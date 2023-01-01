大乘悲分陀利經卷第六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大乘悲分陀利經卷第六

失三藏名今附秦錄 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 失三藏名今附秦錄

感應品第十九 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 感應品第十九

「善男子！時大眾天乾闥婆及世人，五體禮婆羅門足，叉手合掌種種句義偈讚歎已。善男子！時海濟婆羅門，於寶藏如來前，右膝著地。應時大地震動周匝，十方佛剎微塵數佛土普極震動，岠峨踊沒悉極傾搖；復現大光明雨種種華雨，所謂：曼陀羅、摩訶曼陀羅乃至無量光，降如是華雨。於十方佛土微塵數世界中，所有諸佛世尊現在住世淨佛剎中及不淨剎為眾生說法，其諸菩薩摩訶薩於諸佛所坐聽法者，彼諸菩薩摩訶薩見地大動、雨大華雨，令彼諸菩薩摩訶薩問彼諸佛：『世尊！何因何緣，世地大動，降天華雨？』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！時大眾天乾闥婆及世人，五體禮婆羅門足，叉手合掌種種句義偈讚歎已。善男子！時海濟婆羅門，於寶藏如來前，右膝著地。應時大地震動周匝，十方佛剎微塵數佛土普極震動，岠峨踊沒悉極傾搖；復現大光明雨種種華雨，所謂：曼陀羅、摩訶曼陀羅乃至無量光，降如是華雨。於十方佛土微塵數世界中，所有諸佛世尊現在住世淨佛剎中及不淨剎為眾生說法，其諸菩薩摩訶薩於諸佛所坐聽法者，彼諸菩薩摩訶薩見地大動、雨大華雨，令彼諸菩薩摩訶薩問彼諸佛：『世尊！何因何緣，世地大動，降天華雨？』

「於時東方去此佛土過一恒河沙數佛剎，有世界名寶集，佛號寶月如來、應供、正遍知乃至佛、世尊，現在住世，無量阿僧祇諸菩薩眾圍繞演法純說大乘。彼佛國有菩薩摩訶薩，一名寶勝；二名月勝。彼二菩薩摩訶薩向寶月如來叉手合掌，白寶月如來言：『唯！世尊！何因何緣，世地大動，降大華雨？』寶月如來告善男子：『西方去此佛土過一恒河沙數世界，有佛土名耐提蘭，佛號寶藏如來乃至佛、世尊，現在住世，授多億菩薩阿耨多羅三藐三菩提記，說菩薩境界，現剎願莊嚴三昧境界，陀羅尼門無難法。其有一大悲菩薩摩訶薩，立如是願具說大悲，為授菩薩摩訶薩阿耨多羅三藐三菩提記，現如是願眼，令多億眾生立菩薩願，取莊嚴佛土攝度眾生。於彼一切是大菩薩具足大悲，彼諸大眾無能及者，能取五濁亂結惡土一切無間乃至集不善根心意燋枯而攝度之。彼諸大眾，天、龍、乾闥婆、阿修羅、世人，供養寶藏如來，盡皆供養最後大悲，五體禮訖，叉手合掌眾妙偈讚。彼摩訶薩坐如來前而聽授記。如彼摩訶薩於如來前右膝著地，時彼如來應時微笑，令十方佛剎微塵數世界，地極震動，降大華雨，為悟彼剎一切菩薩摩訶薩故，為現大悲菩薩願行故，為集十方佛剎微塵數世界中菩薩摩訶薩故，為說菩薩摩訶薩誓願行無畏法門故，彼如來現是神通。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於時東方去此佛土過一恒河沙數佛剎，有世界名寶集，佛號寶月如來、應供、正遍知乃至佛、世尊，現在住世，無量阿僧祇諸菩薩眾圍繞演法純說大乘。彼佛國有菩薩摩訶薩，一名寶勝；二名月勝。彼二菩薩摩訶薩向寶月如來叉手合掌，白寶月如來言：『唯！世尊！何因何緣，世地大動，降大華雨？』寶月如來告善男子：『西方去此佛土過一恒河沙數世界，有佛土名耐提蘭，佛號寶藏如來乃至佛、世尊，現在住世，授多億菩薩阿耨多羅三藐三菩提記，說菩薩境界，現剎願莊嚴三昧境界，陀羅尼門無難法。其有一大悲菩薩摩訶薩，立如是願具說大悲，為授菩薩摩訶薩阿耨多羅三藐三菩提記，現如是願眼，令多億眾生立菩薩願，取莊嚴佛土攝度眾生。於彼一切是大菩薩具足大悲，彼諸大眾無能及者，能取五濁亂結惡土一切無間乃至集不善根心意燋枯而攝度之。彼諸大眾，天、龍、乾闥婆、阿修羅、世人，供養寶藏如來，盡皆供養最後大悲，五體禮訖，叉手合掌眾妙偈讚。彼摩訶薩坐如來前而聽授記。如彼摩訶薩於如來前右膝著地，時彼如來應時微笑，令十方佛剎微塵數世界，地極震動，降大華雨，為悟彼剎一切菩薩摩訶薩故，為現大悲菩薩願行故，為集十方佛剎微塵數世界中菩薩摩訶薩故，為說菩薩摩訶薩誓願行無畏法門故，彼如來現是神通。』

「善男子！彼二菩薩問寶月如來：『世尊！彼大悲菩薩摩訶薩發心幾時？彼摩訶薩修菩薩行幾時？能取五濁重結亂世造無間業，乃至集不善根心意燋枯而取度之。』寶月如來告言：『善男子！彼大悲適始初發阿耨多羅三藐三菩提心。善男子！汝等可往耐提蘭佛剎，奉覲恭敬，親近寶藏如來、應供、正遍知，聽說誓願行無畏法門。又以吾言致問於彼大悲菩薩摩訶薩，如我辭曰：「善丈夫！寶月如來致問於汝，以是月樂無垢華與汝為信。」又言：「善哉！汝善丈夫！如是初發心，汝大悲音聲充遍十方佛剎微塵數餘世界中得大悲名，是故善哉於汝。又汝善丈夫！為將來具大悲菩薩摩訶薩立大悲音願眼幢，是故善哉於汝。又汝善丈夫！當來佛土微塵數阿僧祇劫，名稱流布十方佛土微塵數世界中。又汝勸化多億那由他百千眾生，於阿耨多羅三藐三菩提皆住其中，將詣佛所住不退轉阿耨多羅三藐三菩提。其中願有取佛土莊嚴攝度，有當得授記，是汝所勸化菩提者。彼一切於後乃至佛土微塵數阿僧祇劫佛剎微塵數十方餘世界中，彼逮菩提轉正法輪已當稱譽讚歎。汝善丈夫！以是三事故，善哉於汝。」』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！彼二菩薩問寶月如來：『世尊！彼大悲菩薩摩訶薩發心幾時？彼摩訶薩修菩薩行幾時？能取五濁重結亂世造無間業，乃至集不善根心意燋枯而取度之。』寶月如來告言：『善男子！彼大悲適始初發阿耨多羅三藐三菩提心。善男子！汝等可往耐提蘭佛剎，奉覲恭敬，親近寶藏如來、應供、正遍知，聽說誓願行無畏法門。又以吾言致問於彼大悲菩薩摩訶薩，如我辭曰：「善丈夫！寶月如來致問於汝，以是月樂無垢華與汝為信。」又言：「善哉！汝善丈夫！如是初發心，汝大悲音聲充遍十方佛剎微塵數餘世界中得大悲名，是故善哉於汝。又汝善丈夫！為將來具大悲菩薩摩訶薩立大悲音願眼幢，是故善哉於汝。又汝善丈夫！當來佛土微塵數阿僧祇劫，名稱流布十方佛土微塵數世界中。又汝勸化多億那由他百千眾生，於阿耨多羅三藐三菩提皆住其中，將詣佛所住不退轉阿耨多羅三藐三菩提。其中願有取佛土莊嚴攝度，有當得授記，是汝所勸化菩提者。彼一切於後乃至佛土微塵數阿僧祇劫佛剎微塵數十方餘世界中，彼逮菩提轉正法輪已當稱譽讚歎。汝善丈夫！以是三事故，善哉於汝。」』

「爾時九十二億菩薩同聲白言：『世尊！我等欲往耐提蘭佛土，奉見恭敬，親近彼寶藏如來、應供、正遍知，并見彼善丈夫。所可如來以三事善哉，又以此月樂無垢華與善男子。』時寶月如來告言：『往，善男子！今正是時。汝等至彼寶藏如來所，聽說誓願行無畏法門。』時彼寶勝、月勝菩薩摩訶薩，從寶月如來所受月樂無垢華，與九十二億菩薩俱發寶集世界；譬如電頃，如是彼菩薩眾，於寶集世界忽然不現，至此耐提蘭佛土閻婆羅園。到寶藏如來所，至心頭面禮寶藏如來足，以種種菩薩神通供養已。見婆羅門在寶藏如來前，一切大眾叉手合掌稱譽讚歎。彼諸菩薩生如是念：『是彼具大悲者所可寶月如來與此月樂無垢華者。』彼二菩薩摩訶薩，於世尊所迴向婆羅門，以華與之而作是言：『汝善丈夫！彼寶月如來以此月樂無垢華，又以善哉，乃至如前所說。』略說，東方無量阿僧祇諸世界中菩薩摩訶薩，來至耐提蘭佛土，與月樂無垢華俱。彼現在世諸佛世尊，皆為婆羅門以華為信，又以三事善哉，如前所說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時九十二億菩薩同聲白言：『世尊！我等欲往耐提蘭佛土，奉見恭敬，親近彼寶藏如來、應供、正遍知，并見彼善丈夫。所可如來以三事善哉，又以此月樂無垢華與善男子。』時寶月如來告言：『往，善男子！今正是時。汝等至彼寶藏如來所，聽說誓願行無畏法門。』時彼寶勝、月勝菩薩摩訶薩，從寶月如來所受月樂無垢華，與九十二億菩薩俱發寶集世界；譬如電頃，如是彼菩薩眾，於寶集世界忽然不現，至此耐提蘭佛土閻婆羅園。到寶藏如來所，至心頭面禮寶藏如來足，以種種菩薩神通供養已。見婆羅門在寶藏如來前，一切大眾叉手合掌稱譽讚歎。彼諸菩薩生如是念：『是彼具大悲者所可寶月如來與此月樂無垢華者。』彼二菩薩摩訶薩，於世尊所迴向婆羅門，以華與之而作是言：『汝善丈夫！彼寶月如來以此月樂無垢華，又以善哉，乃至如前所說。』略說，東方無量阿僧祇諸世界中菩薩摩訶薩，來至耐提蘭佛土，與月樂無垢華俱。彼現在世諸佛世尊，皆為婆羅門以華為信，又以三事善哉，如前所說。

「南方去此佛剎過九十七億那由他百千佛土有世界，中佛號師子奮迅勝自在王如來、應供、正遍知，現在住世，純為菩薩摩訶薩說大乘法。時彼眾中有二菩薩摩訶薩，一名智金剛勝，二名師子金剛勝。彼二菩薩摩訶薩問師子奮迅勝自在王如來：『世尊！何因何緣，世地大動，降大華雨？』乃至如前所說。略說，南方無量阿僧祇餘佛土中，無量阿僧祇億那由他百千菩薩，來此耐提蘭佛土，乃至如前所說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南方去此佛剎過九十七億那由他百千佛土有世界，中佛號師子奮迅勝自在王如來、應供、正遍知，現在住世，純為菩薩摩訶薩說大乘法。時彼眾中有二菩薩摩訶薩，一名智金剛勝，二名師子金剛勝。彼二菩薩摩訶薩問師子奮迅勝自在王如來：『世尊！何因何緣，世地大動，降大華雨？』乃至如前所說。略說，南方無量阿僧祇餘佛土中，無量阿僧祇億那由他百千菩薩，來此耐提蘭佛土，乃至如前所說。

「爾時西方去此佛土過八十九億那由他百千佛剎，有世界名上勝，其佛號降伏根廣長明如來，現在住世，為四眾說三乘法。時眾中有二菩薩，一名賢顯明菩薩摩訶薩，二名師子奮迅身菩薩摩訶薩。彼二善男子問降伏根廣長明如來此義：『世尊！何因何緣，世地大動，降大華雨？』乃至如前所說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時西方去此佛土過八十九億那由他百千佛剎，有世界名上勝，其佛號降伏根廣長明如來，現在住世，為四眾說三乘法。時眾中有二菩薩，一名賢顯明菩薩摩訶薩，二名師子奮迅身菩薩摩訶薩。彼二善男子問降伏根廣長明如來此義：『世尊！何因何緣，世地大動，降大華雨？』乃至如前所說。

「爾時北方去此佛土過九十億那由他百千佛剎，有世界名紫磨，其佛號世自在王如來、應供、正遍知乃至佛、世尊，純為求大乘菩薩說摩訶衍法。眾中有二菩薩摩訶薩，一名不動處，二名慧財。彼二菩薩問世自在王如來：『世尊！何因何緣，世地大動，降大華雨？』乃至如前所說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時北方去此佛土過九十億那由他百千佛剎，有世界名紫磨，其佛號世自在王如來、應供、正遍知乃至佛、世尊，純為求大乘菩薩說摩訶衍法。眾中有二菩薩摩訶薩，一名不動處，二名慧財。彼二菩薩問世自在王如來：『世尊！何因何緣，世地大動，降大華雨？』乃至如前所說。

「爾時下方去此佛土過九十八那由他佛剎，有世界名無闇冥，其佛號無畏近處音如來，現在住世，普為四眾說三乘法。彼佛土中有二菩薩摩訶薩，一名潤疾顯明，二名空疾顯明，乃至如前所說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時下方去此佛土過九十八那由他佛剎，有世界名無闇冥，其佛號無畏近處音如來，現在住世，普為四眾說三乘法。彼佛土中有二菩薩摩訶薩，一名潤疾顯明，二名空疾顯明，乃至如前所說。

「爾時上方去此佛土過二百千佛剎，有世界名等華，其佛號華敷照明如來乃至佛、世尊，現在住世，普為四眾說三乘法。彼佛土中有二菩薩摩訶薩，時在坐中，一名自執境界無怒，二名悅持無怒。彼二善男子問華敷照明如來：『世尊！何因何緣，世地大動，降大華雨？』華敷照明如來告言：『善男子！下方去此佛土過二百千佛剎，有世界名耐提蘭，其佛號寶藏如來乃至佛世尊，現在住世說法，授多億眾生阿耨多羅三藐三菩提記，說菩薩境界，現剎願境界，莊嚴三昧境界，陀羅尼門無難法。眾中有一大悲菩薩摩訶薩，立如是願具說大悲行，授菩薩摩訶薩阿耨多羅三藐三菩提記。現如是願眼，令多億菩薩立願取佛土莊嚴，攝度眾生。彼具大悲菩薩於一切眾中無能及者，取彼五濁亂結惡世造無間業，乃至集不善根心意燋枯而攝度之。彼一切大眾，天、龍、乾闥婆、阿修羅、世人，捨供養寶藏如來，盡以供養於彼大悲，五體禮已，合掌而住，稱譽讚彼摩訶薩，坐寶藏如來前而聽授記。如彼摩訶薩於如來前右膝著地，應時世尊而現微笑，令十方佛土微塵數世界中，大地六種震動，降大華雨，為覺悟彼諸佛土中菩薩摩訶薩故，為現大悲菩薩願行故，為集十方佛土微塵數餘世界中菩薩摩訶薩故，為說菩薩摩訶薩誓願行門無畏法故，是故彼如來現如是神通。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時上方去此佛土過二百千佛剎，有世界名等華，其佛號華敷照明如來乃至佛、世尊，現在住世，普為四眾說三乘法。彼佛土中有二菩薩摩訶薩，時在坐中，一名自執境界無怒，二名悅持無怒。彼二善男子問華敷照明如來：『世尊！何因何緣，世地大動，降大華雨？』華敷照明如來告言：『善男子！下方去此佛土過二百千佛剎，有世界名耐提蘭，其佛號寶藏如來乃至佛世尊，現在住世說法，授多億眾生阿耨多羅三藐三菩提記，說菩薩境界，現剎願境界，莊嚴三昧境界，陀羅尼門無難法。眾中有一大悲菩薩摩訶薩，立如是願具說大悲行，授菩薩摩訶薩阿耨多羅三藐三菩提記。現如是願眼，令多億菩薩立願取佛土莊嚴，攝度眾生。彼具大悲菩薩於一切眾中無能及者，取彼五濁亂結惡世造無間業，乃至集不善根心意燋枯而攝度之。彼一切大眾，天、龍、乾闥婆、阿修羅、世人，捨供養寶藏如來，盡以供養於彼大悲，五體禮已，合掌而住，稱譽讚彼摩訶薩，坐寶藏如來前而聽授記。如彼摩訶薩於如來前右膝著地，應時世尊而現微笑，令十方佛土微塵數世界中，大地六種震動，降大華雨，為覺悟彼諸佛土中菩薩摩訶薩故，為現大悲菩薩願行故，為集十方佛土微塵數餘世界中菩薩摩訶薩故，為說菩薩摩訶薩誓願行門無畏法故，是故彼如來現如是神通。』

「善男子！彼二菩薩摩訶薩，執自境界無怒、悅持無怒，問彼華敷照明如來：『世尊！彼大悲菩薩摩訶薩，發菩提心幾時？彼大悲菩薩行菩薩行來幾時？乃能取五濁惡世亂結重時造無間者，乃至集不善根心意燋枯而攝度之。』華敷照明如來告言：『善男子！彼大悲適始初發阿耨多羅三藐三菩提心。善男子！汝等可至耐提蘭世界，奉見恭敬親近寶藏如來、應供、正遍知，聽誓願行門無畏法。以吾言致問於彼具大悲菩薩摩訶薩，作如是言：「善男子！華敷照明如來致問於汝，遣此月樂無垢華為信，又與汝善哉。汝善丈夫！如是初發心大悲名聲流布，十方佛土微塵數餘世界中得大悲名。是故善丈夫！歎汝善哉。又汝善丈夫！乃能為後具大悲求菩薩摩訶薩，汝以大悲之意立願眼幢。是故善丈夫！歎汝善哉。又汝善丈夫！於當來世佛土微塵數阿僧祇劫，名稱周遍佛土微塵數十方餘世界中。又汝善丈夫！勸化多阿僧祇億那由他百千眾生，於阿耨多羅三藐三菩提皆住其中。將至世尊所得不退轉阿耨多羅三藐三菩提。其中有從世尊所願取莊嚴佛土，以大悲光遍覆所度眾生而攝取之，是汝所化阿耨多羅三藐三菩提。眾生未得授記者，彼亦於後當得授記；彼一切於後乃至佛土微塵數阿僧祇劫，於十方佛土微塵數餘世界中，當得成佛轉正法輪已當讚歎稱譽。以是三事故，汝善丈夫！甚為善哉。」』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！彼二菩薩摩訶薩，執自境界無怒、悅持無怒，問彼華敷照明如來：『世尊！彼大悲菩薩摩訶薩，發菩提心幾時？彼大悲菩薩行菩薩行來幾時？乃能取五濁惡世亂結重時造無間者，乃至集不善根心意燋枯而攝度之。』華敷照明如來告言：『善男子！彼大悲適始初發阿耨多羅三藐三菩提心。善男子！汝等可至耐提蘭世界，奉見恭敬親近寶藏如來、應供、正遍知，聽誓願行門無畏法。以吾言致問於彼具大悲菩薩摩訶薩，作如是言：「善男子！華敷照明如來致問於汝，遣此月樂無垢華為信，又與汝善哉。汝善丈夫！如是初發心大悲名聲流布，十方佛土微塵數餘世界中得大悲名。是故善丈夫！歎汝善哉。又汝善丈夫！乃能為後具大悲求菩薩摩訶薩，汝以大悲之意立願眼幢。是故善丈夫！歎汝善哉。又汝善丈夫！於當來世佛土微塵數阿僧祇劫，名稱周遍佛土微塵數十方餘世界中。又汝善丈夫！勸化多阿僧祇億那由他百千眾生，於阿耨多羅三藐三菩提皆住其中。將至世尊所得不退轉阿耨多羅三藐三菩提。其中有從世尊所願取莊嚴佛土，以大悲光遍覆所度眾生而攝取之，是汝所化阿耨多羅三藐三菩提。眾生未得授記者，彼亦於後當得授記；彼一切於後乃至佛土微塵數阿僧祇劫，於十方佛土微塵數餘世界中，當得成佛轉正法輪已當讚歎稱譽。以是三事故，汝善丈夫！甚為善哉。」』

「爾時多億菩薩同聲白言：『世尊！我等亦欲至彼耐提蘭佛土奉見恭敬親近寶藏如來、應供、正遍知，及見彼善丈夫，所可如來以三事善哉，以此月樂無垢華為信者。』善男子！時彼華敷照明如來告言：『往，善男子！宜知是時。善男子！汝等於彼寶藏如來所，聽說誓願行門無畏法。』善男子！爾時彼二菩薩，自執境界無怒，悅持無怒，從彼華敷照明如來所，取月樂無垢花，與多億菩薩俱發彼等華佛土，忽然不現，一念之頃至此耐提蘭佛剎閻婆羅園，詣寶藏如來所。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時多億菩薩同聲白言：『世尊！我等亦欲至彼耐提蘭佛土奉見恭敬親近寶藏如來、應供、正遍知，及見彼善丈夫，所可如來以三事善哉，以此月樂無垢華為信者。』善男子！時彼華敷照明如來告言：『往，善男子！宜知是時。善男子！汝等於彼寶藏如來所，聽說誓願行門無畏法。』善男子！爾時彼二菩薩，自執境界無怒，悅持無怒，從彼華敷照明如來所，取月樂無垢花，與多億菩薩俱發彼等華佛土，忽然不現，一念之頃至此耐提蘭佛剎閻婆羅園，詣寶藏如來所。

「爾時一切耐提蘭佛土充滿如是大乘菩薩，求辟支佛乘、求聲聞乘善男子等，天乃至摩睺勒，譬如甘蔗、竹葦、稻麻、叢林成熟充滿如是。於爾時此耐提蘭佛土取大乘善男子乃至摩睺勒充滿其中，彼諸菩薩頭面禮寶藏如來足，以種種誓力菩薩神通供養已。彼諸菩薩亦寶藏如來前見婆羅門，又見一切大眾合掌而住稱譽讚歎。彼諸菩薩生如是念：『是彼大悲摩訶薩所可華敷照明如來與此月樂無垢華者。』彼諸菩薩從寶藏如來所迴向婆羅門，以願樂無垢華與之，而作是言：『善丈夫！華敷照明如來以是願月樂無垢華與汝為信。善丈夫！與汝善哉，乃至如前所說，以三事善哉。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時一切耐提蘭佛土充滿如是大乘菩薩，求辟支佛乘、求聲聞乘善男子等，天乃至摩睺勒，譬如甘蔗、竹葦、稻麻、叢林成熟充滿如是。於爾時此耐提蘭佛土取大乘善男子乃至摩睺勒充滿其中，彼諸菩薩頭面禮寶藏如來足，以種種誓力菩薩神通供養已。彼諸菩薩亦寶藏如來前見婆羅門，又見一切大眾合掌而住稱譽讚歎。彼諸菩薩生如是念：『是彼大悲摩訶薩所可華敷照明如來與此月樂無垢華者。』彼諸菩薩從寶藏如來所迴向婆羅門，以願樂無垢華與之，而作是言：『善丈夫！華敷照明如來以是願月樂無垢華與汝為信。善丈夫！與汝善哉，乃至如前所說，以三事善哉。』

「又諸華雨雨空佛土中，以種種善聲充滿彼諸空佛剎中。謂：佛聲、法聲、僧聲、滅聲、無為聲、波羅蜜聲、根力聲、無畏聲、通聲、無行聲、無生聲、無滅聲、寂靜聲、惔怕聲、大慈聲、大悲聲、無生法聲、授職聲、登地聲、純說摩訶衍聲。彼種種華雨，以是善聲遍滿彼諸空佛土中。又於彼空佛土中，有大神通及威德於深法得自在諸菩薩隨本願為度眾生故在其中者，彼聞是聲已，承佛威神隨本願以為誓力，於彼發神通，速疾猶若壯士伸臂之頃，如是彼諸菩薩發空佛剎至此耐提蘭佛土。彼諸菩薩以種種菩薩神通，供養寶藏如來訖，并供養彼諸大眾已，隨所得處各坐聽法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又諸華雨雨空佛土中，以種種善聲充滿彼諸空佛剎中。謂：佛聲、法聲、僧聲、滅聲、無為聲、波羅蜜聲、根力聲、無畏聲、通聲、無行聲、無生聲、無滅聲、寂靜聲、惔怕聲、大慈聲、大悲聲、無生法聲、授職聲、登地聲、純說摩訶衍聲。彼種種華雨，以是善聲遍滿彼諸空佛土中。又於彼空佛土中，有大神通及威德於深法得自在諸菩薩隨本願為度眾生故在其中者，彼聞是聲已，承佛威神隨本願以為誓力，於彼發神通，速疾猶若壯士伸臂之頃，如是彼諸菩薩發空佛剎至此耐提蘭佛土。彼諸菩薩以種種菩薩神通，供養寶藏如來訖，并供養彼諸大眾已，隨所得處各坐聽法。

大乘悲分陀利經大師授記品第二十 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大乘悲分陀利經大師授記品第二十

「善男子！爾時海濟婆羅門國大師，以彼願樂無垢華供養寶藏如來已，白佛言：『唯願世尊，授我阿耨多羅三藐三菩提記。』善男子！時寶藏如來即入三昧，名曰電燈，以是三昧令一切耐提蘭佛剎變成七寶。一切山林、樹木、瓦礫及地，盡現七寶，隨彼眾生所可助善思惟，坐聽法者隨應現身。其中有身現青、有黃、有綠、有紫、有赤、有黑、有白，有身現如風，有現如火，有現如空，有現如野馬，有現如氷，有現如沫，有現如山，有現如梵，有現如釋，有現如華，有現如伽樓羅，有現如龍，有現如師子，有現如日，有現如月，有現如星，有現身白骨，隨所助善思惟眾生，坐聽法者彼如是見自身。善男子！其中眾生如見自身，見寶藏如來身亦復如是。善男子！時彼大眾見婆羅門國大師於寶藏如來前七寶千葉華臺上坐。善男子！其中眾生有於地坐山空中者，彼一一眾生如是見寶藏如來在我前坐，盡意視我為我說法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！爾時海濟婆羅門國大師，以彼願樂無垢華供養寶藏如來已，白佛言：『唯願世尊，授我阿耨多羅三藐三菩提記。』善男子！時寶藏如來即入三昧，名曰電燈，以是三昧令一切耐提蘭佛剎變成七寶。一切山林、樹木、瓦礫及地，盡現七寶，隨彼眾生所可助善思惟，坐聽法者隨應現身。其中有身現青、有黃、有綠、有紫、有赤、有黑、有白，有身現如風，有現如火，有現如空，有現如野馬，有現如氷，有現如沫，有現如山，有現如梵，有現如釋，有現如華，有現如伽樓羅，有現如龍，有現如師子，有現如日，有現如月，有現如星，有現身白骨，隨所助善思惟眾生，坐聽法者彼如是見自身。善男子！其中眾生如見自身，見寶藏如來身亦復如是。善男子！時彼大眾見婆羅門國大師於寶藏如來前七寶千葉華臺上坐。善男子！其中眾生有於地坐山空中者，彼一一眾生如是見寶藏如來在我前坐，盡意視我為我說法。

「善男子！爾時寶藏如來、應供、正遍知，讚海濟婆羅門言：『善哉，善哉！大悲大婆羅門，汝亦大悲為饒益照世過數眾生故出現婆羅門，譬如成好華剎種種色、種種香、種種觸、種種葉、種種莖、種種根、種種德，悉是良藥。其中有華香色照徹百由旬中，有二百由旬，有三百由旬，略說於中有華香色乃至照徹四天下世界。其中眾生聞彼華香，盲者得視，聾者得聽，乃至諸根不具悉得成就。其有眾生四百四病之所困者，彼聞香已身病即除。其中眾生有狂顛錯亂失志者，彼聞華香逮得本心。是華剎中有一分陀利出，是堅固金剛，琉璃為莖而有百曲，黃金為葉，馬瑙為鬚，臺赤真珠，高八十四百千由旬，縱廣正等百千由旬，是分陀利香色光徹照遍十方佛剎微塵數世界中。婆羅門！於彼十方佛剎微塵數世界中眾生，四大不和身病所困，諸情不具狂顛錯亂失志心者，彼諸眾生見分陀利光聞其香已，一切患除逮得本心。其有眾生久死骨節未離，分陀利光照彼骸骨香勳觸已，彼諸骸骨尋皆得活，平復還起見諸親屬，與彼俱遊入園嬉戲，五欲自娛聚會中止，從彼終已皆生梵處，於中久住壽命無量，彼間終已不生餘處。婆羅門！如彼成華剎，如此大眾如日初出，諸華敷舒香色顯現，有高百由旬，乃至有高千由旬，為多眾生除種種病。如是，汝善丈夫！我為如來慧日出世，譬如日出光照諸華，皆悉敷舒，光色明淨，除滅眾生種種病惱。善丈夫！吾今出世亦復如是，以悲光明遍覆眾生，啟發眾生先造善根，又以三種地立眾生，汝亦勸化無量阿僧祇眾生，於阿耨多羅三藐三菩提，令住其中將至我所。彼諸眾生皆於我前各各立願隨取佛土，有取淨土，有取不淨，我亦隨授彼記。善丈夫！彼有菩薩在於我所，取淨佛土淨意易化已種善根眾生而攝度之，是名菩薩摩訶薩彼無大丈夫行，於心意中亦無大悲。彼諸菩薩不為悲一切眾生故求阿耨多羅三藐三菩提，所可取淨佛土捨棄困厄。有菩薩求聲聞、辟支佛乘眾生佛土，彼諸菩薩意無善智，有立如是願，我等當於無聲聞、辟支佛，無集不善根，無女人，無地獄、畜生、餓鬼佛土中，得成阿耨多羅三藐三菩提。聲聞、辟支佛但為求大乘菩薩純說摩訶衍法。求我逮菩提已，得長壽命久住多劫，為淨意易化諸善根眾說法。是故彼諸菩薩意無善智，是故不名摩訶薩也。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！爾時寶藏如來、應供、正遍知，讚海濟婆羅門言：『善哉，善哉！大悲大婆羅門，汝亦大悲為饒益照世過數眾生故出現婆羅門，譬如成好華剎種種色、種種香、種種觸、種種葉、種種莖、種種根、種種德，悉是良藥。其中有華香色照徹百由旬中，有二百由旬，有三百由旬，略說於中有華香色乃至照徹四天下世界。其中眾生聞彼華香，盲者得視，聾者得聽，乃至諸根不具悉得成就。其有眾生四百四病之所困者，彼聞香已身病即除。其中眾生有狂顛錯亂失志者，彼聞華香逮得本心。是華剎中有一分陀利出，是堅固金剛，琉璃為莖而有百曲，黃金為葉，馬瑙為鬚，臺赤真珠，高八十四百千由旬，縱廣正等百千由旬，是分陀利香色光徹照遍十方佛剎微塵數世界中。婆羅門！於彼十方佛剎微塵數世界中眾生，四大不和身病所困，諸情不具狂顛錯亂失志心者，彼諸眾生見分陀利光聞其香已，一切患除逮得本心。其有眾生久死骨節未離，分陀利光照彼骸骨香勳觸已，彼諸骸骨尋皆得活，平復還起見諸親屬，與彼俱遊入園嬉戲，五欲自娛聚會中止，從彼終已皆生梵處，於中久住壽命無量，彼間終已不生餘處。婆羅門！如彼成華剎，如此大眾如日初出，諸華敷舒香色顯現，有高百由旬，乃至有高千由旬，為多眾生除種種病。如是，汝善丈夫！我為如來慧日出世，譬如日出光照諸華，皆悉敷舒，光色明淨，除滅眾生種種病惱。善丈夫！吾今出世亦復如是，以悲光明遍覆眾生，啟發眾生先造善根，又以三種地立眾生，汝亦勸化無量阿僧祇眾生，於阿耨多羅三藐三菩提，令住其中將至我所。彼諸眾生皆於我前各各立願隨取佛土，有取淨土，有取不淨，我亦隨授彼記。善丈夫！彼有菩薩在於我所，取淨佛土淨意易化已種善根眾生而攝度之，是名菩薩摩訶薩彼無大丈夫行，於心意中亦無大悲。彼諸菩薩不為悲一切眾生故求阿耨多羅三藐三菩提，所可取淨佛土捨棄困厄。有菩薩求聲聞、辟支佛乘眾生佛土，彼諸菩薩意無善智，有立如是願，我等當於無聲聞、辟支佛，無集不善根，無女人，無地獄、畜生、餓鬼佛土中，得成阿耨多羅三藐三菩提。聲聞、辟支佛但為求大乘菩薩純說摩訶衍法。求我逮菩提已，得長壽命久住多劫，為淨意易化諸善根眾說法。是故彼諸菩薩意無善智，是故不名摩訶薩也。』

「善男子！時寶藏如來申臂，於五指端種種無量色，無量百千色光，彼諸光明照於東方無量阿僧祇佛土。於彼有世界名鴦崛吒，其世界中人壽三十歲，顏色醜惡，無慚無愧，集不善根，身長三肘。其中佛號月明如來、應供、正遍知，現在住世，為諸四眾說三乘法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！時寶藏如來申臂，於五指端種種無量色，無量百千色光，彼諸光明照於東方無量阿僧祇佛土。於彼有世界名鴦崛吒，其世界中人壽三十歲，顏色醜惡，無慚無愧，集不善根，身長三肘。其中佛號月明如來、應供、正遍知，現在住世，為諸四眾說三乘法。

「善男子！此諸大眾見彼佛土如來及諸眾生，寶藏如來普告大眾言：『彼月明如來過去無量阿僧祇劫，於寶蓋照踊如來前，初發阿耨多羅三藐三菩提心；亦勸化多億那由他眾生，於阿耨多羅三藐三菩提令住其中。隨彼眾生，於寶蓋照踊如來前，立願取佛土莊嚴，有取淨土，有取不淨五濁。於中彼摩訶薩初勸我阿耨多羅三藐三菩提，我於彼寶蓋照踊如來前，立阿耨多羅三藐三菩提願，取此五濁佛土莊嚴。時彼如來歎我善哉，授我阿耨多羅三藐三菩提記。善丈夫！時善知識勸我菩提者，彼自立願取極重結五濁惡土造無間業，乃至集不善根心意燋枯墜在生死曠野眾生，取而攝度。爾時於彼十方無量阿僧祇餘世界中現在住世諸佛世尊，為彼遣使亦致善哉，即為立字，名善大悲照明。彼大悲照明菩薩摩訶薩，是我善知識，饒益於我。成佛未久，今在鴦崛吒世界三十歲世人中轉正法輪。彼亦逮菩提已，於十方無量阿僧祇世界中現在住世諸佛世尊遣使供養，是彼先初勸化阿耨多羅三藐三菩提令住其中者；是彼先所勸化檀波羅蜜乃至般若波羅蜜令住其中者；彼諸佛世尊知念先恩遣信與彼如來。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！此諸大眾見彼佛土如來及諸眾生，寶藏如來普告大眾言：『彼月明如來過去無量阿僧祇劫，於寶蓋照踊如來前，初發阿耨多羅三藐三菩提心；亦勸化多億那由他眾生，於阿耨多羅三藐三菩提令住其中。隨彼眾生，於寶蓋照踊如來前，立願取佛土莊嚴，有取淨土，有取不淨五濁。於中彼摩訶薩初勸我阿耨多羅三藐三菩提，我於彼寶蓋照踊如來前，立阿耨多羅三藐三菩提願，取此五濁佛土莊嚴。時彼如來歎我善哉，授我阿耨多羅三藐三菩提記。善丈夫！時善知識勸我菩提者，彼自立願取極重結五濁惡土造無間業，乃至集不善根心意燋枯墜在生死曠野眾生，取而攝度。爾時於彼十方無量阿僧祇餘世界中現在住世諸佛世尊，為彼遣使亦致善哉，即為立字，名善大悲照明。彼大悲照明菩薩摩訶薩，是我善知識，饒益於我。成佛未久，今在鴦崛吒世界三十歲世人中轉正法輪。彼亦逮菩提已，於十方無量阿僧祇世界中現在住世諸佛世尊遣使供養，是彼先初勸化阿耨多羅三藐三菩提令住其中者；是彼先所勸化檀波羅蜜乃至般若波羅蜜令住其中者；彼諸佛世尊知念先恩遣信與彼如來。

「『婆羅門！汝觀彼諸佛世尊，於佛土長壽淨意易化眾生而作佛事。彼月明如來於如是五濁國成佛，為無間業乃至集不善根眾生，如是短命中極多作佛事，不捨棄聲聞、辟支佛而說法為如是。汝善丈夫！此一切菩薩眾無能及者，立願最妙，取五濁惡剎造無間業乃至集不善根而攝度之。又彼諸菩薩取淨佛土，除地獄、畜生、餓鬼，捨棄聲聞、辟支佛，取度淨意易化已種善根者，是諸菩薩名曰如花，非摩訶薩、非分陀利，有於易化善根熟中作佛事者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『婆羅門！汝觀彼諸佛世尊，於佛土長壽淨意易化眾生而作佛事。彼月明如來於如是五濁國成佛，為無間業乃至集不善根眾生，如是短命中極多作佛事，不捨棄聲聞、辟支佛而說法為如是。汝善丈夫！此一切菩薩眾無能及者，立願最妙，取五濁惡剎造無間業乃至集不善根而攝度之。又彼諸菩薩取淨佛土，除地獄、畜生、餓鬼，捨棄聲聞、辟支佛，取度淨意易化已種善根者，是諸菩薩名曰如花，非摩訶薩、非分陀利，有於易化善根熟中作佛事者。

「『婆羅門！菩薩有四懈怠。何謂為四？一者，立願於淨佛土；二者，願淨意眾生中而作佛事；三者，願逮菩提已不說聲聞辟支佛乘；四者，願逮菩提已長壽作佛。是為菩薩四懈怠地。是故彼諸菩薩名曰如華，非分陀利、非摩訶薩。婆羅門！此大菩薩眾，其譬如是。除彼由毘師紐，取不淨佛土，攝度亂結眾生，於賢劫中亦復少有。善男子！菩薩摩訶薩有四精進。何謂為四？一者，願不淨佛剎；二者，願不淨意眾生中作佛事；三者，願逮菩提已說聲聞、辟支佛乘；四者，願逮菩提已壽命處中不長不短。是為菩薩摩訶薩四精進。是故彼諸菩薩，謂如分陀利不似如華，是故彼謂菩薩摩訶薩。婆羅門！譬如汝今日於無量阿僧祇菩薩眾中善授剎記，於如來前大悲分陀利出，汝妙願攝度無間業，乃至集不善根，取重五濁佛土。善丈夫！以汝大悲音故，十方佛剎微塵數諸佛世尊，遣使稱汝善哉，為汝立大悲名，又此一切大眾事供養汝。汝大悲！於當來世過一恒河沙數阿僧祇、於二恒河沙阿僧祇少餘，於彼娑訶佛剎，於賢大劫百二十歲世人老病所困盲冥之中，世無導師、集不善根因於邪道、曠野眾生造無間業，誹謗賢聖非毀正法犯根罪中，乃至如前所說充滿於世。汝為如來、明行足乃至佛、世尊，轉正法輪降自在魔伏諸結魔，名稱流布十方無量無邊佛土。汝當有大聲聞眾一千二百五十比丘，當於四十五年中，如是漸漸具作佛事如所立願。於爾時是大王無量淨當名阿彌陀，於無量劫中具作佛事。如是，汝大悲！於娑訶佛剎賢大劫百二十歲世人中，於四十五年如是成滿大具佛事。汝善丈夫！當以無上般涅槃後正法住世過千歲，正法滅後，善丈夫！汝色身舍利亦如是作佛事如汝願，於爾所時化度眾生如前所說。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『婆羅門！菩薩有四懈怠。何謂為四？一者，立願於淨佛土；二者，願淨意眾生中而作佛事；三者，願逮菩提已不說聲聞辟支佛乘；四者，願逮菩提已長壽作佛。是為菩薩四懈怠地。是故彼諸菩薩名曰如華，非分陀利、非摩訶薩。婆羅門！此大菩薩眾，其譬如是。除彼由毘師紐，取不淨佛土，攝度亂結眾生，於賢劫中亦復少有。善男子！菩薩摩訶薩有四精進。何謂為四？一者，願不淨佛剎；二者，願不淨意眾生中作佛事；三者，願逮菩提已說聲聞、辟支佛乘；四者，願逮菩提已壽命處中不長不短。是為菩薩摩訶薩四精進。是故彼諸菩薩，謂如分陀利不似如華，是故彼謂菩薩摩訶薩。婆羅門！譬如汝今日於無量阿僧祇菩薩眾中善授剎記，於如來前大悲分陀利出，汝妙願攝度無間業，乃至集不善根，取重五濁佛土。善丈夫！以汝大悲音故，十方佛剎微塵數諸佛世尊，遣使稱汝善哉，為汝立大悲名，又此一切大眾事供養汝。汝大悲！於當來世過一恒河沙數阿僧祇、於二恒河沙阿僧祇少餘，於彼娑訶佛剎，於賢大劫百二十歲世人老病所困盲冥之中，世無導師、集不善根因於邪道、曠野眾生造無間業，誹謗賢聖非毀正法犯根罪中，乃至如前所說充滿於世。汝為如來、明行足乃至佛、世尊，轉正法輪降自在魔伏諸結魔，名稱流布十方無量無邊佛土。汝當有大聲聞眾一千二百五十比丘，當於四十五年中，如是漸漸具作佛事如所立願。於爾時是大王無量淨當名阿彌陀，於無量劫中具作佛事。如是，汝大悲！於娑訶佛剎賢大劫百二十歲世人中，於四十五年如是成滿大具佛事。汝善丈夫！當以無上般涅槃後正法住世過千歲，正法滅後，善丈夫！汝色身舍利亦如是作佛事如汝願，於爾所時化度眾生如前所說。』

大乘悲分陀利經大師立誓品第二十一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大乘悲分陀利經大師立誓品第二十一

「善男子，爾時有梵名螺髻，彼言：『汝善丈夫！於無量阿僧祇劫中行菩薩行時，在所生處我常為汝給使，隨順供奉猶如僮僕，於最後身願為汝父。善丈夫！汝逮菩提已，為汝第一檀越，汝當授我阿耨多羅三藐三菩提記。』時有女海神名曰調意，彼言：『在所生處乃至最後身，我為汝母生育於汝。汝大悲！逮菩提已，亦授我阿耨多羅三藐三菩提記。』時有女地神名水儀，彼言：『在所生處乃至最後身，我為汝母，汝逮菩提已，授我阿耨多羅三藐三菩提記。』時有二釋，一名親近，二名雪思念，彼二俱言：『汝大悲！在所生處乃至逮菩提已，我等為汝神足智慧上首聲聞。』復有一釋，名曰善現手，彼言：『大悲！在所生處乃至最後身，我為汝子。』時有女山神名曰日壹，彼言：『大悲！汝在生處乃至最後身，我為汝妻。善丈夫！汝逮菩提已，授我阿耨多羅三藐三菩提記。』時有阿修羅名曰釧行，彼言：『大悲！汝在所生處，於無量阿僧祇劫中，善丈夫！汝行菩提行時，我當與汝作親族善友如奴僕使，汝最後身我當供給。善丈夫！汝逮菩提已，轉正法輪，初說法時我先證果，服法味得甘露，乃至除諸結使成阿羅漢。略說，爾時恒河沙數天、龍、阿修羅、世人，隨順大悲立願受度。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子，爾時有梵名螺髻，彼言：『汝善丈夫！於無量阿僧祇劫中行菩薩行時，在所生處我常為汝給使，隨順供奉猶如僮僕，於最後身願為汝父。善丈夫！汝逮菩提已，為汝第一檀越，汝當授我阿耨多羅三藐三菩提記。』時有女海神名曰調意，彼言：『在所生處乃至最後身，我為汝母生育於汝。汝大悲！逮菩提已，亦授我阿耨多羅三藐三菩提記。』時有女地神名水儀，彼言：『在所生處乃至最後身，我為汝母，汝逮菩提已，授我阿耨多羅三藐三菩提記。』時有二釋，一名親近，二名雪思念，彼二俱言：『汝大悲！在所生處乃至逮菩提已，我等為汝神足智慧上首聲聞。』復有一釋，名曰善現手，彼言：『大悲！在所生處乃至最後身，我為汝子。』時有女山神名曰日壹，彼言：『大悲！汝在生處乃至最後身，我為汝妻。善丈夫！汝逮菩提已，授我阿耨多羅三藐三菩提記。』時有阿修羅名曰釧行，彼言：『大悲！汝在所生處，於無量阿僧祇劫中，善丈夫！汝行菩提行時，我當與汝作親族善友如奴僕使，汝最後身我當供給。善丈夫！汝逮菩提已，轉正法輪，初說法時我先證果，服法味得甘露，乃至除諸結使成阿羅漢。略說，爾時恒河沙數天、龍、阿修羅、世人，隨順大悲立願受度。』

「時有一邪命，名曰壞想，彼言：『大婆羅門！我為汝友助成眾事，我當所在生處無量阿僧祇劫中，為汝同師友及作親屬，又常至汝所為乞衣服、臥具，象馬、車乘、輦輿、聚落、城郭，男女、妻妾及諸眷屬，皮肉、骨血、手足、耳目、鼻舌，及頭盡求索故。大婆羅門！我為汝友助成汝檀波羅蜜，乃至助成般若波羅蜜。大婆羅門！汝行菩提行時，我當如是助成六波羅蜜，乃至汝逮菩提，令我得聲聞處，受持八萬部法真為法師，汝當授我阿耨多羅三藐三菩提記。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時有一邪命，名曰壞想，彼言：『大婆羅門！我為汝友助成眾事，我當所在生處無量阿僧祇劫中，為汝同師友及作親屬，又常至汝所為乞衣服、臥具，象馬、車乘、輦輿、聚落、城郭，男女、妻妾及諸眷屬，皮肉、骨血、手足、耳目、鼻舌，及頭盡求索故。大婆羅門！我為汝友助成汝檀波羅蜜，乃至助成般若波羅蜜。大婆羅門！汝行菩提行時，我當如是助成六波羅蜜，乃至汝逮菩提，令我得聲聞處，受持八萬部法真為法師，汝當授我阿耨多羅三藐三菩提記。』

「善男子！大悲婆羅門聞彼語訖，五體禮寶藏如來足已，語彼壞想邪命言：『善哉，善哉！善丈夫！汝為我無上行友，汝乃能為我於無量阿僧祇那由他百千眾生處，從乞衣服乃至頭目故，我當歡喜淨心施與，令汝永無罪分。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！大悲婆羅門聞彼語訖，五體禮寶藏如來足已，語彼壞想邪命言：『善哉，善哉！善丈夫！汝為我無上行友，汝乃能為我於無量阿僧祇那由他百千眾生處，從乞衣服乃至頭目故，我當歡喜淨心施與，令汝永無罪分。』

「善男子！時彼大悲菩薩摩訶薩，復白寶藏如來言：『世尊！若我在所生處，於無量阿僧祇億那由他百千劫中行阿耨多羅三藐三菩提行時，其有住我前從我求食，或以軟言，或以麤言，或輕調言，或正直言，從我求索。世尊！若我於求者所，一念之頃若生瞋恚不愛敬心施求果報，如是施者，令我永已不見十方無量阿僧祇餘世界中現在住世說法諸佛，令我不成阿耨多羅三藐三菩提。世尊！我以淨心施與乞士，若受施者，於信施墮障礙善法，乃至析毛億分一者，令我永已不見諸佛。世尊！受施者乃至毛億分之一障善法者，令我墮阿鼻地獄中；如施飲食衣服亦爾。乃至乞者從我求頭或以軟語，或以麤語，或輕弄語，或以正直語，從我索頭。世尊！若我於求者所有一念頃若生瞋恚不愛敬心願求果者，令我永已不見諸佛。世尊！乃至令我入阿鼻地獄。如我行施，戒亦如是，乃至惠，乃至捨亦如是說。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！時彼大悲菩薩摩訶薩，復白寶藏如來言：『世尊！若我在所生處，於無量阿僧祇億那由他百千劫中行阿耨多羅三藐三菩提行時，其有住我前從我求食，或以軟言，或以麤言，或輕調言，或正直言，從我求索。世尊！若我於求者所，一念之頃若生瞋恚不愛敬心施求果報，如是施者，令我永已不見十方無量阿僧祇餘世界中現在住世說法諸佛，令我不成阿耨多羅三藐三菩提。世尊！我以淨心施與乞士，若受施者，於信施墮障礙善法，乃至析毛億分一者，令我永已不見諸佛。世尊！受施者乃至毛億分之一障善法者，令我墮阿鼻地獄中；如施飲食衣服亦爾。乃至乞者從我求頭或以軟語，或以麤語，或輕弄語，或以正直語，從我索頭。世尊！若我於求者所有一念頃若生瞋恚不愛敬心願求果者，令我永已不見諸佛。世尊！乃至令我入阿鼻地獄。如我行施，戒亦如是，乃至惠，乃至捨亦如是說。』

「善男子！爾時寶藏如來讚大悲菩薩摩訶薩言：『善哉，善哉！汝善丈夫！以大悲意立是妙願。』善男子！時一切大眾，天、乾闥婆、阿修羅、世人，合掌而住，讚言：『善哉，善哉！仁善丈夫！以大悲意立是妙願善勝堅固，仁亦以六和敬法滿足眾生。』善男子！如壞想邪命立願受菩薩施，八萬四千眾生亦立願。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！爾時寶藏如來讚大悲菩薩摩訶薩言：『善哉，善哉！汝善丈夫！以大悲意立是妙願。』善男子！時一切大眾，天、乾闥婆、阿修羅、世人，合掌而住，讚言：『善哉，善哉！仁善丈夫！以大悲意立是妙願善勝堅固，仁亦以六和敬法滿足眾生。』善男子！如壞想邪命立願受菩薩施，八萬四千眾生亦立願。

「善男子！時大悲菩薩摩訶薩，聞八萬四千眾生立如是如壞想所立，生大歡喜，起叉手立，觀一切大眾已，悲喜交集而言：『甚奇未曾有，我當於彼窮法困弊大結散亂五濁惡世，為導師商主，為照為燈，無力無覺悟者我為示導，我乃能於初發心得此如是無上菩提行，及在所生處能受我頭、眼、耳、鼻、舌、手、足、血、肉、皮、骨，乃至受我飲食。』善男子！時彼大悲菩薩摩訶薩，還坐寶藏如來前，白佛言：『世尊！我在所生處無量阿僧祇那由他百千劫中，其有求索來至我所從我受施，若食若飲乃至受頭，從我手中受施，乃至析毛億分之一者，乃至菩提際。若我逮菩提已，從生死中不脫彼眾生，不授彼聲聞乘、辟支佛乘、大乘記者，令我永已不見現在十方諸佛世尊，令我不逮阿耨多羅三藐三菩提。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！時大悲菩薩摩訶薩，聞八萬四千眾生立如是如壞想所立，生大歡喜，起叉手立，觀一切大眾已，悲喜交集而言：『甚奇未曾有，我當於彼窮法困弊大結散亂五濁惡世，為導師商主，為照為燈，無力無覺悟者我為示導，我乃能於初發心得此如是無上菩提行，及在所生處能受我頭、眼、耳、鼻、舌、手、足、血、肉、皮、骨，乃至受我飲食。』善男子！時彼大悲菩薩摩訶薩，還坐寶藏如來前，白佛言：『世尊！我在所生處無量阿僧祇那由他百千劫中，其有求索來至我所從我受施，若食若飲乃至受頭，從我手中受施，乃至析毛億分之一者，乃至菩提際。若我逮菩提已，從生死中不脫彼眾生，不授彼聲聞乘、辟支佛乘、大乘記者，令我永已不見現在十方諸佛世尊，令我不逮阿耨多羅三藐三菩提。』

「善男子！寶藏如來復歎彼大悲菩薩摩訶薩言：『善哉，善哉！善丈夫！汝菩提行願如是如持，彌樓山如來先勸發心，於世自在明如來前，立如是菩提行願，如是行菩提行。立願已來過恒河沙數大劫，彼大丈夫於東方億百千佛土，最在邊持熾然世界百歲世人中，成阿耨多羅三藐三菩提。號智華無塵上勝菩提自在如來、應供、正遍知乃至佛、世尊，四十五年具作佛事已入無餘涅槃。大悲！時彼智華無塵上勝菩提自在如來般涅槃後，正法眼住千歲，正法滅後，像法亦住千歲。大悲！又彼智華無塵上勝菩提自在如來般涅槃後正法眼時，復於像法比丘比丘尼破戒、惡法、邪行、非行、無慚、無愧，毀供養法無有慚愧，斷截四方僧及現前僧衣服、飲食、臥具、湯藥、種種供具而自入，若自食若與俗人。大悲！時彼智華無塵上勝菩提自在如來，先授彼一切三乘記。大悲！其有眾生於彼如來法中著染袈裟者，先授彼一切三乘不退轉記。其有犯根罪比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，先於彼如來有師事者，善根故亦授三乘不退轉記。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！寶藏如來復歎彼大悲菩薩摩訶薩言：『善哉，善哉！善丈夫！汝菩提行願如是如持，彌樓山如來先勸發心，於世自在明如來前，立如是菩提行願，如是行菩提行。立願已來過恒河沙數大劫，彼大丈夫於東方億百千佛土，最在邊持熾然世界百歲世人中，成阿耨多羅三藐三菩提。號智華無塵上勝菩提自在如來、應供、正遍知乃至佛、世尊，四十五年具作佛事已入無餘涅槃。大悲！時彼智華無塵上勝菩提自在如來般涅槃後，正法眼住千歲，正法滅後，像法亦住千歲。大悲！又彼智華無塵上勝菩提自在如來般涅槃後正法眼時，復於像法比丘比丘尼破戒、惡法、邪行、非行、無慚、無愧，毀供養法無有慚愧，斷截四方僧及現前僧衣服、飲食、臥具、湯藥、種種供具而自入，若自食若與俗人。大悲！時彼智華無塵上勝菩提自在如來，先授彼一切三乘記。大悲！其有眾生於彼如來法中著染袈裟者，先授彼一切三乘不退轉記。其有犯根罪比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，先於彼如來有師事者，善根故亦授三乘不退轉記。』

「善男子！大悲菩薩摩訶薩重白寶藏如來言：『世尊！我如是立願，乃至隨我幾數時行無上菩提行，無上菩提行所勸化眾生。於檀波羅蜜以善勸化眾生，乃至毛億分之一修行，乃至菩提際，不令彼眾生住三乘地不退轉，乃遺一人者，令我永已不見十方無量阿僧祇世界中現在住世說法諸佛，令我不成阿耨多羅三藐三菩提。世尊！我得無上智已，其有眾生於我法中著染袈裟者，若犯根罪，若因諸見於三寶失犯眾過罪，比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，有於我所能一念頃發師事想生恭敬心，若於法僧起恭敬意者，世尊！我若不授彼眾生三乘不退轉記，遺一人者，令我永已不見諸佛世尊，乃至不成阿耨多羅三藐三菩提。世尊！我逮菩提已，令染服袈裟為天世人之所尊重恭敬供養，其有眾生得見袈裟者，令於三乘得不退轉。其有眾生飢渴所逼乏無飲食，若夜叉貧窮，若人貧窮，若於餓鬼其餓鬼眾生，得染袈裟乃至四指，令彼一切所求飲食隨意充滿。其有眾生不相和順，多饒怨嫉共相鬪戰，若天、若夜叉、若羅剎、龍、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、鳩槃茶、毘舍遮，及餘世人交陣鬪時，能念袈裟者，令彼眾生得悲心、軟心、無怨心、淨心、隨用作心。眾生若於鬪戰，若於諍訟，為護身故，尊重恭敬供養袈裟，常持自隨者，令彼眾生所在常勝、無能陵者，從鬪戰諍訟安隱解脫。世尊！若我袈裟不具此五聖德者，令我永已不見十方諸佛世尊，乃至令我不能具作佛事，令我諸法悉皆忘失，令我不能降伏異學。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！大悲菩薩摩訶薩重白寶藏如來言：『世尊！我如是立願，乃至隨我幾數時行無上菩提行，無上菩提行所勸化眾生。於檀波羅蜜以善勸化眾生，乃至毛億分之一修行，乃至菩提際，不令彼眾生住三乘地不退轉，乃遺一人者，令我永已不見十方無量阿僧祇世界中現在住世說法諸佛，令我不成阿耨多羅三藐三菩提。世尊！我得無上智已，其有眾生於我法中著染袈裟者，若犯根罪，若因諸見於三寶失犯眾過罪，比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，有於我所能一念頃發師事想生恭敬心，若於法僧起恭敬意者，世尊！我若不授彼眾生三乘不退轉記，遺一人者，令我永已不見諸佛世尊，乃至不成阿耨多羅三藐三菩提。世尊！我逮菩提已，令染服袈裟為天世人之所尊重恭敬供養，其有眾生得見袈裟者，令於三乘得不退轉。其有眾生飢渴所逼乏無飲食，若夜叉貧窮，若人貧窮，若於餓鬼其餓鬼眾生，得染袈裟乃至四指，令彼一切所求飲食隨意充滿。其有眾生不相和順，多饒怨嫉共相鬪戰，若天、若夜叉、若羅剎、龍、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、鳩槃茶、毘舍遮，及餘世人交陣鬪時，能念袈裟者，令彼眾生得悲心、軟心、無怨心、淨心、隨用作心。眾生若於鬪戰，若於諍訟，為護身故，尊重恭敬供養袈裟，常持自隨者，令彼眾生所在常勝、無能陵者，從鬪戰諍訟安隱解脫。世尊！若我袈裟不具此五聖德者，令我永已不見十方諸佛世尊，乃至令我不能具作佛事，令我諸法悉皆忘失，令我不能降伏異學。』

「善男子！爾時寶藏如來申右臂，以手摩大悲菩薩頂告言：『善哉，善哉！善丈夫！所願甚善，辯才妙勝。善丈夫！如是汝逮菩提已，染服袈裟有此五聖德饒益眾生。』善男子！時大悲菩薩彼以受記。善哉，善哉！歡喜踊躍，以如來百福莊嚴柔軟右手縵網長指觸之，還成童子如年二十。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！爾時寶藏如來申右臂，以手摩大悲菩薩頂告言：『善哉，善哉！善丈夫！所願甚善，辯才妙勝。善丈夫！如是汝逮菩提已，染服袈裟有此五聖德饒益眾生。』善男子！時大悲菩薩彼以受記。善哉，善哉！歡喜踊躍，以如來百福莊嚴柔軟右手縵網長指觸之，還成童子如年二十。

「善男子！爾時一切大眾，天、乾闥婆、阿修羅、世人，還叉手住，敬事供養大悲菩薩摩訶薩，以華香乃至音樂供養大悲菩薩摩訶薩，以妙偈讚已就坐。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！爾時一切大眾，天、乾闥婆、阿修羅、世人，還叉手住，敬事供養大悲菩薩摩訶薩，以華香乃至音樂供養大悲菩薩摩訶薩，以妙偈讚已就坐。