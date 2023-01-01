大乘悲分陀利經卷第七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大乘悲分陀利經卷第七

失三藏名今附秦錄 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 失三藏名今附秦錄

莊嚴品第二十二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 莊嚴品第二十二

「善男子！爾時大悲菩薩摩訶薩，五體禮寶藏如來足已，還坐如來前，問寶藏如來言：『世尊說菩薩道決定三昧門，淨資用法門。世尊！云何得滿三昧門，淨資用法門？世尊！善男子、善女人，具何資用得住堅固？以何決定三昧門而自莊嚴？』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！爾時大悲菩薩摩訶薩，五體禮寶藏如來足已，還坐如來前，問寶藏如來言：『世尊說菩薩道決定三昧門，淨資用法門。世尊！云何得滿三昧門，淨資用法門？世尊！善男子、善女人，具何資用得住堅固？以何決定三昧門而自莊嚴？』

「善男子！彼時寶藏如來、應供、正遍知，告大悲菩薩言：『善哉，善哉！大悲！所問甚善，辯才極妙。又汝大悲！能為饒益多無量阿僧祇菩薩摩訶薩故出現。又汝大悲！乃能問於如來如斯之義。是故，汝大悲！善聽！吾當為汝分別說之。大悲！求大乘善男子，有三昧名首楞嚴，菩薩住是三昧者能入諸三昧；有三昧名寶印，能印諸三昧；有三昧名師子遊戲，能遊戲諸三昧；妙月三昧，能照諸三昧；如淨月幢勝三昧，能持諸三昧幢；諸法勇出三昧，能踊出諸三昧；觀頂三昧，能觀諸三昧頂；菩薩住畢法性三昧，能決定諸法性畢；幢勝三昧，能持諸三昧；幢金剛三昧，能破諸三昧；入法印三昧，能印諸法三昧；王善住三昧，能住諸三昧如王住；放光三昧，能放諸三昧光；力進諸三昧，能進諸三昧力；踊出三昧，能踊出諸三昧；必入言辭三昧，能辯說諸三昧；釋名字三昧，能辯諸三昧名號；觀方三昧，能觀諸三昧方；破諸法三昧，能破諸法；持印三昧，能持諸三昧印諸法；閑靜三昧，得入諸三昧閑靜；不忘失三昧，能不忘失諸三昧法；不動三昧，能住諸三昧不動，諸法等說；海印三昧，能攝諸三昧如大海水；不輕諸法三昧，能至諸三昧不輕生滅，遍覆諸三昧如虛空；諸法無斷三昧，能持諸三昧無斷；金剛輪三昧，能持諸三昧輪；諸法一味三昧，能持諸三昧一味；捨寶三昧，能捨諸三昧煩惱垢；諸法無生三昧，能現諸法無生滅；顯明三昧，能以光明顯照諸三昧；諸法無滅三昧，能破諸三昧；無是非三昧，能終不是非諸三昧法；無住相三昧，能見諸三昧法中無住相；虛空相三昧，能見諸三昧如虛空無堅實；無心三昧，能捨諸三昧中心心數法；色無邊三昧，能照諸三昧中色；無垢燈三昧，能諸三昧中作燈；諸法無邊三昧，能諸三昧中現無邊；智無邊明三昧，能明現諸三昧中無邊智；作諸光三昧，能現諸三昧門光；性無邊三昧，能現諸三昧無邊通三昧；淨堅三昧，能逮空三昧；佉彌樓雜三昧，能現諸法空；無垢光三昧，能除諸三昧中垢；諸法無畏三昧，能於諸三昧現無著；作樂三昧，能得諸三昧中樂諸法實；遊戲三昧，能得現諸三昧中色；散明三昧，能現諸三昧中難諸法；無垢著三昧，能現諸三昧垢智光；盡相三昧，能現諸三昧中無盡不盡諸法；不可思議淨三昧，能現諸法如影；火相三昧，能然諸三昧中智；無盡相三昧，能現諸三昧中無盡相；無想三昧，能於諸法中無想、無受、無掉；增長三昧，能見諸三昧中增長；日燈三昧，能於諸三昧門放光；月無垢三昧，能於諸三昧作明；淨影三昧，能於諸三昧得四正解；作不作三昧，能於諸法見作不作 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！彼時寶藏如來、應供、正遍知，告大悲菩薩言：『善哉，善哉！大悲！所問甚善，辯才極妙。又汝大悲！能為饒益多無量阿僧祇菩薩摩訶薩故出現。又汝大悲！乃能問於如來如斯之義。是故，汝大悲！善聽！吾當為汝分別說之。大悲！求大乘善男子，有三昧名首楞嚴，菩薩住是三昧者能入諸三昧；有三昧名寶印，能印諸三昧；有三昧名師子遊戲，能遊戲諸三昧；妙月三昧，能照諸三昧；如淨月幢勝三昧，能持諸三昧幢；諸法勇出三昧，能踊出諸三昧；觀頂三昧，能觀諸三昧頂；菩薩住畢法性三昧，能決定諸法性畢；幢勝三昧，能持諸三昧；幢金剛三昧，能破諸三昧；入法印三昧，能印諸法三昧；王善住三昧，能住諸三昧如王住；放光三昧，能放諸三昧光；力進諸三昧，能進諸三昧力；踊出三昧，能踊出諸三昧；必入言辭三昧，能辯說諸三昧；釋名字三昧，能辯諸三昧名號；觀方三昧，能觀諸三昧方；破諸法三昧，能破諸法；持印三昧，能持諸三昧印諸法；閑靜三昧，得入諸三昧閑靜；不忘失三昧，能不忘失諸三昧法；不動三昧，能住諸三昧不動，諸法等說；海印三昧，能攝諸三昧如大海水；不輕諸法三昧，能至諸三昧不輕生滅，遍覆諸三昧如虛空；諸法無斷三昧，能持諸三昧無斷；金剛輪三昧，能持諸三昧輪；諸法一味三昧，能持諸三昧一味；捨寶三昧，能捨諸三昧煩惱垢；諸法無生三昧，能現諸法無生滅；顯明三昧，能以光明顯照諸三昧；諸法無滅三昧，能破諸三昧；無是非三昧，能終不是非諸三昧法；無住相三昧，能見諸三昧法中無住相；虛空相三昧，能見諸三昧如虛空無堅實；無心三昧，能捨諸三昧中心心數法；色無邊三昧，能照諸三昧中色；無垢燈三昧，能諸三昧中作燈；諸法無邊三昧，能諸三昧中現無邊；智無邊明三昧，能明現諸三昧中無邊智；作諸光三昧，能現諸三昧門光；性無邊三昧，能現諸三昧無邊通三昧；淨堅三昧，能逮空三昧；佉彌樓雜三昧，能現諸法空；無垢光三昧，能除諸三昧中垢；諸法無畏三昧，能於諸三昧現無著；作樂三昧，能得諸三昧中樂諸法實；遊戲三昧，能得現諸三昧中色；散明三昧，能現諸三昧中難諸法；無垢著三昧，能現諸三昧垢智光；盡相三昧，能現諸三昧中無盡不盡諸法；不可思議淨三昧，能現諸法如影；火相三昧，能然諸三昧中智；無盡相三昧，能現諸三昧中無盡相；無想三昧，能於諸法中無想、無受、無掉；增長三昧，能見諸三昧中增長；日燈三昧，能於諸三昧門放光；月無垢三昧，能於諸三昧作明；淨影三昧，能於諸三昧得四正解；作不作三昧，能於諸法見作不作

智相；如金剛三昧，能於諸法作厭亦不見厭者；心住三昧，能於諸法心不動、不覺、不照、不惱、不生，是念此是心也；普明三昧，能普見諸三昧明；安住三昧，能諸三昧中得安住不動；寶聚三昧，能見諸三昧中如寶聚；妙法印三昧，能印諸三昧法；等三昧，能見諸法無離等者；捨喜樂三昧，能捨諸法中喜樂；法炬三昧，能除諸法中闇冥；散相三昧，能散諸法破諸法中著；字相三昧，能諸法中得字相；無字相三昧，能諸法中不得一字；斷作三昧，能斷諸法中作；無作三昧，能諸法中得無作；性淨三昧，能諸法中得無思；無相行三昧，能諸法中不得相行；無曚昧三昧，能不見諸三昧行，過等不等；除集諸功德三昧，能捨諸法中集住；無心三昧，能諸法中不得心；覺分三昧，能覺諸法；無量辯三昧，能諸法中得阿僧祇辯；智淨相三昧，能得諸法中無等等；智勝三昧，能度一切三界；斷智三昧，能見諸法斷；分別諸法三昧，能建分別諸法；無住三昧，能見諸法無所依；一莊嚴三昧，能不見二法；作相三昧，能諸法中不見作相；一切作一切處散三昧，能入一切法作相智，所可入無所受；等相辭入三昧，能入諸辭等相中音聲；字解脫三昧，能見諸法中字解脫；智炬相三昧，能以光明照諸三昧；妙智相奮迅三昧，能現諸法淨相；破相三昧，能見諸法破相；諸作妙相三昧，能得諸法三昧中諸妙作相；捨諸苦樂三昧，能見諸法無所依；無盡相三昧，能不見諸法中盡；陀羅尼句三昧，能持諸三昧諸法不見邪正；除逆順三昧，能諸法中不見逆順；無垢光三昧，能諸三昧中不見有為垢；必堅三昧，能諸法中得無不堅；滿月淨三昧，能滿諸三昧功德；大莊嚴三昧，能於諸三昧具大莊嚴；一切世光三昧，能以智照諸法三昧；等明三昧，能諸三昧中得第一淨；無諍三昧，能諸法中得無諍；無住處樂三昧，能諸法中不得住處；如住無心三昧，能諸法中如住不退；除身穢三昧，能諸法中不得身；菩薩得除語穢虛空相三昧，能諸法中不得語業；菩薩住虛空無染著三昧，能逮諸法虛空無數。是名求大乘菩薩決定三昧門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智相；如金剛三昧，能於諸法作厭亦不見厭者；心住三昧，能於諸法心不動、不覺、不照、不惱、不生，是念此是心也；普明三昧，能普見諸三昧明；安住三昧，能諸三昧中得安住不動；寶聚三昧，能見諸三昧中如寶聚；妙法印三昧，能印諸三昧法；等三昧，能見諸法無離等者；捨喜樂三昧，能捨諸法中喜樂；法炬三昧，能除諸法中闇冥；散相三昧，能散諸法破諸法中著；字相三昧，能諸法中得字相；無字相三昧，能諸法中不得一字；斷作三昧，能斷諸法中作；無作三昧，能諸法中得無作；性淨三昧，能諸法中得無思；無相行三昧，能諸法中不得相行；無曚昧三昧，能不見諸三昧行，過等不等；除集諸功德三昧，能捨諸法中集住；無心三昧，能諸法中不得心；覺分三昧，能覺諸法；無量辯三昧，能諸法中得阿僧祇辯；智淨相三昧，能得諸法中無等等；智勝三昧，能度一切三界；斷智三昧，能見諸法斷；分別諸法三昧，能建分別諸法；無住三昧，能見諸法無所依；一莊嚴三昧，能不見二法；作相三昧，能諸法中不見作相；一切作一切處散三昧，能入一切法作相智，所可入無所受；等相辭入三昧，能入諸辭等相中音聲；字解脫三昧，能見諸法中字解脫；智炬相三昧，能以光明照諸三昧；妙智相奮迅三昧，能現諸法淨相；破相三昧，能見諸法破相；諸作妙相三昧，能得諸法三昧中諸妙作相；捨諸苦樂三昧，能見諸法無所依；無盡相三昧，能不見諸法中盡；陀羅尼句三昧，能持諸三昧諸法不見邪正；除逆順三昧，能諸法中不見逆順；無垢光三昧，能諸三昧中不見有為垢；必堅三昧，能諸法中得無不堅；滿月淨三昧，能滿諸三昧功德；大莊嚴三昧，能於諸三昧具大莊嚴；一切世光三昧，能以智照諸法三昧；等明三昧，能諸三昧中得第一淨；無諍三昧，能諸法中得無諍；無住處樂三昧，能諸法中不得住處；如住無心三昧，能諸法中如住不退；除身穢三昧，能諸法中不得身；菩薩得除語穢虛空相三昧，能諸法中不得語業；菩薩住虛空無染著三昧，能逮諸法虛空無數。是名求大乘菩薩決定三昧門。

「『何謂菩薩摩訶薩資用法門？善男子！菩薩摩訶薩有施資用得勸進；菩薩戒資用得滿願；菩薩忍資用得調心；菩薩慧資用得知諸結使；菩薩聞資用得阿僧祇辯；菩薩福資用得饒益眾生；菩薩智資用得阿僧祇智；菩薩止資用得成作心；菩薩觀資用得無是非；菩薩慈資用得無礙心；菩薩悲資用得化眾生無厭；菩薩喜資用得樂法喜；菩薩捨資用得捨愛憎；菩薩聽法資用得捨蓋障；菩薩出家資用得捨一切有為；菩薩閑居資用得不失作業；菩薩念資用得陀羅尼；菩薩意資用以得意解；菩薩至資用得覺至議；菩薩念處資用得覺身、受、心、法；菩薩正捨資用得捨諸不善法修諸善法；菩薩神足資用得輕身心；菩薩根資用得滿一切眾生根；菩薩力資用得伏一切結使；菩薩覺分資用得覺法寶，菩薩得生天上；菩薩正解資用得釋一切眾生疑；菩薩無依資用得自然智；菩薩善知識資用得一切功德門；菩薩志資用得不離一切世；菩薩作資用得辯諸作；菩薩至志資用得至殊勝；菩薩思惟資用得具修如所聞法；菩薩攝物資用得勸進眾生；菩薩攝正法資用得不斷三寶種；菩薩解方便迴向資用得佛土淨；菩薩方便資用得滿薩婆若智。善男子！是名菩薩摩訶薩淨資用法門。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『何謂菩薩摩訶薩資用法門？善男子！菩薩摩訶薩有施資用得勸進；菩薩戒資用得滿願；菩薩忍資用得調心；菩薩慧資用得知諸結使；菩薩聞資用得阿僧祇辯；菩薩福資用得饒益眾生；菩薩智資用得阿僧祇智；菩薩止資用得成作心；菩薩觀資用得無是非；菩薩慈資用得無礙心；菩薩悲資用得化眾生無厭；菩薩喜資用得樂法喜；菩薩捨資用得捨愛憎；菩薩聽法資用得捨蓋障；菩薩出家資用得捨一切有為；菩薩閑居資用得不失作業；菩薩念資用得陀羅尼；菩薩意資用以得意解；菩薩至資用得覺至議；菩薩念處資用得覺身、受、心、法；菩薩正捨資用得捨諸不善法修諸善法；菩薩神足資用得輕身心；菩薩根資用得滿一切眾生根；菩薩力資用得伏一切結使；菩薩覺分資用得覺法寶，菩薩得生天上；菩薩正解資用得釋一切眾生疑；菩薩無依資用得自然智；菩薩善知識資用得一切功德門；菩薩志資用得不離一切世；菩薩作資用得辯諸作；菩薩至志資用得至殊勝；菩薩思惟資用得具修如所聞法；菩薩攝物資用得勸進眾生；菩薩攝正法資用得不斷三寶種；菩薩解方便迴向資用得佛土淨；菩薩方便資用得滿薩婆若智。善男子！是名菩薩摩訶薩淨資用法門。』

「復次，善男子！時寶藏如來又觀菩薩大眾已，告大悲菩薩摩訶薩言：『大悲！於中以何無畏莊嚴？菩薩摩訶薩得莊嚴滿忍觀第一義，菩薩摩訶薩得無礙作，一切三界無為心，於諸眾生心亦無為，是無畏三昧沙門法。其有一切法中心如虛空平如掌者，大悲！是名菩薩摩訶薩無畏莊嚴。又何謂滿忍？彼如是者，於中不見得法可覺可知，解無報法，所謂：說慈無我；悲無眾生；喜無命；捨無人；施謂調心；戒靜心；忍善心；進勤心；禪滅心；慧無行心；念處無念思惟心；正捨無生滅心；神足無量心；信無數心；念自然心；三昧無三昧心；慧根無根心；力無伏心；覺分破意心；道無修心；止滅心；觀無失心；修聖諦永斷修心；思念佛無量相心；思念法法性等心；思念僧無住心；化眾生極淨心；攝正法法性無破心；淨佛土等虛空心；滿相無相心；得忍無得心；無退轉地無退不退心；莊嚴道場心；三界場心；於一切眾生降魔心；攝一切眾生心；菩提一切法等無覺心；轉法輪一切法無轉心；現大般涅槃生死實等心。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！時寶藏如來又觀菩薩大眾已，告大悲菩薩摩訶薩言：『大悲！於中以何無畏莊嚴？菩薩摩訶薩得莊嚴滿忍觀第一義，菩薩摩訶薩得無礙作，一切三界無為心，於諸眾生心亦無為，是無畏三昧沙門法。其有一切法中心如虛空平如掌者，大悲！是名菩薩摩訶薩無畏莊嚴。又何謂滿忍？彼如是者，於中不見得法可覺可知，解無報法，所謂：說慈無我；悲無眾生；喜無命；捨無人；施謂調心；戒靜心；忍善心；進勤心；禪滅心；慧無行心；念處無念思惟心；正捨無生滅心；神足無量心；信無數心；念自然心；三昧無三昧心；慧根無根心；力無伏心；覺分破意心；道無修心；止滅心；觀無失心；修聖諦永斷修心；思念佛無量相心；思念法法性等心；思念僧無住心；化眾生極淨心；攝正法法性無破心；淨佛土等虛空心；滿相無相心；得忍無得心；無退轉地無退不退心；莊嚴道場心；三界場心；於一切眾生降魔心；攝一切眾生心；菩提一切法等無覺心；轉法輪一切法無轉心；現大般涅槃生死實等心。』」

說是法時，六十四百千菩薩，於十方來詣耆闍崛山釋迦牟尼如來所，為聽本事決定三昧門淨資用法門故，彼皆得無生法忍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說是法時，六十四百千菩薩，於十方來詣耆闍崛山釋迦牟尼如來所，為聽本事決定三昧門淨資用法門故，彼皆得無生法忍。

時釋迦牟尼如來告大眾言：「諸善男子！寶藏如來、應供、正遍知，說是法時，四十八恒河沙數菩薩摩訶薩，得無生法忍；四天下微塵數菩薩摩訶薩，得不退轉地；恒河沙數菩薩摩訶薩，得具滿足決定三昧門，淨資用法門清淨智慧。善男子！時大悲菩薩摩訶薩，以彼歡喜變成童子如年二十，從寶藏如來後如影隨形。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時釋迦牟尼如來告大眾言：「諸善男子！寶藏如來、應供、正遍知，說是法時，四十八恒河沙數菩薩摩訶薩，得無生法忍；四天下微塵數菩薩摩訶薩，得不退轉地；恒河沙數菩薩摩訶薩，得具滿足決定三昧門，淨資用法門清淨智慧。善男子！時大悲菩薩摩訶薩，以彼歡喜變成童子如年二十，從寶藏如來後如影隨形。

「善男子！彼時無量淨王，與其千子八萬四千諸小國王，及餘九十億眾生俱，出家為道，奉持禁戒學問修禪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！彼時無量淨王，與其千子八萬四千諸小國王，及餘九十億眾生俱，出家為道，奉持禁戒學問修禪。

「善男子！爾時大悲菩薩摩訶薩，漸漸從寶藏如來所，誦八萬四千部說聲聞乘法；誦九萬部說辟支佛乘法；誦百千部說無上大乘；百千身念處；百千受念處；百千心念處；百千法念處；百千部界；百千部入；百千部捨貪欲使；百千部捨瞋恚使；百千部捨愚癡因緣生；百千部三昧解脫；百千部力無畏佛不共法；乃至寶藏如來所受百萬部法而誦讀之；乃至異時，彼寶藏如來、應供、正遍知入無餘涅槃。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！爾時大悲菩薩摩訶薩，漸漸從寶藏如來所，誦八萬四千部說聲聞乘法；誦九萬部說辟支佛乘法；誦百千部說無上大乘；百千身念處；百千受念處；百千心念處；百千法念處；百千部界；百千部入；百千部捨貪欲使；百千部捨瞋恚使；百千部捨愚癡因緣生；百千部三昧解脫；百千部力無畏佛不共法；乃至寶藏如來所受百萬部法而誦讀之；乃至異時，彼寶藏如來、應供、正遍知入無餘涅槃。

「善男子！彼時大悲菩薩摩訶薩，以種種若干無量阿僧祇音樂、華鬘、末香、塗香、幢蓋、幡麾及餘雜寶而供養之。以種種闍維訖，以舍利起七寶塔，高五由旬縱廣半由旬。於七日中以無量阿僧祇音樂、華鬘、末香、塗香、幢蓋、幡麾及餘雜寶供養已，又即於彼化無量阿僧祇眾生令住三乘。彼竟七日後，與八萬四千人俱共出家，剃除鬚髮而被法服，正法堅固皆如法已。寶藏如來般涅槃後，護持正法興顯道化滿十千歲。其中勸化無量阿僧祇眾生令住三乘，有住三歸依，有住優婆塞戒，有住沙彌戒，有具修比丘梵行令住其中。彼令多億那由他百千眾生得善神通修住梵行，令知陰如怨，入如空聚，又令得知因緣生諸有為知見，現一切法無我，如影野馬，如水中月，現無生無滅，無續永滅靜寂惔怕，極妙滅盡真實涅槃。令其知之住八聖道已，時彼大悲大沙門即便命終已，眾生雲集如是供養舍利，猶如供養轉輪聖王舍利也。爾時如是供養大悲大沙門舍利已，其命終日寶藏如來正法亦滅，彼諸菩薩摩訶薩，各隨本願生他方界，有隨願生兜率陀天，有生人中，有生龍中，有生夜叉中，有生阿修羅中，有隨願受種種畜生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！彼時大悲菩薩摩訶薩，以種種若干無量阿僧祇音樂、華鬘、末香、塗香、幢蓋、幡麾及餘雜寶而供養之。以種種闍維訖，以舍利起七寶塔，高五由旬縱廣半由旬。於七日中以無量阿僧祇音樂、華鬘、末香、塗香、幢蓋、幡麾及餘雜寶供養已，又即於彼化無量阿僧祇眾生令住三乘。彼竟七日後，與八萬四千人俱共出家，剃除鬚髮而被法服，正法堅固皆如法已。寶藏如來般涅槃後，護持正法興顯道化滿十千歲。其中勸化無量阿僧祇眾生令住三乘，有住三歸依，有住優婆塞戒，有住沙彌戒，有具修比丘梵行令住其中。彼令多億那由他百千眾生得善神通修住梵行，令知陰如怨，入如空聚，又令得知因緣生諸有為知見，現一切法無我，如影野馬，如水中月，現無生無滅，無續永滅靜寂惔怕，極妙滅盡真實涅槃。令其知之住八聖道已，時彼大悲大沙門即便命終已，眾生雲集如是供養舍利，猶如供養轉輪聖王舍利也。爾時如是供養大悲大沙門舍利已，其命終日寶藏如來正法亦滅，彼諸菩薩摩訶薩，各隨本願生他方界，有隨願生兜率陀天，有生人中，有生龍中，有生夜叉中，有生阿修羅中，有隨願受種種畜生。

大乘悲分陀利經眼施品第二十三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大乘悲分陀利經眼施品第二十三

「善男子！時大悲大沙門命終已，以本願故生於南方，去此佛土過十千佛剎，有世界名集穢。其中世人壽八十歲，集不善根凶害手血樂作眾惡，於諸眾生無有憐愍，無父無母乃至不畏後世。其大沙門以本願故，生集穢剎旃陀羅家，巨身甚長，有極大力，所為迅速，念力極大，才辯難折，眾行悉備。彼以強力疾攝眾生，而告之言：『咄！汝眾生！能斷竊盜邪婬，乃至能斷邪見者，我當賜汝等命及養身具。若不止者，我當斷汝等命，斷已更至餘處。』彼時眾生叉手合掌，同聲白言：『若濟我命當隨汝教，盡斷殺盜乃至邪見。』彼時強力旃陀羅，往語王及王子群臣百官言：『我須養命之具，若飲、若食，若佉闍、蒱闍，若薜夜梨舍、衣服、臥具、種種塗香，金、銀、摩尼、真珠、琉璃、車𤦲、馬瑙、珊瑚、琥珀具及玫瑰，我用與此眾生。』時王群臣多與養命之具。彼時強力旃陀羅，又令王及眷屬盡形壽住九善業已，人壽轉增至五百歲。時彼國王忽然崩亡，群臣百官拜彼強力旃陀羅為王；拜已即為立號，號曰福力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！時大悲大沙門命終已，以本願故生於南方，去此佛土過十千佛剎，有世界名集穢。其中世人壽八十歲，集不善根凶害手血樂作眾惡，於諸眾生無有憐愍，無父無母乃至不畏後世。其大沙門以本願故，生集穢剎旃陀羅家，巨身甚長，有極大力，所為迅速，念力極大，才辯難折，眾行悉備。彼以強力疾攝眾生，而告之言：『咄！汝眾生！能斷竊盜邪婬，乃至能斷邪見者，我當賜汝等命及養身具。若不止者，我當斷汝等命，斷已更至餘處。』彼時眾生叉手合掌，同聲白言：『若濟我命當隨汝教，盡斷殺盜乃至邪見。』彼時強力旃陀羅，往語王及王子群臣百官言：『我須養命之具，若飲、若食，若佉闍、蒱闍，若薜夜梨舍、衣服、臥具、種種塗香，金、銀、摩尼、真珠、琉璃、車𤦲、馬瑙、珊瑚、琥珀具及玫瑰，我用與此眾生。』時王群臣多與養命之具。彼時強力旃陀羅，又令王及眷屬盡形壽住九善業已，人壽轉增至五百歲。時彼國王忽然崩亡，群臣百官拜彼強力旃陀羅為王；拜已即為立號，號曰福力。

「善男子！爾時福力王未久教化一國已，如是堅進，復化二國。福力王不久，乃至作一切閻浮提強力轉輪王。時福力王自知攝一切閻浮提為大王已，然後勸人不奪他命住不殺生，如是調施乃至斷邪見教化眾生令住正見，隨眾生意勸以三乘令住其中。時福力王普勸閻浮提眾生修十善業，得住三乘已，遍令閻浮提言：『其有求索飲食乃至雜寶，彼一切來詣我所，我悉與之。』於餘時閻浮提諸求索者皆來詣，福力王隨其所求種種給與。時有邪命名曰土鳴，來立王前白言：『汝大王！能種種極大施與，為求阿耨多羅三藐三菩提故。大王！汝能滿我意者，必當於世為燈明尊。』王曰：『欲求何等？』土鳴邪命言：『大王！我是呪師，欲成降伏天呪故來白汝，我今欲得生人肉眼。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！爾時福力王未久教化一國已，如是堅進，復化二國。福力王不久，乃至作一切閻浮提強力轉輪王。時福力王自知攝一切閻浮提為大王已，然後勸人不奪他命住不殺生，如是調施乃至斷邪見教化眾生令住正見，隨眾生意勸以三乘令住其中。時福力王普勸閻浮提眾生修十善業，得住三乘已，遍令閻浮提言：『其有求索飲食乃至雜寶，彼一切來詣我所，我悉與之。』於餘時閻浮提諸求索者皆來詣，福力王隨其所求種種給與。時有邪命名曰土鳴，來立王前白言：『汝大王！能種種極大施與，為求阿耨多羅三藐三菩提故。大王！汝能滿我意者，必當於世為燈明尊。』王曰：『欲求何等？』土鳴邪命言：『大王！我是呪師，欲成降伏天呪故來白汝，我今欲得生人肉眼。』

「善男子！時福力王思惟念言：『吾已得為強力轉輪王，又復勸化過數眾生，住十善業隨住三乘，無量施已。此是我善知識，能勸我危脆身令為堅固。』王曰：『汝且歡喜，我當與汝此凡肉眼，令我得無上慧眼。以歡喜心與汝身皮，令我得佛無上菩提。』善男子！時福力王以右手自挑兩眼以與邪命，血遍流面而作是言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！時福力王思惟念言：『吾已得為強力轉輪王，又復勸化過數眾生，住十善業隨住三乘，無量施已。此是我善知識，能勸我危脆身令為堅固。』王曰：『汝且歡喜，我當與汝此凡肉眼，令我得無上慧眼。以歡喜心與汝身皮，令我得佛無上菩提。』善男子！時福力王以右手自挑兩眼以與邪命，血遍流面而作是言：

「『聽我此多天夜叉， 緊那修羅諸善神， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『聽我此多天夜叉， 緊那修羅諸善神，

若於虛空住地人， 明我是施為菩薩； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若於虛空住地人， 明我是施為菩薩；

願逮最勝妙寂道， 於四暴流度眾生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願逮最勝妙寂道， 於四暴流度眾生，

遷置涅槃到彼岸。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遷置涅槃到彼岸。』

「復作是言：『若我得逮阿耨多羅三藐三菩提，令我命根於爾所日不絕，意念不亂，不生悔心，盡彼邪命呪術得成。』告言：『善男子！可取我皮。』時土鳴邪命手執利刀剝取王皮，於七日中得成呪已。時王福力亦於七日命根不絕，意念不動，受如是苦，無一念頃而生悔心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復作是言：『若我得逮阿耨多羅三藐三菩提，令我命根於爾所日不絕，意念不亂，不生悔心，盡彼邪命呪術得成。』告言：『善男子！可取我皮。』時土鳴邪命手執利刀剝取王皮，於七日中得成呪已。時王福力亦於七日命根不絕，意念不動，受如是苦，無一念頃而生悔心。

「善男子！彼時大悲寶藏如來父豈異人乎？莫造斯觀，我身是也。是我先初發阿耨多羅三藐三菩提，我於初發心，勸過數眾生於阿耨多羅三藐三菩提，是我初勇健行；我隨願故從彼終已，生集穢佛土旃陀羅家，是我二勇健行；能於旃陀羅種中，勸眾生住善已，以自進力乃至得為強力轉輪王，滅除一切閻浮提鬪諍怨嫉及諸穢濁，又壽命轉增是我初自施眼及皮。從彼命終，還生集穢剎二天下中，以本願故，復生旃陀羅家。略說，於中用是堅進，以善法勸眾生，乃至得為強力轉輪王，滅除其中鬪諍怨嫉種種穢濁，增其壽命。於中亦自施舌及耳，乃至一切三千大千集穢佛土，一一方中作如是丈夫行，以本願堅進勇猛相續。以本願故，於恒河沙數五濁佛剎中，作如是大丈夫行，勸眾生令住善業於三乘中，又復滅除鬪諍怨嫉種種穢惡。善男子！是故餘諸佛世尊佛土清淨，以彼諸佛世尊先行無上菩提行時，不說他非，不麤言加人，不現恐怖，不以聲聞、辟支佛乘化眾生，是故彼諸佛世尊隨意盡滿得淨佛土。其佛土中無受戒犯名，又不聞麤言不善之聲，無諸惡音，唯以法聲充滿佛土，其中眾生隨意所欲，無聲聞、辟支佛名。不如我於恒河沙數大劫，在恒河沙數五濁空佛剎中，以恐逼麤言勸眾行善，隨眾生意令住三乘。以彼殘業令我今此佛土穢濁，多諸不善，惡聲充塞，集不善根眾生遍滿；我以三乘說法，如我先所立願而取佛土，隨所化眾生，如是以勤修進力行菩提行，如本所種得如是佛土，如我先所立願。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！彼時大悲寶藏如來父豈異人乎？莫造斯觀，我身是也。是我先初發阿耨多羅三藐三菩提，我於初發心，勸過數眾生於阿耨多羅三藐三菩提，是我初勇健行；我隨願故從彼終已，生集穢佛土旃陀羅家，是我二勇健行；能於旃陀羅種中，勸眾生住善已，以自進力乃至得為強力轉輪王，滅除一切閻浮提鬪諍怨嫉及諸穢濁，又壽命轉增是我初自施眼及皮。從彼命終，還生集穢剎二天下中，以本願故，復生旃陀羅家。略說，於中用是堅進，以善法勸眾生，乃至得為強力轉輪王，滅除其中鬪諍怨嫉種種穢濁，增其壽命。於中亦自施舌及耳，乃至一切三千大千集穢佛土，一一方中作如是丈夫行，以本願堅進勇猛相續。以本願故，於恒河沙數五濁佛剎中，作如是大丈夫行，勸眾生令住善業於三乘中，又復滅除鬪諍怨嫉種種穢惡。善男子！是故餘諸佛世尊佛土清淨，以彼諸佛世尊先行無上菩提行時，不說他非，不麤言加人，不現恐怖，不以聲聞、辟支佛乘化眾生，是故彼諸佛世尊隨意盡滿得淨佛土。其佛土中無受戒犯名，又不聞麤言不善之聲，無諸惡音，唯以法聲充滿佛土，其中眾生隨意所欲，無聲聞、辟支佛名。不如我於恒河沙數大劫，在恒河沙數五濁空佛剎中，以恐逼麤言勸眾行善，隨眾生意令住三乘。以彼殘業令我今此佛土穢濁，多諸不善，惡聲充塞，集不善根眾生遍滿；我以三乘說法，如我先所立願而取佛土，隨所化眾生，如是以勤修進力行菩提行，如本所種得如是佛土，如我先所立願。

「善男子！我今略說所行檀波羅蜜。如我行菩提行時極盡施與，先無有菩薩能如是行施者，後亦無有菩薩行菩提行時能行如是施者。如我行菩提行時施與，除八大丈夫。名持與菩薩，於南方一切護世界中成阿耨多羅三藐三菩提，號除穢明如來，百歲世人中說法，彼却後七日當入涅槃。如是菩薩名進覺，於東方阿闍跋提世界成阿耨多羅三藐三菩提，二千歲世人中作佛事，彼舍提如來以無上般涅槃而般涅槃已，過恒河沙數大劫，彼大悲舍利今猶在五濁空佛剎中作佛事。道是堅華菩薩，以進誓力施行菩薩行，彼却後於來世過十恒河沙數大劫後，於北方有五濁佛剎當名因耨，彼大丈夫於中當成阿耨多羅三藐三菩提，號因除愛王如來、應供、正遍知乃至佛、世尊。菩薩名慧明無畏喜，彼善丈夫過一大劫，當於西方五濁世界名三毘羅婆帝，百歲世人中當成阿耨多羅三藐三菩提，號名日藏明無后主王如來、應供、正遍知乃至佛、世尊。又今是二等樂、喜臂，當竟過數大劫後，於上方有世界名灰集曲，五濁極惡，劫名大亂，彼等樂以本願故，於灰集曲世界五十歲世人中，當成阿耨多羅三藐三菩提，號不可思議樂如來乃至佛、世尊。彼以本願當十年中具作佛事已而般涅槃，即於是日正法亦滅。時彼佛土當十年空，又彼喜臂菩薩以本願故，於灰集曲佛土三十歲世人中，當成阿耨多羅三藐三菩提，號照明伏如來乃至佛、世尊。於十年中具作佛事已，當入無餘涅槃界，以本願故，般涅槃後正法住世滿七十歲。彼二丈夫得前授記得善哉，得受阿耨多羅三藐三菩提記。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！我今略說所行檀波羅蜜。如我行菩提行時極盡施與，先無有菩薩能如是行施者，後亦無有菩薩行菩提行時能行如是施者。如我行菩提行時施與，除八大丈夫。名持與菩薩，於南方一切護世界中成阿耨多羅三藐三菩提，號除穢明如來，百歲世人中說法，彼却後七日當入涅槃。如是菩薩名進覺，於東方阿闍跋提世界成阿耨多羅三藐三菩提，二千歲世人中作佛事，彼舍提如來以無上般涅槃而般涅槃已，過恒河沙數大劫，彼大悲舍利今猶在五濁空佛剎中作佛事。道是堅華菩薩，以進誓力施行菩薩行，彼却後於來世過十恒河沙數大劫後，於北方有五濁佛剎當名因耨，彼大丈夫於中當成阿耨多羅三藐三菩提，號因除愛王如來、應供、正遍知乃至佛、世尊。菩薩名慧明無畏喜，彼善丈夫過一大劫，當於西方五濁世界名三毘羅婆帝，百歲世人中當成阿耨多羅三藐三菩提，號名日藏明無后主王如來、應供、正遍知乃至佛、世尊。又今是二等樂、喜臂，當竟過數大劫後，於上方有世界名灰集曲，五濁極惡，劫名大亂，彼等樂以本願故，於灰集曲世界五十歲世人中，當成阿耨多羅三藐三菩提，號不可思議樂如來乃至佛、世尊。彼以本願當十年中具作佛事已而般涅槃，即於是日正法亦滅。時彼佛土當十年空，又彼喜臂菩薩以本願故，於灰集曲佛土三十歲世人中，當成阿耨多羅三藐三菩提，號照明伏如來乃至佛、世尊。於十年中具作佛事已，當入無餘涅槃界，以本願故，般涅槃後正法住世滿七十歲。彼二丈夫得前授記得善哉，得受阿耨多羅三藐三菩提記。」

彼二丈夫頭面禮世尊足已，以是歡喜，上昇虛空去地七仞，叉手合掌同聲以此偈讚世尊： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼二丈夫頭面禮世尊足已，以是歡喜，上昇虛空去地七仞，叉手合掌同聲以此偈讚世尊：

「佛照世間譬如日， 上智勇出於此時； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛照世間譬如日， 上智勇出於此時；

目淨無塵世導師， 明能降伏諸異學。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 目淨無塵世導師， 明能降伏諸異學。

於多劫中修無相， 為求微妙上菩提； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於多劫中修無相， 為求微妙上菩提；

供養諸佛如恒沙， 過去導師未記我。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 供養諸佛如恒沙， 過去導師未記我。

心善解脫無貪欲， 能使盲世修善行； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心善解脫無貪欲， 能使盲世修善行；

為失道者說妙法， 於生死河度眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為失道者說妙法， 於生死河度眾生。

我於自然法出家， 世尊所說解脫戒； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我於自然法出家， 世尊所說解脫戒；

我等已學及三昧， 隨從世尊猶如影。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我等已學及三昧， 隨從世尊猶如影。

樂法自活無所依， 聞法生心如尊想； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 樂法自活無所依， 聞法生心如尊想；

我今現前得職地， 佛授我等菩提記。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我今現前得職地， 佛授我等菩提記。」

佛言：「其二未發菩提心。善男子！此等樂、喜臂，彼四：持與、進覺、道是堅華、慧明無畏喜，此六丈夫我初化於菩提者。汝等善聽，我今當說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「其二未發菩提心。善男子！此等樂、喜臂，彼四：持與、進覺、道是堅華、慧明無畏喜，此六丈夫我初化於菩提者。汝等善聽，我今當說。

大乘悲分陀利經身施品第二十四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大乘悲分陀利經身施品第二十四

「善男子！往昔古世過無量阿僧祇大劫，爾時此土名無塵彌樓厭，彼大劫百歲世人蓮華香如來像法中。善男子！我時為閻浮提強力轉輪王名無勝，有千子，我皆勸於阿耨多羅三藐三菩提。彼亦於餘時出家，於蓮花香如來法中具修梵行，彼亦與顯蓮花香如來法。唯我六子不欲出家，不欲發菩提心。我數教語：『汝等何求？不發菩提心不肯出家耶？』彼言：『我不能出家。所以者何？於像法弊惡時有出家者，不能具持戒身，彼當乏七財，恒處生死淵，彼當復失人天功德，有不具持佛禁戒者，長在三塗。是故我等不能出家。』我復問言：『汝等何故不發菩提心？』彼言：『若能以一切閻浮提與我等者，當發阿耨多羅三藐三菩提心。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！往昔古世過無量阿僧祇大劫，爾時此土名無塵彌樓厭，彼大劫百歲世人蓮華香如來像法中。善男子！我時為閻浮提強力轉輪王名無勝，有千子，我皆勸於阿耨多羅三藐三菩提。彼亦於餘時出家，於蓮花香如來法中具修梵行，彼亦與顯蓮花香如來法。唯我六子不欲出家，不欲發菩提心。我數教語：『汝等何求？不發菩提心不肯出家耶？』彼言：『我不能出家。所以者何？於像法弊惡時有出家者，不能具持戒身，彼當乏七財，恒處生死淵，彼當復失人天功德，有不具持佛禁戒者，長在三塗。是故我等不能出家。』我復問言：『汝等何故不發菩提心？』彼言：『若能以一切閻浮提與我等者，當發阿耨多羅三藐三菩提心。』

「善男子！我聞語已，甚大歡喜而自思惟：『我已令一切閻浮提人，住三歸依，勸八聖分齋，又勸三乘。我今應分此閻浮提為六分，持與六子勸以菩提。我宜出家具修梵行。』尋如所思，分一切閻浮提而作六分與諸子等，我即出家具修梵行。彼閻浮提六王不相和順，鬪諍怨嫉，疫氣流行，興兵交戰，各不自寧，普令閻浮提極大飢饉，天不降雨五穀不成，樹木不生華葉果實，及諸草藥亦復不生，人民鳥獸飢渴身然苦逼難堪。我即思惟：『今正是時，應以身施自身血肉充足眾生。』捨床而去往詣中國上障水山上，立誓願言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！我聞語已，甚大歡喜而自思惟：『我已令一切閻浮提人，住三歸依，勸八聖分齋，又勸三乘。我今應分此閻浮提為六分，持與六子勸以菩提。我宜出家具修梵行。』尋如所思，分一切閻浮提而作六分與諸子等，我即出家具修梵行。彼閻浮提六王不相和順，鬪諍怨嫉，疫氣流行，興兵交戰，各不自寧，普令閻浮提極大飢饉，天不降雨五穀不成，樹木不生華葉果實，及諸草藥亦復不生，人民鳥獸飢渴身然苦逼難堪。我即思惟：『今正是時，應以身施自身血肉充足眾生。』捨床而去往詣中國上障水山上，立誓願言：

「『如我今者捨身命， 但因悲念不為天； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『如我今者捨身命， 但因悲念不為天；

為利世人及諸天， 令成肉山給眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為利世人及諸天， 令成肉山給眾生。

如我捨身受妙色， 不求釋梵及魔王； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如我捨身受妙色， 不求釋梵及魔王；

為益世人及諸天， 令我肉血成彌樓。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為益世人及諸天， 令我肉血成彌樓。

聽我人天龍夜叉， 有在於此山樹神； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聽我人天龍夜叉， 有在於此山樹神；

我因眾生起憐愍， 以身血肉濟群臣。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我因眾生起憐愍， 以身血肉濟群臣。』

「我立願時，阿須羅宮皆悉大動，地極肅震，彌樓傾搖，海水波踊，天及諸神皆悉悲泣。我時即從障水山上便自投下，以本願故即成肉山，高一由旬，縱廣正等亦一由旬。人民鳥獸來食血肉，以本願故晝夜生長，漸漸乃至高千由旬，縱廣正等亦千由旬，周匝四邊皆有人頭，悉具髮、爪、眼、耳、鼻、舌、口、齒悉備。彼諸人頭高聲唱言：『咄！汝眾生！各隨所欲，恣意取之食肉飲血，若眼、耳、鼻、舌、口、齒、髮隨汝所欲，身得充滿，從意所求。若發阿耨多羅三藐三菩提心，若聲聞乘、若辟支佛乘，此是汝等養身之具，卒未便盡不與汝等作信施罪，又令汝等命不速盡。』其解脫慧眾生，有發聲聞乘心，有發辟支佛乘，有發阿耨多羅三藐三菩提心，有求人天福心。食肉飲血，有取眼者，有取耳，有取鼻，有取脣，有取齒，有取舌者。以本願故尋即還復，不盡不減乃至十千年，以身肉血充滿一切閻浮提人、夜叉及諸鳥獸。於十千年中施眼如恒河沙，施血猶四大海，施己身肉若千須彌，以舌施人如鐵圍山，以身施與中彌樓等；施鼻猶若大彌樓山，我以齒施如耆闍崛山，我身肉施遍娑訶剎。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我立願時，阿須羅宮皆悉大動，地極肅震，彌樓傾搖，海水波踊，天及諸神皆悉悲泣。我時即從障水山上便自投下，以本願故即成肉山，高一由旬，縱廣正等亦一由旬。人民鳥獸來食血肉，以本願故晝夜生長，漸漸乃至高千由旬，縱廣正等亦千由旬，周匝四邊皆有人頭，悉具髮、爪、眼、耳、鼻、舌、口、齒悉備。彼諸人頭高聲唱言：『咄！汝眾生！各隨所欲，恣意取之食肉飲血，若眼、耳、鼻、舌、口、齒、髮隨汝所欲，身得充滿，從意所求。若發阿耨多羅三藐三菩提心，若聲聞乘、若辟支佛乘，此是汝等養身之具，卒未便盡不與汝等作信施罪，又令汝等命不速盡。』其解脫慧眾生，有發聲聞乘心，有發辟支佛乘，有發阿耨多羅三藐三菩提心，有求人天福心。食肉飲血，有取眼者，有取耳，有取鼻，有取脣，有取齒，有取舌者。以本願故尋即還復，不盡不減乃至十千年，以身肉血充滿一切閻浮提人、夜叉及諸鳥獸。於十千年中施眼如恒河沙，施血猶四大海，施己身肉若千須彌，以舌施人如鐵圍山，以身施與中彌樓等；施鼻猶若大彌樓山，我以齒施如耆闍崛山，我身肉施遍娑訶剎。

「善男子！觀我於十千年中以一身命如是無量無邊阿僧祇施，以是充滿無量無邊阿僧祇眾生，無一念頃而生悔心。我即於彼立如是願：『若我得成阿耨多羅三藐三菩提意如是滿者，如我於此一天下中自身血肉充足一切。令我如是於恒河沙數千年中，於此無塵彌樓厭佛剎一切方中，我以如是身，於一一方滿十千年，以身、血肉、皮膚、眼、耳、鼻、舌、脣、齒及髮，充滿眾生勸以三乘。若人、夜叉、羅剎及諸畜生有四大者，噉肉、飲血，乃至餓鬼，我當充足於彼一切，如我一佛剎中以身血肉濟諸眾生。如是普於十方恒河沙數五濁佛土中，以身、血、肉、眼乃至舌充彼眾生。以如是身恒河沙數大劫之中，以己身命充足於彼諸佛土中一切眾生。若我是願意不滿者，令我永已不見十方餘世界中已轉法輪現在住世說法諸佛世尊，我不成阿耨多羅三藐三菩提。使我於生死中不聞佛聲、法聲、僧聲、波羅蜜聲、力聲、無畏聲，使我於生死中乃至不聞善聲。若我自身施與充足一切眾生，如是願不滿者，使我常處阿鼻地獄。若我求願如是得滿，如我於此一佛剎土，一一方中以己肉血如是充足一切眾生，亦於十方恒河沙數餘佛土中，以身肉血充足眾生。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！觀我於十千年中以一身命如是無量無邊阿僧祇施，以是充滿無量無邊阿僧祇眾生，無一念頃而生悔心。我即於彼立如是願：『若我得成阿耨多羅三藐三菩提意如是滿者，如我於此一天下中自身血肉充足一切。令我如是於恒河沙數千年中，於此無塵彌樓厭佛剎一切方中，我以如是身，於一一方滿十千年，以身、血肉、皮膚、眼、耳、鼻、舌、脣、齒及髮，充滿眾生勸以三乘。若人、夜叉、羅剎及諸畜生有四大者，噉肉、飲血，乃至餓鬼，我當充足於彼一切，如我一佛剎中以身血肉濟諸眾生。如是普於十方恒河沙數五濁佛土中，以身、血、肉、眼乃至舌充彼眾生。以如是身恒河沙數大劫之中，以己身命充足於彼諸佛土中一切眾生。若我是願意不滿者，令我永已不見十方餘世界中已轉法輪現在住世說法諸佛世尊，我不成阿耨多羅三藐三菩提。使我於生死中不聞佛聲、法聲、僧聲、波羅蜜聲、力聲、無畏聲，使我於生死中乃至不聞善聲。若我自身施與充足一切眾生，如是願不滿者，使我常處阿鼻地獄。若我求願如是得滿，如我於此一佛剎土，一一方中以己肉血如是充足一切眾生，亦於十方恒河沙數餘佛土中，以身肉血充足眾生。』

「善男子！觀如來所行身施檀波羅蜜相續眼施，積滿閻浮提至三十三天際。善男子！此如來略說身施檀波羅蜜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！觀如來所行身施檀波羅蜜相續眼施，積滿閻浮提至三十三天際。善男子！此如來略說身施檀波羅蜜。

大乘悲分陀利經寶施品第二十五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大乘悲分陀利經寶施品第二十五

「復次，善男子！從彼已後億無量劫時，此佛剎名月明，亦復五濁。我於此閻浮提為強力轉輪王名燈明，以如是善勸化閻浮提一切眾生，如前所說。我時出遊觀園，見有一人反縛兩臂極為急切。即問諸臣：『此人何罪？』諸臣答言：『此犯王法敢是天民，歲由常課六分稅一，此人違命，又居王境種殖自濟，賦稅不順，是以繫身。』即告諸臣：『速放斯人，儲粮蘇油勿苦索之。』臣答王言：『終無有人能以善心輸王諸物，所可日日給王夫人及諸眷屬，厨供所須皆從民出，自非王力終不可得，未有一人好心與者。』我時愁憂却自思惟：『此一切閻浮提王位今當付誰？』時我有子五百人皆勸以菩提，我即分此閻浮提為五百分用與諸子，即捨詣林求仙梵行，南近大海憂曇波羅林中坐禪，食果草根用濟身命，漸漸不久得具五通。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！從彼已後億無量劫時，此佛剎名月明，亦復五濁。我於此閻浮提為強力轉輪王名燈明，以如是善勸化閻浮提一切眾生，如前所說。我時出遊觀園，見有一人反縛兩臂極為急切。即問諸臣：『此人何罪？』諸臣答言：『此犯王法敢是天民，歲由常課六分稅一，此人違命，又居王境種殖自濟，賦稅不順，是以繫身。』即告諸臣：『速放斯人，儲粮蘇油勿苦索之。』臣答王言：『終無有人能以善心輸王諸物，所可日日給王夫人及諸眷屬，厨供所須皆從民出，自非王力終不可得，未有一人好心與者。』我時愁憂却自思惟：『此一切閻浮提王位今當付誰？』時我有子五百人皆勸以菩提，我即分此閻浮提為五百分用與諸子，即捨詣林求仙梵行，南近大海憂曇波羅林中坐禪，食果草根用濟身命，漸漸不久得具五通。

「爾時閻浮提有五百商人，入海採寶獲眾寶聚，其中商主名宿王，以福力故得如意摩尼，從彼寶洲多取眾珍寶及與摩尼。始發引時海水波涌，諸龍惱亂海神啼泣，中有龍仙名馬藏實是菩薩，以本願故生於其中。彼摩訶薩擁護商客，安隱度海自還所住。隨彼商客有惡羅剎，恒逐於後伺求其便，彼於晝日放暴風雨，使諸商人迷失逕路不知所趣極甚恐怖，發大音聲啼㘁悲泣，求諸天神、風神、水神，乃至稱喚父母所愛兒息。爾時我以天耳聞彼音聲，即往慰喻：『汝等商人勿得恐怖，我當示導汝等逕路，令汝安隱至閻浮提。』我即以繒而自纏手，內著油中以火然之，發至誠言：『我於林中三十六年遊四梵處，為益眾生故食眾果實及諸草根，既化八萬四千龍夜叉，令住不退轉阿耨多羅三藐三菩提。以是善根業報令我手然，使此商人得道安隱至閻浮提。』如是手然經七日七夜，彼諸商人安隱還到於閻浮提。我於彼時即自立願：『如此閻浮提乏諸珍寶，若我得成阿耨多羅三藐三菩提是意滿者，令我得為商主採如意珠，於一一方七返雨種種眾寶之雨於此佛土一切方中。』如是於十方恒河沙數五濁空佛土中，如前所說。我如是意皆已得滿，於恒河沙數大劫中為無上商主，於恒河沙數五濁空佛土中雨於眾寶，一一方中七返雨種種眾寶之雨。以如是隨意充足無量阿僧祇眾生令住三乘。善男子！汝觀如來寶施善根相好果報。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時閻浮提有五百商人，入海採寶獲眾寶聚，其中商主名宿王，以福力故得如意摩尼，從彼寶洲多取眾珍寶及與摩尼。始發引時海水波涌，諸龍惱亂海神啼泣，中有龍仙名馬藏實是菩薩，以本願故生於其中。彼摩訶薩擁護商客，安隱度海自還所住。隨彼商客有惡羅剎，恒逐於後伺求其便，彼於晝日放暴風雨，使諸商人迷失逕路不知所趣極甚恐怖，發大音聲啼㘁悲泣，求諸天神、風神、水神，乃至稱喚父母所愛兒息。爾時我以天耳聞彼音聲，即往慰喻：『汝等商人勿得恐怖，我當示導汝等逕路，令汝安隱至閻浮提。』我即以繒而自纏手，內著油中以火然之，發至誠言：『我於林中三十六年遊四梵處，為益眾生故食眾果實及諸草根，既化八萬四千龍夜叉，令住不退轉阿耨多羅三藐三菩提。以是善根業報令我手然，使此商人得道安隱至閻浮提。』如是手然經七日七夜，彼諸商人安隱還到於閻浮提。我於彼時即自立願：『如此閻浮提乏諸珍寶，若我得成阿耨多羅三藐三菩提是意滿者，令我得為商主採如意珠，於一一方七返雨種種眾寶之雨於此佛土一切方中。』如是於十方恒河沙數五濁空佛土中，如前所說。我如是意皆已得滿，於恒河沙數大劫中為無上商主，於恒河沙數五濁空佛土中雨於眾寶，一一方中七返雨種種眾寶之雨。以如是隨意充足無量阿僧祇眾生令住三乘。善男子！汝觀如來寶施善根相好果報。

大乘悲分陀利經醫方施品第二十六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大乘悲分陀利經醫方施品第二十六

「復次，善男子！竟無量劫時此佛土名日曚昧，劫名喜悅，亦復五濁。五萬歲世人中，我以本願故，於此閻浮提為婆羅門，名曰鬘香，通四鞞陀。爾時眾生常見極重，樂怨嫉好鬪諍，我以勇猛力為眾生說法，示陰如怨，入如空聚，因緣相續生滅，現阿那波那念思惟，勸發阿耨多羅三藐三菩提心，善根迴向皆悉住中，我自得五通。爾時無量阿僧祇眾生，以我教授亦得五通。如是無量阿僧祇眾生，捨諸怨嫉種種鬪諍，往詣園林食眾果實及諸草根坐禪思惟，遊四梵處日夜無諍。劫欲盡時堪受供人滿閻浮提，以是滅除鬪諍怨嫉非時風雨，地生五穀皆悉香美食增氣力，以劫惡故眾生種種諸病所困。我即思惟：『若我不能除此眾生諸疾病者，令我不逮阿耨多羅三藐三菩提。不能得除眾生結病，我當以何方便除眾生病？』復生是念：『我宜集釋梵護世，諸餘天仙、龍仙、夜叉仙、人仙，為饒益眾生故造現方藥。』我即以神足往告釋梵護世，天仙、龍仙、夜叉仙、人仙。有山名億迦毘羅鉢帝，來集其上頂石鞞陀遮羅迦大醫之處，於中造說治風水火諸大病方，令無量阿僧祇眾生病盡除滅。我於其中立願如是：『我今以此慧照明無量阿僧祇眾生，令住三乘閉惡趣門，置天道中滅除眾病，如是為無量阿僧祇眾生，而作慧明置安隱樂。以是善根業報願我是意得滿。』如此一方閉無量阿僧祇眾生惡趣門置天道中，為疾病故，集諸天眾、仙眾、夜叉眾、龍眾，為眾生故集鞞陀遮羅迦山頂眾醫集處，說除眾病平健方藥。如是曚昧佛土一切方中，作如是丈夫行，安置眾生於天道中。如是集天、龍、夜叉、人仙，為眾生故造說種種呪術，如此曚昧佛土當於十方恒河沙數五濁空佛土中，作如是丈夫行，令眾生得住三乘安置天道，現諸種種呪術，於世除眾疾病。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！竟無量劫時此佛土名日曚昧，劫名喜悅，亦復五濁。五萬歲世人中，我以本願故，於此閻浮提為婆羅門，名曰鬘香，通四鞞陀。爾時眾生常見極重，樂怨嫉好鬪諍，我以勇猛力為眾生說法，示陰如怨，入如空聚，因緣相續生滅，現阿那波那念思惟，勸發阿耨多羅三藐三菩提心，善根迴向皆悉住中，我自得五通。爾時無量阿僧祇眾生，以我教授亦得五通。如是無量阿僧祇眾生，捨諸怨嫉種種鬪諍，往詣園林食眾果實及諸草根坐禪思惟，遊四梵處日夜無諍。劫欲盡時堪受供人滿閻浮提，以是滅除鬪諍怨嫉非時風雨，地生五穀皆悉香美食增氣力，以劫惡故眾生種種諸病所困。我即思惟：『若我不能除此眾生諸疾病者，令我不逮阿耨多羅三藐三菩提。不能得除眾生結病，我當以何方便除眾生病？』復生是念：『我宜集釋梵護世，諸餘天仙、龍仙、夜叉仙、人仙，為饒益眾生故造現方藥。』我即以神足往告釋梵護世，天仙、龍仙、夜叉仙、人仙。有山名億迦毘羅鉢帝，來集其上頂石鞞陀遮羅迦大醫之處，於中造說治風水火諸大病方，令無量阿僧祇眾生病盡除滅。我於其中立願如是：『我今以此慧照明無量阿僧祇眾生，令住三乘閉惡趣門，置天道中滅除眾病，如是為無量阿僧祇眾生，而作慧明置安隱樂。以是善根業報願我是意得滿。』如此一方閉無量阿僧祇眾生惡趣門置天道中，為疾病故，集諸天眾、仙眾、夜叉眾、龍眾，為眾生故集鞞陀遮羅迦山頂眾醫集處，說除眾病平健方藥。如是曚昧佛土一切方中，作如是丈夫行，安置眾生於天道中。如是集天、龍、夜叉、人仙，為眾生故造說種種呪術，如此曚昧佛土當於十方恒河沙數五濁空佛土中，作如是丈夫行，令眾生得住三乘安置天道，現諸種種呪術，於世除眾疾病。

「善男子！我以如是滿無上意，又復於此曚昧佛土一切方中，作如是丈夫行。如所立願亦以無上，於十方恒河沙數五濁空佛土，一一佛剎一切方中，作如是丈夫行，如我本所立願。善男子！觀如來勝慧行菩提行，是如來三善護持善根種。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！我以如是滿無上意，又復於此曚昧佛土一切方中，作如是丈夫行。如所立願亦以無上，於十方恒河沙數五濁空佛土，一一佛剎一切方中，作如是丈夫行，如我本所立願。善男子！觀如來勝慧行菩提行，是如來三善護持善根種。

大乘悲分陀利經現伏藏施品第二十七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大乘悲分陀利經現伏藏施品第二十七

「又，於好時過阿僧祇劫，時此佛土名曰除穢，於饒益大劫，亦復五濁。於東方第五十四天下閻浮提名曰啼例，我為度眾生故於其中生，為四天下轉輪聖王，名曰虛空。我於彼中以十善業教化眾生，勸以三乘令住其中。又一切施一切處施，有來求索種種珍寶，金、銀、琉璃、玉紺、大紺、明月、水精，隨其施與珍寶轉增。我問諸臣：『從何所因得此眾寶？』諸臣答言：『諸大龍王開示伏藏，伏藏現故世饒珍寶。彼雖現伏藏不及從王求寶者多。』我即立願：『若我於彼五濁惡世結使極重百歲人中，得成阿耨多羅三藐三菩提是意滿者，令我於此佛土得為龍王名現伏藏。於除穢佛土一切方中，各七返受龍身，於一一身示現億那由他百千伏藏，滿中眾寶金、銀乃至玉紺、大紺、明月、水精持用施與。一一伏藏縱廣千由旬，如是眾寶充滿其中，開發施與一切眾生。』如此佛土立勇健事，如是十方恒河沙數五濁空世界中，於諸剎土一切方中，各七返受身，如前所說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，於好時過阿僧祇劫，時此佛土名曰除穢，於饒益大劫，亦復五濁。於東方第五十四天下閻浮提名曰啼例，我為度眾生故於其中生，為四天下轉輪聖王，名曰虛空。我於彼中以十善業教化眾生，勸以三乘令住其中。又一切施一切處施，有來求索種種珍寶，金、銀、琉璃、玉紺、大紺、明月、水精，隨其施與珍寶轉增。我問諸臣：『從何所因得此眾寶？』諸臣答言：『諸大龍王開示伏藏，伏藏現故世饒珍寶。彼雖現伏藏不及從王求寶者多。』我即立願：『若我於彼五濁惡世結使極重百歲人中，得成阿耨多羅三藐三菩提是意滿者，令我於此佛土得為龍王名現伏藏。於除穢佛土一切方中，各七返受龍身，於一一身示現億那由他百千伏藏，滿中眾寶金、銀乃至玉紺、大紺、明月、水精持用施與。一一伏藏縱廣千由旬，如是眾寶充滿其中，開發施與一切眾生。』如此佛土立勇健事，如是十方恒河沙數五濁空世界中，於諸剎土一切方中，各七返受身，如前所說。

「善男子！如我立是願，應時億那由他百千諸天，於虛空中雨眾妙華，讚言：『善哉，善哉！一切施如前立願，意必得滿。』時諸大眾普聞是聲，天於空中為王改號，名一切施。諸人聞已即生是念：『我等應從求其難捨，彼若與者名一切施，若不與者非一切施。』彼諸眾生即來從王，乞宮人正后男子時，虛空王以歡喜心皆悉施與。彼諸人等復生是念：『妻子施與猶未為難，我等今應從乞王位及以支節，若能與者名一切施，若不與者非一切施。』時有人敬持雞戒，名為月光，至虛空王前白言：『大王！若一切施者，此一切閻浮提可以施我。』王聞語已欣然大悅，即浴以香湯，著王者之服，立為一切閻浮提王。尋即立願：『如我今日捨此閻浮提王位，為滿阿耨多羅三藐三菩提意故，今立王，願令一切悉皆伏從增壽無窮，究竟得為大轉輪王。如我今日王位與之，願成阿耨多羅三藐三菩提時，受其次後阿耨多羅三藐三菩提補處職記。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！如我立是願，應時億那由他百千諸天，於虛空中雨眾妙華，讚言：『善哉，善哉！一切施如前立願，意必得滿。』時諸大眾普聞是聲，天於空中為王改號，名一切施。諸人聞已即生是念：『我等應從求其難捨，彼若與者名一切施，若不與者非一切施。』彼諸眾生即來從王，乞宮人正后男子時，虛空王以歡喜心皆悉施與。彼諸人等復生是念：『妻子施與猶未為難，我等今應從乞王位及以支節，若能與者名一切施，若不與者非一切施。』時有人敬持雞戒，名為月光，至虛空王前白言：『大王！若一切施者，此一切閻浮提可以施我。』王聞語已欣然大悅，即浴以香湯，著王者之服，立為一切閻浮提王。尋即立願：『如我今日捨此閻浮提王位，為滿阿耨多羅三藐三菩提意故，今立王，願令一切悉皆伏從增壽無窮，究竟得為大轉輪王。如我今日王位與之，願成阿耨多羅三藐三菩提時，受其次後阿耨多羅三藐三菩提補處職記。』

「復有婆羅門名曰虛遮，來乞兩足。我以好心手執利刀，自截兩足持用施之，尋立大願：『令我得成無上戒足。』復有婆羅門名陀吒披，來乞兩眼。自挑與之，尋即立願：『今以是施令我得無上五眼。』復有婆羅門名曰堅紅，來乞兩耳。自割與之，即便立願：『我以是施得無上智耳。』復有一邪命名曰逸林，來乞男形。自截與之，我尋即立願：『今以是施令得無上陰藏之相。』復有來乞肉血。我即與之，尋即立願：『以是施報得金色相。』復有波利婆羅闍迦名曰日味，來乞兩手。我自截左手，令人截右手而與之，尋即立願：『願得果成無上信手。』如我截身支節流血塗體，即復立願：『我以是施得滿阿耨多羅三藐三菩提意者，令我必得付此身處。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有婆羅門名曰虛遮，來乞兩足。我以好心手執利刀，自截兩足持用施之，尋立大願：『令我得成無上戒足。』復有婆羅門名陀吒披，來乞兩眼。自挑與之，尋即立願：『今以是施令我得無上五眼。』復有婆羅門名曰堅紅，來乞兩耳。自割與之，即便立願：『我以是施得無上智耳。』復有一邪命名曰逸林，來乞男形。自截與之，我尋即立願：『今以是施令得無上陰藏之相。』復有來乞肉血。我即與之，尋即立願：『以是施報得金色相。』復有波利婆羅闍迦名曰日味，來乞兩手。我自截左手，令人截右手而與之，尋即立願：『願得果成無上信手。』如我截身支節流血塗體，即復立願：『我以是施得滿阿耨多羅三藐三菩提意者，令我必得付此身處。』

「時彼無有聖智，群臣諸小國王不識重恩，眾共議言：『王甚愚癡無小慧分，傷損支節，不顧王位，譬如肉聚，何用斯為？今應放棄。』即便攝我擲置城外丘壙之處，捨已還歸。我於彼中，虻蠅、蚊蚋、狐狼、烏鷲來食者，我以好心尋即立願：『如今捨此一切王位支節施與，一心念頃不生恨想，亦無悔心令是意滿。願我此身變成肉山，其有眾生食肉血者，令彼盡來服吾血肉。彼既來食，以本願故令吾此身日得生長，漸漸轉增高千由旬，縱廣正等五百由旬，於千年中以身血肉充足眾生。』於中施舌，禽獸來食，以本願故尋即還復，但舌施與如耆闍崛山，即立願言：『令我常得無上廣長舌相。』於中命終，以本願故還生啼例閻浮提龍中，名現伏藏。龍王所可生夜，即現億那由他百千伏藏，現眾寶積滿，所謂金銀乃至水精。『咄！汝眾生！應修十善業，發阿耨多羅三藐三菩提心，若聲聞、若發辟支佛乘心，隨意所欲可往取寶。』於彼啼例閻浮提七返為龍，經七十七億那由他百千歲中，現無量阿僧祇伏藏施與眾生。其中如是勸無量阿僧祇眾生，令住三乘修十善業，以種種眾寶充足眾生。尋即立願，令得無上三十二相。如是於二天下七返為龍，立是丈夫行。如是三天下乃至遍餘穢世界一切方中，立是丈夫行。如是於十方恒河沙數五濁空佛剎中，於此諸剎一切方中，皆各如是七返為龍。經七十七億那由他百千歲中，以無量阿僧祇伏藏施與眾生，如前所說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時彼無有聖智，群臣諸小國王不識重恩，眾共議言：『王甚愚癡無小慧分，傷損支節，不顧王位，譬如肉聚，何用斯為？今應放棄。』即便攝我擲置城外丘壙之處，捨已還歸。我於彼中，虻蠅、蚊蚋、狐狼、烏鷲來食者，我以好心尋即立願：『如今捨此一切王位支節施與，一心念頃不生恨想，亦無悔心令是意滿。願我此身變成肉山，其有眾生食肉血者，令彼盡來服吾血肉。彼既來食，以本願故令吾此身日得生長，漸漸轉增高千由旬，縱廣正等五百由旬，於千年中以身血肉充足眾生。』於中施舌，禽獸來食，以本願故尋即還復，但舌施與如耆闍崛山，即立願言：『令我常得無上廣長舌相。』於中命終，以本願故還生啼例閻浮提龍中，名現伏藏。龍王所可生夜，即現億那由他百千伏藏，現眾寶積滿，所謂金銀乃至水精。『咄！汝眾生！應修十善業，發阿耨多羅三藐三菩提心，若聲聞、若發辟支佛乘心，隨意所欲可往取寶。』於彼啼例閻浮提七返為龍，經七十七億那由他百千歲中，現無量阿僧祇伏藏施與眾生。其中如是勸無量阿僧祇眾生，令住三乘修十善業，以種種眾寶充足眾生。尋即立願，令得無上三十二相。如是於二天下七返為龍，立是丈夫行。如是三天下乃至遍餘穢世界一切方中，立是丈夫行。如是於十方恒河沙數五濁空佛剎中，於此諸剎一切方中，皆各如是七返為龍。經七十七億那由他百千歲中，以無量阿僧祇伏藏施與眾生，如前所說。

「善男子！觀如來極精進力為具三十二相行菩提行，非先菩薩能如此極力行菩提行，今亦無有，後來亦無菩薩能如斯極力行阿耨多羅三藐三菩提行，除彼八人我先說者。過阿僧祇劫於餘好時，此佛土名珊瑚井，示空五濁，蓮花大劫中，時我為是四天下釋，名曰等照。我見斯閻浮提眾生不求戒行，見已即自變形為惡夜叉甚可怖畏，下此閻浮提人前住。彼見我已甚大怖畏，而問我言：『欲求何等？』我言：『須食，不用餘物便速辦之。』彼言：『欲得何食？』我言：『唯食人肉不用異物，若盡形壽能斷殺生乃至邪見，發阿耨多羅三藐三菩提心，若辟支佛乘、若聲聞乘心，能作是行者吾不食也。』現作化人而取食之。彼眾生見已極生恐怖。彼盡形壽斷殺、偷盜乃至邪見，有發阿耨多羅三藐三菩提心，有發辟支佛乘心，有發聲聞乘心，令此一切四天下眾生修十善業修住三乘。我於中立願：『若我阿耨多羅三藐三菩提意得滿，是願得滿者，如使此四天下眾生得住善道。』如是於此佛剎一切四天下現如是恐怖，令修十善道業安置三乘，復於十方五濁空佛土中，乃至令修十善業安置三乘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！觀如來極精進力為具三十二相行菩提行，非先菩薩能如此極力行菩提行，今亦無有，後來亦無菩薩能如斯極力行阿耨多羅三藐三菩提行，除彼八人我先說者。過阿僧祇劫於餘好時，此佛土名珊瑚井，示空五濁，蓮花大劫中，時我為是四天下釋，名曰等照。我見斯閻浮提眾生不求戒行，見已即自變形為惡夜叉甚可怖畏，下此閻浮提人前住。彼見我已甚大怖畏，而問我言：『欲求何等？』我言：『須食，不用餘物便速辦之。』彼言：『欲得何食？』我言：『唯食人肉不用異物，若盡形壽能斷殺生乃至邪見，發阿耨多羅三藐三菩提心，若辟支佛乘、若聲聞乘心，能作是行者吾不食也。』現作化人而取食之。彼眾生見已極生恐怖。彼盡形壽斷殺、偷盜乃至邪見，有發阿耨多羅三藐三菩提心，有發辟支佛乘心，有發聲聞乘心，令此一切四天下眾生修十善業修住三乘。我於中立願：『若我阿耨多羅三藐三菩提意得滿，是願得滿者，如使此四天下眾生得住善道。』如是於此佛剎一切四天下現如是恐怖，令修十善道業安置三乘，復於十方五濁空佛土中，乃至令修十善業安置三乘。

「善男子！我如是意願盡滿，如此遍珊瑚井世界中，以夜叉形調伏世人置善法中。如是十方恒河沙數五濁空佛剎中，以夜叉形調伏世人置善道行。以我恐逼眾生住善行故，以是殘業令我欲成菩提，坐金剛座菩提樹下，魔王波旬將大兵眾，來恐怖我作菩薩礙。善男子！此是我略說檀波羅蜜行菩提行。未得深忍、深陀羅尼、深三昧，除先二身得世五通，如是立大丈夫行，如是勸化無量阿僧祇眾生，令住阿耨多羅三藐三菩提；勸化無量阿僧祇眾生，得住辟支佛乘；勸化無量阿僧祇眾生，得住聲聞乘。除我行菩提行時，親近佛剎微塵數諸佛，一一佛所得如海水渧功德，我供養過數辟支佛，供養過數如來、聲聞，如是供養父母、五通仙人。如我先行菩薩行憐愍眾生，以身肉血而充足之。彼時憐愍，今阿羅漢所無有也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！我如是意願盡滿，如此遍珊瑚井世界中，以夜叉形調伏世人置善法中。如是十方恒河沙數五濁空佛剎中，以夜叉形調伏世人置善道行。以我恐逼眾生住善行故，以是殘業令我欲成菩提，坐金剛座菩提樹下，魔王波旬將大兵眾，來恐怖我作菩薩礙。善男子！此是我略說檀波羅蜜行菩提行。未得深忍、深陀羅尼、深三昧，除先二身得世五通，如是立大丈夫行，如是勸化無量阿僧祇眾生，令住阿耨多羅三藐三菩提；勸化無量阿僧祇眾生，得住辟支佛乘；勸化無量阿僧祇眾生，得住聲聞乘。除我行菩提行時，親近佛剎微塵數諸佛，一一佛所得如海水渧功德，我供養過數辟支佛，供養過數如來、聲聞，如是供養父母、五通仙人。如我先行菩薩行憐愍眾生，以身肉血而充足之。彼時憐愍，今阿羅漢所無有也。