菩薩本生鬘論卷第五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩本生鬘論卷第五

聖勇菩薩等造 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聖勇菩薩等造

宋朝散大夫試鴻臚少卿同譯經梵才大師紹德慧詢等奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宋朝散大夫試鴻臚少卿同譯經梵才大師紹德慧詢等奉 詔譯

如彼縛力性用廣大，勝義力用盡漏邊際；善根發生遠離彼倒，如理寂靜無有損減，實因義利相狀鮮潔，熾盛崇修增上供養；如是聚落處處增修彼彼變易，勝義行邊和合無諍；施無顛倒覺悟無諍，如是處中遠離二邊，善哉自性和合如是。彼布施邊諸天愛樂，長夜精進圓滿勝義，有情智慧因世尊生，如是色相增上圓滿。運無諍施廣大清淨，如來色相真實最上。菩薩施行莊嚴尊者護國本生義邊十一。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如彼縛力性用廣大，勝義力用盡漏邊際；善根發生遠離彼倒，如理寂靜無有損減，實因義利相狀鮮潔，熾盛崇修增上供養；如是聚落處處增修彼彼變易，勝義行邊和合無諍；施無顛倒覺悟無諍，如是處中遠離二邊，善哉自性和合如是。彼布施邊諸天愛樂，長夜精進圓滿勝義，有情智慧因世尊生，如是色相增上圓滿。運無諍施廣大清淨，如來色相真實最上。菩薩施行莊嚴尊者護國本生義邊十一。

實丈夫相和合無變，所謂隨順聽聞菩薩之行，發起隨順自所得法寂靜無變，廣大梵行圓滿修作。彼處復修無生善業，聽聞甚深增上妙行，了知教誨修崇之事，聽聞成就根本自性。住於過去增上寂靜，調伏有情擔負重任，德行真實發語誠諦，使令增上瞋恚有情其心不生。又有是處，無勝義法作瞋恚生，如是有學戒德之人，遷變苦受無有止息。了知輪回自性邊際，布施恭奉無欲希果，寂靜安樂圓滿依止，名相自在止息遷變，智慧為上。是處有學出離煩惱，如是法師真實出生自在之因，無顛倒義誠實語言，無相之意圓滿息惡，無有邊際顛倒法盡。是時彼煩惱障寂然靜止，遠離言說真實語言。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 實丈夫相和合無變，所謂隨順聽聞菩薩之行，發起隨順自所得法寂靜無變，廣大梵行圓滿修作。彼處復修無生善業，聽聞甚深增上妙行，了知教誨修崇之事，聽聞成就根本自性。住於過去增上寂靜，調伏有情擔負重任，德行真實發語誠諦，使令增上瞋恚有情其心不生。又有是處，無勝義法作瞋恚生，如是有學戒德之人，遷變苦受無有止息。了知輪回自性邊際，布施恭奉無欲希果，寂靜安樂圓滿依止，名相自在止息遷變，智慧為上。是處有學出離煩惱，如是法師真實出生自在之因，無顛倒義誠實語言，無相之意圓滿息惡，無有邊際顛倒法盡。是時彼煩惱障寂然靜止，遠離言說真實語言。

云何遠離童女苦邊？染不傾動有學遠離。云何染本？貪欲勢力盛不可止，增上遷變求染障盡勝義無倒，室女苦受繫縛如是，行寂靜因了知無諍，最上布施了知無縛，寂然修作離倒言說。梵天之眾增上議論，圓滿見性相應智慧無處不了，有學遠離得戒和尚，力能損壞彼顛倒因，亦能造論，發生教授、阿闍梨、證戒師等軌範，圓滿實因乃至如彼，無倒言論彼諍增上，善淨止息能斷染縛，如是空性方便了知出離纏縛性淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何遠離童女苦邊？染不傾動有學遠離。云何染本？貪欲勢力盛不可止，增上遷變求染障盡勝義無倒，室女苦受繫縛如是，行寂靜因了知無諍，最上布施了知無縛，寂然修作離倒言說。梵天之眾增上議論，圓滿見性相應智慧無處不了，有學遠離得戒和尚，力能損壞彼顛倒因，亦能造論，發生教授、阿闍梨、證戒師等軌範，圓滿實因乃至如彼，無倒言論彼諍增上，善淨止息能斷染縛，如是空性方便了知出離纏縛性淨。

云何了達業用？智慧了知無遷變法，名出世間，一切塔廟梵天福因了知如是，此真實因增上界性，獲天之報無瞋相應，自處清淨希求如是。此言聽受廕覆如葢，求修習行依仗師友，教誨如是依賢善人，無卒暴因修勝義行，誠實如是了知難得。菩薩靜住是處具足，菩薩麁重無顛倒行無縛染意，離獨覺行出暗純慢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何了達業用？智慧了知無遷變法，名出世間，一切塔廟梵天福因了知如是，此真實因增上界性，獲天之報無瞋相應，自處清淨希求如是。此言聽受廕覆如葢，求修習行依仗師友，教誨如是依賢善人，無卒暴因修勝義行，誠實如是了知難得。菩薩靜住是處具足，菩薩麁重無顛倒行無縛染意，離獨覺行出暗純慢。

云何如空相縛廣大如雲，凡夫難出？甚深之法殊勝難得，發生想念思惟不及，菩薩誠言示教方入。有大梵眾我生其中，遠離人趣彼無災禍，有此誠因施設相貌，無求顛倒行十善行，無憂苦縛處無有染，自體鮮潔獲清淨報。是處菩薩語言教授戒清涼義，靜住無倒豁虛行相，承師示論空寂之相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何如空相縛廣大如雲，凡夫難出？甚深之法殊勝難得，發生想念思惟不及，菩薩誠言示教方入。有大梵眾我生其中，遠離人趣彼無災禍，有此誠因施設相貌，無求顛倒行十善行，無憂苦縛處無有染，自體鮮潔獲清淨報。是處菩薩語言教授戒清涼義，靜住無倒豁虛行相，承師示論空寂之相。

云何有情獲得師授十善業因？遠離有、空、斷、常四邊。云何無因遠離？有世間因名顛倒業，有情無知不了倒本，造作我慢眼無窺視，顛倒瀑流增長流轉，變動增修發生我見，無勝義意空修我倒，煩惱諍訟暗鈍修作，善見彼染自靜如是。自身清淨種族無慢，薩埵無變貪受增長，無修作慧罪業自處，布施不修無因如是。了菩薩行善淨之意，為軌範師發言教授，無求修意我慢性增，無如是義無別德行，無求根本言諭不可，自為增上遷變在我，修顛倒想瞋恚無止，圓滿無實了知彼幻，發生善根遠離邪法。是處有軌範師，盡彼顛倒了解言說。善哉！善男子！大婆羅門增上色相，希求寂靜圓滿之行。云何修作善靜法道？無相可修聽聞了知，清淨義邊圓滿進修。善男子！自無煩惱，如是寂靜殊勝義利，安樂聽聞止息可修。彼天自在實大丈夫和合相貌，無別力用寂然所獲，如是因相聖力圓滿，遠離小乘聲聞因行，世間相貌語言增上。菩薩布施莊嚴尊者護國往梵天生本生義邊十二。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何有情獲得師授十善業因？遠離有、空、斷、常四邊。云何無因遠離？有世間因名顛倒業，有情無知不了倒本，造作我慢眼無窺視，顛倒瀑流增長流轉，變動增修發生我見，無勝義意空修我倒，煩惱諍訟暗鈍修作，善見彼染自靜如是。自身清淨種族無慢，薩埵無變貪受增長，無修作慧罪業自處，布施不修無因如是。了菩薩行善淨之意，為軌範師發言教授，無求修意我慢性增，無如是義無別德行，無求根本言諭不可，自為增上遷變在我，修顛倒想瞋恚無止，圓滿無實了知彼幻，發生善根遠離邪法。是處有軌範師，盡彼顛倒了解言說。善哉！善男子！大婆羅門增上色相，希求寂靜圓滿之行。云何修作善靜法道？無相可修聽聞了知，清淨義邊圓滿進修。善男子！自無煩惱，如是寂靜殊勝義利，安樂聽聞止息可修。彼天自在實大丈夫和合相貌，無別力用寂然所獲，如是因相聖力圓滿，遠離小乘聲聞因行，世間相貌語言增上。菩薩布施莊嚴尊者護國往梵天生本生義邊十二。

彼若纏縛煩惱真實，修出世道自在有力，所謂隨順聽聞真實勝義，智慧了知世間義利，遠離根本我慢。菩薩施無難法救災禍眾，由能了知王之法律煩惱流轉，修祕密行我慢止息。世間慈父，是大丈夫恩育其子，自性齊等了知遷變，隨順教乘功德之法無流轉道，莊嚴了解世間因行，教法所詮真實一身。是破壞法喻遷變行，是處無智不了飢渴，難解因果制度寂靜。如是修習，色相無縛無顛倒性，無十不善，崇三寶行無貪愛處，智慧了知過去實事，最上德行無不見了。寂善修作彼修施行，如是名眼，是處遠離增上無智，真實三寶彼不能知，如是處所誠實暗昧，不知染因根本如此，是處梵世了解三相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼若纏縛煩惱真實，修出世道自在有力，所謂隨順聽聞真實勝義，智慧了知世間義利，遠離根本我慢。菩薩施無難法救災禍眾，由能了知王之法律煩惱流轉，修祕密行我慢止息。世間慈父，是大丈夫恩育其子，自性齊等了知遷變，隨順教乘功德之法無流轉道，莊嚴了解世間因行，教法所詮真實一身。是破壞法喻遷變行，是處無智不了飢渴，難解因果制度寂靜。如是修習，色相無縛無顛倒性，無十不善，崇三寶行無貪愛處，智慧了知過去實事，最上德行無不見了。寂善修作彼修施行，如是名眼，是處遠離增上無智，真實三寶彼不能知，如是處所誠實暗昧，不知染因根本如此，是處梵世了解三相。

云何無善？煩惱現行不能止息，是處遠離彼顛倒行。我自施設梵眾語言，自修賢善梵行圓滿，彼清淨處靜住聽聞，梵天王眾圓滿修作，是處彼有梵眾修布施行，處處愛樂自性清淨，求報身行善淨無動，寂靜圓滿最上最勝增長上上。如來性義無怨親想，有力自在修靜住行。梵眾圓滿目視如此，至求可獲廣大色相，慧解修作無因染意，施設相狀欲染皆盡，如阿羅漢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何無善？煩惱現行不能止息，是處遠離彼顛倒行。我自施設梵眾語言，自修賢善梵行圓滿，彼清淨處靜住聽聞，梵天王眾圓滿修作，是處彼有梵眾修布施行，處處愛樂自性清淨，求報身行善淨無動，寂靜圓滿最上最勝增長上上。如來性義無怨親想，有力自在修靜住行。梵眾圓滿目視如此，至求可獲廣大色相，慧解修作無因染意，施設相狀欲染皆盡，如阿羅漢。

云何有情離倒災禍？彼意寂靜無因色相，發起施行依法義利，流轉不生聽聞聖教，意樂勝因國王依止，安樂了解別別自性，此因十善依止慈母，和合成就體性增上，住無渴乏意無施惠無力發生，依仗慈母獲得安樂。王有調伏廣大知見，四方止息，如母愛樂諍訟皆止，和合發生彼吉祥事，暗縛我慢顛倒不生如阿羅漢。種族增上無貪、瞋、癡三種本惑，月色明白無雲遮閉寂靜可愛。如此聽聞義利真實。王之相狀姿容可愛上妙色相，彼無義利得識不生，舍宅女人儀容無對，淨勝無染希欲遠離，是處行施心地真實。摩竭陀王自來此舍，勢力最勝清淨無染，離暗慢怖能壞貪欲，獲如來藏祕密言說平等之心，了三世事流轉邊際，依止如地華色鮮潔香氣圓滿，隨順色相嚴峻制度，所謂大乘大般涅槃，種種圓滿福德具足，聞持經典熾然了解，是處制度無顛倒想。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何有情離倒災禍？彼意寂靜無因色相，發起施行依法義利，流轉不生聽聞聖教，意樂勝因國王依止，安樂了解別別自性，此因十善依止慈母，和合成就體性增上，住無渴乏意無施惠無力發生，依仗慈母獲得安樂。王有調伏廣大知見，四方止息，如母愛樂諍訟皆止，和合發生彼吉祥事，暗縛我慢顛倒不生如阿羅漢。種族增上無貪、瞋、癡三種本惑，月色明白無雲遮閉寂靜可愛。如此聽聞義利真實。王之相狀姿容可愛上妙色相，彼無義利得識不生，舍宅女人儀容無對，淨勝無染希欲遠離，是處行施心地真實。摩竭陀王自來此舍，勢力最勝清淨無染，離暗慢怖能壞貪欲，獲如來藏祕密言說平等之心，了三世事流轉邊際，依止如地華色鮮潔香氣圓滿，隨順色相嚴峻制度，所謂大乘大般涅槃，種種圓滿福德具足，聞持經典熾然了解，是處制度無顛倒想。

云何無因無別智慧，發生義利十善之法？云何因相？真實寂靜無慢色相，淨妙福德善淨和合，雜穢止息具足力用，清淨十善修四念住，是處無智顛倒熾盛，無十善業住飢渴邊，種種楚毒是處和合。國王離欲淨妙行施，自在修行，隨順煩惱貪愛繫縛暗鈍之法；比丘根本最上應器殊勝所用，根本我見處三際邊，障報身行造不善業，災禍根本無聖賢行，天女自在遠離人趣。此無修習真實之行，無修十善是名無智。誠實處所演說正法，令心歡喜智慧轉生，意識淨妙隨順世間，如是誠實意識自在，自性發生無盡之義，成就無倒祕密之行。彼善妙法具足聞持，根本言說天人上妙，修彼岸行聖所修作。荷負重任如是進修，長遠因行遠離驚畏，說微妙法聽聞修作，根本勝行實因行施，淨妙增修長遠無替，披奉言說不起癡迷，盡煩惱障名聖人行。上妙最勝布施行邊，清淨之因無染造作，彼根本事心無希欲，影像無實如心所現，勝義誠實名清淨行。瀑流長遠怖畏難修，相貌顛倒處所寒澁，鈍弱愚昧自無增修，崇靜住邊持戒律行，止瞋恚聲心本無相。王者自在真實施為治正之法，五蘊力用根本修作，彼之相貌性界善惡，如如根本煩惱纏縛，處處依止飢渴之心，諍訟盡止無力生起，是處支分彼無修行。最上之法怖畏難行，障礙煩惱彼無邊際，有清淨行斷貪欲根，難以發生顛倒相貌，力用難遏無智可伏，有清淨施無希欲心，運用廣大諸天所重，具足自在染倒不生，性自仁賢發生有情，如是清淨義利誠實。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何無因無別智慧，發生義利十善之法？云何因相？真實寂靜無慢色相，淨妙福德善淨和合，雜穢止息具足力用，清淨十善修四念住，是處無智顛倒熾盛，無十善業住飢渴邊，種種楚毒是處和合。國王離欲淨妙行施，自在修行，隨順煩惱貪愛繫縛暗鈍之法；比丘根本最上應器殊勝所用，根本我見處三際邊，障報身行造不善業，災禍根本無聖賢行，天女自在遠離人趣。此無修習真實之行，無修十善是名無智。誠實處所演說正法，令心歡喜智慧轉生，意識淨妙隨順世間，如是誠實意識自在，自性發生無盡之義，成就無倒祕密之行。彼善妙法具足聞持，根本言說天人上妙，修彼岸行聖所修作。荷負重任如是進修，長遠因行遠離驚畏，說微妙法聽聞修作，根本勝行實因行施，淨妙增修長遠無替，披奉言說不起癡迷，盡煩惱障名聖人行。上妙最勝布施行邊，清淨之因無染造作，彼根本事心無希欲，影像無實如心所現，勝義誠實名清淨行。瀑流長遠怖畏難修，相貌顛倒處所寒澁，鈍弱愚昧自無增修，崇靜住邊持戒律行，止瞋恚聲心本無相。王者自在真實施為治正之法，五蘊力用根本修作，彼之相貌性界善惡，如如根本煩惱纏縛，處處依止飢渴之心，諍訟盡止無力生起，是處支分彼無修行。最上之法怖畏難行，障礙煩惱彼無邊際，有清淨行斷貪欲根，難以發生顛倒相貌，力用難遏無智可伏，有清淨施無希欲心，運用廣大諸天所重，具足自在染倒不生，性自仁賢發生有情，如是清淨義利誠實。

云何彼心意樂如天和合相貌？彼增上義求出離因獲無學果，是處有王國界廣大，自有調伏治國之法，人民仰望想念無已，語言自在誠實。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何彼心意樂如天和合相貌？彼增上義求出離因獲無學果，是處有王國界廣大，自有調伏治國之法，人民仰望想念無已，語言自在誠實。

云何明解了知無染惡義相應之意？熾然修作障盡無縛，有煩惱因成世間事染惡之業，彼運載行依智慧生，因果非無增上言說，慈母自天出言可法，布施實因依法而行，和合自性無別諍因依如是作。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何明解了知無染惡義相應之意？熾然修作障盡無縛，有煩惱因成世間事染惡之業，彼運載行依智慧生，因果非無增上言說，慈母自天出言可法，布施實因依法而行，和合自性無別諍因依如是作。

云何實事無倒修行天無損減？淨妙行施諍因止息，了知意趣如阿羅漢，隨順因行自在之處，教授義利眾聖可依，如雲覆廕離貪欲行，諸天共修愚癡可畏，聖言如是靜慮無倒，勝因真實依止如地，如修施行無思其報，在處施為義利無盡，施設病難聖人亦有，慈母教示所在濟益，求暗鈍邊造作止息，如是無倒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何實事無倒修行天無損減？淨妙行施諍因止息，了知意趣如阿羅漢，隨順因行自在之處，教授義利眾聖可依，如雲覆廕離貪欲行，諸天共修愚癡可畏，聖言如是靜慮無倒，勝因真實依止如地，如修施行無思其報，在處施為義利無盡，施設病難聖人亦有，慈母教示所在濟益，求暗鈍邊造作止息，如是無倒。

云何意無倒因？無見罪相愚昧皆止，無邊寂靜具足眼目，相應自在。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何意無倒因？無見罪相愚昧皆止，無邊寂靜具足眼目，相應自在。

云何誠實？愛樂聽聞殊勝難得，解脫圓滿如雲普覆，最上言說有情癡暗，猶如愛子，破壞之法無能運載，愛樂遷變。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何誠實？愛樂聽聞殊勝難得，解脫圓滿如雲普覆，最上言說有情癡暗，猶如愛子，破壞之法無能運載，愛樂遷變。

云何遠離？貪著欲染如是為毒，四眾遠離愛樂施因，相貌難施了知無諍，諍訟之眾諸天遠離，王之言說如雲普覆，利劍不施有力止寂，無性縛法相盡止息，無因所致彼岸之事，運動之眾煩惱我見，修行之因影像難得，了知義利一切無實，彼修施人如是無諍王之言論。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何遠離？貪著欲染如是為毒，四眾遠離愛樂施因，相貌難施了知無諍，諍訟之眾諸天遠離，王之言說如雲普覆，利劍不施有力止寂，無性縛法相盡止息，無因所致彼岸之事，運動之眾煩惱我見，修行之因影像難得，了知義利一切無實，彼修施人如是無諍王之言論。

云何無我？是處暗慢，了知無實依染慧生布施相貌，若有我見無淨妙性，最上彼岸語言之法，運用趣求障染止息，了知諸天安樂淨妙。邪見有情真實纏縛前路飢渴，體性離倒力用修因，世間難得廣大福德，布施自在求無上果，王之教授貪欲止息，求布施因勝利無盡，無我修因遷變義利無煩惱行，如是有情諍訟皆止。世間造作因煩惱縛，有情世間依法修行，果報無盡了知寂靜，發生善根力用無倒，有情無怖離暗鈍法，生義利行遠煩惱障，住靜妙因。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何無我？是處暗慢，了知無實依染慧生布施相貌，若有我見無淨妙性，最上彼岸語言之法，運用趣求障染止息，了知諸天安樂淨妙。邪見有情真實纏縛前路飢渴，體性離倒力用修因，世間難得廣大福德，布施自在求無上果，王之教授貪欲止息，求布施因勝利無盡，無我修因遷變義利無煩惱行，如是有情諍訟皆止。世間造作因煩惱縛，有情世間依法修行，果報無盡了知寂靜，發生善根力用無倒，有情無怖離暗鈍法，生義利行遠煩惱障，住靜妙因。

云何遠離？不造苦因無實暗昧，成就安樂，發生隨順勝義之因，安住慈悲利行之義。此聖言說，如是設食，自在義利，成辦之法，遷變修作力用誠實，諍因遠離了知無倒，在處布施如慈母行，養育真實有情之義，如王教示，是處行施無煩惱障，有情獲得運載之心。了知眾等安樂之行，修施之法如是真實，最上勝義了解無說，發起聖賢息染自性，生起施心廣大修作，根本三縛明慧止息，養育生靈殊勝義利，彼無諍因慈母教誨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何遠離？不造苦因無實暗昧，成就安樂，發生隨順勝義之因，安住慈悲利行之義。此聖言說，如是設食，自在義利，成辦之法，遷變修作力用誠實，諍因遠離了知無倒，在處布施如慈母行，養育真實有情之義，如王教示，是處行施無煩惱障，有情獲得運載之心。了知眾等安樂之行，修施之法如是真實，最上勝義了解無說，發起聖賢息染自性，生起施心廣大修作，根本三縛明慧止息，養育生靈殊勝義利，彼無諍因慈母教誨。

云何無性？聖賢共仰，具足四果，世間真實了知段食，思惟長養舌相清淨，能得上味因布施力，盡彼顛倒寂靜生善，和合力用能修勝義，我慢不增誠實無相，教誨了知處所寂靜，煩惱障盡此利生眾，無有盡染自在無垢，無希欲心了祕密行，制度嚴峻奇特義利，是處增上智解施為，淨妙可愛王者之意，止絕言說慧解了知，福德有情力用如天，隨順無貪真實安樂，義利如此。有情愛欲王者自制，德行無倒正解脫義，有清淨行求斷染法，寶出大海事從理生，染縛苦倒路險難出，起無漏道斷此染法，自性無染相應真實，想念皆止。菩薩布施莊嚴鬘飾尊者護國本生之事次第十三。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何無性？聖賢共仰，具足四果，世間真實了知段食，思惟長養舌相清淨，能得上味因布施力，盡彼顛倒寂靜生善，和合力用能修勝義，我慢不增誠實無相，教誨了知處所寂靜，煩惱障盡此利生眾，無有盡染自在無垢，無希欲心了祕密行，制度嚴峻奇特義利，是處增上智解施為，淨妙可愛王者之意，止絕言說慧解了知，福德有情力用如天，隨順無貪真實安樂，義利如此。有情愛欲王者自制，德行無倒正解脫義，有清淨行求斷染法，寶出大海事從理生，染縛苦倒路險難出，起無漏道斷此染法，自性無染相應真實，想念皆止。菩薩布施莊嚴鬘飾尊者護國本生之事次第十三。

寂靜之法力用真實，勤修無倒希果報行隨順教法，所謂隨順聽聞菩薩教誨，廣大有情圓滿福業。誠實有力菩薩眾類稟授聖法，導化有情實無疲倦，智慧圓滿，學者奔湊，獲如是義安靜坦然。是處有情明白無滯，年衰有識勝義力用，圓滿行施攝藏行相濟生有力，造作相貌圓滿成實，布施修因如海無減，念念增長寂然無止，不起怖畏具足無諍，雨露所霑枯壑有潤，彼岸實因如空廣大，具足淨妙災禍不生，我慢之因顛倒諍染，唯善止息。彼發起修布施行無倒施設，清淨舍宇虛曠廣大，淨妙支分有情居之，成就三業修因自在崇義利行，是處布施心能荷負，欲樂淨妙成滿無諍。大薩埵行勝妙可愛，彼之教誨了知壞性無十善法，聽聞義利修無失念因力自求，無非造作運載廣大，發善根本無生言論，根本求施時無暗鈍，身體遷變究竟難往，業行相應自然成辦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寂靜之法力用真實，勤修無倒希果報行隨順教法，所謂隨順聽聞菩薩教誨，廣大有情圓滿福業。誠實有力菩薩眾類稟授聖法，導化有情實無疲倦，智慧圓滿，學者奔湊，獲如是義安靜坦然。是處有情明白無滯，年衰有識勝義力用，圓滿行施攝藏行相濟生有力，造作相貌圓滿成實，布施修因如海無減，念念增長寂然無止，不起怖畏具足無諍，雨露所霑枯壑有潤，彼岸實因如空廣大，具足淨妙災禍不生，我慢之因顛倒諍染，唯善止息。彼發起修布施行無倒施設，清淨舍宇虛曠廣大，淨妙支分有情居之，成就三業修因自在崇義利行，是處布施心能荷負，欲樂淨妙成滿無諍。大薩埵行勝妙可愛，彼之教誨了知壞性無十善法，聽聞義利修無失念因力自求，無非造作運載廣大，發善根本無生言論，根本求施時無暗鈍，身體遷變究竟難往，業行相應自然成辦。

云何彼因修正解脫聽聞成滿？相貌支分有情生起，大因難行增上調伏，自體發生具足界性，是處無我無顛倒意，壞性廣大身體止息，無因為譬，瀑流之因彼無變動，一切如是成就自性。無時作業求諍變異，力用生起無因染力，種族變動損壞相貌，猶生子緣四相遷之，彼彼支分實物甚多。果報修善力用相貌，誠居學地其心如海，是處怖畏出生造作，增上邊際平等無彼，修無毒害具足聞持，隨順眾等普均誠實。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何彼因修正解脫聽聞成滿？相貌支分有情生起，大因難行增上調伏，自體發生具足界性，是處無我無顛倒意，壞性廣大身體止息，無因為譬，瀑流之因彼無變動，一切如是成就自性。無時作業求諍變異，力用生起無因染力，種族變動損壞相貌，猶生子緣四相遷之，彼彼支分實物甚多。果報修善力用相貌，誠居學地其心如海，是處怖畏出生造作，增上邊際平等無彼，修無毒害具足聞持，隨順眾等普均誠實。

云何染諍？修顛倒行災禍真實，時意明利圓滿息惡，真實如海諍盡無怖，平等教誨發起勝義，造作相貌荷負真實，彼相應力不動如海，相狀分明如天光潔，修此學處聖力譬況，非無其實無倒之處，所在行施非無和合，自在善妙遠驚畏事，損壞瀑流布施無邊，離怖畏相和合自在，身體安住無遷變義，不生卒暴擔負力用。無相修作遠毒施為，彼有災患毒不可近，止寂遠離修生天行，眾人可重是處無變，運載行人離繫縛心，清淨相狀圓滿無諍，寂然進修安樂之行。五蘊之性處不可得，勝義誠實如海難測，無因無本無前無後，比譬如海善淨無貪。菩薩之行教化群生，有無止息湛然如海，虛空相貌無其中外，煩惱障大難可出離，彼無顛倒自性無毒，布施無邊真實自在，任運修作增上無盡，縛力暗鈍如毒藥行，大施難行損減彌廣，智慧真實自在無方，熾然修作運載三乘，如此可求意解無染。無彼慢行種族十善，清淨崇修圓滿如海，如來祕藏含容真性，彼大丈夫無談色相，正等聞持無彼我相，為人師範無時捨離，無過去相發生相貌湛然如海，無談倒色無作繫縛，如此自在色相和合，了知無染遠離諍訟。支分無有損壞之處，彼無言論，人非人等我自捨離，彼時無有善無倒染，運用無二魔障自盡，如海難測染污不生，無此無彼自相無縛，因無邊際求諍止息，無力為譬。根本勢盡顛倒無有，是處煩惱善妙無因，造作息諍相貌無有，成就遷變如海無邊，自求果報無祕密行，有大相狀染縛可畏，遠修善行煩惱如是。究竟言說智慧了知，久遠時分盡無相貌處所虛曠，悔過離倒支體寂靜諍縛遠離，無時止息染縛為本。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何染諍？修顛倒行災禍真實，時意明利圓滿息惡，真實如海諍盡無怖，平等教誨發起勝義，造作相貌荷負真實，彼相應力不動如海，相狀分明如天光潔，修此學處聖力譬況，非無其實無倒之處，所在行施非無和合，自在善妙遠驚畏事，損壞瀑流布施無邊，離怖畏相和合自在，身體安住無遷變義，不生卒暴擔負力用。無相修作遠毒施為，彼有災患毒不可近，止寂遠離修生天行，眾人可重是處無變，運載行人離繫縛心，清淨相狀圓滿無諍，寂然進修安樂之行。五蘊之性處不可得，勝義誠實如海難測，無因無本無前無後，比譬如海善淨無貪。菩薩之行教化群生，有無止息湛然如海，虛空相貌無其中外，煩惱障大難可出離，彼無顛倒自性無毒，布施無邊真實自在，任運修作增上無盡，縛力暗鈍如毒藥行，大施難行損減彌廣，智慧真實自在無方，熾然修作運載三乘，如此可求意解無染。無彼慢行種族十善，清淨崇修圓滿如海，如來祕藏含容真性，彼大丈夫無談色相，正等聞持無彼我相，為人師範無時捨離，無過去相發生相貌湛然如海，無談倒色無作繫縛，如此自在色相和合，了知無染遠離諍訟。支分無有損壞之處，彼無言論，人非人等我自捨離，彼時無有善無倒染，運用無二魔障自盡，如海難測染污不生，無此無彼自相無縛，因無邊際求諍止息，無力為譬。根本勢盡顛倒無有，是處煩惱善妙無因，造作息諍相貌無有，成就遷變如海無邊，自求果報無祕密行，有大相狀染縛可畏，遠修善行煩惱如是。究竟言說智慧了知，久遠時分盡無相貌處所虛曠，悔過離倒支體寂靜諍縛遠離，無時止息染縛為本。

云何縛因無能運載？有情和合修善無因，清淨之法出生種族處所真實，彼我不增如海出金，隨順所在出生遷變，種種莊嚴如火熾盛，相貌增輝如海廣大。世間無比善妙言說，災禍如火難測如海，時無彼縛力用廣大，如此真實恩教如母。何等運載不滯瀑流，自在相貌無修染諍，長行十善布施有情，誠實修作智慧如海，養育情類愛樂不捨，勝義圓滿善止諍訟，力用增長相狀無有，制度力用善妙如此，有段食用其心無狀，清淨言說有情義利無染因力，盡圓滿行無時暫捨，寂靜無相作用如海，有善淨因煩惱永斷，彼縛無性損壞諍訟，增上施為無邊如海，智慧了知無貪支分，達解究竟廣大如海。菩薩修行能離染因，自在生起行相，無縛造作修因發生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何縛因無能運載？有情和合修善無因，清淨之法出生種族處所真實，彼我不增如海出金，隨順所在出生遷變，種種莊嚴如火熾盛，相貌增輝如海廣大。世間無比善妙言說，災禍如火難測如海，時無彼縛力用廣大，如此真實恩教如母。何等運載不滯瀑流，自在相貌無修染諍，長行十善布施有情，誠實修作智慧如海，養育情類愛樂不捨，勝義圓滿善止諍訟，力用增長相狀無有，制度力用善妙如此，有段食用其心無狀，清淨言說有情義利無染因力，盡圓滿行無時暫捨，寂靜無相作用如海，有善淨因煩惱永斷，彼縛無性損壞諍訟，增上施為無邊如海，智慧了知無貪支分，達解究竟廣大如海。菩薩修行能離染因，自在生起行相，無縛造作修因發生。

云何布施殊勝果報無盡？是處真實，彼彼方所名色相貌無傾動故。如來祕藏真實無生，發起無倒成滿勝因，愛樂無相破壞世間。有情修彼求無諍義正解脫義，楚毒瀑流慢意止息如慈母行，自起纏縛病難災禍，修如如行顛倒無有，清淨妙用難測如海，自建壇法設無相理，具足希求作無我行，殊勝妙用寂靜如是。根本無相寂靜無我，煩惱如薪智慧如火，有情聽聞修三種行，有力寂靜攝持果利，煩惱實因無非意造，平等隨順遠離世間，勝義寂靜運轉修因，聽授有力止息行處，如是瞋忿根隨煩惱展轉難止，希求災禍不起止息，損減淨法棄背慈母。是處有我造黑暗業有情難教，如無倒行發生無苦，不壞流轉求無飢渴，聽聞勝義彼難可得，修正解脫了解言說，清淨無倒成真實行，真實虛偽移轉自性，難得之義修崇寂靜了不可得，學位其心精勤求果，清淨止息靜住無怖，如是修作求止倒染，誠實語言煩惱遠離，善淨究竟無倒真實悲心具足，真如祕藏不可破壞德行隨順。有情於是獲得靜住，相應無倒處清淨地，染諍全止令心自在，此因不壞愚癡止息，圓滿力用盡彼顛倒，了知言說和合相貌。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何布施殊勝果報無盡？是處真實，彼彼方所名色相貌無傾動故。如來祕藏真實無生，發起無倒成滿勝因，愛樂無相破壞世間。有情修彼求無諍義正解脫義，楚毒瀑流慢意止息如慈母行，自起纏縛病難災禍，修如如行顛倒無有，清淨妙用難測如海，自建壇法設無相理，具足希求作無我行，殊勝妙用寂靜如是。根本無相寂靜無我，煩惱如薪智慧如火，有情聽聞修三種行，有力寂靜攝持果利，煩惱實因無非意造，平等隨順遠離世間，勝義寂靜運轉修因，聽授有力止息行處，如是瞋忿根隨煩惱展轉難止，希求災禍不起止息，損減淨法棄背慈母。是處有我造黑暗業有情難教，如無倒行發生無苦，不壞流轉求無飢渴，聽聞勝義彼難可得，修正解脫了解言說，清淨無倒成真實行，真實虛偽移轉自性，難得之義修崇寂靜了不可得，學位其心精勤求果，清淨止息靜住無怖，如是修作求止倒染，誠實語言煩惱遠離，善淨究竟無倒真實悲心具足，真如祕藏不可破壞德行隨順。有情於是獲得靜住，相應無倒處清淨地，染諍全止令心自在，此因不壞愚癡止息，圓滿力用盡彼顛倒，了知言說和合相貌。