒本無布施行，圓滿色相意有祕密，無倒染行真實如此。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自在，無我為本生相皆盡，寂靜聽聞慢等不生。根本遷變彼煩惱性顛倒暗鈍，雖行布施自體興諍，造作垢染隨順災禍。色相真實希求染縛，諍訟煩惱了知真實，自在繫縛倒染修行，無倒垢染希求荷負。清淨處所煩惱止寂，求遷變行瀑流生起，天趣之中義利為上，菩薩教誨聽聞運載。是大國王生已布施無倒修作，此大貪愛纏縛不捨，無力所制淨行遠離，如是造作趣求有無發起修行。無染彼行真實恭奉，根本崇修如來求因，有彼時分自無暗鈍，隨順寂默快樂行施。佛地為先清淨真實，德行相應染障皆盡，懺悔本業無以增盛，淨業清涼有情修作。是處王者淨妙增上，無倒治生真實根本，崇修最上趣求止息，染盡施為如是布施，求盡顛倒貪止隨順，造作本因自性止息，染諍義利災難具足，倒染止息我見不生。最上施為一合祕密，彼彼真實根本修施，造作染縛根本纏蓋，教誨止息安靜清涼。快樂之心清淨為本，煩惱邊除苦楚無盡，是處菩薩造作暗慢，了知邊際染因無益。善淨行施無三塗業，隨順正理趣向真實，染惡之心行相無已，是處王者了知治化，根本言說如是無相。意地真實趣求止息，我見遷變希求時分覺慧可止，菩薩正理無盡之慧，種種自性修崇真實。如是義利稟聖言說，是處平等了知真實，意地根本清淨最上，造作遷變繫縛遠離。彼顛倒本災禍染垢，增上纏蓋修止息行，行施圓滿身相具足，心淨遷變了知隨順。彼此影像諸天盡有，清淨心等真實無諍，飢渴苦惱相應損壞，暗慢之法無倒止息。顛倒染法邊際如空，廣大悲願清淨遠離，繫縛自性顛倒有力，煩惱邊際彼彼作業。諍訟熾然瞋恚如火，煩惱不行勝義有力，方所邊際無縛相貌，時分根本損壞我執。聲相寂靜力用圓滿，熾然相貌根本自性，運載有力趣求廣大，平等因行顛倒皆盡。本有寂靜王者增上慧解難測，了知真實出生自性，具足廣大智力遷變，相貌無畏了解憍恣。清淨止息增上煩惱，一切殊勝寂靜荷負，聖者清淨平等祕密，倒染諍訟無不皆盡，如此我縛邊際根本，煩惱染因寂然止息。清淨色相進趣如是，運動止息真實自性，清淨相貌遷變色相，四果羅漢盡除我執。彼寂默法善哉行施，盡根本染是處清淨，有情調伏唯憑善教。我性自在暗慢邊際，有顛倒本無布施行，圓滿色相意有祕密，無倒染行真實如此。

云何如空善心制度？如王遷變寂靜如是，死生常事煩惱災禍，行施希求寂靜修作，時分邊際崇修廣大。彼相狀法色相為本，無倒希求施設勝義，苦惱隨順無因快樂，獲得長時惡趣之報。無邊色相能盡憍恣，諸天施因王者之報，彼彼生相我之根本，造作暗鈍無有清淨，發起顛倒無常過患，苦惱生起一切諍訟，生起時分恭謹自性，種種之心遷變捨離，求縛於彼出家之相，遠我見盡根本之行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何如空善心制度？如王遷變寂靜如是，死生常事煩惱災禍，行施希求寂靜修作，時分邊際崇修廣大。彼相狀法色相為本，無倒希求施設勝義，苦惱隨順無因快樂，獲得長時惡趣之報。無邊色相能盡憍恣，諸天施因王者之報，彼彼生相我之根本，造作暗鈍無有清淨，發起顛倒無常過患，苦惱生起一切諍訟，生起時分恭謹自性，種種之心遷變捨離，求縛於彼出家之相，遠我見盡根本之行。

云何無盡憍慢諍訟？趣求清淨根本自性，如是平等隨順寂滅，具足聞持圓滿學地。無間地獄時分論劫，苦楚不息何時可出？彼天上妙清淨真實，廣大色相福德無盡，德行邊際圓滿增上，殊勝處所修習忍行，布施義利希求上位，增上殊勝貪修施行運載。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何無盡憍慢諍訟？趣求清淨根本自性，如是平等隨順寂滅，具足聞持圓滿學地。無間地獄時分論劫，苦楚不息何時可出？彼天上妙清淨真實，廣大色相福德無盡，德行邊際圓滿增上，殊勝處所修習忍行，布施義利希求上位，增上殊勝貪修施行運載。

云何根本不變貪求？如是修作趣求勝義，意修布施十善業道。菩薩施行莊嚴尊者護國本生之義第二十八。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何根本不變貪求？如是修作趣求勝義，意修布施十善業道。菩薩施行莊嚴尊者護國本生之義第二十八。

邪見勝義無染有力行施，本無學地隨順正見纏蓋遠離，所謂隨順聽聞菩薩真實。云何相貌福德邊際？無有荷負顛倒真實，持戒修業果報清淨，梵行之人了知無我，彼顛倒本相貌真實。布施廣大禪定成就，增上梵行快樂義利，了知淨妙悲願圓滿，修運載行發生意地，處所運用快樂無倒，放逸纏蓋染行邊際。世間難出禪定安樂，無倒真實色相無壞，造作依止殊勝妙因，趣求修習耳聞心想。廣大我執全無悲導，寂靜邊際種種苦惱，不安無息真實暗慢，增上貪瞋欲界染法。根本十種本求因行，王者聖意根本善友，邊際之因造煩惱業意地圓滿。有邪見人生顛倒本，我見邊際世間為本，增上造作清淨善業，彼岸果報如是發生。禪定之法究竟力用寂靜殊勝，布施持戒根本增上，修勝義相除飢渴事，最上垢染不知師恩，無上等覺惑而不知，清淨之法圓滿因行真實心世勝義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 邪見勝義無染有力行施，本無學地隨順正見纏蓋遠離，所謂隨順聽聞菩薩真實。云何相貌福德邊際？無有荷負顛倒真實，持戒修業果報清淨，梵行之人了知無我，彼顛倒本相貌真實。布施廣大禪定成就，增上梵行快樂義利，了知淨妙悲願圓滿，修運載行發生意地，處所運用快樂無倒，放逸纏蓋染行邊際。世間難出禪定安樂，無倒真實色相無壞，造作依止殊勝妙因，趣求修習耳聞心想。廣大我執全無悲導，寂靜邊際種種苦惱，不安無息真實暗慢，增上貪瞋欲界染法。根本十種本求因行，王者聖意根本善友，邊際之因造煩惱業意地圓滿。有邪見人生顛倒本，我見邊際世間為本，增上造作清淨善業，彼岸果報如是發生。禪定之法究竟力用寂靜殊勝，布施持戒根本增上，修勝義相除飢渴事，最上垢染不知師恩，無上等覺惑而不知，清淨之法圓滿因行真實心世勝義。

云何寂靜？處所相貌正義無邪，究竟力用寂靜多種，快樂圓滿清淨邊際，安樂業用淨妙施為。最上力用別別趣求，增上止息無倒真實，處此怖畏聽聞清淨，令暗慢染止息惡行。是處平等天趣廣大，有力真實識別知見，有煩慢倒無趣求心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何寂靜？處所相貌正義無邪，究竟力用寂靜多種，快樂圓滿清淨邊際，安樂業用淨妙施為。最上力用別別趣求，增上止息無倒真實，處此怖畏聽聞清淨，令暗慢染止息惡行。是處平等天趣廣大，有力真實識別知見，有煩慢倒無趣求心。

云何世間無義利因？造作真實我縛隨生，了知種種無慢處所，暗慢長養增上熾然梵世平等。是處有王福德莊嚴，猶如火聚熾然明煥，本因無縛遷變力用無縛實慢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何世間無義利因？造作真實我縛隨生，了知種種無慢處所，暗慢長養增上熾然梵世平等。是處有王福德莊嚴，猶如火聚熾然明煥，本因無縛遷變力用無縛實慢。

云何無邊清淨眾等？無縛遷變瀑流煩惱，慢等增上趣求生相，寂靜妙本了知遠離，顛倒生相趣求邊際。發生處所慢等諍訟，教授語言造作於彼，真實邊際圓滿積集，增上生起語言究竟。災禍本縛煩惱染因，光明相貌名盧舍那，菩薩語言殊勝有情寂靜三業，飢渴無力邊際如空，貪瞋之心平等無有，梵世有情住四禪地，顛倒趣求諸天亦有。平等自在此之語言，王者殊勝此之愛樂，復有邊際一合修作，無時分處發起因行。意地增上盡無染諍，發起語言寂靜色相，暗慢時分成就自性，顛倒垢染毒藥難止，我慢止寂趣求自性，煩惱染毒我見為本。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何無邊清淨眾等？無縛遷變瀑流煩惱，慢等增上趣求生相，寂靜妙本了知遠離，顛倒生相趣求邊際。發生處所慢等諍訟，教授語言造作於彼，真實邊際圓滿積集，增上生起語言究竟。災禍本縛煩惱染因，光明相貌名盧舍那，菩薩語言殊勝有情寂靜三業，飢渴無力邊際如空，貪瞋之心平等無有，梵世有情住四禪地，顛倒趣求諸天亦有。平等自在此之語言，王者殊勝此之愛樂，復有邊際一合修作，無時分處發起因行。意地增上盡無染諍，發起語言寂靜色相，暗慢時分成就自性，顛倒垢染毒藥難止，我慢止寂趣求自性，煩惱染毒我見為本。

云何為眼？求彼前道菩薩語言，縛染色相障彼淨戒，修本我相真實纏蓋清淨止息，造作我見無性之本，王施善教成就彼果發起教令。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何為眼？求彼前道菩薩語言，縛染色相障彼淨戒，修本我相真實纏蓋清淨止息，造作我見無性之本，王施善教成就彼果發起教令。

云何真實求布施行？圓滿世間梵行語言清淨教誨，有大國王化導世間勝義。云何復有邊際？增上根本如聖言說，上妙相狀為大國王？普行惠施治化語言，十種善事遷變色相，圓滿無盡殊勝寂靜。明月生時群星皆息，聖智發起眾垢自殄，障礙不生圓滿世間，如是具足趣求勝因了知生處，邊際平等禪定相應，支分遷變圓滿彼此。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何真實求布施行？圓滿世間梵行語言清淨教誨，有大國王化導世間勝義。云何復有邊際？增上根本如聖言說，上妙相狀為大國王？普行惠施治化語言，十種善事遷變色相，圓滿無盡殊勝寂靜。明月生時群星皆息，聖智發起眾垢自殄，障礙不生圓滿世間，如是具足趣求勝因了知生處，邊際平等禪定相應，支分遷變圓滿彼此。