悲華經卷第八北涼天竺三藏曇無讖譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 悲華經卷第八北涼天竺三藏曇無讖譯

諸菩薩本授記品第四之六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸菩薩本授記品第四之六

「爾時，上方過二十萬百千世界，有世界名妙華，是中有佛號華敷日王如來，今現在為四部眾說三乘法。有二菩薩，一名選擇自法攝取國土，二名陀羅尼妙音，是二菩薩俱白佛言：『世尊！何因緣故，而此大地六種震動，有大光明，雨種種華？』爾時，彼佛告二菩薩：『善男子！下方過二十萬百千世界，有世界名刪提嵐，有佛世尊號曰寶藏如來，乃至佛世尊，今現在與無量無邊諸菩薩等，授阿耨多羅三藐三菩提記，說諸國土，開示諸佛所有世界莊嚴善願，三昧境界陀羅尼門如是等經。彼大會中，有一大悲菩薩摩訶薩，作如是願：「我今當以大悲熏心，授阿耨多羅三藐三菩提記，為諸菩薩摩訶薩故示現善願。」是以先令無量無邊諸菩薩等，發大誓願，取於種種莊嚴世界調伏眾生，是菩薩所成大悲，於諸大眾無能及者，於五濁世調伏弊惡多煩惱者，攝取一切五逆之人，乃至集聚諸不善根，燒滅善心，彼諸大眾、天龍、鬼神、人及非人，不供養佛，悉共供養。最後，成就大悲菩薩頭面作禮，禮已起立，恭敬合掌，說偈讚歎。是大悲菩薩在於佛前，右膝著地，聽佛授記，彼佛世尊即便微笑，以是因緣，令此十方如一佛剎微塵等世界地六種動，放大光明，雨種種華，惺悟一切諸菩薩等，亦復示現諸菩薩道。彼佛世尊悉令十方如一佛剎微塵數等諸菩薩眾，皆共集會，為如是等諸大菩薩，說諸三昧陀羅尼門、無畏法門，是故彼佛示現如是種種變化。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，上方過二十萬百千世界，有世界名妙華，是中有佛號華敷日王如來，今現在為四部眾說三乘法。有二菩薩，一名選擇自法攝取國土，二名陀羅尼妙音，是二菩薩俱白佛言：『世尊！何因緣故，而此大地六種震動，有大光明，雨種種華？』爾時，彼佛告二菩薩：『善男子！下方過二十萬百千世界，有世界名刪提嵐，有佛世尊號曰寶藏如來，乃至佛世尊，今現在與無量無邊諸菩薩等，授阿耨多羅三藐三菩提記，說諸國土，開示諸佛所有世界莊嚴善願，三昧境界陀羅尼門如是等經。彼大會中，有一大悲菩薩摩訶薩，作如是願：「我今當以大悲熏心，授阿耨多羅三藐三菩提記，為諸菩薩摩訶薩故示現善願。」是以先令無量無邊諸菩薩等，發大誓願，取於種種莊嚴世界調伏眾生，是菩薩所成大悲，於諸大眾無能及者，於五濁世調伏弊惡多煩惱者，攝取一切五逆之人，乃至集聚諸不善根，燒滅善心，彼諸大眾、天龍、鬼神、人及非人，不供養佛，悉共供養。最後，成就大悲菩薩頭面作禮，禮已起立，恭敬合掌，說偈讚歎。是大悲菩薩在於佛前，右膝著地，聽佛授記，彼佛世尊即便微笑，以是因緣，令此十方如一佛剎微塵等世界地六種動，放大光明，雨種種華，惺悟一切諸菩薩等，亦復示現諸菩薩道。彼佛世尊悉令十方如一佛剎微塵數等諸菩薩眾，皆共集會，為如是等諸大菩薩，說諸三昧陀羅尼門、無畏法門，是故彼佛示現如是種種變化。』

「善男子！時二菩薩聞是事已，即白佛言：『世尊！是大悲菩薩發心已來，為經幾時行菩薩道？復齊幾時？何時當於五濁惡世，調伏攝取厚重煩惱、互共鬪諍、多作五逆，成就一切諸不善根，燒滅善心，如是眾生？』爾時，彼佛告二菩薩：『善男子！是大悲菩薩今日初發阿耨多羅三藐三菩提心。善男子！汝今可往見寶藏佛，供養、恭敬、禮拜、圍繞，聽說三昧陀羅尼門、無畏法門如是等經，并見大悲菩薩摩訶薩，汝以我聲作如是言：「華敷日王佛致意問訊，以此月光淨華作信與汝。又讚汝言：『善哉！善哉！善男子！汝初發心已能成就如是大悲，汝今已有無量名稱遍滿十方如一佛剎微塵數等諸佛世界，皆言：「大悲菩薩始初發心，已能成就如是大悲。」是故善男子！我今讚汝，善哉！善哉！復次，善男子！汝為當來諸菩薩等成就大悲故，說是大悲不斷善願，竪立法幢，是故復讚言，善哉！善哉！復次，善男子！汝之名稱未來世住，當如一佛剎微塵數等阿僧祇劫，教百千億無量無邊阿僧祇眾生，安止令住阿耨多羅三藐三菩提，至於佛所得不退轉，或發善願，或取淨土，攝取眾生，隨願而調伏，復令未來得受阿耨多羅三藐三菩提記，如是眾生於未來世，過如一佛剎微塵數等劫，當於十方如一佛剎微塵數等諸世界中，得成阿耨多羅三藐三菩提轉正法輪，復當讚汝。是故以此三讚歎法，讚歎於汝，善哉！善哉！』」』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！時二菩薩聞是事已，即白佛言：『世尊！是大悲菩薩發心已來，為經幾時行菩薩道？復齊幾時？何時當於五濁惡世，調伏攝取厚重煩惱、互共鬪諍、多作五逆，成就一切諸不善根，燒滅善心，如是眾生？』爾時，彼佛告二菩薩：『善男子！是大悲菩薩今日初發阿耨多羅三藐三菩提心。善男子！汝今可往見寶藏佛，供養、恭敬、禮拜、圍繞，聽說三昧陀羅尼門、無畏法門如是等經，并見大悲菩薩摩訶薩，汝以我聲作如是言：「華敷日王佛致意問訊，以此月光淨華作信與汝。又讚汝言：『善哉！善哉！善男子！汝初發心已能成就如是大悲，汝今已有無量名稱遍滿十方如一佛剎微塵數等諸佛世界，皆言：「大悲菩薩始初發心，已能成就如是大悲。」是故善男子！我今讚汝，善哉！善哉！復次，善男子！汝為當來諸菩薩等成就大悲故，說是大悲不斷善願，竪立法幢，是故復讚言，善哉！善哉！復次，善男子！汝之名稱未來世住，當如一佛剎微塵數等阿僧祇劫，教百千億無量無邊阿僧祇眾生，安止令住阿耨多羅三藐三菩提，至於佛所得不退轉，或發善願，或取淨土，攝取眾生，隨願而調伏，復令未來得受阿耨多羅三藐三菩提記，如是眾生於未來世，過如一佛剎微塵數等劫，當於十方如一佛剎微塵數等諸世界中，得成阿耨多羅三藐三菩提轉正法輪，復當讚汝。是故以此三讚歎法，讚歎於汝，善哉！善哉！』」』

「善男子！爾時，彼土有無量億菩薩，異口同聲作如是言：『世尊！我等欲往刪提嵐界見寶藏佛，禮拜、供養、恭敬、圍繞，聽諸三昧陀羅尼門、無畏法門，并欲見於大悲菩薩。』爾時，彼佛以此三讚歎法及月光淨華，與二菩薩而告之曰：『宜知是時。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！爾時，彼土有無量億菩薩，異口同聲作如是言：『世尊！我等欲往刪提嵐界見寶藏佛，禮拜、供養、恭敬、圍繞，聽諸三昧陀羅尼門、無畏法門，并欲見於大悲菩薩。』爾時，彼佛以此三讚歎法及月光淨華，與二菩薩而告之曰：『宜知是時。』

「時二菩薩於彼佛所，取此寶華并與無量億菩薩眾，如一念頃沒彼世界，忽然來到刪提嵐界閻浮園中，見寶藏佛頭面作禮。爾時世界諸大菩薩，修習大乘及發緣覺、聲聞乘者，天龍、鬼神、摩睺羅伽，如是等類，其數無量不可稱計，譬如苷蔗、竹葦、稻麻、叢林遍滿其國，以諸菩薩所得種種師子遊戲供養於佛。供養佛已，見寶海梵志為此大眾所共恭敬合掌讚歎，見是事已，即便思惟：『今此大士或當即是大悲菩薩，是故能令華敷日王如來送此寶華。』是二菩薩復於佛前旋向梵志，即以華與，作如是言：『華敷日王如來以此妙華與汝為信，并三讚法，如上所說。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時二菩薩於彼佛所，取此寶華并與無量億菩薩眾，如一念頃沒彼世界，忽然來到刪提嵐界閻浮園中，見寶藏佛頭面作禮。爾時世界諸大菩薩，修習大乘及發緣覺、聲聞乘者，天龍、鬼神、摩睺羅伽，如是等類，其數無量不可稱計，譬如苷蔗、竹葦、稻麻、叢林遍滿其國，以諸菩薩所得種種師子遊戲供養於佛。供養佛已，見寶海梵志為此大眾所共恭敬合掌讚歎，見是事已，即便思惟：『今此大士或當即是大悲菩薩，是故能令華敷日王如來送此寶華。』是二菩薩復於佛前旋向梵志，即以華與，作如是言：『華敷日王如來以此妙華與汝為信，并三讚法，如上所說。』

「善男子！爾時所雨種種諸華，亦到無佛世界，復出種種妙善音聲，其聲遍滿，所謂佛聲、法聲、比丘僧聲、滅盡聲、無所有聲、諸波羅蜜聲、力無所畏聲、六神通聲、無所作聲、無生滅聲、寂靜聲、大慈聲、大悲聲、無生忍聲、授記聲、說大乘聲。彼有菩薩以本願故，有大神力，修習深法而得自在，為眾生故，住彼世界，聞是聲已，以佛力故、以願力故，以三昧力於彼世界乘神通力，如大力士屈申臂頃，至刪提嵐界閻浮園中寶藏佛所，頭面禮足，以諸菩薩所得種種師子遊戲，供養於佛及諸大眾，次第而坐聽受妙法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！爾時所雨種種諸華，亦到無佛世界，復出種種妙善音聲，其聲遍滿，所謂佛聲、法聲、比丘僧聲、滅盡聲、無所有聲、諸波羅蜜聲、力無所畏聲、六神通聲、無所作聲、無生滅聲、寂靜聲、大慈聲、大悲聲、無生忍聲、授記聲、說大乘聲。彼有菩薩以本願故，有大神力，修習深法而得自在，為眾生故，住彼世界，聞是聲已，以佛力故、以願力故，以三昧力於彼世界乘神通力，如大力士屈申臂頃，至刪提嵐界閻浮園中寶藏佛所，頭面禮足，以諸菩薩所得種種師子遊戲，供養於佛及諸大眾，次第而坐聽受妙法。

「善男子！爾時，寶海梵志取此月光淨華供養寶藏如來已，白佛言：『世尊！惟願如來與我授阿耨多羅三藐三菩提記。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！爾時，寶海梵志取此月光淨華供養寶藏如來已，白佛言：『世尊！惟願如來與我授阿耨多羅三藐三菩提記。』

「善男子！爾時，寶藏如來即入三昧，其三昧名電燈，以三昧力故，令刪提嵐界一切山樹、草木、土地變為七寶，令諸大眾悉得自見，皆於佛前聽受妙法，隨所思惟，或自見身青色、黃色、白色、紫色、赤色、黑色，或見似風、或見似火、或見似空，或見似熱時之炎，或見似水、或似水沫、或似大山、或似梵天、或似帝釋，或見似華、或似迦樓羅，或見似龍、或似師子、或似日月、或似星宿，或見似象、或似野狐，在佛前坐，聽受妙法，隨時思惟，各自見身如是相貌。善男子！如是眾生隨所思惟，復見自身同寶藏佛身等無差別，是諸大眾在於佛前，尋見梵志坐於千葉七寶蓮華，一切大眾處地虛空，若坐、若立，一一眾生各各自見寶藏如來獨坐其前，獨為說法，惟我獨見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！爾時，寶藏如來即入三昧，其三昧名電燈，以三昧力故，令刪提嵐界一切山樹、草木、土地變為七寶，令諸大眾悉得自見，皆於佛前聽受妙法，隨所思惟，或自見身青色、黃色、白色、紫色、赤色、黑色，或見似風、或見似火、或見似空，或見似熱時之炎，或見似水、或似水沫、或似大山、或似梵天、或似帝釋，或見似華、或似迦樓羅，或見似龍、或似師子、或似日月、或似星宿，或見似象、或似野狐，在佛前坐，聽受妙法，隨時思惟，各自見身如是相貌。善男子！如是眾生隨所思惟，復見自身同寶藏佛身等無差別，是諸大眾在於佛前，尋見梵志坐於千葉七寶蓮華，一切大眾處地虛空，若坐、若立，一一眾生各各自見寶藏如來獨坐其前，獨為說法，惟我獨見。

「善男子！爾時，寶藏如來讚寶海梵志言：『善哉！善哉！大悲淨行，汝為無量無邊眾生，起此大悲，能大利益，於世間中作大光明。梵志！譬如成就華田，有種種色、種種香、種種觸、種種葉、種種莖、種種根、種種功德，諸藥所須，皆悉成就。或有蓮華，滿百千由旬，光明妙香，亦與華等，或有縱廣一百、或有縱廣二百、或有縱廣三百由旬，光明妙香亦與華等，有華乃至如一天下，光明妙香亦等無差別。眾生之類或有盲者，聞此華香，即得見色，聾者聞聲，乃至一切諸根不具，即得具足。若有眾生四百四病，或動發時，聞此華香，病即除愈。若有顛狂、放逸、狂癡、睡眠、心亂、失念，聞此華香，皆得一心。是華田中，亦生分陀利華，其華堅牢，猶如金剛，琉璃為莖，臺有百子，純金為葉，馬瑙為䩸，赤真珠為鬚，華高八十四億由旬，周匝縱廣十萬由旬，是華所有色香觸等遍滿十方，如一佛剎微塵數等諸佛世界。其中眾生，或有四大不調適者，疾病困篤、諸根羸損、顛狂、放逸、狂癡、睡眠、心亂、失念，見華光明及聞其香，一切所患各各除愈，皆得一心。若彼眾生適命終已，及身未壞，光明來觸，香氣來熏，尋得命根，還起如本，與諸親屬共遊園觀，以所五欲共相娛樂。若必命終，不生餘處，生於梵天，在彼久住，壽命無量。梵志！是蓮華田者，即是此會之大眾也，譬如日出眾華開敷，如佛日出，增益長養妙香光明，為諸眾生斷除諸苦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！爾時，寶藏如來讚寶海梵志言：『善哉！善哉！大悲淨行，汝為無量無邊眾生，起此大悲，能大利益，於世間中作大光明。梵志！譬如成就華田，有種種色、種種香、種種觸、種種葉、種種莖、種種根、種種功德，諸藥所須，皆悉成就。或有蓮華，滿百千由旬，光明妙香，亦與華等，或有縱廣一百、或有縱廣二百、或有縱廣三百由旬，光明妙香亦與華等，有華乃至如一天下，光明妙香亦等無差別。眾生之類或有盲者，聞此華香，即得見色，聾者聞聲，乃至一切諸根不具，即得具足。若有眾生四百四病，或動發時，聞此華香，病即除愈。若有顛狂、放逸、狂癡、睡眠、心亂、失念，聞此華香，皆得一心。是華田中，亦生分陀利華，其華堅牢，猶如金剛，琉璃為莖，臺有百子，純金為葉，馬瑙為䩸，赤真珠為鬚，華高八十四億由旬，周匝縱廣十萬由旬，是華所有色香觸等遍滿十方，如一佛剎微塵數等諸佛世界。其中眾生，或有四大不調適者，疾病困篤、諸根羸損、顛狂、放逸、狂癡、睡眠、心亂、失念，見華光明及聞其香，一切所患各各除愈，皆得一心。若彼眾生適命終已，及身未壞，光明來觸，香氣來熏，尋得命根，還起如本，與諸親屬共遊園觀，以所五欲共相娛樂。若必命終，不生餘處，生於梵天，在彼久住，壽命無量。梵志！是蓮華田者，即是此會之大眾也，譬如日出眾華開敷，如佛日出，增益長養妙香光明，為諸眾生斷除諸苦。

「『善男子！我今如日出現於世，令諸眾生善根華敷，有微妙香光明遍照，能除眾生種種諸病，即是如來出現於世，以大悲光明遍覆一切，令諸眾生善根開敷，增益安住於三福處也。汝善男子！所化無量無邊阿僧祇眾生，令住阿耨多羅三藐三菩提，至我所者，是諸眾生各各自發種種善願，取佛世界或淨不淨，我已隨其所願授記。善男子！若有菩薩在於我前願取淨土，以清淨心，善自調伏，種諸善根攝取眾生者，雖謂菩薩猶非猛健大丈夫也，非是菩薩深重大悲。為眾生故，求阿耨多羅三藐三菩提，若有取於淨佛土者，即是菩薩捨離大悲，又復不願雜二乘者，如是菩薩無巧便慧善平等心。若有菩薩作是誓願：「令我世界遠離聲聞、辟支佛乘，滅不善根，無諸女人及三惡道，成阿耨多羅三藐三菩提已，純以菩薩摩訶薩等為大眷屬，純說無上大乘之法，壽命無量，久住於世，經無數劫，純為善心調伏白淨成善根者說微妙法。」如是之人，雖謂菩薩非大士也。何以故？以無巧便平等智故。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『善男子！我今如日出現於世，令諸眾生善根華敷，有微妙香光明遍照，能除眾生種種諸病，即是如來出現於世，以大悲光明遍覆一切，令諸眾生善根開敷，增益安住於三福處也。汝善男子！所化無量無邊阿僧祇眾生，令住阿耨多羅三藐三菩提，至我所者，是諸眾生各各自發種種善願，取佛世界或淨不淨，我已隨其所願授記。善男子！若有菩薩在於我前願取淨土，以清淨心，善自調伏，種諸善根攝取眾生者，雖謂菩薩猶非猛健大丈夫也，非是菩薩深重大悲。為眾生故，求阿耨多羅三藐三菩提，若有取於淨佛土者，即是菩薩捨離大悲，又復不願雜二乘者，如是菩薩無巧便慧善平等心。若有菩薩作是誓願：「令我世界遠離聲聞、辟支佛乘，滅不善根，無諸女人及三惡道，成阿耨多羅三藐三菩提已，純以菩薩摩訶薩等為大眷屬，純說無上大乘之法，壽命無量，久住於世，經無數劫，純為善心調伏白淨成善根者說微妙法。」如是之人，雖謂菩薩非大士也。何以故？以無巧便平等智故。』

「善男子！爾時，寶藏如來申金色臂，其五指頭放大光明，其光明有種種無量百千諸色遍照西方，過無量無邊阿僧祇世界，有世界名曰大指，彼土人民壽三十歲，面色醜陋形貌可惡，成就一切諸不善根，身長六尺，彼中有佛，號大光明如來、應、正遍知、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊，今現在為四部眾說三乘法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！爾時，寶藏如來申金色臂，其五指頭放大光明，其光明有種種無量百千諸色遍照西方，過無量無邊阿僧祇世界，有世界名曰大指，彼土人民壽三十歲，面色醜陋形貌可惡，成就一切諸不善根，身長六尺，彼中有佛，號大光明如來、應、正遍知、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊，今現在為四部眾說三乘法。

「善男子！爾時，大眾悉得遙見彼佛世尊及諸大眾。時寶藏佛告諸大眾：『彼大光明佛於過去無量無邊阿僧祇劫寶蓋光明佛所，初發阿耨多羅三藐三菩提心。爾時，亦勸無量無邊億那由他眾生，安止住於無上道中，隨心所願取於種種莊嚴世界，或淨不淨取五濁惡世。是大光明佛亦勸我發心安止住於阿耨多羅三藐三菩提。爾時我於寶蓋光明佛所，勸發莊嚴，願於此五濁惡世成阿耨多羅三藐三菩提。爾時，彼佛讚我：「善哉！善哉！」即便授我阿耨多羅三藐三菩提記。我於爾時有是善知識故，勸我阿耨多羅三藐三菩提，彼善知識勝妙丈夫，取此重惡五濁之世，多諸煩惱不淨國土，所有眾生行於惡逆，乃至成就諸不善根，燒滅善心，宛轉生死空曠澤中，所願調伏如是眾生。爾時，是善丈夫，十方無量無邊諸佛世界，所有諸佛各各遣使，至是人所稱揚讚歎，即為作號名為大悲日月光明。彼大悲日月光明，即是我之善知識也，作大利益，於大指世界成佛未久，為此短命諸惡人等轉正法輪。彼佛初成阿耨多羅三藐三菩提時，十方無量無邊諸佛，各各遣使至彼佛所，為供養、恭敬、尊重、讚歎故。是諸世尊，皆是往昔大光明佛之所勸化，初令安住檀波羅蜜，乃至般若波羅蜜。是諸世尊以知恩故，遣諸菩薩致是供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！爾時，大眾悉得遙見彼佛世尊及諸大眾。時寶藏佛告諸大眾：『彼大光明佛於過去無量無邊阿僧祇劫寶蓋光明佛所，初發阿耨多羅三藐三菩提心。爾時，亦勸無量無邊億那由他眾生，安止住於無上道中，隨心所願取於種種莊嚴世界，或淨不淨取五濁惡世。是大光明佛亦勸我發心安止住於阿耨多羅三藐三菩提。爾時我於寶蓋光明佛所，勸發莊嚴，願於此五濁惡世成阿耨多羅三藐三菩提。爾時，彼佛讚我：「善哉！善哉！」即便授我阿耨多羅三藐三菩提記。我於爾時有是善知識故，勸我阿耨多羅三藐三菩提，彼善知識勝妙丈夫，取此重惡五濁之世，多諸煩惱不淨國土，所有眾生行於惡逆，乃至成就諸不善根，燒滅善心，宛轉生死空曠澤中，所願調伏如是眾生。爾時，是善丈夫，十方無量無邊諸佛世界，所有諸佛各各遣使，至是人所稱揚讚歎，即為作號名為大悲日月光明。彼大悲日月光明，即是我之善知識也，作大利益，於大指世界成佛未久，為此短命諸惡人等轉正法輪。彼佛初成阿耨多羅三藐三菩提時，十方無量無邊諸佛，各各遣使至彼佛所，為供養、恭敬、尊重、讚歎故。是諸世尊，皆是往昔大光明佛之所勸化，初令安住檀波羅蜜，乃至般若波羅蜜。是諸世尊以知恩故，遣諸菩薩致是供養。

「『梵志！汝今見不？是諸世尊各各處於清淨世界，壽命無量，純為善心調伏白淨成善根者作於佛事。是大光明佛處斯穢惡不淨世界，五濁惡世，成阿耨多羅三藐三菩提，所有眾生多作逆罪，乃至成就諸不善根，壽命短促，能於是中增益長壽，無量佛事，不捨聲聞、辟支佛乘，為諸眾生說三乘法。汝是丈夫，一切大眾所不及也，所作勝妙甚難，誓願取不淨土、五濁惡世，人多作逆，乃至成就諸不善根，調伏攝取如是眾生。善男子！若有菩薩取清淨佛世界，離三惡道及聲聞、緣覺，攝取調伏善心白淨成就善根如是眾生，是名菩薩譬如餘華也，非謂大菩薩，如分陀利華，以於善心調伏眾生，種諸善根，作佛事故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『梵志！汝今見不？是諸世尊各各處於清淨世界，壽命無量，純為善心調伏白淨成善根者作於佛事。是大光明佛處斯穢惡不淨世界，五濁惡世，成阿耨多羅三藐三菩提，所有眾生多作逆罪，乃至成就諸不善根，壽命短促，能於是中增益長壽，無量佛事，不捨聲聞、辟支佛乘，為諸眾生說三乘法。汝是丈夫，一切大眾所不及也，所作勝妙甚難，誓願取不淨土、五濁惡世，人多作逆，乃至成就諸不善根，調伏攝取如是眾生。善男子！若有菩薩取清淨佛世界，離三惡道及聲聞、緣覺，攝取調伏善心白淨成就善根如是眾生，是名菩薩譬如餘華也，非謂大菩薩，如分陀利華，以於善心調伏眾生，種諸善根，作佛事故。

「『梵志！今聽菩薩四法懈怠。何等四？一者願取清淨世界；二者願於善心調伏白淨眾中施作佛事；三者願成佛已，不說聲聞、辟支佛法；四者願成佛已壽命無量。是名菩薩四法懈怠，是謂菩薩譬喻餘華，非謂菩薩如分陀利。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『梵志！今聽菩薩四法懈怠。何等四？一者願取清淨世界；二者願於善心調伏白淨眾中施作佛事；三者願成佛已，不說聲聞、辟支佛法；四者願成佛已壽命無量。是名菩薩四法懈怠，是謂菩薩譬喻餘華，非謂菩薩如分陀利。

「『梵志！於此大眾，惟除一人婆由比紐，取不淨世界，調伏攝護多煩惱者，於賢劫中，或有菩薩取不淨土。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『梵志！於此大眾，惟除一人婆由比紐，取不淨世界，調伏攝護多煩惱者，於賢劫中，或有菩薩取不淨土。

「『梵志！菩薩有四法精進。何等四？一者願取不淨世界；二者於不淨人中施作佛事；三者成佛已，三乘說法；四者成佛已，得中壽命不長不短。是名菩薩四法精進，是謂菩薩如分陀利，非如餘華，是名菩薩摩訶薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『梵志！菩薩有四法精進。何等四？一者願取不淨世界；二者於不淨人中施作佛事；三者成佛已，三乘說法；四者成佛已，得中壽命不長不短。是名菩薩四法精進，是謂菩薩如分陀利，非如餘華，是名菩薩摩訶薩。

「『梵志！汝今於此無量無邊阿僧祇菩薩大眾華田之中，發願授記，汝於佛前已生大悲分陀利故，攝取多逆，成就一切諸不善根五濁惡世，而於是中隨調伏之。汝以大悲音聲故，能令十方如一佛剎微塵等諸佛世尊遣信稱讚，稱讚已，號汝為成就大悲，復令此大眾供養於汝。又汝大悲於未來世，過一恒河沙等阿僧祇劫，入第二恒河沙等阿僧祇劫後分，娑婆世界賢劫中人壽百二十歲，為老病死之所纏縛，黑闇世中，無所師諮，聚集一切諸不善根，行於邪道，入煩惱河，專作五逆，毀壞正法，誹謗聖人，犯四重禁，餘如上說。於如是等煩惱亂世，當成為佛如來、應、正遍知、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊，離生死輪，轉正法輪，破壞四魔。爾時有大名聲，十方遍滿無量無邊諸佛世界，有聲聞大眾千二百五十，次第於四十五歲中，成就如是無量佛事，如汝所願具足無缺。是無量淨王成佛時，壽命無量，雖於無量無邊劫中，亦能成就如是佛事，等無差別。汝善丈夫！般涅槃後，正法住世滿一千歲，正法滅已，汝諸舍利，如汝所願作於佛事，久久在世，利益眾生，如上所說。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『梵志！汝今於此無量無邊阿僧祇菩薩大眾華田之中，發願授記，汝於佛前已生大悲分陀利故，攝取多逆，成就一切諸不善根五濁惡世，而於是中隨調伏之。汝以大悲音聲故，能令十方如一佛剎微塵等諸佛世尊遣信稱讚，稱讚已，號汝為成就大悲，復令此大眾供養於汝。又汝大悲於未來世，過一恒河沙等阿僧祇劫，入第二恒河沙等阿僧祇劫後分，娑婆世界賢劫中人壽百二十歲，為老病死之所纏縛，黑闇世中，無所師諮，聚集一切諸不善根，行於邪道，入煩惱河，專作五逆，毀壞正法，誹謗聖人，犯四重禁，餘如上說。於如是等煩惱亂世，當成為佛如來、應、正遍知、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊，離生死輪，轉正法輪，破壞四魔。爾時有大名聲，十方遍滿無量無邊諸佛世界，有聲聞大眾千二百五十，次第於四十五歲中，成就如是無量佛事，如汝所願具足無缺。是無量淨王成佛時，壽命無量，雖於無量無邊劫中，亦能成就如是佛事，等無差別。汝善丈夫！般涅槃後，正法住世滿一千歲，正法滅已，汝諸舍利，如汝所願作於佛事，久久在世，利益眾生，如上所說。』

「善男子！爾時，會中有一梵志，名相具足，作如是言：『善大丈夫！若於來世無量無邊阿僧祇劫，為菩薩時，在在生處，我當為汝常作侍使，恒以慈心奉給所須，至一生時，復當作父。汝成佛已，作大檀越，亦當授我無上道記。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！爾時，會中有一梵志，名相具足，作如是言：『善大丈夫！若於來世無量無邊阿僧祇劫，為菩薩時，在在生處，我當為汝常作侍使，恒以慈心奉給所須，至一生時，復當作父。汝成佛已，作大檀越，亦當授我無上道記。』

「時有海神，名曰調意，復作是言：『善大丈夫！從今已往，在在之處，乃至一生，願我常當為汝作母。汝成佛已，亦當授我無上道記。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時有海神，名曰調意，復作是言：『善大丈夫！從今已往，在在之處，乃至一生，願我常當為汝作母。汝成佛已，亦當授我無上道記。』

「時有水神，復作是言：『從今已往，所在之處，乃至一生，願我常當作汝乳母。汝成佛已，亦當授我無上道記。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時有水神，復作是言：『從今已往，所在之處，乃至一生，願我常當作汝乳母。汝成佛已，亦當授我無上道記。』

「有二帝釋，一名善念，二名寶念，復作是言：『善大丈夫！汝成佛已，我等當作智慧神足聲聞弟子。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「有二帝釋，一名善念，二名寶念，復作是言：『善大丈夫！汝成佛已，我等當作智慧神足聲聞弟子。』

「復有帝釋，名善見足，作如是言：『大悲！從今已往，在在之處，乃至一生，常為汝子。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有帝釋，名善見足，作如是言：『大悲！從今已往，在在之處，乃至一生，常為汝子。』

「有須彌山神，名善樂華，復作是言：『大悲！汝乃至一生，常為汝婦。成佛道已，亦當授我無上道記。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「有須彌山神，名善樂華，復作是言：『大悲！汝乃至一生，常為汝婦。成佛道已，亦當授我無上道記。』

「復有阿修羅王，名胸臆行，復作是言：『大悲！於無量無邊阿僧祇劫，為菩薩時，乃至一生，於其中間，我當為汝僮僕，給使奉諸所安。汝成阿耨多羅三藐三菩提已，轉正法輪，我初解法，得於實果，服甘露味，乃至得斷一切煩惱，成阿羅漢。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有阿修羅王，名胸臆行，復作是言：『大悲！於無量無邊阿僧祇劫，為菩薩時，乃至一生，於其中間，我當為汝僮僕，給使奉諸所安。汝成阿耨多羅三藐三菩提已，轉正法輪，我初解法，得於實果，服甘露味，乃至得斷一切煩惱，成阿羅漢。』

「爾時，復有一恒河沙等天龍、鬼神、阿修羅、迦樓羅、人非人等，向大悲菩薩作是誓願：『善大丈夫！要當調伏教化我等。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，復有一恒河沙等天龍、鬼神、阿修羅、迦樓羅、人非人等，向大悲菩薩作是誓願：『善大丈夫！要當調伏教化我等。』

「爾時，有一裸形梵志，名亂想可畏，復作是言：『善大丈夫！汝於無量無邊阿僧祇劫行菩薩道時，我當從汝，求索所須，常至汝所，乞求衣服、床榻、臥具、房舍、屋宅、象馬、車乘、國城、妻子、頭目、髓腦、皮肉、手脚、耳鼻、舌身。善大丈夫！我當為汝作佐助因，令汝滿足檀波羅蜜，乃至般若波羅蜜。大悲梵志如是等行菩薩道時，我當勸汝，令得具足六波羅蜜。汝成佛已，願作弟子，當從汝聞八萬法聚，聞已即能辯說法相，說法相已，汝當授我無上道記。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，有一裸形梵志，名亂想可畏，復作是言：『善大丈夫！汝於無量無邊阿僧祇劫行菩薩道時，我當從汝，求索所須，常至汝所，乞求衣服、床榻、臥具、房舍、屋宅、象馬、車乘、國城、妻子、頭目、髓腦、皮肉、手脚、耳鼻、舌身。善大丈夫！我當為汝作佐助因，令汝滿足檀波羅蜜，乃至般若波羅蜜。大悲梵志如是等行菩薩道時，我當勸汝，令得具足六波羅蜜。汝成佛已，願作弟子，當從汝聞八萬法聚，聞已即能辯說法相，說法相已，汝當授我無上道記。』

「善男子！爾時，梵志聞是事已，即禮佛足，便告裸形梵志言：『善哉！善哉！汝真是我無上道伴，汝於無量無邊百千萬億阿僧祇劫，常至我所，乞索所須，所謂衣服，乃至舌身，我於爾時，以清淨心，捨諸所有布施於汝，汝於是時，亦無罪分。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！爾時，梵志聞是事已，即禮佛足，便告裸形梵志言：『善哉！善哉！汝真是我無上道伴，汝於無量無邊百千萬億阿僧祇劫，常至我所，乞索所須，所謂衣服，乃至舌身，我於爾時，以清淨心，捨諸所有布施於汝，汝於是時，亦無罪分。』

「善男子！爾時，大悲菩薩摩訶薩復作是言：『世尊！我於無量無邊百千萬億阿僧祇劫，在在生處為菩薩時，有諸乞士在我前住，若求飲食、或以軟語、或以惡言、或輕毀呰、或真實言。世尊！我於爾時，乃至不生一念惡心。若生瞋恚如彈指頃，以施因緣，求將來報者，我即欺誑十方世界無量無邊阿僧祇現在諸佛，於未來世，亦當必定不成阿耨多羅三藐三菩提。世尊！我今當以歡喜之心施於乞者，願令受者無諸損益，於諸善根，亦無留難，乃至一毫，若我令彼受者有一毫損益善根留難者，則為欺誑十方世界無量無邊阿僧祇等現在諸佛，若誑諸佛者，則當必墮阿鼻地獄，不能歡喜施與衣服飲食。若彼乞者，或以軟語、或麤惡言、或輕毀呰、或真實言，求索如是頭目髓腦。世尊！若我是時心不歡喜，乃至生於一念瞋恚，以此施緣求果報者，則為欺誑十方世界無量無邊現在諸佛，以是因緣必定墮於阿鼻地獄。如檀波羅蜜說，乃至般若波羅蜜亦如是。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！爾時，大悲菩薩摩訶薩復作是言：『世尊！我於無量無邊百千萬億阿僧祇劫，在在生處為菩薩時，有諸乞士在我前住，若求飲食、或以軟語、或以惡言、或輕毀呰、或真實言。世尊！我於爾時，乃至不生一念惡心。若生瞋恚如彈指頃，以施因緣，求將來報者，我即欺誑十方世界無量無邊阿僧祇現在諸佛，於未來世，亦當必定不成阿耨多羅三藐三菩提。世尊！我今當以歡喜之心施於乞者，願令受者無諸損益，於諸善根，亦無留難，乃至一毫，若我令彼受者有一毫損益善根留難者，則為欺誑十方世界無量無邊阿僧祇等現在諸佛，若誑諸佛者，則當必墮阿鼻地獄，不能歡喜施與衣服飲食。若彼乞者，或以軟語、或麤惡言、或輕毀呰、或真實言，求索如是頭目髓腦。世尊！若我是時心不歡喜，乃至生於一念瞋恚，以此施緣求果報者，則為欺誑十方世界無量無邊現在諸佛，以是因緣必定墮於阿鼻地獄。如檀波羅蜜說，乃至般若波羅蜜亦如是。』

「善男子！爾時，寶藏如來即便讚歎寶海梵志：『善哉！善哉！善能安止大悲心故，作是誓願。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！爾時，寶藏如來即便讚歎寶海梵志：『善哉！善哉！善能安止大悲心故，作是誓願。』

「善男子！爾時，一切大眾，諸天龍、鬼神、人及非人合掌讚言：『善哉！善哉！善能安止大悲心故，作是誓願得大名稱，堅固行於六和之法，充足利益一切眾生。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！爾時，一切大眾，諸天龍、鬼神、人及非人合掌讚言：『善哉！善哉！善能安止大悲心故，作是誓願得大名稱，堅固行於六和之法，充足利益一切眾生。』

「善男子！如裸形梵志作誓願時，復有八萬四千人，亦同梵志所發誓願。善男子！爾時，大悲菩薩摩訶薩復共如是八萬四千人同作誓願心生歡喜，合掌四顧遍觀大眾，作如是言：『未曾有也！未來之世，正法滅時，多諸煩惱五濁惡世，我於是中放大光明，作調御師，於黑闇世，燃正法燈。若諸眾生無有救護，無有勢力，無佛示導，我今初發菩提心時，已得如是等無上道伴，是等諸人願令世世從我，受此頭目、髓腦、皮肉、骨血、手足、耳鼻、舌身，乃至衣服飲食。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！如裸形梵志作誓願時，復有八萬四千人，亦同梵志所發誓願。善男子！爾時，大悲菩薩摩訶薩復共如是八萬四千人同作誓願心生歡喜，合掌四顧遍觀大眾，作如是言：『未曾有也！未來之世，正法滅時，多諸煩惱五濁惡世，我於是中放大光明，作調御師，於黑闇世，燃正法燈。若諸眾生無有救護，無有勢力，無佛示導，我今初發菩提心時，已得如是等無上道伴，是等諸人願令世世從我，受此頭目、髓腦、皮肉、骨血、手足、耳鼻、舌身，乃至衣服飲食。』

「善男子！爾時，寶海梵志白佛言：『世尊！若未來之世，無量無邊百千萬億阿僧祇劫，如是眾生來至我所，受我所施，頭目、髓腦，乃至飲食如一毛分已，我成阿耨多羅三藐三菩提已，若不脫生死，不得授記於三乘者，我則欺誑十方世界無量無邊現在諸佛，必定不成阿耨多羅三藐三菩提。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！爾時，寶海梵志白佛言：『世尊！若未來之世，無量無邊百千萬億阿僧祇劫，如是眾生來至我所，受我所施，頭目、髓腦，乃至飲食如一毛分已，我成阿耨多羅三藐三菩提已，若不脫生死，不得授記於三乘者，我則欺誑十方世界無量無邊現在諸佛，必定不成阿耨多羅三藐三菩提。』

「善男子！爾時，寶藏如來復重讚歎大悲菩薩：『善哉！善哉！善大丈夫！汝能如是行菩薩道，譬如往昔須彌山寶菩薩在世間光明佛前，初發如是菩提之心，作是誓願，亦行如是菩薩之道，過一恒河沙等阿僧祇劫。東方去此百千億佛世界，彼有世界名光明智熾，人壽百歲，於中成佛，號智華無垢堅菩提尊王如來、應、正遍知、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊，住世說法四十五年，作於佛事。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！爾時，寶藏如來復重讚歎大悲菩薩：『善哉！善哉！善大丈夫！汝能如是行菩薩道，譬如往昔須彌山寶菩薩在世間光明佛前，初發如是菩提之心，作是誓願，亦行如是菩薩之道，過一恒河沙等阿僧祇劫。東方去此百千億佛世界，彼有世界名光明智熾，人壽百歲，於中成佛，號智華無垢堅菩提尊王如來、應、正遍知、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊，住世說法四十五年，作於佛事。』

「爾時，佛告大悲菩薩：『彼佛般涅槃後，正法住世滿一千歲，正法滅已，像法住世亦一千歲。大悲！彼佛世尊若在世，若涅槃，正法、像法於此中間，有諸比丘及比丘尼，非法毀戒，行於邪道，斷法供養，無慚無愧，或斷招提僧物，斷現前僧衣服、飲食、臥具、醫藥，取眾僧物以為己有、自用、與人及與在家者。善男子！如是等人，彼佛世尊皆與授記於三乘中。大悲！彼如來所，若有出家著袈裟者，皆得授記不退三乘。若有比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷犯四重禁，彼佛於此起世尊想，種諸善根，亦與授記不退三乘。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，佛告大悲菩薩：『彼佛般涅槃後，正法住世滿一千歲，正法滅已，像法住世亦一千歲。大悲！彼佛世尊若在世，若涅槃，正法、像法於此中間，有諸比丘及比丘尼，非法毀戒，行於邪道，斷法供養，無慚無愧，或斷招提僧物，斷現前僧衣服、飲食、臥具、醫藥，取眾僧物以為己有、自用、與人及與在家者。善男子！如是等人，彼佛世尊皆與授記於三乘中。大悲！彼如來所，若有出家著袈裟者，皆得授記不退三乘。若有比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷犯四重禁，彼佛於此起世尊想，種諸善根，亦與授記不退三乘。』

「善男子！爾時，大悲菩薩摩訶薩復作是言：『世尊！我今所願行菩薩道時，若有眾生我要勸化令安止住檀波羅蜜，乃至般若波羅蜜，乃至勸化令住如一毛端善根，乃至成阿耨多羅三藐三菩提，若不安止，乃至一眾生於三乘中令退轉者，則為欺誑十方世界無量無邊阿僧祇等現在諸佛，必定不成阿耨多羅三藐三菩提。世尊！我成佛已，若有眾生入我法中出家著袈裟者，或犯重戒，或行邪見，若於三寶輕毀不信，集諸重罪，比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，若於一念中生恭敬心，尊重世尊，或於法僧。世尊！如是眾生，乃至一人不於三乘得授記莂而退轉者，則為欺誑十方世界無量無邊阿僧祇等現在諸佛，必定不成阿耨多羅三藐三菩提。世尊！我成佛已，諸天龍、鬼神、人及非人，若能於此著袈裟者，恭敬、供養、尊重、讚歎，其人若得見此袈裟少分，即得不退於三乘中。若有眾生為饑渴所逼，若貧窮鬼神、下賤諸人，乃至餓鬼眾生，若得袈裟少分，乃至四寸，其人即得飲食充足，隨其所願，疾得成就。若有眾生共相違反，起怨賊想，展轉鬪諍，若諸天龍、鬼神、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、拘辦、荼毘、舍遮、人及非人，共鬪諍時，念此袈裟，尋生悲心、柔軟之心、無怨賊心、寂滅之心、調伏善心。有人若在兵甲鬪訟斷事之中，持此袈裟少分至此輩中，為自護故，供養、恭敬、尊重，是諸人等，無能侵毀、觸嬈、輕弄，常得勝他過此諸難。世尊！若我袈裟不能成就如是五事聖功德者，則為欺誑十方世界無量無邊阿僧祇等現在諸佛，未來不應成阿耨多羅三藐三菩提作佛事也，沒失善法，必定不能破壞外道。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！爾時，大悲菩薩摩訶薩復作是言：『世尊！我今所願行菩薩道時，若有眾生我要勸化令安止住檀波羅蜜，乃至般若波羅蜜，乃至勸化令住如一毛端善根，乃至成阿耨多羅三藐三菩提，若不安止，乃至一眾生於三乘中令退轉者，則為欺誑十方世界無量無邊阿僧祇等現在諸佛，必定不成阿耨多羅三藐三菩提。世尊！我成佛已，若有眾生入我法中出家著袈裟者，或犯重戒，或行邪見，若於三寶輕毀不信，集諸重罪，比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，若於一念中生恭敬心，尊重世尊，或於法僧。世尊！如是眾生，乃至一人不於三乘得授記莂而退轉者，則為欺誑十方世界無量無邊阿僧祇等現在諸佛，必定不成阿耨多羅三藐三菩提。世尊！我成佛已，諸天龍、鬼神、人及非人，若能於此著袈裟者，恭敬、供養、尊重、讚歎，其人若得見此袈裟少分，即得不退於三乘中。若有眾生為饑渴所逼，若貧窮鬼神、下賤諸人，乃至餓鬼眾生，若得袈裟少分，乃至四寸，其人即得飲食充足，隨其所願，疾得成就。若有眾生共相違反，起怨賊想，展轉鬪諍，若諸天龍、鬼神、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、拘辦、荼毘、舍遮、人及非人，共鬪諍時，念此袈裟，尋生悲心、柔軟之心、無怨賊心、寂滅之心、調伏善心。有人若在兵甲鬪訟斷事之中，持此袈裟少分至此輩中，為自護故，供養、恭敬、尊重，是諸人等，無能侵毀、觸嬈、輕弄，常得勝他過此諸難。世尊！若我袈裟不能成就如是五事聖功德者，則為欺誑十方世界無量無邊阿僧祇等現在諸佛，未來不應成阿耨多羅三藐三菩提作佛事也，沒失善法，必定不能破壞外道。』

「善男子！爾時，寶藏如來伸金色右臂，摩大悲菩薩頂，讚言：『善哉！善哉！大丈夫！汝所言者，是大珍寶，是大賢善。汝成阿耨多羅三藐三菩提已，是袈裟衣服，能成就此五聖功德作大利益。』善男子！爾時，大悲菩薩摩訶薩聞佛稱讚已，心生歡喜，踊躍無量，因佛伸此金色之臂，長指合縵，其手柔軟，猶如天衣，摩其頭已，其身即變，狀如童子二十歲人。善男子！彼會大眾，天龍、鬼神、乾闥婆、人及非人，叉手恭敬向大悲菩薩，供養散種種華，乃至技樂而供養之。復種種讚歎，讚歎已，默然而住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！爾時，寶藏如來伸金色右臂，摩大悲菩薩頂，讚言：『善哉！善哉！大丈夫！汝所言者，是大珍寶，是大賢善。汝成阿耨多羅三藐三菩提已，是袈裟衣服，能成就此五聖功德作大利益。』善男子！爾時，大悲菩薩摩訶薩聞佛稱讚已，心生歡喜，踊躍無量，因佛伸此金色之臂，長指合縵，其手柔軟，猶如天衣，摩其頭已，其身即變，狀如童子二十歲人。善男子！彼會大眾，天龍、鬼神、乾闥婆、人及非人，叉手恭敬向大悲菩薩，供養散種種華，乃至技樂而供養之。復種種讚歎，讚歎已，默然而住。

悲華經檀波羅蜜品第五之一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 悲華經檀波羅蜜品第五之一

「善男子！爾時，大悲菩薩頭面禮敬寶藏如來，禮佛足已，在於佛前，白佛言：『世尊！所言諸三昧門助菩提法清淨門經，齊幾名為諸三昧門助菩提法清淨門經？云何菩薩無畏莊嚴具足於忍？』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！爾時，大悲菩薩頭面禮敬寶藏如來，禮佛足已，在於佛前，白佛言：『世尊！所言諸三昧門助菩提法清淨門經，齊幾名為諸三昧門助菩提法清淨門經？云何菩薩無畏莊嚴具足於忍？』

「善男子！爾時，彼佛讚大悲菩薩言：『善哉！善哉！大悲！汝今所問甚奇甚特，即是珍寶，能大利益無量無邊諸菩薩等。何以故？大悲！汝能問佛如是大事。大悲！汝今諦聽諦聽！若有善男子、善女人修行大乘，有首楞嚴三昧，入是三昧能入一切諸三昧中。有寶印三昧，入是三昧能印諸三昧。有師子遊戲三昧，入是三昧於諸三昧能師子遊戲。有善月三昧，入是三昧能照諸三昧。有幢相三昧，入是三昧能持諸三昧幢。有出一切法性三昧，入是三昧能出一切三昧。有觀印三昧，入是三昧能觀一切三昧頂。有離法界三昧，入是三昧能分別諸三昧。有離幢相三昧，入是三昧能持一切諸三昧幢。有金剛三昧，入是三昧能令一切三昧不可破壞。有諸法印三昧，入是三昧能印一切法。有三昧王善住三昧，入是三昧，於諸三昧安住如王。有放光三昧，入是三昧能放光明照諸三昧。有力進三昧，入是三昧，於諸三昧增進自在。有正出三昧，入是三昧能正出諸三昧。有辯辭三昧，入是三昧悉解一切無量音聲。有語言三昧，入是三昧能入一切諸語言中。有觀方三昧，入是三昧悉能遍觀諸三昧方。有一切法三昧，入是三昧能破一切法。有持印三昧，入是三昧持諸三昧印。有入一切法寂靜三昧，入是三昧令一切三昧入於寂靜。有不失三昧，入是三昧不忘一切三昧。有一切法不動三昧，入是三昧，令一切三昧不動。有親近一切法海印三昧，入是三昧攝取親近一切三昧。有一切無我三昧，入是三昧，令諸三昧無有生滅。有遍覆虛空三昧，入是三昧，遍覆一切三昧。有不斷一切法三昧，入是三昧，持諸三昧令不斷絕。有金剛場三昧，入是三昧，能治一切諸三昧場。有一切法一味三昧，入是三昧，能持一切法一味。有離樂愛三昧，入是三昧，離一切煩惱及助煩惱。有一切法無生三昧，入是三昧，示一切三昧無生無滅。有光明三昧，入是三昧，能照一切三昧，令其熾明。有不滅一切法三昧，入是三昧，不求一分別一切三昧。有不求三昧，入是三昧，不求一切諸法。有不住三昧，入是三昧，於諸法中不住法界。有虛空憶想三昧，入是三昧，令諸三昧皆是虛空，見其真實。有無心三昧，入是三昧，能於一切諸三昧中滅心心數法。有色無邊三昧，入是三昧，於一切三昧中色無邊光明。有淨燈三昧，入是三昧，於一切三昧中，能作燈明。有一切法無邊三昧，入是三昧，於諸三昧悉能示現無量智慧。有電無邊三昧，入是三昧，於諸三昧示現智慧。有一切光明三昧，入是三昧，於諸三昧示現三昧門光明。有諸界無邊三昧，入是三昧，於諸三昧示現無量無邊智慧。有白淨堅固三昧， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！爾時，彼佛讚大悲菩薩言：『善哉！善哉！大悲！汝今所問甚奇甚特，即是珍寶，能大利益無量無邊諸菩薩等。何以故？大悲！汝能問佛如是大事。大悲！汝今諦聽諦聽！若有善男子、善女人修行大乘，有首楞嚴三昧，入是三昧能入一切諸三昧中。有寶印三昧，入是三昧能印諸三昧。有師子遊戲三昧，入是三昧於諸三昧能師子遊戲。有善月三昧，入是三昧能照諸三昧。有幢相三昧，入是三昧能持諸三昧幢。有出一切法性三昧，入是三昧能出一切三昧。有觀印三昧，入是三昧能觀一切三昧頂。有離法界三昧，入是三昧能分別諸三昧。有離幢相三昧，入是三昧能持一切諸三昧幢。有金剛三昧，入是三昧能令一切三昧不可破壞。有諸法印三昧，入是三昧能印一切法。有三昧王善住三昧，入是三昧，於諸三昧安住如王。有放光三昧，入是三昧能放光明照諸三昧。有力進三昧，入是三昧，於諸三昧增進自在。有正出三昧，入是三昧能正出諸三昧。有辯辭三昧，入是三昧悉解一切無量音聲。有語言三昧，入是三昧能入一切諸語言中。有觀方三昧，入是三昧悉能遍觀諸三昧方。有一切法三昧，入是三昧能破一切法。有持印三昧，入是三昧持諸三昧印。有入一切法寂靜三昧，入是三昧令一切三昧入於寂靜。有不失三昧，入是三昧不忘一切三昧。有一切法不動三昧，入是三昧，令一切三昧不動。有親近一切法海印三昧，入是三昧攝取親近一切三昧。有一切無我三昧，入是三昧，令諸三昧無有生滅。有遍覆虛空三昧，入是三昧，遍覆一切三昧。有不斷一切法三昧，入是三昧，持諸三昧令不斷絕。有金剛場三昧，入是三昧，能治一切諸三昧場。有一切法一味三昧，入是三昧，能持一切法一味。有離樂愛三昧，入是三昧，離一切煩惱及助煩惱。有一切法無生三昧，入是三昧，示一切三昧無生無滅。有光明三昧，入是三昧，能照一切三昧，令其熾明。有不滅一切法三昧，入是三昧，不求一分別一切三昧。有不求三昧，入是三昧，不求一切諸法。有不住三昧，入是三昧，於諸法中不住法界。有虛空憶想三昧，入是三昧，令諸三昧皆是虛空，見其真實。有無心三昧，入是三昧，能於一切諸三昧中滅心心數法。有色無邊三昧，入是三昧，於一切三昧中色無邊光明。有淨燈三昧，入是三昧，於一切三昧中，能作燈明。有一切法無邊三昧，入是三昧，於諸三昧悉能示現無量智慧。有電無邊三昧，入是三昧，於諸三昧示現智慧。有一切光明三昧，入是三昧，於諸三昧示現三昧門光明。有諸界無邊三昧，入是三昧，於諸三昧示現無量無邊智慧。有白淨堅固三昧，

入是三昧，於諸三昧得空定。有須彌山空三昧，入是三昧，於諸三昧示現虛空。有無垢光明三昧，入是三昧，於諸三昧除諸垢穢。有一切法中無畏三昧，入是三昧，於諸三昧示現無畏。有樂樂三昧，入是三昧，於諸三昧悉得樂樂。有一切法正遊戲三昧，入是三昧，於諸三昧示現無有一切諸色。有放電光三昧，入是三昧，於諸三昧示現放光。有一切法安止無垢三昧，入是三昧，於諸三昧示現無垢智慧。有無盡三昧，入是三昧，於諸三昧示現非盡非不盡。有一切法不可思議清淨三昧，入是三昧，於諸三昧示現如鏡中像等不可思議。有大光三昧，入是三昧，於諸三昧令智慧熾然。有離盡三昧，入是三昧，於諸三昧示現不盡。有不動三昧，入是三昧，於諸法中不動不受無有輕戲。有增益三昧，入是三昧，於諸三昧悉見增益。有日燈三昧，入是三昧，於諸三昧放光明門。有月無垢三昧，入是三昧，於諸三昧作月光明。有白淨光明三昧，入是三昧，於諸三昧得四種辯。有作不作三昧，入是三昧，於諸三昧作與不作示現智相。有金剛三昧，入是三昧，悉得通達一切諸法，乃至不見如微塵等障礙。有住心三昧，入是三昧，其心不動，不受苦樂，不見光明，無有瞋恚，於此心中，亦復不見此是心想。有遍照三昧，入是三昧，於諸三昧見一切明。有善住三昧，入是三昧，於諸三昧善能得住。有寶山三昧，入是三昧，見諸三昧猶如寶山。有勝法印三昧，入是三昧，能印諸三昧。有順法性三昧，入是三昧，見一切法悉皆隨順。有離樂三昧，入是三昧，於一切法得離樂著。有法炬三昧，入是三昧，除諸法闇。有法雨三昧，入是三昧，於諸三昧能雨法雨，破壞著相。有等言語三昧，入是三昧，於諸法中悉得眼目。有離語言三昧，入是三昧，於諸法中乃至無有一言。有斷緣三昧，入是三昧，斷諸法緣。有不作三昧，入是三昧，於諸法中不見作者。有淨性三昧，入是三昧，見一切法自性清淨。有無障礙三昧，入是三昧，於諸法中無有障礙。有離網三昧，入是三昧，見諸三昧足離於高下。有集聚一切功德三昧，入是三昧，離一切法集。有正住三昧，入是三昧，於諸法中不見有心及心數法。有覺三昧，入是三昧，即能覺悟一切諸法。有念分別三昧，入是三昧，於諸法中得無量辯。有淨智覺三昧，入是三昧，於一切法得等非等。有智相三昧，入是三昧，能出三界。有智斷三昧，入是三昧，見諸法斷。有智雨三昧，入是三昧，得一切法雨。有無依三昧，入是三昧，於諸法中不見依止。有大莊嚴三昧，入是三昧，於諸法中不見法幢。有行三昧，入是三昧，能見諸法悉寂靜行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 入是三昧，於諸三昧得空定。有須彌山空三昧，入是三昧，於諸三昧示現虛空。有無垢光明三昧，入是三昧，於諸三昧除諸垢穢。有一切法中無畏三昧，入是三昧，於諸三昧示現無畏。有樂樂三昧，入是三昧，於諸三昧悉得樂樂。有一切法正遊戲三昧，入是三昧，於諸三昧示現無有一切諸色。有放電光三昧，入是三昧，於諸三昧示現放光。有一切法安止無垢三昧，入是三昧，於諸三昧示現無垢智慧。有無盡三昧，入是三昧，於諸三昧示現非盡非不盡。有一切法不可思議清淨三昧，入是三昧，於諸三昧示現如鏡中像等不可思議。有大光三昧，入是三昧，於諸三昧令智慧熾然。有離盡三昧，入是三昧，於諸三昧示現不盡。有不動三昧，入是三昧，於諸法中不動不受無有輕戲。有增益三昧，入是三昧，於諸三昧悉見增益。有日燈三昧，入是三昧，於諸三昧放光明門。有月無垢三昧，入是三昧，於諸三昧作月光明。有白淨光明三昧，入是三昧，於諸三昧得四種辯。有作不作三昧，入是三昧，於諸三昧作與不作示現智相。有金剛三昧，入是三昧，悉得通達一切諸法，乃至不見如微塵等障礙。有住心三昧，入是三昧，其心不動，不受苦樂，不見光明，無有瞋恚，於此心中，亦復不見此是心想。有遍照三昧，入是三昧，於諸三昧見一切明。有善住三昧，入是三昧，於諸三昧善能得住。有寶山三昧，入是三昧，見諸三昧猶如寶山。有勝法印三昧，入是三昧，能印諸三昧。有順法性三昧，入是三昧，見一切法悉皆隨順。有離樂三昧，入是三昧，於一切法得離樂著。有法炬三昧，入是三昧，除諸法闇。有法雨三昧，入是三昧，於諸三昧能雨法雨，破壞著相。有等言語三昧，入是三昧，於諸法中悉得眼目。有離語言三昧，入是三昧，於諸法中乃至無有一言。有斷緣三昧，入是三昧，斷諸法緣。有不作三昧，入是三昧，於諸法中不見作者。有淨性三昧，入是三昧，見一切法自性清淨。有無障礙三昧，入是三昧，於諸法中無有障礙。有離網三昧，入是三昧，見諸三昧足離於高下。有集聚一切功德三昧，入是三昧，離一切法集。有正住三昧，入是三昧，於諸法中不見有心及心數法。有覺三昧，入是三昧，即能覺悟一切諸法。有念分別三昧，入是三昧，於諸法中得無量辯。有淨智覺三昧，入是三昧，於一切法得等非等。有智相三昧，入是三昧，能出三界。有智斷三昧，入是三昧，見諸法斷。有智雨三昧，入是三昧，得一切法雨。有無依三昧，入是三昧，於諸法中不見依止。有大莊嚴三昧，入是三昧，於諸法中不見法幢。有行三昧，入是三昧，能見諸法悉寂靜行。

有一切行離一切有三昧，入是三昧，於諸法中通達解了。有俗言三昧，入是三昧，能解俗言。有離語言無字三昧，入是三昧，於諸法中悉得解了無有語言。有智炬三昧，入是三昧，於諸法中能作照明。有智勝相吼三昧，入是三昧，於諸法中示現淨相。有通智相三昧，入是三昧，於諸法中悉見智相。有成就一切行三昧，入是三昧，於諸法中成就一切行。有離苦樂三昧，入是三昧，於諸法中無所依止。有無盡行三昧，入是三昧，見諸法無盡。有陀羅尼三昧，入是三昧，於諸三昧能持法相，不見邪正。有無憎愛三昧，入是三昧，於諸法中不見憎愛。有淨光三昧，入是三昧，於有為法不見是垢。有堅牢三昧，入是三昧，不見諸法有不堅牢。有滿月淨光三昧，入是三昧，悉能具足成就功德。有大莊嚴三昧，入是三昧，於諸三昧悉見成就無量莊嚴。有一切世光明三昧，入是三昧，於諸三昧以智照明。有一切等照三昧，入是三昧，於諸三昧悉得一心。有淨無淨三昧，入是三昧，於諸三昧不見淨不淨。有無宅三昧，入是三昧，不見諸三昧舍宅。有如爾三昧，入是三昧，於諸法中不見作與不作。有無身三昧，入是三昧，於諸法中不見有身。諸菩薩得如是等諸三昧門，口業清淨如虛空，於諸法中不見口業，猶如虛空無有障礙。大悲！是名修學大乘菩薩摩訶薩諸三昧門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有一切行離一切有三昧，入是三昧，於諸法中通達解了。有俗言三昧，入是三昧，能解俗言。有離語言無字三昧，入是三昧，於諸法中悉得解了無有語言。有智炬三昧，入是三昧，於諸法中能作照明。有智勝相吼三昧，入是三昧，於諸法中示現淨相。有通智相三昧，入是三昧，於諸法中悉見智相。有成就一切行三昧，入是三昧，於諸法中成就一切行。有離苦樂三昧，入是三昧，於諸法中無所依止。有無盡行三昧，入是三昧，見諸法無盡。有陀羅尼三昧，入是三昧，於諸三昧能持法相，不見邪正。有無憎愛三昧，入是三昧，於諸法中不見憎愛。有淨光三昧，入是三昧，於有為法不見是垢。有堅牢三昧，入是三昧，不見諸法有不堅牢。有滿月淨光三昧，入是三昧，悉能具足成就功德。有大莊嚴三昧，入是三昧，於諸三昧悉見成就無量莊嚴。有一切世光明三昧，入是三昧，於諸三昧以智照明。有一切等照三昧，入是三昧，於諸三昧悉得一心。有淨無淨三昧，入是三昧，於諸三昧不見淨不淨。有無宅三昧，入是三昧，不見諸三昧舍宅。有如爾三昧，入是三昧，於諸法中不見作與不作。有無身三昧，入是三昧，於諸法中不見有身。諸菩薩得如是等諸三昧門，口業清淨如虛空，於諸法中不見口業，猶如虛空無有障礙。大悲！是名修學大乘菩薩摩訶薩諸三昧門。