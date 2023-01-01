大乘悲分陀利經
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向佛经 GPT 提问
第 2 卷
大乘悲分陀利經卷第二
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失三藏名今附秦錄
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勸施品第四
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爾時寂意菩薩摩訶薩承佛威神白佛言：「世尊！以何因何緣，其餘諸佛國土清淨，無諸穢惡亦無五濁，種種奇妙莊嚴佛土；彼諸菩薩摩訶薩種種威德而皆悉備，種種歡樂而皆滿足，亦無聲聞、辟支佛名，何況其餘？世尊！以何因緣，於此穢惡命濁、劫濁、眾生濁、見濁、煩惱濁世，成阿耨多羅三藐三菩提，而有四眾三乘說法？世尊！何故不取清淨佛土無五濁者？」
爾時寂意菩薩摩訶薩承佛威神白佛言：「世尊！以何因何緣，其餘諸佛國土清淨，無諸穢惡亦無五濁，種種奇妙莊嚴佛土；彼諸菩薩摩訶薩種種威德而皆悉備，種種歡樂而皆滿足，亦無聲聞、辟支佛名，何況其餘？世尊！以何因緣，於此穢惡命濁、劫濁、眾生濁、見濁、煩惱濁世，成阿耨多羅三藐三菩提，而有四眾三乘說法？世尊！何故不取清淨佛土無五濁者？」
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佛言：「善男子！以本願故菩薩取淨佛土，亦以本願故取不淨土。善男子！有菩薩摩訶薩，大悲具足取不淨佛土。所以者何？以本願故，令我於此惡世成佛。汝一心善聽，當為汝說。」時寂意菩薩聽佛所說。
佛言：「善男子！以本願故菩薩取淨佛土，亦以本願故取不淨土。善男子！有菩薩摩訶薩，大悲具足取不淨佛土。所以者何？以本願故，令我於此惡世成佛。汝一心善聽，當為汝說。」時寂意菩薩聽佛所說。
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佛言：「善男子！乃往古昔，過一恒河沙數阿僧祇劫，於此佛剎，爾時有大劫名持，是大劫中，在此佛剎是四天下。時轉輪王名曰離諍，主四天下。離諍王時，有國大師婆羅門，名曰海濟，生一子有三十二相、八十種好，百福莊嚴皆悉具足，身有圓光，如若瞿盧樹紫磨金色。當生之時，百千諸天來供養已，即為立字名曰海藏。彼於餘時出家學道，剃除鬚髮而被法服，得成阿耨多羅三藐三菩提，號曰寶藏。彼佛轉法輪時，令多億那由他百千眾生，有得天道及解脫果。彼於餘時，與多億那由他百千聲聞眾圍遶侍從，村城、聚落、王舍遊行，漸漸至安詶羅城。離諍轉輪王所治之處去城不遠，有閻披羅園，寶藏如來、應供、正遍知，與多億那由他百千聲聞眾俱，於中止住。時離諍王，聞寶藏如來、應供、正遍知與無數億那由他百千聲聞眾俱入其街里，住閻披羅園，王即生念：『今我應至如來，應供養、恭敬、尊重、讚歎。』時離諍王，以大神德無量王威，咸與無數億百千臣民前後圍遶導從出城，詣閻披羅園。以其所乘盡所乘地下乘步進，向寶藏如來所，至已頭面禮足，遶佛三匝，却坐一面。
佛言：「善男子！乃往古昔，過一恒河沙數阿僧祇劫，於此佛剎，爾時有大劫名持，是大劫中，在此佛剎是四天下。時轉輪王名曰離諍，主四天下。離諍王時，有國大師婆羅門，名曰海濟，生一子有三十二相、八十種好，百福莊嚴皆悉具足，身有圓光，如若瞿盧樹紫磨金色。當生之時，百千諸天來供養已，即為立字名曰海藏。彼於餘時出家學道，剃除鬚髮而被法服，得成阿耨多羅三藐三菩提，號曰寶藏。彼佛轉法輪時，令多億那由他百千眾生，有得天道及解脫果。彼於餘時，與多億那由他百千聲聞眾圍遶侍從，村城、聚落、王舍遊行，漸漸至安詶羅城。離諍轉輪王所治之處去城不遠，有閻披羅園，寶藏如來、應供、正遍知，與多億那由他百千聲聞眾俱，於中止住。時離諍王，聞寶藏如來、應供、正遍知與無數億那由他百千聲聞眾俱入其街里，住閻披羅園，王即生念：『今我應至如來，應供養、恭敬、尊重、讚歎。』時離諍王，以大神德無量王威，咸與無數億百千臣民前後圍遶導從出城，詣閻披羅園。以其所乘盡所乘地下乘步進，向寶藏如來所，至已頭面禮足，遶佛三匝，却坐一面。
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「善男子！爾時寶藏如來、應供、正遍知，見離諍王正法喜悅，要語勸化離諍王，令踊躍歡喜；以無數言辭，正法喜悅，要語勸化令踊躍已，默而住。時離諍王叉手合掌，白寶藏如來、應供、正遍知言：『唯願世尊，與比丘僧受我三月請，供養衣服、飲食、床㯓、臥具，病瘦醫藥隨其所須。』
「善男子！爾時寶藏如來、應供、正遍知，見離諍王正法喜悅，要語勸化離諍王，令踊躍歡喜；以無數言辭，正法喜悅，要語勸化令踊躍已，默而住。時離諍王叉手合掌，白寶藏如來、應供、正遍知言：『唯願世尊，與比丘僧受我三月請，供養衣服、飲食、床㯓、臥具，病瘦醫藥隨其所須。』
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「善男子！寶藏如來默然受請。彼離諍王知佛受請，禮畢遶佛三匝而去。時離諍王，還告諸小王群臣人民，作如是言：『汝等當知！我請寶藏如來、應供、正遍知及比丘僧三月，供養一切所須；我有財寶供養之具，所可愛重盡迴施佛及比丘僧。汝等所有己物供養之具，盡迴施佛及比丘僧。』彼諸人等皆亦迴施。時主藏寶臣，盡以金為閻披羅園地，尋時以竟，即為世尊造七寶臺——周匝四邊七寶為戶，遍於園中置七寶樹，彼諸樹上種種衣服而以莊嚴，種種幡蓋，種種真珠、瓔珞，種種房舍，種種嚴飾，種種寶器，種種雜香，種種七寶華果以莊嚴；散種種華，種種繒綵，種種茵褥，種種氍氀𣯾𣰆，種種衣服，以用敷座——又置寶輪在於臺外，當世尊前，去地一仞虛空中住，光㷿甚明。純白象寶七支平滿，住世尊後，擎持寶樹覆世尊上。彼樹莊嚴，以七寶瓔珞種種莊嚴。以七寶瓔珞種種嚴具，種種鬘飾，種種繒綵，種種妙衣，種種房舍，樹上有蓋七寶莊嚴。離諍王第一正后，在佛前住，以海此岸牛頭栴檀末香，以散佛上。離諍王，親自執持摩尼寶珠，光耀極明，置如來前，彼輪光珠，光照於園中，其明充滿，其佛光照三千大千世界，微妙普遍一一聲聞。以牛頭栴檀為座，亦以為机而承其足。諸聲聞後皆有白象，擎持寶樹，嚴飾麗妙，如前所說以覆其上。諸聲聞前皆有婇女，眾寶瓔珞以為嚴飾，皆以海此岸牛頭栴檀末香，用散佛上。其一一聲聞前置琉璃珠，種種音樂周遍園中。聖道寶臣將四種兵，列住園外周匝侍衛。
「善男子！寶藏如來默然受請。彼離諍王知佛受請，禮畢遶佛三匝而去。時離諍王，還告諸小王群臣人民，作如是言：『汝等當知！我請寶藏如來、應供、正遍知及比丘僧三月，供養一切所須；我有財寶供養之具，所可愛重盡迴施佛及比丘僧。汝等所有己物供養之具，盡迴施佛及比丘僧。』彼諸人等皆亦迴施。時主藏寶臣，盡以金為閻披羅園地，尋時以竟，即為世尊造七寶臺——周匝四邊七寶為戶，遍於園中置七寶樹，彼諸樹上種種衣服而以莊嚴，種種幡蓋，種種真珠、瓔珞，種種房舍，種種嚴飾，種種寶器，種種雜香，種種七寶華果以莊嚴；散種種華，種種繒綵，種種茵褥，種種氍氀𣯾𣰆，種種衣服，以用敷座——又置寶輪在於臺外，當世尊前，去地一仞虛空中住，光㷿甚明。純白象寶七支平滿，住世尊後，擎持寶樹覆世尊上。彼樹莊嚴，以七寶瓔珞種種莊嚴。以七寶瓔珞種種嚴具，種種鬘飾，種種繒綵，種種妙衣，種種房舍，樹上有蓋七寶莊嚴。離諍王第一正后，在佛前住，以海此岸牛頭栴檀末香，以散佛上。離諍王，親自執持摩尼寶珠，光耀極明，置如來前，彼輪光珠，光照於園中，其明充滿，其佛光照三千大千世界，微妙普遍一一聲聞。以牛頭栴檀為座，亦以為机而承其足。諸聲聞後皆有白象，擎持寶樹，嚴飾麗妙，如前所說以覆其上。諸聲聞前皆有婇女，眾寶瓔珞以為嚴飾，皆以海此岸牛頭栴檀末香，用散佛上。其一一聲聞前置琉璃珠，種種音樂周遍園中。聖道寶臣將四種兵，列住園外周匝侍衛。
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「善男子！爾時離諍王，於晨朝時出城詣佛，乘其所乘盡所乘地，下乘步進向世尊所。至已，頭面禮寶藏如來足及禮眾僧，遶三匝已，王親以水灌如來手，躬自斟酌百味飲食，種種餚饍皆悉備足。王知食訖收鉢，手執寶拂敬拂如來。其王千子及八萬四千諸小國王，如是供養聲聞僧已，皆各執拂而拂大眾。飯訖少時，無數億那由他百千眾生，皆來入園，為聽法故。無數億那由他百千諸天，於虛空中，雨眾天華作諸伎樂，種種天繒幡蓋柔軟衣服，及諸瓔珞懸虛空中。四萬青夜叉，於栴檀林中，常取海此岸牛頭栴檀為薪，為佛比丘僧供設飯食。時離諍王即是夜於佛大眾前，然多億那由他百千燈明。
「善男子！爾時離諍王，於晨朝時出城詣佛，乘其所乘盡所乘地，下乘步進向世尊所。至已，頭面禮寶藏如來足及禮眾僧，遶三匝已，王親以水灌如來手，躬自斟酌百味飲食，種種餚饍皆悉備足。王知食訖收鉢，手執寶拂敬拂如來。其王千子及八萬四千諸小國王，如是供養聲聞僧已，皆各執拂而拂大眾。飯訖少時，無數億那由他百千眾生，皆來入園，為聽法故。無數億那由他百千諸天，於虛空中，雨眾天華作諸伎樂，種種天繒幡蓋柔軟衣服，及諸瓔珞懸虛空中。四萬青夜叉，於栴檀林中，常取海此岸牛頭栴檀為薪，為佛比丘僧供設飯食。時離諍王即是夜於佛大眾前，然多億那由他百千燈明。
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「善男子！時離諍王，夜分於世尊前，頂上、兩肩、手、膝、兩足竟夜擎燈，佛威神故，形無疲懈，其身受樂，譬如比丘入第三禪，身不傾倚，心無勞惓。如是供養終竟三月。如是千子八萬四千諸小國王，并餘多億那由他百千眾生，以王供養一一聲聞終於三月，如離諍王供養寶藏如來等無有異。時王正后，於三月中華香供養；餘多億那由他百千婇女，於三月中以華香供養諸聲聞眾，亦復如是。
「善男子！時離諍王，夜分於世尊前，頂上、兩肩、手、膝、兩足竟夜擎燈，佛威神故，形無疲懈，其身受樂，譬如比丘入第三禪，身不傾倚，心無勞惓。如是供養終竟三月。如是千子八萬四千諸小國王，并餘多億那由他百千眾生，以王供養一一聲聞終於三月，如離諍王供養寶藏如來等無有異。時王正后，於三月中華香供養；餘多億那由他百千婇女，於三月中以華香供養諸聲聞眾，亦復如是。
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「善男子！爾時離諍王竟三月已，以八萬四千紫磨寶臺，迴施世尊。八萬四千金輪輪寶為首，亦用施佛。八萬四千白象，象寶為首，八萬四千馬，馬寶為首，八萬四千日明珠，珠寶為首，盡以施佛。八萬四千諸小國王，主藏寶為首，迴施世尊，供給所須。八萬四千小王，聖導寶為首，迴施世尊，給侍左右。八萬四千城，安詶羅城為首，施佛及僧隨意所用。八萬四千七寶行樹，八萬四千眾寶華聚，八萬四千七寶蓋，八萬四千王妙衣服，八萬四千雜寶鬘飾，略說：車乘、床座及承足机，臥具、屣器、頭服、冠幘，瓔珞、金瓔、真珠、瓔珞，伎樂、鍾鈴、螺鼓、幢麾及拂，鐙鑪、澡𣹉、園林、鳥獸，皆是眾寶并及妙味，各八萬四千，盡迴施寶藏如來、應供、正遍知已，而白佛言：『我國事殷并懺悔世尊，唯願如來，樂住此園比更奉覲。』彼離諍王千子於佛前住，一一王子請佛及僧，三月供養一切所須；世尊默然，受王子請。爾時離諍王，知佛受諸子請已，頭面禮足及比丘僧，右繞三匝，辭退還宮。彼時諸王子中，第一王子名曰不眴，於三月中，供養世尊及比丘僧，如離諍王。王子間日一來奉覲世尊及比丘僧，聽微妙法。
「善男子！爾時離諍王竟三月已，以八萬四千紫磨寶臺，迴施世尊。八萬四千金輪輪寶為首，亦用施佛。八萬四千白象，象寶為首，八萬四千馬，馬寶為首，八萬四千日明珠，珠寶為首，盡以施佛。八萬四千諸小國王，主藏寶為首，迴施世尊，供給所須。八萬四千小王，聖導寶為首，迴施世尊，給侍左右。八萬四千城，安詶羅城為首，施佛及僧隨意所用。八萬四千七寶行樹，八萬四千眾寶華聚，八萬四千七寶蓋，八萬四千王妙衣服，八萬四千雜寶鬘飾，略說：車乘、床座及承足机，臥具、屣器、頭服、冠幘，瓔珞、金瓔、真珠、瓔珞，伎樂、鍾鈴、螺鼓、幢麾及拂，鐙鑪、澡𣹉、園林、鳥獸，皆是眾寶并及妙味，各八萬四千，盡迴施寶藏如來、應供、正遍知已，而白佛言：『我國事殷并懺悔世尊，唯願如來，樂住此園比更奉覲。』彼離諍王千子於佛前住，一一王子請佛及僧，三月供養一切所須；世尊默然，受王子請。爾時離諍王，知佛受諸子請已，頭面禮足及比丘僧，右繞三匝，辭退還宮。彼時諸王子中，第一王子名曰不眴，於三月中，供養世尊及比丘僧，如離諍王。王子間日一來奉覲世尊及比丘僧，聽微妙法。
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「善男子！時國大師婆羅門，是寶藏如來父，名曰海濟，遍閻浮提男女大小而從乞求，未便即受，先令施主受三歸依，住阿耨多羅三藐三菩提，然後受施。閻浮提內一切老少有智，海濟婆羅門無不受其施，勸以三歸，令住阿耨多羅三藐三菩提者。如是勸多億那由他百千眾生，令修三福地，住阿耨多羅三藐三菩提。不眴王子於三月中如是供養世尊及比丘僧，如離諍王，竟三月已；唯除城郭、自然輪、自然象、自然馬、自然摩尼寶、玉女寶、主藏寶、聖道寶；除是已，以八萬四千金輪，八萬四千象，八萬四千馬，盡迴施佛，略說：日明珠、婇女、童子、如意之樹，華聚、衣蓋、瓔珞、車乘、床座，及承足机、臥具、屣器、頭服、冠幘、真珠、瓔珞，伎樂、鍾鈴、螺皷、幢麾及拂，鐙鑪、澡𣹉、園林、鳥獸，皆是眾寶，并及妙味各八萬四千。盡迴施已，懺悔世尊及比丘僧。尼摸王子，亦以如是供養之具，於三月中供養世尊并比丘僧，如不眴，供養已，如是寶物施與達嚫，亦如不眴。帝眾王子，於三月中供養世尊并比丘僧，達嚫亦然。
「善男子！時國大師婆羅門，是寶藏如來父，名曰海濟，遍閻浮提男女大小而從乞求，未便即受，先令施主受三歸依，住阿耨多羅三藐三菩提，然後受施。閻浮提內一切老少有智，海濟婆羅門無不受其施，勸以三歸，令住阿耨多羅三藐三菩提者。如是勸多億那由他百千眾生，令修三福地，住阿耨多羅三藐三菩提。不眴王子於三月中如是供養世尊及比丘僧，如離諍王，竟三月已；唯除城郭、自然輪、自然象、自然馬、自然摩尼寶、玉女寶、主藏寶、聖道寶；除是已，以八萬四千金輪，八萬四千象，八萬四千馬，盡迴施佛，略說：日明珠、婇女、童子、如意之樹，華聚、衣蓋、瓔珞、車乘、床座，及承足机、臥具、屣器、頭服、冠幘、真珠、瓔珞，伎樂、鍾鈴、螺皷、幢麾及拂，鐙鑪、澡𣹉、園林、鳥獸，皆是眾寶，并及妙味各八萬四千。盡迴施已，懺悔世尊及比丘僧。尼摸王子，亦以如是供養之具，於三月中供養世尊并比丘僧，如不眴，供養已，如是寶物施與達嚫，亦如不眴。帝眾王子，於三月中供養世尊并比丘僧，達嚫亦然。
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「今當略說彼眾王子：無畏王子、虛空王子、支象王子、民陀羅王子、蜜蘇王子、魔陀步王子、土眾王子、知義王子、童子王子、解愚王子、解人王子、阿羅步王子、遣使王子、安佉慕王子、義語王子、阿隣度路王子、將願王子、將象王子、月將王子、日將王子、主將王子、金剛將王子、忍將王子、處將王子、疾將王子、賀邏尼慕王子、曀障王子、障力王子、障雜王子、樂雜王子、王財王子、欲悶王子、賀邏陀附王子、擁護王子、王稱王子、鹽摩野披羅步王子、野闍路王子、野度披樹王子、野頗奴王子、野象奴王子、禮月王子、不退王子，乃至離諍王千子，一一亦皆如是，以一切所須，供養寶藏如來、應供、正遍知，及無量比丘僧，衣被、飲食、臥具、隨病醫藥，并餘所須各於三月，如王太子不眴，一一以八萬四千金輪，乃至八萬四千味，皆迴施佛及比丘僧。以是大施，有求天帝，有求梵王，有求魔王，有求轉輪聖王，有求大富，有求聲聞，乃無一人求辟支佛乘，況求大乘。爾時離諍王以此大施，還求轉輪聖王，如是滿二百五十歲，皆亦各各懺悔世尊并比丘僧。
「今當略說彼眾王子：無畏王子、虛空王子、支象王子、民陀羅王子、蜜蘇王子、魔陀步王子、土眾王子、知義王子、童子王子、解愚王子、解人王子、阿羅步王子、遣使王子、安佉慕王子、義語王子、阿隣度路王子、將願王子、將象王子、月將王子、日將王子、主將王子、金剛將王子、忍將王子、處將王子、疾將王子、賀邏尼慕王子、曀障王子、障力王子、障雜王子、樂雜王子、王財王子、欲悶王子、賀邏陀附王子、擁護王子、王稱王子、鹽摩野披羅步王子、野闍路王子、野度披樹王子、野頗奴王子、野象奴王子、禮月王子、不退王子，乃至離諍王千子，一一亦皆如是，以一切所須，供養寶藏如來、應供、正遍知，及無量比丘僧，衣被、飲食、臥具、隨病醫藥，并餘所須各於三月，如王太子不眴，一一以八萬四千金輪，乃至八萬四千味，皆迴施佛及比丘僧。以是大施，有求天帝，有求梵王，有求魔王，有求轉輪聖王，有求大富，有求聲聞，乃無一人求辟支佛乘，況求大乘。爾時離諍王以此大施，還求轉輪聖王，如是滿二百五十歲，皆亦各各懺悔世尊并比丘僧。
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「爾時國大師海濟婆羅門，詣寶藏如來比丘僧所，請供七年，以一切所須衣被、飲食、臥具，隨病醫藥并餘所須。爾時世尊默然受之國大師請。是時海濟婆羅門，以一切所須供養寶藏如來，如王離諍亦無有異。
「爾時國大師海濟婆羅門，詣寶藏如來比丘僧所，請供七年，以一切所須衣被、飲食、臥具，隨病醫藥并餘所須。爾時世尊默然受之國大師請。是時海濟婆羅門，以一切所須供養寶藏如來，如王離諍亦無有異。
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「善男子！海濟婆羅門，於餘時心生念：『我已勸多億那由他百千眾生，令發阿耨多羅三藐三菩提心，不知是離諍王所可志願，為求天王，為求人王，為求聲聞乘，為求辟支佛乘，為求阿耨多羅三藐三菩提？設我當得成阿耨多羅三藐三菩提，未度眾生令皆得度，未得解眾生令皆得解，諸老、病、死、憂悲苦惱眾生令得解脫，未涅槃者令得涅槃。若龍、若夜叉、若佛、若聲聞、若梵王，願示我夢，是王為求天福，為求人福，為求聲聞辟支佛地，為求阿耨多羅三藐三菩提耶？』
「善男子！海濟婆羅門，於餘時心生念：『我已勸多億那由他百千眾生，令發阿耨多羅三藐三菩提心，不知是離諍王所可志願，為求天王，為求人王，為求聲聞乘，為求辟支佛乘，為求阿耨多羅三藐三菩提？設我當得成阿耨多羅三藐三菩提，未度眾生令皆得度，未得解眾生令皆得解，諸老、病、死、憂悲苦惱眾生令得解脫，未涅槃者令得涅槃。若龍、若夜叉、若佛、若聲聞、若梵王，願示我夢，是王為求天福，為求人福，為求聲聞辟支佛地，為求阿耨多羅三藐三菩提耶？』
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「善男子！爾時國王大師海濟婆羅門，即於夢中見如是光明，見十方恒河沙數世界諸佛如來。彼諸佛世尊，皆遣蓮華與婆羅門，白銀為莖，黃金為葉，馬瑙為臺，琉璃為鬚，一一華上皆有日現；彼諸日上有七寶蓋，一一日出六十億光，彼一切光皆入婆羅門口；自見己身，高千由旬清淨如鏡；自見身中，六十億那由他百千菩薩，皆於蓮華臺上結加趺座入於三昧。見彼諸日遶身周匝，又見諸蓋虛空中住乃至梵天。彼諸蓮華遶身住者，聞出柔軟之音，過天五樂。於中見離諍王，猪頭人身以血自塗，東西馳走，多諸雜虫競來食之。於卑賤伊蘭樹下坐，多諸雜虫競共食之，乃至白骨已，數數還復。猪頭人身以血自塗，多諸雜虫競來食之。於卑賤伊蘭樹下坐，多諸雜虫競來食之，乃至白骨。於中見諸王子，有猪頭者、有象頭者、有水牛頭者、有狼頭者、有豺頭者、有狗頭者、有獼猴頭者，以血塗身，多諸雜虫競來食之，皆依卑賤伊蘭樹下坐，多諸雜虫競來食之，乃至白骨其身還復，虫尋食之。復見餘王子乘水牛車，須曼那華以自莊嚴，隨不正道而南遊行。梵王帝釋并及護世來語之言：『咄！婆羅門！汝與蓮華周匝住者，於中先以一華持與國王，其諸王子各與一華。然後與諸小王，自與汝子并及餘人。』時婆羅門聞彼諸天使分布已，即分諸華。
「善男子！爾時國王大師海濟婆羅門，即於夢中見如是光明，見十方恒河沙數世界諸佛如來。彼諸佛世尊，皆遣蓮華與婆羅門，白銀為莖，黃金為葉，馬瑙為臺，琉璃為鬚，一一華上皆有日現；彼諸日上有七寶蓋，一一日出六十億光，彼一切光皆入婆羅門口；自見己身，高千由旬清淨如鏡；自見身中，六十億那由他百千菩薩，皆於蓮華臺上結加趺座入於三昧。見彼諸日遶身周匝，又見諸蓋虛空中住乃至梵天。彼諸蓮華遶身住者，聞出柔軟之音，過天五樂。於中見離諍王，猪頭人身以血自塗，東西馳走，多諸雜虫競來食之。於卑賤伊蘭樹下坐，多諸雜虫競共食之，乃至白骨已，數數還復。猪頭人身以血自塗，多諸雜虫競來食之。於卑賤伊蘭樹下坐，多諸雜虫競來食之，乃至白骨。於中見諸王子，有猪頭者、有象頭者、有水牛頭者、有狼頭者、有豺頭者、有狗頭者、有獼猴頭者，以血塗身，多諸雜虫競來食之，皆依卑賤伊蘭樹下坐，多諸雜虫競來食之，乃至白骨其身還復，虫尋食之。復見餘王子乘水牛車，須曼那華以自莊嚴，隨不正道而南遊行。梵王帝釋并及護世來語之言：『咄！婆羅門！汝與蓮華周匝住者，於中先以一華持與國王，其諸王子各與一華。然後與諸小王，自與汝子并及餘人。』時婆羅門聞彼諸天使分布已，即分諸華。
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「眠覺起坐憶所見夢，於坐生念：『是轉輪王，願樂下賤生死，悕望安樂而願卑賤；諸王子等亦復如是。又我所見王子乘水牛車，須曼那華以自莊嚴，而南遊行，是求聲聞乘者。又，我所見光明於十方諸佛世尊，緣我遍至閻浮提，勸化多億那由他百千眾生，以三福地使得成就令住其中。以是故，我夢見大光明，見於十方諸佛世尊，以我遍至閻浮提勸化過數眾生，令住阿耨多羅三藐三菩提。又我今請如來、應供、正遍知及比丘僧，於七年中以一切所須，以是十方諸餘世界諸佛世尊，今遣此華而來與我，令發阿耨多羅三藐三菩提，願以是諸佛世尊為我遣華。我所見華上日，有諸光明入我口中，見己身極為高廣。見日周身，自見身中，有六十億那由他百千菩薩，蓮華臺上結加趺坐入於三昧，如是諸夢我所不解。又見梵釋護世勸我分布諸華，尋時自見分此華。如是諸夢唯佛明焉！我以何因緣見此大夢？我今應至佛所問此夢意。』
「眠覺起坐憶所見夢，於坐生念：『是轉輪王，願樂下賤生死，悕望安樂而願卑賤；諸王子等亦復如是。又我所見王子乘水牛車，須曼那華以自莊嚴，而南遊行，是求聲聞乘者。又，我所見光明於十方諸佛世尊，緣我遍至閻浮提，勸化多億那由他百千眾生，以三福地使得成就令住其中。以是故，我夢見大光明，見於十方諸佛世尊，以我遍至閻浮提勸化過數眾生，令住阿耨多羅三藐三菩提。又我今請如來、應供、正遍知及比丘僧，於七年中以一切所須，以是十方諸餘世界諸佛世尊，今遣此華而來與我，令發阿耨多羅三藐三菩提，願以是諸佛世尊為我遣華。我所見華上日，有諸光明入我口中，見己身極為高廣。見日周身，自見身中，有六十億那由他百千菩薩，蓮華臺上結加趺坐入於三昧，如是諸夢我所不解。又見梵釋護世勸我分布諸華，尋時自見分此華。如是諸夢唯佛明焉！我以何因緣見此大夢？我今應至佛所問此夢意。』
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「爾時海濟婆羅門，即於夜時具辦餚饍，明至佛所自行澡水。佛及比丘，從上至下行水畢已，手自斟酌種種餚饍，隨意所須飯佛及僧，食訖收鉢還坐說法。爾時離諍王與其千子、無數百千大眾俱，圍遶侍從往詣佛所，乘其所乘盡所乘地，下乘恭肅步進入園；至如來所，頭面禮足及比丘僧，坐於佛所聽說妙法。爾時海濟婆羅門，如前所見夢前問佛已。世尊告大婆羅門：『汝所見大光明，見於十方恒河沙數世界諸佛世尊，彼為汝遣華；上見日皆放光明，彼諸光明盡入汝口。以汝婆羅門，於二百五十歲，遍行閻浮提，勸化過數眾生，以三福地令住其中。又勸化過數眾生，以阿耨多羅三藐三菩提令住其中。以是大施故，婆羅門！彼諸佛世尊，皆授汝阿耨多羅三藐三菩提記，於十方恒河沙數世界中，現在住世說法。諸佛遣華與汝，以白銀為莖，黃金為葉，馬瑙為臺，琉璃為鬚，一切華上所可見日。婆羅門！彼所現夢是先瑞應。汝婆羅門！夢見十方恒河沙數世界中諸佛世尊，現在住世說法。彼諸佛世尊為汝遣七寶蓋，彼諸寶蓋於空中住乃至梵天。婆羅門！汝可成阿耨多羅三藐三菩提夜時，即是夜名稱流布聞於十方恒河沙數世界乃至梵天，無其過上見汝頂者。婆羅門！彼所現夢是先瑞應。婆羅門！汝夢見己身極自高廣，乃至梵天日周身住。婆羅門！汝所可勸化過數眾生發菩提心，是汝成菩提時，一佛世界微塵數十方國土，彼亦成阿耨多羅三藐三菩提。是汝本所勸化於菩提者，彼皆稱譽汝而作是言：「彼如來、應供、正遍知，初勸化我等於阿耨多羅三藐三菩提，是故我今得成阿耨多羅三藐三菩提，彼是我等善知識。」彼諸佛皆遣菩薩，恭敬供養讚歎於汝。彼諸菩薩摩訶薩各捨己佛土而來，皆以種種菩薩神通，供養於汝，而聽法已，得種種若干三昧忍辱陀羅尼門；彼諸菩薩摩訶薩各還本土，稱譽讚歎汝之名稱。婆羅門！彼所現夢是先瑞應。婆羅門！汝自見身中多億菩薩於蓮華上結加趺坐入於三昧者。婆羅門！汝成菩提時，勸化多億那由他百千眾生，得不退轉住阿耨多羅三藐三菩提。婆羅門！汝以無上般涅槃般涅槃已，於後一佛世界微塵數大劫中，十方國土諸佛世尊，以正法王治，皆讚歎稱譽汝，如過無量無邊阿僧祇劫，有如來、應供、正遍知，名號如是。「彼如來、應供、正遍知，勸化我等令住阿耨多羅三藐三菩提；以是故，我等今得成阿耨多羅三藐三菩提，得正法王位。」婆羅門！彼所現夢是先瑞應。
「爾時海濟婆羅門，即於夜時具辦餚饍，明至佛所自行澡水。佛及比丘，從上至下行水畢已，手自斟酌種種餚饍，隨意所須飯佛及僧，食訖收鉢還坐說法。爾時離諍王與其千子、無數百千大眾俱，圍遶侍從往詣佛所，乘其所乘盡所乘地，下乘恭肅步進入園；至如來所，頭面禮足及比丘僧，坐於佛所聽說妙法。爾時海濟婆羅門，如前所見夢前問佛已。世尊告大婆羅門：『汝所見大光明，見於十方恒河沙數世界諸佛世尊，彼為汝遣華；上見日皆放光明，彼諸光明盡入汝口。以汝婆羅門，於二百五十歲，遍行閻浮提，勸化過數眾生，以三福地令住其中。又勸化過數眾生，以阿耨多羅三藐三菩提令住其中。以是大施故，婆羅門！彼諸佛世尊，皆授汝阿耨多羅三藐三菩提記，於十方恒河沙數世界中，現在住世說法。諸佛遣華與汝，以白銀為莖，黃金為葉，馬瑙為臺，琉璃為鬚，一切華上所可見日。婆羅門！彼所現夢是先瑞應。汝婆羅門！夢見十方恒河沙數世界中諸佛世尊，現在住世說法。彼諸佛世尊為汝遣七寶蓋，彼諸寶蓋於空中住乃至梵天。婆羅門！汝可成阿耨多羅三藐三菩提夜時，即是夜名稱流布聞於十方恒河沙數世界乃至梵天，無其過上見汝頂者。婆羅門！彼所現夢是先瑞應。婆羅門！汝夢見己身極自高廣，乃至梵天日周身住。婆羅門！汝所可勸化過數眾生發菩提心，是汝成菩提時，一佛世界微塵數十方國土，彼亦成阿耨多羅三藐三菩提。是汝本所勸化於菩提者，彼皆稱譽汝而作是言：「彼如來、應供、正遍知，初勸化我等於阿耨多羅三藐三菩提，是故我今得成阿耨多羅三藐三菩提，彼是我等善知識。」彼諸佛皆遣菩薩，恭敬供養讚歎於汝。彼諸菩薩摩訶薩各捨己佛土而來，皆以種種菩薩神通，供養於汝，而聽法已，得種種若干三昧忍辱陀羅尼門；彼諸菩薩摩訶薩各還本土，稱譽讚歎汝之名稱。婆羅門！彼所現夢是先瑞應。婆羅門！汝自見身中多億菩薩於蓮華上結加趺坐入於三昧者。婆羅門！汝成菩提時，勸化多億那由他百千眾生，得不退轉住阿耨多羅三藐三菩提。婆羅門！汝以無上般涅槃般涅槃已，於後一佛世界微塵數大劫中，十方國土諸佛世尊，以正法王治，皆讚歎稱譽汝，如過無量無邊阿僧祇劫，有如來、應供、正遍知，名號如是。「彼如來、應供、正遍知，勸化我等令住阿耨多羅三藐三菩提；以是故，我等今得成阿耨多羅三藐三菩提，得正法王位。」婆羅門！彼所現夢是先瑞應。
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「『婆羅門！汝夢見餘人猪頭人身象頭，乃至狗頭以血塗身，多諸雜虫競來食之；卑賤伊蘭樹下坐，多諸雜虫競來食之，乃至白骨其身還復。猪頭人身乃至狗頭，以血自塗，多諸雜虫競來食之，是彼愚癡男子，住三福地布施、持戒、修定者，有求魔界苦；樂求天上，福盡命終之苦；人中老病死苦，怨憎會苦，愛別離苦；餓鬼中飢渴苦；畜生中癡冥屠割苦；樂在地獄中受種種苦。住三福地者，求天上天王；求人中一天下王、求二天下王、求三天下王、求四天下王；彼愚癡男子食一切眾生，一切眾生亦食彼愚癡男子，如是經久沈溺生死。婆羅門！彼所現夢是先瑞應。
「『婆羅門！汝夢見餘人猪頭人身象頭，乃至狗頭以血塗身，多諸雜虫競來食之；卑賤伊蘭樹下坐，多諸雜虫競來食之，乃至白骨其身還復。猪頭人身乃至狗頭，以血自塗，多諸雜虫競來食之，是彼愚癡男子，住三福地布施、持戒、修定者，有求魔界苦；樂求天上，福盡命終之苦；人中老病死苦，怨憎會苦，愛別離苦；餓鬼中飢渴苦；畜生中癡冥屠割苦；樂在地獄中受種種苦。住三福地者，求天上天王；求人中一天下王、求二天下王、求三天下王、求四天下王；彼愚癡男子食一切眾生，一切眾生亦食彼愚癡男子，如是經久沈溺生死。婆羅門！彼所現夢是先瑞應。
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「『婆羅門！汝夢見餘人以須曼那華而自莊嚴，乘水牛車隨不正道而南遊行者。婆羅門！彼善男子，亦住三福地布施、持戒、修定，為自度故，是求聲聞乘者，彼所現夢求聲聞乘人，是先瑞應。』
「『婆羅門！汝夢見餘人以須曼那華而自莊嚴，乘水牛車隨不正道而南遊行者。婆羅門！彼善男子，亦住三福地布施、持戒、修定，為自度故，是求聲聞乘者，彼所現夢求聲聞乘人，是先瑞應。』
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大乘悲分陀利經勸發品第五
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「善男子！爾時國大師海濟婆羅門，語離諍王，作如是言：『大王！人身難得，閑靜時難，如來、應供、正遍知出世甚難，譬如優曇鉢華時一現耳，樂求善根難，正願亦難。大王！王位眾苦之本，人中一天下王位、二天下王位、三天下王位、四天下王位，皆苦之本。大王！此是久受生死苦器。大王！人天福報，譬如疾風無有住時，如水中月；凡夫五欲無足，醉於境界，樂求人天福報；凡夫人數受地獄苦、畜生苦、餓鬼苦、人中愛別離苦、天上退還苦、數數入胎苦、更相殘害苦。凡夫如是展轉受苦，所以者何？無善知識，不發正願故，亦不能求；未及謂及，未得謂得，未證謂證，如是無明凡夫不知厭足，不肯發菩提心，所可滅眾苦，於生死中不厭不憂，於中數數受苦。大王！思惟生死苦器，是故大王！汝今於佛法中，已種善根作諸福德，於三寶中已得信喜；施與世尊，大富果報，奉持戒者生天果報，有所聞法大智慧果報。大王！汝設邪見若已竟，汝今可發阿耨多羅三藐三菩提心。』王曰：『止！婆羅門！我不求菩提樂住生死。婆羅門！我已布施、持戒、聽法。婆羅門！阿耨多羅三藐三菩提甚為難得。』
「善男子！爾時國大師海濟婆羅門，語離諍王，作如是言：『大王！人身難得，閑靜時難，如來、應供、正遍知出世甚難，譬如優曇鉢華時一現耳，樂求善根難，正願亦難。大王！王位眾苦之本，人中一天下王位、二天下王位、三天下王位、四天下王位，皆苦之本。大王！此是久受生死苦器。大王！人天福報，譬如疾風無有住時，如水中月；凡夫五欲無足，醉於境界，樂求人天福報；凡夫人數受地獄苦、畜生苦、餓鬼苦、人中愛別離苦、天上退還苦、數數入胎苦、更相殘害苦。凡夫如是展轉受苦，所以者何？無善知識，不發正願故，亦不能求；未及謂及，未得謂得，未證謂證，如是無明凡夫不知厭足，不肯發菩提心，所可滅眾苦，於生死中不厭不憂，於中數數受苦。大王！思惟生死苦器，是故大王！汝今於佛法中，已種善根作諸福德，於三寶中已得信喜；施與世尊，大富果報，奉持戒者生天果報，有所聞法大智慧果報。大王！汝設邪見若已竟，汝今可發阿耨多羅三藐三菩提心。』王曰：『止！婆羅門！我不求菩提樂住生死。婆羅門！我已布施、持戒、聽法。婆羅門！阿耨多羅三藐三菩提甚為難得。』
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「海濟婆羅門復作是言：『大王！菩提道淨，應至意發願，淨心滿足，是道清淨故，意淨故；是道正直，以不諂故；是道極淨，諸結盡故；是道寬博，無障礙故；是道等度，以等心故；是道無畏，以不作諸惡故；是道大富，以檀波羅蜜故；是道最尊，以尸波羅蜜故；是道無辱，以羼提波羅蜜故；是道無住，以毘梨耶波羅蜜故；是道閑靜，以禪波羅蜜故；是道善釋，以般若波羅蜜故；是道得實智，以大慈故；是道得不退轉，以大悲故；是道得踊躍，以大喜故；是道堅固，以大捨故；是道無坑坎刺棘，無喜欲誑想故；是道至安隱，心無壞故；是道無劫奪，善解色、聲、香、味、觸故；是道除魔怨敵，善解陰、界、入故；是道無魔，滅諸結故；是道得妙心，無聲聞、辟支佛念故；是道興盛，受諸佛力故；是道至大寶，應一切種智寶故；是道一切露現，阿僧祇智明故；是道明導師，所行不離善知識故；是道無高下，無憎愛故；是道無塵穢，不喜瞋濁故；是道善逝，無諸不善故。大王！彼菩提道趣安隱盡涅槃際。大王！可發菩提心。』王曰：『婆羅門！是八萬歲世人中如來出現，猶尚不能滅諸惡趣。其有眾生善根熟者，彼眾生皆住於果，有得三昧陀羅尼忍辱者，菩薩善根純熟，彼授菩提記；有少種善根者，彼受人天福；眾生各各輪轉隨善惡行有處。佛說：「若一切眾生不種善根，苦不滅；唯佛身是福田，然不能度脫未種善根者。我當發菩提心，我行菩薩行時，以大智入不可思議陀羅尼法門，度眾生佛事，然不以此不淨土迴向菩提心。設我得如意佛土，我當發菩提心，乃至證阿耨多羅三藐三菩提時，我爾所時行菩薩行，滅佛土中一切眾生苦。」』
「海濟婆羅門復作是言：『大王！菩提道淨，應至意發願，淨心滿足，是道清淨故，意淨故；是道正直，以不諂故；是道極淨，諸結盡故；是道寬博，無障礙故；是道等度，以等心故；是道無畏，以不作諸惡故；是道大富，以檀波羅蜜故；是道最尊，以尸波羅蜜故；是道無辱，以羼提波羅蜜故；是道無住，以毘梨耶波羅蜜故；是道閑靜，以禪波羅蜜故；是道善釋，以般若波羅蜜故；是道得實智，以大慈故；是道得不退轉，以大悲故；是道得踊躍，以大喜故；是道堅固，以大捨故；是道無坑坎刺棘，無喜欲誑想故；是道至安隱，心無壞故；是道無劫奪，善解色、聲、香、味、觸故；是道除魔怨敵，善解陰、界、入故；是道無魔，滅諸結故；是道得妙心，無聲聞、辟支佛念故；是道興盛，受諸佛力故；是道至大寶，應一切種智寶故；是道一切露現，阿僧祇智明故；是道明導師，所行不離善知識故；是道無高下，無憎愛故；是道無塵穢，不喜瞋濁故；是道善逝，無諸不善故。大王！彼菩提道趣安隱盡涅槃際。大王！可發菩提心。』王曰：『婆羅門！是八萬歲世人中如來出現，猶尚不能滅諸惡趣。其有眾生善根熟者，彼眾生皆住於果，有得三昧陀羅尼忍辱者，菩薩善根純熟，彼授菩提記；有少種善根者，彼受人天福；眾生各各輪轉隨善惡行有處。佛說：「若一切眾生不種善根，苦不滅；唯佛身是福田，然不能度脫未種善根者。我當發菩提心，我行菩薩行時，以大智入不可思議陀羅尼法門，度眾生佛事，然不以此不淨土迴向菩提心。設我得如意佛土，我當發菩提心，乃至證阿耨多羅三藐三菩提時，我爾所時行菩薩行，滅佛土中一切眾生苦。」』
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「善男子！爾時寶藏如來、應供、正遍知，入見莊嚴三昧，現如是神通。寶藏如來入現莊嚴三昧已，應時現如是光明，於十方各千佛土微塵數世界現一切莊嚴——有諸佛世尊已入涅槃，有欲入涅槃；有菩薩摩訶薩，菩提樹下坐降魔官屬，有成佛未久而轉法輪，有久成佛說法，有純菩薩充滿佛土；有國土乃至無聲聞、辟支佛名，有處有聲聞、辟支佛；有國土空無佛菩薩，亦無聲聞、辟支佛；有不淨佛土五濁出時，有淨佛土無有五濁；有尊有卑，有長壽有短壽；有佛土火災起，有水災起，有風災起；有處已壞，有處始成；妙光照彼一切悉現。爾時大眾，普見彼諸佛土國界莊嚴。
「善男子！爾時寶藏如來、應供、正遍知，入見莊嚴三昧，現如是神通。寶藏如來入現莊嚴三昧已，應時現如是光明，於十方各千佛土微塵數世界現一切莊嚴——有諸佛世尊已入涅槃，有欲入涅槃；有菩薩摩訶薩，菩提樹下坐降魔官屬，有成佛未久而轉法輪，有久成佛說法，有純菩薩充滿佛土；有國土乃至無聲聞、辟支佛名，有處有聲聞、辟支佛；有國土空無佛菩薩，亦無聲聞、辟支佛；有不淨佛土五濁出時，有淨佛土無有五濁；有尊有卑，有長壽有短壽；有佛土火災起，有水災起，有風災起；有處已壞，有處始成；妙光照彼一切悉現。爾時大眾，普見彼諸佛土國界莊嚴。
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「爾時海濟婆羅門語王言：『汝今但觀佛土莊嚴。大王！可發阿耨多羅三藐三菩提心。大王！可取隨意佛土。』
「爾時海濟婆羅門語王言：『汝今但觀佛土莊嚴。大王！可發阿耨多羅三藐三菩提心。大王！可取隨意佛土。』
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「善男子！爾時離諍王，向寶藏如來叉手合掌而白佛：『唯！世尊！菩薩摩訶薩以何行業取淨佛土？以何不淨意眾生？以何取長壽？』佛言：『大王！菩薩摩訶薩以願取淨佛土無五濁，亦以願取不淨。』王曰：『唯！世尊！我還入城一處靜坐思惟所願，如我所應佛土無有五濁，淨行迴向。』佛言：『大王！今正是時。』
「善男子！爾時離諍王，向寶藏如來叉手合掌而白佛：『唯！世尊！菩薩摩訶薩以何行業取淨佛土？以何不淨意眾生？以何取長壽？』佛言：『大王！菩薩摩訶薩以願取淨佛土無五濁，亦以願取不淨。』王曰：『唯！世尊！我還入城一處靜坐思惟所願，如我所應佛土無有五濁，淨行迴向。』佛言：『大王！今正是時。』
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「善男子！爾時離諍王頂禮世尊足并比丘僧，遶佛三匝而去，還來入城至其宮殿，獨坐一處三昧思惟佛土莊嚴誓願。
「善男子！爾時離諍王頂禮世尊足并比丘僧，遶佛三匝而去，還來入城至其宮殿，獨坐一處三昧思惟佛土莊嚴誓願。
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「善男子！爾時海濟婆羅門，語太子不眴言：『善男子！汝亦可發阿耨多羅三藐三菩提心，汝所有三福地布施、持戒、修定，所修善行，一切迴向菩提。』彼曰：『我亦還家獨坐一處，思惟莊嚴佛土願，我若發菩提心，更來如來所，迴向菩提心，取莊嚴佛土。』時彼王子，頂禮佛足并比丘僧，遶佛三匝，還於己舍，獨坐一處，如是思惟莊嚴佛土願。
「善男子！爾時海濟婆羅門，語太子不眴言：『善男子！汝亦可發阿耨多羅三藐三菩提心，汝所有三福地布施、持戒、修定，所修善行，一切迴向菩提。』彼曰：『我亦還家獨坐一處，思惟莊嚴佛土願，我若發菩提心，更來如來所，迴向菩提心，取莊嚴佛土。』時彼王子，頂禮佛足并比丘僧，遶佛三匝，還於己舍，獨坐一處，如是思惟莊嚴佛土願。
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「善男子！爾時國大師海濟婆羅門，語第二子尼摸，作如是言：『汝童子，亦可發菩提心，乃至王諸子勸發菩提，八萬四千諸小王，并餘九十二億人，勸發菩提心。』彼一切皆作是言：『我等亦各各歸家，獨坐一處，思惟莊嚴佛土願。』彼一切如是七年中，各坐三昧無惱亂心，思惟莊嚴佛土願。
「善男子！爾時國大師海濟婆羅門，語第二子尼摸，作如是言：『汝童子，亦可發菩提心，乃至王諸子勸發菩提，八萬四千諸小王，并餘九十二億人，勸發菩提心。』彼一切皆作是言：『我等亦各各歸家，獨坐一處，思惟莊嚴佛土願。』彼一切如是七年中，各坐三昧無惱亂心，思惟莊嚴佛土願。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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「善男子！海濟婆羅門，於餘時心生是念：『我勸多億那由他百千眾生，於阿耨多羅三藐三菩提；又我請佛及無量比丘僧，七年供養一切所須；設我阿耨多羅三藐三菩提意滿如願必成，我當勸化天、阿修羅、乾闥婆、龍、夜叉、羅剎、鳩槃茶等以大施會。』
「善男子！海濟婆羅門，於餘時心生是念：『我勸多億那由他百千眾生，於阿耨多羅三藐三菩提；又我請佛及無量比丘僧，七年供養一切所須；設我阿耨多羅三藐三菩提意滿如願必成，我當勸化天、阿修羅、乾闥婆、龍、夜叉、羅剎、鳩槃茶等以大施會。』
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「善男子！爾時國大師海濟婆羅門，思見毘沙門大王。善男子！爾時毘沙門大王，與多百千夜叉圍遶侍從，俱夜詣海濟婆羅門所。於其前住作如是言：『婆羅門！何故思我耶？』婆羅門言：『汝為是誰？』彼曰：『婆羅門！汝不聞乎，有夜叉主名毘沙門，我身是也。婆羅門！欲使我作何等？』婆羅門曰：『大王！汝亦應助是大施會。』彼曰：『唯然！婆羅門！如汝所思。』『大王！汝以我語勸諸夜叉，令發阿耨多羅三藐三菩提。又化汝等夜叉樂求福德者、樂求菩提者，可日日往海彼岸取此岸牛頭栴檀香來，復取種種塗香，種種雜華，日日給我供養世尊。』『唯然！婆羅門！』毘沙門大王聞婆羅門語已，還本住處，擊鼓集諸夜叉羅剎。作如是言：『汝等當知！是閻浮提有婆羅門，名曰海濟，是離諍王國之大師，彼請寶藏如來、應供、正遍知及比丘僧俱，七年供養一切所須。汝等於彼善根隨喜，以是善根發阿耨多羅三藐三菩提心。』即於爾時多億那由他百千夜叉、羅剎叉手合掌作如是言：『如海濟婆羅門福德善業，請寶藏如來、應供、正遍知及無量比丘僧，七年供養一切所須。如是彼福德業我等隨喜，以是善根，願我成阿耨多羅三藐三菩提。』毘沙門大王曰：『諸賢善聽！汝等樂求菩提者、樂求福德者，日日可往海彼岸，取海此岸牛頭栴檀香來，給海濟婆羅門，為如來設食，并比丘僧。』九萬二千夜叉同聲唱言：『我等大士，於此七年，當取海此岸牛頭栴檀香來，以給海濟婆羅門，為如來設供，并比丘僧。』四萬六千夜叉作如是言：『我等取種種香來。』五萬二千夜叉作如是言：『我取種種華來。』二萬夜叉作如是言：『我等當取種種諸味之精來，著如來比丘僧眾食飲之中。』七萬夜叉作如是言：『我等，大士！為世尊造作飯食并比丘僧。』
「善男子！爾時國大師海濟婆羅門，思見毘沙門大王。善男子！爾時毘沙門大王，與多百千夜叉圍遶侍從，俱夜詣海濟婆羅門所。於其前住作如是言：『婆羅門！何故思我耶？』婆羅門言：『汝為是誰？』彼曰：『婆羅門！汝不聞乎，有夜叉主名毘沙門，我身是也。婆羅門！欲使我作何等？』婆羅門曰：『大王！汝亦應助是大施會。』彼曰：『唯然！婆羅門！如汝所思。』『大王！汝以我語勸諸夜叉，令發阿耨多羅三藐三菩提。又化汝等夜叉樂求福德者、樂求菩提者，可日日往海彼岸取此岸牛頭栴檀香來，復取種種塗香，種種雜華，日日給我供養世尊。』『唯然！婆羅門！』毘沙門大王聞婆羅門語已，還本住處，擊鼓集諸夜叉羅剎。作如是言：『汝等當知！是閻浮提有婆羅門，名曰海濟，是離諍王國之大師，彼請寶藏如來、應供、正遍知及比丘僧俱，七年供養一切所須。汝等於彼善根隨喜，以是善根發阿耨多羅三藐三菩提心。』即於爾時多億那由他百千夜叉、羅剎叉手合掌作如是言：『如海濟婆羅門福德善業，請寶藏如來、應供、正遍知及無量比丘僧，七年供養一切所須。如是彼福德業我等隨喜，以是善根，願我成阿耨多羅三藐三菩提。』毘沙門大王曰：『諸賢善聽！汝等樂求菩提者、樂求福德者，日日可往海彼岸，取海此岸牛頭栴檀香來，給海濟婆羅門，為如來設食，并比丘僧。』九萬二千夜叉同聲唱言：『我等大士，於此七年，當取海此岸牛頭栴檀香來，以給海濟婆羅門，為如來設供，并比丘僧。』四萬六千夜叉作如是言：『我等取種種香來。』五萬二千夜叉作如是言：『我取種種華來。』二萬夜叉作如是言：『我等當取種種諸味之精來，著如來比丘僧眾食飲之中。』七萬夜叉作如是言：『我等，大士！為世尊造作飯食并比丘僧。』
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「善男子！爾時海濟婆羅門，思念欲見毘留勒迦大王。即時毘留勒迦大王詣海濟婆羅門所，乃至多億那由他百千鳩槃茶，勤勸發阿耨多羅三藐三菩提心。如是毘留波叉，提陀羅吒，與多億那由他百千龍乾闥婆，勸發阿耨多羅三藐三菩提心。
「善男子！爾時海濟婆羅門，思念欲見毘留勒迦大王。即時毘留勒迦大王詣海濟婆羅門所，乃至多億那由他百千鳩槃茶，勤勸發阿耨多羅三藐三菩提心。如是毘留波叉，提陀羅吒，與多億那由他百千龍乾闥婆，勸發阿耨多羅三藐三菩提心。
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「善男子！爾時海濟婆羅門，思念二四天下護世，彼以佛威神，至婆羅門所。婆羅門，亦以如是勸化已，各還本處勸其眷屬，以阿耨多羅三藐三菩提。乃至一切三千大千佛土百億毘沙門，與其眷屬勸化阿耨多羅三藐三菩提。百億毘留勒迦，百億毘留波叉，百億提陀羅吒，與其眷屬，俱勸以阿耨多羅三藐三菩提。
「善男子！爾時海濟婆羅門，思念二四天下護世，彼以佛威神，至婆羅門所。婆羅門，亦以如是勸化已，各還本處勸其眷屬，以阿耨多羅三藐三菩提。乃至一切三千大千佛土百億毘沙門，與其眷屬勸化阿耨多羅三藐三菩提。百億毘留勒迦，百億毘留波叉，百億提陀羅吒，與其眷屬，俱勸以阿耨多羅三藐三菩提。
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「善男子！爾時海濟婆羅門心生是念：『若我阿耨多羅三藐三菩提意必成所願心果，我當分此大耶？若福與彼欲界諸天，勸以阿耨多羅三藐三菩提。我以是善根，審得阿耨多羅三藐三菩提者，天帝釋今應來現；須夜摩天子、刪兜率陀天子、化樂天子、他化自在天子，悉應來現。』
「善男子！爾時海濟婆羅門心生是念：『若我阿耨多羅三藐三菩提意必成所願心果，我當分此大耶？若福與彼欲界諸天，勸以阿耨多羅三藐三菩提。我以是善根，審得阿耨多羅三藐三菩提者，天帝釋今應來現；須夜摩天子、刪兜率陀天子、化樂天子、他化自在天子，悉應來現。』
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「善男子！海濟婆羅門適發念已，釋提桓因來現在前，及須夜摩天子，刪兜率陀天子，化樂天子，他化自在天子，來現在前。婆羅門問曰：『汝等是誰？』彼五天王，各各自說名字已，作如是言：『汝婆羅門！欲使我等何所施作？欲使我等於此大施何所供給？』婆羅門曰：『汝等天上所有最妙寶臺寶樹，若劫波樹，若香樹，若華樹，若果樹，天衣、天座、天眾敷具，天諸寶器，天莊挍天蓋、幢幡、瓔珞、伎樂，如是等一切盡為佛及僧，嚴飾此閻披羅園。』『唯然大士。』彼五天王從婆羅門所聞是語已各還天上，告鞞宅居天子、曠野天子、畢天子，居藍披天子、難陀天子，作如是言：『汝等大士，至閻浮提閻披羅園，以如是莊挍，以如是嚴飾，以如是瓔珞、以如是座、以如是敷具以為莊嚴，如天嚴飾等無有異；又為世尊造立寶臺，如眾寶嚴臺。』對曰：『唯然！』彼五天子於五天王所聞已，至閻浮提竟夜，如是一切莊嚴閻披羅園，從寶樹乃至幢幡以為莊嚴；又為世尊造立寶臺，如釋提桓因眾寶嚴臺，一切莊挍閻披羅園，如天莊嚴，作已還至天上，白諸天王：『大士當知！如此天上莊挍，閻浮提閻披羅園莊挍，一切瓔珞亦如是；又為世尊造立寶臺，如釋提桓因眾寶嚴臺，天上閻浮提閻披羅園等無有異。』
「善男子！海濟婆羅門適發念已，釋提桓因來現在前，及須夜摩天子，刪兜率陀天子，化樂天子，他化自在天子，來現在前。婆羅門問曰：『汝等是誰？』彼五天王，各各自說名字已，作如是言：『汝婆羅門！欲使我等何所施作？欲使我等於此大施何所供給？』婆羅門曰：『汝等天上所有最妙寶臺寶樹，若劫波樹，若香樹，若華樹，若果樹，天衣、天座、天眾敷具，天諸寶器，天莊挍天蓋、幢幡、瓔珞、伎樂，如是等一切盡為佛及僧，嚴飾此閻披羅園。』『唯然大士。』彼五天王從婆羅門所聞是語已各還天上，告鞞宅居天子、曠野天子、畢天子，居藍披天子、難陀天子，作如是言：『汝等大士，至閻浮提閻披羅園，以如是莊挍，以如是嚴飾，以如是瓔珞、以如是座、以如是敷具以為莊嚴，如天嚴飾等無有異；又為世尊造立寶臺，如眾寶嚴臺。』對曰：『唯然！』彼五天子於五天王所聞已，至閻浮提竟夜，如是一切莊嚴閻披羅園，從寶樹乃至幢幡以為莊嚴；又為世尊造立寶臺，如釋提桓因眾寶嚴臺，一切莊挍閻披羅園，如天莊嚴，作已還至天上，白諸天王：『大士當知！如此天上莊挍，閻浮提閻披羅園莊挍，一切瓔珞亦如是；又為世尊造立寶臺，如釋提桓因眾寶嚴臺，天上閻浮提閻披羅園等無有異。』
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「彼時五天王，帝釋、須夜摩、刪兜率陀、化樂、他化天王，來至閻浮提，語海濟婆羅門言：『為世尊及比丘僧，莊挍園已，復何所為？』爾時海濟婆羅門語諸天王，作如是言：『汝等天王！所主領處普集天眾，以我語而告之言：「閻浮提有婆羅門名海濟，彼請寶藏如來、應供、正遍知并無量比丘僧，七年供養一切所須，汝等於彼福業應當隨喜發阿耨多羅三藐三菩提心，汝應下閻浮提，奉覲世尊恭敬親近并比丘僧，於世尊所聽微妙法。」』彼五天王聞婆羅門語已，各還本處。
「彼時五天王，帝釋、須夜摩、刪兜率陀、化樂、他化天王，來至閻浮提，語海濟婆羅門言：『為世尊及比丘僧，莊挍園已，復何所為？』爾時海濟婆羅門語諸天王，作如是言：『汝等天王！所主領處普集天眾，以我語而告之言：「閻浮提有婆羅門名海濟，彼請寶藏如來、應供、正遍知并無量比丘僧，七年供養一切所須，汝等於彼福業應當隨喜發阿耨多羅三藐三菩提心，汝應下閻浮提，奉覲世尊恭敬親近并比丘僧，於世尊所聽微妙法。」』彼五天王聞婆羅門語已，各還本處。
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「時釋提桓因集三十三天，以海濟婆羅門語，勸化而告之言：『汝等大士當知！閻浮提離諍王，有大師婆羅門名曰海濟，請寶藏如來及無量比丘僧，七年供養一切所須；我等為佛僧莊挍園已，汝等於彼善根應當隨喜發阿耨多羅三藐三菩提心。』即於爾時多億那由他百千三十三天，叉手合掌，而說是言：『我等於福業隨喜，以隨喜福業，盡迴向阿耨多羅三藐三菩提。』如是須夜摩天子集須夜天，略說……刪兜率陀、化自在、他化自在天子，集他化自在天，乃至多無數億那由他百千天子，叉手合掌，而說是言：『我等於彼善根隨喜，以是善根我等得阿耨多羅三藐三菩提。』是故汝等大士，應下閻浮提奉覲世尊，恭敬親近聽受妙法，并比丘僧。時五天王，即夜一一天王與天子、天女及童男、女多億那由他百千圍遶，俱下閻浮提，頭面禮世尊足并比丘僧，於世尊所聽受法。晝則空中雨眾天華，優鉢羅、鉢曇摩、俱物頭、分陀利伽、須摩那、波利師迦、阿提目多伽、瞻匐伽華、曼陀羅華、摩訶曼陀羅華，并作天樂。復次，善男子！海濟婆羅門心生是念：『若我阿耨多羅三藐三菩提意滿所願必成，我當以菩提勸阿修羅。』善男子！適發心已，五阿修羅王來詣海濟婆羅門所，乃至多億那由他百千阿修羅男女、大小，以婆羅門語勸令發阿耨多羅三藐三菩提心，來至佛所而聽受法。略說……婆羅門！如是思念魔王，即時魔王名佛樓那，來至婆羅門所，乃至無數億那由他百千魔子魔女大小，勸發阿耨多羅三藐三菩提心，乃至聽法。善男子！爾時海濟婆羅門，思念螺髻大梵，螺髻大梵亦來至婆羅門所，聞已還梵天上，乃至多億那由他百千梵天，勸發阿耨多羅三藐三菩提心，從上來下至世尊所，恭敬親近比丘僧，而聽受法。善男子！爾時海濟婆羅門，思念二四天下帝釋，思念須夜摩、刪兜率陀、化樂、他化天子，彼五天王亦以佛威神來至婆羅門所，婆羅門如是約勅，彼各還去，以婆羅門語，勸眷屬以菩提；如是多億那由他百千三十三天子、天女，勸發阿耨多羅三藐三菩提心，及帝釋來此四天下，恭敬親近世尊并比丘僧，而聽受法。如是須夜摩、刪兜率陀、化自在，如是他化天子，勸發他化自在天以菩提。多億那由他百千他化自在天子、天女、大小，勸發阿耨多羅三藐三菩提心，來此四天下，恭敬親近世尊并比丘僧，而聽受法。如是二四天下，阿修羅魔及大梵；如是三四天下，如是四四天下，如是五四天下，帝釋、須夜摩、刪兜率陀、他化，阿修羅魔及大梵，以佛威神故，與眷屬俱來此四天下，而聽受法。乃至三千大千佛土，百億帝釋，百億須夜摩，百億刪
「時釋提桓因集三十三天，以海濟婆羅門語，勸化而告之言：『汝等大士當知！閻浮提離諍王，有大師婆羅門名曰海濟，請寶藏如來及無量比丘僧，七年供養一切所須；我等為佛僧莊挍園已，汝等於彼善根應當隨喜發阿耨多羅三藐三菩提心。』即於爾時多億那由他百千三十三天，叉手合掌，而說是言：『我等於福業隨喜，以隨喜福業，盡迴向阿耨多羅三藐三菩提。』如是須夜摩天子集須夜天，略說……刪兜率陀、化自在、他化自在天子，集他化自在天，乃至多無數億那由他百千天子，叉手合掌，而說是言：『我等於彼善根隨喜，以是善根我等得阿耨多羅三藐三菩提。』是故汝等大士，應下閻浮提奉覲世尊，恭敬親近聽受妙法，并比丘僧。時五天王，即夜一一天王與天子、天女及童男、女多億那由他百千圍遶，俱下閻浮提，頭面禮世尊足并比丘僧，於世尊所聽受法。晝則空中雨眾天華，優鉢羅、鉢曇摩、俱物頭、分陀利伽、須摩那、波利師迦、阿提目多伽、瞻匐伽華、曼陀羅華、摩訶曼陀羅華，并作天樂。復次，善男子！海濟婆羅門心生是念：『若我阿耨多羅三藐三菩提意滿所願必成，我當以菩提勸阿修羅。』善男子！適發心已，五阿修羅王來詣海濟婆羅門所，乃至多億那由他百千阿修羅男女、大小，以婆羅門語勸令發阿耨多羅三藐三菩提心，來至佛所而聽受法。略說……婆羅門！如是思念魔王，即時魔王名佛樓那，來至婆羅門所，乃至無數億那由他百千魔子魔女大小，勸發阿耨多羅三藐三菩提心，乃至聽法。善男子！爾時海濟婆羅門，思念螺髻大梵，螺髻大梵亦來至婆羅門所，聞已還梵天上，乃至多億那由他百千梵天，勸發阿耨多羅三藐三菩提心，從上來下至世尊所，恭敬親近比丘僧，而聽受法。善男子！爾時海濟婆羅門，思念二四天下帝釋，思念須夜摩、刪兜率陀、化樂、他化天子，彼五天王亦以佛威神來至婆羅門所，婆羅門如是約勅，彼各還去，以婆羅門語，勸眷屬以菩提；如是多億那由他百千三十三天子、天女，勸發阿耨多羅三藐三菩提心，及帝釋來此四天下，恭敬親近世尊并比丘僧，而聽受法。如是須夜摩、刪兜率陀、化自在，如是他化天子，勸發他化自在天以菩提。多億那由他百千他化自在天子、天女、大小，勸發阿耨多羅三藐三菩提心，來此四天下，恭敬親近世尊并比丘僧，而聽受法。如是二四天下，阿修羅魔及大梵；如是三四天下，如是四四天下，如是五四天下，帝釋、須夜摩、刪兜率陀、他化，阿修羅魔及大梵，以佛威神故，與眷屬俱來此四天下，而聽受法。乃至三千大千佛土，百億帝釋，百億須夜摩，百億刪
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兜率陀，百億化自在，百億他化自在天子，百億阿修羅王，百億魔，百億大梵，一一大梵，勸無數億那由他百千梵天，發阿耨多羅三藐三菩提心；彼以世尊威神，一切來此四天下，恭敬親近世尊并比丘僧，而聽受法。爾時三千大千世界，地無如毫髮空不周者。善男子！爾時海濟婆羅門而生是念：『若我阿耨多羅三藐三菩提意得滿者，如百億毘沙門，乃至百億大梵悉皆隨我者，應現如是大神通，令遍三千大千世界人及畜生、餓鬼、地獄，一切苦受得息，樂受得生，一一眾生化佛在前，勸發阿耨多羅三藐三菩提。』
兜率陀，百億化自在，百億他化自在天子，百億阿修羅王，百億魔，百億大梵，一一大梵，勸無數億那由他百千梵天，發阿耨多羅三藐三菩提心；彼以世尊威神，一切來此四天下，恭敬親近世尊并比丘僧，而聽受法。爾時三千大千世界，地無如毫髮空不周者。善男子！爾時海濟婆羅門而生是念：『若我阿耨多羅三藐三菩提意得滿者，如百億毘沙門，乃至百億大梵悉皆隨我者，應現如是大神通，令遍三千大千世界人及畜生、餓鬼、地獄，一切苦受得息，樂受得生，一一眾生化佛在前，勸發阿耨多羅三藐三菩提。』
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「善男子！爾時寶藏如來、應供、正遍知，知海濟婆羅門心所念，即入三昧名鉢羅名婆，入已一一毛孔放過數光明，照此三千大千世界，妙光普遍；其光明至地獄者，令寒地獄眾生煖風來吹，有眾生舉身火然冷風來吹，彼諸地獄眾生，飢渴困乏，苦受即滅極得樂受；一一地獄眾生化佛在前，具三十二大人之相，八十種好莊嚴其身，彼地獄眾生受喜樂已，而生是念：『以何因緣，我等苦滅樂受得生？』彼見世尊三十二大人之相、八十種好莊嚴其身，見已作是言：『蒙是具足大悲之恩得受樂受。』倍極歡喜善心生焉，瞻仰世尊。世尊告曰：『咄！汝眾生！當作是言：「南無佛陀。」發阿耨多羅三藐三菩提心，汝等眾生更不受苦常得受樂。』彼作是言：『南無佛陀！我等發阿耨多羅三藐三菩提心，以是善根願罪業永滅。』於中有命終者，生此人間；於地獄眾生火所燒者，光明至已，冷風來吹，彼一切飢渴困乏苦痛即滅，乃至於中命終，來生人間；畜生、餓鬼及人亦如是說。彼光還來，繞佛三匝從頂上入。過數天人、夜叉、羅剎、龍、阿修羅，得不退轉住阿耨多羅三藐三菩提，於彼過數眾生得三昧忍辱陀羅尼。於此閻浮提人間安詶羅城王之住處閻披羅園，諸天為佛及僧，以天莊嚴已，彼生是念：『我等宜應往觀奉覲寶藏如來、應供、正遍知，敬瞻聖眾，於如來所聽受正法。』當於爾時，無數億那由他百千男女長幼，日往見世尊恭敬親近，并比丘僧，周遍觀園；彼園有二萬七寶門，一一門側敷五百寶床，五百童子各坐其上。來入園者，彼諸童子誨以三歸依佛、法、聖眾，勸發阿耨多羅三藐三菩提心令住其中，然後乃聽入園，見佛及僧恭敬親近周遍觀園。
「善男子！爾時寶藏如來、應供、正遍知，知海濟婆羅門心所念，即入三昧名鉢羅名婆，入已一一毛孔放過數光明，照此三千大千世界，妙光普遍；其光明至地獄者，令寒地獄眾生煖風來吹，有眾生舉身火然冷風來吹，彼諸地獄眾生，飢渴困乏，苦受即滅極得樂受；一一地獄眾生化佛在前，具三十二大人之相，八十種好莊嚴其身，彼地獄眾生受喜樂已，而生是念：『以何因緣，我等苦滅樂受得生？』彼見世尊三十二大人之相、八十種好莊嚴其身，見已作是言：『蒙是具足大悲之恩得受樂受。』倍極歡喜善心生焉，瞻仰世尊。世尊告曰：『咄！汝眾生！當作是言：「南無佛陀。」發阿耨多羅三藐三菩提心，汝等眾生更不受苦常得受樂。』彼作是言：『南無佛陀！我等發阿耨多羅三藐三菩提心，以是善根願罪業永滅。』於中有命終者，生此人間；於地獄眾生火所燒者，光明至已，冷風來吹，彼一切飢渴困乏苦痛即滅，乃至於中命終，來生人間；畜生、餓鬼及人亦如是說。彼光還來，繞佛三匝從頂上入。過數天人、夜叉、羅剎、龍、阿修羅，得不退轉住阿耨多羅三藐三菩提，於彼過數眾生得三昧忍辱陀羅尼。於此閻浮提人間安詶羅城王之住處閻披羅園，諸天為佛及僧，以天莊嚴已，彼生是念：『我等宜應往觀奉覲寶藏如來、應供、正遍知，敬瞻聖眾，於如來所聽受正法。』當於爾時，無數億那由他百千男女長幼，日往見世尊恭敬親近，并比丘僧，周遍觀園；彼園有二萬七寶門，一一門側敷五百寶床，五百童子各坐其上。來入園者，彼諸童子誨以三歸依佛、法、聖眾，勸發阿耨多羅三藐三菩提心令住其中，然後乃聽入園，見佛及僧恭敬親近周遍觀園。
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「善男子！爾時國大師海濟婆羅門，於七年中勸過數諸天發阿耨多羅三藐三菩提令住其中，過數龍、阿修羅、夜叉、羅剎、鳩槃茶、乾闥婆、飢鬼、毘舍遮及地獄；過數人，盡勸發阿耨多羅三藐三菩提，令住其中；過數眾生勸發阿耨多羅三藐三菩提，令住其中。彼七年將欲盡時，海濟婆羅門，具八萬四千金輪，除自然輪寶，八萬四千象挍以七寶，除自然象寶，乃至八萬四千味，欲以廻向，於彼七年離諍王曾無欲想、瞋恚、愚癡及吾我想，悉皆無有，又無王想，無施想，無妻息想，無食飲想，無香花、衣服想，無車乘想，無睡眠想，無樂想，無彼我想；於七年中未曾倚臥，無晝夜想，無有色、聲、香、味、觸想；於七年中未曾疲懈，常觀見十方各千佛土微塵數世界佛土莊嚴，諸須彌山不障於眼，其餘諸山、鐵圍、大鐵圍山障，日、月障，天宮殿悉無障礙，如彼所見莊嚴佛土。彼思惟莊嚴淨佛土願，如離諍王，以如是德樂住七年，如是見莊嚴佛土，彼坐思惟莊嚴淨佛土願。王子不眴、尼摸、因陀羅伽盧，乃至彼王千子，八萬四千諸小國王，并餘九十二億眾生，亦復如是。彼一切於七年中獨坐一處而入三昧，見十方各千佛土微塵數世界，彼亦於七年中，不生欲想、無瞋恚想，乃至無疲懈處，常普見十方各千佛土微塵數佛國莊嚴，彼須彌山不障於眼，其餘諸山鐵圍、大鐵圍山障，日、月天諸宮殿悉無所礙，如彼所見莊嚴佛土，思惟莊嚴淨佛土願。彼一切以如是功德快樂於七年住，有思惟莊嚴淨佛土願，有取不淨佛土。
「善男子！爾時國大師海濟婆羅門，於七年中勸過數諸天發阿耨多羅三藐三菩提令住其中，過數龍、阿修羅、夜叉、羅剎、鳩槃茶、乾闥婆、飢鬼、毘舍遮及地獄；過數人，盡勸發阿耨多羅三藐三菩提，令住其中；過數眾生勸發阿耨多羅三藐三菩提，令住其中。彼七年將欲盡時，海濟婆羅門，具八萬四千金輪，除自然輪寶，八萬四千象挍以七寶，除自然象寶，乃至八萬四千味，欲以廻向，於彼七年離諍王曾無欲想、瞋恚、愚癡及吾我想，悉皆無有，又無王想，無施想，無妻息想，無食飲想，無香花、衣服想，無車乘想，無睡眠想，無樂想，無彼我想；於七年中未曾倚臥，無晝夜想，無有色、聲、香、味、觸想；於七年中未曾疲懈，常觀見十方各千佛土微塵數世界佛土莊嚴，諸須彌山不障於眼，其餘諸山、鐵圍、大鐵圍山障，日、月障，天宮殿悉無障礙，如彼所見莊嚴佛土。彼思惟莊嚴淨佛土願，如離諍王，以如是德樂住七年，如是見莊嚴佛土，彼坐思惟莊嚴淨佛土願。王子不眴、尼摸、因陀羅伽盧，乃至彼王千子，八萬四千諸小國王，并餘九十二億眾生，亦復如是。彼一切於七年中獨坐一處而入三昧，見十方各千佛土微塵數世界，彼亦於七年中，不生欲想、無瞋恚想，乃至無疲懈處，常普見十方各千佛土微塵數佛國莊嚴，彼須彌山不障於眼，其餘諸山鐵圍、大鐵圍山障，日、月天諸宮殿悉無所礙，如彼所見莊嚴佛土，思惟莊嚴淨佛土願。彼一切以如是功德快樂於七年住，有思惟莊嚴淨佛土願，有取不淨佛土。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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「爾時海濟婆羅門知七年竟，欲以七寶迴施寶藏如來、應供、正遍知，叉手合掌白言：『世尊！我勸離諍王於阿耨多羅三藐三菩提。彼自還家，獨坐一處而入三昧，無敢入者，無人能覺。如是彼王千子，我勸以阿耨多羅三藐三菩提，彼亦如是，各各還家，獨在一處而入三昧，無敢入者，無人能覺。我亦如是，勸八萬四千諸小國王，并餘九十二億眾生，已發阿耨多羅三藐三菩提，於彼一切各各還家，皆在一處而入三昧，無能入者。唯願世尊覺離諍王，令三昧起來至於此；彼一切我所勸化菩提者皆亦使來，彼獨坐三昧者一切使來，取阿耨多羅三藐三菩提意不動，於世尊所，得受名號國土之記。』
「爾時海濟婆羅門知七年竟，欲以七寶迴施寶藏如來、應供、正遍知，叉手合掌白言：『世尊！我勸離諍王於阿耨多羅三藐三菩提。彼自還家，獨坐一處而入三昧，無敢入者，無人能覺。如是彼王千子，我勸以阿耨多羅三藐三菩提，彼亦如是，各各還家，獨在一處而入三昧，無敢入者，無人能覺。我亦如是，勸八萬四千諸小國王，并餘九十二億眾生，已發阿耨多羅三藐三菩提，於彼一切各各還家，皆在一處而入三昧，無能入者。唯願世尊覺離諍王，令三昧起來至於此；彼一切我所勸化菩提者皆亦使來，彼獨坐三昧者一切使來，取阿耨多羅三藐三菩提意不動，於世尊所，得受名號國土之記。』
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「善男子！爾時寶藏如來、應供、正遍知，入於三昧，名涅邏訶邏波帝，口出青、黃、赤、白、紅、紫色光，於彼住三昧者，一切化婆羅門在前立，作是言：『起！大士！往見世尊并比丘僧，恭敬親近。』大士海濟婆羅門，槃遮于色已竟七年，世尊復欲遊諸聚落，彼聞婆羅門語已，一切皆起。離諍王聞是語即從座起，天於空中，搥鍾擊鼓作天伎樂。時離諍王躬自乘車與千子俱，及八萬四千諸小國王，餘九十二億眾生俱，圍遶出城，詣世尊所。至已頭面禮足并比丘僧，却坐一面；離諍王與無數億眾生俱。時海濟婆羅門語離諍王曰：『大王！於此達嚫應發隨喜。大王！汝於三月供養世尊以一切所須，及無數比丘僧，種種雜寶迴施，及八萬四千城迴施已，以此隨喜福業，是一切可迴向阿耨多羅三藐三菩提。』亦如是勸王千子、八萬四千諸小國王并餘多億眾生，以此隨喜福業，勸於阿耨多羅三藐三菩提令住其中，是達嚫應隨喜應迴向。而說偈言：
「善男子！爾時寶藏如來、應供、正遍知，入於三昧，名涅邏訶邏波帝，口出青、黃、赤、白、紅、紫色光，於彼住三昧者，一切化婆羅門在前立，作是言：『起！大士！往見世尊并比丘僧，恭敬親近。』大士海濟婆羅門，槃遮于色已竟七年，世尊復欲遊諸聚落，彼聞婆羅門語已，一切皆起。離諍王聞是語即從座起，天於空中，搥鍾擊鼓作天伎樂。時離諍王躬自乘車與千子俱，及八萬四千諸小國王，餘九十二億眾生俱，圍遶出城，詣世尊所。至已頭面禮足并比丘僧，却坐一面；離諍王與無數億眾生俱。時海濟婆羅門語離諍王曰：『大王！於此達嚫應發隨喜。大王！汝於三月供養世尊以一切所須，及無數比丘僧，種種雜寶迴施，及八萬四千城迴施已，以此隨喜福業，是一切可迴向阿耨多羅三藐三菩提。』亦如是勸王千子、八萬四千諸小國王并餘多億眾生，以此隨喜福業，勸於阿耨多羅三藐三菩提令住其中，是達嚫應隨喜應迴向。而說偈言：
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「『我以是施不求釋， 亦復不求梵天果；
「『我以是施不求釋， 亦復不求梵天果；
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危脆不堅如疾風， 況求世間人王福。
危脆不堅如疾風， 況求世間人王福。
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心得自在妙菩提， 度諸眾生無有量；
心得自在妙菩提， 度諸眾生無有量；
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此施果報極寬廣， 我所願求畢令獲。』
此施果報極寬廣， 我所願求畢令獲。』
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大乘悲分陀利經卷第二
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