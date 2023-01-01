大乘悲分陀利經卷第二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大乘悲分陀利經卷第二

失三藏名今附秦錄 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 失三藏名今附秦錄

勸施品第四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勸施品第四

爾時寂意菩薩摩訶薩承佛威神白佛言：「世尊！以何因何緣，其餘諸佛國土清淨，無諸穢惡亦無五濁，種種奇妙莊嚴佛土；彼諸菩薩摩訶薩種種威德而皆悉備，種種歡樂而皆滿足，亦無聲聞、辟支佛名，何況其餘？世尊！以何因緣，於此穢惡命濁、劫濁、眾生濁、見濁、煩惱濁世，成阿耨多羅三藐三菩提，而有四眾三乘說法？世尊！何故不取清淨佛土無五濁者？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時寂意菩薩摩訶薩承佛威神白佛言：「世尊！以何因何緣，其餘諸佛國土清淨，無諸穢惡亦無五濁，種種奇妙莊嚴佛土；彼諸菩薩摩訶薩種種威德而皆悉備，種種歡樂而皆滿足，亦無聲聞、辟支佛名，何況其餘？世尊！以何因緣，於此穢惡命濁、劫濁、眾生濁、見濁、煩惱濁世，成阿耨多羅三藐三菩提，而有四眾三乘說法？世尊！何故不取清淨佛土無五濁者？」

佛言：「善男子！以本願故菩薩取淨佛土，亦以本願故取不淨土。善男子！有菩薩摩訶薩，大悲具足取不淨佛土。所以者何？以本願故，令我於此惡世成佛。汝一心善聽，當為汝說。」時寂意菩薩聽佛所說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善男子！以本願故菩薩取淨佛土，亦以本願故取不淨土。善男子！有菩薩摩訶薩，大悲具足取不淨佛土。所以者何？以本願故，令我於此惡世成佛。汝一心善聽，當為汝說。」時寂意菩薩聽佛所說。

佛言：「善男子！乃往古昔，過一恒河沙數阿僧祇劫，於此佛剎，爾時有大劫名持，是大劫中，在此佛剎是四天下。時轉輪王名曰離諍，主四天下。離諍王時，有國大師婆羅門，名曰海濟，生一子有三十二相、八十種好，百福莊嚴皆悉具足，身有圓光，如若瞿盧樹紫磨金色。當生之時，百千諸天來供養已，即為立字名曰海藏。彼於餘時出家學道，剃除鬚髮而被法服，得成阿耨多羅三藐三菩提，號曰寶藏。彼佛轉法輪時，令多億那由他百千眾生，有得天道及解脫果。彼於餘時，與多億那由他百千聲聞眾圍遶侍從，村城、聚落、王舍遊行，漸漸至安詶羅城。離諍轉輪王所治之處去城不遠，有閻披羅園，寶藏如來、應供、正遍知，與多億那由他百千聲聞眾俱，於中止住。時離諍王，聞寶藏如來、應供、正遍知與無數億那由他百千聲聞眾俱入其街里，住閻披羅園，王即生念：『今我應至如來，應供養、恭敬、尊重、讚歎。』時離諍王，以大神德無量王威，咸與無數億百千臣民前後圍遶導從出城，詣閻披羅園。以其所乘盡所乘地下乘步進，向寶藏如來所，至已頭面禮足，遶佛三匝，却坐一面。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善男子！乃往古昔，過一恒河沙數阿僧祇劫，於此佛剎，爾時有大劫名持，是大劫中，在此佛剎是四天下。時轉輪王名曰離諍，主四天下。離諍王時，有國大師婆羅門，名曰海濟，生一子有三十二相、八十種好，百福莊嚴皆悉具足，身有圓光，如若瞿盧樹紫磨金色。當生之時，百千諸天來供養已，即為立字名曰海藏。彼於餘時出家學道，剃除鬚髮而被法服，得成阿耨多羅三藐三菩提，號曰寶藏。彼佛轉法輪時，令多億那由他百千眾生，有得天道及解脫果。彼於餘時，與多億那由他百千聲聞眾圍遶侍從，村城、聚落、王舍遊行，漸漸至安詶羅城。離諍轉輪王所治之處去城不遠，有閻披羅園，寶藏如來、應供、正遍知，與多億那由他百千聲聞眾俱，於中止住。時離諍王，聞寶藏如來、應供、正遍知與無數億那由他百千聲聞眾俱入其街里，住閻披羅園，王即生念：『今我應至如來，應供養、恭敬、尊重、讚歎。』時離諍王，以大神德無量王威，咸與無數億百千臣民前後圍遶導從出城，詣閻披羅園。以其所乘盡所乘地下乘步進，向寶藏如來所，至已頭面禮足，遶佛三匝，却坐一面。

「善男子！爾時寶藏如來、應供、正遍知，見離諍王正法喜悅，要語勸化離諍王，令踊躍歡喜；以無數言辭，正法喜悅，要語勸化令踊躍已，默而住。時離諍王叉手合掌，白寶藏如來、應供、正遍知言：『唯願世尊，與比丘僧受我三月請，供養衣服、飲食、床㯓、臥具，病瘦醫藥隨其所須。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！爾時寶藏如來、應供、正遍知，見離諍王正法喜悅，要語勸化離諍王，令踊躍歡喜；以無數言辭，正法喜悅，要語勸化令踊躍已，默而住。時離諍王叉手合掌，白寶藏如來、應供、正遍知言：『唯願世尊，與比丘僧受我三月請，供養衣服、飲食、床㯓、臥具，病瘦醫藥隨其所須。』

「善男子！寶藏如來默然受請。彼離諍王知佛受請，禮畢遶佛三匝而去。時離諍王，還告諸小王群臣人民，作如是言：『汝等當知！我請寶藏如來、應供、正遍知及比丘僧三月，供養一切所須；我有財寶供養之具，所可愛重盡迴施佛及比丘僧。汝等所有己物供養之具，盡迴施佛及比丘僧。』彼諸人等皆亦迴施。時主藏寶臣，盡以金為閻披羅園地，尋時以竟，即為世尊造七寶臺——周匝四邊七寶為戶，遍於園中置七寶樹，彼諸樹上種種衣服而以莊嚴，種種幡蓋，種種真珠、瓔珞，種種房舍，種種嚴飾，種種寶器，種種雜香，種種七寶華果以莊嚴；散種種華，種種繒綵，種種茵褥，種種氍氀𣯾𣰆，種種衣服，以用敷座——又置寶輪在於臺外，當世尊前，去地一仞虛空中住，光㷿甚明。純白象寶七支平滿，住世尊後，擎持寶樹覆世尊上。彼樹莊嚴，以七寶瓔珞種種莊嚴。以七寶瓔珞種種嚴具，種種鬘飾，種種繒綵，種種妙衣，種種房舍，樹上有蓋七寶莊嚴。離諍王第一正后，在佛前住，以海此岸牛頭栴檀末香，以散佛上。離諍王，親自執持摩尼寶珠，光耀極明，置如來前，彼輪光珠，光照於園中，其明充滿，其佛光照三千大千世界，微妙普遍一一聲聞。以牛頭栴檀為座，亦以為机而承其足。諸聲聞後皆有白象，擎持寶樹，嚴飾麗妙，如前所說以覆其上。諸聲聞前皆有婇女，眾寶瓔珞以為嚴飾，皆以海此岸牛頭栴檀末香，用散佛上。其一一聲聞前置琉璃珠，種種音樂周遍園中。聖道寶臣將四種兵，列住園外周匝侍衛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！寶藏如來默然受請。彼離諍王知佛受請，禮畢遶佛三匝而去。時離諍王，還告諸小王群臣人民，作如是言：『汝等當知！我請寶藏如來、應供、正遍知及比丘僧三月，供養一切所須；我有財寶供養之具，所可愛重盡迴施佛及比丘僧。汝等所有己物供養之具，盡迴施佛及比丘僧。』彼諸人等皆亦迴施。時主藏寶臣，盡以金為閻披羅園地，尋時以竟，即為世尊造七寶臺——周匝四邊七寶為戶，遍於園中置七寶樹，彼諸樹上種種衣服而以莊嚴，種種幡蓋，種種真珠、瓔珞，種種房舍，種種嚴飾，種種寶器，種種雜香，種種七寶華果以莊嚴；散種種華，種種繒綵，種種茵褥，種種氍氀𣯾𣰆，種種衣服，以用敷座——又置寶輪在於臺外，當世尊前，去地一仞虛空中住，光㷿甚明。純白象寶七支平滿，住世尊後，擎持寶樹覆世尊上。彼樹莊嚴，以七寶瓔珞種種莊嚴。以七寶瓔珞種種嚴具，種種鬘飾，種種繒綵，種種妙衣，種種房舍，樹上有蓋七寶莊嚴。離諍王第一正后，在佛前住，以海此岸牛頭栴檀末香，以散佛上。離諍王，親自執持摩尼寶珠，光耀極明，置如來前，彼輪光珠，光照於園中，其明充滿，其佛光照三千大千世界，微妙普遍一一聲聞。以牛頭栴檀為座，亦以為机而承其足。諸聲聞後皆有白象，擎持寶樹，嚴飾麗妙，如前所說以覆其上。諸聲聞前皆有婇女，眾寶瓔珞以為嚴飾，皆以海此岸牛頭栴檀末香，用散佛上。其一一聲聞前置琉璃珠，種種音樂周遍園中。聖道寶臣將四種兵，列住園外周匝侍衛。

「善男子！爾時離諍王，於晨朝時出城詣佛，乘其所乘盡所乘地，下乘步進向世尊所。至已，頭面禮寶藏如來足及禮眾僧，遶三匝已，王親以水灌如來手，躬自斟酌百味飲食，種種餚饍皆悉備足。王知食訖收鉢，手執寶拂敬拂如來。其王千子及八萬四千諸小國王，如是供養聲聞僧已，皆各執拂而拂大眾。飯訖少時，無數億那由他百千眾生，皆來入園，為聽法故。無數億那由他百千諸天，於虛空中，雨眾天華作諸伎樂，種種天繒幡蓋柔軟衣服，及諸瓔珞懸虛空中。四萬青夜叉，於栴檀林中，常取海此岸牛頭栴檀為薪，為佛比丘僧供設飯食。時離諍王即是夜於佛大眾前，然多億那由他百千燈明。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！爾時離諍王，於晨朝時出城詣佛，乘其所乘盡所乘地，下乘步進向世尊所。至已，頭面禮寶藏如來足及禮眾僧，遶三匝已，王親以水灌如來手，躬自斟酌百味飲食，種種餚饍皆悉備足。王知食訖收鉢，手執寶拂敬拂如來。其王千子及八萬四千諸小國王，如是供養聲聞僧已，皆各執拂而拂大眾。飯訖少時，無數億那由他百千眾生，皆來入園，為聽法故。無數億那由他百千諸天，於虛空中，雨眾天華作諸伎樂，種種天繒幡蓋柔軟衣服，及諸瓔珞懸虛空中。四萬青夜叉，於栴檀林中，常取海此岸牛頭栴檀為薪，為佛比丘僧供設飯食。時離諍王即是夜於佛大眾前，然多億那由他百千燈明。

「善男子！時離諍王，夜分於世尊前，頂上、兩肩、手、膝、兩足竟夜擎燈，佛威神故，形無疲懈，其身受樂，譬如比丘入第三禪，身不傾倚，心無勞惓。如是供養終竟三月。如是千子八萬四千諸小國王，并餘多億那由他百千眾生，以王供養一一聲聞終於三月，如離諍王供養寶藏如來等無有異。時王正后，於三月中華香供養；餘多億那由他百千婇女，於三月中以華香供養諸聲聞眾，亦復如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！時離諍王，夜分於世尊前，頂上、兩肩、手、膝、兩足竟夜擎燈，佛威神故，形無疲懈，其身受樂，譬如比丘入第三禪，身不傾倚，心無勞惓。如是供養終竟三月。如是千子八萬四千諸小國王，并餘多億那由他百千眾生，以王供養一一聲聞終於三月，如離諍王供養寶藏如來等無有異。時王正后，於三月中華香供養；餘多億那由他百千婇女，於三月中以華香供養諸聲聞眾，亦復如是。

「善男子！爾時離諍王竟三月已，以八萬四千紫磨寶臺，迴施世尊。八萬四千金輪輪寶為首，亦用施佛。八萬四千白象，象寶為首，八萬四千馬，馬寶為首，八萬四千日明珠，珠寶為首，盡以施佛。八萬四千諸小國王，主藏寶為首，迴施世尊，供給所須。八萬四千小王，聖導寶為首，迴施世尊，給侍左右。八萬四千城，安詶羅城為首，施佛及僧隨意所用。八萬四千七寶行樹，八萬四千眾寶華聚，八萬四千七寶蓋，八萬四千王妙衣服，八萬四千雜寶鬘飾，略說：車乘、床座及承足机，臥具、屣器、頭服、冠幘，瓔珞、金瓔、真珠、瓔珞，伎樂、鍾鈴、螺鼓、幢麾及拂，鐙鑪、澡𣹉、園林、鳥獸，皆是眾寶并及妙味，各八萬四千，盡迴施寶藏如來、應供、正遍知已，而白佛言：『我國事殷并懺悔世尊，唯願如來，樂住此園比更奉覲。』彼離諍王千子於佛前住，一一王子請佛及僧，三月供養一切所須；世尊默然，受王子請。爾時離諍王，知佛受諸子請已，頭面禮足及比丘僧，右繞三匝，辭退還宮。彼時諸王子中，第一王子名曰不眴，於三月中，供養世尊及比丘僧，如離諍王。王子間日一來奉覲世尊及比丘僧，聽微妙法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！爾時離諍王竟三月已，以八萬四千紫磨寶臺，迴施世尊。八萬四千金輪輪寶為首，亦用施佛。八萬四千白象，象寶為首，八萬四千馬，馬寶為首，八萬四千日明珠，珠寶為首，盡以施佛。八萬四千諸小國王，主藏寶為首，迴施世尊，供給所須。八萬四千小王，聖導寶為首，迴施世尊，給侍左右。八萬四千城，安詶羅城為首，施佛及僧隨意所用。八萬四千七寶行樹，八萬四千眾寶華聚，八萬四千七寶蓋，八萬四千王妙衣服，八萬四千雜寶鬘飾，略說：車乘、床座及承足机，臥具、屣器、頭服、冠幘，瓔珞、金瓔、真珠、瓔珞，伎樂、鍾鈴、螺鼓、幢麾及拂，鐙鑪、澡𣹉、園林、鳥獸，皆是眾寶并及妙味，各八萬四千，盡迴施寶藏如來、應供、正遍知已，而白佛言：『我國事殷并懺悔世尊，唯願如來，樂住此園比更奉覲。』彼離諍王千子於佛前住，一一王子請佛及僧，三月供養一切所須；世尊默然，受王子請。爾時離諍王，知佛受諸子請已，頭面禮足及比丘僧，右繞三匝，辭退還宮。彼時諸王子中，第一王子名曰不眴，於三月中，供養世尊及比丘僧，如離諍王。王子間日一來奉覲世尊及比丘僧，聽微妙法。

「善男子！時國大師婆羅門，是寶藏如來父，名曰海濟，遍閻浮提男女大小而從乞求，未便即受，先令施主受三歸依，住阿耨多羅三藐三菩提，然後受施。閻浮提內一切老少有智，海濟婆羅門無不受其施，勸以三歸，令住阿耨多羅三藐三菩提者。如是勸多億那由他百千眾生，令修三福地，住阿耨多羅三藐三菩提。不眴王子於三月中如是供養世尊及比丘僧，如離諍王，竟三月已；唯除城郭、自然輪、自然象、自然馬、自然摩尼寶、玉女寶、主藏寶、聖道寶；除是已，以八萬四千金輪，八萬四千象，八萬四千馬，盡迴施佛，略說：日明珠、婇女、童子、如意之樹，華聚、衣蓋、瓔珞、車乘、床座，及承足机、臥具、屣器、頭服、冠幘、真珠、瓔珞，伎樂、鍾鈴、螺皷、幢麾及拂，鐙鑪、澡𣹉、園林、鳥獸，皆是眾寶，并及妙味各八萬四千。盡迴施已，懺悔世尊及比丘僧。尼摸王子，亦以如是供養之具，於三月中供養世尊并比丘僧，如不眴，供養已，如是寶物施與達嚫，亦如不眴。帝眾王子，於三月中供養世尊并比丘僧，達嚫亦然。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！時國大師婆羅門，是寶藏如來父，名曰海濟，遍閻浮提男女大小而從乞求，未便即受，先令施主受三歸依，住阿耨多羅三藐三菩提，然後受施。閻浮提內一切老少有智，海濟婆羅門無不受其施，勸以三歸，令住阿耨多羅三藐三菩提者。如是勸多億那由他百千眾生，令修三福地，住阿耨多羅三藐三菩提。不眴王子於三月中如是供養世尊及比丘僧，如離諍王，竟三月已；唯除城郭、自然輪、自然象、自然馬、自然摩尼寶、玉女寶、主藏寶、聖道寶；除是已，以八萬四千金輪，八萬四千象，八萬四千馬，盡迴施佛，略說：日明珠、婇女、童子、如意之樹，華聚、衣蓋、瓔珞、車乘、床座，及承足机、臥具、屣器、頭服、冠幘、真珠、瓔珞，伎樂、鍾鈴、螺皷、幢麾及拂，鐙鑪、澡𣹉、園林、鳥獸，皆是眾寶，并及妙味各八萬四千。盡迴施已，懺悔世尊及比丘僧。尼摸王子，亦以如是供養之具，於三月中供養世尊并比丘僧，如不眴，供養已，如是寶物施與達嚫，亦如不眴。帝眾王子，於三月中供養世尊并比丘僧，達嚫亦然。

「今當略說彼眾王子：無畏王子、虛空王子、支象王子、民陀羅王子、蜜蘇王子、魔陀步王子、土眾王子、知義王子、童子王子、解愚王子、解人王子、阿羅步王子、遣使王子、安佉慕王子、義語王子、阿隣度路王子、將願王子、將象王子、月將王子、日將王子、主將王子、金剛將王子、忍將王子、處將王子、疾將王子、賀邏尼慕王子、曀障王子、障力王子、障雜王子、樂雜王子、王財王子、欲悶王子、賀邏陀附王子、擁護王子、王稱王子、鹽摩野披羅步王子、野闍路王子、野度披樹王子、野頗奴王子、野象奴王子、禮月王子、不退王子，乃至離諍王千子，一一亦皆如是，以一切所須，供養寶藏如來、應供、正遍知，及無量比丘僧，衣被、飲食、臥具、隨病醫藥，并餘所須各於三月，如王太子不眴，一一以八萬四千金輪，乃至八萬四千味，皆迴施佛及比丘僧。以是大施，有求天帝，有求梵王，有求魔王，有求轉輪聖王，有求大富，有求聲聞，乃無一人求辟支佛乘，況求大乘。爾時離諍王以此大施，還求轉輪聖王，如是滿二百五十歲，皆亦各各懺悔世尊并比丘僧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「今當略說彼眾王子：無畏王子、虛空王子、支象王子、民陀羅王子、蜜蘇王子、魔陀步王子、土眾王子、知義王子、童子王子、解愚王子、解人王子、阿羅步王子、遣使王子、安佉慕王子、義語王子、阿隣度路王子、將願王子、將象王子、月將王子、日將王子、主將王子、金剛將王子、忍將王子、處將王子、疾將王子、賀邏尼慕王子、曀障王子、障力王子、障雜王子、樂雜王子、王財王子、欲悶王子、賀邏陀附王子、擁護王子、王稱王子、鹽摩野披羅步王子、野闍路王子、野度披樹王子、野頗奴王子、野象奴王子、禮月王子、不退王子，乃至離諍王千子，一一亦皆如是，以一切所須，供養寶藏如來、應供、正遍知，及無量比丘僧，衣被、飲食、臥具、隨病醫藥，并餘所須各於三月，如王太子不眴，一一以八萬四千金輪，乃至八萬四千味，皆迴施佛及比丘僧。以是大施，有求天帝，有求梵王，有求魔王，有求轉輪聖王，有求大富，有求聲聞，乃無一人求辟支佛乘，況求大乘。爾時離諍王以此大施，還求轉輪聖王，如是滿二百五十歲，皆亦各各懺悔世尊并比丘僧。

「爾時國大師海濟婆羅門，詣寶藏如來比丘僧所，請供七年，以一切所須衣被、飲食、臥具，隨病醫藥并餘所須。爾時世尊默然受之國大師請。是時海濟婆羅門，以一切所須供養寶藏如來，如王離諍亦無有異。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時國大師海濟婆羅門，詣寶藏如來比丘僧所，請供七年，以一切所須衣被、飲食、臥具，隨病醫藥并餘所須。爾時世尊默然受之國大師請。是時海濟婆羅門，以一切所須供養寶藏如來，如王離諍亦無有異。

「善男子！海濟婆羅門，於餘時心生念：『我已勸多億那由他百千眾生，令發阿耨多羅三藐三菩提心，不知是離諍王所可志願，為求天王，為求人王，為求聲聞乘，為求辟支佛乘，為求阿耨多羅三藐三菩提？設我當得成阿耨多羅三藐三菩提，未度眾生令皆得度，未得解眾生令皆得解，諸老、病、死、憂悲苦惱眾生令得解脫，未涅槃者令得涅槃。若龍、若夜叉、若佛、若聲聞、若梵王，願示我夢，是王為求天福，為求人福，為求聲聞辟支佛地，為求阿耨多羅三藐三菩提耶？』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！海濟婆羅門，於餘時心生念：『我已勸多億那由他百千眾生，令發阿耨多羅三藐三菩提心，不知是離諍王所可志願，為求天王，為求人王，為求聲聞乘，為求辟支佛乘，為求阿耨多羅三藐三菩提？設我當得成阿耨多羅三藐三菩提，未度眾生令皆得度，未得解眾生令皆得解，諸老、病、死、憂悲苦惱眾生令得解脫，未涅槃者令得涅槃。若龍、若夜叉、若佛、若聲聞、若梵王，願示我夢，是王為求天福，為求人福，為求聲聞辟支佛地，為求阿耨多羅三藐三菩提耶？』

「善男子！爾時國王大師海濟婆羅門，即於夢中見如是光明，見十方恒河沙數世界諸佛如來。彼諸佛世尊，皆遣蓮華與婆羅門，白銀為莖，黃金為葉，馬瑙為臺，琉璃為鬚，一一華上皆有日現；彼諸日上有七寶蓋，一一日出六十億光，彼一切光皆入婆羅門口；自見己身，高千由旬清淨如鏡；自見身中，六十億那由他百千菩薩，皆於蓮華臺上結加趺座入於三昧。見彼諸日遶身周匝，又見諸蓋虛空中住乃至梵天。彼諸蓮華遶身住者，聞出柔軟之音，過天五樂。於中見離諍王，猪頭人身以血自塗，東西馳走，多諸雜虫競來食之。於卑賤伊蘭樹下坐，多諸雜虫競共食之，乃至白骨已，數數還復。猪頭人身以血自塗，多諸雜虫競來食之。於卑賤伊蘭樹下坐，多諸雜虫競來食之，乃至白骨。於中見諸王子，有猪頭者、有象頭者、有水牛頭者、有狼頭者、有豺頭者、有狗頭者、有獼猴頭者，以血塗身，多諸雜虫競來食之，皆依卑賤伊蘭樹下坐，多諸雜虫競來食之，乃至白骨其身還復，虫尋食之。復見餘王子乘水牛車，須曼那華以自莊嚴，隨不正道而南遊行。梵王帝釋并及護世來語之言：『咄！婆羅門！汝與蓮華周匝住者，於中先以一華持與國王，其諸王子各與一華。然後與諸小王，自與汝子并及餘人。』時婆羅門聞彼諸天使分布已，即分諸華。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！爾時國王大師海濟婆羅門，即於夢中見如是光明，見十方恒河沙數世界諸佛如來。彼諸佛世尊，皆遣蓮華與婆羅門，白銀為莖，黃金為葉，馬瑙為臺，琉璃為鬚，一一華上皆有日現；彼諸日上有七寶蓋，一一日出六十億光，彼一切光皆入婆羅門口；自見己身，高千由旬清淨如鏡；自見身中，六十億那由他百千菩薩，皆於蓮華臺上結加趺座入於三昧。見彼諸日遶身周匝，又見諸蓋虛空中住乃至梵天。彼諸蓮華遶身住者，聞出柔軟之音，過天五樂。於中見離諍王，猪頭人身以血自塗，東西馳走，多諸雜虫競來食之。於卑賤伊蘭樹下坐，多諸雜虫競共食之，乃至白骨已，數數還復。猪頭人身以血自塗，多諸雜虫競來食之。於卑賤伊蘭樹下坐，多諸雜虫競來食之，乃至白骨。於中見諸王子，有猪頭者、有象頭者、有水牛頭者、有狼頭者、有豺頭者、有狗頭者、有獼猴頭者，以血塗身，多諸雜虫競來食之，皆依卑賤伊蘭樹下坐，多諸雜虫競來食之，乃至白骨其身還復，虫尋食之。復見餘王子乘水牛車，須曼那華以自莊嚴，隨不正道而南遊行。梵王帝釋并及護世來語之言：『咄！婆羅門！汝與蓮華周匝住者，於中先以一華持與國王，其諸王子各與一華。然後與諸小王，自與汝子并及餘人。』時婆羅門聞彼諸天使分布已，即分諸華。

「眠覺起坐憶所見夢，於坐生念：『是轉輪王，願樂下賤生死，悕望安樂而願卑賤；諸王子等亦復如是。又我所見王子乘水牛車，須曼那華以自莊嚴，而南遊行，是求聲聞乘者。又，我所見光明於十方諸佛世尊，緣我遍至閻浮提，勸化多億那由他百千眾生，以三福地使得成就令住其中。以是故，我夢見大光明，見於十方諸佛世尊，以我遍至閻浮提勸化過數眾生，令住阿耨多羅三藐三菩提。又我今請如來、應供、正遍知及比丘僧，於七年中以一切所須，以是十方諸餘世界諸佛世尊，今遣此華而來與我，令發阿耨多羅三藐三菩提，願以是諸佛世尊為我遣華。我所見華上日，有諸光明入我口中，見己身極為高廣。見日周身，自見身中，有六十億那由他百千菩薩，蓮華臺上結加趺坐入於三昧，如是諸夢我所不解。又見梵釋護世勸我分布諸華，尋時自見分此華。如是諸夢唯佛明焉！我以何因緣見此大夢？我今應至佛所問此夢意。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「眠覺起坐憶所見夢，於坐生念：『是轉輪王，願樂下賤生死，悕望安樂而願卑賤；諸王子等亦復如是。又我所見王子乘水牛車，須曼那華以自莊嚴，而南遊行，是求聲聞乘者。又，我所見光明於十方諸佛世尊，緣我遍至閻浮提，勸化多億那由他百千眾生，以三福地使得成就令住其中。以是故，我夢見大光明，見於十方諸佛世尊，以我遍至閻浮提勸化過數眾生，令住阿耨多羅三藐三菩提。又我今請如來、應供、正遍知及比丘僧，於七年中以一切所須，以是十方諸餘世界諸佛世尊，今遣此華而來與我，令發阿耨多羅三藐三菩提，願以是諸佛世尊為我遣華。我所見華上日，有諸光明入我口中，見己身極為高廣。見日周身，自見身中，有六十億那由他百千菩薩，蓮華臺上結加趺坐入於三昧，如是諸夢我所不解。又見梵釋護世勸我分布諸華，尋時自見分此華。如是諸夢唯佛明焉！我以何因緣見此大夢？我今應至佛所問此夢意。』

「爾時海濟婆羅門，即於夜時具辦餚饍，明至佛所自行澡水。佛及比丘，從上至下行水畢已，手自斟酌種種餚饍，隨意所須飯佛及僧，食訖收鉢還坐說法。爾時離諍王與其千子、無數百千大眾俱，圍遶侍從往詣佛所，乘其所乘盡所乘地，下乘恭肅步進入園；至如來所，頭面禮足及比丘僧，坐於佛所聽說妙法。爾時海濟婆羅門，如前所見夢前問佛已。世尊告大婆羅門：『汝所見大光明，見於十方恒河沙數世界諸佛世尊，彼為汝遣華；上見日皆放光明，彼諸光明盡入汝口。以汝婆羅門，於二百五十歲，遍行閻浮提，勸化過數眾生，以三福地令住其中。又勸化過數眾生，以阿耨多羅三藐三菩提令住其中。以是大施故，婆羅門！彼諸佛世尊，皆授汝阿耨多羅三藐三菩提記，於十方恒河沙數世界中，現在住世說法。諸佛遣華與汝，以白銀為莖，黃金為葉，馬瑙為臺，琉璃為鬚，一切華上所可見日。婆羅門！彼所現夢是先瑞應。汝婆羅門！夢見十方恒河沙數世界中諸佛世尊，現在住世說法。彼諸佛世尊為汝遣七寶蓋，彼諸寶蓋於空中住乃至梵天。婆羅門！汝可成阿耨多羅三藐三菩提夜時，即是夜名稱流布聞於十方恒河沙數世界乃至梵天，無其過上見汝頂者。婆羅門！彼所現夢是先瑞應。婆羅門！汝夢見己身極自高廣，乃至梵天日周身住。婆羅門！汝所可勸化過數眾生發菩提心，是汝成菩提時，一佛世界微塵數十方國土，彼亦成阿耨多羅三藐三菩提。是汝本所勸化於菩提者，彼皆稱譽汝而作是言：「彼如來、應供、正遍知，初勸化我等於阿耨多羅三藐三菩提，是故我今得成阿耨多羅三藐三菩提，彼是我等善知識。」彼諸佛皆遣菩薩，恭敬供養讚歎於汝。彼諸菩薩摩訶薩各捨己佛土而來，皆以種種菩薩神通，供養於汝，而聽法已，得種種若干三昧忍辱陀羅尼門；彼諸菩薩摩訶薩各還本土，稱譽讚歎汝之名稱。婆羅門！彼所現夢是先瑞應。婆羅門！汝自見身中多億菩薩於蓮華上結加趺坐入於三昧者。婆羅門！汝成菩提時，勸化多億那由他百千眾生，得不退轉住阿耨多羅三藐三菩提。婆羅門！汝以無上般涅槃般涅槃已，於後一佛世界微塵數大劫中，十方國土諸佛世尊，以正法王治，皆讚歎稱譽汝，如過無量無邊阿僧祇劫，有如來、應供、正遍知，名號如是。「彼如來、應供、正遍知，勸化我等令住阿耨多羅三藐三菩提；以是故，我等今得成阿耨多羅三藐三菩提，得正法王位。」婆羅門！彼所現夢是先瑞應。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時海濟婆羅門，即於夜時具辦餚饍，明至佛所自行澡水。佛及比丘，從上至下行水畢已，手自斟酌種種餚饍，隨意所須飯佛及僧，食訖收鉢還坐說法。爾時離諍王與其千子、無數百千大眾俱，圍遶侍從往詣佛所，乘其所乘盡所乘地，下乘恭肅步進入園；至如來所，頭面禮足及比丘僧，坐於佛所聽說妙法。爾時海濟婆羅門，如前所見夢前問佛已。世尊告大婆羅門：『汝所見大光明，見於十方恒河沙數世界諸佛世尊，彼為汝遣華；上見日皆放光明，彼諸光明盡入汝口。以汝婆羅門，於二百五十歲，遍行閻浮提，勸化過數眾生，以三福地令住其中。又勸化過數眾生，以阿耨多羅三藐三菩提令住其中。以是大施故，婆羅門！彼諸佛世尊，皆授汝阿耨多羅三藐三菩提記，於十方恒河沙數世界中，現在住世說法。諸佛遣華與汝，以白銀為莖，黃金為葉，馬瑙為臺，琉璃為鬚，一切華上所可見日。婆羅門！彼所現夢是先瑞應。汝婆羅門！夢見十方恒河沙數世界中諸佛世尊，現在住世說法。彼諸佛世尊為汝遣七寶蓋，彼諸寶蓋於空中住乃至梵天。婆羅門！汝可成阿耨多羅三藐三菩提夜時，即是夜名稱流布聞於十方恒河沙數世界乃至梵天，無其過上見汝頂者。婆羅門！彼所現夢是先瑞應。婆羅門！汝夢見己身極自高廣，乃至梵天日周身住。婆羅門！汝所可勸化過數眾生發菩提心，是汝成菩提時，一佛世界微塵數十方國土，彼亦成阿耨多羅三藐三菩提。是汝本所勸化於菩提者，彼皆稱譽汝而作是言：「彼如來、應供、正遍知，初勸化我等於阿耨多羅三藐三菩提，是故我今得成阿耨多羅三藐三菩提，彼是我等善知識。」彼諸佛皆遣菩薩，恭敬供養讚歎於汝。彼諸菩薩摩訶薩各捨己佛土而來，皆以種種菩薩神通，供養於汝，而聽法已，得種種若干三昧忍辱陀羅尼門；彼諸菩薩摩訶薩各還本土，稱譽讚歎汝之名稱。婆羅門！彼所現夢是先瑞應。婆羅門！汝自見身中多億菩薩於蓮華上結加趺坐入於三昧者。婆羅門！汝成菩提時，勸化多億那由他百千眾生，得不退轉住阿耨多羅三藐三菩提。婆羅門！汝以無上般涅槃般涅槃已，於後一佛世界微塵數大劫中，十方國土諸佛世尊，以正法王治，皆讚歎稱譽汝，如過無量無邊阿僧祇劫，有如來、應供、正遍知，名號如是。「彼如來、應供、正遍知，勸化我等令住阿耨多羅三藐三菩提；以是故，我等今得成阿耨多羅三藐三菩提，得正法王位。」婆羅門！彼所現夢是先瑞應。

「『婆羅門！汝夢見餘人猪頭人身象頭，乃至狗頭以血塗身，多諸雜虫競來食之；卑賤伊蘭樹下坐，多諸雜虫競來食之，乃至白骨其身還復。猪頭人身乃至狗頭，以血自塗，多諸雜虫競來食之，是彼愚癡男子，住三福地布施、持戒、修定者，有求魔界苦；樂求天上，福盡命終之苦；人中老病死苦，怨憎會苦，愛別離苦；餓鬼中飢渴苦；畜生中癡冥屠割苦；樂在地獄中受種種苦。住三福地者，求天上天王；求人中一天下王、求二天下王、求三天下王、求四天下王；彼愚癡男子食一切眾生，一切眾生亦食彼愚癡男子，如是經久沈溺生死。婆羅門！彼所現夢是先瑞應。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『婆羅門！汝夢見餘人猪頭人身象頭，乃至狗頭以血塗身，多諸雜虫競來食之；卑賤伊蘭樹下坐，多諸雜虫競來食之，乃至白骨其身還復。猪頭人身乃至狗頭，以血自塗，多諸雜虫競來食之，是彼愚癡男子，住三福地布施、持戒、修定者，有求魔界苦；樂求天上，福盡命終之苦；人中老病死苦，怨憎會苦，愛別離苦；餓鬼中飢渴苦；畜生中癡冥屠割苦；樂在地獄中受種種苦。住三福地者，求天上天王；求人中一天下王、求二天下王、求三天下王、求四天下王；彼愚癡男子食一切眾生，一切眾生亦食彼愚癡男子，如是經久沈溺生死。婆羅門！彼所現夢是先瑞應。

「『婆羅門！汝夢見餘人以須曼那華而自莊嚴，乘水牛車隨不正道而南遊行者。婆羅門！彼善男子，亦住三福地布施、持戒、修定，為自度故，是求聲聞乘者，彼所現夢求聲聞乘人，是先瑞應。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『婆羅門！汝夢見餘人以須曼那華而自莊嚴，乘水牛車隨不正道而南遊行者。婆羅門！彼善男子，亦住三福地布施、持戒、修定，為自度故，是求聲聞乘者，彼所現夢求聲聞乘人，是先瑞應。』

大乘悲分陀利經勸發品第五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大乘悲分陀利經勸發品第五

「善男子！爾時國大師海濟婆羅門，語離諍王，作如是言：『大王！人身難得，閑靜時難，如來、應供、正遍知出世甚難，譬如優曇鉢華時一現耳，樂求善根難，正願亦難。大王！王位眾苦之本，人中一天下王位、二天下王位、三天下王位、四天下王位，皆苦之本。大王！此是久受生死苦器。大王！人天福報，譬如疾風無有住時，如水中月；凡夫五欲無足，醉於境界，樂求人天福報；凡夫人數受地獄苦、畜生苦、餓鬼苦、人中愛別離苦、天上退還苦、數數入胎苦、更相殘害苦。凡夫如是展轉受苦，所以者何？無善知識，不發正願故，亦不能求；未及謂及，未得謂得，未證謂證，如是無明凡夫不知厭足，不肯發菩提心，所可滅眾苦，於生死中不厭不憂，於中數數受苦。大王！思惟生死苦器，是故大王！汝今於佛法中，已種善根作諸福德，於三寶中已得信喜；施與世尊，大富果報，奉持戒者生天果報，有所聞法大智慧果報。大王！汝設邪見若已竟，汝今可發阿耨多羅三藐三菩提心。』王曰：『止！婆羅門！我不求菩提樂住生死。婆羅門！我已布施、持戒、聽法。婆羅門！阿耨多羅三藐三菩提甚為難得。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！爾時國大師海濟婆羅門，語離諍王，作如是言：『大王！人身難得，閑靜時難，如來、應供、正遍知出世甚難，譬如優曇鉢華時一現耳，樂求善根難，正願亦難。大王！王位眾苦之本，人中一天下王位、二天下王位、三天下王位、四天下王位，皆苦之本。大王！此是久受生死苦器。大王！人天福報，譬如疾風無有住時，如水中月；凡夫五欲無足，醉於境界，樂求人天福報；凡夫人數受地獄苦、畜生苦、餓鬼苦、人中愛別離苦、天上退還苦、數數入胎苦、更相殘害苦。凡夫如是展轉受苦，所以者何？無善知識，不發正願故，亦不能求；未及謂及，未得謂得，未證謂證，如是無明凡夫不知厭足，不肯發菩提心，所可滅眾苦，於生死中不厭不憂，於中數數受苦。大王！思惟生死苦器，是故大王！汝今於佛法中，已種善根作諸福德，於三寶中已得信喜；施與世尊，大富果報，奉持戒者生天果報，有所聞法大智慧果報。大王！汝設邪見若已竟，汝今可發阿耨多羅三藐三菩提心。』王曰：『止！婆羅門！我不求菩提樂住生死。婆羅門！我已布施、持戒、聽法。婆羅門！阿耨多羅三藐三菩提甚為難得。』

「海濟婆羅門復作是言：『大王！菩提道淨，應至意發願，淨心滿足，是道清淨故，意淨故；是道正直，以不諂故；是道極淨，諸結盡故；是道寬博，無障礙故；是道等度，以等心故；是道無畏，以不作諸惡故；是道大富，以檀波羅蜜故；是道最尊，以尸波羅蜜故；是道無辱，以羼提波羅蜜故；是道無住，以毘梨耶波羅蜜故；是道閑靜，以禪波羅蜜故；是道善釋，以般若波羅蜜故；是道得實智，以大慈故；是道得不退轉，以大悲故；是道得踊躍，以大喜故；是道堅固，以大捨故；是道無坑坎刺棘，無喜欲誑想故；是道至安隱，心無壞故；是道無劫奪，善解色、聲、香、味、觸故；是道除魔怨敵，善解陰、界、入故；是道無魔，滅諸結故；是道得妙心，無聲聞、辟支佛念故；是道興盛，受諸佛力故；是道至大寶，應一切種智寶故；是道一切露現，阿僧祇智明故；是道明導師，所行不離善知識故；是道無高下，無憎愛故；是道無塵穢，不喜瞋濁故；是道善逝，無諸不善故。大王！彼菩提道趣安隱盡涅槃際。大王！可發菩提心。』王曰：『婆羅門！是八萬歲世人中如來出現，猶尚不能滅諸惡趣。其有眾生善根熟者，彼眾生皆住於果，有得三昧陀羅尼忍辱者，菩薩善根純熟，彼授菩提記；有少種善根者，彼受人天福；眾生各各輪轉隨善惡行有處。佛說：「若一切眾生不種善根，苦不滅；唯佛身是福田，然不能度脫未種善根者。我當發菩提心，我行菩薩行時，以大智入不可思議陀羅尼法門，度眾生佛事，然不以此不淨土迴向菩提心。設我得如意佛土，我當發菩提心，乃至證阿耨多羅三藐三菩提時，我爾所時行菩薩行，滅佛土中一切眾生苦。」』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「海濟婆羅門復作是言：『大王！菩提道淨，應至意發願，淨心滿足，是道清淨故，意淨故；是道正直，以不諂故；是道極淨，諸結盡故；是道寬博，無障礙故；是道等度，以等心故；是道無畏，以不作諸惡故；是道大富，以檀波羅蜜故；是道最尊，以尸波羅蜜故；是道無辱，以羼提波羅蜜故；是道無住，以毘梨耶波羅蜜故；是道閑靜，以禪波羅蜜故；是道善釋，以般若波羅蜜故；是道得實智，以大慈故；是道得不退轉，以大悲故；是道得踊躍，以大喜故；是道堅固，以大捨故；是道無坑坎刺棘，無喜欲誑想故；是道至安隱，心無壞故；是道無劫奪，善解色、聲、香、味、觸故；是道除魔怨敵，善解陰、界、入故；是道無魔，滅諸結故；是道得妙心，無聲聞、辟支佛念故；是道興盛，受諸佛力故；是道至大寶，應一切種智寶故；是道一切露現，阿僧祇智明故；是道明導師，所行不離善知識故；是道無高下，無憎愛故；是道無塵穢，不喜瞋濁故；是道善逝，無諸不善故。大王！彼菩提道趣安隱盡涅槃際。大王！可發菩提心。』王曰：『婆羅門！是八萬歲世人中如來出現，猶尚不能滅諸惡趣。其有眾生善根熟者，彼眾生皆住於果，有得三昧陀羅尼忍辱者，菩薩善根純熟，彼授菩提記；有少種善根者，彼受人天福；眾生各各輪轉隨善惡行有處。佛說：「若一切眾生不種善根，苦不滅；唯佛身是福田，然不能度脫未種善根者。我當發菩提心，我行菩薩行時，以大智入不可思議陀羅尼法門，度眾生佛事，然不以此不淨土迴向菩提心。設我得如意佛土，我當發菩提心，乃至證阿耨多羅三藐三菩提時，我爾所時行菩薩行，滅佛土中一切眾生苦。」』

「善男子！爾時寶藏如來、應供、正遍知，入見莊嚴三昧，現如是神通。寶藏如來入現莊嚴三昧已，應時現如是光明，於十方各千佛土微塵數世界現一切莊嚴——有諸佛世尊已入涅槃，有欲入涅槃；有菩薩摩訶薩，菩提樹下坐降魔官屬，有成佛未久而轉法輪，有久成佛說法，有純菩薩充滿佛土；有國土乃至無聲聞、辟支佛名，有處有聲聞、辟支佛；有國土空無佛菩薩，亦無聲聞、辟支佛；有不淨佛土五濁出時，有淨佛土無有五濁；有尊有卑，有長壽有短壽；有佛土火災起，有水災起，有風災起；有處已壞，有處始成；妙光照彼一切悉現。爾時大眾，普見彼諸佛土國界莊嚴。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！爾時寶藏如來、應供、正遍知，入見莊嚴三昧，現如是神通。寶藏如來入現莊嚴三昧已，應時現如是光明，於十方各千佛土微塵數世界現一切莊嚴——有諸佛世尊已入涅槃，有欲入涅槃；有菩薩摩訶薩，菩提樹下坐降魔官屬，有成佛未久而轉法輪，有久成佛說法，有純菩薩充滿佛土；有國土乃至無聲聞、辟支佛名，有處有聲聞、辟支佛；有國土空無佛菩薩，亦無聲聞、辟支佛；有不淨佛土五濁出時，有淨佛土無有五濁；有尊有卑，有長壽有短壽；有佛土火災起，有水災起，有風災起；有處已壞，有處始成；妙光照彼一切悉現。爾時大眾，普見彼諸佛土國界莊嚴。

「爾時海濟婆羅門語王言：『汝今但觀佛土莊嚴。大王！可發阿耨多羅三藐三菩提心。大王！可取隨意佛土。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時海濟婆羅門語王言：『汝今但觀佛土莊嚴。大王！可發阿耨多羅三藐三菩提心。大王！可取隨意佛土。』

「善男子！爾時離諍王，向寶藏如來叉手合掌而白佛：『唯！世尊！菩薩摩訶薩以何行業取淨佛土？以何不淨意眾生？以何取長壽？』佛言：『大王！菩薩摩訶薩以願取淨佛土無五濁，亦以願取不淨。』王曰：『唯！世尊！我還入城一處靜坐思惟所願，如我所應佛土無有五濁，淨行迴向。』佛言：『大王！今正是時。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！爾時離諍王，向寶藏如來叉手合掌而白佛：『唯！世尊！菩薩摩訶薩以何行業取淨佛土？以何不淨意眾生？以何取長壽？』佛言：『大王！菩薩摩訶薩以願取淨佛土無五濁，亦以願取不淨。』王曰：『唯！世尊！我還入城一處靜坐思惟所願，如我所應佛土無有五濁，淨行迴向。』佛言：『大王！今正是時。』

「善男子！爾時離諍王頂禮世尊足并比丘僧，遶佛三匝而去，還來入城至其宮殿，獨坐一處三昧思惟佛土莊嚴誓願。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！爾時離諍王頂禮世尊足并比丘僧，遶佛三匝而去，還來入城至其宮殿，獨坐一處三昧思惟佛土莊嚴誓願。

「善男子！爾時海濟婆羅門，語太子不眴言：『善男子！汝亦可發阿耨多羅三藐三菩提心，汝所有三福地布施、持戒、修定，所修善行，一切迴向菩提。』彼曰：『我亦還家獨坐一處，思惟莊嚴佛土願，我若發菩提心，更來如來所，迴向菩提心，取莊嚴佛土。』時彼王子，頂禮佛足并比丘僧，遶佛三匝，還於己舍，獨坐一處，如是思惟莊嚴佛土願。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！爾時海濟婆羅門，語太子不眴言：『善男子！汝亦可發阿耨多羅三藐三菩提心，汝所有三福地布施、持戒、修定，所修善行，一切迴向菩提。』彼曰：『我亦還家獨坐一處，思惟莊嚴佛土願，我若發菩提心，更來如來所，迴向菩提心，取莊嚴佛土。』時彼王子，頂禮佛足并比丘僧，遶佛三匝，還於己舍，獨坐一處，如是思惟莊嚴佛土願。

「善男子！爾時國大師海濟婆羅門，語第二子尼摸，作如是言：『汝童子，亦可發菩提心，乃至王諸子勸發菩提，八萬四千諸小王，并餘九十二億人，勸發菩提心。』彼一切皆作是言：『我等亦各各歸家，獨坐一處，思惟莊嚴佛土願。』彼一切如是七年中，各坐三昧無惱亂心，思惟莊嚴佛土願。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！爾時國大師海濟婆羅門，語第二子尼摸，作如是言：『汝童子，亦可發菩提心，乃至王諸子勸發菩提，八萬四千諸小王，并餘九十二億人，勸發菩提心。』彼一切皆作是言：『我等亦各各歸家，獨坐一處，思惟莊嚴佛土願。』彼一切如是七年中，各坐三昧無惱亂心，思惟莊嚴佛土願。

「善男子！海濟婆羅門，於餘時心生是念：『我勸多億那由他百千眾生，於阿耨多羅三藐三菩提；又我請佛及無量比丘僧，七年供養一切所須；設我阿耨多羅三藐三菩提意滿如願必成，我當勸化天、阿修羅、乾闥婆、龍、夜叉、羅剎、鳩槃茶等以大施會。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！海濟婆羅門，於餘時心生是念：『我勸多億那由他百千眾生，於阿耨多羅三藐三菩提；又我請佛及無量比丘僧，七年供養一切所須；設我阿耨多羅三藐三菩提意滿如願必成，我當勸化天、阿修羅、乾闥婆、龍、夜叉、羅剎、鳩槃茶等以大施會。』

「善男子！爾時國大師海濟婆羅門，思見毘沙門大王。善男子！爾時毘沙門大王，與多百千夜叉圍遶侍從，俱夜詣海濟婆羅門所。於其前住作如是言：『婆羅門！何故思我耶？』婆羅門言：『汝為是誰？』彼曰：『婆羅門！汝不聞乎，有夜叉主名毘沙門，我身是也。婆羅門！欲使我作何等？』婆羅門曰：『大王！汝亦應助是大施會。』彼曰：『唯然！婆羅門！如汝所思。』『大王！汝以我語勸諸夜叉，令發阿耨多羅三藐三菩提。又化汝等夜叉樂求福德者、樂求菩提者，可日日往海彼岸取此岸牛頭栴檀香來，復取種種塗香，種種雜華，日日給我供養世尊。』『唯然！婆羅門！』毘沙門大王聞婆羅門語已，還本住處，擊鼓集諸夜叉羅剎。作如是言：『汝等當知！是閻浮提有婆羅門，名曰海濟，是離諍王國之大師，彼請寶藏如來、應供、正遍知及比丘僧俱，七年供養一切所須。汝等於彼善根隨喜，以是善根發阿耨多羅三藐三菩提心。』即於爾時多億那由他百千夜叉、羅剎叉手合掌作如是言：『如海濟婆羅門福德善業，請寶藏如來、應供、正遍知及無量比丘僧，七年供養一切所須。如是彼福德業我等隨喜，以是善根，願我成阿耨多羅三藐三菩提。』毘沙門大王曰：『諸賢善聽！汝等樂求菩提者、樂求福德者，日日可往海彼岸，取海此岸牛頭栴檀香來，給海濟婆羅門，為如來設食，并比丘僧。』九萬二千夜叉同聲唱言：『我等大士，於此七年，當取海此岸牛頭栴檀香來，以給海濟婆羅門，為如來設供，并比丘僧。』四萬六千夜叉作如是言：『我等取種種香來。』五萬二千夜叉作如是言：『我取種種華來。』二萬夜叉作如是言：『我等當取種種諸味之精來，著如來比丘僧眾食飲之中。』七萬夜叉作如是言：『我等，大士！為世尊造作飯食并比丘僧。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！爾時國大師海濟婆羅門，思見毘沙門大王。善男子！爾時毘沙門大王，與多百千夜叉圍遶侍從，俱夜詣海濟婆羅門所。於其前住作如是言：『婆羅門！何故思我耶？』婆羅門言：『汝為是誰？』彼曰：『婆羅門！汝不聞乎，有夜叉主名毘沙門，我身是也。婆羅門！欲使我作何等？』婆羅門曰：『大王！汝亦應助是大施會。』彼曰：『唯然！婆羅門！如汝所思。』『大王！汝以我語勸諸夜叉，令發阿耨多羅三藐三菩提。又化汝等夜叉樂求福德者、樂求菩提者，可日日往海彼岸取此岸牛頭栴檀香來，復取種種塗香，種種雜華，日日給我供養世尊。』『唯然！婆羅門！』毘沙門大王聞婆羅門語已，還本住處，擊鼓集諸夜叉羅剎。作如是言：『汝等當知！是閻浮提有婆羅門，名曰海濟，是離諍王國之大師，彼請寶藏如來、應供、正遍知及比丘僧俱，七年供養一切所須。汝等於彼善根隨喜，以是善根發阿耨多羅三藐三菩提心。』即於爾時多億那由他百千夜叉、羅剎叉手合掌作如是言：『如海濟婆羅門福德善業，請寶藏如來、應供、正遍知及無量比丘僧，七年供養一切所須。如是彼福德業我等隨喜，以是善根，願我成阿耨多羅三藐三菩提。』毘沙門大王曰：『諸賢善聽！汝等樂求菩提者、樂求福德者，日日可往海彼岸，取海此岸牛頭栴檀香來，給海濟婆羅門，為如來設食，并比丘僧。』九萬二千夜叉同聲唱言：『我等大士，於此七年，當取海此岸牛頭栴檀香來，以給海濟婆羅門，為如來設供，并比丘僧。』四萬六千夜叉作如是言：『我等取種種香來。』五萬二千夜叉作如是言：『我取種種華來。』二萬夜叉作如是言：『我等當取種種諸味之精來，著如來比丘僧眾食飲之中。』七萬夜叉作如是言：『我等，大士！為世尊造作飯食并比丘僧。』

「善男子！爾時海濟婆羅門，思念欲見毘留勒迦大王。即時毘留勒迦大王詣海濟婆羅門所，乃至多億那由他百千鳩槃茶，勤勸發阿耨多羅三藐三菩提心。如是毘留波叉，提陀羅吒，與多億那由他百千龍乾闥婆，勸發阿耨多羅三藐三菩提心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！爾時海濟婆羅門，思念欲見毘留勒迦大王。即時毘留勒迦大王詣海濟婆羅門所，乃至多億那由他百千鳩槃茶，勤勸發阿耨多羅三藐三菩提心。如是毘留波叉，提陀羅吒，與多億那由他百千龍乾闥婆，勸發阿耨多羅三藐三菩提心。

「善男子！爾時海濟婆羅門，思念二四天下護世，彼以佛威神，至婆羅門所。婆羅門，亦以如是勸化已，各還本處勸其眷屬，以阿耨多羅三藐三菩提。乃至一切三千大千佛土百億毘沙門，與其眷屬勸化阿耨多羅三藐三菩提。百億毘留勒迦，百億毘留波叉，百億提陀羅吒，與其眷屬，俱勸以阿耨多羅三藐三菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！爾時海濟婆羅門，思念二四天下護世，彼以佛威神，至婆羅門所。婆羅門，亦以如是勸化已，各還本處勸其眷屬，以阿耨多羅三藐三菩提。乃至一切三千大千佛土百億毘沙門，與其眷屬勸化阿耨多羅三藐三菩提。百億毘留勒迦，百億毘留波叉，百億提陀羅吒，與其眷屬，俱勸以阿耨多羅三藐三菩提。

「善男子！爾時海濟婆羅門心生是念：『若我阿耨多羅三藐三菩提意必成所願心果，我當分此大耶？若福與彼欲界諸天，勸以阿耨多羅三藐三菩提。我以是善根，審得阿耨多羅三藐三菩提者，天帝釋今應來現；須夜摩天子、刪兜率陀天子、化樂天子、他化自在天子，悉應來現。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！爾時海濟婆羅門心生是念：『若我阿耨多羅三藐三菩提意必成所願心果，我當分此大耶？若福與彼欲界諸天，勸以阿耨多羅三藐三菩提。我以是善根，審得阿耨多羅三藐三菩提者，天帝釋今應來現；須夜摩天子、刪兜率陀天子、化樂天子、他化自在天子，悉應來現。』

「善男子！海濟婆羅門適發念已，釋提桓因來現在前，及須夜摩天子，刪兜率陀天子，化樂天子，他化自在天子，來現在前。婆羅門問曰：『汝等是誰？』彼五天王，各各自說名字已，作如是言：『汝婆羅門！欲使我等何所施作？欲使我等於此大施何所供給？』婆羅門曰：『汝等天上所有最妙寶臺寶樹，若劫波樹，若香樹，若華樹，若果樹，天衣、天座、天眾敷具，天諸寶器，天莊挍天蓋、幢幡、瓔珞、伎樂，如是等一切盡為佛及僧，嚴飾此閻披羅園。』『唯然大士。』彼五天王從婆羅門所聞是語已各還天上，告鞞宅居天子、曠野天子、畢天子，居藍披天子、難陀天子，作如是言：『汝等大士，至閻浮提閻披羅園，以如是莊挍，以如是嚴飾，以如是瓔珞、以如是座、以如是敷具以為莊嚴，如天嚴飾等無有異；又為世尊造立寶臺，如眾寶嚴臺。』對曰：『唯然！』彼五天子於五天王所聞已，至閻浮提竟夜，如是一切莊嚴閻披羅園，從寶樹乃至幢幡以為莊嚴；又為世尊造立寶臺，如釋提桓因眾寶嚴臺，一切莊挍閻披羅園，如天莊嚴，作已還至天上，白諸天王：『大士當知！如此天上莊挍，閻浮提閻披羅園莊挍，一切瓔珞亦如是；又為世尊造立寶臺，如釋提桓因眾寶嚴臺，天上閻浮提閻披羅園等無有異。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！海濟婆羅門適發念已，釋提桓因來現在前，及須夜摩天子，刪兜率陀天子，化樂天子，他化自在天子，來現在前。婆羅門問曰：『汝等是誰？』彼五天王，各各自說名字已，作如是言：『汝婆羅門！欲使我等何所施作？欲使我等於此大施何所供給？』婆羅門曰：『汝等天上所有最妙寶臺寶樹，若劫波樹，若香樹，若華樹，若果樹，天衣、天座、天眾敷具，天諸寶器，天莊挍天蓋、幢幡、瓔珞、伎樂，如是等一切盡為佛及僧，嚴飾此閻披羅園。』『唯然大士。』彼五天王從婆羅門所聞是語已各還天上，告鞞宅居天子、曠野天子、畢天子，居藍披天子、難陀天子，作如是言：『汝等大士，至閻浮提閻披羅園，以如是莊挍，以如是嚴飾，以如是瓔珞、以如是座、以如是敷具以為莊嚴，如天嚴飾等無有異；又為世尊造立寶臺，如眾寶嚴臺。』對曰：『唯然！』彼五天子於五天王所聞已，至閻浮提竟夜，如是一切莊嚴閻披羅園，從寶樹乃至幢幡以為莊嚴；又為世尊造立寶臺，如釋提桓因眾寶嚴臺，一切莊挍閻披羅園，如天莊嚴，作已還至天上，白諸天王：『大士當知！如此天上莊挍，閻浮提閻披羅園莊挍，一切瓔珞亦如是；又為世尊造立寶臺，如釋提桓因眾寶嚴臺，天上閻浮提閻披羅園等無有異。』

「彼時五天王，帝釋、須夜摩、刪兜率陀、化樂、他化天王，來至閻浮提，語海濟婆羅門言：『為世尊及比丘僧，莊挍園已，復何所為？』爾時海濟婆羅門語諸天王，作如是言：『汝等天王！所主領處普集天眾，以我語而告之言：「閻浮提有婆羅門名海濟，彼請寶藏如來、應供、正遍知并無量比丘僧，七年供養一切所須，汝等於彼福業應當隨喜發阿耨多羅三藐三菩提心，汝應下閻浮提，奉覲世尊恭敬親近并比丘僧，於世尊所聽微妙法。」』彼五天王聞婆羅門語已，各還本處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「彼時五天王，帝釋、須夜摩、刪兜率陀、化樂、他化天王，來至閻浮提，語海濟婆羅門言：『為世尊及比丘僧，莊挍園已，復何所為？』爾時海濟婆羅門語諸天王，作如是言：『汝等天王！所主領處普集天眾，以我語而告之言：「閻浮提有婆羅門名海濟，彼請寶藏如來、應供、正遍知并無量比丘僧，七年供養一切所須，汝等於彼福業應當隨喜發阿耨多羅三藐三菩提心，汝應下閻浮提，奉覲世尊恭敬親近并比丘僧，於世尊所聽微妙法。」』彼五天王聞婆羅門語已，各還本處。

「時釋提桓因集三十三天，以海濟婆羅門語，勸化而告之言：『汝等大士當知！閻浮提離諍王，有大師婆羅門名曰海濟，請寶藏如來及無量比丘僧，七年供養一切所須；我等為佛僧莊挍園已，汝等於彼善根應當隨喜發阿耨多羅三藐三菩提心。』即於爾時多億那由他百千三十三天，叉手合掌，而說是言：『我等於福業隨喜，以隨喜福業，盡迴向阿耨多羅三藐三菩提。』如是須夜摩天子集須夜天，略說……刪兜率陀、化自在、他化自在天子，集他化自在天，乃至多無數億那由他百千天子，叉手合掌，而說是言：『我等於彼善根隨喜，以是善根我等得阿耨多羅三藐三菩提。』是故汝等大士，應下閻浮提奉覲世尊，恭敬親近聽受妙法，并比丘僧。時五天王，即夜一一天王與天子、天女及童男、女多億那由他百千圍遶，俱下閻浮提，頭面禮世尊足并比丘僧，於世尊所聽受法。晝則空中雨眾天華，優鉢羅、鉢曇摩、俱物頭、分陀利伽、須摩那、波利師迦、阿提目多伽、瞻匐伽華、曼陀羅華、摩訶曼陀羅華，并作天樂。復次，善男子！海濟婆羅門心生是念：『若我阿耨多羅三藐三菩提意滿所願必成，我當以菩提勸阿修羅。』善男子！適發心已，五阿修羅王來詣海濟婆羅門所，乃至多億那由他百千阿修羅男女、大小，以婆羅門語勸令發阿耨多羅三藐三菩提心，來至佛所而聽受法。略說……婆羅門！如是思念魔王，即時魔王名佛樓那，來至婆羅門所，乃至無數億那由他百千魔子魔女大小，勸發阿耨多羅三藐三菩提心，乃至聽法。善男子！爾時海濟婆羅門，思念螺髻大梵，螺髻大梵亦來至婆羅門所，聞已還梵天上，乃至多億那由他百千梵天，勸發阿耨多羅三藐三菩提心，從上來下至世尊所，恭敬親近比丘僧，而聽受法。善男子！爾時海濟婆羅門，思念二四天下帝釋，思念須夜摩、刪兜率陀、化樂、他化天子，彼五天王亦以佛威神來至婆羅門所，婆羅門如是約勅，彼各還去，以婆羅門語，勸眷屬以菩提；如是多億那由他百千三十三天子、天女，勸發阿耨多羅三藐三菩提心，及帝釋來此四天下，恭敬親近世尊并比丘僧，而聽受法。如是須夜摩、刪兜率陀、化自在，如是他化天子，勸發他化自在天以菩提。多億那由他百千他化自在天子、天女、大小，勸發阿耨多羅三藐三菩提心，來此四天下，恭敬親近世尊并比丘僧，而聽受法。如是二四天下，阿修羅魔及大梵；如是三四天下，如是四四天下，如是五四天下，帝釋、須夜摩、刪兜率陀、他化，阿修羅魔及大梵，以佛威神故，與眷屬俱來此四天下，而聽受法。乃至三千大千佛土，百億帝釋，百億須夜摩，百億刪 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時釋提桓因集三十三天，以海濟婆羅門語，勸化而告之言：『汝等大士當知！閻浮提離諍王，有大師婆羅門名曰海濟，請寶藏如來及無量比丘僧，七年供養一切所須；我等為佛僧莊挍園已，汝等於彼善根應當隨喜發阿耨多羅三藐三菩提心。』即於爾時多億那由他百千三十三天，叉手合掌，而說是言：『我等於福業隨喜，以隨喜福業，盡迴向阿耨多羅三藐三菩提。』如是須夜摩天子集須夜天，略說……刪兜率陀、化自在、他化自在天子，集他化自在天，乃至多無數億那由他百千天子，叉手合掌，而說是言：『我等於彼善根隨喜，以是善根我等得阿耨多羅三藐三菩提。』是故汝等大士，應下閻浮提奉覲世尊，恭敬親近聽受妙法，并比丘僧。時五天王，即夜一一天王與天子、天女及童男、女多億那由他百千圍遶，俱下閻浮提，頭面禮世尊足并比丘僧，於世尊所聽受法。晝則空中雨眾天華，優鉢羅、鉢曇摩、俱物頭、分陀利伽、須摩那、波利師迦、阿提目多伽、瞻匐伽華、曼陀羅華、摩訶曼陀羅華，并作天樂。復次，善男子！海濟婆羅門心生是念：『若我阿耨多羅三藐三菩提意滿所願必成，我當以菩提勸阿修羅。』善男子！適發心已，五阿修羅王來詣海濟婆羅門所，乃至多億那由他百千阿修羅男女、大小，以婆羅門語勸令發阿耨多羅三藐三菩提心，來至佛所而聽受法。略說……婆羅門！如是思念魔王，即時魔王名佛樓那，來至婆羅門所，乃至無數億那由他百千魔子魔女大小，勸發阿耨多羅三藐三菩提心，乃至聽法。善男子！爾時海濟婆羅門，思念螺髻大梵，螺髻大梵亦來至婆羅門所，聞已還梵天上，乃至多億那由他百千梵天，勸發阿耨多羅三藐三菩提心，從上來下至世尊所，恭敬親近比丘僧，而聽受法。善男子！爾時海濟婆羅門，思念二四天下帝釋，思念須夜摩、刪兜率陀、化樂、他化天子，彼五天王亦以佛威神來至婆羅門所，婆羅門如是約勅，彼各還去，以婆羅門語，勸眷屬以菩提；如是多億那由他百千三十三天子、天女，勸發阿耨多羅三藐三菩提心，及帝釋來此四天下，恭敬親近世尊并比丘僧，而聽受法。如是須夜摩、刪兜率陀、化自在，如是他化天子，勸發他化自在天以菩提。多億那由他百千他化自在天子、天女、大小，勸發阿耨多羅三藐三菩提心，來此四天下，恭敬親近世尊并比丘僧，而聽受法。如是二四天下，阿修羅魔及大梵；如是三四天下，如是四四天下，如是五四天下，帝釋、須夜摩、刪兜率陀、他化，阿修羅魔及大梵，以佛威神故，與眷屬俱來此四天下，而聽受法。乃至三千大千佛土，百億帝釋，百億須夜摩，百億刪

兜率陀，百億化自在，百億他化自在天子，百億阿修羅王，百億魔，百億大梵，一一大梵，勸無數億那由他百千梵天，發阿耨多羅三藐三菩提心；彼以世尊威神，一切來此四天下，恭敬親近世尊并比丘僧，而聽受法。爾時三千大千世界，地無如毫髮空不周者。善男子！爾時海濟婆羅門而生是念：『若我阿耨多羅三藐三菩提意得滿者，如百億毘沙門，乃至百億大梵悉皆隨我者，應現如是大神通，令遍三千大千世界人及畜生、餓鬼、地獄，一切苦受得息，樂受得生，一一眾生化佛在前，勸發阿耨多羅三藐三菩提。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 兜率陀，百億化自在，百億他化自在天子，百億阿修羅王，百億魔，百億大梵，一一大梵，勸無數億那由他百千梵天，發阿耨多羅三藐三菩提心；彼以世尊威神，一切來此四天下，恭敬親近世尊并比丘僧，而聽受法。爾時三千大千世界，地無如毫髮空不周者。善男子！爾時海濟婆羅門而生是念：『若我阿耨多羅三藐三菩提意得滿者，如百億毘沙門，乃至百億大梵悉皆隨我者，應現如是大神通，令遍三千大千世界人及畜生、餓鬼、地獄，一切苦受得息，樂受得生，一一眾生化佛在前，勸發阿耨多羅三藐三菩提。』

「善男子！爾時寶藏如來、應供、正遍知，知海濟婆羅門心所念，即入三昧名鉢羅名婆，入已一一毛孔放過數光明，照此三千大千世界，妙光普遍；其光明至地獄者，令寒地獄眾生煖風來吹，有眾生舉身火然冷風來吹，彼諸地獄眾生，飢渴困乏，苦受即滅極得樂受；一一地獄眾生化佛在前，具三十二大人之相，八十種好莊嚴其身，彼地獄眾生受喜樂已，而生是念：『以何因緣，我等苦滅樂受得生？』彼見世尊三十二大人之相、八十種好莊嚴其身，見已作是言：『蒙是具足大悲之恩得受樂受。』倍極歡喜善心生焉，瞻仰世尊。世尊告曰：『咄！汝眾生！當作是言：「南無佛陀。」發阿耨多羅三藐三菩提心，汝等眾生更不受苦常得受樂。』彼作是言：『南無佛陀！我等發阿耨多羅三藐三菩提心，以是善根願罪業永滅。』於中有命終者，生此人間；於地獄眾生火所燒者，光明至已，冷風來吹，彼一切飢渴困乏苦痛即滅，乃至於中命終，來生人間；畜生、餓鬼及人亦如是說。彼光還來，繞佛三匝從頂上入。過數天人、夜叉、羅剎、龍、阿修羅，得不退轉住阿耨多羅三藐三菩提，於彼過數眾生得三昧忍辱陀羅尼。於此閻浮提人間安詶羅城王之住處閻披羅園，諸天為佛及僧，以天莊嚴已，彼生是念：『我等宜應往觀奉覲寶藏如來、應供、正遍知，敬瞻聖眾，於如來所聽受正法。』當於爾時，無數億那由他百千男女長幼，日往見世尊恭敬親近，并比丘僧，周遍觀園；彼園有二萬七寶門，一一門側敷五百寶床，五百童子各坐其上。來入園者，彼諸童子誨以三歸依佛、法、聖眾，勸發阿耨多羅三藐三菩提心令住其中，然後乃聽入園，見佛及僧恭敬親近周遍觀園。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！爾時寶藏如來、應供、正遍知，知海濟婆羅門心所念，即入三昧名鉢羅名婆，入已一一毛孔放過數光明，照此三千大千世界，妙光普遍；其光明至地獄者，令寒地獄眾生煖風來吹，有眾生舉身火然冷風來吹，彼諸地獄眾生，飢渴困乏，苦受即滅極得樂受；一一地獄眾生化佛在前，具三十二大人之相，八十種好莊嚴其身，彼地獄眾生受喜樂已，而生是念：『以何因緣，我等苦滅樂受得生？』彼見世尊三十二大人之相、八十種好莊嚴其身，見已作是言：『蒙是具足大悲之恩得受樂受。』倍極歡喜善心生焉，瞻仰世尊。世尊告曰：『咄！汝眾生！當作是言：「南無佛陀。」發阿耨多羅三藐三菩提心，汝等眾生更不受苦常得受樂。』彼作是言：『南無佛陀！我等發阿耨多羅三藐三菩提心，以是善根願罪業永滅。』於中有命終者，生此人間；於地獄眾生火所燒者，光明至已，冷風來吹，彼一切飢渴困乏苦痛即滅，乃至於中命終，來生人間；畜生、餓鬼及人亦如是說。彼光還來，繞佛三匝從頂上入。過數天人、夜叉、羅剎、龍、阿修羅，得不退轉住阿耨多羅三藐三菩提，於彼過數眾生得三昧忍辱陀羅尼。於此閻浮提人間安詶羅城王之住處閻披羅園，諸天為佛及僧，以天莊嚴已，彼生是念：『我等宜應往觀奉覲寶藏如來、應供、正遍知，敬瞻聖眾，於如來所聽受正法。』當於爾時，無數億那由他百千男女長幼，日往見世尊恭敬親近，并比丘僧，周遍觀園；彼園有二萬七寶門，一一門側敷五百寶床，五百童子各坐其上。來入園者，彼諸童子誨以三歸依佛、法、聖眾，勸發阿耨多羅三藐三菩提心令住其中，然後乃聽入園，見佛及僧恭敬親近周遍觀園。

「善男子！爾時國大師海濟婆羅門，於七年中勸過數諸天發阿耨多羅三藐三菩提令住其中，過數龍、阿修羅、夜叉、羅剎、鳩槃茶、乾闥婆、飢鬼、毘舍遮及地獄；過數人，盡勸發阿耨多羅三藐三菩提，令住其中；過數眾生勸發阿耨多羅三藐三菩提，令住其中。彼七年將欲盡時，海濟婆羅門，具八萬四千金輪，除自然輪寶，八萬四千象挍以七寶，除自然象寶，乃至八萬四千味，欲以廻向，於彼七年離諍王曾無欲想、瞋恚、愚癡及吾我想，悉皆無有，又無王想，無施想，無妻息想，無食飲想，無香花、衣服想，無車乘想，無睡眠想，無樂想，無彼我想；於七年中未曾倚臥，無晝夜想，無有色、聲、香、味、觸想；於七年中未曾疲懈，常觀見十方各千佛土微塵數世界佛土莊嚴，諸須彌山不障於眼，其餘諸山、鐵圍、大鐵圍山障，日、月障，天宮殿悉無障礙，如彼所見莊嚴佛土。彼思惟莊嚴淨佛土願，如離諍王，以如是德樂住七年，如是見莊嚴佛土，彼坐思惟莊嚴淨佛土願。王子不眴、尼摸、因陀羅伽盧，乃至彼王千子，八萬四千諸小國王，并餘九十二億眾生，亦復如是。彼一切於七年中獨坐一處而入三昧，見十方各千佛土微塵數世界，彼亦於七年中，不生欲想、無瞋恚想，乃至無疲懈處，常普見十方各千佛土微塵數佛國莊嚴，彼須彌山不障於眼，其餘諸山鐵圍、大鐵圍山障，日、月天諸宮殿悉無所礙，如彼所見莊嚴佛土，思惟莊嚴淨佛土願。彼一切以如是功德快樂於七年住，有思惟莊嚴淨佛土願，有取不淨佛土。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！爾時國大師海濟婆羅門，於七年中勸過數諸天發阿耨多羅三藐三菩提令住其中，過數龍、阿修羅、夜叉、羅剎、鳩槃茶、乾闥婆、飢鬼、毘舍遮及地獄；過數人，盡勸發阿耨多羅三藐三菩提，令住其中；過數眾生勸發阿耨多羅三藐三菩提，令住其中。彼七年將欲盡時，海濟婆羅門，具八萬四千金輪，除自然輪寶，八萬四千象挍以七寶，除自然象寶，乃至八萬四千味，欲以廻向，於彼七年離諍王曾無欲想、瞋恚、愚癡及吾我想，悉皆無有，又無王想，無施想，無妻息想，無食飲想，無香花、衣服想，無車乘想，無睡眠想，無樂想，無彼我想；於七年中未曾倚臥，無晝夜想，無有色、聲、香、味、觸想；於七年中未曾疲懈，常觀見十方各千佛土微塵數世界佛土莊嚴，諸須彌山不障於眼，其餘諸山、鐵圍、大鐵圍山障，日、月障，天宮殿悉無障礙，如彼所見莊嚴佛土。彼思惟莊嚴淨佛土願，如離諍王，以如是德樂住七年，如是見莊嚴佛土，彼坐思惟莊嚴淨佛土願。王子不眴、尼摸、因陀羅伽盧，乃至彼王千子，八萬四千諸小國王，并餘九十二億眾生，亦復如是。彼一切於七年中獨坐一處而入三昧，見十方各千佛土微塵數世界，彼亦於七年中，不生欲想、無瞋恚想，乃至無疲懈處，常普見十方各千佛土微塵數佛國莊嚴，彼須彌山不障於眼，其餘諸山鐵圍、大鐵圍山障，日、月天諸宮殿悉無所礙，如彼所見莊嚴佛土，思惟莊嚴淨佛土願。彼一切以如是功德快樂於七年住，有思惟莊嚴淨佛土願，有取不淨佛土。

「爾時海濟婆羅門知七年竟，欲以七寶迴施寶藏如來、應供、正遍知，叉手合掌白言：『世尊！我勸離諍王於阿耨多羅三藐三菩提。彼自還家，獨坐一處而入三昧，無敢入者，無人能覺。如是彼王千子，我勸以阿耨多羅三藐三菩提，彼亦如是，各各還家，獨在一處而入三昧，無敢入者，無人能覺。我亦如是，勸八萬四千諸小國王，并餘九十二億眾生，已發阿耨多羅三藐三菩提，於彼一切各各還家，皆在一處而入三昧，無能入者。唯願世尊覺離諍王，令三昧起來至於此；彼一切我所勸化菩提者皆亦使來，彼獨坐三昧者一切使來，取阿耨多羅三藐三菩提意不動，於世尊所，得受名號國土之記。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時海濟婆羅門知七年竟，欲以七寶迴施寶藏如來、應供、正遍知，叉手合掌白言：『世尊！我勸離諍王於阿耨多羅三藐三菩提。彼自還家，獨坐一處而入三昧，無敢入者，無人能覺。如是彼王千子，我勸以阿耨多羅三藐三菩提，彼亦如是，各各還家，獨在一處而入三昧，無敢入者，無人能覺。我亦如是，勸八萬四千諸小國王，并餘九十二億眾生，已發阿耨多羅三藐三菩提，於彼一切各各還家，皆在一處而入三昧，無能入者。唯願世尊覺離諍王，令三昧起來至於此；彼一切我所勸化菩提者皆亦使來，彼獨坐三昧者一切使來，取阿耨多羅三藐三菩提意不動，於世尊所，得受名號國土之記。』

「善男子！爾時寶藏如來、應供、正遍知，入於三昧，名涅邏訶邏波帝，口出青、黃、赤、白、紅、紫色光，於彼住三昧者，一切化婆羅門在前立，作是言：『起！大士！往見世尊并比丘僧，恭敬親近。』大士海濟婆羅門，槃遮于色已竟七年，世尊復欲遊諸聚落，彼聞婆羅門語已，一切皆起。離諍王聞是語即從座起，天於空中，搥鍾擊鼓作天伎樂。時離諍王躬自乘車與千子俱，及八萬四千諸小國王，餘九十二億眾生俱，圍遶出城，詣世尊所。至已頭面禮足并比丘僧，却坐一面；離諍王與無數億眾生俱。時海濟婆羅門語離諍王曰：『大王！於此達嚫應發隨喜。大王！汝於三月供養世尊以一切所須，及無數比丘僧，種種雜寶迴施，及八萬四千城迴施已，以此隨喜福業，是一切可迴向阿耨多羅三藐三菩提。』亦如是勸王千子、八萬四千諸小國王并餘多億眾生，以此隨喜福業，勸於阿耨多羅三藐三菩提令住其中，是達嚫應隨喜應迴向。而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！爾時寶藏如來、應供、正遍知，入於三昧，名涅邏訶邏波帝，口出青、黃、赤、白、紅、紫色光，於彼住三昧者，一切化婆羅門在前立，作是言：『起！大士！往見世尊并比丘僧，恭敬親近。』大士海濟婆羅門，槃遮于色已竟七年，世尊復欲遊諸聚落，彼聞婆羅門語已，一切皆起。離諍王聞是語即從座起，天於空中，搥鍾擊鼓作天伎樂。時離諍王躬自乘車與千子俱，及八萬四千諸小國王，餘九十二億眾生俱，圍遶出城，詣世尊所。至已頭面禮足并比丘僧，却坐一面；離諍王與無數億眾生俱。時海濟婆羅門語離諍王曰：『大王！於此達嚫應發隨喜。大王！汝於三月供養世尊以一切所須，及無數比丘僧，種種雜寶迴施，及八萬四千城迴施已，以此隨喜福業，是一切可迴向阿耨多羅三藐三菩提。』亦如是勸王千子、八萬四千諸小國王并餘多億眾生，以此隨喜福業，勸於阿耨多羅三藐三菩提令住其中，是達嚫應隨喜應迴向。而說偈言：

「『我以是施不求釋， 亦復不求梵天果； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『我以是施不求釋， 亦復不求梵天果；

危脆不堅如疾風， 況求世間人王福。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 危脆不堅如疾風， 況求世間人王福。

心得自在妙菩提， 度諸眾生無有量； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心得自在妙菩提， 度諸眾生無有量；

此施果報極寬廣， 我所願求畢令獲。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此施果報極寬廣， 我所願求畢令獲。』