大乘悲分陀利經卷第五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大乘悲分陀利經卷第五

失三藏名今附秦錄 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 失三藏名今附秦錄

大師立願品第十六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大師立願品第十六

「善男子！爾時海濟婆羅門心生是念：『我已勸化多億那由他百千眾生，於阿耨多羅三藐三菩提，今此大眾無不是者。此諸摩訶薩各立妙願取淨佛土，唯除披由毘師紐，賢劫中者彼亦避惡世。我念應惡世中以法味諸眾生，我應堅固勇猛，應以如是作師子吼，令此一切菩薩大眾得未曾有。又令一切大眾天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅及世人，皆合掌禮恭敬於我。令佛世尊讚我善哉并授我記。又於十方無量無邊阿僧祇世界中，現在住世為眾生說法；諸佛世尊，我師子吼時令彼諸佛讚我善哉，亦授我阿耨多羅三藐三菩提記。令彼遣使慰喻於我，令此大眾聞見彼使，我當於中為後世具大悲菩薩安立願眼。令後時乃至我逮菩提聞我願者，令彼亦得極未曾有。復於後時菩薩具大悲者，令彼如是於濁佛剎大惡世時願取菩提。尠法闇冥結病漂者，令救濟之而作佛事，為眾生說法。乃至我般涅槃後，過不可思議不可稱量，無邊佛剎中，諸佛世尊皆於菩薩眾前稱譽讚歎我，為諸菩薩說我願眼。令彼菩薩受大悲力，聞我願者得未曾有，亦於眾生發起大悲。令彼如是取菩提願，如我今日取願無異，彼亦如是濁剎中成三菩提；於四漂浪濟脫群萌，以三乘法化度眾生，乃至著涅槃道。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！爾時海濟婆羅門心生是念：『我已勸化多億那由他百千眾生，於阿耨多羅三藐三菩提，今此大眾無不是者。此諸摩訶薩各立妙願取淨佛土，唯除披由毘師紐，賢劫中者彼亦避惡世。我念應惡世中以法味諸眾生，我應堅固勇猛，應以如是作師子吼，令此一切菩薩大眾得未曾有。又令一切大眾天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅及世人，皆合掌禮恭敬於我。令佛世尊讚我善哉并授我記。又於十方無量無邊阿僧祇世界中，現在住世為眾生說法；諸佛世尊，我師子吼時令彼諸佛讚我善哉，亦授我阿耨多羅三藐三菩提記。令彼遣使慰喻於我，令此大眾聞見彼使，我當於中為後世具大悲菩薩安立願眼。令後時乃至我逮菩提聞我願者，令彼亦得極未曾有。復於後時菩薩具大悲者，令彼如是於濁佛剎大惡世時願取菩提。尠法闇冥結病漂者，令救濟之而作佛事，為眾生說法。乃至我般涅槃後，過不可思議不可稱量，無邊佛剎中，諸佛世尊皆於菩薩眾前稱譽讚歎我，為諸菩薩說我願眼。令彼菩薩受大悲力，聞我願者得未曾有，亦於眾生發起大悲。令彼如是取菩提願，如我今日取願無異，彼亦如是濁剎中成三菩提；於四漂浪濟脫群萌，以三乘法化度眾生，乃至著涅槃道。』

「善男子！爾時國大師海濟婆羅門具修如是大悲願已，整衣服偏袒右肩，詣寶藏如來所。即於爾時多億那由他百千諸天，於虛空中作億天樂，雨眾天花，同聲讚言：『善哉，善哉！丈夫！至世尊所今取妙願，以智慧水滅世界眾生煩惱苦結。』一切大眾合掌向之，同聲讚言：『善哉，善哉！妙達智慧饒益我等，妙意堅願我等欲聞。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！爾時國大師海濟婆羅門具修如是大悲願已，整衣服偏袒右肩，詣寶藏如來所。即於爾時多億那由他百千諸天，於虛空中作億天樂，雨眾天花，同聲讚言：『善哉，善哉！丈夫！至世尊所今取妙願，以智慧水滅世界眾生煩惱苦結。』一切大眾合掌向之，同聲讚言：『善哉，善哉！妙達智慧饒益我等，妙意堅願我等欲聞。』

「時大師至世尊所，右膝著地，時三千大千耐提蘭佛剎，六種震動極大震動，悉極傾搖𡶅峨踊沒，鍾鈴蠡鼓自然而鳴，禽獸眾鳥出柔軟音，世界枯樹皆生花葉。於此三千大千世界地住鬼神，有勸菩提有未勸者，除地獄、餓鬼、種種畜生；彼一切得饒益心、善心、無怨嫉心、無濁心、慈心、未曾有心皆得充滿。有眾因空住者，彼於虛空意得歡喜，以諸雜花鬘、香音、雜寶、幡蓋，及以幢麾、衣被、頭舍，以柔軟聲，為聞婆羅門願故以用供養。乃至阿迦尼吒際諸天，盡下閻浮提住虛空中，持諸天香乃至頭舍，為聽婆羅門願故以用供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時大師至世尊所，右膝著地，時三千大千耐提蘭佛剎，六種震動極大震動，悉極傾搖𡶅峨踊沒，鍾鈴蠡鼓自然而鳴，禽獸眾鳥出柔軟音，世界枯樹皆生花葉。於此三千大千世界地住鬼神，有勸菩提有未勸者，除地獄、餓鬼、種種畜生；彼一切得饒益心、善心、無怨嫉心、無濁心、慈心、未曾有心皆得充滿。有眾因空住者，彼於虛空意得歡喜，以諸雜花鬘、香音、雜寶、幡蓋，及以幢麾、衣被、頭舍，以柔軟聲，為聞婆羅門願故以用供養。乃至阿迦尼吒際諸天，盡下閻浮提住虛空中，持諸天香乃至頭舍，為聽婆羅門願故以用供養。

「爾時婆羅門叉手合掌，以偈讚歎寶藏如來言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時婆羅門叉手合掌，以偈讚歎寶藏如來言：

「『尊遊三昧如梵王， 顏色從容猶帝釋； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『尊遊三昧如梵王， 顏色從容猶帝釋；

施與錢財如國主， 持最妙寶若仙尊； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 施與錢財如國主， 持最妙寶若仙尊；

德濡吼音如師子， 堅固不動喻須彌； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 德濡吼音如師子， 堅固不動喻須彌；

無有怒恚如大海， 含忍好惡等如地； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無有怒恚如大海， 含忍好惡等如地；

除一切垢如大水， 燒諸結林如仙火； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 除一切垢如大水， 燒諸結林如仙火；

無所染著猶疾風， 開現真實如大天； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無所染著猶疾風， 開現真實如大天；

牟尼澍法如龍雨， 充濟世間猶時澤； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 牟尼澍法如龍雨， 充濟世間猶時澤；

降伏外道如論師， 仙放德香如妙花； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 降伏外道如論師， 仙放德香如妙花；

妙聲柔軟如梵王， 治世脫苦如良醫； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妙聲柔軟如梵王， 治世脫苦如良醫；

心住平等如慈母， 常攝眾生喻如父； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心住平等如慈母， 常攝眾生喻如父；

破諸堅怨如金剛， 斷恩愛枝如神劍； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 破諸堅怨如金剛， 斷恩愛枝如神劍；

濟度眾生如船師， 施人智慧如牟尼； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 濟度眾生如船師， 施人智慧如牟尼；

施涼光如牟尼月， 開敷人花猶如日； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 施涼光如牟尼月， 開敷人花猶如日；

施四上果如妙樹， 仙眾圍遶如鳥王； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 施四上果如妙樹， 仙眾圍遶如鳥王；

尊意甚廣如大海， 等心於世猶草木； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 尊意甚廣如大海， 等心於世猶草木；

觀諸法性如空捲， 尊等隨世譬如水； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀諸法性如空捲， 尊等隨世譬如水；

佛授多眾菩提記， 持最妙相善大悲； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛授多眾菩提記， 持最妙相善大悲；

我化眾生多無量， 願今授我菩提記； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我化眾生多無量， 願今授我菩提記；

於濁結怨世成佛， 安置眾生靜寂道。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於濁結怨世成佛， 安置眾生靜寂道。』

「善男子！國大師海濟婆羅門以是偈讚寶藏如來已，即時一切大眾天、龍、夜叉、乾闥婆、世人，歎言：『善哉。』時國大師白佛言：『世尊！我勸化多億那由他百千眾生於阿耨多羅三藐三菩提，彼各各觀已，而受妙土取清淨意。種諸善根易化眾生，此千四月鬘等通四鞞陀羅，如來所可授賢劫中記者，彼諸丈夫，亦以三乘教化貪欲、瞋恚、愚癡吾我眾生，彼等亦捨重結煩惱惡世，棄無間業，誹謗正法，非毀賢聖，住於邪見乏聖七財；不知父母、不識沙門、不別婆羅門，不知作恩、不知福德、不畏後世；不求三善天人之德，造三不善之十惡業；為一切善知識所棄，為一切慧人所譏；為三界煩惱駛水所漂，沒在生死灰河燒煮；癡冥所弊離諸善業，棄彼眾生置無佛國；離諸善根集不善根，困於邪道處大曠野。當爾之時，娑訶世界賢劫中人轉壽千歲，為此智慧諸善丈夫之所棄捨。當於爾時，為三界生死因緣所逼，無投、無趣、無所歸依，苦器所困；捨此眾生各取妙土易化淨意，種諸善根精進不懈，以曾親近供養多佛而濟化之。世尊！如是不耶？』寶藏如來而告之言：『如是，如是！婆羅門！隨彼眾生立願所取佛土莊嚴，我亦如是授彼等記。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！國大師海濟婆羅門以是偈讚寶藏如來已，即時一切大眾天、龍、夜叉、乾闥婆、世人，歎言：『善哉。』時國大師白佛言：『世尊！我勸化多億那由他百千眾生於阿耨多羅三藐三菩提，彼各各觀已，而受妙土取清淨意。種諸善根易化眾生，此千四月鬘等通四鞞陀羅，如來所可授賢劫中記者，彼諸丈夫，亦以三乘教化貪欲、瞋恚、愚癡吾我眾生，彼等亦捨重結煩惱惡世，棄無間業，誹謗正法，非毀賢聖，住於邪見乏聖七財；不知父母、不識沙門、不別婆羅門，不知作恩、不知福德、不畏後世；不求三善天人之德，造三不善之十惡業；為一切善知識所棄，為一切慧人所譏；為三界煩惱駛水所漂，沒在生死灰河燒煮；癡冥所弊離諸善業，棄彼眾生置無佛國；離諸善根集不善根，困於邪道處大曠野。當爾之時，娑訶世界賢劫中人轉壽千歲，為此智慧諸善丈夫之所棄捨。當於爾時，為三界生死因緣所逼，無投、無趣、無所歸依，苦器所困；捨此眾生各取妙土易化淨意，種諸善根精進不懈，以曾親近供養多佛而濟化之。世尊！如是不耶？』寶藏如來而告之言：『如是，如是！婆羅門！隨彼眾生立願所取佛土莊嚴，我亦如是授彼等記。』

「婆羅門白言：『世尊！我心振搖如芭蕉葉，意甚憂慮舉身嗒然。世尊！是一切大菩薩皆發大悲，然棄彼時惡世熾盛，眾生處在闇昧之中皆是所棄。世尊！我亦於當來世，過一恒河沙數阿僧祇、二恒河沙阿僧祇、三恒河沙阿僧祇之餘，於賢劫中待世人壽千歲時，我能於爾所時，處在生死行菩提行，我能不以願力取度眾生，當行六波羅蜜而取化度。曾從佛聞，能捨物施是檀波羅蜜。我當如是行檀波羅蜜。在所生處有來求者，我當如是施之，所謂：飲食、佉闍、蒱闍、螺夜、梨舍，衣服、臥具、園林、房舍、鬘飾、塗香、隨病與藥，幢幡、麾蓋、錢財、象馬、車乘，金銀、雜寶、摩尼、真珠、琉璃𤨴及車𤦲、馬瑙、珊瑚、虎珀、玫瑰并及餘寶，悲念眾生以歡喜施如是等物，度眾生故不望果報，為攝度眾生故具足施與。復有眾生求極難捨我當與之，所謂：奴婢、聚落、城邑、宮殿、王位、妻妾、男女及與手、足、眼、耳、鼻、舌、皮膚、血肉、骨髓、身命乃至求頭，悲念眾生以極歡喜如是施與，不求果報為攝度故，我當如是行檀波羅蜜。先未曾有菩薩行阿耨多羅三藐三菩提行能如是行檀波羅蜜者，後亦無有菩薩行阿耨多羅三藐三菩提行能如是大施。如我在所生處，無量阿僧祇億那由他百千劫中，行阿耨多羅三藐三菩提行，行檀波羅蜜。我當為後具大悲菩薩安立施眼功德光思惟諸結，是尸羅波羅蜜，我當如是行阿耨多羅三藐三菩提，行種種持戒；我行無上難行苦行如前所說，於境界不墮落，觀我無我故，是羼提波羅蜜，我當如是修行羼提，如前所說。又厭患諸有為，一切無為靜寂行無上而不退，是毘梨耶波羅蜜。於一切作捨行空等，是禪那波羅蜜。如性無生法忍，是般若波羅蜜，我當如是堅固勇力，無量阿僧祇億那由他百千劫中行般若波羅蜜。先無菩薩行阿耨多羅三藐三菩提行有能如是堅固勇力行般若波羅蜜者，後亦無菩薩行阿耨多羅三藐三菩提行有能如是堅固勇力行般若波羅蜜如我所行，為後時具大悲諸菩薩安立慧功德眼。我初發心為後菩薩示現大悲，乃至無上般涅槃，彼諸菩薩得未曾有，是故我不輕行施、戒、無依忍、無想進、無住禪、無著慧，無二我，不求果報。眾生乏聖七財，捨棄彼一切眾置無佛土中，作無間業，謗正法，毀賢聖，盡皆邪見，集不善根墜在曠野，為此邪道所困眾生故，我以極勇猛力行波羅蜜。一一眾生所為置善根種故，於十大劫能受阿鼻地獄苦痛，如是畜生、餓鬼、夜叉、貧窮人中貧窮，能忍斯苦，如一切眾生所置善根種，我當如是攝度空倦心意燋枯眾生，乃至賢劫之際，我不求人天榮利之福，唯除一生補 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「婆羅門白言：『世尊！我心振搖如芭蕉葉，意甚憂慮舉身嗒然。世尊！是一切大菩薩皆發大悲，然棄彼時惡世熾盛，眾生處在闇昧之中皆是所棄。世尊！我亦於當來世，過一恒河沙數阿僧祇、二恒河沙阿僧祇、三恒河沙阿僧祇之餘，於賢劫中待世人壽千歲時，我能於爾所時，處在生死行菩提行，我能不以願力取度眾生，當行六波羅蜜而取化度。曾從佛聞，能捨物施是檀波羅蜜。我當如是行檀波羅蜜。在所生處有來求者，我當如是施之，所謂：飲食、佉闍、蒱闍、螺夜、梨舍，衣服、臥具、園林、房舍、鬘飾、塗香、隨病與藥，幢幡、麾蓋、錢財、象馬、車乘，金銀、雜寶、摩尼、真珠、琉璃𤨴及車𤦲、馬瑙、珊瑚、虎珀、玫瑰并及餘寶，悲念眾生以歡喜施如是等物，度眾生故不望果報，為攝度眾生故具足施與。復有眾生求極難捨我當與之，所謂：奴婢、聚落、城邑、宮殿、王位、妻妾、男女及與手、足、眼、耳、鼻、舌、皮膚、血肉、骨髓、身命乃至求頭，悲念眾生以極歡喜如是施與，不求果報為攝度故，我當如是行檀波羅蜜。先未曾有菩薩行阿耨多羅三藐三菩提行能如是行檀波羅蜜者，後亦無有菩薩行阿耨多羅三藐三菩提行能如是大施。如我在所生處，無量阿僧祇億那由他百千劫中，行阿耨多羅三藐三菩提行，行檀波羅蜜。我當為後具大悲菩薩安立施眼功德光思惟諸結，是尸羅波羅蜜，我當如是行阿耨多羅三藐三菩提，行種種持戒；我行無上難行苦行如前所說，於境界不墮落，觀我無我故，是羼提波羅蜜，我當如是修行羼提，如前所說。又厭患諸有為，一切無為靜寂行無上而不退，是毘梨耶波羅蜜。於一切作捨行空等，是禪那波羅蜜。如性無生法忍，是般若波羅蜜，我當如是堅固勇力，無量阿僧祇億那由他百千劫中行般若波羅蜜。先無菩薩行阿耨多羅三藐三菩提行有能如是堅固勇力行般若波羅蜜者，後亦無菩薩行阿耨多羅三藐三菩提行有能如是堅固勇力行般若波羅蜜如我所行，為後時具大悲諸菩薩安立慧功德眼。我初發心為後菩薩示現大悲，乃至無上般涅槃，彼諸菩薩得未曾有，是故我不輕行施、戒、無依忍、無想進、無住禪、無著慧，無二我，不求果報。眾生乏聖七財，捨棄彼一切眾置無佛土中，作無間業，謗正法，毀賢聖，盡皆邪見，集不善根墜在曠野，為此邪道所困眾生故，我以極勇猛力行波羅蜜。一一眾生所為置善根種故，於十大劫能受阿鼻地獄苦痛，如是畜生、餓鬼、夜叉、貧窮人中貧窮，能忍斯苦，如一切眾生所置善根種，我當如是攝度空倦心意燋枯眾生，乃至賢劫之際，我不求人天榮利之福，唯除一生補

處在兜率天待成菩提時。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 處在兜率天待成菩提時。

「『我於爾所時生死中，親近佛土微塵數諸佛，以佛土微塵數種種供具，供養一一諸佛；於一一佛所得佛土微塵數功德，佛土微塵數眾生勸以菩提。辟支佛乘、聲聞乘亦如是，隨其所欲我以如是而勸化之。若世無佛，我作仙人，以諸善業化彼眾生令住神通。因於邪見奉事摩醯首羅天者，即現摩醯首羅天勸以善業。現那羅延日月，乃至現梵天形，勸以善法。或現迦樓羅，勸迦樓羅鳥修諸善行，乃至現為兔形，飢渴眾生以身肉血而充濟之，以己身命救彼一切急厄眾生。世尊！我當於爾所時，以極勇力修諸難行，為心意燋枯乏善根者，我於爾時所為眾生故，受於生死種種苦切，乃至過一恒河沙數阿僧祇、二恒河沙阿僧祇之餘始入賢劫中，如月鬘童子成阿耨多羅三藐三菩提，號迦羅迦孫陀如來。令我爾時以聖慧眼，見於十方各千佛土微塵數世界中，已轉法輪現在住世諸佛世尊，是我先所勸化心意燋枯集不善根乏聖七財，為一切所棄在空佛土，作無間業、誹謗正法、非毀賢聖，乃至邪道所困處大曠野者；我先為彼眾生讚歎阿耨多羅三藐三菩提，勸以阿耨多羅三藐三菩提，令住其中者；彼眾生是我先所勸化住檀波羅蜜，乃至般若波羅蜜者；彼眾生是我置無上涅槃善根種者，拔出惡趣者；使立具智慧福德，將至現在住世諸佛世尊所，得授阿耨多羅三藐三菩提記者，得三昧陀羅尼忍辱者，得登地者；彼眾生是我先所勸化教使立願取莊嚴佛土，隨彼所欲取莊嚴佛土者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『我於爾所時生死中，親近佛土微塵數諸佛，以佛土微塵數種種供具，供養一一諸佛；於一一佛所得佛土微塵數功德，佛土微塵數眾生勸以菩提。辟支佛乘、聲聞乘亦如是，隨其所欲我以如是而勸化之。若世無佛，我作仙人，以諸善業化彼眾生令住神通。因於邪見奉事摩醯首羅天者，即現摩醯首羅天勸以善業。現那羅延日月，乃至現梵天形，勸以善法。或現迦樓羅，勸迦樓羅鳥修諸善行，乃至現為兔形，飢渴眾生以身肉血而充濟之，以己身命救彼一切急厄眾生。世尊！我當於爾所時，以極勇力修諸難行，為心意燋枯乏善根者，我於爾時所為眾生故，受於生死種種苦切，乃至過一恒河沙數阿僧祇、二恒河沙阿僧祇之餘始入賢劫中，如月鬘童子成阿耨多羅三藐三菩提，號迦羅迦孫陀如來。令我爾時以聖慧眼，見於十方各千佛土微塵數世界中，已轉法輪現在住世諸佛世尊，是我先所勸化心意燋枯集不善根乏聖七財，為一切所棄在空佛土，作無間業、誹謗正法、非毀賢聖，乃至邪道所困處大曠野者；我先為彼眾生讚歎阿耨多羅三藐三菩提，勸以阿耨多羅三藐三菩提，令住其中者；彼眾生是我先所勸化住檀波羅蜜，乃至般若波羅蜜者；彼眾生是我置無上涅槃善根種者，拔出惡趣者；使立具智慧福德，將至現在住世諸佛世尊所，得授阿耨多羅三藐三菩提記者，得三昧陀羅尼忍辱者，得登地者；彼眾生是我先所勸化教使立願取莊嚴佛土，隨彼所欲取莊嚴佛土者。

「『我爾時始入賢劫，迦羅迦孫陀聖日出時，令我見於十方各千佛土，微塵數世界中，現在住世為眾生說法諸佛世尊；迦羅迦孫陀如來、應供、正遍知成佛未久，我當往詣其所，以種種供具而供養之，諮請問難出家修戒，多聞三昧說法第一，唯除如來。於彼時心意燋枯眾生，集不善根、沒邪見道、作無間業，乃至邪道所困曠野眾生，我當攝度而為說法。聖日沒後我當具作佛事，如是迦那迦牟尼迦葉成佛未久，往至其所乃至具作佛事；展轉乃至千歲世人，以三福地安立眾生，過是已往上生天上，為天說法而攝度之。乃至眾生百二十歲，極甚愚癡、憍慠、恃色，自倚種族昏濁無識，多懷嫉恚處在五濁闇冥；是諸眾生，貪欲、瞋恚、愚癡甚重，憍慢、嫉妬、染著非法、非法自活，邪見倒見乏聖七財；非母、非父、非沙門、非婆羅門，不知作恩，不作福德；不畏後世，不修三福地，不求三乘，不修三善業修三惡業，不修十善業樂修十不善；為四顛倒所困，住四迴轉，隨順四魔，四病河所漂；常隨五蓋六情昏愚，沒在八邪曠野，恒起諸使不求天人福德；為倒見邪道所困，作無間業誹謗正法，誹毀賢聖離諸善根，剛強麤獷不知恩分；若有所作尋即忘失，見修善者惡心譏謗，淺慧、少聞、多忘諸根不具，羸瘦少力衣服乏短；親惡知識胎中妄念，眾病所困顏色醜惡，不顧前後無有慚愧更想恐怖；一小食頃身、口、意行多作惡業，以是為貴。眾生常見、斷見，著五陰心、貪五欲心、喜心、掉心、怨心、欺心、濁心、麤心、恚心、不調心、不執心、不柔伏心、著非法心、無住心、相求心、散亂心、更相害心、離法心、無報心、計有法心、滅善心、不生善心、不求涅槃靜心、不知應供養心、集一切使縛心、老病死無因緣心、受諸煩惱心、執一切障礙心、毀法幢心、竪見幢心、更相訾毀心、共相食噉心、自貴心、困他心、嫉妬熾盛心、共相殺心、貪欲無厭心、嫉他一切所有心、無恩分心、盜竊心、邪婬心、欺調心、無願心，是時眾生無不爾者。於中展轉相從，聞如是聲，所謂：地獄聲、畜生聲、餓鬼聲、病聲、老聲、死聲、害聲、難聲、陰使他國聲、枷鏁杻械繫閉聲、拷楚聲、說是非聲、罵詈聲、穿鑿聲、壞眾聲、竊盜聲、軍馬聲、飢饉聲、貪欲邪婬聲、妄語聲、癡狂聲、綺語聲、惡口聲、兩舌聲、嫉妬聲、出內積聚聲、鬪諍聲、吾我聲、愛憎聲、愛不愛聲、愛別離怨憎會聲、販賣聲、迭相鬻賣聲、處胎聲、臭穢聲、寒聲、熱聲、飢聲、渴聲、疲乏聲、疾痛聲、種殖聲、憂種種業聲、種種苦逼聲、種種疾疫聲、眾生展轉相從聞如是聲有四十五。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『我爾時始入賢劫，迦羅迦孫陀聖日出時，令我見於十方各千佛土，微塵數世界中，現在住世為眾生說法諸佛世尊；迦羅迦孫陀如來、應供、正遍知成佛未久，我當往詣其所，以種種供具而供養之，諮請問難出家修戒，多聞三昧說法第一，唯除如來。於彼時心意燋枯眾生，集不善根、沒邪見道、作無間業，乃至邪道所困曠野眾生，我當攝度而為說法。聖日沒後我當具作佛事，如是迦那迦牟尼迦葉成佛未久，往至其所乃至具作佛事；展轉乃至千歲世人，以三福地安立眾生，過是已往上生天上，為天說法而攝度之。乃至眾生百二十歲，極甚愚癡、憍慠、恃色，自倚種族昏濁無識，多懷嫉恚處在五濁闇冥；是諸眾生，貪欲、瞋恚、愚癡甚重，憍慢、嫉妬、染著非法、非法自活，邪見倒見乏聖七財；非母、非父、非沙門、非婆羅門，不知作恩，不作福德；不畏後世，不修三福地，不求三乘，不修三善業修三惡業，不修十善業樂修十不善；為四顛倒所困，住四迴轉，隨順四魔，四病河所漂；常隨五蓋六情昏愚，沒在八邪曠野，恒起諸使不求天人福德；為倒見邪道所困，作無間業誹謗正法，誹毀賢聖離諸善根，剛強麤獷不知恩分；若有所作尋即忘失，見修善者惡心譏謗，淺慧、少聞、多忘諸根不具，羸瘦少力衣服乏短；親惡知識胎中妄念，眾病所困顏色醜惡，不顧前後無有慚愧更想恐怖；一小食頃身、口、意行多作惡業，以是為貴。眾生常見、斷見，著五陰心、貪五欲心、喜心、掉心、怨心、欺心、濁心、麤心、恚心、不調心、不執心、不柔伏心、著非法心、無住心、相求心、散亂心、更相害心、離法心、無報心、計有法心、滅善心、不生善心、不求涅槃靜心、不知應供養心、集一切使縛心、老病死無因緣心、受諸煩惱心、執一切障礙心、毀法幢心、竪見幢心、更相訾毀心、共相食噉心、自貴心、困他心、嫉妬熾盛心、共相殺心、貪欲無厭心、嫉他一切所有心、無恩分心、盜竊心、邪婬心、欺調心、無願心，是時眾生無不爾者。於中展轉相從，聞如是聲，所謂：地獄聲、畜生聲、餓鬼聲、病聲、老聲、死聲、害聲、難聲、陰使他國聲、枷鏁杻械繫閉聲、拷楚聲、說是非聲、罵詈聲、穿鑿聲、壞眾聲、竊盜聲、軍馬聲、飢饉聲、貪欲邪婬聲、妄語聲、癡狂聲、綺語聲、惡口聲、兩舌聲、嫉妬聲、出內積聚聲、鬪諍聲、吾我聲、愛憎聲、愛不愛聲、愛別離怨憎會聲、販賣聲、迭相鬻賣聲、處胎聲、臭穢聲、寒聲、熱聲、飢聲、渴聲、疲乏聲、疾痛聲、種殖聲、憂種種業聲、種種苦逼聲、種種疾疫聲、眾生展轉相從聞如是聲有四十五。

「『如是乏無善根尠善知識惡心眾生，爾時充滿娑訶世界。諸眾生為一切薩婆若所棄處無佛剎，謂無布施、持戒、修定，無善業集諸不善法；我當以八分聖道度生死海置無畏城。爾時眾生緣惡業重故，娑訶佛剎當極弊惡，為諸福德種善根者所見棄捨，處處地生鹹鹵、瓦礫、土石、諸山高下不平，多諸毒蟲、蚊虻、惡蛇、鳥獸；爾時充滿非時風起，惡濁麤澁非時暴雨，雜毒鹹苦霜雹災降；地生如是惡種草木，枝葉花果諸穀種味，眾生服食養身之具；非時惡濁雜毒麤澁，彼諸眾生食之，皆當增長麤惡殺害欺誑；傳說是非不相恭敬，生怖畏心、相憎嫉心、欲相害心；飲血食肉衣之以皮，好執兵器傷殺殘害，恃色族富貴算數外書，跨馬鳴弦人眾鬪戰，嫉妬慠慢，勤修種種如斯鄙賤，是苦難世。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『如是乏無善根尠善知識惡心眾生，爾時充滿娑訶世界。諸眾生為一切薩婆若所棄處無佛剎，謂無布施、持戒、修定，無善業集諸不善法；我當以八分聖道度生死海置無畏城。爾時眾生緣惡業重故，娑訶佛剎當極弊惡，為諸福德種善根者所見棄捨，處處地生鹹鹵、瓦礫、土石、諸山高下不平，多諸毒蟲、蚊虻、惡蛇、鳥獸；爾時充滿非時風起，惡濁麤澁非時暴雨，雜毒鹹苦霜雹災降；地生如是惡種草木，枝葉花果諸穀種味，眾生服食養身之具；非時惡濁雜毒麤澁，彼諸眾生食之，皆當增長麤惡殺害欺誑；傳說是非不相恭敬，生怖畏心、相憎嫉心、欲相害心；飲血食肉衣之以皮，好執兵器傷殺殘害，恃色族富貴算數外書，跨馬鳴弦人眾鬪戰，嫉妬慠慢，勤修種種如斯鄙賤，是苦難世。

「『爾時我當從兜率天下，為度眾生熟善根故，於最妙轉輪王種第一夫人腹中受胎而住。我當爾時放淨光明遍照娑訶佛土，上至阿迦尼吒天下至金輪際妙光周遍。爾時眾生生娑訶佛剎者，或在地獄、或為畜生、或為餓鬼、或生天上、或生人中，在色界、無色界、想無想、非想非非想處，令彼一切見斯光明覺觸其身，令彼一切厭生死苦樂求涅槃，乃至住滅結心，是初種涅槃道種。我當受一切法決定三昧，受一意法門三昧心，十月住母腹中。又我得佛，眾生厭離生死，我所應度者，令彼眾生於十月中見我在胎結加趺坐，心入三昧如摩尼現。滿十月生時，以集一切福德三昧，六種震動，一切娑訶佛土，上至阿迦尼吒天下至金輪際，皆悉震動。彼時眾生生娑訶佛土者，或在地獄乃至人中，悉覺悟之。我當從母右脇而出，又以妙光普照娑訶佛剎無不周遍。爾時亦復覺悟娑訶佛土一切眾生，於未種善根眾生所著涅槃種，於已種涅槃種眾生生誓願到。若我足蹈地時，令此娑訶佛土六種震動，岠峨涌沒乃至金輪際。爾時眾生有依水、依地、依空、依四生處、依止五趣，我當覺之；有眾生未生誓願牙者當令生；已生誓願牙者，令住三乘得不退轉。令我生時娑訶佛土大梵魔王、帝釋、日月護世諸天、龍王、阿修羅化生大威德，夜叉、羅剎、龍、修羅令彼一切來供養我。令我適生即行七步。我以集一切福德三昧如是說法，令彼大眾得住三乘；其大眾中求聲聞乘者令住最後身我當度之；其有眾生求辟支佛乘者，令彼一切得顯明花忍；其有眾生求無上大乘者，令彼一切得金剛持海不動三昧，以是三昧得登三地。我欲浴時令其中最勝龍王彼來浴我，其有眾生見我浴者，令彼一切於三乘獲如是德，如前所說。其有眾生見我乘者，略說，為童子遊戲乃種種業示教眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『爾時我當從兜率天下，為度眾生熟善根故，於最妙轉輪王種第一夫人腹中受胎而住。我當爾時放淨光明遍照娑訶佛土，上至阿迦尼吒天下至金輪際妙光周遍。爾時眾生生娑訶佛剎者，或在地獄、或為畜生、或為餓鬼、或生天上、或生人中，在色界、無色界、想無想、非想非非想處，令彼一切見斯光明覺觸其身，令彼一切厭生死苦樂求涅槃，乃至住滅結心，是初種涅槃道種。我當受一切法決定三昧，受一意法門三昧心，十月住母腹中。又我得佛，眾生厭離生死，我所應度者，令彼眾生於十月中見我在胎結加趺坐，心入三昧如摩尼現。滿十月生時，以集一切福德三昧，六種震動，一切娑訶佛土，上至阿迦尼吒天下至金輪際，皆悉震動。彼時眾生生娑訶佛土者，或在地獄乃至人中，悉覺悟之。我當從母右脇而出，又以妙光普照娑訶佛剎無不周遍。爾時亦復覺悟娑訶佛土一切眾生，於未種善根眾生所著涅槃種，於已種涅槃種眾生生誓願到。若我足蹈地時，令此娑訶佛土六種震動，岠峨涌沒乃至金輪際。爾時眾生有依水、依地、依空、依四生處、依止五趣，我當覺之；有眾生未生誓願牙者當令生；已生誓願牙者，令住三乘得不退轉。令我生時娑訶佛土大梵魔王、帝釋、日月護世諸天、龍王、阿修羅化生大威德，夜叉、羅剎、龍、修羅令彼一切來供養我。令我適生即行七步。我以集一切福德三昧如是說法，令彼大眾得住三乘；其大眾中求聲聞乘者令住最後身我當度之；其有眾生求辟支佛乘者，令彼一切得顯明花忍；其有眾生求無上大乘者，令彼一切得金剛持海不動三昧，以是三昧得登三地。我欲浴時令其中最勝龍王彼來浴我，其有眾生見我浴者，令彼一切於三乘獲如是德，如前所說。其有眾生見我乘者，略說，為童子遊戲乃種種業示教眾生。

「『在宮婇女遊戲五欲，心生厭患，中夜捨出除去瓔珞嚴身之具，為伏諸異學尼乾陀、遮羅迦、彼利、波羅闍迦，離彼路多衣，求應法服，詣菩提樹。有眾生見我詣菩提樹者，我當以集一切福德三昧，為彼眾生說如是法，令彼一切勤求三乘。其有眾生殖聲聞種，令彼眾生一切結熟，住最後身從我得度。其有眾生求辟支佛乘者，令彼一切得顯明花忍。有殖大乘種者，令彼一切得金剛持海不動三昧，以是三昧得登三地。我當手自執草菩提樹下敷金剛座，於彼座上結加趺坐端身正意；我當如是入不動禪滅出入息，日日一從禪起，食半胡麻半以施人。我當爾所時行是苦行，今乃至阿迦尼吒際，依娑訶佛土，一切諸天來供養我，令彼一切證我苦行。其有求聲聞乘者，世尊令彼諸結皆悉除滅，住最後身從我得度。有求辟支佛乘者，乃至如前所說。如是龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽，餓鬼、毘舍、遮鳩槃茶五通仙人，如是等來供養我，令彼一切證我苦行。其有求聲聞乘者，乃至如前所說。於此四天下異學行麤弊苦行者，令天非人唱告彼言：「汝等苦行無大果報，復非未曾有，於如是處住最後身菩薩所行苦行，入是禪捨心行縛，離於身行，滅口行喘息，日日一從禪起食半胡麻，行是苦行彼果甚大。彼大寬廣，不久當成阿耨多羅三藐三菩提。汝等不信可自往觀。」令彼一切捨難苦行，盡來見我苦行者；有殖聲聞乘種者，乃至如前所說。若有人王、群臣、百官及餘庶民在家事家業者，令彼一切來至我所見我苦行；有求聲聞乘者如前所說。若有女人來見我者，令是最後女身更不復受；有求聲聞乘者如前所說。若有禽獸見我坐修苦行者，令最後畜身更不復受；有禽獸殖聲聞乘種者，令更一生從我得度；有求辟支佛乘者如前所說。種種畜生作如是說，餓鬼亦如是說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『在宮婇女遊戲五欲，心生厭患，中夜捨出除去瓔珞嚴身之具，為伏諸異學尼乾陀、遮羅迦、彼利、波羅闍迦，離彼路多衣，求應法服，詣菩提樹。有眾生見我詣菩提樹者，我當以集一切福德三昧，為彼眾生說如是法，令彼一切勤求三乘。其有眾生殖聲聞種，令彼眾生一切結熟，住最後身從我得度。其有眾生求辟支佛乘者，令彼一切得顯明花忍。有殖大乘種者，令彼一切得金剛持海不動三昧，以是三昧得登三地。我當手自執草菩提樹下敷金剛座，於彼座上結加趺坐端身正意；我當如是入不動禪滅出入息，日日一從禪起，食半胡麻半以施人。我當爾所時行是苦行，今乃至阿迦尼吒際，依娑訶佛土，一切諸天來供養我，令彼一切證我苦行。其有求聲聞乘者，世尊令彼諸結皆悉除滅，住最後身從我得度。有求辟支佛乘者，乃至如前所說。如是龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽，餓鬼、毘舍、遮鳩槃茶五通仙人，如是等來供養我，令彼一切證我苦行。其有求聲聞乘者，乃至如前所說。於此四天下異學行麤弊苦行者，令天非人唱告彼言：「汝等苦行無大果報，復非未曾有，於如是處住最後身菩薩所行苦行，入是禪捨心行縛，離於身行，滅口行喘息，日日一從禪起食半胡麻，行是苦行彼果甚大。彼大寬廣，不久當成阿耨多羅三藐三菩提。汝等不信可自往觀。」令彼一切捨難苦行，盡來見我苦行者；有殖聲聞乘種者，乃至如前所說。若有人王、群臣、百官及餘庶民在家事家業者，令彼一切來至我所見我苦行；有求聲聞乘者如前所說。若有女人來見我者，令是最後女身更不復受；有求聲聞乘者如前所說。若有禽獸見我坐修苦行者，令最後畜身更不復受；有禽獸殖聲聞乘種者，令更一生從我得度；有求辟支佛乘者如前所說。種種畜生作如是說，餓鬼亦如是說。

「『我當於爾所時，行如是苦行，一結加趺坐，令多億那由他百千眾生，證我苦行，得未曾有。於彼所種無量阿僧祇解脫種，我當如是修行苦行，先無眾生數異學、聲聞乘、辟支佛乘、無上大乘，能行如是苦行者，後亦無有眾生數異學乃至大乘，能行如是苦行如我所行。我未逮阿耨多羅三藐三菩提，作丈夫行降魔官屬，留餘業報破結使魔，成阿耨多羅三藐三菩提。於其中我當令一眾生得阿羅漢，如是為二法得阿羅漢，如是第三、第四說法得阿羅漢。我當為二眾生故，現百千神通令住正見說多千法，文義具足隨所住果。眾生結山猶如金剛，我要當以金剛慧杵而破壞之，說三乘法。為一一眾生故，步步多百由旬，而為說法置無畏道。令我法出家無有遮礙、羸瘦、少力、荒忘、狂心、剛強、慠慢、無慧、多結、煩惱亂心及與女人，令我法出家得受具足。令我有四眾——比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷。令我法中有多耶。若令天見諦，夜叉、龍、阿修羅具八聖分齊，乃至畜生令修梵行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『我當於爾所時，行如是苦行，一結加趺坐，令多億那由他百千眾生，證我苦行，得未曾有。於彼所種無量阿僧祇解脫種，我當如是修行苦行，先無眾生數異學、聲聞乘、辟支佛乘、無上大乘，能行如是苦行者，後亦無有眾生數異學乃至大乘，能行如是苦行如我所行。我未逮阿耨多羅三藐三菩提，作丈夫行降魔官屬，留餘業報破結使魔，成阿耨多羅三藐三菩提。於其中我當令一眾生得阿羅漢，如是為二法得阿羅漢，如是第三、第四說法得阿羅漢。我當為二眾生故，現百千神通令住正見說多千法，文義具足隨所住果。眾生結山猶如金剛，我要當以金剛慧杵而破壞之，說三乘法。為一一眾生故，步步多百由旬，而為說法置無畏道。令我法出家無有遮礙、羸瘦、少力、荒忘、狂心、剛強、慠慢、無慧、多結、煩惱亂心及與女人，令我法出家得受具足。令我有四眾——比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷。令我法中有多耶。若令天見諦，夜叉、龍、阿修羅具八聖分齊，乃至畜生令修梵行。

「『世尊！我逮菩提已，有眾生於我惡心、害心，若刀、火、石，若以種種器仗，來至我所麤言罵辱，又於十方誹謗揚惡，雜毒飲食而用施我，我當如是留殘業果成阿耨多羅三藐三菩提。我逮菩提已，眾生於我先有怨嫌，執持殺具種種器仗，麤言罵辱，雜毒飲食，來至我所，出我身血，我以大悲梵柔軟音，猶如鍾皷雷震之聲，為彼眾生說如是法，戒聞、三昧及與淨心，令彼眾生得住於善，改悔惡業逮具淨戒。令彼眾生無失解脫果，離欲漏盡障礙業報，我於是盡所留業果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『世尊！我逮菩提已，有眾生於我惡心、害心，若刀、火、石，若以種種器仗，來至我所麤言罵辱，又於十方誹謗揚惡，雜毒飲食而用施我，我當如是留殘業果成阿耨多羅三藐三菩提。我逮菩提已，眾生於我先有怨嫌，執持殺具種種器仗，麤言罵辱，雜毒飲食，來至我所，出我身血，我以大悲梵柔軟音，猶如鍾皷雷震之聲，為彼眾生說如是法，戒聞、三昧及與淨心，令彼眾生得住於善，改悔惡業逮具淨戒。令彼眾生無失解脫果，離欲漏盡障礙業報，我於是盡所留業果。

「『世尊！我逮菩提已，隨身毛孔之數，日現爾所化佛，皆具三十二大人之相、八十種好，我當遣彼化佛至空佛剎，又遣至不空處，亦復遣至五濁佛剎。彼諸國中眾生，造無間業、謗正法毀賢聖乃至集不善根；其中有求聲聞乘者、求緣覺乘者、求大乘者，於戒缺漏威儀不具犯於根罪，心意燋枯違失善道墜生死曠野，為邪道所困沒在曠野，令一一化佛日為如是億那由他百千眾生隨所說法。有眾生奉事摩醯首羅天者，隨現摩醯首羅天形而為說法，稱我娑訶佛土，勸彼眾生迴向誓願；彼諸眾生聞我名者，令彼眾生願生我國。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『世尊！我逮菩提已，隨身毛孔之數，日現爾所化佛，皆具三十二大人之相、八十種好，我當遣彼化佛至空佛剎，又遣至不空處，亦復遣至五濁佛剎。彼諸國中眾生，造無間業、謗正法毀賢聖乃至集不善根；其中有求聲聞乘者、求緣覺乘者、求大乘者，於戒缺漏威儀不具犯於根罪，心意燋枯違失善道墜生死曠野，為邪道所困沒在曠野，令一一化佛日為如是億那由他百千眾生隨所說法。有眾生奉事摩醯首羅天者，隨現摩醯首羅天形而為說法，稱我娑訶佛土，勸彼眾生迴向誓願；彼諸眾生聞我名者，令彼眾生願生我國。

「『世尊！若彼眾生命欲終時，我不現前、不為說法、不生善心者，令我莫證阿耨多羅三藐三菩提；彼眾生命終已，若墮惡趣不生我國得受人身者，使我忘失一切正法不現在前，令我不能具成辦作佛事。有眾生奉事那羅延者，乃至眾生命終已後，若墮惡趣，乃至令我不具成辦作佛事也。我逮菩提已，於一切佛土有造無間者，乃至邪道所困墜曠野者，令彼終已生我國中，彼身相貌猶如土色面若毘舍遮；念忘多失破戒臭穢，多病短命乏眾供具，彼諸眾生壽命短促，我時為彼諸眾生故，於娑訶世界隨幾四天下，我當於彼一切四天下從兜率天降神母胎示現出生，略說，童子遊戲種種伎藝、苦行、降魔、成三菩提、轉正法輪，於一切四天下示現具足作佛事已而般涅槃，乃至現分舍利。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『世尊！若彼眾生命欲終時，我不現前、不為說法、不生善心者，令我莫證阿耨多羅三藐三菩提；彼眾生命終已，若墮惡趣不生我國得受人身者，使我忘失一切正法不現在前，令我不能具成辦作佛事。有眾生奉事那羅延者，乃至眾生命終已後，若墮惡趣，乃至令我不具成辦作佛事也。我逮菩提已，於一切佛土有造無間者，乃至邪道所困墜曠野者，令彼終已生我國中，彼身相貌猶如土色面若毘舍遮；念忘多失破戒臭穢，多病短命乏眾供具，彼諸眾生壽命短促，我時為彼諸眾生故，於娑訶世界隨幾四天下，我當於彼一切四天下從兜率天降神母胎示現出生，略說，童子遊戲種種伎藝、苦行、降魔、成三菩提、轉正法輪，於一切四天下示現具足作佛事已而般涅槃，乃至現分舍利。

「『我逮菩提已說一種句法，有眾生求聲聞乘者，令彼得解聲聞法藏說；有眾生求緣覺乘者，令彼得解因緣法說；有眾生求無上大乘者，令彼純解摩訶衍說；有眾生未具功德欲求菩提者，令彼得解布施法說；有眾生乏無福德求生天樂者，令得解戒說；有眾生更相怖畏濁心惡者，令彼得解慈法說；喜殺生者，令彼得解悲法說；慳貪嫉心者，令彼得解善法說；恃色倚強欲心昏濁者，令彼得解捨法說；耽著愛欲心者，令彼得解不淨法說；有大乘眾生憍慢亂心者，令彼得解阿那波那念法說；少慧求燈明者，令彼得解因緣法說；有少聞學者，令彼得解不忘失聞持法說；處邪見曠野者，令彼得解空法說；多想困者，令彼得解無想法說；不淨願困者，令彼得解無願法說；身意不淨者，令彼得解身意柔和法說；亂行所困者，令彼得解不忘菩提心法說；懷於瞋欲造困者，令彼得解無怨法說；滅至意困者，令彼得解無法說；惱心者，令彼得解無妬法說。略說，忘善者，解照明說；作魔業者，解淨說；沒他論者，解勇出說；種種結困心者，解去離說；沒偏道者，解旋法說；大乘悕望心者，解不退說；厭生死者，解菩薩樂說；未得善地智者，解增長說；不想喜善根者，解惱悔說；心不等者，解無礙光說；沒惡業者，解濟度說；眾中畏者，解師子勝說；四魔陵心者，解勇健說；意不明佛剎者，解莊嚴光說；憎愛者，解脫捨說；佛法明不覺者，解第一幢翅由邏說；乏大慧者，解晃明說；愚闇困者，解日燈說；不求無盡辭者，解作得說；如沫求我者，解那邏延說；意傾動者，解堅住說；觀頂者，解高幢說；捨先誓者，解堅固說；退通者，解金剛意說；求道場者，解金剛場說；一切法不辱者，解如金剛說；欲知他心所念者，解行處說；欲知他根者，解慧道說；言不相干者，解入辭說；未得法身者，解修一切身說；希見如來者，解不眴說；具念一切作者，解無諍說；求轉法輪者，解無垢輪說；無因邪求者，解明順因緣說；一佛土常見者，解善作語說；未種相好因者，解莊嚴說；不能分別言音者，解辭道說；求一切種智者，解法性不隱說；於法退轉者，解堅固說；不達法性者，解通說；捨誓者，解不退說；道隱者，解無貌說；求等虛空智者，解無所有說；未滿波羅蜜者，解淨住說；未滿攝物者，解善攝說；未住梵行者，解等作說；未滿助菩提寶者，解不住行說；忘失善說智心者，解海印說；悕望無生法忍心者，解決定說；如所聞法廣分布心者，解不忘失說；更相善說無厭足者，解無障說；未得敬信三寶者，解集福德說；法門雨不知足者，解法雲說；三寶斷見者，解寶莊 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『我逮菩提已說一種句法，有眾生求聲聞乘者，令彼得解聲聞法藏說；有眾生求緣覺乘者，令彼得解因緣法說；有眾生求無上大乘者，令彼純解摩訶衍說；有眾生未具功德欲求菩提者，令彼得解布施法說；有眾生乏無福德求生天樂者，令得解戒說；有眾生更相怖畏濁心惡者，令彼得解慈法說；喜殺生者，令彼得解悲法說；慳貪嫉心者，令彼得解善法說；恃色倚強欲心昏濁者，令彼得解捨法說；耽著愛欲心者，令彼得解不淨法說；有大乘眾生憍慢亂心者，令彼得解阿那波那念法說；少慧求燈明者，令彼得解因緣法說；有少聞學者，令彼得解不忘失聞持法說；處邪見曠野者，令彼得解空法說；多想困者，令彼得解無想法說；不淨願困者，令彼得解無願法說；身意不淨者，令彼得解身意柔和法說；亂行所困者，令彼得解不忘菩提心法說；懷於瞋欲造困者，令彼得解無怨法說；滅至意困者，令彼得解無法說；惱心者，令彼得解無妬法說。略說，忘善者，解照明說；作魔業者，解淨說；沒他論者，解勇出說；種種結困心者，解去離說；沒偏道者，解旋法說；大乘悕望心者，解不退說；厭生死者，解菩薩樂說；未得善地智者，解增長說；不想喜善根者，解惱悔說；心不等者，解無礙光說；沒惡業者，解濟度說；眾中畏者，解師子勝說；四魔陵心者，解勇健說；意不明佛剎者，解莊嚴光說；憎愛者，解脫捨說；佛法明不覺者，解第一幢翅由邏說；乏大慧者，解晃明說；愚闇困者，解日燈說；不求無盡辭者，解作得說；如沫求我者，解那邏延說；意傾動者，解堅住說；觀頂者，解高幢說；捨先誓者，解堅固說；退通者，解金剛意說；求道場者，解金剛場說；一切法不辱者，解如金剛說；欲知他心所念者，解行處說；欲知他根者，解慧道說；言不相干者，解入辭說；未得法身者，解修一切身說；希見如來者，解不眴說；具念一切作者，解無諍說；求轉法輪者，解無垢輪說；無因邪求者，解明順因緣說；一佛土常見者，解善作語說；未種相好因者，解莊嚴說；不能分別言音者，解辭道說；求一切種智者，解法性不隱說；於法退轉者，解堅固說；不達法性者，解通說；捨誓者，解不退說；道隱者，解無貌說；求等虛空智者，解無所有說；未滿波羅蜜者，解淨住說；未滿攝物者，解善攝說；未住梵行者，解等作說；未滿助菩提寶者，解不住行說；忘失善說智心者，解海印說；悕望無生法忍心者，解決定說；如所聞法廣分布心者，解不忘失說；更相善說無厭足者，解無障說；未得敬信三寶者，解集福德說；法門雨不知足者，解法雲說；三寶斷見者，解寶莊

嚴說；不作智業者，解無生說；一切煩惱縛者，解空門說；於一切法輕心者，解智印說；未滿如來德者，解世諦現門說；於先佛所未積德者，解必變化說；未說一法門究竟念者；解一切法性說；一切經未了者，解法實等說；離六和敬法者，解一切法相說；不為思惟解脫者，遊戲神通說；欲入如來祕密者，解不求他說；不勤修菩薩行者，解得智說；不現生者，解至一切處說；行菩薩行有殘者，解受職說；如來十力未滿者，解最勝說；未得四無畏者，解勇進說；未得不共法者，解阿僧祇意說；無愚聞見者，解願道說；不能現前覺一切佛法者，解白淨無垢印說；有餘薩婆若智者，解善覺意說；未逮如來一切作者，解無邊盡法說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 嚴說；不作智業者，解無生說；一切煩惱縛者，解空門說；於一切法輕心者，解智印說；未滿如來德者，解世諦現門說；於先佛所未積德者，解必變化說；未說一法門究竟念者；解一切法性說；一切經未了者，解法實等說；離六和敬法者，解一切法相說；不為思惟解脫者，遊戲神通說；欲入如來祕密者，解不求他說；不勤修菩薩行者，解得智說；不現生者，解至一切處說；行菩薩行有殘者，解受職說；如來十力未滿者，解最勝說；未得四無畏者，解勇進說；未得不共法者，解阿僧祇意說；無愚聞見者，解願道說；不能現前覺一切佛法者，解白淨無垢印說；有餘薩婆若智者，解善覺意說；未逮如來一切作者，解無邊盡法說。

「『有無量阿僧祇求大乘菩薩不諂曲不幻偽端直者，令彼菩薩以一句音得八萬四千法門、八萬四千三昧、七萬五千陀羅尼，以是功德諸菩薩摩訶薩，以大莊嚴而自莊嚴，令勇發不可思議妙願，令菩薩不可思議知見功德以自莊嚴；謂：身莊嚴以相好，口莊嚴以如意善說令眾歡喜，心莊嚴以三昧不退，念莊嚴以持不失，意莊嚴以強識，至莊嚴以至覺，義志莊嚴以堅誓，作莊嚴以辯誓，志極莊嚴以過地非地，施莊嚴以捨一切物，戒莊嚴以白淨無垢，意忍莊嚴於一切眾生無高下心，進莊嚴以一切事辦，禪莊嚴以一切三昧遊戲神通，慧莊嚴以知結使因由，慈莊嚴以至一切眾生處，悲莊嚴以不捨一切眾生，喜莊嚴以一切法得無疑惑，捨莊嚴以毀譽無二，通莊嚴以遊戲一切通，福莊嚴以得寶手無盡藏，智莊嚴以解一切眾生心念所行，覺莊嚴以善法覺一切眾生，明莊嚴以得慧眼明，辯莊嚴以得義法辭應辯，勇悍莊嚴以伏眾魔及諸異論，德莊嚴以逮佛無上德，法莊嚴以阿僧祇辯令普為眾生說法，明莊嚴以照一切佛法，光莊嚴以照諸佛剎變化，說莊嚴以所記不錯變化，教授莊嚴以隨所應教誡，神變莊嚴以到四神足彼岸一切受，如來莊嚴以入如來祕密法，自在莊嚴以智不從他得敬順一切，善法莊嚴以如說修行一切處無能退者。無量阿僧祇求大乘眾生，我以一向音淨除多不善以充足之，令彼諸菩薩摩訶薩於一切法，不因他得智具大法明，速成阿耨多羅三藐三菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『有無量阿僧祇求大乘菩薩不諂曲不幻偽端直者，令彼菩薩以一句音得八萬四千法門、八萬四千三昧、七萬五千陀羅尼，以是功德諸菩薩摩訶薩，以大莊嚴而自莊嚴，令勇發不可思議妙願，令菩薩不可思議知見功德以自莊嚴；謂：身莊嚴以相好，口莊嚴以如意善說令眾歡喜，心莊嚴以三昧不退，念莊嚴以持不失，意莊嚴以強識，至莊嚴以至覺，義志莊嚴以堅誓，作莊嚴以辯誓，志極莊嚴以過地非地，施莊嚴以捨一切物，戒莊嚴以白淨無垢，意忍莊嚴於一切眾生無高下心，進莊嚴以一切事辦，禪莊嚴以一切三昧遊戲神通，慧莊嚴以知結使因由，慈莊嚴以至一切眾生處，悲莊嚴以不捨一切眾生，喜莊嚴以一切法得無疑惑，捨莊嚴以毀譽無二，通莊嚴以遊戲一切通，福莊嚴以得寶手無盡藏，智莊嚴以解一切眾生心念所行，覺莊嚴以善法覺一切眾生，明莊嚴以得慧眼明，辯莊嚴以得義法辭應辯，勇悍莊嚴以伏眾魔及諸異論，德莊嚴以逮佛無上德，法莊嚴以阿僧祇辯令普為眾生說法，明莊嚴以照一切佛法，光莊嚴以照諸佛剎變化，說莊嚴以所記不錯變化，教授莊嚴以隨所應教誡，神變莊嚴以到四神足彼岸一切受，如來莊嚴以入如來祕密法，自在莊嚴以智不從他得敬順一切，善法莊嚴以如說修行一切處無能退者。無量阿僧祇求大乘眾生，我以一向音淨除多不善以充足之，令彼諸菩薩摩訶薩於一切法，不因他得智具大法明，速成阿耨多羅三藐三菩提。

「『世尊！又餘世界中眾生造無間者，乃至犯根罪心意燋枯；有求聲聞乘、有求辟支佛乘、有求無上大乘者，以隨願故生我佛土，集不善根麤獷樂惡，剛強倒見不攝意志；我當為彼八萬四千心行亂意眾生，廣說八萬四千部法。其中眾生求無上大乘者，我當為彼廣說六波羅蜜法，廣說檀波羅蜜，乃至廣說般若波羅蜜；其中眾生有求聲聞、辟支佛乘，未種善根求度世者，我當令彼住三歸依，後乃令住波羅蜜。喜殺生者令住不殺，貪重者令住不盜，染著非法者令住不邪婬，妄語相說者令住不妄語，樂昏濁者令住不飲酒，其有眾生有此五病者，我當令彼斷是五患住優婆塞戒。有眾生不樂善法者，我當令彼一日一夜住聖八分戒。其有少樂善根者，我當令彼來近我法，出家十戒得住梵行。其有眾生樂求善法者，我當令彼於善法中得受具足盡住梵行。我當為如是造無間業乃至不攝意志眾生故，以多種種若干句義文字變化而為說法，示現陰、界、入、無常、苦、空、無我，令住善安隱妙寂無畏城。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『世尊！又餘世界中眾生造無間者，乃至犯根罪心意燋枯；有求聲聞乘、有求辟支佛乘、有求無上大乘者，以隨願故生我佛土，集不善根麤獷樂惡，剛強倒見不攝意志；我當為彼八萬四千心行亂意眾生，廣說八萬四千部法。其中眾生求無上大乘者，我當為彼廣說六波羅蜜法，廣說檀波羅蜜，乃至廣說般若波羅蜜；其中眾生有求聲聞、辟支佛乘，未種善根求度世者，我當令彼住三歸依，後乃令住波羅蜜。喜殺生者令住不殺，貪重者令住不盜，染著非法者令住不邪婬，妄語相說者令住不妄語，樂昏濁者令住不飲酒，其有眾生有此五病者，我當令彼斷是五患住優婆塞戒。有眾生不樂善法者，我當令彼一日一夜住聖八分戒。其有少樂善根者，我當令彼來近我法，出家十戒得住梵行。其有眾生樂求善法者，我當令彼於善法中得受具足盡住梵行。我當為如是造無間業乃至不攝意志眾生故，以多種種若干句義文字變化而為說法，示現陰、界、入、無常、苦、空、無我，令住善安隱妙寂無畏城。

「『我當為四眾比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷說如是法：其有喜樂論者，我當為彼現諸論法，乃至求解脫者，我當為彼現於空論；其有不樂善法者，我當為彼說勸化業；樂者，我當為說誦習一向禪空解脫。我為一一眾生故，步涉多百千由旬多種種若干句義文字方便變化，忍此疲惓，終至置於涅槃；乃至以誓力，我當五分壽減一；欲般涅槃時，我當碎身舍利如半芥子，為悲眾生故，然後當入涅槃；令我涅槃後正法住世千歲、像法住世復五百歲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『我當為四眾比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷說如是法：其有喜樂論者，我當為彼現諸論法，乃至求解脫者，我當為彼現於空論；其有不樂善法者，我當為彼說勸化業；樂者，我當為說誦習一向禪空解脫。我為一一眾生故，步涉多百千由旬多種種若干句義文字方便變化，忍此疲惓，終至置於涅槃；乃至以誓力，我當五分壽減一；欲般涅槃時，我當碎身舍利如半芥子，為悲眾生故，然後當入涅槃；令我涅槃後正法住世千歲、像法住世復五百歲。

大乘悲分陀利經立願舍利神變品第十七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大乘悲分陀利經立願舍利神變品第十七

「『我般涅槃後，其有眾生以眾寶物供養舍利，乃至一稱南無佛，一禮、一旋、一合掌業、一花供養者，令彼一切隨於三乘得不退轉。我般涅槃後，其有眾生於我法中能受一戒如說奉持，乃至讚誦一四句偈為他人說，其有聞者能發好心，供養法師，能以一花或設一禮，令彼一切隨於三乘得不退轉，乃至正法盡；法燈永滅，法幡倒已，令我舍利乃至入地金輪上住，隨其幾時娑訶世界窮乏珍寶，令成琉璃珠現如火色，名曰勝意。令從彼上乃至阿迦尼吒際住，雨種種花：曼陀羅花、摩訶曼陀羅花、波利質多羅伽花、曼殊沙花、摩訶曼殊沙花、蘆遮摩那花、陀羅花、摩訶阿陀羅花、無垢輪花、百葉花、千葉花、百千葉花、普光花、普香花、善樂花、薩哆花、蘆遮那花、樂限月光花、明月花、無量色花、無量香花、無量光花，令雨如是等大花雨；令彼諸花出種種柔軟聲，所謂：佛聲、法聲、僧聲、三歸依聲、優婆塞戒聲、聖八分戒聲、出家十戒聲、施聲、戒聲、具足梵行聲、勸化聲、誦聲、習聲、禪定思惟九觀聲、不淨聲、阿那波那念聲、非想處聲、無所有處聲、無量識處聲、無量空處聲、勝處聲、一切處聲、止觀聲、空無相聲、緣起聲，令出具足聲聞藏聲、令出具足辟支佛乘藏聲、具說大乘六波羅蜜。令彼諸花出如是聲，令色界諸天聞如是聲，各自識念先造善根，令彼於一切善法摩訶薩不嫌，令從彼下為娑訶世界一切人說十善業令住其中；令欲界諸天亦如是聞。令彼一切捨受使遊戲樂著心意；令彼一切各自識念先作善根；令彼從天來下為娑訶世界一切人說十善業勸令住中；令彼諸花於虛空中變成雜寶。世尊！所謂：金、銀、摩尼、真珠、琉璃、車𤦲、馬瑙及螺、珊瑚、虎珀、玫瑰右旋，一切娑訶佛土，令雨如是等寶；除滅娑訶佛土瞋諍、言訟、飢饉、疾疫，及他軍馬、惡風、雜毒一切除盡，令安隱康健無諸鬪諍言訟繫閉，娑訶佛土一切豐樂；其有眾生見寶觸寶隨作供具者，令彼一切於三乘法得不退轉，令彼逮下乃至金輪上住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『我般涅槃後，其有眾生以眾寶物供養舍利，乃至一稱南無佛，一禮、一旋、一合掌業、一花供養者，令彼一切隨於三乘得不退轉。我般涅槃後，其有眾生於我法中能受一戒如說奉持，乃至讚誦一四句偈為他人說，其有聞者能發好心，供養法師，能以一花或設一禮，令彼一切隨於三乘得不退轉，乃至正法盡；法燈永滅，法幡倒已，令我舍利乃至入地金輪上住，隨其幾時娑訶世界窮乏珍寶，令成琉璃珠現如火色，名曰勝意。令從彼上乃至阿迦尼吒際住，雨種種花：曼陀羅花、摩訶曼陀羅花、波利質多羅伽花、曼殊沙花、摩訶曼殊沙花、蘆遮摩那花、陀羅花、摩訶阿陀羅花、無垢輪花、百葉花、千葉花、百千葉花、普光花、普香花、善樂花、薩哆花、蘆遮那花、樂限月光花、明月花、無量色花、無量香花、無量光花，令雨如是等大花雨；令彼諸花出種種柔軟聲，所謂：佛聲、法聲、僧聲、三歸依聲、優婆塞戒聲、聖八分戒聲、出家十戒聲、施聲、戒聲、具足梵行聲、勸化聲、誦聲、習聲、禪定思惟九觀聲、不淨聲、阿那波那念聲、非想處聲、無所有處聲、無量識處聲、無量空處聲、勝處聲、一切處聲、止觀聲、空無相聲、緣起聲，令出具足聲聞藏聲、令出具足辟支佛乘藏聲、具說大乘六波羅蜜。令彼諸花出如是聲，令色界諸天聞如是聲，各自識念先造善根，令彼於一切善法摩訶薩不嫌，令從彼下為娑訶世界一切人說十善業令住其中；令欲界諸天亦如是聞。令彼一切捨受使遊戲樂著心意；令彼一切各自識念先作善根；令彼從天來下為娑訶世界一切人說十善業勸令住中；令彼諸花於虛空中變成雜寶。世尊！所謂：金、銀、摩尼、真珠、琉璃、車𤦲、馬瑙及螺、珊瑚、虎珀、玫瑰右旋，一切娑訶佛土，令雨如是等寶；除滅娑訶佛土瞋諍、言訟、飢饉、疾疫，及他軍馬、惡風、雜毒一切除盡，令安隱康健無諸鬪諍言訟繫閉，娑訶佛土一切豐樂；其有眾生見寶觸寶隨作供具者，令彼一切於三乘法得不退轉，令彼逮下乃至金輪上住。

「『世尊！如是刀兵劫時，令彼舍利復更變成紺王摩尼，上至阿迦尼吒際住，降種種花雨，所謂：曼陀羅華、摩訶曼陀羅花、波利質多羅花，乃至無量光花；令彼諸花出種種妙聲，所謂：佛聲乃至如前所說；令彼舍利乃至金輪上住。如是飢饉劫時，復令舍利上昇虛空乃至阿迦尼吒際住，降大花雨乃至如前所說。如是疾疫劫時，亦如前所說。如賢劫中我般涅槃後舍利當作佛事，勸化過數眾生於三乘住不退轉；如是五佛土微塵數大劫中，我舍利化眾生於三乘住不退。後過千恒河沙數阿僧祇，於十方無量阿僧祇餘世界中，諸佛世尊於彼出者，是我為菩薩時行阿耨多羅三藐三菩提行先所勸化，於阿耨多羅三藐三菩提令住其中者，亦是我勸以波羅蜜得住中者，亦是我逮菩提已勸化眾生以阿耨多羅三藐三菩提令住中者。又我般涅槃後，眾生以我舍利神變發阿耨多羅三藐三菩提心者，彼亦於後過千恒河沙數阿僧祇時，令彼菩薩於十方無量阿僧祇餘世界中成阿耨多羅三藐三菩提已，稱譽讚歎說我名號：「過去久遠爾時有劫名賢，於彼賢劫始第四聖曰名號如是。彼先勸化我等以阿耨多羅三藐三菩提，於燋枯意集不善根造無間業乃至邪見，令我等得住六波羅蜜。緣是我等令得轉入一切種智，行正法輪轉深妙輪，令多億那由他百千眾生生天住解脫果。」其有眾生求菩提者，彼如來所聞稱譽我，令以如是問彼如來：「唯！世尊！彼如來見何義趣，於彼重結五濁惡世成阿耨多羅三藐三菩提？」令彼諸如來為求菩提善男子、善女人說我是具大悲，是初發心佛土莊嚴立願本事。令彼求菩提善男子、善女人得未曾有信樂大法，令彼亦於一切眾生發如是大悲立如是願，攝度重結五濁惡土造無間業乃至集不善根者。令彼諸佛如來亦以是授彼具大悲求菩提善男子、善女人記，隨善男子、善女人意，重結五濁惡世立願。復餘諸佛世尊以我舍利神變，為求菩提善男子、善女人廣說本事：「過去久遠時有聖日名號如是，般涅槃後舍利，於爾所時為如是苦切眾生現如是種種若干神變。以彼舍利神變，我等初悟阿耨多羅三藐三菩提，集諸善根，廣修波羅蜜，乃至如前所說。」』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『世尊！如是刀兵劫時，令彼舍利復更變成紺王摩尼，上至阿迦尼吒際住，降種種花雨，所謂：曼陀羅華、摩訶曼陀羅花、波利質多羅花，乃至無量光花；令彼諸花出種種妙聲，所謂：佛聲乃至如前所說；令彼舍利乃至金輪上住。如是飢饉劫時，復令舍利上昇虛空乃至阿迦尼吒際住，降大花雨乃至如前所說。如是疾疫劫時，亦如前所說。如賢劫中我般涅槃後舍利當作佛事，勸化過數眾生於三乘住不退轉；如是五佛土微塵數大劫中，我舍利化眾生於三乘住不退。後過千恒河沙數阿僧祇，於十方無量阿僧祇餘世界中，諸佛世尊於彼出者，是我為菩薩時行阿耨多羅三藐三菩提行先所勸化，於阿耨多羅三藐三菩提令住其中者，亦是我勸以波羅蜜得住中者，亦是我逮菩提已勸化眾生以阿耨多羅三藐三菩提令住中者。又我般涅槃後，眾生以我舍利神變發阿耨多羅三藐三菩提心者，彼亦於後過千恒河沙數阿僧祇時，令彼菩薩於十方無量阿僧祇餘世界中成阿耨多羅三藐三菩提已，稱譽讚歎說我名號：「過去久遠爾時有劫名賢，於彼賢劫始第四聖曰名號如是。彼先勸化我等以阿耨多羅三藐三菩提，於燋枯意集不善根造無間業乃至邪見，令我等得住六波羅蜜。緣是我等令得轉入一切種智，行正法輪轉深妙輪，令多億那由他百千眾生生天住解脫果。」其有眾生求菩提者，彼如來所聞稱譽我，令以如是問彼如來：「唯！世尊！彼如來見何義趣，於彼重結五濁惡世成阿耨多羅三藐三菩提？」令彼諸如來為求菩提善男子、善女人說我是具大悲，是初發心佛土莊嚴立願本事。令彼求菩提善男子、善女人得未曾有信樂大法，令彼亦於一切眾生發如是大悲立如是願，攝度重結五濁惡土造無間業乃至集不善根者。令彼諸佛如來亦以是授彼具大悲求菩提善男子、善女人記，隨善男子、善女人意，重結五濁惡世立願。復餘諸佛世尊以我舍利神變，為求菩提善男子、善女人廣說本事：「過去久遠時有聖日名號如是，般涅槃後舍利，於爾所時為如是苦切眾生現如是種種若干神變。以彼舍利神變，我等初悟阿耨多羅三藐三菩提，集諸善根，廣修波羅蜜，乃至如前所說。」』

大乘悲分陀利經歎品第十八 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大乘悲分陀利經歎品第十八

「善男子！爾時國大師海濟婆羅門，住寶藏如來前，乾闥婆、世人前，立如是具大悲五百願，而白佛言：『世尊！若我如是意不滿，不於來世賢劫五濁重結散亂惡世冥時，盲無導師無引導師，為見所困長處冥世造無間者，乃至如前所說。若我不能具成如是佛事如我立願者，我當還捨菩提願，非餘剎中善根迴向。世尊！是我所欲，我亦不欲此善根迴向阿耨多羅三藐三菩提，不求辟支佛乘，亦不求聲聞乘，亦不求人天王位，亦不求五欲供具生天之樂，又亦不求乾闥婆、阿修羅、夜叉、羅剎、龍、迦樓羅，亦不求人中生，我不於如是等處善根迴向。世尊雖說施得大富，持戒生天，多聞大慧修行無異；世尊又說福德生善根迴向隨意皆告。世尊！我所作施、戒、聞、修福德，若我如是立願意不滿者，我以是一切善根迴向地獄眾生；其有眾生在阿鼻地獄受諸苦切者，以是善根令彼得脫，於此佛土得生為人，值如來法，令得羅漢而入涅槃。若彼眾生業果不盡，令我今命終生阿鼻大地獄中，令我一形分為佛土微塵數身，令此一一身大如須彌山王，令一一身覺如是苦痛，如我一身覺苦痛甚；令我一一身受佛土微塵數地獄苦切，又令現在佛土微塵數十方餘世界中眾生，造無間業乃至造作入阿鼻業，又復於後乃至過佛土微塵數大劫中，於十方佛土微塵數餘佛國中，及此佛土眾造無間業者，我當為彼一切眾生故，住阿鼻獄受彼罪業，令彼眾生不墮地獄，永與苦別值遇諸佛，得度生死入涅槃城。我當於爾所久遠住阿鼻獄度脫眾生，乃至如是於十方佛土微塵數餘佛剎中，眾生有造如是業應生燒炙地獄者，乃至如前所說。如是大燒炙、啼哭、大啼哭、刀劍、黑繩、還活等種種；畜生中作如是說；餓鬼中亦作是說；夜叉貧窮中亦作是說；如是鳩槃茶、毘舍遮、阿修羅、伽樓羅亦作是說。於佛土微塵數十方餘世界中，眾生造起如是業，應生人中聾盲瘖瘂、癃殘百病、手足不具、心意散亂、應食不淨，略如前說。我當復還生阿鼻大地獄中，乃至隨幾所時，眾生於生死中受陰、界、入，我當於爾所時，久遠受如是種種地獄、畜生、餓鬼、夜叉、阿修羅、羅剎乃至人苦，如是諸苦我當受之，如前所說。我若如是阿耨多羅三藐三菩提意不滿，設復我如是阿耨多羅三藐三菩提意滿者，乃至如前所說，令十方無量阿僧祇餘世界中現在住世說法諸佛世尊證我是事。唯願世尊，授我阿耨多羅三藐三菩提記，於彼賢劫百二十歲世人中，我為如來、應供、正遍知、明行足、善逝乃至佛、世尊，我能成辦如是佛事，如我所立誓願。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！爾時國大師海濟婆羅門，住寶藏如來前，乾闥婆、世人前，立如是具大悲五百願，而白佛言：『世尊！若我如是意不滿，不於來世賢劫五濁重結散亂惡世冥時，盲無導師無引導師，為見所困長處冥世造無間者，乃至如前所說。若我不能具成如是佛事如我立願者，我當還捨菩提願，非餘剎中善根迴向。世尊！是我所欲，我亦不欲此善根迴向阿耨多羅三藐三菩提，不求辟支佛乘，亦不求聲聞乘，亦不求人天王位，亦不求五欲供具生天之樂，又亦不求乾闥婆、阿修羅、夜叉、羅剎、龍、迦樓羅，亦不求人中生，我不於如是等處善根迴向。世尊雖說施得大富，持戒生天，多聞大慧修行無異；世尊又說福德生善根迴向隨意皆告。世尊！我所作施、戒、聞、修福德，若我如是立願意不滿者，我以是一切善根迴向地獄眾生；其有眾生在阿鼻地獄受諸苦切者，以是善根令彼得脫，於此佛土得生為人，值如來法，令得羅漢而入涅槃。若彼眾生業果不盡，令我今命終生阿鼻大地獄中，令我一形分為佛土微塵數身，令此一一身大如須彌山王，令一一身覺如是苦痛，如我一身覺苦痛甚；令我一一身受佛土微塵數地獄苦切，又令現在佛土微塵數十方餘世界中眾生，造無間業乃至造作入阿鼻業，又復於後乃至過佛土微塵數大劫中，於十方佛土微塵數餘佛國中，及此佛土眾造無間業者，我當為彼一切眾生故，住阿鼻獄受彼罪業，令彼眾生不墮地獄，永與苦別值遇諸佛，得度生死入涅槃城。我當於爾所久遠住阿鼻獄度脫眾生，乃至如是於十方佛土微塵數餘佛剎中，眾生有造如是業應生燒炙地獄者，乃至如前所說。如是大燒炙、啼哭、大啼哭、刀劍、黑繩、還活等種種；畜生中作如是說；餓鬼中亦作是說；夜叉貧窮中亦作是說；如是鳩槃茶、毘舍遮、阿修羅、伽樓羅亦作是說。於佛土微塵數十方餘世界中，眾生造起如是業，應生人中聾盲瘖瘂、癃殘百病、手足不具、心意散亂、應食不淨，略如前說。我當復還生阿鼻大地獄中，乃至隨幾所時，眾生於生死中受陰、界、入，我當於爾所時，久遠受如是種種地獄、畜生、餓鬼、夜叉、阿修羅、羅剎乃至人苦，如是諸苦我當受之，如前所說。我若如是阿耨多羅三藐三菩提意不滿，設復我如是阿耨多羅三藐三菩提意滿者，乃至如前所說，令十方無量阿僧祇餘世界中現在住世說法諸佛世尊證我是事。唯願世尊，授我阿耨多羅三藐三菩提記，於彼賢劫百二十歲世人中，我為如來、應供、正遍知、明行足、善逝乃至佛、世尊，我能成辦如是佛事，如我所立誓願。』

「爾時一切大眾、天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅及諸世人，在於虛空及住地者，唯除如來，彼一切無不墮淚，皆以五體禮婆羅門足，同聲讚言：『善哉，善哉！大悲得深妙念於眾生，發深大悲、立深大願，如仁立願，以至意大悲覆一切眾生，又能攝度造無間業乃至集不善根。以是願故知仁是初發心於阿耨多羅三藐三菩提，為眾生良藥安濟歸趣，為脫眾生苦故立願，仁如是意必當得滿，如來正爾授仁者阿耨多羅三藐三菩提記。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時一切大眾、天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅及諸世人，在於虛空及住地者，唯除如來，彼一切無不墮淚，皆以五體禮婆羅門足，同聲讚言：『善哉，善哉！大悲得深妙念於眾生，發深大悲、立深大願，如仁立願，以至意大悲覆一切眾生，又能攝度造無間業乃至集不善根。以是願故知仁是初發心於阿耨多羅三藐三菩提，為眾生良藥安濟歸趣，為脫眾生苦故立願，仁如是意必當得滿，如來正爾授仁者阿耨多羅三藐三菩提記。』

「爾時無量淨王，啼泣雨淚，五體禮婆羅門足，叉手合掌，以偈讚曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時無量淨王，啼泣雨淚，五體禮婆羅門足，叉手合掌，以偈讚曰：

「『奇哉甚深妙， 乃至不著樂； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『奇哉甚深妙， 乃至不著樂；

愍傷哀眾生， 為我等現寶。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 愍傷哀眾生， 為我等現寶。』

「略說，時觀世音菩薩以偈讚曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「略說，時觀世音菩薩以偈讚曰：

「『自無所著著眾生， 縱根逸馬已調伏； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『自無所著著眾生， 縱根逸馬已調伏；

仁於諸根得自在， 仁當總持智慧藏。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 仁於諸根得自在， 仁當總持智慧藏。』

「時大勢至菩薩以偈讚曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時大勢至菩薩以偈讚曰：

「『是多億眾生， 為善故來集； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『是多億眾生， 為善故來集；

聞仁悲墮淚， 異哉甚難事。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞仁悲墮淚， 異哉甚難事。』

「時曼殊師利菩薩以偈讚曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時曼殊師利菩薩以偈讚曰：

「『精進誓堅固， 妙慧甚明了； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『精進誓堅固， 妙慧甚明了；

仁亦應受供， 塗香及花鬘。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 仁亦應受供， 塗香及花鬘。』

「時虛空印菩薩以偈讚曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時虛空印菩薩以偈讚曰：

「『仁如是行施， 大哀愍眾生； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『仁如是行施， 大哀愍眾生；

渴時仁為濟， 具三十二相。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 渴時仁為濟， 具三十二相。』

「斷金剛慧照明菩薩以偈讚曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「斷金剛慧照明菩薩以偈讚曰：

「『如虛空無邊， 仁哀亦如是； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『如虛空無邊， 仁哀亦如是；

為眾生津梁， 今現菩提行。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為眾生津梁， 今現菩提行。』

「虛空照明菩薩以偈讚曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「虛空照明菩薩以偈讚曰：

「『更無愍眾生， 唯除諸如來； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『更無愍眾生， 唯除諸如來；

仁者功德具， 妙慧心甚明。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 仁者功德具， 妙慧心甚明。』

「師子香菩薩以偈讚曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「師子香菩薩以偈讚曰：

「『妙士於來世， 亂結賢劫中； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『妙士於來世， 亂結賢劫中；

當得大稱譽， 度脫眾生苦。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當得大稱譽， 度脫眾生苦。』

「普賢菩薩以偈讚曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「普賢菩薩以偈讚曰：

「『勤劬生死嶮， 處於邪曠野； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『勤劬生死嶮， 處於邪曠野；

能取燋枯意， 食肉飲血者。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能取燋枯意， 食肉飲血者。』

「阿閦菩薩以偈讚曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿閦菩薩以偈讚曰：

「『墜於無明闇， 沒在結使淵； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『墜於無明闇， 沒在結使淵；

能取燋枯意， 造無間業者。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能取燋枯意， 造無間業者。』

「香手菩薩以偈讚曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「香手菩薩以偈讚曰：

「『仁見來世畏， 如照鏡觀像； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『仁見來世畏， 如照鏡觀像；

能取燋枯意， 誹謗正法者。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能取燋枯意， 誹謗正法者。』

「寶積菩薩以偈讚曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「寶積菩薩以偈讚曰：

「『智戒二俱等， 愍哀曰瓔珞； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『智戒二俱等， 愍哀曰瓔珞；

能取燋枯意， 謗毀賢聖者。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能取燋枯意， 謗毀賢聖者。』

「無恐畏菩薩以偈讚曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「無恐畏菩薩以偈讚曰：

「『仁見苦眾生， 於來世三界； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『仁見苦眾生， 於來世三界；

能取燋枯意， 依邪忘失者。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能取燋枯意， 依邪忘失者。』

「花手菩薩以偈讚曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「花手菩薩以偈讚曰：

「『愍哀智精進， 於此眾為最； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『愍哀智精進， 於此眾為最；

能取燋枯意， 生老病逼者。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能取燋枯意， 生老病逼者。』

「智稱菩薩以偈讚曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「智稱菩薩以偈讚曰：

「『多病之所逼， 使風塵充遍； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『多病之所逼， 使風塵充遍；

掩以智慧水， 降伏眾魔兵。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 掩以智慧水， 降伏眾魔兵。』

「持印菩薩以偈讚曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「持印菩薩以偈讚曰：

「『我等進不堅， 能解脫濁結； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『我等進不堅， 能解脫濁結；

如大德梵師， 降伏諸結力。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如大德梵師， 降伏諸結力。』

「花月菩薩以偈讚曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「花月菩薩以偈讚曰：

「『精進力堅固， 如德哀愍意； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『精進力堅固， 如德哀愍意；

名稱遍三界， 當割生死縛。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 名稱遍三界， 當割生死縛。』

「無垢王菩薩以偈讚曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「無垢王菩薩以偈讚曰：

「『仁今說大悲， 現示菩薩行； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『仁今說大悲， 現示菩薩行；

我等今禮仁， 哀愍無過者。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我等今禮仁， 哀愍無過者。』

「持大力菩薩以偈讚曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「持大力菩薩以偈讚曰：

「『結病惡世中， 仁修菩提行； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『結病惡世中， 仁修菩提行；

當斷諸結根， 仁願甚堅固。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當斷諸結根， 仁願甚堅固。』

「月鬘菩薩以偈讚曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「月鬘菩薩以偈讚曰：

「『智藏稱譏等， 立願淨無垢； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『智藏稱譏等， 立願淨無垢；

仁行菩提行， 為眾生良藥。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 仁行菩提行， 為眾生良藥。』

「現力菩薩摩訶薩，悲泣墮淚，五體禮婆羅門足已，叉手合掌，以偈讚曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「現力菩薩摩訶薩，悲泣墮淚，五體禮婆羅門足已，叉手合掌，以偈讚曰：

「『妙哉智明士， 除諸結病穢； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『妙哉智明士， 除諸結病穢；

積德行如海， 脫斯眾生苦。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 積德行如海， 脫斯眾生苦。』