悲華經卷第十北涼天竺三藏曇無讖譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 悲華經卷第十北涼天竺三藏曇無讖譯

檀波羅蜜品第五之三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 檀波羅蜜品第五之三

佛告寂意菩薩：「善男子！其後復過無量無邊阿僧祇劫，此界轉名選擇諸惡。爾時大劫名善等蓋，世亦五濁。東方去此五十四天下，彼閻浮提名盧婆羅。以願力故，生於彼中作轉輪聖王，主四天下，號虛空淨，教諸眾生安住十善及三乘中。我於爾時布施一切無所分別，是時多有無量乞兒來，從我乞種種珍寶、金銀、琉璃、頗梨、錢貨、青琉璃珠、大青琉璃、火珠摩尼，所有珍寶少不足言，乞者無量，我於是時即問大臣：『如是珍寶從何處生？』大臣答言：『是諸龍王之所示現，雖有此寶惟供聖王，不能廣及如是乞者。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告寂意菩薩：「善男子！其後復過無量無邊阿僧祇劫，此界轉名選擇諸惡。爾時大劫名善等蓋，世亦五濁。東方去此五十四天下，彼閻浮提名盧婆羅。以願力故，生於彼中作轉輪聖王，主四天下，號虛空淨，教諸眾生安住十善及三乘中。我於爾時布施一切無所分別，是時多有無量乞兒來，從我乞種種珍寶、金銀、琉璃、頗梨、錢貨、青琉璃珠、大青琉璃、火珠摩尼，所有珍寶少不足言，乞者無量，我於是時即問大臣：『如是珍寶從何處生？』大臣答言：『是諸龍王之所示現，雖有此寶惟供聖王，不能廣及如是乞者。』

「我於爾時作大誓願：『若我未來於五濁中，厚重煩惱，人壽百歲，必定成阿耨多羅三藐三菩提，所願成就得己利者，作大龍王，示現種種珍寶之藏，於此選擇諸惡世界，在在處處四天下中，於一一天下七返受身，一一身中，示現無量百千萬億那由他等珍寶之藏，一一寶藏縱廣正等一千由旬，各各充滿種種珍寶，如上所說給施眾生。如我在此一世界中精勤用意，如是次第遍十方如恒河沙等五濁惡世無佛國土，於一一佛土一一天下七返受身，乃至如上所說。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我於爾時作大誓願：『若我未來於五濁中，厚重煩惱，人壽百歲，必定成阿耨多羅三藐三菩提，所願成就得己利者，作大龍王，示現種種珍寶之藏，於此選擇諸惡世界，在在處處四天下中，於一一天下七返受身，一一身中，示現無量百千萬億那由他等珍寶之藏，一一寶藏縱廣正等一千由旬，各各充滿種種珍寶，如上所說給施眾生。如我在此一世界中精勤用意，如是次第遍十方如恒河沙等五濁惡世無佛國土，於一一佛土一一天下七返受身，乃至如上所說。』

「善男子！我作如是善願。爾時天人有百千億，在虛空中，雨種種華而讚我言：『善哉！善哉！一切布施，汝今已得，如心所願。』善男子！爾時，大眾聞虛空淨王，諸天作字，號一切施，聞是事已，各各相謂：『我等今者應往乞求難捨之物，若能捨者，可得名為一切布施。如其不能，何得稱為一切施也？』是時諸人各各從王，乞索後宮夫人、婇女及兒息等。時轉輪王聞是事已，心大歡喜，隨其所索，悉皆與之。是時諸人復更相謂：『如是妻子皆是易捨，非難事也。今當從王乞身支節，若能捨者，真可得名能捨一切。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！我作如是善願。爾時天人有百千億，在虛空中，雨種種華而讚我言：『善哉！善哉！一切布施，汝今已得，如心所願。』善男子！爾時，大眾聞虛空淨王，諸天作字，號一切施，聞是事已，各各相謂：『我等今者應往乞求難捨之物，若能捨者，可得名為一切布施。如其不能，何得稱為一切施也？』是時諸人各各從王，乞索後宮夫人、婇女及兒息等。時轉輪王聞是事已，心大歡喜，隨其所索，悉皆與之。是時諸人復更相謂：『如是妻子皆是易捨，非難事也。今當從王乞身支節，若能捨者，真可得名能捨一切。』

「爾時，諸人往大王所，於是眾中，有乞兒，字青光明，受持狗戒，向轉輪王作如是言：『大王若是一切施者，唯願施我此閻浮提。』我時聞已，心大歡喜，尋以香水洗浴其人，令著柔軟上妙衣服，以水灌頂，紹聖王位，持閻浮提即以施之。復作是願：『如我以此閻浮提施，是因緣故，成阿耨多羅三藐三菩提。所願成就得己利者，是閻浮提所有人民，皆當承順奉敬此人以為王者。復令此人壽命無量，作轉輪王。我成阿耨多羅三藐三菩提已，當與授記一生當得補佛之處。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，諸人往大王所，於是眾中，有乞兒，字青光明，受持狗戒，向轉輪王作如是言：『大王若是一切施者，唯願施我此閻浮提。』我時聞已，心大歡喜，尋以香水洗浴其人，令著柔軟上妙衣服，以水灌頂，紹聖王位，持閻浮提即以施之。復作是願：『如我以此閻浮提施，是因緣故，成阿耨多羅三藐三菩提。所願成就得己利者，是閻浮提所有人民，皆當承順奉敬此人以為王者。復令此人壽命無量，作轉輪王。我成阿耨多羅三藐三菩提已，當與授記一生當得補佛之處。』

「有婆羅門名曰盧志，復來從我乞其兩足。我聞是已，心生歡喜，即持利刀，自斷二足，持以施之，施已發願：『願我來世具足當得無上戒足。』有婆羅門，名曰牙，復來從我乞索二目。我聞是已，心生歡喜，即挑二目持以與之，施已發願：『願我來世當得具足無上五眼。』未久之間，有婆羅門，名淨堅牢，復來從我乞索二耳。我聞是已，心生歡喜，尋自割耳持以施之，施已發願：『願我來世當得具足無上智耳。』未久之間，有尼乾子，名想，復來從我乞索男根。我聞是已，心生歡喜，尋即自割持以施之，施已發願：『願我來世成阿耨多羅三藐三菩提得馬藏相。』未久之間，復有人來，從我乞索其身血肉。我聞是已，心生歡喜，即便施之，施已發願：『願我來世具足無上金色之相。』未久之間，有婆羅門，名曰蜜味，復來從我求索二手。我聞是已，心生歡喜，右手持刀尋斷左手，作如是言：『今此右手不能自割，卿自取之。』作是施已，復發願言：『願我來世具足當得無上信手。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「有婆羅門名曰盧志，復來從我乞其兩足。我聞是已，心生歡喜，即持利刀，自斷二足，持以施之，施已發願：『願我來世具足當得無上戒足。』有婆羅門，名曰牙，復來從我乞索二目。我聞是已，心生歡喜，即挑二目持以與之，施已發願：『願我來世當得具足無上五眼。』未久之間，有婆羅門，名淨堅牢，復來從我乞索二耳。我聞是已，心生歡喜，尋自割耳持以施之，施已發願：『願我來世當得具足無上智耳。』未久之間，有尼乾子，名想，復來從我乞索男根。我聞是已，心生歡喜，尋即自割持以施之，施已發願：『願我來世成阿耨多羅三藐三菩提得馬藏相。』未久之間，復有人來，從我乞索其身血肉。我聞是已，心生歡喜，即便施之，施已發願：『願我來世具足無上金色之相。』未久之間，有婆羅門，名曰蜜味，復來從我求索二手。我聞是已，心生歡喜，右手持刀尋斷左手，作如是言：『今此右手不能自割，卿自取之。』作是施已，復發願言：『願我來世具足當得無上信手。』

「善男子！我截如是諸支節已，其身血流，復作願言：『因此施故，必定成阿耨多羅三藐三菩提，所願成就得己利者，其餘身分重得受者。』爾時非聖不知思義，諸小王等及諸大臣皆作是言：『咄哉愚人！如何自割身體支節，令諸自在一旦衰滅，其餘肉摶復何所直？』是時，大臣即持我身，送著城外曠野塚間，各還所止。時有無量蚊虻蠅等唼食我血，狐狼、野干、鵰鷲之屬，悉來噉肉。我於爾時命未斷間，心生歡喜，復作願言：『如我捨於一切自在及諸支節，乃至一念不生瞋恚及悔恨心，若我所願成就得己利者，當令此身，作大肉山，有諸飲血噉肉眾生，悉來至此，隨意飲噉。』作是願已，尋有眾生悉來食噉，本願力故，其身轉大高千由旬，縱廣正等五百由旬。滿千歲中，以此血肉給施眾生。我於爾時所捨舌根，令諸虎狼、鵄梟、鵰鷲食之飽足，以願力故，復生如本，假當聚集如耆闍崛山，作是施已，復作是願：『願我來世具足得成廣長舌相。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！我截如是諸支節已，其身血流，復作願言：『因此施故，必定成阿耨多羅三藐三菩提，所願成就得己利者，其餘身分重得受者。』爾時非聖不知思義，諸小王等及諸大臣皆作是言：『咄哉愚人！如何自割身體支節，令諸自在一旦衰滅，其餘肉摶復何所直？』是時，大臣即持我身，送著城外曠野塚間，各還所止。時有無量蚊虻蠅等唼食我血，狐狼、野干、鵰鷲之屬，悉來噉肉。我於爾時命未斷間，心生歡喜，復作願言：『如我捨於一切自在及諸支節，乃至一念不生瞋恚及悔恨心，若我所願成就得己利者，當令此身，作大肉山，有諸飲血噉肉眾生，悉來至此，隨意飲噉。』作是願已，尋有眾生悉來食噉，本願力故，其身轉大高千由旬，縱廣正等五百由旬。滿千歲中，以此血肉給施眾生。我於爾時所捨舌根，令諸虎狼、鵄梟、鵰鷲食之飽足，以願力故，復生如本，假當聚集如耆闍崛山，作是施已，復作是願：『願我來世具足得成廣長舌相。』

「善男子！我時命終在閻浮提，以本願故，生於龍中，作大龍王，名示現寶藏，即於生夜，示現百千億那由他種種寶藏，自宣令言：『今是分中，多有寶藏，其中具足諸珍異物，金銀乃至摩尼寶珠。』是諸眾生聞是唱已，各各自恣取諸寶物隨意所用。用已具足行十善道，發阿耨多羅三藐三菩提心，或發聲聞辟支佛心。我於爾時在龍王中，七返受身，壽命七萬七千億那由他百千歲，示現無量無邊阿僧祇寶藏，與諸眾生。爾時安住無量無邊阿僧祇人於三乘中，勸令具足行十善道，以種種無量珍寶滿眾生已，復發願言：『願我來世具足，當得三十二相。』如是第二天下，亦復七生作大龍王，乃至遍滿選擇世界在在處處諸四天下，悉作如是無量利益。乃至十方無量無邊無佛世界，一一世界一一天下，亦復七生作大龍王，壽命七萬七千億那由他百千歲，示現如是無量無邊阿僧祇寶藏，亦復如是。善男子！汝今當知，是謂如來為菩薩時，深重精進求三十二相之因緣也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！我時命終在閻浮提，以本願故，生於龍中，作大龍王，名示現寶藏，即於生夜，示現百千億那由他種種寶藏，自宣令言：『今是分中，多有寶藏，其中具足諸珍異物，金銀乃至摩尼寶珠。』是諸眾生聞是唱已，各各自恣取諸寶物隨意所用。用已具足行十善道，發阿耨多羅三藐三菩提心，或發聲聞辟支佛心。我於爾時在龍王中，七返受身，壽命七萬七千億那由他百千歲，示現無量無邊阿僧祇寶藏，與諸眾生。爾時安住無量無邊阿僧祇人於三乘中，勸令具足行十善道，以種種無量珍寶滿眾生已，復發願言：『願我來世具足，當得三十二相。』如是第二天下，亦復七生作大龍王，乃至遍滿選擇世界在在處處諸四天下，悉作如是無量利益。乃至十方無量無邊無佛世界，一一世界一一天下，亦復七生作大龍王，壽命七萬七千億那由他百千歲，示現如是無量無邊阿僧祇寶藏，亦復如是。善男子！汝今當知，是謂如來為菩薩時，深重精進求三十二相之因緣也。

「善男子！如來為菩薩時，所行精進除上八人，過去世中更無能及。若過去無者，當知未來諸菩薩等，亦復不能如是勤行深重精進如我所行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！如來為菩薩時，所行精進除上八人，過去世中更無能及。若過去無者，當知未來諸菩薩等，亦復不能如是勤行深重精進如我所行。

「善男子！復過無量無邊阿僧祇劫，此界轉名珊瑚池，劫名華手，是時無佛，其世五濁。我於是中作釋提桓因，名善日光明，觀閻浮提，見諸眾生轉行惡法，我時即化為夜叉像，其形可畏，下閻浮提住諸人前。諸人見我皆生怖畏，而問我言：『欲何所須？願速說之。』我時答言：『唯須飲食，更無所須。』其人復問：『欲食何等？』我復答言：『唯殺於人，噉其血肉。汝等若能盡其形壽持不殺戒，乃至正見，發阿耨多羅三藐三菩提心，若發聲聞、緣覺心者，我即不復食噉汝等。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！復過無量無邊阿僧祇劫，此界轉名珊瑚池，劫名華手，是時無佛，其世五濁。我於是中作釋提桓因，名善日光明，觀閻浮提，見諸眾生轉行惡法，我時即化為夜叉像，其形可畏，下閻浮提住諸人前。諸人見我皆生怖畏，而問我言：『欲何所須？願速說之。』我時答言：『唯須飲食，更無所須。』其人復問：『欲食何等？』我復答言：『唯殺於人，噉其血肉。汝等若能盡其形壽持不殺戒，乃至正見，發阿耨多羅三藐三菩提心，若發聲聞、緣覺心者，我即不復食噉汝等。』

「善男子！我於爾時常作化人，以供食飲。爾時眾生見我如是，倍生怖畏，悉皆盡形受不殺戒，乃至正見，或發阿耨多羅三藐三菩提心，或發聲聞、辟支佛心。我勸如是閻浮提內一切眾生，修行十善住三乘已，復作誓願：『若我必成阿耨多羅三藐三菩提，所願成就得己利者，復當勸此四天下人令行十善道，乃至遍滿此之世界，在在處處四天下中，以如是相貌，令諸眾生行十善道，勸化發於三乘之心。如是遍滿一世界已，乃至十方無量無邊阿僧祇等五濁惡世，無佛國土，亦復如是。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！我於爾時常作化人，以供食飲。爾時眾生見我如是，倍生怖畏，悉皆盡形受不殺戒，乃至正見，或發阿耨多羅三藐三菩提心，或發聲聞、辟支佛心。我勸如是閻浮提內一切眾生，修行十善住三乘已，復作誓願：『若我必成阿耨多羅三藐三菩提，所願成就得己利者，復當勸此四天下人令行十善道，乃至遍滿此之世界，在在處處四天下中，以如是相貌，令諸眾生行十善道，勸化發於三乘之心。如是遍滿一世界已，乃至十方無量無邊阿僧祇等五濁惡世，無佛國土，亦復如是。』

「善男子！我於爾時發是願已，一切成就，於珊瑚池世界化作可畏夜叉之像，調伏眾生，令住十善及三乘中。如是遍於十方無量無邊阿僧祇等五濁惡世，無佛國土，作夜叉像，調伏眾生，令行十善，住三乘中。我於往昔恐怖眾生，令行十善，住三乘中，以是業因緣故，今得坐於菩提樹下，欲成阿耨多羅三藐三菩提時，天魔波旬與諸大眾，來至我所，欲得壞亂我菩提道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！我於爾時發是願已，一切成就，於珊瑚池世界化作可畏夜叉之像，調伏眾生，令住十善及三乘中。如是遍於十方無量無邊阿僧祇等五濁惡世，無佛國土，作夜叉像，調伏眾生，令行十善，住三乘中。我於往昔恐怖眾生，令行十善，住三乘中，以是業因緣故，今得坐於菩提樹下，欲成阿耨多羅三藐三菩提時，天魔波旬與諸大眾，來至我所，欲得壞亂我菩提道。

「善男子！略說我為菩薩之時，檀波羅蜜。善男子！諸大菩薩甚深法忍，微妙總持，解脫三昧，我於爾時悉未得之，唯除二身有漏五通。我於爾時作此大事，令無量無邊阿僧祇人安止住於阿耨多羅三藐三菩提，無量無邊阿僧祇人安止住於辟支佛乘，無量無邊阿僧祇人安止住於聲聞乘中，況復兼得供養諸佛，如一佛世界微塵數等，一一佛邊所得功德，數如大海諸水渧等，供養無量聲聞、緣覺、師長、父母、五通神仙，亦復如是。如我昔者，為菩薩時，自以血肉供給眾生，如是大悲，今諸羅漢，悉無是心。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！略說我為菩薩之時，檀波羅蜜。善男子！諸大菩薩甚深法忍，微妙總持，解脫三昧，我於爾時悉未得之，唯除二身有漏五通。我於爾時作此大事，令無量無邊阿僧祇人安止住於阿耨多羅三藐三菩提，無量無邊阿僧祇人安止住於辟支佛乘，無量無邊阿僧祇人安止住於聲聞乘中，況復兼得供養諸佛，如一佛世界微塵數等，一一佛邊所得功德，數如大海諸水渧等，供養無量聲聞、緣覺、師長、父母、五通神仙，亦復如是。如我昔者，為菩薩時，自以血肉供給眾生，如是大悲，今諸羅漢，悉無是心。」

悲華經入定三昧門品第六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 悲華經入定三昧門品第六

爾時，佛告寂意菩薩摩訶薩言：「善男子！如我今者，以佛眼見十方世界，如一佛土微塵等諸佛世尊般涅槃者，皆悉是我昔所勸化初發阿耨多羅三藐三菩提心，行檀波羅蜜，乃至般若波羅蜜者，未來之世亦復如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛告寂意菩薩摩訶薩言：「善男子！如我今者，以佛眼見十方世界，如一佛土微塵等諸佛世尊般涅槃者，皆悉是我昔所勸化初發阿耨多羅三藐三菩提心，行檀波羅蜜，乃至般若波羅蜜者，未來之世亦復如是。

「善男子！我今見此東方世界無量無邊阿僧祇等諸佛世尊，今現在世轉正法輪，亦是我昔初勸令發阿耨多羅三藐三菩提心，行六波羅蜜者。南西北方四維上下，亦復如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！我今見此東方世界無量無邊阿僧祇等諸佛世尊，今現在世轉正法輪，亦是我昔初勸令發阿耨多羅三藐三菩提心，行六波羅蜜者。南西北方四維上下，亦復如是。

「善男子！東方去此八十九億諸佛世界，彼有世界名曰善華，是中有佛，號無垢功德光明王如來、應、正遍知、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊，今現在為眾生說法。彼佛亦是我昔所勸初發阿耨多羅三藐三菩提心，令行檀波羅蜜，乃至般若波羅蜜。東方復有妙樂世界，是中有佛號阿閦如來。復有閻浮世界，是中有佛，號日藏如來。復有世界名樂自在，是中有佛，號樂自在音光明如來。復有世界名曰安樂，是中有佛，號智日如來。復有世界名勝功德，是中有佛，號龍自在如來。復有世界名善相，是中有佛，號金剛稱如來。復有世界名江海王，是中有佛，號光明如來。復有世界名不愛樂，是中有佛，號日藏如來。復有世界名離垢光明，是中有佛，號自在稱如來。復有世界名山光明，是中有佛，號不可思議王如來。復有世界名聚集，是中有佛，號大功德藏如來。復有世界名華光明，是中有佛，號光明意相如來。復有世界名和熾盛，是中有佛，號安和自在見山王如來。復有世界名善地，是中有佛，號知像如來。復有世界名曰華晝，是中有佛，號眼淨無垢如來。善男子！如是東方無量無邊阿僧祇等現在諸佛，為諸眾生轉法輪者，未發無上菩提心時，我初勸其令發阿耨多羅三藐三菩提心，又復引導將至十方在在處處佛世尊所，隨所至處，修行安止檀波羅蜜，乃至般若波羅蜜，使得授阿耨多羅三藐三菩提記。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！東方去此八十九億諸佛世界，彼有世界名曰善華，是中有佛，號無垢功德光明王如來、應、正遍知、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊，今現在為眾生說法。彼佛亦是我昔所勸初發阿耨多羅三藐三菩提心，令行檀波羅蜜，乃至般若波羅蜜。東方復有妙樂世界，是中有佛號阿閦如來。復有閻浮世界，是中有佛，號日藏如來。復有世界名樂自在，是中有佛，號樂自在音光明如來。復有世界名曰安樂，是中有佛，號智日如來。復有世界名勝功德，是中有佛，號龍自在如來。復有世界名善相，是中有佛，號金剛稱如來。復有世界名江海王，是中有佛，號光明如來。復有世界名不愛樂，是中有佛，號日藏如來。復有世界名離垢光明，是中有佛，號自在稱如來。復有世界名山光明，是中有佛，號不可思議王如來。復有世界名聚集，是中有佛，號大功德藏如來。復有世界名華光明，是中有佛，號光明意相如來。復有世界名和熾盛，是中有佛，號安和自在見山王如來。復有世界名善地，是中有佛，號知像如來。復有世界名曰華晝，是中有佛，號眼淨無垢如來。善男子！如是東方無量無邊阿僧祇等現在諸佛，為諸眾生轉法輪者，未發無上菩提心時，我初勸其令發阿耨多羅三藐三菩提心，又復引導將至十方在在處處佛世尊所，隨所至處，修行安止檀波羅蜜，乃至般若波羅蜜，使得授阿耨多羅三藐三菩提記。」

爾時，東方善華世界無垢功德光明王佛，師子之座及其大地，六種震動，有大光明，雨於種種妙寶蓮華。彼諸菩薩見是事已，心生驚疑怪未曾有，即白佛言：「世尊！何因緣故，如來之座如是震動？我等昔來未曾見是。」其佛即告諸菩薩言：「善男子！西方去此八十九億諸佛世界，彼有國土名曰娑婆，是中有佛號釋迦牟尼如來，今現在為四部眾說本緣法。彼佛世尊為菩薩時，初勸化我發阿耨多羅三藐三菩提心，復引導我至諸佛所，初令我行檀波羅蜜，乃至般若波羅蜜。我於爾時，隨所至處，即得初受阿耨多羅三藐三菩提記。彼佛世尊釋迦牟尼，即是我之真善知識，今在西方處在大眾，為諸四部說本緣經。是彼如來神足力故，令我所坐師子座動。善男子！汝等今者誰能至彼娑婆世界，問訊彼佛起居輕利？」時諸菩薩各白佛言：「世尊！此善華世界諸菩薩等皆得神通，於諸菩薩功德自在，今日清旦見是大光，其光悉從諸佛世界來至於此，大地時時六種震動，雨種種華，見是事已，有無量百千萬億諸菩薩等，欲以神力往娑婆世界見釋迦牟尼佛，供養、恭敬、尊重、讚歎，并欲諮受解了一切陀羅尼門。然各不知娑婆世界釋迦牟尼所在方面。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，東方善華世界無垢功德光明王佛，師子之座及其大地，六種震動，有大光明，雨於種種妙寶蓮華。彼諸菩薩見是事已，心生驚疑怪未曾有，即白佛言：「世尊！何因緣故，如來之座如是震動？我等昔來未曾見是。」其佛即告諸菩薩言：「善男子！西方去此八十九億諸佛世界，彼有國土名曰娑婆，是中有佛號釋迦牟尼如來，今現在為四部眾說本緣法。彼佛世尊為菩薩時，初勸化我發阿耨多羅三藐三菩提心，復引導我至諸佛所，初令我行檀波羅蜜，乃至般若波羅蜜。我於爾時，隨所至處，即得初受阿耨多羅三藐三菩提記。彼佛世尊釋迦牟尼，即是我之真善知識，今在西方處在大眾，為諸四部說本緣經。是彼如來神足力故，令我所坐師子座動。善男子！汝等今者誰能至彼娑婆世界，問訊彼佛起居輕利？」時諸菩薩各白佛言：「世尊！此善華世界諸菩薩等皆得神通，於諸菩薩功德自在，今日清旦見是大光，其光悉從諸佛世界來至於此，大地時時六種震動，雨種種華，見是事已，有無量百千萬億諸菩薩等，欲以神力往娑婆世界見釋迦牟尼佛，供養、恭敬、尊重、讚歎，并欲諮受解了一切陀羅尼門。然各不知娑婆世界釋迦牟尼所在方面。」

彼佛尋伸金色右臂，於五指頭放於種種微妙光明，其光即照八十九億諸佛國土至娑婆世界。時諸菩薩因光得見娑婆世界，有諸菩薩摩訶薩等充滿側塞，復有諸天龍神、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽等滿虛空中。見是事已，白佛言：「世尊！我今已得見彼世界，知其方面，并見菩薩諸天大眾，彌滿其土間無空處，釋迦如來不觀我等說微妙法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼佛尋伸金色右臂，於五指頭放於種種微妙光明，其光即照八十九億諸佛國土至娑婆世界。時諸菩薩因光得見娑婆世界，有諸菩薩摩訶薩等充滿側塞，復有諸天龍神、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽等滿虛空中。見是事已，白佛言：「世尊！我今已得見彼世界，知其方面，并見菩薩諸天大眾，彌滿其土間無空處，釋迦如來不觀我等說微妙法。」

彼佛告諸菩薩大士：「善男子！釋迦如來恒以清淨無上佛眼，遍觀一切，無不見者。善男子！娑婆世界所有眾生在地處空，一一皆言：『釋迦如來獨觀我心，為我說法。』善男子！彼釋迦如來以一音聲，為諸種種異類說法，眾生各各隨類得解，非以異音為多人說。彼土眾生，或事梵天，見如來身為梵天像而得聞法；若事魔天、釋天、日月、毘沙門天、毘樓羅叉、毘樓博叉、提頭賴吒、摩醯首羅，如是種類八萬四千，隨其所事，各見其像而得聞法，生獨為想。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼佛告諸菩薩大士：「善男子！釋迦如來恒以清淨無上佛眼，遍觀一切，無不見者。善男子！娑婆世界所有眾生在地處空，一一皆言：『釋迦如來獨觀我心，為我說法。』善男子！彼釋迦如來以一音聲，為諸種種異類說法，眾生各各隨類得解，非以異音為多人說。彼土眾生，或事梵天，見如來身為梵天像而得聞法；若事魔天、釋天、日月、毘沙門天、毘樓羅叉、毘樓博叉、提頭賴吒、摩醯首羅，如是種類八萬四千，隨其所事，各見其像而得聞法，生獨為想。」

是時，會中有二菩薩，一名羅睺電，二名火光明。爾時無垢功德光明王佛告二菩薩：「善男子！汝今可往娑婆世界，汝持我聲，問訊釋迦牟尼世尊：『起居輕利，氣力安不？』」時二菩薩即白佛言：「世尊！我見彼佛一切世界，大眾雲集，在地、虛空充滿側塞，其間無有空缺之處。若我等往，當住何處？」時佛告言：「諸善男子！莫作是語，言彼世界無止住處。所以者何？彼所住處，寬博無邊，彼佛所有無量功德不可思議，以本願故，悲心廣大，乃令無量諸眾生類入於佛法受三歸依，然後為說三乘之法，復說三戒、示三脫門，復拔無量無邊眾生於三惡道，安止令住三善道中。善男子！又一時中，釋迦如來成無上道未久之間，為欲調伏諸眾生故，在毘陀山因臺娑羅窟，七日七夜結加趺坐，三昧正受入解脫樂，佛身爾時遍滿是窟間無空處乃至四寸。過七日已，十方世界有十二那由他菩薩摩訶薩，至娑婆世界住其山邊，欲見釋迦牟尼如來，供養、恭敬、尊重、讚歎，啟受妙法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時，會中有二菩薩，一名羅睺電，二名火光明。爾時無垢功德光明王佛告二菩薩：「善男子！汝今可往娑婆世界，汝持我聲，問訊釋迦牟尼世尊：『起居輕利，氣力安不？』」時二菩薩即白佛言：「世尊！我見彼佛一切世界，大眾雲集，在地、虛空充滿側塞，其間無有空缺之處。若我等往，當住何處？」時佛告言：「諸善男子！莫作是語，言彼世界無止住處。所以者何？彼所住處，寬博無邊，彼佛所有無量功德不可思議，以本願故，悲心廣大，乃令無量諸眾生類入於佛法受三歸依，然後為說三乘之法，復說三戒、示三脫門，復拔無量無邊眾生於三惡道，安止令住三善道中。善男子！又一時中，釋迦如來成無上道未久之間，為欲調伏諸眾生故，在毘陀山因臺娑羅窟，七日七夜結加趺坐，三昧正受入解脫樂，佛身爾時遍滿是窟間無空處乃至四寸。過七日已，十方世界有十二那由他菩薩摩訶薩，至娑婆世界住其山邊，欲見釋迦牟尼如來，供養、恭敬、尊重、讚歎，啟受妙法。

「善男子！爾時如來於所住處，以大神足，令其窟舍寬博無量，悉得容受十二那由他菩薩摩訶薩。諸菩薩等既得入已，見其窟舍廣博嚴事，有諸菩薩，以師子遊戲自在神足供養於佛，一一菩薩於化寶座而坐聽法。善男子！彼佛神力其事如是。是諸菩薩得聞法已，尋從坐起，頭面禮佛，右遶三匝，各各還歸本佛世界。其去未久，窟還如故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！爾時如來於所住處，以大神足，令其窟舍寬博無量，悉得容受十二那由他菩薩摩訶薩。諸菩薩等既得入已，見其窟舍廣博嚴事，有諸菩薩，以師子遊戲自在神足供養於佛，一一菩薩於化寶座而坐聽法。善男子！彼佛神力其事如是。是諸菩薩得聞法已，尋從坐起，頭面禮佛，右遶三匝，各各還歸本佛世界。其去未久，窟還如故。

「彼四天下第二天主，釋提桓因名憍尸迦，其命將終必定當墮畜生道中，以是事故，心生恐懼，與八萬四千諸忉利天俱共來下，詣因娑羅窟欲見如來。時有夜叉名曰王眼，即其窟神在外而住。爾時帝釋以佛力故，作是思惟：『今我當使乾闥婆子般遮旬，先至佛所，以妙音聲讚詠如來，當令世尊，從三昧起。』善男子！釋提桓因思惟是已，即令乾闥婆子般遮旬，彈琉璃琴，以微妙音，其音別異有五百種，以讚如來。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「彼四天下第二天主，釋提桓因名憍尸迦，其命將終必定當墮畜生道中，以是事故，心生恐懼，與八萬四千諸忉利天俱共來下，詣因娑羅窟欲見如來。時有夜叉名曰王眼，即其窟神在外而住。爾時帝釋以佛力故，作是思惟：『今我當使乾闥婆子般遮旬，先至佛所，以妙音聲讚詠如來，當令世尊，從三昧起。』善男子！釋提桓因思惟是已，即令乾闥婆子般遮旬，彈琉璃琴，以微妙音，其音別異有五百種，以讚如來。

「善男子！是般遮旬當讚佛時，爾時如來即復轉入相三昧中，以三昧力故，於此世界作大神力，令諸夜叉、羅剎、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、欲色界天，悉來聚集其中。若有憙聞妙音，隨意得聞，心大歡喜；或有憙聞讚歎佛者，聞讚歎已，心生歡喜，於如來所，轉生尊重恭敬之心；或有眾生憙聞樂音，即得聞之，聞已歡喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！是般遮旬當讚佛時，爾時如來即復轉入相三昧中，以三昧力故，於此世界作大神力，令諸夜叉、羅剎、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、欲色界天，悉來聚集其中。若有憙聞妙音，隨意得聞，心大歡喜；或有憙聞讚歎佛者，聞讚歎已，心生歡喜，於如來所，轉生尊重恭敬之心；或有眾生憙聞樂音，即得聞之，聞已歡喜。

「爾時釋迦牟尼如來尋從定起，示諸大眾娑羅窟門。釋提桓因尋至佛所，頭面禮足，却住一面，白佛言：『世尊！我於今者當坐何處？』時佛報曰：『憍尸迦！汝之眷屬但入聚集，我今當拓此娑羅窟令極寬博，悉使容受此十二恒河沙等大眾眷屬，皆令得坐。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時釋迦牟尼如來尋從定起，示諸大眾娑羅窟門。釋提桓因尋至佛所，頭面禮足，却住一面，白佛言：『世尊！我於今者當坐何處？』時佛報曰：『憍尸迦！汝之眷屬但入聚集，我今當拓此娑羅窟令極寬博，悉使容受此十二恒河沙等大眾眷屬，皆令得坐。』

「爾時，釋迦牟尼如來於大眾中，以一妙音敷演正法，令八萬四千諸根眾生隨所樂聞，眾中或有學聲聞者聞聲聞法，即有九十九億眾生得須陀洹果；若有修學緣覺乘者，即便得聞緣覺之法；若有修學大乘法者，純聞大乘。乾闥婆子般遮旬等上首之眾十八那由他，得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提。未發心者，或發無上菩提之心，或發緣覺，或發聲聞。爾時，釋提桓因恐怖即除，增壽千歲，得須陀洹果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，釋迦牟尼如來於大眾中，以一妙音敷演正法，令八萬四千諸根眾生隨所樂聞，眾中或有學聲聞者聞聲聞法，即有九十九億眾生得須陀洹果；若有修學緣覺乘者，即便得聞緣覺之法；若有修學大乘法者，純聞大乘。乾闥婆子般遮旬等上首之眾十八那由他，得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提。未發心者，或發無上菩提之心，或發緣覺，或發聲聞。爾時，釋提桓因恐怖即除，增壽千歲，得須陀洹果。

「善男子！釋迦如來以神力故，能作如是廣博無邊，說法音聲，亦復如是，亦無一人能尋彼佛音聲齊限，彼佛方便無量無邊，所化眾生無有能知如是方便。善男子！彼佛色身亦無量無邊，無有人能得其身量，見其頂者。善男子！如是大眾若欲得入彼佛腹中，悉亦容受，既入腹已，復有欲得其腹邊者，無有是處，然如來腹亦不增減。若眾生類皆共和合，欲往來者，於一毛中，悉無罣閡，乃至天眼，亦無能得一毛孔邊，其毛孔亦不增不減，彼佛世尊其身如是無量無邊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！釋迦如來以神力故，能作如是廣博無邊，說法音聲，亦復如是，亦無一人能尋彼佛音聲齊限，彼佛方便無量無邊，所化眾生無有能知如是方便。善男子！彼佛色身亦無量無邊，無有人能得其身量，見其頂者。善男子！如是大眾若欲得入彼佛腹中，悉亦容受，既入腹已，復有欲得其腹邊者，無有是處，然如來腹亦不增減。若眾生類皆共和合，欲往來者，於一毛中，悉無罣閡，乃至天眼，亦無能得一毛孔邊，其毛孔亦不增不減，彼佛世尊其身如是無量無邊。

「善男子！彼佛世界亦無量無邊。善男子！假使十方如一恒河沙等世界，所有眾生入彼世界，亦得容受。何以故？彼佛初發菩提心時，所作誓願無量無邊。善男子！置是一恒河沙等世界眾生，乃至十方千恒河沙等世界眾生，入彼世界亦得容受，如其本相不增不減。善男子！釋迦如來初發無上菩提心時，欲得具足一切智，故發大誓願，是故今者所得世界無量無邊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！彼佛世界亦無量無邊。善男子！假使十方如一恒河沙等世界，所有眾生入彼世界，亦得容受。何以故？彼佛初發菩提心時，所作誓願無量無邊。善男子！置是一恒河沙等世界眾生，乃至十方千恒河沙等世界眾生，入彼世界亦得容受，如其本相不增不減。善男子！釋迦如來初發無上菩提心時，欲得具足一切智，故發大誓願，是故今者所得世界無量無邊。

「善男子！釋迦牟尼以是四法，諸佛世尊所不能及。善男子！汝今持此月光明無垢淨華，往於西方，如目所見娑婆世界，并持我聲問訊彼佛：『起居輕利，氣力安不？』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！釋迦牟尼以是四法，諸佛世尊所不能及。善男子！汝今持此月光明無垢淨華，往於西方，如目所見娑婆世界，并持我聲問訊彼佛：『起居輕利，氣力安不？』」

爾時，無垢功德光明王佛，取月光無垢淨華，與二菩薩而告之曰：「汝今乘我大神通力往彼世界。」爾時，會中有二萬菩薩白佛言：「世尊！如是！如是！我等今當乘佛神力，往彼世界，見釋迦如來，供養、恭敬、尊重、讚歎。」彼佛告曰：「善男子！汝等宜知是時。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，無垢功德光明王佛，取月光無垢淨華，與二菩薩而告之曰：「汝今乘我大神通力往彼世界。」爾時，會中有二萬菩薩白佛言：「世尊！如是！如是！我等今當乘佛神力，往彼世界，見釋迦如來，供養、恭敬、尊重、讚歎。」彼佛告曰：「善男子！汝等宜知是時。」

時二菩薩與二萬大士乘佛神力，發善華界，一念之頃，忽然來到娑婆世界耆闍崛山，在如來前，長跪叉手，前白佛言：「世尊！東方去此八十九億佛之世界，彼有世界名曰善華，是中有佛，號無垢功德光明王佛。今現在與諸菩薩摩訶薩等大眾圍繞，讚歎世尊無量功德，作如是言：『娑婆世界有釋迦牟尼如來，今現在為諸大眾轉正法輪。彼佛世尊為菩薩時，初勸化我發菩提心，以是因緣我於爾時尋得發於無上道心，我發心已，復勸修集六波羅蜜，乃至如來以是四法，諸佛世尊所不能及。』是故彼佛以此月光明無垢淨華，供養世尊，問訊如來：『起居輕利，氣力安不？』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時二菩薩與二萬大士乘佛神力，發善華界，一念之頃，忽然來到娑婆世界耆闍崛山，在如來前，長跪叉手，前白佛言：「世尊！東方去此八十九億佛之世界，彼有世界名曰善華，是中有佛，號無垢功德光明王佛。今現在與諸菩薩摩訶薩等大眾圍繞，讚歎世尊無量功德，作如是言：『娑婆世界有釋迦牟尼如來，今現在為諸大眾轉正法輪。彼佛世尊為菩薩時，初勸化我發菩提心，以是因緣我於爾時尋得發於無上道心，我發心已，復勸修集六波羅蜜，乃至如來以是四法，諸佛世尊所不能及。』是故彼佛以此月光明無垢淨華，供養世尊，問訊如來：『起居輕利，氣力安不？』」

「善男子！東方妙樂世界阿閦如來，所坐之處師子之座，亦六種動，亦有無量諸大菩薩見是事已，白佛言：『世尊！何因緣故，如來所坐師子座處，如是震動？』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！東方妙樂世界阿閦如來，所坐之處師子之座，亦六種動，亦有無量諸大菩薩見是事已，白佛言：『世尊！何因緣故，如來所坐師子座處，如是震動？』

「如上所說，一切東方亦復如是。爾時，東方無量無邊阿僧祇等諸大菩薩，皆來到此娑婆世界，悉持月光明無垢淨華，見佛，供養、恭敬、尊重、讚歎。善男子！如是東方無量諸佛，皆遣諸菩薩稱讚於我。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如上所說，一切東方亦復如是。爾時，東方無量無邊阿僧祇等諸大菩薩，皆來到此娑婆世界，悉持月光明無垢淨華，見佛，供養、恭敬、尊重、讚歎。善男子！如是東方無量諸佛，皆遣諸菩薩稱讚於我。

「善男子！我今見此南方去此世界，過一恒河沙等諸佛國土，彼有世界名離諸憂，是中有佛，號無憂功德如來，今現在說法。復有世界名閻浮光明，是中有佛，號法自在師子遊戲如來。復有世界名安須彌，是中有佛，號道自在娑羅王如來。復有世界名功德樓王，是中有佛，號師子吼王如來。復有世界名珍寶莊嚴，是中有佛，號八臂勝雷如來。復有世界名真珠光明遍照，是中有佛，號珍寶藏功德吼如來。復有世界名天月，是中有佛，號火藏如來。復有世界名栴檀根，是中有佛，號星宿稱如來。復有世界名曰稱香。是中有佛，號功德力娑羅王如來。復有世界名曰善釋，是中有佛，號妙音自在如來。復有世界名頭蘭若，是中有佛，號娑羅勝毘婆王如來。復有世界名月自在，是中有佛，號光明自在如來。復有世界名善雷音，是中有佛，號妙音自在如來。復有世界名寶和合，是中有佛，號寶掌龍王如來。復有世界名垂寶樹，是中有佛，號雨音自在法月光明如來。如是南方無量無邊阿僧祇等現在諸佛，悉是我昔為菩薩時，初可勸發菩提心者，是諸世尊師子座處亦皆震動，彼諸佛等，亦各讚歎我之功德，亦遣無量無邊阿僧祇等諸大菩薩，持月光明無垢淨華，悉來至此娑婆世界耆闍崛山，見佛、禮拜、供養、恭敬、尊重、讚歎，却坐一面次第聽法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！我今見此南方去此世界，過一恒河沙等諸佛國土，彼有世界名離諸憂，是中有佛，號無憂功德如來，今現在說法。復有世界名閻浮光明，是中有佛，號法自在師子遊戲如來。復有世界名安須彌，是中有佛，號道自在娑羅王如來。復有世界名功德樓王，是中有佛，號師子吼王如來。復有世界名珍寶莊嚴，是中有佛，號八臂勝雷如來。復有世界名真珠光明遍照，是中有佛，號珍寶藏功德吼如來。復有世界名天月，是中有佛，號火藏如來。復有世界名栴檀根，是中有佛，號星宿稱如來。復有世界名曰稱香。是中有佛，號功德力娑羅王如來。復有世界名曰善釋，是中有佛，號妙音自在如來。復有世界名頭蘭若，是中有佛，號娑羅勝毘婆王如來。復有世界名月自在，是中有佛，號光明自在如來。復有世界名善雷音，是中有佛，號妙音自在如來。復有世界名寶和合，是中有佛，號寶掌龍王如來。復有世界名垂寶樹，是中有佛，號雨音自在法月光明如來。如是南方無量無邊阿僧祇等現在諸佛，悉是我昔為菩薩時，初可勸發菩提心者，是諸世尊師子座處亦皆震動，彼諸佛等，亦各讚歎我之功德，亦遣無量無邊阿僧祇等諸大菩薩，持月光明無垢淨華，悉來至此娑婆世界耆闍崛山，見佛、禮拜、供養、恭敬、尊重、讚歎，却坐一面次第聽法。

「善男子！我今復見西方去此七萬七千百千由旬佛之世界，彼有世界名寂靜，是中有佛，號曰寶山，今現在為諸四眾說微妙法。復有勝光無憂佛、音智藏佛、稱廣佛、遍藏佛、梵華勢進佛、法燈勇佛、勝音山佛、稱音王佛、梵音王佛，如是西方無量無邊阿僧祇等諸佛世尊，亦是我昔為菩薩時，初可勸發菩提心者，是諸世尊師子之座亦皆震動，彼諸佛等亦各讚歎我之功德，亦遣無量無邊阿僧祇等諸大菩薩，持月光明無垢寶華，悉來至此娑婆世界耆闍崛山，見佛、禮拜、供養、恭敬、尊重、讚歎，却坐一面，次第聽法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！我今復見西方去此七萬七千百千由旬佛之世界，彼有世界名寂靜，是中有佛，號曰寶山，今現在為諸四眾說微妙法。復有勝光無憂佛、音智藏佛、稱廣佛、遍藏佛、梵華勢進佛、法燈勇佛、勝音山佛、稱音王佛、梵音王佛，如是西方無量無邊阿僧祇等諸佛世尊，亦是我昔為菩薩時，初可勸發菩提心者，是諸世尊師子之座亦皆震動，彼諸佛等亦各讚歎我之功德，亦遣無量無邊阿僧祇等諸大菩薩，持月光明無垢寶華，悉來至此娑婆世界耆闍崛山，見佛、禮拜、供養、恭敬、尊重、讚歎，却坐一面，次第聽法。

「東北方去此百千那由他佛世界，彼有世界名無垢，是中有佛，號離熱惱增毘沙門娑羅王如來，有二菩薩，一名寶山，二名光明觀。復有壞諸魔佛、娑羅王佛、大力光明佛、蓮華增佛、栴檀佛、彌樓王佛、堅沈水佛、火智大力佛。如是無量諸佛如來，乃至北方四維上下，皆亦如是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「東北方去此百千那由他佛世界，彼有世界名無垢，是中有佛，號離熱惱增毘沙門娑羅王如來，有二菩薩，一名寶山，二名光明觀。復有壞諸魔佛、娑羅王佛、大力光明佛、蓮華增佛、栴檀佛、彌樓王佛、堅沈水佛、火智大力佛。如是無量諸佛如來，乃至北方四維上下，皆亦如是。」

爾時，釋迦牟尼如來，以大神力，為欲容受如是眾故，即一一變來會者身，極令微細如亭歷子，娑婆世界虛空及地，彌滿側塞間無空處乃至一毛。時諸眾生各不相見，亦復不見大小諸山、須彌山王、大小鐵圍二山中間幽冥之處，及上諸天所有宮殿，下至不見金剛地際，唯除一人佛世尊也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，釋迦牟尼如來，以大神力，為欲容受如是眾故，即一一變來會者身，極令微細如亭歷子，娑婆世界虛空及地，彌滿側塞間無空處乃至一毛。時諸眾生各不相見，亦復不見大小諸山、須彌山王、大小鐵圍二山中間幽冥之處，及上諸天所有宮殿，下至不見金剛地際，唯除一人佛世尊也。

爾時，釋迦牟尼如來復入遍虛空斷諸法定意三昧，令此無量月光淨華，悉入一切身諸毛孔，一切大眾悉皆自見。爾時，眾生都不憶念佛色身相，唯見毛孔，有妙園觀，其園觀中，有諸寶樹，其樹復有種種莖葉，華果茂盛，種種寶衣、天幡、幢蓋、天冠、寶飾、真珠、瓔珞，所有莊嚴，譬如西方安樂世界。是諸大眾見是事已，復作思惟：「今我當往遊觀彼園。」爾時，唯除三惡眾生及無色天，其餘所有一切大眾，皆從毛孔入如來身，處園而坐。爾時，如來還捨神足，時諸大眾各各還得如本相見，各相謂言：「如來今者為在何處？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，釋迦牟尼如來復入遍虛空斷諸法定意三昧，令此無量月光淨華，悉入一切身諸毛孔，一切大眾悉皆自見。爾時，眾生都不憶念佛色身相，唯見毛孔，有妙園觀，其園觀中，有諸寶樹，其樹復有種種莖葉，華果茂盛，種種寶衣、天幡、幢蓋、天冠、寶飾、真珠、瓔珞，所有莊嚴，譬如西方安樂世界。是諸大眾見是事已，復作思惟：「今我當往遊觀彼園。」爾時，唯除三惡眾生及無色天，其餘所有一切大眾，皆從毛孔入如來身，處園而坐。爾時，如來還捨神足，時諸大眾各各還得如本相見，各相謂言：「如來今者為在何處？」

爾時，彌勒菩薩告諸大眾：「汝等當知，我今與汝等，悉在如來身分之中。」爾時，大眾即見如來身之內外，尋自覺知與無量大眾集聚，共處如來身中，復相謂言：「我等為從何處得入？誰將導我令入是中？」彌勒菩薩復告之曰：「諦聽！諦聽！如來今者現大神通變化之力，復為利益我等大眾將欲說法，仁等今當一心專念。」爾時，大眾聞是語已，長跪合掌，受教而聽。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，彌勒菩薩告諸大眾：「汝等當知，我今與汝等，悉在如來身分之中。」爾時，大眾即見如來身之內外，尋自覺知與無量大眾集聚，共處如來身中，復相謂言：「我等為從何處得入？誰將導我令入是中？」彌勒菩薩復告之曰：「諦聽！諦聽！如來今者現大神通變化之力，復為利益我等大眾將欲說法，仁等今當一心專念。」爾時，大眾聞是語已，長跪合掌，受教而聽。

爾時，世尊以一切行門而演說法：「何等名為一切行門？出生死淤泥，入八聖道，具足成就得一切智。善男子！有十專心發於菩提，能入是門。何等為十？一者欲令眾生悉得解脫，迴向隨喜故；二者發大悲心攝眾生故；三者欲度未度，精勤修治無上法船故；四者欲解未解者莊嚴，觀脫於虛妄顛倒故；五者欲師子吼無所怖畏莊嚴，觀於諸法性無我故；六者欲隨所到一切世界心無分別，善學諸法，同十喻故；七者欲得光明莊嚴世界，修治戒聚，令清淨故；八者成就莊嚴如來十力，具足一切波羅蜜故；九者成就莊嚴四無所畏，如說而作故；十者莊嚴十八不共之法，隨所聞法悉得無餘，不放逸故。是名十法專心，發於無上菩提，則能入是一切行門，即得不退無上菩提、無相行門、智道行門，一切法無我心、無思惟，不生不滅，是名菩薩不退轉地。以是故，非退非不退，非斷非常，非定非亂。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊以一切行門而演說法：「何等名為一切行門？出生死淤泥，入八聖道，具足成就得一切智。善男子！有十專心發於菩提，能入是門。何等為十？一者欲令眾生悉得解脫，迴向隨喜故；二者發大悲心攝眾生故；三者欲度未度，精勤修治無上法船故；四者欲解未解者莊嚴，觀脫於虛妄顛倒故；五者欲師子吼無所怖畏莊嚴，觀於諸法性無我故；六者欲隨所到一切世界心無分別，善學諸法，同十喻故；七者欲得光明莊嚴世界，修治戒聚，令清淨故；八者成就莊嚴如來十力，具足一切波羅蜜故；九者成就莊嚴四無所畏，如說而作故；十者莊嚴十八不共之法，隨所聞法悉得無餘，不放逸故。是名十法專心，發於無上菩提，則能入是一切行門，即得不退無上菩提、無相行門、智道行門，一切法無我心、無思惟，不生不滅，是名菩薩不退轉地。以是故，非退非不退，非斷非常，非定非亂。」

說是法時，如來腹內八十億恒河沙等菩薩摩訶薩，得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提，不可數菩薩摩訶薩得諸三昧甚深法忍，悉從如來身毛孔出，心大驚怪，歎未曾有。即於佛前，頭面著地，為佛作禮，起已忽然各還十方本佛世界，復聞釋迦牟尼如來所演音聲，過十方無量無邊阿僧祇等諸佛世界，無諸障閡。是諸菩薩雖還彼界，續聞如來所演音教，章句義味無所減少，如在佛前，近聽無異。身亦如是，遍諸十方無量世界。亦有無量無邊阿僧祇菩薩、聲聞，亦見毛孔出入無礙。如是第二，乃至一切一一毛孔出入無礙，十方世界亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說是法時，如來腹內八十億恒河沙等菩薩摩訶薩，得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提，不可數菩薩摩訶薩得諸三昧甚深法忍，悉從如來身毛孔出，心大驚怪，歎未曾有。即於佛前，頭面著地，為佛作禮，起已忽然各還十方本佛世界，復聞釋迦牟尼如來所演音聲，過十方無量無邊阿僧祇等諸佛世界，無諸障閡。是諸菩薩雖還彼界，續聞如來所演音教，章句義味無所減少，如在佛前，近聽無異。身亦如是，遍諸十方無量世界。亦有無量無邊阿僧祇菩薩、聲聞，亦見毛孔出入無礙。如是第二，乃至一切一一毛孔出入無礙，十方世界亦如是。

爾時，大眾從釋迦如來毛孔中出，頭面禮佛，右繞三匝，住於佛前，以種種音聲而讚歎佛。爾時，欲界、色界諸天，雨種種華、塗香、末香、幢幡、瓔珞，微妙技樂供養如來。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，大眾從釋迦如來毛孔中出，頭面禮佛，右繞三匝，住於佛前，以種種音聲而讚歎佛。爾時，欲界、色界諸天，雨種種華、塗香、末香、幢幡、瓔珞，微妙技樂供養如來。

爾時，會中有一菩薩名無畏等地，長跪叉手，前白佛言：「世尊！如是大經當名何等？云何奉持？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，會中有一菩薩名無畏等地，長跪叉手，前白佛言：「世尊！如是大經當名何等？云何奉持？」

佛告無畏等地菩薩：「是經當名『解了一切陀羅尼門』，亦名『無量佛』，亦名『大眾』，亦名『授菩薩記』，亦名『四無所畏出現於世』，亦名『一切諸三昧門』，亦名『示現諸佛世界』，亦名『猶如大海』，亦名『無量』，亦名『大悲蓮華』。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告無畏等地菩薩：「是經當名『解了一切陀羅尼門』，亦名『無量佛』，亦名『大眾』，亦名『授菩薩記』，亦名『四無所畏出現於世』，亦名『一切諸三昧門』，亦名『示現諸佛世界』，亦名『猶如大海』，亦名『無量』，亦名『大悲蓮華』。」

無畏等地菩薩摩訶薩復白佛言：「世尊！若有善男子、善女人，受持是經，讀誦通利，為他人說，乃至一偈，得幾所福？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無畏等地菩薩摩訶薩復白佛言：「世尊！若有善男子、善女人，受持是經，讀誦通利，為他人說，乃至一偈，得幾所福？」

佛告無畏等地菩薩：「我已先說所得福德，今當為汝更略說之。善男子、善女人若有受持是經，讀誦通利，為他人說，乃至一偈，於後五十歲中，乃至有能書寫一偈，所得功德勝諸菩薩十大劫中行六波羅蜜。何以故？諸天魔、梵、沙門、婆羅門、夜叉、羅剎、龍、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、拘辦荼、餓鬼、毘舍遮、人及非人，有瞋恚心者，聞是經已，即得清淨、柔軟、歡喜，而離諸病、忿怒、怨賊，種種鬪諍，消滅一切暴風惡雨，病者得愈，飢渴者得飽滿，受諸快樂，和合相順。瞋恚之者，能令忍辱。怖畏者無所畏怖，受諸歡樂。有煩惱者令離煩惱，能令善根一切增長，能拔惡道所有眾生，能示三乘出要之路，能得甚深法忍三昧陀羅尼門，能與眾生作大利益，能坐道場金剛之座，能破四魔，能示一切助菩提法，能轉法輪。無聖財者能令具足，能令無量無邊眾生入無畏城。以是因緣，能持此經，讀誦通利，為他人說乃至一偈，若後末世五十歲中，乃至有能書寫一偈，得如是等無量無邊福德之聚。是故我今說如是經，如是大經當付囑誰？誰能於後五十歲中護持是法？誰能與諸在在處處不退菩薩宣說令聞？誰復能為行非法、欲惡、貪邪見、不信善惡，有果報者，演布是教？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告無畏等地菩薩：「我已先說所得福德，今當為汝更略說之。善男子、善女人若有受持是經，讀誦通利，為他人說，乃至一偈，於後五十歲中，乃至有能書寫一偈，所得功德勝諸菩薩十大劫中行六波羅蜜。何以故？諸天魔、梵、沙門、婆羅門、夜叉、羅剎、龍、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、拘辦荼、餓鬼、毘舍遮、人及非人，有瞋恚心者，聞是經已，即得清淨、柔軟、歡喜，而離諸病、忿怒、怨賊，種種鬪諍，消滅一切暴風惡雨，病者得愈，飢渴者得飽滿，受諸快樂，和合相順。瞋恚之者，能令忍辱。怖畏者無所畏怖，受諸歡樂。有煩惱者令離煩惱，能令善根一切增長，能拔惡道所有眾生，能示三乘出要之路，能得甚深法忍三昧陀羅尼門，能與眾生作大利益，能坐道場金剛之座，能破四魔，能示一切助菩提法，能轉法輪。無聖財者能令具足，能令無量無邊眾生入無畏城。以是因緣，能持此經，讀誦通利，為他人說乃至一偈，若後末世五十歲中，乃至有能書寫一偈，得如是等無量無邊福德之聚。是故我今說如是經，如是大經當付囑誰？誰能於後五十歲中護持是法？誰能與諸在在處處不退菩薩宣說令聞？誰復能為行非法、欲惡、貪邪見、不信善惡，有果報者，演布是教？」

爾時，大眾皆知佛心。於時有一大仙夜叉，名無怨沸宿，坐於眾中。爾時彌勒菩薩摩訶薩即從坐起，將是夜叉至於佛所。是時如來告是夜叉大仙：「汝今當受是經，乃至末後五十歲中，為不退菩薩，乃至不信善惡報者，演布是教。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，大眾皆知佛心。於時有一大仙夜叉，名無怨沸宿，坐於眾中。爾時彌勒菩薩摩訶薩即從坐起，將是夜叉至於佛所。是時如來告是夜叉大仙：「汝今當受是經，乃至末後五十歲中，為不退菩薩，乃至不信善惡報者，演布是教。」

爾時，夜叉即白佛言：「我於過去八十四大劫中，以本願故，作仙夜叉，修行阿耨多羅三藐三菩提，爾時教化無量無邊阿僧祇人，安止於四無量心，復令無量無邊眾生不退轉於阿耨多羅三藐三菩提。世尊！我今當為未來之世一切眾生作擁護故，於後末世五十歲中，受持是經，乃至從他聞四句偈，要當讀誦悉令通利，流布與人，令不斷絕。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，夜叉即白佛言：「我於過去八十四大劫中，以本願故，作仙夜叉，修行阿耨多羅三藐三菩提，爾時教化無量無邊阿僧祇人，安止於四無量心，復令無量無邊眾生不退轉於阿耨多羅三藐三菩提。世尊！我今當為未來之世一切眾生作擁護故，於後末世五十歲中，受持是經，乃至從他聞四句偈，要當讀誦悉令通利，流布與人，令不斷絕。」

佛說是經已，寂意菩薩、諸天大眾、乾闥婆等、人及非人，皆大歡喜，頭面作禮，退坐而去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說是經已，寂意菩薩、諸天大眾、乾闥婆等、人及非人，皆大歡喜，頭面作禮，退坐而去。