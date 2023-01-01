菩薩本生鬘論卷第九 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩本生鬘論卷第九

聖勇菩薩等造 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聖勇菩薩等造

宋朝散大夫試鴻臚少卿同譯經梵才大師紹德慧詢等奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宋朝散大夫試鴻臚少卿同譯經梵才大師紹德慧詢等奉 詔譯

求彼真實無修可得，最上顛倒成就災禍，善因無有憍慢情深，無我遠離。是處伽藍寂靜無縛，布施雖多全無諍訟，有情所居廣大清淨，聲聞動轉大乘安固，彼天如空智慧最勝，祕密甚深因行無倒，了知邊際力用無盡，虛空無性隨順容物，貪愛顛倒自性遷移，彼彼復增聽聞誠實。國王惠施清淨崇修，珍寶無邊淨妙無倒，真實諍訟安靜無有，聞持勝因行施清淨。王者了知相應善妙，彼王國界平等安靜，慈母快樂相應最上，菩薩是處無相修作，如是行施求殊勝事復無損減。如來性義自求無縛，王者依附不動止息，邊方相狀增上教法，止息災禍垢染纏蓋諍訟邊際，無量諸魔不能破壞。平等了知攝集為義，增上病難自求災禍，隨順貪欲不知因果，自有力用不知血脈，三毒復諍自在垢穢，不知遷變顛倒無盡。正理因緣無顛倒怖，齊等依處慢法遠離，方便布施煩惱無有，自在放逸寂靜止息，增上教法快樂之處，暗鈍我慢了知無益，根本如如法性無盡，成就實性求彼邊際，是處無實放逸我慢。了知教誨善求布施，真實諸行三種鈍弱清淨遠離，獲得相貌舍宅安靜，群生止息不失因行，清淨修作顛倒遠離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 求彼真實無修可得，最上顛倒成就災禍，善因無有憍慢情深，無我遠離。是處伽藍寂靜無縛，布施雖多全無諍訟，有情所居廣大清淨，聲聞動轉大乘安固，彼天如空智慧最勝，祕密甚深因行無倒，了知邊際力用無盡，虛空無性隨順容物，貪愛顛倒自性遷移，彼彼復增聽聞誠實。國王惠施清淨崇修，珍寶無邊淨妙無倒，真實諍訟安靜無有，聞持勝因行施清淨。王者了知相應善妙，彼王國界平等安靜，慈母快樂相應最上，菩薩是處無相修作，如是行施求殊勝事復無損減。如來性義自求無縛，王者依附不動止息，邊方相狀增上教法，止息災禍垢染纏蓋諍訟邊際，無量諸魔不能破壞。平等了知攝集為義，增上病難自求災禍，隨順貪欲不知因果，自有力用不知血脈，三毒復諍自在垢穢，不知遷變顛倒無盡。正理因緣無顛倒怖，齊等依處慢法遠離，方便布施煩惱無有，自在放逸寂靜止息，增上教法快樂之處，暗鈍我慢了知無益，根本如如法性無盡，成就實性求彼邊際，是處無實放逸我慢。了知教誨善求布施，真實諸行三種鈍弱清淨遠離，獲得相貌舍宅安靜，群生止息不失因行，清淨修作顛倒遠離。

云何修習災禍除遣？了知如是無倒安住，具足因行覺了如實，根本相貌希求邊際，菩提薩埵發生是言。國王制度廣大真實，調伏邊方施設為上，遠離病難布施飢渴。見彼語言善靜遠離，損減垢染繫縛處所，有力聖賢慢類捨離，邊際力用清淨布施。彼等善淨飢渴無有，此因方所無時不修，真實布施增上飢渴，出離顛倒發生語言。清淨修崇制度無盡，愛樂寂靜十善發生，如此遷變淨妙之處，自在具足希求誠諦，方便修崇有情施因。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何修習災禍除遣？了知如是無倒安住，具足因行覺了如實，根本相貌希求邊際，菩提薩埵發生是言。國王制度廣大真實，調伏邊方施設為上，遠離病難布施飢渴。見彼語言善靜遠離，損減垢染繫縛處所，有力聖賢慢類捨離，邊際力用清淨布施。彼等善淨飢渴無有，此因方所無時不修，真實布施增上飢渴，出離顛倒發生語言。清淨修崇制度無盡，愛樂寂靜十善發生，如此遷變淨妙之處，自在具足希求誠諦，方便修崇有情施因。

云何有情自在聞持？王者具足廣大殊勝因了知教行，如是自性無縛真實，方便增上了知無諍，圓一由旬修崇勝概，必獲淨因淨妙真實，邊際寂靜溫潤澄瑩，善妙勝因造作處所，無邊真實相貌可愛，自在殊勝自性遠離。是處王者能濟飢渴，聖言誨譽誠諦時分，盡除災禍不壞相貌，了知界性欲樂邊際，有力遷移勝妙因行，布施相狀最上無倒，不壞修崇災難遠離，語言無諍荷負廣大，果報寂靜勝義修作。如是語言飢渴之因清淨止息，正理施為發生教導，帝釋天主語言誠實。如是十善究竟勝因，第六意識染惡遠離，上妙語言希求布施，根本勝因體性無倒，彼實邊際云何無性，損壞真實善法不生，趣求聖道正理本寂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何有情自在聞持？王者具足廣大殊勝因了知教行，如是自性無縛真實，方便增上了知無諍，圓一由旬修崇勝概，必獲淨因淨妙真實，邊際寂靜溫潤澄瑩，善妙勝因造作處所，無邊真實相貌可愛，自在殊勝自性遠離。是處王者能濟飢渴，聖言誨譽誠諦時分，盡除災禍不壞相貌，了知界性欲樂邊際，有力遷移勝妙因行，布施相狀最上無倒，不壞修崇災難遠離，語言無諍荷負廣大，果報寂靜勝義修作。如是語言飢渴之因清淨止息，正理施為發生教導，帝釋天主語言誠實。如是十善究竟勝因，第六意識染惡遠離，上妙語言希求布施，根本勝因體性無倒，彼實邊際云何無性，損壞真實善法不生，趣求聖道正理本寂。

云何知解了知方便？王之處所廣大寂靜，如是教令成就制約，施設運動益濟無邊，善除飢渴最上言說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何知解了知方便？王之處所廣大寂靜，如是教令成就制約，施設運動益濟無邊，善除飢渴最上言說。

云何方所世間為上？修建邊方生靈安靜，如是正理三寶無傾，安住無動造作根本，覺了因性離畏懼義，愛樂繫縛遷移處所，自在邊際了知因行，是處覺性智解了知，勝諦真實貪欲無有，流轉因性飢荒止息，調伏自性卒暴無傾，戒德無犯律儀可遵，歡喜為義力用可依。王名廣大求不可得，我慢邊際有情運轉十不善義，如是布施滿由旬處，我慢有情聽聞盡止，學位有情離畏生喜，荷負有情在處說法。有情之心能了義利，能斷貪欲力用可求，彼離我性無倒希求，最上德行有情依處。如是寂默無忿恨意，有情布施德行之法，彼離瞋恚出纏為行，住處不有顛倒修作，唯求諍訟災患之本。佛法梵行進趣屈伸利益為義，最上清淨吉祥勝義，顛倒災禍希求盡止，如是德行獲得祕密，觀照力用聽聞真實，不生義利執持無實，自在之處增上無諍，清淨布施意地增上，病難止息相應遠離。彼天之趣守護為義，無我行施淨妙依持，德行無諍了知覺性，貪愛界性無解脫義，流轉生起無因顛倒，清淨行施真實如是。了知施法殊勝之因，善妙體性法本無諍，上妙愛樂根本三善，寂靜遷變吉祥為義。觀察有情飢渴災患，是處國王有力修崇，真實無慢愛育圓滿，纏蓋不行相應遠離。飢荒之本了知壞性，菩薩是處本無垢染，根本三善祕密希求，影像邊際飢渴遠離，根本無倒清淨誠諦。諸天十善圓滿勝因，瀑流煩惱了知止息，造作相狀貪欲無壞，修行布施教法之本，能盡顛倒本意修此。諸天之本因行布施，真實邊際名為增上，相貌光潔實大丈夫，如是無諍安止巖谷，獲得寂靜安固不傾，清淨妙因無我發生，善友相貌圓滿如是，造作力用義利成就，處所邊際過去福業，十善因行崇修如是。相貌無諍菩薩之行，意地獲得圓滿清淨，菩薩有力布施莊嚴，無有邊際垢染損減，常住不壞真實流轉，丈夫諍訟欲貪無寂。處所災禍造作之本，有情智慧了知彼盡，所謂菩薩真實遠離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何方所世間為上？修建邊方生靈安靜，如是正理三寶無傾，安住無動造作根本，覺了因性離畏懼義，愛樂繫縛遷移處所，自在邊際了知因行，是處覺性智解了知，勝諦真實貪欲無有，流轉因性飢荒止息，調伏自性卒暴無傾，戒德無犯律儀可遵，歡喜為義力用可依。王名廣大求不可得，我慢邊際有情運轉十不善義，如是布施滿由旬處，我慢有情聽聞盡止，學位有情離畏生喜，荷負有情在處說法。有情之心能了義利，能斷貪欲力用可求，彼離我性無倒希求，最上德行有情依處。如是寂默無忿恨意，有情布施德行之法，彼離瞋恚出纏為行，住處不有顛倒修作，唯求諍訟災患之本。佛法梵行進趣屈伸利益為義，最上清淨吉祥勝義，顛倒災禍希求盡止，如是德行獲得祕密，觀照力用聽聞真實，不生義利執持無實，自在之處增上無諍，清淨布施意地增上，病難止息相應遠離。彼天之趣守護為義，無我行施淨妙依持，德行無諍了知覺性，貪愛界性無解脫義，流轉生起無因顛倒，清淨行施真實如是。了知施法殊勝之因，善妙體性法本無諍，上妙愛樂根本三善，寂靜遷變吉祥為義。觀察有情飢渴災患，是處國王有力修崇，真實無慢愛育圓滿，纏蓋不行相應遠離。飢荒之本了知壞性，菩薩是處本無垢染，根本三善祕密希求，影像邊際飢渴遠離，根本無倒清淨誠諦。諸天十善圓滿勝因，瀑流煩惱了知止息，造作相狀貪欲無壞，修行布施教法之本，能盡顛倒本意修此。諸天之本因行布施，真實邊際名為增上，相貌光潔實大丈夫，如是無諍安止巖谷，獲得寂靜安固不傾，清淨妙因無我發生，善友相貌圓滿如是，造作力用義利成就，處所邊際過去福業，十善因行崇修如是。相貌無諍菩薩之行，意地獲得圓滿清淨，菩薩有力布施莊嚴，無有邊際垢染損減，常住不壞真實流轉，丈夫諍訟欲貪無寂。處所災禍造作之本，有情智慧了知彼盡，所謂菩薩真實遠離。

云何相貌圓滿無縛？觀察處所別異如是，世間怖畏明解染縛，了知處所彼因遠離，縛因棄背聽聞誨示，世間之因有學能捨，清淨自性智慧證之，教誡師邊有情智生，廣大修崇世間因行，運載三乘同歸佛性。遷變影像彼彼無實，煩惱愛戀梵行無因，出家之眾觀彼無智。煩惱過失如來永斷，祕密德行清淨勝因，福德聞持相應遠離。有情方便愛樂顛倒，瞋恚無有獲得護念，是處應知世間我見城邑義利，遷變處所了知無倒。王者護國災難無有，具足聞持了知所在，聽聞德行觀察真實。王之國界邊遠難往，殊勝相貌災難無有，涅槃自性無縛所顯，離倒布施密行真實，最上處所諦實修作，進趣邊際自性無毒，邪行不修圓滿無諍，近住根本清淨依止，德行真實平等邊際，有本勝因祕行無諍，愛樂清淨寂然無廢，菩薩增上自在邊際，聽聞根本布施因相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何相貌圓滿無縛？觀察處所別異如是，世間怖畏明解染縛，了知處所彼因遠離，縛因棄背聽聞誨示，世間之因有學能捨，清淨自性智慧證之，教誡師邊有情智生，廣大修崇世間因行，運載三乘同歸佛性。遷變影像彼彼無實，煩惱愛戀梵行無因，出家之眾觀彼無智。煩惱過失如來永斷，祕密德行清淨勝因，福德聞持相應遠離。有情方便愛樂顛倒，瞋恚無有獲得護念，是處應知世間我見城邑義利，遷變處所了知無倒。王者護國災難無有，具足聞持了知所在，聽聞德行觀察真實。王之國界邊遠難往，殊勝相貌災難無有，涅槃自性無縛所顯，離倒布施密行真實，最上處所諦實修作，進趣邊際自性無毒，邪行不修圓滿無諍，近住根本清淨依止，德行真實平等邊際，有本勝因祕行無諍，愛樂清淨寂然無廢，菩薩增上自在邊際，聽聞根本布施因相。

云何吉祥增上聖道？我慢不生了知勝行，美饍具足愛育真實，相狀盡無邊際如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何吉祥增上聖道？我慢不生了知勝行，美饍具足愛育真實，相狀盡無邊際如是。

云何清淨布施無倒制度？處所寂靜了知無乏，是處彼實智慧無相，患難無有寂靜修作，菩薩道行真實智慧，有情倒災難泯息，自性祕密煩惱無有，了知施行相應有力，垢染遷變德行具足，慈母愛育熾然最上，自在邊際寂然有力，支分教法詮顯澄寂。國王制度邊遠無動，菩薩本因嚴峻遠離，四果無學圓滿勝義，諸天愛樂增上教法，希有相貌喜悅無動，寂靜無諍清涼如月，修建真實諍因遠離，相應希願福德有智，根本教法諸天依稟，悲愍有情流轉無替，是處欲貪最上顛倒。具足聖法染因皆盡，具足聞持勤求正法，布施隨順名稱自在，最上祕密魔不能壞。國王愛慕遠方寂靜，自在遷變嚴峻制作，災禍本末肅然止息，是處智慧遠離瀑流，顛倒染縛多種慢類。菩薩支分寂靜修作，求因無壞心意止息，空性本寂自求安靜，人趣荷負慈母為本，自在名稱煩惱盡止。國王是處能制貪欲、瞋恚、愚癡、多種輕慢，飢渴朋屬生靈止息。菩薩增上清淨自性，身體獲得有情真實。王者如是修崇本業，彼實災禍顛倒繫縛，瀑流煩惱十種根本，造作施為平等布施，圓滿有力無諍真實，清淨界性嚴峻獲得。彼聽聞性有學之因，戒律根本施設無盡，隨順流轉不動增上，十善根本無性增上，欲貪患難無縛遷移，時分真實崇修施行，如是諍訟彼無有慧。調伏災難造作止寂，了知放逸根本知見，是處菩薩無上教誨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何清淨布施無倒制度？處所寂靜了知無乏，是處彼實智慧無相，患難無有寂靜修作，菩薩道行真實智慧，有情倒災難泯息，自性祕密煩惱無有，了知施行相應有力，垢染遷變德行具足，慈母愛育熾然最上，自在邊際寂然有力，支分教法詮顯澄寂。國王制度邊遠無動，菩薩本因嚴峻遠離，四果無學圓滿勝義，諸天愛樂增上教法，希有相貌喜悅無動，寂靜無諍清涼如月，修建真實諍因遠離，相應希願福德有智，根本教法諸天依稟，悲愍有情流轉無替，是處欲貪最上顛倒。具足聖法染因皆盡，具足聞持勤求正法，布施隨順名稱自在，最上祕密魔不能壞。國王愛慕遠方寂靜，自在遷變嚴峻制作，災禍本末肅然止息，是處智慧遠離瀑流，顛倒染縛多種慢類。菩薩支分寂靜修作，求因無壞心意止息，空性本寂自求安靜，人趣荷負慈母為本，自在名稱煩惱盡止。國王是處能制貪欲、瞋恚、愚癡、多種輕慢，飢渴朋屬生靈止息。菩薩增上清淨自性，身體獲得有情真實。王者如是修崇本業，彼實災禍顛倒繫縛，瀑流煩惱十種根本，造作施為平等布施，圓滿有力無諍真實，清淨界性嚴峻獲得。彼聽聞性有學之因，戒律根本施設無盡，隨順流轉不動增上，十善根本無性增上，欲貪患難無縛遷移，時分真實崇修施行，如是諍訟彼無有慧。調伏災難造作止寂，了知放逸根本知見，是處菩薩無上教誨。

云何意地煩惱難斷？希求無實造作無邊，如母育子守護為義，了知有情寂靜之法，無我力用因善友力，施為寂靜無怖圓滿，自在邊際十種善法，遮不淨義復生語言。無邊修崇無人處所，求不可見無邊因行，過去之業真實自性，憍慢止息隨順可獲，清淨教誨有情顛倒，智慧了知穿針之事，有情聽聞邊際染盡，隨順流轉愛樂之因。了知有情煩惱過患，是處國王惠施人民，寂靜安住希求變動，智慧了知趣求解脫，禪定智慧崇修相貌。菩薩如是止息纏縛，布施有情真實義利，自在行施具足聞持，修習行捨善哉遠離。菩提薩埵發起誨示，是時國王人民樂施盡意修行，祕藏珍寶一時捨盡，有情是處憍逸如是，中間寂靜，煩惱無因，究竟安住，了知布施無有相貌，寂無傾動如月澄靜，瀑流煩惱善心遠離，增上慢類災禍無有，常本不生觀察顛倒，運載處所寂靜如是。彼名色相誠實自性，染惡繫縛具足相狀，如是有情荷負色相，清淨止息染因遠離，快樂義利相貌止息，世間業道成就報果，傲慢飲食飢渴顛倒，無有患難求彼遠離。過去顛倒造作時分，相貌繫縛變動止息，清淨布施希求殊勝，相應善因慈性修作，守護方所塵垢災患。有學進趣煩惱息滅，塵坌不遷清淨安有，如是邊際復生災禍，根本廣大邊際之因，清淨趣求愛樂修施，隨順守護有情教誨。國王修建處所廣大，世間有情根本三善，無貪、無瞋、無癡，是善之本自性無縛，邪見災禍真實無有。悲導生靈顛倒過患，如是隨順廣大寂默，造作從順三寶安住，瞋恚希求無智修建，城邑聖落親聚所在，清淨因行施設相貌，禪那寂靜伽藍所居。有情自性遷變無動，四禪根本五欲止息，平等成就根本快樂，真實邊際災禍隨順，止息塵坌飢渴相貌，無有是處施為十善，屈伸舉動暗慢無有，祕密無怖寂然止息，希求無動見彼本因，十善利益纏縛止息。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何意地煩惱難斷？希求無實造作無邊，如母育子守護為義，了知有情寂靜之法，無我力用因善友力，施為寂靜無怖圓滿，自在邊際十種善法，遮不淨義復生語言。無邊修崇無人處所，求不可見無邊因行，過去之業真實自性，憍慢止息隨順可獲，清淨教誨有情顛倒，智慧了知穿針之事，有情聽聞邊際染盡，隨順流轉愛樂之因。了知有情煩惱過患，是處國王惠施人民，寂靜安住希求變動，智慧了知趣求解脫，禪定智慧崇修相貌。菩薩如是止息纏縛，布施有情真實義利，自在行施具足聞持，修習行捨善哉遠離。菩提薩埵發起誨示，是時國王人民樂施盡意修行，祕藏珍寶一時捨盡，有情是處憍逸如是，中間寂靜，煩惱無因，究竟安住，了知布施無有相貌，寂無傾動如月澄靜，瀑流煩惱善心遠離，增上慢類災禍無有，常本不生觀察顛倒，運載處所寂靜如是。彼名色相誠實自性，染惡繫縛具足相狀，如是有情荷負色相，清淨止息染因遠離，快樂義利相貌止息，世間業道成就報果，傲慢飲食飢渴顛倒，無有患難求彼遠離。過去顛倒造作時分，相貌繫縛變動止息，清淨布施希求殊勝，相應善因慈性修作，守護方所塵垢災患。有學進趣煩惱息滅，塵坌不遷清淨安有，如是邊際復生災禍，根本廣大邊際之因，清淨趣求愛樂修施，隨順守護有情教誨。國王修建處所廣大，世間有情根本三善，無貪、無瞋、無癡，是善之本自性無縛，邪見災禍真實無有。悲導生靈顛倒過患，如是隨順廣大寂默，造作從順三寶安住，瞋恚希求無智修建，城邑聖落親聚所在，清淨因行施設相貌，禪那寂靜伽藍所居。有情自性遷變無動，四禪根本五欲止息，平等成就根本快樂，真實邊際災禍隨順，止息塵坌飢渴相貌，無有是處施為十善，屈伸舉動暗慢無有，祕密無怖寂然止息，希求無動見彼本因，十善利益纏縛止息。

云何不壞真實相貌？造作清淨布施因業，應量器用勝義真實，成就祕藏自在誠諦，自性作業顛倒諍訟，心向菩提圓滿勝義，時分寂靜希求施行，靜住根本自求遷變。有學具足清淨修施，彩繪尊像盡心興顯，一切修施根本邊際，過去安樂增上無動，中間清淨無因災禍，一種聞持。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何不壞真實相貌？造作清淨布施因業，應量器用勝義真實，成就祕藏自在誠諦，自性作業顛倒諍訟，心向菩提圓滿勝義，時分寂靜希求施行，靜住根本自求遷變。有學具足清淨修施，彩繪尊像盡心興顯，一切修施根本邊際，過去安樂增上無動，中間清淨無因災禍，一種聞持。

云何我慢相貌邊際？聽聞多種本來自性，過去諸業求彼快樂，福德無倒飢渴遠離，根本無別末業有異，布施纏縛貪欲顛倒，煩惱瀑流真實如是。損減諍訟自在修施，圓滿善業獲得勝利，無鈍弱慢進趣有力，遷移處所重復行施。世間安樂無動誠實，如是無倒明了知見，具足聞持盡彼殊勝，真實支分屈伸和合。無相之本佛法如是，國王治化法本真實，制度修作從順止息，清淨聽聞調伏為上。進趣止息顛倒災禍，瀑流煩惱無越根隨，最上相應發生智慧，希求無倒寂然遠離。王之界分邊際寂靜，造作見聞災難遠離，是處菩薩了知無倒，能遮一切諸不淨義。有情見彼增上快樂，王之貪欲真實無邊，彼顛倒因忽然止息，聖德希求育養眾類。邊鄙寂靜隨時能了，造作施為本由制度，是處菩薩如慈母行，了知時分止息顛倒，增上觀察彼彼調伏，求趣聞持清淨勝義，誠諦根本無因名色，調伏顛倒行施自性。無動之本唯求布施，福德究竟自在安靜，增上愛樂清淨無我，了知根本瀑流自性，飢渴患難相貌諍訟，寂靜邊際鈍弱慢類。具足長養如師子王，所在無畏具足相貌，屈伸自性祕密因行，上妙遷變供養無慢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何我慢相貌邊際？聽聞多種本來自性，過去諸業求彼快樂，福德無倒飢渴遠離，根本無別末業有異，布施纏縛貪欲顛倒，煩惱瀑流真實如是。損減諍訟自在修施，圓滿善業獲得勝利，無鈍弱慢進趣有力，遷移處所重復行施。世間安樂無動誠實，如是無倒明了知見，具足聞持盡彼殊勝，真實支分屈伸和合。無相之本佛法如是，國王治化法本真實，制度修作從順止息，清淨聽聞調伏為上。進趣止息顛倒災禍，瀑流煩惱無越根隨，最上相應發生智慧，希求無倒寂然遠離。王之界分邊際寂靜，造作見聞災難遠離，是處菩薩了知無倒，能遮一切諸不淨義。有情見彼增上快樂，王之貪欲真實無邊，彼顛倒因忽然止息，聖德希求育養眾類。邊鄙寂靜隨時能了，造作施為本由制度，是處菩薩如慈母行，了知時分止息顛倒，增上觀察彼彼調伏，求趣聞持清淨勝義，誠諦根本無因名色，調伏顛倒行施自性。無動之本唯求布施，福德究竟自在安靜，增上愛樂清淨無我，了知根本瀑流自性，飢渴患難相貌諍訟，寂靜邊際鈍弱慢類。具足長養如師子王，所在無畏具足相貌，屈伸自性祕密因行，上妙遷變供養無慢。

云何真實增上勝因？寂靜調伏清淨妙慧，隨順處所言說遠離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何真實增上勝因？寂靜調伏清淨妙慧，隨順處所言說遠離。

云何勝義無倒遷變？清淨勝因煩性不生，淨妙如此，菩薩誨示自在求施，真實語言說法如雨。王者何如制術廣大，善法無諍自性觀察，清淨妙因長養為義，正理根本無倒具足，自性和合身體安樂，養育之處無邊修作，聽聞知見真實趣求，獲得覺慧最上邊際。如是聖法清淨無縛，根本具足喧諍無動，自性清淨煩惱永斷，流轉之本自性之法，鈍弱慢類憍恣遷變，災患之本寂止如是，有情影像隨順無實。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何勝義無倒遷變？清淨勝因煩性不生，淨妙如此，菩薩誨示自在求施，真實語言說法如雨。王者何如制術廣大，善法無諍自性觀察，清淨妙因長養為義，正理根本無倒具足，自性和合身體安樂，養育之處無邊修作，聽聞知見真實趣求，獲得覺慧最上邊際。如是聖法清淨無縛，根本具足喧諍無動，自性清淨煩惱永斷，流轉之本自性之法，鈍弱慢類憍恣遷變，災患之本寂止如是，有情影像隨順無實。

菩薩云何最上教示？實有災禍飢渴自性，是處顛倒。過去時分，有情清淨廣大義利，布施因行善妙止寂，有情了知菩薩因行，發起十善安止無動，具德教法本來無有，隨順機性施設有異，增上祕密如是勝因，安固無動。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩云何最上教示？實有災禍飢渴自性，是處顛倒。過去時分，有情清淨廣大義利，布施因行善妙止寂，有情了知菩薩因行，發起十善安止無動，具德教法本來無有，隨順機性施設有異，增上祕密如是勝因，安固無動。

云何身體圓滿寂靜？修作真實無畏成就，勝義自在無生邊際，如是不動菩薩、阿羅漢果獲得清淨，荷負顛倒瀑流煩惱，無因生起患難止息，觀察有情清淨布施，勝義寂靜解脫力用，是時教誨自在修崇。如是我見廣大無邊，瀑流煩惱根本生處，復求造作止息遠離，成觀察了知時分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何身體圓滿寂靜？修作真實無畏成就，勝義自在無生邊際，如是不動菩薩、阿羅漢果獲得清淨，荷負顛倒瀑流煩惱，無因生起患難止息，觀察有情清淨布施，勝義寂靜解脫力用，是時教誨自在修崇。如是我見廣大無邊，瀑流煩惱根本生處，復求造作止息遠離，成觀察了知時分。

云何有情調伏自性？造作無懷久遠時分，寂靜如空根本自性，觀察自他清淨有益，是處殊勝最上隨順。有力行施成就無畏，所謂大乘了知無縛，運載因行如蓮出水，根本勝義調伏清淨，修施因業獲得善利。災禍本相不行惠施，了知垢穢清淨無有，增上調伏具足平等，勝義自性無有彼此。災患之本行施真實，淨智隨順如是求彼，寂靜自性煩惱染縛，清淨無有名色遷變。布施希求屈伸力用，一切有情觀察無盡，隨順希求最上因性，鈍弱慢類自性無能，無相布施盡彼修設，能斷貪欲說真實法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何有情調伏自性？造作無懷久遠時分，寂靜如空根本自性，觀察自他清淨有益，是處殊勝最上隨順。有力行施成就無畏，所謂大乘了知無縛，運載因行如蓮出水，根本勝義調伏清淨，修施因業獲得善利。災禍本相不行惠施，了知垢穢清淨無有，增上調伏具足平等，勝義自性無有彼此。災患之本行施真實，淨智隨順如是求彼，寂靜自性煩惱染縛，清淨無有名色遷變。布施希求屈伸力用，一切有情觀察無盡，隨順希求最上因性，鈍弱慢類自性無能，無相布施盡彼修設，能斷貪欲說真實法。

云何諸天語言真實？根本勝因無諍修作，施行無邊壇法根本，增修遠離快樂義利，無暗慢本止息顛倒。求修進行具足聞持，根本勝因天人無倒，增修布施隨順勝義，真實之因成就根本。求施因行廣大清淨，祕密之本荷負有情，布施修作真實祕語，止貪欲行寂靜增上。具足聞持清淨勝因，自在如是求一切因，勝義真實增上造作，一切災難自然止息。有無繫縛垢染遠離，煩惱鈍暗處所遷變，是處有情寂靜邊際，有力自在隨順本性。垢染縛因一合具足，了知有情止息諍訟，賢善修作有處災患勝義，寂默自在布施清淨。真實自性有力邊際，有情所在彼彼作業，流轉生死愚癡為義，達解邊際我見遠離，造作根隨災禍止息，調和處所如空無礙，飲食上妙無求捨離，清淨教法有運載義。演說諸患自性止息，彼求自在寂靜之法，布施誠諦修清淨施，圓滿無諍遠顛倒本。寂靜如是求祕密義，飲食施為言說教誨，布施寂靜荷負增上，如空相貌真實了知。無學聖者根本行相，正解脫義如是平等，垢染止息根本諍訟，屈伸因相發起勝義，清淨邊際往昔造業，增上暗慢獲得息除，隨順瀑流無有寂靜。四種業道現生順後往業不定，如是一切過去造作自在具足，清淨邊際布施業行。寒時逢火有殊勝義，是處真實根本無倒，名色和合往業遠離，修習業道根本勝因。諸天淨妙求安隱樂，苦受之因暫時不起，快樂自在增上鈍慢，如是遠離過去業用。善淨無倒有情布施纏縛自息，先世造業意地不生，時分無邊勝者先受，如是無學廣大清淨究竟安住，垢染纏縛往昔殄盡，身器清淨患惱無因，調伏有情用意修施，世間寂靜清淨了知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何諸天語言真實？根本勝因無諍修作，施行無邊壇法根本，增修遠離快樂義利，無暗慢本止息顛倒。求修進行具足聞持，根本勝因天人無倒，增修布施隨順勝義，真實之因成就根本。求施因行廣大清淨，祕密之本荷負有情，布施修作真實祕語，止貪欲行寂靜增上。具足聞持清淨勝因，自在如是求一切因，勝義真實增上造作，一切災難自然止息。有無繫縛垢染遠離，煩惱鈍暗處所遷變，是處有情寂靜邊際，有力自在隨順本性。垢染縛因一合具足，了知有情止息諍訟，賢善修作有處災患勝義，寂默自在布施清淨。真實自性有力邊際，有情所在彼彼作業，流轉生死愚癡為義，達解邊際我見遠離，造作根隨災禍止息，調和處所如空無礙，飲食上妙無求捨離，清淨教法有運載義。演說諸患自性止息，彼求自在寂靜之法，布施誠諦修清淨施，圓滿無諍遠顛倒本。寂靜如是求祕密義，飲食施為言說教誨，布施寂靜荷負增上，如空相貌真實了知。無學聖者根本行相，正解脫義如是平等，垢染止息根本諍訟，屈伸因相發起勝義，清淨邊際往昔造業，增上暗慢獲得息除，隨順瀑流無有寂靜。四種業道現生順後往業不定，如是一切過去造作自在具足，清淨邊際布施業行。寒時逢火有殊勝義，是處真實根本無倒，名色和合往業遠離，修習業道根本勝因。諸天淨妙求安隱樂，苦受之因暫時不起，快樂自在增上鈍慢，如是遠離過去業用。善淨無倒有情布施纏縛自息，先世造業意地不生，時分無邊勝者先受，如是無學廣大清淨究竟安住，垢染纏縛往昔殄盡，身器清淨患惱無因，調伏有情用意修施，世間寂靜清淨了知。

云何我慢多種癡迷？心所中欲求盡纏蓋，諸天趣類清淨所依，了知施行圓淨殊勝，多聞聖道了知無諍，屈伸制度嚴峻修作，快樂邊際高下平等，如是果報隨順教法，運布施因容儀清淨。圓滿德行作業安靜，鈍弱慢類調伏不生，世間有力求因遠離，最上樂欲行施真實，相貌清淨諸天無比，遠離災難。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何我慢多種癡迷？心所中欲求盡纏蓋，諸天趣類清淨所依，了知施行圓淨殊勝，多聞聖道了知無諍，屈伸制度嚴峻修作，快樂邊際高下平等，如是果報隨順教法，運布施因容儀清淨。圓滿德行作業安靜，鈍弱慢類調伏不生，世間有力求因遠離，最上樂欲行施真實，相貌清淨諸天無比，遠離災難。

云何勝因全無垢染？修施慢類止息，無上趣求薩埵邊際，智慧明解發生教誨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何勝因全無垢染？修施慢類止息，無上趣求薩埵邊際，智慧明解發生教誨。

清淨時分云何彼實？義利寂靜圓滿知見，隨順勝因止息慢行，自性善妙處所鮮潔，教法殊勝聞持具足。了知無倒布施無盡，聞持有力善災殊勝，憍恣遷變時分盡止，論難知見制度施設。布施相應行因無諍，苦果相狀調伏止息，清淨有情飢渴無有，如是真實遠離怖畏。彼此寂靜災禍無有，世間勝義三科之法，布施增上暗慢無施。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 清淨時分云何彼實？義利寂靜圓滿知見，隨順勝因止息慢行，自性善妙處所鮮潔，教法殊勝聞持具足。了知無倒布施無盡，聞持有力善災殊勝，憍恣遷變時分盡止，論難知見制度施設。布施相應行因無諍，苦果相狀調伏止息，清淨有情飢渴無有，如是真實遠離怖畏。彼此寂靜災禍無有，世間勝義三科之法，布施增上暗慢無施。

云何論詰研窮性相？正理成就樂欲根本，垢染縛體我見為本。顛倒支分鈍弱之心，垢染於是舍宅本無，遷變何有？如來之性最尊最上，牛乳為譬諸味中上，施因清淨無倒義利，戒律之義善淨語言。是時國王自在有力，處所廣大惠施邊遠，節制修崇制約嚴峻，如是造作利益有實。祕密言語本性非有，遷流造作性無常義，圓滿支分慈母恩育，語言調伏勝義寂靜。自性成就世間行施，善哉有智無諍訟邊王言止息，不壞之因遠離鄙見，正理無邊運載為義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何論詰研窮性相？正理成就樂欲根本，垢染縛體我見為本。顛倒支分鈍弱之心，垢染於是舍宅本無，遷變何有？如來之性最尊最上，牛乳為譬諸味中上，施因清淨無倒義利，戒律之義善淨語言。是時國王自在有力，處所廣大惠施邊遠，節制修崇制約嚴峻，如是造作利益有實。祕密言語本性非有，遷流造作性無常義，圓滿支分慈母恩育，語言調伏勝義寂靜。自性成就世間行施，善哉有智無諍訟邊王言止息，不壞之因遠離鄙見，正理無邊運載為義。

云何無難最上無倒？多聞具足根本見性。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何無難最上無倒？多聞具足根本見性。