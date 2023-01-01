菩薩本生鬘論
宋 紹德慧詢等譯16卷CBETA T0160大于一万字 13 h
向佛经 GPT 提问
第 4 卷
菩薩本生鬘論卷第四
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聖勇菩薩等造
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宋朝散大夫試鴻臚少卿同譯經梵才大師紹德慧詢等奉 詔譯
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如來具智不嫉他善緣起第十
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爾時世尊與諸弟子大比丘眾，遊化依止王舍大城。是時如來從座而起，步躡虛空現希有事，足下顯出千輻輪相，一一輻間復出八萬四千眾寶蓮華；一一華出八萬四千微妙鬚葉，次第莊嚴，遍覆十方無量世界。是諸華上各有無量微妙數佛，足下皆現千輻輪文。是時會中淨飯父王，見是事已心大歡喜，五體投地向佛作禮，即時證得阿那含果。時諸大眾覩佛神變，咸共合掌白言：「世尊！我等今者所見十方無數諸佛，諦觀察已不能了知，何者真佛？何者化佛？」
爾時世尊與諸弟子大比丘眾，遊化依止王舍大城。是時如來從座而起，步躡虛空現希有事，足下顯出千輻輪相，一一輻間復出八萬四千眾寶蓮華；一一華出八萬四千微妙鬚葉，次第莊嚴，遍覆十方無量世界。是諸華上各有無量微妙數佛，足下皆現千輻輪文。是時會中淨飯父王，見是事已心大歡喜，五體投地向佛作禮，即時證得阿那含果。時諸大眾覩佛神變，咸共合掌白言：「世尊！我等今者所見十方無數諸佛，諦觀察已不能了知，何者真佛？何者化佛？」
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時彼如來以大悲心愍念眾會，即語之曰：「諸佛如來入空寂處，解脫三昧隨意自在，真、化之相召自汝心。所以若何？佛心本來湛然空寂，復依解脫光明王定，由此定力化無邊身，無邊身者是薩婆若；薩婆若者名無著定；無著定者如來所行；或現乞食，或復經行，以是二法饒益眾生。又佛在世，有善男子及善女人得見佛步千輻輪相，深心作禮供養稱讚，能滅千劫極重惡業。若佛滅後四部弟子住於正受，想佛行步恭敬供養，亦能銷滅千劫之罪；設不想念，或覩佛跡及行像者，隨分供養生隨喜心，所獲福報不可窮盡。」
時彼如來以大悲心愍念眾會，即語之曰：「諸佛如來入空寂處，解脫三昧隨意自在，真、化之相召自汝心。所以若何？佛心本來湛然空寂，復依解脫光明王定，由此定力化無邊身，無邊身者是薩婆若；薩婆若者名無著定；無著定者如來所行；或現乞食，或復經行，以是二法饒益眾生。又佛在世，有善男子及善女人得見佛步千輻輪相，深心作禮供養稱讚，能滅千劫極重惡業。若佛滅後四部弟子住於正受，想佛行步恭敬供養，亦能銷滅千劫之罪；設不想念，或覩佛跡及行像者，隨分供養生隨喜心，所獲福報不可窮盡。」
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佛告阿難：「我自往昔曠大劫來，以淨信心恭敬一切，見彼所修殊勝妙行，常生稱讚使令增益，乃至微細一毫之福，未嘗起心而嫉他善，是故我今獲斯勝報。復次，阿難！我滅度後，若諸弟子欲造佛像，當令身相具足圓滿，現攝身光化佛圍繞，及繪足下千輻輪文，使未來世一切眾生覩是相已，獲得廣大吉祥如意積集，重障消滅無餘。汝等比丘！當勤思惟如理而作。」
佛告阿難：「我自往昔曠大劫來，以淨信心恭敬一切，見彼所修殊勝妙行，常生稱讚使令增益，乃至微細一毫之福，未嘗起心而嫉他善，是故我今獲斯勝報。復次，阿難！我滅度後，若諸弟子欲造佛像，當令身相具足圓滿，現攝身光化佛圍繞，及繪足下千輻輪文，使未來世一切眾生覩是相已，獲得廣大吉祥如意積集，重障消滅無餘。汝等比丘！當勤思惟如理而作。」
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佛說是已還復本座。時淨飯王即從座起白言：「世尊！今佛出世有何利事，能令眾生得安隱樂？」
佛說是已還復本座。時淨飯王即從座起白言：「世尊！今佛出世有何利事，能令眾生得安隱樂？」
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是時如來即語父王：「舍衛城中須達長者，有一老母名毘低羅，勤謹家業常所信用，出納取與一切委之。忽於一日長者請佛及諸比丘就舍供養，有病比丘多所求索，老母慳惜而生瞋恚，意不欲與而作是言：『我大長者受沙門術，彼諸乞士多求無厭，何道之有？』復發惡言：『何時當得不聞佛名，不聞法名，不見剃髮染衣之人？』
是時如來即語父王：「舍衛城中須達長者，有一老母名毘低羅，勤謹家業常所信用，出納取與一切委之。忽於一日長者請佛及諸比丘就舍供養，有病比丘多所求索，老母慳惜而生瞋恚，意不欲與而作是言：『我大長者受沙門術，彼諸乞士多求無厭，何道之有？』復發惡言：『何時當得不聞佛名，不聞法名，不見剃髮染衣之人？』
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「如是惡聲，一人聞已展轉傳之，遍舍衛城。是時王后末利夫人，聞是毀呰深生歎訝：『云何須達仁惠周普，如好蓮華人所樂見，返為毒蛇之所守護？』作是說已乃勅長者：『遣汝婦來，吾欲與語。』婦到命坐，即謂之曰：『汝家老婢常以惡言毀謗三寶，乃至名字願不欲聞。何不擯斥？不亦快哉。』時長者婦白夫人言：『佛日出世破除癡暗，多所潤益一切眾生，央掘摩羅大惡之人，殺害千人取指為鬘，佛能調伏令發道心；此一老婢何足勞慮！』夫人聞說心大歡喜：『我當請佛及比丘眾，嚴飾宮中明日供養。汝遣婢來斯可驗矣。』
「如是惡聲，一人聞已展轉傳之，遍舍衛城。是時王后末利夫人，聞是毀呰深生歎訝：『云何須達仁惠周普，如好蓮華人所樂見，返為毒蛇之所守護？』作是說已乃勅長者：『遣汝婦來，吾欲與語。』婦到命坐，即謂之曰：『汝家老婢常以惡言毀謗三寶，乃至名字願不欲聞。何不擯斥？不亦快哉。』時長者婦白夫人言：『佛日出世破除癡暗，多所潤益一切眾生，央掘摩羅大惡之人，殺害千人取指為鬘，佛能調伏令發道心；此一老婢何足勞慮！』夫人聞說心大歡喜：『我當請佛及比丘眾，嚴飾宮中明日供養。汝遣婢來斯可驗矣。』
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「是時長者，即以寶缾盛滿諸珍摩尼珠等，使婢齎獻助興供養。末利夫人遙見婢來：『此邪見人當蒙佛化，若見此人從佛化者，我必獲得廣大法利。』爾時如來從正門入，難陀在左、阿難居右，羅睺羅等從佛之後。老母見佛心驚毛聳，即時欲退從狗竇出，老母以扇而自掩面，佛在其前令扇如鏡，迴顧東視東方有佛，乃至遍觀南、西、北方，四維上、下皆悉有佛。以手覆面，於十指間皆有化佛。老母合目開眼還見，滿十方界皆是化佛。現此相時，舍衛城中有二十五旃陀羅女，五十異見婆羅門女，并餘種類五百女人，先著邪宗不信佛法，見於如來為彼老母足步虛空現無數身，心大歡喜裂邪見網，頭面頂禮佛世尊足。
「是時長者，即以寶缾盛滿諸珍摩尼珠等，使婢齎獻助興供養。末利夫人遙見婢來：『此邪見人當蒙佛化，若見此人從佛化者，我必獲得廣大法利。』爾時如來從正門入，難陀在左、阿難居右，羅睺羅等從佛之後。老母見佛心驚毛聳，即時欲退從狗竇出，老母以扇而自掩面，佛在其前令扇如鏡，迴顧東視東方有佛，乃至遍觀南、西、北方，四維上、下皆悉有佛。以手覆面，於十指間皆有化佛。老母合目開眼還見，滿十方界皆是化佛。現此相時，舍衛城中有二十五旃陀羅女，五十異見婆羅門女，并餘種類五百女人，先著邪宗不信佛法，見於如來為彼老母足步虛空現無數身，心大歡喜裂邪見網，頭面頂禮佛世尊足。
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「爾時世尊以梵音聲謂諸女言：『汝今可稱我之名字，「南無釋迦牟尼佛！南無釋迦牟尼佛！」由稱我名、觀我身相，即得解脫八十億劫生死之罪，令發阿耨多羅三藐三菩提心。』
「爾時世尊以梵音聲謂諸女言：『汝今可稱我之名字，「南無釋迦牟尼佛！南無釋迦牟尼佛！」由稱我名、觀我身相，即得解脫八十億劫生死之罪，令發阿耨多羅三藐三菩提心。』
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「時彼老母暫得見佛，疾走還舍白大家言：『我於今日遇斯惡對，沙門瞿曇在王宮門，多眾之前現諸妖術，身如金山目踰青蓮，有百億光不可具狀，沙門善幻世間無比，大家少年不可喜見。』作是說已入木籠中，多以牛皮而覆其上，於黑暗處潛避而臥。時佛世尊欲旋精舍，末利夫人前白佛言：『暫屈慈光攝化老母。』佛言：『彼人罪根深重於我無緣，與羅睺羅曩為善友。今日如來乘空而行，為其滅除多劫重障。』乃還祇園召羅睺羅：『汝詣須達優婆塞舍度彼老母。』諸大弟子千二百人，咸生隨喜願同往詣。
「時彼老母暫得見佛，疾走還舍白大家言：『我於今日遇斯惡對，沙門瞿曇在王宮門，多眾之前現諸妖術，身如金山目踰青蓮，有百億光不可具狀，沙門善幻世間無比，大家少年不可喜見。』作是說已入木籠中，多以牛皮而覆其上，於黑暗處潛避而臥。時佛世尊欲旋精舍，末利夫人前白佛言：『暫屈慈光攝化老母。』佛言：『彼人罪根深重於我無緣，與羅睺羅曩為善友。今日如來乘空而行，為其滅除多劫重障。』乃還祇園召羅睺羅：『汝詣須達優婆塞舍度彼老母。』諸大弟子千二百人，咸生隨喜願同往詣。
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「爾時尊者羅睺羅，承佛威神入如意定，禮佛畢已右遶七匝，即自變身作轉輪王；一千比丘化為千子，七寶四兵皆悉具足。時金輪寶乘蓮華臺，詣須達家空中而住。時彼守宅夜叉靈祇，高聲唱言：『聖王出世，擯諸惡人宣揚善法。』老母聞已心大歡喜：『聖王出現餘無所求，有如意珠願今獲得。』是時聖王乘大寶輦，椎鐘擊鼓至長者家，老母聞已從木籠出，頭面作禮讚其功德：『今遇聖王善法攝化，必當不為沙門所惑。』王則即乃遣主寶藏臣往彼女所語言：『姉妹！汝有宿福應王者瑞，今欲尊奉為玉女寶。』老母答言：『我身卑賤，猶如糞穢，蒙王暫問喜慶無限，何當堪任為玉女寶？』爾時聖王告須達言：『卿家老女眾相具足，吾今欲以充玉女寶。』長者對曰：『唯命是從。』老婢聞之喜不自已。王以珠寶令其照面，端正如願唯增愧幸，即作是念：『諸沙門輩自云有道，矜馳言論一無效驗，聖王出世利物宏廣，令我衰容為玉女寶。』五體投地虔伸禮謝。時主藏臣宣王教令，修十善法調伏其心。
「爾時尊者羅睺羅，承佛威神入如意定，禮佛畢已右遶七匝，即自變身作轉輪王；一千比丘化為千子，七寶四兵皆悉具足。時金輪寶乘蓮華臺，詣須達家空中而住。時彼守宅夜叉靈祇，高聲唱言：『聖王出世，擯諸惡人宣揚善法。』老母聞已心大歡喜：『聖王出現餘無所求，有如意珠願今獲得。』是時聖王乘大寶輦，椎鐘擊鼓至長者家，老母聞已從木籠出，頭面作禮讚其功德：『今遇聖王善法攝化，必當不為沙門所惑。』王則即乃遣主寶藏臣往彼女所語言：『姉妹！汝有宿福應王者瑞，今欲尊奉為玉女寶。』老母答言：『我身卑賤，猶如糞穢，蒙王暫問喜慶無限，何當堪任為玉女寶？』爾時聖王告須達言：『卿家老女眾相具足，吾今欲以充玉女寶。』長者對曰：『唯命是從。』老婢聞之喜不自已。王以珠寶令其照面，端正如願唯增愧幸，即作是念：『諸沙門輩自云有道，矜馳言論一無效驗，聖王出世利物宏廣，令我衰容為玉女寶。』五體投地虔伸禮謝。時主藏臣宣王教令，修十善法調伏其心。
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「是時尊者乃復本身，老女開悟，見諸大眾悲泣而言：『佛法清淨不捨眾生，如我弊惡猶尚見度。』悔過自責，懺滌前咎，求受五戒。時彼尊者為說三歸及五戒法，老女領解心安泰然，未舉頭頃證須陀洹果。地神涌出告須達言：『善哉！長者！裂邪見網，如來出世正為此耳！』
「是時尊者乃復本身，老女開悟，見諸大眾悲泣而言：『佛法清淨不捨眾生，如我弊惡猶尚見度。』悔過自責，懺滌前咎，求受五戒。時彼尊者為說三歸及五戒法，老女領解心安泰然，未舉頭頃證須陀洹果。地神涌出告須達言：『善哉！長者！裂邪見網，如來出世正為此耳！』
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「時羅睺羅，將此老母詣祇陀林。到已見佛，歡喜作禮懺悔發露，願依佛教而得出家。佛勅往詣憍曇彌所，精進修習未甞懈廢，如好白㲲易為染色，應時證得阿羅漢道。」
「時羅睺羅，將此老母詣祇陀林。到已見佛，歡喜作禮懺悔發露，願依佛教而得出家。佛勅往詣憍曇彌所，精進修習未甞懈廢，如好白㲲易為染色，應時證得阿羅漢道。」
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佛為病比丘灌頂獲安緣起第十一
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爾時世尊住王舍城竹林精舍。有一比丘身患惡瘡，形體周遍膿血交流，眾所惡見人不親近，移置疎弊低小房下。世尊知已即以神力，蔽諸大眾令無知者，如來獨往病比丘所，善言慰喻須水洗之。時帝釋天主與諸天子，在善法堂評議政事，佛以威神加被令知，即以無量百千眷屬，作天妓樂前後圍繞，從空而下來詣佛所，問訊慰勞頭面禮足，手持眾寶所成澡缾貯滿香水，奉迎世尊佇立一面。
爾時世尊住王舍城竹林精舍。有一比丘身患惡瘡，形體周遍膿血交流，眾所惡見人不親近，移置疎弊低小房下。世尊知已即以神力，蔽諸大眾令無知者，如來獨往病比丘所，善言慰喻須水洗之。時帝釋天主與諸天子，在善法堂評議政事，佛以威神加被令知，即以無量百千眷屬，作天妓樂前後圍繞，從空而下來詣佛所，問訊慰勞頭面禮足，手持眾寶所成澡缾貯滿香水，奉迎世尊佇立一面。
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爾時如來即舒百福相莊嚴臂，於五指端放大光明，遠召諸天皆悉雲集，及於頂門復放淨光照病比丘，蒙光觸身所苦即愈，瘡潰膿血悉得清淨，合掌歸命求哀發露，願佛慈愍滅我重罪。時天帝釋以前寶缾長跪奉獻，世尊受已右手注水灌比丘頂，復以左手按摩其身。時病比丘所染沈瘵，隨如來手即得平復。得平復已歡喜無量，志心稱念：「南無釋迦牟尼！南無大慈悲父！南無最勝醫王！令我今日身病得瘥。唯願如來以本願力哀憐攝受，施與法藥袪我心病，所有重障消滅無餘。」
爾時如來即舒百福相莊嚴臂，於五指端放大光明，遠召諸天皆悉雲集，及於頂門復放淨光照病比丘，蒙光觸身所苦即愈，瘡潰膿血悉得清淨，合掌歸命求哀發露，願佛慈愍滅我重罪。時天帝釋以前寶缾長跪奉獻，世尊受已右手注水灌比丘頂，復以左手按摩其身。時病比丘所染沈瘵，隨如來手即得平復。得平復已歡喜無量，志心稱念：「南無釋迦牟尼！南無大慈悲父！南無最勝醫王！令我今日身病得瘥。唯願如來以本願力哀憐攝受，施與法藥袪我心病，所有重障消滅無餘。」
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爾時佛告彼比丘曰：「我今為報汝昔深恩。」復為開演苦、集、滅、道四聖諦法，示相勸修作證圓滿。即時獲得阿羅漢道，三明六通具八解脫。時天帝釋及諸大眾，聞是說已皆墮疑網：「今者如來枉勞神德，洗病比丘瘡潰膿血。復言：『我今為報汝昔深恩。』願為時會分別解說。」
爾時佛告彼比丘曰：「我今為報汝昔深恩。」復為開演苦、集、滅、道四聖諦法，示相勸修作證圓滿。即時獲得阿羅漢道，三明六通具八解脫。時天帝釋及諸大眾，聞是說已皆墮疑網：「今者如來枉勞神德，洗病比丘瘡潰膿血。復言：『我今為報汝昔深恩。』願為時會分別解說。」
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佛言：「天主！乃往古昔無量世時，有一聚落名曰增廣，地唯沃壤民多富樂，其中所止皆上種姓，尊一耆年為斷事者。未久有一老優婆塞，忽為惡人橫相謀害，將付囚執眾念無辜，詣斷事前明察釋放，當其危難即得免脫，是故我今作如是說。天帝當知，昔斷事者，豈異人乎？病比丘也。彼優婆塞臨難獲免，今此會中我身是也。是故菩薩經無量世，而於小恩常思大報，乃至成佛未曾廢忘。」
佛言：「天主！乃往古昔無量世時，有一聚落名曰增廣，地唯沃壤民多富樂，其中所止皆上種姓，尊一耆年為斷事者。未久有一老優婆塞，忽為惡人橫相謀害，將付囚執眾念無辜，詣斷事前明察釋放，當其危難即得免脫，是故我今作如是說。天帝當知，昔斷事者，豈異人乎？病比丘也。彼優婆塞臨難獲免，今此會中我身是也。是故菩薩經無量世，而於小恩常思大報，乃至成佛未曾廢忘。」
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時天帝釋聞佛說已心大歡喜，諸來大眾作天妓樂各還所止，禮佛而退。
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稱念三寶功德緣起第十二
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昔者如來出現於世，乃為父王及諸大眾演說觀佛三昧法門，如來具足三十二相、八十種好，作黃金色無量光明。是時會中五百釋種，觀佛身相猶若灰人羸婆羅門，見已號哭自拔頭髮，舉身投地口鼻吐血。如來見之乃安慰曰：「汝勿號哭！吾為汝說。過去有佛名毘婆尸，入涅槃後於像法中，有一長者名曰月德，有五百子聰明多智，世間經籍無不該練，其父長者信奉三寶，常與諸子說佛法義，諸子邪見覩無信心。後時諸子同遇重病，父到子前泣淚合掌語諸子言：『汝等邪見不信佛法，今為無常利刀割切，汝命須臾憑何依怙？今有如來名毘婆尸，汝可志心稱念名號。』諸子聞已即依所教，稱南無佛、稱法及僧。稱已命終，由念佛故即得生於四天王天；天中壽盡，由彼邪見昔因緣故還墮地獄。獄卒羅剎以熱鐵叉刺其眼目，受是苦惱憶父所教，稱南無佛，以是得免從地獄出，得生人中貧窮下賤。
昔者如來出現於世，乃為父王及諸大眾演說觀佛三昧法門，如來具足三十二相、八十種好，作黃金色無量光明。是時會中五百釋種，觀佛身相猶若灰人羸婆羅門，見已號哭自拔頭髮，舉身投地口鼻吐血。如來見之乃安慰曰：「汝勿號哭！吾為汝說。過去有佛名毘婆尸，入涅槃後於像法中，有一長者名曰月德，有五百子聰明多智，世間經籍無不該練，其父長者信奉三寶，常與諸子說佛法義，諸子邪見覩無信心。後時諸子同遇重病，父到子前泣淚合掌語諸子言：『汝等邪見不信佛法，今為無常利刀割切，汝命須臾憑何依怙？今有如來名毘婆尸，汝可志心稱念名號。』諸子聞已即依所教，稱南無佛、稱法及僧。稱已命終，由念佛故即得生於四天王天；天中壽盡，由彼邪見昔因緣故還墮地獄。獄卒羅剎以熱鐵叉刺其眼目，受是苦惱憶父所教，稱南無佛，以是得免從地獄出，得生人中貧窮下賤。
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「後有式棄如來出世，亦得值遇，但得聞名不覩佛形，以至毘舍浮佛、拘留孫佛、拘那含牟尼佛、迦攝波佛，如是六佛次第出世，但得聞名皆不覩見。以由得聞六佛名故，今得與我同生釋種。我之身色如閻浮金，汝見灰色羸婆羅門，皆因往昔輕毀於佛，深著邪見招斯重障。汝今可稱過去佛名，亦稱我名，彌勒佛名，汝父名等，稱已作禮，及向大眾大德僧前，五體投地發露懺悔邪見之罪。」
「後有式棄如來出世，亦得值遇，但得聞名不覩佛形，以至毘舍浮佛、拘留孫佛、拘那含牟尼佛、迦攝波佛，如是六佛次第出世，但得聞名皆不覩見。以由得聞六佛名故，今得與我同生釋種。我之身色如閻浮金，汝見灰色羸婆羅門，皆因往昔輕毀於佛，深著邪見招斯重障。汝今可稱過去佛名，亦稱我名，彌勒佛名，汝父名等，稱已作禮，及向大眾大德僧前，五體投地發露懺悔邪見之罪。」
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諸人受教懺悔畢已，宿殃消散三業清淨，見佛身相作黃金色，巍巍堂堂如須彌山，三十二相、八十種好無量光明，歡喜踊躍得證初果，求佛出家漸次證得阿羅漢果，三明六通具八解脫。
諸人受教懺悔畢已，宿殃消散三業清淨，見佛身相作黃金色，巍巍堂堂如須彌山，三十二相、八十種好無量光明，歡喜踊躍得證初果，求佛出家漸次證得阿羅漢果，三明六通具八解脫。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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佛告諸比丘：「我滅度後若稱我名及諸佛名，所獲福報無量無邊。阿難！汝觀如來，在路行時，能使大地，高處令下下處令高，高下諸處悉能平正，佛履涉已地相如本；一切林木傾側向佛，樹神現身曲躬禮敬，佛經遊已林木依舊；一切丘陵坑坎堆阜，穢惡不淨瓦礫荊棘，皆悉屏去掃洒清潔，眾華布地異香芬馥。又復如來足躡長陌，無情土木尚皆傾奉，何況有情而常不敬。何以故？我本修行菩薩道時，於諸有情不生憍慢，謙下承迎令生忻悅，以是善業得成佛已，情非情等於佛行時，皆悉傾側低頭禮敬。我昔曾以廣大資產，淨心奉施十方眾僧，以是緣故我今成佛，所至之處廣博嚴淨。又我往昔於諸聖賢同梵行者，於道路中平治洒掃，房舍資具泥飾周備，於一切時樂求佛道，利益安樂一切眾生，所至之處自然清淨。又彌盧山高廣八萬四千由旬，入大海中其量亦等，及鐵圍山高十二萬八千由旬，堅若金剛不可破壞，至於如來般涅槃時，無不傾側向佛作禮，若欲迴避不傾側者，無有是處。又佛如來心淨離染，所行之處，足無所污蟲蟻不損。佛不著履有三種因：一、令行人心生少欲，二、現足下千輻輪相，三、令見者心生歡喜。又佛行時其足去地離於四寸，有三種因：一者、愍地有蟲蟻故，二者、護地有生草故，三者、顯現佛神足故。汝等比丘，當如佛語依教修行，得盡苦際。」
佛告諸比丘：「我滅度後若稱我名及諸佛名，所獲福報無量無邊。阿難！汝觀如來，在路行時，能使大地，高處令下下處令高，高下諸處悉能平正，佛履涉已地相如本；一切林木傾側向佛，樹神現身曲躬禮敬，佛經遊已林木依舊；一切丘陵坑坎堆阜，穢惡不淨瓦礫荊棘，皆悉屏去掃洒清潔，眾華布地異香芬馥。又復如來足躡長陌，無情土木尚皆傾奉，何況有情而常不敬。何以故？我本修行菩薩道時，於諸有情不生憍慢，謙下承迎令生忻悅，以是善業得成佛已，情非情等於佛行時，皆悉傾側低頭禮敬。我昔曾以廣大資產，淨心奉施十方眾僧，以是緣故我今成佛，所至之處廣博嚴淨。又我往昔於諸聖賢同梵行者，於道路中平治洒掃，房舍資具泥飾周備，於一切時樂求佛道，利益安樂一切眾生，所至之處自然清淨。又彌盧山高廣八萬四千由旬，入大海中其量亦等，及鐵圍山高十二萬八千由旬，堅若金剛不可破壞，至於如來般涅槃時，無不傾側向佛作禮，若欲迴避不傾側者，無有是處。又佛如來心淨離染，所行之處，足無所污蟲蟻不損。佛不著履有三種因：一、令行人心生少欲，二、現足下千輻輪相，三、令見者心生歡喜。又佛行時其足去地離於四寸，有三種因：一者、愍地有蟲蟻故，二者、護地有生草故，三者、顯現佛神足故。汝等比丘，當如佛語依教修行，得盡苦際。」
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造塔勝報緣起第十三
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佛告阿難：「我今於此大眾之所，略說造塔所得功德，汝當諦聽善思念之。假使以四天下滿中所有草木叢林，皆為人身，彼一一人發心修行，隨其所證或有獲得須陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿羅漢果及緣覺果。時有長者以淨施心長時供給飲食、衣服、臥具、醫藥，盡其形壽令無所乏，至滅度後一一復為起立塔廟，繒蓋、幢旛、廣大嚴飾，香華、燈塗種種供養。阿難！是人所得福報寧為多不？」「甚多世尊！」
佛告阿難：「我今於此大眾之所，略說造塔所得功德，汝當諦聽善思念之。假使以四天下滿中所有草木叢林，皆為人身，彼一一人發心修行，隨其所證或有獲得須陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿羅漢果及緣覺果。時有長者以淨施心長時供給飲食、衣服、臥具、醫藥，盡其形壽令無所乏，至滅度後一一復為起立塔廟，繒蓋、幢旛、廣大嚴飾，香華、燈塗種種供養。阿難！是人所得福報寧為多不？」「甚多世尊！」
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佛言：「阿難！此大長者，雖獲其福猶有限量。不如有人於佛滅後，以敬慕心求一舍利，至極微細如芥子許，造塔供養，其量正等一菴摩果。塔心之木堅直如鍼，上施露盤猶如棗葉，中安佛像量同𪍿麥，或香或燈隨分供養。阿難！以彼長者所作福行，類修佛塔不可為比。以要言之，若以造塔所有勝報，分為百分不及其一，千萬億分亦不及一，乃至算數譬喻所不能知。阿難！當知如來於塵沙劫積習熏修五分法身出生功德，所謂戒分、定分、慧分、解脫分、解脫知見分，四無量心、六波羅蜜，自利利他難行苦行，不可思議神通願力，世出世間無能勝者。所以者何？由佛成就無量無邊真實慧故。阿難！一切如來在昔因地，知眾生界自性清淨，為彼客塵煩惱所覆；然彼畢竟染污不及。是故如來出興於世，為諸眾生說微妙法，除諸垢濁令得解脫。」
佛言：「阿難！此大長者，雖獲其福猶有限量。不如有人於佛滅後，以敬慕心求一舍利，至極微細如芥子許，造塔供養，其量正等一菴摩果。塔心之木堅直如鍼，上施露盤猶如棗葉，中安佛像量同𪍿麥，或香或燈隨分供養。阿難！以彼長者所作福行，類修佛塔不可為比。以要言之，若以造塔所有勝報，分為百分不及其一，千萬億分亦不及一，乃至算數譬喻所不能知。阿難！當知如來於塵沙劫積習熏修五分法身出生功德，所謂戒分、定分、慧分、解脫分、解脫知見分，四無量心、六波羅蜜，自利利他難行苦行，不可思議神通願力，世出世間無能勝者。所以者何？由佛成就無量無邊真實慧故。阿難！一切如來在昔因地，知眾生界自性清淨，為彼客塵煩惱所覆；然彼畢竟染污不及。是故如來出興於世，為諸眾生說微妙法，除諸垢濁令得解脫。」
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出家功德緣起第十四
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佛在世時，王舍城中有一長者，名曰福增，年過百歲齒衰力屈，家中大小無不生厭。聞說出家心生歡喜，功德無量譬喻不及，出家之利，高於須彌，深於巨海，廣於虛空。所以然者？由出家故方得成佛，三世諸佛未有不因捨家出家成佛者也。是時長者來詣佛所欲求出家，值佛遊化，即便往至舍利弗所，見其熟老不為攝受；如是遍至五百羅漢，悉不肯度。
佛在世時，王舍城中有一長者，名曰福增，年過百歲齒衰力屈，家中大小無不生厭。聞說出家心生歡喜，功德無量譬喻不及，出家之利，高於須彌，深於巨海，廣於虛空。所以然者？由出家故方得成佛，三世諸佛未有不因捨家出家成佛者也。是時長者來詣佛所欲求出家，值佛遊化，即便往至舍利弗所，見其熟老不為攝受；如是遍至五百羅漢，悉不肯度。
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時彼長者即出寺外發聲大哭，於是世尊從後而至，種種誨喻令其心悅，即語目連：「收其出家，與受其戒。」乃為新學小比丘輩，常生調戲之所嬈亂，便自溺水欲喪身命。目連觀見，即以神力接置岸上。因問其故，具如上說。「此人愚鈍瞋恚若斯，不以三塗報應之怖而攝化之，無由得道。」
時彼長者即出寺外發聲大哭，於是世尊從後而至，種種誨喻令其心悅，即語目連：「收其出家，與受其戒。」乃為新學小比丘輩，常生調戲之所嬈亂，便自溺水欲喪身命。目連觀見，即以神力接置岸上。因問其故，具如上說。「此人愚鈍瞋恚若斯，不以三塗報應之怖而攝化之，無由得道。」
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時彼目連欲乘空行，乃令專意執袈裟角，漸次遊歷到大海邊，見有新斃端正婦人，便有一蟲從其口出而從鼻入，復從眼出從耳而入，目連見已捨之而去。弟子白言：「此是何人？」師曰：「此是舍衛城中大商之婦，自恃顏貌不修福業，承夫寵念損害一切，偕行至此沒水而終，海不納屍漂出在岸，猶愛故身作此蟲耳，後入地獄受諸苦報。」
時彼目連欲乘空行，乃令專意執袈裟角，漸次遊歷到大海邊，見有新斃端正婦人，便有一蟲從其口出而從鼻入，復從眼出從耳而入，目連見已捨之而去。弟子白言：「此是何人？」師曰：「此是舍衛城中大商之婦，自恃顏貌不修福業，承夫寵念損害一切，偕行至此沒水而終，海不納屍漂出在岸，猶愛故身作此蟲耳，後入地獄受諸苦報。」
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漸次前行見一女人，自泥大鑊水滿火然，脫衣入中皮肉各離，吹骨在外尋復成形，自取其肉而噉食之。福增白師：「此是何人？」師曰：「舍衛城中有優婆塞，崇重三寶請僧供養，常造美饍遣婢送之，每至屏處選好先食。大家察問：『汝無竊食？』婢言：『比丘食訖有殘與我，我得食之；若我先食，願於後世自食身肉。』以是因緣先受華報，果在地獄。」
漸次前行見一女人，自泥大鑊水滿火然，脫衣入中皮肉各離，吹骨在外尋復成形，自取其肉而噉食之。福增白師：「此是何人？」師曰：「舍衛城中有優婆塞，崇重三寶請僧供養，常造美饍遣婢送之，每至屏處選好先食。大家察問：『汝無竊食？』婢言：『比丘食訖有殘與我，我得食之；若我先食，願於後世自食身肉。』以是因緣先受華報，果在地獄。」
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次復前行見一骨山，其量高廣七百由旬，障其日光使海陰黑。是時目連登此山上，有大肋骨往來經行。福增白師：「此何骨山？」「汝欲知者，即是汝之故身骨也。」福增聞已，身毛恐聳惶怖流汗，白和尚言：「聞我今者心未摧裂，願時為說本末因緣！」目連告曰：「生死輪轉無有邊際，善惡業報影響無差。昔過去世此閻浮提，有一聚落民物富盛。時有長者名曰法增，宗族已來篤信三寶，好行仁惠不傷生命，居人推之以為令長，數十年間民物安泰，咸賴其德如己之父。時彼令長，或因閑暇習其博奕，惡友得便而親輔之，授彼邪說廢其政事。未久境內強惡恣橫，按訟交舉刑罰不中。忽偶一時吏呈款實，適值令長博奕不勝，無暇顧覽盡令處死。來日乃問諸軍吏曰：『罪人何所？』答以戮竟。令長聞已悶絕躃地，水洒乃穌，垂淚而言：『親愛珍寶悉皆住此，唯我一人獨入地獄，而我今者率易殺人，當知即是旃陀羅類。』作是念已尋便命終，生大海中作摩竭魚，其身長大七百由旬。」
次復前行見一骨山，其量高廣七百由旬，障其日光使海陰黑。是時目連登此山上，有大肋骨往來經行。福增白師：「此何骨山？」「汝欲知者，即是汝之故身骨也。」福增聞已，身毛恐聳惶怖流汗，白和尚言：「聞我今者心未摧裂，願時為說本末因緣！」目連告曰：「生死輪轉無有邊際，善惡業報影響無差。昔過去世此閻浮提，有一聚落民物富盛。時有長者名曰法增，宗族已來篤信三寶，好行仁惠不傷生命，居人推之以為令長，數十年間民物安泰，咸賴其德如己之父。時彼令長，或因閑暇習其博奕，惡友得便而親輔之，授彼邪說廢其政事。未久境內強惡恣橫，按訟交舉刑罰不中。忽偶一時吏呈款實，適值令長博奕不勝，無暇顧覽盡令處死。來日乃問諸軍吏曰：『罪人何所？』答以戮竟。令長聞已悶絕躃地，水洒乃穌，垂淚而言：『親愛珍寶悉皆住此，唯我一人獨入地獄，而我今者率易殺人，當知即是旃陀羅類。』作是念已尋便命終，生大海中作摩竭魚，其身長大七百由旬。」
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佛言：「目連！若諸官屬自恃威勢，枉尅民物殺戮無數，命終多墮摩竭大魚，為諸小蟲匝食其軀，身痒揩山蟲血污海，流將百里水皆紅赤。彼魚一眠經于百歲，睡起吸水如注大河。爾時適有眾商採寶，值魚張口，船趣如飛將入魚腹，賈人悲號一時同聲稱南無佛！魚聞佛名閉口水止，由佛慈護眾商得活。時摩竭魚忍渴而死，有諸夜叉羅剎水神，競拽魚身出置海岸。」
佛言：「目連！若諸官屬自恃威勢，枉尅民物殺戮無數，命終多墮摩竭大魚，為諸小蟲匝食其軀，身痒揩山蟲血污海，流將百里水皆紅赤。彼魚一眠經于百歲，睡起吸水如注大河。爾時適有眾商採寶，值魚張口，船趣如飛將入魚腹，賈人悲號一時同聲稱南無佛！魚聞佛名閉口水止，由佛慈護眾商得活。時摩竭魚忍渴而死，有諸夜叉羅剎水神，競拽魚身出置海岸。」
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爾時尊者大目乾連，將其弟子福增比丘，遊行畢已還至佛所，頭面作禮歡喜無量，深悟生死無常、苦、空，盡諸有結得羅漢果。
爾時尊者大目乾連，將其弟子福增比丘，遊行畢已還至佛所，頭面作禮歡喜無量，深悟生死無常、苦、空，盡諸有結得羅漢果。
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菩薩本生鬘論卷第四
菩薩本生鬘論卷第四
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