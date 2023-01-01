菩薩本生鬘論卷第七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩本生鬘論卷第七

聖勇菩薩等造 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聖勇菩薩等造

宋朝散大夫試鴻臚少卿同譯經梵才大師紹德慧詢等奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宋朝散大夫試鴻臚少卿同譯經梵才大師紹德慧詢等奉 詔譯

心意自在義利圓滿，持戒清淨安住律儀，彼此希求無煩惱障，意地支分寂靜止息，此名色相五蘊為性，如是心等欲求無諍，福德善利寂然圓滿。如是災禍其數有三，四大五蘊遷變。寂靜安樂善妙自性，菩薩增上。是大有情自在有力，禪定心寂意識無動，如是聞持普能運載，根本災難遠離無有，是處圓滿無能諍訟，求真實法息除煩惱染惡心等。菩薩色相圓滿莊嚴，其處淨妙百種相狀身體殊妙，卒暴相貌煩惱不生，成就自性顛倒皆盡，德行自在染法不生，愛樂根本十善法行，上妙寂靜無倒修作，意地無我精求止息。菩薩義利求如如行，真實律儀是處無倒，圓滿靜慮名無染行，意地誠實冤對不生，諸惡遠離，造作暗鈍我慢根本，修布施行暗慢自止，造作遷變智慧平等，如是修崇堅固安住。是處菩薩隨順清淨，有力趣求行十善業，如彼邊際寂靜圓滿，諸煩惱本因於染意卒暴生起，調伏意地本染自止，平等殊勝親疎不有。婆羅門行倒因求止，圓滿教授莊嚴寂靜，憂患無有調伏生靈，聞持具足造作增上，災禍邊際飢渴所逼，忽然自殄勝義語言，造作暗鈍瀑流支分，我慢施為冥然盡止，暴風顛倒煩惱無邊，繫縛因緣真實造作。無倒言說體性自在，無煩惱慢善妙無變，如增上味，根本意地無因顛倒，王者力用如風偃艸，王言如此，輔助真實語言有則，自在色相屈伸自得，彼彼修崇無卒暴體，增上妙因清淨智慧。無倒言說無顛倒性，平等祕密勝義真實，如如體大無染遷變，淨智無倒求布施因，圓殊勝行上妙聞持，語言誠諦四禪寂靜，器界無邊相貌根本，殊妙具足不壞有力，無我諍訟求本智慧，荷負群品淨妙語言，彼之聚落災禍染法，求吉祥事冤對自止。是處王者相貌安靜，殊勝義利發言承稟，如彼人民分明了解，養育聽聞群品無倒，界性殊勝寂靜修作，清淨有情無倒因業，增上語言如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心意自在義利圓滿，持戒清淨安住律儀，彼此希求無煩惱障，意地支分寂靜止息，此名色相五蘊為性，如是心等欲求無諍，福德善利寂然圓滿。如是災禍其數有三，四大五蘊遷變。寂靜安樂善妙自性，菩薩增上。是大有情自在有力，禪定心寂意識無動，如是聞持普能運載，根本災難遠離無有，是處圓滿無能諍訟，求真實法息除煩惱染惡心等。菩薩色相圓滿莊嚴，其處淨妙百種相狀身體殊妙，卒暴相貌煩惱不生，成就自性顛倒皆盡，德行自在染法不生，愛樂根本十善法行，上妙寂靜無倒修作，意地無我精求止息。菩薩義利求如如行，真實律儀是處無倒，圓滿靜慮名無染行，意地誠實冤對不生，諸惡遠離，造作暗鈍我慢根本，修布施行暗慢自止，造作遷變智慧平等，如是修崇堅固安住。是處菩薩隨順清淨，有力趣求行十善業，如彼邊際寂靜圓滿，諸煩惱本因於染意卒暴生起，調伏意地本染自止，平等殊勝親疎不有。婆羅門行倒因求止，圓滿教授莊嚴寂靜，憂患無有調伏生靈，聞持具足造作增上，災禍邊際飢渴所逼，忽然自殄勝義語言，造作暗鈍瀑流支分，我慢施為冥然盡止，暴風顛倒煩惱無邊，繫縛因緣真實造作。無倒言說體性自在，無煩惱慢善妙無變，如增上味，根本意地無因顛倒，王者力用如風偃艸，王言如此，輔助真實語言有則，自在色相屈伸自得，彼彼修崇無卒暴體，增上妙因清淨智慧。無倒言說無顛倒性，平等祕密勝義真實，如如體大無染遷變，淨智無倒求布施因，圓殊勝行上妙聞持，語言誠諦四禪寂靜，器界無邊相貌根本，殊妙具足不壞有力，無我諍訟求本智慧，荷負群品淨妙語言，彼之聚落災禍染法，求吉祥事冤對自止。是處王者相貌安靜，殊勝義利發言承稟，如彼人民分明了解，養育聽聞群品無倒，界性殊勝寂靜修作，清淨有情無倒因業，增上語言如是。

云何平等之慧？體性清淨出諍訟邊，真實造業界性顛倒，清淨之法有力除本，是處彼法息惡義利。清淨祕密真實自性，最上暴惡本行繫縛，發起聽聞勝義因行彼惡自息。是處夜叉無染清淨十善義利，根本寂靜求處安靜，清淨有力廣大因行，一處相貌無障止寂，真實呪願有性生天，清淨義利飢渴不生，最上言說有執持止息顛倒。淨妙智慧自在無邊，盡諍染邊止喧繁處出暗鈍慢。淨妙之處無染言說，養育忻喜，顛倒飢渴。如月清涼，還無熱惱濁染，止息暗鈍繫縛。布施之因貪染有息，是處菩薩平等隨順，災禍根本甚深止息，貪欲語言暗鈍我慢體無止寂，欲染之性體自喧雜，最上顛倒求因止息，如是增上煩惱之性，修如如行應當止息，是處冤家天后天帝稱實患難。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何平等之慧？體性清淨出諍訟邊，真實造業界性顛倒，清淨之法有力除本，是處彼法息惡義利。清淨祕密真實自性，最上暴惡本行繫縛，發起聽聞勝義因行彼惡自息。是處夜叉無染清淨十善義利，根本寂靜求處安靜，清淨有力廣大因行，一處相貌無障止寂，真實呪願有性生天，清淨義利飢渴不生，最上言說有執持止息顛倒。淨妙智慧自在無邊，盡諍染邊止喧繁處出暗鈍慢。淨妙之處無染言說，養育忻喜，顛倒飢渴。如月清涼，還無熱惱濁染，止息暗鈍繫縛。布施之因貪染有息，是處菩薩平等隨順，災禍根本甚深止息，貪欲語言暗鈍我慢體無止寂，欲染之性體自喧雜，最上顛倒求因止息，如是增上煩惱之性，修如如行應當止息，是處冤家天后天帝稱實患難。

貪欲顛倒云何止息？於勝義處根本寂默，希求自在力用殊勝，增上熾然養育善性，煩惱無動如母愛育，清淨之眾獲得快樂，殊勝義利真實無畏，運載制度自在邊際。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 貪欲顛倒云何止息？於勝義處根本寂默，希求自在力用殊勝，增上熾然養育善性，煩惱無動如母愛育，清淨之眾獲得快樂，殊勝義利真實無畏，運載制度自在邊際。

云何貪欲造作希求？菩薩教誨歡喜恭奉，義利趣求盡顛倒事，聽聞彼彼出纏寂靜牟尼寂默，貪欲暗鈍纏蓋顛倒、世間憂患遷變苦受欲貪義利，如是染因顛倒之法有慢等縛，化生因行廣大布施，獲得寂靜無相勝義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何貪欲造作希求？菩薩教誨歡喜恭奉，義利趣求盡顛倒事，聽聞彼彼出纏寂靜牟尼寂默，貪欲暗鈍纏蓋顛倒、世間憂患遷變苦受欲貪義利，如是染因顛倒之法有慢等縛，化生因行廣大布施，獲得寂靜無相勝義。

云何相應靜住安樂？善心俱起染諍遠離，此中我慢本因貪欲，增上邊際供養聖賢，清淨教誨運載為義。是處冤家天后天帝，真實變化施設語言，自在眾等無有圓滿，寂靜作業有德有力，根本運載圓滿障盡，瀑流顛倒寂靜遠離。彼彼是處布施發生，清淨修作希求寂靜，菩薩制制有情發生清淨因行。是處菩薩真實布施生起聞持，清淨聚落隨順淨妙，力用邊際大乘增上，九地煩惱隨順天趣，王臣自在彼此教誨，冤家明妃天帝憍慢，真實瀑流煩惱垢染、纏縛我慢諍訟憍逸，自在上妙語言，明了智慧煩惱皆止，求勝義處如阿羅漢。真俗之智報身自在，邊際相貌寂然如空，懺悔彼過我縛邊際，希求止息遠離災難。如是懺除有情三縛，求趣生天快樂眾類，無暗鈍慢欲貪遠離，彼求布施修如來行施設寂靜，能為生靈運載負荷圓滿無障，彼此安靜圓滿無動患難不生，長者善友行布施行卒暴給與，圓滿相貌能獲上味。彼人作煩惱行與冤對居，修正解脫無損減義。菩薩施行嚴飾尊者護國本生之義次第十九。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何相應靜住安樂？善心俱起染諍遠離，此中我慢本因貪欲，增上邊際供養聖賢，清淨教誨運載為義。是處冤家天后天帝，真實變化施設語言，自在眾等無有圓滿，寂靜作業有德有力，根本運載圓滿障盡，瀑流顛倒寂靜遠離。彼彼是處布施發生，清淨修作希求寂靜，菩薩制制有情發生清淨因行。是處菩薩真實布施生起聞持，清淨聚落隨順淨妙，力用邊際大乘增上，九地煩惱隨順天趣，王臣自在彼此教誨，冤家明妃天帝憍慢，真實瀑流煩惱垢染、纏縛我慢諍訟憍逸，自在上妙語言，明了智慧煩惱皆止，求勝義處如阿羅漢。真俗之智報身自在，邊際相貌寂然如空，懺悔彼過我縛邊際，希求止息遠離災難。如是懺除有情三縛，求趣生天快樂眾類，無暗鈍慢欲貪遠離，彼求布施修如來行施設寂靜，能為生靈運載負荷圓滿無障，彼此安靜圓滿無動患難不生，長者善友行布施行卒暴給與，圓滿相貌能獲上味。彼人作煩惱行與冤對居，修正解脫無損減義。菩薩施行嚴飾尊者護國本生之義次第十九。

德行自性真實有力，煩惱施為忻求不有，嚴峻修行倒染損減，所謂隨順聽聞，菩薩寂默種族正理，廣大無盡無彼楚毒，淨妙因行希求安靜，教誡施為暗慢不有，隨順悲導平等安樂，我慢性無廣大行施，求大乘類因行根本，清淨智慧求安靜處，修自在力聽聞正法，無損減邊世間真實。是處有清淨心行施，王者種族安固無動，煩惱囂喧遷變皆止，護助群品世間希有，修崇之意淨妙因行。自省菩薩最上教示圓滿善根，過去寂靜有情遷變，善淨安住勤求修習，勝義根本寒苦道行，戒德清淨如此自性，聖者義利九種相狀，生起邊際最上調伏。戒德積集出纏縛義，無倒荷負寂靜根本，彼彼無性色相不生，聽聞記念顛倒之因，有情何有解脫相貌？湛然安住災難無有，我慢全止遠離舍宅塵垢染惡，發生寂靜祕密之行。清淨自性增長根本淨業，難行妙因調伏煩惱苦楚，圓滿天趣淨妙勝義。持戒清淨道行誠實，隨順邊際自在勝解圓滿淨因，出離纏蓋捨驚畏訟，愛育彼等安樂無染，我見遠離田宅真實。如是希求造作之處，自性損壞不行布施，愛育卒暴增上色相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 德行自性真實有力，煩惱施為忻求不有，嚴峻修行倒染損減，所謂隨順聽聞，菩薩寂默種族正理，廣大無盡無彼楚毒，淨妙因行希求安靜，教誡施為暗慢不有，隨順悲導平等安樂，我慢性無廣大行施，求大乘類因行根本，清淨智慧求安靜處，修自在力聽聞正法，無損減邊世間真實。是處有清淨心行施，王者種族安固無動，煩惱囂喧遷變皆止，護助群品世間希有，修崇之意淨妙因行。自省菩薩最上教示圓滿善根，過去寂靜有情遷變，善淨安住勤求修習，勝義根本寒苦道行，戒德清淨如此自性，聖者義利九種相狀，生起邊際最上調伏。戒德積集出纏縛義，無倒荷負寂靜根本，彼彼無性色相不生，聽聞記念顛倒之因，有情何有解脫相貌？湛然安住災難無有，我慢全止遠離舍宅塵垢染惡，發生寂靜祕密之行。清淨自性增長根本淨業，難行妙因調伏煩惱苦楚，圓滿天趣淨妙勝義。持戒清淨道行誠實，隨順邊際自在勝解圓滿淨因，出離纏蓋捨驚畏訟，愛育彼等安樂無染，我見遠離田宅真實。如是希求造作之處，自性損壞不行布施，愛育卒暴增上色相。

云何顛倒一行數取諸趣發起言說？根本處所無有染諍，愛樂之法圓滿隨順。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何顛倒一行數取諸趣發起言說？根本處所無有染諍，愛樂之法圓滿隨順。

云何最上勝義之法？自在悲導有情邊際，息惡善友眾染能止，生布施慧壞我慢邊，持戒自性寂靜無倒，隨順聞持求布施因。勝義清淨，聖人了知隨順種族，真實法行顛倒遠離，求盡染法聞持滿足，界性祕密煩惱永斷，自在有力飲食施惠，無和合諍無顛倒慢，修調伏法行成就行。是處菩薩悲導生靈，精求無已圓滿趣向。無倒之行為纏縛本，如如因行靜住清淨，暗毒災禍苦惱飢渴盡無所有，念念有力出離纏縛勝義根本，聚落城邑在處安樂，本行布施寂然無諍，究竟寂靜資粮滿足希求邊際，出離災難癡迷倒本，勝義調伏顛倒難出，智慧聽聞圓滿了解，苦惱之患人之影像體性非有。婆羅門眾智慧有在，城邑聚落人民自在，貪愛纏縛崇修止息，大乘教道發生趣向，世間之人習如來性相應無苦，煩惱體實隨順善業，有學修崇煩惱自止。是處王者行菩薩行，種族圓滿有力無倒，名聲自在廣大施為，智慧身相寂然安住，是大丈夫止靜國界。智慧寂靜了如本性，發起邊際清淨妙行，自在調伏最上生起，果報淨妙出纏之相。有情聞持天趣智慧，是處廣大有情清淨妙寂，暗慢除遣，無縛遷變殊勝生起，冤對災禍冥然止息，賢慧有力慧解真實，相貌和合群生仰重，聚落無乏誠實如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何最上勝義之法？自在悲導有情邊際，息惡善友眾染能止，生布施慧壞我慢邊，持戒自性寂靜無倒，隨順聞持求布施因。勝義清淨，聖人了知隨順種族，真實法行顛倒遠離，求盡染法聞持滿足，界性祕密煩惱永斷，自在有力飲食施惠，無和合諍無顛倒慢，修調伏法行成就行。是處菩薩悲導生靈，精求無已圓滿趣向。無倒之行為纏縛本，如如因行靜住清淨，暗毒災禍苦惱飢渴盡無所有，念念有力出離纏縛勝義根本，聚落城邑在處安樂，本行布施寂然無諍，究竟寂靜資粮滿足希求邊際，出離災難癡迷倒本，勝義調伏顛倒難出，智慧聽聞圓滿了解，苦惱之患人之影像體性非有。婆羅門眾智慧有在，城邑聚落人民自在，貪愛纏縛崇修止息，大乘教道發生趣向，世間之人習如來性相應無苦，煩惱體實隨順善業，有學修崇煩惱自止。是處王者行菩薩行，種族圓滿有力無倒，名聲自在廣大施為，智慧身相寂然安住，是大丈夫止靜國界。智慧寂靜了如本性，發起邊際清淨妙行，自在調伏最上生起，果報淨妙出纏之相。有情聞持天趣智慧，是處廣大有情清淨妙寂，暗慢除遣，無縛遷變殊勝生起，冤對災禍冥然止息，賢慧有力慧解真實，相貌和合群生仰重，聚落無乏誠實如是。

云何憍恣隨順處所？飲食暗鈍進趣邊際，清淨有德聞持有智，處所寂靜善根無染，有情和合別別智生，平等智慧飲食普施，煩惱重障根本猶我，本既染時末亦隨盡，如此止息真實教誨，如是縛染俄然散壞，暗慢止息。如來覆蔭如天普蓋，隨順止息，智之力用無邊之功，如王安住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何憍恣隨順處所？飲食暗鈍進趣邊際，清淨有德聞持有智，處所寂靜善根無染，有情和合別別智生，平等智慧飲食普施，煩惱重障根本猶我，本既染時末亦隨盡，如此止息真實教誨，如是縛染俄然散壞，暗慢止息。如來覆蔭如天普蓋，隨順止息，智之力用無邊之功，如王安住。

云何行施調伏有智？善言慰諭究竟出纏，隨順因行彼智如此。是處如王自在教令，國人所稟處所憍慢縛染增上，有情苦惱靜止如本，此顛倒因真實我見。希求災禍無力不起，是處自性施設，喧諍顛倒冤對鈍弱愚昧，纏蓋自止，憍慢纏縛有情淨智，意解施設煩惱盡息，如大我慢此為根本。增上智慧善妙語言正解脫義，一切有情供清淨眾，界性諍訟寂然止息，不壞瀑流苦惱無邊。上妙制度須憑勝義，布施無盡求天趣因，憂惱飢渴無大智惡，淨妙聽聞如是安樂。淨智聞持如蓋覆蔭，染法不生增上寂靜，如王教令善淨因業出生智慧，無時不欲清淨之眾，智慧力用具足妙定，道行增長邊際殊勝，靜妙上品自在覆蔭，究竟邊際世間安靜，在處平等處所最上，施因所得發生勝義。菩薩教誨如是王者，修無相行隨智慧力，天趣淨妙纏蓋遠離，作諍訟法無根本施，有冤對行彼實無因，求棄染法增上淨妙，發生因行正理自性，德業清淨止息慢類，有學寂靜無鈍弱行，制度群品止息愚昧，道德行施無處不運，自在有力染倒盡止，圓滿如行出離諍染，苦惱冤親復能遠離，彼智慧性善淨圓滿，真實因緣殊妙生起，忿怒遷變造作諍訟，顛倒語言非天之行，飲食希求無修彼智，貪欲語言無真實慧，心地無實縛染生起，煩惱障在希求喧諍。有大國王演說正法，令心歡喜隨順正理，自在邊際增上智慧，瀑流煩惱憂惱相貌，圓滿聽聞，顛倒慢法一切遠離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何行施調伏有智？善言慰諭究竟出纏，隨順因行彼智如此。是處如王自在教令，國人所稟處所憍慢縛染增上，有情苦惱靜止如本，此顛倒因真實我見。希求災禍無力不起，是處自性施設，喧諍顛倒冤對鈍弱愚昧，纏蓋自止，憍慢纏縛有情淨智，意解施設煩惱盡息，如大我慢此為根本。增上智慧善妙語言正解脫義，一切有情供清淨眾，界性諍訟寂然止息，不壞瀑流苦惱無邊。上妙制度須憑勝義，布施無盡求天趣因，憂惱飢渴無大智惡，淨妙聽聞如是安樂。淨智聞持如蓋覆蔭，染法不生增上寂靜，如王教令善淨因業出生智慧，無時不欲清淨之眾，智慧力用具足妙定，道行增長邊際殊勝，靜妙上品自在覆蔭，究竟邊際世間安靜，在處平等處所最上，施因所得發生勝義。菩薩教誨如是王者，修無相行隨智慧力，天趣淨妙纏蓋遠離，作諍訟法無根本施，有冤對行彼實無因，求棄染法增上淨妙，發生因行正理自性，德業清淨止息慢類，有學寂靜無鈍弱行，制度群品止息愚昧，道德行施無處不運，自在有力染倒盡止，圓滿如行出離諍染，苦惱冤親復能遠離，彼智慧性善淨圓滿，真實因緣殊妙生起，忿怒遷變造作諍訟，顛倒語言非天之行，飲食希求無修彼智，貪欲語言無真實慧，心地無實縛染生起，煩惱障在希求喧諍。有大國王演說正法，令心歡喜隨順正理，自在邊際增上智慧，瀑流煩惱憂惱相貌，圓滿聽聞，顛倒慢法一切遠離。

云何根本布施善法？顛倒染慢散壞業道，圓滿支分隨順正理，飢渴邊際增上遠離調伏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何根本布施善法？顛倒染慢散壞業道，圓滿支分隨順正理，飢渴邊際增上遠離調伏。

云何求盡顛倒？造作清淨出離諍訟，忻求善靜悲愍十善，善友智慧圓滿修作，行清淨行福德如此。名色五蘊希求無動，聽聞祕藏彼因無邊，彼煩惱倒真實苦惱，圓滿學處身體淨妙，世間福德果報不虛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何求盡顛倒？造作清淨出離諍訟，忻求善靜悲愍十善，善友智慧圓滿修作，行清淨行福德如此。名色五蘊希求無動，聽聞祕藏彼因無邊，彼煩惱倒真實苦惱，圓滿學處身體淨妙，世間福德果報不虛。

云何增上究竟邊際？聽聞學處求彼勝義，真實清淨倒染不生，飢渴纏縛意地無障，壞滅縛染如空無礙思惟不有，卒暴纏眠根本皆盡。如來自性本由智了，最上所詮須仗言說，執持暗弱毒患因法，業道之緣全憑智力，力用清淨三毒不生，自性聞持求心滿足，三乘運載同歸寂滅，真實支分離倒圓成，瀑流煩惱三種根本，本既斷時餘皆遠離，隨順諸佛清淨教誨，如是之法名正解脫。有情相應因於憂惱，嚴峻所在說大乘法，求祕藏因無名色相，染諍遠離圓滿如是。有情是處隨順貪欲，造作煩惱自在顛倒，清淨義利成就真實，自在最尊無我法義，見無倒，無暗昧施。有情證此，勝義無相執持無減，善淨妙因隨順有力，自性澄寂蔭覆義利，有布施力清淨聞持，為報身本福德無壞，遷變之行有為真實，因業自在如阿羅漢，寂然和合隨順出纏，求本覺性長養真實，三業無犯求如如義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何增上究竟邊際？聽聞學處求彼勝義，真實清淨倒染不生，飢渴纏縛意地無障，壞滅縛染如空無礙思惟不有，卒暴纏眠根本皆盡。如來自性本由智了，最上所詮須仗言說，執持暗弱毒患因法，業道之緣全憑智力，力用清淨三毒不生，自性聞持求心滿足，三乘運載同歸寂滅，真實支分離倒圓成，瀑流煩惱三種根本，本既斷時餘皆遠離，隨順諸佛清淨教誨，如是之法名正解脫。有情相應因於憂惱，嚴峻所在說大乘法，求祕藏因無名色相，染諍遠離圓滿如是。有情是處隨順貪欲，造作煩惱自在顛倒，清淨義利成就真實，自在最尊無我法義，見無倒，無暗昧施。有情證此，勝義無相執持無減，善淨妙因隨順有力，自性澄寂蔭覆義利，有布施力清淨聞持，為報身本福德無壞，遷變之行有為真實，因業自在如阿羅漢，寂然和合隨順出纏，求本覺性長養真實，三業無犯求如如義。