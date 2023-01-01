菩薩本生鬘論卷第八 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩本生鬘論卷第八

聖勇菩薩等造 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聖勇菩薩等造

宋朝散大夫試鴻臚少卿同譯經梵才大師紹德慧詢等奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宋朝散大夫試鴻臚少卿同譯經梵才大師紹德慧詢等奉 詔譯

智慧清淨無我慢眾，有善友力除顛倒行，增上德行勝義根本，難行淨施最上無諍，精舍安住能斷貪欲，顛倒支分意出染縛，寂靜妙理如是求證。名色如如湛然安住，勝義德行真實無諍，善淨智慧遷變自在。無彼時分如是自性，勝義無諍隨順智慧，寂靜妙理德行無縛，病患之因處所遠離，希求淨妙根本無染，無倒寂靜煩惱自止，彼根本智證法身體。無邊有情運載于是，勝義調伏苦惱無因，彼煩惱縛顛倒災禍，求清淨智遷變止息。自在之處煩惱邊際，破壞世間相貌寂默，如煩惱縛令色蘊生，暗鈍纏蓋無因自殄。此圓滿行，憍恣煩惱我慢根本希求永寂，隨順正理愛護寂靜無縛染惡。彼天道德生起真實，出離煩惱有求根本，善眾德行勝義無諍，增上瀑流運載無盡，近事男眾善根發生，自在修作如是難行之法，聞持具足無遠倒離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智慧清淨無我慢眾，有善友力除顛倒行，增上德行勝義根本，難行淨施最上無諍，精舍安住能斷貪欲，顛倒支分意出染縛，寂靜妙理如是求證。名色如如湛然安住，勝義德行真實無諍，善淨智慧遷變自在。無彼時分如是自性，勝義無諍隨順智慧，寂靜妙理德行無縛，病患之因處所遠離，希求淨妙根本無染，無倒寂靜煩惱自止，彼根本智證法身體。無邊有情運載于是，勝義調伏苦惱無因，彼煩惱縛顛倒災禍，求清淨智遷變止息。自在之處煩惱邊際，破壞世間相貌寂默，如煩惱縛令色蘊生，暗鈍纏蓋無因自殄。此圓滿行，憍恣煩惱我慢根本希求永寂，隨順正理愛護寂靜無縛染惡。彼天道德生起真實，出離煩惱有求根本，善眾德行勝義無諍，增上瀑流運載無盡，近事男眾善根發生，自在修作如是難行之法，聞持具足無遠倒離。

菩薩施行莊嚴尊者護國本生之義次第二十。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩施行莊嚴尊者護國本生之義次第二十。

遠貪瞋癡發生勝義，顛倒染盡，聽聞真實十二分法，忿無體生，隨順染倒，希求縛性，所謂隨順聽聞菩提薩埵，大有情義造作時分，大婆羅門種族德行，寂靜止息。王之德行稱自在天，世間真實智慧無有，相狀精嚴名稱增上，修行業道，聽聞有德，淨妙布施，自在無縛，有力澄寂，彼災禍本驚畏如是。具足聞持損壞彼染，智慧如寶損減染諍根本縛力，真實我見造作縛染，善淨圓滿調伏自性增長善法，別境中慧遍行之想有情安住，真實造作清淨教誨，尚座阿闍梨軌範師等，發起大乘究竟義故愛樂布施。清淨界性無染諍義，有情損壞煩惱暗鈍，圓滿勝義寂靜聽聞上妙相狀，能除毒害纏蓋遠離，荷負運載根本寂靜。隨順貪欲纏縛之行，無變動相賴耶攝藏，不可破壞雜染所依，身體自性色根依止。是處菩薩隨順有力，聚落城邑淨妙教誨，有情無不機器相應，調伏眾類有情賢善，修十善法運動依止，無貪欲行意地清淨，希求安住運載三乘。聲聞、緣覺、大乘三種性類，寂靜之處色相邊際，荷負生靈誓求寂默，清淨教誨達解空相，寂靜祕密種族具足，根本趣求三乘聖果。清淨無動調伏止息，淨妙十善寂靜根本，最上希求無縛勝行，息惡行人精嚴意地，寂然無縛煩惱不生，勉力誨諭精求寂靜，隨順祕密不起倒行，苦楚遠離愛樂進修，自在有力無損勝因，清淨妙智梵行廣大，本無學果，我慢三種增上遷變，自在蔭覆空處無有。菩薩於有情所唯修行捨，隨順處所我慢止息，修建如是聚落城邑，莊嚴無盡飲食精純。有吉祥慧瀑流煩惱止息無有，和合覆蔭無染因業，修行勝行清涼如月，其心無盡勇猛堅固，執持圓滿善妙崇極，禪那寂靜器界種族，災難遠離出染纏蓋。彼實有力根本相貌，發起難行殊勝妙行，鮮白光淨天中之報，王者在處寂然安住。是處其王彼時全無憂惱之患，調和諍訟快樂增上，種族相貌嚴麗希有，成就最上邊際之處，諍訟損壞止息非有，根本自性修崇善妙，成就安樂增上勝義，國界上妙聚落豐盈。本從於心，真實纏縛熾然造作，不動相貌無倒邊際，圓滿寂靜實有自性，稱讚功德堪任正法，意地真實湛然為義，暗慢增上諸天遠離。是處國王如菩薩行，修崇三業平等普濟，彼出煩惱障出清淨慧，十善教誨盡顛倒相，我慢之因趣求不有，阿闍梨行肅然清淨世間諍訟。自性正寂聽聞自性，靜居天眾瞋忿已寂，上二界中瞋恚不行，有煩惱縛當地之法，本覺自性彼倒遠離，彼智自性力不能制，事觀力微理觀方斷，如聖人說貪之邊際，非想非非想處亦有，無理慧故未能遠離貪、癡、慢、見，第九品道向果方斷成無學心，遠離王者。菩薩智慧有力能生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遠貪瞋癡發生勝義，顛倒染盡，聽聞真實十二分法，忿無體生，隨順染倒，希求縛性，所謂隨順聽聞菩提薩埵，大有情義造作時分，大婆羅門種族德行，寂靜止息。王之德行稱自在天，世間真實智慧無有，相狀精嚴名稱增上，修行業道，聽聞有德，淨妙布施，自在無縛，有力澄寂，彼災禍本驚畏如是。具足聞持損壞彼染，智慧如寶損減染諍根本縛力，真實我見造作縛染，善淨圓滿調伏自性增長善法，別境中慧遍行之想有情安住，真實造作清淨教誨，尚座阿闍梨軌範師等，發起大乘究竟義故愛樂布施。清淨界性無染諍義，有情損壞煩惱暗鈍，圓滿勝義寂靜聽聞上妙相狀，能除毒害纏蓋遠離，荷負運載根本寂靜。隨順貪欲纏縛之行，無變動相賴耶攝藏，不可破壞雜染所依，身體自性色根依止。是處菩薩隨順有力，聚落城邑淨妙教誨，有情無不機器相應，調伏眾類有情賢善，修十善法運動依止，無貪欲行意地清淨，希求安住運載三乘。聲聞、緣覺、大乘三種性類，寂靜之處色相邊際，荷負生靈誓求寂默，清淨教誨達解空相，寂靜祕密種族具足，根本趣求三乘聖果。清淨無動調伏止息，淨妙十善寂靜根本，最上希求無縛勝行，息惡行人精嚴意地，寂然無縛煩惱不生，勉力誨諭精求寂靜，隨順祕密不起倒行，苦楚遠離愛樂進修，自在有力無損勝因，清淨妙智梵行廣大，本無學果，我慢三種增上遷變，自在蔭覆空處無有。菩薩於有情所唯修行捨，隨順處所我慢止息，修建如是聚落城邑，莊嚴無盡飲食精純。有吉祥慧瀑流煩惱止息無有，和合覆蔭無染因業，修行勝行清涼如月，其心無盡勇猛堅固，執持圓滿善妙崇極，禪那寂靜器界種族，災難遠離出染纏蓋。彼實有力根本相貌，發起難行殊勝妙行，鮮白光淨天中之報，王者在處寂然安住。是處其王彼時全無憂惱之患，調和諍訟快樂增上，種族相貌嚴麗希有，成就最上邊際之處，諍訟損壞止息非有，根本自性修崇善妙，成就安樂增上勝義，國界上妙聚落豐盈。本從於心，真實纏縛熾然造作，不動相貌無倒邊際，圓滿寂靜實有自性，稱讚功德堪任正法，意地真實湛然為義，暗慢增上諸天遠離。是處國王如菩薩行，修崇三業平等普濟，彼出煩惱障出清淨慧，十善教誨盡顛倒相，我慢之因趣求不有，阿闍梨行肅然清淨世間諍訟。自性正寂聽聞自性，靜居天眾瞋忿已寂，上二界中瞋恚不行，有煩惱縛當地之法，本覺自性彼倒遠離，彼智自性力不能制，事觀力微理觀方斷，如聖人說貪之邊際，非想非非想處亦有，無理慧故未能遠離貪、癡、慢、見，第九品道向果方斷成無學心，遠離王者。菩薩智慧有力能生，

自在誨示遠離纏蓋，最上損減障染邊際，時彼世間獲得大丈夫相，愛戀慈母色相清淨真實之因，如法調伏無根本諍，修圓滿行無慢染障，獲正解脫顛倒止息。如是聞持彼倒遠離，有情寂靜法體無諍，清淨勝義憂惱止息，處所和合意清淨法，無倒真實處所澄靜，有情無縛智慧無邊，如是女人無暗鈍諍。遷災禍眾，菩薩教誨，王者勢大增上教令，普覆如天造作相狀，無空閑處所在纏縛，連持因命求和合相染障遠離。是處國王覆載生靈，有智有力施彼人民貪愛止息，國界群生遠十惡行，往求聖像親詣恭奉，過患皆止往勝義性，聽聞清淨出離纏縛，造作相貌靜妙安住，飢渴楚毒寂靜皆止，世間有情殊勝生起，無倒勝義遠離諍染。如是有情演說正法，身體清淨，有染慢障世間顛倒，邊際纏蓋祕藏皆止，此大我慢真實染法，聽聞如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自在誨示遠離纏蓋，最上損減障染邊際，時彼世間獲得大丈夫相，愛戀慈母色相清淨真實之因，如法調伏無根本諍，修圓滿行無慢染障，獲正解脫顛倒止息。如是聞持彼倒遠離，有情寂靜法體無諍，清淨勝義憂惱止息，處所和合意清淨法，無倒真實處所澄靜，有情無縛智慧無邊，如是女人無暗鈍諍。遷災禍眾，菩薩教誨，王者勢大增上教令，普覆如天造作相狀，無空閑處所在纏縛，連持因命求和合相染障遠離。是處國王覆載生靈，有智有力施彼人民貪愛止息，國界群生遠十惡行，往求聖像親詣恭奉，過患皆止往勝義性，聽聞清淨出離纏縛，造作相貌靜妙安住，飢渴楚毒寂靜皆止，世間有情殊勝生起，無倒勝義遠離諍染。如是有情演說正法，身體清淨，有染慢障世間顛倒，邊際纏蓋祕藏皆止，此大我慢真實染法，聽聞如是。

云何最上之性？世尊之德天中之天，福德自在究竟如是，顛倒瀑流一切皆盡，我慢增上淨妙尸羅染諍盡止，如影隨形究竟邊際，壽命增上福德莊嚴，造作制度教誨彼彼。如是自性圓滿施為，靜妙聞持悲愍眾類，真實自性清淨業道，寂靜邊際天人之心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何最上之性？世尊之德天中之天，福德自在究竟如是，顛倒瀑流一切皆盡，我慢增上淨妙尸羅染諍盡止，如影隨形究竟邊際，壽命增上福德莊嚴，造作制度教誨彼彼。如是自性圓滿施為，靜妙聞持悲愍眾類，真實自性清淨業道，寂靜邊際天人之心。

云何無增上慢繫縛於彼？增上愛樂清淨布施，寂靜因相寂然遠染，廣大悲願慈母之行教誨於子，如王平等運載生靈暗鈍等給。如是人民稟王制度，菩薩勝行邊際如空，無煩惱倒無忿恨縛，自在力用善妙修崇，心無有盡如王之教，我之暗鈍增上染障，冤對無盡業道生起，祕密之因染性自止，善修圓滿支分有力，布施廣大煩惱無力處所遠離。彼十善行修設供養人民安靜，我慢喧諍煎煩盡止，勝因義利慧性本有，菩薩教誨殊勝義利清淨妙慧，慈母育子真實愛念，相貌災禍施為如意，增上平等發語誠諦災難遠離。是處彼王如菩薩行，治育生靈自在澄寂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何無增上慢繫縛於彼？增上愛樂清淨布施，寂靜因相寂然遠染，廣大悲願慈母之行教誨於子，如王平等運載生靈暗鈍等給。如是人民稟王制度，菩薩勝行邊際如空，無煩惱倒無忿恨縛，自在力用善妙修崇，心無有盡如王之教，我之暗鈍增上染障，冤對無盡業道生起，祕密之因染性自止，善修圓滿支分有力，布施廣大煩惱無力處所遠離。彼十善行修設供養人民安靜，我慢喧諍煎煩盡止，勝因義利慧性本有，菩薩教誨殊勝義利清淨妙慧，慈母育子真實愛念，相貌災禍施為如意，增上平等發語誠諦災難遠離。是處彼王如菩薩行，治育生靈自在澄寂。

云何無諍發生勝義？思惟趣求諸天梵行纏縛止息，圓滿智慧增上寂靜，造作邊際布施瞻奉，菩薩寂靜誨諭群品。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何無諍發生勝義？思惟趣求諸天梵行纏縛止息，圓滿智慧增上寂靜，造作邊際布施瞻奉，菩薩寂靜誨諭群品。

云何種族災患真實？纏縛之本難可遠離，希求染諍增上我見，有情運載作業止息，菩薩善誡王亦止惡，巡遊聖跡妙善可臻，增減不生語言止寂忿恨遠離，如邊際慧制煩惱因，長養忿恨教誨可止，最上我慢調伏息除。王行善教忿難皆止，善法增上生因真實，修施為本義利如是，煩惱邊際自修勝因惡報遠離。災難如火焚燒善根，自在有力運載荷負，邪行不修人民崇善，我倒纏縛自性遠離，布施之因無我縛本，生有邊際熾然無諍煩惱自止，和合相貌災禍本息，光明現證本寂無求，圓滿妙慧思惟難及，有情無染勝義如是。希求本寂遠離三箭，國界淨妙增上如此，無倒遷變瀑流止寂，相狀無實增上德行，圓滿寂靜如火滅薪。煩惱暗鈍苦惱邊際，廣大瀑流無學永寂，念我見盡成就勝義如如增上。本無災禍澄寂義利，真實無求成就無相，煩惱諍訟正理可除，無邊繫縛聖智斷滅。出纏自在解脫為本，趣求勝因盡染遠離，忿恨遷變造作由我，無倒修業清淨為本，遠顛倒染。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何種族災患真實？纏縛之本難可遠離，希求染諍增上我見，有情運載作業止息，菩薩善誡王亦止惡，巡遊聖跡妙善可臻，增減不生語言止寂忿恨遠離，如邊際慧制煩惱因，長養忿恨教誨可止，最上我慢調伏息除。王行善教忿難皆止，善法增上生因真實，修施為本義利如是，煩惱邊際自修勝因惡報遠離。災難如火焚燒善根，自在有力運載荷負，邪行不修人民崇善，我倒纏縛自性遠離，布施之因無我縛本，生有邊際熾然無諍煩惱自止，和合相貌災禍本息，光明現證本寂無求，圓滿妙慧思惟難及，有情無染勝義如是。希求本寂遠離三箭，國界淨妙增上如此，無倒遷變瀑流止寂，相狀無實增上德行，圓滿寂靜如火滅薪。煩惱暗鈍苦惱邊際，廣大瀑流無學永寂，念我見盡成就勝義如如增上。本無災禍澄寂義利，真實無求成就無相，煩惱諍訟正理可除，無邊繫縛聖智斷滅。出纏自在解脫為本，趣求勝因盡染遠離，忿恨遷變造作由我，無倒修業清淨為本，遠顛倒染。

云何勝義如如寂默？邊際真實離驚畏怖，力用如天勝義無我，真實無邊離增上慢，彼無言說壽命無動，冤家義邊無學已除。是處國王德望休祥，人民仰附行布施因，遷變有力聖惠周普，隨順色相善淨調伏，行十善行修布施心，增上安住制度嚴峻，善妙具足聚落人眾，出纏離縛圓滿有力，有情生因無我善靜，菩薩運載演說正法。忿惱之行非天律儀隨順顛倒，無寂靜法正理遠離。進止舉動染諍皆息，無變災難自在止息，如是方便隨順寂靜，善淨語言補薩陀葛，無忿惱行修如來心。菩薩行布施行莊嚴之義尊者護國本生義邊第二十一。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何勝義如如寂默？邊際真實離驚畏怖，力用如天勝義無我，真實無邊離增上慢，彼無言說壽命無動，冤家義邊無學已除。是處國王德望休祥，人民仰附行布施因，遷變有力聖惠周普，隨順色相善淨調伏，行十善行修布施心，增上安住制度嚴峻，善妙具足聚落人眾，出纏離縛圓滿有力，有情生因無我善靜，菩薩運載演說正法。忿惱之行非天律儀隨順顛倒，無寂靜法正理遠離。進止舉動染諍皆息，無變災難自在止息，如是方便隨順寂靜，善淨語言補薩陀葛，無忿惱行修如來心。菩薩行布施行莊嚴之義尊者護國本生義邊第二十一。

本無顛倒名祕密藏，清淨相貌實大丈夫，希求善趣，所謂隨順聽聞菩薩意趣，大功德聚百千萬眾，邊際如空廣大之處，國號無我，王名最勝，所行政事境內無偏，福德智慧圓滿無動，憶念種族真實無替，慧施生靈奉戒清涼，四民無棄冤敵諍訟聖力皆止，自無貪欲遠離飢渴，清淨無倒聖德無私，教令普均自在圓滿真實無壞，熾然有德險難無怖，根本有學希求聖位。暗慢有情無能進修，究竟因行世間之因，體性破壞無盡染諍，天龍鬼神成就縛因，無倒勝義因不可得。清淨妙因真實祕法聽聞自在，身體福因根本邊際，無倒寂靜動止身安，如是清淨真實布施，正解脫法義利無倒，發生寂靜遠離歌舞，清淨教誨遠黑暗業，求如如行如白蓮華，淨妙根本塵垢遠離，造繫縛心寂因無有。相貌遷變縛心真實聽聞遠離，是處彼因遠清淨行，有情熱惱飢渴所逼，無有寂靜有縛根本。意地成就明白自性動止安靜，災禍止息無有煩惱，顛倒驚畏無調伏行，靜住聽聞聖力無盡，正解脫法煩惱止息，纏蓋相貌真實無有，德行自在勝義無壞，善淨邊際我慢不生，運載聽聞甚深祕密，清淨真實調伏修作，梵靜名稱國王有力，齊等讚詠無我寂靜，遠顛倒因道行鮮潔，處所靜妙行施真實，根本微妙無倒修行，聽聞十善增上因業。善之一法增上福德，智慧根本教誡語言，圓滿有力修布施行，福業真實變化之因，十善果報有勝福慧，是處無有損減。國王聖德邊方止息無有傾動，快樂如天真實安住，集福為因聽聞殊勝，淨妙名色求報福行，成就有力色相隨順，我慢暗鈍聞教不生，寂靜有德染諍自息，一切人民修天人行，共崇施業增上名稱，福樂之因聞教修行，蓋纏遠離顛倒止息，獲得勝利福報如天。崇修正行聽聞歡樂湛然安靜，法性根本寂靜無生，具足聞持半身應現，遠離繫縛祕藏真實，荷負生靈顛倒不起，清淨教誨安靜誠諦。無相智慧了不可得，制度廣大自在無怖，廕覆相貌屈伸可依，彼求義利造作圓滿，變化邊際本由勝因，如如寂靜遠離諸相，三寶安住無傾動故。瀑流煩惱如來永斷，澄靜如月方圓任器，然彼支分淨妙安住，作業自在嚴峻可則，無邊災禍澄心自止，狀若蓮華淨妙可愛，吉祥邊際發生妙因，無垢制度災患可止，顛倒垢染心善無縛，德行最勝圓滿自在，造作無邊遷變止息，清淨聖力貪欲能斷，善淨最上無相圓滿。如來之性無損減義，明白自性寂靜修作，塵坌止息善淨能離，善施無靜如月除瞑，施雖生喜無正解脫，遠離纏縛真實自在，一切顛倒諍染皆盡，勝義安然煩惱無動，造作自性染倒義利，具足聞持清淨誠實，如暗鈍障影像修作卒暴之處真實遠離。施者如王 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 本無顛倒名祕密藏，清淨相貌實大丈夫，希求善趣，所謂隨順聽聞菩薩意趣，大功德聚百千萬眾，邊際如空廣大之處，國號無我，王名最勝，所行政事境內無偏，福德智慧圓滿無動，憶念種族真實無替，慧施生靈奉戒清涼，四民無棄冤敵諍訟聖力皆止，自無貪欲遠離飢渴，清淨無倒聖德無私，教令普均自在圓滿真實無壞，熾然有德險難無怖，根本有學希求聖位。暗慢有情無能進修，究竟因行世間之因，體性破壞無盡染諍，天龍鬼神成就縛因，無倒勝義因不可得。清淨妙因真實祕法聽聞自在，身體福因根本邊際，無倒寂靜動止身安，如是清淨真實布施，正解脫法義利無倒，發生寂靜遠離歌舞，清淨教誨遠黑暗業，求如如行如白蓮華，淨妙根本塵垢遠離，造繫縛心寂因無有。相貌遷變縛心真實聽聞遠離，是處彼因遠清淨行，有情熱惱飢渴所逼，無有寂靜有縛根本。意地成就明白自性動止安靜，災禍止息無有煩惱，顛倒驚畏無調伏行，靜住聽聞聖力無盡，正解脫法煩惱止息，纏蓋相貌真實無有，德行自在勝義無壞，善淨邊際我慢不生，運載聽聞甚深祕密，清淨真實調伏修作，梵靜名稱國王有力，齊等讚詠無我寂靜，遠顛倒因道行鮮潔，處所靜妙行施真實，根本微妙無倒修行，聽聞十善增上因業。善之一法增上福德，智慧根本教誡語言，圓滿有力修布施行，福業真實變化之因，十善果報有勝福慧，是處無有損減。國王聖德邊方止息無有傾動，快樂如天真實安住，集福為因聽聞殊勝，淨妙名色求報福行，成就有力色相隨順，我慢暗鈍聞教不生，寂靜有德染諍自息，一切人民修天人行，共崇施業增上名稱，福樂之因聞教修行，蓋纏遠離顛倒止息，獲得勝利福報如天。崇修正行聽聞歡樂湛然安靜，法性根本寂靜無生，具足聞持半身應現，遠離繫縛祕藏真實，荷負生靈顛倒不起，清淨教誨安靜誠諦。無相智慧了不可得，制度廣大自在無怖，廕覆相貌屈伸可依，彼求義利造作圓滿，變化邊際本由勝因，如如寂靜遠離諸相，三寶安住無傾動故。瀑流煩惱如來永斷，澄靜如月方圓任器，然彼支分淨妙安住，作業自在嚴峻可則，無邊災禍澄心自止，狀若蓮華淨妙可愛，吉祥邊際發生妙因，無垢制度災患可止，顛倒垢染心善無縛，德行最勝圓滿自在，造作無邊遷變止息，清淨聖力貪欲能斷，善淨最上無相圓滿。如來之性無損減義，明白自性寂靜修作，塵坌止息善淨能離，善施無靜如月除瞑，施雖生喜無正解脫，遠離纏縛真實自在，一切顛倒諍染皆盡，勝義安然煩惱無動，造作自性染倒義利，具足聞持清淨誠實，如暗鈍障影像修作卒暴之處真實遠離。施者如王

濟益無盡，布施無偏如雲普覆，無縛修崇善靜止息，德行無倒世間成就，光瑩霜雪如冰明白，垢染縛體修淨聞持，遺形無因真實無有，上妙修崇本有佛性，譬如月滿淨妙澄寂。暗鈍諍染佛力能斷，求邊際處了知無倒，慢意不生塵垢遠離，隨順遷變本施修行，過去之因處所清淨，如天趣因彼彼真實，行毒藥處了知無智，彼遷流行顛倒之本，三寶安住無傾倒故，莊嚴寂靜自在快樂，平等相貌盡顛倒染，熾然修作安固無動，自在遷變崇因可得。如來十力煩惱永斷，根本淨心聖因方得，名色真實五蘊清淨，勝義自性無念澄寂，流轉因盡力用常寂，驚畏因緣無處有在。是時世間真實無倒，清淨界性無邊安靜，念處因緣往古隨順，是處彼因誠諦清淨，流轉狀貌定慧明白，上妙果報圓滿和合，行捨平等影像真實，纏蓋慢類暗鈍根本損壞染性圓滿修因，勝義清淨力用修作，具足聞持慢等損壞，清淨界體流轉無因，不動行相無倒之本，瀑流之處遷變無彼，熾然災禍忽而不有，涅槃體常湛然安靜。十善無邊一合清淨，顛倒纏眠色力無盡，舍宅田產我能增盛，運載親族無損安靜，處所微妙輕慢無有。如是纏蓋了知遠離，真實無倒修因善妙，清淨邊際方所寂靜，學解圓滿真常德行。南方有天無因我縛，瀑流止息清淨無諍，梵行施為勝義誠實，淨妙色相德行成滿，自性遷變福德安靜，修布施行彼我無怖，我見垢染顛倒遠離，如是災諍恐怖無有，諸天淨妙譬喻何及。彼性發生諸法如是，十不善根縛因遠離，是處飢渴菩薩誨示，勝義圓滿倒染止息。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 濟益無盡，布施無偏如雲普覆，無縛修崇善靜止息，德行無倒世間成就，光瑩霜雪如冰明白，垢染縛體修淨聞持，遺形無因真實無有，上妙修崇本有佛性，譬如月滿淨妙澄寂。暗鈍諍染佛力能斷，求邊際處了知無倒，慢意不生塵垢遠離，隨順遷變本施修行，過去之因處所清淨，如天趣因彼彼真實，行毒藥處了知無智，彼遷流行顛倒之本，三寶安住無傾倒故，莊嚴寂靜自在快樂，平等相貌盡顛倒染，熾然修作安固無動，自在遷變崇因可得。如來十力煩惱永斷，根本淨心聖因方得，名色真實五蘊清淨，勝義自性無念澄寂，流轉因盡力用常寂，驚畏因緣無處有在。是時世間真實無倒，清淨界性無邊安靜，念處因緣往古隨順，是處彼因誠諦清淨，流轉狀貌定慧明白，上妙果報圓滿和合，行捨平等影像真實，纏蓋慢類暗鈍根本損壞染性圓滿修因，勝義清淨力用修作，具足聞持慢等損壞，清淨界體流轉無因，不動行相無倒之本，瀑流之處遷變無彼，熾然災禍忽而不有，涅槃體常湛然安靜。十善無邊一合清淨，顛倒纏眠色力無盡，舍宅田產我能增盛，運載親族無損安靜，處所微妙輕慢無有。如是纏蓋了知遠離，真實無倒修因善妙，清淨邊際方所寂靜，學解圓滿真常德行。南方有天無因我縛，瀑流止息清淨無諍，梵行施為勝義誠實，淨妙色相德行成滿，自性遷變福德安靜，修布施行彼我無怖，我見垢染顛倒遠離，如是災諍恐怖無有，諸天淨妙譬喻何及。彼性發生諸法如是，十不善根縛因遠離，是處飢渴菩薩誨示，勝義圓滿倒染止息。

云何寂靜災難不遷？是處豐盈教誨如是，彼天染行顛倒息除，寂默安住意地觀察，無因諍訟制度有實，清淨色相本無變動。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何寂靜災難不遷？是處豐盈教誨如是，彼天染行顛倒息除，寂默安住意地觀察，無因諍訟制度有實，清淨色相本無變動。

云何修作聖言可稟？大乘究竟安固無動，全界煩惱為繫縛體，四種勝義談旨為上，清淨妙因盡顛倒染，人趣有情復能遠離，最上遷變歸命三寶。如來十力究竟為義，成就寂默力用無邊，諸天自在盡心迴向，聖人義利清淨真實，本性如是安靜祕密，荷負之處有制如此。煩惱力用如來永斷，根本智心為最上品，勝義寂靜如來性義，是處菩薩無垢清淨，諍訟邊際無因自息，損減義邊求不可得。病難因緣本十業道，眾人所在彼行布施，復有我慢遞相隨順，甚有飢荒制度可止，圓滿澄靜如秋天月，求名色相了知無我，力用可見淨妙邊際，種族寂靜無因人眾，造作於心變通萬行，憍慢無施損減力能，自在之處倐忽遠離，流轉無畏恭謹無慢，求無破壞聞持真實。是處和合增上聽聞，遠顛倒染遷變喜受，所在行施隨順正理，捨離鬼趣發生智慧，是處丈夫多聞誠實，廣作勝因意地行施，運載色相德行知見，諸天勝因聽聞隨順，究竟因行修崇如是，我行布施圓滿應器，災禍熾然變化止息。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何修作聖言可稟？大乘究竟安固無動，全界煩惱為繫縛體，四種勝義談旨為上，清淨妙因盡顛倒染，人趣有情復能遠離，最上遷變歸命三寶。如來十力究竟為義，成就寂默力用無邊，諸天自在盡心迴向，聖人義利清淨真實，本性如是安靜祕密，荷負之處有制如此。煩惱力用如來永斷，根本智心為最上品，勝義寂靜如來性義，是處菩薩無垢清淨，諍訟邊際無因自息，損減義邊求不可得。病難因緣本十業道，眾人所在彼行布施，復有我慢遞相隨順，甚有飢荒制度可止，圓滿澄靜如秋天月，求名色相了知無我，力用可見淨妙邊際，種族寂靜無因人眾，造作於心變通萬行，憍慢無施損減力能，自在之處倐忽遠離，流轉無畏恭謹無慢，求無破壞聞持真實。是處和合增上聽聞，遠顛倒染遷變喜受，所在行施隨順正理，捨離鬼趣發生智慧，是處丈夫多聞誠實，廣作勝因意地行施，運載色相德行知見，諸天勝因聽聞隨順，究竟因行修崇如是，我行布施圓滿應器，災禍熾然變化止息。

善妙根本因行何如？寂靜真實千般化行，諸天清淨纏蓋遠離，是處有王制度作業，自在成就諍訟止息，最上貪欲舍宅義利，清淨方所聽聞真實，淨妙伽藍相應平等，增上相狀盡修崇業是處精嚴。殊勝惠施湛然澄寂，溫潤鮮潔淨妙可愛，意地無犯澹淨根本廣大為義，彼中無念邊際，如是造作遠離放逸，名色無倒處菩薩行。上妙真實寂靜根本，圓滿覺性本來如是，學取求諍清淨無怖，是處希求殊勝因行，布施運載荷負親族，清淨誨示教修崇業，十善發生根本如是。求如來性消除飢渴，修淨妙因圓成大器，求遷變行善淨有力，自體思惟遷流之本，出諍之處無飢渴事，了知纏蓋自然無動，菩薩是處勤行教誨，祕密甚深求者自得。清淨勝因真實澄寂，善除飢渴依稟聖說，自在邊際根本祕藏，有情遠離慳貪之行，安樂具足四種勝義，染倒不施慢類無有，了知最上慈母恩義。有情善知根本顛倒，暗鈍我慢諍訟無有，具足聞持。王者之法有情了知，布施殊勝平等如空，修崇依稟菩薩教授，隨順無倒佛十力義。一切眾生佛性皆有，嚴峻制度，所謂大乘大般涅槃，如是寂靜有情義利，如是有學自性智慧，方便運載煩惱災禍，求盡相狀遷變之義，了知真實貪欲過患，如來言說除飢渴義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善妙根本因行何如？寂靜真實千般化行，諸天清淨纏蓋遠離，是處有王制度作業，自在成就諍訟止息，最上貪欲舍宅義利，清淨方所聽聞真實，淨妙伽藍相應平等，增上相狀盡修崇業是處精嚴。殊勝惠施湛然澄寂，溫潤鮮潔淨妙可愛，意地無犯澹淨根本廣大為義，彼中無念邊際，如是造作遠離放逸，名色無倒處菩薩行。上妙真實寂靜根本，圓滿覺性本來如是，學取求諍清淨無怖，是處希求殊勝因行，布施運載荷負親族，清淨誨示教修崇業，十善發生根本如是。求如來性消除飢渴，修淨妙因圓成大器，求遷變行善淨有力，自體思惟遷流之本，出諍之處無飢渴事，了知纏蓋自然無動，菩薩是處勤行教誨，祕密甚深求者自得。清淨勝因真實澄寂，善除飢渴依稟聖說，自在邊際根本祕藏，有情遠離慳貪之行，安樂具足四種勝義，染倒不施慢類無有，了知最上慈母恩義。有情善知根本顛倒，暗鈍我慢諍訟無有，具足聞持。王者之法有情了知，布施殊勝平等如空，修崇依稟菩薩教授，隨順無倒佛十力義。一切眾生佛性皆有，嚴峻制度，所謂大乘大般涅槃，如是寂靜有情義利，如是有學自性智慧，方便運載煩惱災禍，求盡相狀遷變之義，了知真實貪欲過患，如來言說除飢渴義。

云何吉祥如滿月義？災難之法本由心起，因實不平發生邊際，我見之法染污為本，意地被縛作業無盡。菩提薩埵依聖言說，不壞之法本自誡諦，朋友求處有智可依，增上勝因隨順正法，彼心布施須濟生靈，飲食遷變修十業道，自在隨順如來祕藏，上妙邊際捨身修施。有情運載無憍慢事，智慧圓滿倒染捨離，別別德行真實了知，寂靜勝義盡彼顛倒，是處無我究竟邊際，彼運載行靜住無倒，善能有力修建邊際，鬘飾上妙能盡奇工。如是究竟彼智慧體，隨順修習十善因行，發起方便清淨迴向，意地無慢究竟真實，是處病患邊際無痊自求治療，處處彼時驚畏無飢荒事，言無倒說廣大知見，彼第六意清淨無倒，我見欲貪求不可得，有情災患自復了知，瀑流煩惱應時止息。隨順了知遠離如是，聽聞飢渴布施能離，自性力用慧解了知，自體隨順發生語言，寂靜力用月滿之義，根本布施無染諍義，清淨澄寂無煩惱義，聖人冥合如如勝義。究竟自性廣大清淨，德行自在因力為上，是處愚昧遠修智慧，根本鈍弱畏懼增上，復作是言捨離飢渴。有情化生淨因方感，平等了知求隨順事，吉祥勝義復能修作，稟聖言說善除飢渴。王言調伏所在安樂，真實之因自然無動，在處義利渴乏皆盡，聖賢無慢了知真實，具足聞持自在行施，無上教乘制度清淨，了知聖法顛倒遠離，具足聞持清淨教誨。苦惱去除佛十力義，有情行處顛倒繫縛，究竟無動勤修布施，清淨教法稟受無乏，苦惱不生唯清淨眾，一修建處了知施本，稱量善惡惟憑因業。淨妙修作平等為本，求因邊際無有相貌，布施支分魔不能壞，過去邊際清淨無縛。了知根本勝義澄寂，求遷變相修調伏行，無我真實變異鬼趣，慈母之處求離怖畏，教誡修因清淨無倒，遠離災禍無破壞義，荷負三有調伏慢類，是處自在具足捨施，無有瀑流煩惱顛倒。自性了知災患之本，求染諍盡無順貪行，相貌寂靜和合之本，無相造作賢聖平等，遠離飢渴了知教誡，善哉善哉福德廣大。具足隨順無上正法，善淨諸天湛然安樂，運載有情了知十善，作制如王無憍慢事，煩惱無因愛護無怖，時不暫離治育求安。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何吉祥如滿月義？災難之法本由心起，因實不平發生邊際，我見之法染污為本，意地被縛作業無盡。菩提薩埵依聖言說，不壞之法本自誡諦，朋友求處有智可依，增上勝因隨順正法，彼心布施須濟生靈，飲食遷變修十業道，自在隨順如來祕藏，上妙邊際捨身修施。有情運載無憍慢事，智慧圓滿倒染捨離，別別德行真實了知，寂靜勝義盡彼顛倒，是處無我究竟邊際，彼運載行靜住無倒，善能有力修建邊際，鬘飾上妙能盡奇工。如是究竟彼智慧體，隨順修習十善因行，發起方便清淨迴向，意地無慢究竟真實，是處病患邊際無痊自求治療，處處彼時驚畏無飢荒事，言無倒說廣大知見，彼第六意清淨無倒，我見欲貪求不可得，有情災患自復了知，瀑流煩惱應時止息。隨順了知遠離如是，聽聞飢渴布施能離，自性力用慧解了知，自體隨順發生語言，寂靜力用月滿之義，根本布施無染諍義，清淨澄寂無煩惱義，聖人冥合如如勝義。究竟自性廣大清淨，德行自在因力為上，是處愚昧遠修智慧，根本鈍弱畏懼增上，復作是言捨離飢渴。有情化生淨因方感，平等了知求隨順事，吉祥勝義復能修作，稟聖言說善除飢渴。王言調伏所在安樂，真實之因自然無動，在處義利渴乏皆盡，聖賢無慢了知真實，具足聞持自在行施，無上教乘制度清淨，了知聖法顛倒遠離，具足聞持清淨教誨。苦惱去除佛十力義，有情行處顛倒繫縛，究竟無動勤修布施，清淨教法稟受無乏，苦惱不生唯清淨眾，一修建處了知施本，稱量善惡惟憑因業。淨妙修作平等為本，求因邊際無有相貌，布施支分魔不能壞，過去邊際清淨無縛。了知根本勝義澄寂，求遷變相修調伏行，無我真實變異鬼趣，慈母之處求離怖畏，教誡修因清淨無倒，遠離災禍無破壞義，荷負三有調伏慢類，是處自在具足捨施，無有瀑流煩惱顛倒。自性了知災患之本，求染諍盡無順貪行，相貌寂靜和合之本，無相造作賢聖平等，遠離飢渴了知教誡，善哉善哉福德廣大。具足隨順無上正法，善淨諸天湛然安樂，運載有情了知十善，作制如王無憍慢事，煩惱無因愛護無怖，時不暫離治育求安。

云何有情寂靜於此布施真實方所殊勝？無我寂靜王善平等，傲慢不有飢渴止息，是處豐盈殊勝解脫，王行正因吉祥如意，滿足聞持善施誨譽，施設妙因益濟生靈，棄背顛倒修廣大行，如是智慧真實俱生，施行千種賢善為上，彼慈母力無邊施為，我實無報。瀑流煩惱佛果永斷，十地親證如來性義，無邊寂靜遠離鬼趣，王行勝因遷變隨順，布施真實無諍之本，是處自在具足聞持，誠諦出纏不動澄靜，修施力用根本相應。有情無因不充飲食，方便修崇布施滿足，我慢暗鈍無學止息，無倒清淨遠離纏蓋，是處國王智慧圓滿，見究竟因三寶無動，供養增上妙色熾盛，自在具足施設語言，自處清淨地法無諍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何有情寂靜於此布施真實方所殊勝？無我寂靜王善平等，傲慢不有飢渴止息，是處豐盈殊勝解脫，王行正因吉祥如意，滿足聞持善施誨譽，施設妙因益濟生靈，棄背顛倒修廣大行，如是智慧真實俱生，施行千種賢善為上，彼慈母力無邊施為，我實無報。瀑流煩惱佛果永斷，十地親證如來性義，無邊寂靜遠離鬼趣，王行勝因遷變隨順，布施真實無諍之本，是處自在具足聞持，誠諦出纏不動澄靜，修施力用根本相應。有情無因不充飲食，方便修崇布施滿足，我慢暗鈍無學止息，無倒清淨遠離纏蓋，是處國王智慧圓滿，見究竟因三寶無動，供養增上妙色熾盛，自在具足施設語言，自處清淨地法無諍。

如來十力云何獲得？隨順如如造作真實，具足布施了解聖說，本因淨妙顛倒止息，行施制度善修調伏。是處多聞寂靜支分圓滿，希求上妙修崇平等，病難因緣煩惱殄滅憍恣調伏，我見垢染無因施設，國王了知無邊過患，自行制度災難泯息。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來十力云何獲得？隨順如如造作真實，具足布施了解聖說，本因淨妙顛倒止息，行施制度善修調伏。是處多聞寂靜支分圓滿，希求上妙修崇平等，病難因緣煩惱殄滅憍恣調伏，我見垢染無因施設，國王了知無邊過患，自行制度災難泯息。