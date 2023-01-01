菩薩本生鬘論
宋 紹德慧詢等譯16卷CBETA T0160大于一万字 13 h
向佛经 GPT 提问
第 3 卷
菩薩本生鬘論卷第三
菩薩本生鬘論卷第三
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
聖勇菩薩等造
聖勇菩薩等造
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
宋朝散大夫試鴻臚少卿同譯經梵才大師紹德慧詢等奉 詔譯
宋朝散大夫試鴻臚少卿同譯經梵才大師紹德慧詢等奉 詔譯
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
慈心龍王消伏怨害緣起第七
慈心龍王消伏怨害緣起第七
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
菩薩往昔以瞋因緣墮於龍中，有三種毒，所謂：氣毒、眼毒、觸毒，又由別報福業力故，身具眾色如七寶聚，不假日月光明所照，常與無量百千諸龍，周匝圍繞以為眷屬，變現人身容色端正，住毘陀山幽邃之處，多諸林木華果茂盛，清淨池沼甚可愛樂，與諸龍女作眾歌舞共相娛樂，止住其中經于無量百千萬歲。
菩薩往昔以瞋因緣墮於龍中，有三種毒，所謂：氣毒、眼毒、觸毒，又由別報福業力故，身具眾色如七寶聚，不假日月光明所照，常與無量百千諸龍，周匝圍繞以為眷屬，變現人身容色端正，住毘陀山幽邃之處，多諸林木華果茂盛，清淨池沼甚可愛樂，與諸龍女作眾歌舞共相娛樂，止住其中經于無量百千萬歲。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
是時有一金翅鳥王，飛騰翔集從空而下，欲取諸龍以為所食。當其來時，摶風鼓翼摧山碎石，江河川源悉皆乾竭。時彼諸龍及龍女等，見是事已心大驚怖，所著瓔珞嚴身之具，顫掉不安悉墜于地，咸作是言：「今此大怨，喙如金剛，所觸皆碎，將來噉我，其當奈何？」
是時有一金翅鳥王，飛騰翔集從空而下，欲取諸龍以為所食。當其來時，摶風鼓翼摧山碎石，江河川源悉皆乾竭。時彼諸龍及龍女等，見是事已心大驚怖，所著瓔珞嚴身之具，顫掉不安悉墜于地，咸作是言：「今此大怨，喙如金剛，所觸皆碎，將來噉我，其當奈何？」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
是時龍王初聞此說極生憂惱，由宿善力復更思惟：「心乃無畏，然此金翅具大威力，唯我一身可能禦彼。」謂諸龍曰：「汝等但當從吾之後，必無所害。若我不能與其朋屬作守護者，何用如是大身之為？」
是時龍王初聞此說極生憂惱，由宿善力復更思惟：「心乃無畏，然此金翅具大威力，唯我一身可能禦彼。」謂諸龍曰：「汝等但當從吾之後，必無所害。若我不能與其朋屬作守護者，何用如是大身之為？」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
爾時龍王詣金翅所，心無怯弱而白彼言：「幸少留神共議此事，汝於我身常生怨害，我於仁者都無此念，以宿惡業招此大身，雖具三種氣、眼、觸毒，未嘗於他暫興損害，度己之能可相抗敵，亦能遠去令汝不見。我今所以不委去者，多有諸龍依附於我，由此不欲兩相交戰，是故於汝不起怨心。」
爾時龍王詣金翅所，心無怯弱而白彼言：「幸少留神共議此事，汝於我身常生怨害，我於仁者都無此念，以宿惡業招此大身，雖具三種氣、眼、觸毒，未嘗於他暫興損害，度己之能可相抗敵，亦能遠去令汝不見。我今所以不委去者，多有諸龍依附於我，由此不欲兩相交戰，是故於汝不起怨心。」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
金翅復言：「汝誠於我無怨心耶？」
金翅復言：「汝誠於我無怨心耶？」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
龍曰：「我雖獸身善達業報，審知小惡感果尤重，如影隨形不相離也；我及汝身今墮惡道，皆由先世造作罪因。汝當憶念如來所說，非以怨心能解怨結，唯起慈忍可使銷除，譬如火聚投之乾薪，轉增熾然無有窮已，以瞋報瞋理亦如此。」
龍曰：「我雖獸身善達業報，審知小惡感果尤重，如影隨形不相離也；我及汝身今墮惡道，皆由先世造作罪因。汝當憶念如來所說，非以怨心能解怨結，唯起慈忍可使銷除，譬如火聚投之乾薪，轉增熾然無有窮已，以瞋報瞋理亦如此。」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
是時金翅聞是說已，怨心即息善心生焉。復向龍王作如是說：「汝今能以慈忍之力息我瞋恚，如汲流泉滅其炎火，使我心地頓得清涼。」
是時金翅聞是說已，怨心即息善心生焉。復向龍王作如是說：「汝今能以慈忍之力息我瞋恚，如汲流泉滅其炎火，使我心地頓得清涼。」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
龍王復言：「我昔與汝無量世時，先於佛所曾受戒法，心非清淨復不堅持，為求名聞而相憎嫉，以是因緣墮於惡道。我曾發露故能憶持，汝由覆藏今皆忘失，汝今應當憶本正念，發慈忍心淨修梵行。」
龍王復言：「我昔與汝無量世時，先於佛所曾受戒法，心非清淨復不堅持，為求名聞而相憎嫉，以是因緣墮於惡道。我曾發露故能憶持，汝由覆藏今皆忘失，汝今應當憶本正念，發慈忍心淨修梵行。」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
金翅復言：「我從今日普施諸龍安隱無畏。」即離龍宮還歸本處。
金翅復言：「我從今日普施諸龍安隱無畏。」即離龍宮還歸本處。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
龍王乃慰諸龍眷屬，復問之曰：「汝見金翅生恐怖不？」各作是言：「極大怖懼。」
龍王乃慰諸龍眷屬，復問之曰：「汝見金翅生恐怖不？」各作是言：「極大怖懼。」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
龍曰：「世間眾生若見汝者，生大恐怖亦如此也。爾等諸龍愛惜身命，與諸眾生等無有異，當觀自身以況他身，是故應起大慈之心，由我修習慈心因緣，使其怨對還歸本處。一切有情流轉生死，所可依怙無越慈心。大慈心者猶如良藥，能愈眾生煩惱重病；大慈心者猶如明燈，能破眾生三毒黑暗；大慈心者猶如船筏，能渡眾生三有苦海；大慈心者猶如伴侶，能越生死險難惡道；大慈心者如摩尼珠，能滿眾生所求善願。我由往昔失慈心故，墮此龍中不得解脫。若諸眾生建立慈門，則能出生無量善法，閉塞一切愚癡昏暗，諸煩惱緣而不能入，常生人天解脫安樂。」諸龍眷屬聞是說已，悉除瞋恚皆起慈心。
龍曰：「世間眾生若見汝者，生大恐怖亦如此也。爾等諸龍愛惜身命，與諸眾生等無有異，當觀自身以況他身，是故應起大慈之心，由我修習慈心因緣，使其怨對還歸本處。一切有情流轉生死，所可依怙無越慈心。大慈心者猶如良藥，能愈眾生煩惱重病；大慈心者猶如明燈，能破眾生三毒黑暗；大慈心者猶如船筏，能渡眾生三有苦海；大慈心者猶如伴侶，能越生死險難惡道；大慈心者如摩尼珠，能滿眾生所求善願。我由往昔失慈心故，墮此龍中不得解脫。若諸眾生建立慈門，則能出生無量善法，閉塞一切愚癡昏暗，諸煩惱緣而不能入，常生人天解脫安樂。」諸龍眷屬聞是說已，悉除瞋恚皆起慈心。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
是時龍王見諸同類從己所化，而自慶言：「善哉！我今所作已辦，令汝已除無量惡毒，以善淨法補置其處；復為汝等建立清淨八戒齋法當奉持之。閻浮眾生以八戒水洗浣身心令得清淨，斷除無量貪、瞋、癡垢，於人天路而作資糧。若能持是八戒齋法，當知是人雖無妙服，則為已具慚愧之衣；當知是人雖無垣牆，則能禦捍六根怨賊；當知是人雖非上族，則為已住聖種姓中；當知是人雖無瓔珞，則具眾善莊嚴其身；當知是人雖無珍寶，則集人天七種法財；不依橋梁超越險道；受八戒者功德如此。」時彼諸龍各作是言：「我今願聞八戒名字，我當頂受勤而行之。」
是時龍王見諸同類從己所化，而自慶言：「善哉！我今所作已辦，令汝已除無量惡毒，以善淨法補置其處；復為汝等建立清淨八戒齋法當奉持之。閻浮眾生以八戒水洗浣身心令得清淨，斷除無量貪、瞋、癡垢，於人天路而作資糧。若能持是八戒齋法，當知是人雖無妙服，則為已具慚愧之衣；當知是人雖無垣牆，則能禦捍六根怨賊；當知是人雖非上族，則為已住聖種姓中；當知是人雖無瓔珞，則具眾善莊嚴其身；當知是人雖無珍寶，則集人天七種法財；不依橋梁超越險道；受八戒者功德如此。」時彼諸龍各作是言：「我今願聞八戒名字，我當頂受勤而行之。」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
龍王告曰：「其八戒者：一、不殺生，二、不偷盜，三、不邪婬，四、不妄語，五、不飲酒，六者、不得過日中食，七者、不坐高廣大床，八者、不得歌舞作樂香油塗身，是名八戒清淨齋法。要離憒閙，寂靜之處如理作意專注奉持。」
龍王告曰：「其八戒者：一、不殺生，二、不偷盜，三、不邪婬，四、不妄語，五、不飲酒，六者、不得過日中食，七者、不坐高廣大床，八者、不得歌舞作樂香油塗身，是名八戒清淨齋法。要離憒閙，寂靜之處如理作意專注奉持。」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
諸龍白言：「如我之徒，離王少時心不寧處，依王威神得免衰惱，一切時中安隱而住，佛法功力無處不可，何必須求寂靜之所？」
諸龍白言：「如我之徒，離王少時心不寧處，依王威神得免衰惱，一切時中安隱而住，佛法功力無處不可，何必須求寂靜之所？」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
時彼龍王答諸龍曰：「不觀所欲則念不起，慣習攀緣對境復發，譬如溼地而易成泥，若在空閑染心無動。」
時彼龍王答諸龍曰：「不觀所欲則念不起，慣習攀緣對境復發，譬如溼地而易成泥，若在空閑染心無動。」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
爾時龍王將諸朋屬，至於山林幽曠之處，遠離貪欲瞋恚之心，常起慈忍以修其身，受持齋法經于多日，節食身羸加復疲困。有諸惡人至彼住處，龍聞人聲尋即惺悟。此惡人輩見是事已，咸生驚駭而作是言：「此何寶聚從地涌出？」龍自思念：「若令彼人見我本狀即時怖死，則壞我今修持戒法。是諸人等今來至此，必貪我身及斷我命。」
爾時龍王將諸朋屬，至於山林幽曠之處，遠離貪欲瞋恚之心，常起慈忍以修其身，受持齋法經于多日，節食身羸加復疲困。有諸惡人至彼住處，龍聞人聲尋即惺悟。此惡人輩見是事已，咸生驚駭而作是言：「此何寶聚從地涌出？」龍自思念：「若令彼人見我本狀即時怖死，則壞我今修持戒法。是諸人等今來至此，必貪我身及斷我命。」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
時諸惡人復相謂曰：「我等入山經歷多載，未曾見此如是形相，眾彩交燦光耀人目，若得此皮當貢王者，必獲重賞，不亦快乎！」即持利刀剝裂欲取。
時諸惡人復相謂曰：「我等入山經歷多載，未曾見此如是形相，眾彩交燦光耀人目，若得此皮當貢王者，必獲重賞，不亦快乎！」即持利刀剝裂欲取。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
爾時龍王以慈忍力，不生怨恨亦亡痛惱，即于是人生攝受想，三毒即滅。自慰其心：「不應悋惜，怨對卒至不可得脫。此諸人等今於我身，貪其賞貨而行殺戮；我寧自死無返害彼，不令是人現身受苦。」時諸惡人奮力勇銳，執持利刀𭄔剖而去。是時龍王復自思惟：「若人無罪為他支解，忍受不報不生怨恨，當知此人是為正士，若於父母、兄弟、妻子能默忍者，此不足貴，若於怨害心不加報，默忍受者此乃為難。然我今者為利他故，應當默然而忍受之。我從無始生死已來，枉棄身命不知其幾，未嘗特然施於一人，願未來世當與是人無量法財令滿所願。」
爾時龍王以慈忍力，不生怨恨亦亡痛惱，即于是人生攝受想，三毒即滅。自慰其心：「不應悋惜，怨對卒至不可得脫。此諸人等今於我身，貪其賞貨而行殺戮；我寧自死無返害彼，不令是人現身受苦。」時諸惡人奮力勇銳，執持利刀𭄔剖而去。是時龍王復自思惟：「若人無罪為他支解，忍受不報不生怨恨，當知此人是為正士，若於父母、兄弟、妻子能默忍者，此不足貴，若於怨害心不加報，默忍受者此乃為難。然我今者為利他故，應當默然而忍受之。我從無始生死已來，枉棄身命不知其幾，未嘗特然施於一人，願未來世當與是人無量法財令滿所願。」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
是時龍王既被剝已，遍體出血痛苦難堪，舉身顫動不能自持，復有無量百千小蟲，聞其身血悉來唼食。龍王乃曰：「此小蟲等食我食者，願當來世施汝法食。」爾時龍王身受楚痛，諸龍覩已皆生悲惱。王即誓言：「若我當來得成佛者，令我身皮頃得如故。」作是願已自然平復。彼諸龍屬生大歡喜。是為菩薩於惡道中，住慈忍力堅持淨戒為若此也。
是時龍王既被剝已，遍體出血痛苦難堪，舉身顫動不能自持，復有無量百千小蟲，聞其身血悉來唼食。龍王乃曰：「此小蟲等食我食者，願當來世施汝法食。」爾時龍王身受楚痛，諸龍覩已皆生悲惱。王即誓言：「若我當來得成佛者，令我身皮頃得如故。」作是願已自然平復。彼諸龍屬生大歡喜。是為菩薩於惡道中，住慈忍力堅持淨戒為若此也。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
慈力王刺身血施五夜叉緣起第八
慈力王刺身血施五夜叉緣起第八
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
爾時世尊在舍衛國祇洹精舍坐夏安居，時阿難陀於日中分食畢收鉢，與諸比丘共詣林間，經行往來宴坐消息，乃相議曰：「今佛世尊出興于世，甚為奇特，第一希有，於諸眾生多所饒益。今此上首憍陳如等五大比丘，最初遇佛成等正覺，趣鹿野苑說四諦法，先得悟解。種何善本？有何因緣？初轉法輪便能悟入，始擊法鼓而先得聞，地神涌出報虛空神，已至諸天皆為作證，謂憍陳如已得了解。」作是念已即從座起，具以上事而白世尊。
爾時世尊在舍衛國祇洹精舍坐夏安居，時阿難陀於日中分食畢收鉢，與諸比丘共詣林間，經行往來宴坐消息，乃相議曰：「今佛世尊出興于世，甚為奇特，第一希有，於諸眾生多所饒益。今此上首憍陳如等五大比丘，最初遇佛成等正覺，趣鹿野苑說四諦法，先得悟解。種何善本？有何因緣？初轉法輪便能悟入，始擊法鼓而先得聞，地神涌出報虛空神，已至諸天皆為作證，謂憍陳如已得了解。」作是念已即從座起，具以上事而白世尊。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
是時如來語阿難曰：「汝所問者非無因緣。我於往昔憐愍彼故，曾刺身血濟活其命，使除飢渴令得安樂，以是因緣於此生中，從我聞法先得悟解。」
是時如來語阿難曰：「汝所問者非無因緣。我於往昔憐愍彼故，曾刺身血濟活其命，使除飢渴令得安樂，以是因緣於此生中，從我聞法先得悟解。」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
尊者阿難復白佛言：「願以其事開示未聞，令彼眾會心得泰然。」
尊者阿難復白佛言：「願以其事開示未聞，令彼眾會心得泰然。」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
佛告阿難：「乃往古世經于無量阿僧祇劫，此閻浮提有一國王，其名慈力，有大名稱福智深廣，相貌端嚴，威神罕匹，統領八萬四千小國，后妃眷屬其數十千，二萬臣佐共治政事。彼慈力王，久遇先佛植眾善本，樂修慈行仁恕和平，於諸眾生施之快樂，復起悲心矜恤貧窶，有苦眾生皆蒙拯拔；復生喜心崇重賢者，常以愛語普令忻悅；復起捨心不生喜慍，於內外財而無慳悋，等視眾生如一子想。如是修作四平等行，於多劫中未甞懈廢。復以十善誘掖臣庶，各各遵承嚴持清潔，國土安泰靡不相慶。有諸疫鬼及五夜叉，常噉血氣觸惱於人，由彼皆修十善之行，淨身、語、意眾殃消殄，諸天善神常為守護，設有邪魅諸惡鬼神，雖懷損害而不得便。
佛告阿難：「乃往古世經于無量阿僧祇劫，此閻浮提有一國王，其名慈力，有大名稱福智深廣，相貌端嚴，威神罕匹，統領八萬四千小國，后妃眷屬其數十千，二萬臣佐共治政事。彼慈力王，久遇先佛植眾善本，樂修慈行仁恕和平，於諸眾生施之快樂，復起悲心矜恤貧窶，有苦眾生皆蒙拯拔；復生喜心崇重賢者，常以愛語普令忻悅；復起捨心不生喜慍，於內外財而無慳悋，等視眾生如一子想。如是修作四平等行，於多劫中未甞懈廢。復以十善誘掖臣庶，各各遵承嚴持清潔，國土安泰靡不相慶。有諸疫鬼及五夜叉，常噉血氣觸惱於人，由彼皆修十善之行，淨身、語、意眾殃消殄，諸天善神常為守護，設有邪魅諸惡鬼神，雖懷損害而不得便。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「時五夜叉來詣王所，咸作是言：『我等徒屬仰人血氣得全軀命，由王教導一切人民皆修十善，我輩從此不得所食，飢渴頓乏求活無路。大王慈德救諸苦惱，獨於我曹不施恩惠。』王聞是說，極傷憫之，即自思惟：『夜叉之徒唯飲人血，作何方計滿其所求？當破我身可能濟彼。』乃刺五處，血即迸流。時五夜叉各持器至取之而飲，既飽且喜。王乃語曰：『我以身血救汝之命，若充足者吾無所希，唯修十善則為報恩，願未來世我成佛時，最初說法先度汝等，以甘露味除汝三毒，諸欲飢渴令得清淨。』」
「時五夜叉來詣王所，咸作是言：『我等徒屬仰人血氣得全軀命，由王教導一切人民皆修十善，我輩從此不得所食，飢渴頓乏求活無路。大王慈德救諸苦惱，獨於我曹不施恩惠。』王聞是說，極傷憫之，即自思惟：『夜叉之徒唯飲人血，作何方計滿其所求？當破我身可能濟彼。』乃刺五處，血即迸流。時五夜叉各持器至取之而飲，既飽且喜。王乃語曰：『我以身血救汝之命，若充足者吾無所希，唯修十善則為報恩，願未來世我成佛時，最初說法先度汝等，以甘露味除汝三毒，諸欲飢渴令得清淨。』」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
佛告阿難：「欲知往昔慈力王者，豈異人乎？我身是也。五夜叉者，今此會中憍陳如等五比丘是。由我宿昔本願力故，今得成佛，於鹿野苑初轉法輪，最先悟解，得盡苦際成阿羅漢，是時始有佛、法、僧寶差別名字出現世間。」
佛告阿難：「欲知往昔慈力王者，豈異人乎？我身是也。五夜叉者，今此會中憍陳如等五比丘是。由我宿昔本願力故，今得成佛，於鹿野苑初轉法輪，最先悟解，得盡苦際成阿羅漢，是時始有佛、法、僧寶差別名字出現世間。」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
時諸大眾聞佛所說，皆大歡喜，作禮而退。
時諸大眾聞佛所說，皆大歡喜，作禮而退。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
開示少施正因功能緣起第九
開示少施正因功能緣起第九
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
佛在舍衛國祇陀林給孤獨精舍，與大比丘眾一千二百五十人俱。是時國中有一商主，與五百人欲汎巨舶入於大海採諸珍寶。時彼商主發淨信心，欲飯佛僧祈福保祐，前諸佛所致誠勤請；如來知已默然許之。於其住處明旦設食，盡其甘美虔伸供養。食畢敷座，佛為說法讚布施行，所感如意心田俱勝因少果多。商主聞法心開悟解，作禮右旋住立一面。
佛在舍衛國祇陀林給孤獨精舍，與大比丘眾一千二百五十人俱。是時國中有一商主，與五百人欲汎巨舶入於大海採諸珍寶。時彼商主發淨信心，欲飯佛僧祈福保祐，前諸佛所致誠勤請；如來知已默然許之。於其住處明旦設食，盡其甘美虔伸供養。食畢敷座，佛為說法讚布施行，所感如意心田俱勝因少果多。商主聞法心開悟解，作禮右旋住立一面。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
爾時世尊謂商主曰：「欲入大海，彼多險難，必須歸依緣念三寶，受持五戒作優婆塞，可遂所願安隱而還。」時彼商主聞佛說法，勤懇頂奉求受五戒。佛令諦聽善思念之：「其五者何？一、不殺生，二、不偷盜，三、不邪欲，四、不妄語，五、不飲酒，是名五戒，汝當奉持，盡其形壽不得毀犯，名優婆塞。」
爾時世尊謂商主曰：「欲入大海，彼多險難，必須歸依緣念三寶，受持五戒作優婆塞，可遂所願安隱而還。」時彼商主聞佛說法，勤懇頂奉求受五戒。佛令諦聽善思念之：「其五者何？一、不殺生，二、不偷盜，三、不邪欲，四、不妄語，五、不飲酒，是名五戒，汝當奉持，盡其形壽不得毀犯，名優婆塞。」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
由彼商主宿植德本，聰慧明達，能察風波善惡之候，眾商勸請以作導師，尊尚其人稱為賢者。乃擇吉日聚粮積薪，集諸商人共入大海。行將數日風濤亘起，海神變身為一夜叉，其狀醜惡形色青黑，口出利牙牙端火現，從波涌出挽船不行，問賈客曰：「汝叵曾見世間可畏有過於我。」是時賢者覩其怪狀，但唯一心緣念三寶，由佛加持即除恐怖，厲聲對曰：「我亦曾見，更有極惡過汝數倍。」神問：「誰耶？」賢者對曰：「世有愚人常行不善，造作十惡沒在邪見，後墮地獄受苦萬端，獄卒羅剎取諸罪人種種治罰，或斵、或斫、或擣、或磨，分析其身作百千分，刀山、劒林、火車、煻煨、寒氷、沸屎一切備受，如此苦楚經千萬劫，此之可畏劇甚於汝。」神乃默然隱身而去。
由彼商主宿植德本，聰慧明達，能察風波善惡之候，眾商勸請以作導師，尊尚其人稱為賢者。乃擇吉日聚粮積薪，集諸商人共入大海。行將數日風濤亘起，海神變身為一夜叉，其狀醜惡形色青黑，口出利牙牙端火現，從波涌出挽船不行，問賈客曰：「汝叵曾見世間可畏有過於我。」是時賢者覩其怪狀，但唯一心緣念三寶，由佛加持即除恐怖，厲聲對曰：「我亦曾見，更有極惡過汝數倍。」神問：「誰耶？」賢者對曰：「世有愚人常行不善，造作十惡沒在邪見，後墮地獄受苦萬端，獄卒羅剎取諸罪人種種治罰，或斵、或斫、或擣、或磨，分析其身作百千分，刀山、劒林、火車、煻煨、寒氷、沸屎一切備受，如此苦楚經千萬劫，此之可畏劇甚於汝。」神乃默然隱身而去。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
漸次前進復經數日，海神復變作一人身極甚羸瘦，皮骨相連氣息喘迫，俯近於船問商人曰：「汝叵曾見世間有人瘦類於我？」賢者對曰：「更有枯瘁復過於汝。」神曰：「誰耶？」賢者對曰：「有愚癡人心性弊惡，慳貪嫉妬不知布施，後墮餓鬼頭如太山其咽如針，頭髮髼亂形容燋黑，長劫不聞飲食之名，如是癯瘦極更過汝。」海神放船隱身而去。
漸次前進復經數日，海神復變作一人身極甚羸瘦，皮骨相連氣息喘迫，俯近於船問商人曰：「汝叵曾見世間有人瘦類於我？」賢者對曰：「更有枯瘁復過於汝。」神曰：「誰耶？」賢者對曰：「有愚癡人心性弊惡，慳貪嫉妬不知布施，後墮餓鬼頭如太山其咽如針，頭髮髼亂形容燋黑，長劫不聞飲食之名，如是癯瘦極更過汝。」海神放船隱身而去。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
漸次前進復經數日，海神復變作一丈夫，形容年少極甚端正，涌出挽船問商人曰：「汝曾見有年少色力類我已不？」賢者對曰：「如汝形質乃有勝過百千萬倍。」神問：「誰耶？」賢者對曰：「世有智人奉行十善，身、口、意業常令清淨，篤信三寶隨時供養，其人命終得生天上，顏貌端正世無倫匹，以汝形儀方於彼者，若瞎獼猴比其仙女。」
漸次前進復經數日，海神復變作一丈夫，形容年少極甚端正，涌出挽船問商人曰：「汝曾見有年少色力類我已不？」賢者對曰：「如汝形質乃有勝過百千萬倍。」神問：「誰耶？」賢者對曰：「世有智人奉行十善，身、口、意業常令清淨，篤信三寶隨時供養，其人命終得生天上，顏貌端正世無倫匹，以汝形儀方於彼者，若瞎獼猴比其仙女。」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
時彼海神聞是說已，默爾自愧而作是念：「今此商主識智博達，善談報應其辯若斯，以一近事試驗問彼。」即以右手取水一掬，乃問之曰：「掬中水多？海水多耶？」賢者對曰：「掬中水多，海水為少。」神復詰曰：「目擊可見，汝今所說誠難為信。」賢者對曰：「斯言真實決定不謬，此非世智之所了知。何以明之？海水雖多必有枯涸，劫欲盡時大千俱壞，須彌巨海磨滅無餘，以此證知海水必竭。若復有人以淨信心，持一掬水供養於佛，或施眾生、或奉父母、或乞丐者乃至禽畜之類，此之少善正因功能，經於塵劫不能窮盡。是故當知，海水為少掬水為多。」時彼海神心大歡喜，即以種種奇異珍寶以贈賢者，寄諸珍玩施佛及僧。
時彼海神聞是說已，默爾自愧而作是念：「今此商主識智博達，善談報應其辯若斯，以一近事試驗問彼。」即以右手取水一掬，乃問之曰：「掬中水多？海水多耶？」賢者對曰：「掬中水多，海水為少。」神復詰曰：「目擊可見，汝今所說誠難為信。」賢者對曰：「斯言真實決定不謬，此非世智之所了知。何以明之？海水雖多必有枯涸，劫欲盡時大千俱壞，須彌巨海磨滅無餘，以此證知海水必竭。若復有人以淨信心，持一掬水供養於佛，或施眾生、或奉父母、或乞丐者乃至禽畜之類，此之少善正因功能，經於塵劫不能窮盡。是故當知，海水為少掬水為多。」時彼海神心大歡喜，即以種種奇異珍寶以贈賢者，寄諸珍玩施佛及僧。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
時諸賈客各得還國，咸詣佛所𥡳首作禮，持彼海神所寄之物及己所施，長跪合掌白言：「世尊！幸蒙如來遙埀慈護，入海免難獲寶還家，咸荷佛恩，願為弟子。」佛言：「善來！」具苾芻相，盡諸有結成阿羅漢。
時諸賈客各得還國，咸詣佛所𥡳首作禮，持彼海神所寄之物及己所施，長跪合掌白言：「世尊！幸蒙如來遙埀慈護，入海免難獲寶還家，咸荷佛恩，願為弟子。」佛言：「善來！」具苾芻相，盡諸有結成阿羅漢。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
菩薩本生鬘論卷第三
菩薩本生鬘論卷第三
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话