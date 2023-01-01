菩薩本生鬘論卷第六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩本生鬘論卷第六

聖勇菩薩等造 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聖勇菩薩等造

宋朝散大夫試鴻臚少卿同譯經梵才大師紹德慧詢等奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宋朝散大夫試鴻臚少卿同譯經梵才大師紹德慧詢等奉 詔譯

處大如海無智難測，靜住真實無瀑流行，是處有我全無悲導，損壞布施亂起言說。無實寂靜增上修因，荷負有力運轉無盡，癡迷災禍無真實因，獲勝妙報種種相貌，處無止息何能運載，是處最上清淨無比。菩薩上妙最勝支分造作無盡，隨順壇法清淨供養，秘密之呪更無過上。有情息苦三業清淨，修無相行遠離學處，彼實無我寂然清淨，有增上智思惟了知其心無諍，力無實用福不能修，飢渴所縛顛倒自性。是處我見彼實遠離，殊勝福德有因生起，體性因緣災患不生。彼此無力我見增長，煩惱既盡流轉自離，根本斷故末障隨除，瀑流之行不復更生。是處廣大發起言說，獲得殊勝淨妙色相，災禍遷變了不可得，遠離虛幻真實觀察。是處了知生喜受因，彼造壇法清涼可愛，相狀真實王者生善，損壞無已流轉運載，彼實隨順安樂無慢，色相光潤如是難有。可愛之法守護無損，星辰纏度照臨無難，業道流轉災禍可止，清淨修崇隨順聖語。瀑流之行無因嚴飾，見聞之義煩惱如海，暗鈍諍訟喧雜難止，如是運載長遠無盡。造作應器布施貧乏，舍宇寂靜有情無毒，是處清淨善妙究竟，智慧了知解脫無縛，彼有隨順修十善行，惠施珍寶處所施設，因力無盡彼相應法，心所自性發生隨逐，是處光明發生根本，青色圓滿遠近之相，自界他界狀貌發生圓滿色相。彼天光淨依教法修，遠離倒法順因果相，依止善友圓滿修行，如是獲得無流轉義。菩薩布施莊嚴尊者護國本生義邊十有其四。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 處大如海無智難測，靜住真實無瀑流行，是處有我全無悲導，損壞布施亂起言說。無實寂靜增上修因，荷負有力運轉無盡，癡迷災禍無真實因，獲勝妙報種種相貌，處無止息何能運載，是處最上清淨無比。菩薩上妙最勝支分造作無盡，隨順壇法清淨供養，秘密之呪更無過上。有情息苦三業清淨，修無相行遠離學處，彼實無我寂然清淨，有增上智思惟了知其心無諍，力無實用福不能修，飢渴所縛顛倒自性。是處我見彼實遠離，殊勝福德有因生起，體性因緣災患不生。彼此無力我見增長，煩惱既盡流轉自離，根本斷故末障隨除，瀑流之行不復更生。是處廣大發起言說，獲得殊勝淨妙色相，災禍遷變了不可得，遠離虛幻真實觀察。是處了知生喜受因，彼造壇法清涼可愛，相狀真實王者生善，損壞無已流轉運載，彼實隨順安樂無慢，色相光潤如是難有。可愛之法守護無損，星辰纏度照臨無難，業道流轉災禍可止，清淨修崇隨順聖語。瀑流之行無因嚴飾，見聞之義煩惱如海，暗鈍諍訟喧雜難止，如是運載長遠無盡。造作應器布施貧乏，舍宇寂靜有情無毒，是處清淨善妙究竟，智慧了知解脫無縛，彼有隨順修十善行，惠施珍寶處所施設，因力無盡彼相應法，心所自性發生隨逐，是處光明發生根本，青色圓滿遠近之相，自界他界狀貌發生圓滿色相。彼天光淨依教法修，遠離倒法順因果相，依止善友圓滿修行，如是獲得無流轉義。菩薩布施莊嚴尊者護國本生義邊十有其四。

持戒修行精進無減，不捨晝夜清淨無倒，所謂隨順聽聞菩薩教誨。云何時分相行？大乘根本修行制度，寂靜無變離畏無怖，不憚炎涼心無退屈，乃至頭目髓腦終無愛戀，誠實自有無遷變行，了知顛倒修行義利，隨順處所安樂因地相應真實，處所清淨造業誠實。如是彼處了知邊際，此暗鈍法隨根煩惱，纏縛有情如毒藥行。又修行勝利，是大有情修行之相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 持戒修行精進無減，不捨晝夜清淨無倒，所謂隨順聽聞菩薩教誨。云何時分相行？大乘根本修行制度，寂靜無變離畏無怖，不憚炎涼心無退屈，乃至頭目髓腦終無愛戀，誠實自有無遷變行，了知顛倒修行義利，隨順處所安樂因地相應真實，處所清淨造業誠實。如是彼處了知邊際，此暗鈍法隨根煩惱，纏縛有情如毒藥行。又修行勝利，是大有情修行之相。

云何進趣隨順勝義能令染息？無布施行暗鈍法是流轉因，離驚畏義無慢等相，生清淨義最上邊際，發生語言棄背流轉，是處有情修行布施行，福德相貌隨心發生，如子依母生天之相，是處寂靜果報殊妙，清淨可愛酬過去因，相貌如是造作希求，發起和合齊等支分，實行根本修布施行，熾然隨順修因之相。布施生起最上清淨，能施有力增上邊際，遠離染倒繫縛之性，和合造作淨妙義利，熾然止息瀑流之行。是處菩薩力用誠實，圓滿能作如是殊勝，相狀明白令眾愛樂，行施自在善住無倒，悲導種族求之無盡，寂靜修作殊勝義利。又修暗鈍行求顛倒法，煩惱茂盛處所非一，和合遷變損壞善法，運載癡迷暗昧如是。又遠離煩惱無楚毒行，善住誠實有學功能，障礙不生染法自止。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何進趣隨順勝義能令染息？無布施行暗鈍法是流轉因，離驚畏義無慢等相，生清淨義最上邊際，發生語言棄背流轉，是處有情修行布施行，福德相貌隨心發生，如子依母生天之相，是處寂靜果報殊妙，清淨可愛酬過去因，相貌如是造作希求，發起和合齊等支分，實行根本修布施行，熾然隨順修因之相。布施生起最上清淨，能施有力增上邊際，遠離染倒繫縛之性，和合造作淨妙義利，熾然止息瀑流之行。是處菩薩力用誠實，圓滿能作如是殊勝，相狀明白令眾愛樂，行施自在善住無倒，悲導種族求之無盡，寂靜修作殊勝義利。又修暗鈍行求顛倒法，煩惱茂盛處所非一，和合遷變損壞善法，運載癡迷暗昧如是。又遠離煩惱無楚毒行，善住誠實有學功能，障礙不生染法自止。

云何慈母養育之恩？遠離驚畏獲清涼地，令行十善悲愍施用齊等無偏，盡世長時愛語忘倦，如理思惟無染倒行，王者如天雨澤隨時，有求必應是處無倒，供養修設有德之眾，清淨如法奉施天龍，隨順有力如蜜和合，相貌支分寂靜如空。意解如此，根本語言如此詮詔，顛倒止息香氣遠聞，諍訟止寂損壞染相，邊際如是。修勝義相，普覆如雲，根本力用出生自性果報相貌，種族增上遠離飢渴，語言解脫寂然遠離。又香氣遠聞千變萬狀，又普蓋滿空無有邊際，受報力用充滿真實，數數癡迷損減不生，行祕藏因生運載義，顛倒瀑流暗鈍纏縛，無明解相遷變成染。是處菩薩有彼增上過去勝因，相貌自在有力淨妙，誠實圓就平等之法，如是無怖求清淨處，教誨制度倒染皆盡，次第纏縛災禍盡止，最上生起甚深勝義。如來圓證自在無倒，眾寶莊嚴熾然光顯，殊勝最上聽聞難事。怨家天帝明妃天后損減言說，彼時具足廣大隨順癡迷根本，又無寂靜遠離障染放逸廣大，相貌如空相應世間，發起倒染造作處所，其心昏昧無因修建。有情德行清淨無諍，如是繫縛有彼散亂，彼三性心間雜而有，修善離倒無彼障染。有彼如是戒德修行之士，我因增上遠離諍染真實我法，讚頌持戒尸羅圓滿。菩薩布施莊嚴鬘飾尊者護國本生義邊次第十五。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何慈母養育之恩？遠離驚畏獲清涼地，令行十善悲愍施用齊等無偏，盡世長時愛語忘倦，如理思惟無染倒行，王者如天雨澤隨時，有求必應是處無倒，供養修設有德之眾，清淨如法奉施天龍，隨順有力如蜜和合，相貌支分寂靜如空。意解如此，根本語言如此詮詔，顛倒止息香氣遠聞，諍訟止寂損壞染相，邊際如是。修勝義相，普覆如雲，根本力用出生自性果報相貌，種族增上遠離飢渴，語言解脫寂然遠離。又香氣遠聞千變萬狀，又普蓋滿空無有邊際，受報力用充滿真實，數數癡迷損減不生，行祕藏因生運載義，顛倒瀑流暗鈍纏縛，無明解相遷變成染。是處菩薩有彼增上過去勝因，相貌自在有力淨妙，誠實圓就平等之法，如是無怖求清淨處，教誨制度倒染皆盡，次第纏縛災禍盡止，最上生起甚深勝義。如來圓證自在無倒，眾寶莊嚴熾然光顯，殊勝最上聽聞難事。怨家天帝明妃天后損減言說，彼時具足廣大隨順癡迷根本，又無寂靜遠離障染放逸廣大，相貌如空相應世間，發起倒染造作處所，其心昏昧無因修建。有情德行清淨無諍，如是繫縛有彼散亂，彼三性心間雜而有，修善離倒無彼障染。有彼如是戒德修行之士，我因增上遠離諍染真實我法，讚頌持戒尸羅圓滿。菩薩布施莊嚴鬘飾尊者護國本生義邊次第十五。

圓滿真實演說相應無量力用，煩惱如火一合相貌，所謂聽聞菩薩教誨真實善友無諍之法相應如是。顛倒暗夜染諍增長，遠離煩惱障礙染縛無義相貌支分喧雜。又平等如父愛樂育子，其心攝藏功德之義三時無縛，彼布施力最上修作，無諍訟法有情想念。譬如慈父恩育為義，彼欲界天具貪瞋癡，一切煩惱發生之處障勝定法。又如是真實勝義無盡，增上平等能盡染倒，此求彼縛有遠離因，止息遷變法本如如，安樂寂靜法無流轉，心無苦患安樂自在。世尊上妙語言舌相如蓮，善正解脫漏盡圓滿，善淨三業祕密甚深，無暗鈍障癡迷染因，清淨止息善妙相狀，壽命無倒如是具足。無縛有情遠離邪染，有平等施有力寂靜，體性無減熾然修作，相貌支分不造煩惱，意地清淨安樂平等，一合相貌其心熾然。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 圓滿真實演說相應無量力用，煩惱如火一合相貌，所謂聽聞菩薩教誨真實善友無諍之法相應如是。顛倒暗夜染諍增長，遠離煩惱障礙染縛無義相貌支分喧雜。又平等如父愛樂育子，其心攝藏功德之義三時無縛，彼布施力最上修作，無諍訟法有情想念。譬如慈父恩育為義，彼欲界天具貪瞋癡，一切煩惱發生之處障勝定法。又如是真實勝義無盡，增上平等能盡染倒，此求彼縛有遠離因，止息遷變法本如如，安樂寂靜法無流轉，心無苦患安樂自在。世尊上妙語言舌相如蓮，善正解脫漏盡圓滿，善淨三業祕密甚深，無暗鈍障癡迷染因，清淨止息善妙相狀，壽命無倒如是具足。無縛有情遠離邪染，有平等施有力寂靜，體性無減熾然修作，相貌支分不造煩惱，意地清淨安樂平等，一合相貌其心熾然。

云何暗鈍無布施心？種族卑下調伏諍訟，果報非無安住無動，煩惱如火破壞善根惡因難止。又有運載因無支分義，平等圓滿和合無倒，有力布施聲不外聞。又作煩惱行修我慢因，隨順障染發生暗鈍，是處有力無修難事，勝義圓滿染倒盡止，圓滿義相布施生因，行菩薩行運載修作。如是大有情眾無有我見，發生勝義隨順聖法增上殊勝，性無修染煩惱顛倒，了知不作瀑流之性，全界煩惱廣大麁重時無間斷，此言誠實圓滿自性。彼大有情發生善行，根本無盡災禍遷變，無顛倒因寂靜止息，增上義邊因無繫縛，智慧如火燒煩惱薪，教授聖語寂靜無倒，身體支分上妙色相。彼云何施？發無倒心無相無縛，修殊勝因靜住如海，發起根本希欲真實，運布施想隨順因相。彼天真實圓滿自性，淨妙因圓光鮮如火，真實有力修離染行。菩薩修布施行尊者護國本生之行次第十六。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何暗鈍無布施心？種族卑下調伏諍訟，果報非無安住無動，煩惱如火破壞善根惡因難止。又有運載因無支分義，平等圓滿和合無倒，有力布施聲不外聞。又作煩惱行修我慢因，隨順障染發生暗鈍，是處有力無修難事，勝義圓滿染倒盡止，圓滿義相布施生因，行菩薩行運載修作。如是大有情眾無有我見，發生勝義隨順聖法增上殊勝，性無修染煩惱顛倒，了知不作瀑流之性，全界煩惱廣大麁重時無間斷，此言誠實圓滿自性。彼大有情發生善行，根本無盡災禍遷變，無顛倒因寂靜止息，增上義邊因無繫縛，智慧如火燒煩惱薪，教授聖語寂靜無倒，身體支分上妙色相。彼云何施？發無倒心無相無縛，修殊勝因靜住如海，發起根本希欲真實，運布施想隨順因相。彼天真實圓滿自性，淨妙因圓光鮮如火，真實有力修離染行。菩薩修布施行尊者護國本生之行次第十六。

無修染障發起聞持，了知暗鈍除顛倒行遠離無義，所謂隨順師長發生聽聞。菩薩之行云何相狀？於此發生廣大悲願，了知圓滿安住行施，無顛倒想無天魔難，有造作行無亂想因，安慰眾類除毒害因，名無垢稱。悲力自在世間無等，祕藏相應世間遠離，善根無盡倒染不生甚深難得。有情生因聞持具足，自在止息修殊勝義，是處聽聞，世間有情心無破壞貪欲之相，大覺埀慈運心普施，安樂之行善友之相，教授依止煩惱不生，三者無諍了知利益，增上支分遷變飢渴，諍訟十惡一切皆盡障難不生。又修暗鈍染世間無實，十不善法無離飢渴，發起倒因無勝義利。慈母見子憂愁不捨，智慧了知真實界性煩惱自止，如彼王者治於世間，廣大有力止息飢荒，修崇廣大圓滿無倒，我慢不生了知梵行，暗鈍不生增上有力圓滿自在。又有處所，朋友真實有智有力，具足清淨上妙作用，意修無染了知壞相，發生智慧斷染修行，趣於果法依聖言說。一切眾生養育之相非無其因，有作器用狀如其蓋，養育相貌廕覆為義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無修染障發起聞持，了知暗鈍除顛倒行遠離無義，所謂隨順師長發生聽聞。菩薩之行云何相狀？於此發生廣大悲願，了知圓滿安住行施，無顛倒想無天魔難，有造作行無亂想因，安慰眾類除毒害因，名無垢稱。悲力自在世間無等，祕藏相應世間遠離，善根無盡倒染不生甚深難得。有情生因聞持具足，自在止息修殊勝義，是處聽聞，世間有情心無破壞貪欲之相，大覺埀慈運心普施，安樂之行善友之相，教授依止煩惱不生，三者無諍了知利益，增上支分遷變飢渴，諍訟十惡一切皆盡障難不生。又修暗鈍染世間無實，十不善法無離飢渴，發起倒因無勝義利。慈母見子憂愁不捨，智慧了知真實界性煩惱自止，如彼王者治於世間，廣大有力止息飢荒，修崇廣大圓滿無倒，我慢不生了知梵行，暗鈍不生增上有力圓滿自在。又有處所，朋友真實有智有力，具足清淨上妙作用，意修無染了知壞相，發生智慧斷染修行，趣於果法依聖言說。一切眾生養育之相非無其因，有作器用狀如其蓋，養育相貌廕覆為義。

云何相狀？造作和合求無諍訟，是處有王無時不治，修作殊勝語言善教，災禍顛倒如此盡止，成就養育孤獨之眾。又造彼染因本無施行破壞世間，有情自致無寂靜語，勝義行邊智識真實，一合相貌有情無慢，世間苦受必有其因無祕密行，無如王旨時分流轉，有彼福因德行滿足，無修染諍成就世間福業之處，談說諍訟凡夫難止，勝義調伏無染清淨，眼根圓淨福德廣大。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何相狀？造作和合求無諍訟，是處有王無時不治，修作殊勝語言善教，災禍顛倒如此盡止，成就養育孤獨之眾。又造彼染因本無施行破壞世間，有情自致無寂靜語，勝義行邊智識真實，一合相貌有情無慢，世間苦受必有其因無祕密行，無如王旨時分流轉，有彼福因德行滿足，無修染諍成就世間福業之處，談說諍訟凡夫難止，勝義調伏無染清淨，眼根圓淨福德廣大。

云何無倒？有情寂靜止息言說，王者體大聽聞正理，圓滿發生離邪僻行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何無倒？有情寂靜止息言說，王者體大聽聞正理，圓滿發生離邪僻行。

云何正解脫義？善趣有學。又煩惱無盡，生本有種造作發生圓滿顛倒，一合我慢自性根本，有情煩惱熾然相應，記念憶持本來無妄，滅又復生遷變無盡，過去之因遇緣而起方圓任器。智慧了知寂然無禍其心自作，大乘最上智不可得，纏縛行相如來永棄，體性廣大遷變不窮，清淨妙因寂然無對，解脫本心了無影像，智出有無言詮何及？清淨甚深法性難得，無倒離畏出過邊際，災禍處所止息不生。我慢纏縛自性非有，如空之智求不可得，自性顛倒作業不生，相貌最上力用根本，施設名色威容可畏。祕密自性一合可得，諍訟遷變教誨不生，處所損減煩惱纏縛蓋，想念無已。暗鈍邊際妙慧止息，種族力用相狀無倒，運載功能嚴峻制度，族類之眾修遷變行。唯如來性最尊最上，名色根本相狀淨妙寂靜影像，因力如是自性圓滿，有力修作智慧真實，因緣和合離縛為上，根本心生制度之法遠離為道。布施之力，盡多種物求和合行，彼彼修行過去煩惱離天趣行，遠離我慢勝因方得，根本三諍相縛我生。正解脫義遠離圓滿，染縛寂靜行施真實，修調伏義作業清淨，具足聞持慢不可得，慧解明利勝因可修，寂靜無等明了無減，智慧施設和合無動，進止成就屈伸無替，意解詳審圓滿修慧。貪愛如海唯智能離，祕藏之義本不可生亦不可壞，安樂為義無輪轉義，如是界性無有傾動，根本相貌施設難得，勝義德行寂然無有，煩惱自體如來永斷，暗鈍苦惱地獄可受，餓鬼之報恐怖難出，無我無倒力用可止，聲聞動轉大乘無動，解脫無生見戒何往，布施熾然希求無有。如世慈父調伏無盡，戒性持犯止息染因，慧解無相煩惱不生，如如德行寂靜止息，四果聲聞勝義真實。是處有王行檀那行，如大瀑流修崇滿足，雖有布施無希報應，施無相行根本無倒，飲食滿足廣大行檀無生憍恣，國界生靈忻然有慶，教令制度普霑有洽，此布施行淨妙修崇，普濟群生無非大施，國界之內聚落處所其數五千，宣令普遍皆令師範彼彼修作，此國豐饒修崇鮮麗世無與等。善言告諭是處有王，國務從本善治邊方，存亡去就凡須筵會，事當法古無令諍訟務在真實，寂然造作相狀窮極。時彼支分聞法教令，王者有言告當三說，彼王有智力用殊勝無當卒暴，彼像附天殊勝修作，聞持具足不生憍慢圓滿無倒，如是世尊於過去世，無去無來色相圓滿。菩薩行布施行莊嚴其處護國尊者本生義邊次第十七。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何正解脫義？善趣有學。又煩惱無盡，生本有種造作發生圓滿顛倒，一合我慢自性根本，有情煩惱熾然相應，記念憶持本來無妄，滅又復生遷變無盡，過去之因遇緣而起方圓任器。智慧了知寂然無禍其心自作，大乘最上智不可得，纏縛行相如來永棄，體性廣大遷變不窮，清淨妙因寂然無對，解脫本心了無影像，智出有無言詮何及？清淨甚深法性難得，無倒離畏出過邊際，災禍處所止息不生。我慢纏縛自性非有，如空之智求不可得，自性顛倒作業不生，相貌最上力用根本，施設名色威容可畏。祕密自性一合可得，諍訟遷變教誨不生，處所損減煩惱纏縛蓋，想念無已。暗鈍邊際妙慧止息，種族力用相狀無倒，運載功能嚴峻制度，族類之眾修遷變行。唯如來性最尊最上，名色根本相狀淨妙寂靜影像，因力如是自性圓滿，有力修作智慧真實，因緣和合離縛為上，根本心生制度之法遠離為道。布施之力，盡多種物求和合行，彼彼修行過去煩惱離天趣行，遠離我慢勝因方得，根本三諍相縛我生。正解脫義遠離圓滿，染縛寂靜行施真實，修調伏義作業清淨，具足聞持慢不可得，慧解明利勝因可修，寂靜無等明了無減，智慧施設和合無動，進止成就屈伸無替，意解詳審圓滿修慧。貪愛如海唯智能離，祕藏之義本不可生亦不可壞，安樂為義無輪轉義，如是界性無有傾動，根本相貌施設難得，勝義德行寂然無有，煩惱自體如來永斷，暗鈍苦惱地獄可受，餓鬼之報恐怖難出，無我無倒力用可止，聲聞動轉大乘無動，解脫無生見戒何往，布施熾然希求無有。如世慈父調伏無盡，戒性持犯止息染因，慧解無相煩惱不生，如如德行寂靜止息，四果聲聞勝義真實。是處有王行檀那行，如大瀑流修崇滿足，雖有布施無希報應，施無相行根本無倒，飲食滿足廣大行檀無生憍恣，國界生靈忻然有慶，教令制度普霑有洽，此布施行淨妙修崇，普濟群生無非大施，國界之內聚落處所其數五千，宣令普遍皆令師範彼彼修作，此國豐饒修崇鮮麗世無與等。善言告諭是處有王，國務從本善治邊方，存亡去就凡須筵會，事當法古無令諍訟務在真實，寂然造作相狀窮極。時彼支分聞法教令，王者有言告當三說，彼王有智力用殊勝無當卒暴，彼像附天殊勝修作，聞持具足不生憍慢圓滿無倒，如是世尊於過去世，無去無來色相圓滿。菩薩行布施行莊嚴其處護國尊者本生義邊次第十七。

尸羅寂靜盡顛倒行，戒法清涼能除染縛，所謂隨順聽聞，菩提薩埵種族寂然，相貌和合無有遷變，淨妙之處平等之眾真實寂靜，梵行之眾清淨學處，善友之眾智慧增上，自在修作本來自性，清淨真實相盡無餘，隨順世間智慧有情，相貌清嚴增上無比，人中慧解明白可愛，彼岸清涼縛染皆盡。智慧善淨運用無邊，煩惱瀑流如來已除，如是世間暗鈍難出，自無有智全求有力，了解倒法知見有在，德行最上無我慢縛，煩惱生起有智能壞。出家修行是大有情，愛樂處所隨順苦受，違背正法快樂有情，修布施行意地安樂，平等增上修布施行，勝過布施百千沙門及婆羅門所施功德，如阿羅漢智慧圓滿功德無異。過去聚落真實隨順，王者所居遷變無動，上妙吉祥隨時無變，色界禪定近分根本，清淨聽聞因相寂靜，名色之體五蘊遷變，形相淨妙自在有力，如阿羅漢最勝變現。出家功德依法而行，清淨妙智慢法不生，彼染相盡聞持經典，變化相貌名色遷移，發生智慧出離纏縛，淨妙行施道德無等善靜聽聞，清涼如月喧諍遠離，是處無倒善意發生。如慈父想恩德無比，圓滿善靜如春生育，慈父愛子無時捨離，造作處所語言無倒，善能調伏顛倒相貌，寂靜如空邊際無盡，稱讚功德如山無動，清淨力能不可名狀，智慧吉祥生靈國界，處所奇妙暗鈍難居，勝慧力能聖賢可止，上妙修崇安固無動，卒暴纏蓋應須遠離，女人本末憂煎可畏，有情何可還生愛戀，嚴峻制度無因於彼，希求永斷增上自止，彼求勝義荷負生靈，聽聞義利清淨真實。如母之意善教子法，是無變動，世間有情調伏如此作業圓滿，安樂自在增上真實。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 尸羅寂靜盡顛倒行，戒法清涼能除染縛，所謂隨順聽聞，菩提薩埵種族寂然，相貌和合無有遷變，淨妙之處平等之眾真實寂靜，梵行之眾清淨學處，善友之眾智慧增上，自在修作本來自性，清淨真實相盡無餘，隨順世間智慧有情，相貌清嚴增上無比，人中慧解明白可愛，彼岸清涼縛染皆盡。智慧善淨運用無邊，煩惱瀑流如來已除，如是世間暗鈍難出，自無有智全求有力，了解倒法知見有在，德行最上無我慢縛，煩惱生起有智能壞。出家修行是大有情，愛樂處所隨順苦受，違背正法快樂有情，修布施行意地安樂，平等增上修布施行，勝過布施百千沙門及婆羅門所施功德，如阿羅漢智慧圓滿功德無異。過去聚落真實隨順，王者所居遷變無動，上妙吉祥隨時無變，色界禪定近分根本，清淨聽聞因相寂靜，名色之體五蘊遷變，形相淨妙自在有力，如阿羅漢最勝變現。出家功德依法而行，清淨妙智慢法不生，彼染相盡聞持經典，變化相貌名色遷移，發生智慧出離纏縛，淨妙行施道德無等善靜聽聞，清涼如月喧諍遠離，是處無倒善意發生。如慈父想恩德無比，圓滿善靜如春生育，慈父愛子無時捨離，造作處所語言無倒，善能調伏顛倒相貌，寂靜如空邊際無盡，稱讚功德如山無動，清淨力能不可名狀，智慧吉祥生靈國界，處所奇妙暗鈍難居，勝慧力能聖賢可止，上妙修崇安固無動，卒暴纏蓋應須遠離，女人本末憂煎可畏，有情何可還生愛戀，嚴峻制度無因於彼，希求永斷增上自止，彼求勝義荷負生靈，聽聞義利清淨真實。如母之意善教子法，是無變動，世間有情調伏如此作業圓滿，安樂自在增上真實。

云何復得安樂邊際？熾然忻喜作吉祥事，是處菩提薩埵根本希求安樂之行。有微妙智出染纏縛，教授學資真實祕密，如是知見教誡安樂。有情如是荷負益濟，無相言說生安樂想，無彼災禍施修布施業，行十善因調伏所在，勝慧吉祥如母護念，此名安樂如性真實。彼增上因果報勝妙，求增上慢祕密能止，聖性之法根本如是，聞持之義法不可得，有情自性凡聖亦同，無彼無此我慢真實，本因非有施設具足，嬉弄顛倒遷變如是。彼布施因快樂之本，清淨妙慧出世良因，運載之法動靜進止，安樂無難趣求有法，寂然自在有道之法，成就本因希求無諍，如是之法有情離過，躬慕聖賢增上供養，圓滿真實快樂安靜，修崇勝法速得成就。根本寂靜勝義自性，淨意不生真實難任，此法自性寂然安樂，體離有無平等妙慧，無倒修作安樂靜妙，體性清淨嚴峻於此。解脫正慧護助有情，苦惱不生纏蓋皆盡，根本勝義希求無倒，三種縛染舉動不生，慈母快樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何復得安樂邊際？熾然忻喜作吉祥事，是處菩提薩埵根本希求安樂之行。有微妙智出染纏縛，教授學資真實祕密，如是知見教誡安樂。有情如是荷負益濟，無相言說生安樂想，無彼災禍施修布施業，行十善因調伏所在，勝慧吉祥如母護念，此名安樂如性真實。彼增上因果報勝妙，求增上慢祕密能止，聖性之法根本如是，聞持之義法不可得，有情自性凡聖亦同，無彼無此我慢真實，本因非有施設具足，嬉弄顛倒遷變如是。彼布施因快樂之本，清淨妙慧出世良因，運載之法動靜進止，安樂無難趣求有法，寂然自在有道之法，成就本因希求無諍，如是之法有情離過，躬慕聖賢增上供養，圓滿真實快樂安靜，修崇勝法速得成就。根本寂靜勝義自性，淨意不生真實難任，此法自性寂然安樂，體離有無平等妙慧，無倒修作安樂靜妙，體性清淨嚴峻於此。解脫正慧護助有情，苦惱不生纏蓋皆盡，根本勝義希求無倒，三種縛染舉動不生，慈母快樂。

云何捨離？聽聞動息進止求安，煩惱毒染暗鈍纏蓋，無力安樂我慢增上，處所清淨法性凝然，慢等因緣求不可得，卒暴苦惱暗鈍纏縛，善淨相應止寂遠離，制度湛然豁若太虛，我慢癡等增上可畏，安樂相貌寂然移轉，飢渴所逼如此日有，苦惱纏縛運載無已。了煩惱性方獲安樂，悟無心理行如如行，彼岸清淨聖人可往，分折義理須憑智力，寂靜安樂棲心教道，貪欲諍訟煩惱根本，彼此纏縛無慧發生。慈父力能在處勸諭，瀑流之緣慢意方起，持律學人是大有情，善心相應戒行清淨，斷盡煩惱唯阿羅漢，棄背不生纏蓋相貌，自性遠離行相如此，根本功能制度如上。菩薩施行莊嚴護國尊者本生之義次第十八。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何捨離？聽聞動息進止求安，煩惱毒染暗鈍纏蓋，無力安樂我慢增上，處所清淨法性凝然，慢等因緣求不可得，卒暴苦惱暗鈍纏縛，善淨相應止寂遠離，制度湛然豁若太虛，我慢癡等增上可畏，安樂相貌寂然移轉，飢渴所逼如此日有，苦惱纏縛運載無已。了煩惱性方獲安樂，悟無心理行如如行，彼岸清淨聖人可往，分折義理須憑智力，寂靜安樂棲心教道，貪欲諍訟煩惱根本，彼此纏縛無慧發生。慈父力能在處勸諭，瀑流之緣慢意方起，持律學人是大有情，善心相應戒行清淨，斷盡煩惱唯阿羅漢，棄背不生纏蓋相貌，自性遠離行相如此，根本功能制度如上。菩薩施行莊嚴護國尊者本生之義次第十八。

快樂一類有智之眾，根本冤對遷變遠離，所謂隨順聽聞菩薩根本時分調伏寂靜，德行廣大靜住有力，息除煩惱增上智慧，彼彼災禍真實暗鈍，顛倒希求色相諍訟憎惡損德，隨順卒暴無調伏行。具足聽聞增上布施，善趣等持寂靜之行，煩惱不生自在有力，勝義增上飲食圓滿，教誡師邊希求制度，明解止持能了作犯，善妙秘密清淨因行，實作業時增上三業，根本因行修崇已畢，遠離鬼趣憂苦之患。具足聞持教授言說，染意暗鈍瀑流煩惱有情俱時增上止息淨妙如此，彼彼離縛根本影像，和合遠離顛倒增上，染因邊際色等如是。希求一切獲得清淨，婆羅門法無性祕藏，猶如慈母意能含育，求彼自在圓滿獲得，增上化生快樂相貌，上妙遷變神彩壯冠，知識自在有智有力，出諍訟境登彼岸地，屈伸處中平等安住，寂靜律儀妙止禪定，復有無上希有功德，安住無相湛然清淨，如是義利實相可得。快樂無縛世間最上，破壞之義實不可有，纏蓋顛倒是處遠離，淨意相應究竟平等，飢渴遠離因聽聞得，四果羅漢三界染盡，憂愁之義寂然無有，如是和合苦惱安在？此勝義體安靜無縛，憂愁苦惱了無所得，根本時分實因自性，染慢皆盡覺體自得。是處聽聞根本寂靜，隨順無盡安樂境界，此時染倒無處施為常一清淨，所謂此時得獲祕密出離纏蓋。菩薩教誨一處不壞隨順有力，生於子想作妙善義，是處憍逸增上根本，無有淨妙正解脫義，了解本因修有學行，其心安住荷負力能，布施希求如彼先聖，此七種聖實本學地，聽聞善友智解滿足，貪無因起住聖人位。此真聖眾修如如行，住十地位除分別染，求正解脫說大乘法，熾然有力安固無動，清淨運載令心歡喜，力能布施五蘊不傾，染惡相貌無因生起，彼靜住依煩惱永斷，增上我慢損減顛倒，根本勝義無相止息，清淨禪定湛然安樂。菩提薩埵息染之法，希求義利調伏有力，色界諸天自在無欲，行十善道遠離瞋恚，求智慧行色相圓滿，顛倒放逸災禍之患，最上寂靜大乘勝義，根本妙智了真如性，清淨之眾行布施行，圓滿自在修聖者行。彼教誡法廣大真實，寂靜變化色相圓滿，福德和合聲相微妙，智慧明白無時暗昧，彼彼真實正解脫因，如一作業制度嚴峻，福德真實處所自在，性好修施無倒成滿，智慧禪定愛語修設，如是不壞體性安住，最上邊際息染諍法。如是暗鈍本性癡迷，戒法清涼調伏為義，本性非實遮防之用，禪那無倒遷變有力，冤家天帝真實過患，彼彼增上圓滿息除，禪定自在飢渴無有，我慢不生處所清淨，盡彼煩惱德行真實，圓滿力用自性根本，隨順善法寂靜遠離，無色之眾淨妙無減上妙生起。是處修設嚴麗 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 快樂一類有智之眾，根本冤對遷變遠離，所謂隨順聽聞菩薩根本時分調伏寂靜，德行廣大靜住有力，息除煩惱增上智慧，彼彼災禍真實暗鈍，顛倒希求色相諍訟憎惡損德，隨順卒暴無調伏行。具足聽聞增上布施，善趣等持寂靜之行，煩惱不生自在有力，勝義增上飲食圓滿，教誡師邊希求制度，明解止持能了作犯，善妙秘密清淨因行，實作業時增上三業，根本因行修崇已畢，遠離鬼趣憂苦之患。具足聞持教授言說，染意暗鈍瀑流煩惱有情俱時增上止息淨妙如此，彼彼離縛根本影像，和合遠離顛倒增上，染因邊際色等如是。希求一切獲得清淨，婆羅門法無性祕藏，猶如慈母意能含育，求彼自在圓滿獲得，增上化生快樂相貌，上妙遷變神彩壯冠，知識自在有智有力，出諍訟境登彼岸地，屈伸處中平等安住，寂靜律儀妙止禪定，復有無上希有功德，安住無相湛然清淨，如是義利實相可得。快樂無縛世間最上，破壞之義實不可有，纏蓋顛倒是處遠離，淨意相應究竟平等，飢渴遠離因聽聞得，四果羅漢三界染盡，憂愁之義寂然無有，如是和合苦惱安在？此勝義體安靜無縛，憂愁苦惱了無所得，根本時分實因自性，染慢皆盡覺體自得。是處聽聞根本寂靜，隨順無盡安樂境界，此時染倒無處施為常一清淨，所謂此時得獲祕密出離纏蓋。菩薩教誨一處不壞隨順有力，生於子想作妙善義，是處憍逸增上根本，無有淨妙正解脫義，了解本因修有學行，其心安住荷負力能，布施希求如彼先聖，此七種聖實本學地，聽聞善友智解滿足，貪無因起住聖人位。此真聖眾修如如行，住十地位除分別染，求正解脫說大乘法，熾然有力安固無動，清淨運載令心歡喜，力能布施五蘊不傾，染惡相貌無因生起，彼靜住依煩惱永斷，增上我慢損減顛倒，根本勝義無相止息，清淨禪定湛然安樂。菩提薩埵息染之法，希求義利調伏有力，色界諸天自在無欲，行十善道遠離瞋恚，求智慧行色相圓滿，顛倒放逸災禍之患，最上寂靜大乘勝義，根本妙智了真如性，清淨之眾行布施行，圓滿自在修聖者行。彼教誡法廣大真實，寂靜變化色相圓滿，福德和合聲相微妙，智慧明白無時暗昧，彼彼真實正解脫因，如一作業制度嚴峻，福德真實處所自在，性好修施無倒成滿，智慧禪定愛語修設，如是不壞體性安住，最上邊際息染諍法。如是暗鈍本性癡迷，戒法清涼調伏為義，本性非實遮防之用，禪那無倒遷變有力，冤家天帝真實過患，彼彼增上圓滿息除，禪定自在飢渴無有，我慢不生處所清淨，盡彼煩惱德行真實，圓滿力用自性根本，隨順善法寂靜遠離，無色之眾淨妙無減上妙生起。是處修設嚴麗

寂靜，煩惱相狀顛倒止息，根本淨妙彼因具足變狀如華，應器無染真實色相。教誨之因調伏為義，具足聲相邊際和合，暗鈍顛倒彼彼諍訟。菩薩導化煩惱止息，顛倒之處冤家明妃天帝眾類，如是縛縛根本不行，展轉苦惱希求止息，快樂自在微妙清淨。是處菩薩最上趣向，如是福德猶如蓮華圓滿可愛，無倒修行種族遠離，如是支分纏縛自性，智慧希求思惟邊際真實如是，定心圓滿本性如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寂靜，煩惱相狀顛倒止息，根本淨妙彼因具足變狀如華，應器無染真實色相。教誨之因調伏為義，具足聲相邊際和合，暗鈍顛倒彼彼諍訟。菩薩導化煩惱止息，顛倒之處冤家明妃天帝眾類，如是縛縛根本不行，展轉苦惱希求止息，快樂自在微妙清淨。是處菩薩最上趣向，如是福德猶如蓮華圓滿可愛，無倒修行種族遠離，如是支分纏縛自性，智慧希求思惟邊際真實如是，定心圓滿本性如是。