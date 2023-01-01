菩薩本生鬘論卷第十一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩本生鬘論卷第十一

聖勇菩薩等造 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聖勇菩薩等造

宋朝散大夫試鴻臚少卿同譯經梵才大師紹德慧詢等奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宋朝散大夫試鴻臚少卿同譯經梵才大師紹德慧詢等奉 詔譯

自性根本智慧了知，增上相狀靜住無惱，湛然快樂了解脫義。惡趣顛倒我執無盡，憂苦轉多煩惱無替，根本災難相貌無定，瀑流煩惱如來永斷。彼自性因遷變止息，隨順具足義利根本，力用可求運載無盡，彼彼增上進止有益。了知意地盡諍希求，煩惱時分顛倒息除，三乘善因制約群品，諸佛法性湛然清淨。真實知見慢等無力，障礙之法了知寂靜，根本慢邊運載息除，纏縛多種教誡約束。有情在處隨順生起，清淨神足欲勤心觀，悔過名懺身器清淨，聖道唯智慧通三性。究竟真實無越理智，如如勝義妙覺方圓，真淨聽聞摩訶般若。佛大丈夫調御群品，寂靜依止屈伸為義，清淨聖道盡如來性，智解了知窮極邊際。惡趣彙聚善哉難出，勝義無倒淨業圓滿，出縛離縛苦惱無因，彼實希求果報能離，根本廣大丈夫顛倒，隨順顛倒邊際邪行，善本縛體有學如是，纏縛邊際自了田宅。是處有情布施有實，惡業果報倒行止息，五蓋十纏梵因能離，廣大聞持有力自性。上妙色相遠離災禍，心無形質涅槃無相，慢縛諍訟聞教止息，香氣遠聞身分真實。邊遠方所增上了知，彼彼田園方分如是，彼真十善淨慧了知，人趣行相殊勝方所，色體最上不可破壞，有情善教修施圓滿，殊勝無倒意地誠諦，煩惱暗慢怨對增上，具足蓋纏調伏遠離。是處恭奉隨順王者，本修勝行捨鬼趣道，圓滿荷負無盡邊際，九地無相隨所證說。十種業道智慧了知，平等相盡界性真實，勝義最尊無為法故，增上造作暗慢遠離。冤對顛倒其數百種，瀑流生起種現無盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自性根本智慧了知，增上相狀靜住無惱，湛然快樂了解脫義。惡趣顛倒我執無盡，憂苦轉多煩惱無替，根本災難相貌無定，瀑流煩惱如來永斷。彼自性因遷變止息，隨順具足義利根本，力用可求運載無盡，彼彼增上進止有益。了知意地盡諍希求，煩惱時分顛倒息除，三乘善因制約群品，諸佛法性湛然清淨。真實知見慢等無力，障礙之法了知寂靜，根本慢邊運載息除，纏縛多種教誡約束。有情在處隨順生起，清淨神足欲勤心觀，悔過名懺身器清淨，聖道唯智慧通三性。究竟真實無越理智，如如勝義妙覺方圓，真淨聽聞摩訶般若。佛大丈夫調御群品，寂靜依止屈伸為義，清淨聖道盡如來性，智解了知窮極邊際。惡趣彙聚善哉難出，勝義無倒淨業圓滿，出縛離縛苦惱無因，彼實希求果報能離，根本廣大丈夫顛倒，隨順顛倒邊際邪行，善本縛體有學如是，纏縛邊際自了田宅。是處有情布施有實，惡業果報倒行止息，五蓋十纏梵因能離，廣大聞持有力自性。上妙色相遠離災禍，心無形質涅槃無相，慢縛諍訟聞教止息，香氣遠聞身分真實。邊遠方所增上了知，彼彼田園方分如是，彼真十善淨慧了知，人趣行相殊勝方所，色體最上不可破壞，有情善教修施圓滿，殊勝無倒意地誠諦，煩惱暗慢怨對增上，具足蓋纏調伏遠離。是處恭奉隨順王者，本修勝行捨鬼趣道，圓滿荷負無盡邊際，九地無相隨所證說。十種業道智慧了知，平等相盡界性真實，勝義最尊無為法故，增上造作暗慢遠離。冤對顛倒其數百種，瀑流生起種現無盡。

云何有情餓鬼報捨？顛倒我慢纏蓋相續，寂靜根本和合捨離，真實布施希求無相，平等增上福德隨順，人趣生類王者為上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何有情餓鬼報捨？顛倒我慢纏蓋相續，寂靜根本和合捨離，真實布施希求無相，平等增上福德隨順，人趣生類王者為上。

云何彼類根本我慢？纏縛相繼苦惱可獲，愛樂語言智慧施設，自性寂靜藥毒止息，善友之因諦實希求。恩愛養育殊勝所在，遠離作業彼彼顛倒，果報言說瞋毒具足，善友益濟聞持有力。自在調順求煩惱盡，了知自性真實根本，朋友鈍弱遷變修作，圓滿勝因本性如是。發生勝義運載根本，煩惱中貪同生我慢，朋友善教發起淨因，往趣如行止息塵坌。清淨真實布施般運，修崇增上止息纏縛，快樂流轉發生勝行，善妙因緣德業如意。捨離染因愛樂靜住，十種善相遷流邊際，朋友自性顛倒皆盡，自性成就了知真實。無漏聖道證彼如性，勝義如性圓滿真實，彼天無苦如實邊際，殊勝邊際運載生類。清淨戒法圓滿無盡，如來智力廣大圓滿，說真實法邊際無盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何彼類根本我慢？纏縛相繼苦惱可獲，愛樂語言智慧施設，自性寂靜藥毒止息，善友之因諦實希求。恩愛養育殊勝所在，遠離作業彼彼顛倒，果報言說瞋毒具足，善友益濟聞持有力。自在調順求煩惱盡，了知自性真實根本，朋友鈍弱遷變修作，圓滿勝因本性如是。發生勝義運載根本，煩惱中貪同生我慢，朋友善教發起淨因，往趣如行止息塵坌。清淨真實布施般運，修崇增上止息纏縛，快樂流轉發生勝行，善妙因緣德業如意。捨離染因愛樂靜住，十種善相遷流邊際，朋友自性顛倒皆盡，自性成就了知真實。無漏聖道證彼如性，勝義如性圓滿真實，彼天無苦如實邊際，殊勝邊際運載生類。清淨戒法圓滿無盡，如來智力廣大圓滿，說真實法邊際無盡。

云何運載？佛為善友，無漏善業十種圓滿。菩薩施行莊嚴尊者護國本生義次第二十有四。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何運載？佛為善友，無漏善業十種圓滿。菩薩施行莊嚴尊者護國本生義次第二十有四。

一合增上如來性義，如是悲願崇修無盡，所謂聽聞菩薩教誨。云何相貌希求寂靜？人趣根本真實勝義，種種界性族類根本，三種祕密制伏三業，多種相貌如其林廕。身分清淨修因自在，聖道平等狀若虛空，造作力用遷變不窮，地生毒藥福力可除。有情平等圓滿因行，造作支分上妙寂靜，常行悲導益濟生靈，修清淨心聞持增上。三種無倒真實根本，慈母教授止息諍訟，慧解分別了知貪欲，如是相應無煩惱障。所在方處修調伏行，人趣有情求心難得，顛倒繫縛暗鈍隨順，調伏遷變彼時有力，了知諍訟種種相應，是處修施調伏施設，彼實毒藥顛倒無害，彼彼佛性塵塵無二。真正解脫無倒義利，聞持有力善法純淨，我慢貪縛不善有覆，清淨名色五蘊自性。了知聖賢無顛倒行，意悅自在身體殊勝，國界殊麗上妙嚴飾，鮮淨如天有情廣大。勝因無邊發生自在，靜住調伏鈍弱我慢，身相廣大我見隨逐，量度勝負施上、中、下。是處菩薩清淨狀貌自在修作，勝乘義利清淨無倒，國王有力治化殊勝常無動轉，寂靜因行負荷邊方。求無諍訟止息喧雜，次第發起淨妙方所，靈逸豫安固不傾，廕覆生民如雲普蓋，布施力用相狀和合，是處平等如稱均物。自在力用一蓋普施，止息塵穢了知有力，運載方所求無驚畏，一合相貌肅然成就。智慧廣大具足長養，是處自在清淨聞持，寂靜增上顛倒遠離，瀑流險浚力用廣大，調伏纏蓋盡彼增上，希求寂靜愛樂時分。意地憍恣善住止息，煩惱四相遷變彼彼，如王自在圓滿制度，是處菩薩如空無礙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一合增上如來性義，如是悲願崇修無盡，所謂聽聞菩薩教誨。云何相貌希求寂靜？人趣根本真實勝義，種種界性族類根本，三種祕密制伏三業，多種相貌如其林廕。身分清淨修因自在，聖道平等狀若虛空，造作力用遷變不窮，地生毒藥福力可除。有情平等圓滿因行，造作支分上妙寂靜，常行悲導益濟生靈，修清淨心聞持增上。三種無倒真實根本，慈母教授止息諍訟，慧解分別了知貪欲，如是相應無煩惱障。所在方處修調伏行，人趣有情求心難得，顛倒繫縛暗鈍隨順，調伏遷變彼時有力，了知諍訟種種相應，是處修施調伏施設，彼實毒藥顛倒無害，彼彼佛性塵塵無二。真正解脫無倒義利，聞持有力善法純淨，我慢貪縛不善有覆，清淨名色五蘊自性。了知聖賢無顛倒行，意悅自在身體殊勝，國界殊麗上妙嚴飾，鮮淨如天有情廣大。勝因無邊發生自在，靜住調伏鈍弱我慢，身相廣大我見隨逐，量度勝負施上、中、下。是處菩薩清淨狀貌自在修作，勝乘義利清淨無倒，國王有力治化殊勝常無動轉，寂靜因行負荷邊方。求無諍訟止息喧雜，次第發起淨妙方所，靈逸豫安固不傾，廕覆生民如雲普蓋，布施力用相狀和合，是處平等如稱均物。自在力用一蓋普施，止息塵穢了知有力，運載方所求無驚畏，一合相貌肅然成就。智慧廣大具足長養，是處自在清淨聞持，寂靜增上顛倒遠離，瀑流險浚力用廣大，調伏纏蓋盡彼增上，希求寂靜愛樂時分。意地憍恣善住止息，煩惱四相遷變彼彼，如王自在圓滿制度，是處菩薩如空無礙。

云何聲相大小有礙？清淨布施王者誠實，發起尋伺麁細而轉，勝義寂靜安然無動。身語意行十種善惡，時分分別彼彼處所，覺了三性慈母育子，善知飢渴體子性行，彼時王者善治國界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何聲相大小有礙？清淨布施王者誠實，發起尋伺麁細而轉，勝義寂靜安然無動。身語意行十種善惡，時分分別彼彼處所，覺了三性慈母育子，善知飢渴體子性行，彼時王者善治國界。

云何心地止惡諍訟？色相鮮淨和合可愛，無實災難破壞不生，如本無相力用相應，能斷貪欲、瞋恚、愚癡，說真實法隨順修學，了生死法三界九地，變易往來勝劣無定，寂靜平等無暗慢類。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何心地止惡諍訟？色相鮮淨和合可愛，無實災難破壞不生，如本無相力用相應，能斷貪欲、瞋恚、愚癡，說真實法隨順修學，了生死法三界九地，變易往來勝劣無定，寂靜平等無暗慢類。

云何三諍貪、瞋、癡本？為諍之因受貧窮報，彼語言行勤求修作，自在荷負名色真實，清淨智慧照了大乘。究竟之法圓滿妙覺，時分長遠歷三大劫，修施自在安處心田，具足聞持煩惱障行。處所安靜圓滿行施，親族相貌心常施惠，無有纏蓋本來不生，造作應器殊妙可愛。圓滿上妙恭奉聖賢，帝釋天主殊勝智慧，照了情類心行之法，如來進止力用廣大，勝義無倒祕密清淨，色相圓滿壽命安固。煩惱欲貪憂苦不止，淨妙修崇暗慢遠離，諍訟邊際成就纏蓋，坑穽於下興心故陷，見其受苦憂煎無已，瀑流煩惱意地增上。色相淨妙自體鮮潔，彼彼發生邊際所在，無倒力用學處圓滿，發起趣求盡無生忍。尋求邊際廣大殊勝，運載清淨具足平等，布施真實止息我慢，身、語、意行發起布施。此十業道自在邊際，清淨增上具足無諍，有無邊際聖智了知，長短形相了知對礙。布施荷負無顛倒慢，運用方所主宰自在，具足我慢意識相應。彼本縛體慢等為性，具足鈍弱顛倒彼此，憶念冤親無時止息，苦惱過患展轉難離，發起遷變增上生處。如來自性清淨智了，教導群品真實聞持，淨妙布施無處不有，瀑流顛倒無因捨離。廣大國王制度怖畏，相貌殊勝清淨可愛，造作思念如母育子，祕密甚深了知真實。恭敬隨順人趣之行，無縛所在淨行之因，瞋恚邊際愚情所戀，三種瀑流貪、瞋、癡本，無學最上不離衣盂，行施自性殊勝業道，有力發生成就如性，真實邊際在處如意。趣求心法了解唯智，是處王者聖德無動，安靜國界無因諍訟，此時分義勝因施為，摧壞處所慢染冤對，思惟勝義趣求布施，瞋恚造作名稱衰殄，我我所見顛倒惟求寂靜調伏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何三諍貪、瞋、癡本？為諍之因受貧窮報，彼語言行勤求修作，自在荷負名色真實，清淨智慧照了大乘。究竟之法圓滿妙覺，時分長遠歷三大劫，修施自在安處心田，具足聞持煩惱障行。處所安靜圓滿行施，親族相貌心常施惠，無有纏蓋本來不生，造作應器殊妙可愛。圓滿上妙恭奉聖賢，帝釋天主殊勝智慧，照了情類心行之法，如來進止力用廣大，勝義無倒祕密清淨，色相圓滿壽命安固。煩惱欲貪憂苦不止，淨妙修崇暗慢遠離，諍訟邊際成就纏蓋，坑穽於下興心故陷，見其受苦憂煎無已，瀑流煩惱意地增上。色相淨妙自體鮮潔，彼彼發生邊際所在，無倒力用學處圓滿，發起趣求盡無生忍。尋求邊際廣大殊勝，運載清淨具足平等，布施真實止息我慢，身、語、意行發起布施。此十業道自在邊際，清淨增上具足無諍，有無邊際聖智了知，長短形相了知對礙。布施荷負無顛倒慢，運用方所主宰自在，具足我慢意識相應。彼本縛體慢等為性，具足鈍弱顛倒彼此，憶念冤親無時止息，苦惱過患展轉難離，發起遷變增上生處。如來自性清淨智了，教導群品真實聞持，淨妙布施無處不有，瀑流顛倒無因捨離。廣大國王制度怖畏，相貌殊勝清淨可愛，造作思念如母育子，祕密甚深了知真實。恭敬隨順人趣之行，無縛所在淨行之因，瞋恚邊際愚情所戀，三種瀑流貪、瞋、癡本，無學最上不離衣盂，行施自性殊勝業道，有力發生成就如性，真實邊際在處如意。趣求心法了解唯智，是處王者聖德無動，安靜國界無因諍訟，此時分義勝因施為，摧壞處所慢染冤對，思惟勝義趣求布施，瞋恚造作名稱衰殄，我我所見顛倒惟求寂靜調伏。

云何時分歎異主宰裁刃豐逸鈍弱我慢作業喧諍？如是瀑流漂溺為義，彼布施因濟益貧苦，顛倒垢穢禪定止息，調伏彼我自在憍恣，力用清淨喧諍無已。清淨教勝無有冤毒，有學進趣希求如是，如來之性誨義圓滿，煩惱之障自性顛倒。如是根本無始多劫，窮煩惱性彼實如空，清淨誨示見聞調伏，憍恣慢淨識不生，自性邊際遷變止息，是處流轉寂然盡止。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何時分歎異主宰裁刃豐逸鈍弱我慢作業喧諍？如是瀑流漂溺為義，彼布施因濟益貧苦，顛倒垢穢禪定止息，調伏彼我自在憍恣，力用清淨喧諍無已。清淨教勝無有冤毒，有學進趣希求如是，如來之性誨義圓滿，煩惱之障自性顛倒。如是根本無始多劫，窮煩惱性彼實如空，清淨誨示見聞調伏，憍恣慢淨識不生，自性邊際遷變止息，是處流轉寂然盡止。

鬼界愚昧云何趣求？增上縛因隨順染諍，人趣鈍弱聖智難生。戒行清淨運載殊勝，相應造作根本施行，自在力用真實圓滿，智慧發生無怖無壞。顛倒彼邊戒律能制，最上調伏不壞行施，廣大身分隨順義利，煩惱之性增上皆盡。自在勝因根本無倒，愛欲布施不能亡相，彼煩惱因行施有執，如大國王治化不均。真實怖畏倒染之本，自在無我有力行施，修行寂靜過去因深，身分所執了不可得。平等真實流轉無壞，有情纏蓋地法所有，諍訟垢穢拍塞空界，苦惱過患根本生愛。災禍處所無生不有，無明遷變時分轉多，聖道力能無染不斷，是處王者聖德增上。智慧自性無不照了，如蜂造蜜共助成功，聖智了知圓滿寂靜，發生語言安詳無雜。染污寂靜有情如是，我執真實有情生怖，布施因行本意平等，究竟邊際彼等調伏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 鬼界愚昧云何趣求？增上縛因隨順染諍，人趣鈍弱聖智難生。戒行清淨運載殊勝，相應造作根本施行，自在力用真實圓滿，智慧發生無怖無壞。顛倒彼邊戒律能制，最上調伏不壞行施，廣大身分隨順義利，煩惱之性增上皆盡。自在勝因根本無倒，愛欲布施不能亡相，彼煩惱因行施有執，如大國王治化不均。真實怖畏倒染之本，自在無我有力行施，修行寂靜過去因深，身分所執了不可得。平等真實流轉無壞，有情纏蓋地法所有，諍訟垢穢拍塞空界，苦惱過患根本生愛。災禍處所無生不有，無明遷變時分轉多，聖道力能無染不斷，是處王者聖德增上。智慧自性無不照了，如蜂造蜜共助成功，聖智了知圓滿寂靜，發生語言安詳無雜。染污寂靜有情如是，我執真實有情生怖，布施因行本意平等，究竟邊際彼等調伏。

云何相貌功用增上？方便時分發起殊勝，因性無邊力用無礙，意地自性語言不及，面相變動喜怒遷移。彼求施因去來如是，菩薩自在行律部法，發生邊際教誨因行，有支體性識等五種，親因緣性不說報種，不壞有支相應因性，了知真實自性如是，德行離縛隨順因義。暗鈍體性染心為本，清淨有支無覆無記，此約親說意處自性，八識為體十二處說調伏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何相貌功用增上？方便時分發起殊勝，因性無邊力用無礙，意地自性語言不及，面相變動喜怒遷移。彼求施因去來如是，菩薩自在行律部法，發生邊際教誨因行，有支體性識等五種，親因緣性不說報種，不壞有支相應因性，了知真實自性如是，德行離縛隨順因義。暗鈍體性染心為本，清淨有支無覆無記，此約親說意處自性，八識為體十二處說調伏。

云何彼等義利可愛？自性發起進修，根本運載智解了知，起心暗鈍瀑流纏蓋，我見垢穢染污言說。聽聞相貌布施修作，我慢有情心生繫縛，本實我見無施修作，三乘運載自在遷移。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何彼等義利可愛？自性發起進修，根本運載智解了知，起心暗鈍瀑流纏蓋，我見垢穢染污言說。聽聞相貌布施修作，我慢有情心生繫縛，本實我見無施修作，三乘運載自在遷移。

云何彼盡善哉了知？祕密之因苦惱殄盡，勝義無倒根本施性，瞋恚無盡覺慧難生，病患縛因梵行能離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何彼盡善哉了知？祕密之因苦惱殄盡，勝義無倒根本施性，瞋恚無盡覺慧難生，病患縛因梵行能離。

云何災障顛倒施為？獲得世間上妙自性，彼天福業善淨有力，五蘊名色具足聞持，造作相貌殊勝無盡。調伏清淨善施義利，善哉了知甚深祕藏，真實調伏我執行相，如彼勝因成就佛果。無漏福德出世為上，淨妙性界根本無畏，了解知見勝妙佛法，清淨名色聞持有力。聚落遷變流轉不壞，智慧甚多寂靜無生，懺悔盡染調伏如是，彼諸天趣一合淨妙，增上嚴峻無倒誠實，如是悲願邊際無盡，彼根本義圓滿無變。如來廣大微妙圓滿，聲聞無學生空解脫，意地清淨十無學法，發生勝義趣求究竟。祕密甚深菩薩之行，有情具足煩惱障義，暗鈍我慢人趣之行，真實有力了知遠離，煩惱障體根隨種現，二十六法三乘共斷。菩薩施行莊嚴尊者護國本生之義第二十五。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何災障顛倒施為？獲得世間上妙自性，彼天福業善淨有力，五蘊名色具足聞持，造作相貌殊勝無盡。調伏清淨善施義利，善哉了知甚深祕藏，真實調伏我執行相，如彼勝因成就佛果。無漏福德出世為上，淨妙性界根本無畏，了解知見勝妙佛法，清淨名色聞持有力。聚落遷變流轉不壞，智慧甚多寂靜無生，懺悔盡染調伏如是，彼諸天趣一合淨妙，增上嚴峻無倒誠實，如是悲願邊際無盡，彼根本義圓滿無變。如來廣大微妙圓滿，聲聞無學生空解脫，意地清淨十無學法，發生勝義趣求究竟。祕密甚深菩薩之行，有情具足煩惱障義，暗鈍我慢人趣之行，真實有力了知遠離，煩惱障體根隨種現，二十六法三乘共斷。菩薩施行莊嚴尊者護國本生之義第二十五。