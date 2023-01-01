大乘悲分陀利經卷第一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大乘悲分陀利經卷第一

失三藏名今附秦錄 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 失三藏名今附秦錄

轉法輪品第一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 轉法輪品第一

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時，佛住王舍城耆闍崛山中，與大比丘眾六萬二千人俱，皆是阿羅漢——諸漏已盡，盡諸有結皆得自在，心善解脫、慧善解脫，如調象王，所作已辦，脫於重擔，逮得己利往來已盡，得正智已，心得自在，到於彼岸——唯除一人長老阿難。菩薩摩訶薩眾八十四百千人俱，彌勒為首，皆得陀羅尼忍辱三昧，樂居空靜皆不退轉。娑訶世界主梵天與無量百千梵天俱，他化天子與八十百千他化天子俱，化自在天子與七十百千化自在天子俱，珊兜率天子與六十百千兜率天子俱，須夜摩天子與七十二百千須夜摩天子俱，釋提桓因與八十百千三十三天俱，毘沙門天王與其眷屬百千夜叉俱，毘留勒伽與其眷屬千鳩槃荼俱，毘留波叉與其眷屬千龍俱，提陀羅吒各與其眷屬千龍王俱。爾時世尊，與如是等上首——皆求大乘行六波羅蜜——圍遶。捨四顛倒法，明慧光照，因四諦說法，令諸菩薩摩訶薩得種種三昧，以是三昧過聲聞、辟支佛地，以是三昧令得堅固阿耨多羅三藐三菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時，佛住王舍城耆闍崛山中，與大比丘眾六萬二千人俱，皆是阿羅漢——諸漏已盡，盡諸有結皆得自在，心善解脫、慧善解脫，如調象王，所作已辦，脫於重擔，逮得己利往來已盡，得正智已，心得自在，到於彼岸——唯除一人長老阿難。菩薩摩訶薩眾八十四百千人俱，彌勒為首，皆得陀羅尼忍辱三昧，樂居空靜皆不退轉。娑訶世界主梵天與無量百千梵天俱，他化天子與八十百千他化天子俱，化自在天子與七十百千化自在天子俱，珊兜率天子與六十百千兜率天子俱，須夜摩天子與七十二百千須夜摩天子俱，釋提桓因與八十百千三十三天俱，毘沙門天王與其眷屬百千夜叉俱，毘留勒伽與其眷屬千鳩槃荼俱，毘留波叉與其眷屬千龍俱，提陀羅吒各與其眷屬千龍王俱。爾時世尊，與如是等上首——皆求大乘行六波羅蜜——圍遶。捨四顛倒法，明慧光照，因四諦說法，令諸菩薩摩訶薩得種種三昧，以是三昧過聲聞、辟支佛地，以是三昧令得堅固阿耨多羅三藐三菩提。

爾時彌勒菩薩摩訶薩、無礙見菩薩、水天菩薩、師子意菩薩、照明菩薩摩訶薩，如是等十千菩薩，俱從座起整衣服，面東南向，右膝著地，叉手合掌，喜踊意視，作如是言：「南無南無蓮華上多陀阿伽度、阿羅呵、三藐三佛陀，成佛未久現大神通，勸發無數億那由他百千眾生，善根成就，得不退轉阿耨多羅三藐三菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時彌勒菩薩摩訶薩、無礙見菩薩、水天菩薩、師子意菩薩、照明菩薩摩訶薩，如是等十千菩薩，俱從座起整衣服，面東南向，右膝著地，叉手合掌，喜踊意視，作如是言：「南無南無蓮華上多陀阿伽度、阿羅呵、三藐三佛陀，成佛未久現大神通，勸發無數億那由他百千眾生，善根成就，得不退轉阿耨多羅三藐三菩提。」

爾時寶照明菩薩即從座起，整衣服，右膝著地，叉手合掌，白佛言：「世尊！以何因緣，彌勒菩薩、無礙見菩薩、水天菩薩、師子意菩薩、照明菩薩摩訶薩，如是等十千菩薩，俱捨世尊所說法，從座起，整衣服，面東南向，右膝著地，叉手合掌，喜踊意視，作如是言：『南無南無蓮華上多陀阿伽度、阿羅呵、三藐三佛陀，甚為希有，成佛未久現大神通，瑞應勸發無數億那由他百千眾生善根成就。』蓮華上如來、應供、正遍知，去此遠近？成阿耨多羅三藐三菩提來幾時？蓮華上如來世界何名？彼土嚴飾，云何莊嚴？以何蓮華上如來、應供、正遍知現大神通？以何因緣，有菩薩見於十方無數他方世界現在諸佛世尊，又見彼諸佛所現神通，我等不見？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時寶照明菩薩即從座起，整衣服，右膝著地，叉手合掌，白佛言：「世尊！以何因緣，彌勒菩薩、無礙見菩薩、水天菩薩、師子意菩薩、照明菩薩摩訶薩，如是等十千菩薩，俱捨世尊所說法，從座起，整衣服，面東南向，右膝著地，叉手合掌，喜踊意視，作如是言：『南無南無蓮華上多陀阿伽度、阿羅呵、三藐三佛陀，甚為希有，成佛未久現大神通，瑞應勸發無數億那由他百千眾生善根成就。』蓮華上如來、應供、正遍知，去此遠近？成阿耨多羅三藐三菩提來幾時？蓮華上如來世界何名？彼土嚴飾，云何莊嚴？以何蓮華上如來、應供、正遍知現大神通？以何因緣，有菩薩見於十方無數他方世界現在諸佛世尊，又見彼諸佛所現神通，我等不見？」

爾時世尊告寶照明菩薩言：「善哉，善哉！善男子！機辯甚善，所問賢快。汝，善男子！乃問如來如是之義，為無量億那由他百千眾生善根成就故，乃問蓮華上如來所現神通佛土莊嚴。汝，善男子！諦聽，諦聽！善思念之！當為汝說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊告寶照明菩薩言：「善哉，善哉！善男子！機辯甚善，所問賢快。汝，善男子！乃問如來如是之義，為無量億那由他百千眾生善根成就故，乃問蓮華上如來所現神通佛土莊嚴。汝，善男子！諦聽，諦聽！善思念之！當為汝說。」

「唯然！世尊！寶照明菩薩聽佛所說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唯然！世尊！寶照明菩薩聽佛所說。」

爾時世尊告寶照明菩薩言：「善男子！東南方去此佛土，過億百千佛剎，有世界名蓮華；諸妙莊嚴散眾名華，種種妙香充滿世界，寶樹莊嚴多諸寶山，地紺琉璃，菩薩遍滿法音不絕。彼琉璃地柔軟妙好，猶若天衣，若以足蹈則下四寸，舉足還復；多諸蓮花。七寶行樹高七由旬，其寶樹上垂諸天衣。天作音樂柔軟妙好。樹上眾鳥，演出根、力、覺、道法化之聲。諸寶樹葉互相𢴤觸，所出音聲勝天五樂。一一寶樹所出妙香遍千由旬。諸寶樹上垂天瓔珞，一一樹間有七寶臺，高五百由旬，廣百由旬，其臺四邊有諸窓牖，遶臺周匝。自然池水，長八十由旬，廣五十由旬，池水四邊七寶梯階，芙蓉青蓮華遍覆水上，一一蓮華廣一由旬。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊告寶照明菩薩言：「善男子！東南方去此佛土，過億百千佛剎，有世界名蓮華；諸妙莊嚴散眾名華，種種妙香充滿世界，寶樹莊嚴多諸寶山，地紺琉璃，菩薩遍滿法音不絕。彼琉璃地柔軟妙好，猶若天衣，若以足蹈則下四寸，舉足還復；多諸蓮花。七寶行樹高七由旬，其寶樹上垂諸天衣。天作音樂柔軟妙好。樹上眾鳥，演出根、力、覺、道法化之聲。諸寶樹葉互相𢴤觸，所出音聲勝天五樂。一一寶樹所出妙香遍千由旬。諸寶樹上垂天瓔珞，一一樹間有七寶臺，高五百由旬，廣百由旬，其臺四邊有諸窓牖，遶臺周匝。自然池水，長八十由旬，廣五十由旬，池水四邊七寶梯階，芙蓉青蓮華遍覆水上，一一蓮華廣一由旬。

「眾華臺上生諸菩薩摩訶薩，於初夜時，華臺上生結加趺坐，受解脫樂，歡喜竟夜；天欲明時，四方微風柔軟香好吹華開敷，彼諸菩薩從三昧起，捨解脫樂，從華臺下昇諸寶臺，於七寶座結加趺坐，而聽受法。諸樹寶臺周匝四面，紫磨寶山高二十由旬，廣三由旬，其諸山上有無數百千日明月明、王紺大紺明月寶珠，處處皆現蓮華上佛光明，山珠佛光珠明普照蓮華世界。妙光常遍，晝夜無異，無日月光不覺有夜，蓮華合時眾鳥聲止，以是知夜。彼諸山上有紺琉璃寶臺，高六十由旬，廣二十由旬，寶臺周匝七寶窓牖，其寶臺中有七寶座，一生補處菩薩坐上聽法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「眾華臺上生諸菩薩摩訶薩，於初夜時，華臺上生結加趺坐，受解脫樂，歡喜竟夜；天欲明時，四方微風柔軟香好吹華開敷，彼諸菩薩從三昧起，捨解脫樂，從華臺下昇諸寶臺，於七寶座結加趺坐，而聽受法。諸樹寶臺周匝四面，紫磨寶山高二十由旬，廣三由旬，其諸山上有無數百千日明月明、王紺大紺明月寶珠，處處皆現蓮華上佛光明，山珠佛光珠明普照蓮華世界。妙光常遍，晝夜無異，無日月光不覺有夜，蓮華合時眾鳥聲止，以是知夜。彼諸山上有紺琉璃寶臺，高六十由旬，廣二十由旬，寶臺周匝七寶窓牖，其寶臺中有七寶座，一生補處菩薩坐上聽法。

「善男子！蓮華世界菩提之樹，名因陀羅，高三千五百由旬，枝葉分布五千由旬；彼菩提樹下有蓮花，高五百由旬，琉璃為莖，黃金為葉，有億百千，長五百由旬，七寶為臺，馬瑙為鬚，高十由旬，廣七由旬。蓮華上如來、應供、正遍知，於彼華上昨夜成阿耨多羅三藐三菩提。於其道場周匝華座，皆有菩薩而坐其上，觀蓮華上如來現大神通。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！蓮華世界菩提之樹，名因陀羅，高三千五百由旬，枝葉分布五千由旬；彼菩提樹下有蓮花，高五百由旬，琉璃為莖，黃金為葉，有億百千，長五百由旬，七寶為臺，馬瑙為鬚，高十由旬，廣七由旬。蓮華上如來、應供、正遍知，於彼華上昨夜成阿耨多羅三藐三菩提。於其道場周匝華座，皆有菩薩而坐其上，觀蓮華上如來現大神通。」

是時寶照明菩薩白佛言：「世尊！蓮華上如來，云何現大神通？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時寶照明菩薩白佛言：「世尊！蓮華上如來，云何現大神通？」

爾時佛告寶照明菩薩言：「蓮華上如來於昨後夜成阿耨多羅三藐三菩提，即夜向明現是神通，變化身至梵天，頂上肉髻放六十億那由他百千光明，照於上方，過一佛世界微塵數諸佛國土。是時上方諸菩薩，觀見下方，大鐵圍山、小鐵圍山、黑山，無能障礙。諸世界中大菩薩得授記者，有得三昧，有得總持，有得忍辱，有得過地，有得一生補處。菩薩摩訶薩皆見光明，叉手合掌觀蓮華上如來身，見三十二大人之相，八十種好以自莊嚴；并見菩薩摩訶薩眾，蓮華世界佛土莊嚴。見已歡喜，皆發善心。過一佛土微塵數世界菩薩摩訶薩，各各捨己國土，以神足力至蓮華世界，供養恭敬親近蓮華上如來、應供、正遍知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時佛告寶照明菩薩言：「蓮華上如來於昨後夜成阿耨多羅三藐三菩提，即夜向明現是神通，變化身至梵天，頂上肉髻放六十億那由他百千光明，照於上方，過一佛世界微塵數諸佛國土。是時上方諸菩薩，觀見下方，大鐵圍山、小鐵圍山、黑山，無能障礙。諸世界中大菩薩得授記者，有得三昧，有得總持，有得忍辱，有得過地，有得一生補處。菩薩摩訶薩皆見光明，叉手合掌觀蓮華上如來身，見三十二大人之相，八十種好以自莊嚴；并見菩薩摩訶薩眾，蓮華世界佛土莊嚴。見已歡喜，皆發善心。過一佛土微塵數世界菩薩摩訶薩，各各捨己國土，以神足力至蓮華世界，供養恭敬親近蓮華上如來、應供、正遍知。

「善男子！蓮華上如來見大眾集，現廣長舌相，遍覆大眾及四天下，行、住、坐、立於此座上。菩薩皆從三昧起，一切大眾供養蓮華上如來。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！蓮華上如來見大眾集，現廣長舌相，遍覆大眾及四天下，行、住、坐、立於此座上。菩薩皆從三昧起，一切大眾供養蓮華上如來。

「善男子！蓮華上如來還攝舌相神通，復放一一身諸毛孔各六十億那由他百千光明，遍照十方各一佛世界微塵數國土。於諸剎中菩薩摩訶薩，有授記者，得三昧者，略說。彼諸菩薩摩訶薩，各各捨己佛剎，以神足力到蓮華世界，供養恭敬親近蓮華上如來。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！蓮華上如來還攝舌相神通，復放一一身諸毛孔各六十億那由他百千光明，遍照十方各一佛世界微塵數國土。於諸剎中菩薩摩訶薩，有授記者，得三昧者，略說。彼諸菩薩摩訶薩，各各捨己佛剎，以神足力到蓮華世界，供養恭敬親近蓮華上如來。

「善男子！爾時蓮華上如來，還攝神通，為一切菩薩大眾，轉不退轉正法之輪，多所饒益，愍念世間，為饒益安樂諸天世人成就大乘故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！爾時蓮華上如來，還攝神通，為一切菩薩大眾，轉不退轉正法之輪，多所饒益，愍念世間，為饒益安樂諸天世人成就大乘故。」

大乘悲分陀利經入陀羅尼門品第二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大乘悲分陀利經入陀羅尼門品第二

爾時寶照明菩薩白佛言：「世尊！蓮華世界云何分別晝夜？聞何等聲？彼諸眾生身相云何？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時寶照明菩薩白佛言：「世尊！蓮華世界云何分別晝夜？聞何等聲？彼諸眾生身相云何？」

佛告寶照明菩薩言：「善男子！彼蓮華世界，蓮華合，眾鳥聲止；佛及菩薩，遊戲三昧，受解脫喜樂，以是為夜。風吹華敷，眾鳥和鳴，雨眾名華，四方軟風極妙音觸，佛、諸菩薩從三昧起，蓮華上佛為諸菩薩摩訶薩說過聲聞、辟支佛、菩薩法藏，以是為晝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告寶照明菩薩言：「善男子！彼蓮華世界，蓮華合，眾鳥聲止；佛及菩薩，遊戲三昧，受解脫喜樂，以是為夜。風吹華敷，眾鳥和鳴，雨眾名華，四方軟風極妙音觸，佛、諸菩薩從三昧起，蓮華上佛為諸菩薩摩訶薩說過聲聞、辟支佛、菩薩法藏，以是為晝。

「善男子！其中菩薩摩訶薩，常聞佛聲、法聲、僧聲、滅聲、無為聲、波羅蜜聲、力聲、無畏聲、通聲、無行聲、無生聲、無滅聲、寂聲、靜聲、惔怕聲、大慈聲、大悲聲、無生聲、法聲、得授職聲、純菩薩聲。彼諸菩薩聞如是等聲，未常斷絕。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！其中菩薩摩訶薩，常聞佛聲、法聲、僧聲、滅聲、無為聲、波羅蜜聲、力聲、無畏聲、通聲、無行聲、無生聲、無滅聲、寂聲、靜聲、惔怕聲、大慈聲、大悲聲、無生聲、法聲、得授職聲、純菩薩聲。彼諸菩薩聞如是等聲，未常斷絕。

「復次，善男子！蓮華世界菩薩摩訶薩，已生當生，皆具三十二相，光一由旬，乃至成佛不墮惡趣。彼一切菩薩，慈潤心、不濁心、調心、靜心、忍心、定心、清心、無礙心、淨心、無塵心、善心、法喜心、除一切眾生結心、如地心、不樂世間語心、樂過世間語心、求一切善法心、滅心、除老病死心、真實心、燒一切結心、滅一切受心、不輕一切法心；意力強、作力強、因緣力強、願力強、業行力強、斷力強、善根力強、誓力強、聞力強、戒力強、施力強、忍力強、進力強、定力強、慧力強、止力強、觀力強、通力強、念力強、菩提力強、破一切魔力強、降伏一切外論同法力強、破一切結力強。彼蓮華世界諸菩薩摩訶薩，已生當生，已曾親近無量百千諸佛殖諸善根；又蓮華世界已生當生菩薩，禪悅為食，法食、香食，猶若梵天無有揣食；其中無有一切不善之名，無諸女人，亦無其聲；無有一切苦聲及愛憎聲，乃至亦無結使聲，無有為聲；亦無闇冥，無諸臭穢，身心無疲；無有地獄、餓鬼、畜生之聲，亦無假名；無諸刺棘、坑坎、瓦礫；亦無燈火、日月、星宿；亦無大海，須彌山、鐵圍山、大鐵圍山、障山、黑山及諸土山；無雲雨聲，無惡風聲，無有一切諸惡趣聲，無諸難聲。彼蓮華世界，佛光、菩薩光、摩尼珠光、寶光、妙光，普照於彼。有鳥名娑訶羅，各各自出根、力、覺、道軟澤之聲。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！蓮華世界菩薩摩訶薩，已生當生，皆具三十二相，光一由旬，乃至成佛不墮惡趣。彼一切菩薩，慈潤心、不濁心、調心、靜心、忍心、定心、清心、無礙心、淨心、無塵心、善心、法喜心、除一切眾生結心、如地心、不樂世間語心、樂過世間語心、求一切善法心、滅心、除老病死心、真實心、燒一切結心、滅一切受心、不輕一切法心；意力強、作力強、因緣力強、願力強、業行力強、斷力強、善根力強、誓力強、聞力強、戒力強、施力強、忍力強、進力強、定力強、慧力強、止力強、觀力強、通力強、念力強、菩提力強、破一切魔力強、降伏一切外論同法力強、破一切結力強。彼蓮華世界諸菩薩摩訶薩，已生當生，已曾親近無量百千諸佛殖諸善根；又蓮華世界已生當生菩薩，禪悅為食，法食、香食，猶若梵天無有揣食；其中無有一切不善之名，無諸女人，亦無其聲；無有一切苦聲及愛憎聲，乃至亦無結使聲，無有為聲；亦無闇冥，無諸臭穢，身心無疲；無有地獄、餓鬼、畜生之聲，亦無假名；無諸刺棘、坑坎、瓦礫；亦無燈火、日月、星宿；亦無大海，須彌山、鐵圍山、大鐵圍山、障山、黑山及諸土山；無雲雨聲，無惡風聲，無有一切諸惡趣聲，無諸難聲。彼蓮華世界，佛光、菩薩光、摩尼珠光、寶光、妙光，普照於彼。有鳥名娑訶羅，各各自出根、力、覺、道軟澤之聲。」

爾時寶照明菩薩白佛言：「世尊！彼蓮華世界大小云何？蓮華上如來昨夜成阿耨多羅三藐三菩提，幾時住世說法教化？般涅槃後正法住世幾時？彼蓮花世界菩薩已生當生，幾時住世？彼諸菩薩為何見佛及與聞法、供養僧耶？為不久乎？蓮花世界先有何名？先佛去世為經幾時，蓮華上如來次後成阿耨多羅三藐三菩提？以何因緣，有見十方餘世界中諸佛世尊所現神通變化，有不見者？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時寶照明菩薩白佛言：「世尊！彼蓮華世界大小云何？蓮華上如來昨夜成阿耨多羅三藐三菩提，幾時住世說法教化？般涅槃後正法住世幾時？彼蓮花世界菩薩已生當生，幾時住世？彼諸菩薩為何見佛及與聞法、供養僧耶？為不久乎？蓮花世界先有何名？先佛去世為經幾時，蓮華上如來次後成阿耨多羅三藐三菩提？以何因緣，有見十方餘世界中諸佛世尊所現神通變化，有不見者？」

佛言：「善男子！須彌山王，高六十八千由旬，廣八十四千由旬，假使有人有勇健力，以三昧力碎須彌山，令如芥子無能數者；唯除如來一切種智，以一芥子為一四天下，盡此芥子為蓮華世界，如是世界菩薩滿中，譬如安樂國土菩薩充遍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善男子！須彌山王，高六十八千由旬，廣八十四千由旬，假使有人有勇健力，以三昧力碎須彌山，令如芥子無能數者；唯除如來一切種智，以一芥子為一四天下，盡此芥子為蓮華世界，如是世界菩薩滿中，譬如安樂國土菩薩充遍。

「善男子！蓮華上如來、應供、正遍知，壽三十小劫，住世說法教化眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！蓮華上如來、應供、正遍知，壽三十小劫，住世說法教化眾生。

「善男子！蓮華上如來般涅槃後，正法住世十小劫，於蓮華世界菩薩摩訶薩，已生當生，皆壽四十小劫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！蓮華上如來般涅槃後，正法住世十小劫，於蓮華世界菩薩摩訶薩，已生當生，皆壽四十小劫。

「善男子！蓮華世界先名栴檀，國土莊嚴，眾生清淨，皆不如今。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！蓮華世界先名栴檀，國土莊嚴，眾生清淨，皆不如今。

「善男子！彼時栴檀世界有佛，名月上如來、應供、正遍知、明行足、善逝乃至佛、世尊，彼佛亦三十小劫住世說法，欲般涅槃時，有菩薩以本願故至他方佛國，餘者各作是念：『於今中夜，月上如來當入涅槃。世尊般涅槃後，我等於十小劫當持正法。誰當正法滅後次成阿耨多羅三藐三菩提？』時有菩薩摩訶薩，名虛空印，以本願故，月上如來即授其阿耨多羅三藐三菩提記：『諸善男子！吾般涅槃後，正法住世十小劫中，初夜正法滅盡，即於後夜是菩薩成阿耨多羅三藐三菩提，名蓮華上如來、應供、正遍知、明行足、善逝乃至佛、世尊。』是時彼諸菩薩摩訶薩，詣月上如來所，彼一切菩薩，以誓願力，種種菩薩神通，至心供養月上如來，遶佛三匝，前白佛言：『世尊！我等欲於十小劫中入滅心無諍三昧。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！彼時栴檀世界有佛，名月上如來、應供、正遍知、明行足、善逝乃至佛、世尊，彼佛亦三十小劫住世說法，欲般涅槃時，有菩薩以本願故至他方佛國，餘者各作是念：『於今中夜，月上如來當入涅槃。世尊般涅槃後，我等於十小劫當持正法。誰當正法滅後次成阿耨多羅三藐三菩提？』時有菩薩摩訶薩，名虛空印，以本願故，月上如來即授其阿耨多羅三藐三菩提記：『諸善男子！吾般涅槃後，正法住世十小劫中，初夜正法滅盡，即於後夜是菩薩成阿耨多羅三藐三菩提，名蓮華上如來、應供、正遍知、明行足、善逝乃至佛、世尊。』是時彼諸菩薩摩訶薩，詣月上如來所，彼一切菩薩，以誓願力，種種菩薩神通，至心供養月上如來，遶佛三匝，前白佛言：『世尊！我等欲於十小劫中入滅心無諍三昧。』

「善男子！爾時月上如來告虛空印菩薩摩訶薩，作如是言：『汝，善男子！受是入一切悲陀羅尼門。一切過去如來、應供、正遍知，皆為授職法王子菩薩摩訶薩說；於今現在十方一切世界諸佛世尊，現在住世說法教化，彼諸佛世尊亦為授職法王子菩薩摩訶薩說；於當來諸佛世尊，亦為授職法王子菩薩摩訶薩，說是入一切悲陀羅尼門。』即說呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！爾時月上如來告虛空印菩薩摩訶薩，作如是言：『汝，善男子！受是入一切悲陀羅尼門。一切過去如來、應供、正遍知，皆為授職法王子菩薩摩訶薩說；於今現在十方一切世界諸佛世尊，現在住世說法教化，彼諸佛世尊亦為授職法王子菩薩摩訶薩說；於當來諸佛世尊，亦為授職法王子菩薩摩訶薩，說是入一切悲陀羅尼門。』即說呪曰：

「『闍梨尼 摩訶闍梨尼 域翅厲復厲三鉢陀摩訶三鉢陀 提楚頞帝 遮致吒翅 咃厲(羅嫁) 咃翅阿肆摩迦肆尸 梨彌 梨帝利樓樓翅 摩訶樓翅闍 𮖭突樓闍𮖭闍耶摩帝羭(輸干反)帝賒𧯞漏涅伽多禰阿牟隸牟羅波利瞋禰 摩羅拪 若比哆 羅娑禰目帝多波利輸地 阿毘帝娑 夜慕遮禰 婆羅憂呵 羅禰檀哆毘滯(除又反)毘滯婆樓多咩(羊鳴音)抳伽羅呵婆坻南(㝹炎反)達磨婆坻那僧伽羅呵勒叉達磨婆坻南』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『闍梨尼 摩訶闍梨尼 域翅厲復厲三鉢陀摩訶三鉢陀 提楚頞帝 遮致吒翅 咃厲(羅嫁) 咃翅阿肆摩迦肆尸 梨彌 梨帝利樓樓翅 摩訶樓翅闍 𮖭突樓闍𮖭闍耶摩帝羭(輸干反)帝賒𧯞漏涅伽多禰阿牟隸牟羅波利瞋禰 摩羅拪 若比哆 羅娑禰目帝多波利輸地 阿毘帝娑 夜慕遮禰 婆羅憂呵 羅禰檀哆毘滯(除又反)毘滯婆樓多咩(羊鳴音)抳伽羅呵婆坻南(㝹炎反)達磨婆坻那僧伽羅呵勒叉達磨婆坻南』

「『此是四念處解脫句。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『此是四念處解脫句。

「『佛䭾波羅迦賒𧜟阿摩摩美(𠕀雉反)摩磨阿支 至頞剃 頞咃禰(致)羅禰盧迦緻目那帝陀䭾波利婆禰婆』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『佛䭾波羅迦賒𧜟阿摩摩美(𠕀雉反)摩磨阿支 至頞剃 頞咃禰(致)羅禰盧迦緻目那帝陀䭾波利婆禰婆』

「『此是四聖種解脫句。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『此是四聖種解脫句。

「『婆沙剃婆禰䭾隸陀羅波帝舅礙帝牧備牧婆波羅備米帝隸 修摩婆帝 羼帝抧帝 加樓奈欝坻叉𮖭畢履帝憂蜫叹 三般禰 阿勒翅婆羅蠡佉秪(求臂反)佉爾阿牟隸牟羅輸禰』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『婆沙剃婆禰䭾隸陀羅波帝舅礙帝牧備牧婆波羅備米帝隸 修摩婆帝 羼帝抧帝 加樓奈欝坻叉𮖭畢履帝憂蜫叹 三般禰 阿勒翅婆羅蠡佉秪(求臂反)佉爾阿牟隸牟羅輸禰』

「『此是四無畏解脫句。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『此是四無畏解脫句。

「『怛頗羅阿伽羅頗羅阿昵頗羅昵羅頗三目哆阿目哆涅目哆 阿罷(薄啞反)毘尞毘目帝婆禰毘羅頗羅阿延大伊毘雉帝毘雉 欝崙度 臭羅兜嵐阿興(虎徵反)三摩伊弟多婆頗帝婆多帝婆薩婆路迦(鳩地反)阿嗏迦隸(樓咩反)阿迦隸 頻大阿浮娑隸 𠻬陀昧帝 毘賖伽 羅婆帝 額頗邏迦頗羅』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『怛頗羅阿伽羅頗羅阿昵頗羅昵羅頗三目哆阿目哆涅目哆 阿罷(薄啞反)毘尞毘目帝婆禰毘羅頗羅阿延大伊毘雉帝毘雉 欝崙度 臭羅兜嵐阿興(虎徵反)三摩伊弟多婆頗帝婆多帝婆薩婆路迦(鳩地反)阿嗏迦隸(樓咩反)阿迦隸 頻大阿浮娑隸 𠻬陀昧帝 毘賖伽 羅婆帝 額頗邏迦頗羅』

「『此是四擁護解脫句。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『此是四擁護解脫句。

「『闍𠻬哆阿尼尸 羅婆婆多步(屏趣反)伊曇頗隸抳耶 磨頗嵐三某陀那夜毘浮舍 波施蘇磨𧯞阿㝹磨妬阿鳩磨妬 侈他婆帝昧多羅他(偷大反)陀舍婆邏毘波羅婆他 伊舍絺哆須抳佉磨胝差(初机反)那磨帝 阿虛句阿坻 兜瑟南薩第磨帝波羅𠺁(都鬱反)波奈佛䭾 弗樓婆婆羅呵隸』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『闍𠻬哆阿尼尸 羅婆婆多步(屏趣反)伊曇頗隸抳耶 磨頗嵐三某陀那夜毘浮舍 波施蘇磨𧯞阿㝹磨妬阿鳩磨妬 侈他婆帝昧多羅他(偷大反)陀舍婆邏毘波羅婆他 伊舍絺哆須抳佉磨胝差(初机反)那磨帝 阿虛句阿坻 兜瑟南薩第磨帝波羅𠺁(都鬱反)波奈佛䭾 弗樓婆婆羅呵隸』

「『此是四正斷解脫句。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『此是四正斷解脫句。

「『安爾摩爾摩禰摩摩禰 旨隸旨隸帝賒咩賒咩多鼻羶帝 目帝郁多𦟂(擲糸反)三𦟂尼三𦟂三磨三𦟂叉𮖭惡叉𮖭 頞耆(讎尼反)抳檀帝 賒美瑟帝 陀羅禰阿盧伽婆細 曷羅多那婆羅帝 曷羅濕彌婆帝 闍那婆帝 禰樓婆帝 彌樓婆帝 叉夜昵 阿梨賒 禰盧迦波羅坻波昵達梨賒昵』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『安爾摩爾摩禰摩摩禰 旨隸旨隸帝賒咩賒咩多鼻羶帝 目帝郁多𦟂(擲糸反)三𦟂尼三𦟂三磨三𦟂叉𮖭惡叉𮖭 頞耆(讎尼反)抳檀帝 賒美瑟帝 陀羅禰阿盧伽婆細 曷羅多那婆羅帝 曷羅濕彌婆帝 闍那婆帝 禰樓婆帝 彌樓婆帝 叉夜昵 阿梨賒 禰盧迦波羅坻波昵達梨賒昵』

「『此是四辯解脫句。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『此是四辯解脫句。

「『遮湊(叉晝反)阿婆娑昵 阿梨賒禰闍那虛迦妬妬波羅婆娑帝 薩𦳄寅坻利耶浮磨帝迦蘭帝娑娑婆婆 婆摩薩憊 波羅他匐叉𮖭伽隸 瞿迦嗏婆陀禰 盧迦㝹陀利舍那毘復』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『遮湊(叉晝反)阿婆娑昵 阿梨賒禰闍那虛迦妬妬波羅婆娑帝 薩𦳄寅坻利耶浮磨帝迦蘭帝娑娑婆婆 婆摩薩憊 波羅他匐叉𮖭伽隸 瞿迦嗏婆陀禰 盧迦㝹陀利舍那毘復』

「『此是四神足解脫句。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『此是四神足解脫句。

「『阿遮隸浮地陀䭾波遮隸婆禰齕栗那悉地劍(加嚴反)毘坻尼稚三筆智波利迦肆利蘇彌旃地施陀遮遮阿遮遮隸阿波隸毘至婆隸胝波隸波羅遮遮隸波羅波隸阿那夜阿便(旁連反)細迦迦羅彌波羅婆毘禰 加羅彌 尼遮細伽邏迦羅彌那由帝』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『阿遮隸浮地陀䭾波遮隸婆禰齕栗那悉地劍(加嚴反)毘坻尼稚三筆智波利迦肆利蘇彌旃地施陀遮遮阿遮遮隸阿波隸毘至婆隸胝波隸波羅遮遮隸波羅波隸阿那夜阿便(旁連反)細迦迦羅彌波羅婆毘禰 加羅彌 尼遮細伽邏迦羅彌那由帝』

「『此是根力現解句。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『此是根力現解句。

「『沸師薜蘇沸師薜杜摩波利呵隸阿婆𮖭郵樓脂隸支迦邏勒差阿虵摩悉妬帝帝隸磨磨隸股遮失尸隸盧迦寫毘若禰那夜嗟其利尼帝遮鹽帝沙失𥙡地那』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『沸師薜蘇沸師薜杜摩波利呵隸阿婆𮖭郵樓脂隸支迦邏勒差阿虵摩悉妬帝帝隸磨磨隸股遮失尸隸盧迦寫毘若禰那夜嗟其利尼帝遮鹽帝沙失𥙡地那』

「『此是七覺意解脫句。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『此是七覺意解脫句。

「『遮迦羅婆視婆帝遮 翅隸 遮迦羅陀隸陀隸遮翅隸陀隸目隸醯隸醯隸陀隸 阿留䔮波地休休隸耶他視多伽頻婆隸耶他伽昵耶他波隣遮坻坻利舍夜他婆夜㑨利履舍』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『遮迦羅婆視婆帝遮 翅隸 遮迦羅陀隸陀隸遮翅隸陀隸目隸醯隸醯隸陀隸 阿留䔮波地休休隸耶他視多伽頻婆隸耶他伽昵耶他波隣遮坻坻利舍夜他婆夜㑨利履舍』

「『諦音闇留柘毘利，精進音周隸，道音戒音定音慧音解脫音解脫知見音，星宿音月音日音。如是等句如來所說。頞浮哆彌羅浮躭三佛 曇阿浮 曇伊呵浮曇[惺-生+土]多羅浮曇昵酣(牟甘反)伽摩目隸阿羅頗 陀羅頗 曇茶隸 曼嗏禰[惺-生+土]多羅嵐多樓曼(牟啖反)伽伽羅膩 牟緻膩 三波羅 牟緻膩 伽奈波槾枷廣㝹㝹尼樓婆那賒 禰那賒婆陀昵鵄鵄 帝鵄鵄 頭摩余婆逸(雨詰反)澄伽磨婆隸 磨隸呵多寧婆𣫍(魯謙反)婆隸頻地頻隸 頻隸郁沙隸 賒羅禰陀羅寗 波羅婆 帝婆嵐那 嗏夷毘頭頭磨婆羅丘曼婆羅呵磨遮梨那因陀羅婆昵提提羅虵昵磨醯尸波羅邏羅昵婆磨𡂡咩 阿羅尼 彌伊伽 俣勒叉俁利師遮昵遮羅頗旨𥙡阿羅修隸 薩婆脩嵐阿婆嵐 不那伽坻擔 般坻多阿 夷那揵坻閻婆細迦揵陀隸陀隸阿多羅嗏呵昵磨伽羅頻盧呵昵肆曇曼帝毘盧 伽磨帝 佛䭾坻師絺帝陀羅尼目仚』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『諦音闇留柘毘利，精進音周隸，道音戒音定音慧音解脫音解脫知見音，星宿音月音日音。如是等句如來所說。頞浮哆彌羅浮躭三佛 曇阿浮 曇伊呵浮曇[惺-生+土]多羅浮曇昵酣(牟甘反)伽摩目隸阿羅頗 陀羅頗 曇茶隸 曼嗏禰[惺-生+土]多羅嵐多樓曼(牟啖反)伽伽羅膩 牟緻膩 三波羅 牟緻膩 伽奈波槾枷廣㝹㝹尼樓婆那賒 禰那賒婆陀昵鵄鵄 帝鵄鵄 頭摩余婆逸(雨詰反)澄伽磨婆隸 磨隸呵多寧婆𣫍(魯謙反)婆隸頻地頻隸 頻隸郁沙隸 賒羅禰陀羅寗 波羅婆 帝婆嵐那 嗏夷毘頭頭磨婆羅丘曼婆羅呵磨遮梨那因陀羅婆昵提提羅虵昵磨醯尸波羅邏羅昵婆磨𡂡咩 阿羅尼 彌伊伽 俣勒叉俁利師遮昵遮羅頗旨𥙡阿羅修隸 薩婆脩嵐阿婆嵐 不那伽坻擔 般坻多阿 夷那揵坻閻婆細迦揵陀隸陀隸阿多羅嗏呵昵磨伽羅頻盧呵昵肆曇曼帝毘盧 伽磨帝 佛䭾坻師絺帝陀羅尼目仚』

「『此是十力解脫句。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『此是十力解脫句。』」

大乘悲分陀利經入一切種智行陀羅尼品第三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大乘悲分陀利經入一切種智行陀羅尼品第三

爾時世尊，欲說是入一切種智行陀羅尼門句時，於此三千大千世界，大地六種震動，極大動搖，發大音聲，𡶅峨踊沒，現如是光，令十方過數恒河沙世界妙光普遍。於時須彌、鐵圍、大鐵圍，不障礙眼，十方無數世界現平如掌，十方無數世界於中止住。菩薩摩訶薩，有得三昧、陀羅尼、忍辱者，乘如來力，各於其土忽然不現，來此娑訶世界，詣耆闍崛山，至世尊所頭面禮足，以種種無量菩薩神通，供養世尊，各坐一面，為聽是入一切種智行陀羅尼門。無數欲界、色界、無色界諸天，來詣佛所，為聽是入一切種智行陀羅尼門。無數龍、夜叉、阿修羅、鳩槃茶，毘舍遮，詣耆闍崛山，至世尊所，為聽是入一切種智行陀羅尼門。菩薩摩訶薩於此集者，普見蓮華世界蓮華上如來、應供、正遍知，與大菩薩眾圍遶俱。於是世尊，始說是入一切種智行陀羅尼門。七十二恒河沙數菩薩摩訶薩，得是陀羅尼，見十方無數世界諸佛世尊，并見彼諸佛世界莊嚴，得未曾有。以菩薩誓力神通，供養佛已，佛言：「善男子！若菩薩摩訶薩修是入一切種智行陀羅尼門，得八萬四千陀羅尼門，得七萬二千三昧門，得六萬法門。菩薩得是陀羅尼已，得大慈大悲。得是陀羅尼已，菩薩摩訶薩，覺三十七助菩提法，得一切種智，是中具攝一切佛法。諸佛世尊實覺是陀羅尼，為眾生說法，不疾入涅槃。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊，欲說是入一切種智行陀羅尼門句時，於此三千大千世界，大地六種震動，極大動搖，發大音聲，𡶅峨踊沒，現如是光，令十方過數恒河沙世界妙光普遍。於時須彌、鐵圍、大鐵圍，不障礙眼，十方無數世界現平如掌，十方無數世界於中止住。菩薩摩訶薩，有得三昧、陀羅尼、忍辱者，乘如來力，各於其土忽然不現，來此娑訶世界，詣耆闍崛山，至世尊所頭面禮足，以種種無量菩薩神通，供養世尊，各坐一面，為聽是入一切種智行陀羅尼門。無數欲界、色界、無色界諸天，來詣佛所，為聽是入一切種智行陀羅尼門。無數龍、夜叉、阿修羅、鳩槃茶，毘舍遮，詣耆闍崛山，至世尊所，為聽是入一切種智行陀羅尼門。菩薩摩訶薩於此集者，普見蓮華世界蓮華上如來、應供、正遍知，與大菩薩眾圍遶俱。於是世尊，始說是入一切種智行陀羅尼門。七十二恒河沙數菩薩摩訶薩，得是陀羅尼，見十方無數世界諸佛世尊，并見彼諸佛世界莊嚴，得未曾有。以菩薩誓力神通，供養佛已，佛言：「善男子！若菩薩摩訶薩修是入一切種智行陀羅尼門，得八萬四千陀羅尼門，得七萬二千三昧門，得六萬法門。菩薩得是陀羅尼已，得大慈大悲。得是陀羅尼已，菩薩摩訶薩，覺三十七助菩提法，得一切種智，是中具攝一切佛法。諸佛世尊實覺是陀羅尼，為眾生說法，不疾入涅槃。

「善男子！應當知是入一切種智行陀羅尼門威德，令大地震動，妙光顯照，普遍無量無數諸佛世界。緣是妙光照無量無邊諸佛世界，令無量無邊菩薩摩訶薩來會此土，為聽是入一切種智行陀羅尼門。於此一切娑訶世界，無量無邊欲界、色界、無色界，天、龍、夜叉、阿修羅人非人，為聽是入一切種智行陀羅尼門。菩薩適聞是入一切種智行陀羅尼門，得不退阿耨多羅三藐三菩提。若書寫者常得見佛、聞法、供養眾僧，乃至無上般涅槃。若菩薩讀誦是入一切種智行陀羅尼門，一切重罪滅盡無餘，轉生得登初地；菩薩摩訶薩修是入一切種智行陀羅尼門，是菩薩若先有五無間罪，皆悉除滅，轉生亦登初地；若無無間罪，現身餘罪，悉皆滅盡，轉得登初地；設不能修，不能誦讀，若不得聞法，以繒綵為鬘供養法師，是人恒河沙數他方世界，現在住世諸佛世尊，皆讚善哉，彼諸佛世尊，亦授其阿耨多羅三藐三菩提記；是菩薩施繒綵故，不久當得法王子位一生補處，成阿耨多羅三藐三菩提；如是香供養，不久當得無上三昧之香；以華供養，不久當得無上智花；有持寶供養法師，不久當得三十七助菩提寶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！應當知是入一切種智行陀羅尼門威德，令大地震動，妙光顯照，普遍無量無數諸佛世界。緣是妙光照無量無邊諸佛世界，令無量無邊菩薩摩訶薩來會此土，為聽是入一切種智行陀羅尼門。於此一切娑訶世界，無量無邊欲界、色界、無色界，天、龍、夜叉、阿修羅人非人，為聽是入一切種智行陀羅尼門。菩薩適聞是入一切種智行陀羅尼門，得不退阿耨多羅三藐三菩提。若書寫者常得見佛、聞法、供養眾僧，乃至無上般涅槃。若菩薩讀誦是入一切種智行陀羅尼門，一切重罪滅盡無餘，轉生得登初地；菩薩摩訶薩修是入一切種智行陀羅尼門，是菩薩若先有五無間罪，皆悉除滅，轉生亦登初地；若無無間罪，現身餘罪，悉皆滅盡，轉得登初地；設不能修，不能誦讀，若不得聞法，以繒綵為鬘供養法師，是人恒河沙數他方世界，現在住世諸佛世尊，皆讚善哉，彼諸佛世尊，亦授其阿耨多羅三藐三菩提記；是菩薩施繒綵故，不久當得法王子位一生補處，成阿耨多羅三藐三菩提；如是香供養，不久當得無上三昧之香；以華供養，不久當得無上智花；有持寶供養法師，不久當得三十七助菩提寶。

「善男子！是入一切種智行陀羅尼門，有如是饒益諸菩薩摩訶薩。何以故？是中純說菩薩法藏故。緣是入一切種智行陀羅尼門，菩薩得不可計辯，得四妙法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！是入一切種智行陀羅尼門，有如是饒益諸菩薩摩訶薩。何以故？是中純說菩薩法藏故。緣是入一切種智行陀羅尼門，菩薩得不可計辯，得四妙法。

「善男子！爾時月上如來，以是入一切種智行陀羅尼門，教受虛空印菩薩；即時亦復地大震動，大光顯現，十方無量無邊諸佛世界，妙光普遍，地平如掌；於中菩薩集者，見彼十方無量無邊世界諸佛世尊，如是十方無量佛國，無數菩薩來至栴檀世界，供養恭敬親近月上如來，為聽是入一切種智行陀羅尼門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！爾時月上如來，以是入一切種智行陀羅尼門，教受虛空印菩薩；即時亦復地大震動，大光顯現，十方無量無邊諸佛世界，妙光普遍，地平如掌；於中菩薩集者，見彼十方無量無邊世界諸佛世尊，如是十方無量佛國，無數菩薩來至栴檀世界，供養恭敬親近月上如來，為聽是入一切種智行陀羅尼門。

「善男子！時月上如來、應供、正遍知，告諸菩薩摩訶薩言：『善男子等！有菩薩摩訶薩一生補處者，我聽十小劫中入是滅心三昧；其餘菩薩摩訶薩，從虛空印菩薩摩訶薩，十小劫聽是入一切種智行陀羅尼門菩薩法藏，於此十小劫中，見彼十方無數諸佛國土，現在住世諸佛如來，彼從發清淨心善根成就。』彼諸菩薩以種種若干菩薩神通，供養月上如來已，白佛言：『世尊！是虛空印菩薩摩訶薩，竟十小劫時，轉於無上正法輪耶？』佛言：『如是，如是！善男子！是十小劫盡時，是虛空印菩薩摩訶薩，當成阿耨多羅三藐三菩提；所成佛夜，即於夜為諸菩薩轉正法輪。其有菩薩於十小劫中，從其聞入一切種智行陀羅尼門善根成就。虛空印菩薩成阿耨多羅三藐三菩提時，即於是夜轉正法輪、不退轉輪、最上輪，令無數億那由他百千菩薩住不退轉。其諸菩薩，於十小劫從其聞說入一切種智行陀羅尼法門者，爾時皆得一生補處。其諸菩薩有小聞法，是時皆得登住地，不退轉阿耨多羅三藐三菩提，爾時皆具得是陀羅尼。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！時月上如來、應供、正遍知，告諸菩薩摩訶薩言：『善男子等！有菩薩摩訶薩一生補處者，我聽十小劫中入是滅心三昧；其餘菩薩摩訶薩，從虛空印菩薩摩訶薩，十小劫聽是入一切種智行陀羅尼門菩薩法藏，於此十小劫中，見彼十方無數諸佛國土，現在住世諸佛如來，彼從發清淨心善根成就。』彼諸菩薩以種種若干菩薩神通，供養月上如來已，白佛言：『世尊！是虛空印菩薩摩訶薩，竟十小劫時，轉於無上正法輪耶？』佛言：『如是，如是！善男子！是十小劫盡時，是虛空印菩薩摩訶薩，當成阿耨多羅三藐三菩提；所成佛夜，即於夜為諸菩薩轉正法輪。其有菩薩於十小劫中，從其聞入一切種智行陀羅尼門善根成就。虛空印菩薩成阿耨多羅三藐三菩提時，即於是夜轉正法輪、不退轉輪、最上輪，令無數億那由他百千菩薩住不退轉。其諸菩薩，於十小劫從其聞說入一切種智行陀羅尼法門者，爾時皆得一生補處。其諸菩薩有小聞法，是時皆得登住地，不退轉阿耨多羅三藐三菩提，爾時皆具得是陀羅尼。』

「時月上如來、應供、正遍知，為諸菩薩摩訶薩現佛種種神通變化已，為虛空印菩薩現三昧，名那羅延，令受金剛身，現莊嚴光三昧，令未轉法輪，十小劫中為諸菩薩說是入一切種智行陀羅尼法門。諸佛世界皆見其現佛身，相好光明，現金剛輪三昧，令坐菩提座未轉法輪，為諸菩薩說種種法，現輪鬘三昧，令轉法輪。時無數億那由他百千眾生，得不退轉地。虛空印菩薩，既知轉法輪，與無數菩薩眾供養世尊已，各還上寶臺。即於是夜，彼月上如來、應供、正遍知，入無餘涅槃。彼諸菩薩所應供養世尊舍利，供養已竟，各各還昇寶臺。其餘菩薩各還本土，於中一生補處菩薩，入滅心三昧，十小劫中寂然而住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時月上如來、應供、正遍知，為諸菩薩摩訶薩現佛種種神通變化已，為虛空印菩薩現三昧，名那羅延，令受金剛身，現莊嚴光三昧，令未轉法輪，十小劫中為諸菩薩說是入一切種智行陀羅尼法門。諸佛世界皆見其現佛身，相好光明，現金剛輪三昧，令坐菩提座未轉法輪，為諸菩薩說種種法，現輪鬘三昧，令轉法輪。時無數億那由他百千眾生，得不退轉地。虛空印菩薩，既知轉法輪，與無數菩薩眾供養世尊已，各還上寶臺。即於是夜，彼月上如來、應供、正遍知，入無餘涅槃。彼諸菩薩所應供養世尊舍利，供養已竟，各各還昇寶臺。其餘菩薩各還本土，於中一生補處菩薩，入滅心三昧，十小劫中寂然而住。

「時虛空印菩薩，尋即為諸菩薩摩訶薩十小劫中具說諸法，令眾菩薩種諸善根。彼於昨夜得成阿耨多羅三藐三菩提，即於是夜便轉法輪現大神通，令無數億那由他百千眾生，住不退轉阿耨多羅三藐三菩提。是時復說入一切種智行陀羅尼門，八十那由他百千菩薩，得無生法忍；九十二億眾生，得不退轉阿耨多羅三藐三菩提；七十二那由他百千菩薩得是入一切種智行陀羅尼門；無數諸天世人，發阿耨多羅三藐三菩提心。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時虛空印菩薩，尋即為諸菩薩摩訶薩十小劫中具說諸法，令眾菩薩種諸善根。彼於昨夜得成阿耨多羅三藐三菩提，即於是夜便轉法輪現大神通，令無數億那由他百千眾生，住不退轉阿耨多羅三藐三菩提。是時復說入一切種智行陀羅尼門，八十那由他百千菩薩，得無生法忍；九十二億眾生，得不退轉阿耨多羅三藐三菩提；七十二那由他百千菩薩得是入一切種智行陀羅尼門；無數諸天世人，發阿耨多羅三藐三菩提心。」

爾時解怨菩薩白佛言：「世尊！菩薩具足何法得是陀羅尼？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時解怨菩薩白佛言：「世尊！菩薩具足何法得是陀羅尼？」

佛言：「菩薩具足四法得是陀羅尼。何謂為四？菩薩住四聖種——隨所得衣以為喜足，隨所得食以為喜足，隨得房舍臥具以為喜足，隨所得藥以為喜足。菩薩具足是四法得修是陀羅尼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「菩薩具足四法得是陀羅尼。何謂為四？菩薩住四聖種——隨所得衣以為喜足，隨所得食以為喜足，隨得房舍臥具以為喜足，隨所得藥以為喜足。菩薩具足是四法得修是陀羅尼。

「菩薩摩訶薩復具五法，得修入一切種智行陀羅尼門。何謂為五？自持戒波羅提木叉，以自防制威儀具足，乃至小罪生大怖畏，應如是學。不持戒者，勸令持戒使住其中；無正見者，勸令正見使住其中；無威儀者，勸正威儀使住其中；邪意眾生，正意勸之令住其中；學聲聞辟支佛者，以阿耨多羅三藐三菩提，勸之令住其中。菩薩摩訶薩具是五法，得入一切種智行陀羅尼門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩摩訶薩復具五法，得修入一切種智行陀羅尼門。何謂為五？自持戒波羅提木叉，以自防制威儀具足，乃至小罪生大怖畏，應如是學。不持戒者，勸令持戒使住其中；無正見者，勸令正見使住其中；無威儀者，勸正威儀使住其中；邪意眾生，正意勸之令住其中；學聲聞辟支佛者，以阿耨多羅三藐三菩提，勸之令住其中。菩薩摩訶薩具是五法，得入一切種智行陀羅尼門。

「菩薩復具足六法，得是陀羅尼。何謂為六？已積多聞，見少聞者，勸使多聞令住其中；自不慳愱，慳愱眾生，勸使布施令住其中；不惱眾生施以無畏；救恐畏者令得解脫；不誑諂偽；常樂空靜；菩薩具是六法，得入一切種智行陀羅尼門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩復具足六法，得是陀羅尼。何謂為六？已積多聞，見少聞者，勸使多聞令住其中；自不慳愱，慳愱眾生，勸使布施令住其中；不惱眾生施以無畏；救恐畏者令得解脫；不誑諂偽；常樂空靜；菩薩具是六法，得入一切種智行陀羅尼門。

「菩薩具如是法，略備一切，於七年中住空閑處，是呪章句，晝夜六時，叉手專意，而讀誦之；起時普修念十方現在諸佛。彼菩薩摩訶薩竟七年已，得是入一切種智行陀羅尼門。得如是陀羅尼已，得如是聖明慧眼，見於十方恒河沙數世界中現在住世諸佛現大光明。見彼諸佛神通已，得八萬四千陀羅尼門，得七萬二千三昧門，得六萬法門。菩薩摩訶薩得是入一切種智行陀羅尼門，得陀羅尼已得大慈悲。若得是陀羅尼，菩薩摩訶薩設有五無間罪，捨是身已即得除滅，轉至三身無復餘習，得登十地。設菩薩無無間罪，其餘諸罪皆悉除盡，轉身得登十地，不久得三十七助菩提法，成一切種智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩具如是法，略備一切，於七年中住空閑處，是呪章句，晝夜六時，叉手專意，而讀誦之；起時普修念十方現在諸佛。彼菩薩摩訶薩竟七年已，得是入一切種智行陀羅尼門。得如是陀羅尼已，得如是聖明慧眼，見於十方恒河沙數世界中現在住世諸佛現大光明。見彼諸佛神通已，得八萬四千陀羅尼門，得七萬二千三昧門，得六萬法門。菩薩摩訶薩得是入一切種智行陀羅尼門，得陀羅尼已得大慈悲。若得是陀羅尼，菩薩摩訶薩設有五無間罪，捨是身已即得除滅，轉至三身無復餘習，得登十地。設菩薩無無間罪，其餘諸罪皆悉除盡，轉身得登十地，不久得三十七助菩提法，成一切種智。

「善男子！是入一切種智行陀羅尼門，如是大饒益菩薩摩訶薩。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！是入一切種智行陀羅尼門，如是大饒益菩薩摩訶薩。」

堅眾菩薩摩訶薩，見佛世尊所現神通，得如是聖法喜，如是神通備足；以是供養恒河沙世界諸佛世尊已，於諸佛所聞種種法，得三昧忍辱陀羅尼已，還來此土。「善男子！是入一切種智行陀羅尼門，如是饒益菩薩摩訶薩，除諸業障善根增長。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 堅眾菩薩摩訶薩，見佛世尊所現神通，得如是聖法喜，如是神通備足；以是供養恒河沙世界諸佛世尊已，於諸佛所聞種種法，得三昧忍辱陀羅尼已，還來此土。「善男子！是入一切種智行陀羅尼門，如是饒益菩薩摩訶薩，除諸業障善根增長。」

復有菩薩作如是言：「世尊！我等於過去九恒河沙數現在住世諸佛世尊所，聞得是陀羅尼。」復有菩薩作如是言：「二恒河沙數聞。」復有三；復有四；復有五；復有六；復有七；復有八；復有九。作如是言：「世尊！我等於過去九恒河沙數現在住世諸世尊所，聞得是入一切種智行陀羅尼門。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有菩薩作如是言：「世尊！我等於過去九恒河沙數現在住世諸佛世尊所，聞得是陀羅尼。」復有菩薩作如是言：「二恒河沙數聞。」復有三；復有四；復有五；復有六；復有七；復有八；復有九。作如是言：「世尊！我等於過去九恒河沙數現在住世諸世尊所，聞得是入一切種智行陀羅尼門。」

彌勒菩薩摩訶薩作如是言：「過去十恒河沙數劫，大劫名刪提蘭，是佛國土，名一切瓔珞嚴飾。爾時有佛，名娑隣陀羅闍明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊。無數億那由他百千比丘僧圍遶，如是無數菩薩圍遶，說是入一切種智行陀羅尼門。我從彼聞是陀羅尼，修行滿足。如是無數劫，復過無數阿僧祇過去諸佛世尊，現在住世，無數阿僧祇菩薩神通，供養彼諸佛世尊已，一一佛所種無量阿僧祇無稱無邊諸善根福德，以是善根多千諸佛授我記。我待時本願故久住世間，不先成阿耨多羅三藐三菩提，今日世尊授我法王子位，解脫鬘結阿耨多羅三藐三菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彌勒菩薩摩訶薩作如是言：「過去十恒河沙數劫，大劫名刪提蘭，是佛國土，名一切瓔珞嚴飾。爾時有佛，名娑隣陀羅闍明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊。無數億那由他百千比丘僧圍遶，如是無數菩薩圍遶，說是入一切種智行陀羅尼門。我從彼聞是陀羅尼，修行滿足。如是無數劫，復過無數阿僧祇過去諸佛世尊，現在住世，無數阿僧祇菩薩神通，供養彼諸佛世尊已，一一佛所種無量阿僧祇無稱無邊諸善根福德，以是善根多千諸佛授我記。我待時本願故久住世間，不先成阿耨多羅三藐三菩提，今日世尊授我法王子位，解脫鬘結阿耨多羅三藐三菩提。」

爾時世尊告彌勒菩薩：「如是，如是！彌勒阿逸多！如汝所言，於娑隣陀羅闍如來、應供、正遍知所，聞得是入一切種智行陀羅尼門。汝，彌勒！欲成阿耨多羅三藐三菩提者，於十大劫中便可滿足如來意。汝，彌勒！如是速疾以無上般涅槃，入無餘涅槃。汝，彌勒！乃能樂久住世，以本願待時故。彌勒！汝今於我所授法王子職。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊告彌勒菩薩：「如是，如是！彌勒阿逸多！如汝所言，於娑隣陀羅闍如來、應供、正遍知所，聞得是入一切種智行陀羅尼門。汝，彌勒！欲成阿耨多羅三藐三菩提者，於十大劫中便可滿足如來意。汝，彌勒！如是速疾以無上般涅槃，入無餘涅槃。汝，彌勒！乃能樂久住世，以本願待時故。彌勒！汝今於我所授法王子職。」

爾時世尊普觀大眾，菩薩摩訶薩、比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷、天、龍、阿修羅、夜叉、羅剎、乾闥婆、人非人等，觀已，即於是時，說是呪句曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊普觀大眾，菩薩摩訶薩、比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷、天、龍、阿修羅、夜叉、羅剎、乾闥婆、人非人等，觀已，即於是時，說是呪句曰：

「怛哆羅浮彌 檀哆浮彌 曇摩陀浮彌 加帝浮彌 悉彌 離帝浮彌 波羅若浮彌鞞舍伽羅滯(除若反)浮彌 波羅帝三毘 大浮彌 阿慉釵波浮彌 吉略波羅伯 廢浮彌 三摩哆波利差慕俾 叉浮彌闍帝 叉那浮彌 三牟闍毘牟闍 波羅牟闍毘 舍加羅達舍婆帝毘舍吒 帝羅那 伽伽羅伽羅婆母賒 婆哆毘摩帝 愈波醯羅 煙羅伽置(彌闍反)闍賴吒目邏婆尸 僧伽羅磨 伊帝朱羅婆帝 彌企文陀邏 陀呵羅婆帝 波羅若浮哆呵 大迦羅彌哆 沙度沙槃 哆伊羅夜尼羅夜阿睺娑吒 阿陀羅置阿梨他 婆帝 求留婆帝帝醯那提汎(浮啖反)阿迦那婆帝婆迦那帝沙彌帝毘沙婆煙嗏吒 婆邏頗吒邏怛哆邏鳩留師席 兜留師磨 邏留師 磨邏留他 他留緹薩婆多 薩婆多 薩婆多 柘阿尼樓䭾地呵他 多醯頗邏 婆睺頗邏薩哆 頗邏失吒婆帝」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「怛哆羅浮彌 檀哆浮彌 曇摩陀浮彌 加帝浮彌 悉彌 離帝浮彌 波羅若浮彌鞞舍伽羅滯(除若反)浮彌 波羅帝三毘 大浮彌 阿慉釵波浮彌 吉略波羅伯 廢浮彌 三摩哆波利差慕俾 叉浮彌闍帝 叉那浮彌 三牟闍毘牟闍 波羅牟闍毘 舍加羅達舍婆帝毘舍吒 帝羅那 伽伽羅伽羅婆母賒 婆哆毘摩帝 愈波醯羅 煙羅伽置(彌闍反)闍賴吒目邏婆尸 僧伽羅磨 伊帝朱羅婆帝 彌企文陀邏 陀呵羅婆帝 波羅若浮哆呵 大迦羅彌哆 沙度沙槃 哆伊羅夜尼羅夜阿睺娑吒 阿陀羅置阿梨他 婆帝 求留婆帝帝醯那提汎(浮啖反)阿迦那婆帝婆迦那帝沙彌帝毘沙婆煙嗏吒 婆邏頗吒邏怛哆邏鳩留師席 兜留師磨 邏留師 磨邏留他 他留緹薩婆多 薩婆多 薩婆多 柘阿尼樓䭾地呵他 多醯頗邏 婆睺頗邏薩哆 頗邏失吒婆帝」

世尊為諸天說是十二因緣解脫句，六十那由他諸天，得見聖諦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊為諸天說是十二因緣解脫句，六十那由他諸天，得見聖諦。

「恒頗嵐鴦伽邏頗 嵐羅羅頗 阿羅頗尼 羅呼邏 婆婆哆驃 伊曇嵐 抳蛇磨頗 嵐那母䭾 炎毘得伽波羅 若遮迦阿耨毘梨 帝遮迦 闍昵遮迦羅」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「恒頗嵐鴦伽邏頗 嵐羅羅頗 阿羅頗尼 羅呼邏 婆婆哆驃 伊曇嵐 抳蛇磨頗 嵐那母䭾 炎毘得伽波羅 若遮迦阿耨毘梨 帝遮迦 闍昵遮迦羅」

以是解脫句，十億那由他天，發阿耨多羅三藐三菩提心，即得不退轉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以是解脫句，十億那由他天，發阿耨多羅三藐三菩提心，即得不退轉。

「波施蘇摩妬阿奴摩妬阿鳩摩妬尸䭾婆句磨多邏邏他阿舍羅 毘波羅婆他伊 舍絺哆 修尼磨 胝差磨帝 阿盧駒頞 䂓覺師那」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「波施蘇摩妬阿奴摩妬阿鳩摩妬尸䭾婆句磨多邏邏他阿舍羅 毘波羅婆他伊 舍絺哆 修尼磨 胝差磨帝 阿盧駒頞 䂓覺師那」

以是解脫句，六万四千龍，發阿耨多羅三藐三菩提心，即得不退轉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以是解脫句，六万四千龍，發阿耨多羅三藐三菩提心，即得不退轉。

「修婆叉 修婆婆婆羅摩他那 阿羅住 婆伽羅住伽婆羅住伽羅耀叉 悉大磨帝 娑曼哆(叉句反)惡叉婆隸俣吒迦盧 摩訶婆隸嗚闍阿盧陀羅那 俣伽勒叉 鳩陀叉毘留䔮 毘留䔮目佉 賒帝呵悉多賒帝婆隸 阿脩路 毘那修路 波羅磨地」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「修婆叉 修婆婆婆羅摩他那 阿羅住 婆伽羅住伽婆羅住伽羅耀叉 悉大磨帝 娑曼哆(叉句反)惡叉婆隸俣吒迦盧 摩訶婆隸嗚闍阿盧陀羅那 俣伽勒叉 鳩陀叉毘留䔮 毘留䔮目佉 賒帝呵悉多賒帝婆隸 阿脩路 毘那修路 波羅磨地」

以是解脫句，十二億夜叉，發阿耨多羅三藐三菩提心，皆不退轉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以是解脫句，十二億夜叉，發阿耨多羅三藐三菩提心，皆不退轉。

「頞利剃昆梨隸昵緻剃珊緻剃 伽緻寗 那伽脒 阿羅憊 阿䭾脒 磨帝脒 珊昵呵首隸 陀羅尼夜阿鞞 尸哆薩因陀羅薩提婆 薩那伽 薩夜阿脩邏提婆那伽昵留帝波利 波羅昵留帝羅毘悉昵留帝 波羅若 波利波邏磨伽 帝直力 帝羅毘弗婆只憊 視禰憊薩遮利多槃哆 阿毘帝 那槃哆 首羅槃哆 指利那 毘梨蛇槃妬 毘䭾槃帝毘三婆祇未伽文陀羅達舍波利 羯摩昵叉 波羅嗅十烏呵羅奴提羅婆頭 修羅文陀 羅那伽文陀羅 夜叉文陀羅枯邏 叉肆文阿羅 憊題彌 多薜多多薜欝率禰 那彌婆羅佉滯那那帝陀羅尼夜阿卑賒哆提舍輪陀禰婆柘(諸若反)輪地捨破輸陀禰婆指波利羯磨 波羅若 浮地悉勿帝磨帝 伽帝直力帝 伽那波 羅帝薩羅那浮闍地耶遮吉利 首若哆遮吉利 婆耶」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「頞利剃昆梨隸昵緻剃珊緻剃 伽緻寗 那伽脒 阿羅憊 阿䭾脒 磨帝脒 珊昵呵首隸 陀羅尼夜阿鞞 尸哆薩因陀羅薩提婆 薩那伽 薩夜阿脩邏提婆那伽昵留帝波利 波羅昵留帝羅毘悉昵留帝 波羅若 波利波邏磨伽 帝直力 帝羅毘弗婆只憊 視禰憊薩遮利多槃哆 阿毘帝 那槃哆 首羅槃哆 指利那 毘梨蛇槃妬 毘䭾槃帝毘三婆祇未伽文陀羅達舍波利 羯摩昵叉 波羅嗅十烏呵羅奴提羅婆頭 修羅文陀 羅那伽文陀羅 夜叉文陀羅枯邏 叉肆文阿羅 憊題彌 多薜多多薜欝率禰 那彌婆羅佉滯那那帝陀羅尼夜阿卑賒哆提舍輪陀禰婆柘(諸若反)輪地捨破輸陀禰婆指波利羯磨 波羅若 浮地悉勿帝磨帝 伽帝直力帝 伽那波 羅帝薩羅那浮闍地耶遮吉利 首若哆遮吉利 婆耶」

以是解脫句，五萬六千阿修羅，發阿耨多羅三藐三菩提心，不退轉於阿耨多羅三藐三菩提心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以是解脫句，五萬六千阿修羅，發阿耨多羅三藐三菩提心，不退轉於阿耨多羅三藐三菩提心。

爾時世尊告無畏地菩薩：「甚難。善男子！諸佛如來出現於世，戒、定、慧、解脫、解脫知見，修習呪句是亦為難，以饒益眾生成就菩薩功德故也。善男子！如來本行菩薩行時，布施、調善、忍辱、精進、禪定、智慧滿足。親近億那由他百千多佛，或行布施、或持戒、或行梵行、或修習、或精進、忍辱、修成就定，親近學慧多，種種若干善業滿足，以是我今得無上智。善男子！如來本行菩薩道時，於億百千那由他多劫，口無四過，不妄言、不綺語、不麤辭、不兩舌，緣是得成廣長舌相。善男子！如來所說終無虛妄。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊告無畏地菩薩：「甚難。善男子！諸佛如來出現於世，戒、定、慧、解脫、解脫知見，修習呪句是亦為難，以饒益眾生成就菩薩功德故也。善男子！如來本行菩薩行時，布施、調善、忍辱、精進、禪定、智慧滿足。親近億那由他百千多佛，或行布施、或持戒、或行梵行、或修習、或精進、忍辱、修成就定，親近學慧多，種種若干善業滿足，以是我今得無上智。善男子！如來本行菩薩道時，於億百千那由他多劫，口無四過，不妄言、不綺語、不麤辭、不兩舌，緣是得成廣長舌相。善男子！如來所說終無虛妄。」

爾時世尊即於座上，欲現神通入于三昧，名集一切福德，出廣長舌相以自覆面。於其舌相放十億光，是諸妙光，普照三千大千世界，地獄、餓鬼、畜生、人、天無不周遍。地獄眾生遭焚燒者，以斯光故，有涼風起暫得受樂；於地獄中一一人前化如來身，皆三十二大人之相，八十種好以自莊嚴；彼地獄人以見佛故快樂充足，心生此念：「蒙斯大士，我等今得歡喜快樂。」於如來所，心愛生喜恭敬。如來告彼：「咄！汝眾生！作如是說，南無佛、南無法、南無僧，能令汝得長夜安隱。」聞佛語已，彼地獄人叉手合掌作如是言：「南無佛、南無法、南無僧。」彼地獄眾生，緣是善根即捨地獄，或生天上，或生人中。若有寒氷地獄眾生，熱風來吹，乃至得生人中。如是餓鬼飢渴身然，光明照已，飢渴火滅，得受快樂。一一餓鬼化佛現前，有三十二大人之相，八十種好，以莊嚴身；彼見佛已，喜樂充足，於世尊所，心生喜愛恭敬。佛隨其語而教化之。緣是善根，於中捨身，有生天上，有生人中。如是化畜生乃至人天。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊即於座上，欲現神通入于三昧，名集一切福德，出廣長舌相以自覆面。於其舌相放十億光，是諸妙光，普照三千大千世界，地獄、餓鬼、畜生、人、天無不周遍。地獄眾生遭焚燒者，以斯光故，有涼風起暫得受樂；於地獄中一一人前化如來身，皆三十二大人之相，八十種好以自莊嚴；彼地獄人以見佛故快樂充足，心生此念：「蒙斯大士，我等今得歡喜快樂。」於如來所，心愛生喜恭敬。如來告彼：「咄！汝眾生！作如是說，南無佛、南無法、南無僧，能令汝得長夜安隱。」聞佛語已，彼地獄人叉手合掌作如是言：「南無佛、南無法、南無僧。」彼地獄眾生，緣是善根即捨地獄，或生天上，或生人中。若有寒氷地獄眾生，熱風來吹，乃至得生人中。如是餓鬼飢渴身然，光明照已，飢渴火滅，得受快樂。一一餓鬼化佛現前，有三十二大人之相，八十種好，以莊嚴身；彼見佛已，喜樂充足，於世尊所，心生喜愛恭敬。佛隨其語而教化之。緣是善根，於中捨身，有生天上，有生人中。如是化畜生乃至人天。

是時無數諸天世人，詣如來所，各坐一面而聽受法，即於爾時無數諸天世人，發阿耨多羅三藐三菩提心。於中無數菩薩，得三昧忍辱陀羅尼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時無數諸天世人，詣如來所，各坐一面而聽受法，即於爾時無數諸天世人，發阿耨多羅三藐三菩提心。於中無數菩薩，得三昧忍辱陀羅尼。

大乘悲分陀利經卷第一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大乘悲分陀利經卷第一

「『闍梨尼 摩訶闍梨尼 域翅厲 復翅厲 三鉢陀 摩訶三鉢陀 提焱頞帝遮致吒翅 咃厲(羅嫁切)咃翅 阿肆摩迦肆㕧(阿尼切)梨彌梨帝利 樓樓翅摩訶樓樓翅 闍裔突樓闍裔 闍耶摩帝 羶(詩旃切)帝賒𧯞(丁豆切)漏 涅伽多禰 阿牟隸牟邏波利瞋禰 摩羅栖若比哆羅 娑禰目帝 多波利輸地 阿毘帝娑夜 暮遮禰 婆羅憂訶羅禰 檀哆毘滯 毘滯婆樓多羋(彌爾切羊鳴聲)抳伽羅呵婆泥南(㝹啖切) 達磨婆泥那 僧伽羅呵勒叉 達磨婆泥南』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『闍梨尼 摩訶闍梨尼 域翅厲 復翅厲 三鉢陀 摩訶三鉢陀 提焱頞帝遮致吒翅 咃厲(羅嫁切)咃翅 阿肆摩迦肆㕧(阿尼切)梨彌梨帝利 樓樓翅摩訶樓樓翅 闍裔突樓闍裔 闍耶摩帝 羶(詩旃切)帝賒𧯞(丁豆切)漏 涅伽多禰 阿牟隸牟邏波利瞋禰 摩羅栖若比哆羅 娑禰目帝 多波利輸地 阿毘帝娑夜 暮遮禰 婆羅憂訶羅禰 檀哆毘滯 毘滯婆樓多羋(彌爾切羊鳴聲)抳伽羅呵婆泥南(㝹啖切) 達磨婆泥那 僧伽羅呵勒叉 達磨婆泥南』

「『此是四念處解脫句。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『此是四念處解脫句。

「『佛䭾波羅迦賒裔 阿摩磨美(明雉切)摩磨阿支至 頞剃 頞咃禰致 羅禰盧迦緻(兜雉切) 目帝那陀 䭾波利婆婆禰』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『佛䭾波羅迦賒裔 阿摩磨美(明雉切)摩磨阿支至 頞剃 頞咃禰致 羅禰盧迦緻(兜雉切) 目帝那陀 䭾波利婆婆禰』

「『此是四聖種解脫句 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『此是四聖種解脫句

「『婆沙剃 婆沙禰䭾隸 陀羅波帝 舅畢帝 牧憊牧婆波羅憊 米帝隷 修摩婆帝 羼帝枳帝 加樓奈欝泥叉裔 畢履帝憂[虫*(毘-十+ㄨ)]叹 三般禰 阿勒翅 婆羅蠡佉祇(求臂切)佉爾阿牟隸 牟羅輸禰』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『婆沙剃 婆沙禰䭾隸 陀羅波帝 舅畢帝 牧憊牧婆波羅憊 米帝隷 修摩婆帝 羼帝枳帝 加樓奈欝泥叉裔 畢履帝憂[虫*(毘-十+ㄨ)]叹 三般禰 阿勒翅 婆羅蠡佉祇(求臂切)佉爾阿牟隸 牟羅輸禰』

「『此是四無畏解脫句。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『此是四無畏解脫句。

「『怛頗邏 阿伽羅頗羅 阿昵頗羅昵羅頗三目哆 阿目哆涅目哆 阿罷(薄啞切)毘奈毘目帝婆禰 毘羅頗羅阿延大 伊毘雉帝毘雉 欝崙度 兜徵羅兜嵐阿興(虎徵切)三摩伊弟多婆頗帝婆多帝婆薩 婆路迦(鳩他切)阿𠻬迦隸(婁咩切)阿迦隸頻大阿浮娑隸𠻬他昧帝 毘賒伽羅婆帝 頞頗邏伽頗羅』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『怛頗邏 阿伽羅頗羅 阿昵頗羅昵羅頗三目哆 阿目哆涅目哆 阿罷(薄啞切)毘奈毘目帝婆禰 毘羅頗羅阿延大 伊毘雉帝毘雉 欝崙度 兜徵羅兜嵐阿興(虎徵切)三摩伊弟多婆頗帝婆多帝婆薩 婆路迦(鳩他切)阿𠻬迦隸(婁咩切)阿迦隸頻大阿浮娑隸𠻬他昧帝 毘賒伽羅婆帝 頞頗邏伽頗羅』

「『此是四擁護解脫句。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『此是四擁護解脫句。

「『闍𠻬哆阿尼尸羅婆婆多步(屏趣切)伊曇頗隸抳耶 摩頗嵐三某陀那夜 毘浮舍波𥙇蘇摩𧯞 阿㝹磨妬 阿鳩磨妬 侈他婆帝昧多羅他(偷大切)陀舍婆邏毘波羅婆陀伊舍絺哆須抳佉磨泥差(初几切)那摩帝阿盧句 阿泥兜瑟南薩弟磨帝波羅啜(都蔚切)波奈佛䭾 佛樓婆波 羅呵隸』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『闍𠻬哆阿尼尸羅婆婆多步(屏趣切)伊曇頗隸抳耶 摩頗嵐三某陀那夜 毘浮舍波𥙇蘇摩𧯞 阿㝹磨妬 阿鳩磨妬 侈他婆帝昧多羅他(偷大切)陀舍婆邏毘波羅婆陀伊舍絺哆須抳佉磨泥差(初几切)那摩帝阿盧句 阿泥兜瑟南薩弟磨帝波羅啜(都蔚切)波奈佛䭾 佛樓婆波 羅呵隸』

「『此是四正斷解脫句。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『此是四正斷解脫句。

「『安爾摩爾 摩禰摩摩禰 旨隸旨隸帝賒 羋除羋多鼻羶帝 目帝郁多瞇(模系切)三瞇尼三瞇三磨三瞇叉裔 惡叉裔 頞耆(讎尼切)羶帝賒美瑟帝 陀羅禰阿盧伽婆細 曷羅多那婆羅帝 曷羅濕彌婆帝闍那婆帝 禰樓婆帝禰樓婆帝 叉夜昵陀梨賒禰 盧迦婆羅泥婆昵達梨賒昵』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『安爾摩爾 摩禰摩摩禰 旨隸旨隸帝賒 羋除羋多鼻羶帝 目帝郁多瞇(模系切)三瞇尼三瞇三磨三瞇叉裔 惡叉裔 頞耆(讎尼切)羶帝賒美瑟帝 陀羅禰阿盧伽婆細 曷羅多那婆羅帝 曷羅濕彌婆帝闍那婆帝 禰樓婆帝禰樓婆帝 叉夜昵陀梨賒禰 盧迦婆羅泥婆昵達梨賒昵』

「『此是四辯解脫句。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『此是四辯解脫句。

「『遮湊(叉晝切)阿婆娑昵陀 梨賒禰闍那盧迦䭾妬波羅婆娑帝 薩𦳄寅泥利耶浮磨帝迦蘭帝 娑婆娑婆婆磨薩憊波羅他匐叉裔伽隸瞿迦𠻬 婆陀禰盧迦㝹陀利舍那毘復』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『遮湊(叉晝切)阿婆娑昵陀 梨賒禰闍那盧迦䭾妬波羅婆娑帝 薩𦳄寅泥利耶浮磨帝迦蘭帝 娑婆娑婆婆磨薩憊波羅他匐叉裔伽隸瞿迦𠻬 婆陀禰盧迦㝹陀利舍那毘復』

「『此是四神足解脫句。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『此是四神足解脫句。

「『阿遮隸浮地陀陀䭾波遮隸婆禰齕 栗那悉地金(加嚴切)毘坻尼稚三筆智波利迦肆利蘇彌旃地陀陀遮遮阿遮遮隸阿波隸毘至婆隸昵 波隸波羅遮遮隸波邏波隸 阿那夜阿那夜阿便(馬地切)細迦迦羅彌 波羅婆毘禰迦羅彌尼遮細 伽羅伽羅彌那由帝』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『阿遮隸浮地陀陀䭾波遮隸婆禰齕 栗那悉地金(加嚴切)毘坻尼稚三筆智波利迦肆利蘇彌旃地陀陀遮遮阿遮遮隸阿波隸毘至婆隸昵 波隸波羅遮遮隸波邏波隸 阿那夜阿那夜阿便(馬地切)細迦迦羅彌 波羅婆毘禰迦羅彌尼遮細 伽羅伽羅彌那由帝』

「『此是根力解脫句。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『此是根力解脫句。

「『沸師薜 蘇沸 師薜杜 摩波利呵隸 阿婆裔 垂樓脂隸支迦羅 勒差 阿蛇摩悉妬帝 帝隸 摩磨隸般遮失尸隸盧迦寫毘若禰那夜 嗟其利尸帝 遮鹽帝 沙失旃地那』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『沸師薜 蘇沸 師薜杜 摩波利呵隸 阿婆裔 垂樓脂隸支迦羅 勒差 阿蛇摩悉妬帝 帝隸 摩磨隸般遮失尸隸盧迦寫毘若禰那夜 嗟其利尸帝 遮鹽帝 沙失旃地那』

「『此是七覺意解脫句。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『此是七覺意解脫句。

「『遮迦羅婆視 隸婆帝 遮翅隸 遮迦羅陀隸 陀遮翅隸陀隸 目隸醯隸 醯隸陀隸 阿留簸婆地 休休隸 耶他視多伽 頻婆隸耶他 波隣遮垤泥 利舍夜他婆夜俟利履舍諦音 闇留𥙐毘利精進音 周隸道音 戒音定音慧音解脫音解脫知見音 星宿音月音日音』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『遮迦羅婆視 隸婆帝 遮翅隸 遮迦羅陀隸 陀遮翅隸陀隸 目隸醯隸 醯隸陀隸 阿留簸婆地 休休隸 耶他視多伽 頻婆隸耶他 波隣遮垤泥 利舍夜他婆夜俟利履舍諦音 闇留𥙐毘利精進音 周隸道音 戒音定音慧音解脫音解脫知見音 星宿音月音日音』

「『如是等句如來所說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『如是等句如來所說。

「『頞浮哆 彌羅浮躭 三佛曇 阿浮曇 伊呵浮曇 怛多羅浮曇昵酣(呼甘切)伽摩目隸 阿羅頗 陀羅頗 曼荼隸 曼荼禰怛多羅 嵐多樓曼(牟啖切)伽 伽羅膩 牟緻膩 三波羅牟緻膩 伽奈波楞伽磨㝹㝹 尼樓婆那賒禰那賒婆陀昵鵄鵄帝鵄鵄 摩余婆逸(雨詰切)澄(紬陵切)伽磨婆隸 磨隸呵 多寗婆斂(魯謙切)婆隸頻地頻隸頻隸郁沙隸賒羅禰陀羅寗 婆羅婆帝 婆嵐那𠻬夷毘頭頭磨 婆羅丘曼婆羅呵 磨遮梨那 因陀羅婆昵提提羅蛇昵 磨醯尸波邏羅羅昵 婆磨𡂡羋 阿羅尼 彌伊伽俟勒叉俟利師遮 昵遮羅頗旨 旃阿羅修隸 薩婆修嵐 阿婆嵐不那 伽泥檐般泥多 阿夷那揵泥哆 閻婆細迦揵陀隸陀隸 阿多羅𠻬呵昵 磨伽羅 頻盧呵昵 肆曇曼帝 毘盧伽磨帝 佛䭾泥 師絺帝 陀羅尼目企』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『頞浮哆 彌羅浮躭 三佛曇 阿浮曇 伊呵浮曇 怛多羅浮曇昵酣(呼甘切)伽摩目隸 阿羅頗 陀羅頗 曼荼隸 曼荼禰怛多羅 嵐多樓曼(牟啖切)伽 伽羅膩 牟緻膩 三波羅牟緻膩 伽奈波楞伽磨㝹㝹 尼樓婆那賒禰那賒婆陀昵鵄鵄帝鵄鵄 摩余婆逸(雨詰切)澄(紬陵切)伽磨婆隸 磨隸呵 多寗婆斂(魯謙切)婆隸頻地頻隸頻隸郁沙隸賒羅禰陀羅寗 婆羅婆帝 婆嵐那𠻬夷毘頭頭磨 婆羅丘曼婆羅呵 磨遮梨那 因陀羅婆昵提提羅蛇昵 磨醯尸波邏羅羅昵 婆磨𡂡羋 阿羅尼 彌伊伽俟勒叉俟利師遮 昵遮羅頗旨 旃阿羅修隸 薩婆修嵐 阿婆嵐不那 伽泥檐般泥多 阿夷那揵泥哆 閻婆細迦揵陀隸陀隸 阿多羅𠻬呵昵 磨伽羅 頻盧呵昵 肆曇曼帝 毘盧伽磨帝 佛䭾泥 師絺帝 陀羅尼目企』

「『此是十力解脫句。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『此是十力解脫句。

「『怛哆羅浮彌 檀哆浮彌 曇摩陀浮彌伽帝浮彌悉彌 離帝浮彌 波羅若浮彌鞞舍伽羅滯(除若切)浮彌 波羅帝三毘大浮彌 阿慉釵波浮彌 拮略波羅舀(以沼切)廢浮彌 三摩哆波利差慕俾叉浮彌 闍帝叉那浮彌 三牟闍 毘牟闍 波羅牢闍毘舍伽羅達舍婆帝 毘舍吒帝羅那伽伽羅伽羅娑母賒婆哆毗摩帝愈波醯羅煙羅伽冒(彌闍切)闍賴吒目羅婆尸僧伽羅磨 伊帝朱羅婆帝彌企文陀羅陀呵羅婆帝波羅若浮哆呵大 迦羅彌哆 沙度沙槃哆伊羅夜 尸羅夜尼羅夜 阿睺娑吒 阿聞陀羅冒 阿梨他娑帝 求留婆帝 帝醯那提汎(浮啖切)阿迦那婆帝婆迦那帝 沙彌帝 毘沙婆煙𠻬吒 婆邏頗吒 羅怛哆邏 鳩留師磨兜留師磨 邏留師磨邏留他他 留緹薩婆多薩婆多薩婆多柘 阿尼樓䭾他呵 他多醯頗邏 婆睺頗邏 薩哆頗邏 失吒婆帝』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『怛哆羅浮彌 檀哆浮彌 曇摩陀浮彌伽帝浮彌悉彌 離帝浮彌 波羅若浮彌鞞舍伽羅滯(除若切)浮彌 波羅帝三毘大浮彌 阿慉釵波浮彌 拮略波羅舀(以沼切)廢浮彌 三摩哆波利差慕俾叉浮彌 闍帝叉那浮彌 三牟闍 毘牟闍 波羅牢闍毘舍伽羅達舍婆帝 毘舍吒帝羅那伽伽羅伽羅娑母賒婆哆毗摩帝愈波醯羅煙羅伽冒(彌闍切)闍賴吒目羅婆尸僧伽羅磨 伊帝朱羅婆帝彌企文陀羅陀呵羅婆帝波羅若浮哆呵大 迦羅彌哆 沙度沙槃哆伊羅夜 尸羅夜尼羅夜 阿睺娑吒 阿聞陀羅冒 阿梨他娑帝 求留婆帝 帝醯那提汎(浮啖切)阿迦那婆帝婆迦那帝 沙彌帝 毘沙婆煙𠻬吒 婆邏頗吒 羅怛哆邏 鳩留師磨兜留師磨 邏留師磨邏留他他 留緹薩婆多薩婆多薩婆多柘 阿尼樓䭾他呵 他多醯頗邏 婆睺頗邏 薩哆頗邏 失吒婆帝』」

世尊為諸天說是十二因緣解脫句，六十那由他諸天得見聖諦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊為諸天說是十二因緣解脫句，六十那由他諸天得見聖諦。

「怛頗嵐 鴦伽邏頗嵐 羅羅頗阿邏頗尼羅哹邏 婆婆哆驃伊曇嵐抳蛇廢頗嵐那母䭾炎毘浮伽 波羅若遮迦阿耨毘利帝遮迦 闍昵遮迦羅」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「怛頗嵐 鴦伽邏頗嵐 羅羅頗阿邏頗尼羅哹邏 婆婆哆驃伊曇嵐抳蛇廢頗嵐那母䭾炎毘浮伽 波羅若遮迦阿耨毘利帝遮迦 闍昵遮迦羅」

以是解脫句，十億那由他天，發阿耨多羅三藐三菩提心，即得不退轉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以是解脫句，十億那由他天，發阿耨多羅三藐三菩提心，即得不退轉。

「波施蘇摩妬 阿奴磨妬 阿鳩磨妬 尸䭾婆句摩多邏他 他阿舍羅 毘波羅波他伊舍絺哆 修尼磨 聖差那磨帝 阿盧駒頞雉覺師那」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「波施蘇摩妬 阿奴磨妬 阿鳩磨妬 尸䭾婆句摩多邏他 他阿舍羅 毘波羅波他伊舍絺哆 修尼磨 聖差那磨帝 阿盧駒頞雉覺師那」

以是解脫句，六萬四千龍，發阿耨多羅三藐三菩提心，即得不退轉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以是解脫句，六萬四千龍，發阿耨多羅三藐三菩提心，即得不退轉。

「修婆叉修婆娑 婆羅摩陀 那阿羅住 婆伽邏住 伽婆羅住 伽羅耀叉 悉大磨帝 娑曼哆初(叉句切)惡叉婆隸 侯吒迦盧 摩訶婆隸 嗚闍陀盧陀羅那 俟伽勒叉鳩陀 叉毘留簸 毘留簸目佉 賒帝呵悉多 賒帝婆隸 阿修路 毘 那修路 波羅磨地」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「修婆叉修婆娑 婆羅摩陀 那阿羅住 婆伽邏住 伽婆羅住 伽羅耀叉 悉大磨帝 娑曼哆初(叉句切)惡叉婆隸 侯吒迦盧 摩訶婆隸 嗚闍陀盧陀羅那 俟伽勒叉鳩陀 叉毘留簸 毘留簸目佉 賒帝呵悉多 賒帝婆隸 阿修路 毘 那修路 波羅磨地」

以是解脫句，十二億夜叉，發阿耨多羅三藐三菩提心，皆不退轉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以是解脫句，十二億夜叉，發阿耨多羅三藐三菩提心，皆不退轉。

「頞利剃 毘梨隸昵緻剃 珊緻剃 伽緻寗 那迦𧵵 阿羅憊 阿䭾𧵵 磨帝𧵵珊昵呵 首隸 阿羅尼夜阿 鞞尸哆薩因陀邏薩提婆薩那伽薩夜阿 修邏提婆 那伽昵留帝波利婆邏 昵留帝羅毘悉昵留 帝波羅若波利 婆邏 磨伽帝直力 帝羅毘弗婆只憊視禰憊薩遮利多槃哆 阿毘他那槃哆首羅槃哆 指利那毘利蛇槃妬 毘䭾槃帝 毘三婆祇末伽叉陀羅 達含波利羯磨昵叉波羅齅十烏呵羅奴 提邏婆𧯞 修羅文陀羅 那伽文陀羅 夜叉文陀羅 桔邏叉肆文陀羅憊題彌多薜多多薜欝率禰那彌 婆邏佉滯那那帝陀羅尼夜阿卑賒哆 提舍輸陀禰婆柘(紂若切)輸地捨破輸陀禰 婆指波利 羯磨波羅若 浮地悉勿帝磨帝伽帝直力帝伽那那波羅帝薩羅那 浮闍地耶遮吉利首若哆遮吉利婆耶」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「頞利剃 毘梨隸昵緻剃 珊緻剃 伽緻寗 那迦𧵵 阿羅憊 阿䭾𧵵 磨帝𧵵珊昵呵 首隸 阿羅尼夜阿 鞞尸哆薩因陀邏薩提婆薩那伽薩夜阿 修邏提婆 那伽昵留帝波利婆邏 昵留帝羅毘悉昵留 帝波羅若波利 婆邏 磨伽帝直力 帝羅毘弗婆只憊視禰憊薩遮利多槃哆 阿毘他那槃哆首羅槃哆 指利那毘利蛇槃妬 毘䭾槃帝 毘三婆祇末伽叉陀羅 達含波利羯磨昵叉波羅齅十烏呵羅奴 提邏婆𧯞 修羅文陀羅 那伽文陀羅 夜叉文陀羅 桔邏叉肆文陀羅憊題彌多薜多多薜欝率禰那彌 婆邏佉滯那那帝陀羅尼夜阿卑賒哆 提舍輸陀禰婆柘(紂若切)輸地捨破輸陀禰 婆指波利 羯磨波羅若 浮地悉勿帝磨帝伽帝直力帝伽那那波羅帝薩羅那 浮闍地耶遮吉利首若哆遮吉利婆耶」