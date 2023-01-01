菩薩本生鬘論卷第十 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩本生鬘論卷第十

聖勇菩薩等造 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聖勇菩薩等造

宋朝散大夫試鴻臚少卿同譯經梵才大師紹德慧詢等奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宋朝散大夫試鴻臚少卿同譯經梵才大師紹德慧詢等奉 詔譯

時分勝因本際如如，十善崇修流轉無有，根本知見聞持具足，清淨智慧自性真實，聽聞相狀荷負修作，正解義趣求難得，無邊方所寂然安靜。比丘遠離根本纏縛，布施因行圓滿無動，智解增上了知無畏，清淨勝因布施無減，寂靜邊際力用可得。有學相狀煩惱止息，無學聖人根隨永斷，四種瀑流習氣仍在，世間有情無明所覆，根本繫縛恣情放逸，自在有力無慈忍行，纏蓋難出瀑流相續，福樂果報聯綿如是。了知彼縛諍訟為本，希求圓寂證解脫義，彼實無倒聽業如是。水、火、風災熾然發生，了知瞋恚貪癡隨順，法性本寂湛然無生。遷變自性有為可法，世間有情四種業道，順現、順生、順後、不定，祕密甚深隨順無相，戒律持犯發生真實。如來之性無損減義，持戒清涼澄瑩自性，患難有情慈心行施，意地了知自然發生。彼岸之法無因安得，不放逸行諸天可修，快樂因緣根本三善，造作界性顛倒不生。嚴峻制度淨妙可愛，究竟邊際了知有力，修施相貌具足發生，尊像崇修福緣永固。了知聽聞寂靜如意，三寶安住無傾動故，此本勝義遠顛倒法，煩惱性類靜住無生。我見增上煩惱根本，造作無邊聖力能離，無貪、瞋、癡三善根本，慢類顛倒無力能生。有學靜住現行不起，彼自在力戒德清淨，相應聽聞善住增上，廣大寂靜三寶為九，九品智慧無相趣求。諸天快樂進修求彼，能斷貪欲說真實法，遠離果報有無因行種子不生，如是勝法功德力用，纏縛顛倒無非皆盡，方所邊際遷變希求。如彼圓滿德業因行，果報施設百種影像，田宅聚落殊勝豐足，清淨教法利益安樂。真如自性本來常滅，無取無捨湛然安靜，三乘聖人竝為善友，繫縛之心真實顛倒。清淨界性自在止息，瀑流顛倒制度遠離，真實造作後更修崇，最上邊際本心解脫。清淨祕密止寂如如，相貌不生思議難及，此真實義究竟無我，王者知見制作如此。平等無二正法安住，道行圓滿寂然無怖，情非情物稟性常寂，解脫無生有為難捨。我慢諍訟實有遷變，能斷欲貪所在邊際，如是嚴峻修崇真實。彼大丈夫過去殊勝，無邊作業善法成就，有情智慧功能無盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時分勝因本際如如，十善崇修流轉無有，根本知見聞持具足，清淨智慧自性真實，聽聞相狀荷負修作，正解義趣求難得，無邊方所寂然安靜。比丘遠離根本纏縛，布施因行圓滿無動，智解增上了知無畏，清淨勝因布施無減，寂靜邊際力用可得。有學相狀煩惱止息，無學聖人根隨永斷，四種瀑流習氣仍在，世間有情無明所覆，根本繫縛恣情放逸，自在有力無慈忍行，纏蓋難出瀑流相續，福樂果報聯綿如是。了知彼縛諍訟為本，希求圓寂證解脫義，彼實無倒聽業如是。水、火、風災熾然發生，了知瞋恚貪癡隨順，法性本寂湛然無生。遷變自性有為可法，世間有情四種業道，順現、順生、順後、不定，祕密甚深隨順無相，戒律持犯發生真實。如來之性無損減義，持戒清涼澄瑩自性，患難有情慈心行施，意地了知自然發生。彼岸之法無因安得，不放逸行諸天可修，快樂因緣根本三善，造作界性顛倒不生。嚴峻制度淨妙可愛，究竟邊際了知有力，修施相貌具足發生，尊像崇修福緣永固。了知聽聞寂靜如意，三寶安住無傾動故，此本勝義遠顛倒法，煩惱性類靜住無生。我見增上煩惱根本，造作無邊聖力能離，無貪、瞋、癡三善根本，慢類顛倒無力能生。有學靜住現行不起，彼自在力戒德清淨，相應聽聞善住增上，廣大寂靜三寶為九，九品智慧無相趣求。諸天快樂進修求彼，能斷貪欲說真實法，遠離果報有無因行種子不生，如是勝法功德力用，纏縛顛倒無非皆盡，方所邊際遷變希求。如彼圓滿德業因行，果報施設百種影像，田宅聚落殊勝豐足，清淨教法利益安樂。真如自性本來常滅，無取無捨湛然安靜，三乘聖人竝為善友，繫縛之心真實顛倒。清淨界性自在止息，瀑流顛倒制度遠離，真實造作後更修崇，最上邊際本心解脫。清淨祕密止寂如如，相貌不生思議難及，此真實義究竟無我，王者知見制作如此。平等無二正法安住，道行圓滿寂然無怖，情非情物稟性常寂，解脫無生有為難捨。我慢諍訟實有遷變，能斷欲貪所在邊際，如是嚴峻修崇真實。彼大丈夫過去殊勝，無邊作業善法成就，有情智慧功能無盡。

云何慈母養育真實？過去倒染誠諦清淨，如是祕藏究竟真實，覺者無倒勝義圓滿，毘尼律法有情能受。佛地圓滿根本聖說，如是邪見染慧不生，靜住相應澄心自性，勝義發生邪見不起，平等趣求染慧止息。菩提薩埵修布施行護國尊者本生義邊，已上第二十二義并第二十三義合。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何慈母養育真實？過去倒染誠諦清淨，如是祕藏究竟真實，覺者無倒勝義圓滿，毘尼律法有情能受。佛地圓滿根本聖說，如是邪見染慧不生，靜住相應澄心自性，勝義發生邪見不起，平等趣求染慧止息。菩提薩埵修布施行護國尊者本生義邊，已上第二十二義并第二十三義合。

我見苦受真實顛倒，如如勝義作用止息，所謂隨順聽聞義利。彼菩薩行智慧殊勝，種種自性無縛安靜，興顯尊像希求果報，寂靜安居冥心泯息，嚴峻處所塵勞俱盡，二十二根善法欲義，善惡昭然如影隨形，是可得義無不可得。國王方所興緝自在，息惡甚深彼染破壞，運載生靈增上相貌，彼實難得制度嚴峻。煩惱可得瀑流為義，造作形像果報具足，明了自性怨對何有？廣大遷變顛倒遠離，布施力用處所誠諦，想念聖言崇奉圓滿，彼智慧相獲得無盡。大乘平等教乘為上，貪愛繫縛障慈悲行，自在力用移轉無有，戒德無犯制度可遵。名色上妙澄瑩如玉，相狀相扶工業殊勝，菩薩誠諦動靜可依，是處均等彼我如是。力用發生果報成就，慈母愛縛邊方隨順，顛倒慢類種種遷變，現行縛體能生諍訟，壽數終盡內外普均，是處丈夫遠離喧諍，纏縛有情究竟能離，瀑流煩惱隨順不生。進修聖道福德堅固，執著我慢顛倒方所，發生勝義清淨止息。一合真常聽聞無已，意地清淨纏蓋遠離，患難顛倒謗讟止息，淨妙殊勝彼我有力，根本煩惱十種不起，纏縛遷變制約正息。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我見苦受真實顛倒，如如勝義作用止息，所謂隨順聽聞義利。彼菩薩行智慧殊勝，種種自性無縛安靜，興顯尊像希求果報，寂靜安居冥心泯息，嚴峻處所塵勞俱盡，二十二根善法欲義，善惡昭然如影隨形，是可得義無不可得。國王方所興緝自在，息惡甚深彼染破壞，運載生靈增上相貌，彼實難得制度嚴峻。煩惱可得瀑流為義，造作形像果報具足，明了自性怨對何有？廣大遷變顛倒遠離，布施力用處所誠諦，想念聖言崇奉圓滿，彼智慧相獲得無盡。大乘平等教乘為上，貪愛繫縛障慈悲行，自在力用移轉無有，戒德無犯制度可遵。名色上妙澄瑩如玉，相狀相扶工業殊勝，菩薩誠諦動靜可依，是處均等彼我如是。力用發生果報成就，慈母愛縛邊方隨順，顛倒慢類種種遷變，現行縛體能生諍訟，壽數終盡內外普均，是處丈夫遠離喧諍，纏縛有情究竟能離，瀑流煩惱隨順不生。進修聖道福德堅固，執著我慢顛倒方所，發生勝義清淨止息。一合真常聽聞無已，意地清淨纏蓋遠離，患難顛倒謗讟止息，淨妙殊勝彼我有力，根本煩惱十種不起，纏縛遷變制約正息。

云何心昧摧壞色力？受報真實勢力自盡，分別我見入聖乃除，慢類真實隨見可止。暗鈍諍訟無因生起，隨順世間施為十善，彼邊際慢增上執著，顛倒分別受果決定。林木損壞如空無邊，誠諦受果愛支已潤，身負我慢為增之本，因果相扶類於形影。如空無邊寂然無礙，貪愛果報內因發生，不修善法無由成聖，寂靜如空處所廣大，發生善因果報隨順。自性清淨顛倒止息，聲相善巧建立佛事，壽數時分難以遠離，運載自他廣大祕密。平等難行我執增盛，趣求勝義圓滿如是，有情德行善修和悅，湛然清淨甚深難得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何心昧摧壞色力？受報真實勢力自盡，分別我見入聖乃除，慢類真實隨見可止。暗鈍諍訟無因生起，隨順世間施為十善，彼邊際慢增上執著，顛倒分別受果決定。林木損壞如空無邊，誠諦受果愛支已潤，身負我慢為增之本，因果相扶類於形影。如空無邊寂然無礙，貪愛果報內因發生，不修善法無由成聖，寂靜如空處所廣大，發生善因果報隨順。自性清淨顛倒止息，聲相善巧建立佛事，壽數時分難以遠離，運載自他廣大祕密。平等難行我執增盛，趣求勝義圓滿如是，有情德行善修和悅，湛然清淨甚深難得。

云何心法真如為性？彼彼時分安住平等，勝義圓滿造作泯息，十種業道並由心起，昧鈍根本克體唯癡，相應暗障王所皆是。我慢分開有七九種，瀑流根隨如來永斷，布施文義所謂大乘，佛、法、僧寶究竟不傾。善惡二相形對而立，了知時分長遠難得，求天趣因唯憑善力，保護處所慎密安住。運載邊際從三乘說，勝力增上了知善友，一種和合我見除息，不生繫縛棲止勝義。具足聞持聖力荷負，如來之性觸物可知，淨妙名色澄心安住，圓滿智慧妙覺安然。涅槃勝義彼我俱盡，一合智力鈍慢皆止，智慧嚴峻了知長夜，此大丈夫了真勝義，趣求無相自在止寂，修布施行圓滿具足。彼運載因遠離縛義，成就彼力是處平等，廣大顛倒因行不生，恭奉隨順修成滿行。如此勝義上妙增上，林廕茂盛災禍遠離，有智慧相了知祕密，發起勝因自在無邊。世間行施為十善因，大丈夫意圓滿誠諦，九地施因無倒修作，彼顛倒行增上除遣。暗鈍我慢體性真實，圓滿發生淨妙色相，欲貪廣大勢力無盡，無因去除生死無廢。隨順煩惱失丈夫志，不信聖言誠凡夫行，時分邊際顛倒希求，纏縛流轉惡業成就。清淨因性棄捨遠離，是處丈夫廣修勝業，彼彼方所安靜無動，摧壞染縛邊際不生。人趣有情廣大福業，五蘊不壞遷變不窮，受福殊勝行施為本，津要制度為最上品，色相嚴麗廣大無比，清淨處所安靜無動，名稱增上自性澄寂。有情體大障礙不生，悲導生靈發起勝義，無倒行施聖力所為，修建邊際無摧壞義，怨結相待隨順可勉，貪欲希求聖人止息，是處菩薩悲願能離。慢體真實難以制伏，地地九品通迷理事，自性真實顛倒無盡，無明癡暗寂靜難生，纏裹如蠶何能出離？造作真實修崇本際，一切行相壽量希求，有情教誨實大丈夫，平等自性如如可依。名色所依根本識性，勝義發生最上之性，相應運載丈夫所為，寂靜之處遠貪欲行。清淨十方覺位圓得，入地已往分有所能，如是勝因曠劫所修，聖智功能因果有異。殊勝之行濟苦與樂，教導群品遵依聖說，如是暗慢我見為本，有力行施泯絕相狀。自體希求如是遷變，不壞流轉遺體之類，時分邊際淨穢皆有，善淨之因所感義利。真實趣求聽聞制度，無有顛倒自在無動，是處我慢增上趣向，相應諍訟無有止期，有情勝因無不捨離，造作義利施法之因，生類苦惱摧壞身分，顛倒邊際無能遠離。施行圓滿如空無相，戒德清涼須明持犯，息惡邊際煩惱能離，菩薩是處自性清淨。彼止息行勤修勝義，調伏生靈實丈夫行，布施方便善淨修崇，諸佛垂教無因不可，法象為譬誠諦如是，方所安靜平等如空，能斷貪欲梵行為因，究竟因緣自修施行 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何心法真如為性？彼彼時分安住平等，勝義圓滿造作泯息，十種業道並由心起，昧鈍根本克體唯癡，相應暗障王所皆是。我慢分開有七九種，瀑流根隨如來永斷，布施文義所謂大乘，佛、法、僧寶究竟不傾。善惡二相形對而立，了知時分長遠難得，求天趣因唯憑善力，保護處所慎密安住。運載邊際從三乘說，勝力增上了知善友，一種和合我見除息，不生繫縛棲止勝義。具足聞持聖力荷負，如來之性觸物可知，淨妙名色澄心安住，圓滿智慧妙覺安然。涅槃勝義彼我俱盡，一合智力鈍慢皆止，智慧嚴峻了知長夜，此大丈夫了真勝義，趣求無相自在止寂，修布施行圓滿具足。彼運載因遠離縛義，成就彼力是處平等，廣大顛倒因行不生，恭奉隨順修成滿行。如此勝義上妙增上，林廕茂盛災禍遠離，有智慧相了知祕密，發起勝因自在無邊。世間行施為十善因，大丈夫意圓滿誠諦，九地施因無倒修作，彼顛倒行增上除遣。暗鈍我慢體性真實，圓滿發生淨妙色相，欲貪廣大勢力無盡，無因去除生死無廢。隨順煩惱失丈夫志，不信聖言誠凡夫行，時分邊際顛倒希求，纏縛流轉惡業成就。清淨因性棄捨遠離，是處丈夫廣修勝業，彼彼方所安靜無動，摧壞染縛邊際不生。人趣有情廣大福業，五蘊不壞遷變不窮，受福殊勝行施為本，津要制度為最上品，色相嚴麗廣大無比，清淨處所安靜無動，名稱增上自性澄寂。有情體大障礙不生，悲導生靈發起勝義，無倒行施聖力所為，修建邊際無摧壞義，怨結相待隨順可勉，貪欲希求聖人止息，是處菩薩悲願能離。慢體真實難以制伏，地地九品通迷理事，自性真實顛倒無盡，無明癡暗寂靜難生，纏裹如蠶何能出離？造作真實修崇本際，一切行相壽量希求，有情教誨實大丈夫，平等自性如如可依。名色所依根本識性，勝義發生最上之性，相應運載丈夫所為，寂靜之處遠貪欲行。清淨十方覺位圓得，入地已往分有所能，如是勝因曠劫所修，聖智功能因果有異。殊勝之行濟苦與樂，教導群品遵依聖說，如是暗慢我見為本，有力行施泯絕相狀。自體希求如是遷變，不壞流轉遺體之類，時分邊際淨穢皆有，善淨之因所感義利。真實趣求聽聞制度，無有顛倒自在無動，是處我慢增上趣向，相應諍訟無有止期，有情勝因無不捨離，造作義利施法之因，生類苦惱摧壞身分，顛倒邊際無能遠離。施行圓滿如空無相，戒德清涼須明持犯，息惡邊際煩惱能離，菩薩是處自性清淨。彼止息行勤修勝義，調伏生靈實丈夫行，布施方便善淨修崇，諸佛垂教無因不可，法象為譬誠諦如是，方所安靜平等如空，能斷貪欲梵行為因，究竟因緣自修施行

。彼瀑流義纏縛無盡，遷變相貌護念如眼，息惡知見圓滿勝義，根本真實自求己義。母恩無邊廣大為義，彼彼真實邪見不生，律部根本施設軌範，快樂界性非貪欲獲。廣大有情護息諍訟，善息纏縛真實丈夫，是大有情真實有力，相狀齊等令心安住，根本寂靜無求顛倒，自在指示所謂默然。影像本末義利如是，圓滿盡諍何無真實，彼本顛倒云何如是？我執無邊修垢染行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 。彼瀑流義纏縛無盡，遷變相貌護念如眼，息惡知見圓滿勝義，根本真實自求己義。母恩無邊廣大為義，彼彼真實邪見不生，律部根本施設軌範，快樂界性非貪欲獲。廣大有情護息諍訟，善息纏縛真實丈夫，是大有情真實有力，相狀齊等令心安住，根本寂靜無求顛倒，自在指示所謂默然。影像本末義利如是，圓滿盡諍何無真實，彼本顛倒云何如是？我執無邊修垢染行。

云何離畏本如如性？愛樂顛倒迷色自性，身分肌膚布施能捨，求彼處所修建為上，造作遷變荷負無盡。祕密甚深無相可見，應器成就具足自在，清淨處所鮮潔為上，乃至遷變嚴峻淨妙。清淨教法善能止寂，修梵行因相貌增上，如師子王威嚴無對，相狀殊麗鮮白廣大。心本澄寂自然無動，根本癡暗慧解無因，顛倒之法正智不生，具足聞持悲心遠離。無始繫縛愛戀色身，淨妙施羅顛倒除遣，殊勝因行最上崇修，無表色體持犯名戒。貪愛熾盛有情於身，瀑流無邊憍恣狂逸，顛倒業行制度止息，清淨之處造作真實。此平等相根本安住，無有時分希求聽聞，國界方所安然寂靜，持戒清涼林廕茂盛，戒德無虧一合清淨，制度勝義成滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何離畏本如如性？愛樂顛倒迷色自性，身分肌膚布施能捨，求彼處所修建為上，造作遷變荷負無盡。祕密甚深無相可見，應器成就具足自在，清淨處所鮮潔為上，乃至遷變嚴峻淨妙。清淨教法善能止寂，修梵行因相貌增上，如師子王威嚴無對，相狀殊麗鮮白廣大。心本澄寂自然無動，根本癡暗慧解無因，顛倒之法正智不生，具足聞持悲心遠離。無始繫縛愛戀色身，淨妙施羅顛倒除遣，殊勝因行最上崇修，無表色體持犯名戒。貪愛熾盛有情於身，瀑流無邊憍恣狂逸，顛倒業行制度止息，清淨之處造作真實。此平等相根本安住，無有時分希求聽聞，國界方所安然寂靜，持戒清涼林廕茂盛，戒德無虧一合清淨，制度勝義成滿。

云何彼因十種善行？如是邊際增上色相，自在相貌殊勝無盡，光潔嚴麗聞持圓滿，布施無倒名色具足。煩惱不生瓔珞鮮淨，希求有力圓滿行施，是處廣大體性自在，布施功業寂靜嚴峻。智慧自性苦惱無有，三業恭敬思惟自性，殊勝因行顛倒皆盡，暗鈍我慢作業諍訟，希求造作悲導圓滿，忿怒邊際教誨止息。丈夫所錯均等無偏，教誡師邊際衣稟隨順，希求聞持諍訟自止，賢善之性無流轉義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何彼因十種善行？如是邊際增上色相，自在相貌殊勝無盡，光潔嚴麗聞持圓滿，布施無倒名色具足。煩惱不生瓔珞鮮淨，希求有力圓滿行施，是處廣大體性自在，布施功業寂靜嚴峻。智慧自性苦惱無有，三業恭敬思惟自性，殊勝因行顛倒皆盡，暗鈍我慢作業諍訟，希求造作悲導圓滿，忿怒邊際教誨止息。丈夫所錯均等無偏，教誡師邊際衣稟隨順，希求聞持諍訟自止，賢善之性無流轉義。

云何恭敬覺滿如是自在行施？益濟平等清淨自性，本際勝義二種重障，瀑流災禍煩惱永斷，金剛無間雜染邊際。有漏皆是運載自性，三乘之本智慧難得，垢染惡行世間凡夫，顛倒垢穢發生力用，破壞纏蓋枝葉茂盛，根本堅固以此為譬。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何恭敬覺滿如是自在行施？益濟平等清淨自性，本際勝義二種重障，瀑流災禍煩惱永斷，金剛無間雜染邊際。有漏皆是運載自性，三乘之本智慧難得，垢染惡行世間凡夫，顛倒垢穢發生力用，破壞纏蓋枝葉茂盛，根本堅固以此為譬。