菩薩本生鬘論卷第十二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩本生鬘論卷第十二

聖勇菩薩等造 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聖勇菩薩等造

宋朝散大夫試鴻臚少卿同譯經梵才大師紹德慧詢等奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宋朝散大夫試鴻臚少卿同譯經梵才大師紹德慧詢等奉 詔譯

顛倒垢染苦惱纏蓋邊際如空，所謂隨順聽聞菩薩因行。云何相貌？聲聞、緣覺上有可求故云動轉，大乘至極安固無動，涅槃止息清淨寂默，圓滿無對善性無染，力用可求祕因無作，心境暗合麁重無邊，力用廣大本智發生無間永斷。聖性起時凡性已離，上妙聞持捨怖畏義，攝藏最上廣大文義，諍訟邊際聖因止息。守護義利如王師子，無垢清淨求人天福，真實勝義廣大無諍，熾然無倒調伏止息，圓滿上妙清淨可愛，恭敬帝釋尊崇狀貌。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 顛倒垢染苦惱纏蓋邊際如空，所謂隨順聽聞菩薩因行。云何相貌？聲聞、緣覺上有可求故云動轉，大乘至極安固無動，涅槃止息清淨寂默，圓滿無對善性無染，力用可求祕因無作，心境暗合麁重無邊，力用廣大本智發生無間永斷。聖性起時凡性已離，上妙聞持捨怖畏義，攝藏最上廣大文義，諍訟邊際聖因止息。守護義利如王師子，無垢清淨求人天福，真實勝義廣大無諍，熾然無倒調伏止息，圓滿上妙清淨可愛，恭敬帝釋尊崇狀貌。

云何發生遷變之行？如雲覆蓋清淨遠離，增上相貌無垢寂靜，正理如意自在根本，丈夫有力究竟自性。國界圓淨無十惡行，色相如寶造作勝用，如四神足功用最上，了知自性真實養育。貪欲處所悲心愛護，照解名色止息顛倒，纏縛行相流轉不止，殊勝支分智慧體性。彼彼病難了知虛實，根本邊際調和所在，寂靜力能崇修功用，瀑流染法聖智能斷。不來之果下地無因，纏縛染性止寂力用，調伏諍訟根本顛倒，眼識緣色意識第八，三識俱時有能緣用，自性清淨教導之因，了知種族躬伸供養，是處修崇時分廣大。求因有力染障顛倒，淨妙之因圓滿運載，大乘希求布施功行，此實丈夫造作邊際。發起清淨聽聞有力，寂靜處所施行圓滿，化生究竟和合益濟，增上界性色相遠離，造作顛倒趣向歡樂，邊際相貌慈母愛育，具足布施多種名相，調伏修崇無倒為義。施行平等增上無倒，是處菩薩趣求真實，悲願修作聲教成就，布施平等因相殊勝。制度自在了知寂靜，毒害施為鈍弱皆具，清淨勝義行施最上，災本真實聞持無倒，染倒皆具調伏了知，破壞城邑因無制度，地遠生心難往如是。人趣生類顛倒暗鈍，慢等十法和合生起，彼體真實垢染諍訟，我見自性諍訟之心。誠諦邊際施因處所，了知邊際淨妙趣求，塵坌繫縛聖道除息，養育處所誠實安靜，聽聞自性發生語言，有情愛欲支分染污，顛倒暗慢我見皆有。清淨行施意地無倒，趣求諍訟瀑流轉多，災禍垢穢處所無施，相貌默靜縛染能離。意法誠諦制作增減，清淨無倒運載有實，鬼趣施為無力可在，苦惱過失自縛無解。平等勝義無由能得，欲樂邊際了知趣向，是處為人勤修聖道，纏縛行相增上了知。荷負重任求趣殊因，發生勝義圓滿究竟，平等有力了知施行，調伏真實運載沒溺。我慢根本諸法染行，自在喧諍愛樂貪欲，軌範師等教誨言說，如是清淨相貌無邊。造作於彼業行之因，有情運載患難止息，顛倒諍訟有情制約，自在希欲了知染性。真實均等愛縛遠離，嚴淨行施無學最勝，根本相應雜染皆盡，自性有力纏縛如善。是處菩薩清淨界性，在處邊際發起言說，無心色相了知最上，成就勝因信仰能離。生起邊際知見自性，平等相貌造作無倒，德行具足有情無畏，修建所在隨順真實。根本不生寂然清淨，自在遷變甚深難得，有情本寂聞持具足，淨妙無毒智慧證知。布施邊際希欲色相，一合無倒作業支分，布施誨譽隨順聞持，彼修布施德行成滿。究竟止息調伏因行，善友非無鈍縛遠離，造作力用有支為本，自在繫縛發生諍訟。又諍訟處無染修施，意地真實正理方現，隨順瀑流顛倒遷變，彼彼修作調伏心行。毘 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何發生遷變之行？如雲覆蓋清淨遠離，增上相貌無垢寂靜，正理如意自在根本，丈夫有力究竟自性。國界圓淨無十惡行，色相如寶造作勝用，如四神足功用最上，了知自性真實養育。貪欲處所悲心愛護，照解名色止息顛倒，纏縛行相流轉不止，殊勝支分智慧體性。彼彼病難了知虛實，根本邊際調和所在，寂靜力能崇修功用，瀑流染法聖智能斷。不來之果下地無因，纏縛染性止寂力用，調伏諍訟根本顛倒，眼識緣色意識第八，三識俱時有能緣用，自性清淨教導之因，了知種族躬伸供養，是處修崇時分廣大。求因有力染障顛倒，淨妙之因圓滿運載，大乘希求布施功行，此實丈夫造作邊際。發起清淨聽聞有力，寂靜處所施行圓滿，化生究竟和合益濟，增上界性色相遠離，造作顛倒趣向歡樂，邊際相貌慈母愛育，具足布施多種名相，調伏修崇無倒為義。施行平等增上無倒，是處菩薩趣求真實，悲願修作聲教成就，布施平等因相殊勝。制度自在了知寂靜，毒害施為鈍弱皆具，清淨勝義行施最上，災本真實聞持無倒，染倒皆具調伏了知，破壞城邑因無制度，地遠生心難往如是。人趣生類顛倒暗鈍，慢等十法和合生起，彼體真實垢染諍訟，我見自性諍訟之心。誠諦邊際施因處所，了知邊際淨妙趣求，塵坌繫縛聖道除息，養育處所誠實安靜，聽聞自性發生語言，有情愛欲支分染污，顛倒暗慢我見皆有。清淨行施意地無倒，趣求諍訟瀑流轉多，災禍垢穢處所無施，相貌默靜縛染能離。意法誠諦制作增減，清淨無倒運載有實，鬼趣施為無力可在，苦惱過失自縛無解。平等勝義無由能得，欲樂邊際了知趣向，是處為人勤修聖道，纏縛行相增上了知。荷負重任求趣殊因，發生勝義圓滿究竟，平等有力了知施行，調伏真實運載沒溺。我慢根本諸法染行，自在喧諍愛樂貪欲，軌範師等教誨言說，如是清淨相貌無邊。造作於彼業行之因，有情運載患難止息，顛倒諍訟有情制約，自在希欲了知染性。真實均等愛縛遠離，嚴淨行施無學最勝，根本相應雜染皆盡，自性有力纏縛如善。是處菩薩清淨界性，在處邊際發起言說，無心色相了知最上，成就勝因信仰能離。生起邊際知見自性，平等相貌造作無倒，德行具足有情無畏，修建所在隨順真實。根本不生寂然清淨，自在遷變甚深難得，有情本寂聞持具足，淨妙無毒智慧證知。布施邊際希欲色相，一合無倒作業支分，布施誨譽隨順聞持，彼修布施德行成滿。究竟止息調伏因行，善友非無鈍縛遠離，造作力用有支為本，自在繫縛發生諍訟。又諍訟處無染修施，意地真實正理方現，隨順瀑流顛倒遷變，彼彼修作調伏心行。毘

奈耶法持犯方具，根本之因了知寂靜，彼求布施愛樂可意，有支五種報種隨順。誠諦處所聽聞發生，我見起訟恣逸生慢，大有情類自在調伏，無生寂靜求調伏義。彼此無實清淨智了，甚深真實清淨教誨，寂靜邊際喻向施設，身、語、意行十種業道。淨妙造作思惟布施，發生寂靜平等自性，一切趣求平等因行，根本聽聞熾然功用，如師子王安住無動，身分圓滿清淨制度，本自誠實殊勝無盡，九種調伏清淨教法。聚落處所運用無盡，飲食殊勝廣大因行，淨妙勝因覺性圓滿，如調伏行有勝發生。了知界性出離諍訟，聖人有力平等果報，殊妙無諍愛樂寂靜，作業殊勝安詳無暴。方便善巧身等十行，彼自無倒布施希求遷變修作，根本殊勝智慧善妙，語言詳審善哉制度，安靜祕密最上相貌，無出天趣邊際殊妙，如意之寶進趣寂靜，離囂塵行繫縛瀑流根本塵坌。是處國王知見明白，愛慕生靈寂然安住，調伏邊方歡樂無替，可愛之寶無非善教。調伏彼我親教師受，一切自性方所平等，殊勝之因進修誠實，我本造作制度自在，無樂欲因靜住無諍，心如工畫遷變而作，聽聞知見究竟依心，十善巧法有情訪習。國王行施圓滿均普，寂然教導晝夜無息，是處丈夫鈍弱諍訟，重重發生聽聞誠實，童女苦惱顛倒希求，相續繼念有情遷變，無染增上造作多種，貪愛無邊造作暗鈍，煩惱相貌我慢相依，根本我見相資成百。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 奈耶法持犯方具，根本之因了知寂靜，彼求布施愛樂可意，有支五種報種隨順。誠諦處所聽聞發生，我見起訟恣逸生慢，大有情類自在調伏，無生寂靜求調伏義。彼此無實清淨智了，甚深真實清淨教誨，寂靜邊際喻向施設，身、語、意行十種業道。淨妙造作思惟布施，發生寂靜平等自性，一切趣求平等因行，根本聽聞熾然功用，如師子王安住無動，身分圓滿清淨制度，本自誠實殊勝無盡，九種調伏清淨教法。聚落處所運用無盡，飲食殊勝廣大因行，淨妙勝因覺性圓滿，如調伏行有勝發生。了知界性出離諍訟，聖人有力平等果報，殊妙無諍愛樂寂靜，作業殊勝安詳無暴。方便善巧身等十行，彼自無倒布施希求遷變修作，根本殊勝智慧善妙，語言詳審善哉制度，安靜祕密最上相貌，無出天趣邊際殊妙，如意之寶進趣寂靜，離囂塵行繫縛瀑流根本塵坌。是處國王知見明白，愛慕生靈寂然安住，調伏邊方歡樂無替，可愛之寶無非善教。調伏彼我親教師受，一切自性方所平等，殊勝之因進修誠實，我本造作制度自在，無樂欲因靜住無諍，心如工畫遷變而作，聽聞知見究竟依心，十善巧法有情訪習。國王行施圓滿均普，寂然教導晝夜無息，是處丈夫鈍弱諍訟，重重發生聽聞誠實，童女苦惱顛倒希求，相續繼念有情遷變，無染增上造作多種，貪愛無邊造作暗鈍，煩惱相貌我慢相依，根本我見相資成百。

云何時分德行圓寂？隨順修崇發生彼岸，造作支分增上有力，有情世間發生支分，隨順義利發起欲樂。世間淨因聽聞有益，善哉自性布施為因，施彼情類無飢渴事，了知倒盡寂靜聽聞。行解圓滿顛倒染盡，如貪相貌趣求無有，能得無性廣大相狀，界性增上依憑善友。照了自性出離諍染，此圓滿行快樂隨順，有支無倒世間根本，智慧寂靜了知繫縛，記念邊際廣大勝義，發生造作戰敵為義，天人自在靜住有力，根本教誨調伏清淨，了知布施智慧無倒，十種善行趣求止息。欲樂有情國王善教，稽首聖賢快樂自在，十種善行祕藏真實，隨順色相增毒處所，身分有力圓滿勝行。復於夜分勤修善事，方所丈夫無我慢行，聖道真實發生殊勝，圓滿盡倒調伏彼眾。平等無諍身相有力，求三寶性寂然安靜，男子有制能奉於上，王者自在人民咸慕，憍恣止息聖道發生，恭敬隨順趣求寂靜。是處丈夫發起殊勝，居自在處行世間行，十善依止真實有智，諸天淨妙勝義安靜。天人所運通定散善，彼瀑流邊憍慢止息，身、語、意行修十種善，出煩惱障無顛倒訟，纏蓋造作根本寂靜，清淨真實寂靜因行，有學自性行世間善，繫縛相貌我報諍訟，修崇寂靜了知果報。是時國王行十善道，求無諍訟國界安靜，制度嚴峻調伏民類，纏蓋無邊如雲普翳，相貌熾然增上邊際，珍寶相狀盡我所在，發生施行身等十種增上修施，了知真實上妙殊勝，無慢等染損減我法，因緣諍訟貪愛邊際。造作自性無諍求施，暗慢繫縛發生顛倒，是處菩薩平等了解，種族邊際聽聞真實，平等行圓滿時分，寂靜修作慧解了知，增上執持調伏倒行，了解正理大乘時分。本施自性無毒害意，人趣生類力用調伏，清淨遷變了知勝處，暗鈍我慢本自具足。王者體大聖用無邊，究竟實因修施廣大，時分根本了知邊際，勝義寂靜善妙因力，纏蓋不生煩惱自殄。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何時分德行圓寂？隨順修崇發生彼岸，造作支分增上有力，有情世間發生支分，隨順義利發起欲樂。世間淨因聽聞有益，善哉自性布施為因，施彼情類無飢渴事，了知倒盡寂靜聽聞。行解圓滿顛倒染盡，如貪相貌趣求無有，能得無性廣大相狀，界性增上依憑善友。照了自性出離諍染，此圓滿行快樂隨順，有支無倒世間根本，智慧寂靜了知繫縛，記念邊際廣大勝義，發生造作戰敵為義，天人自在靜住有力，根本教誨調伏清淨，了知布施智慧無倒，十種善行趣求止息。欲樂有情國王善教，稽首聖賢快樂自在，十種善行祕藏真實，隨順色相增毒處所，身分有力圓滿勝行。復於夜分勤修善事，方所丈夫無我慢行，聖道真實發生殊勝，圓滿盡倒調伏彼眾。平等無諍身相有力，求三寶性寂然安靜，男子有制能奉於上，王者自在人民咸慕，憍恣止息聖道發生，恭敬隨順趣求寂靜。是處丈夫發起殊勝，居自在處行世間行，十善依止真實有智，諸天淨妙勝義安靜。天人所運通定散善，彼瀑流邊憍慢止息，身、語、意行修十種善，出煩惱障無顛倒訟，纏蓋造作根本寂靜，清淨真實寂靜因行，有學自性行世間善，繫縛相貌我報諍訟，修崇寂靜了知果報。是時國王行十善道，求無諍訟國界安靜，制度嚴峻調伏民類，纏蓋無邊如雲普翳，相貌熾然增上邊際，珍寶相狀盡我所在，發生施行身等十種增上修施，了知真實上妙殊勝，無慢等染損減我法，因緣諍訟貪愛邊際。造作自性無諍求施，暗慢繫縛發生顛倒，是處菩薩平等了解，種族邊際聽聞真實，平等行圓滿時分，寂靜修作慧解了知，增上執持調伏倒行，了解正理大乘時分。本施自性無毒害意，人趣生類力用調伏，清淨遷變了知勝處，暗鈍我慢本自具足。王者體大聖用無邊，究竟實因修施廣大，時分根本了知邊際，勝義寂靜善妙因力，纏蓋不生煩惱自殄。

云何趣求布施運轉？是處國王彊界嚴肅，人民無訟荷負有力，百種無壞自然生起，丈夫寂靜方所無動。是處無實固修慳行，彼實瀑流根本十種，求菩提行實大丈夫，智慧祕密了聖言行，暗慢能離真實如是。顛倒染污煩惱生處，童女繫縛患在於母，調伏義利精嚴教誨，聽聞圓滿了解發生，我見增上煩惱生因，彼彼顛倒名色遠離。是處國王法制最上，相貌力能廣大如此，究竟發生祕藏真實，語言義利甚深如意。貪欲可斷惡因遠離，彼本布施平等勝義，聽聞修作無倒希求，我見垢穢寂靜無怖。人趣隨順無倒諍訟，我見雜染寂默如是，菩提薩埵語言調伏，如是無學證寂滅理。正理遠離造作生因，求息災禍盡諍染邊，教導語言染因皆盡，求增上因盡無邊染，愛樂於子疑心皆棄。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何趣求布施運轉？是處國王彊界嚴肅，人民無訟荷負有力，百種無壞自然生起，丈夫寂靜方所無動。是處無實固修慳行，彼實瀑流根本十種，求菩提行實大丈夫，智慧祕密了聖言行，暗慢能離真實如是。顛倒染污煩惱生處，童女繫縛患在於母，調伏義利精嚴教誨，聽聞圓滿了解發生，我見增上煩惱生因，彼彼顛倒名色遠離。是處國王法制最上，相貌力能廣大如此，究竟發生祕藏真實，語言義利甚深如意。貪欲可斷惡因遠離，彼本布施平等勝義，聽聞修作無倒希求，我見垢穢寂靜無怖。人趣隨順無倒諍訟，我見雜染寂默如是，菩提薩埵語言調伏，如是無學證寂滅理。正理遠離造作生因，求息災禍盡諍染邊，教導語言染因皆盡，求增上因盡無邊染，愛樂於子疑心皆棄。

云何真實寂靜修作？彼發生因除慢邊際，破壞諍染靜住行施，非無有因方便所起，無毒害處求之往彼。是處三者盡生民諍，靜住見邊損減皆盡，發生言說嚴峻誠諦，聖道自性淨妙依止，根本所在丈夫誨示，有支具足毒不能害，自在力用無邊行施。是處國王崇修勝地，色相嚴麗力有所執，靜住邊際法制能運，無倒澄寂母愛如是。造作色相恭謹趣向，修者處所了知殊勝，壽數短長因業所制，教乘明文更無異義。是處菩薩廣大悲願，運載生靈增上圓滿，無我慢體有布施因，靜止之處聽受言說。相貌無邊王言所制，彼天上妙毒害捨離，無有諍訟根本安住，發生勝義彼因真實。因性寂靜發生有力，教法制約進修無倒，有淨妙因無苦楚業，自在力邊人趣具足。貪欲我慢異報顛倒，行施清淨快樂安處，彼彼思惟增上發生，自在力能意地調伏。種族希求淨因所止，清淨智慧縛諍盡止，是處國王法令無倒，真實制度益濟生民。最上修作圓滿無諍，了知勝義無多種慢，盡滅我見聽聞聖語，善哉！善哉！廣大福德。清淨勝義造作根本，德行崇修有情隨順，運載有力修作勝因，希求清淨無我執相。了知寂默十善真實，行布施行求彼義利，國界寂靜調伏邊方，發生善教王城廣大。王者善施慧解真實，破壞流轉淨因真實，清淨意識相應解脫，是處國王最尊最上。訓導生靈聖力嚴峻，有情色相與眾非類，勝義增上希求誠實，根本廣大如師子王形神可畏。祕藏甚深流轉遠離，五蘊自性法數圓滿，人趣之法佛果可修，諍訟邊際相應遠離。根本寂靜力用可止，是修菩薩智慧真實，具足勝義心行無生，處所安靜運載有情，施設功行無邊勝法，趣求誠實制度根本。三乘規義如王廣大，無倒真實教誨正理，智解趣求名不可得，心法本寂慧解相應，無倒清淨意地了知如如之行。諸法勝義本智親得，根本德行聞持具足，施心精純得無所礙，勝因無諍災禍止息。自在力用生心修作，別別因行愛樂發起，清淨施邊了知隨順，無相行施彼此無知。湛然澄寂解脫無生，獲得自在根本制度，不動如山荷負有力，運載有情至於究竟。熾然相狀行因修作，趣求邊際遠離處所，崇修德行善哉行施。如是我見遷變自性，棄背無生真實布施，名色勝因根本生起王言誨譽。是處王者平等荷負，了知邊際彼彼真實，瀑流之法顛倒不有，荷負邊際顛倒皆盡。菩薩行施莊嚴尊者護國本生之義第二十六。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何真實寂靜修作？彼發生因除慢邊際，破壞諍染靜住行施，非無有因方便所起，無毒害處求之往彼。是處三者盡生民諍，靜住見邊損減皆盡，發生言說嚴峻誠諦，聖道自性淨妙依止，根本所在丈夫誨示，有支具足毒不能害，自在力用無邊行施。是處國王崇修勝地，色相嚴麗力有所執，靜住邊際法制能運，無倒澄寂母愛如是。造作色相恭謹趣向，修者處所了知殊勝，壽數短長因業所制，教乘明文更無異義。是處菩薩廣大悲願，運載生靈增上圓滿，無我慢體有布施因，靜止之處聽受言說。相貌無邊王言所制，彼天上妙毒害捨離，無有諍訟根本安住，發生勝義彼因真實。因性寂靜發生有力，教法制約進修無倒，有淨妙因無苦楚業，自在力邊人趣具足。貪欲我慢異報顛倒，行施清淨快樂安處，彼彼思惟增上發生，自在力能意地調伏。種族希求淨因所止，清淨智慧縛諍盡止，是處國王法令無倒，真實制度益濟生民。最上修作圓滿無諍，了知勝義無多種慢，盡滅我見聽聞聖語，善哉！善哉！廣大福德。清淨勝義造作根本，德行崇修有情隨順，運載有力修作勝因，希求清淨無我執相。了知寂默十善真實，行布施行求彼義利，國界寂靜調伏邊方，發生善教王城廣大。王者善施慧解真實，破壞流轉淨因真實，清淨意識相應解脫，是處國王最尊最上。訓導生靈聖力嚴峻，有情色相與眾非類，勝義增上希求誠實，根本廣大如師子王形神可畏。祕藏甚深流轉遠離，五蘊自性法數圓滿，人趣之法佛果可修，諍訟邊際相應遠離。根本寂靜力用可止，是修菩薩智慧真實，具足勝義心行無生，處所安靜運載有情，施設功行無邊勝法，趣求誠實制度根本。三乘規義如王廣大，無倒真實教誨正理，智解趣求名不可得，心法本寂慧解相應，無倒清淨意地了知如如之行。諸法勝義本智親得，根本德行聞持具足，施心精純得無所礙，勝因無諍災禍止息。自在力用生心修作，別別因行愛樂發起，清淨施邊了知隨順，無相行施彼此無知。湛然澄寂解脫無生，獲得自在根本制度，不動如山荷負有力，運載有情至於究竟。熾然相狀行因修作，趣求邊際遠離處所，崇修德行善哉行施。如是我見遷變自性，棄背無生真實布施，名色勝因根本生起王言誨譽。是處王者平等荷負，了知邊際彼彼真實，瀑流之法顛倒不有，荷負邊際顛倒皆盡。菩薩行施莊嚴尊者護國本生之義第二十六。

瞋恚眾生流轉遠離，所謂聽聞菩薩教誨，智慧了知吉祥勝行，種種自性無非報應，功業力用根本多種，有學行人全憑因地。清淨名色根本自性，應器受用果報多種，發起勝行圓滿修施，無垢自性聽聞有力。多種界性根本聖眾，淨妙趣求佛法梵行，布施功用處所自在，發生諍訟善淨止息。制度根本清淨廣大，煩惱諍訟無倒止息，勝因邊際施設勝義，不壞如空靜住根本。彼實力用自在無倒，邊際如雲眾聖和合，造作圓滿我慢不起，因行無相受果殊勝。顛倒染慢圓滿不生，香氣遠聞果報自在，寂靜如空正解脫義，根本運載福德成就，變化自在快樂如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 瞋恚眾生流轉遠離，所謂聽聞菩薩教誨，智慧了知吉祥勝行，種種自性無非報應，功業力用根本多種，有學行人全憑因地。清淨名色根本自性，應器受用果報多種，發起勝行圓滿修施，無垢自性聽聞有力。多種界性根本聖眾，淨妙趣求佛法梵行，布施功用處所自在，發生諍訟善淨止息。制度根本清淨廣大，煩惱諍訟無倒止息，勝因邊際施設勝義，不壞如空靜住根本。彼實力用自在無倒，邊際如雲眾聖和合，造作圓滿我慢不起，因行無相受果殊勝。顛倒染慢圓滿不生，香氣遠聞果報自在，寂靜如空正解脫義，根本運載福德成就，變化自在快樂如是。

云何勝用善因了知？方所聚落趣求所在，彼彼增上離障如空，勝義無倒甚深難得，是處菩薩長遠行施。十善自性隨順止息，煩惱自性根本不生，我見執著染障自起，果報隨形無由捨離。是處復有其心修作，教誨寂靜圓淨相貌，力用廣大儀容端正，所受果報增上無減。善業增上香氣遠聞，平等布施發生圓滿，淨妙修崇勝義誠諦，過去隨順無慢因生。聽聞殊勝遠離無智，勝義真實彼此善淨，根本相狀修施無我，造作冤對勝定不生。平等莊嚴染諍遠離，具足不生諍訟本因寂然止息。戒德如是和合安靜，因忿有諍肅然遠離，發起淨心時分延長，自性真實究竟邊際，修崇相狀自報身體，因相動轉卒暴生起，明白澄瑩報應圓滿。增上修作淨妙可愛，無有損減澹淨光潔，希求自在盡施為業，了知色相實因有智。是處有王果報如意，處所自在清淨嚴潔，邊遠了知如同目覩，希求制度無倒真實。趣向色相作業相應，應報往古成滿現在，運動彼我貪癡自息，是處智解不遠自得。了知有無心生無倒，貪縛止息修施自在，煩惱如流飲食損減，運載自他如王制度。見聞了解彼彼真實，寂靜處所覺解了知，語言邊際發生力用，彼此雖遠如同對面。又復長遠圓滿隨順，身體殊勝盡彼顛倒，了知修作靜住止息，覺岸光彩祕密止寂。發起無倒除遣愛戀，垢染衰損淨妙無替，自性染盡誠諦止息，了知真實廣大力用，求彼蘊相成滿隨順，瀑流遷變發起寂靜，祕藏甚深本無相貌，自性隨順靜住之本。顛倒修作垢染災患，煩惱荷負出生力用，支分相因進趣無縛，隨順了知難行勝行。無所趣求顛倒生相，邊際如雲煩惱自性，淨妙施羅災難盡止，十善難行界性真實。世間慢相王者自在，圓滿顛倒繫縛根本，果報增上遷變修作，圓滿了知戒香欝馥。如是王者姿容可觀，果報最上世間無等，平等自性行十善道，福德尊崇圓滿無比。是處王者制度普均，義利生靈聖力為上，智解了知生民奔附，一切教令安靜平等。是大丈夫國界中瑞，是處有王具足聞持，無顛倒訟聖力無動，國土飢荒莫聞所有，三寶無倒難行能施，淨妙有力聽聞誠諦。是處菩薩根本行施，出生力用寂靜圓滿，意地發生時無繫縛，增上勝義世間寂默。平等遷變造作無諍，發生力用寂靜邊際，暗鈍諍訟忽然止息，慈母愛樂遷變無已，止息飢渴遂令安樂，廣大悲願趣求無盡。我見不生心趣真實，自在邊際無等自性，有情處所殊勝無諍，彼根本智證不可得。名色力用寂靜如空，祕密根本和合相狀，是處造作蘊性積聚，顛倒垢染邊際無等。有情自性精進為本，如是發生無我相貌，荷負邊際一合作用，寂然無諍舍宅如空。難為施設無相 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何勝用善因了知？方所聚落趣求所在，彼彼增上離障如空，勝義無倒甚深難得，是處菩薩長遠行施。十善自性隨順止息，煩惱自性根本不生，我見執著染障自起，果報隨形無由捨離。是處復有其心修作，教誨寂靜圓淨相貌，力用廣大儀容端正，所受果報增上無減。善業增上香氣遠聞，平等布施發生圓滿，淨妙修崇勝義誠諦，過去隨順無慢因生。聽聞殊勝遠離無智，勝義真實彼此善淨，根本相狀修施無我，造作冤對勝定不生。平等莊嚴染諍遠離，具足不生諍訟本因寂然止息。戒德如是和合安靜，因忿有諍肅然遠離，發起淨心時分延長，自性真實究竟邊際，修崇相狀自報身體，因相動轉卒暴生起，明白澄瑩報應圓滿。增上修作淨妙可愛，無有損減澹淨光潔，希求自在盡施為業，了知色相實因有智。是處有王果報如意，處所自在清淨嚴潔，邊遠了知如同目覩，希求制度無倒真實。趣向色相作業相應，應報往古成滿現在，運動彼我貪癡自息，是處智解不遠自得。了知有無心生無倒，貪縛止息修施自在，煩惱如流飲食損減，運載自他如王制度。見聞了解彼彼真實，寂靜處所覺解了知，語言邊際發生力用，彼此雖遠如同對面。又復長遠圓滿隨順，身體殊勝盡彼顛倒，了知修作靜住止息，覺岸光彩祕密止寂。發起無倒除遣愛戀，垢染衰損淨妙無替，自性染盡誠諦止息，了知真實廣大力用，求彼蘊相成滿隨順，瀑流遷變發起寂靜，祕藏甚深本無相貌，自性隨順靜住之本。顛倒修作垢染災患，煩惱荷負出生力用，支分相因進趣無縛，隨順了知難行勝行。無所趣求顛倒生相，邊際如雲煩惱自性，淨妙施羅災難盡止，十善難行界性真實。世間慢相王者自在，圓滿顛倒繫縛根本，果報增上遷變修作，圓滿了知戒香欝馥。如是王者姿容可觀，果報最上世間無等，平等自性行十善道，福德尊崇圓滿無比。是處王者制度普均，義利生靈聖力為上，智解了知生民奔附，一切教令安靜平等。是大丈夫國界中瑞，是處有王具足聞持，無顛倒訟聖力無動，國土飢荒莫聞所有，三寶無倒難行能施，淨妙有力聽聞誠諦。是處菩薩根本行施，出生力用寂靜圓滿，意地發生時無繫縛，增上勝義世間寂默。平等遷變造作無諍，發生力用寂靜邊際，暗鈍諍訟忽然止息，慈母愛樂遷變無已，止息飢渴遂令安樂，廣大悲願趣求無盡。我見不生心趣真實，自在邊際無等自性，有情處所殊勝無諍，彼根本智證不可得。名色力用寂靜如空，祕密根本和合相狀，是處造作蘊性積聚，顛倒垢染邊際無等。有情自性精進為本，如是發生無我相貌，荷負邊際一合作用，寂然無諍舍宅如空。難為施設無相

根本，求無諍訟無倒施為，靜住因相殊勝支分無我自止。彼遷變處有學趣求，舉意修作災患盡止，增上發生修崇無壞，方所邊際相狀可作，制度廣大性本寂靜，成就狀貌淨妙可依。祕密無慢性自有力，復有邊際積聚蘊性，具足我慢建立凡性，速趣無諍善種發生。是大有情造心安住，寂靜如空平等修施，靜住無相驚畏遠離，默靜如空本來無相。想念自性最為尊上，如是教誨一合無倒，是處希求寶物行施，聖道施為無顛倒相。真實布施寂然無作，運載三乘自歸彼岸，寂靜不生自在真實，色相安然崇修有力，晝夜運載六時無替，煩惱相應修心止息。王者聖智觀察境內，種族生靈時無棄捨，發生厭離佛語如是，布施無慢淨妙究竟平等佛智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 根本，求無諍訟無倒施為，靜住因相殊勝支分無我自止。彼遷變處有學趣求，舉意修作災患盡止，增上發生修崇無壞，方所邊際相狀可作，制度廣大性本寂靜，成就狀貌淨妙可依。祕密無慢性自有力，復有邊際積聚蘊性，具足我慢建立凡性，速趣無諍善種發生。是大有情造心安住，寂靜如空平等修施，靜住無相驚畏遠離，默靜如空本來無相。想念自性最為尊上，如是教誨一合無倒，是處希求寶物行施，聖道施為無顛倒相。真實布施寂然無作，運載三乘自歸彼岸，寂靜不生自在真實，色相安然崇修有力，晝夜運載六時無替，煩惱相應修心止息。王者聖智觀察境內，種族生靈時無棄捨，發生厭離佛語如是，布施無慢淨妙究竟平等佛智。

云何復生種未斷者？是處有王益濟貧乏，貪愛繫縛修垢染行，身體未盡顛倒止息。如是造作處所遷移，圓滿聽聞修正理行，上妙色相冤對止息無我慢意。彼之影像誘導之因，廣大之心善友之力，發生自性授教止息，勝義相應我見遠離。是處國土修清淨行，自在力用布施如天，諍訟不生聖力可止，發生運用憍慢止息。善心難生趣求可得，靜住相應遠貪、瞋、癡，根本勝義無諍訟縛，圓滿聽聞平等自在。如是我見不生祕密，如王究竟人中為極，相貌圓滿前生修作，本聖言說有情自在。作業所為壽數短長崇修所致，最上布施專一修作。眾生趣求冤毒捨離，聽聞有力修布施行，色相真實願力修作，無因相貌癡暗施設，如是眾類難離繫縛。是處菩薩真實有智，荷負有情免飢渴難，希求布施隨順戒德，永無諍訟如有智解，盡修施行煩惱不生因智所為。暗鈍有情縱紘繫縛，煩惱如是無有遠離，如大國王荷負邊方，法令平等時無有替。生靈起慢嚴行制約，慈智並生相應了解，三者之令出必有時，嚴峻制度事無再發。不生希求義利止息，名色無怖我執遠離，此時分相自有所利，安靜施為菩薩教誨。如是王者欲貪廣大，荷負邊方四遠遵附，無邊殊勝楚毒無因，我見染盡苦惱不生，倒染如是飢渴不無，我慢真實愛縛有在。了解邊方有力制度，靜住無慢存心情類，身體自性有力淨心，瀑流煩惱發生無地。意無恭奉我慢增多，戒行不無驚畏無已，了知自性本來真實，布施時分長遠不止。有學自性修無倒行，發意造修善芽養育，寂靜無怖道行之本，自修布施本來亡相。淨妙蘊相趣求誠諦，自性邊際牛乳為譬，平等勝義寂靜為本，遠離諍染安靜止息，舍宅無畏四顧無隱，澹淨施為無倒真實，我見無施諍訟自止。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何復生種未斷者？是處有王益濟貧乏，貪愛繫縛修垢染行，身體未盡顛倒止息。如是造作處所遷移，圓滿聽聞修正理行，上妙色相冤對止息無我慢意。彼之影像誘導之因，廣大之心善友之力，發生自性授教止息，勝義相應我見遠離。是處國土修清淨行，自在力用布施如天，諍訟不生聖力可止，發生運用憍慢止息。善心難生趣求可得，靜住相應遠貪、瞋、癡，根本勝義無諍訟縛，圓滿聽聞平等自在。如是我見不生祕密，如王究竟人中為極，相貌圓滿前生修作，本聖言說有情自在。作業所為壽數短長崇修所致，最上布施專一修作。眾生趣求冤毒捨離，聽聞有力修布施行，色相真實願力修作，無因相貌癡暗施設，如是眾類難離繫縛。是處菩薩真實有智，荷負有情免飢渴難，希求布施隨順戒德，永無諍訟如有智解，盡修施行煩惱不生因智所為。暗鈍有情縱紘繫縛，煩惱如是無有遠離，如大國王荷負邊方，法令平等時無有替。生靈起慢嚴行制約，慈智並生相應了解，三者之令出必有時，嚴峻制度事無再發。不生希求義利止息，名色無怖我執遠離，此時分相自有所利，安靜施為菩薩教誨。如是王者欲貪廣大，荷負邊方四遠遵附，無邊殊勝楚毒無因，我見染盡苦惱不生，倒染如是飢渴不無，我慢真實愛縛有在。了解邊方有力制度，靜住無慢存心情類，身體自性有力淨心，瀑流煩惱發生無地。意無恭奉我慢增多，戒行不無驚畏無已，了知自性本來真實，布施時分長遠不止。有學自性修無倒行，發意造修善芽養育，寂靜無怖道行之本，自修布施本來亡相。淨妙蘊相趣求誠諦，自性邊際牛乳為譬，平等勝義寂靜為本，遠離諍染安靜止息，舍宅無畏四顧無隱，澹淨施為無倒真實，我見無施諍訟自止。

云何寂靜離我我法？是處有王淨妙行施，邊方無畏益濟平等，處所運用生靈獲安，時分根本趣求聖說。圓滿誠實我見遠離，究竟如空意地清淨，如是意法平等發生，德行無畏崇修獲得。菩薩教誨愛育身體，盡顛倒邊自處圓滿我見遠離，勝義邊際無破壞相。彼具聞持憍慢止息，解脫根本法性聖因，瞋恚施為默諍無已，能壞貪欲遷變清淨。學處無怖了知無我，出離諍染造作真實，飲食止妙語言臻肅。如是究竟遷變相貌，慈母教誨約束可獲，無彼顛倒苦惱過患，煩惱止息增上快樂。希求諍訟清淨止息，福德自在最勝如是。過去發生作業無諍，彼暗慢邊禪那止息，造作應器供養三寶，遷變智慧聖力修因。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何寂靜離我我法？是處有王淨妙行施，邊方無畏益濟平等，處所運用生靈獲安，時分根本趣求聖說。圓滿誠實我見遠離，究竟如空意地清淨，如是意法平等發生，德行無畏崇修獲得。菩薩教誨愛育身體，盡顛倒邊自處圓滿我見遠離，勝義邊際無破壞相。彼具聞持憍慢止息，解脫根本法性聖因，瞋恚施為默諍無已，能壞貪欲遷變清淨。學處無怖了知無我，出離諍染造作真實，飲食止妙語言臻肅。如是究竟遷變相貌，慈母教誨約束可獲，無彼顛倒苦惱過患，煩惱止息增上快樂。希求諍訟清淨止息，福德自在最勝如是。過去發生作業無諍，彼暗慢邊禪那止息，造作應器供養三寶，遷變智慧聖力修因。