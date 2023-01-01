大乘悲分陀利經
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向佛经 GPT 提问
第 3 卷
大乘悲分陀利經卷第三
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失三藏名今附秦錄
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離諍王授記品第六
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「善男子！爾時寶藏如來、應供、正遍知而作是念：『彼勸多億眾生以阿耨多羅三藐三菩提，住不退轉地，我今應授其記、示現佛剎。』爾時世尊入于三昧，名為不忘菩提心，即現微笑。笑已，妙光普照無量無邊佛土，示離諍王并餘多億眾生佛剎莊嚴。爾時十方過數佛土中菩薩摩訶薩見光明已，承佛威神來此世界，奉覲世尊恭敬親近并比丘僧，以種種菩薩神通供養世尊，頭面禮足；禮足已於世尊前各一面坐，為聽授菩薩願記。
「善男子！爾時寶藏如來、應供、正遍知而作是念：『彼勸多億眾生以阿耨多羅三藐三菩提，住不退轉地，我今應授其記、示現佛剎。』爾時世尊入于三昧，名為不忘菩提心，即現微笑。笑已，妙光普照無量無邊佛土，示離諍王并餘多億眾生佛剎莊嚴。爾時十方過數佛土中菩薩摩訶薩見光明已，承佛威神來此世界，奉覲世尊恭敬親近并比丘僧，以種種菩薩神通供養世尊，頭面禮足；禮足已於世尊前各一面坐，為聽授菩薩願記。
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「善男子！爾時國大師海濟婆羅門語離諍王曰：『大王！汝可先取莊嚴佛土。』
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「善男子！爾時離諍王向寶藏如來叉手合掌，白佛言：『世尊！我樂求菩提。我於三月以一切所須供養世尊并無數比丘僧，我以是善根迴向阿耨多羅三藐三菩提，唯不在此穢濁佛土。世尊！我於此七年思惟莊嚴佛土已，世尊！其中無有地獄、餓鬼、畜生，如是處我成阿耨多羅三藐三菩提，願令其中有命終者不墮惡趣，令其一切普皆金色，人天無異。願其中眾生，皆自識過去億那由他百千劫宿命。願其中一切眾生，具是天眼，見億那由他百千餘世界中，現在住世說法諸佛。使中一切眾生具是天耳，聞億那由他百千住世諸佛所說之法。使其中一切眾生，善具他心智，如是知多億那由他百千佛土眾生心念所行。令其中一切善具神足，如是一念頃，過億那由他百千佛土。令其中眾生，無我我所、無所作，乃至己身。願其中一切眾生，得不退轉阿耨多羅三藐三菩提。願其中眾生悉皆化生，使其中無有女人，亦使其中眾生壽命無量，除隨願者。令其中眾生無不善之名，其佛國中令無臭穢，香氣遍滿過踰天香。願其中一切眾生，具三十二大人之相。願其中一切眾生得一生補處，除隨願者。使其中一切眾生，以小食頃承佛威神，過無數佛土親近住世無數諸佛，令得成就；隨其所欲，菩薩神變以供養諸佛，以是食頃還歸本國。使其中一切眾生，皆說佛藏。令其一切眾生具那羅延力。令無量眾生能盡知其佛土中莊嚴色像，亦非天眼之所能知。願其中眾生悉逮無礙阿僧祇辯。願令一一菩提樹高千由旬。願佛土明淨，周匝過數莊嚴佛土於其中現。願使眾生來生中者，乃至菩提際常具梵行。令其中一切眾生為諸無難人之所禮敬，乃至菩提際無有諸根不具足者。令其中眾生生已得聖喜樂過於諸天。願其中一切諸善根集。願其中一切眾生生時，自然袈裟著身而生。使其中眾生生已得善分別諸三昧，以是三昧至過數佛土親近諸佛世尊，乃至菩薩菩提際未嘗不見，令其菩薩來生其中，隨其所欲，佛土莊嚴，輙如所念，佛土莊嚴寶樹中現。使其中眾生生已得普至三昧，以是三昧普見十方過數佛土現在諸佛，乃至菩提際未嘗不見。令來生者得如是衣服、宮殿、莊挍、瓔珞、形色、如他化自在天。令其國中無土石、黑山，亦無鐵圍、大鐵圍、須彌大海。願其中無有障礙、結使之聲。願其中普無地獄、畜生、餓鬼之聲，無諸難聲，無有苦聲，非樂非苦聲。我今欲求如是佛土。世尊！我為菩薩時行如是等難行，我以如是嚴淨佛土。
「善男子！爾時離諍王向寶藏如來叉手合掌，白佛言：『世尊！我樂求菩提。我於三月以一切所須供養世尊并無數比丘僧，我以是善根迴向阿耨多羅三藐三菩提，唯不在此穢濁佛土。世尊！我於此七年思惟莊嚴佛土已，世尊！其中無有地獄、餓鬼、畜生，如是處我成阿耨多羅三藐三菩提，願令其中有命終者不墮惡趣，令其一切普皆金色，人天無異。願其中眾生，皆自識過去億那由他百千劫宿命。願其中一切眾生，具是天眼，見億那由他百千餘世界中，現在住世說法諸佛。使中一切眾生具是天耳，聞億那由他百千住世諸佛所說之法。使其中一切眾生，善具他心智，如是知多億那由他百千佛土眾生心念所行。令其中一切善具神足，如是一念頃，過億那由他百千佛土。令其中眾生，無我我所、無所作，乃至己身。願其中一切眾生，得不退轉阿耨多羅三藐三菩提。願其中眾生悉皆化生，使其中無有女人，亦使其中眾生壽命無量，除隨願者。令其中眾生無不善之名，其佛國中令無臭穢，香氣遍滿過踰天香。願其中一切眾生，具三十二大人之相。願其中一切眾生得一生補處，除隨願者。使其中一切眾生，以小食頃承佛威神，過無數佛土親近住世無數諸佛，令得成就；隨其所欲，菩薩神變以供養諸佛，以是食頃還歸本國。使其中一切眾生，皆說佛藏。令其一切眾生具那羅延力。令無量眾生能盡知其佛土中莊嚴色像，亦非天眼之所能知。願其中眾生悉逮無礙阿僧祇辯。願令一一菩提樹高千由旬。願佛土明淨，周匝過數莊嚴佛土於其中現。願使眾生來生中者，乃至菩提際常具梵行。令其中一切眾生為諸無難人之所禮敬，乃至菩提際無有諸根不具足者。令其中眾生生已得聖喜樂過於諸天。願其中一切諸善根集。願其中一切眾生生時，自然袈裟著身而生。使其中眾生生已得善分別諸三昧，以是三昧至過數佛土親近諸佛世尊，乃至菩薩菩提際未嘗不見，令其菩薩來生其中，隨其所欲，佛土莊嚴，輙如所念，佛土莊嚴寶樹中現。使其中眾生生已得普至三昧，以是三昧普見十方過數佛土現在諸佛，乃至菩提際未嘗不見。令來生者得如是衣服、宮殿、莊挍、瓔珞、形色、如他化自在天。令其國中無土石、黑山，亦無鐵圍、大鐵圍、須彌大海。願其中無有障礙、結使之聲。願其中普無地獄、畜生、餓鬼之聲，無諸難聲，無有苦聲，非樂非苦聲。我今欲求如是佛土。世尊！我為菩薩時行如是等難行，我以如是嚴淨佛土。
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「『世尊！是我丈夫行，然後乃逮阿耨多羅三藐三菩提。願我菩提樹高十千由旬，我坐其下發心念頃證阿耨多羅三藐三菩提。使我光明無量照億那由他百千佛土。使我壽命無數億那由他百千劫，無能數者，除薩婆若智。令我菩薩僧眾無數，聲聞、緣覺無能數者，除薩婆若智。令我等得成佛時，餘無量阿僧祇佛土、諸佛土、諸佛世尊稱譽讚歎。令我成菩提時，餘無數阿僧祇佛土中，有眾生聞我名者，所作善根迴向我國，命終之後得生我國，除無間罪、謗毀賢聖、非正法者。令我得菩提時，餘無數佛土中眾生發菩提心願生我國，善根迴向，彼欲終時，我與無數眾圍遶而現其前；彼見我已，令於我所得大歡喜，除諸障礙，命終已後得生我國；其中菩薩隨其所樂，所未聞法隨意得聞。使我得菩提時，過數佛土中菩薩聞我名者，得不退轉阿耨多羅三藐三菩提；得第一、第二、第三忍，隨其所欲；三昧忍陀羅尼隨意即得。令我般涅槃後，過數劫過數佛土中菩薩聞我名者得極歡喜，敬禮於我，得未曾有，稱譽讚歎：「彼為菩薩時，作佛事已，然後成阿耨多羅三藐三菩提。」彼極歡喜已，得菩薩第一、第二、第三忍，隨其所欲，三昧忍陀羅尼隨意即得，乃至菩提際未常斷絕。令我逮菩提時，於過數佛土中有女人聞我名者，得極歡喜，發阿耨多羅三藐三菩提心，乃至菩提際不受女身。願我般涅槃後，於過數佛土中女人聞我名者，得極歡喜，迴向阿耨多羅三藐三菩提心，乃至菩提際不受女身。惟願世尊！我求如是佛土，如是淨意眾生，如是佛土中我當逮阿耨多羅三藐三菩提。』
「『世尊！是我丈夫行，然後乃逮阿耨多羅三藐三菩提。願我菩提樹高十千由旬，我坐其下發心念頃證阿耨多羅三藐三菩提。使我光明無量照億那由他百千佛土。使我壽命無數億那由他百千劫，無能數者，除薩婆若智。令我菩薩僧眾無數，聲聞、緣覺無能數者，除薩婆若智。令我等得成佛時，餘無量阿僧祇佛土、諸佛土、諸佛世尊稱譽讚歎。令我成菩提時，餘無數阿僧祇佛土中，有眾生聞我名者，所作善根迴向我國，命終之後得生我國，除無間罪、謗毀賢聖、非正法者。令我得菩提時，餘無數佛土中眾生發菩提心願生我國，善根迴向，彼欲終時，我與無數眾圍遶而現其前；彼見我已，令於我所得大歡喜，除諸障礙，命終已後得生我國；其中菩薩隨其所樂，所未聞法隨意得聞。使我得菩提時，過數佛土中菩薩聞我名者，得不退轉阿耨多羅三藐三菩提；得第一、第二、第三忍，隨其所欲；三昧忍陀羅尼隨意即得。令我般涅槃後，過數劫過數佛土中菩薩聞我名者得極歡喜，敬禮於我，得未曾有，稱譽讚歎：「彼為菩薩時，作佛事已，然後成阿耨多羅三藐三菩提。」彼極歡喜已，得菩薩第一、第二、第三忍，隨其所欲，三昧忍陀羅尼隨意即得，乃至菩提際未常斷絕。令我逮菩提時，於過數佛土中有女人聞我名者，得極歡喜，發阿耨多羅三藐三菩提心，乃至菩提際不受女身。願我般涅槃後，於過數佛土中女人聞我名者，得極歡喜，迴向阿耨多羅三藐三菩提心，乃至菩提際不受女身。惟願世尊！我求如是佛土，如是淨意眾生，如是佛土中我當逮阿耨多羅三藐三菩提。』
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「善男子！爾時寶藏如來、應供、正遍知，告離諍王曰：『善哉，善哉！大王！所願甚深。大王！取淨佛土，淨意眾生。汝觀，大王！西方過億百千佛土，有世界名帝無塵，其佛號帝明自在王如來、應供、正遍知，現在住世，純為菩薩說一乘法。其佛國土，無有聲聞及辟支佛亦無其名，不說聲聞純說大乘；其中眾生一切化生，於中乃無女人名字。其佛土中有是一切德，猶如大王所願，取無量莊嚴佛土，攝度無量淨意眾生。是故大王！字汝為無量淨。彼帝明自在王如來、應供、正遍知，竟一小劫當入涅槃；帝明自在王如來、應供、正遍知，正法住世十小劫；正法滅後過六十小劫，彼世界當名彌樓光，其佛號不可思議意德王如來、應供、正遍知。如帝明自在王如來帝無塵世界佛土莊嚴，彼不可思議意德王如來彌樓光世界，佛土莊嚴如是無異。彼不可思議意德王如來壽六十小劫；不可思議意德王如來般涅槃後，正法住世十六小劫；正法滅後過千小劫，世界名無樂，其佛號寶光明如來、應供、正遍知。略說壽命等，世界亦等，如是正法住世、正法滅後，彼世界當名娑羅，其佛名寶幢自在鳴如來、應供、正遍知，出現於世，佛土莊嚴等；佛住世說法三十五小劫，彼佛般涅槃後，正法住世七小劫。正法滅後，略說我見於彼世界無量無數諸佛世尊成佛而入涅槃，彼世界未曾成敗。汝無量淨，於當來世過一恒河沙數阿僧祇，始入二恒河沙數阿僧祇，彼世界當名安樂；汝無量淨，於中當成阿耨多羅三藐三菩提，名阿彌陀如來、應供、正遍知。』
「善男子！爾時寶藏如來、應供、正遍知，告離諍王曰：『善哉，善哉！大王！所願甚深。大王！取淨佛土，淨意眾生。汝觀，大王！西方過億百千佛土，有世界名帝無塵，其佛號帝明自在王如來、應供、正遍知，現在住世，純為菩薩說一乘法。其佛國土，無有聲聞及辟支佛亦無其名，不說聲聞純說大乘；其中眾生一切化生，於中乃無女人名字。其佛土中有是一切德，猶如大王所願，取無量莊嚴佛土，攝度無量淨意眾生。是故大王！字汝為無量淨。彼帝明自在王如來、應供、正遍知，竟一小劫當入涅槃；帝明自在王如來、應供、正遍知，正法住世十小劫；正法滅後過六十小劫，彼世界當名彌樓光，其佛號不可思議意德王如來、應供、正遍知。如帝明自在王如來帝無塵世界佛土莊嚴，彼不可思議意德王如來彌樓光世界，佛土莊嚴如是無異。彼不可思議意德王如來壽六十小劫；不可思議意德王如來般涅槃後，正法住世十六小劫；正法滅後過千小劫，世界名無樂，其佛號寶光明如來、應供、正遍知。略說壽命等，世界亦等，如是正法住世、正法滅後，彼世界當名娑羅，其佛名寶幢自在鳴如來、應供、正遍知，出現於世，佛土莊嚴等；佛住世說法三十五小劫，彼佛般涅槃後，正法住世七小劫。正法滅後，略說我見於彼世界無量無數諸佛世尊成佛而入涅槃，彼世界未曾成敗。汝無量淨，於當來世過一恒河沙數阿僧祇，始入二恒河沙數阿僧祇，彼世界當名安樂；汝無量淨，於中當成阿耨多羅三藐三菩提，名阿彌陀如來、應供、正遍知。』
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「時王白言：『唯！世尊！彼諸菩薩摩訶薩，其佛土中先前我成阿耨多羅三藐三菩提者，今在何處？』佛言：『無量淨！此菩薩摩訶薩於無量阿僧祇無稱無數十方餘世界中來，奉覲恭敬親近於我坐聽法者，是過去諸佛皆授其阿耨多羅三藐三菩提記，現在諸佛世尊亦授此諸善男子阿耨多羅三藐三菩提記。其佛土中先成阿耨多羅三藐三菩提者，無量淨！彼一一菩薩摩訶薩於無數多億那由他百千佛所，殖諸善根修行智慧。無量淨！彼善男子先於其佛土中當得成佛。』
「時王白言：『唯！世尊！彼諸菩薩摩訶薩，其佛土中先前我成阿耨多羅三藐三菩提者，今在何處？』佛言：『無量淨！此菩薩摩訶薩於無量阿僧祇無稱無數十方餘世界中來，奉覲恭敬親近於我坐聽法者，是過去諸佛皆授其阿耨多羅三藐三菩提記，現在諸佛世尊亦授此諸善男子阿耨多羅三藐三菩提記。其佛土中先成阿耨多羅三藐三菩提者，無量淨！彼一一菩薩摩訶薩於無數多億那由他百千佛所，殖諸善根修行智慧。無量淨！彼善男子先於其佛土中當得成佛。』
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「王曰：『惟！世尊！此海濟婆羅門，勸我及與眷屬於阿耨多羅三藐三菩提，彼幾時當證菩提？』佛言：『是大婆羅門大悲具足，汝大王！自當聞其師子吼。』時王曰：『如世尊授我記，我所願必成。若我五體禮世尊足時，令恒河沙數世界震動，於彼諸佛土中諸佛世尊現在住世願授我記。』
「王曰：『惟！世尊！此海濟婆羅門，勸我及與眷屬於阿耨多羅三藐三菩提，彼幾時當證菩提？』佛言：『是大婆羅門大悲具足，汝大王！自當聞其師子吼。』時王曰：『如世尊授我記，我所願必成。若我五體禮世尊足時，令恒河沙數世界震動，於彼諸佛土中諸佛世尊現在住世願授我記。』
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「善男子！爾時無量淨王，五體禮寶藏如來足頭面著地時，恒河沙數佛土即震動踊沒，恒河沙數諸佛世尊即授其記：『於刪提蘭佛土劫名陀羅尼，八萬歲世人中，佛名寶藏如來、應供、正遍知。四天下轉輪王名無量淨，於寶藏如來所積殖德本，彼王當來過恒河沙數阿僧祇，始入二恒河沙數阿僧祇世界，當名安樂。彼無量淨王，於中當得成佛，名阿彌陀如來、應供、正遍知，光明遍照十方恒河沙數世界。』諸佛告言：
「善男子！爾時無量淨王，五體禮寶藏如來足頭面著地時，恒河沙數佛土即震動踊沒，恒河沙數諸佛世尊即授其記：『於刪提蘭佛土劫名陀羅尼，八萬歲世人中，佛名寶藏如來、應供、正遍知。四天下轉輪王名無量淨，於寶藏如來所積殖德本，彼王當來過恒河沙數阿僧祇，始入二恒河沙數阿僧祇世界，當名安樂。彼無量淨王，於中當得成佛，名阿彌陀如來、應供、正遍知，光明遍照十方恒河沙數世界。』諸佛告言：
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「『妙智明士今可起， 諸十力已授汝記；
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恒沙山地普震動， 當為人尊上調御。』
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「善男子！爾時無量淨王得喜踊躍，起一面坐而聽法。
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大乘悲分陀利經三王子授記品第七
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「善男子！爾時海濟婆羅門，告無量淨王第一太子不眴曰：略說。『我已觀惡趣，於中眾生受苦痛切；又觀天上，於中眾生心垢濁故數墮惡趣。我已觀一切眾生，離善知識住貧窮法，處於冥中盡諸善根，為邪見覆障困於邪道。唯！世尊！我當以高聲告彼眾生，以諸善根迴向阿耨多羅三藐三菩提。我行菩薩行時，若有眾生苦痛逼切，有諸恐畏貧窮於法，處在闇中無所依怙，無燈、無救、無歸、無趣，令使念我、稱我名字；我以天耳聞其音聲，天眼見之，若不脫彼眾生困厄，我終不成阿耨多羅三藐三菩提。世尊！如我為眾生願故久行菩薩行，是意得滿如今大王，過一恒河沙阿僧祇，始入二恒河沙阿僧祇於安樂世界，當成阿耨多羅三藐三菩提，名阿彌陀如來，淨佛土、淨意眾生而作佛事；乃至阿彌陀如來，於無量劫作佛事已，入無餘涅槃，隨其正法住世幾時，於爾所時我當行菩薩行；我為菩薩當作佛事，盡阿彌陀如來正法初夜滅，即是後夜我當成阿耨多羅三藐三菩提。唯願世尊，授我阿耨多羅三藐三菩提記。如是十方恒河沙數世界中，諸佛世尊現在住世，我亦以音聲白彼諸佛，彼諸佛亦當授我阿耨多羅三藐三菩提記。』
「善男子！爾時海濟婆羅門，告無量淨王第一太子不眴曰：略說。『我已觀惡趣，於中眾生受苦痛切；又觀天上，於中眾生心垢濁故數墮惡趣。我已觀一切眾生，離善知識住貧窮法，處於冥中盡諸善根，為邪見覆障困於邪道。唯！世尊！我當以高聲告彼眾生，以諸善根迴向阿耨多羅三藐三菩提。我行菩薩行時，若有眾生苦痛逼切，有諸恐畏貧窮於法，處在闇中無所依怙，無燈、無救、無歸、無趣，令使念我、稱我名字；我以天耳聞其音聲，天眼見之，若不脫彼眾生困厄，我終不成阿耨多羅三藐三菩提。世尊！如我為眾生願故久行菩薩行，是意得滿如今大王，過一恒河沙阿僧祇，始入二恒河沙阿僧祇於安樂世界，當成阿耨多羅三藐三菩提，名阿彌陀如來，淨佛土、淨意眾生而作佛事；乃至阿彌陀如來，於無量劫作佛事已，入無餘涅槃，隨其正法住世幾時，於爾所時我當行菩薩行；我為菩薩當作佛事，盡阿彌陀如來正法初夜滅，即是後夜我當成阿耨多羅三藐三菩提。唯願世尊，授我阿耨多羅三藐三菩提記。如是十方恒河沙數世界中，諸佛世尊現在住世，我亦以音聲白彼諸佛，彼諸佛亦當授我阿耨多羅三藐三菩提記。』
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「善男子！寶藏如來即授其記：『如汝善男子！已觀惡趣又觀天上，觀眾生苦能生悲心，為脫一切眾生苦故，除結使故令得樂故。是故，汝善男子！字汝為觀世音。汝觀世音，當度脫多億那由他百千眾生苦。汝善男子！為菩薩時當作佛事，阿彌陀如來般涅槃後，二恒河沙阿僧祇之餘，初夜阿彌陀如來正法滅已，即於後夜安樂世界，當名一切寶集，彼土莊嚴無量阿僧祇勝於安樂。即於後夜，汝善男子，無量寶莊嚴菩提樹下坐金剛座，逮阿耨多羅三藐三菩提，名光明普至尊積德王如來、應供、正遍知，壽九十六億那由他百千劫。汝般涅槃後，正法住世六十二億劫。』
「善男子！寶藏如來即授其記：『如汝善男子！已觀惡趣又觀天上，觀眾生苦能生悲心，為脫一切眾生苦故，除結使故令得樂故。是故，汝善男子！字汝為觀世音。汝觀世音，當度脫多億那由他百千眾生苦。汝善男子！為菩薩時當作佛事，阿彌陀如來般涅槃後，二恒河沙阿僧祇之餘，初夜阿彌陀如來正法滅已，即於後夜安樂世界，當名一切寶集，彼土莊嚴無量阿僧祇勝於安樂。即於後夜，汝善男子，無量寶莊嚴菩提樹下坐金剛座，逮阿耨多羅三藐三菩提，名光明普至尊積德王如來、應供、正遍知，壽九十六億那由他百千劫。汝般涅槃後，正法住世六十二億劫。』
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「觀世音言：『世尊！若我如是意滿，我禮世尊足時，於十方恒沙數世界中，現在住世諸佛世尊皆授我記，恒河沙數世界地皆震動，一切山川、石壁、樹木、叢林出五樂音，一切眾生心得離欲。』觀世音菩薩適五體禮寶藏如來，如是恒河沙數佛土地皆震動，彼諸佛如來皆授其記，略說。一切山川石壁樹木叢林出五樂音，一切眾生心得離欲。佛言：
「觀世音言：『世尊！若我如是意滿，我禮世尊足時，於十方恒沙數世界中，現在住世諸佛世尊皆授我記，恒河沙數世界地皆震動，一切山川、石壁、樹木、叢林出五樂音，一切眾生心得離欲。』觀世音菩薩適五體禮寶藏如來，如是恒河沙數佛土地皆震動，彼諸佛如來皆授其記，略說。一切山川石壁樹木叢林出五樂音，一切眾生心得離欲。佛言：
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「『起悲福德歡喜音， 十方諸佛授汝記；
「『起悲福德歡喜音， 十方諸佛授汝記；
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地及世界六種動， 汝當作佛度世仙。』
地及世界六種動， 汝當作佛度世仙。』
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「善男子！爾時海濟婆羅門國大師，語第二王子尼摸言：『善男子！於此大施應當隨喜；又汝所作善業，為一切眾生故，發阿耨多羅三藐三菩提心，迴向薩婆若。』
「善男子！爾時海濟婆羅門國大師，語第二王子尼摸言：『善男子！於此大施應當隨喜；又汝所作善業，為一切眾生故，發阿耨多羅三藐三菩提心，迴向薩婆若。』
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「善男子！爾時尼摸王子，即於佛前作是言：『我以一切所須供養世尊并無數比丘僧，又以是隨喜福業，又先身、口、意善業，一切迴向阿耨多羅三藐三菩提，然終不於此穢濁佛土證於菩提。觀世童子所可一切寶集世界，無量寶莊嚴菩提樹下坐，成阿耨多羅三藐三菩提，名光明普至尊積德王；我先請說法，隨彼如來幾時住世演法，以爾所時我行菩薩行。彼如來滅後正法滅已，我次當成阿耨多羅三藐三菩提。令我佛土莊嚴亦復如是，我亦如是施作佛事；我般涅槃後，正法住世久近亦爾，令我得如是一切莊嚴，如光明普至尊積德王如來。』
「善男子！爾時尼摸王子，即於佛前作是言：『我以一切所須供養世尊并無數比丘僧，又以是隨喜福業，又先身、口、意善業，一切迴向阿耨多羅三藐三菩提，然終不於此穢濁佛土證於菩提。觀世童子所可一切寶集世界，無量寶莊嚴菩提樹下坐，成阿耨多羅三藐三菩提，名光明普至尊積德王；我先請說法，隨彼如來幾時住世演法，以爾所時我行菩薩行。彼如來滅後正法滅已，我次當成阿耨多羅三藐三菩提。令我佛土莊嚴亦復如是，我亦如是施作佛事；我般涅槃後，正法住世久近亦爾，令我得如是一切莊嚴，如光明普至尊積德王如來。』
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「佛言：『善男子！汝取大處，汝當逮是處。如汝所取，汝善男子！於彼佛土當成阿耨多羅三藐三菩提，名善安隱摩尼積德王如來。以汝善男子取大處故，字汝名大勢至。』
「佛言：『善男子！汝取大處，汝當逮是處。如汝所取，汝善男子！於彼佛土當成阿耨多羅三藐三菩提，名善安隱摩尼積德王如來。以汝善男子取大處故，字汝名大勢至。』
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「彼白世尊：『若我如是意得滿者，我五體禮世尊足時，於十方恒河沙數諸佛世尊皆授我記，雨須曼那花。』
「彼白世尊：『若我如是意得滿者，我五體禮世尊足時，於十方恒河沙數諸佛世尊皆授我記，雨須曼那花。』
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「善男子！如大勢至善男子五體禮寶藏如來足時，於恒河沙數十方世界中恒河沙數諸佛世尊皆授其記，大地六種震動，雨須曼那華。佛言：
「善男子！如大勢至善男子五體禮寶藏如來足時，於恒河沙數十方世界中恒河沙數諸佛世尊皆授其記，大地六種震動，雨須曼那華。佛言：
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「『起堅固勢疾福德， 十方世尊已授記；
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地已震動雨須曼， 於天世人汝為梵。』
地已震動雨須曼， 於天世人汝為梵。』
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「善男子！爾時海濟婆羅門，告第三王子帝眾，略說。彼叉手合掌白寶藏如來言：『我已一切所須供養世尊及比丘僧，又我身、口、意善行，及此隨喜福業，盡以迴向阿耨多羅三藐三菩提，終不於穢濁佛土逮阿耨多羅三藐三菩提，亦不速成。我如是逮菩提行菩薩行時，見十方無量無邊餘世界中諸佛世尊，是我先所勸化菩提。我勸發菩提心，我使住菩提心，我勸以波羅蜜，令住其中者。我行菩薩行時，以天眼見一一方恒河沙數佛剎微塵數佛土中彼說法諸佛世尊，是我所勸化菩提者，我當如是行菩薩行而作佛事。我爾所時行菩薩行，如是淨眾生身意，於我佛土生者如梵世天子，佛土嚴淨亦如梵世。我一佛土令如恒河沙數三千世界，令其佛土周匝墻障，無量百千眾寶合成，間錯嚴飾高至有頂。令其佛土純以琉璃，周遍為地柔軟細滑，令無塵土瓦礫眾穢；令其中無有女人之名；其中眾生皆令化生，其中眾生令無揣食，其中眾生皆以法食、歡喜食、三昧食；令其佛土無有聲聞、辟支佛名，令其佛土純諸菩薩充滿其中，無煩惱亂淨修梵行；願令其中一切菩薩沙門形服與身俱生，適生中已，令思念食無量味飯充滿寶鉢在於右手。適得是已，令生斯念：「我等不宜食此揣食，應以此食至餘世界，供養現在住世諸佛并諸聲聞及貧窮者，餓鬼困乏飢渴身然，亦至其所以食濟之，我等宜應住歡喜食。」彼諸菩薩適發心已，令得不可思議威儀三昧，以是三昧，無所染著。去至十方無量阿僧祇餘諸佛土，現在住世諸佛世尊以此供養，并諸聲聞及餘眾生亦施餓鬼，為說法已，以小食頃還來本土。如是衣寶，以小食頃歸本土已更相施衣，乃至其佛土中彼諸菩薩所有供養具。令以此一切供養諸佛并諸聲聞及餘眾生，爾乃自用。令其佛土無有八難及不善聲，亦無苦聲，又無受戒犯悔之聲。令其佛土無量百千眾寶嚴飾，無量百千眾寶間錯。令如摩尼現眾色像，其中摩尼寶十方來，見未曾見，聞未曾聞，如是摩尼寶世所希有；說其眾寶名號億歲不盡，有菩薩欲見佛土金即時見金，欲見銀即時見銀，金不壞。略說其要，有欲見水精、琉璃、馬瑙、赤真珠、車𤦲，令見如是種種眾寶佛土。沈水木櫁、多摩羅跋海此岸栴檀，有菩薩欲見牛頭栴檀佛土，即時令見，隨其所欲皆令見之。彼此願見各不相覩，令彼一切所願悉滿。令其佛土無有日月，令菩薩生時身有光明，隨所欲照放如是光，乃照至億那由他百千佛土。令其佛剎無晝夜名，惟以華合。令其佛土無有寒熱，疾病老死，惟有菩薩欲成菩提者，至他世界兜率天上盡命成菩提。令其佛土無有死者，令以無上般涅槃，於上虛空中
「善男子！爾時海濟婆羅門，告第三王子帝眾，略說。彼叉手合掌白寶藏如來言：『我已一切所須供養世尊及比丘僧，又我身、口、意善行，及此隨喜福業，盡以迴向阿耨多羅三藐三菩提，終不於穢濁佛土逮阿耨多羅三藐三菩提，亦不速成。我如是逮菩提行菩薩行時，見十方無量無邊餘世界中諸佛世尊，是我先所勸化菩提。我勸發菩提心，我使住菩提心，我勸以波羅蜜，令住其中者。我行菩薩行時，以天眼見一一方恒河沙數佛剎微塵數佛土中彼說法諸佛世尊，是我所勸化菩提者，我當如是行菩薩行而作佛事。我爾所時行菩薩行，如是淨眾生身意，於我佛土生者如梵世天子，佛土嚴淨亦如梵世。我一佛土令如恒河沙數三千世界，令其佛土周匝墻障，無量百千眾寶合成，間錯嚴飾高至有頂。令其佛土純以琉璃，周遍為地柔軟細滑，令無塵土瓦礫眾穢；令其中無有女人之名；其中眾生皆令化生，其中眾生令無揣食，其中眾生皆以法食、歡喜食、三昧食；令其佛土無有聲聞、辟支佛名，令其佛土純諸菩薩充滿其中，無煩惱亂淨修梵行；願令其中一切菩薩沙門形服與身俱生，適生中已，令思念食無量味飯充滿寶鉢在於右手。適得是已，令生斯念：「我等不宜食此揣食，應以此食至餘世界，供養現在住世諸佛并諸聲聞及貧窮者，餓鬼困乏飢渴身然，亦至其所以食濟之，我等宜應住歡喜食。」彼諸菩薩適發心已，令得不可思議威儀三昧，以是三昧，無所染著。去至十方無量阿僧祇餘諸佛土，現在住世諸佛世尊以此供養，并諸聲聞及餘眾生亦施餓鬼，為說法已，以小食頃還來本土。如是衣寶，以小食頃歸本土已更相施衣，乃至其佛土中彼諸菩薩所有供養具。令以此一切供養諸佛并諸聲聞及餘眾生，爾乃自用。令其佛土無有八難及不善聲，亦無苦聲，又無受戒犯悔之聲。令其佛土無量百千眾寶嚴飾，無量百千眾寶間錯。令如摩尼現眾色像，其中摩尼寶十方來，見未曾見，聞未曾聞，如是摩尼寶世所希有；說其眾寶名號億歲不盡，有菩薩欲見佛土金即時見金，欲見銀即時見銀，金不壞。略說其要，有欲見水精、琉璃、馬瑙、赤真珠、車𤦲，令見如是種種眾寶佛土。沈水木櫁、多摩羅跋海此岸栴檀，有菩薩欲見牛頭栴檀佛土，即時令見，隨其所欲皆令見之。彼此願見各不相覩，令彼一切所願悉滿。令其佛土無有日月，令菩薩生時身有光明，隨所欲照放如是光，乃照至億那由他百千佛土。令其佛剎無晝夜名，惟以華合。令其佛土無有寒熱，疾病老死，惟有菩薩欲成菩提者，至他世界兜率天上盡命成菩提。令其佛土無有死者，令以無上般涅槃，於上虛空中
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如來般涅槃，其中菩薩隨其所欲供具悉皆得之。令其一切佛土虛空中作億那由他百千音樂，其音樂中不出愛欲之聲，惟有波羅蜜聲、佛聲、法聲、僧聲、菩薩法藏聲，令聞如是隨菩薩所樂音聲。
如來般涅槃，其中菩薩隨其所欲供具悉皆得之。令其一切佛土虛空中作億那由他百千音樂，其音樂中不出愛欲之聲，惟有波羅蜜聲、佛聲、法聲、僧聲、菩薩法藏聲，令聞如是隨菩薩所樂音聲。
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「『世尊！我行菩提行時，乃至無量無邊阿僧祇佛土中，見多億那由他百千佛剎莊嚴，彼諸莊嚴瓔珞、彼相貌、彼瑞應、彼處、彼行、彼願，令彼一切皆在我佛土中，惟除聲聞、緣覺五濁佛土。令其彼土無地獄、畜生、餓鬼之名，又無須彌、鐵圍、大鐵圍、土石諸山，亦無大海。令其中無餘樹木，惟有種種寶樹過天所有，在其佛土行列周遍。又令其中無有餘華，唯有天曼陀羅華，無諸臭穢，但有種種妙香充滿佛土。令其中生者皆是一生補處菩薩，令無一眾生退生餘處，惟兜率陀天其中退已，成阿耨多羅三藐三菩提。
「『世尊！我行菩提行時，乃至無量無邊阿僧祇佛土中，見多億那由他百千佛剎莊嚴，彼諸莊嚴瓔珞、彼相貌、彼瑞應、彼處、彼行、彼願，令彼一切皆在我佛土中，惟除聲聞、緣覺五濁佛土。令其彼土無地獄、畜生、餓鬼之名，又無須彌、鐵圍、大鐵圍、土石諸山，亦無大海。令其中無餘樹木，惟有種種寶樹過天所有，在其佛土行列周遍。又令其中無有餘華，唯有天曼陀羅華，無諸臭穢，但有種種妙香充滿佛土。令其中生者皆是一生補處菩薩，令無一眾生退生餘處，惟兜率陀天其中退已，成阿耨多羅三藐三菩提。
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「『世尊！我當爾所時為菩薩行，我乃成就如是大丈夫行，令安立如是莊嚴佛土，如是淨意，一生紹位菩薩充滿其國。令其中無一菩薩非我所化，於菩提無不令住波羅蜜者。令彼諸菩薩來生其中，亦是我先所勸化菩提住波羅蜜者。今此佛土令入其中，此一切苦皆當滅之。惟！世尊！我為菩薩時成就如是大丈夫行，然後於其佛土成阿耨多羅三藐三菩提。願我菩提樹莖圍十千四天下，枝葉周匝各十三千，名善現眾寶。彼菩提樹光明香氣，於其佛土一切充遍。其下我金剛座眾寶間錯，縱廣正等五四天下，高八萬四千由旬，名普放無盡光善解智香。我於彼菩提樹下金剛座上結加趺坐，於彼少時成阿耨多羅三藐三菩提，乃至涅槃不改此座亦復不捨。我坐菩提樹下金剛座上不起，遣化佛菩薩至過數佛土，一一化佛以一小食頃為眾生說法；即以小食頃勸過數眾生，以阿耨多羅三藐三菩提，使住其中得不退轉；令化菩薩亦復如是。願我逮菩提時，十方過數餘世界我身普現，若有眾生見我身相莊嚴者，令彼一切眾生堅固阿耨多羅三藐三菩提，乃至無上菩提般涅槃，彼諸眾生未嘗不見諸佛世尊。令其中無有諸根不具足者，其中菩薩樂見我者，彼所往處隨身迴轉經行坐立，彼諸菩薩適心念佛。令見我坐菩提樹下，見已隨所疑法亘然開解，不說法句令知其義。令我壽命無量無能數者，除薩婆若智，使其菩薩壽亦無量，我欲於其佛土成阿耨多羅三藐三菩提時，令有如是瑞應相現。謂其佛土一切菩薩，其首文𠻬袈裟在身，乃至般涅槃。其佛土中無有一人飾髮俗服，令其一切住沙門像而無有異。』
「『世尊！我當爾所時為菩薩行，我乃成就如是大丈夫行，令安立如是莊嚴佛土，如是淨意，一生紹位菩薩充滿其國。令其中無一菩薩非我所化，於菩提無不令住波羅蜜者。令彼諸菩薩來生其中，亦是我先所勸化菩提住波羅蜜者。今此佛土令入其中，此一切苦皆當滅之。惟！世尊！我為菩薩時成就如是大丈夫行，然後於其佛土成阿耨多羅三藐三菩提。願我菩提樹莖圍十千四天下，枝葉周匝各十三千，名善現眾寶。彼菩提樹光明香氣，於其佛土一切充遍。其下我金剛座眾寶間錯，縱廣正等五四天下，高八萬四千由旬，名普放無盡光善解智香。我於彼菩提樹下金剛座上結加趺坐，於彼少時成阿耨多羅三藐三菩提，乃至涅槃不改此座亦復不捨。我坐菩提樹下金剛座上不起，遣化佛菩薩至過數佛土，一一化佛以一小食頃為眾生說法；即以小食頃勸過數眾生，以阿耨多羅三藐三菩提，使住其中得不退轉；令化菩薩亦復如是。願我逮菩提時，十方過數餘世界我身普現，若有眾生見我身相莊嚴者，令彼一切眾生堅固阿耨多羅三藐三菩提，乃至無上菩提般涅槃，彼諸眾生未嘗不見諸佛世尊。令其中無有諸根不具足者，其中菩薩樂見我者，彼所往處隨身迴轉經行坐立，彼諸菩薩適心念佛。令見我坐菩提樹下，見已隨所疑法亘然開解，不說法句令知其義。令我壽命無量無能數者，除薩婆若智，使其菩薩壽亦無量，我欲於其佛土成阿耨多羅三藐三菩提時，令有如是瑞應相現。謂其佛土一切菩薩，其首文𠻬袈裟在身，乃至般涅槃。其佛土中無有一人飾髮俗服，令其一切住沙門像而無有異。』
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「佛言：『善哉，善哉！善丈夫！汝亦聰達解慧，所願甚善，志意極大，威德特尊，智慧甚妙。善男子！汝能為一切眾生故，自作如是妙勝大意，取妙莊嚴佛土。是故，善男子！字汝為曼如尸利。曼如尸利！汝於來世過二恒河沙數阿僧祇，始入第三恒河沙數阿僧祇，於南方有世界名淨無塵積，此娑訶世界亦在其內，如是莊嚴佛土嚴淨，汝曼如尸利！當於其中成阿耨多羅三藐三菩提，號普現如來、應供、正遍知。如是菩薩眾，汝淨一切願悉當成就，如汝所願。汝為菩薩時，於多億佛所殖諸善根。汝曼如尸利！為眾生良藥，除意患，滅眾結，增長善根。』
「佛言：『善哉，善哉！善丈夫！汝亦聰達解慧，所願甚善，志意極大，威德特尊，智慧甚妙。善男子！汝能為一切眾生故，自作如是妙勝大意，取妙莊嚴佛土。是故，善男子！字汝為曼如尸利。曼如尸利！汝於來世過二恒河沙數阿僧祇，始入第三恒河沙數阿僧祇，於南方有世界名淨無塵積，此娑訶世界亦在其內，如是莊嚴佛土嚴淨，汝曼如尸利！當於其中成阿耨多羅三藐三菩提，號普現如來、應供、正遍知。如是菩薩眾，汝淨一切願悉當成就，如汝所願。汝為菩薩時，於多億佛所殖諸善根。汝曼如尸利！為眾生良藥，除意患，滅眾結，增長善根。』
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「時曼如尸利白佛言：『世尊！若我如是意滿如我所願，於十方無量阿僧祇世界中，現在住世說法諸佛世尊願授我記，令無量阿僧祇佛土皆悉震動，令一切眾生得如是快樂滿足，猶如菩薩遊戲第二禪三昧，亦令無量阿僧祇佛土雨天曼陀羅華，令彼曼陀羅華出如是等聲，所謂佛聲、法聲、僧聲、波羅蜜聲、力無畏聲。若我五體禮世尊足時，如是瑞應皆悉令現。』如曼如尸利童真禮世尊足時，於無量阿僧祇佛土，地皆震動雨天曼陀羅，一切眾生皆得如是快樂，充滿如是所願。其中菩薩摩訶薩於諸佛所聽法者，彼皆問諸佛世尊：『以何因何緣現是瑞應？』彼諸佛世尊，皆授曼如尸利阿耨多羅三藐三菩提記。佛說偈言：
「時曼如尸利白佛言：『世尊！若我如是意滿如我所願，於十方無量阿僧祇世界中，現在住世說法諸佛世尊願授我記，令無量阿僧祇佛土皆悉震動，令一切眾生得如是快樂滿足，猶如菩薩遊戲第二禪三昧，亦令無量阿僧祇佛土雨天曼陀羅華，令彼曼陀羅華出如是等聲，所謂佛聲、法聲、僧聲、波羅蜜聲、力無畏聲。若我五體禮世尊足時，如是瑞應皆悉令現。』如曼如尸利童真禮世尊足時，於無量阿僧祇佛土，地皆震動雨天曼陀羅，一切眾生皆得如是快樂，充滿如是所願。其中菩薩摩訶薩於諸佛所聽法者，彼皆問諸佛世尊：『以何因何緣現是瑞應？』彼諸佛世尊，皆授曼如尸利阿耨多羅三藐三菩提記。佛說偈言：
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「『起最上意智慧廣， 十方濟世授汝記；
「『起最上意智慧廣， 十方濟世授汝記；
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地動雨華眾生樂， 汝當作佛出現世。』
地動雨華眾生樂， 汝當作佛出現世。』
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大乘悲分陀利經四王子授記品第八
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「善男子！爾時海濟婆羅門，告第四王子支眾。略說，如曼如尸利所願無異。世尊讚言：『善哉，善哉！善男子！汝為菩薩時，當破無量阿僧祇眾生結使金剛之山而作佛事，然後當成阿耨多羅三藐三菩提。善男子！是故字汝為壞金剛慧明照尸利。汝壞金剛慧明照，於當來世過一恒河沙數阿僧祇，始入二恒河沙數阿僧祇，東方過十恒河沙數佛土微塵數世界，有國名阿尼彌沙。善男子！汝於其中當成阿耨多羅三藐三菩提，號普賢如來、應供、正遍知、明行足乃至佛婆伽婆，其佛土無量莊嚴亦復如是，如汝所願。』
「善男子！爾時海濟婆羅門，告第四王子支眾。略說，如曼如尸利所願無異。世尊讚言：『善哉，善哉！善男子！汝為菩薩時，當破無量阿僧祇眾生結使金剛之山而作佛事，然後當成阿耨多羅三藐三菩提。善男子！是故字汝為壞金剛慧明照尸利。汝壞金剛慧明照，於當來世過一恒河沙數阿僧祇，始入二恒河沙數阿僧祇，東方過十恒河沙數佛土微塵數世界，有國名阿尼彌沙。善男子！汝於其中當成阿耨多羅三藐三菩提，號普賢如來、應供、正遍知、明行足乃至佛婆伽婆，其佛土無量莊嚴亦復如是，如汝所願。』
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「善男子！寶藏如來，適授壞金剛慧明照菩薩摩訶薩阿耨多羅三藐三菩提記，於虛空中無量億那由他百千諸天，皆讚：『善哉！』雨海此岸牛頭、沈水、木櫁、粖香。彼白佛言：『唯！世尊！若我如是意滿，如我五體禮佛足時，令恒河沙數世界踰天妙香充滿其中；於中地獄、畜生、餓鬼、人、天，彼眾生得聞是香，身心苦患乃至訖我頭面著地於爾所時得休息。』
「善男子！寶藏如來，適授壞金剛慧明照菩薩摩訶薩阿耨多羅三藐三菩提記，於虛空中無量億那由他百千諸天，皆讚：『善哉！』雨海此岸牛頭、沈水、木櫁、粖香。彼白佛言：『唯！世尊！若我如是意滿，如我五體禮佛足時，令恒河沙數世界踰天妙香充滿其中；於中地獄、畜生、餓鬼、人、天，彼眾生得聞是香，身心苦患乃至訖我頭面著地於爾所時得休息。』
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「善男子！爾時壞金剛慧明照菩薩五體禮寶藏如來足，應時恒河沙數世界，踰天妙香充遍其中，於中一切眾生，身心苦患盡皆休息。佛言：
「善男子！爾時壞金剛慧明照菩薩五體禮寶藏如來足，應時恒河沙數世界，踰天妙香充遍其中，於中一切眾生，身心苦患盡皆休息。佛言：
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「『起能壞金剛， 香色充滿剎；
「『起能壞金剛， 香色充滿剎；
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喜樂多眾生， 汝為世間解。』
喜樂多眾生， 汝為世間解。』
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「善男子！爾時海濟婆羅門，告第五王子無畏，略說。『世尊！我惟不取斯穢濁佛土，當知是處成三藐三菩提，其中無有地獄、畜生、餓鬼，紺琉璃地等如蓮華世界莊嚴說。』無畏王子以蓮華置寶藏如來前，白佛言：『唯！世尊！若我如是意滿，當承佛威神，令我得現莊嚴三昧，如我在世尊前，於十方恒河沙數世界微塵數佛土，當雨蓮華大如車輪令我等見。』適發斯言，蒙佛威神得現莊嚴三昧，十方恒河沙數世界微塵數佛土，皆雨蓮華大如車輪。無畏王子見已極大歡喜。佛言：『善男子！汝所願甚善，取妙佛土，以至誠語疾得三昧雨於蓮華。』彼白佛言：『若我得滿阿耨多羅三藐三菩提意者，令此蓮華懸於虛空應時即住虛空。』佛言：『善男子！汝所為甚疾以蓮華印於虛空。善男子！是故字汝為虛空印。汝虛空印，於當來世過一恒河沙數阿僧祇，始入二恒河沙數阿僧祇，於東南方過億百千恒河沙數佛土，有世界名蓮華，汝當於中成阿耨多羅三藐三菩提，號蓮華上如來、應供、正遍知、明行足乃至佛婆伽婆。純菩薩僧，其數無量，壽亦無量，必得是一切威德如汝所願。』虛空印菩薩即時五體投地禮寶藏如來足。佛言：
「善男子！爾時海濟婆羅門，告第五王子無畏，略說。『世尊！我惟不取斯穢濁佛土，當知是處成三藐三菩提，其中無有地獄、畜生、餓鬼，紺琉璃地等如蓮華世界莊嚴說。』無畏王子以蓮華置寶藏如來前，白佛言：『唯！世尊！若我如是意滿，當承佛威神，令我得現莊嚴三昧，如我在世尊前，於十方恒河沙數世界微塵數佛土，當雨蓮華大如車輪令我等見。』適發斯言，蒙佛威神得現莊嚴三昧，十方恒河沙數世界微塵數佛土，皆雨蓮華大如車輪。無畏王子見已極大歡喜。佛言：『善男子！汝所願甚善，取妙佛土，以至誠語疾得三昧雨於蓮華。』彼白佛言：『若我得滿阿耨多羅三藐三菩提意者，令此蓮華懸於虛空應時即住虛空。』佛言：『善男子！汝所為甚疾以蓮華印於虛空。善男子！是故字汝為虛空印。汝虛空印，於當來世過一恒河沙數阿僧祇，始入二恒河沙數阿僧祇，於東南方過億百千恒河沙數佛土，有世界名蓮華，汝當於中成阿耨多羅三藐三菩提，號蓮華上如來、應供、正遍知、明行足乃至佛婆伽婆。純菩薩僧，其數無量，壽亦無量，必得是一切威德如汝所願。』虛空印菩薩即時五體投地禮寶藏如來足。佛言：
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「『汝當饒益世， 除滅結穢濁；
「『汝當饒益世， 除滅結穢濁；
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持剎微塵德， 逮覺如前勝。』
持剎微塵德， 逮覺如前勝。』
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「善男子！爾時海濟婆羅門語第六王子虛空，略說，唯不於此穢濁佛土，略說如虛空印菩薩所願。『世尊！若我如是意滿，令於十方恒河沙數世界虛空中有七寶蓋，白珠羅網以覆其上，懸眾寶鈴以嚴其蓋。寶鈴網中出如是聲，所謂：佛聲、法聲、僧聲、波羅蜜聲、力聲、通聲及無畏聲；其中一切眾生使聞是聲，令發阿耨多羅三藐三菩提心。其有先發菩提心者，令不退轉阿耨多羅三藐三菩提。』適發是言，於十方恒河沙數世界一切虛空中，略說，出如是聲，蒙佛威神皆悉自見。復白佛言：『唯！世尊！若是意滿如我所願，令我於世尊前得智顯明三昧，以是增長善法。得是三昧已，然後世尊，授我菩提記，蒙佛威神即得智顯明三昧。』佛言：『善哉！善男子！所願甚妙。以汝福業，於十方恒河沙數佛土虛空中覆以寶蓋，出柔軟聲，覺悟多億那由他百千眾生。善男子！是故字汝為虛空顯明。汝虛空顯明！於當來世過一恒河沙數阿僧祇，始入二恒河沙阿僧祇，於東方過二恒河沙數佛土，有世界名日月；汝當於中成三藐三菩提，號法自在富王如來、應供、正遍知、明行足乃至佛世尊。』時虛空顯明菩薩以五體禮寶藏如來足。佛言：
「善男子！爾時海濟婆羅門語第六王子虛空，略說，唯不於此穢濁佛土，略說如虛空印菩薩所願。『世尊！若我如是意滿，令於十方恒河沙數世界虛空中有七寶蓋，白珠羅網以覆其上，懸眾寶鈴以嚴其蓋。寶鈴網中出如是聲，所謂：佛聲、法聲、僧聲、波羅蜜聲、力聲、通聲及無畏聲；其中一切眾生使聞是聲，令發阿耨多羅三藐三菩提心。其有先發菩提心者，令不退轉阿耨多羅三藐三菩提。』適發是言，於十方恒河沙數世界一切虛空中，略說，出如是聲，蒙佛威神皆悉自見。復白佛言：『唯！世尊！若是意滿如我所願，令我於世尊前得智顯明三昧，以是增長善法。得是三昧已，然後世尊，授我菩提記，蒙佛威神即得智顯明三昧。』佛言：『善哉！善男子！所願甚妙。以汝福業，於十方恒河沙數佛土虛空中覆以寶蓋，出柔軟聲，覺悟多億那由他百千眾生。善男子！是故字汝為虛空顯明。汝虛空顯明！於當來世過一恒河沙數阿僧祇，始入二恒河沙阿僧祇，於東方過二恒河沙數佛土，有世界名日月；汝當於中成三藐三菩提，號法自在富王如來、應供、正遍知、明行足乃至佛世尊。』時虛空顯明菩薩以五體禮寶藏如來足。佛言：
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「『起善習意調伏心， 能發大悲於眾生；
「『起善習意調伏心， 能發大悲於眾生；
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當度群品苦海岸， 覺智無上正菩提。』
當度群品苦海岸， 覺智無上正菩提。』
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「善男子！爾時海濟婆羅門語第七王子支像，略說，唯不於此濁佛土中。『我如是處成菩提，於中無有地獄、畜生、餓鬼之名，亦無女人，其中眾生不由胞胎；無須彌、鐵圍、大鐵圍、土、石諸山，無有泉源、瓦礫、刺棘、高下惡風、樹木、大海，亦無日、月、星宿、晝夜、闇冥；其中眾生無有穢氣、屎尿、涕唾，形無污臭身心無寄。令其中不以土石為地，純馬瑙成無量百千眾寶莊嚴。令其佛土無有餘草，唯曼陀羅、摩訶曼陀羅。令其佛土以種種寶樹莊嚴，其寶樹上種種寶蓋莊挍，有種種寶房舍，種種寶衣，種種寶鬘，種種寶瓔，種種寶嚴具，種種音樂，種種寶器，種種華，以莊挍樹。令眾華合音樂聲止，以是知夜。眾華合時菩薩受生，適生其中便坐定意，令得現莊嚴三昧，以是三昧見十方佛土微塵數世界中現在諸佛。令於爾時得淨天耳，聞於佛土微塵數十方餘世界中現在住世說法，說法諸佛。令其中眾生生已，皆自識宿命，憶念佛土微塵數劫中生事；令其生已，得淨天眼，普見十方佛微塵數佛國莊嚴；令其生已，善具知他心智，以一念頃，知佛土微塵佛剎中，一切眾生心念所行，乃至菩提般涅槃，不失是三昧。夜欲明時，四方香風微妙柔軟觸身生喜來吹華敷；令諸菩薩從三昧覺於華臺起，令得如是神通，一心念頃至一一方佛土微塵數佛剎，親近現在諸佛世尊已，還來本土，於曼陀羅、摩訶曼陀羅花臺上結加趺坐，思惟法門瞻仰如來，如所坐處隨其迴轉，於一切方悉令見我。其中菩薩於法或想若生疑者，令觀我身見即亘然。彼諸菩薩隨欲聞法，適觀我已皆悉令知。其中菩薩令無我所，無所為作乃至身命，其中菩薩皆得不退轉。其中令無不善之名，令其佛土亦無受戒之名、無犯悔語。令其中一切眾生，具三十二大人之相，具那羅延力。令其中無有一人諸根不具，乃至菩提般涅槃。令其中一切眾生其首文𠻬袈裟著身一時俱生，令得善分別三昧，乃至菩提際未曾中失。令其中眾生普集善根，令其中眾生無老、病、苦。有菩薩於中壽欲終時，結加趺坐而般涅槃，身中出火以自闍維香風來吹；彼舍利置於他方無佛土中，令成如意珠寶，如轉輪王明淨摩尼之寶；其中眾生有見彼摩尼寶光者，有見摩尼寶者，有復觸者；令彼一切不受地獄、餓鬼、畜生之苦，乃至菩提般涅槃未曾受痛，於中命終。其有諸佛現在住其世，為眾生說法生如是處。彼得生已，於諸佛所聞說妙法發菩提心；適發心已，令得不退轉阿耨多羅三藐三菩提。我佛土中，無有一人不入三昧而命終者，亦無苦痛無相戀著別離命終，於中終已令不生難處無佛國土中。至菩提際，未嘗
「善男子！爾時海濟婆羅門語第七王子支像，略說，唯不於此濁佛土中。『我如是處成菩提，於中無有地獄、畜生、餓鬼之名，亦無女人，其中眾生不由胞胎；無須彌、鐵圍、大鐵圍、土、石諸山，無有泉源、瓦礫、刺棘、高下惡風、樹木、大海，亦無日、月、星宿、晝夜、闇冥；其中眾生無有穢氣、屎尿、涕唾，形無污臭身心無寄。令其中不以土石為地，純馬瑙成無量百千眾寶莊嚴。令其佛土無有餘草，唯曼陀羅、摩訶曼陀羅。令其佛土以種種寶樹莊嚴，其寶樹上種種寶蓋莊挍，有種種寶房舍，種種寶衣，種種寶鬘，種種寶瓔，種種寶嚴具，種種音樂，種種寶器，種種華，以莊挍樹。令眾華合音樂聲止，以是知夜。眾華合時菩薩受生，適生其中便坐定意，令得現莊嚴三昧，以是三昧見十方佛土微塵數世界中現在諸佛。令於爾時得淨天耳，聞於佛土微塵數十方餘世界中現在住世說法，說法諸佛。令其中眾生生已，皆自識宿命，憶念佛土微塵數劫中生事；令其生已，得淨天眼，普見十方佛微塵數佛國莊嚴；令其生已，善具知他心智，以一念頃，知佛土微塵佛剎中，一切眾生心念所行，乃至菩提般涅槃，不失是三昧。夜欲明時，四方香風微妙柔軟觸身生喜來吹華敷；令諸菩薩從三昧覺於華臺起，令得如是神通，一心念頃至一一方佛土微塵數佛剎，親近現在諸佛世尊已，還來本土，於曼陀羅、摩訶曼陀羅花臺上結加趺坐，思惟法門瞻仰如來，如所坐處隨其迴轉，於一切方悉令見我。其中菩薩於法或想若生疑者，令觀我身見即亘然。彼諸菩薩隨欲聞法，適觀我已皆悉令知。其中菩薩令無我所，無所為作乃至身命，其中菩薩皆得不退轉。其中令無不善之名，令其佛土亦無受戒之名、無犯悔語。令其中一切眾生，具三十二大人之相，具那羅延力。令其中無有一人諸根不具，乃至菩提般涅槃。令其中一切眾生其首文𠻬袈裟著身一時俱生，令得善分別三昧，乃至菩提際未曾中失。令其中眾生普集善根，令其中眾生無老、病、苦。有菩薩於中壽欲終時，結加趺坐而般涅槃，身中出火以自闍維香風來吹；彼舍利置於他方無佛土中，令成如意珠寶，如轉輪王明淨摩尼之寶；其中眾生有見彼摩尼寶光者，有見摩尼寶者，有復觸者；令彼一切不受地獄、餓鬼、畜生之苦，乃至菩提般涅槃未曾受痛，於中命終。其有諸佛現在住其世，為眾生說法生如是處。彼得生已，於諸佛所聞說妙法發菩提心；適發心已，令得不退轉阿耨多羅三藐三菩提。我佛土中，無有一人不入三昧而命終者，亦無苦痛無相戀著別離命終，於中終已令不生難處無佛國土中。至菩提際，未嘗
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不見佛，未嘗不聞法，未嘗不供養僧。令其中一切眾生無穢濁、瞋恚、愛憎、慳嫉、無明、吾我於中生也。其佛土中，令無聲聞及辟支佛，純諸菩薩。潤心、軟心、無怨心、不濁心、寂心、定心，如是菩薩充滿其中。令我佛土莊嚴明淨，現於十方佛剎微塵數餘世界中，香亦遍至，使其眾生常樂充滿。令其佛土不聞苦聲。
不見佛，未嘗不聞法，未嘗不供養僧。令其中一切眾生無穢濁、瞋恚、愛憎、慳嫉、無明、吾我於中生也。其佛土中，令無聲聞及辟支佛，純諸菩薩。潤心、軟心、無怨心、不濁心、寂心、定心，如是菩薩充滿其中。令我佛土莊嚴明淨，現於十方佛剎微塵數餘世界中，香亦遍至，使其眾生常樂充滿。令其佛土不聞苦聲。
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「『我當爾所時行菩薩行，為菩薩時先立如是淨莊嚴佛土，安置如是淨意眾充滿佛剎，然後我於其中成阿耨多羅三藐三菩提。我逮菩提時令光明無量，又我身相莊嚴，令於十方千佛土微塵數餘佛剎中皆悉遍現。於中眾生有見我者，令彼眾生滅除貪欲、瞋恚、愚癡、慳嫉、吾我、嫌恨、結使，悉皆令滅，發菩提心隨其所欲，三昧陀羅尼忍辱以見我故悉皆令得。其有眾生生寒氷地獄者，見我已受暖暖樂受得是快樂，譬如比丘入第三禪；彼見我已令其身意極樂充滿，皆發阿耨多羅三藐三菩提心，於中命終來生我國，得不退轉阿耨多羅三藐三菩提。若眾生生餓鬼中，得見我已，略說，令不退轉阿耨多羅三藐三菩提。畜生亦如是說。如是我光倍照諸天，令我壽命無量，無能數者，除薩婆若智。我逮菩提時，於十方無量阿僧祇無稱無邊餘世界中，諸佛世尊讚歎稱譽。我令其中眾生聞名者，於彼所作善根迴向我剎，彼命終已來生我國，除無間罪、非毀正法、謗賢聖者。我逮菩提時，於無量阿僧祇餘佛剎中，眾生聞我名號求生我國，命欲終時，我與無量大眾圍遶，入無曀三昧而現其前。如是善說，令彼眾生心得歡喜一切苦滅；以是歡喜悟畢定三昧，令其心得法忍之樂，彼命終已得生我國。又餘佛土乏七財者，不樂求三乘，亦不樂求人天之福，又不樂求三善福地，樂著非法慳貪嫉妬，樂近邪法眾生之類，以墮無墮三昧，彼諸眾生命欲終時現住其前，與無量眾圍遶，而為說法。以己佛土示彼眾生勸以菩提，令彼眾生於我所得樂喜踊躍發菩提心，令彼一切苦痛除滅，得日燈三昧令捨愚癡，命終之後得生我國。』
「『我當爾所時行菩薩行，為菩薩時先立如是淨莊嚴佛土，安置如是淨意眾充滿佛剎，然後我於其中成阿耨多羅三藐三菩提。我逮菩提時令光明無量，又我身相莊嚴，令於十方千佛土微塵數餘佛剎中皆悉遍現。於中眾生有見我者，令彼眾生滅除貪欲、瞋恚、愚癡、慳嫉、吾我、嫌恨、結使，悉皆令滅，發菩提心隨其所欲，三昧陀羅尼忍辱以見我故悉皆令得。其有眾生生寒氷地獄者，見我已受暖暖樂受得是快樂，譬如比丘入第三禪；彼見我已令其身意極樂充滿，皆發阿耨多羅三藐三菩提心，於中命終來生我國，得不退轉阿耨多羅三藐三菩提。若眾生生餓鬼中，得見我已，略說，令不退轉阿耨多羅三藐三菩提。畜生亦如是說。如是我光倍照諸天，令我壽命無量，無能數者，除薩婆若智。我逮菩提時，於十方無量阿僧祇無稱無邊餘世界中，諸佛世尊讚歎稱譽。我令其中眾生聞名者，於彼所作善根迴向我剎，彼命終已來生我國，除無間罪、非毀正法、謗賢聖者。我逮菩提時，於無量阿僧祇餘佛剎中，眾生聞我名號求生我國，命欲終時，我與無量大眾圍遶，入無曀三昧而現其前。如是善說，令彼眾生心得歡喜一切苦滅；以是歡喜悟畢定三昧，令其心得法忍之樂，彼命終已得生我國。又餘佛土乏七財者，不樂求三乘，亦不樂求人天之福，又不樂求三善福地，樂著非法慳貪嫉妬，樂近邪法眾生之類，以墮無墮三昧，彼諸眾生命欲終時現住其前，與無量眾圍遶，而為說法。以己佛土示彼眾生勸以菩提，令彼眾生於我所得樂喜踊躍發菩提心，令彼一切苦痛除滅，得日燈三昧令捨愚癡，命終之後得生我國。』
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「佛言：『善哉，善哉！善男子！所願甚善。』彼白佛言：『世尊！若我如是意滿，於佛剎微塵數十方餘佛土中，令雨奇妙海此岸栴檀之末，於中眾生聞是香者，令彼一切發菩提心，令我於今得如願三昧已而自得見。』
「佛言：『善哉，善哉！善男子！所願甚善。』彼白佛言：『世尊！若我如是意滿，於佛剎微塵數十方餘佛土中，令雨奇妙海此岸栴檀之末，於中眾生聞是香者，令彼一切發菩提心，令我於今得如願三昧已而自得見。』
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「善男子！彼適願已，得如願三昧自見佛土，微塵數十方餘世界中，雨奇妙海此岸栴檀之末，見於十方各過數眾生叉手合掌發菩提心。佛言：『善男子！雨香甚速，勸過數眾生於菩提。善男子！是故字汝為師子香。於當來世過一恒河沙數阿僧祇，始入二恒河沙數阿僧祇，於上方去此佛土，過四十二恒河沙數佛剎微塵數佛土，有世界名紺香光明無塵。汝師子香！於中當成阿耨多羅三藐三菩提，號光明無塵上身香月自在王如來、應供、正遍知乃至佛世尊。』
「善男子！彼適願已，得如願三昧自見佛土，微塵數十方餘世界中，雨奇妙海此岸栴檀之末，見於十方各過數眾生叉手合掌發菩提心。佛言：『善男子！雨香甚速，勸過數眾生於菩提。善男子！是故字汝為師子香。於當來世過一恒河沙數阿僧祇，始入二恒河沙數阿僧祇，於上方去此佛土，過四十二恒河沙數佛剎微塵數佛土，有世界名紺香光明無塵。汝師子香！於中當成阿耨多羅三藐三菩提，號光明無塵上身香月自在王如來、應供、正遍知乃至佛世尊。』
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「善男子！爾時師子香菩薩五體禮如來足。寶藏如來言：
「善男子！爾時師子香菩薩五體禮如來足。寶藏如來言：
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「『起人修羅天所敬， 當為世尊濟眾生；
「『起人修羅天所敬， 當為世尊濟眾生；
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汝斷三界苦結縛， 汝當得妙無上士。』
汝斷三界苦結縛， 汝當得妙無上士。』
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大乘悲分陀利經第八王子授記品第九
大乘悲分陀利經第八王子授記品第九
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「善男子！爾時海濟婆羅門語第八王子阿摸具，略說。『世尊！我當爾所時於濁佛剎，為菩薩菩提行菩提行，我先淨十千濁佛剎立如是淨，如紺香光明無塵佛土無異，安置如是種善根清淨意，求大乘諸菩薩充滿其剎，然後我當於中成阿耨多羅三藐三菩提。唯！世尊！我當如是行菩提行，非餘菩薩之所能行。世尊！我於此七年中一處靜坐，思惟淨佛功德佛剎莊嚴淨佛土功德，我於中發起現莊嚴三昧等一萬八千菩薩三昧而得修習。世尊！是我以菩薩菩提行菩提行，我以臣婆闍伽枳由邏三昧，常見十方無量無邊餘世界中現在住世諸佛世尊，饒益眾生而為說法。又過三世者，見彼諸佛滿一切剎。世尊！我以旋三昧微塵等心，見彼諸佛世尊，菩薩、聲聞、大眾圍遶。我以無依三昧力，佛土微塵數身，禮一一身，以無上雜寶華、無上雜香塗、末鬘飾及與音樂，以此一切無上嚴飾供養諸佛，一一佛土如大海劫行。我以一切修身三昧，於一念頃知一切佛土中微塵數佛行。世尊！我以功德三昧佛土微塵數無上妙讚一一佛。世尊！我以不眴三昧一塵等心見佛充滿一切佛土。世尊！我以無諍三昧一念頃見一切佛土中過去當來現在佛剎莊嚴。世尊！我以首楞嚴三昧入地獄中，化作其身而為說法，勸以菩提令彼發心，於中命終得生為人，值現在世說法諸佛，令彼眾生從佛聞法得不退轉地。如是畜生、餓鬼、夜叉、羅剎、阿修羅、龍、緊那羅、摩睺羅伽中，及與天上，如是毘舍闍、富單那、迦吒富單那中，如是人、栴陀羅、賈客婬女中。如是，世尊！隨眾生處而受其形，順彼眾生業行因緣受若苦樂。若有種種工巧伎術，隨類而入現說所行，巧言方便得眾生心，然後誨之正法，勸以阿耨多羅三藐三菩提，令住不退轉無上正遍知。
「善男子！爾時海濟婆羅門語第八王子阿摸具，略說。『世尊！我當爾所時於濁佛剎，為菩薩菩提行菩提行，我先淨十千濁佛剎立如是淨，如紺香光明無塵佛土無異，安置如是種善根清淨意，求大乘諸菩薩充滿其剎，然後我當於中成阿耨多羅三藐三菩提。唯！世尊！我當如是行菩提行，非餘菩薩之所能行。世尊！我於此七年中一處靜坐，思惟淨佛功德佛剎莊嚴淨佛土功德，我於中發起現莊嚴三昧等一萬八千菩薩三昧而得修習。世尊！是我以菩薩菩提行菩提行，我以臣婆闍伽枳由邏三昧，常見十方無量無邊餘世界中現在住世諸佛世尊，饒益眾生而為說法。又過三世者，見彼諸佛滿一切剎。世尊！我以旋三昧微塵等心，見彼諸佛世尊，菩薩、聲聞、大眾圍遶。我以無依三昧力，佛土微塵數身，禮一一身，以無上雜寶華、無上雜香塗、末鬘飾及與音樂，以此一切無上嚴飾供養諸佛，一一佛土如大海劫行。我以一切修身三昧，於一念頃知一切佛土中微塵數佛行。世尊！我以功德三昧佛土微塵數無上妙讚一一佛。世尊！我以不眴三昧一塵等心見佛充滿一切佛土。世尊！我以無諍三昧一念頃見一切佛土中過去當來現在佛剎莊嚴。世尊！我以首楞嚴三昧入地獄中，化作其身而為說法，勸以菩提令彼發心，於中命終得生為人，值現在世說法諸佛，令彼眾生從佛聞法得不退轉地。如是畜生、餓鬼、夜叉、羅剎、阿修羅、龍、緊那羅、摩睺羅伽中，及與天上，如是毘舍闍、富單那、迦吒富單那中，如是人、栴陀羅、賈客婬女中。如是，世尊！隨眾生處而受其形，順彼眾生業行因緣受若苦樂。若有種種工巧伎術，隨類而入現說所行，巧言方便得眾生心，然後誨之正法，勸以阿耨多羅三藐三菩提，令住不退轉無上正遍知。
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「『唯！世尊！我當爾所時行菩提行，淨除十千佛土，於中一切眾生，行業結使滅如是毒，乃至一眾生所，令無四魔道。我當如是淨立十千佛土，如光明無塵上身香月自在王如來，紺香無塵世界佛剎莊嚴。我當自淨佛土及以眷屬，如師子香菩薩摩訶薩所願。唯！世尊！若如是意滿，令十千佛土中一切眾生眾苦除滅，令得一切軟心隨作心，令彼各各自四天下見於諸佛。彼諸眾生，種種眾寶、種種華香、末香、塗香、雜衣、頭舍、幢麾、幡蓋，令自然在手，令彼眾生用供養諸佛，發阿耨多羅三藐三菩提心。我以現莊嚴三昧力，令己自見。』適發是語，如其所願悉自得見。
「『唯！世尊！我當爾所時行菩提行，淨除十千佛土，於中一切眾生，行業結使滅如是毒，乃至一眾生所，令無四魔道。我當如是淨立十千佛土，如光明無塵上身香月自在王如來，紺香無塵世界佛剎莊嚴。我當自淨佛土及以眷屬，如師子香菩薩摩訶薩所願。唯！世尊！若如是意滿，令十千佛土中一切眾生眾苦除滅，令得一切軟心隨作心，令彼各各自四天下見於諸佛。彼諸眾生，種種眾寶、種種華香、末香、塗香、雜衣、頭舍、幢麾、幡蓋，令自然在手，令彼眾生用供養諸佛，發阿耨多羅三藐三菩提心。我以現莊嚴三昧力，令己自見。』適發是語，如其所願悉自得見。
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「佛言：『善哉，善哉！善男子！如汝普自立淨佛土周匝淨十千佛土，淨無量阿僧祇眾生身意，如是無量阿僧祇諸佛世尊，以如是無量阿僧祇供具而供養之。善男子！是故字汝為普賢。汝普賢，於當來世過一恒河沙數阿僧祇、二恒河沙阿僧祇餘少分，在於北方，去此佛土過六十恒河沙數佛剎，有世界名智水淨德，汝普賢！當於其中成阿耨多羅三藐三菩提，號師子奮迅金剛智如來、應供、正遍知乃至佛、世尊。』
「佛言：『善哉，善哉！善男子！如汝普自立淨佛土周匝淨十千佛土，淨無量阿僧祇眾生身意，如是無量阿僧祇諸佛世尊，以如是無量阿僧祇供具而供養之。善男子！是故字汝為普賢。汝普賢，於當來世過一恒河沙數阿僧祇、二恒河沙阿僧祇餘少分，在於北方，去此佛土過六十恒河沙數佛剎，有世界名智水淨德，汝普賢！當於其中成阿耨多羅三藐三菩提，號師子奮迅金剛智如來、應供、正遍知乃至佛、世尊。』
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「善男子！爾時普賢菩薩摩訶薩五體禮如來足。寶藏如來言：
「善男子！爾時普賢菩薩摩訶薩五體禮如來足。寶藏如來言：
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「『起善智樂調伏心， 於眾生所善堅誓；
「『起善智樂調伏心， 於眾生所善堅誓；
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於結深河度眾生， 汝知炬妙世作佛。』
於結深河度眾生， 汝知炬妙世作佛。』
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大乘悲分陀利經卷第三
大乘悲分陀利經卷第三
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