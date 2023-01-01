大乘悲分陀利經卷第八 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大乘悲分陀利經卷第八

失三藏名今附秦錄 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 失三藏名今附秦錄

菩薩集品第二十八 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩集品第二十八

「善男子！如我以佛眼觀見十方佛剎微塵數諸佛世尊已般涅槃，彼皆是我勸化阿耨多羅三藐三菩提令住中者，亦是我初勸檀波羅蜜乃至般若波羅蜜令住中者，乃至當來亦如是說。又見東方現在住世無量阿僧祇諸佛世尊，轉正法輪為眾說法，亦是我初勸發阿耨多羅三藐三菩提心令住中者，乃至六波羅蜜亦如是說。南西北方及與上下亦如是說。善男子！我見東方去此佛土過八十九百千佛剎，有世界名華敷，佛名無垢德明王如來，現在住世為眾說法。彼世尊是我初勸發阿耨多羅三藐三菩提心，亦是初勸檀波羅蜜乃至般若波羅蜜令住中者。略說，東方有樂喜剎，佛名阿閦；有紫摩剎，佛名日藏；有樂自在剎，佛名樂自在月明；有日沒剎，佛名智日；有勝息剎，佛名龍雷；有等林剎，佛名金剛稱；有自王剎，佛名虎光；有無樂剎，佛名日藏；有照怨剎，佛名稱自在；有彌樓光剎，佛名不思議王；有眾護剎，佛名月德藏；有華光剎，佛名音勝光；有安上剎，佛名現安自在彌樓；有持王剎，佛名智像；有雜華剎，佛名無垢眼。善男子！我以佛眼觀見東方如是等無量阿僧祇諸佛世尊現在說法，彼未發菩提心，我初勸於阿耨多羅三藐三菩提令住其中；是我初勸檀波羅蜜，乃至令住般若波羅蜜；是我先所將至現在住世諸佛世尊所，初得授阿耨多羅三藐三菩提記者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！如我以佛眼觀見十方佛剎微塵數諸佛世尊已般涅槃，彼皆是我勸化阿耨多羅三藐三菩提令住中者，亦是我初勸檀波羅蜜乃至般若波羅蜜令住中者，乃至當來亦如是說。又見東方現在住世無量阿僧祇諸佛世尊，轉正法輪為眾說法，亦是我初勸發阿耨多羅三藐三菩提心令住中者，乃至六波羅蜜亦如是說。南西北方及與上下亦如是說。善男子！我見東方去此佛土過八十九百千佛剎，有世界名華敷，佛名無垢德明王如來，現在住世為眾說法。彼世尊是我初勸發阿耨多羅三藐三菩提心，亦是初勸檀波羅蜜乃至般若波羅蜜令住中者。略說，東方有樂喜剎，佛名阿閦；有紫摩剎，佛名日藏；有樂自在剎，佛名樂自在月明；有日沒剎，佛名智日；有勝息剎，佛名龍雷；有等林剎，佛名金剛稱；有自王剎，佛名虎光；有無樂剎，佛名日藏；有照怨剎，佛名稱自在；有彌樓光剎，佛名不思議王；有眾護剎，佛名月德藏；有華光剎，佛名音勝光；有安上剎，佛名現安自在彌樓；有持王剎，佛名智像；有雜華剎，佛名無垢眼。善男子！我以佛眼觀見東方如是等無量阿僧祇諸佛世尊現在說法，彼未發菩提心，我初勸於阿耨多羅三藐三菩提令住其中；是我初勸檀波羅蜜，乃至令住般若波羅蜜；是我先所將至現在住世諸佛世尊所，初得授阿耨多羅三藐三菩提記者。」

說是語時華敷世界無垢德明王如來座動，其中菩薩見無垢德明王如來座動，即白佛言：「唯！世尊！何因何緣如來座動？我等初未曾見。」彼佛告言：「善男子等！西方去此佛剎過八十九百千佛土，有世界名娑訶，其佛號釋迦牟尼如來，今現在為四眾說本事法。彼如來先為菩薩行菩提行時，初勸化我於阿耨多羅三藐三菩提，令我初發阿耨多羅三藐三菩提心。彼如來先為菩薩行菩提行時，初勸我行檀波羅蜜乃至般若波羅蜜得住其中。又彼如來先為菩薩行菩提行時，初將我至諸佛世尊所，令得授阿耨多羅三藐三菩提記。彼釋迦牟尼如來是我善知識，現在娑訶世界為四眾說是本事法。以彼如來威德力故使我座動。諸善男子！汝等誰能詣彼娑訶佛土如我辭曰：『敬問釋迦牟尼如來，少病少惱，安樂住不？』」彼諸菩薩白無垢德明王如來言：「世尊！此華敷剎中菩薩摩訶薩神通具足，皆度諸菩薩功德岸。於今食時見大光明，此諸瑞應從異剎來，地數大動雨眾妙華。」彼諸菩薩摩訶薩復白佛言：「世尊！我等欲往彼娑訶世界，奉見恭敬親近釋迦牟尼如來；又欲聽入一切種智行陀羅尼門。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說是語時華敷世界無垢德明王如來座動，其中菩薩見無垢德明王如來座動，即白佛言：「唯！世尊！何因何緣如來座動？我等初未曾見。」彼佛告言：「善男子等！西方去此佛剎過八十九百千佛土，有世界名娑訶，其佛號釋迦牟尼如來，今現在為四眾說本事法。彼如來先為菩薩行菩提行時，初勸化我於阿耨多羅三藐三菩提，令我初發阿耨多羅三藐三菩提心。彼如來先為菩薩行菩提行時，初勸我行檀波羅蜜乃至般若波羅蜜得住其中。又彼如來先為菩薩行菩提行時，初將我至諸佛世尊所，令得授阿耨多羅三藐三菩提記。彼釋迦牟尼如來是我善知識，現在娑訶世界為四眾說是本事法。以彼如來威德力故使我座動。諸善男子！汝等誰能詣彼娑訶佛土如我辭曰：『敬問釋迦牟尼如來，少病少惱，安樂住不？』」彼諸菩薩白無垢德明王如來言：「世尊！此華敷剎中菩薩摩訶薩神通具足，皆度諸菩薩功德岸。於今食時見大光明，此諸瑞應從異剎來，地數大動雨眾妙華。」彼諸菩薩摩訶薩復白佛言：「世尊！我等欲往彼娑訶世界，奉見恭敬親近釋迦牟尼如來；又欲聽入一切種智行陀羅尼門。」

彼多百千菩薩以自神力欲發彼土：「我等不知娑訶世界釋迦牟尼如來佛土為在何處？」時彼無垢德明王如來，尋即申臂，從五指端出種種光，彼諸光明徹照八十九千佛土，乃至照此娑訶世界。彼諸菩薩普見此娑訶世界菩薩充滿天、龍、夜叉、阿修羅遍滿虛空。見已，彼諸菩薩重白無垢德明王如來言：「世尊！我等見娑訶佛土一切菩薩充滿其中，無有少地可容杖處；又見彼釋迦牟尼如來，惟視我等為我說法。」時彼無垢德明王如來告諸菩薩言：「善男子等！彼釋迦牟尼如來所視普等。善男子！於娑訶世界住地眾生在虛空者，彼一一皆如是知，釋迦牟尼如來惟獨視我，為我說法。善男子！彼釋迦牟尼如來以其一身現一切形而為說法。彼佛土中其有眾生事梵天者，彼見釋迦牟尼如來梵天形，聞大梵音而為說法，乃至事魔、事釋、事日、事月、事沙門、事毘留勒伽、事毘留婆叉、事提陀羅尼吒，有事摩醯首羅天者，彼見釋迦牟尼如來魔醯首羅形，聞魔醯首音而為說法。乃至其中眾生有事八萬四千種處者，彼如所事見釋迦牟尼如來，聞法亦爾。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼多百千菩薩以自神力欲發彼土：「我等不知娑訶世界釋迦牟尼如來佛土為在何處？」時彼無垢德明王如來，尋即申臂，從五指端出種種光，彼諸光明徹照八十九千佛土，乃至照此娑訶世界。彼諸菩薩普見此娑訶世界菩薩充滿天、龍、夜叉、阿修羅遍滿虛空。見已，彼諸菩薩重白無垢德明王如來言：「世尊！我等見娑訶佛土一切菩薩充滿其中，無有少地可容杖處；又見彼釋迦牟尼如來，惟視我等為我說法。」時彼無垢德明王如來告諸菩薩言：「善男子等！彼釋迦牟尼如來所視普等。善男子！於娑訶世界住地眾生在虛空者，彼一一皆如是知，釋迦牟尼如來惟獨視我，為我說法。善男子！彼釋迦牟尼如來以其一身現一切形而為說法。彼佛土中其有眾生事梵天者，彼見釋迦牟尼如來梵天形，聞大梵音而為說法，乃至事魔、事釋、事日、事月、事沙門、事毘留勒伽、事毘留婆叉、事提陀羅尼吒，有事摩醯首羅天者，彼見釋迦牟尼如來魔醯首羅形，聞魔醯首音而為說法。乃至其中眾生有事八萬四千種處者，彼如所事見釋迦牟尼如來，聞法亦爾。」

彼大眾中有二菩薩，一名羅潘象，二名月光照。彼無垢德明王如來告二菩薩言：「汝等善男子！可至娑訶世界如我辭曰：『敬問釋迦牟尼如來，少病少惱，安樂住不？』」彼菩薩白佛言：「世尊！我等見彼一切娑訶佛土地上虛空皆悉充塞，乃至無有容一人處，我等何住？」時無垢德明王如來答言：「善男子等！莫作是說，娑訶佛土無有住處。彼釋迦牟尼如來處所極廣，具不可思議佛之功德。彼如來以本願故，憐愍儀法所容甚廣，說三歸依、三乘，說種種戒，現三脫門。於三惡趣拔濟眾生，為度眾生於中石山帝眼夜叉宮，住婆羅窟一結跏趺坐，七日無諍受解脫喜樂。其如來身滿婆羅窟，乃無四指空處如來之身所不遍者。竟七日時，於十方有十二那由他菩薩摩訶薩，至彼娑訶世界住彼山前，咸欲奉見恭敬親近釋迦牟尼如來，又欲聽法。善男子！時釋迦牟尼如來，為彼大眾即現神通，令娑羅窟極大寬博。彼十二那由他菩薩，入娑羅窟中猶見寬博。彼一一菩薩以種種菩薩神通供養如來已，為善男子，彼釋迦牟尼如來住處所容廣博。如是彼諸菩薩從釋迦牟尼佛所聞說已，頭面禮足右遶三匝，各還本土。彼諸菩薩發去未久，彼娑羅窟還復如故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼大眾中有二菩薩，一名羅潘象，二名月光照。彼無垢德明王如來告二菩薩言：「汝等善男子！可至娑訶世界如我辭曰：『敬問釋迦牟尼如來，少病少惱，安樂住不？』」彼菩薩白佛言：「世尊！我等見彼一切娑訶佛土地上虛空皆悉充塞，乃至無有容一人處，我等何住？」時無垢德明王如來答言：「善男子等！莫作是說，娑訶佛土無有住處。彼釋迦牟尼如來處所極廣，具不可思議佛之功德。彼如來以本願故，憐愍儀法所容甚廣，說三歸依、三乘，說種種戒，現三脫門。於三惡趣拔濟眾生，為度眾生於中石山帝眼夜叉宮，住婆羅窟一結跏趺坐，七日無諍受解脫喜樂。其如來身滿婆羅窟，乃無四指空處如來之身所不遍者。竟七日時，於十方有十二那由他菩薩摩訶薩，至彼娑訶世界住彼山前，咸欲奉見恭敬親近釋迦牟尼如來，又欲聽法。善男子！時釋迦牟尼如來，為彼大眾即現神通，令娑羅窟極大寬博。彼十二那由他菩薩，入娑羅窟中猶見寬博。彼一一菩薩以種種菩薩神通供養如來已，為善男子，彼釋迦牟尼如來住處所容廣博。如是彼諸菩薩從釋迦牟尼佛所聞說已，頭面禮足右遶三匝，各還本土。彼諸菩薩發去未久，彼娑羅窟還復如故。

「其中有四天下釋，名憍尸迦，觀命將終應墮畜生，極大恐怖，與八萬四千三十三天俱，詣娑羅窟向世尊所，近帝眼夜叉宮娑羅窟前住。承佛威神即生是念：『我今應請般遮飾乾闥婆子，以彼妙音歌歎世尊，可令世尊從三昧起。』時彼帝釋往請般遮飾乾闥婆子。時般遮飾執琴而來，承佛威神以柔軟音五百偈讚，彈琴歌詠歎於世尊。善男子！如般遮飾讚歎世尊，應時彼釋迦牟尼如來，入無聲勝明三昧，令此一切娑訶世界諸大威德夜叉、羅剎、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、乾闥婆，欲界、色界一切諸天皆悉來集。其中樂音詠者，彼聞詠音生大歡喜；樂讚誦者彼聞讚辭，於世尊所生希有心歡喜恭敬；樂琴音者彼聞琴音亦大歡喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「其中有四天下釋，名憍尸迦，觀命將終應墮畜生，極大恐怖，與八萬四千三十三天俱，詣娑羅窟向世尊所，近帝眼夜叉宮娑羅窟前住。承佛威神即生是念：『我今應請般遮飾乾闥婆子，以彼妙音歌歎世尊，可令世尊從三昧起。』時彼帝釋往請般遮飾乾闥婆子。時般遮飾執琴而來，承佛威神以柔軟音五百偈讚，彈琴歌詠歎於世尊。善男子！如般遮飾讚歎世尊，應時彼釋迦牟尼如來，入無聲勝明三昧，令此一切娑訶世界諸大威德夜叉、羅剎、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、乾闥婆，欲界、色界一切諸天皆悉來集。其中樂音詠者，彼聞詠音生大歡喜；樂讚誦者彼聞讚辭，於世尊所生希有心歡喜恭敬；樂琴音者彼聞琴音亦大歡喜。

「時彼釋迦牟尼如來從三昧起，現娑羅窟戶，帝釋即前問世尊言：『我坐何處？』彼釋迦牟尼如來告言：『汝等夜叉所共來者，今可入此娑羅窟坐。』時窟寬博十二恒河沙數，大眾入彼窟坐。時釋迦牟尼如來為彼大眾說如是法。眾中有求聲聞乘者，彼解說聲聞乘，九十億眾生於中得須陀洹果。有求辟支佛乘者，彼得解說辟支佛乘。有求無上佛乘者，彼純解說無上大乘。般遮飾乾闥婆子等十八那由他眾生，得住不退轉阿耨多羅三藐三菩提。其中未起三乘心者，有發阿耨多羅三藐三菩提心，有發辟支佛乘，有發聲聞乘心。彼憍尸釋即離恐怖，增壽千年得須陀洹果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時彼釋迦牟尼如來從三昧起，現娑羅窟戶，帝釋即前問世尊言：『我坐何處？』彼釋迦牟尼如來告言：『汝等夜叉所共來者，今可入此娑羅窟坐。』時窟寬博十二恒河沙數，大眾入彼窟坐。時釋迦牟尼如來為彼大眾說如是法。眾中有求聲聞乘者，彼解說聲聞乘，九十億眾生於中得須陀洹果。有求辟支佛乘者，彼得解說辟支佛乘。有求無上佛乘者，彼純解說無上大乘。般遮飾乾闥婆子等十八那由他眾生，得住不退轉阿耨多羅三藐三菩提。其中未起三乘心者，有發阿耨多羅三藐三菩提心，有發辟支佛乘，有發聲聞乘心。彼憍尸釋即離恐怖，增壽千年得須陀洹果。

「善男子！彼釋迦牟尼如來所容寬博，如是彼如來音輪亦復寬博，無有人能算數如來音輪邊際，彼如來方便廣博勸導眾生，無有人能知彼如來方便邊際。善男子！彼如來身甚為高廣，無能見頂知身際者。如今於彼娑訶佛剎眾生雲集，若彼一切入釋迦牟尼如來腹中皆悉容受，彼如來腹亦不增減。彼諸眾生不能得彼如來腹之邊際。又彼眾生同時和合，入彼如來一毛孔中，又復不還出亦不增減。欲尋如來一毛孔際無能得者，乃至天眼所不能知。彼釋迦牟尼如來身所容受如是寬博。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！彼釋迦牟尼如來所容寬博，如是彼如來音輪亦復寬博，無有人能算數如來音輪邊際，彼如來方便廣博勸導眾生，無有人能知彼如來方便邊際。善男子！彼如來身甚為高廣，無能見頂知身際者。如今於彼娑訶佛剎眾生雲集，若彼一切入釋迦牟尼如來腹中皆悉容受，彼如來腹亦不增減。彼諸眾生不能得彼如來腹之邊際。又彼眾生同時和合，入彼如來一毛孔中，又復不還出亦不增減。欲尋如來一毛孔際無能得者，乃至天眼所不能知。彼釋迦牟尼如來身所容受如是寬博。

「復次，善男子！彼釋迦牟尼如來佛土甚大寬博。善男子！又於十方恒河沙數諸佛剎中，眾生充滿如今娑訶佛剎。若彼眾生今盡來入娑訶佛土者，皆悉容受。所以者何？以彼如來先初發阿耨多羅三藐三菩提心立是願故。善男子！置此一恒河沙數世界，乃至十方千恒河沙數諸佛土中眾生，如是充滿如今娑訶佛土眾生充塞，若彼一切今入娑訶世界，皆悉容受。是彼如來先初發心，求無上智立如是願。善男子！彼釋迦牟尼如來佛土所知如是寬博。以是四法故，彼釋迦牟尼如來勝諸如來。善男子！汝等此月樂無垢華，如已所見，往至西方娑訶佛剎如我辭曰：『敬問釋迦牟尼如來，少病少惱，安樂住不？』」時彼無垢德明王如來，以月樂無垢華與羅潘象菩薩、月光菩薩。與已告言：「汝，善男子！我彼神力詣娑訶世界。」彼中二萬眾生同聲白佛言：「唯，世尊！我等亦承如來神力詣娑訶世界，奉見恭敬親近釋迦牟尼如來。」時彼無垢德明王如來告言：「善男子等！隨意可往。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！彼釋迦牟尼如來佛土甚大寬博。善男子！又於十方恒河沙數諸佛剎中，眾生充滿如今娑訶佛剎。若彼眾生今盡來入娑訶佛土者，皆悉容受。所以者何？以彼如來先初發阿耨多羅三藐三菩提心立是願故。善男子！置此一恒河沙數世界，乃至十方千恒河沙數諸佛土中眾生，如是充滿如今娑訶佛土眾生充塞，若彼一切今入娑訶世界，皆悉容受。是彼如來先初發心，求無上智立如是願。善男子！彼釋迦牟尼如來佛土所知如是寬博。以是四法故，彼釋迦牟尼如來勝諸如來。善男子！汝等此月樂無垢華，如已所見，往至西方娑訶佛剎如我辭曰：『敬問釋迦牟尼如來，少病少惱，安樂住不？』」時彼無垢德明王如來，以月樂無垢華與羅潘象菩薩、月光菩薩。與已告言：「汝，善男子！我彼神力詣娑訶世界。」彼中二萬眾生同聲白佛言：「唯，世尊！我等亦承如來神力詣娑訶世界，奉見恭敬親近釋迦牟尼如來。」時彼無垢德明王如來告言：「善男子等！隨意可往。」

彼二菩薩，羅潘象、月光，與二萬菩薩俱，承彼無垢德明王如來神力發華敷世界，如一念頃至此娑訶佛剎，詣耆闍崛山，叉手合掌白釋迦牟尼如來言：「世尊！東方去此過八十九百千佛剎，有世界名華敷，其佛號無垢德明王如來。彼佛於菩薩大眾中稱譽如來功德，作如是言：『娑訶剎中有佛，號釋迦牟尼如來，今現在。彼如來先為菩薩行菩提行時，初發化我於阿耨多羅三藐三菩提令住其中，我隨彼語發阿耨多羅三藐三菩提心。彼如來先為菩薩時，初發勸我住檀波羅蜜，乃至如前所說。彼釋迦牟尼如來，以是四法勝諸如來。彼如來遣此月樂無垢華，致問：「少病少惱，安樂住不？」』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼二菩薩，羅潘象、月光，與二萬菩薩俱，承彼無垢德明王如來神力發華敷世界，如一念頃至此娑訶佛剎，詣耆闍崛山，叉手合掌白釋迦牟尼如來言：「世尊！東方去此過八十九百千佛剎，有世界名華敷，其佛號無垢德明王如來。彼佛於菩薩大眾中稱譽如來功德，作如是言：『娑訶剎中有佛，號釋迦牟尼如來，今現在。彼如來先為菩薩行菩提行時，初發化我於阿耨多羅三藐三菩提令住其中，我隨彼語發阿耨多羅三藐三菩提心。彼如來先為菩薩時，初發勸我住檀波羅蜜，乃至如前所說。彼釋迦牟尼如來，以是四法勝諸如來。彼如來遣此月樂無垢華，致問：「少病少惱，安樂住不？」』」

如是樂喜剎中阿閦如來座動，其諸菩薩在會中者，見阿閦如來座動。尋即發遣問，略如前說。於一切處亦如是說。爾時東方無量阿僧祇如來，使菩薩各持月樂無垢華至此娑訶佛剎，奉見致問釋迦牟尼如來，供養恭敬親近聽法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是樂喜剎中阿閦如來座動，其諸菩薩在會中者，見阿閦如來座動。尋即發遣問，略如前說。於一切處亦如是說。爾時東方無量阿僧祇如來，使菩薩各持月樂無垢華至此娑訶佛剎，奉見致問釋迦牟尼如來，供養恭敬親近聽法。

爾時世尊，適稱東方世界名字諸佛號已，又復欲稱南方而作是言：「善男子！我見南方去此佛土過一恒河沙數佛剎，有世界名除一切憂惱，其佛號無惱德如來，現在說法。我先行菩薩行時，初勸彼佛於阿耨多羅三藐三菩提，乃至如前所說。」閻浮提光剎中法自在雷佛，彌樓安剎中至自在堅帝佛，德莊嚴帝剎中師子奮迅王佛，珠冠莊嚴剎中那羅延伏藏佛，放光遍覆剎中寶集功德奮迅佛，天樂剎中明藏佛，栴檀根剎中星宿稱佛，香聞剎中福力娑羅王佛，善解剎中柔軟雷音聲佛，閑居剎中娑羅稱帝王佛，雷是剎中自在明照佛，雲雷剎中柔軟音聲佛，分寶剎中寶掌龍佛，波羅摩寶樹剎中法雲月明自在佛，略如前說。南方如是無量阿僧祇諸佛座動，彼諸佛世尊皆稱譽讚歎釋迦牟尼如來。爾時南方乃至無量阿僧祇如來，遣菩薩持月樂無垢華至此娑訶佛剎，敬問釋迦牟尼如來乃至聽法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊，適稱東方世界名字諸佛號已，又復欲稱南方而作是言：「善男子！我見南方去此佛土過一恒河沙數佛剎，有世界名除一切憂惱，其佛號無惱德如來，現在說法。我先行菩薩行時，初勸彼佛於阿耨多羅三藐三菩提，乃至如前所說。」閻浮提光剎中法自在雷佛，彌樓安剎中至自在堅帝佛，德莊嚴帝剎中師子奮迅王佛，珠冠莊嚴剎中那羅延伏藏佛，放光遍覆剎中寶集功德奮迅佛，天樂剎中明藏佛，栴檀根剎中星宿稱佛，香聞剎中福力娑羅王佛，善解剎中柔軟雷音聲佛，閑居剎中娑羅稱帝王佛，雷是剎中自在明照佛，雲雷剎中柔軟音聲佛，分寶剎中寶掌龍佛，波羅摩寶樹剎中法雲月明自在佛，略如前說。南方如是無量阿僧祇諸佛座動，彼諸佛世尊皆稱譽讚歎釋迦牟尼如來。爾時南方乃至無量阿僧祇如來，遣菩薩持月樂無垢華至此娑訶佛剎，敬問釋迦牟尼如來乃至聽法。

爾時世尊復作是言：「善男子！我見西方去此國土過九十七那由他百千佛剎，有世界名寂靜，其佛號寶山如來，今現住世為眾說法。我本行菩薩行時，初勸彼佛於阿耨多羅三藐三菩提，乃至如前說。」略說佛號，其名曰：妙光藏佛，音智藏佛，廣稱佛，普藏伏佛，梵華佛，掌超越佛，法燈明佛，無等辭佛，樂高音佛，流布王佛，梵帝聲佛，皆如前說。如是西方無量阿僧祇諸佛世尊，所可釋迦牟尼如來稱其名者，彼座皆動。爾時西方無量阿僧祇佛，遣菩薩持月樂無垢華至此娑訶佛剎，至已各坐聽法。略說。如是北方、上下、東南、西南、西北皆亦如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊復作是言：「善男子！我見西方去此國土過九十七那由他百千佛剎，有世界名寂靜，其佛號寶山如來，今現住世為眾說法。我本行菩薩行時，初勸彼佛於阿耨多羅三藐三菩提，乃至如前說。」略說佛號，其名曰：妙光藏佛，音智藏佛，廣稱佛，普藏伏佛，梵華佛，掌超越佛，法燈明佛，無等辭佛，樂高音佛，流布王佛，梵帝聲佛，皆如前說。如是西方無量阿僧祇諸佛世尊，所可釋迦牟尼如來稱其名者，彼座皆動。爾時西方無量阿僧祇佛，遣菩薩持月樂無垢華至此娑訶佛剎，至已各坐聽法。略說。如是北方、上下、東南、西南、西北皆亦如上說。

時釋迦牟尼如來，又欲說東北方而作是言：「善男子！我見東北方去此佛國過九十八億那由他百千佛土，有世界名無塵，其佛號除憂惱踊上廣聞娑羅王如來。我本為菩薩行菩提行時，初勸彼如來於阿耨多羅三藐三菩提，令住六波羅蜜。我初將彼至諸佛所，令彼得授阿耨多羅三藐三菩提記。如所稱名彼座皆動，乃至說眾生八萬四千種度，隨事聞音見釋迦牟尼如來聞如是法。彼眾中有二菩薩，一名山蜜，二名等樂趣。時彼除憂惱踊上廣聞娑羅王如來告彼二菩薩言：『汝等善男子！往彼娑訶世界，以我辭曰：「敬問釋迦牟尼如來，少病少惱，安樂住不？」』彼白佛言：『世尊！我等見彼娑訶佛剎地及虛空悉皆充滿，乃至無有容一人處，我等何住？』彼如來言：『善男子！莫作是說：「娑訶佛土無可住處。」善男子！彼釋迦牟尼佛如來容受寬博，具不可思議佛功德。彼如來以本願故，憐愍儀法所容甚廣，說三歸依三乘說法，說三種戒現三脫門，於三惡趣拔濟眾生置三善道。善男子！彼釋迦牟尼如來成佛未久，於時為眾生於中石山帝眼夜叉宮娑羅窟一結加趺坐，七日無諍受解脫喜樂。彼如來身滿娑羅窟，其窟中無四指空處如來之身所不滿者。竟七日時，於十方十二那由他菩薩摩訶薩，至彼娑訶世界住彼山前，奉見恭敬釋迦牟尼如來，乃至以此四法彼釋迦牟尼佛勝諸如來。善男子！汝等持此月樂無垢華，如己所見往西南方娑訶佛剎，敬問釋迦牟尼如來，少病少惱，安樂住不？』爾時除憂惱踊上廣聞娑羅王如來，以月樂無垢華，與山蜜、樂等趣菩薩，告言：『善男子！承我神力至娑訶剎。』時有二萬人同聲白言：『我等亦承如來神力詣娑訶佛土，奉見恭敬親近釋迦牟尼如來。』彼如來言：『諸善男子！隨意可往。』彼二菩薩與二萬菩薩，俱承如來神力發無塵剎，以一念頃至此娑訶佛剎耆闍崛山中，叉手合掌白釋迦牟尼如來言：『世尊！東北方有佛，乃至如前所說。彼佛遣此月樂無垢華，敬問世尊，少病少惱，安樂住不？』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時釋迦牟尼如來，又欲說東北方而作是言：「善男子！我見東北方去此佛國過九十八億那由他百千佛土，有世界名無塵，其佛號除憂惱踊上廣聞娑羅王如來。我本為菩薩行菩提行時，初勸彼如來於阿耨多羅三藐三菩提，令住六波羅蜜。我初將彼至諸佛所，令彼得授阿耨多羅三藐三菩提記。如所稱名彼座皆動，乃至說眾生八萬四千種度，隨事聞音見釋迦牟尼如來聞如是法。彼眾中有二菩薩，一名山蜜，二名等樂趣。時彼除憂惱踊上廣聞娑羅王如來告彼二菩薩言：『汝等善男子！往彼娑訶世界，以我辭曰：「敬問釋迦牟尼如來，少病少惱，安樂住不？」』彼白佛言：『世尊！我等見彼娑訶佛剎地及虛空悉皆充滿，乃至無有容一人處，我等何住？』彼如來言：『善男子！莫作是說：「娑訶佛土無可住處。」善男子！彼釋迦牟尼佛如來容受寬博，具不可思議佛功德。彼如來以本願故，憐愍儀法所容甚廣，說三歸依三乘說法，說三種戒現三脫門，於三惡趣拔濟眾生置三善道。善男子！彼釋迦牟尼如來成佛未久，於時為眾生於中石山帝眼夜叉宮娑羅窟一結加趺坐，七日無諍受解脫喜樂。彼如來身滿娑羅窟，其窟中無四指空處如來之身所不滿者。竟七日時，於十方十二那由他菩薩摩訶薩，至彼娑訶世界住彼山前，奉見恭敬釋迦牟尼如來，乃至以此四法彼釋迦牟尼佛勝諸如來。善男子！汝等持此月樂無垢華，如己所見往西南方娑訶佛剎，敬問釋迦牟尼如來，少病少惱，安樂住不？』爾時除憂惱踊上廣聞娑羅王如來，以月樂無垢華，與山蜜、樂等趣菩薩，告言：『善男子！承我神力至娑訶剎。』時有二萬人同聲白言：『我等亦承如來神力詣娑訶佛土，奉見恭敬親近釋迦牟尼如來。』彼如來言：『諸善男子！隨意可往。』彼二菩薩與二萬菩薩，俱承如來神力發無塵剎，以一念頃至此娑訶佛剎耆闍崛山中，叉手合掌白釋迦牟尼如來言：『世尊！東北方有佛，乃至如前所說。彼佛遣此月樂無垢華，敬問世尊，少病少惱，安樂住不？』」

如是降魔官如來座動，於中菩薩集者見彼降魔官如來座動，即問如來所由因緣，如前所說。如是，娑羅帝王佛，大力光佛，蓮華上佛，栴檀彌樓王佛，海此岸明佛，智力佛。爾時東北方是等無量阿僧祇如來，各遣二菩薩持月樂無垢華，至此娑訶佛土。奉見敬問釋迦牟尼如來，供養恭敬親近聽法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是降魔官如來座動，於中菩薩集者見彼降魔官如來座動，即問如來所由因緣，如前所說。如是，娑羅帝王佛，大力光佛，蓮華上佛，栴檀彌樓王佛，海此岸明佛，智力佛。爾時東北方是等無量阿僧祇如來，各遣二菩薩持月樂無垢華，至此娑訶佛土。奉見敬問釋迦牟尼如來，供養恭敬親近聽法。

大乘悲分陀利經入三昧門品第二十九 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大乘悲分陀利經入三昧門品第二十九

爾時一切眾生集此娑訶佛剎者，釋迦牟尼如來以神通力，令一一眾生大如芥子。如是眾生遍滿側塞娑訶佛剎地及虛空，眾生充滿，乃至無容毫髮之處，彼諸眾生各不相見，惟覩虛空。又諸石山、須彌、鐵圍、大鐵圍山、障山，上至諸天宮，下至金輪，悉無障蔽。眾生之眼唯見釋迦牟尼如來，入遍虛空法無斷滅三昧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時一切眾生集此娑訶佛剎者，釋迦牟尼如來以神通力，令一一眾生大如芥子。如是眾生遍滿側塞娑訶佛剎地及虛空，眾生充滿，乃至無容毫髮之處，彼諸眾生各不相見，惟覩虛空。又諸石山、須彌、鐵圍、大鐵圍山、障山，上至諸天宮，下至金輪，悉無障蔽。眾生之眼唯見釋迦牟尼如來，入遍虛空法無斷滅三昧。

爾時如來內一切月樂無垢華諸毛孔中，是諸眾生集娑訶世界者，皆悉得見彼諸眾生。捨思惟觀佛色身心，皆觀如來毛孔。見毛孔中諸有園池，種種寶樹，種種華果，枝葉茂盛，種種頭舍，種種衣服，種種幡蓋、幢麾、枳由羅，真珠、瓔珞以莊嚴樹，譬如安樂世界園林茂盛。時諸眾生皆作是念：「我今宜往觀於園林。」時集此娑訶世界一切眾生，從如來身毛孔入而坐其中，惟除在地獄、餓鬼、畜生及無色天。爾時世尊還執神通，其諸眾生各得相見，即相問言：「釋迦牟尼如來今在何處？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時如來內一切月樂無垢華諸毛孔中，是諸眾生集娑訶世界者，皆悉得見彼諸眾生。捨思惟觀佛色身心，皆觀如來毛孔。見毛孔中諸有園池，種種寶樹，種種華果，枝葉茂盛，種種頭舍，種種衣服，種種幡蓋、幢麾、枳由羅，真珠、瓔珞以莊嚴樹，譬如安樂世界園林茂盛。時諸眾生皆作是念：「我今宜往觀於園林。」時集此娑訶世界一切眾生，從如來身毛孔入而坐其中，惟除在地獄、餓鬼、畜生及無色天。爾時世尊還執神通，其諸眾生各得相見，即相問言：「釋迦牟尼如來今在何處？」

時彌勒菩薩普告大眾言：「咄，汝眾生！皆當應知，我等今者盡皆集如來腹中。」彼皆各各見其如來身相內外，然後乃至知集在如來腹中。彼皆生念：「我等云何入如來腹？誰持我等置如來腹中？」爾時彌勒菩薩，即以高聲告大眾：「汝等當聽，此非餘力，是如來神通變化，為饒益我等故。世尊今當說法，汝等一心諦聽，善思念之。」時諸大眾叉手合掌瞻仰世尊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時彌勒菩薩普告大眾言：「咄，汝眾生！皆當應知，我等今者盡皆集如來腹中。」彼皆各各見其如來身相內外，然後乃至知集在如來腹中。彼皆生念：「我等云何入如來腹？誰持我等置如來腹中？」爾時彌勒菩薩，即以高聲告大眾：「汝等當聽，此非餘力，是如來神通變化，為饒益我等故。世尊今當說法，汝等一心諦聽，善思念之。」時諸大眾叉手合掌瞻仰世尊。

爾時如來即說《一切法門行經》。何謂《一切法門行經》？謂度生死淵，入八聖道，滿足一切種智。自然智中有十事：一者，至意發心廻向解脫；二者，於一切眾生發大悲心；三者，以饒益心攝一切眾生；四者，未度者度如大船師；五者，未解者解諸顛倒；六者，大師子吼驚動一切眾生使觀無我法；七者，遊諸世界覺一切法如幻夢影；八者，莊嚴光飾一切世界淨戒身力；九者，成辦如來十力滿一切波羅蜜；十者，為具四無畏如說修行為得十八不共法。無餘菩薩如所聞法，皆悉修行除世愚惑，是名「十事一切法門行經」。知至無相行門，思惟一切法，無我心無生滅，是不退、不轉、不斷、不常、無捨、無證。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時如來即說《一切法門行經》。何謂《一切法門行經》？謂度生死淵，入八聖道，滿足一切種智。自然智中有十事：一者，至意發心廻向解脫；二者，於一切眾生發大悲心；三者，以饒益心攝一切眾生；四者，未度者度如大船師；五者，未解者解諸顛倒；六者，大師子吼驚動一切眾生使觀無我法；七者，遊諸世界覺一切法如幻夢影；八者，莊嚴光飾一切世界淨戒身力；九者，成辦如來十力滿一切波羅蜜；十者，為具四無畏如說修行為得十八不共法。無餘菩薩如所聞法，皆悉修行除世愚惑，是名「十事一切法門行經」。知至無相行門，思惟一切法，無我心無生滅，是不退、不轉、不斷、不常、無捨、無證。

說是法時，八十億恒河沙數眾生，即於如來腹中得不退轉阿耨多羅三藐三菩提。於中過數菩薩摩訶薩，得種種三昧陀羅尼忍辱。時彼一切還從如來身毛孔出，於如來所得未曾有。頂禮如來足已，各還十方至其本土。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說是法時，八十億恒河沙數眾生，即於如來腹中得不退轉阿耨多羅三藐三菩提。於中過數菩薩摩訶薩，得種種三昧陀羅尼忍辱。時彼一切還從如來身毛孔出，於如來所得未曾有。頂禮如來足已，各還十方至其本土。

東方菩薩誠欲推尋釋迦牟尼如來音輪身相，彼東方菩薩轉轉乃至東方過無量阿僧祇佛土，猶故不盡。釋迦牟尼佛如來音輪之聲，於彼聞如是音，文字句義皆悉備足，猶如釋迦牟尼如來前坐聽法無異。於彼一切亦不能知釋迦牟尼如來身之增減。彼在所至處，見釋迦牟尼如來身現在前，又見無量阿僧祇菩薩聲聞，在釋迦牟尼如來身一毛孔中出入無礙。一一毛孔亦如是，乃至見一切毛孔中眾生出入亦復如是，於十方亦如是說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 東方菩薩誠欲推尋釋迦牟尼如來音輪身相，彼東方菩薩轉轉乃至東方過無量阿僧祇佛土，猶故不盡。釋迦牟尼佛如來音輪之聲，於彼聞如是音，文字句義皆悉備足，猶如釋迦牟尼如來前坐聽法無異。於彼一切亦不能知釋迦牟尼如來身之增減。彼在所至處，見釋迦牟尼如來身現在前，又見無量阿僧祇菩薩聲聞，在釋迦牟尼如來身一毛孔中出入無礙。一一毛孔亦如是，乃至見一切毛孔中眾生出入亦復如是，於十方亦如是說。

爾時大眾在如來腹者，皆從如來毛孔出已，頭面禮世尊足，遶佛三匝住如來前，以眾妙偈句義備足，同時讚歎稱譽如來。爾時欲色界諸天，於虛空中雨眾妙華、華鬘、塗香，作天伎樂懸諸天繒，幡蓋、幢麾、衣服、頭舍，真珠、瓔珞供養如來。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時大眾在如來腹者，皆從如來毛孔出已，頭面禮世尊足，遶佛三匝住如來前，以眾妙偈句義備足，同時讚歎稱譽如來。爾時欲色界諸天，於虛空中雨眾妙華、華鬘、塗香，作天伎樂懸諸天繒，幡蓋、幢麾、衣服、頭舍，真珠、瓔珞供養如來。

大乘悲分陀利經囑累品第三十 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大乘悲分陀利經囑累品第三十

爾時有菩薩名無畏等持，叉手合掌前白佛言：「世尊！此大授記當名何經？云何受持？」佛言：「一名『入一切種智行陀羅尼門』；二名『諸佛之藏』；三名『多集』；四名『授菩薩記』；五名『入無畏道』；六名『入諸三昧』；七名『現諸佛土』；八名『如大海』；九名『過數』；十名『大悲分陀利』。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時有菩薩名無畏等持，叉手合掌前白佛言：「世尊！此大授記當名何經？云何受持？」佛言：「一名『入一切種智行陀羅尼門』；二名『諸佛之藏』；三名『多集』；四名『授菩薩記』；五名『入無畏道』；六名『入諸三昧』；七名『現諸佛土』；八名『如大海』；九名『過數』；十名『大悲分陀利』。」

重白佛言：「唯，世尊！若善男子、善女人！受持讀誦此經為他人說，乃至一四句偈，得幾所福？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 重白佛言：「唯，世尊！若善男子、善女人！受持讀誦此經為他人說，乃至一四句偈，得幾所福？」

佛言：「此經功德吾先已說，今當為汝略說。若有善男子、善女人！受持是經，讀誦、書寫、為他人說，乃至一四句偈，是人得福過於菩薩十大劫中具行六波羅蜜者。所以者何？此經能滅除諸天、世人、梵、魔、沙門、婆羅門、眾夜叉、羅剎、龍、乾闥婆、鳩槃茶、餓鬼、毗舍遮、緊那羅、阿修羅等諸惡心故。又能除滅一切諸病、鬪諍、怨嫉；又能除滅非時惡風、霜雹、暴雨；又能除滅疾疫、飢饉，能令安隱常得豐樂；令人強健集會歡喜，不相順者能令和合，有恐怖者施無畏樂；能滅結使增長善根；能令三惡趣脫諸苦際；又能示現三乘妙道；能令人得三昧陀羅尼忍辱；能饒益一切眾生；能坐金剛座能破四魔；能覺助菩提法轉法輪；乏聖七財眾生能以菩薩法令得富足。我欲令多眾生入無畏城故演說是法，今我是法當付囑誰？誰能於後惡世之中宣布是法，令於諸方不退轉菩薩皆得聞知，令除眾生染著非法、貪著榮利處邪見法，無果報心皆悉除滅？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「此經功德吾先已說，今當為汝略說。若有善男子、善女人！受持是經，讀誦、書寫、為他人說，乃至一四句偈，是人得福過於菩薩十大劫中具行六波羅蜜者。所以者何？此經能滅除諸天、世人、梵、魔、沙門、婆羅門、眾夜叉、羅剎、龍、乾闥婆、鳩槃茶、餓鬼、毗舍遮、緊那羅、阿修羅等諸惡心故。又能除滅一切諸病、鬪諍、怨嫉；又能除滅非時惡風、霜雹、暴雨；又能除滅疾疫、飢饉，能令安隱常得豐樂；令人強健集會歡喜，不相順者能令和合，有恐怖者施無畏樂；能滅結使增長善根；能令三惡趣脫諸苦際；又能示現三乘妙道；能令人得三昧陀羅尼忍辱；能饒益一切眾生；能坐金剛座能破四魔；能覺助菩提法轉法輪；乏聖七財眾生能以菩薩法令得富足。我欲令多眾生入無畏城故演說是法，今我是法當付囑誰？誰能於後惡世之中宣布是法，令於諸方不退轉菩薩皆得聞知，令除眾生染著非法、貪著榮利處邪見法，無果報心皆悉除滅？」

爾時一切大眾知如來心，眾坐有一夜叉仙名那彌樓弗沙。時彌勒菩薩摩訶薩，手攝那彌樓弗沙臂，將至世尊所。佛言：「汝大仙受持是法，乃至於後惡世之時廣宣流布，令諸方不退轉菩薩皆悉聞知，有得聞者住不退轉心。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時一切大眾知如來心，眾坐有一夜叉仙名那彌樓弗沙。時彌勒菩薩摩訶薩，手攝那彌樓弗沙臂，將至世尊所。佛言：「汝大仙受持是法，乃至於後惡世之時廣宣流布，令諸方不退轉菩薩皆悉聞知，有得聞者住不退轉心。」

彼白佛言：「唯然，世尊！我以本願為夜叉仙，過八萬四千大劫於行菩提行，我以勸過數眾生遊四梵處住不退轉地。世尊！其有眾生，於後惡世能受持、書寫、讀誦此經，乃至為他人說一四句偈，我當身自擁護，令彼法師無能惱者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼白佛言：「唯然，世尊！我以本願為夜叉仙，過八萬四千大劫於行菩提行，我以勸過數眾生遊四梵處住不退轉地。世尊！其有眾生，於後惡世能受持、書寫、讀誦此經，乃至為他人說一四句偈，我當身自擁護，令彼法師無能惱者。」

佛說是經已，時諸大眾，天、龍、乾闥婆、阿修羅、世人，聞經歡喜作禮而去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說是經已，時諸大眾，天、龍、乾闥婆、阿修羅、世人，聞經歡喜作禮而去。