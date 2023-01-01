大乘悲分陀利經卷第四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大乘悲分陀利經卷第四

失三藏名今附秦錄 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 失三藏名今附秦錄

十千人授記品第十 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十千人授記品第十

「善男子！於爾時十千懈怠者同發聲言：『唯！世尊！我等欲於淨佛土中，成如來、應供、正遍知，所謂世界普賢菩薩行菩薩行所修淨處，如是我等行六波羅蜜，滿於佛土逮成正覺。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！於爾時十千懈怠者同發聲言：『唯！世尊！我等欲於淨佛土中，成如來、應供、正遍知，所謂世界普賢菩薩行菩薩行所修淨處，如是我等行六波羅蜜，滿於佛土逮成正覺。』

「善男子！寶藏如來亦復如是，授彼十千懈怠者記：『如普賢菩薩成阿耨多羅三藐三菩提時，汝等亦於周匝世界，成阿耨多羅三藐三菩提。有千人同號智熾鍾自在聲如來；復有千人同號攝自在師子音如來；復有千人同號無垢聲自在王如來；復有千人同號除恐畏音自在王如來；復有千人同號善無垢聲光曜自在王如來；復有五百人同號日明如來；復有五百人同號日藏自在王如來；復七號龍雷如來；八號無畏稱王無垢光如來；十號無光音如來；十一號稱自在聲開法稱音如來；九號德法稱王如來；二十號不可思議意王如來；三號寶幢月自在照牟尼智自在牆微無味王不可思議意智藏如來；十五號智高幢如來；五十號智海王如來；二號大精進音自在王高德劫如來；八十號智無塵疾如來；九十號自在種如來；一百號智善無垢雷自在如來；八十號非食德海王智集力王如來；四十號勝菩提自在王如來、牟尼積疾華如來、積德智意如來、金剛師子戒光音如來、賢上如來、無量光明如來；三師子喜如來、無盡智積寶光如來、智無垢如來、智珊瑚如來；二師子稱如來、通德王如來、法華雨如來、光踊高如來、法踊王無垢如來、香自在如來、無垢眼如來、大積如來、阿僧祇力王如來、自智福德力如來、智衣如來、自在如來、阿僧祇饒益如來、智積如來、大高如來、力藏如來、德沈如來、枝華幢如來、照眾如來、無癡德王如來、金剛上如來、法勝如來、聲帝王如來、自執金剛持寶如來、自在踊幢止劫如來、樂雲法用婆羅王如來、普德海王如來、智積如來、智焰華如來、眾世主自在如來、優曇鉢華金幢如來、法幢雷王如來、栴檀善安隱起(丹超)勢如來、幢最燈如來、智起(丹超)如來、堅幢滅如來、法稱如來、降魔德焰如來、闍那波羅沙睺如來、智燈如來、安隱王如來、智音如來、幢集如來、金剛如來、金剛曜如來、莊嚴王如來、闍夜僧棄如來、善安意如來、月王如來、超吼王如來、婆羅王如來；八十師子步如來；五十那羅延勝藏如來；七十寶積德如來；三十月藏如來；二十星宿稱如來；三十德力婆羅王如來；九十軟音如來、梵上堅固如來；復有十號香華勝稱王如來；七十光明圓月照王如來；三十香華上如來、無量德海如來、智上如來、閻浮影如來；一百二德山幢如來、師子最如來；百一龍吼華曜王如來、善香種無我如來、無量德曜王劫如來；復有千人同號捨法智龍王解脫覺世海眼止如來、應供、正遍知。汝等各於異國一日同時，當成阿耨多羅三藐三菩提，當壽十小劫。汝等亦當同日入無上涅槃，後佛土正法七日皆滅。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！寶藏如來亦復如是，授彼十千懈怠者記：『如普賢菩薩成阿耨多羅三藐三菩提時，汝等亦於周匝世界，成阿耨多羅三藐三菩提。有千人同號智熾鍾自在聲如來；復有千人同號攝自在師子音如來；復有千人同號無垢聲自在王如來；復有千人同號除恐畏音自在王如來；復有千人同號善無垢聲光曜自在王如來；復有五百人同號日明如來；復有五百人同號日藏自在王如來；復七號龍雷如來；八號無畏稱王無垢光如來；十號無光音如來；十一號稱自在聲開法稱音如來；九號德法稱王如來；二十號不可思議意王如來；三號寶幢月自在照牟尼智自在牆微無味王不可思議意智藏如來；十五號智高幢如來；五十號智海王如來；二號大精進音自在王高德劫如來；八十號智無塵疾如來；九十號自在種如來；一百號智善無垢雷自在如來；八十號非食德海王智集力王如來；四十號勝菩提自在王如來、牟尼積疾華如來、積德智意如來、金剛師子戒光音如來、賢上如來、無量光明如來；三師子喜如來、無盡智積寶光如來、智無垢如來、智珊瑚如來；二師子稱如來、通德王如來、法華雨如來、光踊高如來、法踊王無垢如來、香自在如來、無垢眼如來、大積如來、阿僧祇力王如來、自智福德力如來、智衣如來、自在如來、阿僧祇饒益如來、智積如來、大高如來、力藏如來、德沈如來、枝華幢如來、照眾如來、無癡德王如來、金剛上如來、法勝如來、聲帝王如來、自執金剛持寶如來、自在踊幢止劫如來、樂雲法用婆羅王如來、普德海王如來、智積如來、智焰華如來、眾世主自在如來、優曇鉢華金幢如來、法幢雷王如來、栴檀善安隱起(丹超)勢如來、幢最燈如來、智起(丹超)如來、堅幢滅如來、法稱如來、降魔德焰如來、闍那波羅沙睺如來、智燈如來、安隱王如來、智音如來、幢集如來、金剛如來、金剛曜如來、莊嚴王如來、闍夜僧棄如來、善安意如來、月王如來、超吼王如來、婆羅王如來；八十師子步如來；五十那羅延勝藏如來；七十寶積德如來；三十月藏如來；二十星宿稱如來；三十德力婆羅王如來；九十軟音如來、梵上堅固如來；復有十號香華勝稱王如來；七十光明圓月照王如來；三十香華上如來、無量德海如來、智上如來、閻浮影如來；一百二德山幢如來、師子最如來；百一龍吼華曜王如來、善香種無我如來、無量德曜王劫如來；復有千人同號捨法智龍王解脫覺世海眼止如來、應供、正遍知。汝等各於異國一日同時，當成阿耨多羅三藐三菩提，當壽十小劫。汝等亦當同日入無上涅槃，後佛土正法七日皆滅。』

「彼十千人五體稽首禮寶藏如來足。寶藏如來言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「彼十千人五體稽首禮寶藏如來足。寶藏如來言：

「『起汝等妙堅龍吼， 當求習最積善財； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『起汝等妙堅龍吼， 當求習最積善財；

勤修六度莫懈怠， 當為天人作導師。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勤修六度莫懈怠， 當為天人作導師。』

大乘悲分陀利經第九王子授記品第十一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大乘悲分陀利經第九王子授記品第十一

「善男子！爾時海濟婆羅門語第九王子阿彌具，略說。彼白佛言：『我當如是行菩薩行，令十方恒河沙數世界中，恒河沙數現在住世諸佛世尊，證我行菩薩菩提行。唯！世尊！如我今於佛前發菩提心，乃至成阿耨多羅三藐三菩提，於其中間行菩提行莫令心悔，乃至菩提際誓願堅固，如說修行不惱他心；令我不生聲聞、辟支佛心；令我心意不生愛欲，不與眠睡、慠慢、輕弄、誑惱、疑惑共俱；不與殺生、偷盜及非梵行，妄語、兩舌、麤言、綺語、無明、掉動、邪見、嫉妬等俱；無不敬法心，亦無離心。我行菩薩行時，乃至菩提際，莫令心有如是等法。願我乃至菩提際，舉足下足心常念佛，乃至菩提際，未曾不見佛、不聞法、不供養僧。在所生處常得出家，常糞掃衣但三衣，樹下止常坐空閑處，常乞食少欲知足，常說法言無染著語；令我具足無量辯才，常不犯根罪，不雜妄語非毀他論，常念於空為女說法，常思惟空。於女人前不露齒笑，不染相動手為人說法。我常於大乘菩薩，有師事供養之心。我若從他聞法敬意如師，我常恭敬沙門婆羅門，尊重供養唯如來前。我不觀應與不應與而為布施，我於法施不生嫉妬心，我以身命濟應死者，自以精進辦及眾物救厄眾生。我不說在家、出家是非長短；我常觀察利、養、稱、譽，如火如毒如怨，心常遠避。世尊！若我乃至菩提際，成就如世尊前所立誓願者，令我兩手中自然輪寶，千輻輞轂明焰具足。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！爾時海濟婆羅門語第九王子阿彌具，略說。彼白佛言：『我當如是行菩薩行，令十方恒河沙數世界中，恒河沙數現在住世諸佛世尊，證我行菩薩菩提行。唯！世尊！如我今於佛前發菩提心，乃至成阿耨多羅三藐三菩提，於其中間行菩提行莫令心悔，乃至菩提際誓願堅固，如說修行不惱他心；令我不生聲聞、辟支佛心；令我心意不生愛欲，不與眠睡、慠慢、輕弄、誑惱、疑惑共俱；不與殺生、偷盜及非梵行，妄語、兩舌、麤言、綺語、無明、掉動、邪見、嫉妬等俱；無不敬法心，亦無離心。我行菩薩行時，乃至菩提際，莫令心有如是等法。願我乃至菩提際，舉足下足心常念佛，乃至菩提際，未曾不見佛、不聞法、不供養僧。在所生處常得出家，常糞掃衣但三衣，樹下止常坐空閑處，常乞食少欲知足，常說法言無染著語；令我具足無量辯才，常不犯根罪，不雜妄語非毀他論，常念於空為女說法，常思惟空。於女人前不露齒笑，不染相動手為人說法。我常於大乘菩薩，有師事供養之心。我若從他聞法敬意如師，我常恭敬沙門婆羅門，尊重供養唯如來前。我不觀應與不應與而為布施，我於法施不生嫉妬心，我以身命濟應死者，自以精進辦及眾物救厄眾生。我不說在家、出家是非長短；我常觀察利、養、稱、譽，如火如毒如怨，心常遠避。世尊！若我乃至菩提際，成就如世尊前所立誓願者，令我兩手中自然輪寶，千輻輞轂明焰具足。』

「阿彌具王子適發言已，如其所願輪即在手。復白佛言：『世尊！若我乃至菩提際如是意滿者，令此輪寶往至五濁空佛土中出是大聲，如難陀䟦難陀龍王之聲。一切佛土聲唱是言：「菩薩受記入不妄念智。」唱「修空不動意界法藏」。一切眾生生其中者，此法藏聲入彼耳根；適入耳已，令彼眾生欲愛即滅，瞋恚、愚癡、吾我、慳嫉皆滅；令得思念佛境界智，發阿耨多羅三藐三菩提心。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿彌具王子適發言已，如其所願輪即在手。復白佛言：『世尊！若我乃至菩提際如是意滿者，令此輪寶往至五濁空佛土中出是大聲，如難陀䟦難陀龍王之聲。一切佛土聲唱是言：「菩薩受記入不妄念智。」唱「修空不動意界法藏」。一切眾生生其中者，此法藏聲入彼耳根；適入耳已，令彼眾生欲愛即滅，瞋恚、愚癡、吾我、慳嫉皆滅；令得思念佛境界智，發阿耨多羅三藐三菩提心。』

「善男子！阿彌具王子遣彼二輪，其輪甚速，譬如諸佛如來神通，如是往至十方無量阿僧祇五濁空佛土中。至已為眾生唱：『菩薩受記入不妄念智，修空不動意界法藏。』其中一切眾生，此法藏音入耳根已，一切欲愛乃至心意嫉妬滅；皆悉思念如佛境界智，發阿耨多羅三藐三菩提心；須臾之頃，彼輪還來王子前住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！阿彌具王子遣彼二輪，其輪甚速，譬如諸佛如來神通，如是往至十方無量阿僧祇五濁空佛土中。至已為眾生唱：『菩薩受記入不妄念智，修空不動意界法藏。』其中一切眾生，此法藏音入耳根已，一切欲愛乃至心意嫉妬滅；皆悉思念如佛境界智，發阿耨多羅三藐三菩提心；須臾之頃，彼輪還來王子前住。

「善男子！爾時寶藏如來歎阿彌具王子言：『善哉，善哉！善男子！如汝行菩薩行所願甚善，遣此自然輪寶至彼五濁空佛土中，令多阿僧祇億那由他百千眾生，住無濁心、無惱心，勸以菩提。善男子！是故字汝為無惱。汝無惱！當為世導，汝可取莊嚴佛土，隨汝所欲。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！爾時寶藏如來歎阿彌具王子言：『善哉，善哉！善男子！如汝行菩薩行所願甚善，遣此自然輪寶至彼五濁空佛土中，令多阿僧祇億那由他百千眾生，住無濁心、無惱心，勸以菩提。善男子！是故字汝為無惱。汝無惱！當為世導，汝可取莊嚴佛土，隨汝所欲。』

「阿彌具白佛言：『世尊！我求如是莊嚴佛土，所謂一切黃金為地平正如掌，饒諸天寶周遍其中。令無瓦礫土石諸山，地柔軟觸猶劫波育，足下則下，舉足還復。其中令無地獄、畜生、餓鬼之名。我佛土無諸臭穢，勝天妙香充滿其國，令天曼陀羅華周遍佛土。令其中眾生無有老病，無相畏者，無相惱亂。令其中眾生無有橫死，死無悔恨，無不入三昧而命終者。令其中眾生思惟念佛而取命終，終已不墮惡趣，不生五濁空佛土中，乃至菩提般涅槃，未常不見佛、不聞法、不供養僧。令其中眾生少於愛欲、瞋恚、愚癡；令其中一切眾生修十善業；令其佛土眾生無受戒無犯悔名；令其中眾生魔不得便；令其中眾生無諸醜陋；使其中眾生無有貴賤分別；使其中眾生無我所無所作；令其中聲聞、菩薩乃至夢中無失不淨；令其中一切眾生愛法求法；令其佛土無有一人異學倒見；令其中眾生身無疲懈心無勞惓；使其中一切眾生皆得五通；使其中眾生無飢渴患，隨所欲食充滿寶器而在其前如欲界天；令其中眾生無有屎尿、涕唾、目淚、身汗。令其中無有寒熱；令其中香風軟觸以動人天，隨意所欲有求涼風，有求暖風，有求優鉢羅香風，有求木櫁香風，有求海此岸香，有求多伽羅香，有求沈水香，有求一切香風，隨心所念悉皆令得；令無如是五濁世界；令其國中有七寶臺，於彼臺中有七寶座，重敷茵蓐安置丹枕，觸甚柔軟如劫波育，人所住處令其寶臺周匝有池，八功德水充滿其中，彼諸眾生以此為用；使其中諸樹行列須曼那莊嚴，以種種華、種種果、種種香、種種衣、種種蓋、種種瓔珞、種種嚴具以莊嚴樹；其中眾生隨所樂衣，於如意樹上取而著之，如是華乃至嚴具隨取服之。我菩提樹令七寶成，高千由旬，其莖徑一由旬，枝葉分布一千由旬，微風來吹枝葉相𢾊，令出柔軟過天妙音，謂波羅蜜、神通、根、力、覺、道之聲，其有聞者心得離欲。令其佛土女人具諸功德，譬如兜率天女，又其中女人無諸臭穢，不兩舌、慳嫉姤。使其男子不與女人觸身行欲，彼生欲心往觀女人，須臾之頃欲心即滅，生大慚愧而去，令得淨無塵三昧，以是三昧常離魔所，終不更生欲心。彼女人以欲心視男子已，令即有胎，適視已欲心俱滅。如是男女處胎身心受樂，譬如三十三天歡喜愛樂。使其佛土男女處胎七日七夜如是受樂，女人懷妊亦受是樂，譬如比丘入第二禪。彼處胎者不為不淨胎垢所污，於七日旦極香甚樂而得出生。令彼女人不受苦痛俱入池浴，令彼女人心即離欲得淨無塵三昧，以是三昧令離魔事常入三昧；先身所作業行因緣，應多億劫受女人身，令以是三昧得盡除 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿彌具白佛言：『世尊！我求如是莊嚴佛土，所謂一切黃金為地平正如掌，饒諸天寶周遍其中。令無瓦礫土石諸山，地柔軟觸猶劫波育，足下則下，舉足還復。其中令無地獄、畜生、餓鬼之名。我佛土無諸臭穢，勝天妙香充滿其國，令天曼陀羅華周遍佛土。令其中眾生無有老病，無相畏者，無相惱亂。令其中眾生無有橫死，死無悔恨，無不入三昧而命終者。令其中眾生思惟念佛而取命終，終已不墮惡趣，不生五濁空佛土中，乃至菩提般涅槃，未常不見佛、不聞法、不供養僧。令其中眾生少於愛欲、瞋恚、愚癡；令其中一切眾生修十善業；令其佛土眾生無受戒無犯悔名；令其中眾生魔不得便；令其中眾生無諸醜陋；使其中眾生無有貴賤分別；使其中眾生無我所無所作；令其中聲聞、菩薩乃至夢中無失不淨；令其中一切眾生愛法求法；令其佛土無有一人異學倒見；令其中眾生身無疲懈心無勞惓；使其中一切眾生皆得五通；使其中眾生無飢渴患，隨所欲食充滿寶器而在其前如欲界天；令其中眾生無有屎尿、涕唾、目淚、身汗。令其中無有寒熱；令其中香風軟觸以動人天，隨意所欲有求涼風，有求暖風，有求優鉢羅香風，有求木櫁香風，有求海此岸香，有求多伽羅香，有求沈水香，有求一切香風，隨心所念悉皆令得；令無如是五濁世界；令其國中有七寶臺，於彼臺中有七寶座，重敷茵蓐安置丹枕，觸甚柔軟如劫波育，人所住處令其寶臺周匝有池，八功德水充滿其中，彼諸眾生以此為用；使其中諸樹行列須曼那莊嚴，以種種華、種種果、種種香、種種衣、種種蓋、種種瓔珞、種種嚴具以莊嚴樹；其中眾生隨所樂衣，於如意樹上取而著之，如是華乃至嚴具隨取服之。我菩提樹令七寶成，高千由旬，其莖徑一由旬，枝葉分布一千由旬，微風來吹枝葉相𢾊，令出柔軟過天妙音，謂波羅蜜、神通、根、力、覺、道之聲，其有聞者心得離欲。令其佛土女人具諸功德，譬如兜率天女，又其中女人無諸臭穢，不兩舌、慳嫉姤。使其男子不與女人觸身行欲，彼生欲心往觀女人，須臾之頃欲心即滅，生大慚愧而去，令得淨無塵三昧，以是三昧常離魔所，終不更生欲心。彼女人以欲心視男子已，令即有胎，適視已欲心俱滅。如是男女處胎身心受樂，譬如三十三天歡喜愛樂。使其佛土男女處胎七日七夜如是受樂，女人懷妊亦受是樂，譬如比丘入第二禪。彼處胎者不為不淨胎垢所污，於七日旦極香甚樂而得出生。令彼女人不受苦痛俱入池浴，令彼女人心即離欲得淨無塵三昧，以是三昧令離魔事常入三昧；先身所作業行因緣，應多億劫受女人身，令以是三昧得盡除

却一切女身，乃至菩提般涅槃更不復受。又有眾生，所作業行應過數劫常受胎苦，我逮菩提時，聞我名號心生喜樂者，於彼命終即來我國，受胎眾生，其中一切所作業行盡彼除滅，乃至菩提際更不受胎生。有眾生善根熟者，令彼華中化生，有少福德未種善根，令彼胎生盡諸業行。我國土中，若為女人若復入胎，令彼眾生一向受樂充滿；令微風吹須曼那多羅披帝樹，出如是喜樂之聲，苦空無常無我之聲，以是音聲，令其中人得然明三昧，以是三昧，令彼眾生覺明深空，令其佛土不出樂欲之聲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 却一切女身，乃至菩提般涅槃更不復受。又有眾生，所作業行應過數劫常受胎苦，我逮菩提時，聞我名號心生喜樂者，於彼命終即來我國，受胎眾生，其中一切所作業行盡彼除滅，乃至菩提際更不受胎生。有眾生善根熟者，令彼華中化生，有少福德未種善根，令彼胎生盡諸業行。我國土中，若為女人若復入胎，令彼眾生一向受樂充滿；令微風吹須曼那多羅披帝樹，出如是喜樂之聲，苦空無常無我之聲，以是音聲，令其中人得然明三昧，以是三昧，令彼眾生覺明深空，令其佛土不出樂欲之聲。

「『世尊！我坐菩提樹下，願須臾之頃，逮阿耨多羅三藐三菩提。逮菩提已，令其佛土無日月光，亦無有夜，惟以華合。我當放如是光明，遍照三千大千佛土無不周至，以是光照令彼眾生得如是大明，見十方無量阿僧祇餘世界中現在住世諸佛世尊。我逮菩提時，當以如是聲說法，遍滿三千大千佛土，令其中眾生得念佛心，隨所住處經行坐臥及與迴轉，令彼一切常得見我，隨所疑法適觀我已疑惑盡除。我逮菩提時，於十方無量阿僧祇佛土眾生，若求聲聞乘、若求大乘者，從我聞法，令得深三昧忍辱陀羅尼，即住不退轉阿耨多羅三藐三菩提。令我聲聞僧眾無量，無能數者，唯除如來。我逮菩提時，在所遊行投足之處，令有千葉金色蓮華，我遣彼華至空佛土，彼華至已稱讚於我，彼諸眾生聞我名者即生喜樂。令彼眾生所有善根，盡皆迴向求生我國，於彼命終皆得來生。令我聲聞僧無沙門垢、無諂曲，為令一切眾皆悉如是。令我眷屬貴重於法，不貪財物不重榮利，樂於無常、苦、空、無我，勤修精進、敬佛樂法、重比丘僧。令其中不退菩薩得入空意，隨所生處常說般若波羅蜜，乃至菩提際令不忘失。我逮菩提時，令住世十千大劫，般涅槃後正法住世千劫。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『世尊！我坐菩提樹下，願須臾之頃，逮阿耨多羅三藐三菩提。逮菩提已，令其佛土無日月光，亦無有夜，惟以華合。我當放如是光明，遍照三千大千佛土無不周至，以是光照令彼眾生得如是大明，見十方無量阿僧祇餘世界中現在住世諸佛世尊。我逮菩提時，當以如是聲說法，遍滿三千大千佛土，令其中眾生得念佛心，隨所住處經行坐臥及與迴轉，令彼一切常得見我，隨所疑法適觀我已疑惑盡除。我逮菩提時，於十方無量阿僧祇佛土眾生，若求聲聞乘、若求大乘者，從我聞法，令得深三昧忍辱陀羅尼，即住不退轉阿耨多羅三藐三菩提。令我聲聞僧眾無量，無能數者，唯除如來。我逮菩提時，在所遊行投足之處，令有千葉金色蓮華，我遣彼華至空佛土，彼華至已稱讚於我，彼諸眾生聞我名者即生喜樂。令彼眾生所有善根，盡皆迴向求生我國，於彼命終皆得來生。令我聲聞僧無沙門垢、無諂曲，為令一切眾皆悉如是。令我眷屬貴重於法，不貪財物不重榮利，樂於無常、苦、空、無我，勤修精進、敬佛樂法、重比丘僧。令其中不退菩薩得入空意，隨所生處常說般若波羅蜜，乃至菩提際令不忘失。我逮菩提時，令住世十千大劫，般涅槃後正法住世千劫。』

「佛言：『善哉，善哉！丈夫取淨佛土。汝阿閦，於當來世過一恒河沙數阿僧祇，始入二恒河沙，於東方去此千佛土，有世界名樂喜，莊嚴成就如汝所願。汝當於中成阿耨多羅三藐三菩提，即名阿閦如來乃至佛、世尊。』阿閦白佛言：『世尊！若我如是意滿者，於一切世界中，眾生成陰、界、入有形之類，在眾生數者，令彼一切皆得慈心，無怨心，無濁心。令彼身意受樂，譬如住十地菩薩入蓮華三昧捨身得淨，使一切眾生身意受樂亦復如是。如我五體禮世尊足時，令一切地皆作金色。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛言：『善哉，善哉！丈夫取淨佛土。汝阿閦，於當來世過一恒河沙數阿僧祇，始入二恒河沙，於東方去此千佛土，有世界名樂喜，莊嚴成就如汝所願。汝當於中成阿耨多羅三藐三菩提，即名阿閦如來乃至佛、世尊。』阿閦白佛言：『世尊！若我如是意滿者，於一切世界中，眾生成陰、界、入有形之類，在眾生數者，令彼一切皆得慈心，無怨心，無濁心。令彼身意受樂，譬如住十地菩薩入蓮華三昧捨身得淨，使一切眾生身意受樂亦復如是。如我五體禮世尊足時，令一切地皆作金色。』

「善男子！彼阿閦菩薩五體禮寶藏如來足，即時一切眾生受如是樂，如其所願，彼一切地皆作金色。寶藏如來言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！彼阿閦菩薩五體禮寶藏如來足，即時一切眾生受如是樂，如其所願，彼一切地皆作金色。寶藏如來言：

「『起住妙意無惱心， 寶輪最妙在汝手； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『起住妙意無惱心， 寶輪最妙在汝手；

多億眾生得悲心， 汝當淨意為世尊。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 多億眾生得悲心， 汝當淨意為世尊。』

大乘悲分陀利經諸王子授記品第十二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大乘悲分陀利經諸王子授記品第十二

「善男子！爾時海濟婆羅門，語第十王子尼摩尼，略說。王子尼摩尼，其所立願亦如阿閦。『唯！世尊！若我如是意滿，令一切眾生得念佛心；令其手中皆有海此岸栴檀之香；令彼一切以是妙香供養佛像。』佛言：『善哉，善哉！善男子！所願極妙。汝能使一切眾生手中，皆有海此岸栴檀妙香，發念佛心。善男子！是故字汝為香手。汝香手！於當來世過一恒河沙數阿僧祇、二恒河沙阿僧祇之餘，阿閦如來般涅槃正法滅已，於後七日，汝香手！於彼世界成阿耨多羅三藐三菩提，號金華如來、應供、正遍知乃至佛、世尊。』香手白佛言：『世尊！若我如是意滿，我五體禮世尊足時，令此園中周遍雨瞻蔔華。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！爾時海濟婆羅門，語第十王子尼摩尼，略說。王子尼摩尼，其所立願亦如阿閦。『唯！世尊！若我如是意滿，令一切眾生得念佛心；令其手中皆有海此岸栴檀之香；令彼一切以是妙香供養佛像。』佛言：『善哉，善哉！善男子！所願極妙。汝能使一切眾生手中，皆有海此岸栴檀妙香，發念佛心。善男子！是故字汝為香手。汝香手！於當來世過一恒河沙數阿僧祇、二恒河沙阿僧祇之餘，阿閦如來般涅槃正法滅已，於後七日，汝香手！於彼世界成阿耨多羅三藐三菩提，號金華如來、應供、正遍知乃至佛、世尊。』香手白佛言：『世尊！若我如是意滿，我五體禮世尊足時，令此園中周遍雨瞻蔔華。』

「善男子！爾時香手菩薩五體禮寶藏如來足時，尋遍園中雨瞻蔔華。寶藏如來言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！爾時香手菩薩五體禮寶藏如來足時，尋遍園中雨瞻蔔華。寶藏如來言：

「『起極妙德意善香， 雨瞻蔔華周遍園； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『起極妙德意善香， 雨瞻蔔華周遍園；

汝當顯示淨妙道， 度多眾生無畏岸。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝當顯示淨妙道， 度多眾生無畏岸。』

「善男子！爾時海濟婆羅門，語第十一王子名師子，略說。即以寶幢上寶藏如來，『如香手菩薩所願無異。』寶藏如來言：『善哉，善哉！善男子！是故字汝為寶勝。於當來世過一恒河沙數阿僧祇、二恒河沙數阿僧祇之餘，金華如來般涅槃已，正法滅後竟三劫，樂喜世界當名妙樂，汝當於中成阿耨多羅三藐三菩提，號自在龍雷音如來乃至佛、世尊，國土莊嚴如阿閦佛土無異。』寶勝白佛言：『世尊！若我如是意滿者，禮佛足時，令一切眾生得如是心，如菩薩住平等悲三昧，為饒益一切眾生求菩提者令不退轉。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！爾時海濟婆羅門，語第十一王子名師子，略說。即以寶幢上寶藏如來，『如香手菩薩所願無異。』寶藏如來言：『善哉，善哉！善男子！是故字汝為寶勝。於當來世過一恒河沙數阿僧祇、二恒河沙數阿僧祇之餘，金華如來般涅槃已，正法滅後竟三劫，樂喜世界當名妙樂，汝當於中成阿耨多羅三藐三菩提，號自在龍雷音如來乃至佛、世尊，國土莊嚴如阿閦佛土無異。』寶勝白佛言：『世尊！若我如是意滿者，禮佛足時，令一切眾生得如是心，如菩薩住平等悲三昧，為饒益一切眾生求菩提者令不退轉。』

「善男子！寶勝菩薩五體禮寶藏如來足時，一切眾生得如是意，謂諸眾生得住悲心。善男子！爾時寶藏如來告寶勝菩薩言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！寶勝菩薩五體禮寶藏如來足時，一切眾生得如是意，謂諸眾生得住悲心。善男子！爾時寶藏如來告寶勝菩薩言：

「『起勇善意大丈夫， 能因眾生立堅誓； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『起勇善意大丈夫， 能因眾生立堅誓；

安立多眾無塵心， 於天世人當作佛。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 安立多眾無塵心， 於天世人當作佛。』

「略說。摩闍披等五百王子，立如是願：『取莊嚴佛土，如虛空印菩薩所願取淨佛土。』寶藏如來盡皆授阿耨多羅三藐三菩提記：『汝等同時各異世界，當證阿耨多羅三藐三菩提。』復有四百王子，立如是願：『取莊嚴佛土，如斷金剛慧照明菩薩。』寶藏如來亦皆授其阿耨多羅三藐三菩提記，各異世界。復有八十九王子，立如是願：『取莊嚴佛土，如普賢菩薩。』又彼八萬四千諸小國王，皆立淨願各取莊嚴淨佛國土。寶藏如來悉皆受其阿耨多羅三藐三菩提記，各異世界俱逮菩提。如是九十二億眾生，皆各立願所修淨土，寶藏如來亦盡授阿耨多羅三藐三菩提記：『汝等同時各異世界，當逮阿耨多羅三藐三菩提。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「略說。摩闍披等五百王子，立如是願：『取莊嚴佛土，如虛空印菩薩所願取淨佛土。』寶藏如來盡皆授阿耨多羅三藐三菩提記：『汝等同時各異世界，當證阿耨多羅三藐三菩提。』復有四百王子，立如是願：『取莊嚴佛土，如斷金剛慧照明菩薩。』寶藏如來亦皆授其阿耨多羅三藐三菩提記，各異世界。復有八十九王子，立如是願：『取莊嚴佛土，如普賢菩薩。』又彼八萬四千諸小國王，皆立淨願各取莊嚴淨佛國土。寶藏如來悉皆受其阿耨多羅三藐三菩提記，各異世界俱逮菩提。如是九十二億眾生，皆各立願所修淨土，寶藏如來亦盡授阿耨多羅三藐三菩提記：『汝等同時各異世界，當逮阿耨多羅三藐三菩提。』

大乘悲分陀利經八十子受記品第十三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大乘悲分陀利經八十子受記品第十三

「善男子！時海濟婆羅門，有八十子，皆是寶藏如來之弟，其第一者名海自在童真。善男子！爾時海濟婆羅門，告海自在曰：『今汝童真可取清淨莊嚴佛土。』海自在言：『大師應先作師子吼。』大師告言：『我所思願後乃說之。』彼即白言：『我為取淨土，取不淨耶？』大師告言：『其有菩薩具大悲者，取不淨土度諸濁意倒見眾生。汝童真！自可知之。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！時海濟婆羅門，有八十子，皆是寶藏如來之弟，其第一者名海自在童真。善男子！爾時海濟婆羅門，告海自在曰：『今汝童真可取清淨莊嚴佛土。』海自在言：『大師應先作師子吼。』大師告言：『我所思願後乃說之。』彼即白言：『我為取淨土，取不淨耶？』大師告言：『其有菩薩具大悲者，取不淨土度諸濁意倒見眾生。汝童真！自可知之。』

「善男子！時海自在童真至寶藏如來前白佛言：『世尊！我求阿耨多羅三藐三菩提，亦於如是八萬歲世人中證妙菩提，如今世尊。願令眾生少於貪欲、瞋恚、愚癡等畏，能於生死以身為患，令於我所而得出家，我亦當以三乘為眾說法。世尊！若我如是意滿者，唯願世尊，當授我阿耨多羅三藐三菩提記。』寶藏佛言：『汝於來世過一恒河沙數阿僧祇，始入二恒河沙數阿僧祇，於散華劫時此佛土四天下當名妙勝，於八萬歲人中當逮菩提，號寶積如來乃至佛世尊。』白佛言：『世尊！若我如是意滿者，令遍此園雨赤真珠，一切樹上出五樂音。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！時海自在童真至寶藏如來前白佛言：『世尊！我求阿耨多羅三藐三菩提，亦於如是八萬歲世人中證妙菩提，如今世尊。願令眾生少於貪欲、瞋恚、愚癡等畏，能於生死以身為患，令於我所而得出家，我亦當以三乘為眾說法。世尊！若我如是意滿者，唯願世尊，當授我阿耨多羅三藐三菩提記。』寶藏佛言：『汝於來世過一恒河沙數阿僧祇，始入二恒河沙數阿僧祇，於散華劫時此佛土四天下當名妙勝，於八萬歲人中當逮菩提，號寶積如來乃至佛世尊。』白佛言：『世尊！若我如是意滿者，令遍此園雨赤真珠，一切樹上出五樂音。』

「善男子！海自在童真，五體禮寶藏如來足時，遍於園中雨赤真珠，一切樹上出五樂音。寶藏如來言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！海自在童真，五體禮寶藏如來足時，遍於園中雨赤真珠，一切樹上出五樂音。寶藏如來言：

「『起大勢力無盡慧， 慈心眾庶愍傷仙； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『起大勢力無盡慧， 慈心眾庶愍傷仙；

所求當滿淨眾生， 為群黎故世成佛。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所求當滿淨眾生， 為群黎故世成佛。』

「婆羅門第二子名曰成就，彼作是言：『如海自在所可立願，我亦如是。』略說。寶藏佛言：『汝童真，亦於散華劫妙勝佛土中四天下，於八萬歲世人中汝當成佛，號照明華如來乃至佛世尊。』略。告第三言：『汝於二千歲人中當逮菩提，號月持王如來乃至佛世尊。』略說授記：須摩那如來、山王如來、制眼如來、梵上如來、閻浮影如來、滿如來、高如來、寶山如來、海藏如來、那羅延如來、尸軀那牟尼如來、牟尼主如來、憍陳如如來、師子步如來、智幢如來、佛聲如來、最勝如來、開化如來、饒益如來、慧明如來、帝主如來、寂慧如來、作喜如來、無怒王如來、金銀如來、摩醯覩如來、日喜如來、寶髮如來、善明如來、背摩如來、善喜如來、梵征如來、吼如來、法月如來、現議如來、稱喜如來、稱上如來、端正香如來、四妙根如來、須尼闍覩如來、適遶如來、善意如來、妙乘慧如來、金幢如來、善目如來、天淨如來、淨道如來、善現如來、乘幢如來、毘樓波叉如來、梵音如來、德聚如來、德無塵如來、摩尼光如來、焰氣如來、釋迦牟尼如來、音自在如來、爾成如來、最尊如來、華成如來、等華如來、無惱如來、日藏如來、樂自在如來、月如來、龍齒如來、金剛照如來、稱王如來、常光如來、勝光如來、薩泥𣛰如來、智成如來、香自在如來、婆羅主如來、那羅延藏如來、月藏如來。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「婆羅門第二子名曰成就，彼作是言：『如海自在所可立願，我亦如是。』略說。寶藏佛言：『汝童真，亦於散華劫妙勝佛土中四天下，於八萬歲世人中汝當成佛，號照明華如來乃至佛世尊。』略。告第三言：『汝於二千歲人中當逮菩提，號月持王如來乃至佛世尊。』略說授記：須摩那如來、山王如來、制眼如來、梵上如來、閻浮影如來、滿如來、高如來、寶山如來、海藏如來、那羅延如來、尸軀那牟尼如來、牟尼主如來、憍陳如如來、師子步如來、智幢如來、佛聲如來、最勝如來、開化如來、饒益如來、慧明如來、帝主如來、寂慧如來、作喜如來、無怒王如來、金銀如來、摩醯覩如來、日喜如來、寶髮如來、善明如來、背摩如來、善喜如來、梵征如來、吼如來、法月如來、現議如來、稱喜如來、稱上如來、端正香如來、四妙根如來、須尼闍覩如來、適遶如來、善意如來、妙乘慧如來、金幢如來、善目如來、天淨如來、淨道如來、善現如來、乘幢如來、毘樓波叉如來、梵音如來、德聚如來、德無塵如來、摩尼光如來、焰氣如來、釋迦牟尼如來、音自在如來、爾成如來、最尊如來、華成如來、等華如來、無惱如來、日藏如來、樂自在如來、月如來、龍齒如來、金剛照如來、稱王如來、常光如來、勝光如來、薩泥𣛰如來、智成如來、香自在如來、婆羅主如來、那羅延藏如來、月藏如來。

「善男子！其大師最後幼子名無恐畏，彼白寶藏如來言：『世尊授此七十九童真記，於散華劫成阿耨多羅三藐三菩提。世尊！我當發阿耨多羅三藐三菩提心盡散華劫。世尊！令我最後證妙菩提，如彼七十九佛壽命。令我逮菩提時授獨與等，如彼所度願我亦等。彼三乘化，我亦當說三乘之法。如彼所有聲聞僧數，我得佛時聲聞亦等。如彼七十九佛出世於散華劫，所有眾生得受人形，半劫盡時我逮阿耨多羅三藐三菩提，我當使彼一切眾生住於三乘。世尊！若我如是意滿者，佛當授我阿耨多羅三藐三菩提記。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！其大師最後幼子名無恐畏，彼白寶藏如來言：『世尊授此七十九童真記，於散華劫成阿耨多羅三藐三菩提。世尊！我當發阿耨多羅三藐三菩提心盡散華劫。世尊！令我最後證妙菩提，如彼七十九佛壽命。令我逮菩提時授獨與等，如彼所度願我亦等。彼三乘化，我亦當說三乘之法。如彼所有聲聞僧數，我得佛時聲聞亦等。如彼七十九佛出世於散華劫，所有眾生得受人形，半劫盡時我逮阿耨多羅三藐三菩提，我當使彼一切眾生住於三乘。世尊！若我如是意滿者，佛當授我阿耨多羅三藐三菩提記。』

「善男子！爾時寶藏如來讚無恐畏言：『善哉，善哉！善男子！汝能為過數眾生大悲饒益，汝於來世過一恒河沙數阿僧祇、入二恒河沙數阿僧祇，散華劫半盡時，汝當最後成阿耨多羅三藐三菩提，號無上勇王如來乃至佛、世尊；如彼七十九佛共壽半劫，汝當獨壽半劫，乃至如汝所願悉皆當成。』彼白佛言：『世尊！若我如意滿者，五體禮世尊足時，令此佛土普雨青蓮華極妙甚香，其有眾生聞是香氣，四大調和眾病皆愈。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！爾時寶藏如來讚無恐畏言：『善哉，善哉！善男子！汝能為過數眾生大悲饒益，汝於來世過一恒河沙數阿僧祇、入二恒河沙數阿僧祇，散華劫半盡時，汝當最後成阿耨多羅三藐三菩提，號無上勇王如來乃至佛、世尊；如彼七十九佛共壽半劫，汝當獨壽半劫，乃至如汝所願悉皆當成。』彼白佛言：『世尊！若我如意滿者，五體禮世尊足時，令此佛土普雨青蓮華極妙甚香，其有眾生聞是香氣，四大調和眾病皆愈。』

「善男子！如無恐畏童真五體禮寶藏如來足，應時一切佛土雨青蓮華，眾生聞香彼一切四大調和眾病皆愈。寶藏如來言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！如無恐畏童真五體禮寶藏如來足，應時一切佛土雨青蓮華，眾生聞香彼一切四大調和眾病皆愈。寶藏如來言：

「『起習大悲善調心， 多妙世尊皆敬汝； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『起習大悲善調心， 多妙世尊皆敬汝；

諂結慳結如能斷， 當得淨妙智慧藏。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諂結慳結如能斷， 當得淨妙智慧藏。』

大乘悲分陀利經三億少童子受記品第十四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大乘悲分陀利經三億少童子受記品第十四

「善男子！時海濟婆羅門三億弟子，謂在園門坐，有人來為我三歸勸以菩提者。善男子！爾時海濟婆羅門告諸弟子言：『汝等童子，可發阿耨多羅三藐三菩提心，各隨所欲而取佛土，在如來前隨意發願。』其弟子中，有一童子名曰月忍，彼白師言：『是道云何？當積何德、修何行、作何念而得菩提？』大師告曰：『童子！菩薩具四無量藏得逮菩提。何謂為四？具無盡福藏，具無盡智藏，具無盡慧藏，具無盡一切佛法藏，是名具足四無盡藏。善男子！如來說如是菩提道，名總集淨德度生死法門。菩薩具足行施，為度眾生故；菩薩具足持戒，為滿願故；菩薩具足忍辱，成相好故；菩薩具足精進，以辦眾事故；菩薩具足禪，以調心故；菩薩具足慧，以滅諸結故；菩薩具足聞，為阿僧祇辯才故；菩薩具足功德，潤益一切眾生故；菩薩具足智，為阿僧祇智故；菩薩具足止，隨心作故；菩薩具足觀，為除疑惑故；菩薩具足慈，為心無礙故；菩薩具足悲，為度化無疲厭故；菩薩具足喜，為樂法喜故；菩薩具足捨，為除愛憎故；菩薩具足摩沙門，為除障礙故；菩薩具足出家，為捨一切有為故；菩薩具足閑居，為滅不善業修益善業故；菩薩具足念，為得持故；菩薩具足意，為覺深解故；菩薩具足強志，為覺義故；菩薩具足念處，為觀身、受、心、法故；菩薩具足正捨，為捨一切不善法修滿一切善故；菩薩具足神通，為輕身心故；菩薩具足根，為滿攝根故；菩薩具足力，為伏一切結使故；菩薩具足覺分，為覺實法故；菩薩具足六和敬法，為淨應度者心故。童子！是名總具足淨度生死法門。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！時海濟婆羅門三億弟子，謂在園門坐，有人來為我三歸勸以菩提者。善男子！爾時海濟婆羅門告諸弟子言：『汝等童子，可發阿耨多羅三藐三菩提心，各隨所欲而取佛土，在如來前隨意發願。』其弟子中，有一童子名曰月忍，彼白師言：『是道云何？當積何德、修何行、作何念而得菩提？』大師告曰：『童子！菩薩具四無量藏得逮菩提。何謂為四？具無盡福藏，具無盡智藏，具無盡慧藏，具無盡一切佛法藏，是名具足四無盡藏。善男子！如來說如是菩提道，名總集淨德度生死法門。菩薩具足行施，為度眾生故；菩薩具足持戒，為滿願故；菩薩具足忍辱，成相好故；菩薩具足精進，以辦眾事故；菩薩具足禪，以調心故；菩薩具足慧，以滅諸結故；菩薩具足聞，為阿僧祇辯才故；菩薩具足功德，潤益一切眾生故；菩薩具足智，為阿僧祇智故；菩薩具足止，隨心作故；菩薩具足觀，為除疑惑故；菩薩具足慈，為心無礙故；菩薩具足悲，為度化無疲厭故；菩薩具足喜，為樂法喜故；菩薩具足捨，為除愛憎故；菩薩具足摩沙門，為除障礙故；菩薩具足出家，為捨一切有為故；菩薩具足閑居，為滅不善業修益善業故；菩薩具足念，為得持故；菩薩具足意，為覺深解故；菩薩具足強志，為覺義故；菩薩具足念處，為觀身、受、心、法故；菩薩具足正捨，為捨一切不善法修滿一切善故；菩薩具足神通，為輕身心故；菩薩具足根，為滿攝根故；菩薩具足力，為伏一切結使故；菩薩具足覺分，為覺實法故；菩薩具足六和敬法，為淨應度者心故。童子！是名總具足淨度生死法門。』

「彼白師言：『聞世尊說：「布施得大富，饒益諸眷屬；持戒得生天；多聞得大慧。世尊說修淨，為度生死故。」』大師告曰：『童子！有樂生死施者，如汝所說。童子！善男子！善女人！信菩提道施者，為調伏心故；持戒為滅心故；求聞為除心濁故；修悲為大悲心故；餘法以智慧方便具足集行。童子！此是菩提道，具足集如是德、如是修、如是念，乃逮菩提。諸童子！菩提道行如是。諸童子！可求菩提。諸童子！菩提道淨，應至意立願，必當得滿。諸童子！菩提道淨以意淨故。諸童子！菩提道直，淨除諸結無諂偽故。諸童子！菩提道乃至安隱無上涅槃際故。是故汝等，今可立願，隨取嚴淨不淨佛土。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「彼白師言：『聞世尊說：「布施得大富，饒益諸眷屬；持戒得生天；多聞得大慧。世尊說修淨，為度生死故。」』大師告曰：『童子！有樂生死施者，如汝所說。童子！善男子！善女人！信菩提道施者，為調伏心故；持戒為滅心故；求聞為除心濁故；修悲為大悲心故；餘法以智慧方便具足集行。童子！此是菩提道，具足集如是德、如是修、如是念，乃逮菩提。諸童子！菩提道行如是。諸童子！可求菩提。諸童子！菩提道淨，應至意立願，必當得滿。諸童子！菩提道淨以意淨故。諸童子！菩提道直，淨除諸結無諂偽故。諸童子！菩提道乃至安隱無上涅槃際故。是故汝等，今可立願，隨取嚴淨不淨佛土。』

「善男子！爾時月忍童子至寶藏如來前，右膝著地叉手合掌而白佛言：『世尊！我今欲發阿耨多羅三藐三菩提心，於此濁佛土中眾生，少於貪欲、瞋恚、愚癡，無忘失，無濁心、無怨心、無慳嫉心，無邪見心住正見心，無不善心常求善心，無三惡趣心求人天心，集三福地善根心，求三乘心，我當於是中成阿耨多羅三藐三菩提。世尊！若我如意滿者，令我兩手有自然龍象。』適發言已，蒙佛神力，於兩手中有自然龍象，其身純白七支具足。躬自目見而告之曰：『汝二龍象，上昇虛空周遍此土，降極香妙八功德雨，覺此佛土一切眾生；令此雨渧觸眾生身，有聞香者令除五蓋，謂愛、睡、掉、悔、疑。』適發是言，彼二龍象即昇虛空，如是健速，如大力士放箭甚疾。彼二龍象如向所說，事訖而還在其前立。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！爾時月忍童子至寶藏如來前，右膝著地叉手合掌而白佛言：『世尊！我今欲發阿耨多羅三藐三菩提心，於此濁佛土中眾生，少於貪欲、瞋恚、愚癡，無忘失，無濁心、無怨心、無慳嫉心，無邪見心住正見心，無不善心常求善心，無三惡趣心求人天心，集三福地善根心，求三乘心，我當於是中成阿耨多羅三藐三菩提。世尊！若我如意滿者，令我兩手有自然龍象。』適發言已，蒙佛神力，於兩手中有自然龍象，其身純白七支具足。躬自目見而告之曰：『汝二龍象，上昇虛空周遍此土，降極香妙八功德雨，覺此佛土一切眾生；令此雨渧觸眾生身，有聞香者令除五蓋，謂愛、睡、掉、悔、疑。』適發是言，彼二龍象即昇虛空，如是健速，如大力士放箭甚疾。彼二龍象如向所說，事訖而還在其前立。

「善男子！爾時月忍童子極大歡喜。時寶藏如來告彼言：『汝善男子！於當來世過一恒河沙數阿僧祇、始入二恒河沙阿僧祇，於照明劫明集佛土，此四天下，汝當成佛，號寶蓋勇光如來乃至佛世尊。』善男子！爾時月忍菩薩，五體禮寶藏如來足。寶藏言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！爾時月忍童子極大歡喜。時寶藏如來告彼言：『汝善男子！於當來世過一恒河沙數阿僧祇、始入二恒河沙阿僧祇，於照明劫明集佛土，此四天下，汝當成佛，號寶蓋勇光如來乃至佛世尊。』善男子！爾時月忍菩薩，五體禮寶藏如來足。寶藏言：

「『起汝無塵心甚淨， 汝授多億眾生記； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『起汝無塵心甚淨， 汝授多億眾生記；

淨治菩提最妙道， 汝當得仙導眾生。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 淨治菩提最妙道， 汝當得仙導眾生。』

「略說。千人不滿，三億童子於此佛土立阿耨多羅三藐三菩提願，寶藏如來皆授彼記。其最後者，名毘波尸如來、式棄如來、鞞尸羅披如來。是授童子記也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「略說。千人不滿，三億童子於此佛土立阿耨多羅三藐三菩提願，寶藏如來皆授彼記。其最後者，名毘波尸如來、式棄如來、鞞尸羅披如來。是授童子記也。

大乘悲分陀利經千童子受記品第十五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大乘悲分陀利經千童子受記品第十五

「彼千童子，皆通四鞞陀，其最大者師而事之，名披由毘師紐。彼言：『我欲於彼五濁佛土證阿耨多羅三藐三菩提；為極重貪欲、瞋恚、愚癡、諸結眾生而說法。』月鬘童子白大師言：『此披由毘師紐，見何等事乃能立願於五濁佛土？』大師告曰：『童子！有大悲菩薩，彼於五濁佛土而逮菩提，無救無趣困於諸結邪見之厄，為此眾生作救趣饒益故，於生死海度斯等類令住正見，以涅槃甘露之味充滿眾生，此現菩薩大悲立願於五濁佛土者。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「彼千童子，皆通四鞞陀，其最大者師而事之，名披由毘師紐。彼言：『我欲於彼五濁佛土證阿耨多羅三藐三菩提；為極重貪欲、瞋恚、愚癡、諸結眾生而說法。』月鬘童子白大師言：『此披由毘師紐，見何等事乃能立願於五濁佛土？』大師告曰：『童子！有大悲菩薩，彼於五濁佛土而逮菩提，無救無趣困於諸結邪見之厄，為此眾生作救趣饒益故，於生死海度斯等類令住正見，以涅槃甘露之味充滿眾生，此現菩薩大悲立願於五濁佛土者。』

「時寶藏如來言：『汝披由毘師紐，於當來世過一恒河沙數阿僧祇、二恒河沙數阿僧祇之餘，於東方過佛土微塵數佛剎，有世界名結使幢。汝善丈夫！於中當成阿耨多羅三藐三菩提，號主山王如來乃至佛世尊。』披由毘師紐白佛言：『禮世尊足時，唯願世尊，當以百福莊嚴兩手摩我頂上。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時寶藏如來言：『汝披由毘師紐，於當來世過一恒河沙數阿僧祇、二恒河沙數阿僧祇之餘，於東方過佛土微塵數佛剎，有世界名結使幢。汝善丈夫！於中當成阿耨多羅三藐三菩提，號主山王如來乃至佛世尊。』披由毘師紐白佛言：『禮世尊足時，唯願世尊，當以百福莊嚴兩手摩我頂上。』

「善男子！如披由毘師紐童子，頭面禮世尊足時，寶藏如來即以兩手摩披由毘師紐菩薩頂，而告之曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！如披由毘師紐童子，頭面禮世尊足時，寶藏如來即以兩手摩披由毘師紐菩薩頂，而告之曰：

「『起大悲意深智惠， 汝為菩提修妙行； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『起大悲意深智惠， 汝為菩提修妙行；

結縛甚堅強力斷， 汝當成佛饒益世。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 結縛甚堅強力斷， 汝當成佛饒益世。』

「善男子！爾時月鬘童子，向寶藏如來，右膝著地而白佛言：『世尊！我欲發阿耨多羅三藐三菩提心，於此佛土貪欲、瞋恚、愚癡等分心眾生，不住諸善惡心眾生，於四萬歲世人中，我當成阿耨多羅三藐三菩提。』寶藏佛言：『汝於來世，過一恒河沙數阿僧祇、二恒河沙之餘，有世界當名娑訶。何故名娑訶？其中眾生忍樂貪欲、瞋恚、愚癡，一切結縛皆悉忍故，以是因緣名曰娑訶。時有大劫名賢。何故名賢？於此劫行貪欲、瞋恚、愚癡、吾我眾生中，當有千大悲佛婆伽婆於中出故。汝善丈夫！始入賢劫，於四萬歲世人中，當先成阿耨多羅三藐三菩提，號迦羅迦孫䭾如來乃至佛、世尊。當以三乘說法，有過數眾生，為生、老、病、死駛河所漂，汝當度著涅槃彼岸。』善男子！爾時月鬘菩薩五體禮寶藏如來足却坐一面。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！爾時月鬘童子，向寶藏如來，右膝著地而白佛言：『世尊！我欲發阿耨多羅三藐三菩提心，於此佛土貪欲、瞋恚、愚癡等分心眾生，不住諸善惡心眾生，於四萬歲世人中，我當成阿耨多羅三藐三菩提。』寶藏佛言：『汝於來世，過一恒河沙數阿僧祇、二恒河沙之餘，有世界當名娑訶。何故名娑訶？其中眾生忍樂貪欲、瞋恚、愚癡，一切結縛皆悉忍故，以是因緣名曰娑訶。時有大劫名賢。何故名賢？於此劫行貪欲、瞋恚、愚癡、吾我眾生中，當有千大悲佛婆伽婆於中出故。汝善丈夫！始入賢劫，於四萬歲世人中，當先成阿耨多羅三藐三菩提，號迦羅迦孫䭾如來乃至佛、世尊。當以三乘說法，有過數眾生，為生、老、病、死駛河所漂，汝當度著涅槃彼岸。』善男子！爾時月鬘菩薩五體禮寶藏如來足却坐一面。

「善男子！爾時第二童子名曰欽婆羅，前白寶藏如來言：『世尊！我欲次迦羅迦孫駄如來後於三萬歲世人中當成佛。』寶藏佛言：『汝童子！於當來世過一恒河沙數阿僧祇、二恒河沙阿僧祇之餘，於娑訶國土適入賢劫，次迦羅迦孫䭾如來後，於三萬歲世人中當得成佛，號迦那迦牟尼如來、應供、正遍知乃至佛、世尊，名稱流布。』彼於世尊所聞授記已，頭面禮足起遶三匝，於寶藏如來前以華散佛，叉手合掌以偈讚曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！爾時第二童子名曰欽婆羅，前白寶藏如來言：『世尊！我欲次迦羅迦孫駄如來後於三萬歲世人中當成佛。』寶藏佛言：『汝童子！於當來世過一恒河沙數阿僧祇、二恒河沙阿僧祇之餘，於娑訶國土適入賢劫，次迦羅迦孫䭾如來後，於三萬歲世人中當得成佛，號迦那迦牟尼如來、應供、正遍知乃至佛、世尊，名稱流布。』彼於世尊所聞授記已，頭面禮足起遶三匝，於寶藏如來前以華散佛，叉手合掌以偈讚曰：

「『善集和合巧次第， 無失濁亂淨妙稱； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『善集和合巧次第， 無失濁亂淨妙稱；

意極高廣諸仙尊， 說菩提道如大㷿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 意極高廣諸仙尊， 說菩提道如大㷿。

興人德自百福滿， 施寂樂道繞結山； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 興人德自百福滿， 施寂樂道繞結山；

牟尼所為無過者， 授多眾生菩提記。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 牟尼所為無過者， 授多眾生菩提記。』

「善男子！爾時童子名厚攝，以七寶床著寶藏如來前，價直百千兩金，敷以所宜置之金鉢盛滿七寶，以金澡𣹉并七寶床施佛及僧，而白佛言：『世尊！我欲於來世過一恒河沙數阿僧祇、二恒河沙數之餘，於彼賢劫成如來、應供、正遍知。眾善減時惡世瑞現，眾生住重貪欲、瞋恚、愚癡、慳嫉，依惡知識邪見，眾生常樂親近不善根心，離善根心，無正見心，邪命亂心；迦那迦牟尼如來般涅槃已正法滅後，眾生盲冥世無導師，二萬歲世人中我當成阿耨多羅三藐三菩提。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！爾時童子名厚攝，以七寶床著寶藏如來前，價直百千兩金，敷以所宜置之金鉢盛滿七寶，以金澡𣹉并七寶床施佛及僧，而白佛言：『世尊！我欲於來世過一恒河沙數阿僧祇、二恒河沙數之餘，於彼賢劫成如來、應供、正遍知。眾善減時惡世瑞現，眾生住重貪欲、瞋恚、愚癡、慳嫉，依惡知識邪見，眾生常樂親近不善根心，離善根心，無正見心，邪命亂心；迦那迦牟尼如來般涅槃已正法滅後，眾生盲冥世無導師，二萬歲世人中我當成阿耨多羅三藐三菩提。』

「善男子！時寶藏如來告厚攝曰：『善哉，善哉！婆羅門！汝善丈夫具大明智，惡世人中瑞應出時，乃至二萬歲世人中盲無導師，於中立願。是故，善丈夫！字汝為明智悲意。汝明智悲意！於當來世過一恒河沙數阿僧祇、二恒河沙之餘，即於此娑訶世界，在賢劫二萬歲世人中，當得成佛號迦葉如來乃至佛、世尊。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！時寶藏如來告厚攝曰：『善哉，善哉！婆羅門！汝善丈夫具大明智，惡世人中瑞應出時，乃至二萬歲世人中盲無導師，於中立願。是故，善丈夫！字汝為明智悲意。汝明智悲意！於當來世過一恒河沙數阿僧祇、二恒河沙之餘，即於此娑訶世界，在賢劫二萬歲世人中，當得成佛號迦葉如來乃至佛、世尊。』

「善男子！爾時明智悲意菩薩，五體禮寶藏如來足，於一面立，以華鬘香粖散寶藏如來，以偈讚曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！爾時明智悲意菩薩，五體禮寶藏如來足，於一面立，以華鬘香粖散寶藏如來，以偈讚曰：

「『人尊多聞蓋， 皆生喜樂意； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『人尊多聞蓋， 皆生喜樂意；

以巧妙善語， 善智處人天。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以巧妙善語， 善智處人天。

授多眾生記， 於十方作佛； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 授多眾生記， 於十方作佛；

神通智意等， 佛法無稱量； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 神通智意等， 佛法無稱量；

尊現菩提行， 故我稽首禮。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 尊現菩提行， 故我稽首禮。』

「善男子！爾時海濟婆羅門，覺悟第四童子名無垢意。善男子！爾時無垢意童子前白寶藏如來言：『我欲如是於此土賢劫中求菩提，以不如是惡世，迦葉如來般涅槃後正法滅已，於萬歲世人中，眾生布施、持戒、修定心意轉乏於七財；敬惡知識以之為師，心不樂求於三福地；亦不樂修三善之業，反樂為三不善惡業；以諸結使闇亂心故，不欲樂求三乘之道。於當爾時尚無能辦菩提行者，況復千歲世人乃至百歲；爾時眾生無有善名況行善者。是五濁世壽命轉減，乃至十歲刀兵劫起，即於爾時我當從天上下，拔濟眾生使捨不善，為說善法，令彼眾生住十善業，以諸善業除眾生結亦除五濁；乃至世人壽八萬歲，我乃於中成阿耨多羅三藐三菩提，為少貪欲、瞋恚、愚癡、無明、慳嫉眾生說法，令住三乘。世尊！若我如是意滿者，世尊應授我阿耨多羅三藐三菩提記。世尊！設我不得如是授記，我當求聲聞地、若辟支佛速脫生死。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！爾時海濟婆羅門，覺悟第四童子名無垢意。善男子！爾時無垢意童子前白寶藏如來言：『我欲如是於此土賢劫中求菩提，以不如是惡世，迦葉如來般涅槃後正法滅已，於萬歲世人中，眾生布施、持戒、修定心意轉乏於七財；敬惡知識以之為師，心不樂求於三福地；亦不樂修三善之業，反樂為三不善惡業；以諸結使闇亂心故，不欲樂求三乘之道。於當爾時尚無能辦菩提行者，況復千歲世人乃至百歲；爾時眾生無有善名況行善者。是五濁世壽命轉減，乃至十歲刀兵劫起，即於爾時我當從天上下，拔濟眾生使捨不善，為說善法，令彼眾生住十善業，以諸善業除眾生結亦除五濁；乃至世人壽八萬歲，我乃於中成阿耨多羅三藐三菩提，為少貪欲、瞋恚、愚癡、無明、慳嫉眾生說法，令住三乘。世尊！若我如是意滿者，世尊應授我阿耨多羅三藐三菩提記。世尊！設我不得如是授記，我當求聲聞地、若辟支佛速脫生死。』

「寶藏如來言：『婆羅門！菩薩有四懈怠地，若有菩薩具此懈怠者，久樂生死為見所誤受生死苦，不速逮阿耨多羅三藐三菩提。何謂為四？或有菩薩，卑賤威儀，卑賤同學，卑賤分施，卑賤立願。何謂菩薩卑賤威儀？或有菩薩破身、口、意，或不攝威儀，與學聲聞、緣覺者俱，不一切施，不一切處施，求人天福樂施，不至意立願莊嚴佛土為度眾生。具四法，懈怠菩薩久受生死之苦，不速逮阿耨多羅三藐三菩提。有菩薩具四法，速成阿耨多羅三藐三菩提。何謂為四？護持身、口、意，或常親近大乘學人，一切施，一切處施，為脫一切眾生苦故發悲心施，至意立願莊嚴佛土為度眾生故；是為四法，菩薩行是速成阿耨多羅三藐三菩提。復有四法，菩薩具足攝菩提道。何謂為四？勤行波羅蜜，施攝眾生，修辦諸禪，遊戲神通；是為四。復有四無厭法，菩薩應具：施無厭，聞法無厭，攝眾生無厭，願無厭；是為四。復有四無盡藏，菩薩應滿：信無盡藏菩薩應滿，說法無盡藏菩薩應滿，迴向無盡藏菩薩應滿，濟窮厄眾生無盡藏菩薩應滿；是為四。復有四淨，菩薩應具：無我戒淨，無眾生三昧淨，無命慧淨，無人解脫知見淨；是為四法，菩薩應具。菩薩以是速成阿耨多羅三藐三菩提，轉虛空輪、不可思議輪、無稱量無我輪、無言說輪、假現輪、厭患輪、轉未曾輪。汝無垢意！於當來世，過一恒河沙數阿僧祇、於二恒河沙阿僧祇餘，入賢劫未久五濁以除，其壽轉增至八萬歲人中，汝當得逮阿耨多羅三藐三菩提，號彌勒如來乃至佛世尊。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「寶藏如來言：『婆羅門！菩薩有四懈怠地，若有菩薩具此懈怠者，久樂生死為見所誤受生死苦，不速逮阿耨多羅三藐三菩提。何謂為四？或有菩薩，卑賤威儀，卑賤同學，卑賤分施，卑賤立願。何謂菩薩卑賤威儀？或有菩薩破身、口、意，或不攝威儀，與學聲聞、緣覺者俱，不一切施，不一切處施，求人天福樂施，不至意立願莊嚴佛土為度眾生。具四法，懈怠菩薩久受生死之苦，不速逮阿耨多羅三藐三菩提。有菩薩具四法，速成阿耨多羅三藐三菩提。何謂為四？護持身、口、意，或常親近大乘學人，一切施，一切處施，為脫一切眾生苦故發悲心施，至意立願莊嚴佛土為度眾生故；是為四法，菩薩行是速成阿耨多羅三藐三菩提。復有四法，菩薩具足攝菩提道。何謂為四？勤行波羅蜜，施攝眾生，修辦諸禪，遊戲神通；是為四。復有四無厭法，菩薩應具：施無厭，聞法無厭，攝眾生無厭，願無厭；是為四。復有四無盡藏，菩薩應滿：信無盡藏菩薩應滿，說法無盡藏菩薩應滿，迴向無盡藏菩薩應滿，濟窮厄眾生無盡藏菩薩應滿；是為四。復有四淨，菩薩應具：無我戒淨，無眾生三昧淨，無命慧淨，無人解脫知見淨；是為四法，菩薩應具。菩薩以是速成阿耨多羅三藐三菩提，轉虛空輪、不可思議輪、無稱量無我輪、無言說輪、假現輪、厭患輪、轉未曾輪。汝無垢意！於當來世，過一恒河沙數阿僧祇、於二恒河沙阿僧祇餘，入賢劫未久五濁以除，其壽轉增至八萬歲人中，汝當得逮阿耨多羅三藐三菩提，號彌勒如來乃至佛世尊。』

「時無垢意婆羅門，五體禮寶藏如來足已，於一面住，以華鬘粖香供養世尊，以偈讚曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時無垢意婆羅門，五體禮寶藏如來足已，於一面住，以華鬘粖香供養世尊，以偈讚曰：

「『尊面如滿月， 白毫相如雪， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『尊面如滿月， 白毫相如雪，

身淨如金山， 誰不願牟尼？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 身淨如金山， 誰不願牟尼？

雄猛如獸王， 無量德照世， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雄猛如獸王， 無量德照世，

光明普周遍， 今授我佛記。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 光明普周遍， 今授我佛記。』

「大師海濟婆羅門，勸彼一千人，少一童子通四鞞陀得發菩提；所謂：迦羅迦，孫䭾迦那迦，牟尼迦葉，彌勒子照等千人。少二童子通四鞞陀，彼一切立阿耨多羅三藐三菩提願，於此賢劫，寶藏如來彼一切阿耨多羅三藐三菩提記，於賢劫中其最小者。大師覺之：『咄！持大力！何以久觀？汝摩訶薩捨餘意想，為眾生故可發大悲。』以偈告曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大師海濟婆羅門，勸彼一千人，少一童子通四鞞陀得發菩提；所謂：迦羅迦，孫䭾迦那迦，牟尼迦葉，彌勒子照等千人。少二童子通四鞞陀，彼一切立阿耨多羅三藐三菩提願，於此賢劫，寶藏如來彼一切阿耨多羅三藐三菩提記，於賢劫中其最小者。大師覺之：『咄！持大力！何以久觀？汝摩訶薩捨餘意想，為眾生故可發大悲。』以偈告曰：

「『眾生老病死， 沒於愛流河； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『眾生老病死， 沒於愛流河；

處在三界畏， 受胎之微形。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 處在三界畏， 受胎之微形。

飲結毒相害， 曠野苦燒煑； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 飲結毒相害， 曠野苦燒煑；

癡盲失善道， 為生死所逼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 癡盲失善道， 為生死所逼。

三界苦熾然， 皆住於邪見； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三界苦熾然， 皆住於邪見；

一切在五道， 譬如車輪轉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切在五道， 譬如車輪轉。

眾生尠法眼， 念無救眾生； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生尠法眼， 念無救眾生；

修慧除疑惑， 今可求菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 修慧除疑惑， 今可求菩提。

為世渴愛河， 作眾生橋梁； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為世渴愛河， 作眾生橋梁；

解世結縛故， 心迴向菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解世結縛故， 心迴向菩提。

除癡開法眼， 施以無上道； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 除癡開法眼， 施以無上道；

生死三界然， 充之以法味。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 生死三界然， 充之以法味。

速可詣饒益， 頂禮牟尼足； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 速可詣饒益， 頂禮牟尼足；

可立最堅願， 為佛世導師。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 可立最堅願， 為佛世導師。

慰喻諸群生， 曠野濟眾庶； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慰喻諸群生， 曠野濟眾庶；

施妙解脫道， 根力及覺分， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 施妙解脫道， 根力及覺分，

為求雨法雨， 以滅眾生苦。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為求雨法雨， 以滅眾生苦。』

「善男子！時持大力童子白言：『大師！我不樂生死，樂求尊德；又復不求聲聞、辟支佛乘，欲求無上乘；我觀所化處，待時立願。大師！是故我住思惟至今，師待須臾聽我師子吼時。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！時持大力童子白言：『大師！我不樂生死，樂求尊德；又復不求聲聞、辟支佛乘，欲求無上乘；我觀所化處，待時立願。大師！是故我住思惟至今，師待須臾聽我師子吼時。』

「善男子！爾時海濟婆羅門，捨彼而還告其弟子五婆羅門常給侍者：『汝諸童子！可發阿耨多羅三藐三菩提心。』彼白師言：『我等無財寶物可供養佛及比丘僧，我等云何未種善根發菩提心？』善男子！爾時國大師告其弟子，一名迦羅浮殊，即與七寶耳𤦲；二名他羅浮殊，亦與七寶耳𤦲；第三名闍羅浮殊，與七寶床；第四名佉伽浮殊，與七寶杖；第五名婆羅浮殊，與純金澡𣹉。而告之曰：『汝等可以此物供養佛及比丘僧，發阿耨多羅三藐三菩提心。』時五給侍進詣世尊，各以所齎施佛及僧已，而白佛言：『唯願世尊！授我等阿耨多羅三藐三菩提記，於彼賢劫，我等於中當成無上正真之道。』略說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！爾時海濟婆羅門，捨彼而還告其弟子五婆羅門常給侍者：『汝諸童子！可發阿耨多羅三藐三菩提心。』彼白師言：『我等無財寶物可供養佛及比丘僧，我等云何未種善根發菩提心？』善男子！爾時國大師告其弟子，一名迦羅浮殊，即與七寶耳𤦲；二名他羅浮殊，亦與七寶耳𤦲；第三名闍羅浮殊，與七寶床；第四名佉伽浮殊，與七寶杖；第五名婆羅浮殊，與純金澡𣹉。而告之曰：『汝等可以此物供養佛及比丘僧，發阿耨多羅三藐三菩提心。』時五給侍進詣世尊，各以所齎施佛及僧已，而白佛言：『唯願世尊！授我等阿耨多羅三藐三菩提記，於彼賢劫，我等於中當成無上正真之道。』略說。

「善男子！時寶藏如來即與迦羅浮殊童子授菩提記，於賢劫中當名堅音如來；次後他羅浮殊當名樂相意如來；次後闍羅浮殊當名商導如來；次後佉伽浮殊當名愛清如來；次後娑羅浮殊童子當名清葉髻王如來。佛適授彼五童子記於賢劫已，時大師重告持大力言：『汝持大力！於世尊所今可立願，取莊嚴佛土隨意所欲，以法味謂一切眾生，堅固精進行菩薩行莫復久觀。』自執其臂將至佛所。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！時寶藏如來即與迦羅浮殊童子授菩提記，於賢劫中當名堅音如來；次後他羅浮殊當名樂相意如來；次後闍羅浮殊當名商導如來；次後佉伽浮殊當名愛清如來；次後娑羅浮殊童子當名清葉髻王如來。佛適授彼五童子記於賢劫已，時大師重告持大力言：『汝持大力！於世尊所今可立願，取莊嚴佛土隨意所欲，以法味謂一切眾生，堅固精進行菩薩行莫復久觀。』自執其臂將至佛所。

「善男子！彼時持大力童子，住世尊前而白佛言：『世尊！於當來世後賢劫中，當有幾牟尼日出現於世。』寶藏如來言：『童子！於半賢劫當有千四牟尼日出現於世。』童子白佛言：『世尊！於彼賢劫乃至千三牟尼日般涅槃已，其最後娑羅浮殊童子，當成阿耨多羅三藐三菩提，名青葉髻王如來。我當於爾所時行菩提行難行苦行，布施、持戒、修定、多聞、精進、忍辱，隨福德智慧我當具滿，於彼賢劫一切成佛未久我先施供養。彼般涅槃後，如舍利法供養舍利護持正法。乏戒眾生，勸令持戒使住其中；少見困厄眾生，勸令正見使住其中；少意眾生勸住正意；無威儀者令住威儀；當為眾生示現種種若干善行。彼諸佛世尊涅槃未久，我當復正法、眼正法、攝正法、興正法燈熾然於世。刀兵劫時我當勸化眾生，使住不殺乃至正見，以十善業於邪逕路拔出眾生著善道中，除彼惡行闇冥，開示善行法，劫濁乃至命、見、結、眾生濁世，我當滅除。飢饉劫時我當勸化眾生，行檀波羅蜜令住其中，我以六波羅蜜，除滅一切飢饉之劫濁亂鬪諍及與怨嫉，於眾生所除滅結垢。疾疫劫時，我當以六和敬、四攝法勸化眾生令住其中，除滅眾生疾疫闇冥乃至滅結。一切娑呵佛土半賢劫中，如是救濟眾生困厄。千四世尊出現涅槃，彼一切正法滅已，於賢劫中，然後我當成阿耨多羅三藐三菩提，如彼賢劫千四諸佛壽命限量。我逮菩提已，壽命與等；如彼所有聲聞僧數，我聲聞眾亦當與等；如彼半劫千四如來所度眾生，獨我與等；彼諸佛世尊學聲聞者，設違失戒墜邪見林，不敬諸佛，多憎嫉心、惡心、害心伺求法僧，失心、過心誹謗賢聖，非毀正法作無間業者，願我逮菩提時，於生死中拔彼一切，安置無畏涅槃城中。乃至我般涅槃，隨正法幾時滅賢劫俱盡。我正法滅賢劫盡已，當令我齒及身舍利，變成無量阿僧祇化佛，具足三十二大人之相以莊嚴身，令一一相八十種好而自莊嚴；令諸化佛往至十方無量阿僧祇無佛之國，令一一化佛勸彼無量阿僧祇眾生使住三乘。其有佛土為災劫所壞，令彼化佛往至其中，救濟眾生如前所說，然後令成如意摩尼。於諸佛土若有眾生乏無珍寶，到彼諸國如意雨寶示現伏藏。又餘佛土眾生尠諸善業為病所困，亦到於彼令雨海此岸牛頭栴檀香，令彼香雨滅除眾生結病身患及與見困，令彼眾生勤三福地得生天上。世尊！我行菩薩行時，欲以如是濟度眾生。我逮菩提時，如是作佛事。我般涅槃後，亦令如是無量無邊諸佛土中救濟眾生。世尊！若我如是不得滿，不為眾生能作良藥而救濟者，令我禮佛已不見十方無量無邊世界中現在住世說法諸佛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！彼時持大力童子，住世尊前而白佛言：『世尊！於當來世後賢劫中，當有幾牟尼日出現於世。』寶藏如來言：『童子！於半賢劫當有千四牟尼日出現於世。』童子白佛言：『世尊！於彼賢劫乃至千三牟尼日般涅槃已，其最後娑羅浮殊童子，當成阿耨多羅三藐三菩提，名青葉髻王如來。我當於爾所時行菩提行難行苦行，布施、持戒、修定、多聞、精進、忍辱，隨福德智慧我當具滿，於彼賢劫一切成佛未久我先施供養。彼般涅槃後，如舍利法供養舍利護持正法。乏戒眾生，勸令持戒使住其中；少見困厄眾生，勸令正見使住其中；少意眾生勸住正意；無威儀者令住威儀；當為眾生示現種種若干善行。彼諸佛世尊涅槃未久，我當復正法、眼正法、攝正法、興正法燈熾然於世。刀兵劫時我當勸化眾生，使住不殺乃至正見，以十善業於邪逕路拔出眾生著善道中，除彼惡行闇冥，開示善行法，劫濁乃至命、見、結、眾生濁世，我當滅除。飢饉劫時我當勸化眾生，行檀波羅蜜令住其中，我以六波羅蜜，除滅一切飢饉之劫濁亂鬪諍及與怨嫉，於眾生所除滅結垢。疾疫劫時，我當以六和敬、四攝法勸化眾生令住其中，除滅眾生疾疫闇冥乃至滅結。一切娑呵佛土半賢劫中，如是救濟眾生困厄。千四世尊出現涅槃，彼一切正法滅已，於賢劫中，然後我當成阿耨多羅三藐三菩提，如彼賢劫千四諸佛壽命限量。我逮菩提已，壽命與等；如彼所有聲聞僧數，我聲聞眾亦當與等；如彼半劫千四如來所度眾生，獨我與等；彼諸佛世尊學聲聞者，設違失戒墜邪見林，不敬諸佛，多憎嫉心、惡心、害心伺求法僧，失心、過心誹謗賢聖，非毀正法作無間業者，願我逮菩提時，於生死中拔彼一切，安置無畏涅槃城中。乃至我般涅槃，隨正法幾時滅賢劫俱盡。我正法滅賢劫盡已，當令我齒及身舍利，變成無量阿僧祇化佛，具足三十二大人之相以莊嚴身，令一一相八十種好而自莊嚴；令諸化佛往至十方無量阿僧祇無佛之國，令一一化佛勸彼無量阿僧祇眾生使住三乘。其有佛土為災劫所壞，令彼化佛往至其中，救濟眾生如前所說，然後令成如意摩尼。於諸佛土若有眾生乏無珍寶，到彼諸國如意雨寶示現伏藏。又餘佛土眾生尠諸善業為病所困，亦到於彼令雨海此岸牛頭栴檀香，令彼香雨滅除眾生結病身患及與見困，令彼眾生勤三福地得生天上。世尊！我行菩薩行時，欲以如是濟度眾生。我逮菩提時，如是作佛事。我般涅槃後，亦令如是無量無邊諸佛土中救濟眾生。世尊！若我如是不得滿，不為眾生能作良藥而救濟者，令我禮佛已不見十方無量無邊世界中現在住世說法諸佛，

今日世尊不授我阿耨多羅三藐三菩提記；又今世尊所授多億眾生阿耨多羅三藐三菩提記，令我亦不見彼諸佛世尊，不聞菩提聲。若如是意不滿者，令我流轉生死不聞佛聲、法聲、僧聲，不聞善業聲，令此諸聲不經我耳。令我常在阿鼻地獄。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今日世尊不授我阿耨多羅三藐三菩提記；又今世尊所授多億眾生阿耨多羅三藐三菩提記，令我亦不見彼諸佛世尊，不聞菩提聲。若如是意不滿者，令我流轉生死不聞佛聲、法聲、僧聲，不聞善業聲，令此諸聲不經我耳。令我常在阿鼻地獄。』

「寶藏如來告持大力童子言：『善哉，善哉！善丈夫！汝當為眾生作善良藥脫諸苦難。善丈夫！是故字汝為無垢明藥王。汝無垢明藥王！於當來世過一恒河沙數阿僧祇、二恒河沙數阿僧祇之餘，於賢劫中千四如來成佛未久汝先供養，乃至如汝立願，青葉髻王如來般涅槃已。正法滅後，汝當成阿耨多羅三藐三菩提，號曰樓至如來乃至佛世尊，壽命半劫；如彼賢劫千四諸佛聲聞僧數，汝聲聞眾獨與彼等，所度眾生亦復與等；般涅槃後正法滅時賢劫俱盡，如是汝齒及以舍利成諸化佛；如是乃至無佛國中雨栴檀香，除彼結病見困身患，安置眾生著三福地皆得生天。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「寶藏如來告持大力童子言：『善哉，善哉！善丈夫！汝當為眾生作善良藥脫諸苦難。善丈夫！是故字汝為無垢明藥王。汝無垢明藥王！於當來世過一恒河沙數阿僧祇、二恒河沙數阿僧祇之餘，於賢劫中千四如來成佛未久汝先供養，乃至如汝立願，青葉髻王如來般涅槃已。正法滅後，汝當成阿耨多羅三藐三菩提，號曰樓至如來乃至佛世尊，壽命半劫；如彼賢劫千四諸佛聲聞僧數，汝聲聞眾獨與彼等，所度眾生亦復與等；般涅槃後正法滅時賢劫俱盡，如是汝齒及以舍利成諸化佛；如是乃至無佛國中雨栴檀香，除彼結病見困身患，安置眾生著三福地皆得生天。』

「善男子！爾時無垢明藥王菩薩白佛言：『世尊！若我如是意得滿者，唯願世尊，以百福莊嚴相足著我頂上。』善男子！時寶藏如來即以百福莊嚴相足以摩其頂。善男子！時無垢明藥王菩薩，心大歡喜意甚踊躍，五體投地禮寶藏如來足已，却住一面。時海濟婆羅門以天劫波育衣與之，讚言：『善哉，善哉！丈夫！所願甚善。自今已後勿為我使，隨意所欲。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！爾時無垢明藥王菩薩白佛言：『世尊！若我如是意得滿者，唯願世尊，以百福莊嚴相足著我頂上。』善男子！時寶藏如來即以百福莊嚴相足以摩其頂。善男子！時無垢明藥王菩薩，心大歡喜意甚踊躍，五體投地禮寶藏如來足已，却住一面。時海濟婆羅門以天劫波育衣與之，讚言：『善哉，善哉！丈夫！所願甚善。自今已後勿為我使，隨意所欲。』