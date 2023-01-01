菩薩本生鬘論卷第四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩本生鬘論卷第四

聖勇菩薩等造 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聖勇菩薩等造

宋朝散大夫試鴻臚少卿同譯經梵才大師紹德慧詢等奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宋朝散大夫試鴻臚少卿同譯經梵才大師紹德慧詢等奉 詔譯

如來具智不嫉他善緣起第十 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來具智不嫉他善緣起第十

爾時世尊與諸弟子大比丘眾，遊化依止王舍大城。是時如來從座而起，步躡虛空現希有事，足下顯出千輻輪相，一一輻間復出八萬四千眾寶蓮華；一一華出八萬四千微妙鬚葉，次第莊嚴，遍覆十方無量世界。是諸華上各有無量微妙數佛，足下皆現千輻輪文。是時會中淨飯父王，見是事已心大歡喜，五體投地向佛作禮，即時證得阿那含果。時諸大眾覩佛神變，咸共合掌白言：「世尊！我等今者所見十方無數諸佛，諦觀察已不能了知，何者真佛？何者化佛？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊與諸弟子大比丘眾，遊化依止王舍大城。是時如來從座而起，步躡虛空現希有事，足下顯出千輻輪相，一一輻間復出八萬四千眾寶蓮華；一一華出八萬四千微妙鬚葉，次第莊嚴，遍覆十方無量世界。是諸華上各有無量微妙數佛，足下皆現千輻輪文。是時會中淨飯父王，見是事已心大歡喜，五體投地向佛作禮，即時證得阿那含果。時諸大眾覩佛神變，咸共合掌白言：「世尊！我等今者所見十方無數諸佛，諦觀察已不能了知，何者真佛？何者化佛？」

時彼如來以大悲心愍念眾會，即語之曰：「諸佛如來入空寂處，解脫三昧隨意自在，真、化之相召自汝心。所以若何？佛心本來湛然空寂，復依解脫光明王定，由此定力化無邊身，無邊身者是薩婆若；薩婆若者名無著定；無著定者如來所行；或現乞食，或復經行，以是二法饒益眾生。又佛在世，有善男子及善女人得見佛步千輻輪相，深心作禮供養稱讚，能滅千劫極重惡業。若佛滅後四部弟子住於正受，想佛行步恭敬供養，亦能銷滅千劫之罪；設不想念，或覩佛跡及行像者，隨分供養生隨喜心，所獲福報不可窮盡。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時彼如來以大悲心愍念眾會，即語之曰：「諸佛如來入空寂處，解脫三昧隨意自在，真、化之相召自汝心。所以若何？佛心本來湛然空寂，復依解脫光明王定，由此定力化無邊身，無邊身者是薩婆若；薩婆若者名無著定；無著定者如來所行；或現乞食，或復經行，以是二法饒益眾生。又佛在世，有善男子及善女人得見佛步千輻輪相，深心作禮供養稱讚，能滅千劫極重惡業。若佛滅後四部弟子住於正受，想佛行步恭敬供養，亦能銷滅千劫之罪；設不想念，或覩佛跡及行像者，隨分供養生隨喜心，所獲福報不可窮盡。」

佛告阿難：「我自往昔曠大劫來，以淨信心恭敬一切，見彼所修殊勝妙行，常生稱讚使令增益，乃至微細一毫之福，未嘗起心而嫉他善，是故我今獲斯勝報。復次，阿難！我滅度後，若諸弟子欲造佛像，當令身相具足圓滿，現攝身光化佛圍繞，及繪足下千輻輪文，使未來世一切眾生覩是相已，獲得廣大吉祥如意積集，重障消滅無餘。汝等比丘！當勤思惟如理而作。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「我自往昔曠大劫來，以淨信心恭敬一切，見彼所修殊勝妙行，常生稱讚使令增益，乃至微細一毫之福，未嘗起心而嫉他善，是故我今獲斯勝報。復次，阿難！我滅度後，若諸弟子欲造佛像，當令身相具足圓滿，現攝身光化佛圍繞，及繪足下千輻輪文，使未來世一切眾生覩是相已，獲得廣大吉祥如意積集，重障消滅無餘。汝等比丘！當勤思惟如理而作。」

佛說是已還復本座。時淨飯王即從座起白言：「世尊！今佛出世有何利事，能令眾生得安隱樂？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說是已還復本座。時淨飯王即從座起白言：「世尊！今佛出世有何利事，能令眾生得安隱樂？」

是時如來即語父王：「舍衛城中須達長者，有一老母名毘低羅，勤謹家業常所信用，出納取與一切委之。忽於一日長者請佛及諸比丘就舍供養，有病比丘多所求索，老母慳惜而生瞋恚，意不欲與而作是言：『我大長者受沙門術，彼諸乞士多求無厭，何道之有？』復發惡言：『何時當得不聞佛名，不聞法名，不見剃髮染衣之人？』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時如來即語父王：「舍衛城中須達長者，有一老母名毘低羅，勤謹家業常所信用，出納取與一切委之。忽於一日長者請佛及諸比丘就舍供養，有病比丘多所求索，老母慳惜而生瞋恚，意不欲與而作是言：『我大長者受沙門術，彼諸乞士多求無厭，何道之有？』復發惡言：『何時當得不聞佛名，不聞法名，不見剃髮染衣之人？』

「如是惡聲，一人聞已展轉傳之，遍舍衛城。是時王后末利夫人，聞是毀呰深生歎訝：『云何須達仁惠周普，如好蓮華人所樂見，返為毒蛇之所守護？』作是說已乃勅長者：『遣汝婦來，吾欲與語。』婦到命坐，即謂之曰：『汝家老婢常以惡言毀謗三寶，乃至名字願不欲聞。何不擯斥？不亦快哉。』時長者婦白夫人言：『佛日出世破除癡暗，多所潤益一切眾生，央掘摩羅大惡之人，殺害千人取指為鬘，佛能調伏令發道心；此一老婢何足勞慮！』夫人聞說心大歡喜：『我當請佛及比丘眾，嚴飾宮中明日供養。汝遣婢來斯可驗矣。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是惡聲，一人聞已展轉傳之，遍舍衛城。是時王后末利夫人，聞是毀呰深生歎訝：『云何須達仁惠周普，如好蓮華人所樂見，返為毒蛇之所守護？』作是說已乃勅長者：『遣汝婦來，吾欲與語。』婦到命坐，即謂之曰：『汝家老婢常以惡言毀謗三寶，乃至名字願不欲聞。何不擯斥？不亦快哉。』時長者婦白夫人言：『佛日出世破除癡暗，多所潤益一切眾生，央掘摩羅大惡之人，殺害千人取指為鬘，佛能調伏令發道心；此一老婢何足勞慮！』夫人聞說心大歡喜：『我當請佛及比丘眾，嚴飾宮中明日供養。汝遣婢來斯可驗矣。』

「是時長者，即以寶缾盛滿諸珍摩尼珠等，使婢齎獻助興供養。末利夫人遙見婢來：『此邪見人當蒙佛化，若見此人從佛化者，我必獲得廣大法利。』爾時如來從正門入，難陀在左、阿難居右，羅睺羅等從佛之後。老母見佛心驚毛聳，即時欲退從狗竇出，老母以扇而自掩面，佛在其前令扇如鏡，迴顧東視東方有佛，乃至遍觀南、西、北方，四維上、下皆悉有佛。以手覆面，於十指間皆有化佛。老母合目開眼還見，滿十方界皆是化佛。現此相時，舍衛城中有二十五旃陀羅女，五十異見婆羅門女，并餘種類五百女人，先著邪宗不信佛法，見於如來為彼老母足步虛空現無數身，心大歡喜裂邪見網，頭面頂禮佛世尊足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是時長者，即以寶缾盛滿諸珍摩尼珠等，使婢齎獻助興供養。末利夫人遙見婢來：『此邪見人當蒙佛化，若見此人從佛化者，我必獲得廣大法利。』爾時如來從正門入，難陀在左、阿難居右，羅睺羅等從佛之後。老母見佛心驚毛聳，即時欲退從狗竇出，老母以扇而自掩面，佛在其前令扇如鏡，迴顧東視東方有佛，乃至遍觀南、西、北方，四維上、下皆悉有佛。以手覆面，於十指間皆有化佛。老母合目開眼還見，滿十方界皆是化佛。現此相時，舍衛城中有二十五旃陀羅女，五十異見婆羅門女，并餘種類五百女人，先著邪宗不信佛法，見於如來為彼老母足步虛空現無數身，心大歡喜裂邪見網，頭面頂禮佛世尊足。

「爾時世尊以梵音聲謂諸女言：『汝今可稱我之名字，「南無釋迦牟尼佛！南無釋迦牟尼佛！」由稱我名、觀我身相，即得解脫八十億劫生死之罪，令發阿耨多羅三藐三菩提心。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時世尊以梵音聲謂諸女言：『汝今可稱我之名字，「南無釋迦牟尼佛！南無釋迦牟尼佛！」由稱我名、觀我身相，即得解脫八十億劫生死之罪，令發阿耨多羅三藐三菩提心。』

「時彼老母暫得見佛，疾走還舍白大家言：『我於今日遇斯惡對，沙門瞿曇在王宮門，多眾之前現諸妖術，身如金山目踰青蓮，有百億光不可具狀，沙門善幻世間無比，大家少年不可喜見。』作是說已入木籠中，多以牛皮而覆其上，於黑暗處潛避而臥。時佛世尊欲旋精舍，末利夫人前白佛言：『暫屈慈光攝化老母。』佛言：『彼人罪根深重於我無緣，與羅睺羅曩為善友。今日如來乘空而行，為其滅除多劫重障。』乃還祇園召羅睺羅：『汝詣須達優婆塞舍度彼老母。』諸大弟子千二百人，咸生隨喜願同往詣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時彼老母暫得見佛，疾走還舍白大家言：『我於今日遇斯惡對，沙門瞿曇在王宮門，多眾之前現諸妖術，身如金山目踰青蓮，有百億光不可具狀，沙門善幻世間無比，大家少年不可喜見。』作是說已入木籠中，多以牛皮而覆其上，於黑暗處潛避而臥。時佛世尊欲旋精舍，末利夫人前白佛言：『暫屈慈光攝化老母。』佛言：『彼人罪根深重於我無緣，與羅睺羅曩為善友。今日如來乘空而行，為其滅除多劫重障。』乃還祇園召羅睺羅：『汝詣須達優婆塞舍度彼老母。』諸大弟子千二百人，咸生隨喜願同往詣。

「爾時尊者羅睺羅，承佛威神入如意定，禮佛畢已右遶七匝，即自變身作轉輪王；一千比丘化為千子，七寶四兵皆悉具足。時金輪寶乘蓮華臺，詣須達家空中而住。時彼守宅夜叉靈祇，高聲唱言：『聖王出世，擯諸惡人宣揚善法。』老母聞已心大歡喜：『聖王出現餘無所求，有如意珠願今獲得。』是時聖王乘大寶輦，椎鐘擊鼓至長者家，老母聞已從木籠出，頭面作禮讚其功德：『今遇聖王善法攝化，必當不為沙門所惑。』王則即乃遣主寶藏臣往彼女所語言：『姉妹！汝有宿福應王者瑞，今欲尊奉為玉女寶。』老母答言：『我身卑賤，猶如糞穢，蒙王暫問喜慶無限，何當堪任為玉女寶？』爾時聖王告須達言：『卿家老女眾相具足，吾今欲以充玉女寶。』長者對曰：『唯命是從。』老婢聞之喜不自已。王以珠寶令其照面，端正如願唯增愧幸，即作是念：『諸沙門輩自云有道，矜馳言論一無效驗，聖王出世利物宏廣，令我衰容為玉女寶。』五體投地虔伸禮謝。時主藏臣宣王教令，修十善法調伏其心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時尊者羅睺羅，承佛威神入如意定，禮佛畢已右遶七匝，即自變身作轉輪王；一千比丘化為千子，七寶四兵皆悉具足。時金輪寶乘蓮華臺，詣須達家空中而住。時彼守宅夜叉靈祇，高聲唱言：『聖王出世，擯諸惡人宣揚善法。』老母聞已心大歡喜：『聖王出現餘無所求，有如意珠願今獲得。』是時聖王乘大寶輦，椎鐘擊鼓至長者家，老母聞已從木籠出，頭面作禮讚其功德：『今遇聖王善法攝化，必當不為沙門所惑。』王則即乃遣主寶藏臣往彼女所語言：『姉妹！汝有宿福應王者瑞，今欲尊奉為玉女寶。』老母答言：『我身卑賤，猶如糞穢，蒙王暫問喜慶無限，何當堪任為玉女寶？』爾時聖王告須達言：『卿家老女眾相具足，吾今欲以充玉女寶。』長者對曰：『唯命是從。』老婢聞之喜不自已。王以珠寶令其照面，端正如願唯增愧幸，即作是念：『諸沙門輩自云有道，矜馳言論一無效驗，聖王出世利物宏廣，令我衰容為玉女寶。』五體投地虔伸禮謝。時主藏臣宣王教令，修十善法調伏其心。

「是時尊者乃復本身，老女開悟，見諸大眾悲泣而言：『佛法清淨不捨眾生，如我弊惡猶尚見度。』悔過自責，懺滌前咎，求受五戒。時彼尊者為說三歸及五戒法，老女領解心安泰然，未舉頭頃證須陀洹果。地神涌出告須達言：『善哉！長者！裂邪見網，如來出世正為此耳！』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是時尊者乃復本身，老女開悟，見諸大眾悲泣而言：『佛法清淨不捨眾生，如我弊惡猶尚見度。』悔過自責，懺滌前咎，求受五戒。時彼尊者為說三歸及五戒法，老女領解心安泰然，未舉頭頃證須陀洹果。地神涌出告須達言：『善哉！長者！裂邪見網，如來出世正為此耳！』

「時羅睺羅，將此老母詣祇陀林。到已見佛，歡喜作禮懺悔發露，願依佛教而得出家。佛勅往詣憍曇彌所，精進修習未甞懈廢，如好白㲲易為染色，應時證得阿羅漢道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時羅睺羅，將此老母詣祇陀林。到已見佛，歡喜作禮懺悔發露，願依佛教而得出家。佛勅往詣憍曇彌所，精進修習未甞懈廢，如好白㲲易為染色，應時證得阿羅漢道。」

佛為病比丘灌頂獲安緣起第十一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛為病比丘灌頂獲安緣起第十一

爾時世尊住王舍城竹林精舍。有一比丘身患惡瘡，形體周遍膿血交流，眾所惡見人不親近，移置疎弊低小房下。世尊知已即以神力，蔽諸大眾令無知者，如來獨往病比丘所，善言慰喻須水洗之。時帝釋天主與諸天子，在善法堂評議政事，佛以威神加被令知，即以無量百千眷屬，作天妓樂前後圍繞，從空而下來詣佛所，問訊慰勞頭面禮足，手持眾寶所成澡缾貯滿香水，奉迎世尊佇立一面。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊住王舍城竹林精舍。有一比丘身患惡瘡，形體周遍膿血交流，眾所惡見人不親近，移置疎弊低小房下。世尊知已即以神力，蔽諸大眾令無知者，如來獨往病比丘所，善言慰喻須水洗之。時帝釋天主與諸天子，在善法堂評議政事，佛以威神加被令知，即以無量百千眷屬，作天妓樂前後圍繞，從空而下來詣佛所，問訊慰勞頭面禮足，手持眾寶所成澡缾貯滿香水，奉迎世尊佇立一面。

爾時如來即舒百福相莊嚴臂，於五指端放大光明，遠召諸天皆悉雲集，及於頂門復放淨光照病比丘，蒙光觸身所苦即愈，瘡潰膿血悉得清淨，合掌歸命求哀發露，願佛慈愍滅我重罪。時天帝釋以前寶缾長跪奉獻，世尊受已右手注水灌比丘頂，復以左手按摩其身。時病比丘所染沈瘵，隨如來手即得平復。得平復已歡喜無量，志心稱念：「南無釋迦牟尼！南無大慈悲父！南無最勝醫王！令我今日身病得瘥。唯願如來以本願力哀憐攝受，施與法藥袪我心病，所有重障消滅無餘。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時如來即舒百福相莊嚴臂，於五指端放大光明，遠召諸天皆悉雲集，及於頂門復放淨光照病比丘，蒙光觸身所苦即愈，瘡潰膿血悉得清淨，合掌歸命求哀發露，願佛慈愍滅我重罪。時天帝釋以前寶缾長跪奉獻，世尊受已右手注水灌比丘頂，復以左手按摩其身。時病比丘所染沈瘵，隨如來手即得平復。得平復已歡喜無量，志心稱念：「南無釋迦牟尼！南無大慈悲父！南無最勝醫王！令我今日身病得瘥。唯願如來以本願力哀憐攝受，施與法藥袪我心病，所有重障消滅無餘。」

爾時佛告彼比丘曰：「我今為報汝昔深恩。」復為開演苦、集、滅、道四聖諦法，示相勸修作證圓滿。即時獲得阿羅漢道，三明六通具八解脫。時天帝釋及諸大眾，聞是說已皆墮疑網：「今者如來枉勞神德，洗病比丘瘡潰膿血。復言：『我今為報汝昔深恩。』願為時會分別解說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時佛告彼比丘曰：「我今為報汝昔深恩。」復為開演苦、集、滅、道四聖諦法，示相勸修作證圓滿。即時獲得阿羅漢道，三明六通具八解脫。時天帝釋及諸大眾，聞是說已皆墮疑網：「今者如來枉勞神德，洗病比丘瘡潰膿血。復言：『我今為報汝昔深恩。』願為時會分別解說。」

佛言：「天主！乃往古昔無量世時，有一聚落名曰增廣，地唯沃壤民多富樂，其中所止皆上種姓，尊一耆年為斷事者。未久有一老優婆塞，忽為惡人橫相謀害，將付囚執眾念無辜，詣斷事前明察釋放，當其危難即得免脫，是故我今作如是說。天帝當知，昔斷事者，豈異人乎？病比丘也。彼優婆塞臨難獲免，今此會中我身是也。是故菩薩經無量世，而於小恩常思大報，乃至成佛未曾廢忘。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「天主！乃往古昔無量世時，有一聚落名曰增廣，地唯沃壤民多富樂，其中所止皆上種姓，尊一耆年為斷事者。未久有一老優婆塞，忽為惡人橫相謀害，將付囚執眾念無辜，詣斷事前明察釋放，當其危難即得免脫，是故我今作如是說。天帝當知，昔斷事者，豈異人乎？病比丘也。彼優婆塞臨難獲免，今此會中我身是也。是故菩薩經無量世，而於小恩常思大報，乃至成佛未曾廢忘。」

時天帝釋聞佛說已心大歡喜，諸來大眾作天妓樂各還所止，禮佛而退。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時天帝釋聞佛說已心大歡喜，諸來大眾作天妓樂各還所止，禮佛而退。

稱念三寶功德緣起第十二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 稱念三寶功德緣起第十二

昔者如來出現於世，乃為父王及諸大眾演說觀佛三昧法門，如來具足三十二相、八十種好，作黃金色無量光明。是時會中五百釋種，觀佛身相猶若灰人羸婆羅門，見已號哭自拔頭髮，舉身投地口鼻吐血。如來見之乃安慰曰：「汝勿號哭！吾為汝說。過去有佛名毘婆尸，入涅槃後於像法中，有一長者名曰月德，有五百子聰明多智，世間經籍無不該練，其父長者信奉三寶，常與諸子說佛法義，諸子邪見覩無信心。後時諸子同遇重病，父到子前泣淚合掌語諸子言：『汝等邪見不信佛法，今為無常利刀割切，汝命須臾憑何依怙？今有如來名毘婆尸，汝可志心稱念名號。』諸子聞已即依所教，稱南無佛、稱法及僧。稱已命終，由念佛故即得生於四天王天；天中壽盡，由彼邪見昔因緣故還墮地獄。獄卒羅剎以熱鐵叉刺其眼目，受是苦惱憶父所教，稱南無佛，以是得免從地獄出，得生人中貧窮下賤。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 昔者如來出現於世，乃為父王及諸大眾演說觀佛三昧法門，如來具足三十二相、八十種好，作黃金色無量光明。是時會中五百釋種，觀佛身相猶若灰人羸婆羅門，見已號哭自拔頭髮，舉身投地口鼻吐血。如來見之乃安慰曰：「汝勿號哭！吾為汝說。過去有佛名毘婆尸，入涅槃後於像法中，有一長者名曰月德，有五百子聰明多智，世間經籍無不該練，其父長者信奉三寶，常與諸子說佛法義，諸子邪見覩無信心。後時諸子同遇重病，父到子前泣淚合掌語諸子言：『汝等邪見不信佛法，今為無常利刀割切，汝命須臾憑何依怙？今有如來名毘婆尸，汝可志心稱念名號。』諸子聞已即依所教，稱南無佛、稱法及僧。稱已命終，由念佛故即得生於四天王天；天中壽盡，由彼邪見昔因緣故還墮地獄。獄卒羅剎以熱鐵叉刺其眼目，受是苦惱憶父所教，稱南無佛，以是得免從地獄出，得生人中貧窮下賤。

「後有式棄如來出世，亦得值遇，但得聞名不覩佛形，以至毘舍浮佛、拘留孫佛、拘那含牟尼佛、迦攝波佛，如是六佛次第出世，但得聞名皆不覩見。以由得聞六佛名故，今得與我同生釋種。我之身色如閻浮金，汝見灰色羸婆羅門，皆因往昔輕毀於佛，深著邪見招斯重障。汝今可稱過去佛名，亦稱我名，彌勒佛名，汝父名等，稱已作禮，及向大眾大德僧前，五體投地發露懺悔邪見之罪。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「後有式棄如來出世，亦得值遇，但得聞名不覩佛形，以至毘舍浮佛、拘留孫佛、拘那含牟尼佛、迦攝波佛，如是六佛次第出世，但得聞名皆不覩見。以由得聞六佛名故，今得與我同生釋種。我之身色如閻浮金，汝見灰色羸婆羅門，皆因往昔輕毀於佛，深著邪見招斯重障。汝今可稱過去佛名，亦稱我名，彌勒佛名，汝父名等，稱已作禮，及向大眾大德僧前，五體投地發露懺悔邪見之罪。」

諸人受教懺悔畢已，宿殃消散三業清淨，見佛身相作黃金色，巍巍堂堂如須彌山，三十二相、八十種好無量光明，歡喜踊躍得證初果，求佛出家漸次證得阿羅漢果，三明六通具八解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸人受教懺悔畢已，宿殃消散三業清淨，見佛身相作黃金色，巍巍堂堂如須彌山，三十二相、八十種好無量光明，歡喜踊躍得證初果，求佛出家漸次證得阿羅漢果，三明六通具八解脫。

佛告諸比丘：「我滅度後若稱我名及諸佛名，所獲福報無量無邊。阿難！汝觀如來，在路行時，能使大地，高處令下下處令高，高下諸處悉能平正，佛履涉已地相如本；一切林木傾側向佛，樹神現身曲躬禮敬，佛經遊已林木依舊；一切丘陵坑坎堆阜，穢惡不淨瓦礫荊棘，皆悉屏去掃洒清潔，眾華布地異香芬馥。又復如來足躡長陌，無情土木尚皆傾奉，何況有情而常不敬。何以故？我本修行菩薩道時，於諸有情不生憍慢，謙下承迎令生忻悅，以是善業得成佛已，情非情等於佛行時，皆悉傾側低頭禮敬。我昔曾以廣大資產，淨心奉施十方眾僧，以是緣故我今成佛，所至之處廣博嚴淨。又我往昔於諸聖賢同梵行者，於道路中平治洒掃，房舍資具泥飾周備，於一切時樂求佛道，利益安樂一切眾生，所至之處自然清淨。又彌盧山高廣八萬四千由旬，入大海中其量亦等，及鐵圍山高十二萬八千由旬，堅若金剛不可破壞，至於如來般涅槃時，無不傾側向佛作禮，若欲迴避不傾側者，無有是處。又佛如來心淨離染，所行之處，足無所污蟲蟻不損。佛不著履有三種因：一、令行人心生少欲，二、現足下千輻輪相，三、令見者心生歡喜。又佛行時其足去地離於四寸，有三種因：一者、愍地有蟲蟻故，二者、護地有生草故，三者、顯現佛神足故。汝等比丘，當如佛語依教修行，得盡苦際。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告諸比丘：「我滅度後若稱我名及諸佛名，所獲福報無量無邊。阿難！汝觀如來，在路行時，能使大地，高處令下下處令高，高下諸處悉能平正，佛履涉已地相如本；一切林木傾側向佛，樹神現身曲躬禮敬，佛經遊已林木依舊；一切丘陵坑坎堆阜，穢惡不淨瓦礫荊棘，皆悉屏去掃洒清潔，眾華布地異香芬馥。又復如來足躡長陌，無情土木尚皆傾奉，何況有情而常不敬。何以故？我本修行菩薩道時，於諸有情不生憍慢，謙下承迎令生忻悅，以是善業得成佛已，情非情等於佛行時，皆悉傾側低頭禮敬。我昔曾以廣大資產，淨心奉施十方眾僧，以是緣故我今成佛，所至之處廣博嚴淨。又我往昔於諸聖賢同梵行者，於道路中平治洒掃，房舍資具泥飾周備，於一切時樂求佛道，利益安樂一切眾生，所至之處自然清淨。又彌盧山高廣八萬四千由旬，入大海中其量亦等，及鐵圍山高十二萬八千由旬，堅若金剛不可破壞，至於如來般涅槃時，無不傾側向佛作禮，若欲迴避不傾側者，無有是處。又佛如來心淨離染，所行之處，足無所污蟲蟻不損。佛不著履有三種因：一、令行人心生少欲，二、現足下千輻輪相，三、令見者心生歡喜。又佛行時其足去地離於四寸，有三種因：一者、愍地有蟲蟻故，二者、護地有生草故，三者、顯現佛神足故。汝等比丘，當如佛語依教修行，得盡苦際。」

造塔勝報緣起第十三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 造塔勝報緣起第十三

佛告阿難：「我今於此大眾之所，略說造塔所得功德，汝當諦聽善思念之。假使以四天下滿中所有草木叢林，皆為人身，彼一一人發心修行，隨其所證或有獲得須陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿羅漢果及緣覺果。時有長者以淨施心長時供給飲食、衣服、臥具、醫藥，盡其形壽令無所乏，至滅度後一一復為起立塔廟，繒蓋、幢旛、廣大嚴飾，香華、燈塗種種供養。阿難！是人所得福報寧為多不？」「甚多世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「我今於此大眾之所，略說造塔所得功德，汝當諦聽善思念之。假使以四天下滿中所有草木叢林，皆為人身，彼一一人發心修行，隨其所證或有獲得須陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿羅漢果及緣覺果。時有長者以淨施心長時供給飲食、衣服、臥具、醫藥，盡其形壽令無所乏，至滅度後一一復為起立塔廟，繒蓋、幢旛、廣大嚴飾，香華、燈塗種種供養。阿難！是人所得福報寧為多不？」「甚多世尊！」

佛言：「阿難！此大長者，雖獲其福猶有限量。不如有人於佛滅後，以敬慕心求一舍利，至極微細如芥子許，造塔供養，其量正等一菴摩果。塔心之木堅直如鍼，上施露盤猶如棗葉，中安佛像量同𪍿麥，或香或燈隨分供養。阿難！以彼長者所作福行，類修佛塔不可為比。以要言之，若以造塔所有勝報，分為百分不及其一，千萬億分亦不及一，乃至算數譬喻所不能知。阿難！當知如來於塵沙劫積習熏修五分法身出生功德，所謂戒分、定分、慧分、解脫分、解脫知見分，四無量心、六波羅蜜，自利利他難行苦行，不可思議神通願力，世出世間無能勝者。所以者何？由佛成就無量無邊真實慧故。阿難！一切如來在昔因地，知眾生界自性清淨，為彼客塵煩惱所覆；然彼畢竟染污不及。是故如來出興於世，為諸眾生說微妙法，除諸垢濁令得解脫。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「阿難！此大長者，雖獲其福猶有限量。不如有人於佛滅後，以敬慕心求一舍利，至極微細如芥子許，造塔供養，其量正等一菴摩果。塔心之木堅直如鍼，上施露盤猶如棗葉，中安佛像量同𪍿麥，或香或燈隨分供養。阿難！以彼長者所作福行，類修佛塔不可為比。以要言之，若以造塔所有勝報，分為百分不及其一，千萬億分亦不及一，乃至算數譬喻所不能知。阿難！當知如來於塵沙劫積習熏修五分法身出生功德，所謂戒分、定分、慧分、解脫分、解脫知見分，四無量心、六波羅蜜，自利利他難行苦行，不可思議神通願力，世出世間無能勝者。所以者何？由佛成就無量無邊真實慧故。阿難！一切如來在昔因地，知眾生界自性清淨，為彼客塵煩惱所覆；然彼畢竟染污不及。是故如來出興於世，為諸眾生說微妙法，除諸垢濁令得解脫。」

出家功德緣起第十四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 出家功德緣起第十四

佛在世時，王舍城中有一長者，名曰福增，年過百歲齒衰力屈，家中大小無不生厭。聞說出家心生歡喜，功德無量譬喻不及，出家之利，高於須彌，深於巨海，廣於虛空。所以然者？由出家故方得成佛，三世諸佛未有不因捨家出家成佛者也。是時長者來詣佛所欲求出家，值佛遊化，即便往至舍利弗所，見其熟老不為攝受；如是遍至五百羅漢，悉不肯度。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛在世時，王舍城中有一長者，名曰福增，年過百歲齒衰力屈，家中大小無不生厭。聞說出家心生歡喜，功德無量譬喻不及，出家之利，高於須彌，深於巨海，廣於虛空。所以然者？由出家故方得成佛，三世諸佛未有不因捨家出家成佛者也。是時長者來詣佛所欲求出家，值佛遊化，即便往至舍利弗所，見其熟老不為攝受；如是遍至五百羅漢，悉不肯度。

時彼長者即出寺外發聲大哭，於是世尊從後而至，種種誨喻令其心悅，即語目連：「收其出家，與受其戒。」乃為新學小比丘輩，常生調戲之所嬈亂，便自溺水欲喪身命。目連觀見，即以神力接置岸上。因問其故，具如上說。「此人愚鈍瞋恚若斯，不以三塗報應之怖而攝化之，無由得道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時彼長者即出寺外發聲大哭，於是世尊從後而至，種種誨喻令其心悅，即語目連：「收其出家，與受其戒。」乃為新學小比丘輩，常生調戲之所嬈亂，便自溺水欲喪身命。目連觀見，即以神力接置岸上。因問其故，具如上說。「此人愚鈍瞋恚若斯，不以三塗報應之怖而攝化之，無由得道。」

時彼目連欲乘空行，乃令專意執袈裟角，漸次遊歷到大海邊，見有新斃端正婦人，便有一蟲從其口出而從鼻入，復從眼出從耳而入，目連見已捨之而去。弟子白言：「此是何人？」師曰：「此是舍衛城中大商之婦，自恃顏貌不修福業，承夫寵念損害一切，偕行至此沒水而終，海不納屍漂出在岸，猶愛故身作此蟲耳，後入地獄受諸苦報。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時彼目連欲乘空行，乃令專意執袈裟角，漸次遊歷到大海邊，見有新斃端正婦人，便有一蟲從其口出而從鼻入，復從眼出從耳而入，目連見已捨之而去。弟子白言：「此是何人？」師曰：「此是舍衛城中大商之婦，自恃顏貌不修福業，承夫寵念損害一切，偕行至此沒水而終，海不納屍漂出在岸，猶愛故身作此蟲耳，後入地獄受諸苦報。」

漸次前行見一女人，自泥大鑊水滿火然，脫衣入中皮肉各離，吹骨在外尋復成形，自取其肉而噉食之。福增白師：「此是何人？」師曰：「舍衛城中有優婆塞，崇重三寶請僧供養，常造美饍遣婢送之，每至屏處選好先食。大家察問：『汝無竊食？』婢言：『比丘食訖有殘與我，我得食之；若我先食，願於後世自食身肉。』以是因緣先受華報，果在地獄。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 漸次前行見一女人，自泥大鑊水滿火然，脫衣入中皮肉各離，吹骨在外尋復成形，自取其肉而噉食之。福增白師：「此是何人？」師曰：「舍衛城中有優婆塞，崇重三寶請僧供養，常造美饍遣婢送之，每至屏處選好先食。大家察問：『汝無竊食？』婢言：『比丘食訖有殘與我，我得食之；若我先食，願於後世自食身肉。』以是因緣先受華報，果在地獄。」

次復前行見一骨山，其量高廣七百由旬，障其日光使海陰黑。是時目連登此山上，有大肋骨往來經行。福增白師：「此何骨山？」「汝欲知者，即是汝之故身骨也。」福增聞已，身毛恐聳惶怖流汗，白和尚言：「聞我今者心未摧裂，願時為說本末因緣！」目連告曰：「生死輪轉無有邊際，善惡業報影響無差。昔過去世此閻浮提，有一聚落民物富盛。時有長者名曰法增，宗族已來篤信三寶，好行仁惠不傷生命，居人推之以為令長，數十年間民物安泰，咸賴其德如己之父。時彼令長，或因閑暇習其博奕，惡友得便而親輔之，授彼邪說廢其政事。未久境內強惡恣橫，按訟交舉刑罰不中。忽偶一時吏呈款實，適值令長博奕不勝，無暇顧覽盡令處死。來日乃問諸軍吏曰：『罪人何所？』答以戮竟。令長聞已悶絕躃地，水洒乃穌，垂淚而言：『親愛珍寶悉皆住此，唯我一人獨入地獄，而我今者率易殺人，當知即是旃陀羅類。』作是念已尋便命終，生大海中作摩竭魚，其身長大七百由旬。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次復前行見一骨山，其量高廣七百由旬，障其日光使海陰黑。是時目連登此山上，有大肋骨往來經行。福增白師：「此何骨山？」「汝欲知者，即是汝之故身骨也。」福增聞已，身毛恐聳惶怖流汗，白和尚言：「聞我今者心未摧裂，願時為說本末因緣！」目連告曰：「生死輪轉無有邊際，善惡業報影響無差。昔過去世此閻浮提，有一聚落民物富盛。時有長者名曰法增，宗族已來篤信三寶，好行仁惠不傷生命，居人推之以為令長，數十年間民物安泰，咸賴其德如己之父。時彼令長，或因閑暇習其博奕，惡友得便而親輔之，授彼邪說廢其政事。未久境內強惡恣橫，按訟交舉刑罰不中。忽偶一時吏呈款實，適值令長博奕不勝，無暇顧覽盡令處死。來日乃問諸軍吏曰：『罪人何所？』答以戮竟。令長聞已悶絕躃地，水洒乃穌，垂淚而言：『親愛珍寶悉皆住此，唯我一人獨入地獄，而我今者率易殺人，當知即是旃陀羅類。』作是念已尋便命終，生大海中作摩竭魚，其身長大七百由旬。」

佛言：「目連！若諸官屬自恃威勢，枉尅民物殺戮無數，命終多墮摩竭大魚，為諸小蟲匝食其軀，身痒揩山蟲血污海，流將百里水皆紅赤。彼魚一眠經于百歲，睡起吸水如注大河。爾時適有眾商採寶，值魚張口，船趣如飛將入魚腹，賈人悲號一時同聲稱南無佛！魚聞佛名閉口水止，由佛慈護眾商得活。時摩竭魚忍渴而死，有諸夜叉羅剎水神，競拽魚身出置海岸。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「目連！若諸官屬自恃威勢，枉尅民物殺戮無數，命終多墮摩竭大魚，為諸小蟲匝食其軀，身痒揩山蟲血污海，流將百里水皆紅赤。彼魚一眠經于百歲，睡起吸水如注大河。爾時適有眾商採寶，值魚張口，船趣如飛將入魚腹，賈人悲號一時同聲稱南無佛！魚聞佛名閉口水止，由佛慈護眾商得活。時摩竭魚忍渴而死，有諸夜叉羅剎水神，競拽魚身出置海岸。」

爾時尊者大目乾連，將其弟子福增比丘，遊行畢已還至佛所，頭面作禮歡喜無量，深悟生死無常、苦、空，盡諸有結得羅漢果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時尊者大目乾連，將其弟子福增比丘，遊行畢已還至佛所，頭面作禮歡喜無量，深悟生死無常、苦、空，盡諸有結得羅漢果。