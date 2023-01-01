大乘悲分陀利經卷第三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大乘悲分陀利經卷第三

失三藏名今附秦錄 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 失三藏名今附秦錄

離諍王授記品第六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 離諍王授記品第六

「善男子！爾時寶藏如來、應供、正遍知而作是念：『彼勸多億眾生以阿耨多羅三藐三菩提，住不退轉地，我今應授其記、示現佛剎。』爾時世尊入于三昧，名為不忘菩提心，即現微笑。笑已，妙光普照無量無邊佛土，示離諍王并餘多億眾生佛剎莊嚴。爾時十方過數佛土中菩薩摩訶薩見光明已，承佛威神來此世界，奉覲世尊恭敬親近并比丘僧，以種種菩薩神通供養世尊，頭面禮足；禮足已於世尊前各一面坐，為聽授菩薩願記。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！爾時寶藏如來、應供、正遍知而作是念：『彼勸多億眾生以阿耨多羅三藐三菩提，住不退轉地，我今應授其記、示現佛剎。』爾時世尊入于三昧，名為不忘菩提心，即現微笑。笑已，妙光普照無量無邊佛土，示離諍王并餘多億眾生佛剎莊嚴。爾時十方過數佛土中菩薩摩訶薩見光明已，承佛威神來此世界，奉覲世尊恭敬親近并比丘僧，以種種菩薩神通供養世尊，頭面禮足；禮足已於世尊前各一面坐，為聽授菩薩願記。

「善男子！爾時國大師海濟婆羅門語離諍王曰：『大王！汝可先取莊嚴佛土。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！爾時國大師海濟婆羅門語離諍王曰：『大王！汝可先取莊嚴佛土。』

「善男子！爾時離諍王向寶藏如來叉手合掌，白佛言：『世尊！我樂求菩提。我於三月以一切所須供養世尊并無數比丘僧，我以是善根迴向阿耨多羅三藐三菩提，唯不在此穢濁佛土。世尊！我於此七年思惟莊嚴佛土已，世尊！其中無有地獄、餓鬼、畜生，如是處我成阿耨多羅三藐三菩提，願令其中有命終者不墮惡趣，令其一切普皆金色，人天無異。願其中眾生，皆自識過去億那由他百千劫宿命。願其中一切眾生，具是天眼，見億那由他百千餘世界中，現在住世說法諸佛。使中一切眾生具是天耳，聞億那由他百千住世諸佛所說之法。使其中一切眾生，善具他心智，如是知多億那由他百千佛土眾生心念所行。令其中一切善具神足，如是一念頃，過億那由他百千佛土。令其中眾生，無我我所、無所作，乃至己身。願其中一切眾生，得不退轉阿耨多羅三藐三菩提。願其中眾生悉皆化生，使其中無有女人，亦使其中眾生壽命無量，除隨願者。令其中眾生無不善之名，其佛國中令無臭穢，香氣遍滿過踰天香。願其中一切眾生，具三十二大人之相。願其中一切眾生得一生補處，除隨願者。使其中一切眾生，以小食頃承佛威神，過無數佛土親近住世無數諸佛，令得成就；隨其所欲，菩薩神變以供養諸佛，以是食頃還歸本國。使其中一切眾生，皆說佛藏。令其一切眾生具那羅延力。令無量眾生能盡知其佛土中莊嚴色像，亦非天眼之所能知。願其中眾生悉逮無礙阿僧祇辯。願令一一菩提樹高千由旬。願佛土明淨，周匝過數莊嚴佛土於其中現。願使眾生來生中者，乃至菩提際常具梵行。令其中一切眾生為諸無難人之所禮敬，乃至菩提際無有諸根不具足者。令其中眾生生已得聖喜樂過於諸天。願其中一切諸善根集。願其中一切眾生生時，自然袈裟著身而生。使其中眾生生已得善分別諸三昧，以是三昧至過數佛土親近諸佛世尊，乃至菩薩菩提際未嘗不見，令其菩薩來生其中，隨其所欲，佛土莊嚴，輙如所念，佛土莊嚴寶樹中現。使其中眾生生已得普至三昧，以是三昧普見十方過數佛土現在諸佛，乃至菩提際未嘗不見。令來生者得如是衣服、宮殿、莊挍、瓔珞、形色、如他化自在天。令其國中無土石、黑山，亦無鐵圍、大鐵圍、須彌大海。願其中無有障礙、結使之聲。願其中普無地獄、畜生、餓鬼之聲，無諸難聲，無有苦聲，非樂非苦聲。我今欲求如是佛土。世尊！我為菩薩時行如是等難行，我以如是嚴淨佛土。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！爾時離諍王向寶藏如來叉手合掌，白佛言：『世尊！我樂求菩提。我於三月以一切所須供養世尊并無數比丘僧，我以是善根迴向阿耨多羅三藐三菩提，唯不在此穢濁佛土。世尊！我於此七年思惟莊嚴佛土已，世尊！其中無有地獄、餓鬼、畜生，如是處我成阿耨多羅三藐三菩提，願令其中有命終者不墮惡趣，令其一切普皆金色，人天無異。願其中眾生，皆自識過去億那由他百千劫宿命。願其中一切眾生，具是天眼，見億那由他百千餘世界中，現在住世說法諸佛。使中一切眾生具是天耳，聞億那由他百千住世諸佛所說之法。使其中一切眾生，善具他心智，如是知多億那由他百千佛土眾生心念所行。令其中一切善具神足，如是一念頃，過億那由他百千佛土。令其中眾生，無我我所、無所作，乃至己身。願其中一切眾生，得不退轉阿耨多羅三藐三菩提。願其中眾生悉皆化生，使其中無有女人，亦使其中眾生壽命無量，除隨願者。令其中眾生無不善之名，其佛國中令無臭穢，香氣遍滿過踰天香。願其中一切眾生，具三十二大人之相。願其中一切眾生得一生補處，除隨願者。使其中一切眾生，以小食頃承佛威神，過無數佛土親近住世無數諸佛，令得成就；隨其所欲，菩薩神變以供養諸佛，以是食頃還歸本國。使其中一切眾生，皆說佛藏。令其一切眾生具那羅延力。令無量眾生能盡知其佛土中莊嚴色像，亦非天眼之所能知。願其中眾生悉逮無礙阿僧祇辯。願令一一菩提樹高千由旬。願佛土明淨，周匝過數莊嚴佛土於其中現。願使眾生來生中者，乃至菩提際常具梵行。令其中一切眾生為諸無難人之所禮敬，乃至菩提際無有諸根不具足者。令其中眾生生已得聖喜樂過於諸天。願其中一切諸善根集。願其中一切眾生生時，自然袈裟著身而生。使其中眾生生已得善分別諸三昧，以是三昧至過數佛土親近諸佛世尊，乃至菩薩菩提際未嘗不見，令其菩薩來生其中，隨其所欲，佛土莊嚴，輙如所念，佛土莊嚴寶樹中現。使其中眾生生已得普至三昧，以是三昧普見十方過數佛土現在諸佛，乃至菩提際未嘗不見。令來生者得如是衣服、宮殿、莊挍、瓔珞、形色、如他化自在天。令其國中無土石、黑山，亦無鐵圍、大鐵圍、須彌大海。願其中無有障礙、結使之聲。願其中普無地獄、畜生、餓鬼之聲，無諸難聲，無有苦聲，非樂非苦聲。我今欲求如是佛土。世尊！我為菩薩時行如是等難行，我以如是嚴淨佛土。

「『世尊！是我丈夫行，然後乃逮阿耨多羅三藐三菩提。願我菩提樹高十千由旬，我坐其下發心念頃證阿耨多羅三藐三菩提。使我光明無量照億那由他百千佛土。使我壽命無數億那由他百千劫，無能數者，除薩婆若智。令我菩薩僧眾無數，聲聞、緣覺無能數者，除薩婆若智。令我等得成佛時，餘無量阿僧祇佛土、諸佛土、諸佛世尊稱譽讚歎。令我成菩提時，餘無數阿僧祇佛土中，有眾生聞我名者，所作善根迴向我國，命終之後得生我國，除無間罪、謗毀賢聖、非正法者。令我得菩提時，餘無數佛土中眾生發菩提心願生我國，善根迴向，彼欲終時，我與無數眾圍遶而現其前；彼見我已，令於我所得大歡喜，除諸障礙，命終已後得生我國；其中菩薩隨其所樂，所未聞法隨意得聞。使我得菩提時，過數佛土中菩薩聞我名者，得不退轉阿耨多羅三藐三菩提；得第一、第二、第三忍，隨其所欲；三昧忍陀羅尼隨意即得。令我般涅槃後，過數劫過數佛土中菩薩聞我名者得極歡喜，敬禮於我，得未曾有，稱譽讚歎：「彼為菩薩時，作佛事已，然後成阿耨多羅三藐三菩提。」彼極歡喜已，得菩薩第一、第二、第三忍，隨其所欲，三昧忍陀羅尼隨意即得，乃至菩提際未常斷絕。令我逮菩提時，於過數佛土中有女人聞我名者，得極歡喜，發阿耨多羅三藐三菩提心，乃至菩提際不受女身。願我般涅槃後，於過數佛土中女人聞我名者，得極歡喜，迴向阿耨多羅三藐三菩提心，乃至菩提際不受女身。惟願世尊！我求如是佛土，如是淨意眾生，如是佛土中我當逮阿耨多羅三藐三菩提。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『世尊！是我丈夫行，然後乃逮阿耨多羅三藐三菩提。願我菩提樹高十千由旬，我坐其下發心念頃證阿耨多羅三藐三菩提。使我光明無量照億那由他百千佛土。使我壽命無數億那由他百千劫，無能數者，除薩婆若智。令我菩薩僧眾無數，聲聞、緣覺無能數者，除薩婆若智。令我等得成佛時，餘無量阿僧祇佛土、諸佛土、諸佛世尊稱譽讚歎。令我成菩提時，餘無數阿僧祇佛土中，有眾生聞我名者，所作善根迴向我國，命終之後得生我國，除無間罪、謗毀賢聖、非正法者。令我得菩提時，餘無數佛土中眾生發菩提心願生我國，善根迴向，彼欲終時，我與無數眾圍遶而現其前；彼見我已，令於我所得大歡喜，除諸障礙，命終已後得生我國；其中菩薩隨其所樂，所未聞法隨意得聞。使我得菩提時，過數佛土中菩薩聞我名者，得不退轉阿耨多羅三藐三菩提；得第一、第二、第三忍，隨其所欲；三昧忍陀羅尼隨意即得。令我般涅槃後，過數劫過數佛土中菩薩聞我名者得極歡喜，敬禮於我，得未曾有，稱譽讚歎：「彼為菩薩時，作佛事已，然後成阿耨多羅三藐三菩提。」彼極歡喜已，得菩薩第一、第二、第三忍，隨其所欲，三昧忍陀羅尼隨意即得，乃至菩提際未常斷絕。令我逮菩提時，於過數佛土中有女人聞我名者，得極歡喜，發阿耨多羅三藐三菩提心，乃至菩提際不受女身。願我般涅槃後，於過數佛土中女人聞我名者，得極歡喜，迴向阿耨多羅三藐三菩提心，乃至菩提際不受女身。惟願世尊！我求如是佛土，如是淨意眾生，如是佛土中我當逮阿耨多羅三藐三菩提。』

「善男子！爾時寶藏如來、應供、正遍知，告離諍王曰：『善哉，善哉！大王！所願甚深。大王！取淨佛土，淨意眾生。汝觀，大王！西方過億百千佛土，有世界名帝無塵，其佛號帝明自在王如來、應供、正遍知，現在住世，純為菩薩說一乘法。其佛國土，無有聲聞及辟支佛亦無其名，不說聲聞純說大乘；其中眾生一切化生，於中乃無女人名字。其佛土中有是一切德，猶如大王所願，取無量莊嚴佛土，攝度無量淨意眾生。是故大王！字汝為無量淨。彼帝明自在王如來、應供、正遍知，竟一小劫當入涅槃；帝明自在王如來、應供、正遍知，正法住世十小劫；正法滅後過六十小劫，彼世界當名彌樓光，其佛號不可思議意德王如來、應供、正遍知。如帝明自在王如來帝無塵世界佛土莊嚴，彼不可思議意德王如來彌樓光世界，佛土莊嚴如是無異。彼不可思議意德王如來壽六十小劫；不可思議意德王如來般涅槃後，正法住世十六小劫；正法滅後過千小劫，世界名無樂，其佛號寶光明如來、應供、正遍知。略說壽命等，世界亦等，如是正法住世、正法滅後，彼世界當名娑羅，其佛名寶幢自在鳴如來、應供、正遍知，出現於世，佛土莊嚴等；佛住世說法三十五小劫，彼佛般涅槃後，正法住世七小劫。正法滅後，略說我見於彼世界無量無數諸佛世尊成佛而入涅槃，彼世界未曾成敗。汝無量淨，於當來世過一恒河沙數阿僧祇，始入二恒河沙數阿僧祇，彼世界當名安樂；汝無量淨，於中當成阿耨多羅三藐三菩提，名阿彌陀如來、應供、正遍知。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！爾時寶藏如來、應供、正遍知，告離諍王曰：『善哉，善哉！大王！所願甚深。大王！取淨佛土，淨意眾生。汝觀，大王！西方過億百千佛土，有世界名帝無塵，其佛號帝明自在王如來、應供、正遍知，現在住世，純為菩薩說一乘法。其佛國土，無有聲聞及辟支佛亦無其名，不說聲聞純說大乘；其中眾生一切化生，於中乃無女人名字。其佛土中有是一切德，猶如大王所願，取無量莊嚴佛土，攝度無量淨意眾生。是故大王！字汝為無量淨。彼帝明自在王如來、應供、正遍知，竟一小劫當入涅槃；帝明自在王如來、應供、正遍知，正法住世十小劫；正法滅後過六十小劫，彼世界當名彌樓光，其佛號不可思議意德王如來、應供、正遍知。如帝明自在王如來帝無塵世界佛土莊嚴，彼不可思議意德王如來彌樓光世界，佛土莊嚴如是無異。彼不可思議意德王如來壽六十小劫；不可思議意德王如來般涅槃後，正法住世十六小劫；正法滅後過千小劫，世界名無樂，其佛號寶光明如來、應供、正遍知。略說壽命等，世界亦等，如是正法住世、正法滅後，彼世界當名娑羅，其佛名寶幢自在鳴如來、應供、正遍知，出現於世，佛土莊嚴等；佛住世說法三十五小劫，彼佛般涅槃後，正法住世七小劫。正法滅後，略說我見於彼世界無量無數諸佛世尊成佛而入涅槃，彼世界未曾成敗。汝無量淨，於當來世過一恒河沙數阿僧祇，始入二恒河沙數阿僧祇，彼世界當名安樂；汝無量淨，於中當成阿耨多羅三藐三菩提，名阿彌陀如來、應供、正遍知。』

「時王白言：『唯！世尊！彼諸菩薩摩訶薩，其佛土中先前我成阿耨多羅三藐三菩提者，今在何處？』佛言：『無量淨！此菩薩摩訶薩於無量阿僧祇無稱無數十方餘世界中來，奉覲恭敬親近於我坐聽法者，是過去諸佛皆授其阿耨多羅三藐三菩提記，現在諸佛世尊亦授此諸善男子阿耨多羅三藐三菩提記。其佛土中先成阿耨多羅三藐三菩提者，無量淨！彼一一菩薩摩訶薩於無數多億那由他百千佛所，殖諸善根修行智慧。無量淨！彼善男子先於其佛土中當得成佛。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時王白言：『唯！世尊！彼諸菩薩摩訶薩，其佛土中先前我成阿耨多羅三藐三菩提者，今在何處？』佛言：『無量淨！此菩薩摩訶薩於無量阿僧祇無稱無數十方餘世界中來，奉覲恭敬親近於我坐聽法者，是過去諸佛皆授其阿耨多羅三藐三菩提記，現在諸佛世尊亦授此諸善男子阿耨多羅三藐三菩提記。其佛土中先成阿耨多羅三藐三菩提者，無量淨！彼一一菩薩摩訶薩於無數多億那由他百千佛所，殖諸善根修行智慧。無量淨！彼善男子先於其佛土中當得成佛。』

「王曰：『惟！世尊！此海濟婆羅門，勸我及與眷屬於阿耨多羅三藐三菩提，彼幾時當證菩提？』佛言：『是大婆羅門大悲具足，汝大王！自當聞其師子吼。』時王曰：『如世尊授我記，我所願必成。若我五體禮世尊足時，令恒河沙數世界震動，於彼諸佛土中諸佛世尊現在住世願授我記。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「王曰：『惟！世尊！此海濟婆羅門，勸我及與眷屬於阿耨多羅三藐三菩提，彼幾時當證菩提？』佛言：『是大婆羅門大悲具足，汝大王！自當聞其師子吼。』時王曰：『如世尊授我記，我所願必成。若我五體禮世尊足時，令恒河沙數世界震動，於彼諸佛土中諸佛世尊現在住世願授我記。』

「善男子！爾時無量淨王，五體禮寶藏如來足頭面著地時，恒河沙數佛土即震動踊沒，恒河沙數諸佛世尊即授其記：『於刪提蘭佛土劫名陀羅尼，八萬歲世人中，佛名寶藏如來、應供、正遍知。四天下轉輪王名無量淨，於寶藏如來所積殖德本，彼王當來過恒河沙數阿僧祇，始入二恒河沙數阿僧祇世界，當名安樂。彼無量淨王，於中當得成佛，名阿彌陀如來、應供、正遍知，光明遍照十方恒河沙數世界。』諸佛告言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！爾時無量淨王，五體禮寶藏如來足頭面著地時，恒河沙數佛土即震動踊沒，恒河沙數諸佛世尊即授其記：『於刪提蘭佛土劫名陀羅尼，八萬歲世人中，佛名寶藏如來、應供、正遍知。四天下轉輪王名無量淨，於寶藏如來所積殖德本，彼王當來過恒河沙數阿僧祇，始入二恒河沙數阿僧祇世界，當名安樂。彼無量淨王，於中當得成佛，名阿彌陀如來、應供、正遍知，光明遍照十方恒河沙數世界。』諸佛告言：

「『妙智明士今可起， 諸十力已授汝記； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『妙智明士今可起， 諸十力已授汝記；

恒沙山地普震動， 當為人尊上調御。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 恒沙山地普震動， 當為人尊上調御。』

「善男子！爾時無量淨王得喜踊躍，起一面坐而聽法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！爾時無量淨王得喜踊躍，起一面坐而聽法。

大乘悲分陀利經三王子授記品第七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大乘悲分陀利經三王子授記品第七

「善男子！爾時海濟婆羅門，告無量淨王第一太子不眴曰：略說。『我已觀惡趣，於中眾生受苦痛切；又觀天上，於中眾生心垢濁故數墮惡趣。我已觀一切眾生，離善知識住貧窮法，處於冥中盡諸善根，為邪見覆障困於邪道。唯！世尊！我當以高聲告彼眾生，以諸善根迴向阿耨多羅三藐三菩提。我行菩薩行時，若有眾生苦痛逼切，有諸恐畏貧窮於法，處在闇中無所依怙，無燈、無救、無歸、無趣，令使念我、稱我名字；我以天耳聞其音聲，天眼見之，若不脫彼眾生困厄，我終不成阿耨多羅三藐三菩提。世尊！如我為眾生願故久行菩薩行，是意得滿如今大王，過一恒河沙阿僧祇，始入二恒河沙阿僧祇於安樂世界，當成阿耨多羅三藐三菩提，名阿彌陀如來，淨佛土、淨意眾生而作佛事；乃至阿彌陀如來，於無量劫作佛事已，入無餘涅槃，隨其正法住世幾時，於爾所時我當行菩薩行；我為菩薩當作佛事，盡阿彌陀如來正法初夜滅，即是後夜我當成阿耨多羅三藐三菩提。唯願世尊，授我阿耨多羅三藐三菩提記。如是十方恒河沙數世界中，諸佛世尊現在住世，我亦以音聲白彼諸佛，彼諸佛亦當授我阿耨多羅三藐三菩提記。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！爾時海濟婆羅門，告無量淨王第一太子不眴曰：略說。『我已觀惡趣，於中眾生受苦痛切；又觀天上，於中眾生心垢濁故數墮惡趣。我已觀一切眾生，離善知識住貧窮法，處於冥中盡諸善根，為邪見覆障困於邪道。唯！世尊！我當以高聲告彼眾生，以諸善根迴向阿耨多羅三藐三菩提。我行菩薩行時，若有眾生苦痛逼切，有諸恐畏貧窮於法，處在闇中無所依怙，無燈、無救、無歸、無趣，令使念我、稱我名字；我以天耳聞其音聲，天眼見之，若不脫彼眾生困厄，我終不成阿耨多羅三藐三菩提。世尊！如我為眾生願故久行菩薩行，是意得滿如今大王，過一恒河沙阿僧祇，始入二恒河沙阿僧祇於安樂世界，當成阿耨多羅三藐三菩提，名阿彌陀如來，淨佛土、淨意眾生而作佛事；乃至阿彌陀如來，於無量劫作佛事已，入無餘涅槃，隨其正法住世幾時，於爾所時我當行菩薩行；我為菩薩當作佛事，盡阿彌陀如來正法初夜滅，即是後夜我當成阿耨多羅三藐三菩提。唯願世尊，授我阿耨多羅三藐三菩提記。如是十方恒河沙數世界中，諸佛世尊現在住世，我亦以音聲白彼諸佛，彼諸佛亦當授我阿耨多羅三藐三菩提記。』

「善男子！寶藏如來即授其記：『如汝善男子！已觀惡趣又觀天上，觀眾生苦能生悲心，為脫一切眾生苦故，除結使故令得樂故。是故，汝善男子！字汝為觀世音。汝觀世音，當度脫多億那由他百千眾生苦。汝善男子！為菩薩時當作佛事，阿彌陀如來般涅槃後，二恒河沙阿僧祇之餘，初夜阿彌陀如來正法滅已，即於後夜安樂世界，當名一切寶集，彼土莊嚴無量阿僧祇勝於安樂。即於後夜，汝善男子，無量寶莊嚴菩提樹下坐金剛座，逮阿耨多羅三藐三菩提，名光明普至尊積德王如來、應供、正遍知，壽九十六億那由他百千劫。汝般涅槃後，正法住世六十二億劫。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！寶藏如來即授其記：『如汝善男子！已觀惡趣又觀天上，觀眾生苦能生悲心，為脫一切眾生苦故，除結使故令得樂故。是故，汝善男子！字汝為觀世音。汝觀世音，當度脫多億那由他百千眾生苦。汝善男子！為菩薩時當作佛事，阿彌陀如來般涅槃後，二恒河沙阿僧祇之餘，初夜阿彌陀如來正法滅已，即於後夜安樂世界，當名一切寶集，彼土莊嚴無量阿僧祇勝於安樂。即於後夜，汝善男子，無量寶莊嚴菩提樹下坐金剛座，逮阿耨多羅三藐三菩提，名光明普至尊積德王如來、應供、正遍知，壽九十六億那由他百千劫。汝般涅槃後，正法住世六十二億劫。』

「觀世音言：『世尊！若我如是意滿，我禮世尊足時，於十方恒沙數世界中，現在住世諸佛世尊皆授我記，恒河沙數世界地皆震動，一切山川、石壁、樹木、叢林出五樂音，一切眾生心得離欲。』觀世音菩薩適五體禮寶藏如來，如是恒河沙數佛土地皆震動，彼諸佛如來皆授其記，略說。一切山川石壁樹木叢林出五樂音，一切眾生心得離欲。佛言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「觀世音言：『世尊！若我如是意滿，我禮世尊足時，於十方恒沙數世界中，現在住世諸佛世尊皆授我記，恒河沙數世界地皆震動，一切山川、石壁、樹木、叢林出五樂音，一切眾生心得離欲。』觀世音菩薩適五體禮寶藏如來，如是恒河沙數佛土地皆震動，彼諸佛如來皆授其記，略說。一切山川石壁樹木叢林出五樂音，一切眾生心得離欲。佛言：

「『起悲福德歡喜音， 十方諸佛授汝記； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『起悲福德歡喜音， 十方諸佛授汝記；

地及世界六種動， 汝當作佛度世仙。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 地及世界六種動， 汝當作佛度世仙。』

「善男子！爾時海濟婆羅門國大師，語第二王子尼摸言：『善男子！於此大施應當隨喜；又汝所作善業，為一切眾生故，發阿耨多羅三藐三菩提心，迴向薩婆若。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！爾時海濟婆羅門國大師，語第二王子尼摸言：『善男子！於此大施應當隨喜；又汝所作善業，為一切眾生故，發阿耨多羅三藐三菩提心，迴向薩婆若。』

「善男子！爾時尼摸王子，即於佛前作是言：『我以一切所須供養世尊并無數比丘僧，又以是隨喜福業，又先身、口、意善業，一切迴向阿耨多羅三藐三菩提，然終不於此穢濁佛土證於菩提。觀世童子所可一切寶集世界，無量寶莊嚴菩提樹下坐，成阿耨多羅三藐三菩提，名光明普至尊積德王；我先請說法，隨彼如來幾時住世演法，以爾所時我行菩薩行。彼如來滅後正法滅已，我次當成阿耨多羅三藐三菩提。令我佛土莊嚴亦復如是，我亦如是施作佛事；我般涅槃後，正法住世久近亦爾，令我得如是一切莊嚴，如光明普至尊積德王如來。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！爾時尼摸王子，即於佛前作是言：『我以一切所須供養世尊并無數比丘僧，又以是隨喜福業，又先身、口、意善業，一切迴向阿耨多羅三藐三菩提，然終不於此穢濁佛土證於菩提。觀世童子所可一切寶集世界，無量寶莊嚴菩提樹下坐，成阿耨多羅三藐三菩提，名光明普至尊積德王；我先請說法，隨彼如來幾時住世演法，以爾所時我行菩薩行。彼如來滅後正法滅已，我次當成阿耨多羅三藐三菩提。令我佛土莊嚴亦復如是，我亦如是施作佛事；我般涅槃後，正法住世久近亦爾，令我得如是一切莊嚴，如光明普至尊積德王如來。』

「佛言：『善男子！汝取大處，汝當逮是處。如汝所取，汝善男子！於彼佛土當成阿耨多羅三藐三菩提，名善安隱摩尼積德王如來。以汝善男子取大處故，字汝名大勢至。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛言：『善男子！汝取大處，汝當逮是處。如汝所取，汝善男子！於彼佛土當成阿耨多羅三藐三菩提，名善安隱摩尼積德王如來。以汝善男子取大處故，字汝名大勢至。』

「彼白世尊：『若我如是意得滿者，我五體禮世尊足時，於十方恒河沙數諸佛世尊皆授我記，雨須曼那花。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「彼白世尊：『若我如是意得滿者，我五體禮世尊足時，於十方恒河沙數諸佛世尊皆授我記，雨須曼那花。』

「善男子！如大勢至善男子五體禮寶藏如來足時，於恒河沙數十方世界中恒河沙數諸佛世尊皆授其記，大地六種震動，雨須曼那華。佛言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！如大勢至善男子五體禮寶藏如來足時，於恒河沙數十方世界中恒河沙數諸佛世尊皆授其記，大地六種震動，雨須曼那華。佛言：

「『起堅固勢疾福德， 十方世尊已授記； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『起堅固勢疾福德， 十方世尊已授記；

地已震動雨須曼， 於天世人汝為梵。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 地已震動雨須曼， 於天世人汝為梵。』

「善男子！爾時海濟婆羅門，告第三王子帝眾，略說。彼叉手合掌白寶藏如來言：『我已一切所須供養世尊及比丘僧，又我身、口、意善行，及此隨喜福業，盡以迴向阿耨多羅三藐三菩提，終不於穢濁佛土逮阿耨多羅三藐三菩提，亦不速成。我如是逮菩提行菩薩行時，見十方無量無邊餘世界中諸佛世尊，是我先所勸化菩提。我勸發菩提心，我使住菩提心，我勸以波羅蜜，令住其中者。我行菩薩行時，以天眼見一一方恒河沙數佛剎微塵數佛土中彼說法諸佛世尊，是我所勸化菩提者，我當如是行菩薩行而作佛事。我爾所時行菩薩行，如是淨眾生身意，於我佛土生者如梵世天子，佛土嚴淨亦如梵世。我一佛土令如恒河沙數三千世界，令其佛土周匝墻障，無量百千眾寶合成，間錯嚴飾高至有頂。令其佛土純以琉璃，周遍為地柔軟細滑，令無塵土瓦礫眾穢；令其中無有女人之名；其中眾生皆令化生，其中眾生令無揣食，其中眾生皆以法食、歡喜食、三昧食；令其佛土無有聲聞、辟支佛名，令其佛土純諸菩薩充滿其中，無煩惱亂淨修梵行；願令其中一切菩薩沙門形服與身俱生，適生中已，令思念食無量味飯充滿寶鉢在於右手。適得是已，令生斯念：「我等不宜食此揣食，應以此食至餘世界，供養現在住世諸佛并諸聲聞及貧窮者，餓鬼困乏飢渴身然，亦至其所以食濟之，我等宜應住歡喜食。」彼諸菩薩適發心已，令得不可思議威儀三昧，以是三昧，無所染著。去至十方無量阿僧祇餘諸佛土，現在住世諸佛世尊以此供養，并諸聲聞及餘眾生亦施餓鬼，為說法已，以小食頃還來本土。如是衣寶，以小食頃歸本土已更相施衣，乃至其佛土中彼諸菩薩所有供養具。令以此一切供養諸佛并諸聲聞及餘眾生，爾乃自用。令其佛土無有八難及不善聲，亦無苦聲，又無受戒犯悔之聲。令其佛土無量百千眾寶嚴飾，無量百千眾寶間錯。令如摩尼現眾色像，其中摩尼寶十方來，見未曾見，聞未曾聞，如是摩尼寶世所希有；說其眾寶名號億歲不盡，有菩薩欲見佛土金即時見金，欲見銀即時見銀，金不壞。略說其要，有欲見水精、琉璃、馬瑙、赤真珠、車𤦲，令見如是種種眾寶佛土。沈水木櫁、多摩羅跋海此岸栴檀，有菩薩欲見牛頭栴檀佛土，即時令見，隨其所欲皆令見之。彼此願見各不相覩，令彼一切所願悉滿。令其佛土無有日月，令菩薩生時身有光明，隨所欲照放如是光，乃照至億那由他百千佛土。令其佛剎無晝夜名，惟以華合。令其佛土無有寒熱，疾病老死，惟有菩薩欲成菩提者，至他世界兜率天上盡命成菩提。令其佛土無有死者，令以無上般涅槃，於上虛空中 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！爾時海濟婆羅門，告第三王子帝眾，略說。彼叉手合掌白寶藏如來言：『我已一切所須供養世尊及比丘僧，又我身、口、意善行，及此隨喜福業，盡以迴向阿耨多羅三藐三菩提，終不於穢濁佛土逮阿耨多羅三藐三菩提，亦不速成。我如是逮菩提行菩薩行時，見十方無量無邊餘世界中諸佛世尊，是我先所勸化菩提。我勸發菩提心，我使住菩提心，我勸以波羅蜜，令住其中者。我行菩薩行時，以天眼見一一方恒河沙數佛剎微塵數佛土中彼說法諸佛世尊，是我所勸化菩提者，我當如是行菩薩行而作佛事。我爾所時行菩薩行，如是淨眾生身意，於我佛土生者如梵世天子，佛土嚴淨亦如梵世。我一佛土令如恒河沙數三千世界，令其佛土周匝墻障，無量百千眾寶合成，間錯嚴飾高至有頂。令其佛土純以琉璃，周遍為地柔軟細滑，令無塵土瓦礫眾穢；令其中無有女人之名；其中眾生皆令化生，其中眾生令無揣食，其中眾生皆以法食、歡喜食、三昧食；令其佛土無有聲聞、辟支佛名，令其佛土純諸菩薩充滿其中，無煩惱亂淨修梵行；願令其中一切菩薩沙門形服與身俱生，適生中已，令思念食無量味飯充滿寶鉢在於右手。適得是已，令生斯念：「我等不宜食此揣食，應以此食至餘世界，供養現在住世諸佛并諸聲聞及貧窮者，餓鬼困乏飢渴身然，亦至其所以食濟之，我等宜應住歡喜食。」彼諸菩薩適發心已，令得不可思議威儀三昧，以是三昧，無所染著。去至十方無量阿僧祇餘諸佛土，現在住世諸佛世尊以此供養，并諸聲聞及餘眾生亦施餓鬼，為說法已，以小食頃還來本土。如是衣寶，以小食頃歸本土已更相施衣，乃至其佛土中彼諸菩薩所有供養具。令以此一切供養諸佛并諸聲聞及餘眾生，爾乃自用。令其佛土無有八難及不善聲，亦無苦聲，又無受戒犯悔之聲。令其佛土無量百千眾寶嚴飾，無量百千眾寶間錯。令如摩尼現眾色像，其中摩尼寶十方來，見未曾見，聞未曾聞，如是摩尼寶世所希有；說其眾寶名號億歲不盡，有菩薩欲見佛土金即時見金，欲見銀即時見銀，金不壞。略說其要，有欲見水精、琉璃、馬瑙、赤真珠、車𤦲，令見如是種種眾寶佛土。沈水木櫁、多摩羅跋海此岸栴檀，有菩薩欲見牛頭栴檀佛土，即時令見，隨其所欲皆令見之。彼此願見各不相覩，令彼一切所願悉滿。令其佛土無有日月，令菩薩生時身有光明，隨所欲照放如是光，乃照至億那由他百千佛土。令其佛剎無晝夜名，惟以華合。令其佛土無有寒熱，疾病老死，惟有菩薩欲成菩提者，至他世界兜率天上盡命成菩提。令其佛土無有死者，令以無上般涅槃，於上虛空中

如來般涅槃，其中菩薩隨其所欲供具悉皆得之。令其一切佛土虛空中作億那由他百千音樂，其音樂中不出愛欲之聲，惟有波羅蜜聲、佛聲、法聲、僧聲、菩薩法藏聲，令聞如是隨菩薩所樂音聲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來般涅槃，其中菩薩隨其所欲供具悉皆得之。令其一切佛土虛空中作億那由他百千音樂，其音樂中不出愛欲之聲，惟有波羅蜜聲、佛聲、法聲、僧聲、菩薩法藏聲，令聞如是隨菩薩所樂音聲。

「『世尊！我行菩提行時，乃至無量無邊阿僧祇佛土中，見多億那由他百千佛剎莊嚴，彼諸莊嚴瓔珞、彼相貌、彼瑞應、彼處、彼行、彼願，令彼一切皆在我佛土中，惟除聲聞、緣覺五濁佛土。令其彼土無地獄、畜生、餓鬼之名，又無須彌、鐵圍、大鐵圍、土石諸山，亦無大海。令其中無餘樹木，惟有種種寶樹過天所有，在其佛土行列周遍。又令其中無有餘華，唯有天曼陀羅華，無諸臭穢，但有種種妙香充滿佛土。令其中生者皆是一生補處菩薩，令無一眾生退生餘處，惟兜率陀天其中退已，成阿耨多羅三藐三菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『世尊！我行菩提行時，乃至無量無邊阿僧祇佛土中，見多億那由他百千佛剎莊嚴，彼諸莊嚴瓔珞、彼相貌、彼瑞應、彼處、彼行、彼願，令彼一切皆在我佛土中，惟除聲聞、緣覺五濁佛土。令其彼土無地獄、畜生、餓鬼之名，又無須彌、鐵圍、大鐵圍、土石諸山，亦無大海。令其中無餘樹木，惟有種種寶樹過天所有，在其佛土行列周遍。又令其中無有餘華，唯有天曼陀羅華，無諸臭穢，但有種種妙香充滿佛土。令其中生者皆是一生補處菩薩，令無一眾生退生餘處，惟兜率陀天其中退已，成阿耨多羅三藐三菩提。

「『世尊！我當爾所時為菩薩行，我乃成就如是大丈夫行，令安立如是莊嚴佛土，如是淨意，一生紹位菩薩充滿其國。令其中無一菩薩非我所化，於菩提無不令住波羅蜜者。令彼諸菩薩來生其中，亦是我先所勸化菩提住波羅蜜者。今此佛土令入其中，此一切苦皆當滅之。惟！世尊！我為菩薩時成就如是大丈夫行，然後於其佛土成阿耨多羅三藐三菩提。願我菩提樹莖圍十千四天下，枝葉周匝各十三千，名善現眾寶。彼菩提樹光明香氣，於其佛土一切充遍。其下我金剛座眾寶間錯，縱廣正等五四天下，高八萬四千由旬，名普放無盡光善解智香。我於彼菩提樹下金剛座上結加趺坐，於彼少時成阿耨多羅三藐三菩提，乃至涅槃不改此座亦復不捨。我坐菩提樹下金剛座上不起，遣化佛菩薩至過數佛土，一一化佛以一小食頃為眾生說法；即以小食頃勸過數眾生，以阿耨多羅三藐三菩提，使住其中得不退轉；令化菩薩亦復如是。願我逮菩提時，十方過數餘世界我身普現，若有眾生見我身相莊嚴者，令彼一切眾生堅固阿耨多羅三藐三菩提，乃至無上菩提般涅槃，彼諸眾生未嘗不見諸佛世尊。令其中無有諸根不具足者，其中菩薩樂見我者，彼所往處隨身迴轉經行坐立，彼諸菩薩適心念佛。令見我坐菩提樹下，見已隨所疑法亘然開解，不說法句令知其義。令我壽命無量無能數者，除薩婆若智，使其菩薩壽亦無量，我欲於其佛土成阿耨多羅三藐三菩提時，令有如是瑞應相現。謂其佛土一切菩薩，其首文𠻬袈裟在身，乃至般涅槃。其佛土中無有一人飾髮俗服，令其一切住沙門像而無有異。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『世尊！我當爾所時為菩薩行，我乃成就如是大丈夫行，令安立如是莊嚴佛土，如是淨意，一生紹位菩薩充滿其國。令其中無一菩薩非我所化，於菩提無不令住波羅蜜者。令彼諸菩薩來生其中，亦是我先所勸化菩提住波羅蜜者。今此佛土令入其中，此一切苦皆當滅之。惟！世尊！我為菩薩時成就如是大丈夫行，然後於其佛土成阿耨多羅三藐三菩提。願我菩提樹莖圍十千四天下，枝葉周匝各十三千，名善現眾寶。彼菩提樹光明香氣，於其佛土一切充遍。其下我金剛座眾寶間錯，縱廣正等五四天下，高八萬四千由旬，名普放無盡光善解智香。我於彼菩提樹下金剛座上結加趺坐，於彼少時成阿耨多羅三藐三菩提，乃至涅槃不改此座亦復不捨。我坐菩提樹下金剛座上不起，遣化佛菩薩至過數佛土，一一化佛以一小食頃為眾生說法；即以小食頃勸過數眾生，以阿耨多羅三藐三菩提，使住其中得不退轉；令化菩薩亦復如是。願我逮菩提時，十方過數餘世界我身普現，若有眾生見我身相莊嚴者，令彼一切眾生堅固阿耨多羅三藐三菩提，乃至無上菩提般涅槃，彼諸眾生未嘗不見諸佛世尊。令其中無有諸根不具足者，其中菩薩樂見我者，彼所往處隨身迴轉經行坐立，彼諸菩薩適心念佛。令見我坐菩提樹下，見已隨所疑法亘然開解，不說法句令知其義。令我壽命無量無能數者，除薩婆若智，使其菩薩壽亦無量，我欲於其佛土成阿耨多羅三藐三菩提時，令有如是瑞應相現。謂其佛土一切菩薩，其首文𠻬袈裟在身，乃至般涅槃。其佛土中無有一人飾髮俗服，令其一切住沙門像而無有異。』

「佛言：『善哉，善哉！善丈夫！汝亦聰達解慧，所願甚善，志意極大，威德特尊，智慧甚妙。善男子！汝能為一切眾生故，自作如是妙勝大意，取妙莊嚴佛土。是故，善男子！字汝為曼如尸利。曼如尸利！汝於來世過二恒河沙數阿僧祇，始入第三恒河沙數阿僧祇，於南方有世界名淨無塵積，此娑訶世界亦在其內，如是莊嚴佛土嚴淨，汝曼如尸利！當於其中成阿耨多羅三藐三菩提，號普現如來、應供、正遍知。如是菩薩眾，汝淨一切願悉當成就，如汝所願。汝為菩薩時，於多億佛所殖諸善根。汝曼如尸利！為眾生良藥，除意患，滅眾結，增長善根。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛言：『善哉，善哉！善丈夫！汝亦聰達解慧，所願甚善，志意極大，威德特尊，智慧甚妙。善男子！汝能為一切眾生故，自作如是妙勝大意，取妙莊嚴佛土。是故，善男子！字汝為曼如尸利。曼如尸利！汝於來世過二恒河沙數阿僧祇，始入第三恒河沙數阿僧祇，於南方有世界名淨無塵積，此娑訶世界亦在其內，如是莊嚴佛土嚴淨，汝曼如尸利！當於其中成阿耨多羅三藐三菩提，號普現如來、應供、正遍知。如是菩薩眾，汝淨一切願悉當成就，如汝所願。汝為菩薩時，於多億佛所殖諸善根。汝曼如尸利！為眾生良藥，除意患，滅眾結，增長善根。』

「時曼如尸利白佛言：『世尊！若我如是意滿如我所願，於十方無量阿僧祇世界中，現在住世說法諸佛世尊願授我記，令無量阿僧祇佛土皆悉震動，令一切眾生得如是快樂滿足，猶如菩薩遊戲第二禪三昧，亦令無量阿僧祇佛土雨天曼陀羅華，令彼曼陀羅華出如是等聲，所謂佛聲、法聲、僧聲、波羅蜜聲、力無畏聲。若我五體禮世尊足時，如是瑞應皆悉令現。』如曼如尸利童真禮世尊足時，於無量阿僧祇佛土，地皆震動雨天曼陀羅，一切眾生皆得如是快樂，充滿如是所願。其中菩薩摩訶薩於諸佛所聽法者，彼皆問諸佛世尊：『以何因何緣現是瑞應？』彼諸佛世尊，皆授曼如尸利阿耨多羅三藐三菩提記。佛說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時曼如尸利白佛言：『世尊！若我如是意滿如我所願，於十方無量阿僧祇世界中，現在住世說法諸佛世尊願授我記，令無量阿僧祇佛土皆悉震動，令一切眾生得如是快樂滿足，猶如菩薩遊戲第二禪三昧，亦令無量阿僧祇佛土雨天曼陀羅華，令彼曼陀羅華出如是等聲，所謂佛聲、法聲、僧聲、波羅蜜聲、力無畏聲。若我五體禮世尊足時，如是瑞應皆悉令現。』如曼如尸利童真禮世尊足時，於無量阿僧祇佛土，地皆震動雨天曼陀羅，一切眾生皆得如是快樂，充滿如是所願。其中菩薩摩訶薩於諸佛所聽法者，彼皆問諸佛世尊：『以何因何緣現是瑞應？』彼諸佛世尊，皆授曼如尸利阿耨多羅三藐三菩提記。佛說偈言：

「『起最上意智慧廣， 十方濟世授汝記； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『起最上意智慧廣， 十方濟世授汝記；

地動雨華眾生樂， 汝當作佛出現世。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 地動雨華眾生樂， 汝當作佛出現世。』

大乘悲分陀利經四王子授記品第八 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大乘悲分陀利經四王子授記品第八

「善男子！爾時海濟婆羅門，告第四王子支眾。略說，如曼如尸利所願無異。世尊讚言：『善哉，善哉！善男子！汝為菩薩時，當破無量阿僧祇眾生結使金剛之山而作佛事，然後當成阿耨多羅三藐三菩提。善男子！是故字汝為壞金剛慧明照尸利。汝壞金剛慧明照，於當來世過一恒河沙數阿僧祇，始入二恒河沙數阿僧祇，東方過十恒河沙數佛土微塵數世界，有國名阿尼彌沙。善男子！汝於其中當成阿耨多羅三藐三菩提，號普賢如來、應供、正遍知、明行足乃至佛婆伽婆，其佛土無量莊嚴亦復如是，如汝所願。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！爾時海濟婆羅門，告第四王子支眾。略說，如曼如尸利所願無異。世尊讚言：『善哉，善哉！善男子！汝為菩薩時，當破無量阿僧祇眾生結使金剛之山而作佛事，然後當成阿耨多羅三藐三菩提。善男子！是故字汝為壞金剛慧明照尸利。汝壞金剛慧明照，於當來世過一恒河沙數阿僧祇，始入二恒河沙數阿僧祇，東方過十恒河沙數佛土微塵數世界，有國名阿尼彌沙。善男子！汝於其中當成阿耨多羅三藐三菩提，號普賢如來、應供、正遍知、明行足乃至佛婆伽婆，其佛土無量莊嚴亦復如是，如汝所願。』

「善男子！寶藏如來，適授壞金剛慧明照菩薩摩訶薩阿耨多羅三藐三菩提記，於虛空中無量億那由他百千諸天，皆讚：『善哉！』雨海此岸牛頭、沈水、木櫁、粖香。彼白佛言：『唯！世尊！若我如是意滿，如我五體禮佛足時，令恒河沙數世界踰天妙香充滿其中；於中地獄、畜生、餓鬼、人、天，彼眾生得聞是香，身心苦患乃至訖我頭面著地於爾所時得休息。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！寶藏如來，適授壞金剛慧明照菩薩摩訶薩阿耨多羅三藐三菩提記，於虛空中無量億那由他百千諸天，皆讚：『善哉！』雨海此岸牛頭、沈水、木櫁、粖香。彼白佛言：『唯！世尊！若我如是意滿，如我五體禮佛足時，令恒河沙數世界踰天妙香充滿其中；於中地獄、畜生、餓鬼、人、天，彼眾生得聞是香，身心苦患乃至訖我頭面著地於爾所時得休息。』

「善男子！爾時壞金剛慧明照菩薩五體禮寶藏如來足，應時恒河沙數世界，踰天妙香充遍其中，於中一切眾生，身心苦患盡皆休息。佛言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！爾時壞金剛慧明照菩薩五體禮寶藏如來足，應時恒河沙數世界，踰天妙香充遍其中，於中一切眾生，身心苦患盡皆休息。佛言：

「『起能壞金剛， 香色充滿剎； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『起能壞金剛， 香色充滿剎；

喜樂多眾生， 汝為世間解。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 喜樂多眾生， 汝為世間解。』

「善男子！爾時海濟婆羅門，告第五王子無畏，略說。『世尊！我惟不取斯穢濁佛土，當知是處成三藐三菩提，其中無有地獄、畜生、餓鬼，紺琉璃地等如蓮華世界莊嚴說。』無畏王子以蓮華置寶藏如來前，白佛言：『唯！世尊！若我如是意滿，當承佛威神，令我得現莊嚴三昧，如我在世尊前，於十方恒河沙數世界微塵數佛土，當雨蓮華大如車輪令我等見。』適發斯言，蒙佛威神得現莊嚴三昧，十方恒河沙數世界微塵數佛土，皆雨蓮華大如車輪。無畏王子見已極大歡喜。佛言：『善男子！汝所願甚善，取妙佛土，以至誠語疾得三昧雨於蓮華。』彼白佛言：『若我得滿阿耨多羅三藐三菩提意者，令此蓮華懸於虛空應時即住虛空。』佛言：『善男子！汝所為甚疾以蓮華印於虛空。善男子！是故字汝為虛空印。汝虛空印，於當來世過一恒河沙數阿僧祇，始入二恒河沙數阿僧祇，於東南方過億百千恒河沙數佛土，有世界名蓮華，汝當於中成阿耨多羅三藐三菩提，號蓮華上如來、應供、正遍知、明行足乃至佛婆伽婆。純菩薩僧，其數無量，壽亦無量，必得是一切威德如汝所願。』虛空印菩薩即時五體投地禮寶藏如來足。佛言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！爾時海濟婆羅門，告第五王子無畏，略說。『世尊！我惟不取斯穢濁佛土，當知是處成三藐三菩提，其中無有地獄、畜生、餓鬼，紺琉璃地等如蓮華世界莊嚴說。』無畏王子以蓮華置寶藏如來前，白佛言：『唯！世尊！若我如是意滿，當承佛威神，令我得現莊嚴三昧，如我在世尊前，於十方恒河沙數世界微塵數佛土，當雨蓮華大如車輪令我等見。』適發斯言，蒙佛威神得現莊嚴三昧，十方恒河沙數世界微塵數佛土，皆雨蓮華大如車輪。無畏王子見已極大歡喜。佛言：『善男子！汝所願甚善，取妙佛土，以至誠語疾得三昧雨於蓮華。』彼白佛言：『若我得滿阿耨多羅三藐三菩提意者，令此蓮華懸於虛空應時即住虛空。』佛言：『善男子！汝所為甚疾以蓮華印於虛空。善男子！是故字汝為虛空印。汝虛空印，於當來世過一恒河沙數阿僧祇，始入二恒河沙數阿僧祇，於東南方過億百千恒河沙數佛土，有世界名蓮華，汝當於中成阿耨多羅三藐三菩提，號蓮華上如來、應供、正遍知、明行足乃至佛婆伽婆。純菩薩僧，其數無量，壽亦無量，必得是一切威德如汝所願。』虛空印菩薩即時五體投地禮寶藏如來足。佛言：

「『汝當饒益世， 除滅結穢濁； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『汝當饒益世， 除滅結穢濁；

持剎微塵德， 逮覺如前勝。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 持剎微塵德， 逮覺如前勝。』

「善男子！爾時海濟婆羅門語第六王子虛空，略說，唯不於此穢濁佛土，略說如虛空印菩薩所願。『世尊！若我如是意滿，令於十方恒河沙數世界虛空中有七寶蓋，白珠羅網以覆其上，懸眾寶鈴以嚴其蓋。寶鈴網中出如是聲，所謂：佛聲、法聲、僧聲、波羅蜜聲、力聲、通聲及無畏聲；其中一切眾生使聞是聲，令發阿耨多羅三藐三菩提心。其有先發菩提心者，令不退轉阿耨多羅三藐三菩提。』適發是言，於十方恒河沙數世界一切虛空中，略說，出如是聲，蒙佛威神皆悉自見。復白佛言：『唯！世尊！若是意滿如我所願，令我於世尊前得智顯明三昧，以是增長善法。得是三昧已，然後世尊，授我菩提記，蒙佛威神即得智顯明三昧。』佛言：『善哉！善男子！所願甚妙。以汝福業，於十方恒河沙數佛土虛空中覆以寶蓋，出柔軟聲，覺悟多億那由他百千眾生。善男子！是故字汝為虛空顯明。汝虛空顯明！於當來世過一恒河沙數阿僧祇，始入二恒河沙阿僧祇，於東方過二恒河沙數佛土，有世界名日月；汝當於中成三藐三菩提，號法自在富王如來、應供、正遍知、明行足乃至佛世尊。』時虛空顯明菩薩以五體禮寶藏如來足。佛言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！爾時海濟婆羅門語第六王子虛空，略說，唯不於此穢濁佛土，略說如虛空印菩薩所願。『世尊！若我如是意滿，令於十方恒河沙數世界虛空中有七寶蓋，白珠羅網以覆其上，懸眾寶鈴以嚴其蓋。寶鈴網中出如是聲，所謂：佛聲、法聲、僧聲、波羅蜜聲、力聲、通聲及無畏聲；其中一切眾生使聞是聲，令發阿耨多羅三藐三菩提心。其有先發菩提心者，令不退轉阿耨多羅三藐三菩提。』適發是言，於十方恒河沙數世界一切虛空中，略說，出如是聲，蒙佛威神皆悉自見。復白佛言：『唯！世尊！若是意滿如我所願，令我於世尊前得智顯明三昧，以是增長善法。得是三昧已，然後世尊，授我菩提記，蒙佛威神即得智顯明三昧。』佛言：『善哉！善男子！所願甚妙。以汝福業，於十方恒河沙數佛土虛空中覆以寶蓋，出柔軟聲，覺悟多億那由他百千眾生。善男子！是故字汝為虛空顯明。汝虛空顯明！於當來世過一恒河沙數阿僧祇，始入二恒河沙阿僧祇，於東方過二恒河沙數佛土，有世界名日月；汝當於中成三藐三菩提，號法自在富王如來、應供、正遍知、明行足乃至佛世尊。』時虛空顯明菩薩以五體禮寶藏如來足。佛言：

「『起善習意調伏心， 能發大悲於眾生； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『起善習意調伏心， 能發大悲於眾生；

當度群品苦海岸， 覺智無上正菩提。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當度群品苦海岸， 覺智無上正菩提。』

「善男子！爾時海濟婆羅門語第七王子支像，略說，唯不於此濁佛土中。『我如是處成菩提，於中無有地獄、畜生、餓鬼之名，亦無女人，其中眾生不由胞胎；無須彌、鐵圍、大鐵圍、土、石諸山，無有泉源、瓦礫、刺棘、高下惡風、樹木、大海，亦無日、月、星宿、晝夜、闇冥；其中眾生無有穢氣、屎尿、涕唾，形無污臭身心無寄。令其中不以土石為地，純馬瑙成無量百千眾寶莊嚴。令其佛土無有餘草，唯曼陀羅、摩訶曼陀羅。令其佛土以種種寶樹莊嚴，其寶樹上種種寶蓋莊挍，有種種寶房舍，種種寶衣，種種寶鬘，種種寶瓔，種種寶嚴具，種種音樂，種種寶器，種種華，以莊挍樹。令眾華合音樂聲止，以是知夜。眾華合時菩薩受生，適生其中便坐定意，令得現莊嚴三昧，以是三昧見十方佛土微塵數世界中現在諸佛。令於爾時得淨天耳，聞於佛土微塵數十方餘世界中現在住世說法，說法諸佛。令其中眾生生已，皆自識宿命，憶念佛土微塵數劫中生事；令其生已，得淨天眼，普見十方佛微塵數佛國莊嚴；令其生已，善具知他心智，以一念頃，知佛土微塵佛剎中，一切眾生心念所行，乃至菩提般涅槃，不失是三昧。夜欲明時，四方香風微妙柔軟觸身生喜來吹華敷；令諸菩薩從三昧覺於華臺起，令得如是神通，一心念頃至一一方佛土微塵數佛剎，親近現在諸佛世尊已，還來本土，於曼陀羅、摩訶曼陀羅花臺上結加趺坐，思惟法門瞻仰如來，如所坐處隨其迴轉，於一切方悉令見我。其中菩薩於法或想若生疑者，令觀我身見即亘然。彼諸菩薩隨欲聞法，適觀我已皆悉令知。其中菩薩令無我所，無所為作乃至身命，其中菩薩皆得不退轉。其中令無不善之名，令其佛土亦無受戒之名、無犯悔語。令其中一切眾生，具三十二大人之相，具那羅延力。令其中無有一人諸根不具，乃至菩提般涅槃。令其中一切眾生其首文𠻬袈裟著身一時俱生，令得善分別三昧，乃至菩提際未曾中失。令其中眾生普集善根，令其中眾生無老、病、苦。有菩薩於中壽欲終時，結加趺坐而般涅槃，身中出火以自闍維香風來吹；彼舍利置於他方無佛土中，令成如意珠寶，如轉輪王明淨摩尼之寶；其中眾生有見彼摩尼寶光者，有見摩尼寶者，有復觸者；令彼一切不受地獄、餓鬼、畜生之苦，乃至菩提般涅槃未曾受痛，於中命終。其有諸佛現在住其世，為眾生說法生如是處。彼得生已，於諸佛所聞說妙法發菩提心；適發心已，令得不退轉阿耨多羅三藐三菩提。我佛土中，無有一人不入三昧而命終者，亦無苦痛無相戀著別離命終，於中終已令不生難處無佛國土中。至菩提際，未嘗 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！爾時海濟婆羅門語第七王子支像，略說，唯不於此濁佛土中。『我如是處成菩提，於中無有地獄、畜生、餓鬼之名，亦無女人，其中眾生不由胞胎；無須彌、鐵圍、大鐵圍、土、石諸山，無有泉源、瓦礫、刺棘、高下惡風、樹木、大海，亦無日、月、星宿、晝夜、闇冥；其中眾生無有穢氣、屎尿、涕唾，形無污臭身心無寄。令其中不以土石為地，純馬瑙成無量百千眾寶莊嚴。令其佛土無有餘草，唯曼陀羅、摩訶曼陀羅。令其佛土以種種寶樹莊嚴，其寶樹上種種寶蓋莊挍，有種種寶房舍，種種寶衣，種種寶鬘，種種寶瓔，種種寶嚴具，種種音樂，種種寶器，種種華，以莊挍樹。令眾華合音樂聲止，以是知夜。眾華合時菩薩受生，適生其中便坐定意，令得現莊嚴三昧，以是三昧見十方佛土微塵數世界中現在諸佛。令於爾時得淨天耳，聞於佛土微塵數十方餘世界中現在住世說法，說法諸佛。令其中眾生生已，皆自識宿命，憶念佛土微塵數劫中生事；令其生已，得淨天眼，普見十方佛微塵數佛國莊嚴；令其生已，善具知他心智，以一念頃，知佛土微塵佛剎中，一切眾生心念所行，乃至菩提般涅槃，不失是三昧。夜欲明時，四方香風微妙柔軟觸身生喜來吹華敷；令諸菩薩從三昧覺於華臺起，令得如是神通，一心念頃至一一方佛土微塵數佛剎，親近現在諸佛世尊已，還來本土，於曼陀羅、摩訶曼陀羅花臺上結加趺坐，思惟法門瞻仰如來，如所坐處隨其迴轉，於一切方悉令見我。其中菩薩於法或想若生疑者，令觀我身見即亘然。彼諸菩薩隨欲聞法，適觀我已皆悉令知。其中菩薩令無我所，無所為作乃至身命，其中菩薩皆得不退轉。其中令無不善之名，令其佛土亦無受戒之名、無犯悔語。令其中一切眾生，具三十二大人之相，具那羅延力。令其中無有一人諸根不具，乃至菩提般涅槃。令其中一切眾生其首文𠻬袈裟著身一時俱生，令得善分別三昧，乃至菩提際未曾中失。令其中眾生普集善根，令其中眾生無老、病、苦。有菩薩於中壽欲終時，結加趺坐而般涅槃，身中出火以自闍維香風來吹；彼舍利置於他方無佛土中，令成如意珠寶，如轉輪王明淨摩尼之寶；其中眾生有見彼摩尼寶光者，有見摩尼寶者，有復觸者；令彼一切不受地獄、餓鬼、畜生之苦，乃至菩提般涅槃未曾受痛，於中命終。其有諸佛現在住其世，為眾生說法生如是處。彼得生已，於諸佛所聞說妙法發菩提心；適發心已，令得不退轉阿耨多羅三藐三菩提。我佛土中，無有一人不入三昧而命終者，亦無苦痛無相戀著別離命終，於中終已令不生難處無佛國土中。至菩提際，未嘗

不見佛，未嘗不聞法，未嘗不供養僧。令其中一切眾生無穢濁、瞋恚、愛憎、慳嫉、無明、吾我於中生也。其佛土中，令無聲聞及辟支佛，純諸菩薩。潤心、軟心、無怨心、不濁心、寂心、定心，如是菩薩充滿其中。令我佛土莊嚴明淨，現於十方佛剎微塵數餘世界中，香亦遍至，使其眾生常樂充滿。令其佛土不聞苦聲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不見佛，未嘗不聞法，未嘗不供養僧。令其中一切眾生無穢濁、瞋恚、愛憎、慳嫉、無明、吾我於中生也。其佛土中，令無聲聞及辟支佛，純諸菩薩。潤心、軟心、無怨心、不濁心、寂心、定心，如是菩薩充滿其中。令我佛土莊嚴明淨，現於十方佛剎微塵數餘世界中，香亦遍至，使其眾生常樂充滿。令其佛土不聞苦聲。

「『我當爾所時行菩薩行，為菩薩時先立如是淨莊嚴佛土，安置如是淨意眾充滿佛剎，然後我於其中成阿耨多羅三藐三菩提。我逮菩提時令光明無量，又我身相莊嚴，令於十方千佛土微塵數餘佛剎中皆悉遍現。於中眾生有見我者，令彼眾生滅除貪欲、瞋恚、愚癡、慳嫉、吾我、嫌恨、結使，悉皆令滅，發菩提心隨其所欲，三昧陀羅尼忍辱以見我故悉皆令得。其有眾生生寒氷地獄者，見我已受暖暖樂受得是快樂，譬如比丘入第三禪；彼見我已令其身意極樂充滿，皆發阿耨多羅三藐三菩提心，於中命終來生我國，得不退轉阿耨多羅三藐三菩提。若眾生生餓鬼中，得見我已，略說，令不退轉阿耨多羅三藐三菩提。畜生亦如是說。如是我光倍照諸天，令我壽命無量，無能數者，除薩婆若智。我逮菩提時，於十方無量阿僧祇無稱無邊餘世界中，諸佛世尊讚歎稱譽。我令其中眾生聞名者，於彼所作善根迴向我剎，彼命終已來生我國，除無間罪、非毀正法、謗賢聖者。我逮菩提時，於無量阿僧祇餘佛剎中，眾生聞我名號求生我國，命欲終時，我與無量大眾圍遶，入無曀三昧而現其前。如是善說，令彼眾生心得歡喜一切苦滅；以是歡喜悟畢定三昧，令其心得法忍之樂，彼命終已得生我國。又餘佛土乏七財者，不樂求三乘，亦不樂求人天之福，又不樂求三善福地，樂著非法慳貪嫉妬，樂近邪法眾生之類，以墮無墮三昧，彼諸眾生命欲終時現住其前，與無量眾圍遶，而為說法。以己佛土示彼眾生勸以菩提，令彼眾生於我所得樂喜踊躍發菩提心，令彼一切苦痛除滅，得日燈三昧令捨愚癡，命終之後得生我國。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『我當爾所時行菩薩行，為菩薩時先立如是淨莊嚴佛土，安置如是淨意眾充滿佛剎，然後我於其中成阿耨多羅三藐三菩提。我逮菩提時令光明無量，又我身相莊嚴，令於十方千佛土微塵數餘佛剎中皆悉遍現。於中眾生有見我者，令彼眾生滅除貪欲、瞋恚、愚癡、慳嫉、吾我、嫌恨、結使，悉皆令滅，發菩提心隨其所欲，三昧陀羅尼忍辱以見我故悉皆令得。其有眾生生寒氷地獄者，見我已受暖暖樂受得是快樂，譬如比丘入第三禪；彼見我已令其身意極樂充滿，皆發阿耨多羅三藐三菩提心，於中命終來生我國，得不退轉阿耨多羅三藐三菩提。若眾生生餓鬼中，得見我已，略說，令不退轉阿耨多羅三藐三菩提。畜生亦如是說。如是我光倍照諸天，令我壽命無量，無能數者，除薩婆若智。我逮菩提時，於十方無量阿僧祇無稱無邊餘世界中，諸佛世尊讚歎稱譽。我令其中眾生聞名者，於彼所作善根迴向我剎，彼命終已來生我國，除無間罪、非毀正法、謗賢聖者。我逮菩提時，於無量阿僧祇餘佛剎中，眾生聞我名號求生我國，命欲終時，我與無量大眾圍遶，入無曀三昧而現其前。如是善說，令彼眾生心得歡喜一切苦滅；以是歡喜悟畢定三昧，令其心得法忍之樂，彼命終已得生我國。又餘佛土乏七財者，不樂求三乘，亦不樂求人天之福，又不樂求三善福地，樂著非法慳貪嫉妬，樂近邪法眾生之類，以墮無墮三昧，彼諸眾生命欲終時現住其前，與無量眾圍遶，而為說法。以己佛土示彼眾生勸以菩提，令彼眾生於我所得樂喜踊躍發菩提心，令彼一切苦痛除滅，得日燈三昧令捨愚癡，命終之後得生我國。』

「佛言：『善哉，善哉！善男子！所願甚善。』彼白佛言：『世尊！若我如是意滿，於佛剎微塵數十方餘佛土中，令雨奇妙海此岸栴檀之末，於中眾生聞是香者，令彼一切發菩提心，令我於今得如願三昧已而自得見。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛言：『善哉，善哉！善男子！所願甚善。』彼白佛言：『世尊！若我如是意滿，於佛剎微塵數十方餘佛土中，令雨奇妙海此岸栴檀之末，於中眾生聞是香者，令彼一切發菩提心，令我於今得如願三昧已而自得見。』

「善男子！彼適願已，得如願三昧自見佛土，微塵數十方餘世界中，雨奇妙海此岸栴檀之末，見於十方各過數眾生叉手合掌發菩提心。佛言：『善男子！雨香甚速，勸過數眾生於菩提。善男子！是故字汝為師子香。於當來世過一恒河沙數阿僧祇，始入二恒河沙數阿僧祇，於上方去此佛土，過四十二恒河沙數佛剎微塵數佛土，有世界名紺香光明無塵。汝師子香！於中當成阿耨多羅三藐三菩提，號光明無塵上身香月自在王如來、應供、正遍知乃至佛世尊。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！彼適願已，得如願三昧自見佛土，微塵數十方餘世界中，雨奇妙海此岸栴檀之末，見於十方各過數眾生叉手合掌發菩提心。佛言：『善男子！雨香甚速，勸過數眾生於菩提。善男子！是故字汝為師子香。於當來世過一恒河沙數阿僧祇，始入二恒河沙數阿僧祇，於上方去此佛土，過四十二恒河沙數佛剎微塵數佛土，有世界名紺香光明無塵。汝師子香！於中當成阿耨多羅三藐三菩提，號光明無塵上身香月自在王如來、應供、正遍知乃至佛世尊。』

「善男子！爾時師子香菩薩五體禮如來足。寶藏如來言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！爾時師子香菩薩五體禮如來足。寶藏如來言：

「『起人修羅天所敬， 當為世尊濟眾生； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『起人修羅天所敬， 當為世尊濟眾生；

汝斷三界苦結縛， 汝當得妙無上士。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝斷三界苦結縛， 汝當得妙無上士。』

大乘悲分陀利經第八王子授記品第九 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大乘悲分陀利經第八王子授記品第九

「善男子！爾時海濟婆羅門語第八王子阿摸具，略說。『世尊！我當爾所時於濁佛剎，為菩薩菩提行菩提行，我先淨十千濁佛剎立如是淨，如紺香光明無塵佛土無異，安置如是種善根清淨意，求大乘諸菩薩充滿其剎，然後我當於中成阿耨多羅三藐三菩提。唯！世尊！我當如是行菩提行，非餘菩薩之所能行。世尊！我於此七年中一處靜坐，思惟淨佛功德佛剎莊嚴淨佛土功德，我於中發起現莊嚴三昧等一萬八千菩薩三昧而得修習。世尊！是我以菩薩菩提行菩提行，我以臣婆闍伽枳由邏三昧，常見十方無量無邊餘世界中現在住世諸佛世尊，饒益眾生而為說法。又過三世者，見彼諸佛滿一切剎。世尊！我以旋三昧微塵等心，見彼諸佛世尊，菩薩、聲聞、大眾圍遶。我以無依三昧力，佛土微塵數身，禮一一身，以無上雜寶華、無上雜香塗、末鬘飾及與音樂，以此一切無上嚴飾供養諸佛，一一佛土如大海劫行。我以一切修身三昧，於一念頃知一切佛土中微塵數佛行。世尊！我以功德三昧佛土微塵數無上妙讚一一佛。世尊！我以不眴三昧一塵等心見佛充滿一切佛土。世尊！我以無諍三昧一念頃見一切佛土中過去當來現在佛剎莊嚴。世尊！我以首楞嚴三昧入地獄中，化作其身而為說法，勸以菩提令彼發心，於中命終得生為人，值現在世說法諸佛，令彼眾生從佛聞法得不退轉地。如是畜生、餓鬼、夜叉、羅剎、阿修羅、龍、緊那羅、摩睺羅伽中，及與天上，如是毘舍闍、富單那、迦吒富單那中，如是人、栴陀羅、賈客婬女中。如是，世尊！隨眾生處而受其形，順彼眾生業行因緣受若苦樂。若有種種工巧伎術，隨類而入現說所行，巧言方便得眾生心，然後誨之正法，勸以阿耨多羅三藐三菩提，令住不退轉無上正遍知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！爾時海濟婆羅門語第八王子阿摸具，略說。『世尊！我當爾所時於濁佛剎，為菩薩菩提行菩提行，我先淨十千濁佛剎立如是淨，如紺香光明無塵佛土無異，安置如是種善根清淨意，求大乘諸菩薩充滿其剎，然後我當於中成阿耨多羅三藐三菩提。唯！世尊！我當如是行菩提行，非餘菩薩之所能行。世尊！我於此七年中一處靜坐，思惟淨佛功德佛剎莊嚴淨佛土功德，我於中發起現莊嚴三昧等一萬八千菩薩三昧而得修習。世尊！是我以菩薩菩提行菩提行，我以臣婆闍伽枳由邏三昧，常見十方無量無邊餘世界中現在住世諸佛世尊，饒益眾生而為說法。又過三世者，見彼諸佛滿一切剎。世尊！我以旋三昧微塵等心，見彼諸佛世尊，菩薩、聲聞、大眾圍遶。我以無依三昧力，佛土微塵數身，禮一一身，以無上雜寶華、無上雜香塗、末鬘飾及與音樂，以此一切無上嚴飾供養諸佛，一一佛土如大海劫行。我以一切修身三昧，於一念頃知一切佛土中微塵數佛行。世尊！我以功德三昧佛土微塵數無上妙讚一一佛。世尊！我以不眴三昧一塵等心見佛充滿一切佛土。世尊！我以無諍三昧一念頃見一切佛土中過去當來現在佛剎莊嚴。世尊！我以首楞嚴三昧入地獄中，化作其身而為說法，勸以菩提令彼發心，於中命終得生為人，值現在世說法諸佛，令彼眾生從佛聞法得不退轉地。如是畜生、餓鬼、夜叉、羅剎、阿修羅、龍、緊那羅、摩睺羅伽中，及與天上，如是毘舍闍、富單那、迦吒富單那中，如是人、栴陀羅、賈客婬女中。如是，世尊！隨眾生處而受其形，順彼眾生業行因緣受若苦樂。若有種種工巧伎術，隨類而入現說所行，巧言方便得眾生心，然後誨之正法，勸以阿耨多羅三藐三菩提，令住不退轉無上正遍知。

「『唯！世尊！我當爾所時行菩提行，淨除十千佛土，於中一切眾生，行業結使滅如是毒，乃至一眾生所，令無四魔道。我當如是淨立十千佛土，如光明無塵上身香月自在王如來，紺香無塵世界佛剎莊嚴。我當自淨佛土及以眷屬，如師子香菩薩摩訶薩所願。唯！世尊！若如是意滿，令十千佛土中一切眾生眾苦除滅，令得一切軟心隨作心，令彼各各自四天下見於諸佛。彼諸眾生，種種眾寶、種種華香、末香、塗香、雜衣、頭舍、幢麾、幡蓋，令自然在手，令彼眾生用供養諸佛，發阿耨多羅三藐三菩提心。我以現莊嚴三昧力，令己自見。』適發是語，如其所願悉自得見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唯！世尊！我當爾所時行菩提行，淨除十千佛土，於中一切眾生，行業結使滅如是毒，乃至一眾生所，令無四魔道。我當如是淨立十千佛土，如光明無塵上身香月自在王如來，紺香無塵世界佛剎莊嚴。我當自淨佛土及以眷屬，如師子香菩薩摩訶薩所願。唯！世尊！若如是意滿，令十千佛土中一切眾生眾苦除滅，令得一切軟心隨作心，令彼各各自四天下見於諸佛。彼諸眾生，種種眾寶、種種華香、末香、塗香、雜衣、頭舍、幢麾、幡蓋，令自然在手，令彼眾生用供養諸佛，發阿耨多羅三藐三菩提心。我以現莊嚴三昧力，令己自見。』適發是語，如其所願悉自得見。

「佛言：『善哉，善哉！善男子！如汝普自立淨佛土周匝淨十千佛土，淨無量阿僧祇眾生身意，如是無量阿僧祇諸佛世尊，以如是無量阿僧祇供具而供養之。善男子！是故字汝為普賢。汝普賢，於當來世過一恒河沙數阿僧祇、二恒河沙阿僧祇餘少分，在於北方，去此佛土過六十恒河沙數佛剎，有世界名智水淨德，汝普賢！當於其中成阿耨多羅三藐三菩提，號師子奮迅金剛智如來、應供、正遍知乃至佛、世尊。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛言：『善哉，善哉！善男子！如汝普自立淨佛土周匝淨十千佛土，淨無量阿僧祇眾生身意，如是無量阿僧祇諸佛世尊，以如是無量阿僧祇供具而供養之。善男子！是故字汝為普賢。汝普賢，於當來世過一恒河沙數阿僧祇、二恒河沙阿僧祇餘少分，在於北方，去此佛土過六十恒河沙數佛剎，有世界名智水淨德，汝普賢！當於其中成阿耨多羅三藐三菩提，號師子奮迅金剛智如來、應供、正遍知乃至佛、世尊。』

「善男子！爾時普賢菩薩摩訶薩五體禮如來足。寶藏如來言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！爾時普賢菩薩摩訶薩五體禮如來足。寶藏如來言：

「『起善智樂調伏心， 於眾生所善堅誓； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『起善智樂調伏心， 於眾生所善堅誓；

於結深河度眾生， 汝知炬妙世作佛。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於結深河度眾生， 汝知炬妙世作佛。』